FXDD

Account: 474200 Name: David Currency: USD 2006 December 8, 23:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45711012006.11.27 00:07balanceDeposit5 000.00
45712412006.11.27 00:14buy0.10audusd0.78150.00000.78452006.11.27 13:260.77900.000.000.00-25.00
45729632006.11.27 00:53buy0.20audusd0.78070.00000.78372006.11.27 13:260.77900.000.000.00-34.00
45785322006.11.27 06:34buy0.40audusd0.77980.00000.78282006.11.27 13:260.77900.000.000.00-32.00
45794552006.11.27 07:25buy0.80audusd0.77900.00000.78202006.11.27 13:260.77900.000.000.000.00
45880042006.11.27 10:50buy1.60audusd0.77810.00000.78112006.11.27 13:260.77900.000.000.00144.00
45884632006.11.27 10:55buy3.20audusd0.77730.00000.78032006.11.27 13:250.77900.000.000.00544.00
46007152006.11.27 17:16buy0.10audusd0.77950.00000.78252006.11.28 16:340.78170.000.000.0922.00
46025942006.11.27 18:17buy0.20audusd0.77870.00000.78172006.11.28 16:340.78170.000.000.1860.00
46338832006.11.28 16:34buy0.10audusd0.78220.00000.78522006.11.29 01:140.78340.000.000.0912.00
46373882006.11.28 17:03buy0.20audusd0.78140.00000.78442006.11.29 01:140.78340.000.000.1840.00
46532562006.11.29 01:16buy0.10audusd0.78370.00000.78672006.11.30 03:510.78430.000.000.426.00
46558702006.11.29 02:31buy0.20audusd0.78280.00000.78582006.11.30 03:510.78430.000.000.8430.00
46955462006.11.30 03:53buy0.10audusd0.78460.00000.78762006.11.30 11:040.78760.000.000.0030.00
47051482006.11.30 11:04buy0.10audusd0.78800.00000.79102006.12.01 05:550.79020.000.000.0922.00
47071012006.11.30 11:59buy0.20audusd0.78720.00000.79022006.12.01 05:550.79020.000.000.1860.00
47313422006.12.01 06:00buy0.10audusd0.79040.00000.79342006.12.01 13:560.78940.000.000.00-10.00
47328012006.12.01 07:32buy0.20audusd0.78960.00000.79262006.12.01 13:550.78940.000.000.00-4.00
47395122006.12.01 10:48buy0.40audusd0.78880.00000.79182006.12.01 13:550.78940.000.000.0024.00
47440522006.12.01 12:03buy0.80audusd0.78790.00000.79092006.12.01 13:550.78940.000.000.00120.00
47713962006.12.04 00:04sell0.10usdjpy115.420.00115.122006.12.04 00:58115.120.000.000.0026.06
47731602006.12.04 00:58sell0.10usdjpy115.100.00114.802006.12.05 09:26115.060.000.00-1.473.48
47734162006.12.04 01:03sell0.20usdjpy115.180.00114.882006.12.05 09:26115.050.000.00-2.9322.60
47736132006.12.04 01:12buy0.10eurusd1.33580.00001.33882006.12.05 15:321.33610.000.00-0.833.00
47744702006.12.04 02:01sell0.40usdjpy115.270.00114.972006.12.05 09:26115.060.000.00-5.8673.01
47744842006.12.04 02:01buy0.20eurusd1.33500.00001.33802006.12.05 15:321.33620.000.00-1.6524.00
47747202006.12.04 02:06sell0.80usdjpy115.360.00115.062006.12.05 09:26115.060.000.00-11.73208.59
47748992006.12.04 02:14buy0.40eurusd1.33410.00001.33712006.12.05 15:321.33620.000.00-3.3084.00
47762192006.12.04 03:17buy0.80eurusd1.33330.00001.33632006.12.05 15:321.33630.000.00-6.61240.00
47916842006.12.04 12:00buy0.10audusd0.78700.00000.79002006.12.05 00:080.78890.000.000.0719.00
48076092006.12.05 00:08buy0.10audusd0.78950.00000.79252006.12.07 10:210.78980.000.000.433.00
48091272006.12.05 02:00buy0.20audusd0.78870.00000.79172006.12.07 10:210.78970.000.000.8620.00
48129832006.12.05 05:48buy0.40audusd0.78780.00000.79082006.12.07 10:200.78980.000.001.7280.00
48142962006.12.05 07:59buy0.80audusd0.78690.00000.78992006.12.07 10:200.78990.000.003.44240.00
48162892006.12.05 09:26sell0.10usdjpy115.040.00114.742006.12.05 10:46114.740.000.000.0026.15
48197472006.12.05 10:46sell0.10usdjpy114.690.00114.392006.12.05 15:11114.580.000.000.009.60
48208642006.12.05 11:09sell0.20usdjpy114.780.00114.482006.12.05 15:11114.570.000.000.0036.66
48215232006.12.05 11:23sell0.40usdjpy114.870.00114.572006.12.05 15:11114.570.000.000.00104.74
48289392006.12.05 15:11sell0.10usdjpy114.560.00114.262006.12.06 07:39114.600.000.00-1.47-3.49
48317872006.12.05 15:47sell0.20usdjpy114.700.00114.402006.12.06 07:38114.590.000.00-2.9319.20
48330322006.12.05 16:03sell0.40usdjpy114.790.00114.492006.12.06 07:38114.580.000.00-5.8673.31
48337442006.12.05 16:08sell0.80usdjpy114.880.00114.582006.12.06 07:38114.580.000.00-11.73209.46
48556832006.12.06 09:11sell0.10audusd0.78640.00000.78342006.12.06 22:510.78510.000.000.0013.00
48559032006.12.06 09:22sell0.20audusd0.78720.00000.78422006.12.06 22:500.78510.000.000.0042.00
48768872006.12.06 17:44sell0.40audusd0.78810.00000.78512006.12.06 22:500.78510.000.000.00120.00
48823212006.12.07 00:34sell0.10eurusd1.32800.00001.32502006.12.08 09:381.32750.000.000.615.00
48831402006.12.07 02:04sell0.20eurusd1.32890.00001.32592006.12.08 09:381.32760.000.001.2326.00
48868502006.12.07 06:39sell0.40eurusd1.32970.00001.32672006.12.08 09:381.32760.000.002.4684.00
48873242006.12.07 06:59sell0.80eurusd1.33060.00001.32762006.12.08 09:381.32760.000.004.91240.00
48928202006.12.07 10:21buy0.10audusd0.79020.00000.79322006.12.08 15:530.79050.000.000.073.00
48932782006.12.07 10:40buy0.20audusd0.78940.00000.79242006.12.08 15:530.79060.000.000.1424.00
49144102006.12.08 01:15buy0.40audusd0.78860.00000.79162006.12.08 15:530.79070.000.000.0084.00
49197082006.12.08 09:38sell0.10eurusd1.32720.00001.32422006.12.08 15:301.32510.000.000.0021.00
49204792006.12.08 10:03sell0.20eurusd1.32810.00001.32512006.12.08 15:301.32540.000.000.0054.00
49212912006.12.08 11:07sell0.40eurusd1.32900.00001.32602006.12.08 15:301.32600.000.000.00120.00
49267082006.12.08 15:30sell0.10eurusd1.32400.00001.32102006.12.08 18:531.32420.000.000.00-2.00
49271562006.12.08 15:30buy0.10usdjpy115.860.00116.162006.12.08 18:25115.620.000.000.00-20.76
49271752006.12.08 15:30buy0.80audusd0.78770.00000.79072006.12.08 15:530.79070.000.000.00240.00
49272472006.12.08 15:30sell0.20eurusd1.32500.00001.32202006.12.08 18:531.32430.000.000.0014.00
49274372006.12.08 15:31sell0.40eurusd1.32640.00001.32342006.12.08 18:531.32440.000.000.0080.00
49276032006.12.08 15:31buy0.20usdjpy115.770.00116.072006.12.08 18:25115.600.000.000.00-29.41
49276492006.12.08 15:31sell0.80eurusd1.32740.00001.32442006.12.08 18:521.32440.000.000.00240.00
49293222006.12.08 15:42buy0.40usdjpy115.650.00115.952006.12.08 18:25115.590.000.000.00-20.76
49299562006.12.08 15:45buy0.80usdjpy115.510.00115.812006.12.08 18:25115.600.000.000.0062.28
49301942006.12.08 15:45buy1.60usdjpy115.410.00115.712006.12.08 18:25115.580.000.000.00235.33
49315972006.12.08 15:51buy3.20usdjpy115.280.00115.582006.12.08 18:25115.580.000.000.00830.59
49453762006.12.08 18:53sell0.10eurusd1.32390.00001.32092006.12.08 18:551.32090.000.000.0030.00
  0.00 0.00 -38.36 5 026.64
Closed P/L: 4 988.28
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
48815312006.12.06 22:52sell0.10audusd0.78480.00000.7818 0.78570.000.00-1.30-9.00
48835992006.12.07 02:30sell0.20audusd0.78580.00000.7828 0.78570.000.00-1.162.00
48836292006.12.07 02:30sell0.40audusd0.78680.00000.7838 0.78570.000.00-2.3144.00
48863382006.12.07 06:09sell0.80audusd0.78770.00000.7847 0.78570.000.00-4.63160.00
48305612006.12.05 15:32buy0.10eurusd1.33620.00001.3392 1.32020.000.00-4.79-160.00
48311122006.12.05 15:39buy0.20eurusd1.33540.00001.3384 1.32020.000.00-9.60-304.00
48316762006.12.05 15:47buy0.40eurusd1.33450.00001.3375 1.32020.000.00-19.17-572.00
48320082006.12.05 15:49buy0.80eurusd1.33360.00001.3366 1.32020.000.00-38.35-1 072.00
48533062006.12.06 07:39sell0.10usdjpy114.590.00114.29 116.360.000.00-7.21-152.11
48556152006.12.06 09:09sell0.20usdjpy114.680.00114.38 116.360.000.00-14.40-288.76
48574652006.12.06 09:57sell0.40usdjpy114.770.00114.47 116.360.000.00-28.80-546.58
48595562006.12.06 10:32sell0.80usdjpy114.860.00114.56 116.360.000.00-57.61-1 031.28
49326632006.12.08 15:53buy0.10audusd0.79100.00000.7940 0.78530.000.000.07-57.00
49419252006.12.08 18:21buy0.20audusd0.79020.00000.7932 0.78530.000.000.14-98.00
49420162006.12.08 18:23buy0.40audusd0.78940.00000.7924 0.78530.000.000.28-164.00
49429932006.12.08 18:41buy0.80audusd0.78860.00000.7916 0.78530.000.000.56-264.00
49463382006.12.08 18:55sell0.10eurusd1.32090.00001.3179 1.32040.000.000.615.00
49471002006.12.08 18:56sell0.20eurusd1.32170.00001.3187 1.32040.000.001.2226.00
49474942006.12.08 19:00buy0.10usdjpy116.250.00116.55 116.330.000.001.286.88
49483202006.12.08 19:06sell0.40eurusd1.32260.00001.3196 1.32040.000.002.4488.00
  0.00 0.00 -182.73 -4 386.85
 Floating P/L: -4 569.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 988.28 Floating P/L: -4 569.58 Margin: 1 232.15
Balance: 9 988.28 Equity: 5 418.70 Free Margin: 4 186.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 5 171.17 Gross Loss: 182.89 Total Net Profit: 4 988.28
Profit Factor: 28.27 Expected Payoff: 75.58  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 91.00 (1.60%) Relative Drawdown: 1.60% (91.00)
 
Total Trades: 66 Short Positions (won %): 28 (92.86%) Long Positions (won %): 38 (78.95%)
Profit Trades (% of total): 56 (84.85%) Loss trades (% of total): 10 (15.15%)
Largest profit trade: 830.59 loss trade: -34.00
Average profit trade: 92.34 loss trade: -18.29
Maximum consecutive wins ($): 21 (2 563.07) consecutive losses ($): 3 (-91.00)
Maximal consecutive profit (count): 2 563.07 (21) consecutive loss (count): -91.00 (3)
Average consecutive wins: 9 consecutive losses: 2