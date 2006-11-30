Interbank FX, LLC

Account: 1313193 Name: Goblin_yeoeleven Currency: USD 2006 December 1, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166581672006.11.30 15:45buy0.01eurusd1.32591.31081.32792006.12.01 02:371.32640.000.00-0.080.50
166646932006.11.30 16:14sell0.01usdchf1.19651.21181.19472006.12.01 06:291.19590.000.00-0.120.50
166721852006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97021.95511.97222006.12.01 02:251.96770.000.00-0.02-2.50
166738202006.11.30 17:28buy0.02gbpusd1.96871.95511.97072006.12.01 02:251.96780.000.00-0.04-1.80
166781562006.11.30 18:54buy0.04gbpusd1.96711.95501.96912006.12.01 02:251.96790.000.00-0.083.20
166788432006.11.30 19:05sell0.02usdchf1.19801.21161.19602006.12.01 06:291.19600.000.00-0.243.34
166809882006.11.30 19:36buy0.02eurusd1.32441.31081.32642006.12.01 02:371.32640.000.00-0.154.00
166812862006.11.30 19:38buy0.08gbpusd1.96561.95501.96762006.12.01 02:251.96760.000.00-0.1616.00
166919132006.11.30 23:38buy0.01usdjpy115.61114.10115.812006.12.01 05:28115.810.000.000.001.73
167079852006.12.01 05:28buy0.01usdjpy115.86114.35116.062006.12.01 08:24116.060.000.000.001.72
167148952006.12.01 06:31buy0.01gbpusd1.97501.95991.97702006.12.01 10:281.96670.000.000.00-8.30
167186332006.12.01 06:55buy0.02gbpusd1.97351.95991.97552006.12.01 10:281.96650.000.000.00-14.00
167252112006.12.01 08:00buy0.01eurusd1.32731.31221.32932006.12.01 11:401.32480.000.000.00-2.50
167261082006.12.01 08:03buy0.04gbpusd1.97201.95991.97402006.12.01 10:281.96660.000.000.00-21.60
167283252006.12.01 08:22buy0.02eurusd1.32571.31211.32772006.12.01 11:401.32490.000.000.00-1.60
167291532006.12.01 08:24buy0.01usdjpy116.08114.57116.282006.12.01 10:09116.280.000.000.001.72
167294522006.12.01 08:24buy0.08gbpusd1.97051.95991.97252006.12.01 10:281.96670.000.000.00-30.40
167324022006.12.01 08:35buy0.04eurusd1.32421.31211.32622006.12.01 11:401.32480.000.000.002.40
167326852006.12.01 08:36buy0.16gbpusd1.96891.95981.97092006.12.01 10:281.96680.000.000.00-33.60
167395702006.12.01 09:35buy0.32gbpusd1.96741.95981.96942006.12.01 10:281.96660.000.000.00-25.60
167424982006.12.01 09:51buy0.64gbpusd1.96591.95981.96792006.12.01 10:281.96640.000.000.0032.00
167451012006.12.01 10:09buy0.01usdjpy116.31114.80116.512006.12.01 20:30115.420.000.000.00-7.71
167452772006.12.01 10:10buy0.08eurusd1.32271.31211.32472006.12.01 11:401.32470.000.000.0016.00
167475992006.12.01 10:23buy1.28gbpusd1.96441.95981.96642006.12.01 10:281.96640.000.000.00256.00
167529212006.12.01 11:17buy0.02usdjpy116.16114.80116.362006.12.01 20:30115.410.000.000.00-13.00
167555202006.12.01 11:41sell0.01eurusd1.32471.33981.32272006.12.01 16:041.33310.000.000.00-8.40
167575012006.12.01 12:01buy0.01usdchf1.19961.18451.20162006.12.01 14:311.19840.000.000.00-1.00
167612002006.12.01 13:02buy0.02usdchf1.19811.18451.20012006.12.01 14:311.19850.000.000.000.67
167656032006.12.01 14:14sell0.02eurusd1.32641.34001.32442006.12.01 16:041.33290.000.000.00-13.00
167659902006.12.01 14:14buy0.04usdjpy116.00114.79116.202006.12.01 20:30115.420.000.000.00-20.10
167686592006.12.01 14:21sell0.04eurusd1.32791.34001.32592006.12.01 16:041.33310.000.000.00-20.80
167687042006.12.01 14:21buy0.04usdchf1.19651.18441.19852006.12.01 14:311.19850.000.000.006.68
167720692006.12.01 14:31buy0.01usdchf1.19871.18361.20072006.12.01 16:141.19280.000.000.00-4.95
167737052006.12.01 14:49buy0.02usdchf1.19721.18361.19922006.12.01 16:141.19290.000.000.00-7.21
167747222006.12.01 14:59buy0.08usdjpy115.85114.79116.052006.12.01 20:30115.430.000.000.00-29.11
167755552006.12.01 15:00buy0.01gbpusd1.97471.95961.97672006.12.01 15:091.97670.000.000.002.00
167762132006.12.01 15:00buy0.04usdchf1.19561.18351.19762006.12.01 16:141.19280.000.000.00-9.39
167785722006.12.01 15:04sell0.08eurusd1.33001.34061.32802006.12.01 16:041.33300.000.000.00-24.00
167805632006.12.01 15:08buy0.08usdchf1.19411.18351.19612006.12.01 16:141.19290.000.000.00-8.05
167812142006.12.01 15:09buy0.01gbpusd1.97761.96251.97962006.12.01 15:281.97960.000.000.002.00
167815112006.12.01 15:09sell0.16eurusd1.33171.34081.32972006.12.01 16:041.33290.000.000.00-19.20
167818092006.12.01 15:10buy0.16usdjpy115.69114.78115.892006.12.01 20:30115.420.000.000.00-37.43
167825042006.12.01 15:11buy0.16usdchf1.19251.18341.19452006.12.01 16:141.19290.000.000.005.37
167871242006.12.01 15:27buy0.32usdjpy115.52114.76115.722006.12.01 20:30115.430.000.000.00-24.95
167877012006.12.01 15:28buy0.01gbpusd1.98011.96501.98212006.12.01 15:351.98210.000.000.002.00
167893432006.12.01 15:29buy0.32usdchf1.19091.18331.19292006.12.01 16:141.19290.000.000.0053.65
167895112006.12.01 15:29buy0.64usdjpy115.36114.75115.562006.12.01 20:30115.420.000.000.0033.27
167898662006.12.01 15:29sell0.32eurusd1.33341.34101.33142006.12.01 16:041.33290.000.000.0016.00
167929782006.12.01 15:35buy1.28usdjpy115.21114.75115.412006.12.01 20:30115.410.000.000.00221.82
167935602006.12.01 15:35buy0.01gbpusd1.98271.96761.98472006.12.01 15:371.98470.000.000.002.00
167957892006.12.01 15:37buy0.01gbpusd1.98511.97001.98712006.12.01 17:181.98090.000.000.00-4.20
167973522006.12.01 15:39sell0.64eurusd1.33491.34101.33292006.12.01 16:041.33290.000.000.00128.00
167985912006.12.01 15:41buy0.02gbpusd1.98361.97001.98562006.12.01 17:181.98100.000.000.00-5.20
168012382006.12.01 15:55buy0.04gbpusd1.98211.97001.98412006.12.01 17:181.98090.000.000.00-4.80
168033192006.12.01 16:05buy0.01eurusd1.33311.31801.33512006.12.01 19:431.33360.000.000.000.50
168040882006.12.01 16:11buy0.08gbpusd1.98051.96991.98252006.12.01 17:181.98090.000.000.003.20
168051372006.12.01 16:14sell0.01usdchf1.19271.20781.19072006.12.01 20:231.19240.000.000.000.25
168069942006.12.01 16:33buy0.02eurusd1.33161.31801.33362006.12.01 19:431.33360.000.000.004.00
168071012006.12.01 16:33sell0.02usdchf1.19441.20801.19242006.12.01 20:231.19240.000.000.003.35
168083162006.12.01 16:38buy0.16gbpusd1.97891.96981.98092006.12.01 17:181.98090.000.000.0032.00
  0.00 0.00 -0.89 451.47
Closed P/L: 450.58
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
168119452006.12.01 17:19buy0.01gbpusd1.98101.96591.9830 1.97970.000.00-0.02-1.30
168125572006.12.01 17:28buy0.02gbpusd1.97941.96581.9814 1.97970.000.00-0.040.60
168182372006.12.01 19:43buy0.01eurusd1.33371.31861.3357 1.33370.000.00-0.080.00
168205902006.12.01 20:23sell0.01usdchf1.19211.20721.1901 1.19330.000.00-0.12-1.01
168211722006.12.01 20:30sell0.01usdjpy115.41116.92115.21 115.480.000.00-0.15-0.61
  0.00 0.00 -0.41 -2.32
 Floating P/L: -2.73
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 450.58 Floating P/L: -2.73 Margin: 60.00
Balance: 5 956.37 Equity: 5 953.64 Free Margin: 5 893.64
 
Details:
Graph
Gross Profit: 855.04 Gross Loss: 404.46 Total Net Profit: 450.58
Profit Factor: 2.11 Expected Payoff: 7.51  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 133.50 (2.29%) Relative Drawdown: 2.29% (133.50)
 
Total Trades: 60 Short Positions (won %): 11 (54.55%) Long Positions (won %): 49 (51.02%)
Profit Trades (% of total): 31 (51.67%) Loss trades (% of total): 29 (48.33%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -37.43
Average profit trade: 27.58 loss trade: -13.95
Maximum consecutive wins ($): 9 (300.92) consecutive losses ($): 6 (-133.50)
Maximal consecutive profit (count): 300.92 (9) consecutive loss (count): -133.50 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4