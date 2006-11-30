Interbank FX, LLC

Account: 1311440 Name: Goblin _4pairs_default Currency: USD 2006 November 30, 21:05
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
166479602006.11.30 15:05buy0.01eurusd1.32361.32531.33332006.11.30 17:491.32530.000.000.001.70
165873632006.11.30 02:04buy0.01usdjpy116.330.00116.732006.11.30 17:49115.710.000.000.00-5.36
165896682006.11.30 02:14buy0.02usdjpy116.170.00116.572006.11.30 17:49115.700.000.000.00-8.12
166053372006.11.30 07:17buy0.04usdjpy116.020.00116.422006.11.30 17:49115.710.000.000.00-10.72
166476562006.11.30 15:05buy0.08usdjpy115.860.00116.262006.11.30 17:49115.720.000.000.00-9.68
166586022006.11.30 15:46buy0.16usdjpy115.710.00116.112006.11.30 17:49115.730.000.000.002.77
166653302006.11.30 16:15buy0.32usdjpy115.550.00115.952006.11.30 17:49115.730.000.000.0049.77
166469752006.11.30 15:02buy0.01gbpusd1.95891.96731.97532006.11.30 16:261.96730.000.000.008.40
166450742006.11.30 14:57sell0.01usdchf1.20140.00001.19742006.11.30 15:591.19740.000.000.003.34
166254332006.11.30 10:16buy0.01eurusd1.31910.00001.32312006.11.30 15:041.32310.000.000.004.00
166362232006.11.30 13:30buy0.01gbpusd1.95690.00001.96092006.11.30 15:021.95840.000.000.001.50
166398322006.11.30 13:42buy0.02gbpusd1.95541.95841.96642006.11.30 15:021.95840.000.000.006.00
166051392006.11.30 07:15sell0.01usdchf1.20600.00001.20202006.11.30 14:571.20200.000.000.003.33
166207472006.11.30 09:26buy0.01gbpusd1.95620.00001.96022006.11.30 13:301.95590.000.000.00-0.30
166277282006.11.30 10:51buy0.02gbpusd1.95461.95621.96422006.11.30 13:291.95620.000.000.003.20
165579102006.11.29 18:24buy0.02eurusd1.31421.31891.32692006.11.30 10:151.31890.000.00-0.459.40
165534662006.11.29 17:27buy0.01eurusd1.31571.31891.32692006.11.30 10:151.31890.000.00-0.233.20
166102862006.11.30 07:35buy0.02gbpusd1.95241.95581.96382006.11.30 09:261.95580.000.000.006.80
166085752006.11.30 07:27buy0.01gbpusd1.95421.95581.96382006.11.30 09:261.95580.000.000.001.60
165852922006.11.30 01:23buy0.01gbpusd1.94651.95411.96212006.11.30 07:271.95410.000.000.007.60
165670492006.11.29 19:31sell0.01usdchf1.20870.00001.20472006.11.30 07:151.20630.000.00-0.361.99
165717342006.11.29 20:50sell0.02usdchf1.21030.00001.20632006.11.30 07:151.20630.000.00-0.726.63
165363902006.11.29 14:22buy0.01usdjpy116.04116.31117.112006.11.30 02:04116.310.000.000.372.32
165415312006.11.29 15:00buy0.02usdjpy115.89116.31117.112006.11.30 02:04116.310.000.000.747.22
164244882006.11.28 18:17sell0.01usdchf1.20290.00001.19892006.11.29 19:311.20910.000.00-0.12-5.13
164271532006.11.28 18:20sell0.02usdchf1.20450.00001.20052006.11.29 19:301.20920.000.00-0.24-7.77
164970582006.11.29 08:07sell0.04usdchf1.20600.00001.20202006.11.29 19:301.20910.000.000.00-10.26
165095882006.11.29 10:31sell0.08usdchf1.20750.00001.20352006.11.29 19:301.20900.000.000.00-9.93
165301882006.11.29 13:46sell0.16usdchf1.20900.00001.20502006.11.29 19:301.20910.000.000.00-1.32
165583232006.11.29 18:24sell0.32usdchf1.21060.00001.20662006.11.29 19:301.20900.000.000.0042.35
165376272006.11.29 14:28buy0.01gbpusd1.95360.00001.95762006.11.29 19:011.94570.000.000.00-7.90
165423352006.11.29 15:05buy0.02gbpusd1.95210.00001.95612006.11.29 19:011.94630.000.000.00-11.60
165433242006.11.29 15:06buy0.04gbpusd1.94990.00001.95392006.11.29 19:011.94630.000.000.00-14.40
165480362006.11.29 16:05buy0.08gbpusd1.94840.00001.95242006.11.29 19:011.94640.000.000.00-16.00
165566632006.11.29 18:23buy0.16gbpusd1.94680.00001.95082006.11.29 19:011.94650.000.000.00-4.80
165573272006.11.29 18:23buy0.32gbpusd1.94530.00001.94932006.11.29 19:011.94660.000.000.0041.60
164636222006.11.28 23:58buy0.01eurusd1.32010.00001.32412006.11.29 15:051.31560.000.000.00-4.50
164856692006.11.29 05:33buy0.02eurusd1.31860.00001.32262006.11.29 15:051.31570.000.000.00-5.80
164970882006.11.29 08:07buy0.04eurusd1.31710.00001.32112006.11.29 15:051.31550.000.000.00-6.40
165136372006.11.29 11:44buy0.08eurusd1.31550.00001.31952006.11.29 15:051.31550.000.000.000.00
165322082006.11.29 13:59buy0.16eurusd1.31391.31551.32352006.11.29 15:051.31550.000.000.0025.60
164672352006.11.29 00:16sell0.01usdjpy115.790.00115.392006.11.29 14:22116.030.000.000.00-2.07
164955782006.11.29 08:03sell0.02usdjpy115.950.00115.552006.11.29 14:22116.010.000.000.00-1.03
164994042006.11.29 08:23sell0.04usdjpy116.120.00115.722006.11.29 14:22116.020.000.000.003.45
165153162006.11.29 12:02sell0.08usdjpy116.280.00115.882006.11.29 14:22116.040.000.000.0016.55
165176122006.11.29 12:28sell0.16usdjpy116.430.00116.032006.11.29 14:22116.030.000.000.0055.16
164416612006.11.28 19:46buy0.01gbpusd1.95240.00001.95642006.11.29 07:001.95240.000.00-0.020.00
164442212006.11.28 20:05buy0.02gbpusd1.95081.95241.96042006.11.29 06:591.95240.000.00-0.043.20
164328492006.11.28 18:37sell0.01usdjpy115.890.00115.492006.11.29 00:16115.820.000.00-0.150.60
164341432006.11.28 18:39sell0.02usdjpy116.040.00115.642006.11.29 00:16115.800.000.00-0.304.15
164558472006.11.28 22:34sell0.04usdjpy116.200.00115.802006.11.29 00:16115.800.000.000.0013.82
164266012006.11.28 18:19buy0.01eurusd1.31781.31991.32792006.11.28 23:581.31990.000.00-0.082.10
163057112006.11.27 15:23sell0.01usdjpy116.020.00115.622006.11.28 18:37115.930.000.00-0.150.78
163126092006.11.27 17:18sell0.02usdjpy116.170.00115.772006.11.28 18:37115.930.000.00-0.304.14
163755442006.11.28 10:59sell0.04usdjpy116.330.00115.932006.11.28 18:37115.930.000.000.0013.80
163541402006.11.28 08:08buy0.01eurusd1.31581.31771.32572006.11.28 18:191.31770.000.000.001.90
163620062006.11.28 08:45buy0.02eurusd1.31431.31771.32572006.11.28 18:191.31770.000.000.006.80
163947632006.11.28 14:00sell0.01usdchf1.20480.00001.20082006.11.28 18:171.20350.000.000.001.08
164007962006.11.28 14:53sell0.02usdchf1.20640.00001.20242006.11.28 18:161.20380.000.000.004.32
164026142006.11.28 15:01sell0.04usdchf1.20790.00001.20392006.11.28 18:161.20390.000.000.0013.29
164109522006.11.28 16:06buy0.02gbpusd1.94571.94911.95702006.11.28 18:161.95120.000.000.0011.00
163912792006.11.28 13:36buy0.01gbpusd1.94720.00001.95122006.11.28 18:161.95120.000.000.004.00
163579352006.11.28 08:26buy0.01gbpusd1.94361.94661.95462006.11.28 13:361.94660.000.000.003.00
163540412006.11.28 08:08sell0.01usdchf1.20320.00001.19922006.11.28 13:351.20400.000.000.00-0.66
163579142006.11.28 08:26sell0.02usdchf1.20470.00001.20072006.11.28 13:351.20390.000.000.001.33
163632112006.11.28 08:48sell0.04usdchf1.20630.00001.20232006.11.28 13:351.20380.000.000.008.31
163795122006.11.28 11:56sell0.08usdchf1.20780.00001.20382006.11.28 13:341.20380.000.000.0026.58
163157672006.11.27 18:48buy0.01gbpusd1.93811.94301.95102006.11.28 08:261.94300.000.00-0.024.90
163145612006.11.27 18:00sell0.01usdchf1.20760.00001.20362006.11.28 08:071.20360.000.00-0.123.32
162257952006.11.26 23:00buy0.01eurusd1.31660.00001.32062006.11.28 05:541.31250.000.00-0.08-4.10
162321592006.11.27 00:10buy0.02eurusd1.31510.00001.31912006.11.28 05:541.31260.000.00-0.15-5.00
162360832006.11.27 00:37buy0.04eurusd1.31350.00001.31752006.11.28 05:541.31270.000.00-0.30-3.20
162565292006.11.27 05:25buy0.08eurusd1.31190.00001.31592006.11.28 05:541.31280.000.00-0.607.20
162757292006.11.27 08:29buy0.16eurusd1.31041.31281.32082006.11.28 05:541.31280.000.00-1.2138.40
162258322006.11.26 23:00sell0.01usdchf1.20240.00001.19842006.11.27 09:141.20870.000.000.00-5.21
162316192006.11.27 00:04sell0.02usdchf1.20390.00001.19992006.11.27 09:131.20860.000.000.00-7.78
162349832006.11.27 00:36sell0.04usdchf1.20540.00001.20142006.11.27 09:131.20870.000.000.00-10.92
162556812006.11.27 05:24sell0.08usdchf1.20690.00001.20292006.11.27 09:131.20870.000.000.00-11.91
162662242006.11.27 06:41sell0.16usdchf1.20850.00001.20452006.11.27 09:131.20860.000.000.00-1.32
162813792006.11.27 08:58sell0.32usdchf1.21040.00001.20642006.11.27 09:131.20860.000.000.0047.66
162313552006.11.27 00:00buy0.01gbpusd1.93970.00001.94372006.11.27 07:591.93640.000.000.00-3.30
162394962006.11.27 01:10buy0.02gbpusd1.93810.00001.94212006.11.27 07:591.93660.000.000.00-3.00
162563822006.11.27 05:25buy0.04gbpusd1.93650.00001.94052006.11.27 07:591.93670.000.000.000.80
162615782006.11.27 05:46buy0.08gbpusd1.93501.93681.94482006.11.27 07:591.93680.000.000.0014.40
162240342006.11.26 22:46sell0.01usdjpy115.420.00115.022006.11.27 06:13116.060.000.000.00-5.51
162341852006.11.27 00:32sell0.02usdjpy115.580.00115.182006.11.27 06:12116.050.000.000.00-8.10
162387072006.11.27 01:05sell0.04usdjpy115.730.00115.332006.11.27 06:12116.040.000.000.00-10.69
162528342006.11.27 04:50sell0.08usdjpy115.890.00115.492006.11.27 06:12116.050.000.000.00-11.03
162581622006.11.27 05:29sell0.16usdjpy116.040.00115.642006.11.27 06:11116.040.000.000.000.00
162605982006.11.27 05:42sell0.32usdjpy116.200.00115.802006.11.27 06:11116.030.000.000.0046.88
162171372006.11.26 15:56balanceDeposit5 000.00
  0.00 0.00 -4.53 368.42
Closed P/L: 363.89
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
166621672006.11.30 15:59sell0.01usdchf1.19710.00001.1931 1.19850.000.00-0.12-1.17
166685422006.11.30 16:26buy0.01gbpusd1.96770.00001.9717 1.96530.000.00-0.02-2.40
166754252006.11.30 17:49sell0.01usdjpy115.720.00115.32 115.750.000.00-0.15-0.26
166755042006.11.30 17:50buy0.01eurusd1.32560.00001.3296 1.32430.000.00-0.08-1.30
166803722006.11.30 19:25buy0.02gbpusd1.96620.00001.9702 1.96530.000.00-0.04-1.80
  0.00 0.00 -0.41 -6.93
 Floating P/L: -7.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 363.89 Floating P/L: -7.34 Margin: 60.00
Balance: 5 363.89 Equity: 5 356.55 Free Margin: 5 296.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 599.62 Gross Loss: 235.73 Total Net Profit: 363.89
Profit Factor: 2.54 Expected Payoff: 4.04  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown (%): 54.70 (1.03%)  
 
Total Trades: 90 Short Positions (won %): 41 (58.54%) Long Positions (won %): 49 (61.22%)
Profit Trades (% of total): 54 (60.00%) Loss trades (% of total): 36 (40.00%)
Largest profit trade: 55.16 loss trade: -16.00
Average profit trade: 11.10 loss trade: -6.55
Maximum consecutive wins ($): 16 (86.96) consecutive losses ($): 5 (-54.70)
Maximal consecutive profit (count): 86.96 (16) consecutive loss (count): -54.70 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3