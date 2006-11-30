Interbank FX, LLC

Account: 1313193 Name: Goblin_yeoeleven Currency: USD 2006 December 1, 16:21
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166581672006.11.30 15:45buy0.01eurusd1.32591.31081.32792006.12.01 02:371.32640.000.00-0.080.50
166646932006.11.30 16:14sell0.01usdchf1.19651.21181.19472006.12.01 06:291.19590.000.00-0.120.50
166721852006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97021.95511.97222006.12.01 02:251.96770.000.00-0.02-2.50
166738202006.11.30 17:28buy0.02gbpusd1.96871.95511.97072006.12.01 02:251.96780.000.00-0.04-1.80
166781562006.11.30 18:54buy0.04gbpusd1.96711.95501.96912006.12.01 02:251.96790.000.00-0.083.20
166788432006.11.30 19:05sell0.02usdchf1.19801.21161.19602006.12.01 06:291.19600.000.00-0.243.34
166809882006.11.30 19:36buy0.02eurusd1.32441.31081.32642006.12.01 02:371.32640.000.00-0.154.00
166812862006.11.30 19:38buy0.08gbpusd1.96561.95501.96762006.12.01 02:251.96760.000.00-0.1616.00
166919132006.11.30 23:38buy0.01usdjpy115.61114.10115.812006.12.01 05:28115.810.000.000.001.73
167079852006.12.01 05:28buy0.01usdjpy115.86114.35116.062006.12.01 08:24116.060.000.000.001.72
167148952006.12.01 06:31buy0.01gbpusd1.97501.95991.97702006.12.01 10:281.96670.000.000.00-8.30
167186332006.12.01 06:55buy0.02gbpusd1.97351.95991.97552006.12.01 10:281.96650.000.000.00-14.00
167252112006.12.01 08:00buy0.01eurusd1.32731.31221.32932006.12.01 11:401.32480.000.000.00-2.50
167261082006.12.01 08:03buy0.04gbpusd1.97201.95991.97402006.12.01 10:281.96660.000.000.00-21.60
167283252006.12.01 08:22buy0.02eurusd1.32571.31211.32772006.12.01 11:401.32490.000.000.00-1.60
167291532006.12.01 08:24buy0.01usdjpy116.08114.57116.282006.12.01 10:09116.280.000.000.001.72
167294522006.12.01 08:24buy0.08gbpusd1.97051.95991.97252006.12.01 10:281.96670.000.000.00-30.40
167324022006.12.01 08:35buy0.04eurusd1.32421.31211.32622006.12.01 11:401.32480.000.000.002.40
167326852006.12.01 08:36buy0.16gbpusd1.96891.95981.97092006.12.01 10:281.96680.000.000.00-33.60
167395702006.12.01 09:35buy0.32gbpusd1.96741.95981.96942006.12.01 10:281.96660.000.000.00-25.60
167424982006.12.01 09:51buy0.64gbpusd1.96591.95981.96792006.12.01 10:281.96640.000.000.0032.00
167452772006.12.01 10:10buy0.08eurusd1.32271.31211.32472006.12.01 11:401.32470.000.000.0016.00
167475992006.12.01 10:23buy1.28gbpusd1.96441.95981.96642006.12.01 10:281.96640.000.000.00256.00
167555202006.12.01 11:41sell0.01eurusd1.32471.33981.32272006.12.01 16:041.33310.000.000.00-8.40
167575012006.12.01 12:01buy0.01usdchf1.19961.18451.20162006.12.01 14:311.19840.000.000.00-1.00
167612002006.12.01 13:02buy0.02usdchf1.19811.18451.20012006.12.01 14:311.19850.000.000.000.67
167656032006.12.01 14:14sell0.02eurusd1.32641.34001.32442006.12.01 16:041.33290.000.000.00-13.00
167686592006.12.01 14:21sell0.04eurusd1.32791.34001.32592006.12.01 16:041.33310.000.000.00-20.80
167687042006.12.01 14:21buy0.04usdchf1.19651.18441.19852006.12.01 14:311.19850.000.000.006.68
167720692006.12.01 14:31buy0.01usdchf1.19871.18361.20072006.12.01 16:141.19280.000.000.00-4.95
167737052006.12.01 14:49buy0.02usdchf1.19721.18361.19922006.12.01 16:141.19290.000.000.00-7.21
167755552006.12.01 15:00buy0.01gbpusd1.97471.95961.97672006.12.01 15:091.97670.000.000.002.00
167762132006.12.01 15:00buy0.04usdchf1.19561.18351.19762006.12.01 16:141.19280.000.000.00-9.39
167785722006.12.01 15:04sell0.08eurusd1.33001.34061.32802006.12.01 16:041.33300.000.000.00-24.00
167805632006.12.01 15:08buy0.08usdchf1.19411.18351.19612006.12.01 16:141.19290.000.000.00-8.05
167812142006.12.01 15:09buy0.01gbpusd1.97761.96251.97962006.12.01 15:281.97960.000.000.002.00
167815112006.12.01 15:09sell0.16eurusd1.33171.34081.32972006.12.01 16:041.33290.000.000.00-19.20
167825042006.12.01 15:11buy0.16usdchf1.19251.18341.19452006.12.01 16:141.19290.000.000.005.37
167877012006.12.01 15:28buy0.01gbpusd1.98011.96501.98212006.12.01 15:351.98210.000.000.002.00
167893432006.12.01 15:29buy0.32usdchf1.19091.18331.19292006.12.01 16:141.19290.000.000.0053.65
167898662006.12.01 15:29sell0.32eurusd1.33341.34101.33142006.12.01 16:041.33290.000.000.0016.00
167935602006.12.01 15:35buy0.01gbpusd1.98271.96761.98472006.12.01 15:371.98470.000.000.002.00
167973522006.12.01 15:39sell0.64eurusd1.33491.34101.33292006.12.01 16:041.33290.000.000.00128.00
  0.00 0.00 -0.89 299.58
Closed P/L: 298.69
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
167451012006.12.01 10:09buy0.01usdjpy116.31114.80116.51 115.220.000.000.00-9.46
167529212006.12.01 11:17buy0.02usdjpy116.16114.80116.36 115.220.000.000.00-16.32
167659902006.12.01 14:14buy0.04usdjpy116.00114.79116.20 115.220.000.000.00-27.08
167747222006.12.01 14:59buy0.08usdjpy115.85114.79116.05 115.220.000.000.00-43.74
167818092006.12.01 15:10buy0.16usdjpy115.69114.78115.89 115.220.000.000.00-65.27
167871242006.12.01 15:27buy0.32usdjpy115.52114.76115.72 115.220.000.000.00-83.32
167895112006.12.01 15:29buy0.64usdjpy115.36114.75115.56 115.220.000.000.00-77.76
167929782006.12.01 15:35buy1.28usdjpy115.21114.75115.41 115.220.000.000.0011.11
167957892006.12.01 15:37buy0.01gbpusd1.98511.97001.9871 1.98060.000.000.00-4.50
167985912006.12.01 15:41buy0.02gbpusd1.98361.97001.9856 1.98060.000.000.00-6.00
168012382006.12.01 15:55buy0.04gbpusd1.98211.97001.9841 1.98060.000.000.00-6.00
168033192006.12.01 16:05buy0.01eurusd1.33311.31801.3351 1.33210.000.000.00-1.00
168040882006.12.01 16:11buy0.08gbpusd1.98051.96991.9825 1.98060.000.000.000.80
168051372006.12.01 16:14sell0.01usdchf1.19271.20781.1907 1.19320.000.000.00-0.42
  0.00 0.00 0.00 -328.96
 Floating P/L: -328.96
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 298.69 Floating P/L: -328.96 Margin: 2 720.00
Balance: 5 804.48 Equity: 5 475.52 Free Margin: 2 755.52
 
Details:
Graph
Gross Profit: 556.65 Gross Loss: 257.96 Total Net Profit: 298.69
Profit Factor: 2.16 Expected Payoff: 6.95  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 133.50 (2.29%) Relative Drawdown: 2.29% (133.50)
 
Total Trades: 43 Short Positions (won %): 9 (44.44%) Long Positions (won %): 34 (55.88%)
Profit Trades (% of total): 23 (53.49%) Loss trades (% of total): 20 (46.51%)
Largest profit trade: 256.00 loss trade: -33.60
Average profit trade: 24.20 loss trade: -12.90
Maximum consecutive wins ($): 9 (300.92) consecutive losses ($): 6 (-133.50)
Maximal consecutive profit (count): 300.92 (9) consecutive loss (count): -133.50 (6)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3