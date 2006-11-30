|Account: 64101
|Name: Patience2
|Currency: USD
|2006 December 1, 16:50
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2059012
|2006.11.30 22:35
|balance
|Deposit
|3 000.00
|2061804
|2006.12.01 03:56
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3549
|2.3700
|2.3529
|2006.12.01 08:42
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.76
|123987
|RF1
|2061811
|2006.12.01 03:56
|sell
|0.01
|gbpjpy
|227.30
|228.81
|227.10
|2006.12.01 08:29
|228.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|123987
|RF1
|2061838
|2006.12.01 04:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3250
|1.3401
|1.3230
|2006.12.01 10:22
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|123987
|RF1
|2062180
|2006.12.01 04:35
|sell
|0.02
|gbpjpy
|227.47
|228.83
|227.27
|2006.12.01 08:29
|228.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.75
|123987
|RF1
|2063196
|2006.12.01 06:50
|sell
|0.04
|gbpjpy
|227.62
|228.83
|227.42
|2006.12.01 08:29
|228.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.97
|123987
|RF1
|2063525
|2006.12.01 07:24
|sell
|0.08
|gbpjpy
|227.77
|228.83
|227.57
|2006.12.01 08:29
|228.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.21
|123987
|RF1
|2063600
|2006.12.01 07:28
|sell
|0.16
|gbpjpy
|227.93
|228.84
|227.73
|2006.12.01 08:29
|228.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-104.93
|123987
|RF1
|2064013
|2006.12.01 08:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|1.9823
|1.9652
|2006.12.01 10:22
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|123987
|RF1
|2064263
|2006.12.01 08:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9688
|1.9824
|1.9668
|2006.12.01 10:22
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|123987
|RF1
|2064295
|2006.12.01 08:22
|sell
|0.32
|gbpjpy
|228.08
|228.84
|227.88
|2006.12.01 08:29
|228.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-165.68
|123987
|RF1
|2064316
|2006.12.01 08:23
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3265
|1.3401
|1.3245
|2006.12.01 10:22
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123987
|RF1
|2064364
|2006.12.01 08:26
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3567
|2.3703
|2.3547
|2006.12.01 08:42
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.68
|123987
|RF1
|2064371
|2006.12.01 08:26
|sell
|0.64
|gbpjpy
|228.27
|228.88
|228.07
|2006.12.01 08:26
|228.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-127.02
|123987
|so: 90.6%/2464.1/2720.0
|2064381
|2006.12.01 08:26
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9704
|1.9825
|1.9684
|2006.12.01 10:22
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|123987
|RF1
|2064396
|2006.12.01 08:26
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3583
|2.3704
|2.3563
|2006.12.01 08:42
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.01
|123987
|RF1
|2064401
|2006.12.01 08:26
|sell
|1.28
|gbpjpy
|228.43
|228.89
|228.23
|2006.12.01 08:29
|228.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-276.15
|123987
|so: 98.9%/2136.8/2160.0
|2064559
|2006.12.01 08:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9720
|1.9826
|1.9700
|2006.12.01 10:22
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|123987
|RF1
|2064676
|2006.12.01 08:29
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3598
|2.3704
|2.3578
|2006.12.01 08:42
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|123987
|RF1
|2064685
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.72
|227.21
|228.92
|2006.12.01 08:33
|228.92
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|123987
|RF1[tp]
|2064692
|2006.12.01 08:29
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9736
|1.9827
|1.9716
|2006.12.01 10:22
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|123987
|RF1[tp]
|2064764
|2006.12.01 08:31
|sell
|0.16
|gbpchf
|2.3614
|2.3705
|2.3594
|2006.12.01 08:42
|2.3594
|0.00
|0.00
|0.00
|26.76
|123987
|RF1[tp]
|2064892
|2006.12.01 08:33
|buy
|0.01
|gbpjpy
|229.10
|227.59
|229.30
|2006.12.01 09:16
|228.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|123987
|RF1
|2064925
|2006.12.01 08:34
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.95
|227.59
|229.15
|2006.12.01 09:16
|228.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|123987
|RF1
|2065186
|2006.12.01 08:42
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3595
|2.3444
|2.3615
|2006.12.01 11:07
|2.3615
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|123987
|RF1[tp]
|2065357
|2006.12.01 08:52
|buy
|0.04
|gbpjpy
|228.79
|227.58
|228.99
|2006.12.01 09:16
|228.84
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|123987
|RF1
|2065540
|2006.12.01 09:03
|buy
|0.08
|gbpjpy
|228.64
|227.58
|228.84
|2006.12.01 09:16
|228.84
|0.00
|0.00
|0.00
|13.81
|123987
|RF1[tp]
|2065749
|2006.12.01 09:16
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.90
|227.39
|229.10
|2006.12.01 10:24
|228.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|123987
|RF1
|2066141
|2006.12.01 09:41
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.75
|227.39
|228.95
|2006.12.01 10:24
|228.81
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|123987
|RF1
|2066392
|2006.12.01 09:54
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3280
|1.3401
|1.3260
|2006.12.01 10:22
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2066648
|2006.12.01 10:03
|buy
|0.04
|gbpjpy
|228.60
|227.39
|228.80
|2006.12.01 10:24
|228.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|123987
|RF1[tp]
|2067028
|2006.12.01 10:22
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3254
|1.3405
|1.3234
|2006.12.01 11:50
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2067134
|2006.12.01 10:24
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.90
|227.39
|229.10
|2006.12.01 11:27
|228.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|123987
|RF1
|2067230
|2006.12.01 10:28
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.75
|227.39
|228.95
|2006.12.01 11:27
|228.79
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|123987
|RF1
|2068276
|2006.12.01 11:07
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3624
|2.3473
|2.3644
|2006.12.01 12:15
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|123987
|RF1
|2068447
|2006.12.01 11:13
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3609
|2.3473
|2.3629
|2006.12.01 12:15
|2.3596
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|123987
|RF1
|2068604
|2006.12.01 11:18
|buy
|0.04
|gbpjpy
|228.60
|227.39
|228.80
|2006.12.01 11:27
|228.80
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|123987
|RF1[tp]
|2068816
|2006.12.01 11:27
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.88
|227.37
|229.08
|2006.12.01 12:29
|228.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|123987
|RF1
|2068974
|2006.12.01 11:31
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.73
|227.37
|228.93
|2006.12.01 12:29
|228.76
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|123987
|RF1
|2068982
|2006.12.01 11:32
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3594
|2.3473
|2.3614
|2006.12.01 12:15
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|123987
|RF1
|2069055
|2006.12.01 11:34
|buy
|0.04
|gbpjpy
|228.56
|227.35
|228.76
|2006.12.01 12:29
|228.76
|0.00
|0.00
|0.00
|6.88
|123987
|RF1[tp]
|2069097
|2006.12.01 11:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9665
|1.9816
|1.9645
|2006.12.01 11:51
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|123987
|RF1
|2069212
|2006.12.01 11:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9680
|1.9816
|1.9660
|2006.12.01 11:51
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2069642
|2006.12.01 11:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9655
|1.9806
|1.9635
|2006.12.01 16:30
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|123987
|RF1
|2069796
|2006.12.01 11:57
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3579
|2.3473
|2.3599
|2006.12.01 12:15
|2.3599
|0.00
|0.00
|0.00
|13.33
|123987
|RF1[tp]
|2070416
|2006.12.01 12:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3602
|2.3451
|2.3622
|2006.12.01 13:23
|2.3608
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|123987
|RF1
|2070561
|2006.12.01 12:22
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3587
|2.3451
|2.3607
|2006.12.01 13:23
|2.3607
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|123987
|RF1[tp]
|2070923
|2006.12.01 12:29
|buy
|0.01
|gbpjpy
|228.83
|227.32
|229.03
|2006.12.01 16:32
|228.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.95
|123987
|RF1
|2070927
|2006.12.01 12:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9670
|1.9806
|1.9650
|2006.12.01 16:30
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|123987
|RF1
|2071483
|2006.12.01 12:49
|buy
|0.02
|gbpjpy
|228.68
|227.32
|228.88
|2006.12.01 16:32
|228.72
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|123987
|RF1
|2071949
|2006.12.01 13:09
|buy
|0.04
|gbpjpy
|228.52
|227.31
|228.72
|2006.12.01 16:32
|228.72
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|123987
|RF1[tp]
|2072227
|2006.12.01 13:23
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3615
|2.3464
|2.3635
|2006.12.01 16:30
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|123987
|RF1
|2072253
|2006.12.01 13:23
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9686
|1.9807
|1.9666
|2006.12.01 16:30
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|123987
|RF1
|2072433
|2006.12.01 13:31
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3599
|2.3463
|2.3619
|2006.12.01 16:30
|2.3619
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|123987
|RF1[tp]
|2074656
|2006.12.01 16:14
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9701
|1.9807
|1.9681
|2006.12.01 16:30
|1.9710
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|123987
|RF1
|2074743
|2006.12.01 16:20
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9716
|1.9807
|1.9696
|2006.12.01 16:30
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1
|2074806
|2006.12.01 16:21
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9731
|1.9807
|1.9711
|2006.12.01 16:30
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|123987
|RF1[tp]
|0.00
|0.00
|0.00
|-658.63
|Closed P/L:
|-658.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2069539
|2006.12.01 11:50
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3231
|1.3382
|1.3211
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|123987
|RF1
|2072646
|2006.12.01 13:40
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3246
|1.3382
|1.3226
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|123987
|RF1
|2074649
|2006.12.01 16:14
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3261
|1.3382
|1.3241
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|123987
|RF1
|2074783
|2006.12.01 16:21
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3277
|1.3383
|1.3257
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|123987
|RF1
|2074938
|2006.12.01 16:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3627
|2.3476
|2.3647
|2.3613
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.17
|123987
|RF1
|2074941
|2006.12.01 16:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9707
|1.9858
|1.9687
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|123987
|RF1
|2074974
|2006.12.01 16:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9722
|1.9858
|1.9702
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.17
|Floating P/L:
|-20.17
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-658.63
|Floating P/L:
|-20.17
|Margin:
|190.00
|Balance:
|2 341.37
|Equity:
|2 321.20
|Free Margin:
|2 151.37
|Details:
|Gross Profit:
|222.71
|Gross Loss:
|881.34
|Total Net Profit:
|-658.63
|Profit Factor:
|0.25
|Expected Payoff:
|-11.76
|Absolute Drawdown:
|809.88
|Maximal Drawdown:
|809.88 (27.00%)
|Relative Drawdown:
|27.00% (809.88)
|Total Trades:
|56
|Short Positions (won %):
|30 (36.67%)
|Long Positions (won %):
|26 (69.23%)
|Profit Trades (% of total):
|29 (51.79%)
|Loss trades (% of total):
|27 (48.21%)
|Largest
|profit trade:
|64.00
|loss trade:
|-276.15
|Average
|profit trade:
|7.68
|loss trade:
|-32.64
|Maximum
|consecutive wins ($):
|5 (20.16)
|consecutive losses ($):
|8 (-809.88)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|75.83 (4)
|consecutive loss (count):
|-809.88 (8)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2