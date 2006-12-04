Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 8, 10:39
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22905922006.12.04 00:00buy0.01eurusd1.33661.31701.33862006.12.04 06:341.33320.000.000.00-3.40
22908352006.12.04 00:12buy0.02eurusd1.33541.31701.33712006.12.04 06:341.33310.000.000.00-4.60
22914802006.12.04 02:12buy0.03eurusd1.33421.31571.33582006.12.04 06:341.33330.000.000.00-2.70
22915592006.12.04 02:27buy0.05eurusd1.33271.31611.33472006.12.04 06:331.33320.000.000.002.50
22919822006.12.04 05:14buy0.08eurusd1.33121.31611.33322006.12.04 06:331.33320.000.000.0016.00
22921662006.12.04 06:34sell0.01eurusd1.33331.35441.33132006.12.04 08:181.33130.000.000.002.00
22925942006.12.04 08:18sell0.01eurusd1.33091.35201.32892006.12.04 09:021.33040.000.000.000.50
22927002006.12.04 08:32sell0.02eurusd1.33241.35201.33042006.12.04 09:021.33040.000.000.004.00
22929532006.12.04 09:02sell0.01eurusd1.32991.35101.32792006.12.04 14:311.32950.000.000.000.40
22942192006.12.04 11:50sell0.02eurusd1.33151.35111.32952006.12.04 14:311.32950.000.000.004.00
22950632006.12.04 14:31sell0.01eurusd1.32921.35031.32722006.12.05 08:351.33160.000.000.02-2.40
22952982006.12.04 15:07sell0.02eurusd1.33081.35041.32882006.12.05 08:351.33160.000.000.04-1.60
22960222006.12.04 16:46sell0.03eurusd1.33231.35041.33032006.12.05 08:351.33170.000.000.061.80
22970652006.12.04 22:48sell0.05eurusd1.33381.35041.33182006.12.05 08:351.33180.000.000.1010.00
22990502006.12.05 08:35sell0.01eurusd1.33101.35211.32902006.12.05 10:341.33060.000.000.000.40
22998142006.12.05 10:02sell0.02eurusd1.33251.35211.33052006.12.05 10:341.33050.000.000.004.00
23000182006.12.05 10:35sell0.01eurusd1.33021.35131.32822006.12.05 14:481.33430.000.000.00-4.10
23002992006.12.05 11:18sell0.02eurusd1.33151.35131.32972006.12.05 14:471.33390.000.000.00-4.80
23007352006.12.05 12:23sell0.03eurusd1.33301.35111.33102006.12.05 14:471.33410.000.000.00-3.30
23012532006.12.05 14:28sell0.05eurusd1.33451.35111.33252006.12.05 14:471.33410.000.000.002.00
23014312006.12.05 14:31sell0.08eurusd1.33601.35111.33402006.12.05 14:471.33400.000.000.0016.00
23016762006.12.05 14:48buy0.01eurusd1.33381.31271.33582006.12.05 15:511.33420.000.000.000.40
23018472006.12.05 15:03buy0.02eurusd1.33221.31261.33422006.12.05 15:511.33420.000.000.004.00
23022322006.12.05 15:51buy0.01eurusd1.33441.31331.33642006.12.05 17:101.33170.000.000.00-2.70
23022922006.12.05 16:00buy0.02eurusd1.33281.31321.33482006.12.05 17:101.33170.000.000.00-2.20
23023552006.12.05 16:00buy0.03eurusd1.33121.31311.33322006.12.05 17:101.33150.000.000.000.90
23026382006.12.05 16:13buy0.05eurusd1.32961.31301.33162006.12.05 17:101.33160.000.000.0010.00
23032502006.12.05 17:10sell0.01eurusd1.33171.35281.32972006.12.06 00:371.33160.000.000.020.10
23040052006.12.05 20:24sell0.02eurusd1.33291.35291.33132006.12.06 00:371.33130.000.000.043.20
23046112006.12.06 00:37sell0.01eurusd1.33121.35231.32922006.12.06 08:251.33240.000.000.00-1.20
23053992006.12.06 05:46sell0.02eurusd1.33271.34631.33072006.12.06 08:251.33220.000.000.001.00
23056542006.12.06 07:28sell0.04eurusd1.33421.34631.33222006.12.06 08:251.33220.000.000.008.00
23058142006.12.06 08:26buy0.01eurusd1.33211.31701.33412006.12.06 15:131.32750.000.000.00-4.60
23062222006.12.06 09:17buy0.02eurusd1.33061.31701.33262006.12.06 15:131.32710.000.000.00-7.00
23066132006.12.06 10:16buy0.04eurusd1.32911.31701.33112006.12.06 15:131.32750.000.000.00-6.40
23066972006.12.06 10:18buy0.08eurusd1.32761.31701.32962006.12.06 15:131.32740.000.000.00-1.60
23083042006.12.06 14:17buy0.16eurusd1.32641.31681.32792006.12.06 15:131.32790.000.000.0024.00
23088182006.12.06 15:13sell0.01eurusd1.32711.34221.32512006.12.06 19:091.32960.000.000.00-2.50
23089792006.12.06 15:36sell0.02eurusd1.32861.34221.32662006.12.06 19:091.32970.000.000.00-2.20
23092262006.12.06 16:05sell0.04eurusd1.33011.34221.32812006.12.06 19:091.32990.000.000.000.80
23095302006.12.06 16:44sell0.08eurusd1.33151.34231.32972006.12.06 19:091.32970.000.000.0014.40
23101822006.12.06 19:09buy0.01eurusd1.32981.31471.33182006.12.07 05:581.33030.000.00-0.120.50
23104432006.12.06 20:28buy0.02eurusd1.32831.31471.33032006.12.07 05:581.33030.000.00-0.244.00
23118362006.12.07 05:58buy0.01eurusd1.33061.31551.33262006.12.07 08:341.33260.000.000.002.00
23123762006.12.07 08:34buy0.01eurusd1.33301.31791.33502006.12.07 14:361.33060.000.000.00-2.40
23125942006.12.07 09:14buy0.02eurusd1.33151.31791.33352006.12.07 14:361.33050.000.000.00-2.00
23131882006.12.07 11:14buy0.04eurusd1.33011.31771.33182006.12.07 14:361.33040.000.000.001.20
23136172006.12.07 12:08buy0.08eurusd1.32861.31801.33062006.12.07 14:361.33060.000.000.0016.00
23146942006.12.07 14:36sell0.01eurusd1.33051.34561.32852006.12.07 14:411.32990.000.000.000.60
23147552006.12.07 14:36sell0.02eurusd1.33211.34571.33012006.12.07 14:411.33010.000.000.004.00
23149262006.12.07 14:41sell0.01eurusd1.32951.34461.32752006.12.08 08:381.32750.000.000.022.00
23188792006.12.08 08:38sell0.01eurusd1.32711.34221.32512006.12.08 10:381.32910.000.000.00-2.00
23191712006.12.08 10:06sell0.02eurusd1.32861.34221.32662006.12.08 10:381.32900.000.000.00-0.80
22905932006.12.04 00:00buy0.01gbpusd1.98391.96431.98592006.12.04 06:321.98000.000.000.00-2.73
22907742006.12.04 00:07buy0.02gbpusd1.98241.96431.98442006.12.04 06:321.97990.000.000.00-3.50
22911982006.12.04 01:01buy0.04gbpusd1.98081.96421.98282006.12.04 06:321.97960.000.000.00-3.36
22915152006.12.04 02:17buy0.05gbpusd1.97911.96251.98112006.12.04 06:321.97950.000.000.001.40
22918032006.12.04 04:21buy0.08gbpusd1.97761.96251.97962006.12.04 06:321.97960.000.000.0011.20
22921392006.12.04 06:32sell0.01gbpusd1.98002.00111.97802006.12.04 07:121.97950.000.000.000.35
22921892006.12.04 06:38sell0.02gbpusd1.98152.00111.97952006.12.04 07:121.97950.000.000.002.80
22922942006.12.04 07:12sell0.01gbpusd1.97922.00031.97722006.12.04 08:511.97720.000.000.001.40
22928432006.12.04 08:51sell0.01gbpusd1.97671.99781.97472006.12.04 09:081.97610.000.000.000.42
22929242006.12.04 09:01sell0.02gbpusd1.97821.99781.97622006.12.04 09:081.97620.000.000.002.80
22930202006.12.04 09:08sell0.01gbpusd1.97571.99681.97372006.12.04 09:231.97370.000.000.001.40
22931842006.12.04 09:23sell0.01gbpusd1.97331.99441.97132006.12.04 10:061.97750.000.000.00-2.94
22933242006.12.04 09:39sell0.02gbpusd1.97491.99451.97292006.12.04 10:061.97780.000.000.00-4.06
22933632006.12.04 09:43sell0.03gbpusd1.97651.99461.97452006.12.04 10:061.97760.000.000.00-2.31
22934042006.12.04 09:43sell0.05gbpusd1.97801.99461.97602006.12.04 10:061.97750.000.000.001.75
22935022006.12.04 09:59sell0.08gbpusd1.97951.99461.97752006.12.04 10:061.97750.000.000.0011.20
22936182006.12.04 10:06sell0.01gbpusd1.97721.99831.97522006.12.04 10:491.97750.000.000.00-0.21
22937372006.12.04 10:16sell0.02gbpusd1.97911.99871.97712006.12.04 10:491.97710.000.000.002.80
22938262006.12.04 10:49sell0.01gbpusd1.97691.99801.97492006.12.04 14:001.97650.000.000.000.28
22941402006.12.04 11:39sell0.02gbpusd1.97851.99811.97652006.12.04 14:001.97650.000.000.002.80
22947882006.12.04 14:00sell0.01gbpusd1.97611.99721.97412006.12.04 14:321.97410.000.000.001.40
22950792006.12.04 14:32sell0.01gbpusd1.97371.99481.97172006.12.04 15:251.97500.000.000.00-0.91
22952192006.12.04 14:54sell0.02gbpusd1.97521.99481.97322006.12.04 15:251.97490.000.000.000.42
22953002006.12.04 15:07sell0.03gbpusd1.97661.99511.97502006.12.04 15:251.97500.000.000.003.36
22953802006.12.04 15:25sell0.01gbpusd1.97451.99561.97252006.12.05 01:011.98000.000.000.01-3.85
22954232006.12.04 15:32sell0.02gbpusd1.97571.99561.97402006.12.05 01:011.98000.000.000.01-6.02
22956932006.12.04 16:02sell0.03gbpusd1.97721.99531.97522006.12.05 01:011.98030.000.000.02-6.51
22960122006.12.04 16:46sell0.05gbpusd1.97891.99551.97692006.12.05 01:011.97990.000.000.04-3.50
22970562006.12.04 22:47sell0.08gbpusd1.98051.99561.97852006.12.05 01:011.98000.000.000.062.80
22972752006.12.04 23:33sell0.12gbpusd1.98201.99561.98002006.12.05 01:011.98000.000.000.0816.80
22975552006.12.05 01:01buy0.01gbpusd1.98011.95901.98212006.12.05 08:221.97870.000.000.00-0.98
22977442006.12.05 01:23buy0.02gbpusd1.97861.95901.98062006.12.05 08:221.97900.000.000.000.56
22982862006.12.05 04:12buy0.03gbpusd1.97701.95891.97902006.12.05 08:221.97900.000.000.004.20
22989272006.12.05 08:22sell0.01gbpusd1.97892.00001.97692006.12.05 08:351.97690.000.000.001.40
22990362006.12.05 08:35sell0.01gbpusd1.97651.99761.97452006.12.05 09:201.97450.000.000.001.40
22994372006.12.05 09:20sell0.01gbpusd1.97391.99501.97192006.12.05 10:151.97660.000.000.00-1.89
22995302006.12.05 09:28sell0.02gbpusd1.97541.99501.97342006.12.05 10:151.97650.000.000.00-1.54
22996872006.12.05 09:53sell0.03gbpusd1.97691.99501.97492006.12.05 10:151.97670.000.000.000.42
22998182006.12.05 10:02sell0.05gbpusd1.97861.99521.97662006.12.05 10:151.97660.000.000.007.00
22998722006.12.05 10:15sell0.01gbpusd1.97601.99711.97402006.12.05 10:351.97550.000.000.000.35
22999842006.12.05 10:30sell0.02gbpusd1.97761.99721.97562006.12.05 10:341.97560.000.000.002.80
23000162006.12.05 10:35sell0.01gbpusd1.97491.99601.97292006.12.05 12:111.97600.000.000.00-0.77
23001912006.12.05 11:06sell0.02gbpusd1.97651.99611.97452006.12.05 12:111.97600.000.000.000.70
23003162006.12.05 11:19sell0.03gbpusd1.97801.99611.97602006.12.05 12:111.97600.000.000.004.20
23006732006.12.05 12:11sell0.01gbpusd1.97571.99681.97372006.12.05 12:591.97520.000.000.000.35
23007192006.12.05 12:22sell0.02gbpusd1.97721.99681.97522006.12.05 12:591.97520.000.000.002.80
23009012006.12.05 12:59sell0.01gbpusd1.97491.99601.97292006.12.05 14:471.97750.000.000.00-1.82
23010322006.12.05 13:21sell0.02gbpusd1.97651.99611.97452006.12.05 14:471.97750.000.000.00-1.40
23012512006.12.05 14:28sell0.03gbpusd1.97811.99621.97612006.12.05 14:471.97780.000.000.000.63
23014242006.12.05 14:31sell0.05gbpusd1.97961.99621.97762006.12.05 14:471.97760.000.000.007.00
23016422006.12.05 14:47buy0.01gbpusd1.97741.95631.97942006.12.05 15:171.97640.000.000.00-0.70
23017252006.12.05 14:50buy0.02gbpusd1.97591.95631.97792006.12.05 15:171.97640.000.000.000.70
23019182006.12.05 15:09buy0.03gbpusd1.97441.95631.97642006.12.05 15:171.97640.000.000.004.20
23020032006.12.05 15:17buy0.01gbpusd1.97671.95561.97872006.12.05 16:541.97040.000.000.00-4.41
23022982006.12.05 16:00buy0.02gbpusd1.97481.95521.97682006.12.05 16:541.97060.000.000.00-5.88
23023442006.12.05 16:00buy0.03gbpusd1.97331.95521.97532006.12.05 16:541.97040.000.000.00-6.09
23025342006.12.05 16:11buy0.05gbpusd1.97171.95511.97372006.12.05 16:531.97050.000.000.00-4.20
23026232006.12.05 16:12buy0.08gbpusd1.97021.95511.97222006.12.05 16:531.97060.000.000.002.24
23028142006.12.05 16:23buy0.12gbpusd1.96871.95511.97072006.12.05 16:531.97070.000.000.0016.80
23031012006.12.05 16:54sell0.01gbpusd1.97041.99151.96842006.12.05 23:211.97160.000.000.00-0.84
23033092006.12.05 17:15sell0.02gbpusd1.97191.99151.96992006.12.05 23:211.97150.000.000.000.56
23035222006.12.05 17:30sell0.03gbpusd1.97351.99161.97152006.12.05 23:211.97150.000.000.004.20
23044132006.12.05 23:21buy0.01gbpusd1.97191.95081.97392006.12.06 01:331.97390.000.00-0.021.40
23047852006.12.06 01:33buy0.01gbpusd1.97431.95921.97632006.12.06 09:041.97150.000.000.00-1.96
23053312006.12.06 05:07buy0.02gbpusd1.97271.95911.97472006.12.06 09:041.97160.000.000.00-1.54
23059012006.12.06 08:43buy0.04gbpusd1.97101.95891.97302006.12.06 09:041.97150.000.000.001.40
23060202006.12.06 08:58buy0.08gbpusd1.96981.95891.97152006.12.06 09:041.97150.000.000.009.52
23061362006.12.06 09:04sell0.01gbpusd1.97161.98671.96962006.12.06 10:171.96960.000.000.001.40
23066602006.12.06 10:17sell0.01gbpusd1.96931.98441.96732006.12.06 10:301.96730.000.000.001.40
23067972006.12.06 10:30sell0.01gbpusd1.96601.98151.96442006.12.06 10:401.96440.000.000.001.12
23070122006.12.06 10:40sell0.01gbpusd1.96361.97871.96162006.12.06 14:151.96540.000.000.00-1.26
23072092006.12.06 10:56sell0.02gbpusd1.96511.97871.96312006.12.06 14:151.96480.000.000.000.42
23077762006.12.06 12:27sell0.04gbpusd1.96651.97891.96482006.12.06 14:151.96480.000.000.004.76
23082202006.12.06 14:15sell0.01gbpusd1.96501.98011.96302006.12.06 14:181.96300.000.000.001.40
23083212006.12.06 14:18sell0.01gbpusd1.96251.97761.96052006.12.06 19:101.96840.000.000.00-4.13
23084242006.12.06 14:25sell0.02gbpusd1.96401.97761.96202006.12.06 19:101.96830.000.000.00-6.02
23088092006.12.06 15:13sell0.04gbpusd1.96551.97761.96352006.12.06 19:101.96830.000.000.00-7.84
23091602006.12.06 16:04sell0.08gbpusd1.96701.97761.96502006.12.06 19:101.96850.000.000.00-8.40
23093342006.12.06 16:21sell0.16gbpusd1.96861.97771.96662006.12.06 19:101.96820.000.000.004.48
23094832006.12.06 16:40sell0.32gbpusd1.97021.97781.96822006.12.06 19:101.96820.000.000.0044.80
23102082006.12.06 19:10buy0.01gbpusd1.96831.95321.97032006.12.07 01:051.96680.000.00-0.06-1.05
23103952006.12.06 20:08buy0.02gbpusd1.96671.95311.96872006.12.07 01:051.96710.000.00-0.130.56
23110952006.12.07 00:14buy0.04gbpusd1.96501.95291.96702006.12.07 01:051.96700.000.000.005.60
23112462006.12.07 01:05buy0.01gbpusd1.96731.95191.96902006.12.07 05:581.96780.000.000.000.35
23117242006.12.07 05:11buy0.02gbpusd1.96581.95221.96782006.12.07 05:581.96780.000.000.002.80
23118542006.12.07 05:58buy0.01gbpusd1.96801.95291.97002006.12.07 08:121.97000.000.000.001.40
23122212006.12.07 08:12buy0.01gbpusd1.97041.95531.97242006.12.07 13:461.96730.000.000.00-2.17
23125862006.12.07 09:12buy0.02gbpusd1.96881.95521.97082006.12.07 13:461.96730.000.000.00-2.10
23135952006.12.07 12:06buy0.04gbpusd1.96721.95511.96922006.12.07 13:461.96730.000.000.000.28
23138642006.12.07 13:07buy0.08gbpusd1.96571.95511.96772006.12.07 13:461.96770.000.000.0011.20
23140692006.12.07 13:46sell0.01gbpusd1.96721.98231.96522006.12.07 14:301.96520.000.000.001.40
23145962006.12.07 14:30sell0.01gbpusd1.96481.97991.96282006.12.07 14:411.96550.000.000.00-0.49
23146702006.12.07 14:36sell0.02gbpusd1.96641.98001.96442006.12.07 14:411.96580.000.000.000.84
23147352006.12.07 14:36sell0.04gbpusd1.96791.98001.96592006.12.07 14:411.96590.000.000.005.60
23149212006.12.07 14:41sell0.01gbpusd1.96501.98011.96302006.12.07 15:011.96300.000.000.001.40
23152852006.12.07 15:01sell0.01gbpusd1.96261.97771.96062006.12.07 15:361.96520.000.000.00-1.82
23153202006.12.07 15:03sell0.02gbpusd1.96411.97771.96212006.12.07 15:361.96530.000.000.00-1.68
23154792006.12.07 15:17sell0.04gbpusd1.96561.97771.96362006.12.07 15:361.96500.000.000.001.68
23155562006.12.07 15:21sell0.08gbpusd1.96711.97771.96512006.12.07 15:361.96510.000.000.0011.20
23156532006.12.07 15:36sell0.01gbpusd1.96461.97971.96262006.12.07 17:461.96260.000.000.001.40
23164732006.12.07 17:46sell0.01gbpusd1.96221.97731.96022006.12.08 00:101.96170.000.000.010.35
23168152006.12.07 18:37sell0.02gbpusd1.96371.97731.96172006.12.08 00:101.96170.000.000.012.80
23177632006.12.08 00:10buy0.01gbpusd1.96161.94651.96362006.12.08 03:211.96360.000.000.001.40
23181852006.12.08 03:21buy0.01gbpusd1.96401.94891.96602006.12.08 10:371.96170.000.000.00-1.61
23185202006.12.08 06:19buy0.02gbpusd1.96251.94891.96452006.12.08 10:381.96170.000.000.00-1.12
23188552006.12.08 08:35buy0.04gbpusd1.96141.94881.96292006.12.08 10:381.96160.000.000.000.56
22906242006.12.04 00:00sell0.01usdchf1.19091.21051.18892006.12.04 15:091.19720.000.000.00-5.26
22914872006.12.04 02:13sell0.02usdchf1.19261.21221.19062006.12.04 15:091.19730.000.000.00-7.85
22918472006.12.04 04:41sell0.03usdchf1.19421.21231.19222006.12.04 15:081.19720.000.000.00-7.52
22928342006.12.04 08:50sell0.05usdchf1.19571.21231.19372006.12.04 15:071.19700.000.000.00-5.43
22930762006.12.04 09:09sell0.08usdchf1.19731.21241.19532006.12.04 15:071.19680.000.000.003.34
22950942006.12.04 14:33sell0.12usdchf1.19881.21241.19682006.12.04 15:071.19680.000.000.0020.05
22953132006.12.04 15:09buy0.01usdchf1.19731.17621.19932006.12.05 11:001.19620.000.000.03-0.92
22959402006.12.04 16:43buy0.02usdchf1.19581.17621.19782006.12.05 10:591.19630.000.000.070.84
22962602006.12.04 17:32buy0.03usdchf1.19431.17621.19632006.12.05 10:591.19630.000.000.105.02
23001272006.12.05 11:00buy0.01usdchf1.19681.17571.19882006.12.05 14:481.19100.000.000.00-4.87
23001872006.12.05 11:05buy0.02usdchf1.19531.17571.19732006.12.05 14:481.19090.000.000.00-7.39
23007162006.12.05 12:22buy0.03usdchf1.19371.17561.19572006.12.05 14:481.19100.000.000.00-6.80
23011222006.12.05 14:09buy0.05usdchf1.19201.17541.19402006.12.05 14:481.19110.000.000.00-3.78
23012502006.12.05 14:28buy0.08usdchf1.19051.17541.19252006.12.05 14:481.19100.000.000.003.36
23013712006.12.05 14:30buy0.12usdchf1.18891.17531.19092006.12.05 14:471.19090.000.000.0020.15
23016912006.12.05 14:48sell0.01usdchf1.19091.21201.18892006.12.05 15:511.19060.000.000.000.25
23018782006.12.05 15:05sell0.02usdchf1.19261.21221.19062006.12.05 15:511.19060.000.000.003.36
23022312006.12.05 15:51sell0.01usdchf1.18981.21091.18782006.12.05 16:581.19260.000.000.00-2.35
23023342006.12.05 16:00sell0.02usdchf1.19231.21191.19032006.12.05 16:581.19260.000.000.00-0.50
23028242006.12.05 16:23sell0.03usdchf1.19461.21271.19262006.12.05 16:581.19260.000.000.005.03
23031392006.12.05 16:59sell0.01usdchf1.19211.21321.19012006.12.06 11:111.19720.000.00-0.07-4.26
23062272006.12.06 09:17sell0.02usdchf1.19371.20731.19172006.12.06 11:111.19730.000.000.00-6.01
23066372006.12.06 10:16sell0.04usdchf1.19521.20731.19322006.12.06 11:101.19720.000.000.00-6.68
23069182006.12.06 10:38sell0.08usdchf1.19681.20741.19482006.12.06 11:091.19620.000.000.004.01
23070192006.12.06 10:40sell0.16usdchf1.19841.20751.19642006.12.06 11:091.19640.000.000.0026.76
23073332006.12.06 11:11buy0.01usdchf1.19731.18221.19932006.12.06 14:171.19780.000.000.000.42
23076142006.12.06 11:55buy0.02usdchf1.19581.18221.19782006.12.06 14:171.19780.000.000.003.34
23083072006.12.06 14:17buy0.01usdchf1.19831.18321.20032006.12.06 18:471.19380.000.000.00-3.77
23087812006.12.06 15:12buy0.02usdchf1.19671.18311.19872006.12.06 18:461.19380.000.000.00-4.86
23090562006.12.06 15:53buy0.04usdchf1.19521.18311.19722006.12.06 18:451.19390.000.000.00-4.36
23093272006.12.06 16:21buy0.08usdchf1.19361.18301.19562006.12.06 18:441.19410.000.000.003.35
23095452006.12.06 16:44buy0.16usdchf1.19211.18301.19412006.12.06 18:441.19410.000.000.0026.80
23100572006.12.06 18:47sell0.01usdchf1.19391.20901.19192006.12.07 08:271.19340.000.00-0.200.42
23104012006.12.06 20:10sell0.02usdchf1.19541.20901.19342006.12.07 08:271.19340.000.00-0.403.35
23122962006.12.07 08:27sell0.01usdchf1.19281.20791.19082006.12.07 14:361.19240.000.000.000.34
23131852006.12.07 11:14sell0.02usdchf1.19441.20801.19242006.12.07 14:361.19240.000.000.003.35
23147422006.12.07 14:36sell0.01usdchf1.19181.20691.18982006.12.08 10:381.19580.000.00-0.07-3.35
23149132006.12.07 14:41sell0.02usdchf1.19341.20701.19142006.12.08 10:381.19590.000.00-0.13-4.18
23149612006.12.07 14:42sell0.04usdchf1.19491.20701.19292006.12.08 10:381.19590.000.00-0.27-3.34
23188442006.12.08 08:33sell0.08usdchf1.19641.20721.19462006.12.08 10:381.19590.000.000.003.34
22905872006.12.04 00:00sell0.01usdjpy115.10117.06114.902006.12.04 12:08115.510.000.000.00-3.55
22907782006.12.04 00:07sell0.02usdjpy115.25117.06115.052006.12.04 12:08115.530.000.000.00-4.85
22915482006.12.04 02:25sell0.03usdjpy115.40117.21115.202006.12.04 12:08115.510.000.000.00-2.86
22915932006.12.04 02:36sell0.05usdjpy115.56117.22115.362006.12.04 12:08115.530.000.000.001.30
22919462006.12.04 05:06sell0.08usdjpy115.72117.23115.522006.12.04 12:08115.520.000.000.0013.85
22943652006.12.04 12:08buy0.01usdjpy115.51113.40115.712006.12.04 14:31115.710.000.000.001.73
22950622006.12.04 14:31buy0.01usdjpy115.75113.64115.952006.12.05 10:26114.870.000.000.03-7.66
22952802006.12.04 15:05buy0.02usdjpy115.60113.64115.802006.12.05 10:26114.860.000.000.07-12.89
22956122006.12.04 15:55buy0.03usdjpy115.44113.63115.642006.12.05 10:25114.860.000.000.10-15.15
22970762006.12.04 22:48buy0.05usdjpy115.31113.62115.482006.12.05 10:25114.870.000.000.17-19.15
22988582006.12.05 08:11buy0.08usdjpy115.16113.65115.362006.12.05 10:25114.880.000.000.00-19.50
22991242006.12.05 08:41buy0.12usdjpy115.00113.64115.202006.12.05 10:25114.860.000.000.00-14.63
22995572006.12.05 09:31buy0.18usdjpy114.85113.64115.052006.12.05 10:25114.890.000.000.006.27
22996802006.12.05 09:52buy0.27usdjpy114.69113.63114.892006.12.05 10:25114.890.000.000.0047.00
22999302006.12.05 10:26sell0.01usdjpy114.86116.97114.662006.12.05 11:29114.660.000.000.001.74
23003922006.12.05 11:29sell0.01usdjpy114.62116.73114.422006.12.05 19:15114.930.000.000.00-2.70
23017582006.12.05 14:54sell0.02usdjpy114.78116.74114.582006.12.05 19:15114.920.000.000.00-2.44
23025402006.12.05 16:11sell0.03usdjpy114.93116.74114.732006.12.05 19:15114.910.000.000.000.52
23029242006.12.05 16:30sell0.05usdjpy115.09116.75114.892006.12.05 19:14114.890.000.000.008.70
23038802006.12.05 19:16buy0.01usdjpy114.93112.80115.112006.12.06 09:01114.840.000.000.03-0.78
23053972006.12.06 05:45buy0.02usdjpy114.78113.42114.982006.12.06 09:01114.830.000.000.000.87
23055142006.12.06 06:33buy0.04usdjpy114.65113.42114.832006.12.06 09:01114.830.000.000.006.27
23060682006.12.06 09:01sell0.01usdjpy114.83116.34114.632006.12.06 12:34114.930.000.000.00-0.87
23070162006.12.06 10:40sell0.02usdjpy114.98116.34114.782006.12.06 12:34114.940.000.000.000.70
23077332006.12.06 12:15sell0.04usdjpy115.14116.35114.942006.12.06 12:34114.940.000.000.006.96
23078192006.12.06 12:34buy0.01usdjpy114.94113.43115.142006.12.06 14:16115.140.000.000.001.74
23082562006.12.06 14:16buy0.01usdjpy115.18113.67115.382006.12.06 17:57115.060.000.000.00-1.04
23091672006.12.06 16:04buy0.02usdjpy115.04113.66115.222006.12.06 17:57115.080.000.000.000.70
23095072006.12.06 16:42buy0.04usdjpy114.88113.67115.082006.12.06 17:57115.080.000.000.006.95
23098932006.12.06 17:57buy0.01usdjpy115.11113.60115.312006.12.06 23:43115.310.000.000.001.73
23109592006.12.06 23:43buy0.01usdjpy115.33113.82115.532006.12.07 13:10115.040.000.000.10-2.52
23113222006.12.07 01:35buy0.02usdjpy115.17113.81115.372006.12.07 13:10115.050.000.000.00-2.09
23117872006.12.07 05:39buy0.04usdjpy115.02113.81115.222006.12.07 13:10115.050.000.000.001.04
23123442006.12.07 08:32buy0.08usdjpy114.86113.80115.062006.12.07 13:10115.060.000.000.0013.91
23139082006.12.07 13:10buy0.01usdjpy115.09113.58115.292006.12.07 14:41115.120.000.000.000.26
23147712006.12.07 14:37buy0.02usdjpy114.94113.58115.142006.12.07 14:41115.140.000.000.003.47
23149382006.12.07 14:41buy0.01usdjpy115.18113.64115.352006.12.07 20:32115.230.000.000.000.43
23155312006.12.07 15:18buy0.02usdjpy115.03113.67115.232006.12.07 20:32115.230.000.000.003.47
23171412006.12.07 20:32buy0.01usdjpy115.27113.76115.472006.12.08 10:37115.330.000.000.030.52
  0.00 0.00 -0.44 294.25
Closed P/L: 293.81
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
No transactions
  0.00 0.00 0.00 0.00
 Floating P/L: 0.00
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 293.81 Floating P/L: 0.00 Margin: 0.00
Balance: 6 840.08 Equity: 6 840.08 Free Margin: 6 840.08
 
Details:
Graph
Gross Profit: 678.01 Gross Loss: 384.20 Total Net Profit: 293.81
Profit Factor: 1.76 Expected Payoff: 1.23  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 88.61 (1.33%) Relative Drawdown: 1.33% (88.61)
 
Total Trades: 238 Short Positions (won %): 137 (62.77%) Long Positions (won %): 101 (55.45%)
Profit Trades (% of total): 142 (59.66%) Loss trades (% of total): 96 (40.34%)
Largest profit trade: 47.00 loss trade: -19.50
Average profit trade: 4.77 loss trade: -4.00
Maximum consecutive wins ($): 11 (28.62) consecutive losses ($): 6 (-88.61)
Maximal consecutive profit (count): 53.27 (2) consecutive loss (count): -88.61 (6)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2