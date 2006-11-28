MIG Investments SA
|Account: 107202
|Name: Franta Cech
|Currency: EUR
|2006 November 30, 11:48
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3607442
|2006.11.28 00:52
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3607463
|2006.11.28 00:55
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.02
|117.52
|115.72
|2006.11.28 03:35
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|11.81
|3607465
|2006.11.28 00:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9389
|1.9239
|1.9419
|2006.11.28 02:38
|1.9398
|0.00
|0.00
|0.00
|13.70
|3607470
|2006.11.28 00:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2059
|1.2209
|1.2029
|2006.11.28 09:06
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.00
|20.20
|3607473
|2006.11.28 00:56
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1327
|1.1177
|1.1357
|2006.11.28 16:59
|1.1317
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|3607486
|2006.11.28 00:57
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3134
|1.2984
|1.3164
|2006.11.28 08:53
|1.3141
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|3607491
|2006.11.28 00:57
|sell
|0.20
|audusd
|0.7780
|0.7930
|0.7750
|2006.11.28 12:17
|0.7789
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.69
|3607536
|2006.11.28 00:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.12
|117.52
|115.82
|2006.11.28 03:34
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|49.88
|3607872
|2006.11.28 01:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9379
|1.9239
|1.9409
|2006.11.28 02:38
|1.9397
|0.00
|0.00
|0.00
|54.79
|3608174
|2006.11.28 02:07
|sell
|0.40
|audusd
|0.7790
|0.7930
|0.7760
|2006.11.28 12:17
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|3608510
|2006.11.28 02:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9399
|1.9249
|1.9429
|2006.11.28 08:13
|1.9389
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.23
|3608651
|2006.11.28 02:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9388
|1.9248
|1.9418
|2006.11.28 08:12
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|3608999
|2006.11.28 03:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.91
|117.41
|115.61
|2006.11.28 09:08
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.42
|3610296
|2006.11.28 05:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.02
|117.42
|115.72
|2006.11.28 09:08
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|5.25
|3610533
|2006.11.28 06:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9378
|1.9248
|1.9408
|2006.11.28 08:12
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|73.13
|3610536
|2006.11.28 06:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.12
|117.42
|115.82
|2006.11.28 09:08
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|68.14
|3611040
|2006.11.28 06:54
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2069
|1.2209
|1.2039
|2006.11.28 09:06
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|50.49
|3611110
|2006.11.28 06:56
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3123
|1.2983
|1.3153
|2006.11.28 08:53
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|51.75
|3612134
|2006.11.28 08:13
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9390
|1.9540
|1.9360
|2006.11.29 00:52
|1.9540
|0.00
|0.00
|0.00
|-227.17
|3612862
|2006.11.28 08:49
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1317
|1.1177
|1.1347
|2006.11.28 16:59
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|3612907
|2006.11.28 08:52
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9402
|1.9542
|1.9372
|2006.11.29 00:52
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-424.05
|3612989
|2006.11.28 08:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9414
|1.9544
|1.9384
|2006.11.29 00:52
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-775.23
|3613037
|2006.11.28 08:54
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3142
|1.3292
|1.3112
|2006.11.28 09:48
|1.3131
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|3613661
|2006.11.28 09:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2040
|1.2190
|1.2010
|2006.11.28 14:34
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|3613691
|2006.11.28 09:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3153
|1.3293
|1.3123
|2006.11.28 09:48
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|51.77
|3613874
|2006.11.28 09:08
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.02
|114.52
|116.32
|2006.11.28 09:49
|116.32
|0.00
|0.00
|0.00
|39.29
|3614338
|2006.11.28 09:26
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2050
|1.2190
|1.2020
|2006.11.28 14:34
|1.2044
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|3614995
|2006.11.28 09:48
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2061
|1.2191
|1.2031
|2006.11.28 14:34
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|70.60
|3615057
|2006.11.28 09:49
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3127
|1.3277
|1.3097
|2006.11.28 12:35
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.22
|3615080
|2006.11.28 09:49
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.33
|114.83
|116.63
|2006.11.28 16:05
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.09
|3615163
|2006.11.28 09:51
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3137
|1.3277
|1.3107
|2006.11.28 12:35
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3615998
|2006.11.28 10:38
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.22
|114.82
|116.52
|2006.11.28 16:05
|116.22
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3616029
|2006.11.28 10:38
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3148
|1.3278
|1.3118
|2006.11.28 12:35
|1.3136
|0.00
|0.00
|0.00
|73.08
|3616161
|2006.11.28 10:46
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1306
|1.1176
|1.1336
|2006.11.28 16:59
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.00
|69.90
|3617018
|2006.11.28 11:24
|sell
|0.80
|audusd
|0.7800
|0.7930
|0.7770
|2006.11.28 12:17
|0.7788
|0.00
|0.00
|0.00
|73.02
|3617877
|2006.11.28 12:18
|buy
|0.20
|audusd
|0.7789
|0.7639
|0.7819
|2006.11.28 15:37
|0.7819
|0.00
|0.00
|0.00
|45.54
|3618165
|2006.11.28 12:35
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3139
|1.2989
|1.3169
|2006.11.28 14:33
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|45.56
|3620385
|2006.11.28 14:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3170
|1.3020
|1.3200
|2006.11.28 15:36
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|4.55
|3620432
|2006.11.28 14:34
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.09
|114.79
|116.39
|2006.11.28 16:04
|116.24
|0.00
|0.00
|0.00
|78.55
|3620575
|2006.11.28 14:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2039
|1.1889
|1.2069
|2006.11.28 15:59
|1.2069
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|3621225
|2006.11.28 14:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3159
|1.3019
|1.3189
|2006.11.28 15:36
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|51.61
|3622543
|2006.11.28 15:37
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3175
|1.3025
|1.3205
|2006.11.28 19:06
|1.3170
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.59
|3622571
|2006.11.28 15:37
|buy
|0.20
|audusd
|0.7822
|0.7672
|0.7852
|2006.11.28 18:15
|0.7827
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|3623088
|2006.11.28 15:59
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2072
|1.1922
|1.2102
|2006.11.29 09:08
|1.2061
|0.00
|0.00
|1.32
|-13.84
|3623093
|2006.11.28 15:59
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3164
|1.3024
|1.3194
|2006.11.28 19:06
|1.3169
|0.00
|0.00
|0.00
|15.19
|3623369
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3154
|1.3024
|1.3184
|2006.11.28 19:06
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|72.92
|3623453
|2006.11.28 16:02
|buy
|0.40
|audusd
|0.7812
|0.7672
|0.7842
|2006.11.28 18:13
|0.7829
|0.00
|0.00
|0.00
|51.66
|3623683
|2006.11.28 16:05
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.25
|117.75
|115.95
|2006.11.28 19:16
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|39.24
|3624871
|2006.11.28 17:00
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1318
|1.1168
|1.1348
|2006.11.28 19:26
|1.1307
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.77
|3626224
|2006.11.28 18:08
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2062
|1.1922
|1.2092
|2006.11.29 09:08
|1.2060
|0.00
|0.00
|2.65
|-5.03
|3626307
|2006.11.28 18:15
|buy
|0.20
|audusd
|0.7831
|0.7681
|0.7861
|2006.11.29 12:55
|0.7837
|0.00
|0.00
|0.15
|9.12
|3627370
|2006.11.28 19:06
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3176
|1.3026
|1.3206
|2006.11.28 21:48
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|45.43
|3627603
|2006.11.28 19:15
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2051
|1.1921
|1.2081
|2006.11.29 09:07
|1.2064
|0.00
|0.00
|5.29
|65.46
|3627709
|2006.11.28 19:16
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1306
|1.1166
|1.1336
|2006.11.28 19:26
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|5.37
|3627759
|2006.11.28 19:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.96
|117.46
|115.66
|2006.11.28 20:20
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.15
|3627942
|2006.11.28 19:17
|buy
|0.80
|usdcad
|1.1295
|1.1165
|1.1325
|2006.11.28 19:26
|1.1308
|0.00
|0.00
|0.00
|69.80
|3628127
|2006.11.28 19:19
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.06
|117.46
|115.76
|2006.11.28 20:20
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|7.85
|3628402
|2006.11.28 19:26
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1311
|1.1161
|1.1341
|2006.11.29 01:29
|1.1319
|0.00
|0.00
|0.34
|10.70
|3629231
|2006.11.28 19:51
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.17
|117.47
|115.87
|2006.11.28 20:20
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|68.00
|3629823
|2006.11.28 20:20
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.02
|117.52
|115.72
|2006.11.29 00:53
|116.06
|0.00
|0.00
|-2.29
|-5.21
|3630382
|2006.11.28 20:55
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.12
|117.52
|115.82
|2006.11.29 00:52
|116.06
|0.00
|0.00
|-4.57
|15.66
|3631509
|2006.11.28 21:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3208
|1.3058
|1.3238
|2006.11.29 00:53
|1.3215
|0.00
|0.00
|-1.14
|10.59
|3632228
|2006.11.28 22:45
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3197
|1.3057
|1.3227
|2006.11.29 00:53
|1.3217
|0.00
|0.00
|-2.27
|60.53
|3632945
|2006.11.29 00:01
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.23
|117.53
|115.93
|2006.11.29 00:52
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|67.84
|3633516
|2006.11.29 00:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9541
|1.9391
|1.9571
|2006.11.29 01:15
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.12
|3633603
|2006.11.29 00:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.99
|117.49
|115.69
|2006.11.29 02:15
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|39.29
|3633619
|2006.11.29 00:53
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3214
|1.3064
|1.3244
|2006.11.29 07:26
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.66
|3633753
|2006.11.29 00:57
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1297
|1.1157
|1.1327
|2006.11.29 01:28
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.00
|56.18
|3633776
|2006.11.29 00:58
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9530
|1.9390
|1.9560
|2006.11.29 01:15
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|3633785
|2006.11.29 00:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3201
|1.3061
|1.3231
|2006.11.29 07:26
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|9.09
|3633942
|2006.11.29 01:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9519
|1.9389
|1.9549
|2006.11.29 01:15
|1.9532
|0.00
|0.00
|0.00
|78.76
|3634140
|2006.11.29 01:16
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9538
|1.9388
|1.9568
|2006.11.29 07:09
|1.9530
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.12
|3634472
|2006.11.29 01:29
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1322
|1.1172
|1.1352
|2006.11.29 12:50
|1.1352
|0.00
|0.00
|0.00
|40.13
|3634954
|2006.11.29 02:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9527
|1.9387
|1.9557
|2006.11.29 07:09
|1.9533
|0.00
|0.00
|0.00
|18.18
|3635897
|2006.11.29 03:38
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3191
|1.3061
|1.3221
|2006.11.29 07:26
|1.3203
|0.00
|0.00
|0.00
|72.71
|3636155
|2006.11.29 04:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9517
|1.9387
|1.9547
|2006.11.29 07:09
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|72.74
|3637833
|2006.11.29 07:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3206
|1.3356
|1.3176
|2006.11.29 09:04
|1.3176
|0.00
|0.00
|0.00
|45.54
|3638368
|2006.11.29 08:00
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9522
|1.9672
|1.9492
|2006.11.29 09:04
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|45.54
|3639571
|2006.11.29 09:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3172
|1.3322
|1.3142
|2006.11.29 14:30
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|45.68
|3639583
|2006.11.29 09:04
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9489
|1.9639
|1.9459
|2006.11.29 10:17
|1.9479
|0.00
|0.00
|0.00
|15.19
|3639779
|2006.11.29 09:08
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2064
|1.1914
|1.2094
|2006.11.29 14:30
|1.2094
|0.00
|0.00
|0.00
|37.76
|3639987
|2006.11.29 09:16
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9501
|1.9641
|1.9471
|2006.11.29 10:17
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|54.70
|3640083
|2006.11.29 09:21
|buy
|0.40
|audusd
|0.7820
|0.7680
|0.7850
|2006.11.29 12:55
|0.7837
|0.00
|0.00
|0.00
|51.69
|3641204
|2006.11.29 10:18
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9478
|1.9628
|1.9448
|2006.11.29 10:50
|1.9490
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.23
|3641420
|2006.11.29 10:37
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9488
|1.9628
|1.9458
|2006.11.29 10:50
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|3.04
|3641516
|2006.11.29 10:44
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9499
|1.9629
|1.9469
|2006.11.29 10:49
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|85.07
|3641744
|2006.11.29 10:50
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9482
|1.9632
|1.9452
|2006.11.29 14:58
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.69
|3642385
|2006.11.29 11:39
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9492
|1.9632
|1.9462
|2006.11.29 14:58
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3643010
|2006.11.29 12:50
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1371
|1.1221
|1.1401
|2006.11.29 14:51
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|5.35
|3643170
|2006.11.29 12:59
|sell
|0.20
|audusd
|0.7836
|0.7986
|0.7806
|2006.11.29 14:59
|0.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|9.13
|3643777
|2006.11.29 13:35
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9504
|1.9634
|1.9474
|2006.11.29 14:58
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|79.13
|3644844
|2006.11.29 14:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3133
|1.3283
|1.3103
|2006.11.29 14:47
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.70
|3644996
|2006.11.29 14:31
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2095
|1.1945
|1.2125
|2006.11.29 14:46
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.29
|3645063
|2006.11.29 14:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3143
|1.3283
|1.3113
|2006.11.29 14:47
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.04
|3645125
|2006.11.29 14:32
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2084
|1.1944
|1.2114
|2006.11.29 14:46
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|3645194
|2006.11.29 14:33
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3154
|1.3284
|1.3124
|2006.11.29 14:47
|1.3142
|0.00
|0.00
|0.00
|73.05
|3645246
|2006.11.29 14:33
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2073
|1.1943
|1.2103
|2006.11.29 14:46
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|75.53
|3645276
|2006.11.29 14:33
|sell
|0.40
|audusd
|0.7847
|0.7987
|0.7817
|2006.11.29 14:59
|0.7830
|0.00
|0.00
|0.00
|51.73
|3645365
|2006.11.29 14:34
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1359
|1.1219
|1.1389
|2006.11.29 14:50
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|50.82
|3645827
|2006.11.29 14:46
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2093
|1.1943
|1.2123
|2006.11.29 16:05
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.55
|3645857
|2006.11.29 14:47
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3140
|1.3290
|1.3110
|2006.11.29 16:07
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.29
|3645931
|2006.11.29 14:51
|buy
|0.20
|usdcad
|1.1376
|1.1226
|1.1406
|2006.11.29 19:28
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|10.70
|3646172
|2006.11.29 14:58
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9487
|1.9637
|1.9457
|2006.11.29 16:08
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.13
|3646320
|2006.11.29 15:01
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9498
|1.9638
|1.9468
|2006.11.29 16:08
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|33.45
|3646341
|2006.11.29 15:01
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3152
|1.3292
|1.3122
|2006.11.29 16:07
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3646377
|2006.11.29 15:02
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2081
|1.1941
|1.2111
|2006.11.29 16:05
|1.2085
|0.00
|0.00
|0.00
|10.07
|3646424
|2006.11.29 15:03
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9508
|1.9638
|1.9478
|2006.11.29 16:08
|1.9489
|0.00
|0.00
|0.00
|115.58
|3646637
|2006.11.29 15:13
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3162
|1.3292
|1.3132
|2006.11.29 16:06
|1.3149
|0.00
|0.00
|0.00
|79.09
|3647095
|2006.11.29 15:33
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2068
|1.1938
|1.2098
|2006.11.29 16:05
|1.2083
|0.00
|0.00
|0.00
|75.48
|3648056
|2006.11.29 16:07
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3154
|1.3304
|1.3124
|2006.11.30 06:53
|1.3166
|0.00
|0.00
|2.74
|-18.23
|3648133
|2006.11.29 16:08
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9496
|1.9346
|1.9526
|2006.11.29 17:36
|1.9488
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.17
|3648990
|2006.11.29 17:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9485
|1.9345
|1.9515
|2006.11.29 17:35
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|6.08
|3649396
|2006.11.29 17:19
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9474
|1.9344
|1.9504
|2006.11.29 17:35
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|73.01
|3649646
|2006.11.29 17:36
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9489
|1.9639
|1.9459
|2006.11.29 19:00
|1.9481
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|3649648
|2006.11.29 17:36
|buy
|0.40
|usdcad
|1.1365
|1.1225
|1.1395
|2006.11.29 19:27
|1.1384
|0.00
|0.00
|0.00
|50.84
|3650105
|2006.11.29 18:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9500
|1.9640
|1.9470
|2006.11.29 19:00
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|54.73
|3650442
|2006.11.29 19:01
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9477
|1.9627
|1.9447
|2006.11.29 19:24
|1.9447
|0.00
|0.00
|0.00
|45.66
|3650858
|2006.11.29 19:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9442
|1.9592
|1.9412
|2006.11.29 21:48
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|3651240
|2006.11.29 19:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9452
|1.9592
|1.9422
|2006.11.29 21:47
|1.9453
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.05
|3651561
|2006.11.29 19:54
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9464
|1.9594
|1.9434
|2006.11.29 21:47
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|79.11
|3651703
|2006.11.29 20:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1382
|1.1532
|1.1352
|2006.11.30 04:43
|1.1376
|0.00
|0.00
|-1.80
|8.02
|3653836
|2006.11.29 23:31
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1395
|1.1535
|1.1365
|2006.11.30 04:43
|1.1375
|0.00
|0.00
|0.00
|53.41
|3655882
|2006.11.30 03:05
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3164
|1.3304
|1.3134
|2006.11.30 06:53
|1.3166
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.08
|3656959
|2006.11.30 04:44
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1374
|1.1524
|1.1344
|2006.11.30 10:00
|1.1387
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.31
|3657597
|2006.11.30 06:16
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3175
|1.3305
|1.3145
|2006.11.30 06:53
|1.3163
|0.00
|0.00
|0.00
|72.93
|3658070
|2006.11.30 06:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3167
|1.3017
|1.3197
|2006.11.30 10:23
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|45.46
|3659771
|2006.11.30 09:19
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1391
|1.1531
|1.1361
|2006.11.30 10:00
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|7.99
|3659865
|2006.11.30 09:22
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1402
|1.1532
|1.1372
|2006.11.30 09:59
|1.1388
|0.00
|0.00
|0.00
|74.57
|3660886
|2006.11.30 10:00
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1383
|1.1533
|1.1353
|2006.11.30 11:10
|1.1378
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|3661006
|2006.11.30 10:07
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1395
|1.1535
|1.1365
|2006.11.30 11:09
|1.1374
|0.00
|0.00
|0.00
|55.95
|
|0.00
|0.00
|0.42
|2 057.29
|Closed P/L:
|2 057.71
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3646200
|2006.11.29 15:00
|sell
|0.20
|audusd
|0.7829
|0.7979
|0.7799
|
|0.7865
|0.00
|0.00
|-1.37
|-54.59
|3646512
|2006.11.29 15:07
|sell
|0.40
|audusd
|0.7842
|0.7982
|0.7812
|
|0.7865
|0.00
|0.00
|-2.74
|-69.75
|3656134
|2006.11.30 03:14
|sell
|0.80
|audusd
|0.7852
|0.7982
|0.7822
|
|0.7865
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.85
|3652752
|2006.11.29 21:48
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9448
|1.9598
|1.9418
|
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-177.40
|3653212
|2006.11.29 22:27
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9459
|1.9599
|1.9429
|
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-321.46
|3655801
|2006.11.30 03:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9472
|1.9602
|1.9442
|
|1.9565
|0.00
|0.00
|0.00
|-564.07
|3647910
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2087
|1.1937
|1.2117
|
|1.2070
|0.00
|0.00
|3.96
|-21.36
|3658646
|2006.11.30 07:43
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2077
|1.1937
|1.2107
|
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.59
|3659407
|2006.11.30 08:11
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2066
|1.1936
|1.2096
|
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|20.10
|3635050
|2006.11.29 02:15
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.67
|117.17
|115.37
|
|116.30
|0.00
|0.00
|-6.86
|-82.16
|3636447
|2006.11.29 04:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.78
|117.18
|115.48
|
|116.30
|0.00
|0.00
|-13.71
|-135.62
|3638593
|2006.11.29 08:06
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.89
|117.19
|115.59
|
|116.30
|0.00
|0.00
|-27.43
|-213.86
|3661307
|2006.11.30 10:23
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3198
|1.3048
|1.3228
|
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|3662631
|2006.11.30 11:11
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1376
|1.1526
|1.1346
|
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.30
|3662903
|2006.11.30 11:19
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3188
|1.3048
|1.3218
|
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3663306
|2006.11.30 11:48
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1386
|1.1526
|1.1356
|
|1.1389
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.99
|
|0.00
|0.00
|-48.15
|-1 757.07
|
|Floating P/L:
|-1 805.22
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|2 057.71
|Floating P/L:
|-1 805.22
|Margin:
|3 041.76
|Balance:
|7 057.71
|Equity:
|5 252.49
|Free Margin:
|2 210.73