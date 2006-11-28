MIG Investments SA

Account: 107202 Name: Franta Cech Currency: EUR 2006 November 30, 11:48
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36074422006.11.28 00:52balanceDeposit5 000.00
36074632006.11.28 00:55sell0.20usdjpy116.02117.52115.722006.11.28 03:35115.930.000.000.0011.81
36074652006.11.28 00:55buy0.20gbpusd1.93891.92391.94192006.11.28 02:381.93980.000.000.0013.70
36074702006.11.28 00:55sell0.20usdchf1.20591.22091.20292006.11.28 09:061.20430.000.000.0020.20
36074732006.11.28 00:56buy0.20usdcad1.13271.11771.13572006.11.28 16:591.13170.000.000.00-13.44
36074862006.11.28 00:57buy0.20eurusd1.31341.29841.31642006.11.28 08:531.31410.000.000.0010.65
36074912006.11.28 00:57sell0.20audusd0.77800.79300.77502006.11.28 12:170.77890.000.000.00-13.69
36075362006.11.28 00:59sell0.40usdjpy116.12117.52115.822006.11.28 03:34115.930.000.000.0049.88
36078722006.11.28 01:29buy0.40gbpusd1.93791.92391.94092006.11.28 02:381.93970.000.000.0054.79
36081742006.11.28 02:07sell0.40audusd0.77900.79300.77602006.11.28 12:170.77880.000.000.006.08
36085102006.11.28 02:39buy0.20gbpusd1.93991.92491.94292006.11.28 08:131.93890.000.000.00-15.23
36086512006.11.28 02:52buy0.40gbpusd1.93881.92481.94182006.11.28 08:121.93900.000.000.006.09
36089992006.11.28 03:35sell0.20usdjpy115.91117.41115.612006.11.28 09:08116.020.000.000.00-14.42
36102962006.11.28 05:49sell0.40usdjpy116.02117.42115.722006.11.28 09:08116.000.000.000.005.25
36105332006.11.28 06:08buy0.80gbpusd1.93781.92481.94082006.11.28 08:121.93900.000.000.0073.13
36105362006.11.28 06:08sell0.80usdjpy116.12117.42115.822006.11.28 09:08115.990.000.000.0068.14
36110402006.11.28 06:54sell0.40usdchf1.20691.22091.20392006.11.28 09:061.20490.000.000.0050.49
36111102006.11.28 06:56buy0.40eurusd1.31231.29831.31532006.11.28 08:531.31400.000.000.0051.75
36121342006.11.28 08:13sell0.20gbpusd1.93901.95401.93602006.11.29 00:521.95400.000.000.00-227.17
36128622006.11.28 08:49buy0.40usdcad1.13171.11771.13472006.11.28 16:591.13190.000.000.005.37
36129072006.11.28 08:52sell0.40gbpusd1.94021.95421.93722006.11.29 00:521.95420.000.000.00-424.05
36129892006.11.28 08:53sell0.80gbpusd1.94141.95441.93842006.11.29 00:521.95420.000.000.00-775.23
36130372006.11.28 08:54sell0.20eurusd1.31421.32921.31122006.11.28 09:481.31310.000.000.0016.75
36136612006.11.28 09:07sell0.20usdchf1.20401.21901.20102006.11.28 14:341.20410.000.000.00-1.26
36136912006.11.28 09:07sell0.40eurusd1.31531.32931.31232006.11.28 09:481.31360.000.000.0051.77
36138742006.11.28 09:08buy0.20usdjpy116.02114.52116.322006.11.28 09:49116.320.000.000.0039.29
36143382006.11.28 09:26sell0.40usdchf1.20501.21901.20202006.11.28 14:341.20440.000.000.0015.13
36149952006.11.28 09:48sell0.80usdchf1.20611.21911.20312006.11.28 14:341.20470.000.000.0070.60
36150572006.11.28 09:49sell0.20eurusd1.31271.32771.30972006.11.28 12:351.31370.000.000.00-15.22
36150802006.11.28 09:49buy0.20usdjpy116.33114.83116.632006.11.28 16:05116.230.000.000.00-13.09
36151632006.11.28 09:51sell0.40eurusd1.31371.32771.31072006.11.28 12:351.31370.000.000.000.00
36159982006.11.28 10:38buy0.40usdjpy116.22114.82116.522006.11.28 16:05116.220.000.000.000.00
36160292006.11.28 10:38sell0.80eurusd1.31481.32781.31182006.11.28 12:351.31360.000.000.0073.08
36161612006.11.28 10:46buy0.80usdcad1.13061.11761.13362006.11.28 16:591.13190.000.000.0069.90
36170182006.11.28 11:24sell0.80audusd0.78000.79300.77702006.11.28 12:170.77880.000.000.0073.02
36178772006.11.28 12:18buy0.20audusd0.77890.76390.78192006.11.28 15:370.78190.000.000.0045.54
36181652006.11.28 12:35buy0.20eurusd1.31391.29891.31692006.11.28 14:331.31690.000.000.0045.56
36203852006.11.28 14:33buy0.20eurusd1.31701.30201.32002006.11.28 15:361.31730.000.000.004.55
36204322006.11.28 14:34buy0.80usdjpy116.09114.79116.392006.11.28 16:04116.240.000.000.0078.55
36205752006.11.28 14:34buy0.20usdchf1.20391.18891.20692006.11.28 15:591.20690.000.000.0037.76
36212252006.11.28 14:48buy0.40eurusd1.31591.30191.31892006.11.28 15:361.31760.000.000.0051.61
36225432006.11.28 15:37buy0.20eurusd1.31751.30251.32052006.11.28 19:061.31700.000.000.00-7.59
36225712006.11.28 15:37buy0.20audusd0.78220.76720.78522006.11.28 18:150.78270.000.000.007.60
36230882006.11.28 15:59buy0.20usdchf1.20721.19221.21022006.11.29 09:081.20610.000.001.32-13.84
36230932006.11.28 15:59buy0.40eurusd1.31641.30241.31942006.11.28 19:061.31690.000.000.0015.19
36233692006.11.28 16:01buy0.80eurusd1.31541.30241.31842006.11.28 19:061.31660.000.000.0072.92
36234532006.11.28 16:02buy0.40audusd0.78120.76720.78422006.11.28 18:130.78290.000.000.0051.66
36236832006.11.28 16:05sell0.20usdjpy116.25117.75115.952006.11.28 19:16115.950.000.000.0039.24
36248712006.11.28 17:00buy0.20usdcad1.13181.11681.13482006.11.28 19:261.13070.000.000.00-14.77
36262242006.11.28 18:08buy0.40usdchf1.20621.19221.20922006.11.29 09:081.20600.000.002.65-5.03
36263072006.11.28 18:15buy0.20audusd0.78310.76810.78612006.11.29 12:550.78370.000.000.159.12
36273702006.11.28 19:06buy0.20eurusd1.31761.30261.32062006.11.28 21:481.32060.000.000.0045.43
36276032006.11.28 19:15buy0.80usdchf1.20511.19211.20812006.11.29 09:071.20640.000.005.2965.46
36277092006.11.28 19:16buy0.40usdcad1.13061.11661.13362006.11.28 19:261.13080.000.000.005.37
36277592006.11.28 19:16sell0.20usdjpy115.96117.46115.662006.11.28 20:20116.030.000.000.00-9.15
36279422006.11.28 19:17buy0.80usdcad1.12951.11651.13252006.11.28 19:261.13080.000.000.0069.80
36281272006.11.28 19:19sell0.40usdjpy116.06117.46115.762006.11.28 20:20116.030.000.000.007.85
36284022006.11.28 19:26buy0.20usdcad1.13111.11611.13412006.11.29 01:291.13190.000.000.3410.70
36292312006.11.28 19:51sell0.80usdjpy116.17117.47115.872006.11.28 20:20116.040.000.000.0068.00
36298232006.11.28 20:20sell0.20usdjpy116.02117.52115.722006.11.29 00:53116.060.000.00-2.29-5.21
36303822006.11.28 20:55sell0.40usdjpy116.12117.52115.822006.11.29 00:52116.060.000.00-4.5715.66
36315092006.11.28 21:48buy0.20eurusd1.32081.30581.32382006.11.29 00:531.32150.000.00-1.1410.59
36322282006.11.28 22:45buy0.40eurusd1.31971.30571.32272006.11.29 00:531.32170.000.00-2.2760.53
36329452006.11.29 00:01sell0.80usdjpy116.23117.53115.932006.11.29 00:52116.100.000.000.0067.84
36335162006.11.29 00:52buy0.20gbpusd1.95411.93911.95712006.11.29 01:151.95330.000.000.00-12.12
36336032006.11.29 00:53sell0.20usdjpy115.99117.49115.692006.11.29 02:15115.690.000.000.0039.29
36336192006.11.29 00:53buy0.20eurusd1.32141.30641.32442006.11.29 07:261.32030.000.000.00-16.66
36337532006.11.29 00:57buy0.40usdcad1.12971.11571.13272006.11.29 01:281.13180.000.000.0056.18
36337762006.11.29 00:58buy0.40gbpusd1.95301.93901.95602006.11.29 01:151.95320.000.000.006.06
36337852006.11.29 00:58buy0.40eurusd1.32011.30611.32312006.11.29 07:261.32040.000.000.009.09
36339422006.11.29 01:04buy0.80gbpusd1.95191.93891.95492006.11.29 01:151.95320.000.000.0078.76
36341402006.11.29 01:16buy0.20gbpusd1.95381.93881.95682006.11.29 07:091.95300.000.000.00-12.12
36344722006.11.29 01:29buy0.20usdcad1.13221.11721.13522006.11.29 12:501.13520.000.000.0040.13
36349542006.11.29 02:11buy0.40gbpusd1.95271.93871.95572006.11.29 07:091.95330.000.000.0018.18
36358972006.11.29 03:38buy0.80eurusd1.31911.30611.32212006.11.29 07:261.32030.000.000.0072.71
36361552006.11.29 04:04buy0.80gbpusd1.95171.93871.95472006.11.29 07:091.95290.000.000.0072.74
36378332006.11.29 07:26sell0.20eurusd1.32061.33561.31762006.11.29 09:041.31760.000.000.0045.54
36383682006.11.29 08:00sell0.20gbpusd1.95221.96721.94922006.11.29 09:041.94920.000.000.0045.54
36395712006.11.29 09:04sell0.20eurusd1.31721.33221.31422006.11.29 14:301.31420.000.000.0045.68
36395832006.11.29 09:04sell0.20gbpusd1.94891.96391.94592006.11.29 10:171.94790.000.000.0015.19
36397792006.11.29 09:08buy0.20usdchf1.20641.19141.20942006.11.29 14:301.20940.000.000.0037.76
36399872006.11.29 09:16sell0.40gbpusd1.95011.96411.94712006.11.29 10:171.94830.000.000.0054.70
36400832006.11.29 09:21buy0.40audusd0.78200.76800.78502006.11.29 12:550.78370.000.000.0051.69
36412042006.11.29 10:18sell0.20gbpusd1.94781.96281.94482006.11.29 10:501.94900.000.000.00-18.23
36414202006.11.29 10:37sell0.40gbpusd1.94881.96281.94582006.11.29 10:501.94870.000.000.003.04
36415162006.11.29 10:44sell0.80gbpusd1.94991.96291.94692006.11.29 10:491.94850.000.000.0085.07
36417442006.11.29 10:50sell0.20gbpusd1.94821.96321.94522006.11.29 14:581.94910.000.000.00-13.69
36423852006.11.29 11:39sell0.40gbpusd1.94921.96321.94622006.11.29 14:581.94920.000.000.000.00
36430102006.11.29 12:50buy0.20usdcad1.13711.12211.14012006.11.29 14:511.13750.000.000.005.35
36431702006.11.29 12:59sell0.20audusd0.78360.79860.78062006.11.29 14:590.78300.000.000.009.13
36437772006.11.29 13:35sell0.80gbpusd1.95041.96341.94742006.11.29 14:581.94910.000.000.0079.13
36448442006.11.29 14:30sell0.20eurusd1.31331.32831.31032006.11.29 14:471.31420.000.000.00-13.70
36449962006.11.29 14:31buy0.20usdchf1.20951.19451.21252006.11.29 14:461.20900.000.000.00-6.29
36450632006.11.29 14:31sell0.40eurusd1.31431.32831.31132006.11.29 14:471.31440.000.000.00-3.04
36451252006.11.29 14:32buy0.40usdchf1.20841.19441.21142006.11.29 14:461.20900.000.000.0015.10
36451942006.11.29 14:33sell0.80eurusd1.31541.32841.31242006.11.29 14:471.31420.000.000.0073.05
36452462006.11.29 14:33buy0.80usdchf1.20731.19431.21032006.11.29 14:461.20880.000.000.0075.53
36452762006.11.29 14:33sell0.40audusd0.78470.79870.78172006.11.29 14:590.78300.000.000.0051.73
36453652006.11.29 14:34buy0.40usdcad1.13591.12191.13892006.11.29 14:501.13780.000.000.0050.82
36458272006.11.29 14:46buy0.20usdchf1.20931.19431.21232006.11.29 16:051.20870.000.000.00-7.55
36458572006.11.29 14:47sell0.20eurusd1.31401.32901.31102006.11.29 16:071.31540.000.000.00-21.29
36459312006.11.29 14:51buy0.20usdcad1.13761.12261.14062006.11.29 19:281.13840.000.000.0010.70
36461722006.11.29 14:58sell0.20gbpusd1.94871.96371.94572006.11.29 16:081.94930.000.000.00-9.13
36463202006.11.29 15:01sell0.40gbpusd1.94981.96381.94682006.11.29 16:081.94870.000.000.0033.45
36463412006.11.29 15:01sell0.40eurusd1.31521.32921.31222006.11.29 16:071.31520.000.000.000.00
36463772006.11.29 15:02buy0.40usdchf1.20811.19411.21112006.11.29 16:051.20850.000.000.0010.07
36464242006.11.29 15:03sell0.80gbpusd1.95081.96381.94782006.11.29 16:081.94890.000.000.00115.58
36466372006.11.29 15:13sell0.80eurusd1.31621.32921.31322006.11.29 16:061.31490.000.000.0079.09
36470952006.11.29 15:33buy0.80usdchf1.20681.19381.20982006.11.29 16:051.20830.000.000.0075.48
36480562006.11.29 16:07sell0.20eurusd1.31541.33041.31242006.11.30 06:531.31660.000.002.74-18.23
36481332006.11.29 16:08buy0.20gbpusd1.94961.93461.95262006.11.29 17:361.94880.000.000.00-12.17
36489902006.11.29 17:04buy0.40gbpusd1.94851.93451.95152006.11.29 17:351.94870.000.000.006.08
36493962006.11.29 17:19buy0.80gbpusd1.94741.93441.95042006.11.29 17:351.94860.000.000.0073.01
36496462006.11.29 17:36sell0.20gbpusd1.94891.96391.94592006.11.29 19:001.94810.000.000.0012.16
36496482006.11.29 17:36buy0.40usdcad1.13651.12251.13952006.11.29 19:271.13840.000.000.0050.84
36501052006.11.29 18:27sell0.40gbpusd1.95001.96401.94702006.11.29 19:001.94820.000.000.0054.73
36504422006.11.29 19:01sell0.20gbpusd1.94771.96271.94472006.11.29 19:241.94470.000.000.0045.66
36508582006.11.29 19:24sell0.20gbpusd1.94421.95921.94122006.11.29 21:481.94520.000.000.00-15.20
36512402006.11.29 19:33sell0.40gbpusd1.94521.95921.94222006.11.29 21:471.94530.000.000.00-3.05
36515612006.11.29 19:54sell0.80gbpusd1.94641.95941.94342006.11.29 21:471.94510.000.000.0079.11
36517032006.11.29 20:00sell0.20usdcad1.13821.15321.13522006.11.30 04:431.13760.000.00-1.808.02
36538362006.11.29 23:31sell0.40usdcad1.13951.15351.13652006.11.30 04:431.13750.000.000.0053.41
36558822006.11.30 03:05sell0.40eurusd1.31641.33041.31342006.11.30 06:531.31660.000.000.00-6.08
36569592006.11.30 04:44sell0.20usdcad1.13741.15241.13442006.11.30 10:001.13870.000.000.00-17.31
36575972006.11.30 06:16sell0.80eurusd1.31751.33051.31452006.11.30 06:531.31630.000.000.0072.93
36580702006.11.30 06:54buy0.20eurusd1.31671.30171.31972006.11.30 10:231.31970.000.000.0045.46
36597712006.11.30 09:19sell0.40usdcad1.13911.15311.13612006.11.30 10:001.13880.000.000.007.99
36598652006.11.30 09:22sell0.80usdcad1.14021.15321.13722006.11.30 09:591.13880.000.000.0074.57
36608862006.11.30 10:00sell0.20usdcad1.13831.15331.13532006.11.30 11:101.13780.000.000.006.66
36610062006.11.30 10:07sell0.40usdcad1.13951.15351.13652006.11.30 11:091.13740.000.000.0055.95
  0.00 0.00 0.42 2 057.29
Closed P/L: 2 057.71
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36462002006.11.29 15:00sell0.20audusd0.78290.79790.7799 0.78650.000.00-1.37-54.59
36465122006.11.29 15:07sell0.40audusd0.78420.79820.7812 0.78650.000.00-2.74-69.75
36561342006.11.30 03:14sell0.80audusd0.78520.79820.7822 0.78650.000.000.00-78.85
36527522006.11.29 21:48sell0.20gbpusd1.94481.95981.9418 1.95650.000.000.00-177.40
36532122006.11.29 22:27sell0.40gbpusd1.94591.95991.9429 1.95650.000.000.00-321.46
36558012006.11.30 03:05sell0.80gbpusd1.94721.96021.9442 1.95650.000.000.00-564.07
36479102006.11.29 16:06buy0.20usdchf1.20871.19371.2117 1.20700.000.003.96-21.36
36586462006.11.30 07:43buy0.40usdchf1.20771.19371.2107 1.20700.000.000.00-17.59
36594072006.11.30 08:11buy0.80usdchf1.20661.19361.2096 1.20700.000.000.0020.10
36350502006.11.29 02:15sell0.20usdjpy115.67117.17115.37 116.300.000.00-6.86-82.16
36364472006.11.29 04:46sell0.40usdjpy115.78117.18115.48 116.300.000.00-13.71-135.62
36385932006.11.29 08:06sell0.80usdjpy115.89117.19115.59 116.300.000.00-27.43-213.86
36613072006.11.30 10:23buy0.20eurusd1.31981.30481.3228 1.31880.000.000.00-15.17
36626312006.11.30 11:11sell0.20usdcad1.13761.15261.1346 1.13890.000.000.00-17.30
36629032006.11.30 11:19buy0.40eurusd1.31881.30481.3218 1.31880.000.000.000.00
36633062006.11.30 11:48sell0.40usdcad1.13861.15261.1356 1.13890.000.000.00-7.99
  0.00 0.00 -48.15 -1 757.07
 Floating P/L: -1 805.22
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 057.71 Floating P/L: -1 805.22 Margin: 3 041.76
Balance: 7 057.71 Equity: 5 252.49 Free Margin: 2 210.73