|Account: 474200
|Name: David
|Currency: USD
|2006 December 8, 23:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4571101
|2006.11.27 00:07
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4571241
|2006.11.27 00:14
|buy
|0.10
|audusd
|0.7815
|0.0000
|0.7845
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.00
|4572963
|2006.11.27 00:53
|buy
|0.20
|audusd
|0.7807
|0.0000
|0.7837
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|4578532
|2006.11.27 06:34
|buy
|0.40
|audusd
|0.7798
|0.0000
|0.7828
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|4579455
|2006.11.27 07:25
|buy
|0.80
|audusd
|0.7790
|0.0000
|0.7820
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|4588004
|2006.11.27 10:50
|buy
|1.60
|audusd
|0.7781
|0.0000
|0.7811
|2006.11.27 13:26
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|144.00
|4588463
|2006.11.27 10:55
|buy
|3.20
|audusd
|0.7773
|0.0000
|0.7803
|2006.11.27 13:25
|0.7790
|0.00
|0.00
|0.00
|544.00
|4600715
|2006.11.27 17:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.7795
|0.0000
|0.7825
|2006.11.28 16:34
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.09
|22.00
|4602594
|2006.11.27 18:17
|buy
|0.20
|audusd
|0.7787
|0.0000
|0.7817
|2006.11.28 16:34
|0.7817
|0.00
|0.00
|0.18
|60.00
|4633883
|2006.11.28 16:34
|buy
|0.10
|audusd
|0.7822
|0.0000
|0.7852
|2006.11.29 01:14
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.09
|12.00
|4637388
|2006.11.28 17:03
|buy
|0.20
|audusd
|0.7814
|0.0000
|0.7844
|2006.11.29 01:14
|0.7834
|0.00
|0.00
|0.18
|40.00
|4653256
|2006.11.29 01:16
|buy
|0.10
|audusd
|0.7837
|0.0000
|0.7867
|2006.11.30 03:51
|0.7843
|0.00
|0.00
|0.42
|6.00
|4655870
|2006.11.29 02:31
|buy
|0.20
|audusd
|0.7828
|0.0000
|0.7858
|2006.11.30 03:51
|0.7843
|0.00
|0.00
|0.84
|30.00
|4695546
|2006.11.30 03:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7846
|0.0000
|0.7876
|2006.11.30 11:04
|0.7876
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|4705148
|2006.11.30 11:04
|buy
|0.10
|audusd
|0.7880
|0.0000
|0.7910
|2006.12.01 05:55
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.09
|22.00
|4707101
|2006.11.30 11:59
|buy
|0.20
|audusd
|0.7872
|0.0000
|0.7902
|2006.12.01 05:55
|0.7902
|0.00
|0.00
|0.18
|60.00
|4731342
|2006.12.01 06:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7904
|0.0000
|0.7934
|2006.12.01 13:56
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|4732801
|2006.12.01 07:32
|buy
|0.20
|audusd
|0.7896
|0.0000
|0.7926
|2006.12.01 13:55
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|4739512
|2006.12.01 10:48
|buy
|0.40
|audusd
|0.7888
|0.0000
|0.7918
|2006.12.01 13:55
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4744052
|2006.12.01 12:03
|buy
|0.80
|audusd
|0.7879
|0.0000
|0.7909
|2006.12.01 13:55
|0.7894
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|4771396
|2006.12.04 00:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.42
|0.00
|115.12
|2006.12.04 00:58
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|26.06
|4773160
|2006.12.04 00:58
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.10
|0.00
|114.80
|2006.12.05 09:26
|115.06
|0.00
|0.00
|-1.47
|3.48
|4773416
|2006.12.04 01:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.18
|0.00
|114.88
|2006.12.05 09:26
|115.05
|0.00
|0.00
|-2.93
|22.60
|4773613
|2006.12.04 01:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3358
|0.0000
|1.3388
|2006.12.05 15:32
|1.3361
|0.00
|0.00
|-0.83
|3.00
|4774470
|2006.12.04 02:01
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.27
|0.00
|114.97
|2006.12.05 09:26
|115.06
|0.00
|0.00
|-5.86
|73.01
|4774484
|2006.12.04 02:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3350
|0.0000
|1.3380
|2006.12.05 15:32
|1.3362
|0.00
|0.00
|-1.65
|24.00
|4774720
|2006.12.04 02:06
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.36
|0.00
|115.06
|2006.12.05 09:26
|115.06
|0.00
|0.00
|-11.73
|208.59
|4774899
|2006.12.04 02:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3341
|0.0000
|1.3371
|2006.12.05 15:32
|1.3362
|0.00
|0.00
|-3.30
|84.00
|4776219
|2006.12.04 03:17
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3363
|2006.12.05 15:32
|1.3363
|0.00
|0.00
|-6.61
|240.00
|4791684
|2006.12.04 12:00
|buy
|0.10
|audusd
|0.7870
|0.0000
|0.7900
|2006.12.05 00:08
|0.7889
|0.00
|0.00
|0.07
|19.00
|4807609
|2006.12.05 00:08
|buy
|0.10
|audusd
|0.7895
|0.0000
|0.7925
|2006.12.07 10:21
|0.7898
|0.00
|0.00
|0.43
|3.00
|4809127
|2006.12.05 02:00
|buy
|0.20
|audusd
|0.7887
|0.0000
|0.7917
|2006.12.07 10:21
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.86
|20.00
|4812983
|2006.12.05 05:48
|buy
|0.40
|audusd
|0.7878
|0.0000
|0.7908
|2006.12.07 10:20
|0.7898
|0.00
|0.00
|1.72
|80.00
|4814296
|2006.12.05 07:59
|buy
|0.80
|audusd
|0.7869
|0.0000
|0.7899
|2006.12.07 10:20
|0.7899
|0.00
|0.00
|3.44
|240.00
|4816289
|2006.12.05 09:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.04
|0.00
|114.74
|2006.12.05 10:46
|114.74
|0.00
|0.00
|0.00
|26.15
|4819747
|2006.12.05 10:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.69
|0.00
|114.39
|2006.12.05 15:11
|114.58
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|4820864
|2006.12.05 11:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.78
|0.00
|114.48
|2006.12.05 15:11
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|36.66
|4821523
|2006.12.05 11:23
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.87
|0.00
|114.57
|2006.12.05 15:11
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|104.74
|4828939
|2006.12.05 15:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.56
|0.00
|114.26
|2006.12.06 07:39
|114.60
|0.00
|0.00
|-1.47
|-3.49
|4831787
|2006.12.05 15:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.40
|2006.12.06 07:38
|114.59
|0.00
|0.00
|-2.93
|19.20
|4833032
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.79
|0.00
|114.49
|2006.12.06 07:38
|114.58
|0.00
|0.00
|-5.86
|73.31
|4833744
|2006.12.05 16:08
|sell
|0.80
|usdjpy
|114.88
|0.00
|114.58
|2006.12.06 07:38
|114.58
|0.00
|0.00
|-11.73
|209.46
|4855683
|2006.12.06 09:11
|sell
|0.10
|audusd
|0.7864
|0.0000
|0.7834
|2006.12.06 22:51
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|4855903
|2006.12.06 09:22
|sell
|0.20
|audusd
|0.7872
|0.0000
|0.7842
|2006.12.06 22:50
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|4876887
|2006.12.06 17:44
|sell
|0.40
|audusd
|0.7881
|0.0000
|0.7851
|2006.12.06 22:50
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|4882321
|2006.12.07 00:34
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3280
|0.0000
|1.3250
|2006.12.08 09:38
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.61
|5.00
|4883140
|2006.12.07 02:04
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3259
|2006.12.08 09:38
|1.3276
|0.00
|0.00
|1.23
|26.00
|4886850
|2006.12.07 06:39
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3267
|2006.12.08 09:38
|1.3276
|0.00
|0.00
|2.46
|84.00
|4887324
|2006.12.07 06:59
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3276
|2006.12.08 09:38
|1.3276
|0.00
|0.00
|4.91
|240.00
|4892820
|2006.12.07 10:21
|buy
|0.10
|audusd
|0.7902
|0.0000
|0.7932
|2006.12.08 15:53
|0.7905
|0.00
|0.00
|0.07
|3.00
|4893278
|2006.12.07 10:40
|buy
|0.20
|audusd
|0.7894
|0.0000
|0.7924
|2006.12.08 15:53
|0.7906
|0.00
|0.00
|0.14
|24.00
|4914410
|2006.12.08 01:15
|buy
|0.40
|audusd
|0.7886
|0.0000
|0.7916
|2006.12.08 15:53
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|4919708
|2006.12.08 09:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3242
|2006.12.08 15:30
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|4920479
|2006.12.08 10:03
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3251
|2006.12.08 15:30
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|54.00
|4921291
|2006.12.08 11:07
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3290
|0.0000
|1.3260
|2006.12.08 15:30
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|4926708
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3210
|2006.12.08 18:53
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|4927156
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.86
|0.00
|116.16
|2006.12.08 18:25
|115.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.76
|4927175
|2006.12.08 15:30
|buy
|0.80
|audusd
|0.7877
|0.0000
|0.7907
|2006.12.08 15:53
|0.7907
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|4927247
|2006.12.08 15:30
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3220
|2006.12.08 18:53
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|4927437
|2006.12.08 15:31
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3264
|0.0000
|1.3234
|2006.12.08 18:53
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4927603
|2006.12.08 15:31
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.77
|0.00
|116.07
|2006.12.08 18:25
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.41
|4927649
|2006.12.08 15:31
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3244
|2006.12.08 18:52
|1.3244
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|4929322
|2006.12.08 15:42
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.65
|0.00
|115.95
|2006.12.08 18:25
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.76
|4929956
|2006.12.08 15:45
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.51
|0.00
|115.81
|2006.12.08 18:25
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|62.28
|4930194
|2006.12.08 15:45
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.41
|0.00
|115.71
|2006.12.08 18:25
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|235.33
|4931597
|2006.12.08 15:51
|buy
|3.20
|usdjpy
|115.28
|0.00
|115.58
|2006.12.08 18:25
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|830.59
|4945376
|2006.12.08 18:53
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3239
|0.0000
|1.3209
|2006.12.08 18:55
|1.3209
|0.00
|0.00
|0.00
|30.00
|0.00
|0.00
|-38.36
|5 026.64
|Closed P/L:
|4 988.28
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4881531
|2006.12.06 22:52
|sell
|0.10
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7818
|0.7857
|0.00
|0.00
|-1.30
|-9.00
|4883599
|2006.12.07 02:30
|sell
|0.20
|audusd
|0.7858
|0.0000
|0.7828
|0.7857
|0.00
|0.00
|-1.16
|2.00
|4883629
|2006.12.07 02:30
|sell
|0.40
|audusd
|0.7868
|0.0000
|0.7838
|0.7857
|0.00
|0.00
|-2.31
|44.00
|4886338
|2006.12.07 06:09
|sell
|0.80
|audusd
|0.7877
|0.0000
|0.7847
|0.7857
|0.00
|0.00
|-4.63
|160.00
|4830561
|2006.12.05 15:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3362
|0.0000
|1.3392
|1.3202
|0.00
|0.00
|-4.79
|-160.00
|4831112
|2006.12.05 15:39
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3354
|0.0000
|1.3384
|1.3202
|0.00
|0.00
|-9.60
|-304.00
|4831676
|2006.12.05 15:47
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3345
|0.0000
|1.3375
|1.3202
|0.00
|0.00
|-19.17
|-572.00
|4832008
|2006.12.05 15:49
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3336
|0.0000
|1.3366
|1.3202
|0.00
|0.00
|-38.35
|-1 072.00
|4853306
|2006.12.06 07:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.59
|0.00
|114.29
|116.36
|0.00
|0.00
|-7.21
|-152.11
|4855615
|2006.12.06 09:09
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.68
|0.00
|114.38
|116.36
|0.00
|0.00
|-14.40
|-288.76
|4857465
|2006.12.06 09:57
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.77
|0.00
|114.47
|116.36
|0.00
|0.00
|-28.80
|-546.58
|4859556
|2006.12.06 10:32
|sell
|0.80
|usdjpy
|114.86
|0.00
|114.56
|116.36
|0.00
|0.00
|-57.61
|-1 031.28
|4932663
|2006.12.08 15:53
|buy
|0.10
|audusd
|0.7910
|0.0000
|0.7940
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.07
|-57.00
|4941925
|2006.12.08 18:21
|buy
|0.20
|audusd
|0.7902
|0.0000
|0.7932
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.14
|-98.00
|4942016
|2006.12.08 18:23
|buy
|0.40
|audusd
|0.7894
|0.0000
|0.7924
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.28
|-164.00
|4942993
|2006.12.08 18:41
|buy
|0.80
|audusd
|0.7886
|0.0000
|0.7916
|0.7853
|0.00
|0.00
|0.56
|-264.00
|4946338
|2006.12.08 18:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3209
|0.0000
|1.3179
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.61
|5.00
|4947100
|2006.12.08 18:56
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3217
|0.0000
|1.3187
|1.3204
|0.00
|0.00
|1.22
|26.00
|4947494
|2006.12.08 19:00
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.25
|0.00
|116.55
|116.33
|0.00
|0.00
|1.28
|6.88
|4948320
|2006.12.08 19:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3226
|0.0000
|1.3196
|1.3204
|0.00
|0.00
|2.44
|88.00
|0.00
|0.00
|-182.73
|-4 386.85
|Floating P/L:
|-4 569.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 988.28
|Floating P/L:
|-4 569.58
|Margin:
|1 232.15
|Balance:
|9 988.28
|Equity:
|5 418.70
|Free Margin:
|4 186.55
|Details:
|Gross Profit:
|5 171.17
|Gross Loss:
|182.89
|Total Net Profit:
|4 988.28
|Profit Factor:
|28.27
|Expected Payoff:
|75.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|91.00 (1.60%)
|Relative Drawdown:
|1.60% (91.00)
|Total Trades:
|66
|Short Positions (won %):
|28 (92.86%)
|Long Positions (won %):
|38 (78.95%)
|Profit Trades (% of total):
|56 (84.85%)
|Loss trades (% of total):
|10 (15.15%)
|Largest
|profit trade:
|830.59
|loss trade:
|-34.00
|Average
|profit trade:
|92.34
|loss trade:
|-18.29
|Maximum
|consecutive wins ($):
|21 (2 563.07)
|consecutive losses ($):
|3 (-91.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 563.07 (21)
|consecutive loss (count):
|-91.00 (3)
|Average
|consecutive wins:
|9
|consecutive losses:
|2