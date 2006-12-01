MoneyTec LLC

Account: 64382 Name: Goblin Yeoeleven Currency: USD 2006 December 8, 17:15
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20787932006.12.01 22:26balanceDeposit3 000.00
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20788132006.12.01 22:29sell0.01audusd0.78870.80380.78672006.12.04 02:540.78810.000.00-0.030.60
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20788162006.12.01 22:29sell0.01usdchf1.19241.20751.19042006.12.04 12:501.19650.000.00-0.10-3.43
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20788202006.12.01 22:29buy0.01eurchf1.59081.57571.59282006.12.04 11:451.59280.000.000.041.67
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20799862006.12.04 00:55buy0.01eurusd1.33601.32091.33802006.12.04 07:331.33350.000.000.00-2.50
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20800512006.12.04 00:58sell0.02audusd0.79020.80380.78822006.12.04 02:540.78820.000.000.004.00
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20808892006.12.04 02:02buy0.02eurusd1.33451.32091.33652006.12.04 07:331.33340.000.000.00-2.20
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20812302006.12.04 02:54sell0.01audusd0.78760.80270.78562006.12.04 10:090.78560.000.000.002.00
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20814042006.12.04 03:17buy0.04eurusd1.33301.32091.33502006.12.04 07:331.33350.000.000.002.00
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20815012006.12.04 03:28sell0.02usdchf1.19391.20751.19192006.12.04 12:501.19660.000.000.00-4.51
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20824422006.12.04 06:08buy0.08eurusd1.33151.32091.33352006.12.04 07:331.33350.000.000.0016.00
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20828462006.12.04 07:33sell0.01eurusd1.33341.34851.33142006.12.04 09:031.33140.000.000.002.00
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20834152006.12.04 09:03sell0.01eurusd1.33111.34621.32912006.12.04 10:021.33060.000.000.000.50
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20834622006.12.04 09:18sell0.04usdchf1.19541.20751.19342006.12.04 12:501.19650.000.000.00-3.68
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20835772006.12.04 09:32sell0.02eurusd1.33261.34621.33062006.12.04 10:021.33060.000.000.004.00
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20838442006.12.04 10:02sell0.01eurusd1.33021.34531.32822006.12.04 15:311.32990.000.000.000.30
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20839282006.12.04 10:08sell0.08usdchf1.19691.20751.19492006.12.04 12:501.19650.000.000.002.67
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20839662006.12.04 10:09sell0.01audusd0.78530.80040.78332006.12.05 15:540.78640.000.00-0.03-1.10
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20845902006.12.04 11:30sell0.02audusd0.78680.80040.78482006.12.05 15:540.78640.000.00-0.060.80
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20846432006.12.04 11:45buy0.01eurchf1.59331.57821.59532006.12.06 14:081.58870.000.000.08-3.84
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20846952006.12.04 11:58sell0.16usdchf1.19851.20761.19652006.12.04 12:501.19650.000.000.0026.74
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20851872006.12.04 12:50buy0.01usdchf1.19661.18151.19862006.12.04 15:331.19860.000.000.001.67
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20852882006.12.04 13:08sell0.02eurusd1.33181.34541.32982006.12.04 15:311.32980.000.000.004.00
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20858552006.12.04 15:31sell0.01eurusd1.32941.34451.32742006.12.05 09:341.33190.000.000.06-2.50
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20858942006.12.04 15:33buy0.01usdchf1.19911.18401.20112006.12.05 15:471.19080.000.000.09-6.97
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20860372006.12.04 15:54buy0.02usdchf1.19761.18401.19962006.12.05 15:471.19080.000.000.17-11.42
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20861812006.12.04 16:12sell0.02eurusd1.33091.34451.32892006.12.05 09:341.33200.000.000.12-2.20
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20867142006.12.04 17:00buy0.04usdchf1.19611.18401.19812006.12.05 15:471.19070.000.000.35-18.14
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20871472006.12.04 17:56sell0.04eurusd1.33241.34451.33042006.12.05 09:341.33190.000.000.232.00
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20872472006.12.04 18:05buy0.08usdchf1.19451.18391.19652006.12.05 15:471.19060.000.000.69-26.21
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20872992006.12.04 18:12sell0.04audusd0.78840.80050.78642006.12.05 15:540.78640.000.00-0.138.00
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20883732006.12.04 23:02buy0.02eurchf1.59171.57811.59372006.12.06 14:081.58870.000.000.18-5.02
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20886412006.12.04 23:50sell0.08eurusd1.33391.34451.33192006.12.05 09:341.33190.000.000.4616.00
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20914172006.12.05 09:34sell0.01eurusd1.33171.34681.32972006.12.05 15:501.33270.000.000.00-1.00
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20929672006.12.05 13:04buy0.04eurchf1.59011.57801.59212006.12.06 14:051.58950.000.000.18-2.01
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20930822006.12.05 13:22buy0.16usdchf1.19291.18381.19492006.12.05 15:471.19060.000.000.00-30.91
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20931382006.12.05 13:23sell0.02eurusd1.33331.34691.33132006.12.05 15:501.33280.000.000.001.00
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20937932006.12.05 15:10buy0.32usdchf1.19141.18381.19342006.12.05 15:471.19040.000.000.00-26.88
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20937952006.12.05 15:10buy0.08eurchf1.58861.57801.59062006.12.06 14:041.58950.000.000.366.03
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20940042006.12.05 15:30buy0.64usdchf1.18991.18381.19192006.12.05 15:321.18800.000.000.00-102.36
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20940322006.12.05 15:30sell0.04eurusd1.33481.34691.33282006.12.05 15:501.33280.000.000.008.00
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20941692006.12.05 15:32buy1.28usdchf1.18841.18381.19042006.12.05 15:471.19040.000.000.00215.05
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20944672006.12.05 15:47sell0.01usdchf1.19071.20581.18872006.12.05 16:511.19040.000.000.000.25
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20945552006.12.05 15:50buy0.01eurusd1.33281.31771.33482006.12.05 18:101.33160.000.000.00-1.20
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20946312006.12.05 15:54sell0.01audusd0.78610.80120.78412006.12.06 14:080.78570.000.00-0.030.40
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20947602006.12.05 16:03sell0.02usdchf1.19231.20591.19032006.12.05 16:511.19030.000.000.003.36
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20952892006.12.05 16:51sell0.01usdchf1.18991.20501.18792006.12.05 17:041.19090.000.000.00-0.84
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20953832006.12.05 17:00sell0.02usdchf1.19151.20511.18952006.12.05 17:041.19100.000.000.000.84
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20954612006.12.05 17:00buy0.02eurusd1.33131.31771.33332006.12.05 18:101.33170.000.000.000.80
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20954732006.12.05 17:01sell0.04usdchf1.19311.20521.19112006.12.05 17:041.19110.000.000.006.72
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20955782006.12.05 17:04sell0.01usdchf1.19061.20571.18862006.12.05 17:531.19310.000.000.00-2.10
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20956322006.12.05 17:07buy0.16eurchf1.58711.58911.58912006.12.06 14:031.58910.000.000.7126.81
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20957092006.12.05 17:11sell0.02usdchf1.19221.20581.19022006.12.05 17:531.19310.000.000.00-1.51
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20958132006.12.05 17:12buy0.04eurusd1.32961.31751.33162006.12.05 18:101.33160.000.000.008.00
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20959762006.12.05 17:21sell0.04usdchf1.19371.20581.19172006.12.05 17:531.19320.000.000.001.68
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20961622006.12.05 17:30sell0.08usdchf1.19521.20581.19322006.12.05 17:531.19320.000.000.0013.41
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20964642006.12.05 17:53sell0.01usdchf1.19251.20761.19052006.12.06 16:501.19560.000.00-0.10-2.59
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20966522006.12.05 18:10sell0.01eurusd1.33171.34681.32972006.12.06 10:191.33130.000.000.060.40
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21000442006.12.06 02:35sell0.02audusd0.78770.78570.78572006.12.06 14:080.78570.000.000.004.00
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21010572006.12.06 08:26sell0.02eurusd1.33331.33131.33132006.12.06 10:181.33130.000.000.004.00
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21015492006.12.06 10:20sell0.01eurusd1.33111.32911.32912006.12.06 14:031.32910.000.000.002.00
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21020212006.12.06 13:11sell0.02usdchf1.19401.20761.19202006.12.06 16:481.19530.000.000.00-2.18
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21021622006.12.06 14:03sell0.01eurusd1.32761.34271.32562006.12.06 21:281.32840.000.000.00-0.80
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21022712006.12.06 14:05sell0.04usdchf1.19731.19531.19532006.12.06 16:461.19530.000.000.006.69
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21024292006.12.06 14:11buy0.01eurchf1.58911.57401.59112006.12.08 12:261.58930.000.000.170.16
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21024832006.12.06 14:17sell0.01audusd0.78510.80020.78312006.12.06 20:350.78610.000.000.00-1.00
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21027752006.12.06 15:28sell0.02audusd0.78670.80030.78472006.12.06 20:350.78630.000.000.000.80
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21031712006.12.06 16:51buy0.01usdchf1.19551.18041.19752006.12.06 20:101.19440.000.000.00-0.92
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21032112006.12.06 16:59sell0.02eurusd1.32911.34271.32712006.12.06 21:281.32850.000.000.001.20
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21033172006.12.06 17:13buy0.02usdchf1.19401.18041.19602006.12.06 20:101.19440.000.000.000.67
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21033922006.12.06 17:21sell0.04eurusd1.33061.34271.32862006.12.06 21:281.32860.000.000.008.00
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21034492006.12.06 17:35buy0.02eurchf1.58761.57401.58962006.12.08 12:251.58960.000.000.363.34
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21034852006.12.06 17:38buy0.04usdchf1.19251.18041.19452006.12.06 20:101.19450.000.000.006.70
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21035502006.12.06 17:44sell0.04audusd0.78820.80030.78622006.12.06 20:350.78620.000.000.008.00
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21042872006.12.06 20:10sell0.01usdchf1.19451.20961.19252006.12.07 07:031.19400.000.00-0.310.42
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21044472006.12.06 20:35buy0.01audusd0.78620.77110.78822006.12.07 02:300.78700.000.000.030.80
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21047682006.12.06 21:28sell0.02usdchf1.19601.20961.19402006.12.07 07:031.19400.000.00-0.623.35
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21047742006.12.06 21:28buy0.01eurusd1.32831.31321.33032006.12.07 06:581.33030.000.00-0.242.00
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21051222006.12.06 22:59buy0.02audusd0.78470.77110.78672006.12.07 02:300.78670.000.000.074.00
 123987RF1[tp]
21061492006.12.07 02:30sell0.01audusd0.78710.80220.78512006.12.08 02:150.78830.000.00-0.03-1.20
 123987RF1
21071332006.12.07 06:52sell0.02audusd0.78870.80230.78672006.12.08 02:150.78820.000.00-0.061.00
 123987RF1
21071742006.12.07 06:58buy0.01eurusd1.33061.31551.33262006.12.08 15:311.32650.000.00-0.08-4.10
 123987RF1
21072722006.12.07 07:03sell0.01usdchf1.19331.20841.19132006.12.08 15:311.19770.000.00-0.10-3.67
 123987RF1
21104772006.12.07 20:13sell0.02usdchf1.19501.20861.19302006.12.08 15:311.19760.000.00-0.21-4.34
 123987RF1
21104962006.12.07 20:24buy0.02eurusd1.32911.31551.33112006.12.08 15:311.32640.000.00-0.16-5.40
 123987RF1
21105022006.12.07 20:25sell0.04audusd0.79030.80240.78832006.12.08 02:150.78830.000.00-0.138.00
 123987RF1[tp]
21114032006.12.08 02:16sell0.01audusd0.78800.80310.78602006.12.08 15:300.78760.000.000.000.40
 123987RF1
21118612006.12.08 05:03sell0.02audusd0.78960.80320.78762006.12.08 15:300.78760.000.000.004.00
 123987RF1[tp]
21123132006.12.08 08:52sell0.04usdchf1.19661.20871.19462006.12.08 15:311.19750.000.000.00-3.01
 123987RF1
21124232006.12.08 09:38buy0.04eurusd1.32761.31551.32962006.12.08 15:311.32650.000.000.00-4.40
 123987RF1
21134882006.12.08 15:28sell0.08usdchf1.19821.20881.19622006.12.08 15:311.19750.000.000.004.68
 123987RF1
21135372006.12.08 15:30buy0.08eurusd1.32591.31531.32792006.12.08 15:311.32660.000.000.005.60
 123987RF1
21135522006.12.08 15:30sell0.16usdchf1.19981.20891.19782006.12.08 15:311.19780.000.000.0026.72
 123987RF1[tp]
21135952006.12.08 15:30buy0.16eurusd1.32441.31531.32642006.12.08 15:311.32640.000.000.0032.00
 123987RF1[tp]
21137102006.12.08 15:31sell0.01eurusd1.32661.34171.32462006.12.08 17:141.33370.000.000.00-7.10
 123987RF1
21137332006.12.08 15:31buy0.01usdchf1.19761.18251.19962006.12.08 15:321.19960.000.000.001.67
 123987RF1[tp]
21140772006.12.08 15:50sell0.02eurusd1.32811.34171.32612006.12.08 17:141.33380.000.000.00-11.40
 123987RF1
21141492006.12.08 15:51sell0.04eurusd1.32971.34181.32772006.12.08 17:141.33370.000.000.00-16.00
 123987RF1
21142542006.12.08 15:51sell0.08eurusd1.33151.34211.32952006.12.08 17:141.33360.000.000.00-16.80
 123987RF1
21145762006.12.08 16:02sell0.16eurusd1.33381.34291.33182006.12.08 17:141.33350.000.000.004.80
 123987RF1
21153082006.12.08 17:01sell0.32eurusd1.33551.34311.33352006.12.08 17:141.33350.000.000.0064.00
 123987RF1[tp]
  0.00 0.00 1.91 251.26
Closed P/L: 253.17
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
21129682006.12.08 12:27buy0.01eurchf1.58971.57461.5917 1.58740.000.000.00-1.94
 123987RF1
21136062006.12.08 15:30sell0.01audusd0.78710.80220.7851 0.79270.000.000.00-5.60
 123987RF1
21137732006.12.08 15:32buy0.01usdchf1.20041.18531.2024 1.19030.000.000.00-8.49
 123987RF1
21138362006.12.08 15:34buy0.02usdchf1.19881.18521.2008 1.19030.000.000.00-14.28
 123987RF1
21140022006.12.08 15:45sell0.02audusd0.78870.80230.7867 0.79270.000.000.00-8.00
 123987RF1
21140972006.12.08 15:50buy0.04usdchf1.19721.18511.1992 1.19030.000.000.00-23.19
 123987RF1
21141712006.12.08 15:51buy0.08usdchf1.19561.18501.1976 1.19030.000.000.00-35.62
 123987RF1
21142662006.12.08 15:52buy0.16usdchf1.19411.18501.1961 1.19030.000.000.00-51.08
 123987RF1
21145322006.12.08 16:02sell0.04audusd0.79140.80350.7894 0.79270.000.000.00-5.20
 123987RF1
21145922006.12.08 16:02buy0.32usdchf1.19201.18441.1940 1.19030.000.000.00-45.70
 123987RF1
21151792006.12.08 16:51buy0.64usdchf1.19051.18441.1925 1.19030.000.000.00-10.75
 123987RF1
21152832006.12.08 17:00sell0.08audusd0.79290.80350.7909 0.79270.000.000.001.60
 123987RF1
21154032006.12.08 17:03buy0.02eurchf1.58811.57451.5901 1.58740.000.000.00-1.17
 123987RF1
21155502006.12.08 17:14buy0.01eurusd1.33361.31851.3356 1.33360.000.000.000.00
 123987RF1
  0.00 0.00 0.00 -209.42
 Floating P/L: -209.42
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 253.17 Floating P/L: -209.42 Margin: 1 460.00
Balance: 3 253.17 Equity: 3 043.75 Free Margin: 1 793.17
 
Details:
Graph
Gross Profit: 599.50 Gross Loss: 346.33 Total Net Profit: 253.17
Profit Factor: 1.73 Expected Payoff: 2.51  
Absolute Drawdown: 34.53 Maximal Drawdown: 119.23 (3.75%) Relative Drawdown: 3.75% (119.23)
 
Total Trades: 101 Short Positions (won %): 64 (65.63%) Long Positions (won %): 37 (54.05%)
Profit Trades (% of total): 62 (61.39%) Loss trades (% of total): 39 (38.61%)
Largest profit trade: 215.05 loss trade: -102.36
Average profit trade: 9.67 loss trade: -8.88
Maximum consecutive wins ($): 7 (39.62) consecutive losses ($): 6 (-119.23)
Maximal consecutive profit (count): 215.05 (1) consecutive loss (count): -119.23 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2