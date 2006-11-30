|Account: 1313193
|Name: Goblin_yeoeleven
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16658167
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3259
|1.3108
|1.3279
|2006.12.01 02:37
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|16664693
|2006.11.30 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.2118
|1.1947
|2006.12.01 06:29
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.50
|16672185
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|2006.12.01 02:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.50
|16673820
|2006.11.30 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.01 02:25
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|16678156
|2006.11.30 18:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9671
|1.9550
|1.9691
|2006.12.01 02:25
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.20
|16678843
|2006.11.30 19:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1980
|1.2116
|1.1960
|2006.12.01 06:29
|1.1960
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.34
|16680988
|2006.11.30 19:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3244
|1.3108
|1.3264
|2006.12.01 02:37
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.00
|16681286
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9656
|1.9550
|1.9676
|2006.12.01 02:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.16
|16.00
|16691913
|2006.11.30 23:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.61
|114.10
|115.81
|2006.12.01 05:28
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16707985
|2006.12.01 05:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.86
|114.35
|116.06
|2006.12.01 08:24
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16714895
|2006.12.01 06:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|1.9599
|1.9770
|2006.12.01 10:28
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|16718633
|2006.12.01 06:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9735
|1.9599
|1.9755
|2006.12.01 10:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|16725211
|2006.12.01 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|1.3122
|1.3293
|2006.12.01 11:40
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16726108
|2006.12.01 08:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9720
|1.9599
|1.9740
|2006.12.01 10:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|16728325
|2006.12.01 08:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3257
|1.3121
|1.3277
|2006.12.01 11:40
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|16729153
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.08
|114.57
|116.28
|2006.12.01 10:09
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16729452
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9705
|1.9599
|1.9725
|2006.12.01 10:28
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|16732402
|2006.12.01 08:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3242
|1.3121
|1.3262
|2006.12.01 11:40
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|16732685
|2006.12.01 08:36
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9689
|1.9598
|1.9709
|2006.12.01 10:28
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|16739570
|2006.12.01 09:35
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9674
|1.9598
|1.9694
|2006.12.01 10:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|16742498
|2006.12.01 09:51
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9659
|1.9598
|1.9679
|2006.12.01 10:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16745101
|2006.12.01 10:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.31
|114.80
|116.51
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.71
|16745277
|2006.12.01 10:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3227
|1.3121
|1.3247
|2006.12.01 11:40
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16747599
|2006.12.01 10:23
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9644
|1.9598
|1.9664
|2006.12.01 10:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|16752921
|2006.12.01 11:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.16
|114.80
|116.36
|2006.12.01 20:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|16755520
|2006.12.01 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3398
|1.3227
|2006.12.01 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|16757501
|2006.12.01 12:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1996
|1.1845
|1.2016
|2006.12.01 14:31
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16761200
|2006.12.01 13:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1981
|1.1845
|1.2001
|2006.12.01 14:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16765603
|2006.12.01 14:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3264
|1.3400
|1.3244
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|16765990
|2006.12.01 14:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.00
|114.79
|116.20
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.10
|16768659
|2006.12.01 14:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3279
|1.3400
|1.3259
|2006.12.01 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|16768704
|2006.12.01 14:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1965
|1.1844
|1.1985
|2006.12.01 14:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|16772069
|2006.12.01 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1987
|1.1836
|1.2007
|2006.12.01 16:14
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|16773705
|2006.12.01 14:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1972
|1.1836
|1.1992
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|16774722
|2006.12.01 14:59
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.85
|114.79
|116.05
|2006.12.01 20:30
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.11
|16775555
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|1.9596
|1.9767
|2006.12.01 15:09
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16776213
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1956
|1.1835
|1.1976
|2006.12.01 16:14
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|16778572
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3300
|1.3406
|1.3280
|2006.12.01 16:04
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|16780563
|2006.12.01 15:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1941
|1.1835
|1.1961
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|16781214
|2006.12.01 15:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|1.9625
|1.9796
|2006.12.01 15:28
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16781511
|2006.12.01 15:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3317
|1.3408
|1.3297
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|16781809
|2006.12.01 15:10
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.69
|114.78
|115.89
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.43
|16782504
|2006.12.01 15:11
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1925
|1.1834
|1.1945
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|16787124
|2006.12.01 15:27
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.52
|114.76
|115.72
|2006.12.01 20:30
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.95
|16787701
|2006.12.01 15:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9650
|1.9821
|2006.12.01 15:35
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16789343
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1909
|1.1833
|1.1929
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|53.65
|16789511
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.64
|usdjpy
|115.36
|114.75
|115.56
|2006.12.01 20:30
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|33.27
|16789866
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3334
|1.3410
|1.3314
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16792978
|2006.12.01 15:35
|buy
|1.28
|usdjpy
|115.21
|114.75
|115.41
|2006.12.01 20:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|221.82
|16793560
|2006.12.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|1.9676
|1.9847
|2006.12.01 15:37
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16795789
|2006.12.01 15:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|1.9700
|1.9871
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|16797352
|2006.12.01 15:39
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3349
|1.3410
|1.3329
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|16798591
|2006.12.01 15:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|1.9700
|1.9856
|2006.12.01 17:18
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16801238
|2006.12.01 15:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9821
|1.9700
|1.9841
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16803319
|2006.12.01 16:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3331
|1.3180
|1.3351
|2006.12.01 19:43
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16804088
|2006.12.01 16:11
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9805
|1.9699
|1.9825
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16805137
|2006.12.01 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1927
|1.2078
|1.1907
|2006.12.01 20:23
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|16806994
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3316
|1.3180
|1.3336
|2006.12.01 19:43
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16807101
|2006.12.01 16:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1944
|1.2080
|1.1924
|2006.12.01 20:23
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|16808316
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9789
|1.9698
|1.9809
|2006.12.01 17:18
|1.9809
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16811945
|2006.12.01 17:19
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9810
|1.9659
|1.9830
|2006.12.03 22:55
|1.9816
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|16812557
|2006.12.01 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9794
|1.9658
|1.9814
|2006.12.03 22:55
|1.9814
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.00
|16818237
|2006.12.01 19:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3337
|1.3186
|1.3357
|2006.12.03 22:55
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|16820590
|2006.12.01 20:23
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1921
|1.2072
|1.1901
|2006.12.04 10:50
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.18
|16821172
|2006.12.01 20:30
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.41
|116.92
|115.21
|2006.12.03 22:54
|115.21
|0.00
|0.00
|-0.15
|1.74
|16826936
|2006.12.03 22:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.18
|116.69
|114.98
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.72
|16827799
|2006.12.03 22:55
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|1.9677
|1.9848
|2006.12.04 05:31
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16827910
|2006.12.03 22:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3363
|1.3212
|1.3383
|2006.12.04 05:35
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|16836601
|2006.12.04 00:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|1.9680
|1.9836
|2006.12.04 05:31
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16837405
|2006.12.04 00:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3348
|1.3212
|1.3368
|2006.12.04 05:35
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16838182
|2006.12.04 00:06
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.34
|116.70
|115.14
|2006.12.04 05:29
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.84
|16843654
|2006.12.04 01:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|1.9680
|1.9821
|2006.12.04 05:30
|1.9791
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16843690
|2006.12.04 01:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3333
|1.3212
|1.3353
|2006.12.04 05:35
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16845824
|2006.12.04 01:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1936
|1.2072
|1.1916
|2006.12.04 10:50
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|16846557
|2006.12.04 01:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.50
|116.71
|115.30
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|16850587
|2006.12.04 03:00
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9786
|1.9680
|1.9806
|2006.12.04 05:30
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16853531
|2006.12.04 03:41
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.65
|116.71
|115.45
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|16855113
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3317
|1.3211
|1.3337
|2006.12.04 05:35
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16855822
|2006.12.04 04:08
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9770
|1.9679
|1.9790
|2006.12.04 05:30
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16857048
|2006.12.04 04:16
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.81
|116.72
|115.61
|2006.12.04 05:29
|115.61
|0.00
|0.00
|0.00
|27.68
|16859691
|2006.12.04 05:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.62
|114.11
|115.82
|2006.12.04 13:20
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16860890
|2006.12.04 05:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3336
|1.3487
|1.3316
|2006.12.04 06:37
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16864596
|2006.12.04 06:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|1.3466
|1.3295
|2006.12.04 08:08
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16866999
|2006.12.04 07:18
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1951
|1.2072
|1.1931
|2006.12.04 10:50
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.34
|16870531
|2006.12.04 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9774
|1.9925
|1.9754
|2006.12.04 08:08
|1.9754
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16872353
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1966
|1.2072
|1.1946
|2006.12.04 10:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|16872501
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9746
|1.9901
|1.9730
|2006.12.04 08:26
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16873172
|2006.12.04 08:09
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3288
|1.3442
|1.3271
|2006.12.04 13:30
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16876838
|2006.12.04 08:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9727
|1.9878
|1.9707
|2006.12.04 09:11
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|16878344
|2006.12.04 08:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9742
|1.9878
|1.9722
|2006.12.04 09:11
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16878751
|2006.12.04 08:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3303
|1.3439
|1.3283
|2006.12.04 13:30
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16879161
|2006.12.04 08:40
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9757
|1.9878
|1.9737
|2006.12.04 09:11
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|16879599
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9772
|1.9878
|1.9752
|2006.12.04 09:11
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16880773
|2006.12.04 08:58
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9788
|1.9879
|1.9768
|2006.12.04 09:11
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16882156
|2006.12.04 09:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|1.9913
|1.9742
|2006.12.04 12:52
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16882530
|2006.12.04 09:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|1.9913
|1.9757
|2006.12.04 12:52
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16884609
|2006.12.04 09:58
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1982
|1.2073
|1.1962
|2006.12.04 10:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|26.75
|16887308
|2006.12.04 10:48
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|1.9913
|1.9772
|2006.12.04 12:52
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16887674
|2006.12.04 10:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1960
|1.1809
|1.1980
|2006.12.04 13:31
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16888450
|2006.12.04 11:08
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3318
|1.3439
|1.3298
|2006.12.04 13:30
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16888540
|2006.12.04 11:08
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.47
|114.11
|115.67
|2006.12.04 13:19
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.46
|16891787
|2006.12.04 12:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|1.9918
|1.9747
|2006.12.04 13:30
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16893586
|2006.12.04 13:20
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.69
|114.18
|115.89
|2006.12.05 14:04
|114.79
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.84
|16894537
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|1.9894
|1.9723
|2006.12.05 00:01
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.60
|16894634
|2006.12.04 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3297
|1.3448
|1.3277
|2006.12.05 03:21
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.70
|16894795
|2006.12.04 13:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1983
|1.1832
|1.2003
|2006.12.05 09:29
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.34
|16896314
|2006.12.04 13:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|1.9894
|1.9738
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.01
|-8.40
|16896744
|2006.12.04 14:06
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1967
|1.1831
|1.1987
|2006.12.05 09:29
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.19
|-1.84
|16898603
|2006.12.04 14:39
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3313
|1.3449
|1.3293
|2006.12.05 03:21
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.40
|16899041
|2006.12.04 14:46
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.53
|114.17
|115.73
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.25
|-12.72
|16902090
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9773
|1.9894
|1.9753
|2006.12.05 00:01
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.02
|-11.20
|16902106
|2006.12.04 15:43
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1952
|1.1831
|1.1972
|2006.12.05 09:28
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.38
|1.34
|16902869
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9789
|1.9895
|1.9769
|2006.12.05 00:01
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.04
|-9.60
|16904147
|2006.12.04 16:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3328
|1.3449
|1.3308
|2006.12.05 03:18
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.24
|2.00
|16904401
|2006.12.04 16:05
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.38
|114.17
|115.58
|2006.12.05 14:04
|114.79
|0.00
|0.00
|0.50
|-20.56
|16924341
|2006.12.04 21:47
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1937
|1.1831
|1.1957
|2006.12.05 09:28
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|16924562
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9805
|1.9896
|1.9785
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16926826
|2006.12.04 21:59
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3343
|1.3449
|1.3323
|2006.12.05 03:18
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16929080
|2006.12.04 22:18
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.22
|114.16
|115.42
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.27
|16931068
|2006.12.04 22:33
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9820
|1.9896
|1.9800
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16939152
|2006.12.05 00:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9650
|1.9821
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16940766
|2006.12.05 00:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9786
|1.9650
|1.9806
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16952452
|2006.12.05 03:13
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9770
|1.9649
|1.9790
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16953114
|2006.12.05 03:21
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3323
|1.3474
|1.3303
|2006.12.05 07:35
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16967145
|2006.12.05 07:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3338
|1.3474
|1.3318
|2006.12.05 07:35
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16969358
|2006.12.05 07:21
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.07
|114.16
|115.27
|2006.12.05 14:04
|114.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.23
|16969492
|2006.12.05 07:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|1.9941
|1.9770
|2006.12.05 07:35
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16972325
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|1.9916
|1.9745
|2006.12.05 08:20
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16972350
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3313
|1.3464
|1.3293
|2006.12.05 13:48
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16974113
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.32
|usdjpy
|114.91
|114.15
|115.11
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.66
|16979856
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|1.9892
|1.9721
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16981577
|2006.12.05 08:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9758
|1.9894
|1.9738
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16983839
|2006.12.05 08:46
|buy
|0.64
|usdjpy
|114.75
|114.14
|114.95
|2006.12.05 14:04
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|27.87
|16985667
|2006.12.05 08:55
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9773
|1.9894
|1.9753
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16990102
|2006.12.05 09:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|1.9899
|1.9728
|2006.12.05 09:58
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990195
|2006.12.05 09:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1958
|1.1807
|1.1978
|2006.12.05 13:50
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.27
|16990267
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|1.9901
|1.9745
|2006.12.05 09:58
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16992024
|2006.12.05 09:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|1.9890
|1.9719
|2006.12.05 10:51
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16993161
|2006.12.05 10:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9754
|1.9890
|1.9734
|2006.12.05 10:51
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|16994047
|2006.12.05 10:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9769
|1.9890
|1.9749
|2006.12.05 10:51
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16995147
|2006.12.05 10:23
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1943
|1.1807
|1.1963
|2006.12.05 13:50
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.86
|16996133
|2006.12.05 10:33
|buy
|1.28
|usdjpy
|114.60
|114.14
|114.80
|2006.12.05 14:03
|114.80
|0.00
|0.00
|0.00
|223.00
|16996215
|2006.12.05 10:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9785
|1.9891
|1.9765
|2006.12.05 10:51
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16998191
|2006.12.05 10:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|1.9913
|1.9742
|2006.12.05 11:52
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17001372
|2006.12.05 11:22
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3464
|1.3308
|2006.12.05 13:47
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.80
|17001687
|2006.12.05 11:23
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1927
|1.1806
|1.1947
|2006.12.05 13:50
|1.1919
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|17001853
|2006.12.05 11:23
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|1.9913
|1.9757
|2006.12.05 11:52
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17004389
|2006.12.05 11:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9752
|1.9903
|1.9732
|2006.12.05 13:47
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17007855
|2006.12.05 12:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9768
|1.9904
|1.9748
|2006.12.05 13:47
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17010917
|2006.12.05 13:10
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1912
|1.1806
|1.1932
|2006.12.05 13:50
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|17013170
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3343
|1.3464
|1.3323
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17013660
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9783
|1.9904
|1.9763
|2006.12.05 13:47
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17014530
|2006.12.05 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1896
|1.1805
|1.1916
|2006.12.05 13:50
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|26.85
|17017090
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3358
|1.3464
|1.3338
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17017182
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9800
|1.9906
|1.9780
|2006.12.05 13:47
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17021277
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9777
|1.9626
|1.9797
|2006.12.05 14:17
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17021933
|2006.12.05 13:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3339
|1.3188
|1.3359
|2006.12.05 14:51
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|17022870
|2006.12.05 13:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9762
|1.9626
|1.9782
|2006.12.05 14:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17022943
|2006.12.05 13:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1920
|1.2071
|1.1900
|2006.12.05 14:51
|1.1900
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17025346
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9745
|1.9624
|1.9765
|2006.12.05 14:17
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17025503
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|1.3184
|1.3340
|2006.12.05 14:51
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17027706
|2006.12.05 14:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|1.9617
|1.9788
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|17032583
|2006.12.05 14:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3344
|1.3193
|1.3364
|2006.12.05 16:25
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|17032661
|2006.12.05 14:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1897
|1.2048
|1.1877
|2006.12.05 15:04
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|17033120
|2006.12.05 14:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.57
|116.08
|114.37
|2006.12.05 16:36
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.22
|17034219
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3192
|1.3348
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|17034352
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9613
|1.9769
|2006.12.05 15:53
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17034399
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1913
|1.2049
|1.1893
|2006.12.05 15:04
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17034937
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.81
|116.17
|114.61
|2006.12.05 16:35
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|17034985
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9732
|1.9611
|1.9752
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|17035110
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3313
|1.3192
|1.3333
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17035296
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1929
|1.2050
|1.1909
|2006.12.05 15:04
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|17037084
|2006.12.05 15:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1907
|1.2058
|1.1887
|2006.12.05 16:10
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|17038343
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9717
|1.9611
|1.9737
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17039140
|2006.12.05 15:12
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1923
|1.2059
|1.1903
|2006.12.05 16:10
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|17039603
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3297
|1.3191
|1.3317
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17040146
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9700
|1.9609
|1.9720
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17042417
|2006.12.05 15:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1938
|1.2059
|1.1918
|2006.12.05 16:10
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|17044154
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.97
|116.18
|114.77
|2006.12.05 16:35
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|1.39
|17044476
|2006.12.05 15:27
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9684
|1.9608
|1.9704
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17046654
|2006.12.05 15:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.12
|116.18
|114.92
|2006.12.05 16:35
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|13.92
|17049769
|2006.12.05 15:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9856
|1.9685
|2006.12.06 07:26
|1.9717
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.20
|17052763
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1912
|1.2063
|1.1892
|2006.12.06 10:57
|1.1956
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.68
|17053484
|2006.12.05 16:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9721
|1.9857
|1.9701
|2006.12.06 07:26
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.01
|1.20
|17054521
|2006.12.05 16:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3468
|1.3297
|2006.12.06 07:28
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.06
|0.10
|17055301
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9736
|1.9857
|1.9716
|2006.12.06 07:26
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|17056596
|2006.12.05 16:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.95
|113.44
|115.15
|2006.12.06 08:32
|114.82
|0.00
|0.00
|0.12
|-1.13
|17063569
|2006.12.05 19:58
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.80
|113.44
|115.00
|2006.12.06 08:32
|114.83
|0.00
|0.00
|0.25
|0.52
|17096319
|2006.12.06 05:02
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.64
|113.43
|114.84
|2006.12.06 08:32
|114.84
|0.00
|0.00
|0.00
|6.97
|17102678
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3333
|1.3469
|1.3313
|2006.12.06 07:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17107917
|2006.12.06 07:26
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9714
|1.9865
|1.9694
|2006.12.06 07:58
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17108350
|2006.12.06 07:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3316
|1.3165
|1.3336
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|17110281
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1927
|1.2063
|1.1907
|2006.12.06 10:57
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|17110589
|2006.12.06 07:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9845
|1.9674
|2006.12.06 09:16
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|17111161
|2006.12.06 08:03
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9709
|1.9845
|1.9689
|2006.12.06 09:16
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|17111620
|2006.12.06 08:05
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9725
|1.9846
|1.9705
|2006.12.06 09:16
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17112586
|2006.12.06 08:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3300
|1.3164
|1.3320
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|17113771
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1943
|1.2064
|1.1923
|2006.12.06 10:56
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.35
|17113927
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.83
|116.34
|114.63
|2006.12.06 15:04
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|17116365
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|1.9849
|1.9678
|2006.12.06 09:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17116710
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3285
|1.3164
|1.3305
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17117351
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1958
|1.2064
|1.1938
|2006.12.06 10:56
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17119460
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9663
|1.9814
|1.9643
|2006.12.06 09:40
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17123220
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3264
|1.3158
|1.3284
|2006.12.06 10:57
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17123359
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1978
|1.2069
|1.1958
|2006.12.06 10:56
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|26.76
|17123456
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9638
|1.9789
|1.9618
|2006.12.06 13:15
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17126243
|2006.12.06 09:49
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.98
|116.34
|114.78
|2006.12.06 15:04
|114.95
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17127681
|2006.12.06 09:57
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9653
|1.9789
|1.9633
|2006.12.06 13:15
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17130610
|2006.12.06 10:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.06 13:15
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17130750
|2006.12.06 10:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|1.3433
|1.3262
|2006.12.06 13:16
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17133726
|2006.12.06 11:29
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9669
|1.9790
|1.9649
|2006.12.06 13:15
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17139072
|2006.12.06 13:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9800
|1.9629
|2006.12.06 13:18
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17139441
|2006.12.06 13:16
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1979
|1.1828
|1.1999
|2006.12.06 17:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17139486
|2006.12.06 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3411
|1.3240
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17140266
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9624
|1.9775
|1.9604
|2006.12.06 16:08
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.90
|17140409
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.14
|116.35
|114.94
|2006.12.06 15:04
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|17144143
|2006.12.06 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9650
|1.9786
|1.9630
|2006.12.06 16:08
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|17145875
|2006.12.06 14:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1964
|1.1828
|1.1984
|2006.12.06 17:29
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|17145894
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3276
|1.3412
|1.3256
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|17149518
|2006.12.06 14:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9666
|1.9787
|1.9646
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17151029
|2006.12.06 14:52
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3291
|1.3412
|1.3271
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17151115
|2006.12.06 14:53
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1948
|1.1827
|1.1968
|2006.12.06 17:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.02
|17153641
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.96
|113.45
|115.16
|2006.12.06 18:42
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17153846
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9681
|1.9787
|1.9661
|2006.12.06 16:08
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|17156085
|2006.12.06 15:21
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1933
|1.1827
|1.1953
|2006.12.06 17:27
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|17156195
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3306
|1.3412
|1.3286
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17159178
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9696
|1.9787
|1.9676
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17160891
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9711
|1.9787
|1.9691
|2006.12.06 16:08
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17161136
|2006.12.06 15:45
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1918
|1.1827
|1.1938
|2006.12.06 17:27
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|26.81
|17165413
|2006.12.06 16:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.12.07 05:03
|1.9691
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.30
|17173101
|2006.12.06 17:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1937
|1.2088
|1.1917
|2006.12.07 07:13
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.34
|17175794
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9679
|1.9543
|1.9699
|2006.12.07 05:03
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.20
|17177698
|2006.12.06 18:42
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.19
|113.68
|115.39
|2006.12.07 13:31
|115.07
|0.00
|0.00
|0.37
|-1.04
|17180799
|2006.12.06 19:19
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1952
|1.2088
|1.1932
|2006.12.07 07:13
|1.1932
|0.00
|0.00
|-0.72
|3.35
|17180852
|2006.12.06 19:20
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9543
|1.9684
|2006.12.07 05:02
|1.9684
|0.00
|0.00
|-0.24
|8.00
|17182133
|2006.12.06 19:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3285
|1.3134
|1.3305
|2006.12.07 04:59
|1.3305
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.00
|17201603
|2006.12.07 01:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.03
|113.67
|115.23
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|17209605
|2006.12.07 04:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3308
|1.3157
|1.3328
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17210733
|2006.12.07 05:03
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9695
|1.9544
|1.9715
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17212761
|2006.12.07 05:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9680
|1.9544
|1.9700
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17216244
|2006.12.07 06:21
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.88
|113.67
|115.08
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17219226
|2006.12.07 07:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9706
|1.9555
|1.9726
|2006.12.07 13:03
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17219672
|2006.12.07 07:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1930
|1.2081
|1.1910
|2006.12.07 13:36
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17225659
|2006.12.07 08:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9690
|1.9554
|1.9710
|2006.12.07 13:03
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|17232339
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3293
|1.3157
|1.3313
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17232432
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1948
|1.2084
|1.1928
|2006.12.07 13:36
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|17232614
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9675
|1.9554
|1.9695
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17235732
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9660
|1.9554
|1.9680
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17243641
|2006.12.07 13:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9679
|1.9830
|1.9659
|2006.12.07 13:25
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17244868
|2006.12.07 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|1.9805
|1.9634
|2006.12.07 13:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17245936
|2006.12.07 13:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.14
|113.63
|115.34
|2006.12.07 19:32
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17246735
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.99
|113.63
|115.19
|2006.12.07 19:32
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|17247416
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|1.9805
|1.9649
|2006.12.07 13:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17247860
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1927
|1.1776
|1.1947
|2006.12.07 13:42
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17247953
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3313
|1.3464
|1.3293
|2006.12.07 13:42
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17251501
|2006.12.07 13:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9643
|1.9794
|1.9623
|2006.12.07 14:00
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17251736
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3287
|1.3438
|1.3267
|2006.12.07 14:00
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|17251747
|2006.12.07 13:42
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1952
|1.1801
|1.1972
|2006.12.07 16:46
|1.1956
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|17252717
|2006.12.07 13:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9658
|1.9794
|1.9638
|2006.12.07 14:00
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17252931
|2006.12.07 13:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3438
|1.3282
|2006.12.07 14:00
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17254700
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|1.9784
|1.9613
|2006.12.07 14:43
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17254788
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|1.3437
|1.3266
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17256432
|2006.12.07 14:09
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9648
|1.9784
|1.9628
|2006.12.07 14:43
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17257336
|2006.12.07 14:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|1.3437
|1.3281
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17257419
|2006.12.07 14:17
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1937
|1.1801
|1.1957
|2006.12.07 16:46
|1.1957
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|17258638
|2006.12.07 14:20
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9664
|1.9785
|1.9644
|2006.12.07 14:43
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17261574
|2006.12.07 14:43
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|1.9790
|1.9619
|2006.12.07 16:46
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17271420
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|1.9766
|1.9595
|2006.12.07 22:11
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.40
|17271530
|2006.12.07 16:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1961
|1.1810
|1.1981
|2006.12.08 13:29
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.09
|1.67
|17272244
|2006.12.07 16:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9630
|1.9766
|1.9610
|2006.12.07 22:11
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.01
|0.20
|17281033
|2006.12.07 19:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.22
|113.71
|115.42
|2006.12.08 09:51
|115.42
|0.00
|0.00
|0.12
|1.73
|17282132
|2006.12.07 19:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3278
|1.3429
|1.3258
|2006.12.08 13:30
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|17288680
|2006.12.07 21:18
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9646
|1.9767
|1.9626
|2006.12.07 22:11
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.02
|8.00
|17291337
|2006.12.07 22:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9623
|1.9774
|1.9603
|2006.12.08 07:06
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17302208
|2006.12.08 04:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9638
|1.9774
|1.9618
|2006.12.08 07:06
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17307669
|2006.12.08 07:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9620
|1.9469
|1.9640
|2006.12.08 13:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|17309314
|2006.12.08 07:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9605
|1.9469
|1.9625
|2006.12.08 13:31
|1.9577
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17315583
|2006.12.08 09:51
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.51
|114.00
|115.71
|2006.12.08 13:29
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|17318629
|2006.12.08 10:16
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9589
|1.9468
|1.9609
|2006.12.08 13:31
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17326770
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1985
|1.1834
|1.2005
|2006.12.08 13:32
|1.2005
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17326822
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9571
|1.9465
|1.9591
|2006.12.08 13:31
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17326909
|2006.12.08 13:29
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.74
|114.23
|115.94
|2006.12.08 15:19
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|17327678
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9555
|1.9464
|1.9575
|2006.12.08 13:31
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|17328082
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3401
|1.3230
|2006.12.08 15:29
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|17328537
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9538
|1.9462
|1.9558
|2006.12.08 13:31
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|17331033
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3262
|1.3398
|1.3242
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|17331647
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9578
|1.9729
|1.9558
|2006.12.08 13:32
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17332253
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9546
|1.9697
|1.9526
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|17333856
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2010
|1.1859
|1.2030
|2006.12.08 15:15
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.31
|17334550
|2006.12.08 13:33
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1995
|1.1859
|1.2015
|2006.12.08 15:15
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.27
|17335139
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9561
|1.9697
|1.9541
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17335292
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1980
|1.1859
|1.2000
|2006.12.08 15:15
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.17
|17335583
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3277
|1.3398
|1.3257
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|17337299
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.58
|114.22
|115.78
|2006.12.08 15:19
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.47
|17337358
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9576
|1.9697
|1.9556
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.40
|17337749
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3294
|1.3400
|1.3274
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|17337888
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1961
|1.1855
|1.1981
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.91
|17338348
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9592
|1.9698
|1.9572
|2006.12.08 14:15
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|17338845
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.42
|114.21
|115.62
|2006.12.08 15:19
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.73
|17338963
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3309
|1.3400
|1.3289
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|17339174
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9608
|1.9699
|1.9588
|2006.12.08 14:15
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|17339222
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1942
|1.1851
|1.1962
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.30
|17340001
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9624
|1.9700
|1.9604
|2006.12.08 14:15
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|17342632
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.27
|114.21
|115.47
|2006.12.08 15:18
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.34
|17343132
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3325
|1.3401
|1.3305
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|17343245
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9643
|1.9704
|1.9623
|2006.12.08 14:15
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|17343440
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1921
|1.1845
|1.1941
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.18
|17344153
|2006.12.08 13:52
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9659
|1.9705
|1.9639
|2006.12.08 14:15
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-486.40
|17344325
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3340
|1.3401
|1.3320
|2006.12.08 15:28
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|17345028
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.11
|114.20
|115.31
|2006.12.08 15:18
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|17351478
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9703
|1.9552
|1.9723
|2006.12.08 15:01
|1.9723
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17351557
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.64
|usdchf
|1.1905
|1.1844
|1.1925
|2006.12.08 15:15
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|21.50
|17351760
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.32
|usdjpy
|114.96
|114.20
|115.16
|2006.12.08 15:18
|115.16
|0.00
|0.00
|0.00
|55.57
|17357255
|2006.12.08 15:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9729
|1.9578
|1.9749
|2006.12.08 16:20
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|17358519
|2006.12.08 15:04
|buy
|1.28
|usdchf
|1.1889
|1.1843
|1.1909
|2006.12.08 15:15
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|214.96
|17358888
|2006.12.08 15:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9714
|1.9578
|1.9734
|2006.12.08 16:20
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17360745
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9699
|1.9578
|1.9719
|2006.12.08 16:20
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|17361766
|2006.12.08 15:16
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1910
|1.2061
|1.1890
|2006.12.08 16:55
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.52
|17364162
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9684
|1.9578
|1.9704
|2006.12.08 16:20
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17365047
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1926
|1.2062
|1.1906
|2006.12.08 16:55
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.55
|17365085
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3166
|1.3337
|2006.12.08 16:57
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.70
|17365742
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9668
|1.9577
|1.9688
|2006.12.08 16:20
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|17371158
|2006.12.08 16:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|1.9536
|1.9707
|2006.12.08 16:54
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.10
|17371619
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9535
|1.9691
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.20
|17371934
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1942
|1.2063
|1.1922
|2006.12.08 16:55
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.12
|17372432
|2006.12.08 16:26
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9656
|1.9535
|1.9676
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.40
|17373823
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3166
|1.3322
|2006.12.08 16:57
|1.3221
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.20
|17375141
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9641
|1.9535
|1.9661
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.80
|17375346
|2006.12.08 16:42
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1957
|1.2063
|1.1937
|2006.12.08 16:55
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.29
|17375833
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3287
|1.3166
|1.3307
|2006.12.08 16:57
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|17377282
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9626
|1.9535
|1.9646
|2006.12.08 16:54
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|17377615
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1981
|1.2072
|1.1961
|2006.12.08 16:55
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.13
|17377850
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3271
|1.3165
|1.3291
|2006.12.08 16:57
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.20
|17378034
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9607
|1.9531
|1.9627
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-243.20
|17379612
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9592
|1.9531
|1.9612
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-390.40
|17379688
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3255
|1.3164
|1.3275
|2006.12.08 16:57
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.00
|17380290
|2006.12.08 16:51
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9577
|1.9531
|1.9597
|2006.12.08 16:54
|1.9531
|0.00
|0.00
|0.00
|-588.80
|17384560
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3216
|1.3140
|1.3236
|2006.12.08 16:56
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|12.80
|17384849
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2042
|1.2118
|1.2022
|2006.12.08 16:55
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.06
|17385193
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9535
|1.9384
|1.9555
|2006.12.08 16:56
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17386956
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9515
|1.9376
|1.9532
|2006.12.08 16:56
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|17387473
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3200
|1.3139
|1.3220
|2006.12.08 16:56
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|17387760
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2062
|1.1911
|1.2082
|2006.12.08 17:10
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.33
|17389525
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9551
|1.9400
|1.9571
|2006.12.08 17:05
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17389618
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2045
|1.1909
|1.2065
|2006.12.08 17:10
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|17390596
|2006.12.08 16:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3219
|1.3370
|1.3199
|2006.12.08 17:02
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17393200
|2006.12.08 17:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3197
|1.3348
|1.3177
|2006.12.08 17:10
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|17393923
|2006.12.08 17:03
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3213
|1.3349
|1.3193
|2006.12.08 17:10
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17394236
|2006.12.08 17:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|1.9721
|1.9550
|2006.12.08 18:17
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17395361
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3228
|1.3349
|1.3208
|2006.12.08 17:10
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17395453
|2006.12.08 17:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2029
|1.1908
|1.2049
|2006.12.08 17:10
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|17397047
|2006.12.08 17:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3209
|1.3360
|1.3189
|2006.12.08 19:14
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17397054
|2006.12.08 17:10
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1900
|1.2071
|2006.12.08 18:58
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|17397972
|2006.12.08 17:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2036
|1.1900
|1.2056
|2006.12.08 18:58
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|17398276
|2006.12.08 17:17
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3224
|1.3360
|1.3204
|2006.12.08 19:14
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17402753
|2006.12.08 17:44
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2021
|1.1900
|1.2041
|2006.12.08 18:58
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|6.64
|17405306
|2006.12.08 18:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9546
|1.9697
|1.9526
|2006.12.08 19:46
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|0.00
|0.00
|0.03
|-1 731.32
|Closed P/L:
|-1 731.29
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17362467
|2006.12.08 15:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.15
|116.66
|114.95
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.48
|17363954
|2006.12.08 15:26
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.31
|116.67
|115.11
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.22
|17366595
|2006.12.08 15:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.47
|116.68
|115.27
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.94
|17372106
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.62
|116.68
|115.42
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.56
|17375436
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.78
|116.69
|115.58
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-81.12
|17377399
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.32
|usdjpy
|115.93
|116.69
|115.73
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.99
|17379423
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.64
|usdjpy
|116.09
|116.70
|115.89
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-153.99
|17390883
|2006.12.08 16:57
|sell
|1.28
|usdjpy
|116.25
|116.71
|116.05
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-131.99
|17407922
|2006.12.08 18:58
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2046
|1.1895
|1.2066
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.25
|17408899
|2006.12.08 19:14
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3201
|1.3352
|1.3181
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17410478
|2006.12.08 19:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|1.9673
|1.9502
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17411869
|2006.12.08 20:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9537
|1.9673
|1.9517
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-600.54
|Floating P/L:
|-600.54
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 731.29
|Floating P/L:
|-600.54
|Margin:
|2 600.00
|Balance:
|3 774.50
|Equity:
|3 173.96
|Free Margin:
|573.96
|Details:
|Gross Profit:
|2 743.85
|Gross Loss:
|4 475.14
|Total Net Profit:
|-1 731.29
|Profit Factor:
|0.61
|Expected Payoff:
|-4.85
|Absolute Drawdown:
|1 764.02
|Maximal Drawdown:
|3 042.44 (44.85%)
|Relative Drawdown:
|44.85% (3 042.44)
|Total Trades:
|357
|Short Positions (won %):
|170 (59.41%)
|Long Positions (won %):
|187 (51.34%)
|Profit Trades (% of total):
|197 (55.18%)
|Loss trades (% of total):
|160 (44.82%)
|Largest
|profit trade:
|256.00
|loss trade:
|-588.80
|Average
|profit trade:
|13.93
|loss trade:
|-27.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (33.29)
|consecutive losses ($):
|17 (-1 862.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|300.92 (9)
|consecutive loss (count):
|-1 862.87 (17)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|3