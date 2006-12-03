Interbank FX, LLC

Account: 1317397 Name: Goblin Currency: USD 2006 December 8, 20:32
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
168233962006.12.03 21:35balanceDeposit6 500.00
168234702006.12.03 22:30sell0.01usdchfm1.19281.20791.19082006.12.03 22:551.19080.000.000.000.17
168236902006.12.03 22:30buy0.01gbpusdm1.97851.96341.98052006.12.03 22:511.98050.000.000.000.20
168239072006.12.03 22:31sell0.01usdjpym115.34116.85115.142006.12.03 22:58115.140.000.000.000.17
168240442006.12.03 22:32buy0.01eurusdm1.33391.31881.33592006.12.03 22:581.33590.000.000.000.20
168264662006.12.03 22:51buy0.01gbpusdm1.98151.96641.98352006.12.03 23:181.98350.000.000.000.20
168279842006.12.03 22:55sell0.01usdchfm1.19041.20551.18842006.12.04 10:511.19600.000.000.00-0.47
168286072006.12.03 22:58buy0.01eurusdm1.33671.32161.33872006.12.04 10:461.33090.000.000.00-0.58
168289832006.12.03 22:58sell0.01usdjpym115.08116.59114.882006.12.04 11:07115.510.000.000.00-0.37
168328362006.12.03 23:18buy0.01gbpusdm1.98371.96861.98572006.12.04 05:321.97970.000.000.00-0.40
168343342006.12.03 23:31buy0.02gbpusdm1.98231.96861.98422006.12.04 05:321.97950.000.000.00-0.56
168368852006.12.04 00:01sell0.02usdjpym115.23116.59115.032006.12.04 11:07115.520.000.000.00-0.50
168369802006.12.04 00:01buy0.02eurusdm1.33521.32161.33722006.12.04 10:461.33100.000.000.00-0.84
168376532006.12.04 00:03buy0.04gbpusdm1.98081.96871.98282006.12.04 05:321.97940.000.000.00-0.56
168388492006.12.04 00:14sell0.02usdchfm1.19191.20551.18992006.12.04 10:511.19590.000.000.00-0.67
168434472006.12.04 01:13buy0.04eurusdm1.33361.32151.33562006.12.04 10:461.33110.000.000.00-1.00
168444992006.12.04 01:17buy0.08gbpusdm1.97921.96861.98122006.12.04 05:321.97950.000.000.000.24
168452572006.12.04 01:25sell0.04usdjpym115.39116.60115.192006.12.04 11:07115.510.000.000.00-0.42
168453622006.12.04 01:26sell0.04usdchfm1.19341.20551.19142006.12.04 10:511.19600.000.000.00-0.87
168517682006.12.04 03:21sell0.08usdjpym115.54116.60115.342006.12.04 11:07115.510.000.000.000.21
168548772006.12.04 04:05buy0.08eurusdm1.33211.32141.33402006.12.04 10:461.33100.000.000.00-0.88
168552322006.12.04 04:06sell0.16usdjpym115.68116.61115.502006.12.04 11:07115.500.000.000.002.49
168553662006.12.04 04:06buy0.16gbpusdm1.97781.96851.97962006.12.04 05:321.97960.000.000.002.88
168570572006.12.04 04:16sell0.08usdchfm1.19491.20551.19292006.12.04 10:501.19590.000.000.00-0.67
168602002006.12.04 05:32sell0.01gbpusdm1.97981.99491.97782006.12.04 06:131.97920.000.000.000.06
168609112006.12.04 05:35sell0.02gbpusdm1.98131.99491.97932006.12.04 06:131.97930.000.000.000.40
168628242006.12.04 06:13sell0.01gbpusdm1.97871.99391.97682006.12.04 07:391.97830.000.000.000.04
168679152006.12.04 07:32sell0.02gbpusdm1.98021.99381.97822006.12.04 07:391.97820.000.000.000.40
168687632006.12.04 07:39sell0.01gbpusdm1.97791.99301.97592006.12.04 08:081.97590.000.000.000.20
168708382006.12.04 08:02buy0.16eurusdm1.33061.32151.33262006.12.04 10:461.33110.000.000.000.80
168721992006.12.04 08:08sell0.16usdchfm1.19651.20561.19452006.12.04 10:501.19600.000.000.000.67
168725922006.12.04 08:08sell0.01gbpusdm1.97471.98981.97272006.12.04 09:061.97740.000.000.00-0.27
168731222006.12.04 08:09buy0.32eurusdm1.32911.32151.33112006.12.04 10:461.33110.000.000.006.40
168793962006.12.04 08:43sell0.02gbpusdm1.97621.98981.97422006.12.04 09:061.97730.000.000.00-0.22
168797002006.12.04 08:43sell0.04gbpusdm1.97771.98981.97572006.12.04 09:061.97730.000.000.000.16
168808852006.12.04 08:59sell0.08gbpusdm1.97921.98981.97722006.12.04 09:061.97720.000.000.001.60
168818342006.12.04 09:06sell0.01gbpusdm1.97681.99191.97482006.12.04 09:561.97630.000.000.000.05
168827082006.12.04 09:16sell0.02gbpusdm1.97831.99191.97632006.12.04 09:561.97630.000.000.000.40
168844812006.12.04 09:56sell0.01gbpusdm1.97591.99101.97392006.12.04 12:551.97680.000.000.00-0.09
168845262006.12.04 09:57sell0.32usdchfm1.19801.20561.19602006.12.04 10:501.19600.000.000.005.35
168856782006.12.04 10:19sell0.02gbpusdm1.97741.99101.97542006.12.04 12:551.97690.000.000.000.10
168871432006.12.04 10:46sell0.01eurusdm1.33101.34611.32902006.12.05 07:341.33210.000.000.01-0.11
168872122006.12.04 10:48sell0.04gbpusdm1.97891.99101.97692006.12.04 12:551.97690.000.000.000.80
168877062006.12.04 10:51buy0.01usdchfm1.19611.18101.19812006.12.04 13:331.19810.000.000.000.17
168883092006.12.04 11:07buy0.01usdjpym115.52114.01115.722006.12.04 13:33115.720.000.000.000.17
168918932006.12.04 12:55sell0.01gbpusdm1.97641.99161.97452006.12.04 13:311.97450.000.000.000.19
168946572006.12.04 13:31sell0.01gbpusdm1.97421.98931.97222006.12.04 17:041.97830.000.000.00-0.41
168949932006.12.04 13:33buy0.01usdchfm1.19851.18341.20052006.12.05 09:341.19600.000.000.01-0.21
168952232006.12.04 13:33buy0.01usdjpym115.74114.23115.942006.12.05 09:29114.850.000.000.01-0.77
168962252006.12.04 13:55buy0.02usdchfm1.19691.18331.19892006.12.05 09:341.19600.000.000.02-0.15
168962682006.12.04 13:56sell0.02gbpusdm1.97571.98931.97372006.12.04 17:041.97830.000.000.00-0.52
168966082006.12.04 14:05buy0.02usdjpym115.58114.22115.782006.12.05 09:29114.840.000.000.02-1.29
168998122006.12.04 14:54buy0.04usdjpym115.43114.21115.622006.12.05 09:29114.850.000.000.05-2.02
169019652006.12.04 15:43sell0.04gbpusdm1.97721.98931.97522006.12.04 17:041.97840.000.000.00-0.48
169020012006.12.04 15:43buy0.04usdchfm1.19551.18331.19742006.12.05 09:341.19600.000.000.040.17
169027912006.12.04 15:46sell0.08gbpusdm1.97881.98941.97682006.12.04 17:041.97840.000.000.000.32
169035492006.12.04 15:56sell0.02eurusdm1.33251.34611.33052006.12.05 07:341.33200.000.000.010.10
169044312006.12.04 16:05sell0.16gbpusdm1.98031.98941.97832006.12.04 17:041.97830.000.000.003.20
169066732006.12.04 16:32buy0.08usdchfm1.19401.18341.19602006.12.05 09:341.19600.000.000.081.34
169080562006.12.04 17:04buy0.01gbpusdm1.97821.96311.98022006.12.04 21:471.98020.000.000.000.20
169244012006.12.04 21:47buy0.01gbpusdm1.98061.96551.98262006.12.05 08:321.97590.000.000.00-0.47
169246352006.12.04 21:47buy0.08usdjpym115.28114.22115.482006.12.05 09:29114.850.000.000.00-3.00
169254762006.12.04 21:50sell0.04eurusdm1.33391.34611.33202006.12.05 07:341.33200.000.000.000.76
169403512006.12.05 00:17buy0.02gbpusdm1.97911.96541.98102006.12.05 08:311.97600.000.000.00-0.62
169513852006.12.05 02:55buy0.04gbpusdm1.97761.96551.97962006.12.05 08:311.97620.000.000.00-0.56
169675822006.12.05 07:11buy0.16usdjpym115.13114.22115.332006.12.05 09:28114.860.000.000.00-3.76
169719352006.12.05 07:34sell0.01eurusdm1.33201.34711.33002006.12.05 09:591.33000.000.000.000.20
169738212006.12.05 07:41buy0.32usdjpym114.97114.21115.172006.12.05 09:28114.870.000.000.00-2.79
169748772006.12.05 07:42buy0.08gbpusdm1.97611.96551.97812006.12.05 08:311.97620.000.000.000.08
169799332006.12.05 08:20buy0.16gbpusdm1.97421.96511.97622006.12.05 08:311.97620.000.000.003.20
169816772006.12.05 08:31buy0.64usdjpym114.82114.21115.022006.12.05 09:28114.860.000.000.002.23
169818392006.12.05 08:32sell0.01gbpusdm1.97571.99091.97382006.12.05 09:281.97510.000.000.000.06
169852692006.12.05 08:52buy1.28usdjpym114.66114.20114.862006.12.05 09:28114.860.000.000.0022.29
169855022006.12.05 08:54sell0.02gbpusdm1.97721.99081.97522006.12.05 09:281.97520.000.000.000.40
169901902006.12.05 09:29sell0.01gbpusdm1.97501.99011.97302006.12.05 09:501.97490.000.000.000.01
169903212006.12.05 09:30sell0.02gbpusdm1.97691.99051.97492006.12.05 09:501.97490.000.000.000.40
169903252006.12.05 09:30sell0.01usdjpym114.82116.33114.622006.12.05 10:31114.620.000.000.000.17
169911012006.12.05 09:35buy0.01usdchfm1.19631.18121.19832006.12.05 13:471.19060.000.000.00-0.48
169915682006.12.05 09:50sell0.01gbpusdm1.97441.98951.97242006.12.05 11:111.97540.000.000.00-0.10
169923972006.12.05 09:59sell0.01eurusdm1.32981.34491.32782006.12.05 13:481.33390.000.000.00-0.41
169932972006.12.05 10:03sell0.02gbpusdm1.97581.98951.97392006.12.05 11:111.97540.000.000.000.08
169942722006.12.05 10:16sell0.02eurusdm1.33141.34501.32942006.12.05 13:481.33380.000.000.00-0.48
169945012006.12.05 10:18buy0.02usdchfm1.19471.18111.19672006.12.05 13:471.19070.000.000.00-0.67
169945562006.12.05 10:18sell0.04gbpusdm1.97731.98941.97532006.12.05 11:111.97530.000.000.000.80
169957592006.12.05 10:31sell0.01usdjpym114.59116.10114.392006.12.05 18:17114.870.000.000.00-0.24
170002022006.12.05 11:11sell0.01gbpusdm1.97491.99001.97292006.12.05 13:471.97730.000.000.00-0.24
170009842006.12.05 11:22sell0.02gbpusdm1.97651.99011.97452006.12.05 13:471.97740.000.000.00-0.18
170012232006.12.05 11:22buy0.04usdchfm1.19321.18111.19522006.12.05 13:471.19060.000.000.00-0.87
170013992006.12.05 11:22sell0.04eurusdm1.33291.34501.33092006.12.05 13:471.33370.000.000.00-0.32
170107422006.12.05 13:09buy0.08usdchfm1.19171.18111.19372006.12.05 13:471.19060.000.000.00-0.74
170132032006.12.05 13:28sell0.04gbpusdm1.97801.99011.97602006.12.05 13:471.97740.000.000.000.24
170132582006.12.05 13:28buy0.16usdchfm1.19021.18111.19222006.12.05 13:471.19060.000.000.000.54
170135992006.12.05 13:28sell0.08eurusdm1.33441.34501.33242006.12.05 13:471.33380.000.000.000.48
170168182006.12.05 13:32sell0.08gbpusdm1.97951.99011.97752006.12.05 13:471.97750.000.000.001.60
170169222006.12.05 13:32buy0.32usdchfm1.18861.18101.19062006.12.05 13:471.19060.000.000.005.38
170171492006.12.05 13:32sell0.16eurusdm1.33591.34501.33392006.12.05 13:471.33390.000.000.003.20
170215862006.12.05 13:47buy0.01gbpusdm1.97741.96231.97942006.12.05 15:041.97470.000.000.00-0.27
170216382006.12.05 13:47sell0.01usdchfm1.19071.20581.18872006.12.05 14:481.19040.000.000.000.03
170220152006.12.05 13:48buy0.01eurusdm1.33401.31891.33602006.12.05 14:511.33420.000.000.000.02
170229162006.12.05 13:50buy0.02gbpusdm1.97591.96231.97792006.12.05 15:041.97440.000.000.00-0.30
170235202006.12.05 13:54sell0.02usdjpym114.75116.11114.552006.12.05 18:17114.860.000.000.00-0.19
170254082006.12.05 14:04buy0.02eurusdm1.33201.31841.33402006.12.05 14:511.33400.000.000.000.40
170255112006.12.05 14:04sell0.02usdchfm1.19221.20601.19042006.12.05 14:481.19040.000.000.000.30
170319732006.12.05 14:48sell0.01usdchfm1.19011.20521.18812006.12.05 15:531.19290.000.000.00-0.23
170326042006.12.05 14:51buy0.01eurusdm1.33451.31941.33652006.12.05 16:251.33170.000.000.00-0.28
170342112006.12.05 15:00buy0.02eurusdm1.33281.31921.33482006.12.05 16:251.33160.000.000.00-0.24
170345152006.12.05 15:00buy0.04gbpusdm1.97411.96191.97602006.12.05 15:041.97440.000.000.000.12
170346352006.12.05 15:00sell0.02usdchfm1.19171.20541.18982006.12.05 15:531.19300.000.000.00-0.22
170350932006.12.05 15:00buy0.04eurusdm1.33131.31921.33332006.12.05 16:251.33160.000.000.000.12
170355292006.12.05 15:01buy0.08gbpusdm1.97261.96201.97462006.12.05 15:041.97460.000.000.001.60
170369442006.12.05 15:04buy0.01gbpusdm1.97531.96021.97732006.12.05 15:531.97040.000.000.00-0.49
170380672006.12.05 15:10buy0.02gbpusdm1.97381.96021.97582006.12.05 15:531.97040.000.000.00-0.68
170382972006.12.05 15:11buy0.04gbpusdm1.97221.96011.97422006.12.05 15:531.97040.000.000.00-0.72
170385882006.12.05 15:11sell0.04usdjpym114.90116.11114.702006.12.05 18:16114.870.000.000.000.10
170397292006.12.05 15:13buy0.08eurusdm1.32971.31911.33172006.12.05 16:251.33170.000.000.001.60
170399142006.12.05 15:13buy0.08gbpusdm1.97001.95941.97202006.12.05 15:531.97040.000.000.000.32
170400792006.12.05 15:13sell0.04usdchfm1.19341.20561.19152006.12.05 15:531.19300.000.000.000.13
170444812006.12.05 15:27buy0.16gbpusdm1.96841.95931.97042006.12.05 15:531.97040.000.000.003.20
170447702006.12.05 15:27sell0.08usdchfm1.19491.20551.19292006.12.05 15:531.19290.000.000.001.34
170459462006.12.05 15:30sell0.08usdjpym115.06116.12114.862006.12.05 18:16114.860.000.000.001.39
170496172006.12.05 15:53sell0.01usdchfm1.19261.20771.19062006.12.05 17:111.19060.000.000.000.17
170497352006.12.05 15:53sell0.01gbpusdm1.97051.98561.96852006.12.06 07:261.97150.000.000.00-0.10
170534482006.12.05 16:15sell0.02gbpusdm1.97201.98561.97002006.12.06 07:261.97160.000.000.000.08
170545592006.12.05 16:26sell0.01eurusdm1.33181.34691.32982006.12.06 07:271.33130.000.000.010.05
170552952006.12.05 16:30sell0.04gbpusdm1.97361.98571.97162006.12.06 07:261.97160.000.000.000.80
170585812006.12.05 17:11sell0.01usdchfm1.19031.20541.18832006.12.06 10:491.19610.000.00-0.01-0.48
170605472006.12.05 18:17buy0.01usdjpym114.87113.36115.072006.12.06 08:00114.770.000.000.01-0.09
170677302006.12.05 21:33sell0.02usdchfm1.19181.20541.18982006.12.06 10:481.19610.000.000.00-0.72
170951552006.12.06 04:50buy0.02usdjpym114.72113.36114.922006.12.06 07:59114.780.000.000.000.10
170989422006.12.06 05:37buy0.04usdjpym114.57113.36114.772006.12.06 07:59114.770.000.000.000.70
171027792006.12.06 06:26sell0.02eurusdm1.33341.34701.33142006.12.06 07:271.33140.000.000.000.40
171079092006.12.06 07:26sell0.01gbpusdm1.97131.98641.96932006.12.06 08:341.97080.000.000.000.05
171081522006.12.06 07:27buy0.01eurusdm1.33121.31611.33322006.12.06 10:571.32830.000.000.00-0.29
171106852006.12.06 08:00sell0.01usdjpym114.76116.27114.562006.12.06 11:46114.860.000.000.00-0.09
171120922006.12.06 08:11sell0.02gbpusdm1.97281.98641.97082006.12.06 08:341.97080.000.000.000.40
171125672006.12.06 08:17sell0.04usdchfm1.19361.20571.19162006.12.06 10:481.19620.000.000.00-0.87
171132972006.12.06 08:27buy0.02eurusdm1.32961.31601.33162006.12.06 10:571.32840.000.000.00-0.24
171140662006.12.06 08:34sell0.01gbpusdm1.97041.98551.96842006.12.06 09:171.97000.000.000.000.04
171146292006.12.06 08:50sell0.02gbpusdm1.97181.98551.96992006.12.06 09:171.96990.000.000.000.38
171162012006.12.06 09:16sell0.08usdchfm1.19491.20571.19312006.12.06 10:481.19610.000.000.00-0.80
171165042006.12.06 09:17sell0.01gbpusdm1.96971.98481.96772006.12.06 09:301.96770.000.000.000.20
171170642006.12.06 09:18buy0.04eurusdm1.32781.31571.32982006.12.06 10:571.32830.000.000.000.20
171194902006.12.06 09:30sell0.01gbpusdm1.96631.98141.96432006.12.06 09:401.96430.000.000.000.20
171210842006.12.06 09:38sell0.16usdchfm1.19651.20561.19452006.12.06 10:481.19600.000.000.000.67
171225642006.12.06 09:39sell0.02usdjpym114.91116.28114.722006.12.06 11:46114.860.000.000.000.09
171232732006.12.06 09:40buy0.08eurusdm1.32631.31571.32832006.12.06 10:571.32830.000.000.001.60
171234692006.12.06 09:40sell0.01gbpusdm1.96371.97891.96182006.12.06 13:151.96540.000.000.00-0.17
171235232006.12.06 09:40sell0.32usdchfm1.19801.20561.19602006.12.06 10:481.19600.000.000.005.35
171276382006.12.06 09:56sell0.02gbpusdm1.96521.97881.96322006.12.06 13:151.96510.000.000.000.02
171299822006.12.06 10:49buy0.01usdchfm1.19621.18111.19822006.12.06 12:531.19660.000.000.000.03
171307302006.12.06 10:57sell0.01eurusdm1.32831.34351.32642006.12.06 13:151.32640.000.000.000.19
171321192006.12.06 11:12sell0.04usdjpym115.06116.27114.862006.12.06 11:46114.860.000.000.000.70
171334632006.12.06 11:28sell0.04gbpusdm1.96681.97891.96482006.12.06 13:151.96480.000.000.000.80
171344062006.12.06 11:46buy0.01usdjpym114.87113.36115.072006.12.06 13:15115.070.000.000.000.17
171346312006.12.06 11:51buy0.02usdchfm1.19461.18101.19662006.12.06 12:531.19660.000.000.000.33
171372652006.12.06 12:53buy0.01usdchfm1.19691.18181.19892006.12.06 18:131.19440.000.000.00-0.21
171390352006.12.06 13:15sell0.01gbpusdm1.96501.98011.96302006.12.06 13:181.96300.000.000.000.20
171392522006.12.06 13:15sell0.01eurusdm1.32621.34131.32422006.12.06 19:281.32850.000.000.00-0.23
171393202006.12.06 13:15buy0.01usdjpym115.10113.59115.302006.12.06 18:40115.140.000.000.000.03
171403332006.12.06 13:18sell0.01gbpusdm1.96221.97741.96032006.12.06 16:081.96930.000.000.00-0.71
171419972006.12.06 13:25sell0.02gbpusdm1.96361.97731.96172006.12.06 16:081.96920.000.000.00-1.12
171440942006.12.06 13:44sell0.04gbpusdm1.96511.97721.96312006.12.06 16:081.96910.000.000.00-1.60
171460472006.12.06 14:12sell0.02eurusdm1.32771.34131.32572006.12.06 19:281.32860.000.000.00-0.18
171485252006.12.06 14:33buy0.02usdchfm1.19541.18181.19742006.12.06 18:131.19450.000.000.00-0.15
171511572006.12.06 14:53sell0.04eurusdm1.32931.34141.32732006.12.06 19:271.32880.000.000.000.20
171528372006.12.06 15:04sell0.08gbpusdm1.96671.97731.96472006.12.06 16:081.96900.000.000.00-1.84
171534882006.12.06 15:04buy0.04usdchfm1.19411.18181.19592006.12.06 18:131.19440.000.000.000.10
171537042006.12.06 15:05buy0.02usdjpym114.94113.58115.142006.12.06 18:40115.140.000.000.000.35
171538482006.12.06 15:05sell0.16gbpusdm1.96821.97731.96622006.12.06 16:081.96910.000.000.00-1.44
171582322006.12.06 15:38sell0.08eurusdm1.33081.34141.32882006.12.06 19:271.32880.000.000.001.60
171584862006.12.06 15:38buy0.08usdchfm1.19251.18191.19452006.12.06 18:111.19450.000.000.001.34
171592642006.12.06 15:40sell0.32gbpusdm1.96971.97731.96772006.12.06 16:081.96920.000.000.001.60
171609542006.12.06 15:44sell0.64gbpusdm1.97121.97731.96922006.12.06 16:081.96920.000.000.0012.80
171654182006.12.06 16:09buy0.01gbpusdm1.96951.95441.97152006.12.07 05:031.96910.000.00-0.01-0.04
171756682006.12.06 18:10buy0.02gbpusdm1.96801.95441.97002006.12.07 05:031.96900.000.00-0.010.20
171759142006.12.06 18:13sell0.01usdchfm1.19441.20951.19242006.12.07 05:021.19390.000.00-0.040.04
171773312006.12.06 18:40buy0.01usdjpym115.16113.65115.362006.12.07 13:30115.070.000.000.04-0.08
171808162006.12.06 19:19buy0.04gbpusdm1.96651.95441.96852006.12.07 05:021.96850.000.00-0.020.80
171819512006.12.06 19:28sell0.02usdchfm1.19591.20951.19392006.12.07 05:021.19390.000.00-0.070.34
171820602006.12.06 19:28buy0.01eurusdm1.32861.31351.33062006.12.07 04:591.33060.000.00-0.020.20
172082232006.12.07 04:39buy0.02usdjpym115.00113.64115.202006.12.07 13:30115.050.000.000.000.09
172096572006.12.07 04:59buy0.01eurusdm1.33081.31571.33282006.12.07 13:361.33130.000.000.000.05
172106472006.12.07 05:03sell0.01usdchfm1.19321.20831.19122006.12.07 13:361.19270.000.000.000.04
172107912006.12.07 05:03buy0.01gbpusdm1.96951.95441.97152006.12.07 07:121.97000.000.000.000.05
172127602006.12.07 05:22buy0.02gbpusdm1.96801.95441.97002006.12.07 07:121.97000.000.000.000.40
172192492006.12.07 07:12buy0.01gbpusdm1.97061.95551.97262006.12.07 13:031.96800.000.000.00-0.26
172195702006.12.07 07:13buy0.04usdjpym114.85113.64115.052006.12.07 13:30115.050.000.000.000.70
172256582006.12.07 08:12buy0.02gbpusdm1.96901.95541.97102006.12.07 13:031.96790.000.000.00-0.22
172322932006.12.07 10:15buy0.02eurusdm1.32931.31571.33132006.12.07 13:361.33130.000.000.000.40
172323912006.12.07 10:15sell0.02usdchfm1.19471.20831.19272006.12.07 13:361.19270.000.000.000.34
172326192006.12.07 10:16buy0.04gbpusdm1.96751.95541.96952006.12.07 13:021.96800.000.000.000.20
172357382006.12.07 11:07buy0.08gbpusdm1.96611.95541.96802006.12.07 13:021.96800.000.000.001.52
172436382006.12.07 13:03sell0.01gbpusdm1.96791.98301.96592006.12.07 13:251.96590.000.000.000.20
172448222006.12.07 13:25sell0.01gbpusdm1.96551.98061.96352006.12.07 13:411.96510.000.000.000.04
172456712006.12.07 13:30buy0.01usdjpym115.12113.61115.322006.12.07 15:15115.170.000.000.000.04
172474942006.12.07 13:36sell0.02gbpusdm1.96711.98071.96512006.12.07 13:411.96510.000.000.000.40
172476572006.12.07 13:36buy0.02usdjpym114.97113.61115.172006.12.07 15:15115.170.000.000.000.35
172478712006.12.07 13:36buy0.01usdchfm1.19261.17751.19462006.12.07 13:421.19460.000.000.000.17
172479952006.12.07 13:36sell0.01eurusdm1.33151.34661.32952006.12.07 13:421.32950.000.000.000.20
172514582006.12.07 13:41sell0.01gbpusdm1.96421.97941.96232006.12.07 14:001.96420.000.000.000.00
172516362006.12.07 13:42buy0.01usdchfm1.19501.17991.19702006.12.07 16:461.19550.000.000.000.04
172516742006.12.07 13:42sell0.01eurusdm1.32881.34391.32682006.12.07 14:001.32840.000.000.000.04
172527122006.12.07 13:45sell0.02gbpusdm1.96571.97931.96372006.12.07 14:001.96370.000.000.000.40
172529502006.12.07 13:46sell0.02eurusdm1.33031.34391.32832006.12.07 14:001.32830.000.000.000.40
172548112006.12.07 14:00sell0.01eurusdm1.32861.34381.32672006.12.07 19:401.32810.000.000.000.05
172548202006.12.07 14:00sell0.01gbpusdm1.96401.97911.96202006.12.07 14:431.96360.000.000.000.04
172571722006.12.07 14:16sell0.02eurusdm1.32981.34371.32812006.12.07 19:401.32810.000.000.000.34
172575412006.12.07 14:17sell0.02gbpusdm1.96561.97921.96362006.12.07 14:431.96360.000.000.000.40
172578772006.12.07 14:17buy0.02usdchfm1.19351.17991.19552006.12.07 16:461.19550.000.000.000.33
172617402006.12.07 14:44sell0.01gbpusdm1.96331.97841.96132006.12.07 15:151.96290.000.000.000.04
172626402006.12.07 14:52sell0.02gbpusdm1.96491.97851.96292006.12.07 15:151.96290.000.000.000.40
172645072006.12.07 15:15sell0.01gbpusdm1.96261.97771.96062006.12.07 16:461.96200.000.000.000.06
172645552006.12.07 15:15buy0.01usdjpym115.20113.69115.402006.12.08 09:51115.400.000.000.010.17
172664512006.12.07 15:51sell0.02gbpusdm1.96411.97771.96212006.12.07 16:461.96210.000.000.000.40
172713242006.12.07 16:46sell0.01gbpusdm1.96171.97681.95972006.12.08 07:321.96120.000.000.000.05
172714582006.12.07 16:46buy0.01usdchfm1.19601.18091.19802006.12.08 13:281.19800.000.000.010.17
172750342006.12.07 17:37sell0.02gbpusdm1.96321.97681.96122006.12.08 07:321.96120.000.000.000.40
172821252006.12.07 19:40sell0.01eurusdm1.32781.34291.32582006.12.08 13:301.32580.000.000.010.20
173085272006.12.08 07:32sell0.01gbpusdm1.96081.97591.95882006.12.08 10:161.95880.000.000.000.20
173154362006.12.08 09:51buy0.01usdjpym115.45113.93115.642006.12.08 11:27115.640.000.000.000.16
173187262006.12.08 10:16sell0.01gbpusdm1.95861.97371.95662006.12.08 12:111.95810.000.000.000.05
173189442006.12.08 10:19sell0.02gbpusdm1.96001.97371.95812006.12.08 12:111.95810.000.000.000.38
173213072006.12.08 11:27buy0.01usdjpym115.66114.15115.862006.12.08 13:29115.710.000.000.000.04
173222362006.12.08 12:11sell0.01gbpusdm1.95781.97291.95582006.12.08 13:291.95730.000.000.000.05
173231892006.12.08 12:36sell0.02gbpusdm1.95931.97291.95732006.12.08 13:291.95730.000.000.000.40
173233272006.12.08 12:39buy0.02usdjpym115.50114.14115.702006.12.08 13:29115.700.000.000.000.35
173263042006.12.08 13:28buy0.01usdchfm1.19841.18331.20042006.12.08 13:321.20040.000.000.000.16
173268152006.12.08 13:29sell0.01gbpusdm1.95661.97171.95462006.12.08 13:301.95460.000.000.000.20
173269212006.12.08 13:29buy0.01usdjpym115.73114.22115.932006.12.08 15:19115.160.000.000.00-0.49
173276902006.12.08 13:30sell0.01eurusdm1.32401.33911.32202006.12.08 15:161.33350.000.000.00-0.95
173284922006.12.08 13:30sell0.01gbpusdm1.95261.96801.95092006.12.08 13:321.95510.000.000.00-0.25
173296662006.12.08 13:30sell0.02gbpusdm1.95421.96781.95222006.12.08 13:321.95520.000.000.00-0.20
173306192006.12.08 13:31sell0.04gbpusdm1.95571.96781.95372006.12.08 13:321.95530.000.000.000.16
173307042006.12.08 13:31sell0.02eurusdm1.32601.33961.32402006.12.08 15:161.33360.000.000.00-1.52
173312582006.12.08 13:31sell0.08gbpusdm1.95731.96791.95532006.12.08 13:321.95530.000.000.001.60
173326432006.12.08 13:32sell0.01gbpusdm1.95381.96901.95192006.12.08 13:541.96900.000.000.00-1.52
173337532006.12.08 13:32buy0.01usdchfm1.20101.18591.20302006.12.08 15:141.19020.000.000.00-0.91
173345192006.12.08 13:33sell0.02gbpusdm1.95511.96901.95342006.12.08 13:541.96900.000.000.00-2.78
173345342006.12.08 13:33buy0.02usdchfm1.19951.18591.20152006.12.08 15:141.19030.000.000.00-1.55
173352992006.12.08 13:35buy0.04usdchfm1.19801.18591.20002006.12.08 15:141.19040.000.000.00-2.55
173354662006.12.08 13:35sell0.04eurusdm1.32761.33971.32562006.12.08 15:161.33350.000.000.00-2.36
173355342006.12.08 13:35sell0.04gbpusdm1.95671.96881.95472006.12.08 13:541.96880.000.000.00-4.84
173373812006.12.08 13:45buy0.02usdjpym115.59114.22115.782006.12.08 15:19115.150.000.000.00-0.76
173376552006.12.08 13:45sell0.08eurusdm1.32911.33971.32712006.12.08 15:151.33340.000.000.00-3.44
173377352006.12.08 13:45buy0.08usdchfm1.19641.18581.19842006.12.08 15:141.19020.000.000.00-4.17
173378512006.12.08 13:45sell0.08gbpusdm1.95831.96891.95632006.12.08 13:541.96890.000.000.00-8.48
173385042006.12.08 13:45sell0.16eurusdm1.33061.33971.32862006.12.08 15:151.33330.000.000.00-4.32
173385972006.12.08 13:45sell0.16gbpusdm1.95981.96891.95782006.12.08 13:541.96890.000.000.00-14.56
173386792006.12.08 13:45buy0.16usdchfm1.19481.18571.19682006.12.08 15:141.19030.000.000.00-6.05
173387542006.12.08 13:45buy0.04usdjpym115.43114.22115.632006.12.08 15:19115.140.000.000.00-1.01
173394752006.12.08 13:45sell0.32gbpusdm1.96131.96891.95932006.12.08 13:541.96890.000.000.00-24.32
173398552006.12.08 13:45buy0.32usdchfm1.19331.18571.19532006.12.08 15:141.19040.000.000.00-7.80
173403232006.12.08 13:46sell0.64gbpusdm1.96291.96901.96092006.12.08 13:541.96900.000.000.00-39.04
173403832006.12.08 13:46sell0.32eurusdm1.33211.33971.33012006.12.08 15:151.33340.000.000.00-4.16
173425842006.12.08 13:51buy0.08usdjpym115.28114.22115.482006.12.08 15:18115.150.000.000.00-0.90
173433672006.12.08 13:52sell1.28gbpusdm1.96461.96921.96262006.12.08 13:541.96900.000.000.00-56.32
173441332006.12.08 13:52sell0.64eurusdm1.33371.33981.33172006.12.08 15:151.33340.000.000.001.92
173443412006.12.08 13:53buy0.64usdchfm1.19171.18561.19372006.12.08 15:141.19050.000.000.00-6.45
173445142006.12.08 13:53sell2.56gbpusdm1.96641.96951.96442006.12.08 13:541.96890.000.000.00-64.00
173449902006.12.08 13:53buy0.16usdjpym115.12114.21115.322006.12.08 15:18115.160.000.000.000.56
173457012006.12.08 13:53sell5.12gbpusdm1.96791.96951.96592006.12.08 13:541.96880.000.000.00-46.08
173459422006.12.08 13:54buy0.01gbpusdm1.96871.95361.97072006.12.08 14:151.96910.000.000.000.04
173467022006.12.08 13:54buy0.02gbpusdm1.96711.95351.96912006.12.08 14:151.96910.000.000.000.40
173512862006.12.08 14:15buy0.01gbpusdm1.96981.95471.97182006.12.08 15:011.97180.000.000.000.20
173517262006.12.08 14:16buy0.32usdjpym114.97114.21115.172006.12.08 15:18115.170.000.000.005.56
173559052006.12.08 14:50buy1.28usdchfm1.19021.18561.19222006.12.08 15:141.19070.000.000.005.37
173571152006.12.08 15:01sell1.28eurusdm1.33531.33991.33332006.12.08 15:151.33330.000.000.0025.60
173573312006.12.08 15:02buy0.01gbpusdm1.97271.95731.97442006.12.08 16:111.96840.000.000.00-0.43
173577232006.12.08 15:03buy2.56usdchfm1.18861.18551.19062006.12.08 15:131.19060.000.000.0043.00
173591402006.12.08 15:05buy0.02gbpusdm1.97111.95751.97312006.12.08 16:111.96850.000.000.00-0.52
173611492006.12.08 15:14sell0.01usdchfm1.19031.20541.18832006.12.08 16:551.20540.000.000.00-1.25
173616732006.12.08 15:15buy0.04gbpusdm1.96961.95751.97162006.12.08 16:111.96860.000.000.00-0.40
173618342006.12.08 15:16buy0.01eurusdm1.33341.31831.33542006.12.08 17:071.32250.000.000.00-1.09
173624652006.12.08 15:19sell0.01usdjpym115.15116.66114.952006.12.08 16:57116.280.000.000.00-0.97
173639772006.12.08 15:26sell0.02usdjpym115.31116.67115.112006.12.08 16:57116.270.000.000.00-1.65
173643502006.12.08 15:27sell0.02usdchfm1.19181.20541.18982006.12.08 16:551.20540.000.000.00-2.26
173645802006.12.08 15:27buy0.08gbpusdm1.96811.95751.97012006.12.08 16:111.96850.000.000.000.32
173650022006.12.08 15:29buy0.02eurusdm1.33181.31821.33382006.12.08 17:071.32260.000.000.00-1.84
173652932006.12.08 15:29sell0.04usdchfm1.19331.20541.19132006.12.08 16:551.20540.000.000.00-4.02
173665712006.12.08 15:34buy0.16gbpusdm1.96661.95751.96862006.12.08 16:111.96860.000.000.003.20
173665912006.12.08 15:34sell0.04usdjpym115.48116.69115.282006.12.08 16:57116.260.000.000.00-2.68
173707112006.12.08 16:11buy0.01gbpusdm1.96861.95351.97062006.12.08 16:541.95350.000.000.00-1.51
173716542006.12.08 16:25buy0.02gbpusdm1.96701.95341.96902006.12.08 16:541.95340.000.000.00-2.72
173725242006.12.08 16:26buy0.04gbpusdm1.96551.95341.96752006.12.08 16:541.95340.000.000.00-4.84
173736842006.12.08 16:40buy0.04eurusdm1.33031.31821.33232006.12.08 17:071.32270.000.000.00-3.04
173737162006.12.08 16:40sell0.08usdjpym115.64116.70115.442006.12.08 16:57116.240.000.000.00-4.13
173741172006.12.08 16:40sell0.08usdchfm1.19481.20541.19282006.12.08 16:551.20540.000.000.00-7.04
173752442006.12.08 16:42buy0.08gbpusdm1.96401.95341.96602006.12.08 16:541.95340.000.000.00-8.48
173755382006.12.08 16:43sell0.16usdjpym115.79116.70115.592006.12.08 16:57116.240.000.000.00-6.19
173756212006.12.08 16:43sell0.16usdchfm1.19641.20551.19442006.12.08 16:551.20550.000.000.00-12.08
173757272006.12.08 16:43buy0.08eurusdm1.32881.31821.33082006.12.08 17:061.32270.000.000.00-4.88
173773112006.12.08 16:49buy0.16gbpusdm1.96231.95321.96432006.12.08 16:541.95320.000.000.00-14.56
173774522006.12.08 16:49sell0.32usdchfm1.19791.20551.19592006.12.08 16:551.20550.000.000.00-20.17
173776332006.12.08 16:49sell0.32usdjpym115.95116.72115.762006.12.08 16:57116.240.000.000.00-7.98
173777182006.12.08 16:49buy0.16eurusdm1.32721.31811.32922006.12.08 17:061.32270.000.000.00-7.20
173779692006.12.08 16:49buy0.32gbpusdm1.96071.95311.96272006.12.08 16:541.95310.000.000.00-24.32
173794652006.12.08 16:51sell0.64usdjpym116.11116.72115.912006.12.08 16:57116.240.000.000.00-7.16
173795782006.12.08 16:51buy0.64gbpusdm1.95921.95311.96122006.12.08 16:541.95310.000.000.00-39.04
173797312006.12.08 16:51buy0.32eurusdm1.32551.31791.32752006.12.08 17:061.32270.000.000.00-8.96
173799332006.12.08 16:51sell0.64usdchfm1.19941.20551.19742006.12.08 16:551.20550.000.000.00-32.38
173802782006.12.08 16:51buy1.28gbpusdm1.95771.95311.95972006.12.08 16:541.95310.000.000.00-58.88
173816462006.12.08 16:52buy0.64eurusdm1.32391.31781.32592006.12.08 17:061.32270.000.000.00-7.68
173817632006.12.08 16:52buy2.56gbpusdm1.95621.95311.95822006.12.08 16:541.95310.000.000.00-79.36
173819092006.12.08 16:52sell1.28usdchfm1.20091.20551.19892006.12.08 16:551.20550.000.000.00-48.84
173821702006.12.08 16:52sell1.28usdjpym116.26116.72116.062006.12.08 16:57116.220.000.000.004.41
173839092006.12.08 16:54sell2.56usdchfm1.20291.20601.20092006.12.08 16:551.20560.000.000.00-57.33
173841042006.12.08 16:54buy1.28eurusdm1.32211.31751.32412006.12.08 17:061.32260.000.000.006.40
173841532006.12.08 16:54buy5.12gbpusdm1.95431.95271.95632006.12.08 16:541.95330.000.000.00-51.20
173849312006.12.08 16:54buy0.01gbpusdm1.95351.93841.95552006.12.08 16:561.95340.000.000.00-0.01
173859452006.12.08 16:55sell5.12usdchfm1.20451.20611.20252006.12.08 16:551.20560.000.000.00-46.72
173860892006.12.08 16:55buy2.56eurusdm1.32061.31751.32262006.12.08 17:061.32260.000.000.0051.20
173865362006.12.08 16:55buy0.01usdchfm1.20591.19061.20772006.12.08 17:091.20450.000.000.00-0.12
173867982006.12.08 16:55buy0.02gbpusdm1.95151.93791.95352006.12.08 16:561.95350.000.000.000.40
173868382006.12.08 16:55sell2.56usdjpym116.42116.73116.222006.12.08 16:57116.220.000.000.0044.05
173891612006.12.08 16:56buy0.01gbpusdm1.95381.93871.95582006.12.08 16:591.95580.000.000.000.20
173897642006.12.08 16:56buy0.02usdchfm1.20421.19061.20622006.12.08 17:091.20460.000.000.000.07
173920342006.12.08 16:59buy0.01gbpusdm1.95631.94121.95832006.12.08 17:041.95620.000.000.00-0.01
173922462006.12.08 17:00buy0.01usdjpym116.21114.70116.412006.12.08 17:01116.410.000.000.000.17
173930352006.12.08 17:02buy0.02gbpusdm1.95431.94071.95632006.12.08 17:041.95630.000.000.000.40
173940812006.12.08 17:04sell0.01gbpusdm1.95621.97131.95422006.12.08 17:101.95580.000.000.000.04
173954842006.12.08 17:07sell0.02gbpusdm1.95771.97131.95572006.12.08 17:101.95570.000.000.000.40
173955352006.12.08 17:07buy0.04usdchfm1.20261.19051.20462006.12.08 17:091.20460.000.000.000.66
173957572006.12.08 17:07sell0.01eurusdm1.32241.33751.32042006.12.08 19:141.32040.000.000.000.20
173968622006.12.08 17:10sell0.01gbpusdm1.95521.97031.95322006.12.08 19:141.95320.000.000.000.20
173977372006.12.08 17:14sell0.02gbpusdm1.95671.97031.95472006.12.08 18:171.95470.000.000.000.40
174028392006.12.08 17:44buy0.04usdchfm1.20191.18981.20392006.12.08 18:431.20390.000.000.000.66
  0.00 0.00 0.16 -617.27
Closed P/L: -617.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173966102006.12.08 17:09buy0.01usdchfm1.20491.18981.2069 1.20360.000.000.00-0.11
173983622006.12.08 17:17buy0.02usdchfm1.20341.18981.2054 1.20360.000.000.000.03
173928962006.12.08 17:01buy0.01usdjpym116.45114.93116.64 116.380.000.000.00-0.06
173940042006.12.08 17:03buy0.02usdjpym116.30114.94116.50 116.380.000.000.000.14
174117282006.12.08 20:19sell0.01gbpusdm1.95291.96801.9509 1.95430.000.000.00-0.14
174117492006.12.08 20:20sell0.01eurusdm1.32051.33561.3185 1.32090.000.000.00-0.04
  0.00 0.00 0.00 -0.18
 Floating P/L: -0.18
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 6 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -617.11 Floating P/L: -0.18 Margin: 4.00
Balance: 5 882.89 Equity: 5 882.71 Free Margin: 5 878.71