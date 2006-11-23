Interbank FX, LLC

Account: 1309948 Name: Golbin Currency: USD 2006 December 8, 15:11
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
161245662006.11.23 23:52balanceDeposit3 000.00
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172645392006.12.07 15:15buy0.10usdchf1.19551.18041.19752006.12.08 11:201.19750.000.000.9516.70
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172693712006.12.07 16:26sell0.20eurusd1.33011.34371.32812006.12.07 19:401.32810.000.000.0040.00
 123987RF1[tp]
172838072006.12.07 19:59sell0.10eurusd1.32810.00001.32412006.12.08 13:301.32410.000.000.6140.00
 123987RF1[tp]
173182572006.12.08 10:10sell0.10gbpusd1.95940.00001.95542006.12.08 13:301.95540.000.000.0040.00
 123987RF1[tp]
  0.00 0.00 -151.12 4 355.20
Closed P/L: 4 204.08
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
170375022006.12.05 15:06sell0.10eurchf1.58690.00001.5829 1.58830.000.00-3.35-11.77
 123987RF1
170463512006.12.05 15:32sell0.20eurchf1.58840.00001.5844 1.58830.000.00-6.701.68
 123987RF1
173214992006.12.08 11:36sell0.40eurchf1.58990.00001.5859 1.58830.000.000.0053.82
 123987RF1
173199862006.12.08 10:53buy0.10eurjpy153.480.00153.88 153.490.000.000.000.87
 123987RF1
173290792006.12.08 13:30sell0.10eurusd1.32350.00001.3195 1.33550.000.000.00-120.00
 123987RF1
173310512006.12.08 13:31sell0.20eurusd1.32590.00001.3219 1.33550.000.000.00-192.00
 123987RF1
173356232006.12.08 13:35sell0.40eurusd1.32750.00001.3235 1.33550.000.000.00-320.00
 123987RF1
173288332006.12.08 13:30sell0.10gbpusd1.95270.00001.9487 1.97190.000.000.00-192.00
 123987RF1
173299162006.12.08 13:30sell0.20gbpusd1.95430.00001.9503 1.97190.000.000.00-352.00
 123987RF1
173311372006.12.08 13:31sell0.40gbpusd1.95680.00001.9528 1.97190.000.000.00-604.00
 123987RF1
169224092006.12.04 21:16sell0.10usdcad1.14040.00001.1364 1.14550.000.00-1.75-44.52
 123987RF1
169669572006.12.05 07:08sell0.20usdcad1.14200.00001.1380 1.14550.000.00-3.50-61.11
 123987RF1
170966472006.12.06 05:04sell0.40usdcad1.14350.00001.1395 1.14550.000.00-5.60-69.84
 123987RF1
171537012006.12.06 15:05sell0.80usdcad1.14510.00001.1411 1.14550.000.00-11.20-27.94
 123987RF1
172106622006.12.07 05:03sell1.60usdcad1.14750.00001.1435 1.14550.000.00-5.60279.35
 123987RF1
173211622006.12.08 11:22buy0.10usdchf1.19780.00001.2018 1.18890.000.000.00-74.86
 123987RF1
  0.00 0.00 -37.70 -1 734.32
 Floating P/L: -1 772.02
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 204.08 Floating P/L: -1 772.02 Margin: 5 400.00
Balance: 7 204.08 Equity: 5 432.06 Free Margin: 32.06
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 181.47 Gross Loss: 5 977.39 Total Net Profit: 4 204.08
Profit Factor: 1.70 Expected Payoff: 17.97  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 2 490.20 (26.27%) Relative Drawdown: 26.27% (2 490.20)
 
Total Trades: 234 Short Positions (won %): 75 (64.00%) Long Positions (won %): 159 (70.44%)
Profit Trades (% of total): 160 (68.38%) Loss trades (% of total): 74 (31.62%)
Largest profit trade: 640.00 loss trade: -1 459.20
Average profit trade: 63.63 loss trade: -80.78
Maximum consecutive wins ($): 23 (1 763.73) consecutive losses ($): 5 (-2 490.20)
Maximal consecutive profit (count): 1 763.73 (23) consecutive loss (count): -2 490.20 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2