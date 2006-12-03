Interbank FX, LLC
|Account: 1317397
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:32
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16823396
|2006.12.03 21:35
|balance
|Deposit
|6 500.00
|16823470
|2006.12.03 22:30
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1928
|1.2079
|1.1908
|2006.12.03 22:55
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16823690
|2006.12.03 22:30
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9785
|1.9634
|1.9805
|2006.12.03 22:51
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16823907
|2006.12.03 22:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.34
|116.85
|115.14
|2006.12.03 22:58
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16824044
|2006.12.03 22:32
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3339
|1.3188
|1.3359
|2006.12.03 22:58
|1.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16826466
|2006.12.03 22:51
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9815
|1.9664
|1.9835
|2006.12.03 23:18
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16827984
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1904
|1.2055
|1.1884
|2006.12.04 10:51
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|16828607
|2006.12.03 22:58
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3367
|1.3216
|1.3387
|2006.12.04 10:46
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|16828983
|2006.12.03 22:58
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.08
|116.59
|114.88
|2006.12.04 11:07
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|16832836
|2006.12.03 23:18
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9837
|1.9686
|1.9857
|2006.12.04 05:32
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16834334
|2006.12.03 23:31
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9823
|1.9686
|1.9842
|2006.12.04 05:32
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|16836885
|2006.12.04 00:01
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.23
|116.59
|115.03
|2006.12.04 11:07
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|16836980
|2006.12.04 00:01
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3352
|1.3216
|1.3372
|2006.12.04 10:46
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|16837653
|2006.12.04 00:03
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9808
|1.9687
|1.9828
|2006.12.04 05:32
|1.9794
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|16838849
|2006.12.04 00:14
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1919
|1.2055
|1.1899
|2006.12.04 10:51
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|16843447
|2006.12.04 01:13
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3336
|1.3215
|1.3356
|2006.12.04 10:46
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16844499
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9792
|1.9686
|1.9812
|2006.12.04 05:32
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|16845257
|2006.12.04 01:25
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.39
|116.60
|115.19
|2006.12.04 11:07
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|16845362
|2006.12.04 01:26
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1934
|1.2055
|1.1914
|2006.12.04 10:51
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|16851768
|2006.12.04 03:21
|sell
|0.08
|usdjpym
|115.54
|116.60
|115.34
|2006.12.04 11:07
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|16854877
|2006.12.04 04:05
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3321
|1.3214
|1.3340
|2006.12.04 10:46
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.88
|16855232
|2006.12.04 04:06
|sell
|0.16
|usdjpym
|115.68
|116.61
|115.50
|2006.12.04 11:07
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|2.49
|16855366
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9778
|1.9685
|1.9796
|2006.12.04 05:32
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.88
|16857057
|2006.12.04 04:16
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1949
|1.2055
|1.1929
|2006.12.04 10:50
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|16860200
|2006.12.04 05:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9798
|1.9949
|1.9778
|2006.12.04 06:13
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16860911
|2006.12.04 05:35
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9813
|1.9949
|1.9793
|2006.12.04 06:13
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16862824
|2006.12.04 06:13
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9787
|1.9939
|1.9768
|2006.12.04 07:39
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16867915
|2006.12.04 07:32
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9802
|1.9938
|1.9782
|2006.12.04 07:39
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16868763
|2006.12.04 07:39
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9779
|1.9930
|1.9759
|2006.12.04 08:08
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16870838
|2006.12.04 08:02
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3306
|1.3215
|1.3326
|2006.12.04 10:46
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16872199
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.1965
|1.2056
|1.1945
|2006.12.04 10:50
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16872592
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9747
|1.9898
|1.9727
|2006.12.04 09:06
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|16873122
|2006.12.04 08:09
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3291
|1.3215
|1.3311
|2006.12.04 10:46
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|16879396
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9762
|1.9898
|1.9742
|2006.12.04 09:06
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|16879700
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9777
|1.9898
|1.9757
|2006.12.04 09:06
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16880885
|2006.12.04 08:59
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9792
|1.9898
|1.9772
|2006.12.04 09:06
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16881834
|2006.12.04 09:06
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9768
|1.9919
|1.9748
|2006.12.04 09:56
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|16882708
|2006.12.04 09:16
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9783
|1.9919
|1.9763
|2006.12.04 09:56
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16884481
|2006.12.04 09:56
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9759
|1.9910
|1.9739
|2006.12.04 12:55
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|16884526
|2006.12.04 09:57
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.1980
|1.2056
|1.1960
|2006.12.04 10:50
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|16885678
|2006.12.04 10:19
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9774
|1.9910
|1.9754
|2006.12.04 12:55
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16887143
|2006.12.04 10:46
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3310
|1.3461
|1.3290
|2006.12.05 07:34
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.11
|16887212
|2006.12.04 10:48
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9789
|1.9910
|1.9769
|2006.12.04 12:55
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16887706
|2006.12.04 10:51
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1961
|1.1810
|1.1981
|2006.12.04 13:33
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16888309
|2006.12.04 11:07
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.52
|114.01
|115.72
|2006.12.04 13:33
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16891893
|2006.12.04 12:55
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9764
|1.9916
|1.9745
|2006.12.04 13:31
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|16894657
|2006.12.04 13:31
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9742
|1.9893
|1.9722
|2006.12.04 17:04
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|16894993
|2006.12.04 13:33
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1985
|1.1834
|1.2005
|2006.12.05 09:34
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.21
|16895223
|2006.12.04 13:33
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.74
|114.23
|115.94
|2006.12.05 09:29
|114.85
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.77
|16896225
|2006.12.04 13:55
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1969
|1.1833
|1.1989
|2006.12.05 09:34
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.15
|16896268
|2006.12.04 13:56
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9757
|1.9893
|1.9737
|2006.12.04 17:04
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|16896608
|2006.12.04 14:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.58
|114.22
|115.78
|2006.12.05 09:29
|114.84
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.29
|16899812
|2006.12.04 14:54
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.43
|114.21
|115.62
|2006.12.05 09:29
|114.85
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.02
|16901965
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9772
|1.9893
|1.9752
|2006.12.04 17:04
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|16902001
|2006.12.04 15:43
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1955
|1.1833
|1.1974
|2006.12.05 09:34
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.04
|0.17
|16902791
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9788
|1.9894
|1.9768
|2006.12.04 17:04
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16903549
|2006.12.04 15:56
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3325
|1.3461
|1.3305
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.01
|0.10
|16904431
|2006.12.04 16:05
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9803
|1.9894
|1.9783
|2006.12.04 17:04
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16906673
|2006.12.04 16:32
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1940
|1.1834
|1.1960
|2006.12.05 09:34
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.08
|1.34
|16908056
|2006.12.04 17:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9782
|1.9631
|1.9802
|2006.12.04 21:47
|1.9802
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16924401
|2006.12.04 21:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9806
|1.9655
|1.9826
|2006.12.05 08:32
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.47
|16924635
|2006.12.04 21:47
|buy
|0.08
|usdjpym
|115.28
|114.22
|115.48
|2006.12.05 09:29
|114.85
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16925476
|2006.12.04 21:50
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3339
|1.3461
|1.3320
|2006.12.05 07:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|16940351
|2006.12.05 00:17
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9791
|1.9654
|1.9810
|2006.12.05 08:31
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.62
|16951385
|2006.12.05 02:55
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9776
|1.9655
|1.9796
|2006.12.05 08:31
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|16967582
|2006.12.05 07:11
|buy
|0.16
|usdjpym
|115.13
|114.22
|115.33
|2006.12.05 09:28
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|16971935
|2006.12.05 07:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3320
|1.3471
|1.3300
|2006.12.05 09:59
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16973821
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.32
|usdjpym
|114.97
|114.21
|115.17
|2006.12.05 09:28
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.79
|16974877
|2006.12.05 07:42
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9761
|1.9655
|1.9781
|2006.12.05 08:31
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16979933
|2006.12.05 08:20
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9742
|1.9651
|1.9762
|2006.12.05 08:31
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16981677
|2006.12.05 08:31
|buy
|0.64
|usdjpym
|114.82
|114.21
|115.02
|2006.12.05 09:28
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|2.23
|16981839
|2006.12.05 08:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9757
|1.9909
|1.9738
|2006.12.05 09:28
|1.9751
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16985269
|2006.12.05 08:52
|buy
|1.28
|usdjpym
|114.66
|114.20
|114.86
|2006.12.05 09:28
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|22.29
|16985502
|2006.12.05 08:54
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9772
|1.9908
|1.9752
|2006.12.05 09:28
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990190
|2006.12.05 09:29
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9750
|1.9901
|1.9730
|2006.12.05 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.01
|16990321
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9769
|1.9905
|1.9749
|2006.12.05 09:50
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990325
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.82
|116.33
|114.62
|2006.12.05 10:31
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|16991101
|2006.12.05 09:35
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1963
|1.1812
|1.1983
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|16991568
|2006.12.05 09:50
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9744
|1.9895
|1.9724
|2006.12.05 11:11
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16992397
|2006.12.05 09:59
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3298
|1.3449
|1.3278
|2006.12.05 13:48
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|16993297
|2006.12.05 10:03
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9758
|1.9895
|1.9739
|2006.12.05 11:11
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16994272
|2006.12.05 10:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3314
|1.3450
|1.3294
|2006.12.05 13:48
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.48
|16994501
|2006.12.05 10:18
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1947
|1.1811
|1.1967
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|16994556
|2006.12.05 10:18
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9773
|1.9894
|1.9753
|2006.12.05 11:11
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16995759
|2006.12.05 10:31
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.59
|116.10
|114.39
|2006.12.05 18:17
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|17000202
|2006.12.05 11:11
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9749
|1.9900
|1.9729
|2006.12.05 13:47
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|17000984
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9765
|1.9901
|1.9745
|2006.12.05 13:47
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|17001223
|2006.12.05 11:22
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1932
|1.1811
|1.1952
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|17001399
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3329
|1.3450
|1.3309
|2006.12.05 13:47
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.32
|17010742
|2006.12.05 13:09
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1917
|1.1811
|1.1937
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.74
|17013203
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9780
|1.9901
|1.9760
|2006.12.05 13:47
|1.9774
|0.00
|0.00
|0.00
|0.24
|17013258
|2006.12.05 13:28
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.1902
|1.1811
|1.1922
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|17013599
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3344
|1.3450
|1.3324
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.48
|17016818
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9795
|1.9901
|1.9775
|2006.12.05 13:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17016922
|2006.12.05 13:32
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.1886
|1.1810
|1.1906
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|5.38
|17017149
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3359
|1.3450
|1.3339
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17021586
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9774
|1.9623
|1.9794
|2006.12.05 15:04
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.27
|17021638
|2006.12.05 13:47
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1907
|1.2058
|1.1887
|2006.12.05 14:48
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17022015
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3340
|1.3189
|1.3360
|2006.12.05 14:51
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17022916
|2006.12.05 13:50
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9759
|1.9623
|1.9779
|2006.12.05 15:04
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|17023520
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.02
|usdjpym
|114.75
|116.11
|114.55
|2006.12.05 18:17
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.19
|17025408
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3320
|1.3184
|1.3340
|2006.12.05 14:51
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17025511
|2006.12.05 14:04
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1922
|1.2060
|1.1904
|2006.12.05 14:48
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|17031973
|2006.12.05 14:48
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1901
|1.2052
|1.1881
|2006.12.05 15:53
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|17032604
|2006.12.05 14:51
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3345
|1.3194
|1.3365
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|17034211
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3328
|1.3192
|1.3348
|2006.12.05 16:25
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|17034515
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9741
|1.9619
|1.9760
|2006.12.05 15:04
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17034635
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1917
|1.2054
|1.1898
|2006.12.05 15:53
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|17035093
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3313
|1.3192
|1.3333
|2006.12.05 16:25
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|17035529
|2006.12.05 15:01
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9726
|1.9620
|1.9746
|2006.12.05 15:04
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17036944
|2006.12.05 15:04
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9753
|1.9602
|1.9773
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|17038067
|2006.12.05 15:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9738
|1.9602
|1.9758
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.68
|17038297
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9722
|1.9601
|1.9742
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|17038588
|2006.12.05 15:11
|sell
|0.04
|usdjpym
|114.90
|116.11
|114.70
|2006.12.05 18:16
|114.87
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17039729
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3297
|1.3191
|1.3317
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17039914
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9700
|1.9594
|1.9720
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17040079
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1934
|1.2056
|1.1915
|2006.12.05 15:53
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17044481
|2006.12.05 15:27
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9684
|1.9593
|1.9704
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17044770
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1949
|1.2055
|1.1929
|2006.12.05 15:53
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17045946
|2006.12.05 15:30
|sell
|0.08
|usdjpym
|115.06
|116.12
|114.86
|2006.12.05 18:16
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|17049617
|2006.12.05 15:53
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1926
|1.2077
|1.1906
|2006.12.05 17:11
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17049735
|2006.12.05 15:53
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9705
|1.9856
|1.9685
|2006.12.06 07:26
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17053448
|2006.12.05 16:15
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9720
|1.9856
|1.9700
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|17054559
|2006.12.05 16:26
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3318
|1.3469
|1.3298
|2006.12.06 07:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.01
|0.05
|17055295
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9736
|1.9857
|1.9716
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17058581
|2006.12.05 17:11
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1903
|1.2054
|1.1883
|2006.12.06 10:49
|1.1961
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.48
|17060547
|2006.12.05 18:17
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.87
|113.36
|115.07
|2006.12.06 08:00
|114.77
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|17067730
|2006.12.05 21:33
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1918
|1.2054
|1.1898
|2006.12.06 10:48
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.72
|17095155
|2006.12.06 04:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|114.72
|113.36
|114.92
|2006.12.06 07:59
|114.78
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17098942
|2006.12.06 05:37
|buy
|0.04
|usdjpym
|114.57
|113.36
|114.77
|2006.12.06 07:59
|114.77
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17102779
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3334
|1.3470
|1.3314
|2006.12.06 07:27
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17107909
|2006.12.06 07:26
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9713
|1.9864
|1.9693
|2006.12.06 08:34
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17108152
|2006.12.06 07:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3312
|1.3161
|1.3332
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|17110685
|2006.12.06 08:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.76
|116.27
|114.56
|2006.12.06 11:46
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|17112092
|2006.12.06 08:11
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9728
|1.9864
|1.9708
|2006.12.06 08:34
|1.9708
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17112567
|2006.12.06 08:17
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1936
|1.2057
|1.1916
|2006.12.06 10:48
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|17113297
|2006.12.06 08:27
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3296
|1.3160
|1.3316
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|17114066
|2006.12.06 08:34
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9704
|1.9855
|1.9684
|2006.12.06 09:17
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17114629
|2006.12.06 08:50
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9718
|1.9855
|1.9699
|2006.12.06 09:17
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|17116201
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1949
|1.2057
|1.1931
|2006.12.06 10:48
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17116504
|2006.12.06 09:17
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9697
|1.9848
|1.9677
|2006.12.06 09:30
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17117064
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3278
|1.3157
|1.3298
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17119490
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9663
|1.9814
|1.9643
|2006.12.06 09:40
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17121084
|2006.12.06 09:38
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.1965
|1.2056
|1.1945
|2006.12.06 10:48
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17122564
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.02
|usdjpym
|114.91
|116.28
|114.72
|2006.12.06 11:46
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|17123273
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3263
|1.3157
|1.3283
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17123469
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9637
|1.9789
|1.9618
|2006.12.06 13:15
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|17123523
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.1980
|1.2056
|1.1960
|2006.12.06 10:48
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|17127638
|2006.12.06 09:56
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9652
|1.9788
|1.9632
|2006.12.06 13:15
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|17129982
|2006.12.06 10:49
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1962
|1.1811
|1.1982
|2006.12.06 12:53
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17130730
|2006.12.06 10:57
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3283
|1.3435
|1.3264
|2006.12.06 13:15
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|0.19
|17132119
|2006.12.06 11:12
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.06
|116.27
|114.86
|2006.12.06 11:46
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17133463
|2006.12.06 11:28
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9668
|1.9789
|1.9648
|2006.12.06 13:15
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17134406
|2006.12.06 11:46
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.87
|113.36
|115.07
|2006.12.06 13:15
|115.07
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17134631
|2006.12.06 11:51
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1946
|1.1810
|1.1966
|2006.12.06 12:53
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17137265
|2006.12.06 12:53
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1969
|1.1818
|1.1989
|2006.12.06 18:13
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|17139035
|2006.12.06 13:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9650
|1.9801
|1.9630
|2006.12.06 13:18
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17139252
|2006.12.06 13:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3262
|1.3413
|1.3242
|2006.12.06 19:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.23
|17139320
|2006.12.06 13:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.10
|113.59
|115.30
|2006.12.06 18:40
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17140333
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9622
|1.9774
|1.9603
|2006.12.06 16:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.71
|17141997
|2006.12.06 13:25
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9636
|1.9773
|1.9617
|2006.12.06 16:08
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|17144094
|2006.12.06 13:44
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9651
|1.9772
|1.9631
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17146047
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3277
|1.3413
|1.3257
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|17148525
|2006.12.06 14:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1954
|1.1818
|1.1974
|2006.12.06 18:13
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.15
|17151157
|2006.12.06 14:53
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3293
|1.3414
|1.3273
|2006.12.06 19:27
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17152837
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9667
|1.9773
|1.9647
|2006.12.06 16:08
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|17153488
|2006.12.06 15:04
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1941
|1.1818
|1.1959
|2006.12.06 18:13
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|17153704
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|114.94
|113.58
|115.14
|2006.12.06 18:40
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|17153848
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9682
|1.9773
|1.9662
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.44
|17158232
|2006.12.06 15:38
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3308
|1.3414
|1.3288
|2006.12.06 19:27
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17158486
|2006.12.06 15:38
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1925
|1.1819
|1.1945
|2006.12.06 18:11
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|17159264
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9697
|1.9773
|1.9677
|2006.12.06 16:08
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17160954
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9712
|1.9773
|1.9692
|2006.12.06 16:08
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|17165418
|2006.12.06 16:09
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9695
|1.9544
|1.9715
|2006.12.07 05:03
|1.9691
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.04
|17175668
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9680
|1.9544
|1.9700
|2006.12.07 05:03
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.20
|17175914
|2006.12.06 18:13
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1944
|1.2095
|1.1924
|2006.12.07 05:02
|1.1939
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.04
|17177331
|2006.12.06 18:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.16
|113.65
|115.36
|2006.12.07 13:30
|115.07
|0.00
|0.00
|0.04
|-0.08
|17180816
|2006.12.06 19:19
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9665
|1.9544
|1.9685
|2006.12.07 05:02
|1.9685
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|17181951
|2006.12.06 19:28
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1959
|1.2095
|1.1939
|2006.12.07 05:02
|1.1939
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.34
|17182060
|2006.12.06 19:28
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3286
|1.3135
|1.3306
|2006.12.07 04:59
|1.3306
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.20
|17208223
|2006.12.07 04:39
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.00
|113.64
|115.20
|2006.12.07 13:30
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.09
|17209657
|2006.12.07 04:59
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3308
|1.3157
|1.3328
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17210647
|2006.12.07 05:03
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1932
|1.2083
|1.1912
|2006.12.07 13:36
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17210791
|2006.12.07 05:03
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9695
|1.9544
|1.9715
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17212760
|2006.12.07 05:22
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9680
|1.9544
|1.9700
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17219249
|2006.12.07 07:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9706
|1.9555
|1.9726
|2006.12.07 13:03
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|17219570
|2006.12.07 07:13
|buy
|0.04
|usdjpym
|114.85
|113.64
|115.05
|2006.12.07 13:30
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17225658
|2006.12.07 08:12
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9690
|1.9554
|1.9710
|2006.12.07 13:03
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|17232293
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3293
|1.3157
|1.3313
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17232391
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1947
|1.2083
|1.1927
|2006.12.07 13:36
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17232619
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9675
|1.9554
|1.9695
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17235738
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9661
|1.9554
|1.9680
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|17243638
|2006.12.07 13:03
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9679
|1.9830
|1.9659
|2006.12.07 13:25
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17244822
|2006.12.07 13:25
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9655
|1.9806
|1.9635
|2006.12.07 13:41
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17245671
|2006.12.07 13:30
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.12
|113.61
|115.32
|2006.12.07 15:15
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17247494
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9671
|1.9807
|1.9651
|2006.12.07 13:41
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17247657
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.02
|usdjpym
|114.97
|113.61
|115.17
|2006.12.07 15:15
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|17247871
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1926
|1.1775
|1.1946
|2006.12.07 13:42
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17247995
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3315
|1.3466
|1.3295
|2006.12.07 13:42
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17251458
|2006.12.07 13:41
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9642
|1.9794
|1.9623
|2006.12.07 14:00
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17251636
|2006.12.07 13:42
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1950
|1.1799
|1.1970
|2006.12.07 16:46
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17251674
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3288
|1.3439
|1.3268
|2006.12.07 14:00
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17252712
|2006.12.07 13:45
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9657
|1.9793
|1.9637
|2006.12.07 14:00
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17252950
|2006.12.07 13:46
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3303
|1.3439
|1.3283
|2006.12.07 14:00
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17254811
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3286
|1.3438
|1.3267
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17254820
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9640
|1.9791
|1.9620
|2006.12.07 14:43
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17257172
|2006.12.07 14:16
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3298
|1.3437
|1.3281
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17257541
|2006.12.07 14:17
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9656
|1.9792
|1.9636
|2006.12.07 14:43
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17257877
|2006.12.07 14:17
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1935
|1.1799
|1.1955
|2006.12.07 16:46
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17261740
|2006.12.07 14:44
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9633
|1.9784
|1.9613
|2006.12.07 15:15
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17262640
|2006.12.07 14:52
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9649
|1.9785
|1.9629
|2006.12.07 15:15
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17264507
|2006.12.07 15:15
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9626
|1.9777
|1.9606
|2006.12.07 16:46
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|17264555
|2006.12.07 15:15
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.20
|113.69
|115.40
|2006.12.08 09:51
|115.40
|0.00
|0.00
|0.01
|0.17
|17266451
|2006.12.07 15:51
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9641
|1.9777
|1.9621
|2006.12.07 16:46
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17271324
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9617
|1.9768
|1.9597
|2006.12.08 07:32
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17271458
|2006.12.07 16:46
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1960
|1.1809
|1.1980
|2006.12.08 13:28
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.01
|0.17
|17275034
|2006.12.07 17:37
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9632
|1.9768
|1.9612
|2006.12.08 07:32
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17282125
|2006.12.07 19:40
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3278
|1.3429
|1.3258
|2006.12.08 13:30
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|17308527
|2006.12.08 07:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9608
|1.9759
|1.9588
|2006.12.08 10:16
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17315436
|2006.12.08 09:51
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.45
|113.93
|115.64
|2006.12.08 11:27
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17318726
|2006.12.08 10:16
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9586
|1.9737
|1.9566
|2006.12.08 12:11
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17318944
|2006.12.08 10:19
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9600
|1.9737
|1.9581
|2006.12.08 12:11
|1.9581
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|17321307
|2006.12.08 11:27
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.66
|114.15
|115.86
|2006.12.08 13:29
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17322236
|2006.12.08 12:11
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9578
|1.9729
|1.9558
|2006.12.08 13:29
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.05
|17323189
|2006.12.08 12:36
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9593
|1.9729
|1.9573
|2006.12.08 13:29
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17323327
|2006.12.08 12:39
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.50
|114.14
|115.70
|2006.12.08 13:29
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|17326304
|2006.12.08 13:28
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.1984
|1.1833
|1.2004
|2006.12.08 13:32
|1.2004
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17326815
|2006.12.08 13:29
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9566
|1.9717
|1.9546
|2006.12.08 13:30
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17326921
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.73
|114.22
|115.93
|2006.12.08 15:19
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|17327690
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3240
|1.3391
|1.3220
|2006.12.08 15:16
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|17328492
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9526
|1.9680
|1.9509
|2006.12.08 13:32
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|17329666
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9542
|1.9678
|1.9522
|2006.12.08 13:32
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|17330619
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9557
|1.9678
|1.9537
|2006.12.08 13:32
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|17330704
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3260
|1.3396
|1.3240
|2006.12.08 15:16
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|17331258
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9573
|1.9679
|1.9553
|2006.12.08 13:32
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17332643
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9538
|1.9690
|1.9519
|2006.12.08 13:54
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|17333753
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2010
|1.1859
|1.2030
|2006.12.08 15:14
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|17334519
|2006.12.08 13:33
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9551
|1.9690
|1.9534
|2006.12.08 13:54
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.78
|17334534
|2006.12.08 13:33
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.1995
|1.1859
|1.2015
|2006.12.08 15:14
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|17335299
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.1980
|1.1859
|1.2000
|2006.12.08 15:14
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.55
|17335466
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3276
|1.3397
|1.3256
|2006.12.08 15:16
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.36
|17335534
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9567
|1.9688
|1.9547
|2006.12.08 13:54
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|17337381
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.59
|114.22
|115.78
|2006.12.08 15:19
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|17337655
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3291
|1.3397
|1.3271
|2006.12.08 15:15
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|17337735
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.08
|usdchfm
|1.1964
|1.1858
|1.1984
|2006.12.08 15:14
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.17
|17337851
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9583
|1.9689
|1.9563
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.48
|17338504
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3306
|1.3397
|1.3286
|2006.12.08 15:15
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.32
|17338597
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9598
|1.9689
|1.9578
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.56
|17338679
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.16
|usdchfm
|1.1948
|1.1857
|1.1968
|2006.12.08 15:14
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.05
|17338754
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.43
|114.22
|115.63
|2006.12.08 15:19
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.01
|17339475
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9613
|1.9689
|1.9593
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.32
|17339855
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.32
|usdchfm
|1.1933
|1.1857
|1.1953
|2006.12.08 15:14
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|17340323
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9629
|1.9690
|1.9609
|2006.12.08 13:54
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.04
|17340383
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3321
|1.3397
|1.3301
|2006.12.08 15:15
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.16
|17342584
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.08
|usdjpym
|115.28
|114.22
|115.48
|2006.12.08 15:18
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|17343367
|2006.12.08 13:52
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9646
|1.9692
|1.9626
|2006.12.08 13:54
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.32
|17344133
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3337
|1.3398
|1.3317
|2006.12.08 15:15
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|1.92
|17344341
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.64
|usdchfm
|1.1917
|1.1856
|1.1937
|2006.12.08 15:14
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.45
|17344514
|2006.12.08 13:53
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9664
|1.9695
|1.9644
|2006.12.08 13:54
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|17344990
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.16
|usdjpym
|115.12
|114.21
|115.32
|2006.12.08 15:18
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|17345701
|2006.12.08 13:53
|sell
|5.12
|gbpusdm
|1.9679
|1.9695
|1.9659
|2006.12.08 13:54
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.08
|17345942
|2006.12.08 13:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9687
|1.9536
|1.9707
|2006.12.08 14:15
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17346702
|2006.12.08 13:54
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9671
|1.9535
|1.9691
|2006.12.08 14:15
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17351286
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9698
|1.9547
|1.9718
|2006.12.08 15:01
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17351726
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.32
|usdjpym
|114.97
|114.21
|115.17
|2006.12.08 15:18
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|5.56
|17355905
|2006.12.08 14:50
|buy
|1.28
|usdchfm
|1.1902
|1.1856
|1.1922
|2006.12.08 15:14
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|17357115
|2006.12.08 15:01
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3353
|1.3399
|1.3333
|2006.12.08 15:15
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|17357331
|2006.12.08 15:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9727
|1.9573
|1.9744
|2006.12.08 16:11
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.43
|17357723
|2006.12.08 15:03
|buy
|2.56
|usdchfm
|1.1886
|1.1855
|1.1906
|2006.12.08 15:13
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|43.00
|17359140
|2006.12.08 15:05
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9711
|1.9575
|1.9731
|2006.12.08 16:11
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|17361149
|2006.12.08 15:14
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1903
|1.2054
|1.1883
|2006.12.08 16:55
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.25
|17361673
|2006.12.08 15:15
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9696
|1.9575
|1.9716
|2006.12.08 16:11
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17361834
|2006.12.08 15:16
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3334
|1.3183
|1.3354
|2006.12.08 17:07
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|17362465
|2006.12.08 15:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.15
|116.66
|114.95
|2006.12.08 16:57
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|17363977
|2006.12.08 15:26
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.31
|116.67
|115.11
|2006.12.08 16:57
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.65
|17364350
|2006.12.08 15:27
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1918
|1.2054
|1.1898
|2006.12.08 16:55
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|17364580
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9681
|1.9575
|1.9701
|2006.12.08 16:11
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|17365002
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3318
|1.3182
|1.3338
|2006.12.08 17:07
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|17365293
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1933
|1.2054
|1.1913
|2006.12.08 16:55
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|17366571
|2006.12.08 15:34
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9666
|1.9575
|1.9686
|2006.12.08 16:11
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17366591
|2006.12.08 15:34
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.48
|116.69
|115.28
|2006.12.08 16:57
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|17370711
|2006.12.08 16:11
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9686
|1.9535
|1.9706
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|17371654
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9670
|1.9534
|1.9690
|2006.12.08 16:54
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|17372524
|2006.12.08 16:26
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9655
|1.9534
|1.9675
|2006.12.08 16:54
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|17373684
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3303
|1.3182
|1.3323
|2006.12.08 17:07
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|17373716
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.08
|usdjpym
|115.64
|116.70
|115.44
|2006.12.08 16:57
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|17374117
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1948
|1.2054
|1.1928
|2006.12.08 16:55
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.04
|17375244
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9640
|1.9534
|1.9660
|2006.12.08 16:54
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.48
|17375538
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.16
|usdjpym
|115.79
|116.70
|115.59
|2006.12.08 16:57
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.19
|17375621
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.1964
|1.2055
|1.1944
|2006.12.08 16:55
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.08
|17375727
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3288
|1.3182
|1.3308
|2006.12.08 17:06
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.88
|17377311
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9623
|1.9532
|1.9643
|2006.12.08 16:54
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.56
|17377452
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.1979
|1.2055
|1.1959
|2006.12.08 16:55
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.17
|17377633
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.32
|usdjpym
|115.95
|116.72
|115.76
|2006.12.08 16:57
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.98
|17377718
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3272
|1.3181
|1.3292
|2006.12.08 17:06
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|17377969
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9607
|1.9531
|1.9627
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.32
|17379465
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.64
|usdjpym
|116.11
|116.72
|115.91
|2006.12.08 16:57
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.16
|17379578
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.64
|gbpusdm
|1.9592
|1.9531
|1.9612
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.04
|17379731
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3255
|1.3179
|1.3275
|2006.12.08 17:06
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|17379933
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.64
|usdchfm
|1.1994
|1.2055
|1.1974
|2006.12.08 16:55
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.38
|17380278
|2006.12.08 16:51
|buy
|1.28
|gbpusdm
|1.9577
|1.9531
|1.9597
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.88
|17381646
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3239
|1.3178
|1.3259
|2006.12.08 17:06
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.68
|17381763
|2006.12.08 16:52
|buy
|2.56
|gbpusdm
|1.9562
|1.9531
|1.9582
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.36
|17381909
|2006.12.08 16:52
|sell
|1.28
|usdchfm
|1.2009
|1.2055
|1.1989
|2006.12.08 16:55
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.84
|17382170
|2006.12.08 16:52
|sell
|1.28
|usdjpym
|116.26
|116.72
|116.06
|2006.12.08 16:57
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|4.41
|17383909
|2006.12.08 16:54
|sell
|2.56
|usdchfm
|1.2029
|1.2060
|1.2009
|2006.12.08 16:55
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.33
|17384104
|2006.12.08 16:54
|buy
|1.28
|eurusdm
|1.3221
|1.3175
|1.3241
|2006.12.08 17:06
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17384153
|2006.12.08 16:54
|buy
|5.12
|gbpusdm
|1.9543
|1.9527
|1.9563
|2006.12.08 16:54
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|17384931
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9535
|1.9384
|1.9555
|2006.12.08 16:56
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|17385945
|2006.12.08 16:55
|sell
|5.12
|usdchfm
|1.2045
|1.2061
|1.2025
|2006.12.08 16:55
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.72
|17386089
|2006.12.08 16:55
|buy
|2.56
|eurusdm
|1.3206
|1.3175
|1.3226
|2006.12.08 17:06
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17386536
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2059
|1.1906
|1.2077
|2006.12.08 17:09
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|17386798
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9515
|1.9379
|1.9535
|2006.12.08 16:56
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17386838
|2006.12.08 16:55
|sell
|2.56
|usdjpym
|116.42
|116.73
|116.22
|2006.12.08 16:57
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|44.05
|17389161
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9538
|1.9387
|1.9558
|2006.12.08 16:59
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17389764
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2042
|1.1906
|1.2062
|2006.12.08 17:09
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|17392034
|2006.12.08 16:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9563
|1.9412
|1.9583
|2006.12.08 17:04
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.01
|17392246
|2006.12.08 17:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.21
|114.70
|116.41
|2006.12.08 17:01
|116.41
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17393035
|2006.12.08 17:02
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9543
|1.9407
|1.9563
|2006.12.08 17:04
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17394081
|2006.12.08 17:04
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9562
|1.9713
|1.9542
|2006.12.08 17:10
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|17395484
|2006.12.08 17:07
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9577
|1.9713
|1.9557
|2006.12.08 17:10
|1.9557
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17395535
|2006.12.08 17:07
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2026
|1.1905
|1.2046
|2006.12.08 17:09
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|17395757
|2006.12.08 17:07
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3224
|1.3375
|1.3204
|2006.12.08 19:14
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17396862
|2006.12.08 17:10
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9552
|1.9703
|1.9532
|2006.12.08 19:14
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17397737
|2006.12.08 17:14
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9567
|1.9703
|1.9547
|2006.12.08 18:17
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17402839
|2006.12.08 17:44
|buy
|0.04
|usdchfm
|1.2019
|1.1898
|1.2039
|2006.12.08 18:43
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|
|0.00
|0.00
|0.16
|-617.27
|Closed P/L:
|-617.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17396610
|2006.12.08 17:09
|buy
|0.01
|usdchfm
|1.2049
|1.1898
|1.2069
|
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.11
|17398362
|2006.12.08 17:17
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2034
|1.1898
|1.2054
|
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|0.03
|17392896
|2006.12.08 17:01
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.45
|114.93
|116.64
|
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|17394004
|2006.12.08 17:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.30
|114.94
|116.50
|
|116.38
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|17411728
|2006.12.08 20:19
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9529
|1.9680
|1.9509
|
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.14
|17411749
|2006.12.08 20:20
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3205
|1.3356
|1.3185
|
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.04
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.18
|
|Floating P/L:
|-0.18
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|6 500.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-617.11
|Floating P/L:
|-0.18
|Margin:
|4.00
|Balance:
|5 882.89
|Equity:
|5 882.71
|Free Margin:
|5 878.71