|Account: 333243
|Name: MingXin2
|Currency: USD
|2006 November 30, 09:39
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6206935
|2006.11.27 18:16
|balance
|Deposit
|10 000.00
|6206972
|2006.11.27 18:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.05
|0.00
|115.65
|2006.11.28 20:37
|115.94
|0.00
|0.00
|-1.13
|9.49
|6208847
|2006.11.27 20:07
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3121
|0.0000
|1.3081
|2006.11.29 11:14
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.30
|-41.00
|6208858
|2006.11.27 20:07
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9362
|0.0000
|1.9322
|2006.11.28 10:46
|1.9446
|0.00
|0.00
|0.04
|-84.00
|6208866
|2006.11.27 20:08
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2081
|0.0000
|1.2121
|2006.11.28 15:30
|1.2058
|0.00
|0.00
|0.22
|-19.07
|6209647
|2006.11.27 21:08
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9377
|0.0000
|1.9337
|2006.11.28 10:46
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.08
|-134.00
|6209694
|2006.11.27 21:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2066
|0.0000
|1.2106
|2006.11.28 15:30
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.45
|-16.59
|6209793
|2006.11.27 21:13
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3136
|0.0000
|1.3096
|2006.11.29 11:14
|1.3164
|0.00
|0.00
|0.60
|-56.00
|6213173
|2006.11.28 01:47
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9392
|0.0000
|1.9352
|2006.11.28 10:46
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-204.00
|6217346
|2006.11.28 09:53
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9413
|0.0000
|1.9373
|2006.11.28 10:46
|1.9443
|0.00
|0.00
|0.00
|-240.00
|6217703
|2006.11.28 10:01
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9428
|0.0000
|1.9388
|2006.11.28 10:46
|1.9442
|0.00
|0.00
|0.00
|-224.00
|6217846
|2006.11.28 10:06
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2050
|0.0000
|1.2090
|2006.11.28 15:30
|1.2056
|0.00
|0.00
|0.00
|19.91
|6217870
|2006.11.28 10:06
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3153
|0.0000
|1.3113
|2006.11.29 11:14
|1.3162
|0.00
|0.00
|0.60
|-36.00
|6217945
|2006.11.28 10:08
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|1.9404
|2006.11.28 10:46
|1.9441
|0.00
|0.00
|0.00
|96.00
|6218135
|2006.11.28 10:11
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2035
|1.2061
|1.2141
|2006.11.28 15:30
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|172.53
|6218842
|2006.11.28 10:35
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.28 20:37
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|41.39
|6219001
|2006.11.28 10:40
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9460
|0.0000
|1.9420
|2006.11.28 10:46
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|1 024.00
|6219210
|2006.11.28 10:46
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9444
|0.0000
|1.9484
|2006.11.28 15:30
|1.9470
|0.00
|0.00
|0.00
|26.00
|6219678
|2006.11.28 11:02
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9428
|0.0000
|1.9468
|2006.11.28 15:30
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|6221693
|2006.11.28 12:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.36
|0.00
|115.96
|2006.11.28 20:37
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|137.99
|6224002
|2006.11.28 15:30
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2062
|0.0000
|1.2102
|2006.11.28 17:11
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|7.46
|6224009
|2006.11.28 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9477
|0.0000
|1.9517
|2006.11.28 20:16
|1.9517
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6224190
|2006.11.28 15:34
|sell
|0.80
|eurusd
|1.3169
|0.0000
|1.3129
|2006.11.29 11:13
|1.3163
|0.00
|0.00
|1.20
|48.00
|6224239
|2006.11.28 15:34
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2045
|1.2071
|1.2151
|2006.11.28 17:11
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|43.08
|6227398
|2006.11.28 17:12
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2074
|0.0000
|1.2114
|2006.11.29 11:46
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.22
|-15.76
|6228517
|2006.11.28 18:05
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9462
|1.9495
|1.9575
|2006.11.28 20:17
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|6230671
|2006.11.28 20:06
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2059
|0.0000
|1.2099
|2006.11.29 11:45
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.45
|-8.30
|6231054
|2006.11.28 20:16
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|1.2084
|2006.11.29 11:45
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.90
|33.18
|6231076
|2006.11.28 20:16
|sell
|1.60
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3146
|2006.11.29 11:13
|1.3162
|0.00
|0.00
|2.40
|384.00
|6232634
|2006.11.28 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9550
|2006.11.29 15:31
|1.9493
|0.00
|0.00
|-0.27
|-17.00
|6232819
|2006.11.28 21:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.03
|0.00
|115.63
|2006.11.29 02:23
|115.78
|0.00
|0.00
|-1.13
|21.59
|6233815
|2006.11.28 22:41
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2028
|1.2053
|1.2133
|2006.11.29 11:45
|1.2053
|0.00
|0.00
|1.80
|165.93
|6233827
|2006.11.28 22:41
|sell
|3.20
|eurusd
|1.3202
|0.0000
|1.3162
|2006.11.29 11:13
|1.3162
|0.00
|0.00
|4.80
|1 280.00
|6235072
|2006.11.29 00:27
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.18
|0.00
|115.78
|2006.11.29 02:23
|115.78
|0.00
|0.00
|0.00
|69.10
|6236220
|2006.11.29 02:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.74
|0.00
|115.34
|2006.11.29 16:32
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.69
|6240721
|2006.11.29 09:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.29 16:32
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.52
|6241520
|2006.11.29 10:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9492
|0.0000
|1.9532
|2006.11.29 15:31
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|6241714
|2006.11.29 10:08
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9477
|1.9500
|1.9580
|2006.11.29 15:30
|1.9500
|0.00
|0.00
|0.00
|92.00
|6241960
|2006.11.29 10:16
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.05
|0.00
|115.65
|2006.11.29 16:32
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|27.59
|6242205
|2006.11.29 10:23
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.21
|0.00
|115.81
|2006.11.29 16:31
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|158.65
|6244149
|2006.11.29 11:47
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2061
|1.2088
|1.2168
|2006.11.29 18:39
|1.2088
|0.00
|0.00
|0.00
|22.34
|6246689
|2006.11.29 14:03
|sell
|1.60
|usdjpy
|116.37
|0.00
|115.97
|2006.11.29 16:31
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|551.87
|6248613
|2006.11.29 15:31
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9494
|0.0000
|1.9454
|2006.11.29 18:05
|1.9487
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|6248654
|2006.11.29 15:32
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9509
|0.0000
|1.9469
|2006.11.29 18:05
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|46.00
|6248821
|2006.11.29 15:33
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9525
|0.0000
|1.9485
|2006.11.29 18:05
|1.9485
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|6251027
|2006.11.29 16:32
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.98
|116.33
|117.13
|2006.11.30 04:04
|116.33
|0.00
|0.00
|1.62
|30.09
|6253265
|2006.11.29 18:05
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9485
|0.0000
|1.9445
|2006.11.29 20:24
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|6255352
|2006.11.29 20:24
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9441
|0.0000
|1.9401
|2006.11.30 09:36
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.12
|-85.00
|6255803
|2006.11.29 20:42
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9456
|0.0000
|1.9416
|2006.11.30 09:36
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.24
|-138.00
|6258808
|2006.11.30 04:05
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9471
|0.0000
|1.9431
|2006.11.30 09:36
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|-220.00
|6260007
|2006.11.30 07:01
|sell
|0.80
|gbpusd
|1.9487
|0.0000
|1.9447
|2006.11.30 09:36
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-296.00
|6261148
|2006.11.30 08:43
|sell
|1.60
|gbpusd
|1.9506
|0.0000
|1.9466
|2006.11.30 09:36
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-272.00
|6261564
|2006.11.30 09:03
|sell
|3.20
|gbpusd
|1.9521
|0.0000
|1.9481
|2006.11.30 09:35
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|6262022
|2006.11.30 09:23
|sell
|6.40
|gbpusd
|1.9551
|0.0000
|1.9511
|2006.11.30 09:35
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|2 048.00
|0.00
|0.00
|13.51
|4 858.26
|Closed P/L:
|4 871.77
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|6243310
|2006.11.29 11:14
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3122
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.45
|-27.00
|6254057
|2006.11.29 18:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2092
|0.0000
|1.2132
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.67
|-24.87
|6258742
|2006.11.30 04:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.36
|0.00
|116.76
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.39
|6259044
|2006.11.30 04:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.21
|0.00
|116.61
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.95
|6260278
|2006.11.30 07:31
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3137
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|6261175
|2006.11.30 08:44
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2076
|0.0000
|1.2116
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.21
|6261925
|2006.11.30 09:18
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.03
|0.00
|116.43
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|24.12
|6262059
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2060
|0.0000
|1.2100
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|6262122
|2006.11.30 09:23
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3153
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|6262668
|2006.11.30 09:36
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9528
|0.0000
|1.9568
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|0.00
|0.00
|1.12
|-100.67
|Floating P/L:
|-99.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 871.77
|Floating P/L:
|-99.55
|Margin:
|629.54
|Balance:
|14 871.77
|Equity:
|14 772.22
|Free Margin:
|14 142.68
|Details:
|Gross Profit:
|7 013.65
|Gross Loss:
|2 141.88
|Total Net Profit:
|4 871.77
|Profit Factor:
|3.27
|Expected Payoff:
|91.92
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|1 010.64 (6.36%)
|Relative Drawdown:
|7.97% (885.88)
|Total Trades:
|53
|Short Positions (won %):
|34 (55.88%)
|Long Positions (won %):
|19 (68.42%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (60.38%)
|Loss trades (% of total):
|21 (39.62%)
|Largest
|profit trade:
|2 048.00
|loss trade:
|-296.00
|Average
|profit trade:
|219.18
|loss trade:
|-101.99
|Maximum
|consecutive wins ($):
|12 (2 208.24)
|consecutive losses ($):
|5 (-1 010.64)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|2 355.05 (8)
|consecutive loss (count):
|-1 010.64 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3