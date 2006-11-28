|Account: 1313193
|Name: Goblin_yeoeleven
|Currency: USD
|2006 November 30, 21:04
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16344053
|2006.11.28 06:31
|balance
|Deposit
|5 000.00
|16344204
|2006.11.28 06:37
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.14
|114.63
|116.34
|2006.11.28 08:34
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16344219
|2006.11.28 06:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2074
|1.1923
|1.2094
|2006.11.28 08:49
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|16344234
|2006.11.28 06:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3123
|1.3274
|1.3103
|2006.11.28 08:48
|1.3132
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16344261
|2006.11.28 06:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9376
|1.9527
|1.9356
|2006.11.28 08:49
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|16346359
|2006.11.28 07:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9391
|1.9527
|1.9371
|2006.11.28 08:49
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|16346796
|2006.11.28 07:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2059
|1.1923
|1.2079
|2006.11.28 08:49
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16346809
|2006.11.28 07:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3138
|1.3274
|1.3118
|2006.11.28 08:48
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16349473
|2006.11.28 07:53
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9407
|1.9528
|1.9387
|2006.11.28 08:49
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|16350868
|2006.11.28 07:54
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9423
|1.9529
|1.9403
|2006.11.28 08:48
|1.9430
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|16353269
|2006.11.28 08:06
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9438
|1.9529
|1.9418
|2006.11.28 08:48
|1.9432
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|16353383
|2006.11.28 08:07
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2044
|1.1923
|1.2064
|2006.11.28 08:49
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|16353547
|2006.11.28 08:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|1.3275
|1.3134
|2006.11.28 08:48
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16355117
|2006.11.28 08:10
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.99
|114.63
|116.19
|2006.11.28 08:34
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16359820
|2006.11.28 08:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.22
|114.71
|116.42
|2006.11.28 15:05
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16360750
|2006.11.28 08:40
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9453
|1.9529
|1.9433
|2006.11.28 08:48
|1.9433
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|16363208
|2006.11.28 08:48
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3129
|1.3280
|1.3109
|2006.11.28 11:35
|1.3138
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16363373
|2006.11.28 08:49
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9432
|1.9281
|1.9452
|2006.11.28 10:02
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16363401
|2006.11.28 08:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2067
|1.1916
|1.2087
|2006.11.28 11:53
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16366129
|2006.11.28 09:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3144
|1.3280
|1.3124
|2006.11.28 11:35
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16370033
|2006.11.28 10:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9456
|1.9305
|1.9476
|2006.11.28 13:30
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16370182
|2006.11.28 10:02
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3159
|1.3280
|1.3139
|2006.11.28 11:35
|1.3139
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16371035
|2006.11.28 10:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9441
|1.9305
|1.9461
|2006.11.28 13:30
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16372168
|2006.11.28 10:20
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2052
|1.1916
|1.2072
|2006.11.28 11:53
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16377886
|2006.11.28 11:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3137
|1.2986
|1.3157
|2006.11.28 13:32
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16379106
|2006.11.28 11:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2077
|1.1926
|1.2097
|2006.11.28 14:55
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|16385721
|2006.11.28 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9477
|1.9326
|1.9497
|2006.11.28 14:51
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16386555
|2006.11.28 13:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|1.1926
|1.2082
|2006.11.28 14:55
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|16387078
|2006.11.28 13:32
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3168
|1.3017
|1.3188
|2006.11.28 15:12
|1.3159
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16388626
|2006.11.28 13:34
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2046
|1.1925
|1.2066
|2006.11.28 14:55
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|16390004
|2006.11.28 13:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.07
|114.71
|116.27
|2006.11.28 15:04
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16400074
|2006.11.28 14:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9501
|1.9350
|1.9521
|2006.11.28 15:12
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|16401046
|2006.11.28 14:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2068
|1.1917
|1.2088
|2006.11.28 15:04
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16402322
|2006.11.28 15:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9484
|1.9348
|1.9504
|2006.11.28 15:12
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16402715
|2006.11.28 15:02
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3156
|1.3016
|1.3172
|2006.11.28 15:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16403343
|2006.11.28 15:03
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9468
|1.9347
|1.9488
|2006.11.28 15:11
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16403849
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2090
|1.1939
|1.2110
|2006.11.28 18:51
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.82
|16403923
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3141
|1.3020
|1.3161
|2006.11.28 15:11
|1.3161
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16404266
|2006.11.28 15:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.26
|117.77
|116.06
|2006.11.28 18:06
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16405528
|2006.11.28 15:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2075
|1.1939
|1.2095
|2006.11.28 18:51
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.99
|16405888
|2006.11.28 15:12
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3162
|1.3011
|1.3182
|2006.11.28 18:06
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16405889
|2006.11.28 15:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9491
|1.9340
|1.9511
|2006.11.28 16:41
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16406360
|2006.11.28 15:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9476
|1.9340
|1.9496
|2006.11.28 16:41
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16407576
|2006.11.28 15:26
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3147
|1.3011
|1.3167
|2006.11.28 18:06
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16410815
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9461
|1.9340
|1.9481
|2006.11.28 16:41
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16420497
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3172
|1.3021
|1.3192
|2006.11.28 18:16
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16420547
|2006.11.28 18:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.05
|117.56
|115.85
|2006.11.28 23:54
|115.99
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.52
|16420593
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2052
|1.1931
|1.2072
|2006.11.28 18:51
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16423991
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|1.3043
|1.3214
|2006.11.28 18:37
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16424216
|2006.11.28 18:16
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2036
|1.1930
|1.2056
|2006.11.28 18:51
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|13.27
|16426507
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3178
|1.3042
|1.3198
|2006.11.28 18:37
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16432493
|2006.11.28 18:37
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3202
|1.3051
|1.3222
|2006.11.28 19:39
|1.3191
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16433907
|2006.11.28 18:39
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3187
|1.3051
|1.3207
|2006.11.28 19:39
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16435942
|2006.11.28 18:51
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3172
|1.3051
|1.3192
|2006.11.28 19:39
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16436529
|2006.11.28 18:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2055
|1.2206
|1.2035
|2006.11.28 19:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16440082
|2006.11.28 19:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2031
|1.2182
|1.2011
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|-0.12
|-3.48
|16440868
|2006.11.28 19:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3194
|1.3043
|1.3214
|2006.11.28 23:52
|1.3214
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.00
|16441649
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|1.9373
|1.9544
|2006.11.28 20:47
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16444222
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|1.9372
|1.9528
|2006.11.28 20:47
|1.9528
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16447743
|2006.11.28 20:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|1.9380
|1.9551
|2006.11.28 23:52
|1.9537
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.60
|16455260
|2006.11.28 22:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9516
|1.9380
|1.9536
|2006.11.28 23:52
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16455835
|2006.11.28 22:34
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.20
|117.56
|116.00
|2006.11.28 23:54
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16460448
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9540
|1.9389
|1.9560
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|16461047
|2006.11.28 23:52
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3065
|1.3236
|2006.11.29 06:26
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16462607
|2006.11.28 23:54
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.97
|117.48
|115.77
|2006.11.29 00:23
|115.77
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16463619
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3201
|1.3065
|1.3221
|2006.11.29 06:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|16464336
|2006.11.29 00:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9525
|1.9389
|1.9545
|2006.11.29 08:16
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.40
|16468065
|2006.11.29 00:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.75
|117.26
|115.55
|2006.11.29 14:04
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|16485667
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3186
|1.3065
|1.3206
|2006.11.29 06:26
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16488587
|2006.11.29 06:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3205
|1.3356
|1.3185
|2006.11.29 07:39
|1.3185
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16492542
|2006.11.29 07:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.90
|117.26
|115.70
|2006.11.29 14:03
|116.15
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|16492711
|2006.11.29 07:39
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3184
|1.3335
|1.3164
|2006.11.29 09:13
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16493299
|2006.11.29 07:46
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9509
|1.9388
|1.9529
|2006.11.29 08:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|16493411
|2006.11.29 07:46
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2047
|1.2183
|1.2027
|2006.11.29 14:18
|1.2072
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.14
|16495842
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9494
|1.9388
|1.9514
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16496760
|2006.11.29 08:06
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9479
|1.9388
|1.9499
|2006.11.29 08:16
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|16498750
|2006.11.29 08:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|1.9651
|1.9480
|2006.11.29 09:17
|1.9480
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16498963
|2006.11.29 08:18
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.06
|117.27
|115.86
|2006.11.29 14:03
|116.16
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|16499401
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2063
|1.2184
|1.2043
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.31
|16503567
|2006.11.29 09:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3162
|1.3313
|1.3142
|2006.11.29 10:51
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16504134
|2006.11.29 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9476
|1.9627
|1.9456
|2006.11.29 09:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16504485
|2006.11.29 09:20
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.22
|117.28
|116.02
|2006.11.29 14:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16505723
|2006.11.29 09:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9491
|1.9627
|1.9471
|2006.11.29 09:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16506272
|2006.11.29 09:45
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9507
|1.9628
|1.9487
|2006.11.29 09:49
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16506460
|2006.11.29 09:45
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3177
|1.3313
|1.3157
|2006.11.29 10:51
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16507081
|2006.11.29 09:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9483
|1.9634
|1.9463
|2006.11.29 13:30
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|16510569
|2006.11.29 10:51
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2078
|1.2184
|1.2058
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16510733
|2006.11.29 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3155
|1.3306
|1.3135
|2006.11.29 15:06
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16512092
|2006.11.29 11:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9498
|1.9634
|1.9478
|2006.11.29 13:30
|1.9498
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16517304
|2006.11.29 12:28
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.37
|117.28
|116.17
|2006.11.29 14:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|27.55
|16518962
|2006.11.29 12:44
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9513
|1.9634
|1.9493
|2006.11.29 13:30
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16523979
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9485
|1.9636
|1.9465
|2006.11.29 13:44
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|16524897
|2006.11.29 13:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9500
|1.9636
|1.9480
|2006.11.29 13:44
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16525895
|2006.11.29 13:33
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9519
|1.9640
|1.9499
|2006.11.29 13:44
|1.9513
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|16526955
|2006.11.29 13:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9534
|1.9640
|1.9514
|2006.11.29 13:44
|1.9514
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16529324
|2006.11.29 13:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9512
|1.9663
|1.9492
|2006.11.29 13:56
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16531389
|2006.11.29 13:53
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2093
|1.2184
|1.2073
|2006.11.29 14:18
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|26.51
|16531738
|2006.11.29 13:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9489
|1.9640
|1.9469
|2006.11.29 15:05
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16533352
|2006.11.29 14:02
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9505
|1.9641
|1.9485
|2006.11.29 15:05
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|16533755
|2006.11.29 14:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.17
|114.66
|116.37
|2006.11.29 16:06
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|16535669
|2006.11.29 14:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2074
|1.1923
|1.2094
|2006.11.29 15:05
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|16536319
|2006.11.29 14:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.02
|114.66
|116.22
|2006.11.29 16:06
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|16536982
|2006.11.29 14:25
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9520
|1.9641
|1.9500
|2006.11.29 15:05
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16537798
|2006.11.29 14:28
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3172
|1.3308
|1.3152
|2006.11.29 15:06
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16537944
|2006.11.29 14:28
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9538
|1.9644
|1.9518
|2006.11.29 15:05
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16540338
|2006.11.29 14:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2059
|1.1923
|1.2079
|2006.11.29 15:05
|1.2079
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16542329
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2084
|1.1933
|1.2104
|2006.11.29 18:24
|1.2104
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16542670
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9516
|1.9365
|1.9536
|2006.11.29 21:38
|1.9457
|0.00
|0.00
|-0.06
|-5.90
|16543252
|2006.11.29 15:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3146
|1.3297
|1.3126
|2006.11.29 16:19
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16543390
|2006.11.29 15:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9500
|1.9364
|1.9520
|2006.11.29 21:37
|1.9457
|0.00
|0.00
|-0.12
|-8.60
|16544321
|2006.11.29 15:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3161
|1.3297
|1.3141
|2006.11.29 16:19
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16547961
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9485
|1.9364
|1.9505
|2006.11.29 21:37
|1.9457
|0.00
|0.00
|-0.24
|-11.20
|16548472
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.26
|114.75
|116.46
|2006.11.30 01:40
|116.46
|0.00
|0.00
|0.37
|1.72
|16549800
|2006.11.29 16:19
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3139
|1.3290
|1.3119
|2006.11.29 18:27
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16553468
|2006.11.29 17:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3155
|1.3291
|1.3135
|2006.11.29 18:27
|1.3135
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16556662
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9469
|1.9363
|1.9489
|2006.11.29 21:37
|1.9459
|0.00
|0.00
|-0.48
|-8.00
|16557216
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9454
|1.9363
|1.9474
|2006.11.29 21:37
|1.9459
|0.00
|0.00
|-0.96
|8.00
|16558056
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2109
|1.1958
|1.2129
|2006.11.30 13:35
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.28
|-3.48
|16559716
|2006.11.29 18:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3136
|1.2985
|1.3156
|2006.11.29 19:01
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16564126
|2006.11.29 19:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3155
|1.3004
|1.3175
|2006.11.30 05:27
|1.3175
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.00
|16564367
|2006.11.29 19:02
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2094
|1.1958
|1.2114
|2006.11.30 13:35
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.57
|-4.31
|16572267
|2006.11.29 20:54
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9438
|1.9362
|1.9458
|2006.11.29 21:37
|1.9458
|0.00
|0.00
|-1.92
|64.00
|16574874
|2006.11.29 21:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9459
|1.9610
|1.9439
|2006.11.30 07:35
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|16585934
|2006.11.30 01:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.50
|114.99
|116.70
|2006.11.30 10:12
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|16587294
|2006.11.30 02:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.35
|114.99
|116.55
|2006.11.30 10:11
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.06
|16587725
|2006.11.30 02:05
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9475
|1.9611
|1.9455
|2006.11.30 07:35
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|16589154
|2006.11.30 02:11
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.19
|114.98
|116.39
|2006.11.30 10:11
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16595174
|2006.11.30 05:02
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9490
|1.9611
|1.9470
|2006.11.30 07:35
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|16596456
|2006.11.30 05:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3177
|1.3026
|1.3197
|2006.11.30 07:23
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16596569
|2006.11.30 05:28
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2079
|1.1958
|1.2099
|2006.11.30 13:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.31
|16601366
|2006.11.30 06:43
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9506
|1.9612
|1.9486
|2006.11.30 07:35
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|16603067
|2006.11.30 07:02
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9522
|1.9613
|1.9502
|2006.11.30 07:35
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|16604956
|2006.11.30 07:13
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2064
|1.1958
|1.2084
|2006.11.30 13:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16605310
|2006.11.30 07:17
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.03
|114.97
|116.23
|2006.11.30 10:11
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|16605761
|2006.11.30 07:22
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9537
|1.9613
|1.9517
|2006.11.30 07:35
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16606309
|2006.11.30 07:22
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9555
|1.9616
|1.9535
|2006.11.30 07:35
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|16607385
|2006.11.30 07:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3199
|1.3048
|1.3219
|2006.11.30 09:24
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16608656
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3184
|1.3048
|1.3204
|2006.11.30 09:24
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16610129
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9531
|1.9380
|1.9551
|2006.11.30 09:23
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16618157
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9555
|1.9404
|1.9575
|2006.11.30 09:24
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16618803
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3205
|1.3054
|1.3225
|2006.11.30 12:48
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16619679
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9579
|1.9428
|1.9599
|2006.11.30 12:13
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16620645
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9564
|1.9428
|1.9584
|2006.11.30 12:13
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16625138
|2006.11.30 10:12
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.23
|117.74
|116.03
|2006.11.30 14:57
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|16625635
|2006.11.30 10:19
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3190
|1.3054
|1.3210
|2006.11.30 12:48
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16627688
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9548
|1.9427
|1.9568
|2006.11.30 12:13
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|16631836
|2006.11.30 12:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9570
|1.9419
|1.9590
|2006.11.30 14:14
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16633108
|2006.11.30 12:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3210
|1.3059
|1.3230
|2006.11.30 13:30
|1.3213
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16636053
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3195
|1.3059
|1.3215
|2006.11.30 13:30
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16636960
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2046
|1.1955
|1.2066
|2006.11.30 13:35
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|26.52
|16637583
|2006.11.30 13:31
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3215
|1.3064
|1.3235
|2006.11.30 14:57
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16638547
|2006.11.30 13:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3198
|1.3062
|1.3218
|2006.11.30 14:57
|1.3218
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16639246
|2006.11.30 13:35
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2066
|1.2217
|1.2046
|2006.11.30 14:26
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16639811
|2006.11.30 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9555
|1.9419
|1.9575
|2006.11.30 14:14
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16641311
|2006.11.30 14:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9577
|1.9426
|1.9597
|2006.11.30 14:57
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16641938
|2006.11.30 14:26
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2042
|1.2193
|1.2022
|2006.11.30 14:57
|1.2022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|16644314
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2018
|1.2169
|1.1998
|2006.11.30 15:08
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16644347
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.00
|117.51
|115.80
|2006.11.30 15:07
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16644535
|2006.11.30 14:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9600
|1.9449
|1.9620
|2006.11.30 15:05
|1.9612
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|16644942
|2006.11.30 14:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3224
|1.3073
|1.3244
|2006.11.30 15:05
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|16645860
|2006.11.30 14:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3209
|1.3073
|1.3229
|2006.11.30 15:04
|1.3229
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16647095
|2006.11.30 15:02
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9584
|1.9448
|1.9604
|2006.11.30 15:04
|1.9604
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16648301
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|1.9467
|1.9638
|2006.11.30 15:45
|1.9638
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16648386
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3236
|1.3085
|1.3256
|2006.11.30 15:45
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16650371
|2006.11.30 15:08
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.74
|117.27
|115.56
|2006.11.30 16:14
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|16650652
|2006.11.30 15:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1991
|1.2142
|1.1971
|2006.11.30 16:14
|1.1971
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16657782
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9641
|1.9490
|1.9661
|2006.11.30 15:57
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16661169
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9515
|1.9686
|2006.11.30 16:15
|1.9686
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16665303
|2006.11.30 16:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9694
|1.9543
|1.9714
|2006.11.30 17:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16668443
|2006.11.30 16:26
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9679
|1.9543
|1.9699
|2006.11.30 17:02
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|0.00
|0.00
|-3.16
|502.65
|Closed P/L:
|499.49
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16658167
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3259
|1.3108
|1.3279
|1.3243
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.60
|16664693
|2006.11.30 16:14
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1965
|1.2118
|1.1947
|1.1984
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.59
|16664932
|2006.11.30 16:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.53
|117.04
|115.33
|115.75
|0.00
|0.00
|-0.15
|-1.90
|16672185
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|1.9652
|0.00
|0.00
|-0.02
|-5.00
|16673820
|2006.11.30 17:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|1.9652
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.00
|16674784
|2006.11.30 17:46
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.68
|117.04
|115.48
|115.75
|0.00
|0.00
|-0.30
|-1.21
|16678156
|2006.11.30 18:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9671
|1.9550
|1.9691
|1.9652
|0.00
|0.00
|-0.08
|-7.60
|16678843
|2006.11.30 19:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1980
|1.2116
|1.1960
|1.1984
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.67
|16680988
|2006.11.30 19:36
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3244
|1.3108
|1.3264
|1.3243
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.20
|16681286
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9656
|1.9550
|1.9676
|1.9652
|0.00
|0.00
|-0.16
|-3.20
|0.00
|0.00
|-1.34
|-29.97
|Floating P/L:
|-31.31
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|499.49
|Floating P/L:
|-31.31
|Margin:
|240.00
|Balance:
|5 499.49
|Equity:
|5 468.18
|Free Margin:
|5 228.18
|Details:
|Gross Profit:
|726.65
|Gross Loss:
|227.16
|Total Net Profit:
|499.49
|Profit Factor:
|3.20
|Expected Payoff:
|2.96
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|82.80 (1.51%)
|Relative Drawdown:
|1.51% (82.80)
|Total Trades:
|169
|Short Positions (won %):
|67 (65.67%)
|Long Positions (won %):
|102 (78.43%)
|Profit Trades (% of total):
|124 (73.37%)
|Loss trades (% of total):
|45 (26.63%)
|Largest
|profit trade:
|128.00
|loss trade:
|-23.20
|Average
|profit trade:
|5.86
|loss trade:
|-5.05
|Maximum
|consecutive wins ($):
|22 (44.97)
|consecutive losses ($):
|5 (-82.80)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|137.06 (5)
|consecutive loss (count):
|-82.80 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2