Interbank FX, LLC

Account: 1313193 Name: Goblin_yeoeleven Currency: USD 2006 November 30, 21:04
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
163440532006.11.28 06:31balanceDeposit5 000.00
163442042006.11.28 06:37buy0.01usdjpy116.14114.63116.342006.11.28 08:34116.200.000.000.000.52
163442192006.11.28 06:37buy0.01usdchf1.20741.19231.20942006.11.28 08:491.20630.000.000.00-0.91
163442342006.11.28 06:38sell0.01eurusd1.31231.32741.31032006.11.28 08:481.31320.000.000.00-0.90
163442612006.11.28 06:39sell0.01gbpusd1.93761.95271.93562006.11.28 08:491.94310.000.000.00-5.50
163463592006.11.28 07:12sell0.02gbpusd1.93911.95271.93712006.11.28 08:491.94300.000.000.00-7.80
163467962006.11.28 07:15buy0.02usdchf1.20591.19231.20792006.11.28 08:491.20640.000.000.000.83
163468092006.11.28 07:15sell0.02eurusd1.31381.32741.31182006.11.28 08:481.31330.000.000.001.00
163494732006.11.28 07:53sell0.04gbpusd1.94071.95281.93872006.11.28 08:491.94310.000.000.00-9.60
163508682006.11.28 07:54sell0.08gbpusd1.94231.95291.94032006.11.28 08:481.94300.000.000.00-5.60
163532692006.11.28 08:06sell0.16gbpusd1.94381.95291.94182006.11.28 08:481.94320.000.000.009.60
163533832006.11.28 08:07buy0.04usdchf1.20441.19231.20642006.11.28 08:491.20640.000.000.006.63
163535472006.11.28 08:07sell0.04eurusd1.31541.32751.31342006.11.28 08:481.31340.000.000.008.00
163551172006.11.28 08:10buy0.02usdjpy115.99114.63116.192006.11.28 08:34116.190.000.000.003.44
163598202006.11.28 08:34buy0.01usdjpy116.22114.71116.422006.11.28 15:05116.270.000.000.000.43
163607502006.11.28 08:40sell0.32gbpusd1.94531.95291.94332006.11.28 08:481.94330.000.000.0064.00
163632082006.11.28 08:48sell0.01eurusd1.31291.32801.31092006.11.28 11:351.31380.000.000.00-0.90
163633732006.11.28 08:49buy0.01gbpusd1.94321.92811.94522006.11.28 10:021.94520.000.000.002.00
163634012006.11.28 08:49buy0.01usdchf1.20671.19161.20872006.11.28 11:531.20730.000.000.000.50
163661292006.11.28 09:15sell0.02eurusd1.31441.32801.31242006.11.28 11:351.31390.000.000.001.00
163700332006.11.28 10:02buy0.01gbpusd1.94561.93051.94762006.11.28 13:301.94640.000.000.000.80
163701822006.11.28 10:02sell0.04eurusd1.31591.32801.31392006.11.28 11:351.31390.000.000.008.00
163710352006.11.28 10:09buy0.02gbpusd1.94411.93051.94612006.11.28 13:301.94610.000.000.004.00
163721682006.11.28 10:20buy0.02usdchf1.20521.19161.20722006.11.28 11:531.20720.000.000.003.31
163778862006.11.28 11:35buy0.01eurusd1.31371.29861.31572006.11.28 13:321.31570.000.000.002.00
163791062006.11.28 11:53buy0.01usdchf1.20771.19261.20972006.11.28 14:551.20660.000.000.00-0.91
163857212006.11.28 13:30buy0.01gbpusd1.94771.93261.94972006.11.28 14:511.94970.000.000.002.00
163865552006.11.28 13:32buy0.02usdchf1.20621.19261.20822006.11.28 14:551.20670.000.000.000.83
163870782006.11.28 13:32buy0.01eurusd1.31681.30171.31882006.11.28 15:121.31590.000.000.00-0.90
163886262006.11.28 13:34buy0.04usdchf1.20461.19251.20662006.11.28 14:551.20660.000.000.006.63
163900042006.11.28 13:35buy0.02usdjpy116.07114.71116.272006.11.28 15:04116.270.000.000.003.44
164000742006.11.28 14:51buy0.01gbpusd1.95011.93501.95212006.11.28 15:121.94850.000.000.00-1.60
164010462006.11.28 14:55buy0.01usdchf1.20681.19171.20882006.11.28 15:041.20880.000.000.001.65
164023222006.11.28 15:01buy0.02gbpusd1.94841.93481.95042006.11.28 15:121.94870.000.000.000.60
164027152006.11.28 15:02buy0.02eurusd1.31561.30161.31722006.11.28 15:111.31610.000.000.001.00
164033432006.11.28 15:03buy0.04gbpusd1.94681.93471.94882006.11.28 15:111.94880.000.000.008.00
164038492006.11.28 15:04buy0.01usdchf1.20901.19391.21102006.11.28 18:511.20560.000.000.00-2.82
164039232006.11.28 15:04buy0.04eurusd1.31411.30201.31612006.11.28 15:111.31610.000.000.008.00
164042662006.11.28 15:05sell0.01usdjpy116.26117.77116.062006.11.28 18:06116.060.000.000.001.72
164055282006.11.28 15:11buy0.02usdchf1.20751.19391.20952006.11.28 18:511.20570.000.000.00-2.99
164058882006.11.28 15:12buy0.01eurusd1.31621.30111.31822006.11.28 18:061.31670.000.000.000.50
164058892006.11.28 15:12buy0.01gbpusd1.94911.93401.95112006.11.28 16:411.94800.000.000.00-1.10
164063602006.11.28 15:14buy0.02gbpusd1.94761.93401.94962006.11.28 16:411.94800.000.000.000.80
164075762006.11.28 15:26buy0.02eurusd1.31471.30111.31672006.11.28 18:061.31670.000.000.004.00
164108152006.11.28 16:06buy0.04gbpusd1.94611.93401.94812006.11.28 16:411.94810.000.000.008.00
164204972006.11.28 18:06buy0.01eurusd1.31721.30211.31922006.11.28 18:161.31920.000.000.002.00
164205472006.11.28 18:06sell0.01usdjpy116.05117.56115.852006.11.28 23:54115.990.000.00-0.150.52
164205932006.11.28 18:06buy0.04usdchf1.20521.19311.20722006.11.28 18:511.20550.000.000.001.00
164239912006.11.28 18:16buy0.01eurusd1.31941.30431.32142006.11.28 18:371.31990.000.000.000.50
164242162006.11.28 18:16buy0.08usdchf1.20361.19301.20562006.11.28 18:511.20560.000.000.0013.27
164265072006.11.28 18:19buy0.02eurusd1.31781.30421.31982006.11.28 18:371.31980.000.000.004.00
164324932006.11.28 18:37buy0.01eurusd1.32021.30511.32222006.11.28 19:391.31910.000.000.00-1.10
164339072006.11.28 18:39buy0.02eurusd1.31871.30511.32072006.11.28 19:391.31920.000.000.001.00
164359422006.11.28 18:51buy0.04eurusd1.31721.30511.31922006.11.28 19:391.31920.000.000.008.00
164365292006.11.28 18:51sell0.01usdchf1.20551.22061.20352006.11.28 19:301.20350.000.000.001.66
164400822006.11.28 19:30sell0.01usdchf1.20311.21821.20112006.11.29 14:181.20730.000.00-0.12-3.48
164408682006.11.28 19:39buy0.01eurusd1.31941.30431.32142006.11.28 23:521.32140.000.00-0.082.00
164416492006.11.28 19:46buy0.01gbpusd1.95241.93731.95442006.11.28 20:471.95280.000.000.000.40
164442222006.11.28 20:05buy0.02gbpusd1.95081.93721.95282006.11.28 20:471.95280.000.000.004.00
164477432006.11.28 20:48buy0.01gbpusd1.95311.93801.95512006.11.28 23:521.95370.000.00-0.020.60
164552602006.11.28 22:27buy0.02gbpusd1.95161.93801.95362006.11.28 23:521.95360.000.000.004.00
164558352006.11.28 22:34sell0.02usdjpy116.20117.56116.002006.11.28 23:54116.000.000.000.003.45
164604482006.11.28 23:52buy0.01gbpusd1.95401.93891.95602006.11.29 08:161.94990.000.000.00-4.10
164610472006.11.28 23:52buy0.01eurusd1.32161.30651.32362006.11.29 06:261.32050.000.000.00-1.10
164626072006.11.28 23:54sell0.01usdjpy115.97117.48115.772006.11.29 00:23115.770.000.000.001.73
164636192006.11.28 23:58buy0.02eurusd1.32011.30651.32212006.11.29 06:261.32060.000.000.001.00
164643362006.11.29 00:02buy0.02gbpusd1.95251.93891.95452006.11.29 08:161.94980.000.000.00-5.40
164680652006.11.29 00:23sell0.01usdjpy115.75117.26115.552006.11.29 14:04116.170.000.000.00-3.62
164856672006.11.29 05:33buy0.04eurusd1.31861.30651.32062006.11.29 06:261.32060.000.000.008.00
164885872006.11.29 06:26sell0.01eurusd1.32051.33561.31852006.11.29 07:391.31850.000.000.002.00
164925422006.11.29 07:39sell0.02usdjpy115.90117.26115.702006.11.29 14:03116.150.000.000.00-4.30
164927112006.11.29 07:39sell0.01eurusd1.31841.33351.31642006.11.29 09:131.31640.000.000.002.00
164932992006.11.29 07:46buy0.04gbpusd1.95091.93881.95292006.11.29 08:161.95000.000.000.00-3.60
164934112006.11.29 07:46sell0.02usdchf1.20471.21831.20272006.11.29 14:181.20720.000.000.00-4.14
164958422006.11.29 08:04buy0.08gbpusd1.94941.93881.95142006.11.29 08:161.94990.000.000.004.00
164967602006.11.29 08:06buy0.16gbpusd1.94791.93881.94992006.11.29 08:161.94990.000.000.0032.00
164987502006.11.29 08:17sell0.01gbpusd1.95001.96511.94802006.11.29 09:171.94800.000.000.002.00
164989632006.11.29 08:18sell0.04usdjpy116.06117.27115.862006.11.29 14:03116.160.000.000.00-3.44
164994012006.11.29 08:23sell0.04usdchf1.20631.21841.20432006.11.29 14:181.20730.000.000.00-3.31
165035672006.11.29 09:13sell0.01eurusd1.31621.33131.31422006.11.29 10:511.31560.000.000.000.60
165041342006.11.29 09:17sell0.01gbpusd1.94761.96271.94562006.11.29 09:491.94870.000.000.00-1.10
165044852006.11.29 09:20sell0.08usdjpy116.22117.28116.022006.11.29 14:03116.170.000.000.003.44
165057232006.11.29 09:37sell0.02gbpusd1.94911.96271.94712006.11.29 09:491.94870.000.000.000.80
165062722006.11.29 09:45sell0.04gbpusd1.95071.96281.94872006.11.29 09:491.94870.000.000.008.00
165064602006.11.29 09:45sell0.02eurusd1.31771.33131.31572006.11.29 10:511.31570.000.000.004.00
165070812006.11.29 09:49sell0.01gbpusd1.94831.96341.94632006.11.29 13:301.94960.000.000.00-1.30
165105692006.11.29 10:51sell0.08usdchf1.20781.21841.20582006.11.29 14:181.20730.000.000.003.31
165107332006.11.29 10:51sell0.01eurusd1.31551.33061.31352006.11.29 15:061.31500.000.000.000.50
165120922006.11.29 11:12sell0.02gbpusd1.94981.96341.94782006.11.29 13:301.94980.000.000.000.00
165173042006.11.29 12:28sell0.16usdjpy116.37117.28116.172006.11.29 14:03116.170.000.000.0027.55
165189622006.11.29 12:44sell0.04gbpusd1.95131.96341.94932006.11.29 13:301.94930.000.000.008.00
165239792006.11.29 13:30sell0.01gbpusd1.94851.96361.94652006.11.29 13:441.95160.000.000.00-3.10
165248972006.11.29 13:32sell0.02gbpusd1.95001.96361.94802006.11.29 13:441.95150.000.000.00-3.00
165258952006.11.29 13:33sell0.04gbpusd1.95191.96401.94992006.11.29 13:441.95130.000.000.002.40
165269552006.11.29 13:34sell0.08gbpusd1.95341.96401.95142006.11.29 13:441.95140.000.000.0016.00
165293242006.11.29 13:44sell0.01gbpusd1.95121.96631.94922006.11.29 13:561.94920.000.000.002.00
165313892006.11.29 13:53sell0.16usdchf1.20931.21841.20732006.11.29 14:181.20730.000.000.0026.51
165317382006.11.29 13:56sell0.01gbpusd1.94891.96401.94692006.11.29 15:051.95160.000.000.00-2.70
165333522006.11.29 14:02sell0.02gbpusd1.95051.96411.94852006.11.29 15:051.95170.000.000.00-2.40
165337552006.11.29 14:04buy0.01usdjpy116.17114.66116.372006.11.29 16:06116.220.000.000.000.43
165356692006.11.29 14:18buy0.01usdchf1.20741.19231.20942006.11.29 15:051.20790.000.000.000.41
165363192006.11.29 14:22buy0.02usdjpy116.02114.66116.222006.11.29 16:06116.220.000.000.003.44
165369822006.11.29 14:25sell0.04gbpusd1.95201.96411.95002006.11.29 15:051.95180.000.000.000.80
165377982006.11.29 14:28sell0.02eurusd1.31721.33081.31522006.11.29 15:061.31520.000.000.004.00
165379442006.11.29 14:28sell0.08gbpusd1.95381.96441.95182006.11.29 15:051.95180.000.000.0016.00
165403382006.11.29 14:54buy0.02usdchf1.20591.19231.20792006.11.29 15:051.20790.000.000.003.31
165423292006.11.29 15:05buy0.01usdchf1.20841.19331.21042006.11.29 18:241.21040.000.000.001.65
165426702006.11.29 15:05buy0.01gbpusd1.95161.93651.95362006.11.29 21:381.94570.000.00-0.06-5.90
165432522006.11.29 15:06sell0.01eurusd1.31461.32971.31262006.11.29 16:191.31410.000.000.000.50
165433902006.11.29 15:07buy0.02gbpusd1.95001.93641.95202006.11.29 21:371.94570.000.00-0.12-8.60
165443212006.11.29 15:10sell0.02eurusd1.31611.32971.31412006.11.29 16:191.31410.000.000.004.00
165479612006.11.29 16:05buy0.04gbpusd1.94851.93641.95052006.11.29 21:371.94570.000.00-0.24-11.20
165484722006.11.29 16:06buy0.01usdjpy116.26114.75116.462006.11.30 01:40116.460.000.000.371.72
165498002006.11.29 16:19sell0.01eurusd1.31391.32901.31192006.11.29 18:271.31350.000.000.000.40
165534682006.11.29 17:27sell0.02eurusd1.31551.32911.31352006.11.29 18:271.31350.000.000.004.00
165566622006.11.29 18:23buy0.08gbpusd1.94691.93631.94892006.11.29 21:371.94590.000.00-0.48-8.00
165572162006.11.29 18:23buy0.16gbpusd1.94541.93631.94742006.11.29 21:371.94590.000.00-0.968.00
165580562006.11.29 18:24buy0.01usdchf1.21091.19581.21292006.11.30 13:351.20670.000.000.28-3.48
165597162006.11.29 18:27buy0.01eurusd1.31361.29851.31562006.11.29 19:011.31560.000.000.002.00
165641262006.11.29 19:01buy0.01eurusd1.31551.30041.31752006.11.30 05:271.31750.000.00-0.232.00
165643672006.11.29 19:02buy0.02usdchf1.20941.19581.21142006.11.30 13:351.20680.000.000.57-4.31
165722672006.11.29 20:54buy0.32gbpusd1.94381.93621.94582006.11.29 21:371.94580.000.00-1.9264.00
165748742006.11.29 21:38sell0.01gbpusd1.94591.96101.94392006.11.30 07:351.95330.000.000.00-7.40
165859342006.11.30 01:40buy0.01usdjpy116.50114.99116.702006.11.30 10:12116.220.000.000.00-2.41
165872942006.11.30 02:04buy0.02usdjpy116.35114.99116.552006.11.30 10:11116.230.000.000.00-2.06
165877252006.11.30 02:05sell0.02gbpusd1.94751.96111.94552006.11.30 07:351.95340.000.000.00-11.80
165891542006.11.30 02:11buy0.04usdjpy116.19114.98116.392006.11.30 10:11116.240.000.000.001.72
165951742006.11.30 05:02sell0.04gbpusd1.94901.96111.94702006.11.30 07:351.95350.000.000.00-18.00
165964562006.11.30 05:27buy0.01eurusd1.31771.30261.31972006.11.30 07:231.31970.000.000.002.00
165965692006.11.30 05:28buy0.04usdchf1.20791.19581.20992006.11.30 13:351.20660.000.000.00-4.31
166013662006.11.30 06:43sell0.08gbpusd1.95061.96121.94862006.11.30 07:351.95350.000.000.00-23.20
166030672006.11.30 07:02sell0.16gbpusd1.95221.96131.95022006.11.30 07:351.95360.000.000.00-22.40
166049562006.11.30 07:13buy0.08usdchf1.20641.19581.20842006.11.30 13:351.20660.000.000.001.33
166053102006.11.30 07:17buy0.08usdjpy116.03114.97116.232006.11.30 10:11116.230.000.000.0013.77
166057612006.11.30 07:22sell0.32gbpusd1.95371.96131.95172006.11.30 07:351.95360.000.000.003.20
166063092006.11.30 07:22sell0.64gbpusd1.95551.96161.95352006.11.30 07:351.95350.000.000.00128.00
166073852006.11.30 07:24buy0.01eurusd1.31991.30481.32192006.11.30 09:241.32040.000.000.000.50
166086562006.11.30 07:27buy0.02eurusd1.31841.30481.32042006.11.30 09:241.32040.000.000.004.00
166101292006.11.30 07:35buy0.01gbpusd1.95311.93801.95512006.11.30 09:231.95510.000.000.002.00
166181572006.11.30 09:23buy0.01gbpusd1.95551.94041.95752006.11.30 09:241.95750.000.000.002.00
166188032006.11.30 09:24buy0.01eurusd1.32051.30541.32252006.11.30 12:481.32090.000.000.000.40
166196792006.11.30 09:24buy0.01gbpusd1.95791.94281.95992006.11.30 12:131.95670.000.000.00-1.20
166206452006.11.30 09:26buy0.02gbpusd1.95641.94281.95842006.11.30 12:131.95680.000.000.000.80
166251382006.11.30 10:12sell0.01usdjpy116.23117.74116.032006.11.30 14:57116.030.000.000.001.72
166256352006.11.30 10:19buy0.02eurusd1.31901.30541.32102006.11.30 12:481.32100.000.000.004.00
166276882006.11.30 10:51buy0.04gbpusd1.95481.94271.95682006.11.30 12:131.95680.000.000.008.00
166318362006.11.30 12:13buy0.01gbpusd1.95701.94191.95902006.11.30 14:141.95740.000.000.000.40
166331082006.11.30 12:48buy0.01eurusd1.32101.30591.32302006.11.30 13:301.32130.000.000.000.30
166360532006.11.30 13:30buy0.02eurusd1.31951.30591.32152006.11.30 13:301.32150.000.000.004.00
166369602006.11.30 13:30buy0.16usdchf1.20461.19551.20662006.11.30 13:351.20660.000.000.0026.52
166375832006.11.30 13:31buy0.01eurusd1.32151.30641.32352006.11.30 14:571.32180.000.000.000.30
166385472006.11.30 13:34buy0.02eurusd1.31981.30621.32182006.11.30 14:571.32180.000.000.004.00
166392462006.11.30 13:35sell0.01usdchf1.20661.22171.20462006.11.30 14:261.20460.000.000.001.66
166398112006.11.30 13:42buy0.02gbpusd1.95551.94191.95752006.11.30 14:141.95750.000.000.004.00
166413112006.11.30 14:14buy0.01gbpusd1.95771.94261.95972006.11.30 14:571.95970.000.000.002.00
166419382006.11.30 14:26sell0.01usdchf1.20421.21931.20222006.11.30 14:571.20220.000.000.001.66
166443142006.11.30 14:57sell0.01usdchf1.20181.21691.19982006.11.30 15:081.19980.000.000.001.67
166443472006.11.30 14:57sell0.01usdjpy116.00117.51115.802006.11.30 15:07115.800.000.000.001.73
166445352006.11.30 14:57buy0.01gbpusd1.96001.94491.96202006.11.30 15:051.96120.000.000.001.20
166449422006.11.30 14:57buy0.01eurusd1.32241.30731.32442006.11.30 15:051.32330.000.000.000.90
166458602006.11.30 14:58buy0.02eurusd1.32091.30731.32292006.11.30 15:041.32290.000.000.004.00
166470952006.11.30 15:02buy0.02gbpusd1.95841.94481.96042006.11.30 15:041.96040.000.000.004.00
166483012006.11.30 15:05buy0.01gbpusd1.96181.94671.96382006.11.30 15:451.96380.000.000.002.00
166483862006.11.30 15:05buy0.01eurusd1.32361.30851.32562006.11.30 15:451.32560.000.000.002.00
166503712006.11.30 15:08sell0.01usdjpy115.74117.27115.562006.11.30 16:14115.560.000.000.001.56
166506522006.11.30 15:08sell0.01usdchf1.19911.21421.19712006.11.30 16:141.19710.000.000.001.67
166577822006.11.30 15:45buy0.01gbpusd1.96411.94901.96612006.11.30 15:571.96610.000.000.002.00
166611692006.11.30 15:57buy0.01gbpusd1.96661.95151.96862006.11.30 16:151.96860.000.000.002.00
166653032006.11.30 16:15buy0.01gbpusd1.96941.95431.97142006.11.30 17:021.96990.000.000.000.50
166684432006.11.30 16:26buy0.02gbpusd1.96791.95431.96992006.11.30 17:021.96990.000.000.004.00
  0.00 0.00 -3.16 502.65
Closed P/L: 499.49
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
166581672006.11.30 15:45buy0.01eurusd1.32591.31081.3279 1.32430.000.00-0.08-1.60
166646932006.11.30 16:14sell0.01usdchf1.19651.21181.1947 1.19840.000.00-0.12-1.59
166649322006.11.30 16:15sell0.01usdjpy115.53117.04115.33 115.750.000.00-0.15-1.90
166721852006.11.30 17:02buy0.01gbpusd1.97021.95511.9722 1.96520.000.00-0.02-5.00
166738202006.11.30 17:28buy0.02gbpusd1.96871.95511.9707 1.96520.000.00-0.04-7.00
166747842006.11.30 17:46sell0.02usdjpy115.68117.04115.48 115.750.000.00-0.30-1.21
166781562006.11.30 18:54buy0.04gbpusd1.96711.95501.9691 1.96520.000.00-0.08-7.60
166788432006.11.30 19:05sell0.02usdchf1.19801.21161.1960 1.19840.000.00-0.24-0.67
166809882006.11.30 19:36buy0.02eurusd1.32441.31081.3264 1.32430.000.00-0.15-0.20
166812862006.11.30 19:38buy0.08gbpusd1.96561.95501.9676 1.96520.000.00-0.16-3.20
  0.00 0.00 -1.34 -29.97
 Floating P/L: -31.31
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 499.49 Floating P/L: -31.31 Margin: 240.00
Balance: 5 499.49 Equity: 5 468.18 Free Margin: 5 228.18
 
Details:
Graph
Gross Profit: 726.65 Gross Loss: 227.16 Total Net Profit: 499.49
Profit Factor: 3.20 Expected Payoff: 2.96  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 82.80 (1.51%) Relative Drawdown: 1.51% (82.80)
 
Total Trades: 169 Short Positions (won %): 67 (65.67%) Long Positions (won %): 102 (78.43%)
Profit Trades (% of total): 124 (73.37%) Loss trades (% of total): 45 (26.63%)
Largest profit trade: 128.00 loss trade: -23.20
Average profit trade: 5.86 loss trade: -5.05
Maximum consecutive wins ($): 22 (44.97) consecutive losses ($): 5 (-82.80)
Maximal consecutive profit (count): 137.06 (5) consecutive loss (count): -82.80 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2