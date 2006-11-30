|Account: 1311440
|Name: Goblin _4pairs_default
|Currency: USD
|2006 November 30, 21:05
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16647960
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3236
|1.3253
|1.3333
|2006.11.30 17:49
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|16587363
|2006.11.30 02:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.33
|0.00
|116.73
|2006.11.30 17:49
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.36
|16589668
|2006.11.30 02:14
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.17
|0.00
|116.57
|2006.11.30 17:49
|115.70
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.12
|16605337
|2006.11.30 07:17
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.02
|0.00
|116.42
|2006.11.30 17:49
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.72
|16647656
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.86
|0.00
|116.26
|2006.11.30 17:49
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.68
|16658602
|2006.11.30 15:46
|buy
|0.16
|usdjpy
|115.71
|0.00
|116.11
|2006.11.30 17:49
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|2.77
|16665330
|2006.11.30 16:15
|buy
|0.32
|usdjpy
|115.55
|0.00
|115.95
|2006.11.30 17:49
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|49.77
|16646975
|2006.11.30 15:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9589
|1.9673
|1.9753
|2006.11.30 16:26
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|16645074
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2014
|0.0000
|1.1974
|2006.11.30 15:59
|1.1974
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|16625433
|2006.11.30 10:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3191
|0.0000
|1.3231
|2006.11.30 15:04
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16636223
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9569
|0.0000
|1.9609
|2006.11.30 15:02
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|16639832
|2006.11.30 13:42
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9554
|1.9584
|1.9664
|2006.11.30 15:02
|1.9584
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|16605139
|2006.11.30 07:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2020
|2006.11.30 14:57
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|16620747
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9562
|0.0000
|1.9602
|2006.11.30 13:30
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|16627728
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9546
|1.9562
|1.9642
|2006.11.30 13:29
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16557910
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3142
|1.3189
|1.3269
|2006.11.30 10:15
|1.3189
|0.00
|0.00
|-0.45
|9.40
|16553466
|2006.11.29 17:27
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3189
|1.3269
|2006.11.30 10:15
|1.3189
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.20
|16610286
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9524
|1.9558
|1.9638
|2006.11.30 09:26
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16608575
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9558
|1.9638
|2006.11.30 09:26
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16585292
|2006.11.30 01:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9465
|1.9541
|1.9621
|2006.11.30 07:27
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|16567049
|2006.11.29 19:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|2006.11.30 07:15
|1.2063
|0.00
|0.00
|-0.36
|1.99
|16571734
|2006.11.29 20:50
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2103
|0.0000
|1.2063
|2006.11.30 07:15
|1.2063
|0.00
|0.00
|-0.72
|6.63
|16536390
|2006.11.29 14:22
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.04
|116.31
|117.11
|2006.11.30 02:04
|116.31
|0.00
|0.00
|0.37
|2.32
|16541531
|2006.11.29 15:00
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.89
|116.31
|117.11
|2006.11.30 02:04
|116.31
|0.00
|0.00
|0.74
|7.22
|16424488
|2006.11.28 18:17
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2029
|0.0000
|1.1989
|2006.11.29 19:31
|1.2091
|0.00
|0.00
|-0.12
|-5.13
|16427153
|2006.11.28 18:20
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2045
|0.0000
|1.2005
|2006.11.29 19:30
|1.2092
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.77
|16497058
|2006.11.29 08:07
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2020
|2006.11.29 19:30
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.26
|16509588
|2006.11.29 10:31
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2075
|0.0000
|1.2035
|2006.11.29 19:30
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.93
|16530188
|2006.11.29 13:46
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|2006.11.29 19:30
|1.2091
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|16558323
|2006.11.29 18:24
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2106
|0.0000
|1.2066
|2006.11.29 19:30
|1.2090
|0.00
|0.00
|0.00
|42.35
|16537627
|2006.11.29 14:28
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9576
|2006.11.29 19:01
|1.9457
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.90
|16542335
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|1.9561
|2006.11.29 19:01
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|16543324
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9499
|0.0000
|1.9539
|2006.11.29 19:01
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.40
|16548036
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9484
|0.0000
|1.9524
|2006.11.29 19:01
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|16556663
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9468
|0.0000
|1.9508
|2006.11.29 19:01
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|16557327
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9453
|0.0000
|1.9493
|2006.11.29 19:01
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|41.60
|16463622
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3201
|0.0000
|1.3241
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|16485669
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3226
|2006.11.29 15:05
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.80
|16497088
|2006.11.29 08:07
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3171
|0.0000
|1.3211
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|16513637
|2006.11.29 11:44
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3155
|0.0000
|1.3195
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16532208
|2006.11.29 13:59
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3139
|1.3155
|1.3235
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|16467235
|2006.11.29 00:16
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.79
|0.00
|115.39
|2006.11.29 14:22
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.07
|16495578
|2006.11.29 08:03
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.95
|0.00
|115.55
|2006.11.29 14:22
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.03
|16499404
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.12
|0.00
|115.72
|2006.11.29 14:22
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|16515316
|2006.11.29 12:02
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.88
|2006.11.29 14:22
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|16517612
|2006.11.29 12:28
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.03
|2006.11.29 14:22
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|55.16
|16441661
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 07:00
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.00
|16444221
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9508
|1.9524
|1.9604
|2006.11.29 06:59
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.20
|16432849
|2006.11.28 18:37
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.29 00:16
|115.82
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.60
|16434143
|2006.11.28 18:39
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.11.29 00:16
|115.80
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.15
|16455847
|2006.11.28 22:34
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.29 00:16
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|13.82
|16426601
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3178
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.08
|2.10
|16305711
|2006.11.27 15:23
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.02
|0.00
|115.62
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.78
|16312609
|2006.11.27 17:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.17
|0.00
|115.77
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.14
|16375544
|2006.11.28 10:59
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.33
|0.00
|115.93
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|16354140
|2006.11.28 08:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|16362006
|2006.11.28 08:45
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|16394763
|2006.11.28 14:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2048
|0.0000
|1.2008
|2006.11.28 18:17
|1.2035
|0.00
|0.00
|0.00
|1.08
|16400796
|2006.11.28 14:53
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2064
|0.0000
|1.2024
|2006.11.28 18:16
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|16402614
|2006.11.28 15:01
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2079
|0.0000
|1.2039
|2006.11.28 18:16
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|13.29
|16410952
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9457
|1.9491
|1.9570
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|16391279
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9512
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|16357935
|2006.11.28 08:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9436
|1.9466
|1.9546
|2006.11.28 13:36
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|16354041
|2006.11.28 08:08
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2032
|0.0000
|1.1992
|2006.11.28 13:35
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|16357914
|2006.11.28 08:26
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2007
|2006.11.28 13:35
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16363211
|2006.11.28 08:48
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.28 13:35
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|8.31
|16379512
|2006.11.28 11:56
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.28 13:34
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|16315767
|2006.11.27 18:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9381
|1.9430
|1.9510
|2006.11.28 08:26
|1.9430
|0.00
|0.00
|-0.02
|4.90
|16314561
|2006.11.27 18:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|1.2036
|2006.11.28 08:07
|1.2036
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.32
|16225795
|2006.11.26 23:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|2006.11.28 05:54
|1.3125
|0.00
|0.00
|-0.08
|-4.10
|16232159
|2006.11.27 00:10
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3191
|2006.11.28 05:54
|1.3126
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.00
|16236083
|2006.11.27 00:37
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3175
|2006.11.28 05:54
|1.3127
|0.00
|0.00
|-0.30
|-3.20
|16256529
|2006.11.27 05:25
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3119
|0.0000
|1.3159
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|-0.60
|7.20
|16275729
|2006.11.27 08:29
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3104
|1.3128
|1.3208
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|-1.21
|38.40
|16225832
|2006.11.26 23:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2024
|0.0000
|1.1984
|2006.11.27 09:14
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.21
|16231619
|2006.11.27 00:04
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2039
|0.0000
|1.1999
|2006.11.27 09:13
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.78
|16234983
|2006.11.27 00:36
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2054
|0.0000
|1.2014
|2006.11.27 09:13
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.92
|16255681
|2006.11.27 05:24
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2069
|0.0000
|1.2029
|2006.11.27 09:13
|1.2087
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.91
|16266224
|2006.11.27 06:41
|sell
|0.16
|usdchf
|1.2085
|0.0000
|1.2045
|2006.11.27 09:13
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|16281379
|2006.11.27 08:58
|sell
|0.32
|usdchf
|1.2104
|0.0000
|1.2064
|2006.11.27 09:13
|1.2086
|0.00
|0.00
|0.00
|47.66
|16231355
|2006.11.27 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9397
|0.0000
|1.9437
|2006.11.27 07:59
|1.9364
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|16239496
|2006.11.27 01:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9381
|0.0000
|1.9421
|2006.11.27 07:59
|1.9366
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16256382
|2006.11.27 05:25
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9365
|0.0000
|1.9405
|2006.11.27 07:59
|1.9367
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16261578
|2006.11.27 05:46
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9350
|1.9368
|1.9448
|2006.11.27 07:59
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|16224034
|2006.11.26 22:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.42
|0.00
|115.02
|2006.11.27 06:13
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.51
|16234185
|2006.11.27 00:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.58
|0.00
|115.18
|2006.11.27 06:12
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|16238707
|2006.11.27 01:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.73
|0.00
|115.33
|2006.11.27 06:12
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.69
|16252834
|2006.11.27 04:50
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.27 06:12
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.03
|16258162
|2006.11.27 05:29
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.11.27 06:11
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16260598
|2006.11.27 05:42
|sell
|0.32
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.27 06:11
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|46.88
|16217137
|2006.11.26 15:56
|balance
|Deposit
|5 000.00
|
|0.00
|0.00
|-4.53
|368.42
|Closed P/L:
|363.89
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16662167
|2006.11.30 15:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1971
|0.0000
|1.1931
|
|1.1985
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.17
|16668542
|2006.11.30 16:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9677
|0.0000
|1.9717
|
|1.9653
|0.00
|0.00
|-0.02
|-2.40
|16675425
|2006.11.30 17:49
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.72
|0.00
|115.32
|
|115.75
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.26
|16675504
|2006.11.30 17:50
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3296
|
|1.3243
|0.00
|0.00
|-0.08
|-1.30
|16680372
|2006.11.30 19:25
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9702
|
|1.9653
|0.00
|0.00
|-0.04
|-1.80
|
|0.00
|0.00
|-0.41
|-6.93
|
|Floating P/L:
|-7.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|
|No transactions
|
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|
|Closed Trade P/L:
|363.89
|Floating P/L:
|-7.34
|Margin:
|60.00
|Balance:
|5 363.89
|Equity:
|5 356.55
|Free Margin:
|5 296.55
|
|Details:
|Gross Profit:
|599.62
|Gross Loss:
|235.73
|Total Net Profit:
|363.89
|Profit Factor:
|2.54
|Expected Payoff:
|4.04
|
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown (%):
|54.70 (1.03%)
|
|
|Total Trades:
|90
|Short Positions (won %):
|41 (58.54%)
|Long Positions (won %):
|49 (61.22%)
|Profit Trades (% of total):
|54 (60.00%)
|Loss trades (% of total):
|36 (40.00%)
|Largest
|profit trade:
|55.16
|loss trade:
|-16.00
|Average
|profit trade:
|11.10
|loss trade:
|-6.55
|Maximum
|consecutive wins ($):
|16 (86.96)
|consecutive losses ($):
|5 (-54.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|86.96 (16)
|consecutive loss (count):
|-54.70 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3