FXDD

Account: 475102 Name: Michael Johnson Currency: USD 2006 December 1, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46078432006.11.28 01:22balanceDeposit10 000.00
46140172006.11.28 07:54buy0.20gbpusd1.93770.00001.94172006.11.28 09:541.94170.000.000.0080.00
46083112006.11.28 01:46buy0.10gbpusd1.93920.00001.94322006.11.28 09:541.94170.000.000.0025.00
46180552006.11.28 09:54buy0.10gbpusd1.94260.00001.94662006.11.28 15:301.94660.000.000.0040.00
46140572006.11.28 07:54buy0.20eurusd1.31270.00001.31672006.11.28 15:331.31670.000.000.0080.00
46082972006.11.28 01:46buy0.10eurusd1.31420.00001.31822006.11.28 15:331.31680.000.000.0026.00
46376992006.11.28 17:04sell0.40usdchf1.20900.00001.20502006.11.28 20:151.20500.000.000.00132.78
46142072006.11.28 07:56sell0.20usdchf1.20730.00001.20332006.11.28 20:151.20500.000.000.0038.17
46083142006.11.28 01:46sell0.10usdchf1.20580.00001.20182006.11.28 20:151.20490.000.000.007.47
46408672006.11.28 18:06buy0.20gbpusd1.94600.00001.95002006.11.28 20:161.95000.000.000.0080.00
46298542006.11.28 15:30buy0.10gbpusd1.94750.00001.95152006.11.28 20:161.95000.000.000.0025.00
46373512006.11.28 17:03buy0.40eurusd1.31490.00001.31892006.11.28 20:161.31890.000.000.00160.00
46313362006.11.28 15:38buy0.20eurusd1.31640.00001.32042006.11.28 20:161.31890.000.000.0050.00
46307402006.11.28 15:34buy0.10eurusd1.31790.00001.32192006.11.28 20:161.31890.000.000.0010.00
46261572006.11.28 12:59sell0.40usdjpy116.350.00115.952006.11.28 20:37115.950.000.000.00137.99
46168712006.11.28 09:29sell0.20usdjpy116.180.00115.782006.11.28 20:37115.960.000.000.0037.94
46082222006.11.28 01:44sell0.10usdjpy116.030.00115.632006.11.28 20:37115.940.000.000.007.76
46450782006.11.28 20:20buy0.20eurusd1.31770.00001.32172006.11.29 01:531.32170.000.00-1.6280.00
46445172006.11.28 20:16buy0.10eurusd1.31930.00001.32332006.11.29 01:531.32170.000.00-0.8124.00
46525612006.11.29 00:34sell0.40usdjpy116.230.00115.832006.11.29 02:16115.830.000.000.00138.13
46463322006.11.28 20:39sell0.20usdjpy116.080.00115.682006.11.29 02:16115.830.000.00-2.9243.17
46458312006.11.28 20:37sell0.10usdjpy115.920.00115.522006.11.29 02:16115.840.000.00-1.466.91
46683342006.11.29 10:06buy0.40gbpusd1.94790.00001.95192006.11.29 15:051.95190.000.000.00160.00
46680172006.11.29 10:04buy0.20gbpusd1.94950.00001.95352006.11.29 15:051.95190.000.000.0048.00
46471742006.11.28 21:00buy0.10gbpusd1.95100.00001.95502006.11.29 15:051.95190.000.00-0.249.00
46772872006.11.29 14:28sell1.60usdjpy116.430.00116.032006.11.29 16:24116.030.000.000.00551.58
46766692006.11.29 14:02sell0.80usdjpy116.280.00115.882006.11.29 16:24116.040.000.000.00165.46
46691522006.11.29 10:18sell0.40usdjpy116.120.00115.722006.11.29 16:24116.050.000.000.0024.13
46679192006.11.29 10:03sell0.20usdjpy115.970.00115.572006.11.29 16:24116.040.000.000.00-12.06
46552402006.11.29 02:16sell0.10usdjpy115.810.00115.412006.11.29 16:24116.050.000.000.00-20.68
46892862006.11.29 20:23buy1.60gbpusd1.94650.00001.95052006.11.30 08:431.95050.000.00-9.06640.00
46870432006.11.29 18:27buy0.80gbpusd1.94800.00001.95202006.11.30 08:431.95080.000.00-4.53224.00
46848752006.11.29 17:06buy0.40gbpusd1.94960.00001.95362006.11.30 08:431.95080.000.00-2.2748.00
46845662006.11.29 17:05buy0.20gbpusd1.95150.00001.95552006.11.30 08:431.95080.000.00-1.13-14.00
46828602006.11.29 16:28buy0.10gbpusd1.95300.00001.95702006.11.30 08:431.95080.000.00-0.57-22.00
46792282006.11.29 15:30buy3.20eurusd1.31430.00001.31832006.11.30 09:021.31830.000.00-72.611 280.00
46735872006.11.29 11:58buy1.60eurusd1.31580.00001.31982006.11.30 09:021.31840.000.00-36.31416.00
46680372006.11.29 10:04buy0.80eurusd1.31740.00001.32142006.11.30 09:021.31820.000.00-18.1564.00
46592552006.11.29 04:48buy0.40eurusd1.31890.00001.32292006.11.30 09:021.31830.000.00-9.08-24.00
46544422006.11.29 01:58buy0.20eurusd1.32040.00001.32442006.11.30 09:021.31820.000.00-4.54-44.00
46541562006.11.29 01:53buy0.10eurusd1.32190.00001.32592006.11.30 09:021.31830.000.00-2.27-36.00
46895942006.11.29 20:25sell1.60usdchf1.21090.00001.20692006.11.30 09:031.20690.000.00-50.59530.28
46793182006.11.29 15:30sell0.80usdchf1.20940.00001.20542006.11.30 09:031.20680.000.00-25.30172.36
46743242006.11.29 12:31sell0.40usdchf1.20780.00001.20382006.11.30 09:041.20690.000.00-12.6529.83
46684512006.11.29 10:07sell0.20usdchf1.20630.00001.20232006.11.30 09:041.20690.000.00-6.32-9.94
46441042006.11.28 20:15sell0.10usdchf1.20470.00001.20072006.11.30 09:041.20680.000.00-4.26-17.40
46996712006.11.30 08:43buy0.10gbpusd1.95130.00001.95532006.11.30 09:221.95530.000.000.0040.00
46915532006.11.29 22:46sell0.80usdjpy116.420.00116.022006.11.30 09:23116.020.000.00-34.03275.81
46870392006.11.29 18:26sell0.40usdjpy116.270.00115.872006.11.30 09:23116.010.000.00-17.0289.65
46847952006.11.29 17:06sell0.20usdjpy116.090.00115.692006.11.30 09:23116.000.000.00-8.5115.52
46840552006.11.29 17:00sell0.10usdjpy115.930.00115.532006.11.30 09:23116.010.000.00-4.25-6.90
47039022006.11.30 10:07buy0.80gbpusd1.95180.00001.95582006.11.30 11:231.95580.000.000.00320.00
47028352006.11.30 09:35buy0.40gbpusd1.95330.00001.95732006.11.30 11:241.95590.000.000.00104.00
47022542006.11.30 09:27buy0.20gbpusd1.95480.00001.95882006.11.30 11:241.95600.000.000.0024.00
47017342006.11.30 09:23buy0.10gbpusd1.95640.00001.96042006.11.30 11:241.95590.000.000.00-5.00
47083052006.11.30 12:51buy0.20gbpusd1.95470.00001.95872006.11.30 16:571.95870.000.000.0080.00
47055452006.11.30 11:24buy0.10gbpusd1.95630.00001.96032006.11.30 16:571.95870.000.000.0024.00
47005722006.11.30 09:04sell0.10usdchf1.20660.00001.20262006.11.30 16:571.20260.000.000.0033.26
47004222006.11.30 09:02buy0.10eurusd1.31860.00001.32262006.11.30 17:041.32260.000.000.0040.00
47151382006.11.30 17:02buy0.20gbpusd1.95830.00001.96232006.11.30 17:081.96230.000.000.0080.00
47143502006.11.30 16:57buy0.10gbpusd1.95980.00001.96382006.11.30 17:081.96230.000.000.0025.00
47034102006.11.30 09:53sell0.20usdjpy116.140.00115.742006.11.30 17:45115.740.000.000.0069.12
47018632006.11.30 09:23sell0.10usdjpy115.980.00115.582006.11.30 17:45115.740.000.000.0020.74
47142642006.11.30 16:57sell0.10usdchf1.20220.00001.19822006.11.30 17:461.19820.000.000.0033.38
47161392006.11.30 17:08buy0.10gbpusd1.96280.00001.96682006.11.30 17:591.96680.000.000.0040.00
47153992006.11.30 17:04buy0.10eurusd1.32290.00001.32692006.11.30 18:171.32690.000.000.0040.00
47241352006.11.30 21:27buy0.20gbpusd1.96560.00001.96962006.12.01 08:261.96960.000.00-0.4880.00
47190552006.11.30 17:59buy0.10gbpusd1.96710.00001.97112006.12.01 08:261.96970.000.00-0.2426.00
47252862006.11.30 23:14buy0.40eurusd1.32400.00001.32802006.12.01 09:541.32800.000.00-3.24160.00
47228322006.11.30 19:49buy0.20eurusd1.32560.00001.32962006.12.01 09:551.32810.000.00-1.6250.00
47203822006.11.30 18:17buy0.10eurusd1.32710.00001.33112006.12.01 09:551.32800.000.00-0.819.00
47440112006.12.01 12:02buy3.20gbpusd1.96510.00001.96912006.12.01 15:021.96910.000.000.001 280.00
47418262006.12.01 11:35buy1.60gbpusd1.96670.00001.97072006.12.01 15:021.96910.000.000.00384.00
47396812006.12.01 10:54buy0.80gbpusd1.96830.00001.97232006.12.01 15:021.96920.000.000.0072.00
47387112006.12.01 10:29buy0.40gbpusd1.96980.00001.97382006.12.01 15:021.96930.000.000.00-20.00
47381522006.12.01 10:22buy0.20gbpusd1.97130.00001.97532006.12.01 15:021.96930.000.000.00-40.00
47358722006.12.01 09:00buy0.10gbpusd1.97320.00001.97722006.12.01 15:021.96940.000.000.00-38.00
47447122006.12.01 12:11buy0.80eurusd1.32230.00001.32632006.12.01 16:141.32630.000.000.00320.00
47397102006.12.01 10:54buy0.40eurusd1.32380.00001.32782006.12.01 16:141.32630.000.000.00100.00
47382052006.12.01 10:22buy0.20eurusd1.32550.00001.32952006.12.01 16:141.32650.000.000.0020.00
47374202006.12.01 10:00buy0.10eurusd1.32720.00001.33122006.12.01 16:141.32630.000.000.00-9.00
47450772006.12.01 12:16sell1.60usdjpy116.360.00115.962006.12.01 16:20115.960.000.000.00551.91
47389852006.12.01 10:30sell0.80usdjpy116.200.00115.802006.12.01 16:20115.970.000.000.00158.66
47350612006.12.01 08:33sell0.40usdjpy116.050.00115.652006.12.01 16:20115.960.000.000.0031.05
47326892006.12.01 07:28sell0.20usdjpy115.860.00115.462006.12.01 16:20115.940.000.000.00-13.80
47181662006.11.30 17:45sell0.10usdjpy115.710.00115.312006.12.01 16:21115.950.000.00-1.46-20.70
47397762006.12.01 10:54sell0.20usdchf1.19940.00001.19542006.12.01 17:011.19540.000.000.0066.92
47527722006.12.01 16:15buy0.10eurusd1.32690.00001.33092006.12.01 17:011.33090.000.000.0040.00
47183082006.11.30 17:46sell0.10usdchf1.19790.00001.19392006.12.01 17:011.19420.000.00-1.1030.98
47557832006.12.01 17:00buy0.10gbpusd1.97220.00001.97622006.12.01 17:071.97620.000.000.0040.00
47545772006.12.01 16:32sell0.20usdjpy116.060.00115.662006.12.01 17:21115.660.000.000.0069.17
47535012006.12.01 16:21sell0.10usdjpy115.910.00115.512006.12.01 17:21115.660.000.000.0021.62
47573332006.12.01 17:07buy0.10gbpusd1.97660.00001.98062006.12.01 17:291.98060.000.000.0040.00
47592592006.12.01 17:21sell0.10usdjpy115.620.00115.222006.12.01 17:35115.220.000.000.0034.72
47600262006.12.01 17:29buy0.10gbpusd1.98060.00001.98462006.12.01 17:381.98460.000.000.0040.00
  0.00 0.00 -339.45 10 219.99
Closed P/L: 9 880.54
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47560592006.12.01 17:01buy0.10eurusd1.33130.00001.3353 1.33360.000.00-0.8123.00
47616752006.12.01 17:38buy0.10gbpusd1.98500.00001.9890 1.97960.000.00-0.24-54.00
47621922006.12.01 17:40buy0.20gbpusd1.98350.00001.9875 1.97960.000.00-0.49-78.00
47631712006.12.01 17:56buy0.40gbpusd1.98190.00001.9859 1.97960.000.00-0.97-92.00
47641202006.12.01 18:11buy0.80gbpusd1.98040.00001.9844 1.97960.000.00-1.95-64.00
47657262006.12.01 18:38buy1.60gbpusd1.97880.00001.9828 1.97960.000.00-3.90128.00
47562012006.12.01 17:01sell0.10usdchf1.19400.00001.1900 1.19350.000.00-1.104.19
47657912006.12.01 18:38sell0.20usdchf1.19550.00001.1915 1.19350.000.00-2.1933.51
47608752006.12.01 17:35sell0.10usdjpy115.190.00114.79 115.490.000.00-1.46-25.98
47656212006.12.01 18:36sell0.20usdjpy115.340.00114.94 115.490.000.00-2.92-25.98
  0.00 0.00 -16.03 -151.26
 Floating P/L: -167.29
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 9 880.54 Floating P/L: -167.29 Margin: 3 435.75
Balance: 19 880.54 Equity: 19 713.25 Free Margin: 16 277.51
 
Details:
Graph
Gross Profit: 10 267.90 Gross Loss: 387.36 Total Net Profit: 9 880.54
Profit Factor: 26.51 Expected Payoff: 105.11  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 119.89 (0.82%) Relative Drawdown: 0.82% (119.89)
 
Total Trades: 94 Short Positions (won %): 37 (81.08%) Long Positions (won %): 57 (82.46%)
Profit Trades (% of total): 77 (81.91%) Loss trades (% of total): 17 (18.09%)
Largest profit trade: 1 280.00 loss trade: -48.54
Average profit trade: 133.35 loss trade: -22.79
Maximum consecutive wins ($): 27 (2 181.44) consecutive losses ($): 3 (-119.89)
Maximal consecutive profit (count): 2 540.11 (19) consecutive loss (count): -119.89 (3)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 2