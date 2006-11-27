North Finance Co Ltd

Account: 333243 Name: MingXin2 Currency: USD 2006 November 30, 09:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
62069352006.11.27 18:16balanceDeposit10 000.00
62069722006.11.27 18:18sell0.10usdjpy116.050.00115.652006.11.28 20:37115.940.000.00-1.139.49
62088472006.11.27 20:07sell0.10eurusd1.31210.00001.30812006.11.29 11:141.31620.000.000.30-41.00
62088582006.11.27 20:07sell0.10gbpusd1.93620.00001.93222006.11.28 10:461.94460.000.000.04-84.00
62088662006.11.27 20:08buy0.10usdchf1.20810.00001.21212006.11.28 15:301.20580.000.000.22-19.07
62096472006.11.27 21:08sell0.20gbpusd1.93770.00001.93372006.11.28 10:461.94440.000.000.08-134.00
62096942006.11.27 21:11buy0.20usdchf1.20660.00001.21062006.11.28 15:301.20560.000.000.45-16.59
62097932006.11.27 21:13sell0.20eurusd1.31360.00001.30962006.11.29 11:141.31640.000.000.60-56.00
62131732006.11.28 01:47sell0.40gbpusd1.93920.00001.93522006.11.28 10:461.94430.000.000.00-204.00
62173462006.11.28 09:53sell0.80gbpusd1.94130.00001.93732006.11.28 10:461.94430.000.000.00-240.00
62177032006.11.28 10:01sell1.60gbpusd1.94280.00001.93882006.11.28 10:461.94420.000.000.00-224.00
62178462006.11.28 10:06buy0.40usdchf1.20500.00001.20902006.11.28 15:301.20560.000.000.0019.91
62178702006.11.28 10:06sell0.40eurusd1.31530.00001.31132006.11.29 11:141.31620.000.000.60-36.00
62179452006.11.28 10:08sell3.20gbpusd1.94440.00001.94042006.11.28 10:461.94410.000.000.0096.00
62181352006.11.28 10:11buy0.80usdchf1.20351.20611.21412006.11.28 15:301.20610.000.000.00172.53
62188422006.11.28 10:35sell0.20usdjpy116.200.00115.802006.11.28 20:37115.960.000.000.0041.39
62190012006.11.28 10:40sell6.40gbpusd1.94600.00001.94202006.11.28 10:461.94440.000.000.001 024.00
62192102006.11.28 10:46buy0.10gbpusd1.94440.00001.94842006.11.28 15:301.94700.000.000.0026.00
62196782006.11.28 11:02buy0.20gbpusd1.94280.00001.94682006.11.28 15:301.94680.000.000.0080.00
62216932006.11.28 12:59sell0.40usdjpy116.360.00115.962006.11.28 20:37115.960.000.000.00137.99
62240022006.11.28 15:30buy0.10usdchf1.20620.00001.21022006.11.28 17:111.20710.000.000.007.46
62240092006.11.28 15:30buy0.10gbpusd1.94770.00001.95172006.11.28 20:161.95170.000.000.0040.00
62241902006.11.28 15:34sell0.80eurusd1.31690.00001.31292006.11.29 11:131.31630.000.001.2048.00
62242392006.11.28 15:34buy0.20usdchf1.20451.20711.21512006.11.28 17:111.20710.000.000.0043.08
62273982006.11.28 17:12buy0.10usdchf1.20740.00001.21142006.11.29 11:461.20550.000.000.22-15.76
62285172006.11.28 18:05buy0.20gbpusd1.94621.94951.95752006.11.28 20:171.95220.000.000.00120.00
62306712006.11.28 20:06buy0.20usdchf1.20590.00001.20992006.11.29 11:451.20540.000.000.45-8.30
62310542006.11.28 20:16buy0.40usdchf1.20440.00001.20842006.11.29 11:451.20540.000.000.9033.18
62310762006.11.28 20:16sell1.60eurusd1.31860.00001.31462006.11.29 11:131.31620.000.002.40384.00
62326342006.11.28 21:00buy0.10gbpusd1.95100.00001.95502006.11.29 15:311.94930.000.00-0.27-17.00
62328192006.11.28 21:20sell0.10usdjpy116.030.00115.632006.11.29 02:23115.780.000.00-1.1321.59
62338152006.11.28 22:41buy0.80usdchf1.20281.20531.21332006.11.29 11:451.20530.000.001.80165.93
62338272006.11.28 22:41sell3.20eurusd1.32020.00001.31622006.11.29 11:131.31620.000.004.801 280.00
62350722006.11.29 00:27sell0.20usdjpy116.180.00115.782006.11.29 02:23115.780.000.000.0069.10
62362202006.11.29 02:23sell0.10usdjpy115.740.00115.342006.11.29 16:32115.980.000.000.00-20.69
62407212006.11.29 09:39sell0.20usdjpy115.890.00115.492006.11.29 16:32115.980.000.000.00-15.52
62415202006.11.29 10:04buy0.20gbpusd1.94920.00001.95322006.11.29 15:311.94910.000.000.00-2.00
62417142006.11.29 10:08buy0.40gbpusd1.94771.95001.95802006.11.29 15:301.95000.000.000.0092.00
62419602006.11.29 10:16sell0.40usdjpy116.050.00115.652006.11.29 16:32115.970.000.000.0027.59
62422052006.11.29 10:23sell0.80usdjpy116.210.00115.812006.11.29 16:31115.980.000.000.00158.65
62441492006.11.29 11:47buy0.10usdchf1.20611.20881.21682006.11.29 18:391.20880.000.000.0022.34
62466892006.11.29 14:03sell1.60usdjpy116.370.00115.972006.11.29 16:31115.970.000.000.00551.87
62486132006.11.29 15:31sell0.10gbpusd1.94940.00001.94542006.11.29 18:051.94870.000.000.007.00
62486542006.11.29 15:32sell0.20gbpusd1.95090.00001.94692006.11.29 18:051.94860.000.000.0046.00
62488212006.11.29 15:33sell0.40gbpusd1.95250.00001.94852006.11.29 18:051.94850.000.000.00160.00
62510272006.11.29 16:32buy0.10usdjpy115.98116.33117.132006.11.30 04:04116.330.000.001.6230.09
62532652006.11.29 18:05sell0.10gbpusd1.94850.00001.94452006.11.29 20:241.94450.000.000.0040.00
62553522006.11.29 20:24sell0.10gbpusd1.94410.00001.94012006.11.30 09:361.95260.000.000.12-85.00
62558032006.11.29 20:42sell0.20gbpusd1.94560.00001.94162006.11.30 09:361.95250.000.000.24-138.00
62588082006.11.30 04:05sell0.40gbpusd1.94710.00001.94312006.11.30 09:361.95260.000.000.00-220.00
62600072006.11.30 07:01sell0.80gbpusd1.94870.00001.94472006.11.30 09:361.95240.000.000.00-296.00
62611482006.11.30 08:43sell1.60gbpusd1.95060.00001.94662006.11.30 09:361.95230.000.000.00-272.00
62615642006.11.30 09:03sell3.20gbpusd1.95210.00001.94812006.11.30 09:351.95210.000.000.000.00
62620222006.11.30 09:23sell6.40gbpusd1.95510.00001.95112006.11.30 09:351.95190.000.000.002 048.00
  0.00 0.00 13.51 4 858.26
Closed P/L: 4 871.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
62433102006.11.29 11:14sell0.10eurusd1.31620.00001.3122 1.31890.000.000.45-27.00
62540572006.11.29 18:39buy0.10usdchf1.20920.00001.2132 1.20620.000.000.67-24.87
62587422006.11.30 04:04buy0.10usdjpy116.360.00116.76 116.100.000.000.00-22.39
62590442006.11.30 04:14buy0.20usdjpy116.210.00116.61 116.100.000.000.00-18.95
62602782006.11.30 07:31sell0.20eurusd1.31770.00001.3137 1.31890.000.000.00-24.00
62611752006.11.30 08:44buy0.20usdchf1.20760.00001.2116 1.20620.000.000.00-23.21
62619252006.11.30 09:18buy0.40usdjpy116.030.00116.43 116.100.000.000.0024.12
62620592006.11.30 09:23buy0.40usdchf1.20600.00001.2100 1.20620.000.000.006.63
62621222006.11.30 09:23sell0.40eurusd1.31930.00001.3153 1.31890.000.000.0016.00
62626682006.11.30 09:36buy0.10gbpusd1.95280.00001.9568 1.95210.000.000.00-7.00
  0.00 0.00 1.12 -100.67
 Floating P/L: -99.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 871.77 Floating P/L: -99.55 Margin: 629.54
Balance: 14 871.77 Equity: 14 772.22 Free Margin: 14 142.68
 
Details:
Graph
Gross Profit: 7 013.65 Gross Loss: 2 141.88 Total Net Profit: 4 871.77
Profit Factor: 3.27 Expected Payoff: 91.92  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 010.64 (6.36%) Relative Drawdown: 7.97% (885.88)
 
Total Trades: 53 Short Positions (won %): 34 (55.88%) Long Positions (won %): 19 (68.42%)
Profit Trades (% of total): 32 (60.38%) Loss trades (% of total): 21 (39.62%)
Largest profit trade: 2 048.00 loss trade: -296.00
Average profit trade: 219.18 loss trade: -101.99
Maximum consecutive wins ($): 12 (2 208.24) consecutive losses ($): 5 (-1 010.64)
Maximal consecutive profit (count): 2 355.05 (8) consecutive loss (count): -1 010.64 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 3