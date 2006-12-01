|Account: 64382
|Name: Goblin Yeoeleven
|Currency: USD
|2006 December 8, 17:15
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2078793
|2006.12.01 22:26
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2078805
|2006.12.01 22:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3337
|1.3186
|1.3357
|2006.12.04 00:55
|1.3357
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2078813
|2006.12.01 22:29
|sell
|0.01
|audusd
|0.7887
|0.8038
|0.7867
|2006.12.04 02:54
|0.7881
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.60
|123987
|RF1
|2078816
|2006.12.01 22:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1924
|1.2075
|1.1904
|2006.12.04 12:50
|1.1965
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.43
|123987
|RF1
|2078820
|2006.12.01 22:29
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5908
|1.5757
|1.5928
|2006.12.04 11:45
|1.5928
|0.00
|0.00
|0.04
|1.67
|123987
|RF1[tp]
|2079986
|2006.12.04 00:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3360
|1.3209
|1.3380
|2006.12.04 07:33
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|123987
|RF1
|2080051
|2006.12.04 00:58
|sell
|0.02
|audusd
|0.7902
|0.8038
|0.7882
|2006.12.04 02:54
|0.7882
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2080889
|2006.12.04 02:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3345
|1.3209
|1.3365
|2006.12.04 07:33
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|123987
|RF1
|2081230
|2006.12.04 02:54
|sell
|0.01
|audusd
|0.7876
|0.8027
|0.7856
|2006.12.04 10:09
|0.7856
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2081404
|2006.12.04 03:17
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3330
|1.3209
|1.3350
|2006.12.04 07:33
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1
|2081501
|2006.12.04 03:28
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1939
|1.2075
|1.1919
|2006.12.04 12:50
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.51
|123987
|RF1
|2082442
|2006.12.04 06:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3315
|1.3209
|1.3335
|2006.12.04 07:33
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|123987
|RF1[tp]
|2082846
|2006.12.04 07:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3334
|1.3485
|1.3314
|2006.12.04 09:03
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2083415
|2006.12.04 09:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3311
|1.3462
|1.3291
|2006.12.04 10:02
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|123987
|RF1
|2083462
|2006.12.04 09:18
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1954
|1.2075
|1.1934
|2006.12.04 12:50
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|123987
|RF1
|2083577
|2006.12.04 09:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3326
|1.3462
|1.3306
|2006.12.04 10:02
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2083844
|2006.12.04 10:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3302
|1.3453
|1.3282
|2006.12.04 15:31
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|123987
|RF1
|2083928
|2006.12.04 10:08
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1969
|1.2075
|1.1949
|2006.12.04 12:50
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|123987
|RF1
|2083966
|2006.12.04 10:09
|sell
|0.01
|audusd
|0.7853
|0.8004
|0.7833
|2006.12.05 15:54
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.10
|123987
|RF1
|2084590
|2006.12.04 11:30
|sell
|0.02
|audusd
|0.7868
|0.8004
|0.7848
|2006.12.05 15:54
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.80
|123987
|RF1
|2084643
|2006.12.04 11:45
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5933
|1.5782
|1.5953
|2006.12.06 14:08
|1.5887
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.84
|123987
|RF1
|2084695
|2006.12.04 11:58
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1985
|1.2076
|1.1965
|2006.12.04 12:50
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|26.74
|123987
|RF1[tp]
|2085187
|2006.12.04 12:50
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1966
|1.1815
|1.1986
|2006.12.04 15:33
|1.1986
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|123987
|RF1[tp]
|2085288
|2006.12.04 13:08
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3318
|1.3454
|1.3298
|2006.12.04 15:31
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2085855
|2006.12.04 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|1.3445
|1.3274
|2006.12.05 09:34
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.50
|123987
|RF1
|2085894
|2006.12.04 15:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1991
|1.1840
|1.2011
|2006.12.05 15:47
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.97
|123987
|RF1
|2086037
|2006.12.04 15:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1976
|1.1840
|1.1996
|2006.12.05 15:47
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.17
|-11.42
|123987
|RF1
|2086181
|2006.12.04 16:12
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3309
|1.3445
|1.3289
|2006.12.05 09:34
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.12
|-2.20
|123987
|RF1
|2086714
|2006.12.04 17:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1961
|1.1840
|1.1981
|2006.12.05 15:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.35
|-18.14
|123987
|RF1
|2087147
|2006.12.04 17:56
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3324
|1.3445
|1.3304
|2006.12.05 09:34
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.23
|2.00
|123987
|RF1
|2087247
|2006.12.04 18:05
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1945
|1.1839
|1.1965
|2006.12.05 15:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.69
|-26.21
|123987
|RF1
|2087299
|2006.12.04 18:12
|sell
|0.04
|audusd
|0.7884
|0.8005
|0.7864
|2006.12.05 15:54
|0.7864
|0.00
|0.00
|-0.13
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2088373
|2006.12.04 23:02
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5917
|1.5781
|1.5937
|2006.12.06 14:08
|1.5887
|0.00
|0.00
|0.18
|-5.02
|123987
|RF1
|2088641
|2006.12.04 23:50
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3339
|1.3445
|1.3319
|2006.12.05 09:34
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.46
|16.00
|123987
|RF1[tp]
|2091417
|2006.12.05 09:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3468
|1.3297
|2006.12.05 15:50
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|123987
|RF1
|2092967
|2006.12.05 13:04
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5901
|1.5780
|1.5921
|2006.12.06 14:05
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.18
|-2.01
|123987
|RF1
|2093082
|2006.12.05 13:22
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1929
|1.1838
|1.1949
|2006.12.05 15:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.91
|123987
|RF1
|2093138
|2006.12.05 13:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3333
|1.3469
|1.3313
|2006.12.05 15:50
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123987
|RF1
|2093793
|2006.12.05 15:10
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1914
|1.1838
|1.1934
|2006.12.05 15:47
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.88
|123987
|RF1
|2093795
|2006.12.05 15:10
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5886
|1.5780
|1.5906
|2006.12.06 14:04
|1.5895
|0.00
|0.00
|0.36
|6.03
|123987
|RF1
|2094004
|2006.12.05 15:30
|buy
|0.64
|usdchf
|1.1899
|1.1838
|1.1919
|2006.12.05 15:32
|1.1880
|0.00
|0.00
|0.00
|-102.36
|123987
|so: 92.3%/2622.4/2840.0
|2094032
|2006.12.05 15:30
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3348
|1.3469
|1.3328
|2006.12.05 15:50
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2094169
|2006.12.05 15:32
|buy
|1.28
|usdchf
|1.1884
|1.1838
|1.1904
|2006.12.05 15:47
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|215.05
|123987
|RF1[tp]
|2094467
|2006.12.05 15:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1907
|1.2058
|1.1887
|2006.12.05 16:51
|1.1904
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|123987
|RF1
|2094555
|2006.12.05 15:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3328
|1.3177
|1.3348
|2006.12.05 18:10
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|123987
|RF1
|2094631
|2006.12.05 15:54
|sell
|0.01
|audusd
|0.7861
|0.8012
|0.7841
|2006.12.06 14:08
|0.7857
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.40
|123987
|RF1
|2094760
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1923
|1.2059
|1.1903
|2006.12.05 16:51
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|123987
|RF1[tp]
|2095289
|2006.12.05 16:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1899
|1.2050
|1.1879
|2006.12.05 17:04
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|123987
|RF1
|2095383
|2006.12.05 17:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1915
|1.2051
|1.1895
|2006.12.05 17:04
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|123987
|RF1
|2095461
|2006.12.05 17:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3313
|1.3177
|1.3333
|2006.12.05 18:10
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|123987
|RF1
|2095473
|2006.12.05 17:01
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1931
|1.2052
|1.1911
|2006.12.05 17:04
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|6.72
|123987
|RF1[tp]
|2095578
|2006.12.05 17:04
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1906
|1.2057
|1.1886
|2006.12.05 17:53
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|123987
|RF1
|2095632
|2006.12.05 17:07
|buy
|0.16
|eurchf
|1.5871
|1.5891
|1.5891
|2006.12.06 14:03
|1.5891
|0.00
|0.00
|0.71
|26.81
|123987
|RF1[tp]
|2095709
|2006.12.05 17:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1922
|1.2058
|1.1902
|2006.12.05 17:53
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.51
|123987
|RF1
|2095813
|2006.12.05 17:12
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3296
|1.3175
|1.3316
|2006.12.05 18:10
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2095976
|2006.12.05 17:21
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1937
|1.2058
|1.1917
|2006.12.05 17:53
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|123987
|RF1
|2096162
|2006.12.05 17:30
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1952
|1.2058
|1.1932
|2006.12.05 17:53
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|13.41
|123987
|RF1[tp]
|2096464
|2006.12.05 17:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1925
|1.2076
|1.1905
|2006.12.06 16:50
|1.1956
|0.00
|0.00
|-0.10
|-2.59
|123987
|RF1
|2096652
|2006.12.05 18:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3468
|1.3297
|2006.12.06 10:19
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.06
|0.40
|123987
|RF1
|2100044
|2006.12.06 02:35
|sell
|0.02
|audusd
|0.7877
|0.7857
|0.7857
|2006.12.06 14:08
|0.7857
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2101057
|2006.12.06 08:26
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3333
|1.3313
|1.3313
|2006.12.06 10:18
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2101549
|2006.12.06 10:20
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3311
|1.3291
|1.3291
|2006.12.06 14:03
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2102021
|2006.12.06 13:11
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1940
|1.2076
|1.1920
|2006.12.06 16:48
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|123987
|RF1
|2102162
|2006.12.06 14:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3276
|1.3427
|1.3256
|2006.12.06 21:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|123987
|RF1
|2102271
|2006.12.06 14:05
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1973
|1.1953
|1.1953
|2006.12.06 16:46
|1.1953
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|123987
|RF1[tp]
|2102429
|2006.12.06 14:11
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5891
|1.5740
|1.5911
|2006.12.08 12:26
|1.5893
|0.00
|0.00
|0.17
|0.16
|123987
|RF1
|2102483
|2006.12.06 14:17
|sell
|0.01
|audusd
|0.7851
|0.8002
|0.7831
|2006.12.06 20:35
|0.7861
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|123987
|RF1
|2102775
|2006.12.06 15:28
|sell
|0.02
|audusd
|0.7867
|0.8003
|0.7847
|2006.12.06 20:35
|0.7863
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|123987
|RF1
|2103171
|2006.12.06 16:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.06 20:10
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|123987
|RF1
|2103211
|2006.12.06 16:59
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3291
|1.3427
|1.3271
|2006.12.06 21:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|123987
|RF1
|2103317
|2006.12.06 17:13
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1940
|1.1804
|1.1960
|2006.12.06 20:10
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|123987
|RF1
|2103392
|2006.12.06 17:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3306
|1.3427
|1.3286
|2006.12.06 21:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2103449
|2006.12.06 17:35
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5876
|1.5740
|1.5896
|2006.12.08 12:25
|1.5896
|0.00
|0.00
|0.36
|3.34
|123987
|RF1[tp]
|2103485
|2006.12.06 17:38
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1925
|1.1804
|1.1945
|2006.12.06 20:10
|1.1945
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|123987
|RF1[tp]
|2103550
|2006.12.06 17:44
|sell
|0.04
|audusd
|0.7882
|0.8003
|0.7862
|2006.12.06 20:35
|0.7862
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2104287
|2006.12.06 20:10
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1945
|1.2096
|1.1925
|2006.12.07 07:03
|1.1940
|0.00
|0.00
|-0.31
|0.42
|123987
|RF1
|2104447
|2006.12.06 20:35
|buy
|0.01
|audusd
|0.7862
|0.7711
|0.7882
|2006.12.07 02:30
|0.7870
|0.00
|0.00
|0.03
|0.80
|123987
|RF1
|2104768
|2006.12.06 21:28
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1960
|1.2096
|1.1940
|2006.12.07 07:03
|1.1940
|0.00
|0.00
|-0.62
|3.35
|123987
|RF1[tp]
|2104774
|2006.12.06 21:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3283
|1.3132
|1.3303
|2006.12.07 06:58
|1.3303
|0.00
|0.00
|-0.24
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2105122
|2006.12.06 22:59
|buy
|0.02
|audusd
|0.7847
|0.7711
|0.7867
|2006.12.07 02:30
|0.7867
|0.00
|0.00
|0.07
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2106149
|2006.12.07 02:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7871
|0.8022
|0.7851
|2006.12.08 02:15
|0.7883
|0.00
|0.00
|-0.03
|-1.20
|123987
|RF1
|2107133
|2006.12.07 06:52
|sell
|0.02
|audusd
|0.7887
|0.8023
|0.7867
|2006.12.08 02:15
|0.7882
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.00
|123987
|RF1
|2107174
|2006.12.07 06:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3306
|1.3155
|1.3326
|2006.12.08 15:31
|1.3265
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.10
|123987
|RF1
|2107272
|2006.12.07 07:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1933
|1.2084
|1.1913
|2006.12.08 15:31
|1.1977
|0.00
|0.00
|-0.10
|-3.67
|123987
|RF1
|2110477
|2006.12.07 20:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1950
|1.2086
|1.1930
|2006.12.08 15:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|-0.21
|-4.34
|123987
|RF1
|2110496
|2006.12.07 20:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3291
|1.3155
|1.3311
|2006.12.08 15:31
|1.3264
|0.00
|0.00
|-0.16
|-5.40
|123987
|RF1
|2110502
|2006.12.07 20:25
|sell
|0.04
|audusd
|0.7903
|0.8024
|0.7883
|2006.12.08 02:15
|0.7883
|0.00
|0.00
|-0.13
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2111403
|2006.12.08 02:16
|sell
|0.01
|audusd
|0.7880
|0.8031
|0.7860
|2006.12.08 15:30
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|123987
|RF1
|2111861
|2006.12.08 05:03
|sell
|0.02
|audusd
|0.7896
|0.8032
|0.7876
|2006.12.08 15:30
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2112313
|2006.12.08 08:52
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1966
|1.2087
|1.1946
|2006.12.08 15:31
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.01
|123987
|RF1
|2112423
|2006.12.08 09:38
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3276
|1.3155
|1.3296
|2006.12.08 15:31
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|123987
|RF1
|2113488
|2006.12.08 15:28
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1982
|1.2088
|1.1962
|2006.12.08 15:31
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.00
|4.68
|123987
|RF1
|2113537
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3259
|1.3153
|1.3279
|2006.12.08 15:31
|1.3266
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|123987
|RF1
|2113552
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1998
|1.2089
|1.1978
|2006.12.08 15:31
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|26.72
|123987
|RF1[tp]
|2113595
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3244
|1.3153
|1.3264
|2006.12.08 15:31
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|123987
|RF1[tp]
|2113710
|2006.12.08 15:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3266
|1.3417
|1.3246
|2006.12.08 17:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.10
|123987
|RF1
|2113733
|2006.12.08 15:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1976
|1.1825
|1.1996
|2006.12.08 15:32
|1.1996
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|123987
|RF1[tp]
|2114077
|2006.12.08 15:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3281
|1.3417
|1.3261
|2006.12.08 17:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.40
|123987
|RF1
|2114149
|2006.12.08 15:51
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3297
|1.3418
|1.3277
|2006.12.08 17:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|123987
|RF1
|2114254
|2006.12.08 15:51
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3315
|1.3421
|1.3295
|2006.12.08 17:14
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|123987
|RF1
|2114576
|2006.12.08 16:02
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3338
|1.3429
|1.3318
|2006.12.08 17:14
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|123987
|RF1
|2115308
|2006.12.08 17:01
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3355
|1.3431
|1.3335
|2006.12.08 17:14
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|123987
|RF1[tp]
|0.00
|0.00
|1.91
|251.26
|Closed P/L:
|253.17
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2112968
|2006.12.08 12:27
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5897
|1.5746
|1.5917
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.94
|123987
|RF1
|2113606
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.01
|audusd
|0.7871
|0.8022
|0.7851
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|123987
|RF1
|2113773
|2006.12.08 15:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2004
|1.1853
|1.2024
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.49
|123987
|RF1
|2113836
|2006.12.08 15:34
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1988
|1.1852
|1.2008
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.28
|123987
|RF1
|2114002
|2006.12.08 15:45
|sell
|0.02
|audusd
|0.7887
|0.8023
|0.7867
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|123987
|RF1
|2114097
|2006.12.08 15:50
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1972
|1.1851
|1.1992
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.19
|123987
|RF1
|2114171
|2006.12.08 15:51
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1956
|1.1850
|1.1976
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.62
|123987
|RF1
|2114266
|2006.12.08 15:52
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1941
|1.1850
|1.1961
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.08
|123987
|RF1
|2114532
|2006.12.08 16:02
|sell
|0.04
|audusd
|0.7914
|0.8035
|0.7894
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|123987
|RF1
|2114592
|2006.12.08 16:02
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1920
|1.1844
|1.1940
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.70
|123987
|RF1
|2115179
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.64
|usdchf
|1.1905
|1.1844
|1.1925
|1.1903
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.75
|123987
|RF1
|2115283
|2006.12.08 17:00
|sell
|0.08
|audusd
|0.7929
|0.8035
|0.7909
|0.7927
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|123987
|RF1
|2115403
|2006.12.08 17:03
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5881
|1.5745
|1.5901
|1.5874
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|123987
|RF1
|2115550
|2006.12.08 17:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3336
|1.3185
|1.3356
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-209.42
|Floating P/L:
|-209.42
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|253.17
|Floating P/L:
|-209.42
|Margin:
|1 460.00
|Balance:
|3 253.17
|Equity:
|3 043.75
|Free Margin:
|1 793.17
|Details:
|Gross Profit:
|599.50
|Gross Loss:
|346.33
|Total Net Profit:
|253.17
|Profit Factor:
|1.73
|Expected Payoff:
|2.51
|Absolute Drawdown:
|34.53
|Maximal Drawdown:
|119.23 (3.75%)
|Relative Drawdown:
|3.75% (119.23)
|Total Trades:
|101
|Short Positions (won %):
|64 (65.63%)
|Long Positions (won %):
|37 (54.05%)
|Profit Trades (% of total):
|62 (61.39%)
|Loss trades (% of total):
|39 (38.61%)
|Largest
|profit trade:
|215.05
|loss trade:
|-102.36
|Average
|profit trade:
|9.67
|loss trade:
|-8.88
|Maximum
|consecutive wins ($):
|7 (39.62)
|consecutive losses ($):
|6 (-119.23)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|215.05 (1)
|consecutive loss (count):
|-119.23 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2