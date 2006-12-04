|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 7, 14:52
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2290592
|2006.12.04 00:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3366
|1.3170
|1.3386
|2006.12.04 06:34
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|2290835
|2006.12.04 00:12
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3354
|1.3170
|1.3371
|2006.12.04 06:34
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|2291480
|2006.12.04 02:12
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3342
|1.3157
|1.3358
|2006.12.04 06:34
|1.3333
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|2291559
|2006.12.04 02:27
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3327
|1.3161
|1.3347
|2006.12.04 06:33
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|2291982
|2006.12.04 05:14
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3312
|1.3161
|1.3332
|2006.12.04 06:33
|1.3332
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2292166
|2006.12.04 06:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3333
|1.3544
|1.3313
|2006.12.04 08:18
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2292594
|2006.12.04 08:18
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3309
|1.3520
|1.3289
|2006.12.04 09:02
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2292700
|2006.12.04 08:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3324
|1.3520
|1.3304
|2006.12.04 09:02
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2292953
|2006.12.04 09:02
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3299
|1.3510
|1.3279
|2006.12.04 14:31
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2294219
|2006.12.04 11:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3315
|1.3511
|1.3295
|2006.12.04 14:31
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2295063
|2006.12.04 14:31
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3292
|1.3503
|1.3272
|2006.12.05 08:35
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.40
|2295298
|2006.12.04 15:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3308
|1.3504
|1.3288
|2006.12.05 08:35
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.04
|-1.60
|2296022
|2006.12.04 16:46
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3323
|1.3504
|1.3303
|2006.12.05 08:35
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.06
|1.80
|2297065
|2006.12.04 22:48
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3338
|1.3504
|1.3318
|2006.12.05 08:35
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.10
|10.00
|2299050
|2006.12.05 08:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3310
|1.3521
|1.3290
|2006.12.05 10:34
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2299814
|2006.12.05 10:02
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3325
|1.3521
|1.3305
|2006.12.05 10:34
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2300018
|2006.12.05 10:35
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3302
|1.3513
|1.3282
|2006.12.05 14:48
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.10
|2300299
|2006.12.05 11:18
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3315
|1.3513
|1.3297
|2006.12.05 14:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|2300735
|2006.12.05 12:23
|sell
|0.03
|eurusd
|1.3330
|1.3511
|1.3310
|2006.12.05 14:47
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|2301253
|2006.12.05 14:28
|sell
|0.05
|eurusd
|1.3345
|1.3511
|1.3325
|2006.12.05 14:47
|1.3341
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2301431
|2006.12.05 14:31
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3360
|1.3511
|1.3340
|2006.12.05 14:47
|1.3340
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2301676
|2006.12.05 14:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3338
|1.3127
|1.3358
|2006.12.05 15:51
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2301847
|2006.12.05 15:03
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3322
|1.3126
|1.3342
|2006.12.05 15:51
|1.3342
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2302232
|2006.12.05 15:51
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3344
|1.3133
|1.3364
|2006.12.05 17:10
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|2302292
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3328
|1.3132
|1.3348
|2006.12.05 17:10
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2302355
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.03
|eurusd
|1.3312
|1.3131
|1.3332
|2006.12.05 17:10
|1.3315
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|2302638
|2006.12.05 16:13
|buy
|0.05
|eurusd
|1.3296
|1.3130
|1.3316
|2006.12.05 17:10
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|2303250
|2006.12.05 17:10
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3317
|1.3528
|1.3297
|2006.12.06 00:37
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.02
|0.10
|2304005
|2006.12.05 20:24
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3329
|1.3529
|1.3313
|2006.12.06 00:37
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.04
|3.20
|2304611
|2006.12.06 00:37
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3312
|1.3523
|1.3292
|2006.12.06 08:25
|1.3324
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|2305399
|2006.12.06 05:46
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3327
|1.3463
|1.3307
|2006.12.06 08:25
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2305654
|2006.12.06 07:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3342
|1.3463
|1.3322
|2006.12.06 08:25
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2305814
|2006.12.06 08:26
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3321
|1.3170
|1.3341
|2006.12.06 15:13
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.60
|2306222
|2006.12.06 09:17
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3306
|1.3170
|1.3326
|2006.12.06 15:13
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2306613
|2006.12.06 10:16
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3291
|1.3170
|1.3311
|2006.12.06 15:13
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|2306697
|2006.12.06 10:18
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3276
|1.3170
|1.3296
|2006.12.06 15:13
|1.3274
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2308304
|2006.12.06 14:17
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3264
|1.3168
|1.3279
|2006.12.06 15:13
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|2308818
|2006.12.06 15:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3271
|1.3422
|1.3251
|2006.12.06 19:09
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|2308979
|2006.12.06 15:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3286
|1.3422
|1.3266
|2006.12.06 19:09
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|2309226
|2006.12.06 16:05
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3301
|1.3422
|1.3281
|2006.12.06 19:09
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|2309530
|2006.12.06 16:44
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3315
|1.3423
|1.3297
|2006.12.06 19:09
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|14.40
|2310182
|2006.12.06 19:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3298
|1.3147
|1.3318
|2006.12.07 05:58
|1.3303
|0.00
|0.00
|-0.12
|0.50
|2310443
|2006.12.06 20:28
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3283
|1.3147
|1.3303
|2006.12.07 05:58
|1.3303
|0.00
|0.00
|-0.24
|4.00
|2311836
|2006.12.07 05:58
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3306
|1.3155
|1.3326
|2006.12.07 08:34
|1.3326
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2312376
|2006.12.07 08:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3330
|1.3179
|1.3350
|2006.12.07 14:36
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|2312594
|2006.12.07 09:14
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3315
|1.3179
|1.3335
|2006.12.07 14:36
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|2313188
|2006.12.07 11:14
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3301
|1.3177
|1.3318
|2006.12.07 14:36
|1.3304
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|2313617
|2006.12.07 12:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3286
|1.3180
|1.3306
|2006.12.07 14:36
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|2314694
|2006.12.07 14:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3305
|1.3456
|1.3285
|2006.12.07 14:41
|1.3299
|0.00
|0.00
|0.00
|0.60
|2314755
|2006.12.07 14:36
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3321
|1.3457
|1.3301
|2006.12.07 14:41
|1.3301
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2290593
|2006.12.04 00:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9839
|1.9643
|1.9859
|2006.12.04 06:32
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.73
|2290774
|2006.12.04 00:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9824
|1.9643
|1.9844
|2006.12.04 06:32
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|2291198
|2006.12.04 01:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9808
|1.9642
|1.9828
|2006.12.04 06:32
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|2291515
|2006.12.04 02:17
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9791
|1.9625
|1.9811
|2006.12.04 06:32
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2291803
|2006.12.04 04:21
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9776
|1.9625
|1.9796
|2006.12.04 06:32
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2292139
|2006.12.04 06:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9800
|2.0011
|1.9780
|2006.12.04 07:12
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2292189
|2006.12.04 06:38
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9815
|2.0011
|1.9795
|2006.12.04 07:12
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2292294
|2006.12.04 07:12
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9792
|2.0003
|1.9772
|2006.12.04 08:51
|1.9772
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2292843
|2006.12.04 08:51
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|1.9978
|1.9747
|2006.12.04 09:08
|1.9761
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2292924
|2006.12.04 09:01
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9782
|1.9978
|1.9762
|2006.12.04 09:08
|1.9762
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2293020
|2006.12.04 09:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|1.9968
|1.9737
|2006.12.04 09:23
|1.9737
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2293184
|2006.12.04 09:23
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9733
|1.9944
|1.9713
|2006.12.04 10:06
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.94
|2293324
|2006.12.04 09:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9749
|1.9945
|1.9729
|2006.12.04 10:06
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.06
|2293363
|2006.12.04 09:43
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9765
|1.9946
|1.9745
|2006.12.04 10:06
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|2293404
|2006.12.04 09:43
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9780
|1.9946
|1.9760
|2006.12.04 10:06
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|2293502
|2006.12.04 09:59
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9795
|1.9946
|1.9775
|2006.12.04 10:06
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2293618
|2006.12.04 10:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9772
|1.9983
|1.9752
|2006.12.04 10:49
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.21
|2293737
|2006.12.04 10:16
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9791
|1.9987
|1.9771
|2006.12.04 10:49
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2293826
|2006.12.04 10:49
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9769
|1.9980
|1.9749
|2006.12.04 14:00
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2294140
|2006.12.04 11:39
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9785
|1.9981
|1.9765
|2006.12.04 14:00
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2294788
|2006.12.04 14:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9761
|1.9972
|1.9741
|2006.12.04 14:32
|1.9741
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2295079
|2006.12.04 14:32
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9737
|1.9948
|1.9717
|2006.12.04 15:25
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2295219
|2006.12.04 14:54
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9752
|1.9948
|1.9732
|2006.12.04 15:25
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2295300
|2006.12.04 15:07
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9766
|1.9951
|1.9750
|2006.12.04 15:25
|1.9750
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|2295380
|2006.12.04 15:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9745
|1.9956
|1.9725
|2006.12.05 01:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.01
|-3.85
|2295423
|2006.12.04 15:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9757
|1.9956
|1.9740
|2006.12.05 01:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.01
|-6.02
|2295693
|2006.12.04 16:02
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9772
|1.9953
|1.9752
|2006.12.05 01:01
|1.9803
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.51
|2296012
|2006.12.04 16:46
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9789
|1.9955
|1.9769
|2006.12.05 01:01
|1.9799
|0.00
|0.00
|0.04
|-3.50
|2297056
|2006.12.04 22:47
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9805
|1.9956
|1.9785
|2006.12.05 01:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.06
|2.80
|2297275
|2006.12.04 23:33
|sell
|0.12
|gbpusd
|1.9820
|1.9956
|1.9800
|2006.12.05 01:01
|1.9800
|0.00
|0.00
|0.08
|16.80
|2297555
|2006.12.05 01:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9801
|1.9590
|1.9821
|2006.12.05 08:22
|1.9787
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|2297744
|2006.12.05 01:23
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9786
|1.9590
|1.9806
|2006.12.05 08:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|2298286
|2006.12.05 04:12
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9770
|1.9589
|1.9790
|2006.12.05 08:22
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|2298927
|2006.12.05 08:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9789
|2.0000
|1.9769
|2006.12.05 08:35
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2299036
|2006.12.05 08:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9765
|1.9976
|1.9745
|2006.12.05 09:20
|1.9745
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2299437
|2006.12.05 09:20
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9739
|1.9950
|1.9719
|2006.12.05 10:15
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|2299530
|2006.12.05 09:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9754
|1.9950
|1.9734
|2006.12.05 10:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|2299687
|2006.12.05 09:53
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9769
|1.9950
|1.9749
|2006.12.05 10:15
|1.9767
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2299818
|2006.12.05 10:02
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9786
|1.9952
|1.9766
|2006.12.05 10:15
|1.9766
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2299872
|2006.12.05 10:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9760
|1.9971
|1.9740
|2006.12.05 10:35
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2299984
|2006.12.05 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9776
|1.9972
|1.9756
|2006.12.05 10:34
|1.9756
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2300016
|2006.12.05 10:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|1.9960
|1.9729
|2006.12.05 12:11
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.77
|2300191
|2006.12.05 11:06
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|1.9961
|1.9745
|2006.12.05 12:11
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2300316
|2006.12.05 11:19
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9780
|1.9961
|1.9760
|2006.12.05 12:11
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|2300673
|2006.12.05 12:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9757
|1.9968
|1.9737
|2006.12.05 12:59
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2300719
|2006.12.05 12:22
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9772
|1.9968
|1.9752
|2006.12.05 12:59
|1.9752
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2300901
|2006.12.05 12:59
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9749
|1.9960
|1.9729
|2006.12.05 14:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.82
|2301032
|2006.12.05 13:21
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9765
|1.9961
|1.9745
|2006.12.05 14:47
|1.9775
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|2301251
|2006.12.05 14:28
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9781
|1.9962
|1.9761
|2006.12.05 14:47
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|2301424
|2006.12.05 14:31
|sell
|0.05
|gbpusd
|1.9796
|1.9962
|1.9776
|2006.12.05 14:47
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|7.00
|2301642
|2006.12.05 14:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9774
|1.9563
|1.9794
|2006.12.05 15:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2301725
|2006.12.05 14:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9759
|1.9563
|1.9779
|2006.12.05 15:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2301918
|2006.12.05 15:09
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9744
|1.9563
|1.9764
|2006.12.05 15:17
|1.9764
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|2302003
|2006.12.05 15:17
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9767
|1.9556
|1.9787
|2006.12.05 16:54
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.41
|2302298
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9748
|1.9552
|1.9768
|2006.12.05 16:54
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.88
|2302344
|2006.12.05 16:00
|buy
|0.03
|gbpusd
|1.9733
|1.9552
|1.9753
|2006.12.05 16:54
|1.9704
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.09
|2302534
|2006.12.05 16:11
|buy
|0.05
|gbpusd
|1.9717
|1.9551
|1.9737
|2006.12.05 16:53
|1.9705
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|2302623
|2006.12.05 16:12
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9702
|1.9551
|1.9722
|2006.12.05 16:53
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|2302814
|2006.12.05 16:23
|buy
|0.12
|gbpusd
|1.9687
|1.9551
|1.9707
|2006.12.05 16:53
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|2303101
|2006.12.05 16:54
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9704
|1.9915
|1.9684
|2006.12.05 23:21
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|2303309
|2006.12.05 17:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9719
|1.9915
|1.9699
|2006.12.05 23:21
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|0.56
|2303522
|2006.12.05 17:30
|sell
|0.03
|gbpusd
|1.9735
|1.9916
|1.9715
|2006.12.05 23:21
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|2304413
|2006.12.05 23:21
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9719
|1.9508
|1.9739
|2006.12.06 01:33
|1.9739
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.40
|2304785
|2006.12.06 01:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9743
|1.9592
|1.9763
|2006.12.06 09:04
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|2305331
|2006.12.06 05:07
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9727
|1.9591
|1.9747
|2006.12.06 09:04
|1.9716
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|2305901
|2006.12.06 08:43
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9710
|1.9589
|1.9730
|2006.12.06 09:04
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2306020
|2006.12.06 08:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9698
|1.9589
|1.9715
|2006.12.06 09:04
|1.9715
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|2306136
|2006.12.06 09:04
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9716
|1.9867
|1.9696
|2006.12.06 10:17
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2306660
|2006.12.06 10:17
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9693
|1.9844
|1.9673
|2006.12.06 10:30
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2306797
|2006.12.06 10:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|1.9815
|1.9644
|2006.12.06 10:40
|1.9644
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2307012
|2006.12.06 10:40
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|1.9787
|1.9616
|2006.12.06 14:15
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.26
|2307209
|2006.12.06 10:56
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9651
|1.9787
|1.9631
|2006.12.06 14:15
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2307776
|2006.12.06 12:27
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9665
|1.9789
|1.9648
|2006.12.06 14:15
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|4.76
|2308220
|2006.12.06 14:15
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9650
|1.9801
|1.9630
|2006.12.06 14:18
|1.9630
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2308321
|2006.12.06 14:18
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9625
|1.9776
|1.9605
|2006.12.06 19:10
|1.9684
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.13
|2308424
|2006.12.06 14:25
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9640
|1.9776
|1.9620
|2006.12.06 19:10
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.02
|2308809
|2006.12.06 15:13
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9655
|1.9776
|1.9635
|2006.12.06 19:10
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|2309160
|2006.12.06 16:04
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9670
|1.9776
|1.9650
|2006.12.06 19:10
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.40
|2309334
|2006.12.06 16:21
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9686
|1.9777
|1.9666
|2006.12.06 19:10
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|4.48
|2309483
|2006.12.06 16:40
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9702
|1.9778
|1.9682
|2006.12.06 19:10
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|2310208
|2006.12.06 19:10
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9683
|1.9532
|1.9703
|2006.12.07 01:05
|1.9668
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.05
|2310395
|2006.12.06 20:08
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9667
|1.9531
|1.9687
|2006.12.07 01:05
|1.9671
|0.00
|0.00
|-0.13
|0.56
|2311095
|2006.12.07 00:14
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9650
|1.9529
|1.9670
|2006.12.07 01:05
|1.9670
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2311246
|2006.12.07 01:05
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9673
|1.9519
|1.9690
|2006.12.07 05:58
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2311724
|2006.12.07 05:11
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9658
|1.9522
|1.9678
|2006.12.07 05:58
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2311854
|2006.12.07 05:58
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9680
|1.9529
|1.9700
|2006.12.07 08:12
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2312221
|2006.12.07 08:12
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9704
|1.9553
|1.9724
|2006.12.07 13:46
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|2312586
|2006.12.07 09:12
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9688
|1.9552
|1.9708
|2006.12.07 13:46
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|2313595
|2006.12.07 12:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9672
|1.9551
|1.9692
|2006.12.07 13:46
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2313864
|2006.12.07 13:07
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9657
|1.9551
|1.9677
|2006.12.07 13:46
|1.9677
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2314069
|2006.12.07 13:46
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9672
|1.9823
|1.9652
|2006.12.07 14:30
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2314596
|2006.12.07 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9648
|1.9799
|1.9628
|2006.12.07 14:41
|1.9655
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|2314670
|2006.12.07 14:36
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9664
|1.9800
|1.9644
|2006.12.07 14:41
|1.9658
|0.00
|0.00
|0.00
|0.84
|2314735
|2006.12.07 14:36
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9679
|1.9800
|1.9659
|2006.12.07 14:41
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2290624
|2006.12.04 00:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1909
|1.2105
|1.1889
|2006.12.04 15:09
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.26
|2291487
|2006.12.04 02:13
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1926
|1.2122
|1.1906
|2006.12.04 15:09
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.85
|2291847
|2006.12.04 04:41
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1942
|1.2123
|1.1922
|2006.12.04 15:08
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.52
|2292834
|2006.12.04 08:50
|sell
|0.05
|usdchf
|1.1957
|1.2123
|1.1937
|2006.12.04 15:07
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.43
|2293076
|2006.12.04 09:09
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1973
|1.2124
|1.1953
|2006.12.04 15:07
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|2295094
|2006.12.04 14:33
|sell
|0.12
|usdchf
|1.1988
|1.2124
|1.1968
|2006.12.04 15:07
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|20.05
|2295313
|2006.12.04 15:09
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1973
|1.1762
|1.1993
|2006.12.05 11:00
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.92
|2295940
|2006.12.04 16:43
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1958
|1.1762
|1.1978
|2006.12.05 10:59
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.07
|0.84
|2296260
|2006.12.04 17:32
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1943
|1.1762
|1.1963
|2006.12.05 10:59
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.10
|5.02
|2300127
|2006.12.05 11:00
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1968
|1.1757
|1.1988
|2006.12.05 14:48
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.87
|2300187
|2006.12.05 11:05
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1953
|1.1757
|1.1973
|2006.12.05 14:48
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.39
|2300716
|2006.12.05 12:22
|buy
|0.03
|usdchf
|1.1937
|1.1756
|1.1957
|2006.12.05 14:48
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.80
|2301122
|2006.12.05 14:09
|buy
|0.05
|usdchf
|1.1920
|1.1754
|1.1940
|2006.12.05 14:48
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|2301250
|2006.12.05 14:28
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1905
|1.1754
|1.1925
|2006.12.05 14:48
|1.1910
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|2301371
|2006.12.05 14:30
|buy
|0.12
|usdchf
|1.1889
|1.1753
|1.1909
|2006.12.05 14:47
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|20.15
|2301691
|2006.12.05 14:48
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1909
|1.2120
|1.1889
|2006.12.05 15:51
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|2301878
|2006.12.05 15:05
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1926
|1.2122
|1.1906
|2006.12.05 15:51
|1.1906
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|2302231
|2006.12.05 15:51
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1898
|1.2109
|1.1878
|2006.12.05 16:58
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.35
|2302334
|2006.12.05 16:00
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1923
|1.2119
|1.1903
|2006.12.05 16:58
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|2302824
|2006.12.05 16:23
|sell
|0.03
|usdchf
|1.1946
|1.2127
|1.1926
|2006.12.05 16:58
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|5.03
|2303139
|2006.12.05 16:59
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1921
|1.2132
|1.1901
|2006.12.06 11:11
|1.1972
|0.00
|0.00
|-0.07
|-4.26
|2306227
|2006.12.06 09:17
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1937
|1.2073
|1.1917
|2006.12.06 11:11
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.01
|2306637
|2006.12.06 10:16
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1952
|1.2073
|1.1932
|2006.12.06 11:10
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.68
|2306918
|2006.12.06 10:38
|sell
|0.08
|usdchf
|1.1968
|1.2074
|1.1948
|2006.12.06 11:09
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|4.01
|2307019
|2006.12.06 10:40
|sell
|0.16
|usdchf
|1.1984
|1.2075
|1.1964
|2006.12.06 11:09
|1.1964
|0.00
|0.00
|0.00
|26.76
|2307333
|2006.12.06 11:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1973
|1.1822
|1.1993
|2006.12.06 14:17
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2307614
|2006.12.06 11:55
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1958
|1.1822
|1.1978
|2006.12.06 14:17
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|2308307
|2006.12.06 14:17
|buy
|0.01
|usdchf
|1.1983
|1.1832
|1.2003
|2006.12.06 18:47
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.77
|2308781
|2006.12.06 15:12
|buy
|0.02
|usdchf
|1.1967
|1.1831
|1.1987
|2006.12.06 18:46
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.86
|2309056
|2006.12.06 15:53
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1952
|1.1831
|1.1972
|2006.12.06 18:45
|1.1939
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.36
|2309327
|2006.12.06 16:21
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1936
|1.1830
|1.1956
|2006.12.06 18:44
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|2309545
|2006.12.06 16:44
|buy
|0.16
|usdchf
|1.1921
|1.1830
|1.1941
|2006.12.06 18:44
|1.1941
|0.00
|0.00
|0.00
|26.80
|2310057
|2006.12.06 18:47
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1939
|1.2090
|1.1919
|2006.12.07 08:27
|1.1934
|0.00
|0.00
|-0.20
|0.42
|2310401
|2006.12.06 20:10
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1954
|1.2090
|1.1934
|2006.12.07 08:27
|1.1934
|0.00
|0.00
|-0.40
|3.35
|2312296
|2006.12.07 08:27
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1928
|1.2079
|1.1908
|2006.12.07 14:36
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2313185
|2006.12.07 11:14
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1944
|1.2080
|1.1924
|2006.12.07 14:36
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|3.35
|2290587
|2006.12.04 00:00
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.10
|117.06
|114.90
|2006.12.04 12:08
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.55
|2290778
|2006.12.04 00:07
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.25
|117.06
|115.05
|2006.12.04 12:08
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.85
|2291548
|2006.12.04 02:25
|sell
|0.03
|usdjpy
|115.40
|117.21
|115.20
|2006.12.04 12:08
|115.51
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|2291593
|2006.12.04 02:36
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.56
|117.22
|115.36
|2006.12.04 12:08
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|1.30
|2291946
|2006.12.04 05:06
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.72
|117.23
|115.52
|2006.12.04 12:08
|115.52
|0.00
|0.00
|0.00
|13.85
|2294365
|2006.12.04 12:08
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.51
|113.40
|115.71
|2006.12.04 14:31
|115.71
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2295062
|2006.12.04 14:31
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.75
|113.64
|115.95
|2006.12.05 10:26
|114.87
|0.00
|0.00
|0.03
|-7.66
|2295280
|2006.12.04 15:05
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.60
|113.64
|115.80
|2006.12.05 10:26
|114.86
|0.00
|0.00
|0.07
|-12.89
|2295612
|2006.12.04 15:55
|buy
|0.03
|usdjpy
|115.44
|113.63
|115.64
|2006.12.05 10:25
|114.86
|0.00
|0.00
|0.10
|-15.15
|2297076
|2006.12.04 22:48
|buy
|0.05
|usdjpy
|115.31
|113.62
|115.48
|2006.12.05 10:25
|114.87
|0.00
|0.00
|0.17
|-19.15
|2298858
|2006.12.05 08:11
|buy
|0.08
|usdjpy
|115.16
|113.65
|115.36
|2006.12.05 10:25
|114.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.50
|2299124
|2006.12.05 08:41
|buy
|0.12
|usdjpy
|115.00
|113.64
|115.20
|2006.12.05 10:25
|114.86
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.63
|2299557
|2006.12.05 09:31
|buy
|0.18
|usdjpy
|114.85
|113.64
|115.05
|2006.12.05 10:25
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|2299680
|2006.12.05 09:52
|buy
|0.27
|usdjpy
|114.69
|113.63
|114.89
|2006.12.05 10:25
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|47.00
|2299930
|2006.12.05 10:26
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.86
|116.97
|114.66
|2006.12.05 11:29
|114.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|2300392
|2006.12.05 11:29
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.62
|116.73
|114.42
|2006.12.05 19:15
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|2301758
|2006.12.05 14:54
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.78
|116.74
|114.58
|2006.12.05 19:15
|114.92
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.44
|2302540
|2006.12.05 16:11
|sell
|0.03
|usdjpy
|114.93
|116.74
|114.73
|2006.12.05 19:15
|114.91
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|2302924
|2006.12.05 16:30
|sell
|0.05
|usdjpy
|115.09
|116.75
|114.89
|2006.12.05 19:14
|114.89
|0.00
|0.00
|0.00
|8.70
|2303880
|2006.12.05 19:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.93
|112.80
|115.11
|2006.12.06 09:01
|114.84
|0.00
|0.00
|0.03
|-0.78
|2305397
|2006.12.06 05:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.78
|113.42
|114.98
|2006.12.06 09:01
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|0.87
|2305514
|2006.12.06 06:33
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.65
|113.42
|114.83
|2006.12.06 09:01
|114.83
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|2306068
|2006.12.06 09:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|114.83
|116.34
|114.63
|2006.12.06 12:34
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|2307016
|2006.12.06 10:40
|sell
|0.02
|usdjpy
|114.98
|116.34
|114.78
|2006.12.06 12:34
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2307733
|2006.12.06 12:15
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.14
|116.35
|114.94
|2006.12.06 12:34
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|6.96
|2307819
|2006.12.06 12:34
|buy
|0.01
|usdjpy
|114.94
|113.43
|115.14
|2006.12.06 14:16
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|1.74
|2308256
|2006.12.06 14:16
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.18
|113.67
|115.38
|2006.12.06 17:57
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.04
|2309167
|2006.12.06 16:04
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.04
|113.66
|115.22
|2006.12.06 17:57
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2309507
|2006.12.06 16:42
|buy
|0.04
|usdjpy
|114.88
|113.67
|115.08
|2006.12.06 17:57
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|6.95
|2309893
|2006.12.06 17:57
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.11
|113.60
|115.31
|2006.12.06 23:43
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2310959
|2006.12.06 23:43
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.33
|113.82
|115.53
|2006.12.07 13:10
|115.04
|0.00
|0.00
|0.10
|-2.52
|2311322
|2006.12.07 01:35
|buy
|0.02
|usdjpy
|115.17
|113.81
|115.37
|2006.12.07 13:10
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|2311787
|2006.12.07 05:39
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.02
|113.81
|115.22
|2006.12.07 13:10
|115.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|2312344
|2006.12.07 08:32
|buy
|0.08
|usdjpy
|114.86
|113.80
|115.06
|2006.12.07 13:10
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|13.91
|2313908
|2006.12.07 13:10
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.09
|113.58
|115.29
|2006.12.07 14:41
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|2314771
|2006.12.07 14:37
|buy
|0.02
|usdjpy
|114.94
|113.58
|115.14
|2006.12.07 14:41
|115.14
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|0.00
|0.00
|-0.04
|283.60
|Closed P/L:
|283.56
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2314742
|2006.12.07 14:36
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1918
|1.2069
|1.1898
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.09
|2314913
|2006.12.07 14:41
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1934
|1.2070
|1.1914
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.51
|2314921
|2006.12.07 14:41
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9650
|1.9801
|1.9630
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2314926
|2006.12.07 14:41
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3295
|1.3446
|1.3275
|1.3294
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|2314938
|2006.12.07 14:41
|buy
|0.01
|usdjpy
|115.18
|113.64
|115.35
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.52
|2314961
|2006.12.07 14:42
|sell
|0.04
|usdchf
|1.1949
|1.2070
|1.1929
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|Floating P/L:
|-8.96
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|283.56
|Floating P/L:
|-8.96
|Margin:
|26.76
|Balance:
|6 829.83
|Equity:
|6 820.87
|Free Margin:
|6 794.11
|Details:
|Gross Profit:
|647.39
|Gross Loss:
|363.83
|Total Net Profit:
|283.56
|Profit Factor:
|1.78
|Expected Payoff:
|1.31
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|88.61 (1.33%)
|Relative Drawdown:
|1.33% (88.61)
|Total Trades:
|216
|Short Positions (won %):
|122 (63.93%)
|Long Positions (won %):
|94 (54.26%)
|Profit Trades (% of total):
|129 (59.72%)
|Loss trades (% of total):
|87 (40.28%)
|Largest
|profit trade:
|47.00
|loss trade:
|-19.50
|Average
|profit trade:
|5.02
|loss trade:
|-4.18
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (28.62)
|consecutive losses ($):
|6 (-88.61)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|53.27 (2)
|consecutive loss (count):
|-88.61 (6)
|Average
|consecutive wins:
|3
|consecutive losses:
|2