|Account: 1311440
|Name: Goblin _4pairs_default
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17392222
|2006.12.08 17:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9522
|2006.12.08 18:57
|1.9536
|0.00
|0.00
|0.00
|2.60
|17395370
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9537
|2006.12.08 18:57
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17365098
|2006.12.08 15:29
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3357
|2006.12.08 17:07
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.10
|17374039
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3302
|0.0000
|1.3342
|2006.12.08 17:07
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|17375970
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3326
|2006.12.08 17:07
|1.3230
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|17378168
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3310
|2006.12.08 17:07
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.60
|17379759
|2006.12.08 16:51
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|2006.12.08 17:06
|1.3227
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|17381679
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3279
|2006.12.08 17:06
|1.3228
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|17384133
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.64
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3263
|2006.12.08 17:06
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|17385938
|2006.12.08 16:55
|buy
|1.28
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3248
|2006.12.08 17:06
|1.3224
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|17338546
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.45
|115.80
|116.60
|2006.12.08 16:50
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|10.85
|17342522
|2006.12.08 13:50
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.30
|115.82
|116.62
|2006.12.08 16:50
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|26.88
|17344892
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.14
|115.85
|116.65
|2006.12.08 16:50
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|65.47
|17351813
|2006.12.08 14:16
|buy
|0.16
|usdjpy
|114.98
|115.85
|116.65
|2006.12.08 16:50
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|150.25
|17335632
|2006.12.08 13:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.66
|0.00
|116.06
|2006.12.08 16:50
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|17331755
|2006.12.08 13:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1977
|0.0000
|1.2017
|2006.12.08 16:49
|1.1986
|0.00
|0.00
|0.00
|0.75
|17338207
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1953
|0.0000
|1.1993
|2006.12.08 16:49
|1.1984
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|17343581
|2006.12.08 13:52
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1920
|1.1948
|1.2028
|2006.12.08 16:49
|1.1981
|0.00
|0.00
|0.00
|40.73
|17351629
|2006.12.08 14:15
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1905
|1.1954
|1.2034
|2006.12.08 16:49
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.00
|98.84
|17339584
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1937
|0.0000
|1.1977
|2006.12.08 16:49
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|17328012
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|0.0000
|1.9498
|2006.12.08 16:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.20
|17330535
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9554
|0.0000
|1.9514
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.00
|17331173
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9569
|0.0000
|1.9529
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|17338346
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9592
|0.0000
|1.9552
|2006.12.08 16:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.40
|17339215
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9608
|0.0000
|1.9568
|2006.12.08 16:42
|1.9641
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|17340009
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9625
|0.0000
|1.9585
|2006.12.08 16:42
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|17343161
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.64
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9600
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|17343663
|2006.12.08 13:52
|sell
|1.28
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9615
|2006.12.08 16:42
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|17328225
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3242
|0.0000
|1.3207
|2006.12.08 15:29
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|17330713
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3260
|0.0000
|1.3220
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.80
|17335613
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3237
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.20
|17338717
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3308
|0.0000
|1.3268
|2006.12.08 15:29
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17340628
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3323
|0.0000
|1.3283
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|4.80
|17344281
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3338
|0.0000
|1.3298
|2006.12.08 15:29
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|57.60
|17221559
|2006.12.07 07:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.77
|0.00
|114.37
|2006.12.08 13:35
|115.67
|0.00
|0.00
|-0.15
|-7.78
|17226604
|2006.12.07 08:33
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.92
|0.00
|114.52
|2006.12.08 13:35
|115.68
|0.00
|0.00
|-0.30
|-13.14
|17245904
|2006.12.07 13:31
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.08
|0.00
|114.68
|2006.12.08 13:35
|115.70
|0.00
|0.00
|-0.60
|-21.43
|17281189
|2006.12.07 19:32
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.23
|0.00
|114.83
|2006.12.08 13:35
|115.69
|0.00
|0.00
|-1.21
|-31.81
|17315353
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.39
|0.00
|114.99
|2006.12.08 13:35
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.25
|17315761
|2006.12.08 09:51
|sell
|0.32
|usdjpy
|115.54
|0.00
|115.14
|2006.12.08 13:35
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.25
|17326825
|2006.12.08 13:29
|sell
|0.64
|usdjpy
|115.70
|0.00
|115.30
|2006.12.08 13:35
|115.69
|0.00
|0.00
|0.00
|5.53
|17333547
|2006.12.08 13:32
|sell
|1.28
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.12.08 13:35
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|177.01
|17223502
|2006.12.07 07:50
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|-0.12
|-4.84
|17227225
|2006.12.07 08:40
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1893
|2006.12.08 13:31
|1.1977
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.35
|17232439
|2006.12.07 10:15
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1908
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|-0.48
|-9.35
|17308939
|2006.12.08 07:35
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1964
|0.0000
|1.1924
|2006.12.08 13:31
|1.1976
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.02
|17322269
|2006.12.08 12:11
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2006.12.08 13:31
|1.1977
|0.00
|0.00
|0.00
|2.67
|17327565
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1995
|0.0000
|1.1955
|2006.12.08 13:31
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|45.42
|17317828
|2006.12.08 10:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9590
|0.0000
|1.9550
|2006.12.08 13:30
|1.9550
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17255335
|2006.12.07 14:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3279
|0.0000
|1.3239
|2006.12.08 13:30
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.06
|2.40
|17256382
|2006.12.07 14:09
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3255
|2006.12.08 13:30
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.12
|8.00
|17271330
|2006.12.07 16:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|0.0000
|1.9576
|2006.12.08 10:08
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|17272373
|2006.12.07 16:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9631
|0.0000
|1.9591
|2006.12.08 10:08
|1.9591
|0.00
|0.00
|0.01
|8.00
|17249927
|2006.12.07 13:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|0.0000
|1.9620
|2006.12.07 16:46
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|17116013
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3286
|0.0000
|1.3246
|2006.12.07 14:02
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.18
|0.40
|17153461
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3261
|2006.12.07 14:02
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.36
|3.40
|17160512
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3277
|2006.12.07 14:01
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.73
|16.00
|17212844
|2006.12.07 05:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9679
|0.0000
|1.9719
|2006.12.07 13:39
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|17245840
|2006.12.07 13:31
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9646
|1.9661
|1.9741
|2006.12.07 13:39
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17235747
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9661
|0.0000
|1.9701
|2006.12.07 13:39
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17156127
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1930
|0.0000
|1.1890
|2006.12.07 07:50
|1.1923
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.59
|17177112
|2006.12.06 18:39
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1946
|0.0000
|1.1906
|2006.12.07 07:50
|1.1922
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.03
|17184669
|2006.12.06 19:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1962
|0.0000
|1.1922
|2006.12.07 07:50
|1.1922
|0.00
|0.00
|-1.43
|13.42
|17098325
|2006.12.06 05:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.61
|0.00
|114.21
|2006.12.07 07:33
|114.81
|0.00
|0.00
|-0.45
|-1.74
|17110523
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.76
|0.00
|114.36
|2006.12.07 07:33
|114.80
|0.00
|0.00
|-0.91
|-0.70
|17122536
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.92
|0.00
|114.52
|2006.12.07 07:33
|114.81
|0.00
|0.00
|-1.81
|3.83
|17132226
|2006.12.06 11:14
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.08
|0.00
|114.68
|2006.12.07 07:33
|114.82
|0.00
|0.00
|-3.62
|18.12
|17183716
|2006.12.06 19:45
|sell
|0.16
|usdjpy
|115.23
|0.00
|114.83
|2006.12.07 07:32
|114.83
|0.00
|0.00
|-7.25
|55.73
|17175657
|2006.12.06 18:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.07 05:22
|1.9674
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.60
|17180806
|2006.12.06 19:19
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9705
|2006.12.07 05:22
|1.9673
|0.00
|0.00
|-0.12
|1.60
|17192869
|2006.12.06 23:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9649
|1.9673
|1.9753
|2006.12.07 05:22
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|17140819
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9623
|0.0000
|1.9583
|2006.12.06 18:10
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|17143702
|2006.12.06 13:44
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9638
|0.0000
|1.9598
|2006.12.06 18:10
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|17146239
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9653
|0.0000
|1.9613
|2006.12.06 18:10
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17153130
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9630
|2006.12.06 18:09
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17156144
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9646
|2006.12.06 18:09
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17160180
|2006.12.06 15:43
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9661
|2006.12.06 18:09
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|51.20
|17010839
|2006.12.05 13:09
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1910
|0.0000
|1.1870
|2006.12.06 15:21
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.93
|17026292
|2006.12.05 14:07
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.06 15:21
|1.1934
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1.34
|17043052
|2006.12.05 15:22
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1942
|0.0000
|1.1902
|2006.12.06 15:21
|1.1933
|0.00
|0.00
|-0.48
|3.02
|17117251
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1958
|0.0000
|1.1918
|2006.12.06 15:21
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|17.43
|17121994
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1973
|0.0000
|1.1933
|2006.12.06 15:21
|1.1933
|0.00
|0.00
|0.00
|53.63
|17121541
|2006.12.06 09:39
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9614
|2006.12.06 13:18
|1.9627
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|17133656
|2006.12.06 11:29
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9629
|2006.12.06 13:18
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17117499
|2006.12.06 09:19
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9682
|0.0000
|1.9642
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17119228
|2006.12.06 09:27
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9697
|0.0000
|1.9657
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17109742
|2006.12.06 07:52
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9658
|2006.12.06 09:19
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|17111282
|2006.12.06 08:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9673
|2006.12.06 09:18
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|17112068
|2006.12.06 08:11
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9728
|0.0000
|1.9688
|2006.12.06 09:18
|1.9688
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|17078547
|2006.12.06 00:00
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3275
|2006.12.06 09:16
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|17099051
|2006.12.06 05:38
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3290
|2006.12.06 09:16
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|17048746
|2006.12.05 15:47
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9684
|0.0000
|1.9644
|2006.12.06 07:52
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.80
|17049198
|2006.12.05 15:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9699
|0.0000
|1.9659
|2006.12.06 07:52
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.00
|17052538
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9714
|0.0000
|1.9674
|2006.12.06 07:50
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.02
|3.20
|17054284
|2006.12.05 16:24
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9729
|0.0000
|1.9689
|2006.12.06 07:50
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.04
|19.20
|17057903
|2006.12.05 17:00
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9745
|0.0000
|1.9705
|2006.12.06 07:49
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.09
|64.00
|16996079
|2006.12.05 10:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.58
|0.00
|114.18
|2006.12.06 05:32
|114.63
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.44
|17023479
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.73
|0.00
|114.33
|2006.12.06 05:32
|114.64
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.57
|17038420
|2006.12.05 15:11
|sell
|0.04
|usdjpy
|114.86
|0.00
|114.49
|2006.12.06 05:32
|114.63
|0.00
|0.00
|-0.60
|8.03
|17044817
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.03
|0.00
|114.63
|2006.12.06 05:32
|114.63
|0.00
|0.00
|-1.21
|27.92
|17021713
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3380
|2006.12.05 22:34
|1.3311
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.90
|17025513
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3320
|0.0000
|1.3360
|2006.12.05 22:34
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.00
|17039169
|2006.12.05 15:12
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3305
|0.0000
|1.3345
|2006.12.05 22:33
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.00
|17045109
|2006.12.05 15:28
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3288
|1.3310
|1.3390
|2006.12.05 22:33
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.60
|17.60
|17009977
|2006.12.05 13:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|1.9810
|2006.12.05 15:39
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.40
|17025414
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9746
|0.0000
|1.9786
|2006.12.05 15:39
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|17035413
|2006.12.05 15:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9727
|0.0000
|1.9767
|2006.12.05 15:39
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|17039435
|2006.12.05 15:12
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9711
|0.0000
|1.9751
|2006.12.05 15:39
|1.9698
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|17042539
|2006.12.05 15:22
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9696
|0.0000
|1.9736
|2006.12.05 15:39
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17045065
|2006.12.05 15:28
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.05 15:39
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|16916868
|2006.12.04 19:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3338
|1.3418
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.20
|16992075
|2006.12.05 09:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3302
|1.3339
|1.3419
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|16900042
|2006.12.04 15:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1955
|0.0000
|1.1915
|2006.12.05 13:09
|1.1915
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.36
|16970283
|2006.12.05 07:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.01
|0.00
|114.61
|2006.12.05 10:33
|114.61
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|16939060
|2006.12.05 00:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9803
|0.0000
|1.9843
|2006.12.05 09:15
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|16940395
|2006.12.05 00:17
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9828
|2006.12.05 09:15
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16952087
|2006.12.05 03:09
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9772
|0.0000
|1.9812
|2006.12.05 09:15
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.20
|16976218
|2006.12.05 07:48
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9757
|0.0000
|1.9797
|2006.12.05 09:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|16979926
|2006.12.05 08:20
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9742
|1.9765
|1.9845
|2006.12.05 09:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|36.80
|16906923
|2006.12.04 16:33
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.28
|0.00
|114.88
|2006.12.05 07:26
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.15
|2.17
|16916801
|2006.12.04 19:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.41
|0.00
|115.03
|2006.12.05 07:26
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.30
|6.61
|16903759
|2006.12.04 16:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.80
|16915307
|2006.12.04 18:46
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9777
|1.9800
|1.9880
|2006.12.05 00:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|-0.04
|4.60
|16837463
|2006.12.04 00:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3347
|0.0000
|1.3387
|2006.12.04 19:22
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|16843955
|2006.12.04 01:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3332
|0.0000
|1.3372
|2006.12.04 19:21
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.60
|16855213
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3356
|2006.12.04 19:21
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|16872138
|2006.12.04 08:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3298
|1.3315
|1.3395
|2006.12.04 19:21
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|13.60
|16792706
|2006.12.01 15:35
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.25
|0.00
|114.85
|2006.12.04 16:33
|115.32
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.61
|16809133
|2006.12.01 16:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.40
|0.00
|115.00
|2006.12.04 16:33
|115.31
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.56
|16851845
|2006.12.04 03:21
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.56
|0.00
|115.16
|2006.12.04 16:33
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|8.32
|16856061
|2006.12.04 04:10
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.32
|2006.12.04 16:33
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|27.75
|16828017
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1903
|0.0000
|1.1863
|2006.12.04 10:50
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.77
|16838387
|2006.12.04 00:08
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|2006.12.04 10:50
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.19
|16845322
|2006.12.04 01:25
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1893
|2006.12.04 10:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.70
|16856535
|2006.12.04 04:13
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1908
|2006.12.04 10:50
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.03
|16871983
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1964
|0.0000
|1.1924
|2006.12.04 10:49
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16884495
|2006.12.04 09:56
|sell
|0.32
|usdchf
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2006.12.04 10:49
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|42.80
|16834672
|2006.12.03 23:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9823
|0.0000
|1.9863
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|16837658
|2006.12.04 00:03
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9808
|0.0000
|1.9848
|2006.12.04 06:12
|1.9797
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|16844508
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16855358
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9777
|1.9796
|1.9876
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|16802999
|2006.12.01 16:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3330
|0.0000
|1.3370
|2006.12.04 00:02
|1.3346
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.60
|16807207
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3315
|1.3345
|1.3425
|2006.12.04 00:02
|1.3345
|0.00
|0.00
|-0.15
|6.00
|16799144
|2006.12.01 15:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9871
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.30
|16801531
|2006.12.01 15:56
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9856
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|16808524
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9786
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.16
|25.60
|16804750
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9801
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.80
|16803577
|2006.12.01 16:06
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1920
|0.0000
|1.1880
|2006.12.03 22:55
|1.1909
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.92
|16806679
|2006.12.01 16:32
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1935
|0.0000
|1.1895
|2006.12.03 22:55
|1.1909
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.37
|16808724
|2006.12.01 16:38
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1950
|0.0000
|1.1910
|2006.12.03 22:55
|1.1910
|0.00
|0.00
|-0.48
|13.43
|16771941
|2006.12.01 14:31
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1987
|0.0000
|1.2027
|2006.12.01 16:06
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.54
|16773704
|2006.12.01 14:49
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1972
|0.0000
|1.2012
|2006.12.01 16:06
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.39
|16775550
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1954
|0.0000
|1.1994
|2006.12.01 16:06
|1.1921
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.07
|16780624
|2006.12.01 15:09
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1939
|0.0000
|1.1979
|2006.12.01 16:06
|1.1922
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.41
|16787606
|2006.12.01 15:28
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1924
|0.0000
|1.1964
|2006.12.01 16:05
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.34
|16789676
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.32
|usdchf
|1.1907
|0.0000
|1.1947
|2006.12.01 16:05
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|45.62
|16777473
|2006.12.01 15:03
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3307
|1.3329
|1.3409
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|16784747
|2006.12.01 15:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9770
|1.9826
|1.9906
|2006.12.01 15:43
|1.9826
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|16776703
|2006.12.01 15:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.68
|0.00
|115.28
|2006.12.01 15:35
|115.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|16774754
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9723
|1.9768
|1.9848
|2006.12.01 15:15
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|16766235
|2006.12.01 14:15
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3312
|2006.12.01 15:02
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16675425
|2006.11.30 17:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.32
|2006.12.01 15:00
|115.76
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.35
|16709666
|2006.12.01 06:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.87
|0.00
|115.47
|2006.12.01 15:00
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.55
|16729141
|2006.12.01 08:24
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.12.01 15:00
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|8.98
|16731553
|2006.12.01 08:30
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.21
|0.00
|115.81
|2006.12.01 15:00
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|27.63
|16662167
|2006.11.30 15:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1971
|0.0000
|1.1931
|2006.12.01 14:21
|1.1963
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.67
|16734469
|2006.12.01 08:54
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1986
|0.0000
|1.1946
|2006.12.01 14:21
|1.1961
|0.00
|0.00
|0.00
|4.18
|16745513
|2006.12.01 10:10
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2002
|0.0000
|1.1962
|2006.12.01 14:21
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|16719041
|2006.12.01 07:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9731
|0.0000
|1.9771
|2006.12.01 10:27
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|16728151
|2006.12.01 08:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9716
|0.0000
|1.9756
|2006.12.01 10:27
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|16730396
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9741
|2006.12.01 10:27
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|16734476
|2006.12.01 08:54
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9726
|2006.12.01 10:27
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.60
|16739687
|2006.12.01 09:35
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9710
|2006.12.01 10:27
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16743611
|2006.12.01 09:59
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9695
|2006.12.01 10:27
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|16747737
|2006.12.01 10:23
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9640
|0.0000
|1.9680
|2006.12.01 10:27
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|108.80
|16675504
|2006.11.30 17:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3296
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.50
|16685097
|2006.11.30 21:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3240
|1.3261
|1.3341
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|16668542
|2006.11.30 16:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9677
|1.9726
|1.9806
|2006.12.01 07:00
|1.9728
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.10
|16680372
|2006.11.30 19:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9662
|1.9727
|1.9807
|2006.12.01 07:00
|1.9727
|0.00
|0.00
|-0.04
|13.00
|
|0.00
|0.00
|-25.36
|1 350.29
|Closed P/L:
|1 324.93
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17378413
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1984
|0.0000
|1.1944
|
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.31
|17379320
|2006.12.08 16:50
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.07
|0.00
|115.67
|
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|17380203
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.82
|
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|17380785
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1999
|0.0000
|1.1959
|
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.13
|17382429
|2006.12.08 16:53
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2014
|0.0000
|1.1974
|
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.29
|17384028
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|1.1989
|
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.62
|17384519
|2006.12.08 16:54
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.38
|0.00
|115.98
|
|116.37
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|17386234
|2006.12.08 16:55
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|1.2008
|
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|17395731
|2006.12.08 17:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3225
|0.0000
|1.3185
|
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|17407755
|2006.12.08 18:57
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9493
|
|1.9534
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.27
|
|Floating P/L:
|-40.27
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|1 324.93
|Floating P/L:
|-40.27
|Margin:
|400.00
|Balance:
|6 688.82
|Equity:
|6 648.55
|Free Margin:
|6 248.55
|
|Details:
|Gross Profit:
|2 184.46
|Gross Loss:
|859.53
|Total Net Profit:
|1 324.93
|Profit Factor:
|2.54
|Expected Payoff:
|7.40
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|194.40 (3.04%)
|
|
|Total Trades:
|179
|Short Positions (won %):
|101 (63.37%)
|Long Positions (won %):
|78 (57.69%)
|Profit Trades (% of total):
|109 (60.89%)
|Loss trades (% of total):
|70 (39.11%)
|Largest
|profit trade:
|204.80
|loss trade:
|-52.80
|Average
|profit trade:
|20.04
|loss trade:
|-12.28
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (639.75)
|consecutive losses ($):
|6 (-194.40)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|639.75 (12)
|consecutive loss (count):
|-194.40 (6)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3