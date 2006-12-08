Interbank FX, LLC

Account: 1311440 Name: Goblin _4pairs_default Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
173922222006.12.08 17:00sell0.01gbpusd1.95620.00001.95222006.12.08 18:571.95360.000.000.002.60
173953702006.12.08 17:06sell0.02gbpusd1.95770.00001.95372006.12.08 18:571.95370.000.000.008.00
173650982006.12.08 15:29buy0.01eurusd1.33170.00001.33572006.12.08 17:071.32260.000.000.00-9.10
173740392006.12.08 16:40buy0.02eurusd1.33020.00001.33422006.12.08 17:071.32260.000.000.00-15.20
173759702006.12.08 16:43buy0.04eurusd1.32860.00001.33262006.12.08 17:071.32300.000.000.00-22.40
173781682006.12.08 16:49buy0.08eurusd1.32700.00001.33102006.12.08 17:071.32280.000.000.00-33.60
173797592006.12.08 16:51buy0.16eurusd1.32550.00001.32952006.12.08 17:061.32270.000.000.00-44.80
173816792006.12.08 16:52buy0.32eurusd1.32390.00001.32792006.12.08 17:061.32280.000.000.00-35.20
173841332006.12.08 16:54buy0.64eurusd1.32230.00001.32632006.12.08 17:061.32260.000.000.0019.20
173859382006.12.08 16:55buy1.28eurusd1.32080.00001.32482006.12.08 17:061.32240.000.000.00204.80
173385462006.12.08 13:45buy0.02usdjpy115.45115.80116.602006.12.08 16:50116.080.000.000.0010.85
173425222006.12.08 13:50buy0.04usdjpy115.30115.82116.622006.12.08 16:50116.080.000.000.0026.88
173448922006.12.08 13:53buy0.08usdjpy115.14115.85116.652006.12.08 16:50116.090.000.000.0065.47
173518132006.12.08 14:16buy0.16usdjpy114.98115.85116.652006.12.08 16:50116.070.000.000.00150.25
173356322006.12.08 13:35buy0.01usdjpy115.660.00116.062006.12.08 16:50116.060.000.000.003.45
173317552006.12.08 13:31buy0.01usdchf1.19770.00001.20172006.12.08 16:491.19860.000.000.000.75
173382072006.12.08 13:45buy0.02usdchf1.19530.00001.19932006.12.08 16:491.19840.000.000.005.17
173435812006.12.08 13:52buy0.08usdchf1.19201.19481.20282006.12.08 16:491.19810.000.000.0040.73
173516292006.12.08 14:15buy0.16usdchf1.19051.19541.20342006.12.08 16:491.19790.000.000.0098.84
173395842006.12.08 13:45buy0.04usdchf1.19370.00001.19772006.12.08 16:491.19770.000.000.0013.36
173280122006.12.08 13:30sell0.01gbpusd1.95380.00001.94982006.12.08 16:421.96400.000.000.00-10.20
173305352006.12.08 13:31sell0.02gbpusd1.95540.00001.95142006.12.08 16:421.96390.000.000.00-17.00
173311732006.12.08 13:31sell0.04gbpusd1.95690.00001.95292006.12.08 16:421.96390.000.000.00-28.00
173383462006.12.08 13:45sell0.08gbpusd1.95920.00001.95522006.12.08 16:421.96400.000.000.00-38.40
173392152006.12.08 13:45sell0.16gbpusd1.96080.00001.95682006.12.08 16:421.96410.000.000.00-52.80
173400092006.12.08 13:45sell0.32gbpusd1.96250.00001.95852006.12.08 16:421.96400.000.000.00-48.00
173431612006.12.08 13:52sell0.64gbpusd1.96400.00001.96002006.12.08 16:421.96390.000.000.006.40
173436632006.12.08 13:52sell1.28gbpusd1.96550.00001.96152006.12.08 16:421.96390.000.000.00204.80
173282252006.12.08 13:30sell0.01eurusd1.32420.00001.32072006.12.08 15:291.33180.000.000.00-7.60
173307132006.12.08 13:31sell0.02eurusd1.32600.00001.32202006.12.08 15:291.33190.000.000.00-11.80
173356132006.12.08 13:35sell0.04eurusd1.32770.00001.32372006.12.08 15:291.33200.000.000.00-17.20
173387172006.12.08 13:45sell0.08eurusd1.33080.00001.32682006.12.08 15:291.33190.000.000.00-8.80
173406282006.12.08 13:46sell0.16eurusd1.33230.00001.32832006.12.08 15:291.33200.000.000.004.80
173442812006.12.08 13:53sell0.32eurusd1.33380.00001.32982006.12.08 15:291.33200.000.000.0057.60
172215592006.12.07 07:33sell0.01usdjpy114.770.00114.372006.12.08 13:35115.670.000.00-0.15-7.78
172266042006.12.07 08:33sell0.02usdjpy114.920.00114.522006.12.08 13:35115.680.000.00-0.30-13.14
172459042006.12.07 13:31sell0.04usdjpy115.080.00114.682006.12.08 13:35115.700.000.00-0.60-21.43
172811892006.12.07 19:32sell0.08usdjpy115.230.00114.832006.12.08 13:35115.690.000.00-1.21-31.81
173153532006.12.08 09:51sell0.16usdjpy115.390.00114.992006.12.08 13:35115.710.000.000.00-44.25
173157612006.12.08 09:51sell0.32usdjpy115.540.00115.142006.12.08 13:35115.700.000.000.00-44.25
173268252006.12.08 13:29sell0.64usdjpy115.700.00115.302006.12.08 13:35115.690.000.000.005.53
173335472006.12.08 13:32sell1.28usdjpy115.860.00115.462006.12.08 13:35115.700.000.000.00177.01
172235022006.12.07 07:50sell0.01usdchf1.19180.00001.18782006.12.08 13:311.19760.000.00-0.12-4.84
172272252006.12.07 08:40sell0.02usdchf1.19330.00001.18932006.12.08 13:311.19770.000.00-0.24-7.35
172324392006.12.07 10:15sell0.04usdchf1.19480.00001.19082006.12.08 13:311.19760.000.00-0.48-9.35
173089392006.12.08 07:35sell0.08usdchf1.19640.00001.19242006.12.08 13:311.19760.000.000.00-8.02
173222692006.12.08 12:11sell0.16usdchf1.19790.00001.19392006.12.08 13:311.19770.000.000.002.67
173275652006.12.08 13:30sell0.32usdchf1.19950.00001.19552006.12.08 13:311.19780.000.000.0045.42
173178282006.12.08 10:08sell0.01gbpusd1.95900.00001.95502006.12.08 13:301.95500.000.000.004.00
172553352006.12.07 14:02sell0.01eurusd1.32790.00001.32392006.12.08 13:301.32550.000.000.062.40
172563822006.12.07 14:09sell0.02eurusd1.32950.00001.32552006.12.08 13:301.32550.000.000.128.00
172713302006.12.07 16:46sell0.01gbpusd1.96160.00001.95762006.12.08 10:081.95920.000.000.012.40
172723732006.12.07 16:54sell0.02gbpusd1.96310.00001.95912006.12.08 10:081.95910.000.000.018.00
172499272006.12.07 13:39sell0.01gbpusd1.96600.00001.96202006.12.07 16:461.96200.000.000.004.00
171160132006.12.06 09:16sell0.01eurusd1.32860.00001.32462006.12.07 14:021.32820.000.000.180.40
171534612006.12.06 15:04sell0.02eurusd1.33010.00001.32612006.12.07 14:021.32840.000.000.363.40
171605122006.12.06 15:44sell0.04eurusd1.33170.00001.32772006.12.07 14:011.32770.000.000.7316.00
172128442006.12.07 05:23buy0.01gbpusd1.96790.00001.97192006.12.07 13:391.96600.000.000.00-1.90
172458402006.12.07 13:31buy0.04gbpusd1.96461.96611.97412006.12.07 13:391.96610.000.000.006.00
172357472006.12.07 11:07buy0.02gbpusd1.96610.00001.97012006.12.07 13:391.96610.000.000.000.00
171561272006.12.06 15:21sell0.01usdchf1.19300.00001.18902006.12.07 07:501.19230.000.00-0.360.59
171771122006.12.06 18:39sell0.02usdchf1.19460.00001.19062006.12.07 07:501.19220.000.00-0.724.03
171846692006.12.06 19:53sell0.04usdchf1.19620.00001.19222006.12.07 07:501.19220.000.00-1.4313.42
170983252006.12.06 05:32sell0.01usdjpy114.610.00114.212006.12.07 07:33114.810.000.00-0.45-1.74
171105232006.12.06 07:58sell0.02usdjpy114.760.00114.362006.12.07 07:33114.800.000.00-0.91-0.70
171225362006.12.06 09:39sell0.04usdjpy114.920.00114.522006.12.07 07:33114.810.000.00-1.813.83
171322262006.12.06 11:14sell0.08usdjpy115.080.00114.682006.12.07 07:33114.820.000.00-3.6218.12
171837162006.12.06 19:45sell0.16usdjpy115.230.00114.832006.12.07 07:32114.830.000.00-7.2555.73
171756572006.12.06 18:10buy0.01gbpusd1.96800.00001.97202006.12.07 05:221.96740.000.00-0.06-0.60
171808062006.12.06 19:19buy0.02gbpusd1.96650.00001.97052006.12.07 05:221.96730.000.00-0.121.60
171928692006.12.06 23:14buy0.04gbpusd1.96491.96731.97532006.12.07 05:221.96730.000.000.009.60
171408192006.12.06 13:18sell0.01gbpusd1.96230.00001.95832006.12.06 18:101.96810.000.000.00-5.80
171437022006.12.06 13:44sell0.02gbpusd1.96380.00001.95982006.12.06 18:101.96820.000.000.00-8.80
171462392006.12.06 14:12sell0.04gbpusd1.96530.00001.96132006.12.06 18:101.96830.000.000.00-12.00
171531302006.12.06 15:04sell0.08gbpusd1.96700.00001.96302006.12.06 18:091.96830.000.000.00-10.40
171561442006.12.06 15:21sell0.16gbpusd1.96860.00001.96462006.12.06 18:091.96840.000.000.003.20
171601802006.12.06 15:43sell0.32gbpusd1.97010.00001.96612006.12.06 18:091.96850.000.000.0051.20
170108392006.12.05 13:09sell0.01usdchf1.19100.00001.18702006.12.06 15:211.19330.000.00-0.12-1.93
170262922006.12.05 14:07sell0.02usdchf1.19260.00001.18862006.12.06 15:211.19340.000.00-0.24-1.34
170430522006.12.05 15:22sell0.04usdchf1.19420.00001.19022006.12.06 15:211.19330.000.00-0.483.02
171172512006.12.06 09:18sell0.08usdchf1.19580.00001.19182006.12.06 15:211.19320.000.000.0017.43
171219942006.12.06 09:39sell0.16usdchf1.19730.00001.19332006.12.06 15:211.19330.000.000.0053.63
171215412006.12.06 09:39sell0.01gbpusd1.96540.00001.96142006.12.06 13:181.96270.000.000.002.70
171336562006.12.06 11:29sell0.02gbpusd1.96690.00001.96292006.12.06 13:181.96290.000.000.008.00
171174992006.12.06 09:19sell0.01gbpusd1.96820.00001.96422006.12.06 09:391.96570.000.000.002.50
171192282006.12.06 09:27sell0.02gbpusd1.96970.00001.96572006.12.06 09:391.96570.000.000.008.00
171097422006.12.06 07:52sell0.01gbpusd1.96980.00001.96582006.12.06 09:191.96850.000.000.001.30
171112822006.12.06 08:04sell0.02gbpusd1.97130.00001.96732006.12.06 09:181.96830.000.000.006.00
171120682006.12.06 08:11sell0.04gbpusd1.97280.00001.96882006.12.06 09:181.96880.000.000.0016.00
170785472006.12.06 00:00sell0.01eurusd1.33150.00001.32752006.12.06 09:161.32900.000.000.002.50
170990512006.12.06 05:38sell0.02eurusd1.33300.00001.32902006.12.06 09:161.32900.000.000.008.00
170487462006.12.05 15:47sell0.01gbpusd1.96840.00001.96442006.12.06 07:521.97020.000.000.01-1.80
170491982006.12.05 15:50sell0.02gbpusd1.96990.00001.96592006.12.06 07:521.97040.000.000.01-1.00
170525382006.12.05 16:10sell0.04gbpusd1.97140.00001.96742006.12.06 07:501.97060.000.000.023.20
170542842006.12.05 16:24sell0.08gbpusd1.97290.00001.96892006.12.06 07:501.97050.000.000.0419.20
170579032006.12.05 17:00sell0.16gbpusd1.97450.00001.97052006.12.06 07:491.97050.000.000.0964.00
169960792006.12.05 10:33sell0.01usdjpy114.580.00114.182006.12.06 05:32114.630.000.00-0.15-0.44
170234792006.12.05 13:54sell0.02usdjpy114.730.00114.332006.12.06 05:32114.640.000.00-0.301.57
170384202006.12.05 15:11sell0.04usdjpy114.860.00114.492006.12.06 05:32114.630.000.00-0.608.03
170448172006.12.05 15:27sell0.08usdjpy115.030.00114.632006.12.06 05:32114.630.000.00-1.2127.92
170217132006.12.05 13:47buy0.01eurusd1.33400.00001.33802006.12.05 22:341.33110.000.00-0.08-2.90
170255132006.12.05 14:04buy0.02eurusd1.33200.00001.33602006.12.05 22:341.33100.000.00-0.15-2.00
170391692006.12.05 15:12buy0.04eurusd1.33050.00001.33452006.12.05 22:331.33100.000.00-0.302.00
170451092006.12.05 15:28buy0.08eurusd1.32881.33101.33902006.12.05 22:331.33100.000.00-0.6017.60
170099772006.12.05 13:00buy0.01gbpusd1.97700.00001.98102006.12.05 15:391.96960.000.000.00-7.40
170254142006.12.05 14:04buy0.02gbpusd1.97460.00001.97862006.12.05 15:391.96960.000.000.00-10.00
170354132006.12.05 15:01buy0.04gbpusd1.97270.00001.97672006.12.05 15:391.96970.000.000.00-12.00
170394352006.12.05 15:12buy0.08gbpusd1.97110.00001.97512006.12.05 15:391.96980.000.000.00-10.40
170425392006.12.05 15:22buy0.16gbpusd1.96960.00001.97362006.12.05 15:391.96960.000.000.000.00
170450652006.12.05 15:28buy0.32gbpusd1.96800.00001.97202006.12.05 15:391.96970.000.000.0054.40
169168682006.12.04 19:22buy0.01eurusd1.33171.33381.34182006.12.05 13:471.33390.000.00-0.082.20
169920752006.12.05 09:58buy0.02eurusd1.33021.33391.34192006.12.05 13:471.33390.000.000.007.40
169000422006.12.04 15:00sell0.01usdchf1.19550.00001.19152006.12.05 13:091.19150.000.00-0.123.36
169702832006.12.05 07:26sell0.01usdjpy115.010.00114.612006.12.05 10:33114.610.000.000.003.49
169390602006.12.05 00:01buy0.01gbpusd1.98030.00001.98432006.12.05 09:151.97630.000.000.00-4.00
169403952006.12.05 00:17buy0.02gbpusd1.97880.00001.98282006.12.05 09:151.97620.000.000.00-5.20
169520872006.12.05 03:09buy0.04gbpusd1.97720.00001.98122006.12.05 09:151.97640.000.000.00-3.20
169762182006.12.05 07:48buy0.08gbpusd1.97570.00001.97972006.12.05 09:151.97650.000.000.006.40
169799262006.12.05 08:20buy0.16gbpusd1.97421.97651.98452006.12.05 09:151.97650.000.000.0036.80
169069232006.12.04 16:33sell0.01usdjpy115.280.00114.882006.12.05 07:26115.030.000.00-0.152.17
169168012006.12.04 19:21sell0.02usdjpy115.410.00115.032006.12.05 07:26115.030.000.00-0.306.61
169037592006.12.04 16:00buy0.01gbpusd1.97920.00001.98322006.12.05 00:011.98000.000.00-0.020.80
169153072006.12.04 18:46buy0.02gbpusd1.97771.98001.98802006.12.05 00:011.98000.000.00-0.044.60
168374632006.12.04 00:02buy0.01eurusd1.33470.00001.33872006.12.04 19:221.33140.000.000.00-3.30
168439552006.12.04 01:15buy0.02eurusd1.33320.00001.33722006.12.04 19:211.33140.000.000.00-3.60
168552132006.12.04 04:06buy0.04eurusd1.33160.00001.33562006.12.04 19:211.33150.000.000.00-0.40
168721382006.12.04 08:08buy0.08eurusd1.32981.33151.33952006.12.04 19:211.33150.000.000.0013.60
167927062006.12.01 15:35sell0.01usdjpy115.250.00114.852006.12.04 16:33115.320.000.00-0.15-0.61
168091332006.12.01 16:39sell0.02usdjpy115.400.00115.002006.12.04 16:33115.310.000.00-0.301.56
168518452006.12.04 03:21sell0.04usdjpy115.560.00115.162006.12.04 16:33115.320.000.000.008.32
168560612006.12.04 04:10sell0.08usdjpy115.720.00115.322006.12.04 16:33115.320.000.000.0027.75
168280172006.12.03 22:55sell0.01usdchf1.19030.00001.18632006.12.04 10:501.19600.000.000.00-4.77
168383872006.12.04 00:08sell0.02usdchf1.19180.00001.18782006.12.04 10:501.19610.000.000.00-7.19
168453222006.12.04 01:25sell0.04usdchf1.19330.00001.18932006.12.04 10:501.19620.000.000.00-9.70
168565352006.12.04 04:13sell0.08usdchf1.19480.00001.19082006.12.04 10:501.19630.000.000.00-10.03
168719832006.12.04 08:08sell0.16usdchf1.19640.00001.19242006.12.04 10:491.19640.000.000.000.00
168844952006.12.04 09:56sell0.32usdchf1.19790.00001.19392006.12.04 10:491.19630.000.000.0042.80
168346722006.12.03 23:35buy0.01gbpusd1.98230.00001.98632006.12.04 06:121.97960.000.000.00-2.70
168376582006.12.04 00:03buy0.02gbpusd1.98080.00001.98482006.12.04 06:121.97970.000.000.00-2.20
168445082006.12.04 01:17buy0.04gbpusd1.97920.00001.98322006.12.04 06:121.97960.000.000.001.60
168553582006.12.04 04:06buy0.08gbpusd1.97771.97961.98762006.12.04 06:121.97960.000.000.0015.20
168029992006.12.01 16:04buy0.01eurusd1.33300.00001.33702006.12.04 00:021.33460.000.00-0.081.60
168072072006.12.01 16:33buy0.02eurusd1.33151.33451.34252006.12.04 00:021.33450.000.00-0.156.00
167991442006.12.01 15:43buy0.01gbpusd1.98310.00001.98712006.12.03 23:341.98180.000.00-0.02-1.30
168015312006.12.01 15:56buy0.02gbpusd1.98160.00001.98562006.12.03 23:341.98180.000.00-0.040.40
168085242006.12.01 16:38buy0.08gbpusd1.97861.98181.98982006.12.03 23:341.98180.000.00-0.1625.60
168047502006.12.01 16:14buy0.04gbpusd1.98011.98181.98982006.12.03 23:341.98180.000.00-0.086.80
168035772006.12.01 16:06sell0.01usdchf1.19200.00001.18802006.12.03 22:551.19090.000.00-0.120.92
168066792006.12.01 16:32sell0.02usdchf1.19350.00001.18952006.12.03 22:551.19090.000.00-0.244.37
168087242006.12.01 16:38sell0.04usdchf1.19500.00001.19102006.12.03 22:551.19100.000.00-0.4813.43
167719412006.12.01 14:31buy0.01usdchf1.19870.00001.20272006.12.01 16:061.19210.000.000.00-5.54
167737042006.12.01 14:49buy0.02usdchf1.19720.00001.20122006.12.01 16:061.19220.000.000.00-8.39
167755502006.12.01 15:00buy0.04usdchf1.19540.00001.19942006.12.01 16:061.19210.000.000.00-11.07
167806242006.12.01 15:09buy0.08usdchf1.19390.00001.19792006.12.01 16:061.19220.000.000.00-11.41
167876062006.12.01 15:28buy0.16usdchf1.19240.00001.19642006.12.01 16:051.19230.000.000.00-1.34
167896762006.12.01 15:29buy0.32usdchf1.19070.00001.19472006.12.01 16:051.19240.000.000.0045.62
167774732006.12.01 15:03buy0.01eurusd1.33071.33291.34092006.12.01 16:041.33290.000.000.002.20
167847472006.12.01 15:15buy0.01gbpusd1.97701.98261.99062006.12.01 15:431.98260.000.000.005.60
167767032006.12.01 15:01sell0.01usdjpy115.680.00115.282006.12.01 15:35115.280.000.000.003.47
167747542006.12.01 15:00buy0.01gbpusd1.97231.97681.98482006.12.01 15:151.97680.000.000.004.50
167662352006.12.01 14:15buy0.01eurusd1.32720.00001.33122006.12.01 15:021.33120.000.000.004.00
166754252006.11.30 17:49sell0.01usdjpy115.720.00115.322006.12.01 15:00115.760.000.00-0.15-0.35
167096662006.12.01 06:07sell0.02usdjpy115.870.00115.472006.12.01 15:00115.780.000.000.001.55
167291412006.12.01 08:24sell0.04usdjpy116.040.00115.642006.12.01 15:00115.780.000.000.008.98
167315532006.12.01 08:30sell0.08usdjpy116.210.00115.812006.12.01 15:00115.810.000.000.0027.63
166621672006.11.30 15:59sell0.01usdchf1.19710.00001.19312006.12.01 14:211.19630.000.00-0.120.67
167344692006.12.01 08:54sell0.02usdchf1.19860.00001.19462006.12.01 14:211.19610.000.000.004.18
167455132006.12.01 10:10sell0.04usdchf1.20020.00001.19622006.12.01 14:211.19620.000.000.0013.38
167190412006.12.01 07:00buy0.01gbpusd1.97310.00001.97712006.12.01 10:271.96610.000.000.00-7.00
167281512006.12.01 08:22buy0.02gbpusd1.97160.00001.97562006.12.01 10:271.96620.000.000.00-10.80
167303962006.12.01 08:29buy0.04gbpusd1.97010.00001.97412006.12.01 10:271.96590.000.000.00-16.80
167344762006.12.01 08:54buy0.08gbpusd1.96860.00001.97262006.12.01 10:271.96590.000.000.00-21.60
167396872006.12.01 09:35buy0.16gbpusd1.96700.00001.97102006.12.01 10:271.96600.000.000.00-16.00
167436112006.12.01 09:59buy0.32gbpusd1.96550.00001.96952006.12.01 10:271.96580.000.000.009.60
167477372006.12.01 10:23buy0.64gbpusd1.96400.00001.96802006.12.01 10:271.96570.000.000.00108.80
166755042006.11.30 17:50buy0.01eurusd1.32560.00001.32962006.12.01 08:031.32610.000.00-0.080.50
166850972006.11.30 21:14buy0.02eurusd1.32401.32611.33412006.12.01 08:031.32610.000.000.004.20
166685422006.11.30 16:26buy0.01gbpusd1.96771.97261.98062006.12.01 07:001.97280.000.00-0.025.10
166803722006.11.30 19:25buy0.02gbpusd1.96621.97271.98072006.12.01 07:001.97270.000.00-0.0413.00
  0.00 0.00 -25.36 1 350.29
Closed P/L: 1 324.93
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173784132006.12.08 16:49sell0.01usdchf1.19840.00001.1944 1.20480.000.000.00-5.31
173793202006.12.08 16:50sell0.01usdjpy116.070.00115.67 116.370.000.000.00-2.58
173802032006.12.08 16:51sell0.02usdjpy116.220.00115.82 116.370.000.000.00-2.58
173807852006.12.08 16:51sell0.02usdchf1.19990.00001.1959 1.20480.000.000.00-8.13
173824292006.12.08 16:53sell0.04usdchf1.20140.00001.1974 1.20480.000.000.00-11.29
173840282006.12.08 16:54sell0.08usdchf1.20290.00001.1989 1.20480.000.000.00-12.62
173845192006.12.08 16:54sell0.04usdjpy116.380.00115.98 116.370.000.000.000.34
173862342006.12.08 16:55sell0.16usdchf1.20480.00001.2008 1.20480.000.000.000.00
173957312006.12.08 17:07sell0.01eurusd1.32250.00001.3185 1.32050.000.000.002.00
174077552006.12.08 18:57sell0.01gbpusd1.95330.00001.9493 1.95340.000.000.00-0.10
  0.00 0.00 0.00 -40.27
 Floating P/L: -40.27
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 324.93 Floating P/L: -40.27 Margin: 400.00
Balance: 6 688.82 Equity: 6 648.55 Free Margin: 6 248.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 184.46 Gross Loss: 859.53 Total Net Profit: 1 324.93
Profit Factor: 2.54 Expected Payoff: 7.40  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 194.40 (3.04%)  
 
Total Trades: 179 Short Positions (won %): 101 (63.37%) Long Positions (won %): 78 (57.69%)
Profit Trades (% of total): 109 (60.89%) Loss trades (% of total): 70 (39.11%)
Largest profit trade: 204.80 loss trade: -52.80
Average profit trade: 20.04 loss trade: -12.28
Maximum consecutive wins ($): 12 (639.75) consecutive losses ($): 6 (-194.40)
Maximal consecutive profit (count): 639.75 (12) consecutive loss (count): -194.40 (6)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3