MIG Investments SA
|Account: 107200
|Name: Franta Cech
|Currency: EUR
|2006 November 30, 11:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3607407
|2006.11.28 00:49
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3607462
|2006.11.28 00:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1325
|0.0000
|1.1295
|2006.11.28 11:31
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|20.19
|3607464
|2006.11.28 00:55
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|0.00
|115.73
|2006.11.28 14:35
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|3607466
|2006.11.28 00:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9389
|0.0000
|1.9419
|2006.11.28 08:53
|1.9411
|0.00
|0.00
|0.00
|16.74
|3607471
|2006.11.28 00:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2059
|0.0000
|1.2029
|2006.11.28 09:07
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|13.26
|3607485
|2006.11.28 00:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3164
|2006.11.28 09:06
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|12.93
|3607513
|2006.11.28 00:58
|buy
|0.10
|audusd
|0.7783
|0.0000
|0.7813
|2006.11.28 15:23
|0.7813
|0.00
|0.00
|0.00
|22.79
|3607873
|2006.11.28 01:29
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9379
|0.0000
|1.9409
|2006.11.28 08:53
|1.9409
|0.00
|0.00
|0.00
|45.67
|3611041
|2006.11.28 06:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2039
|2006.11.28 09:07
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|37.88
|3611106
|2006.11.28 06:56
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3123
|0.0000
|1.3153
|2006.11.28 09:06
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|45.62
|3611170
|2006.11.28 06:58
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|0.00
|115.84
|2006.11.28 14:34
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|3613008
|2006.11.28 08:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9416
|0.0000
|1.9446
|2006.11.28 09:07
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.00
|22.81
|3613697
|2006.11.28 09:07
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3185
|2006.11.28 11:02
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.52
|3613764
|2006.11.28 09:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|2006.11.28 14:35
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.42
|3613782
|2006.11.28 09:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9455
|0.0000
|1.9485
|2006.11.28 09:41
|1.9461
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|3613923
|2006.11.28 09:09
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9445
|0.0000
|1.9475
|2006.11.28 09:40
|1.9454
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|3614246
|2006.11.28 09:23
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2015
|2006.11.28 14:35
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|5.05
|3614339
|2006.11.28 09:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9434
|0.0000
|1.9464
|2006.11.28 09:40
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|54.78
|3614383
|2006.11.28 09:27
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3144
|0.0000
|1.3174
|2006.11.28 11:02
|1.3153
|0.00
|0.00
|0.00
|13.69
|3614623
|2006.11.28 09:35
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.27
|0.00
|115.97
|2006.11.28 14:34
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|54.92
|3614758
|2006.11.28 09:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9463
|0.0000
|1.9493
|2006.11.28 14:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|3614832
|2006.11.28 09:44
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9452
|0.0000
|1.9482
|2006.11.28 14:30
|1.9471
|0.00
|0.00
|0.00
|28.88
|3614885
|2006.11.28 09:46
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2056
|0.0000
|1.2026
|2006.11.28 14:35
|1.2036
|0.00
|0.00
|0.00
|50.44
|3614915
|2006.11.28 09:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9442
|0.0000
|1.9472
|2006.11.28 14:30
|1.9472
|0.00
|0.00
|0.00
|91.22
|3615006
|2006.11.28 09:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3134
|0.0000
|1.3164
|2006.11.28 11:02
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|54.74
|3616462
|2006.11.28 11:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|0.0000
|1.3184
|2006.11.28 14:34
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|13.67
|3616707
|2006.11.28 11:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3173
|2006.11.28 14:34
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|45.55
|3617128
|2006.11.28 11:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1292
|0.0000
|1.1262
|2006.11.28 14:35
|1.1293
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.67
|3617695
|2006.11.28 12:04
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1304
|0.0000
|1.1274
|2006.11.28 14:34
|1.1293
|0.00
|0.00
|0.00
|14.79
|3617884
|2006.11.28 12:18
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1315
|0.0000
|1.1285
|2006.11.28 14:34
|1.1295
|0.00
|0.00
|0.00
|53.76
|3620075
|2006.11.28 14:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9473
|0.0000
|1.9503
|2006.11.28 15:52
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|22.77
|3620592
|2006.11.28 14:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3208
|2006.11.28 15:37
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|3620702
|2006.11.28 14:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.07
|0.00
|115.77
|2006.11.29 01:13
|115.90
|0.00
|0.00
|-1.14
|11.11
|3620734
|2006.11.28 14:36
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.2009
|2006.11.28 19:17
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|3.15
|3620778
|2006.11.28 14:36
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3198
|2006.11.28 15:36
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|7.59
|3620860
|2006.11.28 14:37
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2051
|0.0000
|1.2021
|2006.11.28 19:17
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|16.37
|3621243
|2006.11.28 14:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.90
|2006.11.29 01:13
|115.90
|0.00
|0.00
|-2.29
|39.21
|3621303
|2006.11.28 14:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3157
|0.0000
|1.3187
|2006.11.28 15:36
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|54.65
|3622154
|2006.11.28 15:23
|buy
|0.10
|audusd
|0.7814
|0.0000
|0.7844
|2006.11.28 20:47
|0.7844
|0.00
|0.00
|0.00
|22.74
|3622253
|2006.11.28 15:27
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|1.2032
|2006.11.28 19:16
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|52.90
|3622559
|2006.11.28 15:37
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3206
|2006.11.28 19:06
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3622727
|2006.11.28 15:46
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3195
|2006.11.28 19:06
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|13.66
|3622890
|2006.11.28 15:52
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9500
|0.0000
|1.9530
|2006.11.28 19:15
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|3622948
|2006.11.28 15:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9489
|0.0000
|1.9519
|2006.11.28 19:15
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|3623325
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3185
|2006.11.28 19:06
|1.3174
|0.00
|0.00
|0.00
|57.69
|3623360
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9478
|0.0000
|1.9508
|2006.11.28 19:15
|1.9496
|0.00
|0.00
|0.00
|54.65
|3627428
|2006.11.28 19:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3176
|0.0000
|1.3206
|2006.11.28 21:48
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|22.72
|3627656
|2006.11.28 19:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9526
|2006.11.28 19:37
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|22.72
|3627909
|2006.11.28 19:17
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2031
|0.0000
|1.2001
|2006.11.28 19:37
|1.2029
|0.00
|0.00
|0.00
|1.26
|3628076
|2006.11.28 19:19
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2042
|0.0000
|1.2012
|2006.11.28 19:37
|1.2032
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|3628233
|2006.11.28 19:21
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2053
|0.0000
|1.2023
|2006.11.28 19:37
|1.2033
|0.00
|0.00
|0.00
|50.39
|3628759
|2006.11.28 19:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9520
|0.0000
|1.9550
|2006.11.28 20:39
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.79
|3628786
|2006.11.28 19:38
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2034
|0.0000
|1.2004
|2006.11.28 20:31
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.15
|3628846
|2006.11.28 19:38
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9539
|2006.11.28 20:39
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|10.62
|3628925
|2006.11.28 19:39
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2015
|2006.11.28 20:31
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|10.08
|3628939
|2006.11.28 19:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9498
|0.0000
|1.9528
|2006.11.28 20:39
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|54.59
|3629206
|2006.11.28 19:51
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2055
|0.0000
|1.2025
|2006.11.28 20:30
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|50.40
|3630156
|2006.11.28 20:39
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|0.0000
|1.9549
|2006.11.29 00:52
|1.9539
|0.00
|0.00
|-0.08
|15.15
|3630255
|2006.11.28 20:47
|buy
|0.10
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7876
|2006.11.29 14:29
|0.7842
|0.00
|0.00
|0.08
|-3.04
|3630317
|2006.11.28 20:52
|buy
|0.20
|audusd
|0.7836
|0.0000
|0.7866
|2006.11.29 14:29
|0.7841
|0.00
|0.00
|0.15
|7.60
|3630595
|2006.11.28 21:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9538
|2006.11.29 00:52
|1.9538
|0.00
|0.00
|-0.15
|45.44
|3631510
|2006.11.28 21:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3238
|2006.11.29 07:27
|1.3204
|0.00
|0.00
|-0.57
|-3.03
|3632229
|2006.11.28 22:45
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3197
|0.0000
|1.3227
|2006.11.29 07:27
|1.3206
|0.00
|0.00
|-1.14
|13.63
|3633553
|2006.11.29 00:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9575
|2006.11.29 01:24
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.27
|3633730
|2006.11.29 00:57
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 01:24
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|13.62
|3633896
|2006.11.29 01:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9554
|2006.11.29 01:24
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|54.47
|3634380
|2006.11.29 01:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9575
|2006.11.29 07:26
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3634574
|2006.11.29 01:36
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9534
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 07:26
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|13.64
|3635983
|2006.11.29 03:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9554
|2006.11.29 07:26
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|54.53
|3636092
|2006.11.29 03:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3217
|2006.11.29 07:26
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|54.52
|3636290
|2006.11.29 04:22
|buy
|0.40
|audusd
|0.7824
|0.0000
|0.7854
|2006.11.29 14:29
|0.7842
|0.00
|0.00
|0.00
|54.72
|3637844
|2006.11.29 07:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9546
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 09:17
|1.9526
|0.00
|0.00
|-0.23
|-15.17
|3637867
|2006.11.29 07:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3205
|0.0000
|1.3235
|2006.11.30 10:24
|1.3203
|0.00
|0.00
|-1.71
|-1.51
|3638034
|2006.11.29 07:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9535
|0.0000
|1.9565
|2006.11.30 09:17
|1.9526
|0.00
|0.00
|-0.46
|-13.65
|3638365
|2006.11.29 08:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|1.9555
|2006.11.30 08:22
|1.9555
|0.00
|0.00
|-0.91
|90.98
|3638456
|2006.11.29 08:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3195
|0.0000
|1.3225
|2006.11.30 10:24
|1.3201
|0.00
|0.00
|-3.42
|9.09
|3639119
|2006.11.29 08:44
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3213
|2006.11.30 10:24
|1.3201
|0.00
|0.00
|-6.84
|54.54
|3644758
|2006.11.29 14:29
|buy
|0.10
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7874
|2006.11.30 09:23
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.23
|15.17
|3644896
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.20
|audusd
|0.7834
|0.0000
|0.7864
|2006.11.30 09:23
|0.7864
|0.00
|0.00
|0.46
|45.51
|3659755
|2006.11.30 09:18
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9529
|0.0000
|1.9559
|2006.11.30 10:24
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|22.72
|
|0.00
|0.00
|-18.02
|1 856.64
|Closed P/L:
|1 838.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3620742
|2006.11.28 14:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1290
|0.0000
|1.1260
|
|1.1388
|0.00
|0.00
|-1.20
|-65.23
|3621275
|2006.11.28 14:49
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1301
|0.0000
|1.1271
|
|1.1388
|0.00
|0.00
|-2.40
|-115.81
|3624164
|2006.11.28 16:18
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1313
|0.0000
|1.1283
|
|1.1388
|0.00
|0.00
|-4.82
|-199.68
|3630049
|2006.11.28 20:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2037
|0.0000
|1.2007
|
|1.2072
|0.00
|0.00
|-3.39
|-21.98
|3639128
|2006.11.29 08:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2017
|
|1.2072
|0.00
|0.00
|-5.09
|-31.40
|3639588
|2006.11.29 09:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2028
|
|1.2072
|0.00
|0.00
|-10.17
|-35.17
|3634089
|2006.11.29 01:13
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.56
|
|116.30
|0.00
|0.00
|-3.43
|-28.68
|3639537
|2006.11.29 09:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.97
|0.00
|115.67
|
|116.30
|0.00
|0.00
|-6.86
|-43.02
|3640018
|2006.11.29 09:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.08
|0.00
|115.78
|
|116.30
|0.00
|0.00
|-13.71
|-57.36
|3659900
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.10
|audusd
|0.7867
|0.0000
|0.7897
|
|0.7866
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|3661426
|2006.11.30 10:24
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9559
|0.0000
|1.9589
|
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|3661554
|2006.11.30 10:25
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3239
|
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.81
|3661739
|2006.11.30 10:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3198
|0.0000
|1.3228
|
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.26
|3662902
|2006.11.30 11:19
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3188
|0.0000
|1.3218
|
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|
|0.00
|0.00
|-51.07
|-635.48
|
|Floating P/L:
|-686.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 838.62
|Floating P/L:
|-686.55
|Margin:
|1 675.07
|Balance:
|6 838.62
|Equity:
|6 152.07
|Free Margin:
|4 477.00