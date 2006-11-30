MIG Investments SA

Account: 109824 Name: Franta Cech Currency: EUR 2006 November 30, 16:57
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
36673062006.11.30 15:01balanceDeposit5 000.00
36673402006.11.30 15:04buy0.10eurusd1.31951.30461.32152006.11.30 15:571.32150.000.000.0015.13
36673482006.11.30 15:04sell0.10usdchf1.20611.22101.20412006.11.30 15:491.20410.000.000.0012.58
36673562006.11.30 15:04sell0.10usdjpy116.14117.63115.942006.11.30 16:02115.940.000.000.0013.05
36673642006.11.30 15:05buy0.10gbpusd1.95681.94191.95882006.11.30 15:571.95880.000.000.0015.14
36682282006.11.30 15:49sell0.10usdchf1.20381.21871.20182006.11.30 16:031.20180.000.000.0012.59
36684652006.11.30 15:57buy0.10eurusd1.32191.30701.32392006.11.30 16:081.32390.000.000.0015.11
36685052006.11.30 15:57buy0.10gbpusd1.95981.94491.96182006.11.30 16:041.96140.000.000.0012.10
36690722006.11.30 16:02sell0.10usdjpy115.96117.45115.762006.11.30 16:31115.760.000.000.0013.05
36691102006.11.30 16:02buy0.20gbpusd1.95831.94491.96032006.11.30 16:041.96030.000.000.0030.25
36691862006.11.30 16:03sell0.10usdchf1.20151.21641.19952006.11.30 16:131.19950.000.000.0012.59
36694992006.11.30 16:05buy0.10gbpusd1.96141.94651.96342006.11.30 16:321.96340.000.000.0015.10
36707432006.11.30 16:32buy0.10gbpusd1.96361.94871.96562006.11.30 16:571.96560.000.000.0015.09
  0.00 0.00 0.00 181.78
Closed P/L: 181.78
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
36673372006.11.30 15:04buy0.10usdcad1.14251.12761.1445 1.14220.000.000.00-1.98
36673602006.11.30 15:05buy0.10audusd0.78840.77350.7904 0.78950.000.000.008.30
36697152006.11.30 16:08buy0.10eurusd1.32411.30921.3261 1.32590.000.000.0013.58
36700082006.11.30 16:13sell0.10usdchf1.19891.21381.1969 1.19800.000.000.005.66
36707262006.11.30 16:32sell0.10usdjpy115.73117.22115.53 115.670.000.000.003.91
36717052006.11.30 16:57buy0.10gbpusd1.96601.95111.9680 1.96570.000.000.00-2.26
  0.00 0.00 0.00 27.21
 Floating P/L: 27.21
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 181.78 Floating P/L: 27.21 Margin: 267.41
Balance: 5 181.78 Equity: 5 208.99 Free Margin: 4 941.58