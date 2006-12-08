Interbank FX, LLC

Account: 1321385 Name: ssds1e Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
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173914312006.12.08 16:58buy0.10eurjpy153.62152.11153.822006.12.08 17:08153.820.000.000.0017.20
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173653162006.12.08 15:29sell0.10usdchf1.19321.20831.19122006.12.08 17:071.20270.000.000.00-78.99
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173755652006.12.08 16:43sell0.40usdchf1.19631.20841.19432006.12.08 17:061.20290.000.000.00-219.47
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173774872006.12.08 16:49sell0.80usdchf1.19791.20851.19592006.12.08 17:061.20310.000.000.00-345.77
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173798122006.12.08 16:51sell1.60usdchf1.19941.20851.19742006.12.08 17:061.20310.000.000.00-492.06
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173891102006.12.08 16:56sell3.20usdchf1.20511.21271.20312006.12.08 17:061.20310.000.000.00531.96
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173007652006.12.08 03:15sell0.10eurjpy153.07154.58152.872006.12.08 16:58153.620.000.000.00-47.31
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173124112006.12.08 08:58sell0.20eurjpy153.22154.58153.022006.12.08 16:58153.620.000.000.00-68.82
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173156482006.12.08 09:51sell0.40eurjpy153.37154.58153.172006.12.08 16:58153.640.000.000.00-92.91
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173169032006.12.08 10:02sell0.80eurjpy153.52154.58153.322006.12.08 16:58153.630.000.000.00-75.70
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173639662006.12.08 15:26sell1.60eurjpy153.68154.59153.482006.12.08 16:58153.630.000.000.0068.83
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173719782006.12.08 16:25sell3.20eurjpy153.83154.59153.632006.12.08 16:58153.630.000.000.00550.54
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173866962006.12.08 16:55buy0.20gbpusd1.95161.93801.95362006.12.08 16:561.95360.000.000.0040.00
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173779882006.12.08 16:49buy3.20gbpusd1.96071.95311.96272006.12.08 16:541.95330.000.000.00-2 368.00
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173656912006.12.08 15:30buy0.80gbpusd1.96681.95621.96882006.12.08 16:201.96880.000.000.00160.00
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173348852006.12.08 13:34buy0.20usdchf1.19881.18521.20082006.12.08 15:291.19310.000.000.00-95.55
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173263112006.12.08 13:28buy0.40eurusd1.32621.31411.32822006.12.08 13:311.32650.000.000.0012.00
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173277992006.12.08 13:30buy3.20gbpusd1.95541.94781.95742006.12.08 13:311.95690.000.000.00480.00
 123987RF1
173287432006.12.08 13:30buy0.80eurusd1.32441.31381.32642006.12.08 13:311.32640.000.000.00160.00
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173286152006.12.08 13:30buy6.40gbpusd1.95381.94771.95582006.12.08 13:311.95580.000.000.001 280.00
 123987RF1[tp]
173004882006.12.08 03:09buy0.10eurusd1.32871.31361.33072006.12.08 09:131.32920.000.000.005.00
 123987RF1
173095332006.12.08 07:38buy0.20eurusd1.32721.31361.32922006.12.08 09:131.32920.000.000.0040.00
 123987RF1[tp]
172994512006.12.08 02:37balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 0.00 -13 191.01
Closed P/L: -13 191.01
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173995792006.12.08 17:23buy0.10eurjpy153.81152.30154.01 153.590.000.000.85-18.91
 123987RF1
173629662006.12.08 15:21buy0.10eurusd1.33281.31771.3348 1.32030.000.00-0.76-125.00
 123987RF1
173655432006.12.08 15:29buy0.20eurusd1.33131.31771.3333 1.32030.000.00-1.51-220.00
 123987RF1
173746662006.12.08 16:41buy0.40eurusd1.32971.31761.3317 1.32030.000.00-3.02-376.00
 123987RF1
173773872006.12.08 16:49buy0.80eurusd1.32781.31721.3298 1.32030.000.00-6.04-600.00
 123987RF1
173788242006.12.08 16:49buy1.60eurusd1.32631.31721.3283 1.32030.000.00-12.08-960.00
 123987RF1
173914092006.12.08 16:58buy3.20eurusd1.32161.31401.3236 1.32030.000.00-24.16-416.00
 123987RF1
173624552006.12.08 15:19sell0.10usdjpy115.16116.67114.96 116.370.000.00-1.51-103.98
 123987RF1
173639562006.12.08 15:26sell0.20usdjpy115.31116.67115.11 116.370.000.00-3.02-182.18
 123987RF1
173665982006.12.08 15:34sell0.40usdjpy115.47116.68115.27 116.370.000.00-6.04-309.36
 123987RF1
173720402006.12.08 16:25sell0.80usdjpy115.62116.68115.42 116.370.000.00-12.08-515.60
 123987RF1
173754472006.12.08 16:43sell1.60usdjpy115.78116.69115.58 116.370.000.00-24.16-811.21
 123987RF1
173775622006.12.08 16:49sell3.20usdjpy115.94116.70115.74 116.370.000.00-48.32-1 182.44
 123987RF1
173792862006.12.08 16:50sell6.40usdjpy116.07116.70115.89 116.370.000.00-96.64-1 649.91
 123987RF1
173955292006.12.08 17:07sell12.80usdjpy116.23116.69116.03 116.370.000.00-193.28-1 539.92
 123987RF1
  0.00 0.00 -431.77 -9 010.51
 Floating P/L: -9 442.28
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -13 191.01 Floating P/L: -9 442.28 Margin: 31 900.00
Balance: 36 808.99 Equity: 27 366.71 Free Margin: -4 533.29