|Account: 475102
|Name: Michael Johnson
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:34
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4608222
|2006.11.28 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|0.00
|115.63
|2006.11.28 20:37
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|4608297
|2006.11.28 01:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3182
|2006.11.28 15:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4608311
|2006.11.28 01:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|1.9432
|2006.11.28 09:54
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4608314
|2006.11.28 01:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2018
|2006.11.28 20:15
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|4614017
|2006.11.28 07:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|1.9417
|2006.11.28 09:54
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4614057
|2006.11.28 07:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3167
|2006.11.28 15:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4614207
|2006.11.28 07:56
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|1.2033
|2006.11.28 20:15
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|38.17
|4616871
|2006.11.28 09:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.18
|0.00
|115.78
|2006.11.28 20:37
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|37.94
|4618055
|2006.11.28 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|1.9466
|2006.11.28 15:30
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4626157
|2006.11.28 12:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.35
|0.00
|115.95
|2006.11.28 20:37
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|137.99
|4629854
|2006.11.28 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9515
|2006.11.28 20:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4630740
|2006.11.28 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3219
|2006.11.28 20:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4631336
|2006.11.28 15:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3204
|2006.11.28 20:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4637351
|2006.11.28 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3189
|2006.11.28 20:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4637699
|2006.11.28 17:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|2006.11.28 20:15
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|132.78
|4640867
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9460
|0.0000
|1.9500
|2006.11.28 20:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4644104
|2006.11.28 20:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2007
|2006.11.30 09:04
|1.2068
|0.00
|0.00
|-4.26
|-17.40
|4644517
|2006.11.28 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3233
|2006.11.29 01:53
|1.3217
|0.00
|0.00
|-0.81
|24.00
|4645078
|2006.11.28 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3217
|2006.11.29 01:53
|1.3217
|0.00
|0.00
|-1.62
|80.00
|4645831
|2006.11.28 20:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.92
|0.00
|115.52
|2006.11.29 02:16
|115.84
|0.00
|0.00
|-1.46
|6.91
|4646332
|2006.11.28 20:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.08
|0.00
|115.68
|2006.11.29 02:16
|115.83
|0.00
|0.00
|-2.92
|43.17
|4647174
|2006.11.28 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9550
|2006.11.29 15:05
|1.9519
|0.00
|0.00
|-0.24
|9.00
|4652561
|2006.11.29 00:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.23
|0.00
|115.83
|2006.11.29 02:16
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|138.13
|4654156
|2006.11.29 01:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3259
|2006.11.30 09:02
|1.3183
|0.00
|0.00
|-2.27
|-36.00
|4654442
|2006.11.29 01:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3244
|2006.11.30 09:02
|1.3182
|0.00
|0.00
|-4.54
|-44.00
|4655240
|2006.11.29 02:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.81
|0.00
|115.41
|2006.11.29 16:24
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.68
|4659255
|2006.11.29 04:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3229
|2006.11.30 09:02
|1.3183
|0.00
|0.00
|-9.08
|-24.00
|4667919
|2006.11.29 10:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.97
|0.00
|115.57
|2006.11.29 16:24
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|4668017
|2006.11.29 10:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9535
|2006.11.29 15:05
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4668037
|2006.11.29 10:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3214
|2006.11.30 09:02
|1.3182
|0.00
|0.00
|-18.15
|64.00
|4668334
|2006.11.29 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9519
|2006.11.29 15:05
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4668451
|2006.11.29 10:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.30 09:04
|1.2069
|0.00
|0.00
|-6.32
|-9.94
|4669152
|2006.11.29 10:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.12
|0.00
|115.72
|2006.11.29 16:24
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|24.13
|4673587
|2006.11.29 11:58
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3198
|2006.11.30 09:02
|1.3184
|0.00
|0.00
|-36.31
|416.00
|4674324
|2006.11.29 12:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.30 09:04
|1.2069
|0.00
|0.00
|-12.65
|29.83
|4676669
|2006.11.29 14:02
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.88
|2006.11.29 16:24
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|165.46
|4677287
|2006.11.29 14:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.03
|2006.11.29 16:24
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|551.58
|4679228
|2006.11.29 15:30
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3183
|2006.11.30 09:02
|1.3183
|0.00
|0.00
|-72.61
|1 280.00
|4679318
|2006.11.29 15:30
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|1.2054
|2006.11.30 09:03
|1.2068
|0.00
|0.00
|-25.30
|172.36
|4682860
|2006.11.29 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9570
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-0.57
|-22.00
|4684055
|2006.11.29 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|0.00
|115.53
|2006.11.30 09:23
|116.01
|0.00
|0.00
|-4.25
|-6.90
|4684566
|2006.11.29 17:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9555
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-1.13
|-14.00
|4684795
|2006.11.29 17:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.69
|2006.11.30 09:23
|116.00
|0.00
|0.00
|-8.51
|15.52
|4684875
|2006.11.29 17:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9536
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-2.27
|48.00
|4687039
|2006.11.29 18:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.27
|0.00
|115.87
|2006.11.30 09:23
|116.01
|0.00
|0.00
|-17.02
|89.65
|4687043
|2006.11.29 18:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9520
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-4.53
|224.00
|4689286
|2006.11.29 20:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9465
|0.0000
|1.9505
|2006.11.30 08:43
|1.9505
|0.00
|0.00
|-9.06
|640.00
|4689594
|2006.11.29 20:25
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2109
|0.0000
|1.2069
|2006.11.30 09:03
|1.2069
|0.00
|0.00
|-50.59
|530.28
|4691553
|2006.11.29 22:46
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.42
|0.00
|116.02
|2006.11.30 09:23
|116.02
|0.00
|0.00
|-34.03
|275.81
|4699671
|2006.11.30 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9553
|2006.11.30 09:22
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4700422
|2006.11.30 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3226
|2006.11.30 17:04
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4700572
|2006.11.30 09:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2066
|0.0000
|1.2026
|2006.11.30 16:57
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|4701734
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9604
|2006.11.30 11:24
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4701863
|2006.11.30 09:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.98
|0.00
|115.58
|2006.11.30 17:45
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|4702254
|2006.11.30 09:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 11:24
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4702835
|2006.11.30 09:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9573
|2006.11.30 11:24
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|4703410
|2006.11.30 09:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|0.00
|115.74
|2006.11.30 17:45
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|69.12
|4703902
|2006.11.30 10:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9558
|2006.11.30 11:23
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4705545
|2006.11.30 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|1.9603
|2006.11.30 16:57
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4708305
|2006.11.30 12:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9587
|2006.11.30 16:57
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4714264
|2006.11.30 16:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2022
|0.0000
|1.1982
|2006.11.30 17:46
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|33.38
|4714350
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9638
|2006.11.30 17:08
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4715138
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9583
|0.0000
|1.9623
|2006.11.30 17:08
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4715399
|2006.11.30 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3269
|2006.11.30 18:17
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4716139
|2006.11.30 17:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9668
|2006.11.30 17:59
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4718166
|2006.11.30 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.71
|0.00
|115.31
|2006.12.01 16:21
|115.95
|0.00
|0.00
|-1.46
|-20.70
|4718308
|2006.11.30 17:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2006.12.01 17:01
|1.1942
|0.00
|0.00
|-1.10
|30.98
|4719055
|2006.11.30 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9711
|2006.12.01 08:26
|1.9697
|0.00
|0.00
|-0.24
|26.00
|4720382
|2006.11.30 18:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3311
|2006.12.01 09:55
|1.3280
|0.00
|0.00
|-0.81
|9.00
|4722832
|2006.11.30 19:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3296
|2006.12.01 09:55
|1.3281
|0.00
|0.00
|-1.62
|50.00
|4724135
|2006.11.30 21:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9696
|2006.12.01 08:26
|1.9696
|0.00
|0.00
|-0.48
|80.00
|4725286
|2006.11.30 23:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3280
|2006.12.01 09:54
|1.3280
|0.00
|0.00
|-3.24
|160.00
|4732689
|2006.12.01 07:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.12.01 16:20
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|4735061
|2006.12.01 08:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.05
|0.00
|115.65
|2006.12.01 16:20
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|31.05
|4735872
|2006.12.01 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9772
|2006.12.01 15:02
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|4737420
|2006.12.01 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3312
|2006.12.01 16:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|4738152
|2006.12.01 10:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9753
|2006.12.01 15:02
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|4738205
|2006.12.01 10:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|2006.12.01 16:14
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4738711
|2006.12.01 10:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9738
|2006.12.01 15:02
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4738985
|2006.12.01 10:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.12.01 16:20
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|158.66
|4739681
|2006.12.01 10:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9723
|2006.12.01 15:02
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|4739710
|2006.12.01 10:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3278
|2006.12.01 16:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|4739776
|2006.12.01 10:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1994
|0.0000
|1.1954
|2006.12.01 17:01
|1.1954
|0.00
|0.00
|0.00
|66.92
|4741826
|2006.12.01 11:35
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9707
|2006.12.01 15:02
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|4744011
|2006.12.01 12:02
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9691
|2006.12.01 15:02
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|4744712
|2006.12.01 12:11
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3263
|2006.12.01 16:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4745077
|2006.12.01 12:16
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.36
|0.00
|115.96
|2006.12.01 16:20
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|551.91
|4752772
|2006.12.01 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3309
|2006.12.01 17:01
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4753501
|2006.12.01 16:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.91
|0.00
|115.51
|2006.12.01 17:21
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|21.62
|4754577
|2006.12.01 16:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.06
|0.00
|115.66
|2006.12.01 17:21
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|69.17
|4755783
|2006.12.01 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9762
|2006.12.01 17:07
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4756059
|2006.12.01 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3353
|2006.12.04 00:55
|1.3353
|0.00
|0.00
|-0.81
|40.00
|4756201
|2006.12.01 17:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1940
|0.0000
|1.1900
|2006.12.04 00:55
|1.1915
|0.00
|0.00
|-1.10
|20.98
|4757333
|2006.12.01 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9806
|2006.12.01 17:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4759259
|2006.12.01 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.62
|0.00
|115.22
|2006.12.01 17:35
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|34.72
|4760026
|2006.12.01 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9846
|2006.12.01 17:38
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4760875
|2006.12.01 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.19
|0.00
|114.79
|2006.12.04 18:05
|115.42
|0.00
|0.00
|-1.46
|-19.93
|4761675
|2006.12.01 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9890
|2006.12.04 00:53
|1.9809
|0.00
|0.00
|-0.24
|-41.00
|4762192
|2006.12.01 17:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9875
|2006.12.04 00:52
|1.9810
|0.00
|0.00
|-0.49
|-50.00
|4763171
|2006.12.01 17:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9859
|2006.12.04 00:52
|1.9809
|0.00
|0.00
|-0.97
|-40.00
|4764120
|2006.12.01 18:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9844
|2006.12.04 00:51
|1.9810
|0.00
|0.00
|-1.95
|48.00
|4765621
|2006.12.01 18:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.34
|0.00
|114.94
|2006.12.04 18:05
|115.41
|0.00
|0.00
|-2.92
|-12.13
|4765726
|2006.12.01 18:38
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9828
|2006.12.04 00:51
|1.9810
|0.00
|0.00
|-3.90
|352.00
|4765791
|2006.12.01 18:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1955
|0.0000
|1.1915
|2006.12.04 00:55
|1.1915
|0.00
|0.00
|-2.19
|67.14
|4771104
|2006.12.04 00:00
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9770
|0.0000
|1.9810
|2006.12.04 00:51
|1.9810
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|4772643
|2006.12.04 00:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9814
|0.0000
|1.9854
|2006.12.04 07:33
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|4772719
|2006.12.04 00:55
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1911
|0.0000
|1.1871
|2006.12.04 18:05
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.13
|4772737
|2006.12.04 00:55
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3356
|0.0000
|1.3396
|2006.12.04 18:33
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|4775542
|2006.12.04 02:55
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.04 18:05
|1.1947
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.16
|4775836
|2006.12.04 03:12
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3340
|0.0000
|1.3380
|2006.12.04 18:32
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.00
|4776026
|2006.12.04 03:14
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9799
|0.0000
|1.9839
|2006.12.04 07:33
|1.9807
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|4776723
|2006.12.04 03:28
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3325
|0.0000
|1.3365
|2006.12.04 18:32
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4776837
|2006.12.04 03:31
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.50
|0.00
|115.10
|2006.12.04 18:05
|115.42
|0.00
|0.00
|0.00
|27.72
|4778360
|2006.12.04 05:21
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9784
|0.0000
|1.9824
|2006.12.04 07:33
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|4778387
|2006.12.04 05:22
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1942
|0.0000
|1.1902
|2006.12.04 18:05
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.39
|4778761
|2006.12.04 05:41
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.65
|0.00
|115.25
|2006.12.04 18:05
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|166.36
|4779826
|2006.12.04 06:14
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3350
|2006.12.04 18:32
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|192.00
|4779849
|2006.12.04 06:15
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9768
|0.0000
|1.9808
|2006.12.04 07:33
|1.9808
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4779912
|2006.12.04 06:15
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.81
|0.00
|115.41
|2006.12.04 18:05
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|554.54
|4785781
|2006.12.04 09:50
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1957
|0.0000
|1.1917
|2006.12.04 18:05
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|73.66
|4786942
|2006.12.04 10:08
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|1.3334
|2006.12.04 18:32
|1.3334
|0.00
|0.00
|0.00
|640.00
|4787139
|2006.12.04 10:09
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1973
|0.0000
|1.1933
|2006.12.04 18:05
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|321.37
|4797520
|2006.12.04 15:33
|sell
|3.20
|usdchf
|1.1988
|0.0000
|1.1948
|2006.12.04 18:04
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|1 071.31
|4801908
|2006.12.04 18:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9790
|0.0000
|1.9830
|2006.12.05 11:03
|1.9784
|0.00
|0.00
|-0.25
|-6.00
|4802259
|2006.12.04 18:06
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.40
|0.00
|115.00
|2006.12.05 09:41
|115.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|34.78
|4802262
|2006.12.04 18:06
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1945
|0.0000
|1.1905
|2006.12.05 15:09
|1.1920
|0.00
|0.00
|-1.06
|20.97
|4803123
|2006.12.04 18:33
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3375
|2006.12.05 15:28
|1.3343
|0.00
|0.00
|-0.83
|8.00
|4804819
|2006.12.04 20:43
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3319
|0.0000
|1.3359
|2006.12.05 15:28
|1.3344
|0.00
|0.00
|-1.65
|50.00
|4812273
|2006.12.05 04:55
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9775
|0.0000
|1.9815
|2006.12.05 11:02
|1.9785
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4817082
|2006.12.05 09:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.97
|0.00
|114.57
|2006.12.05 15:11
|114.57
|0.00
|0.00
|0.00
|34.91
|4817387
|2006.12.05 09:43
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9760
|0.0000
|1.9800
|2006.12.05 11:02
|1.9784
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|4818694
|2006.12.05 10:20
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9743
|0.0000
|1.9783
|2006.12.05 11:02
|1.9783
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4822120
|2006.12.05 11:34
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1960
|0.0000
|1.1920
|2006.12.05 15:09
|1.1920
|0.00
|0.00
|0.00
|67.11
|4822913
|2006.12.05 11:58
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3304
|0.0000
|1.3344
|2006.12.05 15:28
|1.3344
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4828486
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9806
|2006.12.05 15:32
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4828691
|2006.12.05 15:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1918
|0.0000
|1.1878
|2006.12.05 19:12
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|8.40
|4828913
|2006.12.05 15:11
|sell
|0.10
|usdjpy
|114.54
|0.00
|114.14
|2006.12.06 06:46
|114.79
|0.00
|0.00
|-1.47
|-21.78
|4829505
|2006.12.05 15:28
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3346
|0.0000
|1.3386
|2006.12.06 08:27
|1.3337
|0.00
|0.00
|-0.82
|-9.00
|4830492
|2006.12.05 15:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9809
|0.0000
|1.9849
|2006.12.05 18:26
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-82.00
|4831318
|2006.12.05 15:42
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9794
|0.0000
|1.9834
|2006.12.05 18:26
|1.9727
|0.00
|0.00
|0.00
|-134.00
|4831684
|2006.12.05 15:47
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9779
|0.0000
|1.9819
|2006.12.05 18:25
|1.9728
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.00
|4831805
|2006.12.05 15:47
|sell
|0.20
|usdjpy
|114.70
|0.00
|114.30
|2006.12.06 06:46
|114.78
|0.00
|0.00
|-2.93
|-13.94
|4832153
|2006.12.05 15:50
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3331
|0.0000
|1.3371
|2006.12.06 08:27
|1.3338
|0.00
|0.00
|-1.65
|14.00
|4832177
|2006.12.05 15:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9764
|0.0000
|1.9804
|2006.12.05 18:25
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-280.00
|4833187
|2006.12.05 16:03
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9747
|0.0000
|1.9787
|2006.12.05 18:25
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|4833629
|2006.12.05 16:07
|sell
|0.40
|usdjpy
|114.86
|0.00
|114.46
|2006.12.06 06:45
|114.79
|0.00
|0.00
|-5.86
|24.39
|4836743
|2006.12.05 17:00
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3316
|0.0000
|1.3356
|2006.12.06 08:27
|1.3337
|0.00
|0.00
|-3.30
|84.00
|4836837
|2006.12.05 17:00
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9730
|0.0000
|1.9770
|2006.12.05 18:25
|1.9729
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.00
|4836983
|2006.12.05 17:01
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1933
|0.0000
|1.1893
|2006.12.05 19:12
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|40.31
|4837975
|2006.12.05 17:11
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9715
|0.0000
|1.9755
|2006.12.05 18:25
|1.9730
|0.00
|0.00
|0.00
|960.00
|4838321
|2006.12.05 17:12
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3298
|0.0000
|1.3338
|2006.12.06 08:27
|1.3338
|0.00
|0.00
|-6.59
|320.00
|4839477
|2006.12.05 17:27
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.02
|0.00
|114.62
|2006.12.06 06:45
|114.78
|0.00
|0.00
|-11.73
|167.28
|4839497
|2006.12.05 17:27
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1948
|0.0000
|1.1908
|2006.12.05 19:12
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|134.36
|4841415
|2006.12.05 18:03
|sell
|1.60
|usdjpy
|115.17
|0.00
|114.77
|2006.12.06 06:45
|114.77
|0.00
|0.00
|-23.46
|557.64
|4843743
|2006.12.05 19:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9788
|2006.12.06 13:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|-0.25
|-83.00
|4843968
|2006.12.05 19:12
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1904
|0.0000
|1.1864
|2006.12.06 17:05
|1.1940
|0.00
|0.00
|-1.06
|-30.15
|4846459
|2006.12.05 23:33
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1919
|0.0000
|1.1879
|2006.12.06 17:05
|1.1940
|0.00
|0.00
|-2.11
|-35.18
|4846610
|2006.12.05 23:41
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9773
|2006.12.06 13:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|-0.50
|-134.00
|4854397
|2006.12.06 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3339
|0.0000
|1.3379
|2006.12.06 17:05
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-36.00
|4855429
|2006.12.06 09:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3324
|0.0000
|1.3364
|2006.12.06 17:05
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|4856131
|2006.12.06 09:26
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9758
|2006.12.06 13:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-212.00
|4857154
|2006.12.06 09:50
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9743
|2006.12.06 13:28
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-312.00
|4857512
|2006.12.06 09:57
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3309
|0.0000
|1.3349
|2006.12.06 17:05
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4858679
|2006.12.06 10:15
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1934
|0.0000
|1.1894
|2006.12.06 17:05
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.75
|4859652
|2006.12.06 10:32
|sell
|0.80
|usdchf
|1.1949
|0.0000
|1.1909
|2006.12.06 17:04
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|46.89
|4859710
|2006.12.06 10:33
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|1.3334
|2006.12.06 17:05
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|4861432
|2006.12.06 11:18
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3317
|2006.12.06 17:05
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|400.00
|4861513
|2006.12.06 11:18
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.06 13:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|4862536
|2006.12.06 11:30
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9665
|0.0000
|1.9705
|2006.12.06 13:28
|1.9666
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|4863241
|2006.12.06 11:37
|sell
|1.60
|usdchf
|1.1965
|0.0000
|1.1925
|2006.12.06 17:04
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|321.58
|4863604
|2006.12.06 11:39
|buy
|6.40
|gbpusd
|1.9649
|0.0000
|1.9689
|2006.12.06 13:28
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|4863767
|2006.12.06 11:40
|sell
|3.20
|usdchf
|1.1981
|0.0000
|1.1941
|2006.12.06 17:04
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|1 071.94
|4863859
|2006.12.06 11:40
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3262
|0.0000
|1.3302
|2006.12.06 17:05
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|4868145
|2006.12.06 13:52
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|0.0000
|1.9622
|2006.12.06 15:40
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4871506
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9618
|0.0000
|1.9578
|2006.12.06 21:21
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.00
|4871798
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9639
|0.0000
|1.9599
|2006.12.06 21:20
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.00
|4873094
|2006.12.06 16:14
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9654
|0.0000
|1.9614
|2006.12.06 21:20
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|4874876
|2006.12.06 17:04
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9670
|0.0000
|1.9630
|2006.12.06 21:20
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|4875766
|2006.12.06 17:21
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9686
|0.0000
|1.9646
|2006.12.06 21:20
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|416.00
|4876764
|2006.12.06 17:43
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9701
|0.0000
|1.9661
|2006.12.06 21:20
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|0.00
|0.00
|-422.47
|22 158.09
|Closed P/L:
|21 735.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4939415
|2006.12.08 17:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.32
|0.00
|114.92
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.67
|4940180
|2006.12.08 17:34
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.47
|0.00
|115.07
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-149.56
|4942324
|2006.12.08 18:25
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.62
|0.00
|115.22
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-247.55
|4943551
|2006.12.08 18:44
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.82
|0.00
|115.42
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-357.57
|4943572
|2006.12.08 18:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9635
|0.0000
|1.9675
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|4944139
|2006.12.08 18:49
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9617
|0.0000
|1.9657
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-146.00
|4945119
|2006.12.08 18:51
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.21
|0.00
|115.81
|116.34
|0.00
|0.00
|0.00
|-178.79
|4945130
|2006.12.08 18:52
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9617
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|-132.00
|4945624
|2006.12.08 18:53
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2021
|0.0000
|1.2061
|1.2034
|0.00
|0.00
|0.00
|10.80
|4946765
|2006.12.08 18:56
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3164
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.00
|4947150
|2006.12.08 18:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3179
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1 397.34
|Floating P/L:
|-1 397.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|21 735.62
|Floating P/L:
|-1 397.34
|Margin:
|2 484.10
|Balance:
|4 240.48
|Equity:
|2 843.14
|Free Margin:
|359.04
|Details:
|Gross Profit:
|24 745.99
|Gross Loss:
|3 010.37
|Total Net Profit:
|21 735.62
|Profit Factor:
|8.22
|Expected Payoff:
|120.75
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 004.00 (-126.32%)
|Relative Drawdown:
|194.38% (981.75)
|Total Trades:
|180
|Short Positions (won %):
|75 (73.33%)
|Long Positions (won %):
|105 (69.52%)
|Profit Trades (% of total):
|128 (71.11%)
|Loss trades (% of total):
|52 (28.89%)
|Largest
|profit trade:
|1 280.00
|loss trade:
|-312.00
|Average
|profit trade:
|193.33
|loss trade:
|-57.89
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (2 181.44)
|consecutive losses ($):
|6 (-1 004.00)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 224.41 (7)
|consecutive loss (count):
|-1 004.00 (6)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2