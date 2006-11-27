Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 30, 18:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22455312006.11.27 01:00buy0.01eurusd1.31601.30091.31802006.11.27 02:481.31440.000.000.00-1.60
22456702006.11.27 01:20buy0.02eurusd1.31451.30091.31652006.11.27 02:481.31430.000.000.00-0.40
22458522006.11.27 02:04buy0.04eurusd1.31301.30091.31502006.11.27 02:481.31500.000.000.008.00
22506582006.11.27 18:38sell0.01eurusd1.31221.32731.31022006.11.28 09:481.31370.000.000.02-1.50
22510202006.11.27 20:13sell0.02eurusd1.31371.32731.31172006.11.28 09:481.31370.000.000.040.00
22532412006.11.28 09:07sell0.04eurusd1.31541.32751.31342006.11.28 09:481.31340.000.000.008.00
22538332006.11.28 09:48buy0.01eurusd1.31311.29801.31512006.11.28 11:011.31510.000.000.002.00
22541592006.11.28 11:01buy0.01eurusd1.31551.30041.31752006.11.28 14:301.31520.000.000.00-0.30
22546492006.11.28 12:34buy0.02eurusd1.31431.30021.31582006.11.28 14:301.31580.000.000.003.00
22551282006.11.28 14:30buy0.01eurusd1.31581.30071.31782006.11.28 14:341.31780.000.000.002.00
22553772006.11.28 14:35buy0.01eurusd1.31811.30301.32012006.11.28 19:061.31710.000.000.00-1.00
22555112006.11.28 14:38buy0.02eurusd1.31661.30301.31862006.11.28 19:061.31710.000.000.001.00
22565622006.11.28 16:01buy0.04eurusd1.31511.30301.31712006.11.28 19:061.31710.000.000.008.00
22588952006.11.28 19:06sell0.01eurusd1.31711.33221.31512006.11.28 19:391.31780.000.000.00-0.70
22590332006.11.28 19:16sell0.02eurusd1.31861.33221.31662006.11.28 19:391.31810.000.000.001.00
22594612006.11.28 19:37sell0.04eurusd1.31981.33221.31812006.11.28 19:391.31810.000.000.006.80
22595282006.11.28 19:39buy0.01eurusd1.31811.30301.32012006.11.28 20:301.31860.000.000.000.50
22597642006.11.28 19:51buy0.02eurusd1.31661.30301.31862006.11.28 20:301.31860.000.000.004.00
22602432006.11.28 20:30buy0.01eurusd1.31891.30381.32092006.11.28 21:131.31940.000.000.000.50
22603042006.11.28 20:33buy0.02eurusd1.31741.30381.31942006.11.28 21:131.31940.000.000.004.00
22608282006.11.28 21:13buy0.01eurusd1.32001.30491.32202006.11.28 22:041.32040.000.000.000.40
22608972006.11.28 21:15buy0.02eurusd1.31881.30491.32052006.11.28 22:041.32050.000.000.003.40
22617432006.11.28 22:04buy0.01eurusd1.32081.30571.32282006.11.29 00:521.32110.000.00-0.040.30
22619712006.11.28 22:18buy0.02eurusd1.31911.30551.32112006.11.29 00:521.32110.000.00-0.084.00
22628802006.11.29 00:53buy0.01eurusd1.32151.30641.32352006.11.29 14:331.31580.000.000.00-5.70
22629882006.11.29 00:58buy0.02eurusd1.31981.30621.32182006.11.29 14:331.31580.000.000.00-8.00
22644002006.11.29 08:46buy0.04eurusd1.31831.30621.32032006.11.29 14:331.31540.000.000.00-11.60
22648302006.11.29 09:23buy0.08eurusd1.31681.30621.31882006.11.29 14:331.31560.000.000.00-9.60
22660192006.11.29 12:45buy0.16eurusd1.31531.30621.31732006.11.29 14:331.31570.000.000.006.40
22667772006.11.29 14:30buy0.32eurusd1.31371.30611.31572006.11.29 14:331.31570.000.000.0064.00
22669402006.11.29 14:33sell0.01eurusd1.31601.33111.31402006.11.29 16:061.31560.000.000.000.40
22682172006.11.29 16:00sell0.02eurusd1.31761.33121.31562006.11.29 16:061.31560.000.000.004.00
22683132006.11.29 16:06sell0.01eurusd1.31531.33041.31332006.11.29 19:271.31330.000.000.002.00
22710252006.11.29 23:55buy0.01eurusd1.31571.30061.31772006.11.30 03:161.31770.000.00-0.122.00
22718932006.11.30 03:16buy0.01eurusd1.31851.30341.32052006.11.30 08:221.31890.000.000.000.40
22719002006.11.30 03:16buy0.02eurusd1.31701.30341.31902006.11.30 08:221.31900.000.000.004.00
22730032006.11.30 08:22buy0.01eurusd1.31951.30441.32152006.11.30 15:571.32150.000.000.002.00
22771032006.11.30 15:57buy0.01eurusd1.32181.30671.32382006.11.30 16:081.32380.000.000.002.00
22775442006.11.30 16:08buy0.01eurusd1.32421.30911.32622006.11.30 17:141.32620.000.000.002.00
22458372006.11.27 02:00buy0.01gbpusd1.93901.92391.94102006.11.27 02:441.93930.000.000.000.21
22459402006.11.27 02:36buy0.02gbpusd1.93751.92391.93952006.11.27 02:441.93950.000.000.002.80
22459892006.11.27 02:44buy0.01gbpusd1.93981.92471.94182006.11.27 06:341.93750.000.000.00-1.61
22465032006.11.27 05:54buy0.02gbpusd1.93831.92471.94032006.11.27 06:341.93720.000.000.00-1.54
22465862006.11.27 06:24buy0.04gbpusd1.93711.92461.93872006.11.27 06:341.93750.000.000.001.12
22466202006.11.27 06:26buy0.08gbpusd1.93561.92501.93762006.11.27 06:331.93760.000.000.0011.20
22505392006.11.27 18:00buy0.01gbpusd1.93841.92331.94042006.11.27 19:371.93860.000.000.000.14
22506142006.11.27 18:28buy0.02gbpusd1.93651.92291.93852006.11.27 19:371.93850.000.000.002.80
22508882006.11.27 19:37buy0.01gbpusd1.93851.92341.94052006.11.28 00:471.93880.000.00-0.020.21
22511722006.11.27 20:59buy0.02gbpusd1.93691.92331.93892006.11.28 00:471.93890.000.00-0.042.80
22517512006.11.28 00:47buy0.01gbpusd1.93941.92431.94142006.11.28 02:431.94000.000.000.000.42
22517752006.11.28 00:58buy0.02gbpusd1.93791.92431.93992006.11.28 02:431.93990.000.000.002.80
22521242006.11.28 02:43buy0.01gbpusd1.94051.92541.94252006.11.28 08:531.94070.000.000.000.14
22521382006.11.28 02:51buy0.02gbpusd1.93881.92521.94082006.11.28 08:531.94080.000.000.002.80
22529222006.11.28 08:53buy0.01gbpusd1.94111.92601.94312006.11.28 09:011.94310.000.000.001.40
22531182006.11.28 09:01buy0.01gbpusd1.94351.92841.94552006.11.28 09:071.94550.000.000.001.40
22532902006.11.28 09:08buy0.01gbpusd1.94561.93051.94762006.11.28 09:381.94440.000.000.00-0.84
22533232006.11.28 09:10buy0.02gbpusd1.94411.93051.94612006.11.28 09:381.94440.000.000.000.42
22534822006.11.28 09:27buy0.04gbpusd1.94251.93041.94452006.11.28 09:381.94450.000.000.005.60
22537062006.11.28 09:38buy0.01gbpusd1.94471.92961.94672006.11.28 11:021.94510.000.000.000.28
22538282006.11.28 09:48buy0.02gbpusd1.94321.92961.94522006.11.28 11:021.94520.000.000.002.80
22541762006.11.28 11:02buy0.01gbpusd1.94541.93031.94742006.11.28 14:301.94630.000.000.000.63
22542362006.11.28 11:09buy0.02gbpusd1.94391.93031.94592006.11.28 14:301.94590.000.000.002.80
22551152006.11.28 14:30buy0.01gbpusd1.94711.93151.94862006.11.28 14:351.94860.000.000.001.05
22553942006.11.28 14:35buy0.01gbpusd1.94901.93391.95102006.11.28 15:361.94930.000.000.000.21
22554712006.11.28 14:36buy0.02gbpusd1.94751.93391.94952006.11.28 15:361.94950.000.000.002.80
22561342006.11.28 15:36buy0.01gbpusd1.94981.93471.95182006.11.28 15:521.94990.000.000.000.07
22562202006.11.28 15:40buy0.02gbpusd1.94861.93461.95022006.11.28 15:521.95020.000.000.002.24
22563352006.11.28 15:52buy0.01gbpusd1.95031.93521.95232006.11.28 16:111.94820.000.000.00-1.47
22563722006.11.28 15:54buy0.02gbpusd1.94901.93511.95072006.11.28 16:111.94780.000.000.00-1.68
22565422006.11.28 16:01buy0.04gbpusd1.94781.93521.94932006.11.28 16:111.94840.000.000.001.68
22566812006.11.28 16:05buy0.08gbpusd1.94631.93571.94832006.11.28 16:111.94830.000.000.0011.20
22567842006.11.28 16:11buy0.01gbpusd1.94881.93371.95082006.11.28 17:361.94750.000.000.00-0.91
22568482006.11.28 16:14buy0.02gbpusd1.94731.93371.94932006.11.28 17:361.94750.000.000.000.28
22575322006.11.28 17:06buy0.04gbpusd1.94581.93371.94782006.11.28 17:361.94780.000.000.005.60
22578762006.11.28 17:46buy0.01gbpusd1.94881.93371.95082006.11.28 19:151.94910.000.000.000.21
22579432006.11.28 17:50buy0.02gbpusd1.94721.93361.94922006.11.28 19:151.94920.000.000.002.80
22603932006.11.28 20:40buy0.01gbpusd1.95221.93711.95422006.11.28 21:431.95250.000.000.000.21
22606992006.11.28 21:01buy0.02gbpusd1.95061.93701.95262006.11.28 21:431.95260.000.000.002.80
22612312006.11.28 21:43buy0.01gbpusd1.95291.93781.95492006.11.29 00:521.95310.000.00-0.020.14
22624952006.11.28 23:27buy0.02gbpusd1.95191.93781.95342006.11.29 00:521.95340.000.00-0.042.10
22628482006.11.29 00:52buy0.01gbpusd1.95381.93871.95582006.11.29 01:241.95410.000.000.000.21
22630372006.11.29 01:04buy0.02gbpusd1.95271.93871.95432006.11.29 01:241.95430.000.000.002.24
22632172006.11.29 01:24buy0.01gbpusd1.95471.93941.95652006.11.29 07:261.95350.000.000.00-0.84
22632982006.11.29 01:36buy0.02gbpusd1.95321.93961.95522006.11.29 07:261.95370.000.000.000.70
22639592006.11.29 06:23buy0.04gbpusd1.95171.93961.95372006.11.29 07:251.95370.000.000.005.60
22641812006.11.29 08:00sell0.01gbpusd1.95191.96701.94992006.11.29 08:481.94990.000.000.001.40
22644222006.11.29 08:48sell0.01gbpusd1.94971.96481.94772006.11.29 09:051.94770.000.000.001.40
22646182006.11.29 09:06sell0.01gbpusd1.94741.96251.94542006.11.29 14:301.94910.000.000.00-1.19
22646852006.11.29 09:11sell0.02gbpusd1.94891.96251.94692006.11.29 10:581.94690.000.000.002.80
22660552006.11.29 12:50sell0.02gbpusd1.94891.96251.94692006.11.29 14:301.94920.000.000.00-0.42
22663582006.11.29 13:34sell0.04gbpusd1.95051.96261.94852006.11.29 14:301.95010.000.000.001.12
22665482006.11.29 14:05sell0.08gbpusd1.95181.96281.95022006.11.29 14:301.95020.000.000.008.96
22667862006.11.29 14:30sell0.01gbpusd1.94811.96321.94612006.11.29 14:441.95120.000.000.00-2.17
22668532006.11.29 14:32sell0.02gbpusd1.94991.96351.94792006.11.29 14:441.95110.000.000.00-1.68
22669032006.11.29 14:32sell0.04gbpusd1.95111.96351.94942006.11.29 14:441.95120.000.000.00-0.28
22669832006.11.29 14:34sell0.08gbpusd1.95271.96331.95072006.11.29 14:441.95070.000.000.0011.20
22671872006.11.29 14:44sell0.01gbpusd1.95081.96591.94882006.11.29 16:061.95070.000.000.000.07
22678942006.11.29 15:28sell0.02gbpusd1.95241.96601.95042006.11.29 16:061.95040.000.000.002.80
22683402006.11.29 16:06buy0.01gbpusd1.95061.93551.95262006.11.30 03:151.94840.000.00-0.06-1.54
22687302006.11.29 17:05buy0.02gbpusd1.94901.93541.95102006.11.30 03:151.94820.000.00-0.13-1.12
22688682006.11.29 17:19buy0.04gbpusd1.94751.93541.94952006.11.29 18:271.94950.000.000.005.60
22710282006.11.29 23:56buy0.04gbpusd1.94651.93441.94852006.11.30 03:151.94850.000.00-0.255.60
22718782006.11.30 03:15buy0.01gbpusd1.94901.93361.95072006.11.30 07:431.95070.000.000.001.19
22726472006.11.30 07:43buy0.01gbpusd1.95091.93581.95292006.11.30 08:111.95290.000.000.001.40
22728762006.11.30 08:11buy0.01gbpusd1.95331.93821.95532006.11.30 08:221.95530.000.000.001.40
22730002006.11.30 08:22buy0.01gbpusd1.95581.94071.95782006.11.30 09:261.95450.000.000.00-0.91
22730992006.11.30 08:27buy0.02gbpusd1.95431.94071.95632006.11.30 09:261.95440.000.000.000.14
22732412006.11.30 08:35buy0.04gbpusd1.95271.94061.95472006.11.30 09:261.95470.000.000.005.60
22738912006.11.30 09:26buy0.01gbpusd1.95491.93981.95692006.11.30 10:231.95550.000.000.000.42
22740272006.11.30 09:47buy0.02gbpusd1.95341.93981.95542006.11.30 10:231.95540.000.000.002.80
22742472006.11.30 10:23buy0.01gbpusd1.95591.94081.95792006.11.30 12:401.95610.000.000.000.14
22754462006.11.30 11:51buy0.02gbpusd1.95431.94071.95632006.11.30 12:401.95630.000.000.002.80
22757752006.11.30 12:40buy0.01gbpusd1.95651.94141.95852006.11.30 15:331.95850.000.000.001.40
22769542006.11.30 15:33buy0.01gbpusd1.95871.94361.96072006.11.30 16:041.96070.000.000.001.40
22774202006.11.30 16:04buy0.01gbpusd1.96151.94641.96352006.11.30 16:321.96350.000.000.001.40
22779712006.11.30 16:32buy0.01gbpusd1.96391.94881.96592006.11.30 16:571.96590.000.000.001.40
22782252006.11.30 16:57buy0.01gbpusd1.96631.95121.96832006.11.30 17:141.96830.000.000.001.40
22784192006.11.30 17:14buy0.01gbpusd1.96871.95361.97072006.11.30 18:021.96900.000.000.000.21
22788612006.11.30 17:27buy0.02gbpusd1.96751.95341.96902006.11.30 18:021.96900.000.000.002.10
22455342006.11.27 01:00sell0.01usdchf1.20361.21871.20162006.11.27 08:061.20640.000.000.00-2.32
22457352006.11.27 01:34sell0.02usdchf1.20511.21871.20312006.11.27 08:061.20660.000.000.00-2.49
22465882006.11.27 06:24sell0.04usdchf1.20701.21911.20502006.11.27 08:061.20660.000.000.001.33
22470382006.11.27 07:42sell0.08usdchf1.20871.21931.20672006.11.27 08:061.20670.000.000.0013.26
22506602006.11.27 18:38buy0.01usdchf1.20811.19301.21012006.11.28 11:571.20680.000.000.03-1.08
22509832006.11.27 20:11buy0.02usdchf1.20651.19291.20852006.11.28 11:571.20680.000.000.070.50
22532082006.11.28 09:06buy0.04usdchf1.20481.19271.20682006.11.28 11:571.20680.000.000.006.63
22544912006.11.28 11:57buy0.01usdchf1.20731.19221.20932006.11.28 15:281.20600.000.000.00-1.08
22552232006.11.28 14:32buy0.02usdchf1.20581.19221.20782006.11.28 15:281.20620.000.000.000.66
22553662006.11.28 14:34buy0.04usdchf1.20421.19211.20622006.11.28 15:281.20620.000.000.006.63
22560392006.11.28 15:29sell0.01usdchf1.20591.22101.20392006.11.28 17:451.20730.000.000.00-1.16
22565112006.11.28 16:01sell0.02usdchf1.20751.22111.20552006.11.28 17:451.20700.000.000.000.83
22566902006.11.28 16:05sell0.04usdchf1.20901.22111.20702006.11.28 17:451.20700.000.000.006.63
22578722006.11.28 17:46buy0.01usdchf1.20711.19201.20912006.11.29 08:441.20470.000.000.03-1.99
22588882006.11.28 19:06buy0.02usdchf1.20561.19201.20762006.11.29 08:441.20480.000.000.07-1.33
22590582006.11.28 19:16buy0.04usdchf1.20411.19201.20612006.11.29 08:441.20470.000.000.131.99
22611682006.11.28 21:41buy0.08usdchf1.20251.19191.20452006.11.29 08:441.20450.000.000.2713.28
22643912006.11.29 08:44buy0.01usdchf1.20511.19001.20712006.11.29 09:251.20710.000.000.001.66
22648482006.11.29 09:25buy0.01usdchf1.20771.19261.20972006.11.29 16:051.20820.000.000.000.41
22649352006.11.29 09:37buy0.02usdchf1.20621.19261.20822006.11.29 11:511.20820.000.000.003.31
22681462006.11.29 15:54buy0.02usdchf1.20621.19261.20822006.11.29 16:051.20820.000.000.003.31
22682922006.11.29 16:05buy0.01usdchf1.20891.19381.21092006.11.29 19:271.21090.000.000.001.65
22710262006.11.29 23:55sell0.01usdchf1.20951.22461.20752006.11.30 08:031.20750.000.00-0.201.66
22727912006.11.30 08:03sell0.01usdchf1.20681.22191.20482006.11.30 14:301.20480.000.000.001.66
22764082006.11.30 14:31sell0.01usdchf1.20421.21931.20222006.11.30 15:571.20370.000.000.000.42
22764772006.11.30 14:33sell0.02usdchf1.20571.21931.20372006.11.30 15:571.20370.000.000.003.32
22771002006.11.30 15:57sell0.01usdchf1.20281.21791.20082006.11.30 16:051.20080.000.000.001.67
22774502006.11.30 16:05sell0.01usdchf1.20021.21531.19822006.11.30 16:131.19950.000.000.000.58
22774912006.11.30 16:06sell0.02usdchf1.20191.21551.19992006.11.30 16:131.19990.000.000.003.33
22777102006.11.30 16:13sell0.01usdchf1.19891.21401.19692006.11.30 17:151.19690.000.000.001.67
22450672006.11.27 00:01sell0.01usdjpy115.42116.93115.222006.11.27 07:31115.980.000.000.00-4.83
22456802006.11.27 01:21sell0.02usdjpy115.58116.94115.382006.11.27 07:31116.000.000.000.00-7.24
22458622006.11.27 02:05sell0.04usdjpy115.73116.94115.532006.11.27 07:31115.980.000.000.00-8.62
22464762006.11.27 05:49sell0.08usdjpy115.89116.95115.692006.11.27 07:31115.970.000.000.00-5.52
22466192006.11.27 06:26sell0.16usdjpy116.02116.95115.842006.11.27 07:31115.970.000.000.006.90
22467252006.11.27 06:42sell0.32usdjpy116.17116.93115.972006.11.27 07:31115.970.000.000.0055.19
22501532006.11.27 16:24sell0.01usdjpy116.03117.54115.832006.11.27 20:19115.990.000.000.000.34
22505592006.11.27 18:05sell0.02usdjpy116.18117.54115.982006.11.27 20:19115.980.000.000.003.45
22510642006.11.27 20:19sell0.01usdjpy115.94117.45115.742006.11.28 14:32116.210.000.00-0.07-2.32
22512002006.11.27 21:14sell0.02usdjpy116.09117.45115.892006.11.28 14:32116.210.000.00-0.14-2.07
22536702006.11.28 09:35sell0.04usdjpy116.25117.46116.052006.11.28 14:32116.200.000.000.001.72
22548852006.11.28 13:45sell0.08usdjpy116.40117.46116.202006.11.28 14:32116.200.000.000.0013.77
22552192006.11.28 14:32buy0.01usdjpy116.23114.72116.432006.11.28 16:04116.270.000.000.000.34
22553732006.11.28 14:34buy0.02usdjpy116.08114.72116.282006.11.28 16:04116.280.000.000.003.44
22566832006.11.28 16:05sell0.01usdjpy116.25117.76116.052006.11.28 19:06116.050.000.000.001.72
22589102006.11.28 19:06sell0.01usdjpy116.01117.52115.812006.11.28 20:46116.010.000.000.000.00
22597552006.11.28 19:51sell0.02usdjpy116.17117.53115.972006.11.28 20:46115.970.000.000.003.45
22604742006.11.28 20:46sell0.01usdjpy115.98117.49115.782006.11.29 00:52116.100.000.00-0.07-1.03
22605862006.11.28 20:55sell0.02usdjpy116.14117.50115.942006.11.29 00:52116.090.000.00-0.140.86
22627122006.11.29 00:22sell0.04usdjpy116.27117.50116.092006.11.29 00:52116.090.000.000.006.20
22628692006.11.29 00:52sell0.01usdjpy116.07117.58115.872006.11.29 01:15115.870.000.000.001.73
22631212006.11.29 01:15sell0.01usdjpy115.84117.35115.642006.11.29 02:32115.640.000.000.001.73
22635192006.11.29 02:32sell0.01usdjpy115.60117.11115.402006.11.29 15:04116.190.000.000.00-5.08
22637722006.11.29 04:20sell0.02usdjpy115.75117.11115.552006.11.29 15:04116.200.000.000.00-7.75
22643492006.11.29 08:39sell0.04usdjpy115.90117.11115.702006.11.29 15:04116.180.000.000.00-9.64
22647292006.11.29 09:16sell0.08usdjpy116.06117.12115.862006.11.29 15:03116.170.000.000.00-7.58
22648742006.11.29 09:28sell0.16usdjpy116.22117.13116.022006.11.29 15:03116.170.000.000.006.89
22661542006.11.29 13:03sell0.32usdjpy116.37117.13116.172006.11.29 15:03116.170.000.000.0055.09
22675402006.11.29 15:04buy0.01usdjpy116.20114.69116.402006.11.29 16:06116.020.000.000.00-1.55
22678032006.11.29 15:22buy0.02usdjpy116.05114.69116.252006.11.29 16:06116.000.000.000.00-0.86
22682262006.11.29 16:00buy0.04usdjpy115.89114.68116.092006.11.29 16:06116.090.000.000.006.89
22683092006.11.29 16:06sell0.01usdjpy116.01117.52115.812006.11.30 03:04116.300.000.00-0.21-2.49
22685972006.11.29 16:37sell0.02usdjpy116.17117.53115.972006.11.30 03:04116.310.000.00-0.41-2.41
22688722006.11.29 17:19sell0.04usdjpy116.33117.54116.132006.11.30 03:04116.290.000.00-0.821.38
22715352006.11.30 02:40sell0.08usdjpy116.49117.55116.292006.11.30 03:04116.290.000.000.0013.76
22717452006.11.30 03:04sell0.01usdjpy116.25117.76116.052006.11.30 08:17116.050.000.000.001.72
22729192006.11.30 08:17sell0.01usdjpy116.03117.54115.832006.11.30 16:01115.990.000.000.000.34
22743832006.11.30 10:28sell0.02usdjpy116.18117.54115.982006.11.30 16:01115.980.000.000.003.45
22773102006.11.30 16:01sell0.01usdjpy115.94117.45115.742006.11.30 16:45115.740.000.000.001.73
  0.00 0.00 -2.20 426.60
Closed P/L: 424.40
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22780782006.11.30 16:45sell0.01usdjpy115.71117.22115.51 115.630.000.000.000.69
22784162006.11.30 17:14buy0.01eurusd1.32661.31151.3286 1.32570.000.000.00-0.90
22784462006.11.30 17:15sell0.01usdchf1.19601.21111.1940 1.19720.000.000.00-1.00
22788012006.11.30 17:27sell0.02usdchf1.19751.21111.1955 1.19720.000.000.000.50
22798272006.11.30 18:02buy0.01gbpusd1.96931.95421.9713 1.96800.000.000.00-0.91
  0.00 0.00 0.00 -1.62
 Floating P/L: -1.62
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 424.40 Floating P/L: -1.62 Margin: 16.76
Balance: 6 540.04 Equity: 6 538.42 Free Margin: 6 521.73
 
Details:
Graph
Gross Profit: 564.38 Gross Loss: 139.98 Total Net Profit: 424.40
Profit Factor: 4.03 Expected Payoff: 2.26  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 34.90 (0.54%) Relative Drawdown: 0.54% (34.90)
 
Total Trades: 188 Short Positions (won %): 71 (67.61%) Long Positions (won %): 117 (79.49%)
Profit Trades (% of total): 141 (75.00%) Loss trades (% of total): 47 (25.00%)
Largest profit trade: 64.00 loss trade: -11.60
Average profit trade: 4.00 loss trade: -2.98
Maximum consecutive wins ($): 24 (39.64) consecutive losses ($): 4 (-34.90)
Maximal consecutive profit (count): 70.40 (2) consecutive loss (count): -34.90 (4)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2