MoneyTec LLC

Account: 64101 Name: Patience2 Currency: USD 2006 December 1, 16:50
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
20590122006.11.30 22:35balanceDeposit3 000.00
20618042006.12.01 03:56sell0.01gbpchf2.35492.37002.35292006.12.01 08:422.35940.000.000.00-3.76
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20618112006.12.01 03:56sell0.01gbpjpy227.30228.81227.102006.12.01 08:29228.710.000.000.00-12.17
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20618382006.12.01 04:00sell0.01eurusd1.32501.34011.32302006.12.01 10:221.32590.000.000.00-0.90
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20621802006.12.01 04:35sell0.02gbpjpy227.47228.83227.272006.12.01 08:29228.730.000.000.00-21.75
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20631962006.12.01 06:50sell0.04gbpjpy227.62228.83227.422006.12.01 08:29228.720.000.000.00-37.97
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20635252006.12.01 07:24sell0.08gbpjpy227.77228.83227.572006.12.01 08:29228.700.000.000.00-64.21
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20636002006.12.01 07:28sell0.16gbpjpy227.93228.84227.732006.12.01 08:29228.690.000.000.00-104.93
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20640132006.12.01 08:04sell0.01gbpusd1.96721.98231.96522006.12.01 10:221.97160.000.000.00-4.40
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20642632006.12.01 08:22sell0.02gbpusd1.96881.98241.96682006.12.01 10:221.97150.000.000.00-5.40
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20642952006.12.01 08:22sell0.32gbpjpy228.08228.84227.882006.12.01 08:29228.680.000.000.00-165.68
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20643162006.12.01 08:23sell0.02eurusd1.32651.34011.32452006.12.01 10:221.32600.000.000.001.00
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20643642006.12.01 08:26sell0.02gbpchf2.35672.37032.35472006.12.01 08:422.35950.000.000.00-4.68
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20643712006.12.01 08:26sell0.64gbpjpy228.27228.88228.072006.12.01 08:26228.500.000.000.00-127.02
 123987so: 90.6%/2464.1/2720.0
20643812006.12.01 08:26sell0.04gbpusd1.97041.98251.96842006.12.01 10:221.97150.000.000.00-4.40
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20643962006.12.01 08:26sell0.04gbpchf2.35832.37042.35632006.12.01 08:422.35950.000.000.00-4.01
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20644012006.12.01 08:26sell1.28gbpjpy228.43228.89228.232006.12.01 08:29228.680.000.000.00-276.15
 123987so: 98.9%/2136.8/2160.0
20645592006.12.01 08:28sell0.08gbpusd1.97201.98261.97002006.12.01 10:221.97160.000.000.003.20
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20646762006.12.01 08:29sell0.08gbpchf2.35982.37042.35782006.12.01 08:422.35940.000.000.002.68
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20646852006.12.01 08:29buy0.01gbpjpy228.72227.21228.922006.12.01 08:33228.920.000.000.001.73
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20646922006.12.01 08:29sell0.16gbpusd1.97361.98271.97162006.12.01 10:221.97160.000.000.0032.00
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20647642006.12.01 08:31sell0.16gbpchf2.36142.37052.35942006.12.01 08:422.35940.000.000.0026.76
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20648922006.12.01 08:33buy0.01gbpjpy229.10227.59229.302006.12.01 09:16228.800.000.000.00-2.58
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20649252006.12.01 08:34buy0.02gbpjpy228.95227.59229.152006.12.01 09:16228.820.000.000.00-2.24
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20651862006.12.01 08:42buy0.01gbpchf2.35952.34442.36152006.12.01 11:072.36150.000.000.001.67
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20653572006.12.01 08:52buy0.04gbpjpy228.79227.58228.992006.12.01 09:16228.840.000.000.001.72
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20655402006.12.01 09:03buy0.08gbpjpy228.64227.58228.842006.12.01 09:16228.840.000.000.0013.81
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20657492006.12.01 09:16buy0.01gbpjpy228.90227.39229.102006.12.01 10:24228.800.000.000.00-0.86
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20661412006.12.01 09:41buy0.02gbpjpy228.75227.39228.952006.12.01 10:24228.810.000.000.001.03
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20663922006.12.01 09:54sell0.04eurusd1.32801.34011.32602006.12.01 10:221.32600.000.000.008.00
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20666482006.12.01 10:03buy0.04gbpjpy228.60227.39228.802006.12.01 10:24228.800.000.000.006.89
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20670282006.12.01 10:22sell0.01eurusd1.32541.34051.32342006.12.01 11:501.32340.000.000.002.00
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20671342006.12.01 10:24buy0.01gbpjpy228.90227.39229.102006.12.01 11:27228.810.000.000.00-0.78
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20672302006.12.01 10:28buy0.02gbpjpy228.75227.39228.952006.12.01 11:27228.790.000.000.000.69
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20682762006.12.01 11:07buy0.01gbpchf2.36242.34732.36442006.12.01 12:152.35950.000.000.00-2.41
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20684472006.12.01 11:13buy0.02gbpchf2.36092.34732.36292006.12.01 12:152.35960.000.000.00-2.17
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20686042006.12.01 11:18buy0.04gbpjpy228.60227.39228.802006.12.01 11:27228.800.000.000.006.89
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20688162006.12.01 11:27buy0.01gbpjpy228.88227.37229.082006.12.01 12:29228.750.000.000.00-1.12
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20689742006.12.01 11:31buy0.02gbpjpy228.73227.37228.932006.12.01 12:29228.760.000.000.000.52
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20689822006.12.01 11:32buy0.04gbpchf2.35942.34732.36142006.12.01 12:152.35950.000.000.000.33
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20690552006.12.01 11:34buy0.04gbpjpy228.56227.35228.762006.12.01 12:29228.760.000.000.006.88
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20690972006.12.01 11:35sell0.01gbpusd1.96651.98161.96452006.12.01 11:511.96600.000.000.000.50
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20692122006.12.01 11:38sell0.02gbpusd1.96801.98161.96602006.12.01 11:511.96600.000.000.004.00
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20696422006.12.01 11:51sell0.01gbpusd1.96551.98061.96352006.12.01 16:301.97110.000.000.00-5.60
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20697962006.12.01 11:57buy0.08gbpchf2.35792.34732.35992006.12.01 12:152.35990.000.000.0013.33
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20704162006.12.01 12:16buy0.01gbpchf2.36022.34512.36222006.12.01 13:232.36080.000.000.000.50
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20705612006.12.01 12:22buy0.02gbpchf2.35872.34512.36072006.12.01 13:232.36070.000.000.003.33
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20709232006.12.01 12:29buy0.01gbpjpy228.83227.32229.032006.12.01 16:32228.720.000.000.00-0.95
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20709272006.12.01 12:30sell0.02gbpusd1.96701.98061.96502006.12.01 16:301.97100.000.000.00-8.00
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20714832006.12.01 12:49buy0.02gbpjpy228.68227.32228.882006.12.01 16:32228.720.000.000.000.69
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20719492006.12.01 13:09buy0.04gbpjpy228.52227.31228.722006.12.01 16:32228.720.000.000.006.89
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20722272006.12.01 13:23buy0.01gbpchf2.36152.34642.36352006.12.01 16:302.36190.000.000.000.34
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20722532006.12.01 13:23sell0.04gbpusd1.96861.98071.96662006.12.01 16:301.97110.000.000.00-10.00
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20724332006.12.01 13:31buy0.02gbpchf2.35992.34632.36192006.12.01 16:302.36190.000.000.003.33
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20746562006.12.01 16:14sell0.08gbpusd1.97011.98071.96812006.12.01 16:301.97100.000.000.00-7.20
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20747432006.12.01 16:20sell0.16gbpusd1.97161.98071.96962006.12.01 16:301.97110.000.000.008.00
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20748062006.12.01 16:21sell0.32gbpusd1.97311.98071.97112006.12.01 16:301.97110.000.000.0064.00
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  0.00 0.00 0.00 -658.63
Closed P/L: -658.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
20695392006.12.01 11:50sell0.01eurusd1.32311.33821.3211 1.32760.000.000.00-4.50
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20726462006.12.01 13:40sell0.02eurusd1.32461.33821.3226 1.32760.000.000.00-6.00
 123987RF1
20746492006.12.01 16:14sell0.04eurusd1.32611.33821.3241 1.32760.000.000.00-6.00
 123987RF1
20747832006.12.01 16:21sell0.08eurusd1.32771.33831.3257 1.32760.000.000.000.80
 123987RF1
20749382006.12.01 16:30buy0.01gbpchf2.36272.34762.3647 2.36130.000.000.00-1.17
 123987RF1
20749412006.12.01 16:30sell0.01gbpusd1.97071.98581.9687 1.97280.000.000.00-2.10
 123987RF1
20749742006.12.01 16:34sell0.02gbpusd1.97221.98581.9702 1.97280.000.000.00-1.20
 123987RF1
  0.00 0.00 0.00 -20.17
 Floating P/L: -20.17
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -658.63 Floating P/L: -20.17 Margin: 190.00
Balance: 2 341.37 Equity: 2 321.20 Free Margin: 2 151.37
 
Details:
Graph
Gross Profit: 222.71 Gross Loss: 881.34 Total Net Profit: -658.63
Profit Factor: 0.25 Expected Payoff: -11.76  
Absolute Drawdown: 809.88 Maximal Drawdown: 809.88 (27.00%) Relative Drawdown: 27.00% (809.88)
 
Total Trades: 56 Short Positions (won %): 30 (36.67%) Long Positions (won %): 26 (69.23%)
Profit Trades (% of total): 29 (51.79%) Loss trades (% of total): 27 (48.21%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -276.15
Average profit trade: 7.68 loss trade: -32.64
Maximum consecutive wins ($): 5 (20.16) consecutive losses ($): 8 (-809.88)
Maximal consecutive profit (count): 75.83 (4) consecutive loss (count): -809.88 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2