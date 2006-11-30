|Account: 1313193
|Name: Goblin_yeoeleven
|Currency: USD
|2006 December 1, 16:21
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16658167
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3259
|1.3108
|1.3279
|2006.12.01 02:37
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|16664693
|2006.11.30 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.2118
|1.1947
|2006.12.01 06:29
|1.1959
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.50
|16672185
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|2006.12.01 02:25
|1.9677
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.50
|16673820
|2006.11.30 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.01 02:25
|1.9678
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|16678156
|2006.11.30 18:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9671
|1.9550
|1.9691
|2006.12.01 02:25
|1.9679
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.20
|16678843
|2006.11.30 19:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1980
|1.2116
|1.1960
|2006.12.01 06:29
|1.1960
|0.00
|0.00
|-0.24
|3.34
|16680988
|2006.11.30 19:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3244
|1.3108
|1.3264
|2006.12.01 02:37
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.00
|16681286
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9656
|1.9550
|1.9676
|2006.12.01 02:25
|1.9676
|0.00
|0.00
|-0.16
|16.00
|16691913
|2006.11.30 23:38
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.61
|114.10
|115.81
|2006.12.01 05:28
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16707985
|2006.12.01 05:28
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.86
|114.35
|116.06
|2006.12.01 08:24
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16714895
|2006.12.01 06:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9750
|1.9599
|1.9770
|2006.12.01 10:28
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.30
|16718633
|2006.12.01 06:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9735
|1.9599
|1.9755
|2006.12.01 10:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|16725211
|2006.12.01 08:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3273
|1.3122
|1.3293
|2006.12.01 11:40
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|16726108
|2006.12.01 08:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9720
|1.9599
|1.9740
|2006.12.01 10:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|16728325
|2006.12.01 08:22
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3257
|1.3121
|1.3277
|2006.12.01 11:40
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|16729153
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.08
|114.57
|116.28
|2006.12.01 10:09
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16729452
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9705
|1.9599
|1.9725
|2006.12.01 10:28
|1.9667
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.40
|16732402
|2006.12.01 08:35
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3242
|1.3121
|1.3262
|2006.12.01 11:40
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|16732685
|2006.12.01 08:36
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9689
|1.9598
|1.9709
|2006.12.01 10:28
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|16739570
|2006.12.01 09:35
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9674
|1.9598
|1.9694
|2006.12.01 10:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.60
|16742498
|2006.12.01 09:51
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9659
|1.9598
|1.9679
|2006.12.01 10:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16745277
|2006.12.01 10:10
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3227
|1.3121
|1.3247
|2006.12.01 11:40
|1.3247
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16747599
|2006.12.01 10:23
|buy
|1.28
|gbpusd
|1.9644
|1.9598
|1.9664
|2006.12.01 10:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|256.00
|16755520
|2006.12.01 11:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3398
|1.3227
|2006.12.01 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|16757501
|2006.12.01 12:01
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1996
|1.1845
|1.2016
|2006.12.01 14:31
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16761200
|2006.12.01 13:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1981
|1.1845
|1.2001
|2006.12.01 14:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16765603
|2006.12.01 14:14
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3264
|1.3400
|1.3244
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|16768659
|2006.12.01 14:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3279
|1.3400
|1.3259
|2006.12.01 16:04
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.80
|16768704
|2006.12.01 14:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1965
|1.1844
|1.1985
|2006.12.01 14:31
|1.1985
|0.00
|0.00
|0.00
|6.68
|16772069
|2006.12.01 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1987
|1.1836
|1.2007
|2006.12.01 16:14
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.95
|16773705
|2006.12.01 14:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1972
|1.1836
|1.1992
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.21
|16775555
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9747
|1.9596
|1.9767
|2006.12.01 15:09
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16776213
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1956
|1.1835
|1.1976
|2006.12.01 16:14
|1.1928
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.39
|16778572
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3300
|1.3406
|1.3280
|2006.12.01 16:04
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|16780563
|2006.12.01 15:08
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1941
|1.1835
|1.1961
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.05
|16781214
|2006.12.01 15:09
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9776
|1.9625
|1.9796
|2006.12.01 15:28
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16781511
|2006.12.01 15:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3317
|1.3408
|1.3297
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.20
|16782504
|2006.12.01 15:11
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1925
|1.1834
|1.1945
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|16787701
|2006.12.01 15:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9650
|1.9821
|2006.12.01 15:35
|1.9821
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16789343
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1909
|1.1833
|1.1929
|2006.12.01 16:14
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|53.65
|16789866
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3334
|1.3410
|1.3314
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16793560
|2006.12.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9827
|1.9676
|1.9847
|2006.12.01 15:37
|1.9847
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16797352
|2006.12.01 15:39
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3349
|1.3410
|1.3329
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|0.00
|0.00
|-0.89
|299.58
|Closed P/L:
|298.69
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16745101
|2006.12.01 10:09
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.31
|114.80
|116.51
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.46
|16752921
|2006.12.01 11:17
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.16
|114.80
|116.36
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.32
|16765990
|2006.12.01 14:14
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.00
|114.79
|116.20
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.08
|16774722
|2006.12.01 14:59
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.85
|114.79
|116.05
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.74
|16781809
|2006.12.01 15:10
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.69
|114.78
|115.89
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-65.27
|16787124
|2006.12.01 15:27
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.52
|114.76
|115.72
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-83.32
|16789511
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.64
|usdjpy
|115.36
|114.75
|115.56
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-77.76
|16792978
|2006.12.01 15:35
|buy
|1.28
|usdjpy
|115.21
|114.75
|115.41
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|11.11
|16795789
|2006.12.01 15:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9851
|1.9700
|1.9871
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|16798591
|2006.12.01 15:41
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9836
|1.9700
|1.9856
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|16801238
|2006.12.01 15:55
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9821
|1.9700
|1.9841
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|16803319
|2006.12.01 16:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3331
|1.3180
|1.3351
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|16804088
|2006.12.01 16:11
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9805
|1.9699
|1.9825
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16805137
|2006.12.01 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1927
|1.2078
|1.1907
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-328.96
|Floating P/L:
|-328.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|298.69
|Floating P/L:
|-328.96
|Margin:
|2 720.00
|Balance:
|5 804.48
|Equity:
|5 475.52
|Free Margin:
|2 755.52
|Details:
|Gross Profit:
|556.65
|Gross Loss:
|257.96
|Total Net Profit:
|298.69
|Profit Factor:
|2.16
|Expected Payoff:
|6.95
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|133.50 (2.29%)
|Relative Drawdown:
|2.29% (133.50)
|Total Trades:
|43
|Short Positions (won %):
|9 (44.44%)
|Long Positions (won %):
|34 (55.88%)
|Profit Trades (% of total):
|23 (53.49%)
|Loss trades (% of total):
|20 (46.51%)
|Largest
|profit trade:
|256.00
|loss trade:
|-33.60
|Average
|profit trade:
|24.20
|loss trade:
|-12.90
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (300.92)
|consecutive losses ($):
|6 (-133.50)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|300.92 (9)
|consecutive loss (count):
|-133.50 (6)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3