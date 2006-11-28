|Account: 475102
|Name: Michael Johnson
|Currency: USD
|2006 December 1, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4607843
|2006.11.28 01:22
|balance
|Deposit
|10 000.00
|4614017
|2006.11.28 07:54
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|1.9417
|2006.11.28 09:54
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4608311
|2006.11.28 01:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|1.9432
|2006.11.28 09:54
|1.9417
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4618055
|2006.11.28 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9426
|0.0000
|1.9466
|2006.11.28 15:30
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4614057
|2006.11.28 07:54
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3167
|2006.11.28 15:33
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4608297
|2006.11.28 01:46
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3142
|0.0000
|1.3182
|2006.11.28 15:33
|1.3168
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|4637699
|2006.11.28 17:04
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2090
|0.0000
|1.2050
|2006.11.28 20:15
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|132.78
|4614207
|2006.11.28 07:56
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2073
|0.0000
|1.2033
|2006.11.28 20:15
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|38.17
|4608314
|2006.11.28 01:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2058
|0.0000
|1.2018
|2006.11.28 20:15
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|7.47
|4640867
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9460
|0.0000
|1.9500
|2006.11.28 20:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4629854
|2006.11.28 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9475
|0.0000
|1.9515
|2006.11.28 20:16
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4637351
|2006.11.28 17:03
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3149
|0.0000
|1.3189
|2006.11.28 20:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4631336
|2006.11.28 15:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3164
|0.0000
|1.3204
|2006.11.28 20:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|50.00
|4630740
|2006.11.28 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|0.0000
|1.3219
|2006.11.28 20:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|4626157
|2006.11.28 12:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.35
|0.00
|115.95
|2006.11.28 20:37
|115.95
|0.00
|0.00
|0.00
|137.99
|4616871
|2006.11.28 09:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.18
|0.00
|115.78
|2006.11.28 20:37
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|37.94
|4608222
|2006.11.28 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|0.00
|115.63
|2006.11.28 20:37
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|4645078
|2006.11.28 20:20
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3217
|2006.11.29 01:53
|1.3217
|0.00
|0.00
|-1.62
|80.00
|4644517
|2006.11.28 20:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3233
|2006.11.29 01:53
|1.3217
|0.00
|0.00
|-0.81
|24.00
|4652561
|2006.11.29 00:34
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.23
|0.00
|115.83
|2006.11.29 02:16
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|138.13
|4646332
|2006.11.28 20:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.08
|0.00
|115.68
|2006.11.29 02:16
|115.83
|0.00
|0.00
|-2.92
|43.17
|4645831
|2006.11.28 20:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.92
|0.00
|115.52
|2006.11.29 02:16
|115.84
|0.00
|0.00
|-1.46
|6.91
|4668334
|2006.11.29 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9479
|0.0000
|1.9519
|2006.11.29 15:05
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|4668017
|2006.11.29 10:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9535
|2006.11.29 15:05
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|4647174
|2006.11.28 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9550
|2006.11.29 15:05
|1.9519
|0.00
|0.00
|-0.24
|9.00
|4677287
|2006.11.29 14:28
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.43
|0.00
|116.03
|2006.11.29 16:24
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|551.58
|4676669
|2006.11.29 14:02
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.28
|0.00
|115.88
|2006.11.29 16:24
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|165.46
|4669152
|2006.11.29 10:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.12
|0.00
|115.72
|2006.11.29 16:24
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|24.13
|4667919
|2006.11.29 10:03
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.97
|0.00
|115.57
|2006.11.29 16:24
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.06
|4655240
|2006.11.29 02:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.81
|0.00
|115.41
|2006.11.29 16:24
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.68
|4689286
|2006.11.29 20:23
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9465
|0.0000
|1.9505
|2006.11.30 08:43
|1.9505
|0.00
|0.00
|-9.06
|640.00
|4687043
|2006.11.29 18:27
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9520
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-4.53
|224.00
|4684875
|2006.11.29 17:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9496
|0.0000
|1.9536
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-2.27
|48.00
|4684566
|2006.11.29 17:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9515
|0.0000
|1.9555
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-1.13
|-14.00
|4682860
|2006.11.29 16:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9530
|0.0000
|1.9570
|2006.11.30 08:43
|1.9508
|0.00
|0.00
|-0.57
|-22.00
|4679228
|2006.11.29 15:30
|buy
|3.20
|eurusd
|1.3143
|0.0000
|1.3183
|2006.11.30 09:02
|1.3183
|0.00
|0.00
|-72.61
|1 280.00
|4673587
|2006.11.29 11:58
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3158
|0.0000
|1.3198
|2006.11.30 09:02
|1.3184
|0.00
|0.00
|-36.31
|416.00
|4668037
|2006.11.29 10:04
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3174
|0.0000
|1.3214
|2006.11.30 09:02
|1.3182
|0.00
|0.00
|-18.15
|64.00
|4659255
|2006.11.29 04:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3189
|0.0000
|1.3229
|2006.11.30 09:02
|1.3183
|0.00
|0.00
|-9.08
|-24.00
|4654442
|2006.11.29 01:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3204
|0.0000
|1.3244
|2006.11.30 09:02
|1.3182
|0.00
|0.00
|-4.54
|-44.00
|4654156
|2006.11.29 01:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3219
|0.0000
|1.3259
|2006.11.30 09:02
|1.3183
|0.00
|0.00
|-2.27
|-36.00
|4689594
|2006.11.29 20:25
|sell
|1.60
|usdchf
|1.2109
|0.0000
|1.2069
|2006.11.30 09:03
|1.2069
|0.00
|0.00
|-50.59
|530.28
|4679318
|2006.11.29 15:30
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2094
|0.0000
|1.2054
|2006.11.30 09:03
|1.2068
|0.00
|0.00
|-25.30
|172.36
|4674324
|2006.11.29 12:31
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.30 09:04
|1.2069
|0.00
|0.00
|-12.65
|29.83
|4668451
|2006.11.29 10:07
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.30 09:04
|1.2069
|0.00
|0.00
|-6.32
|-9.94
|4644104
|2006.11.28 20:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2007
|2006.11.30 09:04
|1.2068
|0.00
|0.00
|-4.26
|-17.40
|4699671
|2006.11.30 08:43
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9513
|0.0000
|1.9553
|2006.11.30 09:22
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4691553
|2006.11.29 22:46
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.42
|0.00
|116.02
|2006.11.30 09:23
|116.02
|0.00
|0.00
|-34.03
|275.81
|4687039
|2006.11.29 18:26
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.27
|0.00
|115.87
|2006.11.30 09:23
|116.01
|0.00
|0.00
|-17.02
|89.65
|4684795
|2006.11.29 17:06
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.09
|0.00
|115.69
|2006.11.30 09:23
|116.00
|0.00
|0.00
|-8.51
|15.52
|4684055
|2006.11.29 17:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.93
|0.00
|115.53
|2006.11.30 09:23
|116.01
|0.00
|0.00
|-4.25
|-6.90
|4703902
|2006.11.30 10:07
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9518
|0.0000
|1.9558
|2006.11.30 11:23
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4702835
|2006.11.30 09:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9533
|0.0000
|1.9573
|2006.11.30 11:24
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|104.00
|4702254
|2006.11.30 09:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9548
|0.0000
|1.9588
|2006.11.30 11:24
|1.9560
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4701734
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9604
|2006.11.30 11:24
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.00
|4708305
|2006.11.30 12:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9547
|0.0000
|1.9587
|2006.11.30 16:57
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4705545
|2006.11.30 11:24
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9563
|0.0000
|1.9603
|2006.11.30 16:57
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|4700572
|2006.11.30 09:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2066
|0.0000
|1.2026
|2006.11.30 16:57
|1.2026
|0.00
|0.00
|0.00
|33.26
|4700422
|2006.11.30 09:02
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3226
|2006.11.30 17:04
|1.3226
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4715138
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9583
|0.0000
|1.9623
|2006.11.30 17:08
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|4714350
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9598
|0.0000
|1.9638
|2006.11.30 17:08
|1.9623
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|4703410
|2006.11.30 09:53
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.14
|0.00
|115.74
|2006.11.30 17:45
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|69.12
|4701863
|2006.11.30 09:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.98
|0.00
|115.58
|2006.11.30 17:45
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|20.74
|4714264
|2006.11.30 16:57
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2022
|0.0000
|1.1982
|2006.11.30 17:46
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|33.38
|4716139
|2006.11.30 17:08
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9628
|0.0000
|1.9668
|2006.11.30 17:59
|1.9668
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4715399
|2006.11.30 17:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3229
|0.0000
|1.3269
|2006.11.30 18:17
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4724135
|2006.11.30 21:27
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9656
|0.0000
|1.9696
|2006.12.01 08:26
|1.9696
|0.00
|0.00
|-0.48
|80.00
|4719055
|2006.11.30 17:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9671
|0.0000
|1.9711
|2006.12.01 08:26
|1.9697
|0.00
|0.00
|-0.24
|26.00
|4725286
|2006.11.30 23:14
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3240
|0.0000
|1.3280
|2006.12.01 09:54
|1.3280
|0.00
|0.00
|-3.24
|160.00
|4722832
|2006.11.30 19:49
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3256
|0.0000
|1.3296
|2006.12.01 09:55
|1.3281
|0.00
|0.00
|-1.62
|50.00
|4720382
|2006.11.30 18:17
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3311
|2006.12.01 09:55
|1.3280
|0.00
|0.00
|-0.81
|9.00
|4744011
|2006.12.01 12:02
|buy
|3.20
|gbpusd
|1.9651
|0.0000
|1.9691
|2006.12.01 15:02
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|1 280.00
|4741826
|2006.12.01 11:35
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9667
|0.0000
|1.9707
|2006.12.01 15:02
|1.9691
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|4739681
|2006.12.01 10:54
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9723
|2006.12.01 15:02
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|4738711
|2006.12.01 10:29
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9698
|0.0000
|1.9738
|2006.12.01 15:02
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|4738152
|2006.12.01 10:22
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9713
|0.0000
|1.9753
|2006.12.01 15:02
|1.9693
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|4735872
|2006.12.01 09:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9732
|0.0000
|1.9772
|2006.12.01 15:02
|1.9694
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|4744712
|2006.12.01 12:11
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3223
|0.0000
|1.3263
|2006.12.01 16:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|320.00
|4739710
|2006.12.01 10:54
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3238
|0.0000
|1.3278
|2006.12.01 16:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|100.00
|4738205
|2006.12.01 10:22
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3255
|0.0000
|1.3295
|2006.12.01 16:14
|1.3265
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|4737420
|2006.12.01 10:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3272
|0.0000
|1.3312
|2006.12.01 16:14
|1.3263
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|4745077
|2006.12.01 12:16
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.36
|0.00
|115.96
|2006.12.01 16:20
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|551.91
|4738985
|2006.12.01 10:30
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.12.01 16:20
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|158.66
|4735061
|2006.12.01 08:33
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.05
|0.00
|115.65
|2006.12.01 16:20
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|31.05
|4732689
|2006.12.01 07:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.12.01 16:20
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.80
|4718166
|2006.11.30 17:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.71
|0.00
|115.31
|2006.12.01 16:21
|115.95
|0.00
|0.00
|-1.46
|-20.70
|4739776
|2006.12.01 10:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1994
|0.0000
|1.1954
|2006.12.01 17:01
|1.1954
|0.00
|0.00
|0.00
|66.92
|4752772
|2006.12.01 16:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3309
|2006.12.01 17:01
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4718308
|2006.11.30 17:46
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1979
|0.0000
|1.1939
|2006.12.01 17:01
|1.1942
|0.00
|0.00
|-1.10
|30.98
|4755783
|2006.12.01 17:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9722
|0.0000
|1.9762
|2006.12.01 17:07
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4754577
|2006.12.01 16:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.06
|0.00
|115.66
|2006.12.01 17:21
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|69.17
|4753501
|2006.12.01 16:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.91
|0.00
|115.51
|2006.12.01 17:21
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|21.62
|4757333
|2006.12.01 17:07
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9766
|0.0000
|1.9806
|2006.12.01 17:29
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4759259
|2006.12.01 17:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.62
|0.00
|115.22
|2006.12.01 17:35
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|34.72
|4760026
|2006.12.01 17:29
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9806
|0.0000
|1.9846
|2006.12.01 17:38
|1.9846
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|0.00
|0.00
|-339.45
|10 219.99
|Closed P/L:
|9 880.54
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4756059
|2006.12.01 17:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3353
|1.3336
|0.00
|0.00
|-0.81
|23.00
|4761675
|2006.12.01 17:38
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9850
|0.0000
|1.9890
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.24
|-54.00
|4762192
|2006.12.01 17:40
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9835
|0.0000
|1.9875
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.49
|-78.00
|4763171
|2006.12.01 17:56
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9819
|0.0000
|1.9859
|1.9796
|0.00
|0.00
|-0.97
|-92.00
|4764120
|2006.12.01 18:11
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9804
|0.0000
|1.9844
|1.9796
|0.00
|0.00
|-1.95
|-64.00
|4765726
|2006.12.01 18:38
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9788
|0.0000
|1.9828
|1.9796
|0.00
|0.00
|-3.90
|128.00
|4756201
|2006.12.01 17:01
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1940
|0.0000
|1.1900
|1.1935
|0.00
|0.00
|-1.10
|4.19
|4765791
|2006.12.01 18:38
|sell
|0.20
|usdchf
|1.1955
|0.0000
|1.1915
|1.1935
|0.00
|0.00
|-2.19
|33.51
|4760875
|2006.12.01 17:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.19
|0.00
|114.79
|115.49
|0.00
|0.00
|-1.46
|-25.98
|4765621
|2006.12.01 18:36
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.34
|0.00
|114.94
|115.49
|0.00
|0.00
|-2.92
|-25.98
|0.00
|0.00
|-16.03
|-151.26
|Floating P/L:
|-167.29
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|9 880.54
|Floating P/L:
|-167.29
|Margin:
|3 435.75
|Balance:
|19 880.54
|Equity:
|19 713.25
|Free Margin:
|16 277.51
|Details:
|Gross Profit:
|10 267.90
|Gross Loss:
|387.36
|Total Net Profit:
|9 880.54
|Profit Factor:
|26.51
|Expected Payoff:
|105.11
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|119.89 (0.82%)
|Relative Drawdown:
|0.82% (119.89)
|Total Trades:
|94
|Short Positions (won %):
|37 (81.08%)
|Long Positions (won %):
|57 (82.46%)
|Profit Trades (% of total):
|77 (81.91%)
|Loss trades (% of total):
|17 (18.09%)
|Largest
|profit trade:
|1 280.00
|loss trade:
|-48.54
|Average
|profit trade:
|133.35
|loss trade:
|-22.79
|Maximum
|consecutive wins ($):
|27 (2 181.44)
|consecutive losses ($):
|3 (-119.89)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 540.11 (19)
|consecutive loss (count):
|-119.89 (3)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|2