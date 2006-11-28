FXDD

Account: 475102 Name: Michael Johnson Currency: USD 2006 December 8, 20:34
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46082222006.11.28 01:44sell0.10usdjpy116.030.00115.632006.11.28 20:37115.940.000.000.007.76
46082972006.11.28 01:46buy0.10eurusd1.31420.00001.31822006.11.28 15:331.31680.000.000.0026.00
46083112006.11.28 01:46buy0.10gbpusd1.93920.00001.94322006.11.28 09:541.94170.000.000.0025.00
46083142006.11.28 01:46sell0.10usdchf1.20580.00001.20182006.11.28 20:151.20490.000.000.007.47
46140172006.11.28 07:54buy0.20gbpusd1.93770.00001.94172006.11.28 09:541.94170.000.000.0080.00
46140572006.11.28 07:54buy0.20eurusd1.31270.00001.31672006.11.28 15:331.31670.000.000.0080.00
46142072006.11.28 07:56sell0.20usdchf1.20730.00001.20332006.11.28 20:151.20500.000.000.0038.17
46168712006.11.28 09:29sell0.20usdjpy116.180.00115.782006.11.28 20:37115.960.000.000.0037.94
46180552006.11.28 09:54buy0.10gbpusd1.94260.00001.94662006.11.28 15:301.94660.000.000.0040.00
46261572006.11.28 12:59sell0.40usdjpy116.350.00115.952006.11.28 20:37115.950.000.000.00137.99
46298542006.11.28 15:30buy0.10gbpusd1.94750.00001.95152006.11.28 20:161.95000.000.000.0025.00
46307402006.11.28 15:34buy0.10eurusd1.31790.00001.32192006.11.28 20:161.31890.000.000.0010.00
46313362006.11.28 15:38buy0.20eurusd1.31640.00001.32042006.11.28 20:161.31890.000.000.0050.00
46373512006.11.28 17:03buy0.40eurusd1.31490.00001.31892006.11.28 20:161.31890.000.000.00160.00
46376992006.11.28 17:04sell0.40usdchf1.20900.00001.20502006.11.28 20:151.20500.000.000.00132.78
46408672006.11.28 18:06buy0.20gbpusd1.94600.00001.95002006.11.28 20:161.95000.000.000.0080.00
46441042006.11.28 20:15sell0.10usdchf1.20470.00001.20072006.11.30 09:041.20680.000.00-4.26-17.40
46445172006.11.28 20:16buy0.10eurusd1.31930.00001.32332006.11.29 01:531.32170.000.00-0.8124.00
46450782006.11.28 20:20buy0.20eurusd1.31770.00001.32172006.11.29 01:531.32170.000.00-1.6280.00
46458312006.11.28 20:37sell0.10usdjpy115.920.00115.522006.11.29 02:16115.840.000.00-1.466.91
46463322006.11.28 20:39sell0.20usdjpy116.080.00115.682006.11.29 02:16115.830.000.00-2.9243.17
46471742006.11.28 21:00buy0.10gbpusd1.95100.00001.95502006.11.29 15:051.95190.000.00-0.249.00
46525612006.11.29 00:34sell0.40usdjpy116.230.00115.832006.11.29 02:16115.830.000.000.00138.13
46541562006.11.29 01:53buy0.10eurusd1.32190.00001.32592006.11.30 09:021.31830.000.00-2.27-36.00
46544422006.11.29 01:58buy0.20eurusd1.32040.00001.32442006.11.30 09:021.31820.000.00-4.54-44.00
46552402006.11.29 02:16sell0.10usdjpy115.810.00115.412006.11.29 16:24116.050.000.000.00-20.68
46592552006.11.29 04:48buy0.40eurusd1.31890.00001.32292006.11.30 09:021.31830.000.00-9.08-24.00
46679192006.11.29 10:03sell0.20usdjpy115.970.00115.572006.11.29 16:24116.040.000.000.00-12.06
46680172006.11.29 10:04buy0.20gbpusd1.94950.00001.95352006.11.29 15:051.95190.000.000.0048.00
46680372006.11.29 10:04buy0.80eurusd1.31740.00001.32142006.11.30 09:021.31820.000.00-18.1564.00
46683342006.11.29 10:06buy0.40gbpusd1.94790.00001.95192006.11.29 15:051.95190.000.000.00160.00
46684512006.11.29 10:07sell0.20usdchf1.20630.00001.20232006.11.30 09:041.20690.000.00-6.32-9.94
46691522006.11.29 10:18sell0.40usdjpy116.120.00115.722006.11.29 16:24116.050.000.000.0024.13
46735872006.11.29 11:58buy1.60eurusd1.31580.00001.31982006.11.30 09:021.31840.000.00-36.31416.00
46743242006.11.29 12:31sell0.40usdchf1.20780.00001.20382006.11.30 09:041.20690.000.00-12.6529.83
46766692006.11.29 14:02sell0.80usdjpy116.280.00115.882006.11.29 16:24116.040.000.000.00165.46
46772872006.11.29 14:28sell1.60usdjpy116.430.00116.032006.11.29 16:24116.030.000.000.00551.58
46792282006.11.29 15:30buy3.20eurusd1.31430.00001.31832006.11.30 09:021.31830.000.00-72.611 280.00
46793182006.11.29 15:30sell0.80usdchf1.20940.00001.20542006.11.30 09:031.20680.000.00-25.30172.36
46828602006.11.29 16:28buy0.10gbpusd1.95300.00001.95702006.11.30 08:431.95080.000.00-0.57-22.00
46840552006.11.29 17:00sell0.10usdjpy115.930.00115.532006.11.30 09:23116.010.000.00-4.25-6.90
46845662006.11.29 17:05buy0.20gbpusd1.95150.00001.95552006.11.30 08:431.95080.000.00-1.13-14.00
46847952006.11.29 17:06sell0.20usdjpy116.090.00115.692006.11.30 09:23116.000.000.00-8.5115.52
46848752006.11.29 17:06buy0.40gbpusd1.94960.00001.95362006.11.30 08:431.95080.000.00-2.2748.00
46870392006.11.29 18:26sell0.40usdjpy116.270.00115.872006.11.30 09:23116.010.000.00-17.0289.65
46870432006.11.29 18:27buy0.80gbpusd1.94800.00001.95202006.11.30 08:431.95080.000.00-4.53224.00
46892862006.11.29 20:23buy1.60gbpusd1.94650.00001.95052006.11.30 08:431.95050.000.00-9.06640.00
46895942006.11.29 20:25sell1.60usdchf1.21090.00001.20692006.11.30 09:031.20690.000.00-50.59530.28
46915532006.11.29 22:46sell0.80usdjpy116.420.00116.022006.11.30 09:23116.020.000.00-34.03275.81
46996712006.11.30 08:43buy0.10gbpusd1.95130.00001.95532006.11.30 09:221.95530.000.000.0040.00
47004222006.11.30 09:02buy0.10eurusd1.31860.00001.32262006.11.30 17:041.32260.000.000.0040.00
47005722006.11.30 09:04sell0.10usdchf1.20660.00001.20262006.11.30 16:571.20260.000.000.0033.26
47017342006.11.30 09:23buy0.10gbpusd1.95640.00001.96042006.11.30 11:241.95590.000.000.00-5.00
47018632006.11.30 09:23sell0.10usdjpy115.980.00115.582006.11.30 17:45115.740.000.000.0020.74
47022542006.11.30 09:27buy0.20gbpusd1.95480.00001.95882006.11.30 11:241.95600.000.000.0024.00
47028352006.11.30 09:35buy0.40gbpusd1.95330.00001.95732006.11.30 11:241.95590.000.000.00104.00
47034102006.11.30 09:53sell0.20usdjpy116.140.00115.742006.11.30 17:45115.740.000.000.0069.12
47039022006.11.30 10:07buy0.80gbpusd1.95180.00001.95582006.11.30 11:231.95580.000.000.00320.00
47055452006.11.30 11:24buy0.10gbpusd1.95630.00001.96032006.11.30 16:571.95870.000.000.0024.00
47083052006.11.30 12:51buy0.20gbpusd1.95470.00001.95872006.11.30 16:571.95870.000.000.0080.00
47142642006.11.30 16:57sell0.10usdchf1.20220.00001.19822006.11.30 17:461.19820.000.000.0033.38
47143502006.11.30 16:57buy0.10gbpusd1.95980.00001.96382006.11.30 17:081.96230.000.000.0025.00
47151382006.11.30 17:02buy0.20gbpusd1.95830.00001.96232006.11.30 17:081.96230.000.000.0080.00
47153992006.11.30 17:04buy0.10eurusd1.32290.00001.32692006.11.30 18:171.32690.000.000.0040.00
47161392006.11.30 17:08buy0.10gbpusd1.96280.00001.96682006.11.30 17:591.96680.000.000.0040.00
47181662006.11.30 17:45sell0.10usdjpy115.710.00115.312006.12.01 16:21115.950.000.00-1.46-20.70
47183082006.11.30 17:46sell0.10usdchf1.19790.00001.19392006.12.01 17:011.19420.000.00-1.1030.98
47190552006.11.30 17:59buy0.10gbpusd1.96710.00001.97112006.12.01 08:261.96970.000.00-0.2426.00
47203822006.11.30 18:17buy0.10eurusd1.32710.00001.33112006.12.01 09:551.32800.000.00-0.819.00
47228322006.11.30 19:49buy0.20eurusd1.32560.00001.32962006.12.01 09:551.32810.000.00-1.6250.00
47241352006.11.30 21:27buy0.20gbpusd1.96560.00001.96962006.12.01 08:261.96960.000.00-0.4880.00
47252862006.11.30 23:14buy0.40eurusd1.32400.00001.32802006.12.01 09:541.32800.000.00-3.24160.00
47326892006.12.01 07:28sell0.20usdjpy115.860.00115.462006.12.01 16:20115.940.000.000.00-13.80
47350612006.12.01 08:33sell0.40usdjpy116.050.00115.652006.12.01 16:20115.960.000.000.0031.05
47358722006.12.01 09:00buy0.10gbpusd1.97320.00001.97722006.12.01 15:021.96940.000.000.00-38.00
47374202006.12.01 10:00buy0.10eurusd1.32720.00001.33122006.12.01 16:141.32630.000.000.00-9.00
47381522006.12.01 10:22buy0.20gbpusd1.97130.00001.97532006.12.01 15:021.96930.000.000.00-40.00
47382052006.12.01 10:22buy0.20eurusd1.32550.00001.32952006.12.01 16:141.32650.000.000.0020.00
47387112006.12.01 10:29buy0.40gbpusd1.96980.00001.97382006.12.01 15:021.96930.000.000.00-20.00
47389852006.12.01 10:30sell0.80usdjpy116.200.00115.802006.12.01 16:20115.970.000.000.00158.66
47396812006.12.01 10:54buy0.80gbpusd1.96830.00001.97232006.12.01 15:021.96920.000.000.0072.00
47397102006.12.01 10:54buy0.40eurusd1.32380.00001.32782006.12.01 16:141.32630.000.000.00100.00
47397762006.12.01 10:54sell0.20usdchf1.19940.00001.19542006.12.01 17:011.19540.000.000.0066.92
47418262006.12.01 11:35buy1.60gbpusd1.96670.00001.97072006.12.01 15:021.96910.000.000.00384.00
47440112006.12.01 12:02buy3.20gbpusd1.96510.00001.96912006.12.01 15:021.96910.000.000.001 280.00
47447122006.12.01 12:11buy0.80eurusd1.32230.00001.32632006.12.01 16:141.32630.000.000.00320.00
47450772006.12.01 12:16sell1.60usdjpy116.360.00115.962006.12.01 16:20115.960.000.000.00551.91
47527722006.12.01 16:15buy0.10eurusd1.32690.00001.33092006.12.01 17:011.33090.000.000.0040.00
47535012006.12.01 16:21sell0.10usdjpy115.910.00115.512006.12.01 17:21115.660.000.000.0021.62
47545772006.12.01 16:32sell0.20usdjpy116.060.00115.662006.12.01 17:21115.660.000.000.0069.17
47557832006.12.01 17:00buy0.10gbpusd1.97220.00001.97622006.12.01 17:071.97620.000.000.0040.00
47560592006.12.01 17:01buy0.10eurusd1.33130.00001.33532006.12.04 00:551.33530.000.00-0.8140.00
47562012006.12.01 17:01sell0.10usdchf1.19400.00001.19002006.12.04 00:551.19150.000.00-1.1020.98
47573332006.12.01 17:07buy0.10gbpusd1.97660.00001.98062006.12.01 17:291.98060.000.000.0040.00
47592592006.12.01 17:21sell0.10usdjpy115.620.00115.222006.12.01 17:35115.220.000.000.0034.72
47600262006.12.01 17:29buy0.10gbpusd1.98060.00001.98462006.12.01 17:381.98460.000.000.0040.00
47608752006.12.01 17:35sell0.10usdjpy115.190.00114.792006.12.04 18:05115.420.000.00-1.46-19.93
47616752006.12.01 17:38buy0.10gbpusd1.98500.00001.98902006.12.04 00:531.98090.000.00-0.24-41.00
47621922006.12.01 17:40buy0.20gbpusd1.98350.00001.98752006.12.04 00:521.98100.000.00-0.49-50.00
47631712006.12.01 17:56buy0.40gbpusd1.98190.00001.98592006.12.04 00:521.98090.000.00-0.97-40.00
47641202006.12.01 18:11buy0.80gbpusd1.98040.00001.98442006.12.04 00:511.98100.000.00-1.9548.00
47656212006.12.01 18:36sell0.20usdjpy115.340.00114.942006.12.04 18:05115.410.000.00-2.92-12.13
47657262006.12.01 18:38buy1.60gbpusd1.97880.00001.98282006.12.04 00:511.98100.000.00-3.90352.00
47657912006.12.01 18:38sell0.20usdchf1.19550.00001.19152006.12.04 00:551.19150.000.00-2.1967.14
47711042006.12.04 00:00buy3.20gbpusd1.97700.00001.98102006.12.04 00:511.98100.000.000.001 280.00
47726432006.12.04 00:54buy0.10gbpusd1.98140.00001.98542006.12.04 07:331.98080.000.000.00-6.00
47727192006.12.04 00:55sell0.10usdchf1.19110.00001.18712006.12.04 18:051.19470.000.000.00-30.13
47727372006.12.04 00:55buy0.10eurusd1.33560.00001.33962006.12.04 18:331.33340.000.000.00-22.00
47755422006.12.04 02:55sell0.20usdchf1.19260.00001.18862006.12.04 18:051.19470.000.000.00-35.16
47758362006.12.04 03:12buy0.20eurusd1.33400.00001.33802006.12.04 18:321.33330.000.000.00-14.00
47760262006.12.04 03:14buy0.20gbpusd1.97990.00001.98392006.12.04 07:331.98070.000.000.0016.00
47767232006.12.04 03:28buy0.40eurusd1.33250.00001.33652006.12.04 18:321.33330.000.000.0032.00
47768372006.12.04 03:31sell0.40usdjpy115.500.00115.102006.12.04 18:05115.420.000.000.0027.72
47783602006.12.04 05:21buy0.40gbpusd1.97840.00001.98242006.12.04 07:331.98080.000.000.0096.00
47783872006.12.04 05:22sell0.40usdchf1.19420.00001.19022006.12.04 18:051.19460.000.000.00-13.39
47787612006.12.04 05:41sell0.80usdjpy115.650.00115.252006.12.04 18:05115.410.000.000.00166.36
47798262006.12.04 06:14buy0.80eurusd1.33100.00001.33502006.12.04 18:321.33340.000.000.00192.00
47798492006.12.04 06:15buy0.80gbpusd1.97680.00001.98082006.12.04 07:331.98080.000.000.00320.00
47799122006.12.04 06:15sell1.60usdjpy115.810.00115.412006.12.04 18:05115.410.000.000.00554.54
47857812006.12.04 09:50sell0.80usdchf1.19570.00001.19172006.12.04 18:051.19460.000.000.0073.66
47869422006.12.04 10:08buy1.60eurusd1.32940.00001.33342006.12.04 18:321.33340.000.000.00640.00
47871392006.12.04 10:09sell1.60usdchf1.19730.00001.19332006.12.04 18:051.19490.000.000.00321.37
47975202006.12.04 15:33sell3.20usdchf1.19880.00001.19482006.12.04 18:041.19480.000.000.001 071.31
48019082006.12.04 18:00buy0.10gbpusd1.97900.00001.98302006.12.05 11:031.97840.000.00-0.25-6.00
48022592006.12.04 18:06sell0.10usdjpy115.400.00115.002006.12.05 09:41115.000.000.00-1.4734.78
48022622006.12.04 18:06sell0.10usdchf1.19450.00001.19052006.12.05 15:091.19200.000.00-1.0620.97
48031232006.12.04 18:33buy0.10eurusd1.33350.00001.33752006.12.05 15:281.33430.000.00-0.838.00
48048192006.12.04 20:43buy0.20eurusd1.33190.00001.33592006.12.05 15:281.33440.000.00-1.6550.00
48122732006.12.05 04:55buy0.20gbpusd1.97750.00001.98152006.12.05 11:021.97850.000.000.0020.00
48170822006.12.05 09:41sell0.10usdjpy114.970.00114.572006.12.05 15:11114.570.000.000.0034.91
48173872006.12.05 09:43buy0.40gbpusd1.97600.00001.98002006.12.05 11:021.97840.000.000.0096.00
48186942006.12.05 10:20buy0.80gbpusd1.97430.00001.97832006.12.05 11:021.97830.000.000.00320.00
48221202006.12.05 11:34sell0.20usdchf1.19600.00001.19202006.12.05 15:091.19200.000.000.0067.11
48229132006.12.05 11:58buy0.40eurusd1.33040.00001.33442006.12.05 15:281.33440.000.000.00160.00
48284862006.12.05 15:00buy0.10gbpusd1.97660.00001.98062006.12.05 15:321.98060.000.000.0040.00
48286912006.12.05 15:09sell0.10usdchf1.19180.00001.18782006.12.05 19:121.19080.000.000.008.40
48289132006.12.05 15:11sell0.10usdjpy114.540.00114.142006.12.06 06:46114.790.000.00-1.47-21.78
48295052006.12.05 15:28buy0.10eurusd1.33460.00001.33862006.12.06 08:271.33370.000.00-0.82-9.00
48304922006.12.05 15:32buy0.10gbpusd1.98090.00001.98492006.12.05 18:261.97270.000.000.00-82.00
48313182006.12.05 15:42buy0.20gbpusd1.97940.00001.98342006.12.05 18:261.97270.000.000.00-134.00
48316842006.12.05 15:47buy0.40gbpusd1.97790.00001.98192006.12.05 18:251.97280.000.000.00-204.00
48318052006.12.05 15:47sell0.20usdjpy114.700.00114.302006.12.06 06:46114.780.000.00-2.93-13.94
48321532006.12.05 15:50buy0.20eurusd1.33310.00001.33712006.12.06 08:271.33380.000.00-1.6514.00
48321772006.12.05 15:50buy0.80gbpusd1.97640.00001.98042006.12.05 18:251.97290.000.000.00-280.00
48331872006.12.05 16:03buy1.60gbpusd1.97470.00001.97872006.12.05 18:251.97300.000.000.00-272.00
48336292006.12.05 16:07sell0.40usdjpy114.860.00114.462006.12.06 06:45114.790.000.00-5.8624.39
48367432006.12.05 17:00buy0.40eurusd1.33160.00001.33562006.12.06 08:271.33370.000.00-3.3084.00
48368372006.12.05 17:00buy3.20gbpusd1.97300.00001.97702006.12.05 18:251.97290.000.000.00-32.00
48369832006.12.05 17:01sell0.20usdchf1.19330.00001.18932006.12.05 19:121.19090.000.000.0040.31
48379752006.12.05 17:11buy6.40gbpusd1.97150.00001.97552006.12.05 18:251.97300.000.000.00960.00
48383212006.12.05 17:12buy0.80eurusd1.32980.00001.33382006.12.06 08:271.33380.000.00-6.59320.00
48394772006.12.05 17:27sell0.80usdjpy115.020.00114.622006.12.06 06:45114.780.000.00-11.73167.28
48394972006.12.05 17:27sell0.40usdchf1.19480.00001.19082006.12.05 19:121.19080.000.000.00134.36
48414152006.12.05 18:03sell1.60usdjpy115.170.00114.772006.12.06 06:45114.770.000.00-23.46557.64
48437432006.12.05 19:00buy0.10gbpusd1.97480.00001.97882006.12.06 13:281.96650.000.00-0.25-83.00
48439682006.12.05 19:12sell0.10usdchf1.19040.00001.18642006.12.06 17:051.19400.000.00-1.06-30.15
48464592006.12.05 23:33sell0.20usdchf1.19190.00001.18792006.12.06 17:051.19400.000.00-2.11-35.18
48466102006.12.05 23:41buy0.20gbpusd1.97330.00001.97732006.12.06 13:281.96660.000.00-0.50-134.00
48543972006.12.06 08:27buy0.10eurusd1.33390.00001.33792006.12.06 17:051.33030.000.000.00-36.00
48554292006.12.06 09:01buy0.20eurusd1.33240.00001.33642006.12.06 17:051.33040.000.000.00-40.00
48561312006.12.06 09:26buy0.40gbpusd1.97180.00001.97582006.12.06 13:281.96650.000.000.00-212.00
48571542006.12.06 09:50buy0.80gbpusd1.97030.00001.97432006.12.06 13:281.96640.000.000.00-312.00
48575122006.12.06 09:57buy0.40eurusd1.33090.00001.33492006.12.06 17:051.33040.000.000.00-20.00
48586792006.12.06 10:15sell0.40usdchf1.19340.00001.18942006.12.06 17:051.19390.000.000.00-16.75
48596522006.12.06 10:32sell0.80usdchf1.19490.00001.19092006.12.06 17:041.19420.000.000.0046.89
48597102006.12.06 10:33buy0.80eurusd1.32940.00001.33342006.12.06 17:051.33020.000.000.0064.00
48614322006.12.06 11:18buy1.60eurusd1.32770.00001.33172006.12.06 17:051.33020.000.000.00400.00
48615132006.12.06 11:18buy1.60gbpusd1.96800.00001.97202006.12.06 13:281.96650.000.000.00-240.00
48625362006.12.06 11:30buy3.20gbpusd1.96650.00001.97052006.12.06 13:281.96660.000.000.0032.00
48632412006.12.06 11:37sell1.60usdchf1.19650.00001.19252006.12.06 17:041.19410.000.000.00321.58
48636042006.12.06 11:39buy6.40gbpusd1.96490.00001.96892006.12.06 13:281.96650.000.000.001 024.00
48637672006.12.06 11:40sell3.20usdchf1.19810.00001.19412006.12.06 17:041.19410.000.000.001 071.94
48638592006.12.06 11:40buy3.20eurusd1.32620.00001.33022006.12.06 17:051.33020.000.000.001 280.00
48681452006.12.06 13:52sell0.10gbpusd1.96620.00001.96222006.12.06 15:401.96220.000.000.0040.00
48715062006.12.06 15:40sell0.10gbpusd1.96180.00001.95782006.12.06 21:211.96600.000.000.00-42.00
48717982006.12.06 15:44sell0.20gbpusd1.96390.00001.95992006.12.06 21:201.96610.000.000.00-44.00
48730942006.12.06 16:14sell0.40gbpusd1.96540.00001.96142006.12.06 21:201.96600.000.000.00-24.00
48748762006.12.06 17:04sell0.80gbpusd1.96700.00001.96302006.12.06 21:201.96590.000.000.0088.00
48757662006.12.06 17:21sell1.60gbpusd1.96860.00001.96462006.12.06 21:201.96600.000.000.00416.00
48767642006.12.06 17:43sell3.20gbpusd1.97010.00001.96612006.12.06 21:201.96610.000.000.001 280.00
  0.00 0.00 -422.47 22 158.09
Closed P/L: 21 735.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
49394152006.12.08 17:26sell0.10usdjpy115.320.00114.92 116.340.000.000.00-87.67
49401802006.12.08 17:34sell0.20usdjpy115.470.00115.07 116.340.000.000.00-149.56
49423242006.12.08 18:25sell0.40usdjpy115.620.00115.22 116.340.000.000.00-247.55
49435512006.12.08 18:44sell0.80usdjpy115.820.00115.42 116.340.000.000.00-357.57
49435722006.12.08 18:44buy0.10gbpusd1.96350.00001.9675 1.95440.000.000.00-91.00
49441392006.12.08 18:49buy0.20gbpusd1.96170.00001.9657 1.95440.000.000.00-146.00
49451192006.12.08 18:51sell1.60usdjpy116.210.00115.81 116.340.000.000.00-178.79
49451302006.12.08 18:52buy0.40gbpusd1.95770.00001.9617 1.95440.000.000.00-132.00
49456242006.12.08 18:53buy0.10usdchf1.20210.00001.2061 1.20340.000.000.0010.80
49467652006.12.08 18:56sell0.10eurusd1.32040.00001.3164 1.32200.000.000.00-16.00
49471502006.12.08 18:57sell0.20eurusd1.32190.00001.3179 1.32200.000.000.00-2.00
  0.00 0.00 0.00 -1 397.34
 Floating P/L: -1 397.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 21 735.62 Floating P/L: -1 397.34 Margin: 2 484.10
Balance: 4 240.48 Equity: 2 843.14 Free Margin: 359.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 24 745.99 Gross Loss: 3 010.37 Total Net Profit: 21 735.62
Profit Factor: 8.22 Expected Payoff: 120.75  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 004.00 (-126.32%) Relative Drawdown: 194.38% (981.75)
 
Total Trades: 180 Short Positions (won %): 75 (73.33%) Long Positions (won %): 105 (69.52%)
Profit Trades (% of total): 128 (71.11%) Loss trades (% of total): 52 (28.89%)
Largest profit trade: 1 280.00 loss trade: -312.00
Average profit trade: 193.33 loss trade: -57.89
Maximum consecutive wins ($): 27 (2 181.44) consecutive losses ($): 6 (-1 004.00)
Maximal consecutive profit (count): 3 224.41 (7) consecutive loss (count): -1 004.00 (6)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2