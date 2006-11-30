Interbank FX, LLC

Account: 1313193 Name: Goblin_yeoeleven Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166581672006.11.30 15:45buy0.01eurusd1.32591.31081.32792006.12.01 02:371.32640.000.00-0.080.50
166646932006.11.30 16:14sell0.01usdchf1.19651.21181.19472006.12.01 06:291.19590.000.00-0.120.50
166721852006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97021.95511.97222006.12.01 02:251.96770.000.00-0.02-2.50
166738202006.11.30 17:28buy0.02gbpusd1.96871.95511.97072006.12.01 02:251.96780.000.00-0.04-1.80
166781562006.11.30 18:54buy0.04gbpusd1.96711.95501.96912006.12.01 02:251.96790.000.00-0.083.20
166788432006.11.30 19:05sell0.02usdchf1.19801.21161.19602006.12.01 06:291.19600.000.00-0.243.34
166809882006.11.30 19:36buy0.02eurusd1.32441.31081.32642006.12.01 02:371.32640.000.00-0.154.00
166812862006.11.30 19:38buy0.08gbpusd1.96561.95501.96762006.12.01 02:251.96760.000.00-0.1616.00
166919132006.11.30 23:38buy0.01usdjpy115.61114.10115.812006.12.01 05:28115.810.000.000.001.73
167079852006.12.01 05:28buy0.01usdjpy115.86114.35116.062006.12.01 08:24116.060.000.000.001.72
167148952006.12.01 06:31buy0.01gbpusd1.97501.95991.97702006.12.01 10:281.96670.000.000.00-8.30
167186332006.12.01 06:55buy0.02gbpusd1.97351.95991.97552006.12.01 10:281.96650.000.000.00-14.00
167252112006.12.01 08:00buy0.01eurusd1.32731.31221.32932006.12.01 11:401.32480.000.000.00-2.50
167261082006.12.01 08:03buy0.04gbpusd1.97201.95991.97402006.12.01 10:281.96660.000.000.00-21.60
167283252006.12.01 08:22buy0.02eurusd1.32571.31211.32772006.12.01 11:401.32490.000.000.00-1.60
167291532006.12.01 08:24buy0.01usdjpy116.08114.57116.282006.12.01 10:09116.280.000.000.001.72
167294522006.12.01 08:24buy0.08gbpusd1.97051.95991.97252006.12.01 10:281.96670.000.000.00-30.40
167324022006.12.01 08:35buy0.04eurusd1.32421.31211.32622006.12.01 11:401.32480.000.000.002.40
167326852006.12.01 08:36buy0.16gbpusd1.96891.95981.97092006.12.01 10:281.96680.000.000.00-33.60
167395702006.12.01 09:35buy0.32gbpusd1.96741.95981.96942006.12.01 10:281.96660.000.000.00-25.60
167424982006.12.01 09:51buy0.64gbpusd1.96591.95981.96792006.12.01 10:281.96640.000.000.0032.00
167451012006.12.01 10:09buy0.01usdjpy116.31114.80116.512006.12.01 20:30115.420.000.000.00-7.71
167452772006.12.01 10:10buy0.08eurusd1.32271.31211.32472006.12.01 11:401.32470.000.000.0016.00
167475992006.12.01 10:23buy1.28gbpusd1.96441.95981.96642006.12.01 10:281.96640.000.000.00256.00
167529212006.12.01 11:17buy0.02usdjpy116.16114.80116.362006.12.01 20:30115.410.000.000.00-13.00
167555202006.12.01 11:41sell0.01eurusd1.32471.33981.32272006.12.01 16:041.33310.000.000.00-8.40
167575012006.12.01 12:01buy0.01usdchf1.19961.18451.20162006.12.01 14:311.19840.000.000.00-1.00
167612002006.12.01 13:02buy0.02usdchf1.19811.18451.20012006.12.01 14:311.19850.000.000.000.67
167656032006.12.01 14:14sell0.02eurusd1.32641.34001.32442006.12.01 16:041.33290.000.000.00-13.00
167659902006.12.01 14:14buy0.04usdjpy116.00114.79116.202006.12.01 20:30115.420.000.000.00-20.10
167686592006.12.01 14:21sell0.04eurusd1.32791.34001.32592006.12.01 16:041.33310.000.000.00-20.80
167687042006.12.01 14:21buy0.04usdchf1.19651.18441.19852006.12.01 14:311.19850.000.000.006.68
167720692006.12.01 14:31buy0.01usdchf1.19871.18361.20072006.12.01 16:141.19280.000.000.00-4.95
167737052006.12.01 14:49buy0.02usdchf1.19721.18361.19922006.12.01 16:141.19290.000.000.00-7.21
167747222006.12.01 14:59buy0.08usdjpy115.85114.79116.052006.12.01 20:30115.430.000.000.00-29.11
167755552006.12.01 15:00buy0.01gbpusd1.97471.95961.97672006.12.01 15:091.97670.000.000.002.00
167762132006.12.01 15:00buy0.04usdchf1.19561.18351.19762006.12.01 16:141.19280.000.000.00-9.39
167785722006.12.01 15:04sell0.08eurusd1.33001.34061.32802006.12.01 16:041.33300.000.000.00-24.00
167805632006.12.01 15:08buy0.08usdchf1.19411.18351.19612006.12.01 16:141.19290.000.000.00-8.05
167812142006.12.01 15:09buy0.01gbpusd1.97761.96251.97962006.12.01 15:281.97960.000.000.002.00
167815112006.12.01 15:09sell0.16eurusd1.33171.34081.32972006.12.01 16:041.33290.000.000.00-19.20
167818092006.12.01 15:10buy0.16usdjpy115.69114.78115.892006.12.01 20:30115.420.000.000.00-37.43
167825042006.12.01 15:11buy0.16usdchf1.19251.18341.19452006.12.01 16:141.19290.000.000.005.37
167871242006.12.01 15:27buy0.32usdjpy115.52114.76115.722006.12.01 20:30115.430.000.000.00-24.95
167877012006.12.01 15:28buy0.01gbpusd1.98011.96501.98212006.12.01 15:351.98210.000.000.002.00
167893432006.12.01 15:29buy0.32usdchf1.19091.18331.19292006.12.01 16:141.19290.000.000.0053.65
167895112006.12.01 15:29buy0.64usdjpy115.36114.75115.562006.12.01 20:30115.420.000.000.0033.27
167898662006.12.01 15:29sell0.32eurusd1.33341.34101.33142006.12.01 16:041.33290.000.000.0016.00
167929782006.12.01 15:35buy1.28usdjpy115.21114.75115.412006.12.01 20:30115.410.000.000.00221.82
167935602006.12.01 15:35buy0.01gbpusd1.98271.96761.98472006.12.01 15:371.98470.000.000.002.00
167957892006.12.01 15:37buy0.01gbpusd1.98511.97001.98712006.12.01 17:181.98090.000.000.00-4.20
167973522006.12.01 15:39sell0.64eurusd1.33491.34101.33292006.12.01 16:041.33290.000.000.00128.00
167985912006.12.01 15:41buy0.02gbpusd1.98361.97001.98562006.12.01 17:181.98100.000.000.00-5.20
168012382006.12.01 15:55buy0.04gbpusd1.98211.97001.98412006.12.01 17:181.98090.000.000.00-4.80
168033192006.12.01 16:05buy0.01eurusd1.33311.31801.33512006.12.01 19:431.33360.000.000.000.50
168040882006.12.01 16:11buy0.08gbpusd1.98051.96991.98252006.12.01 17:181.98090.000.000.003.20
168051372006.12.01 16:14sell0.01usdchf1.19271.20781.19072006.12.01 20:231.19240.000.000.000.25
168069942006.12.01 16:33buy0.02eurusd1.33161.31801.33362006.12.01 19:431.33360.000.000.004.00
168071012006.12.01 16:33sell0.02usdchf1.19441.20801.19242006.12.01 20:231.19240.000.000.003.35
168083162006.12.01 16:38buy0.16gbpusd1.97891.96981.98092006.12.01 17:181.98090.000.000.0032.00
168119452006.12.01 17:19buy0.01gbpusd1.98101.96591.98302006.12.03 22:551.98160.000.00-0.020.60
168125572006.12.01 17:28buy0.02gbpusd1.97941.96581.98142006.12.03 22:551.98140.000.00-0.044.00
168182372006.12.01 19:43buy0.01eurusd1.33371.31861.33572006.12.03 22:551.33570.000.00-0.082.00
168205902006.12.01 20:23sell0.01usdchf1.19211.20721.19012006.12.04 10:501.19590.000.00-0.12-3.18
168211722006.12.01 20:30sell0.01usdjpy115.41116.92115.212006.12.03 22:54115.210.000.00-0.151.74
168269362006.12.03 22:54sell0.01usdjpy115.18116.69114.982006.12.04 05:29115.610.000.000.00-3.72
168277992006.12.03 22:55buy0.01gbpusd1.98311.96771.98482006.12.04 05:311.97910.000.000.00-4.00
168279102006.12.03 22:55buy0.01eurusd1.33631.32121.33832006.12.04 05:351.33370.000.000.00-2.60
168366012006.12.04 00:01buy0.02gbpusd1.98161.96801.98362006.12.04 05:311.97920.000.000.00-4.80
168374052006.12.04 00:02buy0.02eurusd1.33481.32121.33682006.12.04 05:351.33360.000.000.00-2.40
168381822006.12.04 00:06sell0.02usdjpy115.34116.70115.142006.12.04 05:29115.620.000.000.00-4.84
168436542006.12.04 01:14buy0.04gbpusd1.98011.96801.98212006.12.04 05:301.97910.000.000.00-4.00
168436902006.12.04 01:14buy0.04eurusd1.33331.32121.33532006.12.04 05:351.33370.000.000.001.60
168458242006.12.04 01:29sell0.02usdchf1.19361.20721.19162006.12.04 10:501.19600.000.000.00-4.01
168465572006.12.04 01:35sell0.04usdjpy115.50116.71115.302006.12.04 05:29115.610.000.000.00-3.81
168505872006.12.04 03:00buy0.08gbpusd1.97861.96801.98062006.12.04 05:301.97900.000.000.003.20
168535312006.12.04 03:41sell0.08usdjpy115.65116.71115.452006.12.04 05:29115.610.000.000.002.77
168551132006.12.04 04:06buy0.08eurusd1.33171.32111.33372006.12.04 05:351.33370.000.000.0016.00
168558222006.12.04 04:08buy0.16gbpusd1.97701.96791.97902006.12.04 05:301.97900.000.000.0032.00
168570482006.12.04 04:16sell0.16usdjpy115.81116.72115.612006.12.04 05:29115.610.000.000.0027.68
168596912006.12.04 05:29buy0.01usdjpy115.62114.11115.822006.12.04 13:20115.660.000.000.000.35
168608902006.12.04 05:35sell0.01eurusd1.33361.34871.33162006.12.04 06:371.33160.000.000.002.00
168645962006.12.04 06:37sell0.01eurusd1.33151.34661.32952006.12.04 08:081.32950.000.000.002.00
168669992006.12.04 07:18sell0.04usdchf1.19511.20721.19312006.12.04 10:501.19610.000.000.00-3.34
168705312006.12.04 08:00sell0.01gbpusd1.97741.99251.97542006.12.04 08:081.97540.000.000.002.00
168723532006.12.04 08:08sell0.08usdchf1.19661.20721.19462006.12.04 10:501.19620.000.000.002.68
168725012006.12.04 08:08sell0.01gbpusd1.97461.99011.97302006.12.04 08:261.97300.000.000.001.60
168731722006.12.04 08:09sell0.01eurusd1.32881.34421.32712006.12.04 13:301.32970.000.000.00-0.90
168768382006.12.04 08:26sell0.01gbpusd1.97271.98781.97072006.12.04 09:111.97650.000.000.00-3.80
168783442006.12.04 08:37sell0.02gbpusd1.97421.98781.97222006.12.04 09:111.97660.000.000.00-4.80
168787512006.12.04 08:38sell0.02eurusd1.33031.34391.32832006.12.04 13:301.32980.000.000.001.00
168791612006.12.04 08:40sell0.04gbpusd1.97571.98781.97372006.12.04 09:111.97650.000.000.00-3.20
168795992006.12.04 08:43sell0.08gbpusd1.97721.98781.97522006.12.04 09:111.97680.000.000.003.20
168807732006.12.04 08:58sell0.16gbpusd1.97881.98791.97682006.12.04 09:111.97680.000.000.0032.00
168821562006.12.04 09:11sell0.01gbpusd1.97621.99131.97422006.12.04 12:521.97720.000.000.00-1.00
168825302006.12.04 09:15sell0.02gbpusd1.97771.99131.97572006.12.04 12:521.97710.000.000.001.20
168846092006.12.04 09:58sell0.16usdchf1.19821.20731.19622006.12.04 10:501.19620.000.000.0026.75
168873082006.12.04 10:48sell0.04gbpusd1.97921.99131.97722006.12.04 12:521.97720.000.000.008.00
168876742006.12.04 10:51buy0.01usdchf1.19601.18091.19802006.12.04 13:311.19800.000.000.001.67
168884502006.12.04 11:08sell0.04eurusd1.33181.34391.32982006.12.04 13:301.32980.000.000.008.00
168885402006.12.04 11:08buy0.02usdjpy115.47114.11115.672006.12.04 13:19115.670.000.000.003.46
168917872006.12.04 12:53sell0.01gbpusd1.97671.99181.97472006.12.04 13:301.97470.000.000.002.00
168935862006.12.04 13:20buy0.01usdjpy115.69114.18115.892006.12.05 14:04114.790.000.000.12-7.84
168945372006.12.04 13:30sell0.01gbpusd1.97431.98941.97232006.12.05 00:011.97990.000.000.01-5.60
168946342006.12.04 13:31sell0.01eurusd1.32971.34481.32772006.12.05 03:211.33240.000.000.06-2.70
168947952006.12.04 13:31buy0.01usdchf1.19831.18321.20032006.12.05 09:291.19550.000.000.09-2.34
168963142006.12.04 13:57sell0.02gbpusd1.97581.98941.97382006.12.05 00:011.98000.000.000.01-8.40
168967442006.12.04 14:06buy0.02usdchf1.19671.18311.19872006.12.05 09:291.19560.000.000.19-1.84
168986032006.12.04 14:39sell0.02eurusd1.33131.34491.32932006.12.05 03:211.33250.000.000.12-2.40
168990412006.12.04 14:46buy0.02usdjpy115.53114.17115.732006.12.05 14:04114.800.000.000.25-12.72
169020902006.12.04 15:43sell0.04gbpusd1.97731.98941.97532006.12.05 00:011.98010.000.000.02-11.20
169021062006.12.04 15:43buy0.04usdchf1.19521.18311.19722006.12.05 09:281.19560.000.000.381.34
169028692006.12.04 15:46sell0.08gbpusd1.97891.98951.97692006.12.05 00:011.98010.000.000.04-9.60
169041472006.12.04 16:04sell0.04eurusd1.33281.34491.33082006.12.05 03:181.33230.000.000.242.00
169044012006.12.04 16:05buy0.04usdjpy115.38114.17115.582006.12.05 14:04114.790.000.000.50-20.56
169243412006.12.04 21:47buy0.08usdchf1.19371.18311.19572006.12.05 09:281.19570.000.000.0013.38
169245622006.12.04 21:47sell0.16gbpusd1.98051.98961.97852006.12.05 00:011.98000.000.000.008.00
169268262006.12.04 21:59sell0.08eurusd1.33431.34491.33232006.12.05 03:181.33230.000.000.0016.00
169290802006.12.04 22:18buy0.08usdjpy115.22114.16115.422006.12.05 14:04114.800.000.000.00-29.27
169310682006.12.04 22:33sell0.32gbpusd1.98201.98961.98002006.12.05 00:011.98000.000.000.0064.00
169391522006.12.05 00:01buy0.01gbpusd1.98011.96501.98212006.12.05 07:221.97900.000.000.00-1.10
169407662006.12.05 00:23buy0.02gbpusd1.97861.96501.98062006.12.05 07:221.97900.000.000.000.80
169524522006.12.05 03:13buy0.04gbpusd1.97701.96491.97902006.12.05 07:221.97900.000.000.008.00
169531142006.12.05 03:21sell0.01eurusd1.33231.34741.33032006.12.05 07:351.33180.000.000.000.50
169671452006.12.05 07:09sell0.02eurusd1.33381.34741.33182006.12.05 07:351.33180.000.000.004.00
169693582006.12.05 07:21buy0.16usdjpy115.07114.16115.272006.12.05 14:04114.810.000.000.00-36.23
169694922006.12.05 07:22sell0.01gbpusd1.97901.99411.97702006.12.05 07:351.97700.000.000.002.00
169723252006.12.05 07:35sell0.01gbpusd1.97651.99161.97452006.12.05 08:201.97450.000.000.002.00
169723502006.12.05 07:35sell0.01eurusd1.33131.34641.32932006.12.05 13:481.33380.000.000.00-2.50
169741132006.12.05 07:41buy0.32usdjpy114.91114.15115.112006.12.05 14:04114.800.000.000.00-30.66
169798562006.12.05 08:20sell0.01gbpusd1.97411.98921.97212006.12.05 09:281.97530.000.000.00-1.20
169815772006.12.05 08:31sell0.02gbpusd1.97581.98941.97382006.12.05 09:281.97530.000.000.001.00
169838392006.12.05 08:46buy0.64usdjpy114.75114.14114.952006.12.05 14:04114.800.000.000.0027.87
169856672006.12.05 08:55sell0.04gbpusd1.97731.98941.97532006.12.05 09:281.97530.000.000.008.00
169901022006.12.05 09:28sell0.01gbpusd1.97481.98991.97282006.12.05 09:581.97440.000.000.000.40
169901952006.12.05 09:29buy0.01usdchf1.19581.18071.19782006.12.05 13:501.19190.000.000.00-3.27
169902672006.12.05 09:30sell0.02gbpusd1.97651.99011.97452006.12.05 09:581.97450.000.000.004.00
169920242006.12.05 09:58sell0.01gbpusd1.97391.98901.97192006.12.05 10:511.97660.000.000.00-2.70
169931612006.12.05 10:02sell0.02gbpusd1.97541.98901.97342006.12.05 10:511.97670.000.000.00-2.60
169940472006.12.05 10:12sell0.04gbpusd1.97691.98901.97492006.12.05 10:511.97660.000.000.001.20
169951472006.12.05 10:23buy0.02usdchf1.19431.18071.19632006.12.05 13:501.19200.000.000.00-3.86
169961332006.12.05 10:33buy1.28usdjpy114.60114.14114.802006.12.05 14:03114.800.000.000.00223.00
169962152006.12.05 10:34sell0.08gbpusd1.97851.98911.97652006.12.05 10:511.97650.000.000.0016.00
169981912006.12.05 10:51sell0.01gbpusd1.97621.99131.97422006.12.05 11:521.97570.000.000.000.50
170013722006.12.05 11:22sell0.02eurusd1.33281.34641.33082006.12.05 13:471.33370.000.000.00-1.80
170016872006.12.05 11:23buy0.04usdchf1.19271.18061.19472006.12.05 13:501.19190.000.000.00-2.68
170018532006.12.05 11:23sell0.02gbpusd1.97771.99131.97572006.12.05 11:521.97570.000.000.004.00
170043892006.12.05 11:52sell0.01gbpusd1.97521.99031.97322006.12.05 13:471.97770.000.000.00-2.50
170078552006.12.05 12:29sell0.02gbpusd1.97681.99041.97482006.12.05 13:471.97780.000.000.00-2.00
170109172006.12.05 13:10buy0.08usdchf1.19121.18061.19322006.12.05 13:501.19200.000.000.005.37
170131702006.12.05 13:28sell0.04eurusd1.33431.34641.33232006.12.05 13:471.33380.000.000.002.00
170136602006.12.05 13:28sell0.04gbpusd1.97831.99041.97632006.12.05 13:471.97790.000.000.001.60
170145302006.12.05 13:30buy0.16usdchf1.18961.18051.19162006.12.05 13:501.19160.000.000.0026.85
170170902006.12.05 13:32sell0.08eurusd1.33581.34641.33382006.12.05 13:471.33380.000.000.0016.00
170171822006.12.05 13:32sell0.08gbpusd1.98001.99061.97802006.12.05 13:471.97800.000.000.0016.00
170212772006.12.05 13:47buy0.01gbpusd1.97771.96261.97972006.12.05 14:171.97650.000.000.00-1.20
170219332006.12.05 13:48buy0.01eurusd1.33391.31881.33592006.12.05 14:511.33410.000.000.000.20
170228702006.12.05 13:50buy0.02gbpusd1.97621.96261.97822006.12.05 14:171.97640.000.000.000.40
170229432006.12.05 13:50sell0.01usdchf1.19201.20711.19002006.12.05 14:511.19000.000.000.001.68
170253462006.12.05 14:04buy0.04gbpusd1.97451.96241.97652006.12.05 14:171.97650.000.000.008.00
170255032006.12.05 14:04buy0.02eurusd1.33201.31841.33402006.12.05 14:511.33400.000.000.004.00
170277062006.12.05 14:17buy0.01gbpusd1.97681.96171.97882006.12.05 15:531.97040.000.000.00-6.40
170325832006.12.05 14:51buy0.01eurusd1.33441.31931.33642006.12.05 16:251.33160.000.000.00-2.80
170326612006.12.05 14:51sell0.01usdchf1.18971.20481.18772006.12.05 15:041.19110.000.000.00-1.18
170331202006.12.05 14:53sell0.01usdjpy114.57116.08114.372006.12.05 16:36114.940.000.000.00-3.22
170342192006.12.05 15:00buy0.02eurusd1.33281.31921.33482006.12.05 16:251.33170.000.000.00-2.20
170343522006.12.05 15:00buy0.02gbpusd1.97491.96131.97692006.12.05 15:531.97050.000.000.00-8.80
170343992006.12.05 15:00sell0.02usdchf1.19131.20491.18932006.12.05 15:041.19100.000.000.000.50
170349372006.12.05 15:00sell0.02usdjpy114.81116.17114.612006.12.05 16:35114.940.000.000.00-2.26
170349852006.12.05 15:00buy0.04gbpusd1.97321.96111.97522006.12.05 15:531.97040.000.000.00-11.20
170351102006.12.05 15:00buy0.04eurusd1.33131.31921.33332006.12.05 16:251.33170.000.000.001.60
170352962006.12.05 15:01sell0.04usdchf1.19291.20501.19092006.12.05 15:041.19090.000.000.006.72
170370842006.12.05 15:04sell0.01usdchf1.19071.20581.18872006.12.05 16:101.19160.000.000.00-0.76
170383432006.12.05 15:11buy0.08gbpusd1.97171.96111.97372006.12.05 15:531.97040.000.000.00-10.40
170391402006.12.05 15:12sell0.02usdchf1.19231.20591.19032006.12.05 16:101.19180.000.000.000.84
170396032006.12.05 15:13buy0.08eurusd1.32971.31911.33172006.12.05 16:251.33170.000.000.0016.00
170401462006.12.05 15:13buy0.16gbpusd1.97001.96091.97202006.12.05 15:531.97040.000.000.006.40
170424172006.12.05 15:21sell0.04usdchf1.19381.20591.19182006.12.05 16:101.19180.000.000.006.71
170441542006.12.05 15:27sell0.04usdjpy114.97116.18114.772006.12.05 16:35114.930.000.000.001.39
170444762006.12.05 15:27buy0.32gbpusd1.96841.96081.97042006.12.05 15:531.97040.000.000.0064.00
170466542006.12.05 15:33sell0.08usdjpy115.12116.18114.922006.12.05 16:35114.920.000.000.0013.92
170497692006.12.05 15:54sell0.01gbpusd1.97051.98561.96852006.12.06 07:261.97170.000.000.01-1.20
170527632006.12.05 16:10sell0.01usdchf1.19121.20631.18922006.12.06 10:571.19560.000.00-0.12-3.68
170534842006.12.05 16:15sell0.02gbpusd1.97211.98571.97012006.12.06 07:261.97150.000.000.011.20
170545212006.12.05 16:25sell0.01eurusd1.33171.34681.32972006.12.06 07:281.33160.000.000.060.10
170553012006.12.05 16:30sell0.04gbpusd1.97361.98571.97162006.12.06 07:261.97160.000.000.028.00
170565962006.12.05 16:36buy0.01usdjpy114.95113.44115.152006.12.06 08:32114.820.000.000.12-1.13
170635692006.12.05 19:58buy0.02usdjpy114.80113.44115.002006.12.06 08:32114.830.000.000.250.52
170963192006.12.06 05:02buy0.04usdjpy114.64113.43114.842006.12.06 08:32114.840.000.000.006.97
171026782006.12.06 06:26sell0.02eurusd1.33331.34691.33132006.12.06 07:271.33130.000.000.004.00
171079172006.12.06 07:26sell0.01gbpusd1.97141.98651.96942006.12.06 07:581.96940.000.000.002.00
171083502006.12.06 07:28buy0.01eurusd1.33161.31651.33362006.12.06 10:571.32830.000.000.00-3.30
171102812006.12.06 07:58sell0.02usdchf1.19271.20631.19072006.12.06 10:571.19550.000.000.00-4.68
171105892006.12.06 07:59sell0.01gbpusd1.96941.98451.96742006.12.06 09:161.97010.000.000.00-0.70
171111612006.12.06 08:03sell0.02gbpusd1.97091.98451.96892006.12.06 09:161.97020.000.000.001.40
171116202006.12.06 08:05sell0.04gbpusd1.97251.98461.97052006.12.06 09:161.97050.000.000.008.00
171125862006.12.06 08:17buy0.02eurusd1.33001.31641.33202006.12.06 10:571.32830.000.000.00-3.40
171137712006.12.06 08:32sell0.04usdchf1.19431.20641.19232006.12.06 10:561.19560.000.000.00-4.35
171139272006.12.06 08:32sell0.01usdjpy114.83116.34114.632006.12.06 15:04114.950.000.000.00-1.04
171163652006.12.06 09:16sell0.01gbpusd1.96981.98491.96782006.12.06 09:301.96780.000.000.002.00
171167102006.12.06 09:18buy0.04eurusd1.32851.31641.33052006.12.06 10:571.32840.000.000.00-0.40
171173512006.12.06 09:19sell0.08usdchf1.19581.20641.19382006.12.06 10:561.19570.000.000.000.67
171194602006.12.06 09:30sell0.01gbpusd1.96631.98141.96432006.12.06 09:401.96430.000.000.002.00
171232202006.12.06 09:40buy0.08eurusd1.32641.31581.32842006.12.06 10:571.32840.000.000.0016.00
171233592006.12.06 09:40sell0.16usdchf1.19781.20691.19582006.12.06 10:561.19580.000.000.0026.76
171234562006.12.06 09:40sell0.01gbpusd1.96381.97891.96182006.12.06 13:151.96540.000.000.00-1.60
171262432006.12.06 09:49sell0.02usdjpy114.98116.34114.782006.12.06 15:04114.950.000.000.000.52
171276812006.12.06 09:57sell0.02gbpusd1.96531.97891.96332006.12.06 13:151.96510.000.000.000.40
171306102006.12.06 10:57buy0.01usdchf1.19551.18041.19752006.12.06 13:151.19750.000.000.001.67
171307502006.12.06 10:57sell0.01eurusd1.32821.34331.32622006.12.06 13:161.32620.000.000.002.00
171337262006.12.06 11:29sell0.04gbpusd1.96691.97901.96492006.12.06 13:151.96490.000.000.008.00
171390722006.12.06 13:15sell0.01gbpusd1.96491.98001.96292006.12.06 13:181.96290.000.000.002.00
171394412006.12.06 13:16buy0.01usdchf1.19791.18281.19992006.12.06 17:291.19360.000.000.00-3.60
171394862006.12.06 13:16sell0.01eurusd1.32601.34111.32402006.12.06 19:281.32840.000.000.00-2.40
171402662006.12.06 13:18sell0.01gbpusd1.96241.97751.96042006.12.06 16:081.96930.000.000.00-6.90
171404092006.12.06 13:18sell0.04usdjpy115.14116.35114.942006.12.06 15:04114.940.000.000.006.96
171441432006.12.06 13:45sell0.02gbpusd1.96501.97861.96302006.12.06 16:081.96920.000.000.00-8.40
171458752006.12.06 14:12buy0.02usdchf1.19641.18281.19842006.12.06 17:291.19370.000.000.00-4.52
171458942006.12.06 14:12sell0.02eurusd1.32761.34121.32562006.12.06 19:281.32840.000.000.00-1.60
171495182006.12.06 14:36sell0.04gbpusd1.96661.97871.96462006.12.06 16:081.96910.000.000.00-10.00
171510292006.12.06 14:52sell0.04eurusd1.32911.34121.32712006.12.06 19:281.32860.000.000.002.00
171511152006.12.06 14:53buy0.04usdchf1.19481.18271.19682006.12.06 17:291.19360.000.000.00-4.02
171536412006.12.06 15:05buy0.01usdjpy114.96113.45115.162006.12.06 18:42115.160.000.000.001.74
171538462006.12.06 15:05sell0.08gbpusd1.96811.97871.96612006.12.06 16:081.96900.000.000.00-7.20
171560852006.12.06 15:21buy0.08usdchf1.19331.18271.19532006.12.06 17:271.19370.000.000.002.68
171561952006.12.06 15:21sell0.08eurusd1.33061.34121.32862006.12.06 19:281.32860.000.000.0016.00
171591782006.12.06 15:40sell0.16gbpusd1.96961.97871.96762006.12.06 16:081.96910.000.000.008.00
171608912006.12.06 15:44sell0.32gbpusd1.97111.97871.96912006.12.06 16:081.96910.000.000.0064.00
171611362006.12.06 15:45buy0.16usdchf1.19181.18271.19382006.12.06 17:271.19380.000.000.0026.81
171654132006.12.06 16:09buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.12.07 05:031.96910.000.00-0.06-0.30
171731012006.12.06 17:29sell0.01usdchf1.19371.20881.19172006.12.07 07:131.19330.000.00-0.360.34
171757942006.12.06 18:10buy0.02gbpusd1.96791.95431.96992006.12.07 05:031.96900.000.00-0.122.20
171776982006.12.06 18:42buy0.01usdjpy115.19113.68115.392006.12.07 13:31115.070.000.000.37-1.04
171807992006.12.06 19:19sell0.02usdchf1.19521.20881.19322006.12.07 07:131.19320.000.00-0.723.35
171808522006.12.06 19:20buy0.04gbpusd1.96641.95431.96842006.12.07 05:021.96840.000.00-0.248.00
171821332006.12.06 19:28buy0.01eurusd1.32851.31341.33052006.12.07 04:591.33050.000.00-0.232.00
172016032006.12.07 01:54buy0.02usdjpy115.03113.67115.232006.12.07 13:31115.080.000.000.000.87
172096052006.12.07 04:59buy0.01eurusd1.33081.31571.33282006.12.07 13:361.33130.000.000.000.50
172107332006.12.07 05:03buy0.01gbpusd1.96951.95441.97152006.12.07 07:121.97000.000.000.000.50
172127612006.12.07 05:22buy0.02gbpusd1.96801.95441.97002006.12.07 07:121.97000.000.000.004.00
172162442006.12.07 06:21buy0.04usdjpy114.88113.67115.082006.12.07 13:31115.080.000.000.006.95
172192262006.12.07 07:12buy0.01gbpusd1.97061.95551.97262006.12.07 13:031.96800.000.000.00-2.60
172196722006.12.07 07:14sell0.01usdchf1.19301.20811.19102006.12.07 13:361.19280.000.000.000.17
172256592006.12.07 08:12buy0.02gbpusd1.96901.95541.97102006.12.07 13:031.96790.000.000.00-2.20
172323392006.12.07 10:15buy0.02eurusd1.32931.31571.33132006.12.07 13:361.33130.000.000.004.00
172324322006.12.07 10:15sell0.02usdchf1.19481.20841.19282006.12.07 13:361.19280.000.000.003.35
172326142006.12.07 10:16buy0.04gbpusd1.96751.95541.96952006.12.07 13:021.96800.000.000.002.00
172357322006.12.07 11:07buy0.08gbpusd1.96601.95541.96802006.12.07 13:021.96800.000.000.0016.00
172436412006.12.07 13:03sell0.01gbpusd1.96791.98301.96592006.12.07 13:251.96590.000.000.002.00
172448682006.12.07 13:25sell0.01gbpusd1.96541.98051.96342006.12.07 13:411.96490.000.000.000.50
172459362006.12.07 13:31buy0.01usdjpy115.14113.63115.342006.12.07 19:32115.200.000.000.000.52
172467352006.12.07 13:36buy0.02usdjpy114.99113.63115.192006.12.07 19:32115.190.000.000.003.47
172474162006.12.07 13:36sell0.02gbpusd1.96691.98051.96492006.12.07 13:411.96490.000.000.004.00
172478602006.12.07 13:36buy0.01usdchf1.19271.17761.19472006.12.07 13:421.19470.000.000.001.67
172479532006.12.07 13:36sell0.01eurusd1.33131.34641.32932006.12.07 13:421.32930.000.000.002.00
172515012006.12.07 13:41sell0.01gbpusd1.96431.97941.96232006.12.07 14:001.96430.000.000.000.00
172517362006.12.07 13:42sell0.01eurusd1.32871.34381.32672006.12.07 14:001.32840.000.000.000.30
172517472006.12.07 13:42buy0.01usdchf1.19521.18011.19722006.12.07 16:461.19560.000.000.000.33
172527172006.12.07 13:45sell0.02gbpusd1.96581.97941.96382006.12.07 14:001.96380.000.000.004.00
172529312006.12.07 13:46sell0.02eurusd1.33021.34381.32822006.12.07 14:001.32820.000.000.004.00
172547002006.12.07 14:00sell0.01gbpusd1.96331.97841.96132006.12.07 14:431.96430.000.000.00-1.00
172547882006.12.07 14:00sell0.01eurusd1.32861.34371.32662006.12.07 19:401.32810.000.000.000.50
172564322006.12.07 14:09sell0.02gbpusd1.96481.97841.96282006.12.07 14:431.96440.000.000.000.80
172573362006.12.07 14:17sell0.02eurusd1.33011.34371.32812006.12.07 19:401.32810.000.000.004.00
172574192006.12.07 14:17buy0.02usdchf1.19371.18011.19572006.12.07 16:461.19570.000.000.003.35
172586382006.12.07 14:20sell0.04gbpusd1.96641.97851.96442006.12.07 14:431.96440.000.000.008.00
172615742006.12.07 14:43sell0.01gbpusd1.96391.97901.96192006.12.07 16:461.96190.000.000.002.00
172714202006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96151.97661.95952006.12.07 22:111.96290.000.000.01-1.40
172715302006.12.07 16:46buy0.01usdchf1.19611.18101.19812006.12.08 13:291.19810.000.000.091.67
172722442006.12.07 16:53sell0.02gbpusd1.96301.97661.96102006.12.07 22:111.96290.000.000.010.20
172810332006.12.07 19:32buy0.01usdjpy115.22113.71115.422006.12.08 09:51115.420.000.000.121.73
172821322006.12.07 19:40sell0.01eurusd1.32781.34291.32582006.12.08 13:301.32580.000.000.062.00
172886802006.12.07 21:18sell0.04gbpusd1.96461.97671.96262006.12.07 22:111.96260.000.000.028.00
172913372006.12.07 22:11sell0.01gbpusd1.96231.97741.96032006.12.08 07:061.96180.000.000.000.50
173022082006.12.08 04:26sell0.02gbpusd1.96381.97741.96182006.12.08 07:061.96180.000.000.004.00
173076692006.12.08 07:06buy0.01gbpusd1.96201.94691.96402006.12.08 13:311.95770.000.000.00-4.30
173093142006.12.08 07:37buy0.02gbpusd1.96051.94691.96252006.12.08 13:311.95770.000.000.00-5.60
173155832006.12.08 09:51buy0.01usdjpy115.51114.00115.712006.12.08 13:29115.710.000.000.001.73
173186292006.12.08 10:16buy0.04gbpusd1.95891.94681.96092006.12.08 13:311.95750.000.000.00-5.60
173267702006.12.08 13:29buy0.01usdchf1.19851.18341.20052006.12.08 13:321.20050.000.000.001.67
173268222006.12.08 13:29buy0.08gbpusd1.95711.94651.95912006.12.08 13:311.95710.000.000.000.00
173269092006.12.08 13:29buy0.01usdjpy115.74114.23115.942006.12.08 15:19115.160.000.000.00-5.04
173276782006.12.08 13:30buy0.16gbpusd1.95551.94641.95752006.12.08 13:311.95690.000.000.0022.40
173280822006.12.08 13:30sell0.01eurusd1.32471.34011.32302006.12.08 15:291.33180.000.000.00-7.10
173285372006.12.08 13:30buy0.32gbpusd1.95381.94621.95582006.12.08 13:311.95580.000.000.0064.00
173310332006.12.08 13:31sell0.02eurusd1.32621.33981.32422006.12.08 15:291.33190.000.000.00-11.40
173316472006.12.08 13:31sell0.01gbpusd1.95781.97291.95582006.12.08 13:321.95580.000.000.002.00
173322532006.12.08 13:32sell0.01gbpusd1.95461.96971.95262006.12.08 14:151.96970.000.000.00-15.10
173338562006.12.08 13:32buy0.01usdchf1.20101.18591.20302006.12.08 15:151.19110.000.000.00-8.31
173345502006.12.08 13:33buy0.02usdchf1.19951.18591.20152006.12.08 15:151.19100.000.000.00-14.27
173351392006.12.08 13:35sell0.02gbpusd1.95611.96971.95412006.12.08 14:151.96970.000.000.00-27.20
173352922006.12.08 13:35buy0.04usdchf1.19801.18591.20002006.12.08 15:151.19110.000.000.00-23.17
173355832006.12.08 13:35sell0.04eurusd1.32771.33981.32572006.12.08 15:291.33200.000.000.00-17.20
173372992006.12.08 13:45buy0.02usdjpy115.58114.22115.782006.12.08 15:19115.150.000.000.00-7.47
173373582006.12.08 13:45sell0.04gbpusd1.95761.96971.95562006.12.08 14:151.96970.000.000.00-48.40
173377492006.12.08 13:45sell0.08eurusd1.32941.34001.32742006.12.08 15:291.33190.000.000.00-20.00
173378882006.12.08 13:45buy0.08usdchf1.19611.18551.19812006.12.08 15:151.19120.000.000.00-32.91
173383482006.12.08 13:45sell0.08gbpusd1.95921.96981.95722006.12.08 14:151.96980.000.000.00-84.80
173388452006.12.08 13:45buy0.04usdjpy115.42114.21115.622006.12.08 15:19115.140.000.000.00-9.73
173389632006.12.08 13:45sell0.16eurusd1.33091.34001.32892006.12.08 15:291.33190.000.000.00-16.00
173391742006.12.08 13:45sell0.16gbpusd1.96081.96991.95882006.12.08 14:151.96990.000.000.00-145.60
173392222006.12.08 13:45buy0.16usdchf1.19421.18511.19622006.12.08 15:151.19120.000.000.00-40.30
173400012006.12.08 13:45sell0.32gbpusd1.96241.97001.96042006.12.08 14:151.97000.000.000.00-243.20
173426322006.12.08 13:51buy0.08usdjpy115.27114.21115.472006.12.08 15:18115.150.000.000.00-8.34
173431322006.12.08 13:52sell0.32eurusd1.33251.34011.33052006.12.08 15:291.33190.000.000.0019.20
173432452006.12.08 13:52sell0.64gbpusd1.96431.97041.96232006.12.08 14:151.96980.000.000.00-352.00
173434402006.12.08 13:52buy0.32usdchf1.19211.18451.19412006.12.08 15:151.19120.000.000.00-24.18
173441532006.12.08 13:52sell1.28gbpusd1.96591.97051.96392006.12.08 14:151.96970.000.000.00-486.40
173443252006.12.08 13:53sell0.64eurusd1.33401.34011.33202006.12.08 15:281.33200.000.000.00128.00
173450282006.12.08 13:53buy0.16usdjpy115.11114.20115.312006.12.08 15:18115.160.000.000.006.95
173514782006.12.08 14:15buy0.01gbpusd1.97031.95521.97232006.12.08 15:011.97230.000.000.002.00
173515572006.12.08 14:15buy0.64usdchf1.19051.18441.19252006.12.08 15:151.19090.000.000.0021.50
173517602006.12.08 14:16buy0.32usdjpy114.96114.20115.162006.12.08 15:18115.160.000.000.0055.57
173572552006.12.08 15:01buy0.01gbpusd1.97291.95781.97492006.12.08 16:201.96860.000.000.00-4.30
173585192006.12.08 15:04buy1.28usdchf1.18891.18431.19092006.12.08 15:151.19090.000.000.00214.96
173588882006.12.08 15:04buy0.02gbpusd1.97141.95781.97342006.12.08 16:201.96860.000.000.00-5.60
173607452006.12.08 15:14buy0.04gbpusd1.96991.95781.97192006.12.08 16:201.96870.000.000.00-4.80
173617662006.12.08 15:16sell0.01usdchf1.19101.20611.18902006.12.08 16:551.20610.000.000.00-12.52
173641622006.12.08 15:27buy0.08gbpusd1.96841.95781.97042006.12.08 16:201.96880.000.000.003.20
173650472006.12.08 15:29sell0.02usdchf1.19261.20621.19062006.12.08 16:551.20620.000.000.00-22.55
173650852006.12.08 15:29buy0.01eurusd1.33171.31661.33372006.12.08 16:571.32200.000.000.00-9.70
173657422006.12.08 15:30buy0.16gbpusd1.96681.95771.96882006.12.08 16:201.96880.000.000.0032.00
173711582006.12.08 16:21buy0.01gbpusd1.96871.95361.97072006.12.08 16:541.95360.000.000.00-15.10
173716192006.12.08 16:25buy0.02gbpusd1.96711.95351.96912006.12.08 16:541.95350.000.000.00-27.20
173719342006.12.08 16:25sell0.04usdchf1.19421.20631.19222006.12.08 16:551.20630.000.000.00-40.12
173724322006.12.08 16:26buy0.04gbpusd1.96561.95351.96762006.12.08 16:541.95350.000.000.00-48.40
173738232006.12.08 16:40buy0.02eurusd1.33021.31661.33222006.12.08 16:571.32210.000.000.00-16.20
173751412006.12.08 16:42buy0.08gbpusd1.96411.95351.96612006.12.08 16:541.95350.000.000.00-84.80
173753462006.12.08 16:42sell0.08usdchf1.19571.20631.19372006.12.08 16:551.20630.000.000.00-70.29
173758332006.12.08 16:43buy0.04eurusd1.32871.31661.33072006.12.08 16:571.32220.000.000.00-26.00
173772822006.12.08 16:49buy0.16gbpusd1.96261.95351.96462006.12.08 16:541.95350.000.000.00-145.60
173776152006.12.08 16:49sell0.16usdchf1.19811.20721.19612006.12.08 16:551.20610.000.000.00-106.13
173778502006.12.08 16:49buy0.08eurusd1.32711.31651.32912006.12.08 16:571.32220.000.000.00-39.20
173780342006.12.08 16:49buy0.32gbpusd1.96071.95311.96272006.12.08 16:541.95310.000.000.00-243.20
173796122006.12.08 16:51buy0.64gbpusd1.95921.95311.96122006.12.08 16:541.95310.000.000.00-390.40
173796882006.12.08 16:51buy0.16eurusd1.32551.31641.32752006.12.08 16:571.32200.000.000.00-56.00
173802902006.12.08 16:51buy1.28gbpusd1.95771.95311.95972006.12.08 16:541.95310.000.000.00-588.80
173845602006.12.08 16:54buy0.32eurusd1.32161.31401.32362006.12.08 16:561.32200.000.000.0012.80
173848492006.12.08 16:54sell0.32usdchf1.20421.21181.20222006.12.08 16:551.20620.000.000.00-53.06
173851932006.12.08 16:54buy0.01gbpusd1.95351.93841.95552006.12.08 16:561.95340.000.000.00-0.10
173869562006.12.08 16:55buy0.02gbpusd1.95151.93761.95322006.12.08 16:561.95320.000.000.003.40
173874732006.12.08 16:55buy0.64eurusd1.32001.31391.32202006.12.08 16:561.32200.000.000.00128.00
173877602006.12.08 16:55buy0.01usdchf1.20621.19111.20822006.12.08 17:101.20460.000.000.00-1.33
173895252006.12.08 16:56buy0.01gbpusd1.95511.94001.95712006.12.08 17:051.95710.000.000.002.00
173896182006.12.08 16:56buy0.02usdchf1.20451.19091.20652006.12.08 17:101.20490.000.000.000.66
173905962006.12.08 16:57sell0.01eurusd1.32191.33701.31992006.12.08 17:021.31990.000.000.002.00
173932002006.12.08 17:02sell0.01eurusd1.31971.33481.31772006.12.08 17:101.32100.000.000.00-1.30
173939232006.12.08 17:03sell0.02eurusd1.32131.33491.31932006.12.08 17:101.32080.000.000.001.00
173942362006.12.08 17:05sell0.01gbpusd1.95701.97211.95502006.12.08 18:171.95500.000.000.002.00
173953612006.12.08 17:06sell0.04eurusd1.32281.33491.32082006.12.08 17:101.32080.000.000.008.00
173954532006.12.08 17:06buy0.04usdchf1.20291.19081.20492006.12.08 17:101.20490.000.000.006.64
173970472006.12.08 17:10sell0.01eurusd1.32091.33601.31892006.12.08 19:141.32040.000.000.000.50
173970542006.12.08 17:10buy0.01usdchf1.20511.19001.20712006.12.08 18:581.20400.000.000.00-0.91
173979722006.12.08 17:15buy0.02usdchf1.20361.19001.20562006.12.08 18:581.20410.000.000.000.83
173982762006.12.08 17:17sell0.02eurusd1.32241.33601.32042006.12.08 19:141.32040.000.000.004.00
174027532006.12.08 17:44buy0.04usdchf1.20211.19001.20412006.12.08 18:581.20410.000.000.006.64
174053062006.12.08 18:17sell0.01gbpusd1.95461.96971.95262006.12.08 19:461.95260.000.000.002.00
  0.00 0.00 0.03 -1 731.32
Closed P/L: -1 731.29
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173624672006.12.08 15:19sell0.01usdjpy115.15116.66114.95 116.370.000.000.00-10.48
173639542006.12.08 15:26sell0.02usdjpy115.31116.67115.11 116.370.000.000.00-18.22
173665952006.12.08 15:34sell0.04usdjpy115.47116.68115.27 116.370.000.000.00-30.94
173721062006.12.08 16:25sell0.08usdjpy115.62116.68115.42 116.370.000.000.00-51.56
173754362006.12.08 16:43sell0.16usdjpy115.78116.69115.58 116.370.000.000.00-81.12
173773992006.12.08 16:49sell0.32usdjpy115.93116.69115.73 116.370.000.000.00-120.99
173794232006.12.08 16:51sell0.64usdjpy116.09116.70115.89 116.370.000.000.00-153.99
173908832006.12.08 16:57sell1.28usdjpy116.25116.71116.05 116.370.000.000.00-131.99
174079222006.12.08 18:58buy0.01usdchf1.20461.18951.2066 1.20430.000.000.00-0.25
174088992006.12.08 19:14sell0.01eurusd1.32011.33521.3181 1.32050.000.000.00-0.40
174104782006.12.08 19:46sell0.01gbpusd1.95221.96731.9502 1.95340.000.000.00-1.20
174118692006.12.08 20:22sell0.02gbpusd1.95371.96731.9517 1.95340.000.000.000.60
  0.00 0.00 0.00 -600.54
 Floating P/L: -600.54
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 731.29 Floating P/L: -600.54 Margin: 2 600.00
Balance: 3 774.50 Equity: 3 173.96 Free Margin: 573.96
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 743.85 Gross Loss: 4 475.14 Total Net Profit: -1 731.29
Profit Factor: 0.61 Expected Payoff: -4.85  
Absolute Drawdown: 1 764.02 Maximal Drawdown: 3 042.44 (44.85%) Relative Drawdown: 44.85% (3 042.44)
 
Total Trades: 357 Short Positions (won %): 170 (59.41%) Long Positions (won %): 187 (51.34%)
Profit Trades (% of total): 197 (55.18%) Loss trades (% of total): 160 (44.82%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -588.80
Average profit trade: 13.93 loss trade: -27.97
Maximum consecutive wins ($): 14 (33.29) consecutive losses ($): 17 (-1 862.87)
Maximal consecutive profit (count): 300.92 (9) consecutive loss (count): -1 862.87 (17)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 3