MIG Investments SA
|Account: 109824
|Name: Franta Cech
|Currency: EUR
|2006 November 30, 16:57
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3667306
|2006.11.30 15:01
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3667340
|2006.11.30 15:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3195
|1.3046
|1.3215
|2006.11.30 15:57
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|15.13
|3667348
|2006.11.30 15:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2061
|1.2210
|1.2041
|2006.11.30 15:49
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|12.58
|3667356
|2006.11.30 15:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.14
|117.63
|115.94
|2006.11.30 16:02
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|3667364
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9568
|1.9419
|1.9588
|2006.11.30 15:57
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|15.14
|3668228
|2006.11.30 15:49
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2038
|1.2187
|1.2018
|2006.11.30 16:03
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|3668465
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3219
|1.3070
|1.3239
|2006.11.30 16:08
|1.3239
|0.00
|0.00
|0.00
|15.11
|3668505
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|1.9449
|1.9618
|2006.11.30 16:04
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|12.10
|3669072
|2006.11.30 16:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.96
|117.45
|115.76
|2006.11.30 16:31
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|13.05
|3669110
|2006.11.30 16:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9583
|1.9449
|1.9603
|2006.11.30 16:04
|1.9603
|0.00
|0.00
|0.00
|30.25
|3669186
|2006.11.30 16:03
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2015
|1.2164
|1.1995
|2006.11.30 16:13
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|12.59
|3669499
|2006.11.30 16:05
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9614
|1.9465
|1.9634
|2006.11.30 16:32
|1.9634
|0.00
|0.00
|0.00
|15.10
|3670743
|2006.11.30 16:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9636
|1.9487
|1.9656
|2006.11.30 16:57
|1.9656
|0.00
|0.00
|0.00
|15.09
|
|0.00
|0.00
|0.00
|181.78
|Closed P/L:
|181.78
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3667337
|2006.11.30 15:04
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1425
|1.1276
|1.1445
|
|1.1422
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.98
|3667360
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.10
|audusd
|0.7884
|0.7735
|0.7904
|
|0.7895
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|3669715
|2006.11.30 16:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3241
|1.3092
|1.3261
|
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|13.58
|3670008
|2006.11.30 16:13
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1989
|1.2138
|1.1969
|
|1.1980
|0.00
|0.00
|0.00
|5.66
|3670726
|2006.11.30 16:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.73
|117.22
|115.53
|
|115.67
|0.00
|0.00
|0.00
|3.91
|3671705
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9660
|1.9511
|1.9680
|
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.26
|
|0.00
|0.00
|0.00
|27.21
|
|Floating P/L:
|27.21
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|181.78
|Floating P/L:
|27.21
|Margin:
|267.41
|Balance:
|5 181.78
|Equity:
|5 208.99
|Free Margin:
|4 941.58