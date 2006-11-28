MIG Investments SA

Account: 107200 Name: Franta Cech Currency: EUR 2006 November 30, 11:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36074072006.11.28 00:49balanceDeposit5 000.00
36074622006.11.28 00:55sell0.10usdcad1.13250.00001.12952006.11.28 11:311.12950.000.000.0020.19
36074642006.11.28 00:55sell0.10usdjpy116.030.00115.732006.11.28 14:35116.060.000.000.00-1.96
36074662006.11.28 00:55buy0.10gbpusd1.93890.00001.94192006.11.28 08:531.94110.000.000.0016.74
36074712006.11.28 00:55sell0.10usdchf1.20590.00001.20292006.11.28 09:071.20380.000.000.0013.26
36074852006.11.28 00:57buy0.10eurusd1.31340.00001.31642006.11.28 09:061.31510.000.000.0012.93
36075132006.11.28 00:58buy0.10audusd0.77830.00000.78132006.11.28 15:230.78130.000.000.0022.79
36078732006.11.28 01:29buy0.20gbpusd1.93790.00001.94092006.11.28 08:531.94090.000.000.0045.67
36110412006.11.28 06:54sell0.20usdchf1.20690.00001.20392006.11.28 09:071.20390.000.000.0037.88
36111062006.11.28 06:56buy0.20eurusd1.31230.00001.31532006.11.28 09:061.31530.000.000.0045.62
36111702006.11.28 06:58sell0.20usdjpy116.140.00115.842006.11.28 14:34116.070.000.000.009.16
36130082006.11.28 08:53buy0.10gbpusd1.94160.00001.94462006.11.28 09:071.94460.000.000.0022.81
36136972006.11.28 09:07buy0.10eurusd1.31550.00001.31852006.11.28 11:021.31530.000.000.00-1.52
36137642006.11.28 09:07sell0.10usdchf1.20340.00001.20042006.11.28 14:351.20410.000.000.00-4.42
36137822006.11.28 09:07buy0.10gbpusd1.94550.00001.94852006.11.28 09:411.94610.000.000.004.56
36139232006.11.28 09:09buy0.20gbpusd1.94450.00001.94752006.11.28 09:401.94540.000.000.0013.70
36142462006.11.28 09:23sell0.20usdchf1.20450.00001.20152006.11.28 14:351.20410.000.000.005.05
36143392006.11.28 09:26buy0.40gbpusd1.94340.00001.94642006.11.28 09:401.94520.000.000.0054.78
36143832006.11.28 09:27buy0.20eurusd1.31440.00001.31742006.11.28 11:021.31530.000.000.0013.69
36146232006.11.28 09:35sell0.40usdjpy116.270.00115.972006.11.28 14:34116.060.000.000.0054.92
36147582006.11.28 09:41buy0.10gbpusd1.94630.00001.94932006.11.28 14:301.94710.000.000.006.09
36148322006.11.28 09:44buy0.20gbpusd1.94520.00001.94822006.11.28 14:301.94710.000.000.0028.88
36148852006.11.28 09:46sell0.40usdchf1.20560.00001.20262006.11.28 14:351.20360.000.000.0050.44
36149152006.11.28 09:46buy0.40gbpusd1.94420.00001.94722006.11.28 14:301.94720.000.000.0091.22
36150062006.11.28 09:48buy0.40eurusd1.31340.00001.31642006.11.28 11:021.31520.000.000.0054.74
36164622006.11.28 11:02buy0.10eurusd1.31540.00001.31842006.11.28 14:341.31720.000.000.0013.67
36167072006.11.28 11:10buy0.20eurusd1.31430.00001.31732006.11.28 14:341.31730.000.000.0045.55
36171282006.11.28 11:32sell0.10usdcad1.12920.00001.12622006.11.28 14:351.12930.000.000.00-0.67
36176952006.11.28 12:04sell0.20usdcad1.13040.00001.12742006.11.28 14:341.12930.000.000.0014.79
36178842006.11.28 12:18sell0.40usdcad1.13150.00001.12852006.11.28 14:341.12950.000.000.0053.76
36200752006.11.28 14:31buy0.10gbpusd1.94730.00001.95032006.11.28 15:521.95030.000.000.0022.77
36205922006.11.28 14:35buy0.10eurusd1.31780.00001.32082006.11.28 15:371.31730.000.000.00-3.80
36207022006.11.28 14:35sell0.10usdjpy116.070.00115.772006.11.29 01:13115.900.000.00-1.1411.11
36207342006.11.28 14:36sell0.10usdchf1.20390.00001.20092006.11.28 19:171.20340.000.000.003.15
36207782006.11.28 14:36buy0.20eurusd1.31680.00001.31982006.11.28 15:361.31730.000.000.007.59
36208602006.11.28 14:37sell0.20usdchf1.20510.00001.20212006.11.28 19:171.20380.000.000.0016.37
36212432006.11.28 14:49sell0.20usdjpy116.200.00115.902006.11.29 01:13115.900.000.00-2.2939.21
36213032006.11.28 14:49buy0.40eurusd1.31570.00001.31872006.11.28 15:361.31750.000.000.0054.65
36221542006.11.28 15:23buy0.10audusd0.78140.00000.78442006.11.28 20:470.78440.000.000.0022.74
36222532006.11.28 15:27sell0.40usdchf1.20620.00001.20322006.11.28 19:161.20410.000.000.0052.90
36225592006.11.28 15:37buy0.10eurusd1.31760.00001.32062006.11.28 19:061.31750.000.000.00-0.76
36227272006.11.28 15:46buy0.20eurusd1.31650.00001.31952006.11.28 19:061.31740.000.000.0013.66
36228902006.11.28 15:52buy0.10gbpusd1.95000.00001.95302006.11.28 19:151.94950.000.000.00-3.80
36229482006.11.28 15:54buy0.20gbpusd1.94890.00001.95192006.11.28 19:151.94950.000.000.009.10
36233252006.11.28 16:01buy0.40eurusd1.31550.00001.31852006.11.28 19:061.31740.000.000.0057.69
36233602006.11.28 16:01buy0.40gbpusd1.94780.00001.95082006.11.28 19:151.94960.000.000.0054.65
36274282006.11.28 19:06buy0.10eurusd1.31760.00001.32062006.11.28 21:481.32060.000.000.0022.72
36276562006.11.28 19:15buy0.10gbpusd1.94960.00001.95262006.11.28 19:371.95260.000.000.0022.72
36279092006.11.28 19:17sell0.10usdchf1.20310.00001.20012006.11.28 19:371.20290.000.000.001.26
36280762006.11.28 19:19sell0.20usdchf1.20420.00001.20122006.11.28 19:371.20320.000.000.0012.59
36282332006.11.28 19:21sell0.40usdchf1.20530.00001.20232006.11.28 19:371.20330.000.000.0050.39
36287592006.11.28 19:38buy0.10gbpusd1.95200.00001.95502006.11.28 20:391.95150.000.000.00-3.79
36287862006.11.28 19:38sell0.10usdchf1.20340.00001.20042006.11.28 20:311.20390.000.000.00-3.15
36288462006.11.28 19:38buy0.20gbpusd1.95090.00001.95392006.11.28 20:391.95160.000.000.0010.62
36289252006.11.28 19:39sell0.20usdchf1.20450.00001.20152006.11.28 20:311.20370.000.000.0010.08
36289392006.11.28 19:39buy0.40gbpusd1.94980.00001.95282006.11.28 20:391.95160.000.000.0054.59
36292062006.11.28 19:51sell0.40usdchf1.20550.00001.20252006.11.28 20:301.20350.000.000.0050.40
36301562006.11.28 20:39buy0.10gbpusd1.95190.00001.95492006.11.29 00:521.95390.000.00-0.0815.15
36302552006.11.28 20:47buy0.10audusd0.78460.00000.78762006.11.29 14:290.78420.000.000.08-3.04
36303172006.11.28 20:52buy0.20audusd0.78360.00000.78662006.11.29 14:290.78410.000.000.157.60
36305952006.11.28 21:05buy0.20gbpusd1.95080.00001.95382006.11.29 00:521.95380.000.00-0.1545.44
36315102006.11.28 21:48buy0.10eurusd1.32080.00001.32382006.11.29 07:271.32040.000.00-0.57-3.03
36322292006.11.28 22:45buy0.20eurusd1.31970.00001.32272006.11.29 07:271.32060.000.00-1.1413.63
36335532006.11.29 00:53buy0.10gbpusd1.95450.00001.95752006.11.29 01:241.95420.000.000.00-2.27
36337302006.11.29 00:57buy0.20gbpusd1.95340.00001.95642006.11.29 01:241.95430.000.000.0013.62
36338962006.11.29 01:03buy0.40gbpusd1.95240.00001.95542006.11.29 01:241.95420.000.000.0054.47
36343802006.11.29 01:25buy0.10gbpusd1.95450.00001.95752006.11.29 07:261.95450.000.000.000.00
36345742006.11.29 01:36buy0.20gbpusd1.95340.00001.95642006.11.29 07:261.95430.000.000.0013.64
36359832006.11.29 03:47buy0.40gbpusd1.95240.00001.95542006.11.29 07:261.95420.000.000.0054.53
36360922006.11.29 03:58buy0.40eurusd1.31870.00001.32172006.11.29 07:261.32050.000.000.0054.52
36362902006.11.29 04:22buy0.40audusd0.78240.00000.78542006.11.29 14:290.78420.000.000.0054.72
36378442006.11.29 07:26buy0.10gbpusd1.95460.00001.95762006.11.30 09:171.95260.000.00-0.23-15.17
36378672006.11.29 07:27buy0.10eurusd1.32050.00001.32352006.11.30 10:241.32030.000.00-1.71-1.51
36380342006.11.29 07:35buy0.20gbpusd1.95350.00001.95652006.11.30 09:171.95260.000.00-0.46-13.65
36383652006.11.29 08:00buy0.40gbpusd1.95250.00001.95552006.11.30 08:221.95550.000.00-0.9190.98
36384562006.11.29 08:01buy0.20eurusd1.31950.00001.32252006.11.30 10:241.32010.000.00-3.429.09
36391192006.11.29 08:44buy0.40eurusd1.31830.00001.32132006.11.30 10:241.32010.000.00-6.8454.54
36447582006.11.29 14:29buy0.10audusd0.78440.00000.78742006.11.30 09:230.78640.000.000.2315.17
36448962006.11.29 14:30buy0.20audusd0.78340.00000.78642006.11.30 09:230.78640.000.000.4645.51
36597552006.11.30 09:18buy0.10gbpusd1.95290.00001.95592006.11.30 10:241.95590.000.000.0022.72
  0.00 0.00 -18.02 1 856.64
Closed P/L: 1 838.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36207422006.11.28 14:36sell0.10usdcad1.12900.00001.1260 1.13880.000.00-1.20-65.23
36212752006.11.28 14:49sell0.20usdcad1.13010.00001.1271 1.13880.000.00-2.40-115.81
36241642006.11.28 16:18sell0.40usdcad1.13130.00001.1283 1.13880.000.00-4.82-199.68
36300492006.11.28 20:31sell0.10usdchf1.20370.00001.2007 1.20720.000.00-3.39-21.98
36391282006.11.29 08:45sell0.20usdchf1.20470.00001.2017 1.20720.000.00-5.09-31.40
36395882006.11.29 09:04sell0.40usdchf1.20580.00001.2028 1.20720.000.00-10.17-35.17
36340892006.11.29 01:13sell0.10usdjpy115.860.00115.56 116.300.000.00-3.43-28.68
36395372006.11.29 09:03sell0.20usdjpy115.970.00115.67 116.300.000.00-6.86-43.02
36400182006.11.29 09:18sell0.40usdjpy116.080.00115.78 116.300.000.00-13.71-57.36
36599002006.11.30 09:24buy0.10audusd0.78670.00000.7897 0.78660.000.000.00-0.76
36614262006.11.30 10:24buy0.20gbpusd1.95590.00001.9589 1.95620.000.000.004.55
36615542006.11.30 10:25buy0.20eurusd1.32090.00001.3239 1.31900.000.000.00-28.81
36617392006.11.30 10:28buy0.40eurusd1.31980.00001.3228 1.31900.000.000.00-24.26
36629022006.11.30 11:19buy0.80eurusd1.31880.00001.3218 1.31900.000.000.0012.13
  0.00 0.00 -51.07 -635.48
 Floating P/L: -686.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 838.62 Floating P/L: -686.55 Margin: 1 675.07
Balance: 6 838.62 Equity: 6 152.07 Free Margin: 4 477.00