Interbank FX, LLC
|Account: 1321385
|Name: ssds1e
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17399497
|2006.12.08 17:23
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2027
|1.1876
|1.2047
|2006.12.08 19:56
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|
|123987
|RF1[tp]
|17399559
|2006.12.08 17:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9576
|1.9727
|1.9556
|2006.12.08 18:16
|1.9556
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17394246
|2006.12.08 17:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9571
|1.9722
|1.9551
|2006.12.08 17:10
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17391431
|2006.12.08 16:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.62
|152.11
|153.82
|2006.12.08 17:08
|153.82
|0.00
|0.00
|0.00
|17.20
|
|123987
|RF1[tp]
|17365316
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1932
|1.2083
|1.1912
|2006.12.08 17:07
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.99
|
|123987
|RF1
|17373893
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1947
|1.2083
|1.1927
|2006.12.08 17:06
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.69
|
|123987
|RF1
|17375565
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1963
|1.2084
|1.1943
|2006.12.08 17:06
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|-219.47
|
|123987
|RF1
|17377487
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1979
|1.2085
|1.1959
|2006.12.08 17:06
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|-345.77
|
|123987
|RF1
|17379812
|2006.12.08 16:51
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1994
|1.2085
|1.1974
|2006.12.08 17:06
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|-492.06
|
|123987
|RF1
|17389110
|2006.12.08 16:56
|sell
|3.20
|usdchf
|1.2051
|1.2127
|1.2031
|2006.12.08 17:06
|1.2031
|0.00
|0.00
|0.00
|531.96
|
|123987
|RF1[tp]
|17389458
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9551
|1.9400
|1.9571
|2006.12.08 17:05
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17300765
|2006.12.08 03:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.07
|154.58
|152.87
|2006.12.08 16:58
|153.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.31
|
|123987
|RF1
|17312411
|2006.12.08 08:58
|sell
|0.20
|eurjpy
|153.22
|154.58
|153.02
|2006.12.08 16:58
|153.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-68.82
|
|123987
|RF1
|17315648
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.40
|eurjpy
|153.37
|154.58
|153.17
|2006.12.08 16:58
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|-92.91
|
|123987
|RF1
|17316903
|2006.12.08 10:02
|sell
|0.80
|eurjpy
|153.52
|154.58
|153.32
|2006.12.08 16:58
|153.63
|0.00
|0.00
|0.00
|-75.70
|
|123987
|RF1
|17363966
|2006.12.08 15:26
|sell
|1.60
|eurjpy
|153.68
|154.59
|153.48
|2006.12.08 16:58
|153.63
|0.00
|0.00
|0.00
|68.83
|
|123987
|RF1
|17371978
|2006.12.08 16:25
|sell
|3.20
|eurjpy
|153.83
|154.59
|153.63
|2006.12.08 16:58
|153.63
|0.00
|0.00
|0.00
|550.54
|
|123987
|RF1[tp]
|17384932
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9535
|1.9384
|1.9555
|2006.12.08 16:56
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|
|123987
|RF1
|17386696
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9516
|1.9380
|1.9536
|2006.12.08 16:56
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17377988
|2006.12.08 16:49
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9607
|1.9531
|1.9627
|2006.12.08 16:54
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 368.00
|
|123987
|RF1
|17377237
|2006.12.08 16:48
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9623
|1.9532
|1.9643
|2006.12.08 16:54
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 456.00
|
|123987
|RF1[sl]
|17371545
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9674
|1.9538
|1.9694
|2006.12.08 16:54
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|
|123987
|RF1[sl]
|17374784
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9644
|1.9538
|1.9664
|2006.12.08 16:54
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|-848.00
|
|123987
|RF1[sl]
|17371143
|2006.12.08 16:20
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9689
|1.9538
|1.9709
|2006.12.08 16:54
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.00
|
|123987
|RF1[sl]
|17372201
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9659
|1.9538
|1.9679
|2006.12.08 16:54
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|-484.00
|
|123987
|RF1[sl]
|17357100
|2006.12.08 15:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9716
|1.9565
|1.9736
|2006.12.08 16:20
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|
|123987
|RF1
|17360956
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9699
|1.9563
|1.9719
|2006.12.08 16:20
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|
|123987
|RF1
|17364211
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9684
|1.9563
|1.9704
|2006.12.08 16:20
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|
|123987
|RF1
|17365691
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9668
|1.9562
|1.9688
|2006.12.08 16:20
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17333331
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2004
|1.1853
|1.2024
|2006.12.08 15:29
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.34
|
|123987
|RF1
|17334885
|2006.12.08 13:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1988
|1.1852
|1.2008
|2006.12.08 15:29
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.55
|
|123987
|RF1
|17337400
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1973
|1.1852
|1.1993
|2006.12.08 15:29
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|-144.17
|
|123987
|RF1
|17338381
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.80
|usdchf
|1.1953
|1.1847
|1.1973
|2006.12.08 15:29
|1.1927
|0.00
|0.00
|0.00
|-174.39
|
|123987
|RF1
|17339677
|2006.12.08 13:45
|buy
|1.60
|usdchf
|1.1936
|1.1845
|1.1956
|2006.12.08 15:29
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.16
|
|123987
|RF1
|17343682
|2006.12.08 13:52
|buy
|3.20
|usdchf
|1.1920
|1.1844
|1.1940
|2006.12.08 15:29
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|134.17
|
|123987
|RF1
|17351622
|2006.12.08 14:15
|buy
|6.40
|usdchf
|1.1905
|1.1844
|1.1925
|2006.12.08 15:29
|1.1925
|0.00
|0.00
|0.00
|1 073.38
|
|123987
|RF1[tp]
|17333716
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3243
|1.3394
|1.3223
|2006.12.08 15:21
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-86.00
|
|123987
|RF1
|17334492
|2006.12.08 13:33
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3258
|1.3394
|1.3238
|2006.12.08 15:21
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-140.00
|
|123987
|RF1
|17335325
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3274
|1.3395
|1.3254
|2006.12.08 15:20
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|
|123987
|RF1
|17337683
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3290
|1.3396
|1.3270
|2006.12.08 15:20
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-304.00
|
|123987
|RF1
|17339190
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3309
|1.3400
|1.3289
|2006.12.08 15:20
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|
|123987
|RF1
|17343445
|2006.12.08 13:52
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3333
|1.3409
|1.3313
|2006.12.08 15:20
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|123987
|RF1
|17351809
|2006.12.08 14:16
|sell
|6.40
|eurusd
|1.3348
|1.3409
|1.3328
|2006.12.08 15:20
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17335719
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.68
|114.17
|115.88
|2006.12.08 15:19
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.03
|
|123987
|RF1
|17338808
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.42
|114.06
|115.62
|2006.12.08 15:19
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.64
|
|123987
|RF1
|17342719
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.26
|114.05
|115.46
|2006.12.08 15:18
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.21
|
|123987
|RF1
|17345051
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.11
|114.05
|115.31
|2006.12.08 15:18
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|41.68
|
|123987
|RF1
|17352501
|2006.12.08 14:18
|buy
|1.60
|usdjpy
|114.96
|114.05
|115.16
|2006.12.08 15:18
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|277.85
|
|123987
|RF1[tp]
|17350246
|2006.12.08 14:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9691
|1.9540
|1.9711
|2006.12.08 15:01
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17335120
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9559
|1.9695
|1.9539
|2006.12.08 14:08
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-266.00
|
|123987
|RF1
|17336815
|2006.12.08 13:42
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9574
|1.9695
|1.9554
|2006.12.08 14:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-476.00
|
|123987
|RF1
|17338674
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9598
|1.9704
|1.9578
|2006.12.08 14:08
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-768.00
|
|123987
|RF1
|17339556
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9616
|1.9707
|1.9596
|2006.12.08 14:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 232.00
|
|123987
|RF1
|17340463
|2006.12.08 13:46
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9632
|1.9708
|1.9612
|2006.12.08 14:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 952.00
|
|123987
|RF1
|17344844
|2006.12.08 13:53
|sell
|12.80
|gbpusd
|1.9669
|1.9715
|1.9649
|2006.12.08 14:08
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-3 200.00
|
|123987
|RF1
|17343504
|2006.12.08 13:52
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9654
|1.9715
|1.9634
|2006.12.08 14:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-2 496.00
|
|123987
|RF1
|17332921
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9543
|1.9694
|1.9523
|2006.12.08 14:08
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.00
|
|123987
|RF1[sl]
|17300511
|2006.12.08 03:10
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.18
|116.69
|114.98
|2006.12.08 13:35
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.36
|
|123987
|RF1
|17309956
|2006.12.08 07:41
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.34
|116.70
|115.14
|2006.12.08 13:35
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|-55.33
|
|123987
|RF1
|17315765
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.52
|116.73
|115.32
|2006.12.08 13:35
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.96
|
|123987
|RF1
|17326715
|2006.12.08 13:29
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.68
|116.74
|115.48
|2006.12.08 13:35
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|20.75
|
|123987
|RF1
|17333518
|2006.12.08 13:32
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.86
|116.77
|115.66
|2006.12.08 13:35
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|276.67
|
|123987
|RF1[tp]
|17331800
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3268
|1.3419
|1.3248
|2006.12.08 13:32
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17331848
|2006.12.08 13:31
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1975
|1.1824
|1.1995
|2006.12.08 13:32
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|16.68
|
|123987
|RF1[tp]
|17331792
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9570
|1.9721
|1.9550
|2006.12.08 13:32
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17300579
|2006.12.08 03:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1948
|1.2099
|1.1928
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.38
|
|123987
|RF1
|17313522
|2006.12.08 09:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3293
|1.3142
|1.3313
|2006.12.08 13:31
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|
|123987
|RF1
|17308943
|2006.12.08 07:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1964
|1.2100
|1.1944
|2006.12.08 13:31
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.71
|
|123987
|RF1
|17300532
|2006.12.08 03:10
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9637
|1.9486
|1.9657
|2006.12.08 13:31
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|-66.00
|
|123987
|RF1
|17304233
|2006.12.08 05:19
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9622
|1.9486
|1.9642
|2006.12.08 13:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-90.00
|
|123987
|RF1
|17322271
|2006.12.08 12:11
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1979
|1.2100
|1.1959
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|10.02
|
|123987
|RF1
|17309228
|2006.12.08 07:37
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9606
|1.9485
|1.9626
|2006.12.08 13:31
|1.9578
|0.00
|0.00
|0.00
|-112.00
|
|123987
|RF1
|17318642
|2006.12.08 10:16
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9589
|1.9483
|1.9609
|2006.12.08 13:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|
|123987
|RF1
|17327623
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1995
|1.2101
|1.1975
|2006.12.08 13:31
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|133.61
|
|123987
|RF1[tp]
|17320020
|2006.12.08 10:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3277
|1.3141
|1.3297
|2006.12.08 13:31
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|
|123987
|RF1
|17326749
|2006.12.08 13:29
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9573
|1.9482
|1.9593
|2006.12.08 13:31
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|
|123987
|RF1
|17326311
|2006.12.08 13:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3262
|1.3141
|1.3282
|2006.12.08 13:31
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|
|123987
|RF1
|17327799
|2006.12.08 13:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9554
|1.9478
|1.9574
|2006.12.08 13:31
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|480.00
|
|123987
|RF1
|17328743
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3244
|1.3138
|1.3264
|2006.12.08 13:31
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17328615
|2006.12.08 13:30
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9538
|1.9477
|1.9558
|2006.12.08 13:31
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17300488
|2006.12.08 03:09
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3287
|1.3136
|1.3307
|2006.12.08 09:13
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|
|123987
|RF1
|17309533
|2006.12.08 07:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3272
|1.3136
|1.3292
|2006.12.08 09:13
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|
|123987
|RF1[tp]
|17299451
|2006.12.08 02:37
|balance
|Deposit
|50 000.00
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-13 191.01
|Closed P/L:
|-13 191.01
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17399579
|2006.12.08 17:23
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.81
|152.30
|154.01
|
|153.59
|0.00
|0.00
|0.85
|-18.91
|
|123987
|RF1
|17362966
|2006.12.08 15:21
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3328
|1.3177
|1.3348
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-0.76
|-125.00
|
|123987
|RF1
|17365543
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3313
|1.3177
|1.3333
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-1.51
|-220.00
|
|123987
|RF1
|17374666
|2006.12.08 16:41
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3297
|1.3176
|1.3317
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-3.02
|-376.00
|
|123987
|RF1
|17377387
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3278
|1.3172
|1.3298
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-6.04
|-600.00
|
|123987
|RF1
|17378824
|2006.12.08 16:49
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3263
|1.3172
|1.3283
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-12.08
|-960.00
|
|123987
|RF1
|17391409
|2006.12.08 16:58
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3216
|1.3140
|1.3236
|
|1.3203
|0.00
|0.00
|-24.16
|-416.00
|
|123987
|RF1
|17362455
|2006.12.08 15:19
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.16
|116.67
|114.96
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-1.51
|-103.98
|
|123987
|RF1
|17363956
|2006.12.08 15:26
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.31
|116.67
|115.11
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-3.02
|-182.18
|
|123987
|RF1
|17366598
|2006.12.08 15:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.47
|116.68
|115.27
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-6.04
|-309.36
|
|123987
|RF1
|17372040
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.62
|116.68
|115.42
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-12.08
|-515.60
|
|123987
|RF1
|17375447
|2006.12.08 16:43
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.78
|116.69
|115.58
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-24.16
|-811.21
|
|123987
|RF1
|17377562
|2006.12.08 16:49
|sell
|3.20
|usdjpy
|115.94
|116.70
|115.74
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-48.32
|-1 182.44
|
|123987
|RF1
|17379286
|2006.12.08 16:50
|sell
|6.40
|usdjpy
|116.07
|116.70
|115.89
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-96.64
|-1 649.91
|
|123987
|RF1
|17395529
|2006.12.08 17:07
|sell
|12.80
|usdjpy
|116.23
|116.69
|116.03
|
|116.37
|0.00
|0.00
|-193.28
|-1 539.92
|
|123987
|RF1
|
|0.00
|0.00
|-431.77
|-9 010.51
|
|Floating P/L:
|-9 442.28
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|-13 191.01
|Floating P/L:
|-9 442.28
|Margin:
|31 900.00
|Balance:
|36 808.99
|Equity:
|27 366.71
|Free Margin:
|-4 533.29