|Account: 1317366
|Name: Goblin_Fibo_1.2
|Currency: USD
|2006 December 11, 14:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17465796
|2006.12.11 08:16
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9568
|1.9372
|1.9588
|2006.12.11 14:01
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|17467744
|2006.12.11 08:41
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9553
|1.9372
|1.9573
|2006.12.11 14:00
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17468746
|2006.12.11 08:55
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9538
|1.9372
|1.9558
|2006.12.11 14:00
|1.9510
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.60
|17473725
|2006.12.11 09:37
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9523
|1.9372
|1.9543
|2006.12.11 14:00
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17477092
|2006.12.11 10:05
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9507
|1.9371
|1.9527
|2006.12.11 14:00
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17478673
|2006.12.11 10:28
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9492
|1.9371
|1.9512
|2006.12.11 14:00
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17434635
|2006.12.11 01:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2095
|1.1899
|1.2115
|2006.12.11 09:43
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|17442422
|2006.12.11 03:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2080
|1.1899
|1.2100
|2006.12.11 09:43
|1.2051
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.41
|17450065
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2065
|1.1899
|1.2085
|2006.12.11 09:43
|1.2052
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.16
|17459549
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.03
|usdchf
|1.2049
|1.1898
|1.2069
|2006.12.11 09:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|17462372
|2006.12.11 07:53
|buy
|0.05
|usdchf
|1.2034
|1.1898
|1.2054
|2006.12.11 09:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|8.30
|17453629
|2006.12.11 07:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.96
|115.00
|117.16
|2006.12.11 09:13
|116.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17454436
|2006.12.11 07:12
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.80
|114.99
|117.00
|2006.12.11 09:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17459693
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.64
|114.98
|116.84
|2006.12.11 09:13
|116.84
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|17434757
|2006.12.11 01:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|1.3341
|1.3125
|2006.12.11 08:57
|1.3200
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|17442828
|2006.12.11 03:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3160
|1.3341
|1.3140
|2006.12.11 08:57
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|17450666
|2006.12.11 06:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3176
|1.3342
|1.3156
|2006.12.11 08:57
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|17457776
|2006.12.11 07:43
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3192
|1.3343
|1.3172
|2006.12.11 08:57
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17460742
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3207
|1.3343
|1.3187
|2006.12.11 08:57
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17466315
|2006.12.11 08:18
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3222
|1.3343
|1.3202
|2006.12.11 08:57
|1.3202
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17464438
|2006.12.11 08:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9544
|1.9348
|1.9564
|2006.12.11 08:16
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17431366
|2006.12.11 01:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9485
|1.9683
|1.9467
|2006.12.11 08:02
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.90
|17442937
|2006.12.11 03:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|1.9681
|1.9480
|2006.12.11 08:02
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|17449592
|2006.12.11 06:14
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9515
|1.9681
|1.9495
|2006.12.11 08:01
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17458155
|2006.12.11 07:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9530
|1.9681
|1.9510
|2006.12.11 08:01
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|17460622
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9546
|1.9682
|1.9526
|2006.12.11 08:01
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|17462634
|2006.12.11 07:53
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9563
|1.9684
|1.9543
|2006.12.11 08:01
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17429281
|2006.12.11 01:21
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.74
|114.78
|116.94
|2006.12.11 07:00
|116.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|17372083
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3307
|1.3141
|1.3327
|2006.12.11 01:58
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.15
|-32.60
|17375212
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3292
|1.3141
|1.3312
|2006.12.11 01:58
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.23
|-44.10
|17377617
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3275
|1.3139
|1.3295
|2006.12.11 01:58
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.38
|-65.50
|17379737
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3255
|1.3134
|1.3275
|2006.12.11 01:58
|1.3145
|0.00
|0.00
|-0.60
|-88.00
|17381762
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.13
|eurusd
|1.3237
|1.3131
|1.3257
|2006.12.11 01:58
|1.3144
|0.00
|0.00
|-0.98
|-120.90
|17384489
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.21
|eurusd
|1.3216
|1.3125
|1.3236
|2006.12.11 01:58
|1.3145
|0.00
|0.00
|-1.59
|-149.10
|17408978
|2006.12.08 19:14
|buy
|0.34
|eurusd
|1.3201
|1.3125
|1.3221
|2006.12.11 01:58
|1.3144
|0.00
|0.00
|-2.57
|-193.80
|17416185
|2006.12.10 22:51
|buy
|0.55
|eurusd
|1.3186
|1.3125
|1.3206
|2006.12.11 01:58
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-236.50
|17423082
|2006.12.11 00:12
|buy
|0.89
|eurusd
|1.3171
|1.3125
|1.3191
|2006.12.11 01:57
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.30
|17432822
|2006.12.11 01:52
|buy
|1.44
|eurusd
|1.3155
|1.3124
|1.3175
|2006.12.11 01:57
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.80
|17361139
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3338
|1.3142
|1.3358
|2006.12.11 01:57
|1.3142
|0.00
|0.00
|-0.08
|-19.60
|17364391
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3323
|1.3142
|1.3343
|2006.12.11 01:57
|1.3142
|0.00
|0.00
|-0.08
|-18.10
|17422887
|2006.12.11 00:12
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2069
|1.1873
|1.2089
|2006.12.11 01:54
|1.2089
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|17423592
|2006.12.11 00:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|1.9707
|1.9491
|2006.12.11 01:32
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17428090
|2006.12.11 01:15
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.54
|114.56
|116.72
|2006.12.11 01:21
|116.72
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|17398574
|2006.12.08 17:18
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.30
|114.34
|116.50
|2006.12.11 01:15
|116.50
|0.00
|0.00
|0.12
|1.72
|17410480
|2006.12.08 19:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|1.9718
|1.9502
|2006.12.11 00:12
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.01
|0.40
|17411880
|2006.12.08 20:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|1.9719
|1.9518
|2006.12.11 00:12
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.01
|2.00
|17406892
|2006.12.08 18:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2044
|1.1848
|1.2064
|2006.12.11 00:12
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.09
|1.66
|17405316
|2006.12.08 18:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9546
|1.9742
|1.9526
|2006.12.08 19:46
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17396609
|2006.12.08 17:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2049
|1.1853
|1.2069
|2006.12.08 18:43
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|17398357
|2006.12.08 17:17
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2034
|1.1853
|1.2054
|2006.12.08 18:43
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17402842
|2006.12.08 17:44
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2019
|1.1853
|1.2039
|2006.12.08 18:43
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|17401272
|2006.12.08 17:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9556
|1.9752
|1.9536
|2006.12.08 18:17
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17402213
|2006.12.08 17:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9571
|1.9752
|1.9551
|2006.12.08 18:17
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17394156
|2006.12.08 17:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9565
|1.9761
|1.9545
|2006.12.08 17:30
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17399955
|2006.12.08 17:24
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9580
|1.9761
|1.9560
|2006.12.08 17:30
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17345124
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.06
|117.02
|114.86
|2006.12.08 17:18
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.49
|17363098
|2006.12.08 15:21
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.22
|117.03
|115.02
|2006.12.08 17:17
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.03
|17365208
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.37
|117.03
|115.17
|2006.12.08 17:17
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.31
|17371673
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.53
|117.04
|115.33
|2006.12.08 17:17
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.09
|17374303
|2006.12.08 16:41
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.69
|117.05
|115.49
|2006.12.08 17:17
|116.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.51
|17376719
|2006.12.08 16:47
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.85
|117.06
|115.65
|2006.12.08 17:17
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.90
|17378273
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.13
|usdjpy
|116.00
|117.06
|115.80
|2006.12.08 17:17
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.30
|17379971
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.21
|usdjpy
|116.15
|117.06
|115.95
|2006.12.08 17:17
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.67
|17382627
|2006.12.08 16:53
|sell
|0.34
|usdjpy
|116.31
|117.07
|116.11
|2006.12.08 17:17
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|11.70
|17396923
|2006.12.08 17:10
|sell
|0.55
|usdjpy
|116.47
|117.08
|116.27
|2006.12.08 17:17
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|94.61
|17390841
|2006.12.08 16:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2041
|1.1845
|1.2061
|2006.12.08 17:09
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17395586
|2006.12.08 17:07
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2026
|1.1845
|1.2046
|2006.12.08 17:09
|1.2046
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|17361109
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9701
|1.9505
|1.9721
|2006.12.08 17:04
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|17364119
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9686
|1.9505
|1.9706
|2006.12.08 17:04
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|17365559
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9670
|1.9504
|1.9690
|2006.12.08 17:04
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|17372506
|2006.12.08 16:26
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9655
|1.9504
|1.9675
|2006.12.08 17:04
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.90
|17375236
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9640
|1.9504
|1.9660
|2006.12.08 17:04
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|17377193
|2006.12.08 16:48
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9624
|1.9503
|1.9644
|2006.12.08 17:04
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.80
|17378002
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.13
|gbpusd
|1.9607
|1.9501
|1.9627
|2006.12.08 17:04
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.20
|17379663
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.21
|gbpusd
|1.9591
|1.9500
|1.9611
|2006.12.08 17:04
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.80
|17382163
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.55
|gbpusd
|1.9560
|1.9499
|1.9580
|2006.12.08 17:04
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|16.50
|17380402
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.34
|gbpusd
|1.9575
|1.9499
|1.9595
|2006.12.08 17:04
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.20
|17393021
|2006.12.08 17:02
|buy
|0.89
|gbpusd
|1.9544
|1.9498
|1.9564
|2006.12.08 17:04
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|178.00
|17362959
|2006.12.08 15:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1913
|1.2109
|1.1893
|2006.12.08 16:57
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.55
|17365176
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1930
|1.2111
|1.1910
|2006.12.08 16:57
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.05
|17373822
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1946
|1.2112
|1.1926
|2006.12.08 16:57
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.45
|17375486
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1962
|1.2113
|1.1942
|2006.12.08 16:57
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.69
|17377400
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1978
|1.2114
|1.1958
|2006.12.08 16:57
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.68
|17379836
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1994
|1.2115
|1.1974
|2006.12.08 16:57
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.59
|17382038
|2006.12.08 16:52
|sell
|0.13
|usdchf
|1.2012
|1.2118
|1.1992
|2006.12.08 16:57
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.84
|17383856
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.21
|usdchf
|1.2030
|1.2121
|1.2010
|2006.12.08 16:57
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.98
|17389050
|2006.12.08 16:56
|sell
|0.34
|usdchf
|1.2051
|1.2130
|1.2034
|2006.12.08 16:57
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|48.03
|17333630
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2009
|1.1813
|1.2029
|2006.12.08 15:21
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.97
|17334635
|2006.12.08 13:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1993
|1.1812
|1.2013
|2006.12.08 15:21
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.72
|17335516
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1978
|1.1812
|1.1998
|2006.12.08 15:20
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.74
|17337886
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1961
|1.1810
|1.1981
|2006.12.08 15:20
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.58
|17339079
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1943
|1.1807
|1.1963
|2006.12.08 15:20
|1.1915
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.75
|17343190
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1927
|1.1806
|1.1947
|2006.12.08 15:20
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|17344680
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.13
|usdchf
|1.1912
|1.1806
|1.1932
|2006.12.08 15:20
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|5.45
|17357157
|2006.12.08 15:01
|buy
|0.21
|usdchf
|1.1897
|1.1806
|1.1917
|2006.12.08 15:20
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|35.24
|17327712
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3242
|1.3438
|1.3222
|2006.12.08 15:14
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.70
|17330734
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3441
|1.3240
|2006.12.08 15:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.80
|17335484
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3276
|1.3442
|1.3256
|2006.12.08 15:14
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|17341582
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9611
|1.9807
|1.9591
|2006.12.08 15:14
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.90
|17342530
|2006.12.08 13:50
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9627
|1.9808
|1.9607
|2006.12.08 15:14
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.20
|17343244
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9643
|1.9809
|1.9623
|2006.12.08 15:14
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.20
|17337776
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3294
|1.3445
|1.3274
|2006.12.08 15:14
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|17339131
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3310
|1.3446
|1.3290
|2006.12.08 15:14
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.50
|17344152
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9659
|1.9810
|1.9639
|2006.12.08 15:14
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.30
|17343131
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3325
|1.3446
|1.3305
|2006.12.08 15:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|17345352
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9674
|1.9810
|1.9654
|2006.12.08 15:14
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.00
|17350687
|2006.12.08 14:12
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9689
|1.9810
|1.9669
|2006.12.08 15:14
|1.9699
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17351594
|2006.12.08 14:15
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9705
|1.9811
|1.9685
|2006.12.08 15:14
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|9.10
|17344395
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.13
|eurusd
|1.3340
|1.3446
|1.3320
|2006.12.08 15:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|17357490
|2006.12.08 15:02
|sell
|0.21
|gbpusd
|1.9717
|1.9811
|1.9700
|2006.12.08 15:13
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|35.70
|17357630
|2006.12.08 15:02
|sell
|0.21
|eurusd
|1.3357
|1.3448
|1.3337
|2006.12.08 15:13
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|17340056
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.29
|117.25
|115.09
|2006.12.08 13:53
|115.09
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|17332642
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9539
|1.9735
|1.9519
|2006.12.08 13:46
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|17335640
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9569
|1.9735
|1.9549
|2006.12.08 13:46
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|17334481
|2006.12.08 13:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9554
|1.9735
|1.9534
|2006.12.08 13:46
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|17338206
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9589
|1.9740
|1.9569
|2006.12.08 13:46
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|17338975
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9606
|1.9742
|1.9586
|2006.12.08 13:46
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.50
|17340742
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.13
|gbpusd
|1.9638
|1.9744
|1.9618
|2006.12.08 13:46
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|17339955
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9623
|1.9744
|1.9603
|2006.12.08 13:46
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17208324
|2006.12.07 04:39
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.95
|116.91
|114.75
|2006.12.08 13:45
|115.39
|0.00
|0.00
|-0.15
|-3.81
|17251395
|2006.12.07 13:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.11
|116.92
|114.91
|2006.12.08 13:45
|115.40
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.51
|17291597
|2006.12.07 22:17
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.26
|116.92
|115.06
|2006.12.08 13:45
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.77
|17315461
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.42
|116.93
|115.22
|2006.12.08 13:45
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|17317186
|2006.12.08 10:04
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.58
|116.94
|115.38
|2006.12.08 13:45
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|2.16
|17327482
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.74
|116.95
|115.54
|2006.12.08 13:45
|115.54
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|17329099
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2010
|1.1814
|1.2030
|2006.12.08 13:32
|1.2000
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|17330300
|2006.12.08 13:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1995
|1.1814
|1.2015
|2006.12.08 13:32
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|17331458
|2006.12.08 13:31
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1978
|1.1812
|1.1998
|2006.12.08 13:32
|1.1998
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|17329734
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9723
|1.9522
|2006.12.08 13:32
|1.9552
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17328979
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9526
|1.9722
|1.9506
|2006.12.08 13:32
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17330583
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9557
|1.9723
|1.9537
|2006.12.08 13:32
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17331301
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9573
|1.9724
|1.9553
|2006.12.08 13:32
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17320857
|2006.12.08 11:20
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1979
|1.1783
|1.1999
|2006.12.08 13:30
|1.1999
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17326891
|2006.12.08 13:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9566
|1.9762
|1.9546
|2006.12.08 13:30
|1.9546
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17282173
|2006.12.07 19:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3277
|1.3473
|1.3257
|2006.12.08 13:30
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.06
|2.00
|17317890
|2006.12.08 10:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9591
|1.9787
|1.9571
|2006.12.08 13:29
|1.9571
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17308950
|2006.12.08 07:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1969
|1.1773
|1.1989
|2006.12.08 11:20
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17312811
|2006.12.08 09:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1954
|1.1773
|1.1974
|2006.12.08 11:20
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17309234
|2006.12.08 07:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9603
|1.9799
|1.9583
|2006.12.08 10:08
|1.9593
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17311037
|2006.12.08 08:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|1.9799
|1.9598
|2006.12.08 10:08
|1.9598
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17293070
|2006.12.07 23:10
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9610
|1.9806
|1.9590
|2006.12.08 07:37
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17293574
|2006.12.07 23:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9626
|1.9807
|1.9606
|2006.12.08 07:37
|1.9606
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17251235
|2006.12.07 13:41
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1945
|1.1749
|1.1965
|2006.12.08 07:35
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.09
|1.67
|17271186
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9618
|1.9814
|1.9598
|2006.12.07 23:10
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|17275090
|2006.12.07 17:37
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9633
|1.9814
|1.9613
|2006.12.07 23:10
|1.9613
|0.00
|0.00
|0.01
|2.00
|17254776
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3285
|1.3481
|1.3265
|2006.12.07 19:40
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17257111
|2006.12.07 14:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3300
|1.3481
|1.3280
|2006.12.07 19:40
|1.3280
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17261315
|2006.12.07 14:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9642
|1.9838
|1.9622
|2006.12.07 16:46
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17254649
|2006.12.07 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9635
|1.9836
|1.9620
|2006.12.07 14:38
|1.9647
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17257122
|2006.12.07 14:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9650
|1.9831
|1.9630
|2006.12.07 14:38
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17258881
|2006.12.07 14:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9666
|1.9832
|1.9646
|2006.12.07 14:38
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17251669
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3288
|1.3484
|1.3268
|2006.12.07 14:00
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17252946
|2006.12.07 13:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3303
|1.3484
|1.3283
|2006.12.07 14:00
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17251538
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9644
|1.9840
|1.9624
|2006.12.07 14:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17252748
|2006.12.07 13:45
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9659
|1.9840
|1.9639
|2006.12.07 14:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17247951
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3314
|1.3510
|1.3294
|2006.12.07 13:42
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17244867
|2006.12.07 13:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|1.9850
|1.9634
|2006.12.07 13:41
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17247409
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9669
|1.9850
|1.9649
|2006.12.07 13:41
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17247064
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1934
|1.1738
|1.1954
|2006.12.07 13:41
|1.1940
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17248827
|2006.12.07 13:37
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1919
|1.1738
|1.1939
|2006.12.07 13:41
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17232341
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3293
|1.3112
|1.3313
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17209604
|2006.12.07 04:59
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3308
|1.3112
|1.3328
|2006.12.07 13:36
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17210338
|2006.12.07 05:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1937
|1.2133
|1.1917
|2006.12.07 13:36
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|17234567
|2006.12.07 10:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1952
|1.2133
|1.1932
|2006.12.07 13:36
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17243639
|2006.12.07 13:03
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9679
|1.9875
|1.9659
|2006.12.07 13:25
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17219290
|2006.12.07 07:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9707
|1.9511
|1.9727
|2006.12.07 13:03
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17225628
|2006.12.07 08:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9691
|1.9510
|1.9711
|2006.12.07 13:03
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17232616
|2006.12.07 10:16
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9675
|1.9509
|1.9695
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17235737
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9660
|1.9509
|1.9680
|2006.12.07 13:02
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17209832
|2006.12.07 04:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9683
|1.9487
|1.9703
|2006.12.07 07:12
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17175898
|2006.12.06 18:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1945
|1.2141
|1.1925
|2006.12.07 05:01
|1.1941
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.33
|17182495
|2006.12.06 19:30
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1960
|1.2141
|1.1940
|2006.12.07 05:01
|1.1940
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.68
|17196751
|2006.12.07 00:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9673
|1.9477
|1.9693
|2006.12.07 04:59
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17206773
|2006.12.07 04:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9657
|1.9476
|1.9677
|2006.12.07 04:59
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17182043
|2006.12.06 19:28
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3285
|1.3089
|1.3305
|2006.12.07 04:59
|1.3305
|0.00
|0.00
|-0.23
|2.00
|17108289
|2006.12.06 07:27
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.73
|116.69
|114.53
|2006.12.07 04:39
|114.97
|0.00
|0.00
|-0.45
|-2.09
|17117426
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.89
|116.70
|114.69
|2006.12.07 04:39
|114.98
|0.00
|0.00
|-0.45
|-0.78
|17132031
|2006.12.06 11:11
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.04
|116.70
|114.84
|2006.12.07 04:39
|114.99
|0.00
|0.00
|-0.91
|0.87
|17183530
|2006.12.06 19:44
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.20
|116.71
|115.00
|2006.12.07 04:39
|115.00
|0.00
|0.00
|-1.36
|5.22
|17175676
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9681
|1.9485
|1.9701
|2006.12.07 00:34
|1.9668
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.30
|17179963
|2006.12.06 19:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9485
|1.9686
|2006.12.07 00:34
|1.9670
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.40
|17192872
|2006.12.06 23:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9650
|1.9484
|1.9670
|2006.12.07 00:34
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17139464
|2006.12.06 13:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3260
|1.3456
|1.3240
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17145892
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3276
|1.3457
|1.3256
|2006.12.06 19:28
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17151030
|2006.12.06 14:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3291
|1.3457
|1.3271
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17156191
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3306
|1.3457
|1.3286
|2006.12.06 19:28
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17137189
|2006.12.06 12:53
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1969
|1.1773
|1.1989
|2006.12.06 18:13
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|17148527
|2006.12.06 14:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1954
|1.1773
|1.1974
|2006.12.06 18:11
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|17153456
|2006.12.06 15:04
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1939
|1.1773
|1.1959
|2006.12.06 18:10
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17158559
|2006.12.06 15:38
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1924
|1.1773
|1.1944
|2006.12.06 18:10
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|5.02
|17146282
|2006.12.06 14:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|1.9835
|1.9634
|2006.12.06 18:10
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|17139403
|2006.12.06 13:16
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|1.9835
|1.9619
|2006.12.06 18:10
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|17153118
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9670
|1.9836
|1.9650
|2006.12.06 18:10
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|17156165
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9686
|1.9837
|1.9666
|2006.12.06 18:10
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|17160181
|2006.12.06 15:43
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9701
|1.9837
|1.9681
|2006.12.06 18:10
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|17130760
|2006.12.06 10:57
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3282
|1.3478
|1.3262
|2006.12.06 13:16
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17123070
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9641
|1.9837
|1.9621
|2006.12.06 13:16
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|17128030
|2006.12.06 10:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9656
|1.9837
|1.9636
|2006.12.06 13:15
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|17135991
|2006.12.06 12:17
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9671
|1.9837
|1.9651
|2006.12.06 13:15
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17129981
|2006.12.06 10:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1961
|1.1765
|1.1981
|2006.12.06 12:52
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|17134686
|2006.12.06 11:52
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1945
|1.1764
|1.1965
|2006.12.06 12:52
|1.1965
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|17108224
|2006.12.06 07:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3313
|1.3117
|1.3333
|2006.12.06 10:57
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.10
|17113190
|2006.12.06 08:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3297
|1.3116
|1.3317
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|17117055
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3278
|1.3112
|1.3298
|2006.12.06 10:57
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17123318
|2006.12.06 09:40
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3263
|1.3112
|1.3283
|2006.12.06 10:57
|1.3283
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17058580
|2006.12.05 17:11
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1902
|1.2098
|1.1882
|2006.12.06 10:49
|1.1962
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.02
|17067663
|2006.12.05 21:33
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1917
|1.2098
|1.1897
|2006.12.06 10:48
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.68
|17112311
|2006.12.06 08:15
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1932
|1.2098
|1.1912
|2006.12.06 10:48
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.02
|17113893
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1947
|1.2098
|1.1927
|2006.12.06 10:48
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|17121087
|2006.12.06 09:38
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1965
|1.2101
|1.1945
|2006.12.06 10:48
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|2.09
|17123521
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1980
|1.2101
|1.1960
|2006.12.06 10:48
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|17119478
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9666
|1.9862
|1.9646
|2006.12.06 09:40
|1.9646
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17116391
|2006.12.06 09:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9699
|1.9895
|1.9679
|2006.12.06 09:30
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17108259
|2006.12.06 07:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9708
|1.9904
|1.9688
|2006.12.06 09:16
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|17111504
|2006.12.06 08:05
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9724
|1.9905
|1.9704
|2006.12.06 09:16
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17061220
|2006.12.05 18:40
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.83
|112.87
|115.03
|2006.12.06 07:27
|114.73
|0.00
|0.00
|0.12
|-0.87
|17096029
|2006.12.06 05:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.67
|112.86
|114.87
|2006.12.06 07:27
|114.73
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|17054522
|2006.12.05 16:25
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3513
|1.3297
|2006.12.06 07:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.06
|0.40
|17103926
|2006.12.06 06:32
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.52
|112.86
|114.72
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|17049750
|2006.12.05 15:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9704
|1.9900
|1.9684
|2006.12.06 07:27
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.70
|17102686
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3333
|1.3514
|1.3313
|2006.12.06 07:27
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17053222
|2006.12.05 16:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|1.9900
|1.9699
|2006.12.06 07:27
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.01
|0.50
|17055229
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9734
|1.9900
|1.9714
|2006.12.06 07:27
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|17033111
|2006.12.05 14:53
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.57
|116.53
|114.37
|2006.12.05 18:40
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|17034218
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.72
|116.53
|114.52
|2006.12.05 18:39
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|17035524
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.87
|116.53
|114.67
|2006.12.05 18:39
|114.82
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|17044781
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.03
|116.54
|114.83
|2006.12.05 18:39
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|5.23
|17049624
|2006.12.05 15:53
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1926
|1.2122
|1.1906
|2006.12.05 17:11
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17025140
|2006.12.05 14:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3328
|1.3132
|1.3348
|2006.12.05 16:25
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17035070
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3313
|1.3132
|1.3333
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17039576
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3297
|1.3131
|1.3317
|2006.12.05 16:25
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17030830
|2006.12.05 14:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9769
|1.9573
|1.9789
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.50
|17034351
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|1.9568
|1.9769
|2006.12.05 15:53
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|17034874
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9734
|1.9568
|1.9754
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|17038380
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9719
|1.9568
|1.9739
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|17040017
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9700
|1.9564
|1.9720
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17044494
|2006.12.05 15:27
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9684
|1.9563
|1.9704
|2006.12.05 15:53
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17031743
|2006.12.05 14:45
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1901
|1.2097
|1.1881
|2006.12.05 15:53
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|17034604
|2006.12.05 15:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1916
|1.2097
|1.1896
|2006.12.05 15:53
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.09
|17040139
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1934
|1.2100
|1.1914
|2006.12.05 15:53
|1.1930
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|17044815
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1949
|1.2100
|1.1929
|2006.12.05 15:53
|1.1929
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|17022020
|2006.12.05 13:48
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.66
|116.62
|114.46
|2006.12.05 14:53
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|17025355
|2006.12.05 14:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.81
|116.62
|114.61
|2006.12.05 14:53
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|17021765
|2006.12.05 13:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1909
|1.2105
|1.1889
|2006.12.05 14:45
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|17026227
|2006.12.05 14:07
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1925
|1.2106
|1.1905
|2006.12.05 14:45
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17021278
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9777
|1.9581
|1.9797
|2006.12.05 14:38
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|17022819
|2006.12.05 13:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|1.9581
|1.9782
|2006.12.05 14:38
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|17025516
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9581
|1.9767
|2006.12.05 14:38
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|17001753
|2006.12.05 11:23
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3332
|1.3528
|1.3312
|2006.12.05 14:03
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|17014058
|2006.12.05 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3347
|1.3528
|1.3327
|2006.12.05 14:03
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16895066
|2006.12.04 13:33
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.73
|113.77
|115.93
|2006.12.05 13:48
|114.68
|0.00
|0.00
|0.12
|-9.16
|16896611
|2006.12.04 14:05
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.58
|113.77
|115.78
|2006.12.05 13:48
|114.67
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.94
|16899798
|2006.12.04 14:54
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.42
|113.76
|115.62
|2006.12.05 13:48
|114.68
|0.00
|0.00
|0.25
|-12.91
|16968690
|2006.12.05 07:18
|buy
|0.05
|usdjpy
|115.11
|113.75
|115.31
|2006.12.05 13:48
|114.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.75
|16925001
|2006.12.04 21:48
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.27
|113.76
|115.47
|2006.12.05 13:48
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.17
|16973855
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.08
|usdjpy
|114.96
|113.75
|115.16
|2006.12.05 13:48
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.83
|16983316
|2006.12.05 08:44
|buy
|0.13
|usdjpy
|114.80
|113.74
|115.00
|2006.12.05 13:48
|114.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.33
|16995539
|2006.12.05 10:28
|buy
|0.21
|usdjpy
|114.64
|113.73
|114.84
|2006.12.05 13:47
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|9.16
|17018497
|2006.12.05 13:35
|buy
|0.34
|usdjpy
|114.49
|113.73
|114.69
|2006.12.05 13:47
|114.69
|0.00
|0.00
|0.00
|59.29
|16991103
|2006.12.05 09:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1963
|1.1767
|1.1983
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.70
|16994500
|2006.12.05 10:18
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1947
|1.1766
|1.1967
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.44
|17001245
|2006.12.05 11:22
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1932
|1.1766
|1.1952
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|17010735
|2006.12.05 13:09
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1917
|1.1766
|1.1937
|2006.12.05 13:47
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.52
|17013283
|2006.12.05 13:28
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1902
|1.1766
|1.1922
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|17016933
|2006.12.05 13:32
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1886
|1.1765
|1.1906
|2006.12.05 13:47
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|13.44
|17004388
|2006.12.05 11:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9752
|1.9948
|1.9732
|2006.12.05 13:47
|1.9777
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|17007856
|2006.12.05 12:29
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9768
|1.9949
|1.9748
|2006.12.05 13:47
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17013659
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9783
|1.9949
|1.9763
|2006.12.05 13:47
|1.9779
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|17017126
|2006.12.05 13:32
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9800
|1.9951
|1.9780
|2006.12.05 13:47
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16998190
|2006.12.05 10:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9762
|1.9958
|1.9742
|2006.12.05 11:52
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17001851
|2006.12.05 11:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9777
|1.9958
|1.9757
|2006.12.05 11:52
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16947129
|2006.12.05 01:33
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3326
|1.3130
|1.3346
|2006.12.05 11:23
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16972636
|2006.12.05 07:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3311
|1.3130
|1.3331
|2006.12.05 11:23
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16992025
|2006.12.05 09:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|1.9935
|1.9719
|2006.12.05 10:51
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16993160
|2006.12.05 10:02
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9754
|1.9935
|1.9734
|2006.12.05 10:51
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.30
|16994043
|2006.12.05 10:12
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9769
|1.9935
|1.9749
|2006.12.05 10:51
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16996225
|2006.12.05 10:34
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9785
|1.9936
|1.9765
|2006.12.05 10:51
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16990101
|2006.12.05 09:28
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|1.9944
|1.9728
|2006.12.05 09:58
|1.9744
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16990268
|2006.12.05 09:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|1.9946
|1.9745
|2006.12.05 09:58
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16895046
|2006.12.04 13:33
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1985
|1.1789
|1.2005
|2006.12.05 09:34
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.01
|16896228
|2006.12.04 13:55
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1969
|1.1788
|1.1989
|2006.12.05 09:34
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.09
|-0.75
|16902004
|2006.12.04 15:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1954
|1.1788
|1.1974
|2006.12.05 09:34
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.19
|0.84
|16906843
|2006.12.04 16:33
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1939
|1.1788
|1.1959
|2006.12.05 09:34
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.28
|5.02
|16979866
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9741
|1.9937
|1.9721
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16981581
|2006.12.05 08:31
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9758
|1.9939
|1.9738
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16985668
|2006.12.05 08:55
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9773
|1.9939
|1.9753
|2006.12.05 09:28
|1.9753
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16972227
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9766
|1.9962
|1.9746
|2006.12.05 08:20
|1.9746
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16969491
|2006.12.05 07:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9790
|1.9986
|1.9770
|2006.12.05 07:35
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16939153
|2006.12.05 00:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9605
|1.9821
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16940762
|2006.12.05 00:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9786
|1.9605
|1.9806
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16952445
|2006.12.05 03:13
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9770
|1.9604
|1.9790
|2006.12.05 07:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16894110
|2006.12.04 13:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3299
|1.3495
|1.3279
|2006.12.05 01:33
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.06
|-2.60
|16902045
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|1.3496
|1.3295
|2006.12.05 01:33
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.06
|-1.10
|16904258
|2006.12.04 16:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3330
|1.3496
|1.3310
|2006.12.05 01:33
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.12
|1.00
|16930697
|2006.12.04 22:32
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3345
|1.3496
|1.3325
|2006.12.05 01:33
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16897857
|2006.12.04 14:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9744
|1.9940
|1.9724
|2006.12.05 00:01
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.50
|16898351
|2006.12.04 14:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9759
|1.9940
|1.9739
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.01
|-4.10
|16902107
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9774
|1.9940
|1.9754
|2006.12.05 00:01
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.40
|16902850
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9789
|1.9940
|1.9769
|2006.12.05 00:01
|1.9801
|0.00
|0.00
|0.02
|-3.60
|16924574
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9805
|1.9941
|1.9785
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|16931067
|2006.12.04 22:33
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9820
|1.9941
|1.9800
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16895033
|2006.12.04 13:33
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|1.9933
|1.9717
|2006.12.04 14:25
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|16896059
|2006.12.04 13:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9752
|1.9933
|1.9732
|2006.12.04 14:25
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16896866
|2006.12.04 14:07
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9768
|1.9934
|1.9748
|2006.12.04 14:25
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16888307
|2006.12.04 11:07
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.51
|113.55
|115.71
|2006.12.04 13:33
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|16887732
|2006.12.04 10:51
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1962
|1.1766
|1.1982
|2006.12.04 13:33
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16892317
|2006.12.04 13:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9761
|1.9957
|1.9741
|2006.12.04 13:33
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16879965
|2006.12.04 08:44
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3306
|1.3502
|1.3286
|2006.12.04 13:28
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|16890683
|2006.12.04 12:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3321
|1.3502
|1.3301
|2006.12.04 13:28
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16884699
|2006.12.04 09:58
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|1.9951
|1.9735
|2006.12.04 13:00
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|16885524
|2006.12.04 10:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|1.9951
|1.9750
|2006.12.04 13:00
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16887032
|2006.12.04 10:45
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9786
|1.9952
|1.9766
|2006.12.04 13:00
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16829000
|2006.12.03 22:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.08
|117.04
|114.88
|2006.12.04 11:07
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.81
|16836887
|2006.12.04 00:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.24
|117.05
|115.04
|2006.12.04 11:07
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.34
|16845268
|2006.12.04 01:25
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.39
|117.05
|115.19
|2006.12.04 11:07
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|16851783
|2006.12.04 03:21
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.54
|117.05
|115.34
|2006.12.04 11:07
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|0.78
|16855224
|2006.12.04 04:06
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.70
|117.06
|115.50
|2006.12.04 11:07
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|8.66
|16827906
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1903
|1.2099
|1.1883
|2006.12.04 10:51
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.93
|16838381
|2006.12.04 00:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1918
|1.2099
|1.1898
|2006.12.04 10:51
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|16845316
|2006.12.04 01:25
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1933
|1.2099
|1.1913
|2006.12.04 10:51
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.52
|16856534
|2006.12.04 04:13
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1948
|1.2099
|1.1928
|2006.12.04 10:51
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|16871999
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1964
|1.2100
|1.1944
|2006.12.04 10:51
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|16884496
|2006.12.04 09:56
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1979
|1.2100
|1.1959
|2006.12.04 10:50
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|16876223
|2006.12.04 08:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9732
|1.9928
|1.9712
|2006.12.04 09:58
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|16878884
|2006.12.04 08:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9748
|1.9929
|1.9728
|2006.12.04 09:58
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.10
|16879437
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9764
|1.9930
|1.9744
|2006.12.04 09:58
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16879865
|2006.12.04 08:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9780
|1.9931
|1.9760
|2006.12.04 09:58
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16828524
|2006.12.03 22:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3365
|1.3169
|1.3385
|2006.12.04 08:44
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|16837112
|2006.12.04 00:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3350
|1.3169
|1.3370
|2006.12.04 08:43
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|16843412
|2006.12.04 01:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3335
|1.3169
|1.3355
|2006.12.04 08:43
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16854946
|2006.12.04 04:05
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3319
|1.3168
|1.3339
|2006.12.04 08:43
|1.3308
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|16870877
|2006.12.04 08:02
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3304
|1.3168
|1.3324
|2006.12.04 08:43
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|16873072
|2006.12.04 08:09
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3289
|1.3168
|1.3309
|2006.12.04 08:43
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|16872245
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9755
|1.9951
|1.9735
|2006.12.04 08:23
|1.9735
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16868719
|2006.12.04 07:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9779
|1.9975
|1.9759
|2006.12.04 08:08
|1.9759
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16862822
|2006.12.04 06:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9788
|1.9984
|1.9768
|2006.12.04 07:39
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16867951
|2006.12.04 07:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|1.9984
|1.9783
|2006.12.04 07:39
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16860245
|2006.12.04 05:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9798
|1.9994
|1.9778
|2006.12.04 06:13
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16860916
|2006.12.04 05:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9813
|1.9994
|1.9793
|2006.12.04 06:13
|1.9793
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16832835
|2006.12.03 23:18
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9838
|1.9642
|1.9858
|2006.12.04 05:32
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|16834294
|2006.12.03 23:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|1.9642
|1.9843
|2006.12.04 05:32
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|16837659
|2006.12.04 00:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9808
|1.9642
|1.9828
|2006.12.04 05:32
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|16844509
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9792
|1.9641
|1.9812
|2006.12.04 05:32
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16855364
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9777
|1.9641
|1.9797
|2006.12.04 05:32
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|16826469
|2006.12.03 22:51
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9815
|1.9619
|1.9835
|2006.12.03 23:18
|1.9835
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16823905
|2006.12.03 22:31
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.34
|117.30
|115.14
|2006.12.03 22:58
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|16823606
|2006.12.03 22:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3338
|1.3142
|1.3358
|2006.12.03 22:58
|1.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16823888
|2006.12.03 22:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1928
|1.2124
|1.1908
|2006.12.03 22:55
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|16823734
|2006.12.03 22:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9785
|1.9589
|1.9805
|2006.12.03 22:51
|1.9805
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|16823365
|2006.12.03 20:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|0.00
|0.00
|-9.28
|-1 510.88
|Closed P/L:
|-1 520.16
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17469126
|2006.12.11 08:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|1.3005
|1.3221
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.80
|17470523
|2006.12.11 09:13
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.83
|118.79
|116.63
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|17473832
|2006.12.11 09:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.98
|118.79
|116.78
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.94
|17474693
|2006.12.11 09:43
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3186
|1.3005
|1.3206
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|17475090
|2006.12.11 09:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2053
|1.2249
|1.2033
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|17485260
|2006.12.11 12:25
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2069
|1.2250
|1.2049
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|0.17
|17486962
|2006.12.11 12:45
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.14
|118.80
|116.94
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.85
|17492052
|2006.12.11 14:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9514
|1.9318
|1.9534
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|17492379
|2006.12.11 14:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9499
|1.9318
|1.9519
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.30
|Floating P/L:
|-4.30
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-1 520.16
|Floating P/L:
|-4.30
|Margin:
|100.00
|Balance:
|3 479.84
|Equity:
|3 475.54
|Free Margin:
|3 375.54
|Details:
|Gross Profit:
|1 068.04
|Gross Loss:
|2 588.20
|Total Net Profit:
|-1 520.16
|Profit Factor:
|0.41
|Expected Payoff:
|-4.36
|Absolute Drawdown:
|1 526.02
|Maximal Drawdown:
|1 777.31 (33.85%)
|Relative Drawdown:
|33.85% (1 777.31)
|Total Trades:
|349
|Short Positions (won %):
|206 (56.80%)
|Long Positions (won %):
|143 (49.65%)
|Profit Trades (% of total):
|188 (53.87%)
|Loss trades (% of total):
|161 (46.13%)
|Largest
|profit trade:
|178.00
|loss trade:
|-240.30
|Average
|profit trade:
|5.68
|loss trade:
|-16.08
|Maximum
|consecutive wins ($):
|18 (30.80)
|consecutive losses ($):
|12 (-1 387.96)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|178.00 (1)
|consecutive loss (count):
|-1 387.96 (12)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3