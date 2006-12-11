Interbank FX, LLC

Account: 1317366 Name: Goblin_Fibo_1.2 Currency: USD 2006 December 11, 14:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
174657962006.12.11 08:16buy0.01gbpusd1.95681.93721.95882006.12.11 14:011.95110.000.000.00-5.70
174677442006.12.11 08:41buy0.01gbpusd1.95531.93721.95732006.12.11 14:001.95110.000.000.00-4.20
174687462006.12.11 08:55buy0.02gbpusd1.95381.93721.95582006.12.11 14:001.95100.000.000.00-5.60
174737252006.12.11 09:37buy0.03gbpusd1.95231.93721.95432006.12.11 14:001.95110.000.000.00-3.60
174770922006.12.11 10:05buy0.05gbpusd1.95071.93711.95272006.12.11 14:001.95110.000.000.002.00
174786732006.12.11 10:28buy0.08gbpusd1.94921.93711.95122006.12.11 14:001.95120.000.000.0016.00
174346352006.12.11 01:57buy0.01usdchf1.20951.18991.21152006.12.11 09:431.20520.000.000.00-3.57
174424222006.12.11 03:35buy0.01usdchf1.20801.18991.21002006.12.11 09:431.20510.000.000.00-2.41
174500652006.12.11 06:15buy0.02usdchf1.20651.18991.20852006.12.11 09:431.20520.000.000.00-2.16
174595492006.12.11 07:48buy0.03usdchf1.20491.18981.20692006.12.11 09:431.20540.000.000.001.24
174623722006.12.11 07:53buy0.05usdchf1.20341.18981.20542006.12.11 09:431.20540.000.000.008.30
174536292006.12.11 07:00buy0.01usdjpy116.96115.00117.162006.12.11 09:13116.820.000.000.00-1.20
174544362006.12.11 07:12buy0.01usdjpy116.80114.99117.002006.12.11 09:13116.840.000.000.000.34
174596932006.12.11 07:48buy0.02usdjpy116.64114.98116.842006.12.11 09:13116.840.000.000.003.42
174347572006.12.11 01:58sell0.01eurusd1.31451.33411.31252006.12.11 08:571.32000.000.000.00-5.50
174428282006.12.11 03:37sell0.01eurusd1.31601.33411.31402006.12.11 08:571.32010.000.000.00-4.10
174506662006.12.11 06:24sell0.02eurusd1.31761.33421.31562006.12.11 08:571.32020.000.000.00-5.20
174577762006.12.11 07:43sell0.03eurusd1.31921.33431.31722006.12.11 08:571.32010.000.000.00-2.70
174607422006.12.11 07:50sell0.05eurusd1.32071.33431.31872006.12.11 08:571.32020.000.000.002.50
174663152006.12.11 08:18sell0.08eurusd1.32221.33431.32022006.12.11 08:571.32020.000.000.0016.00
174644382006.12.11 08:02buy0.01gbpusd1.95441.93481.95642006.12.11 08:161.95640.000.000.002.00
174313662006.12.11 01:32sell0.01gbpusd1.94851.96831.94672006.12.11 08:021.95440.000.000.00-5.90
174429372006.12.11 03:38sell0.01gbpusd1.95001.96811.94802006.12.11 08:021.95430.000.000.00-4.30
174495922006.12.11 06:14sell0.02gbpusd1.95151.96811.94952006.12.11 08:011.95440.000.000.00-5.80
174581552006.12.11 07:45sell0.03gbpusd1.95301.96811.95102006.12.11 08:011.95420.000.000.00-3.60
174606222006.12.11 07:50sell0.05gbpusd1.95461.96821.95262006.12.11 08:011.95430.000.000.001.50
174626342006.12.11 07:53sell0.08gbpusd1.95631.96841.95432006.12.11 08:011.95430.000.000.0016.00
174292812006.12.11 01:21buy0.01usdjpy116.74114.78116.942006.12.11 07:00116.940.000.000.001.71
173720832006.12.08 16:25buy0.02eurusd1.33071.31411.33272006.12.11 01:581.31440.000.00-0.15-32.60
173752122006.12.08 16:42buy0.03eurusd1.32921.31411.33122006.12.11 01:581.31450.000.00-0.23-44.10
173776172006.12.08 16:49buy0.05eurusd1.32751.31391.32952006.12.11 01:581.31440.000.00-0.38-65.50
173797372006.12.08 16:51buy0.08eurusd1.32551.31341.32752006.12.11 01:581.31450.000.00-0.60-88.00
173817622006.12.08 16:52buy0.13eurusd1.32371.31311.32572006.12.11 01:581.31440.000.00-0.98-120.90
173844892006.12.08 16:54buy0.21eurusd1.32161.31251.32362006.12.11 01:581.31450.000.00-1.59-149.10
174089782006.12.08 19:14buy0.34eurusd1.32011.31251.32212006.12.11 01:581.31440.000.00-2.57-193.80
174161852006.12.10 22:51buy0.55eurusd1.31861.31251.32062006.12.11 01:581.31430.000.000.00-236.50
174230822006.12.11 00:12buy0.89eurusd1.31711.31251.31912006.12.11 01:571.31440.000.000.00-240.30
174328222006.12.11 01:52buy1.44eurusd1.31551.31241.31752006.12.11 01:571.31430.000.000.00-172.80
173611392006.12.08 15:14buy0.01eurusd1.33381.31421.33582006.12.11 01:571.31420.000.00-0.08-19.60
173643912006.12.08 15:27buy0.01eurusd1.33231.31421.33432006.12.11 01:571.31420.000.00-0.08-18.10
174228872006.12.11 00:12buy0.01usdchf1.20691.18731.20892006.12.11 01:541.20890.000.000.001.65
174235922006.12.11 00:12sell0.01gbpusd1.95111.97071.94912006.12.11 01:321.94910.000.000.002.00
174280902006.12.11 01:15buy0.01usdjpy116.54114.56116.722006.12.11 01:21116.720.000.000.001.54
173985742006.12.08 17:18buy0.01usdjpy116.30114.34116.502006.12.11 01:15116.500.000.000.121.72
174104802006.12.08 19:46sell0.01gbpusd1.95221.97181.95022006.12.11 00:121.95180.000.000.010.40
174118802006.12.08 20:22sell0.01gbpusd1.95381.97191.95182006.12.11 00:121.95180.000.000.012.00
174068922006.12.08 18:44buy0.01usdchf1.20441.18481.20642006.12.11 00:121.20640.000.000.091.66
174053162006.12.08 18:17sell0.01gbpusd1.95461.97421.95262006.12.08 19:461.95260.000.000.002.00
173966092006.12.08 17:09buy0.01usdchf1.20491.18531.20692006.12.08 18:431.20380.000.000.00-0.91
173983572006.12.08 17:17buy0.01usdchf1.20341.18531.20542006.12.08 18:431.20390.000.000.000.42
174028422006.12.08 17:44buy0.02usdchf1.20191.18531.20392006.12.08 18:431.20390.000.000.003.32
174012722006.12.08 17:30sell0.01gbpusd1.95561.97521.95362006.12.08 18:171.95510.000.000.000.50
174022132006.12.08 17:38sell0.01gbpusd1.95711.97521.95512006.12.08 18:171.95510.000.000.002.00
173941562006.12.08 17:04sell0.01gbpusd1.95651.97611.95452006.12.08 17:301.95590.000.000.000.60
173999552006.12.08 17:24sell0.01gbpusd1.95801.97611.95602006.12.08 17:301.95600.000.000.002.00
173451242006.12.08 13:53sell0.01usdjpy115.06117.02114.862006.12.08 17:18116.280.000.000.00-10.49
173630982006.12.08 15:21sell0.01usdjpy115.22117.03115.022006.12.08 17:17116.270.000.000.00-9.03
173652082006.12.08 15:29sell0.02usdjpy115.37117.03115.172006.12.08 17:17116.260.000.000.00-15.31
173716732006.12.08 16:25sell0.03usdjpy115.53117.04115.332006.12.08 17:17116.270.000.000.00-19.09
173743032006.12.08 16:41sell0.05usdjpy115.69117.05115.492006.12.08 17:17116.260.000.000.00-24.51
173767192006.12.08 16:47sell0.08usdjpy115.85117.06115.652006.12.08 17:17116.270.000.000.00-28.90
173782732006.12.08 16:49sell0.13usdjpy116.00117.06115.802006.12.08 17:17116.280.000.000.00-31.30
173799712006.12.08 16:51sell0.21usdjpy116.15117.06115.952006.12.08 17:17116.270.000.000.00-21.67
173826272006.12.08 16:53sell0.34usdjpy116.31117.07116.112006.12.08 17:17116.270.000.000.0011.70
173969232006.12.08 17:10sell0.55usdjpy116.47117.08116.272006.12.08 17:17116.270.000.000.0094.61
173908412006.12.08 16:57buy0.01usdchf1.20411.18451.20612006.12.08 17:091.20470.000.000.000.50
173955862006.12.08 17:07buy0.01usdchf1.20261.18451.20462006.12.08 17:091.20460.000.000.001.66
173611092006.12.08 15:14buy0.01gbpusd1.97011.95051.97212006.12.08 17:041.95610.000.000.00-14.00
173641192006.12.08 15:27buy0.01gbpusd1.96861.95051.97062006.12.08 17:041.95600.000.000.00-12.60
173655592006.12.08 15:29buy0.02gbpusd1.96701.95041.96902006.12.08 17:041.95620.000.000.00-21.60
173725062006.12.08 16:26buy0.03gbpusd1.96551.95041.96752006.12.08 17:041.95620.000.000.00-27.90
173752362006.12.08 16:42buy0.05gbpusd1.96401.95041.96602006.12.08 17:041.95620.000.000.00-39.00
173771932006.12.08 16:48buy0.08gbpusd1.96241.95031.96442006.12.08 17:041.95630.000.000.00-48.80
173780022006.12.08 16:49buy0.13gbpusd1.96071.95011.96272006.12.08 17:041.95630.000.000.00-57.20
173796632006.12.08 16:51buy0.21gbpusd1.95911.95001.96112006.12.08 17:041.95630.000.000.00-58.80
173821632006.12.08 16:52buy0.55gbpusd1.95601.94991.95802006.12.08 17:041.95630.000.000.0016.50
173804022006.12.08 16:51buy0.34gbpusd1.95751.94991.95952006.12.08 17:041.95620.000.000.00-44.20
173930212006.12.08 17:02buy0.89gbpusd1.95441.94981.95642006.12.08 17:041.95640.000.000.00178.00
173629592006.12.08 15:21sell0.01usdchf1.19131.21091.18932006.12.08 16:571.20400.000.000.00-10.55
173651762006.12.08 15:29sell0.01usdchf1.19301.21111.19102006.12.08 16:571.20390.000.000.00-9.05
173738222006.12.08 16:40sell0.02usdchf1.19461.21121.19262006.12.08 16:571.20390.000.000.00-15.45
173754862006.12.08 16:43sell0.03usdchf1.19621.21131.19422006.12.08 16:571.20370.000.000.00-18.69
173774002006.12.08 16:49sell0.05usdchf1.19781.21141.19582006.12.08 16:571.20350.000.000.00-23.68
173798362006.12.08 16:51sell0.08usdchf1.19941.21151.19742006.12.08 16:571.20340.000.000.00-26.59
173820382006.12.08 16:52sell0.13usdchf1.20121.21181.19922006.12.08 16:571.20350.000.000.00-24.84
173838562006.12.08 16:54sell0.21usdchf1.20301.21211.20102006.12.08 16:571.20340.000.000.00-6.98
173890502006.12.08 16:56sell0.34usdchf1.20511.21301.20342006.12.08 16:571.20340.000.000.0048.03
173336302006.12.08 13:32buy0.01usdchf1.20091.18131.20292006.12.08 15:211.19140.000.000.00-7.97
173346352006.12.08 13:34buy0.01usdchf1.19931.18121.20132006.12.08 15:211.19130.000.000.00-6.72
173355162006.12.08 13:35buy0.02usdchf1.19781.18121.19982006.12.08 15:201.19140.000.000.00-10.74
173378862006.12.08 13:45buy0.03usdchf1.19611.18101.19812006.12.08 15:201.19150.000.000.00-11.58
173390792006.12.08 13:45buy0.05usdchf1.19431.18071.19632006.12.08 15:201.19150.000.000.00-11.75
173431902006.12.08 13:52buy0.08usdchf1.19271.18061.19472006.12.08 15:201.19160.000.000.00-7.39
173446802006.12.08 13:53buy0.13usdchf1.19121.18061.19322006.12.08 15:201.19170.000.000.005.45
173571572006.12.08 15:01buy0.21usdchf1.18971.18061.19172006.12.08 15:201.19170.000.000.0035.24
173277122006.12.08 13:30sell0.01eurusd1.32421.34381.32222006.12.08 15:141.33390.000.000.00-9.70
173307342006.12.08 13:31sell0.01eurusd1.32601.34411.32402006.12.08 15:141.33380.000.000.00-7.80
173354842006.12.08 13:35sell0.02eurusd1.32761.34421.32562006.12.08 15:141.33390.000.000.00-12.60
173415822006.12.08 13:46sell0.01gbpusd1.96111.98071.95912006.12.08 15:141.97000.000.000.00-8.90
173425302006.12.08 13:50sell0.01gbpusd1.96271.98081.96072006.12.08 15:141.96990.000.000.00-7.20
173432442006.12.08 13:52sell0.02gbpusd1.96431.98091.96232006.12.08 15:141.96990.000.000.00-11.20
173377762006.12.08 13:45sell0.03eurusd1.32941.34451.32742006.12.08 15:141.33360.000.000.00-12.60
173391312006.12.08 13:45sell0.05eurusd1.33101.34461.32902006.12.08 15:141.33350.000.000.00-12.50
173441522006.12.08 13:52sell0.03gbpusd1.96591.98101.96392006.12.08 15:141.97000.000.000.00-12.30
173431312006.12.08 13:52sell0.08eurusd1.33251.34461.33052006.12.08 15:141.33370.000.000.00-9.60
173453522006.12.08 13:53sell0.05gbpusd1.96741.98101.96542006.12.08 15:141.97000.000.000.00-13.00
173506872006.12.08 14:12sell0.08gbpusd1.96891.98101.96692006.12.08 15:141.96990.000.000.00-8.00
173515942006.12.08 14:15sell0.13gbpusd1.97051.98111.96852006.12.08 15:141.96980.000.000.009.10
173443952006.12.08 13:53sell0.13eurusd1.33401.34461.33202006.12.08 15:141.33370.000.000.003.90
173574902006.12.08 15:02sell0.21gbpusd1.97171.98111.97002006.12.08 15:131.97000.000.000.0035.70
173576302006.12.08 15:02sell0.21eurusd1.33571.34481.33372006.12.08 15:131.33370.000.000.0042.00
173400562006.12.08 13:45sell0.01usdjpy115.29117.25115.092006.12.08 13:53115.090.000.000.001.74
173326422006.12.08 13:32sell0.01gbpusd1.95391.97351.95192006.12.08 13:461.96190.000.000.00-8.00
173356402006.12.08 13:35sell0.02gbpusd1.95691.97351.95492006.12.08 13:461.96170.000.000.00-9.60
173344812006.12.08 13:33sell0.01gbpusd1.95541.97351.95342006.12.08 13:461.96160.000.000.00-6.20
173382062006.12.08 13:45sell0.03gbpusd1.95891.97401.95692006.12.08 13:461.96190.000.000.00-9.00
173389752006.12.08 13:45sell0.05gbpusd1.96061.97421.95862006.12.08 13:461.96170.000.000.00-5.50
173407422006.12.08 13:46sell0.13gbpusd1.96381.97441.96182006.12.08 13:461.96180.000.000.0026.00
173399552006.12.08 13:45sell0.08gbpusd1.96231.97441.96032006.12.08 13:461.96180.000.000.004.00
172083242006.12.07 04:39sell0.01usdjpy114.95116.91114.752006.12.08 13:45115.390.000.00-0.15-3.81
172513952006.12.07 13:41sell0.01usdjpy115.11116.92114.912006.12.08 13:45115.400.000.00-0.15-2.51
172915972006.12.07 22:17sell0.02usdjpy115.26116.92115.062006.12.08 13:45115.420.000.000.00-2.77
173154612006.12.08 09:51sell0.03usdjpy115.42116.93115.222006.12.08 13:45115.450.000.000.00-0.78
173171862006.12.08 10:04sell0.05usdjpy115.58116.94115.382006.12.08 13:45115.530.000.000.002.16
173274822006.12.08 13:30sell0.08usdjpy115.74116.95115.542006.12.08 13:45115.540.000.000.0013.85
173290992006.12.08 13:30buy0.01usdchf1.20101.18141.20302006.12.08 13:321.20000.000.000.00-0.83
173303002006.12.08 13:30buy0.01usdchf1.19951.18141.20152006.12.08 13:321.19980.000.000.000.25
173314582006.12.08 13:31buy0.02usdchf1.19781.18121.19982006.12.08 13:321.19980.000.000.003.33
173297342006.12.08 13:30sell0.01gbpusd1.95421.97231.95222006.12.08 13:321.95520.000.000.00-1.00
173289792006.12.08 13:30sell0.01gbpusd1.95261.97221.95062006.12.08 13:321.95510.000.000.00-2.50
173305832006.12.08 13:31sell0.02gbpusd1.95571.97231.95372006.12.08 13:321.95530.000.000.000.80
173313012006.12.08 13:31sell0.03gbpusd1.95731.97241.95532006.12.08 13:321.95530.000.000.006.00
173208572006.12.08 11:20buy0.01usdchf1.19791.17831.19992006.12.08 13:301.19990.000.000.001.67
173268912006.12.08 13:29sell0.01gbpusd1.95661.97621.95462006.12.08 13:301.95460.000.000.002.00
172821732006.12.07 19:40sell0.01eurusd1.32771.34731.32572006.12.08 13:301.32570.000.000.062.00
173178902006.12.08 10:08sell0.01gbpusd1.95911.97871.95712006.12.08 13:291.95710.000.000.002.00
173089502006.12.08 07:35buy0.01usdchf1.19691.17731.19892006.12.08 11:201.19740.000.000.000.42
173128112006.12.08 09:05buy0.01usdchf1.19541.17731.19742006.12.08 11:201.19740.000.000.001.67
173092342006.12.08 07:37sell0.01gbpusd1.96031.97991.95832006.12.08 10:081.95930.000.000.001.00
173110372006.12.08 08:03sell0.01gbpusd1.96181.97991.95982006.12.08 10:081.95980.000.000.002.00
172930702006.12.07 23:10sell0.01gbpusd1.96101.98061.95902006.12.08 07:371.96060.000.000.000.40
172935742006.12.07 23:23sell0.01gbpusd1.96261.98071.96062006.12.08 07:371.96060.000.000.002.00
172512352006.12.07 13:41buy0.01usdchf1.19451.17491.19652006.12.08 07:351.19650.000.000.091.67
172711862006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96181.98141.95982006.12.07 23:101.96130.000.000.010.50
172750902006.12.07 17:37sell0.01gbpusd1.96331.98141.96132006.12.07 23:101.96130.000.000.012.00
172547762006.12.07 14:00sell0.01eurusd1.32851.34811.32652006.12.07 19:401.32800.000.000.000.50
172571112006.12.07 14:16sell0.01eurusd1.33001.34811.32802006.12.07 19:401.32800.000.000.002.00
172613152006.12.07 14:38sell0.01gbpusd1.96421.98381.96222006.12.07 16:461.96220.000.000.002.00
172546492006.12.07 14:00sell0.01gbpusd1.96351.98361.96202006.12.07 14:381.96470.000.000.00-1.20
172571222006.12.07 14:16sell0.01gbpusd1.96501.98311.96302006.12.07 14:381.96460.000.000.000.40
172588812006.12.07 14:21sell0.02gbpusd1.96661.98321.96462006.12.07 14:381.96460.000.000.004.00
172516692006.12.07 13:42sell0.01eurusd1.32881.34841.32682006.12.07 14:001.32820.000.000.000.60
172529462006.12.07 13:46sell0.01eurusd1.33031.34841.32832006.12.07 14:001.32830.000.000.002.00
172515382006.12.07 13:42sell0.01gbpusd1.96441.98401.96242006.12.07 14:001.96390.000.000.000.50
172527482006.12.07 13:45sell0.01gbpusd1.96591.98401.96392006.12.07 14:001.96390.000.000.002.00
172479512006.12.07 13:36sell0.01eurusd1.33141.35101.32942006.12.07 13:421.32940.000.000.002.00
172448672006.12.07 13:25sell0.01gbpusd1.96541.98501.96342006.12.07 13:411.96500.000.000.000.40
172474092006.12.07 13:36sell0.01gbpusd1.96691.98501.96492006.12.07 13:411.96490.000.000.002.00
172470642006.12.07 13:36buy0.01usdchf1.19341.17381.19542006.12.07 13:411.19400.000.000.000.50
172488272006.12.07 13:37buy0.01usdchf1.19191.17381.19392006.12.07 13:411.19390.000.000.001.68
172323412006.12.07 10:15buy0.01eurusd1.32931.31121.33132006.12.07 13:361.33130.000.000.002.00
172096042006.12.07 04:59buy0.01eurusd1.33081.31121.33282006.12.07 13:361.33130.000.000.000.50
172103382006.12.07 05:01sell0.01usdchf1.19371.21331.19172006.12.07 13:361.19320.000.000.000.42
172345672006.12.07 10:45sell0.01usdchf1.19521.21331.19322006.12.07 13:361.19320.000.000.001.68
172436392006.12.07 13:03sell0.01gbpusd1.96791.98751.96592006.12.07 13:251.96590.000.000.002.00
172192902006.12.07 07:12buy0.01gbpusd1.97071.95111.97272006.12.07 13:031.96800.000.000.00-2.70
172256282006.12.07 08:12buy0.01gbpusd1.96911.95101.97112006.12.07 13:031.96790.000.000.00-1.20
172326162006.12.07 10:16buy0.02gbpusd1.96751.95091.96952006.12.07 13:021.96800.000.000.001.00
172357372006.12.07 11:07buy0.03gbpusd1.96601.95091.96802006.12.07 13:021.96800.000.000.006.00
172098322006.12.07 04:59buy0.01gbpusd1.96831.94871.97032006.12.07 07:121.97030.000.000.002.00
171758982006.12.06 18:13sell0.01usdchf1.19451.21411.19252006.12.07 05:011.19410.000.00-0.360.33
171824952006.12.06 19:30sell0.01usdchf1.19601.21411.19402006.12.07 05:011.19400.000.00-0.361.68
171967512006.12.07 00:34buy0.01gbpusd1.96731.94771.96932006.12.07 04:591.96770.000.000.000.40
172067732006.12.07 04:11buy0.01gbpusd1.96571.94761.96772006.12.07 04:591.96770.000.000.002.00
171820432006.12.06 19:28buy0.01eurusd1.32851.30891.33052006.12.07 04:591.33050.000.00-0.232.00
171082892006.12.06 07:27sell0.01usdjpy114.73116.69114.532006.12.07 04:39114.970.000.00-0.45-2.09
171174262006.12.06 09:19sell0.01usdjpy114.89116.70114.692006.12.07 04:39114.980.000.00-0.45-0.78
171320312006.12.06 11:11sell0.02usdjpy115.04116.70114.842006.12.07 04:39114.990.000.00-0.910.87
171835302006.12.06 19:44sell0.03usdjpy115.20116.71115.002006.12.07 04:39115.000.000.00-1.365.22
171756762006.12.06 18:10buy0.01gbpusd1.96811.94851.97012006.12.07 00:341.96680.000.00-0.06-1.30
171799632006.12.06 19:08buy0.01gbpusd1.96661.94851.96862006.12.07 00:341.96700.000.00-0.060.40
171928722006.12.06 23:14buy0.02gbpusd1.96501.94841.96702006.12.07 00:341.96700.000.000.004.00
171394642006.12.06 13:16sell0.01eurusd1.32601.34561.32402006.12.06 19:281.32840.000.000.00-2.40
171458922006.12.06 14:12sell0.01eurusd1.32761.34571.32562006.12.06 19:281.32840.000.000.00-0.80
171510302006.12.06 14:52sell0.02eurusd1.32911.34571.32712006.12.06 19:281.32860.000.000.001.00
171561912006.12.06 15:21sell0.03eurusd1.33061.34571.32862006.12.06 19:281.32860.000.000.006.00
171371892006.12.06 12:53buy0.01usdchf1.19691.17731.19892006.12.06 18:131.19440.000.000.00-2.09
171485272006.12.06 14:33buy0.01usdchf1.19541.17731.19742006.12.06 18:111.19440.000.000.00-0.84
171534562006.12.06 15:04buy0.02usdchf1.19391.17731.19592006.12.06 18:101.19430.000.000.000.67
171585592006.12.06 15:38buy0.03usdchf1.19241.17731.19442006.12.06 18:101.19440.000.000.005.02
171462822006.12.06 14:13sell0.01gbpusd1.96541.98351.96342006.12.06 18:101.96800.000.000.00-2.60
171394032006.12.06 13:16sell0.01gbpusd1.96391.98351.96192006.12.06 18:101.96800.000.000.00-4.10
171531182006.12.06 15:04sell0.02gbpusd1.96701.98361.96502006.12.06 18:101.96800.000.000.00-2.00
171561652006.12.06 15:21sell0.03gbpusd1.96861.98371.96662006.12.06 18:101.96810.000.000.001.50
171601812006.12.06 15:43sell0.05gbpusd1.97011.98371.96812006.12.06 18:101.96810.000.000.0010.00
171307602006.12.06 10:57sell0.01eurusd1.32821.34781.32622006.12.06 13:161.32620.000.000.002.00
171230702006.12.06 09:40sell0.01gbpusd1.96411.98371.96212006.12.06 13:161.96440.000.000.00-0.30
171280302006.12.06 10:00sell0.01gbpusd1.96561.98371.96362006.12.06 13:151.96460.000.000.001.00
171359912006.12.06 12:17sell0.02gbpusd1.96711.98371.96512006.12.06 13:151.96510.000.000.004.00
171299812006.12.06 10:49buy0.01usdchf1.19611.17651.19812006.12.06 12:521.19640.000.000.000.25
171346862006.12.06 11:52buy0.01usdchf1.19451.17641.19652006.12.06 12:521.19650.000.000.001.67
171082242006.12.06 07:27buy0.01eurusd1.33131.31171.33332006.12.06 10:571.32820.000.000.00-3.10
171131902006.12.06 08:27buy0.01eurusd1.32971.31161.33172006.12.06 10:571.32830.000.000.00-1.40
171170552006.12.06 09:18buy0.02eurusd1.32781.31121.32982006.12.06 10:571.32820.000.000.000.80
171233182006.12.06 09:40buy0.03eurusd1.32631.31121.32832006.12.06 10:571.32830.000.000.006.00
170585802006.12.05 17:11sell0.01usdchf1.19021.20981.18822006.12.06 10:491.19620.000.00-0.12-5.02
170676632006.12.05 21:33sell0.01usdchf1.19171.20981.18972006.12.06 10:481.19610.000.000.00-3.68
171123112006.12.06 08:15sell0.02usdchf1.19321.20981.19122006.12.06 10:481.19620.000.000.00-5.02
171138932006.12.06 08:32sell0.03usdchf1.19471.20981.19272006.12.06 10:481.19610.000.000.00-3.51
171210872006.12.06 09:38sell0.05usdchf1.19651.21011.19452006.12.06 10:481.19600.000.000.002.09
171235212006.12.06 09:40sell0.08usdchf1.19801.21011.19602006.12.06 10:481.19600.000.000.0013.38
171194782006.12.06 09:30sell0.01gbpusd1.96661.98621.96462006.12.06 09:401.96460.000.000.002.00
171163912006.12.06 09:17sell0.01gbpusd1.96991.98951.96792006.12.06 09:301.96790.000.000.002.00
171082592006.12.06 07:27sell0.01gbpusd1.97081.99041.96882006.12.06 09:161.97020.000.000.000.60
171115042006.12.06 08:05sell0.01gbpusd1.97241.99051.97042006.12.06 09:161.97040.000.000.002.00
170612202006.12.05 18:40buy0.01usdjpy114.83112.87115.032006.12.06 07:27114.730.000.000.12-0.87
170960292006.12.06 05:00buy0.01usdjpy114.67112.86114.872006.12.06 07:27114.730.000.000.000.52
170545222006.12.05 16:25sell0.01eurusd1.33171.35131.32972006.12.06 07:271.33130.000.000.060.40
171039262006.12.06 06:32buy0.02usdjpy114.52112.86114.722006.12.06 07:27114.720.000.000.003.49
170497502006.12.05 15:53sell0.01gbpusd1.97041.99001.96842006.12.06 07:271.97110.000.000.01-0.70
171026862006.12.06 06:26sell0.01eurusd1.33331.35141.33132006.12.06 07:271.33130.000.000.002.00
170532222006.12.05 16:13sell0.01gbpusd1.97191.99001.96992006.12.06 07:271.97140.000.000.010.50
170552292006.12.05 16:30sell0.02gbpusd1.97341.99001.97142006.12.06 07:271.97140.000.000.014.00
170331112006.12.05 14:53sell0.01usdjpy114.57116.53114.372006.12.05 18:40114.820.000.000.00-2.18
170342182006.12.05 15:00sell0.01usdjpy114.72116.53114.522006.12.05 18:39114.830.000.000.00-0.96
170355242006.12.05 15:01sell0.02usdjpy114.87116.53114.672006.12.05 18:39114.820.000.000.000.87
170447812006.12.05 15:27sell0.03usdjpy115.03116.54114.832006.12.05 18:39114.830.000.000.005.23
170496242006.12.05 15:53sell0.01usdchf1.19261.21221.19062006.12.05 17:111.19060.000.000.001.68
170251402006.12.05 14:03buy0.01eurusd1.33281.31321.33482006.12.05 16:251.33160.000.000.00-1.20
170350702006.12.05 15:00buy0.01eurusd1.33131.31321.33332006.12.05 16:251.33170.000.000.000.40
170395762006.12.05 15:13buy0.02eurusd1.32971.31311.33172006.12.05 16:251.33170.000.000.004.00
170308302006.12.05 14:38buy0.01gbpusd1.97691.95731.97892006.12.05 15:531.97040.000.000.00-6.50
170343512006.12.05 15:00buy0.01gbpusd1.97491.95681.97692006.12.05 15:531.97050.000.000.00-4.40
170348742006.12.05 15:00buy0.02gbpusd1.97341.95681.97542006.12.05 15:531.97040.000.000.00-6.00
170383802006.12.05 15:11buy0.03gbpusd1.97191.95681.97392006.12.05 15:531.97040.000.000.00-4.50
170400172006.12.05 15:13buy0.05gbpusd1.97001.95641.97202006.12.05 15:531.97040.000.000.002.00
170444942006.12.05 15:27buy0.08gbpusd1.96841.95631.97042006.12.05 15:531.97040.000.000.0016.00
170317432006.12.05 14:45sell0.01usdchf1.19011.20971.18812006.12.05 15:531.19300.000.000.00-2.43
170346042006.12.05 15:00sell0.01usdchf1.19161.20971.18962006.12.05 15:531.19290.000.000.00-1.09
170401392006.12.05 15:13sell0.02usdchf1.19341.21001.19142006.12.05 15:531.19300.000.000.000.67
170448152006.12.05 15:27sell0.03usdchf1.19491.21001.19292006.12.05 15:531.19290.000.000.005.03
170220202006.12.05 13:48sell0.01usdjpy114.66116.62114.462006.12.05 14:53114.610.000.000.000.44
170253552006.12.05 14:04sell0.01usdjpy114.81116.62114.612006.12.05 14:53114.610.000.000.001.75
170217652006.12.05 13:47sell0.01usdchf1.19091.21051.18892006.12.05 14:451.19060.000.000.000.25
170262272006.12.05 14:07sell0.01usdchf1.19251.21061.19052006.12.05 14:451.19050.000.000.001.68
170212782006.12.05 13:47buy0.01gbpusd1.97771.95811.97972006.12.05 14:381.97660.000.000.00-1.10
170228192006.12.05 13:50buy0.01gbpusd1.97621.95811.97822006.12.05 14:381.97650.000.000.000.30
170255162006.12.05 14:04buy0.02gbpusd1.97491.95811.97672006.12.05 14:381.97670.000.000.003.60
170017532006.12.05 11:23sell0.01eurusd1.33321.35281.33122006.12.05 14:031.33280.000.000.000.40
170140582006.12.05 13:30sell0.01eurusd1.33471.35281.33272006.12.05 14:031.33270.000.000.002.00
168950662006.12.04 13:33buy0.01usdjpy115.73113.77115.932006.12.05 13:48114.680.000.000.12-9.16
168966112006.12.04 14:05buy0.01usdjpy115.58113.77115.782006.12.05 13:48114.670.000.000.12-7.94
168997982006.12.04 14:54buy0.02usdjpy115.42113.76115.622006.12.05 13:48114.680.000.000.25-12.91
169686902006.12.05 07:18buy0.05usdjpy115.11113.75115.312006.12.05 13:48114.680.000.000.00-18.75
169250012006.12.04 21:48buy0.03usdjpy115.27113.76115.472006.12.05 13:48114.690.000.000.00-15.17
169738552006.12.05 07:41buy0.08usdjpy114.96113.75115.162006.12.05 13:48114.690.000.000.00-18.83
169833162006.12.05 08:44buy0.13usdjpy114.80113.74115.002006.12.05 13:48114.700.000.000.00-11.33
169955392006.12.05 10:28buy0.21usdjpy114.64113.73114.842006.12.05 13:47114.690.000.000.009.16
170184972006.12.05 13:35buy0.34usdjpy114.49113.73114.692006.12.05 13:47114.690.000.000.0059.29
169911032006.12.05 09:35buy0.01usdchf1.19631.17671.19832006.12.05 13:471.19070.000.000.00-4.70
169945002006.12.05 10:18buy0.01usdchf1.19471.17661.19672006.12.05 13:471.19060.000.000.00-3.44
170012452006.12.05 11:22buy0.02usdchf1.19321.17661.19522006.12.05 13:471.19070.000.000.00-4.20
170107352006.12.05 13:09buy0.03usdchf1.19171.17661.19372006.12.05 13:471.19070.000.000.00-2.52
170132832006.12.05 13:28buy0.05usdchf1.19021.17661.19222006.12.05 13:471.19060.000.000.001.68
170169332006.12.05 13:32buy0.08usdchf1.18861.17651.19062006.12.05 13:471.19060.000.000.0013.44
170043882006.12.05 11:52sell0.01gbpusd1.97521.99481.97322006.12.05 13:471.97770.000.000.00-2.50
170078562006.12.05 12:29sell0.01gbpusd1.97681.99491.97482006.12.05 13:471.97780.000.000.00-1.00
170136592006.12.05 13:28sell0.02gbpusd1.97831.99491.97632006.12.05 13:471.97790.000.000.000.80
170171262006.12.05 13:32sell0.03gbpusd1.98001.99511.97802006.12.05 13:471.97800.000.000.006.00
169981902006.12.05 10:51sell0.01gbpusd1.97621.99581.97422006.12.05 11:521.97570.000.000.000.50
170018512006.12.05 11:23sell0.01gbpusd1.97771.99581.97572006.12.05 11:521.97570.000.000.002.00
169471292006.12.05 01:33buy0.01eurusd1.33261.31301.33462006.12.05 11:231.33310.000.000.000.50
169726362006.12.05 07:35buy0.01eurusd1.33111.31301.33312006.12.05 11:231.33310.000.000.002.00
169920252006.12.05 09:58sell0.01gbpusd1.97391.99351.97192006.12.05 10:511.97660.000.000.00-2.70
169931602006.12.05 10:02sell0.01gbpusd1.97541.99351.97342006.12.05 10:511.97670.000.000.00-1.30
169940432006.12.05 10:12sell0.02gbpusd1.97691.99351.97492006.12.05 10:511.97660.000.000.000.60
169962252006.12.05 10:34sell0.03gbpusd1.97851.99361.97652006.12.05 10:511.97650.000.000.006.00
169901012006.12.05 09:28sell0.01gbpusd1.97481.99441.97282006.12.05 09:581.97440.000.000.000.40
169902682006.12.05 09:30sell0.01gbpusd1.97651.99461.97452006.12.05 09:581.97450.000.000.002.00
168950462006.12.04 13:33buy0.01usdchf1.19851.17891.20052006.12.05 09:341.19610.000.000.09-2.01
168962282006.12.04 13:55buy0.01usdchf1.19691.17881.19892006.12.05 09:341.19600.000.000.09-0.75
169020042006.12.04 15:43buy0.02usdchf1.19541.17881.19742006.12.05 09:341.19590.000.000.190.84
169068432006.12.04 16:33buy0.03usdchf1.19391.17881.19592006.12.05 09:341.19590.000.000.285.02
169798662006.12.05 08:20sell0.01gbpusd1.97411.99371.97212006.12.05 09:281.97530.000.000.00-1.20
169815812006.12.05 08:31sell0.01gbpusd1.97581.99391.97382006.12.05 09:281.97530.000.000.000.50
169856682006.12.05 08:55sell0.02gbpusd1.97731.99391.97532006.12.05 09:281.97530.000.000.004.00
169722272006.12.05 07:35sell0.01gbpusd1.97661.99621.97462006.12.05 08:201.97460.000.000.002.00
169694912006.12.05 07:22sell0.01gbpusd1.97901.99861.97702006.12.05 07:351.97700.000.000.002.00
169391532006.12.05 00:01buy0.01gbpusd1.98011.96051.98212006.12.05 07:221.97900.000.000.00-1.10
169407622006.12.05 00:23buy0.01gbpusd1.97861.96051.98062006.12.05 07:221.97900.000.000.000.40
169524452006.12.05 03:13buy0.02gbpusd1.97701.96041.97902006.12.05 07:221.97900.000.000.004.00
168941102006.12.04 13:28sell0.01eurusd1.32991.34951.32792006.12.05 01:331.33250.000.000.06-2.60
169020452006.12.04 15:43sell0.01eurusd1.33151.34961.32952006.12.05 01:331.33260.000.000.06-1.10
169042582006.12.04 16:05sell0.02eurusd1.33301.34961.33102006.12.05 01:331.33250.000.000.121.00
169306972006.12.04 22:32sell0.03eurusd1.33451.34961.33252006.12.05 01:331.33250.000.000.006.00
168978572006.12.04 14:25sell0.01gbpusd1.97441.99401.97242006.12.05 00:011.97990.000.000.01-5.50
168983512006.12.04 14:36sell0.01gbpusd1.97591.99401.97392006.12.05 00:011.98000.000.000.01-4.10
169021072006.12.04 15:43sell0.02gbpusd1.97741.99401.97542006.12.05 00:011.98010.000.000.01-5.40
169028502006.12.04 15:46sell0.03gbpusd1.97891.99401.97692006.12.05 00:011.98010.000.000.02-3.60
169245742006.12.04 21:47sell0.05gbpusd1.98051.99411.97852006.12.05 00:011.98000.000.000.002.50
169310672006.12.04 22:33sell0.08gbpusd1.98201.99411.98002006.12.05 00:011.98000.000.000.0016.00
168950332006.12.04 13:33sell0.01gbpusd1.97371.99331.97172006.12.04 14:251.97490.000.000.00-1.20
168960592006.12.04 13:54sell0.01gbpusd1.97521.99331.97322006.12.04 14:251.97480.000.000.000.40
168968662006.12.04 14:07sell0.02gbpusd1.97681.99341.97482006.12.04 14:251.97480.000.000.004.00
168883072006.12.04 11:07buy0.01usdjpy115.51113.55115.712006.12.04 13:33115.710.000.000.001.73
168877322006.12.04 10:51buy0.01usdchf1.19621.17661.19822006.12.04 13:331.19820.000.000.001.67
168923172006.12.04 13:00sell0.01gbpusd1.97611.99571.97412006.12.04 13:331.97410.000.000.002.00
168799652006.12.04 08:44sell0.01eurusd1.33061.35021.32862006.12.04 13:281.33000.000.000.000.60
168906832006.12.04 12:16sell0.01eurusd1.33211.35021.33012006.12.04 13:281.33010.000.000.002.00
168846992006.12.04 09:58sell0.01gbpusd1.97551.99511.97352006.12.04 13:001.97640.000.000.00-0.90
168855242006.12.04 10:15sell0.01gbpusd1.97701.99511.97502006.12.04 13:001.97650.000.000.000.50
168870322006.12.04 10:45sell0.02gbpusd1.97861.99521.97662006.12.04 13:001.97660.000.000.004.00
168290002006.12.03 22:58sell0.01usdjpy115.08117.04114.882006.12.04 11:07115.520.000.000.00-3.81
168368872006.12.04 00:01sell0.01usdjpy115.24117.05115.042006.12.04 11:07115.510.000.000.00-2.34
168452682006.12.04 01:25sell0.02usdjpy115.39117.05115.192006.12.04 11:07115.500.000.000.00-1.90
168517832006.12.04 03:21sell0.03usdjpy115.54117.05115.342006.12.04 11:07115.510.000.000.000.78
168552242006.12.04 04:06sell0.05usdjpy115.70117.06115.502006.12.04 11:07115.500.000.000.008.66
168279062006.12.03 22:55sell0.01usdchf1.19031.20991.18832006.12.04 10:511.19620.000.000.00-4.93
168383812006.12.04 00:08sell0.01usdchf1.19181.20991.18982006.12.04 10:511.19610.000.000.00-3.60
168453162006.12.04 01:25sell0.02usdchf1.19331.20991.19132006.12.04 10:511.19600.000.000.00-4.52
168565342006.12.04 04:13sell0.03usdchf1.19481.20991.19282006.12.04 10:511.19590.000.000.00-2.76
168719992006.12.04 08:08sell0.05usdchf1.19641.21001.19442006.12.04 10:511.19600.000.000.001.67
168844962006.12.04 09:56sell0.08usdchf1.19791.21001.19592006.12.04 10:501.19590.000.000.0013.38
168762232006.12.04 08:23sell0.01gbpusd1.97321.99281.97122006.12.04 09:581.97600.000.000.00-2.80
168788842006.12.04 08:39sell0.01gbpusd1.97481.99291.97282006.12.04 09:581.97590.000.000.00-1.10
168794372006.12.04 08:43sell0.02gbpusd1.97641.99301.97442006.12.04 09:581.97600.000.000.000.80
168798652006.12.04 08:43sell0.03gbpusd1.97801.99311.97602006.12.04 09:581.97600.000.000.006.00
168285242006.12.03 22:58buy0.01eurusd1.33651.31691.33852006.12.04 08:441.33070.000.000.00-5.80
168371122006.12.04 00:02buy0.01eurusd1.33501.31691.33702006.12.04 08:431.33080.000.000.00-4.20
168434122006.12.04 01:13buy0.02eurusd1.33351.31691.33552006.12.04 08:431.33090.000.000.00-5.20
168549462006.12.04 04:05buy0.03eurusd1.33191.31681.33392006.12.04 08:431.33080.000.000.00-3.30
168708772006.12.04 08:02buy0.05eurusd1.33041.31681.33242006.12.04 08:431.33090.000.000.002.50
168730722006.12.04 08:09buy0.08eurusd1.32891.31681.33092006.12.04 08:431.33090.000.000.0016.00
168722452006.12.04 08:08sell0.01gbpusd1.97551.99511.97352006.12.04 08:231.97350.000.000.002.00
168687192006.12.04 07:39sell0.01gbpusd1.97791.99751.97592006.12.04 08:081.97590.000.000.002.00
168628222006.12.04 06:13sell0.01gbpusd1.97881.99841.97682006.12.04 07:391.97830.000.000.000.50
168679512006.12.04 07:32sell0.01gbpusd1.98031.99841.97832006.12.04 07:391.97830.000.000.002.00
168602452006.12.04 05:32sell0.01gbpusd1.97981.99941.97782006.12.04 06:131.97930.000.000.000.50
168609162006.12.04 05:35sell0.01gbpusd1.98131.99941.97932006.12.04 06:131.97930.000.000.002.00
168328352006.12.03 23:18buy0.01gbpusd1.98381.96421.98582006.12.04 05:321.97960.000.000.00-4.20
168342942006.12.03 23:31buy0.01gbpusd1.98231.96421.98432006.12.04 05:321.97970.000.000.00-2.60
168376592006.12.04 00:03buy0.02gbpusd1.98081.96421.98282006.12.04 05:321.97980.000.000.00-2.00
168445092006.12.04 01:17buy0.03gbpusd1.97921.96411.98122006.12.04 05:321.97970.000.000.001.50
168553642006.12.04 04:06buy0.05gbpusd1.97771.96411.97972006.12.04 05:321.97970.000.000.0010.00
168264692006.12.03 22:51buy0.01gbpusd1.98151.96191.98352006.12.03 23:181.98350.000.000.002.00
168239052006.12.03 22:31sell0.01usdjpy115.34117.30115.142006.12.03 22:58115.140.000.000.001.74
168236062006.12.03 22:30buy0.01eurusd1.33381.31421.33582006.12.03 22:581.33580.000.000.002.00
168238882006.12.03 22:31sell0.01usdchf1.19281.21241.19082006.12.03 22:551.19080.000.000.001.68
168237342006.12.03 22:30buy0.01gbpusd1.97851.95891.98052006.12.03 22:511.98050.000.000.002.00
168233652006.12.03 20:37balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -9.28 -1 510.88
Closed P/L: -1 520.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174691262006.12.11 08:57buy0.01eurusd1.32011.30051.3221 1.31930.000.000.00-0.80
174705232006.12.11 09:13sell0.01usdjpy116.83118.79116.63 117.090.000.000.00-2.22
174738322006.12.11 09:37sell0.01usdjpy116.98118.79116.78 117.090.000.000.00-0.94
174746932006.12.11 09:43buy0.01eurusd1.31861.30051.3206 1.31930.000.000.000.70
174750902006.12.11 09:43sell0.01usdchf1.20531.22491.2033 1.20670.000.000.00-1.16
174852602006.12.11 12:25sell0.01usdchf1.20691.22501.2049 1.20670.000.000.000.17
174869622006.12.11 12:45sell0.02usdjpy117.14118.80116.94 117.090.000.000.000.85
174920522006.12.11 14:01buy0.01gbpusd1.95141.93181.9534 1.95020.000.000.00-1.20
174923792006.12.11 14:05buy0.01gbpusd1.94991.93181.9519 1.95020.000.000.000.30
  0.00 0.00 0.00 -4.30
 Floating P/L: -4.30
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -1 520.16 Floating P/L: -4.30 Margin: 100.00
Balance: 3 479.84 Equity: 3 475.54 Free Margin: 3 375.54
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 068.04 Gross Loss: 2 588.20 Total Net Profit: -1 520.16
Profit Factor: 0.41 Expected Payoff: -4.36  
Absolute Drawdown: 1 526.02 Maximal Drawdown: 1 777.31 (33.85%) Relative Drawdown: 33.85% (1 777.31)
 
Total Trades: 349 Short Positions (won %): 206 (56.80%) Long Positions (won %): 143 (49.65%)
Profit Trades (% of total): 188 (53.87%) Loss trades (% of total): 161 (46.13%)
Largest profit trade: 178.00 loss trade: -240.30
Average profit trade: 5.68 loss trade: -16.08
Maximum consecutive wins ($): 18 (30.80) consecutive losses ($): 12 (-1 387.96)
Maximal consecutive profit (count): 178.00 (1) consecutive loss (count): -1 387.96 (12)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3