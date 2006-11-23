|Account: 1309948
|Name: Golbin
|Currency: USD
|2006 December 8, 15:11
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16124566
|2006.11.23 23:52
|balance
|Deposit
|3 000.00
|16124933
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.77
|151.19
|151.99
|2006.11.24 08:35
|151.19
|0.00
|0.00
|0.00
|36.28
|123987
|RF1[sl]
|16126632
|2006.11.24 01:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2994
|2006.11.24 08:26
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16133767
|2006.11.24 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9160
|1.9271
|1.9351
|2006.11.24 08:35
|1.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|123987
|RF1[sl]
|16142115
|2006.11.24 07:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.23
|0.00
|115.83
|2006.11.24 08:32
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|34.53
|123987
|RF1[tp]
|16149221
|2006.11.24 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.3037
|2006.11.24 08:32
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16155513
|2006.11.24 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3049
|1.3067
|1.3147
|2006.11.24 08:50
|1.3067
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|123987
|RF1[sl]
|16155769
|2006.11.24 08:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.83
|0.00
|115.43
|2006.11.24 12:37
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|123987
|RF1
|16160441
|2006.11.24 08:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.24
|151.41
|152.21
|2006.11.24 10:58
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|14.69
|123987
|RF1[sl]
|16160725
|2006.11.24 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9276
|1.9315
|1.9395
|2006.11.24 08:50
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|123987
|RF1[sl]
|16162893
|2006.11.24 08:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.98
|0.00
|115.58
|2006.11.24 12:37
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|69.22
|123987
|RF1[tp]
|16170576
|2006.11.24 08:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3069
|1.3089
|1.3169
|2006.11.24 10:35
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|123987
|RF1[sl]
|16170765
|2006.11.24 08:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|0.0000
|1.9359
|2006.11.24 10:34
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|123987
|RF1
|16171675
|2006.11.24 08:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9330
|1.9410
|2006.11.24 10:34
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|123987
|RF1[sl]
|16184566
|2006.11.24 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9338
|0.0000
|1.9378
|2006.11.26 22:30
|1.9378
|0.00
|0.00
|-0.20
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16184913
|2006.11.24 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3137
|2006.11.26 22:30
|1.3137
|0.00
|0.00
|-0.76
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16187454
|2006.11.24 10:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3122
|2006.11.24 20:57
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|123987
|RF1
|16187494
|2006.11.24 10:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.44
|0.00
|151.84
|2006.11.24 16:08
|151.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|123987
|RF1
|16188416
|2006.11.24 11:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9323
|0.0000
|1.9363
|2006.11.26 22:30
|1.9363
|0.00
|0.00
|-0.40
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|16191505
|2006.11.24 11:43
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.29
|151.54
|152.34
|2006.11.24 16:08
|151.54
|0.00
|0.00
|0.00
|43.19
|123987
|RF1[sl]
|16195126
|2006.11.24 12:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.55
|0.00
|115.15
|2006.11.24 20:59
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.31
|123987
|RF1
|16195717
|2006.11.24 12:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.70
|0.00
|115.30
|2006.11.24 20:59
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|123987
|RF1
|16206489
|2006.11.24 16:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.59
|0.00
|151.99
|2006.11.24 20:57
|151.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|123987
|RF1
|16208064
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.11.24 20:57
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.81
|123987
|RF1
|16216587
|2006.11.24 20:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.67
|0.00
|151.27
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-3.36
|-83.86
|123987
|RF1
|16218054
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.89
|0.00
|151.49
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-4.48
|-129.67
|123987
|RF1
|16224040
|2006.11.26 22:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.42
|0.00
|115.02
|2006.11.29 01:43
|115.68
|0.00
|0.00
|-3.02
|-22.48
|123987
|RF1
|16225813
|2006.11.26 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|2006.11.28 13:48
|1.3157
|0.00
|0.00
|-0.76
|-9.00
|123987
|RF1
|16231363
|2006.11.27 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9397
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.20
|34.00
|123987
|RF1[sl]
|16232181
|2006.11.27 00:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3191
|2006.11.28 13:48
|1.3159
|0.00
|0.00
|-1.51
|16.00
|123987
|RF1
|16234190
|2006.11.27 00:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.58
|0.00
|115.18
|2006.11.29 01:43
|115.67
|0.00
|0.00
|-6.04
|-15.56
|123987
|RF1
|16235924
|2006.11.27 00:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3135
|1.3158
|1.3238
|2006.11.28 13:48
|1.3158
|0.00
|0.00
|-3.02
|92.00
|123987
|RF1[sl]
|16238723
|2006.11.27 01:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.73
|0.00
|115.33
|2006.11.29 01:43
|115.69
|0.00
|0.00
|-12.08
|13.83
|123987
|RF1
|16239498
|2006.11.27 01:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9382
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.40
|98.00
|123987
|RF1[sl]
|16243972
|2006.11.27 01:52
|sell
|0.40
|eurjpy
|152.04
|0.00
|151.64
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-8.96
|-207.47
|123987
|RF1
|16252851
|2006.11.27 04:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.29 01:43
|115.68
|0.00
|0.00
|-24.16
|145.23
|123987
|RF1
|16389731
|2006.11.28 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|1.9528
|2006.11.28 18:19
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|123987
|RF1
|16393397
|2006.11.28 13:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9473
|1.9503
|1.9583
|2006.11.28 18:19
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|123987
|RF1[sl]
|16393427
|2006.11.28 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|123987
|RF1[sl]
|16426449
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.76
|20.00
|123987
|RF1[sl]
|16428841
|2006.11.28 18:24
|sell
|0.80
|eurjpy
|152.91
|0.00
|152.51
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-8.96
|186.74
|123987
|RF1
|16465940
|2006.11.29 00:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3240
|2006.11.29 14:30
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|123987
|RF1
|16466710
|2006.11.29 00:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9579
|2006.11.29 13:35
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|123987
|RF1
|16476704
|2006.11.29 01:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.60
|0.00
|152.20
|2006.11.29 14:30
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|123987
|RF1
|16476765
|2006.11.29 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.66
|0.00
|115.26
|2006.11.29 14:29
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.59
|123987
|RF1
|16479210
|2006.11.29 02:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 13:35
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|123987
|RF1
|16482934
|2006.11.29 04:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|152.75
|0.00
|152.35
|2006.11.29 14:30
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.62
|123987
|RF1
|16483230
|2006.11.29 04:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.81
|0.00
|115.41
|2006.11.29 14:29
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.59
|123987
|RF1
|16485730
|2006.11.29 05:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3225
|2006.11.29 14:30
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|123987
|RF1
|16491253
|2006.11.29 07:06
|sell
|0.40
|eurjpy
|152.90
|0.00
|152.50
|2006.11.29 14:29
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|34.49
|123987
|RF1
|16493536
|2006.11.29 07:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9548
|2006.11.29 13:35
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|16495916
|2006.11.29 08:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.97
|0.00
|115.57
|2006.11.29 14:29
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|123987
|RF1
|16495949
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9493
|1.9518
|1.9598
|2006.11.29 13:35
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|123987
|RF1[sl]
|16512761
|2006.11.29 11:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|2006.11.29 14:29
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|123987
|RF1
|16527796
|2006.11.29 13:35
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.82
|2006.11.29 14:29
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|172.46
|123987
|RF1
|16537631
|2006.11.29 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|123987
|RF1
|16538226
|2006.11.29 14:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.97
|116.22
|117.02
|2006.11.30 01:07
|116.34
|0.00
|0.00
|3.72
|31.80
|123987
|RF1
|16538307
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.81
|153.23
|154.03
|2006.11.30 13:30
|153.23
|0.00
|0.00
|2.55
|36.17
|123987
|RF1[sl]
|16570233
|2006.11.29 20:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9465
|1.9542
|1.9622
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-1.20
|154.00
|123987
|RF1[sl]
|16570240
|2006.11.29 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-2.27
|36.00
|123987
|RF1[sl]
|16584764
|2006.11.30 01:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.38
|0.00
|116.78
|2006.12.01 11:17
|116.14
|0.00
|0.00
|1.24
|-20.66
|123987
|RF1
|16589017
|2006.11.30 02:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.22
|0.00
|116.62
|2006.12.01 11:17
|116.13
|0.00
|0.00
|2.48
|-15.50
|123987
|RF1
|16597100
|2006.11.30 05:31
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.07
|0.00
|116.47
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|4.96
|24.11
|123987
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|16608429
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9585
|2006.11.30 09:26
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|123987
|RF1
|16610191
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9528
|1.9559
|1.9639
|2006.11.30 09:26
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|123987
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|16620754
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9604
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|16625378
|2006.11.30 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3232
|2006.11.30 15:04
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16627677
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9548
|1.9569
|1.9649
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
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|16636147
|2006.11.30 13:30
|buy
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|153.72
|154.52
|2006.12.01 06:57
|153.72
|0.00
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|0.85
|38.84
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|16638057
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|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9577
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|1.9617
|2006.11.30 14:59
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
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|2006.11.30 13:35
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|0.20
|gbpusd
|1.9562
|1.9586
|1.9666
|2006.11.30 14:59
|1.9586
|0.00
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|0.00
|48.00
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|16646208
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|buy
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|gbpusd
|1.9591
|1.9679
|1.9759
|2006.11.30 17:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
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|16647514
|2006.11.30 15:04
|buy
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|115.91
|116.14
|116.94
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|9.92
|158.43
|123987
|RF1[sl]
|16648196
|2006.11.30 15:05
|buy
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|eurusd
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|1.3255
|1.3335
|2006.11.30 17:48
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|123987
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|16655516
|2006.11.30 15:31
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.75
|116.14
|116.94
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|19.84
|537.28
|123987
|RF1[sl]
|16675027
|2006.11.30 17:48
|buy
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|eurusd
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|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|-0.76
|4.00
|123987
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|16675107
|2006.11.30 17:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9683
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|1.9723
|2006.12.01 06:26
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.20
|30.00
|123987
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|16678482
|2006.11.30 19:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9707
|2006.12.01 06:26
|1.9707
|0.00
|0.00
|-0.40
|76.00
|123987
|RF1[tp]
|16681314
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|1.3261
|1.3341
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
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|-1.51
|38.00
|123987
|RF1[sl]
|16681558
|2006.11.30 19:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9654
|1.9684
|1.9764
|2006.12.01 06:26
|1.9712
|0.00
|0.00
|-0.80
|232.00
|123987
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|16714847
|2006.12.01 06:31
|buy
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|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9788
|2006.12.01 14:23
|1.9714
|0.00
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|0.00
|-34.00
|123987
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|2006.12.01 06:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9773
|2006.12.01 14:23
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|123987
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|2006.12.01 06:57
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|0.10
|eurjpy
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|0.00
|154.17
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|153.87
|0.00
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|0.00
|8.67
|123987
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|2006.12.01 08:03
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|gbpusd
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|0.0000
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|-20.00
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|2006.12.01 08:29
|buy
|0.80
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|1.9743
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|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|123987
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|2006.12.01 11:16
|buy
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|gbpusd
|1.9677
|1.9712
|1.9792
|2006.12.01 14:23
|1.9712
|0.00
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|0.00
|560.00
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|115.73
|0.00
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|123987
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|2006.12.01 14:14
|buy
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|usdjpy
|116.00
|0.00
|116.40
|2006.12.01 15:18
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.93
|123987
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|2006.12.01 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3271
|1.3300
|1.3380
|2006.12.01 15:17
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|29.00
|123987
|RF1[sl]
|16774728
|2006.12.01 14:59
|buy
|0.40
|usdjpy
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|0.00
|116.25
|2006.12.01 15:18
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.48
|123987
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|16774764
|2006.12.01 15:00
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|0.10
|gbpusd
|1.9723
|1.9768
|1.9848
|2006.12.01 15:15
|1.9768
|0.00
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|0.00
|45.00
|123987
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|buy
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|gbpusd
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|1.9827
|1.9907
|2006.12.01 15:41
|1.9827
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|16785317
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|1.3329
|1.3409
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
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|0.00
|25.00
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|16785612
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|0.0000
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|2006.12.01 20:23
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|6.71
|123987
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|16792919
|2006.12.01 15:35
|buy
|0.20
|eurjpy
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|0.00
|154.02
|2006.12.01 20:22
|153.84
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|0.00
|0.00
|38.14
|123987
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|16798869
|2006.12.01 15:41
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9831
|0.0000
|1.9871
|2006.12.01 20:22
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|0.00
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|16801555
|2006.12.01 15:56
|buy
|0.20
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|1.9816
|0.0000
|1.9856
|2006.12.01 20:22
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|123987
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|16803023
|2006.12.01 16:04
|buy
|0.10
|eurusd
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|0.0000
|1.3371
|2006.12.01 20:22
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|16804753
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9841
|2006.12.01 20:22
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|123987
|RF1
|16807047
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3356
|2006.12.01 20:22
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|123987
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|16808424
|2006.12.01 16:38
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|usdchf
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|0.0000
|1.1907
|2006.12.01 20:23
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
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|123987
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|16808510
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9826
|2006.12.01 20:22
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|123987
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|16820410
|2006.12.01 20:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3341
|0.0000
|1.3381
|2006.12.01 20:23
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|16820445
|2006.12.01 20:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9807
|2006.12.03 22:53
|1.9807
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.00
|123987
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|16823554
|2006.12.03 22:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.92
|0.00
|154.32
|2006.12.05 15:26
|152.88
|0.00
|0.00
|0.85
|-90.49
|123987
|RF1
|16823844
|2006.12.03 22:31
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9825
|2006.12.03 22:53
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|44.00
|123987
|RF1
|16823913
|2006.12.03 22:31
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1928
|0.0000
|1.1888
|2006.12.04 21:07
|1.1943
|0.00
|0.00
|-1.20
|-12.56
|123987
|RF1
|16824058
|2006.12.03 22:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3339
|0.0000
|1.3379
|2006.12.04 19:21
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|123987
|RF1
|16826826
|2006.12.03 22:53
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9816
|0.0000
|1.9856
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|123987
|RF1
|16843667
|2006.12.04 01:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9801
|0.0000
|1.9841
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|123987
|RF1
|16845950
|2006.12.04 01:30
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|1.3364
|2006.12.04 19:21
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|123987
|RF1
|16850602
|2006.12.04 03:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9786
|0.0000
|1.9826
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|16855289
|2006.12.04 04:06
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1944
|0.0000
|1.1904
|2006.12.04 21:06
|1.1942
|0.00
|0.00
|-2.39
|3.35
|123987
|RF1
|16855840
|2006.12.04 04:08
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9770
|1.9796
|1.9876
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|208.00
|123987
|RF1[sl]
|16869671
|2006.12.04 07:51
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3349
|2006.12.04 19:21
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|123987
|RF1
|16870943
|2006.12.04 08:02
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1959
|0.0000
|1.1919
|2006.12.04 21:05
|1.1942
|0.00
|0.00
|-4.78
|56.94
|123987
|RF1
|16872301
|2006.12.04 08:08
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3294
|1.3315
|1.3395
|2006.12.04 19:21
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|168.00
|123987
|RF1[sl]
|16873085
|2006.12.04 08:09
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1974
|0.0000
|1.1934
|2006.12.04 21:05
|1.1941
|0.00
|0.00
|-9.56
|221.09
|123987
|RF1
|16874046
|2006.12.04 08:11
|buy
|0.20
|eurjpy
|153.76
|0.00
|154.16
|2006.12.05 15:26
|152.86
|0.00
|0.00
|1.70
|-156.62
|123987
|RF1
|16903770
|2006.12.04 16:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.04 23:54
|1.9808
|0.00
|0.00
|-0.20
|16.00
|123987
|RF1
|16915319
|2006.12.04 18:46
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9777
|1.9800
|1.9880
|2006.12.04 23:54
|1.9809
|0.00
|0.00
|-0.40
|64.00
|123987
|RF1
|16916855
|2006.12.04 19:22
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3316
|1.3339
|1.3419
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|-0.76
|23.00
|123987
|RF1[sl]
|16922037
|2006.12.04 21:07
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1938
|0.0000
|1.1898
|2006.12.05 13:10
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|20.14
|123987
|RF1
|16922287
|2006.12.04 21:14
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5913
|0.0000
|1.5873
|2006.12.05 15:06
|1.5873
|0.00
|0.00
|0.00
|33.58
|123987
|RF1[tp]
|16938726
|2006.12.04 23:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9812
|0.0000
|1.9852
|2006.12.05 13:44
|1.9780
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|123987
|RF1
|16939993
|2006.12.05 00:12
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9796
|0.0000
|1.9836
|2006.12.05 13:44
|1.9781
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123987
|RF1
|16944118
|2006.12.05 01:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9781
|0.0000
|1.9821
|2006.12.05 13:44
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1
|16952768
|2006.12.05 03:17
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9766
|1.9782
|1.9862
|2006.12.05 13:44
|1.9782
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|123987
|RF1[sl]
|16967664
|2006.12.05 07:11
|buy
|0.40
|eurjpy
|153.60
|0.00
|154.00
|2006.12.05 15:26
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-257.55
|123987
|RF1
|16969253
|2006.12.05 07:21
|buy
|0.80
|eurjpy
|153.45
|0.00
|153.85
|2006.12.05 15:25
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-410.68
|123987
|RF1
|16971027
|2006.12.05 07:30
|buy
|1.60
|eurjpy
|153.29
|0.00
|153.69
|2006.12.05 15:25
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-598.62
|123987
|RF1
|16972639
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1953
|0.0000
|1.1913
|2006.12.05 13:10
|1.1913
|0.00
|0.00
|0.00
|67.15
|123987
|RF1[tp]
|17010904
|2006.12.05 13:10
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1910
|0.0000
|1.1870
|2006.12.06 15:45
|1.1919
|0.00
|0.00
|-1.20
|-7.55
|123987
|RF1
|17020594
|2006.12.05 13:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9785
|0.0000
|1.9825
|2006.12.05 14:59
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|123987
|RF1
|17021711
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3342
|0.0000
|1.3382
|2006.12.05 16:18
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|123987
|RF1
|17022589
|2006.12.05 13:50
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9769
|0.0000
|1.9809
|2006.12.05 14:59
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17025160
|2006.12.05 14:03
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3327
|0.0000
|1.3367
|2006.12.05 16:18
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|123987
|RF1
|17025420
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9745
|1.9760
|1.9785
|2006.12.05 14:59
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|123987
|RF1
|17026337
|2006.12.05 14:08
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.06 15:45
|1.1920
|0.00
|0.00
|-2.39
|10.07
|123987
|RF1
|17033851
|2006.12.05 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9773
|0.0000
|1.9813
|2006.12.05 16:15
|1.9721
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|123987
|RF1
|17034195
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9756
|0.0000
|1.9796
|2006.12.05 16:15
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|123987
|RF1
|17034516
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9740
|0.0000
|1.9780
|2006.12.05 16:15
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-84.00
|123987
|RF1
|17035392
|2006.12.05 15:01
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3350
|2006.12.05 16:18
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|123987
|RF1
|17043918
|2006.12.05 15:25
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9735
|2006.12.05 16:15
|1.9718
|0.00
|0.00
|0.00
|184.00
|123987
|RF1
|17043931
|2006.12.05 15:26
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.92
|0.00
|153.32
|2006.12.07 00:25
|153.05
|0.00
|0.00
|3.40
|11.29
|123987
|RF1
|17044105
|2006.12.05 15:27
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3335
|2006.12.05 16:18
|1.3314
|0.00
|0.00
|0.00
|152.00
|123987
|RF1
|17044138
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1943
|0.0000
|1.1903
|2006.12.06 15:45
|1.1918
|0.00
|0.00
|-4.78
|83.91
|123987
|RF1
|17055540
|2006.12.05 16:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9736
|0.0000
|1.9696
|2006.12.06 07:58
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.06
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|17056767
|2006.12.05 16:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3322
|1.3473
|1.3302
|2006.12.06 07:26
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.61
|6.00
|123987
|RF1
|17056770
|2006.12.05 16:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.96
|113.45
|115.16
|2006.12.05 23:25
|114.89
|0.00
|0.00
|1.24
|-6.09
|123987
|RF1
|17063578
|2006.12.05 19:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.80
|113.44
|115.00
|2006.12.05 23:25
|114.90
|0.00
|0.00
|2.48
|17.41
|123987
|RF1
|17075854
|2006.12.05 23:27
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.93
|113.42
|115.13
|2006.12.06 08:32
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.71
|123987
|RF1
|17094047
|2006.12.06 04:33
|buy
|0.20
|usdjpy
|114.78
|113.42
|114.98
|2006.12.06 08:32
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|8.71
|123987
|RF1
|17098428
|2006.12.06 05:32
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.63
|113.42
|114.83
|2006.12.06 08:31
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|69.67
|123987
|RF1[tp]
|17098780
|2006.12.06 05:36
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.76
|153.05
|153.85
|2006.12.07 00:25
|153.05
|0.00
|0.00
|5.10
|50.36
|123987
|RF1[sl]
|17103050
|2006.12.06 06:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3337
|1.3473
|1.3317
|2006.12.06 07:26
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|17103049
|2006.12.06 06:27
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3337
|0.0000
|1.3297
|2006.12.06 07:26
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|17107881
|2006.12.06 07:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3166
|1.3337
|2006.12.06 07:28
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|123987
|RF1
|17108312
|2006.12.06 07:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|1.3354
|2006.12.06 15:44
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1
|17108313
|2006.12.06 07:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3163
|1.3334
|2006.12.06 15:44
|1.3319
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|17110388
|2006.12.06 07:58
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9694
|0.0000
|1.9654
|2006.12.06 09:16
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|123987
|RF1
|17111158
|2006.12.06 08:03
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9709
|1.9845
|1.9689
|2006.12.06 09:16
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|123987
|RF1
|17111511
|2006.12.06 08:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9725
|1.9846
|1.9705
|2006.12.06 09:16
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|17111626
|2006.12.06 08:05
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9725
|0.0000
|1.9685
|2006.12.06 09:16
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|123987
|RF1
|17113166
|2006.12.06 08:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3298
|1.3177
|1.3318
|2006.12.06 15:44
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|17113922
|2006.12.06 08:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.82
|116.33
|114.62
|2006.12.06 15:04
|114.96
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.18
|123987
|RF1
|17116142
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9849
|1.9678
|2006.12.06 09:16
|1.9702
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|123987
|RF1
|17116249
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9658
|2006.12.06 09:30
|1.9672
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|123987
|RF1
|17116253
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9698
|1.9849
|1.9678
|2006.12.06 09:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|123987
|RF1[tp]
|17117196
|2006.12.06 09:18
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3278
|1.3307
|1.3347
|2006.12.06 15:44
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|123987
|RF1
|17117380
|2006.12.06 09:19
|buy
|0.40
|eurjpy
|152.60
|153.05
|153.85
|2006.12.07 00:25
|153.05
|0.00
|0.00
|10.20
|156.30
|123987
|RF1[sl]
|17119972
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9659
|0.0000
|1.9619
|2006.12.06 09:31
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|123987
|RF1
|17120133
|2006.12.06 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|0.0000
|1.9615
|2006.12.06 09:40
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|123987
|RF1
|17120141
|2006.12.06 09:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9656
|1.9807
|1.9636
|2006.12.06 09:40
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|123987
|RF1[tp]
|17120796
|2006.12.06 09:36
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1958
|0.0000
|1.1918
|2006.12.06 15:45
|1.1918
|0.00
|0.00
|0.00
|268.50
|123987
|RF1[tp]
|17124622
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9630
|1.9781
|1.9610
|2006.12.06 09:40
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|123987
|RF1
|17124733
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|1.9783
|1.9612
|2006.12.06 13:18
|1.9625
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|123987
|RF1
|17124732
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9632
|0.0000
|1.9592
|2006.12.06 13:18
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|123987
|RF1
|17126034
|2006.12.06 09:46
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.97
|116.33
|114.77
|2006.12.06 15:04
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|5.22
|123987
|RF1
|17127375
|2006.12.06 09:56
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9648
|1.9769
|1.9628
|2006.12.06 13:18
|1.9628
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|17133177
|2006.12.06 11:27
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9664
|0.0000
|1.9624
|2006.12.06 13:18
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|304.00
|123987
|RF1
|17140767
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.14
|116.35
|114.94
|2006.12.06 15:04
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|69.60
|123987
|RF1[tp]
|17140797
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9622
|1.9773
|1.9602
|2006.12.06 18:48
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|-46.00
|123987
|RF1
|17140804
|2006.12.06 13:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9622
|0.0000
|1.9582
|2006.12.06 18:48
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.00
|123987
|RF1
|17142008
|2006.12.06 13:25
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9637
|1.9758
|1.9617
|2006.12.06 18:48
|1.9669
|0.00
|0.00
|0.00
|-128.00
|123987
|RF1
|17146595
|2006.12.06 14:14
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9653
|1.9759
|1.9633
|2006.12.06 18:48
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|-136.00
|123987
|RF1
|17153581
|2006.12.06 15:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.95
|113.44
|115.15
|2006.12.06 18:42
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|17.37
|123987
|RF1[tp]
|17160784
|2006.12.06 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3170
|1.3341
|2006.12.06 15:44
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|123987
|RF1
|17160926
|2006.12.06 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3361
|2006.12.07 05:05
|1.3311
|0.00
|0.00
|-2.27
|-10.00
|123987
|RF1
|17160927
|2006.12.06 15:44
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3170
|1.3341
|2006.12.07 05:05
|1.3312
|0.00
|0.00
|-2.27
|-9.00
|123987
|RF1
|17161158
|2006.12.06 15:45
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9670
|2006.12.06 18:48
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|123987
|RF1[tp]
|17161186
|2006.12.06 15:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1916
|1.2067
|1.1896
|2006.12.07 07:27
|1.1931
|0.00
|0.00
|-3.58
|-12.57
|123987
|RF1
|17161192
|2006.12.06 15:45
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1916
|0.0000
|1.1876
|2006.12.07 07:27
|1.1932
|0.00
|0.00
|-3.58
|-13.41
|123987
|RF1
|17165160
|2006.12.06 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3306
|0.0000
|1.3346
|2006.12.07 05:03
|1.3310
|0.00
|0.00
|-9.06
|16.00
|123987
|RF1
|17165159
|2006.12.06 16:08
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3306
|1.3185
|1.3326
|2006.12.07 05:03
|1.3311
|0.00
|0.00
|-9.06
|20.00
|123987
|RF1
|17167183
|2006.12.06 16:26
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1931
|0.0000
|1.1891
|2006.12.07 07:26
|1.1931
|0.00
|0.00
|-14.34
|0.00
|123987
|RF1
|17177542
|2006.12.06 18:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.18
|113.67
|115.38
|2006.12.07 13:31
|115.07
|0.00
|0.00
|3.72
|-9.56
|123987
|RF1
|17178209
|2006.12.06 18:48
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1951
|1.2057
|1.1931
|2006.12.07 07:26
|1.1931
|0.00
|0.00
|-28.68
|134.10
|123987
|RF1[tp]
|17178231
|2006.12.06 18:48
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3291
|1.3200
|1.3311
|2006.12.07 05:03
|1.3311
|0.00
|0.00
|-36.24
|320.00
|123987
|RF1[tp]
|17178296
|2006.12.06 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9709
|2006.12.06 18:48
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|123987
|RF1
|17178327
|2006.12.06 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9710
|2006.12.07 05:03
|1.9691
|0.00
|0.00
|-0.60
|21.00
|123987
|RF1
|17178325
|2006.12.06 18:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9670
|1.9519
|1.9690
|2006.12.07 05:03
|1.9690
|0.00
|0.00
|-0.60
|20.00
|123987
|RF1[tp]
|17196093
|2006.12.07 00:25
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.10
|153.44
|154.24
|2006.12.08 10:52
|153.44
|0.00
|0.00
|0.85
|29.42
|123987
|RF1[sl]
|17197934
|2006.12.07 00:53
|buy
|0.20
|eurjpy
|152.95
|153.44
|154.24
|2006.12.08 10:52
|153.44
|0.00
|0.00
|1.70
|84.81
|123987
|RF1[sl]
|17201611
|2006.12.07 01:54
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.03
|113.67
|115.23
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|8.69
|123987
|RF1
|17206848
|2006.12.07 04:11
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9655
|1.9677
|1.9717
|2006.12.07 05:03
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|140.00
|123987
|RF1
|17210796
|2006.12.07 05:03
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9735
|2006.12.07 07:12
|1.9703
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1
|17211233
|2006.12.07 05:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3312
|0.0000
|1.3352
|2006.12.07 05:05
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|123987
|RF1
|17211315
|2006.12.07 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3160
|1.3331
|2006.12.07 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|17211320
|2006.12.07 05:06
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3311
|0.0000
|1.3351
|2006.12.07 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|17212768
|2006.12.07 05:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9680
|1.9544
|1.9700
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|17212770
|2006.12.07 05:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.07 07:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|17216268
|2006.12.07 06:21
|buy
|0.40
|usdjpy
|114.88
|113.67
|115.08
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|69.52
|123987
|RF1[tp]
|17219313
|2006.12.07 07:12
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9707
|0.0000
|1.9747
|2006.12.07 07:14
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17219667
|2006.12.07 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|1.9559
|1.9730
|2006.12.08 10:10
|1.9596
|0.00
|0.00
|-0.20
|-114.00
|123987
|RF1
|17219666
|2006.12.07 07:14
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9710
|0.0000
|1.9750
|2006.12.08 10:10
|1.9595
|0.00
|0.00
|-0.20
|-115.00
|123987
|RF1
|17220660
|2006.12.07 07:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.07 07:27
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.19
|123987
|RF1
|17220672
|2006.12.07 07:27
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1927
|1.2078
|1.1907
|2006.12.07 13:36
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|123987
|RF1
|17222290
|2006.12.07 07:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9695
|1.9574
|1.9715
|2006.12.08 10:10
|1.9594
|0.00
|0.00
|-0.80
|-404.00
|123987
|RF1
|17222327
|2006.12.07 07:36
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9695
|0.0000
|1.9735
|2006.12.08 10:09
|1.9596
|0.00
|0.00
|-0.80
|-396.00
|123987
|RF1
|17232036
|2006.12.07 10:14
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1943
|1.2079
|1.1923
|2006.12.07 13:36
|1.1923
|0.00
|0.00
|0.00
|33.55
|123987
|RF1[tp]
|17232134
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3298
|1.3175
|1.3316
|2006.12.07 13:36
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|123987
|RF1[tp]
|17232908
|2006.12.07 10:17
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9680
|1.9589
|1.9700
|2006.12.08 10:08
|1.9589
|0.00
|0.00
|-3.20
|-1 456.00
|123987
|RF1[sl]
|17247592
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.01
|113.50
|115.21
|2006.12.07 19:32
|115.21
|0.00
|0.00
|0.00
|17.36
|123987
|RF1[tp]
|17248293
|2006.12.07 13:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3319
|1.3470
|1.3299
|2006.12.07 13:41
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|123987
|RF1[tp]
|17248473
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1921
|1.1770
|1.1941
|2006.12.07 13:41
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|16.75
|123987
|RF1[tp]
|17251529
|2006.12.07 13:41
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1947
|1.1794
|1.1965
|2006.12.07 15:15
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|123987
|RF1
|17251558
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3293
|1.3444
|1.3273
|2006.12.07 15:15
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|17258636
|2006.12.07 14:20
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3308
|1.3444
|1.3288
|2006.12.07 15:15
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|17259367
|2006.12.07 14:23
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1932
|1.1796
|1.1952
|2006.12.07 15:15
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|33.47
|123987
|RF1[tp]
|17264475
|2006.12.07 15:15
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3286
|1.3437
|1.3266
|2006.12.07 19:58
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1
|17264539
|2006.12.07 15:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1955
|1.1804
|1.1975
|2006.12.08 11:20
|1.1975
|0.00
|0.00
|0.95
|16.70
|123987
|RF1[tp]
|17269371
|2006.12.07 16:26
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3301
|1.3437
|1.3281
|2006.12.07 19:40
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|17283807
|2006.12.07 19:59
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3281
|0.0000
|1.3241
|2006.12.08 13:30
|1.3241
|0.00
|0.00
|0.61
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|17318257
|2006.12.08 10:10
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9594
|0.0000
|1.9554
|2006.12.08 13:30
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|0.00
|0.00
|-151.12
|4 355.20
|Closed P/L:
|4 204.08
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17037502
|2006.12.05 15:06
|sell
|0.10
|eurchf
|1.5869
|0.0000
|1.5829
|1.5883
|0.00
|0.00
|-3.35
|-11.77
|123987
|RF1
|17046351
|2006.12.05 15:32
|sell
|0.20
|eurchf
|1.5884
|0.0000
|1.5844
|1.5883
|0.00
|0.00
|-6.70
|1.68
|123987
|RF1
|17321499
|2006.12.08 11:36
|sell
|0.40
|eurchf
|1.5899
|0.0000
|1.5859
|1.5883
|0.00
|0.00
|0.00
|53.82
|123987
|RF1
|17319986
|2006.12.08 10:53
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.48
|0.00
|153.88
|153.49
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|123987
|RF1
|17329079
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3235
|0.0000
|1.3195
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.00
|123987
|RF1
|17331051
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3259
|0.0000
|1.3219
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|123987
|RF1
|17335623
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3275
|0.0000
|1.3235
|1.3355
|0.00
|0.00
|0.00
|-320.00
|123987
|RF1
|17328833
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9527
|0.0000
|1.9487
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-192.00
|123987
|RF1
|17329916
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9543
|0.0000
|1.9503
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-352.00
|123987
|RF1
|17331137
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9568
|0.0000
|1.9528
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|-604.00
|123987
|RF1
|16922409
|2006.12.04 21:16
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1404
|0.0000
|1.1364
|1.1455
|0.00
|0.00
|-1.75
|-44.52
|123987
|RF1
|16966957
|2006.12.05 07:08
|sell
|0.20
|usdcad
|1.1420
|0.0000
|1.1380
|1.1455
|0.00
|0.00
|-3.50
|-61.11
|123987
|RF1
|17096647
|2006.12.06 05:04
|sell
|0.40
|usdcad
|1.1435
|0.0000
|1.1395
|1.1455
|0.00
|0.00
|-5.60
|-69.84
|123987
|RF1
|17153701
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.80
|usdcad
|1.1451
|0.0000
|1.1411
|1.1455
|0.00
|0.00
|-11.20
|-27.94
|123987
|RF1
|17210662
|2006.12.07 05:03
|sell
|1.60
|usdcad
|1.1475
|0.0000
|1.1435
|1.1455
|0.00
|0.00
|-5.60
|279.35
|123987
|RF1
|17321162
|2006.12.08 11:22
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1978
|0.0000
|1.2018
|1.1889
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.86
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|-37.70
|-1 734.32
|Floating P/L:
|-1 772.02
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 204.08
|Floating P/L:
|-1 772.02
|Margin:
|5 400.00
|Balance:
|7 204.08
|Equity:
|5 432.06
|Free Margin:
|32.06
|Details:
|Gross Profit:
|10 181.47
|Gross Loss:
|5 977.39
|Total Net Profit:
|4 204.08
|Profit Factor:
|1.70
|Expected Payoff:
|17.97
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|2 490.20 (26.27%)
|Relative Drawdown:
|26.27% (2 490.20)
|Total Trades:
|234
|Short Positions (won %):
|75 (64.00%)
|Long Positions (won %):
|159 (70.44%)
|Profit Trades (% of total):
|160 (68.38%)
|Loss trades (% of total):
|74 (31.62%)
|Largest
|profit trade:
|640.00
|loss trade:
|-1 459.20
|Average
|profit trade:
|63.63
|loss trade:
|-80.78
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (1 763.73)
|consecutive losses ($):
|5 (-2 490.20)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 763.73 (23)
|consecutive loss (count):
|-2 490.20 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2