|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 November 30, 18:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2245531
|2006.11.27 01:00
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3160
|1.3009
|1.3180
|2006.11.27 02:48
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|2245670
|2006.11.27 01:20
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3145
|1.3009
|1.3165
|2006.11.27 02:48
|1.3143
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|2245852
|2006.11.27 02:04
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3130
|1.3009
|1.3150
|2006.11.27 02:48
|1.3150
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2250658
|2006.11.27 18:38
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3122
|1.3273
|1.3102
|2006.11.28 09:48
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.50
|2251020
|2006.11.27 20:13
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3137
|1.3273
|1.3117
|2006.11.28 09:48
|1.3137
|0.00
|0.00
|0.04
|0.00
|2253241
|2006.11.28 09:07
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3154
|1.3275
|1.3134
|2006.11.28 09:48
|1.3134
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2253833
|2006.11.28 09:48
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3131
|1.2980
|1.3151
|2006.11.28 11:01
|1.3151
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2254159
|2006.11.28 11:01
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3155
|1.3004
|1.3175
|2006.11.28 14:30
|1.3152
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|2254649
|2006.11.28 12:34
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3143
|1.3002
|1.3158
|2006.11.28 14:30
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|2255128
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3158
|1.3007
|1.3178
|2006.11.28 14:34
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2255377
|2006.11.28 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3181
|1.3030
|1.3201
|2006.11.28 19:06
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2255511
|2006.11.28 14:38
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3166
|1.3030
|1.3186
|2006.11.28 19:06
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2256562
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3151
|1.3030
|1.3171
|2006.11.28 19:06
|1.3171
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|2258895
|2006.11.28 19:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3171
|1.3322
|1.3151
|2006.11.28 19:39
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.70
|2259033
|2006.11.28 19:16
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3186
|1.3322
|1.3166
|2006.11.28 19:39
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|2259461
|2006.11.28 19:37
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3198
|1.3322
|1.3181
|2006.11.28 19:39
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|6.80
|2259528
|2006.11.28 19:39
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3181
|1.3030
|1.3201
|2006.11.28 20:30
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2259764
|2006.11.28 19:51
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3166
|1.3030
|1.3186
|2006.11.28 20:30
|1.3186
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2260243
|2006.11.28 20:30
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3189
|1.3038
|1.3209
|2006.11.28 21:13
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2260304
|2006.11.28 20:33
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3174
|1.3038
|1.3194
|2006.11.28 21:13
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2260828
|2006.11.28 21:13
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|1.3049
|1.3220
|2006.11.28 22:04
|1.3204
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2260897
|2006.11.28 21:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3188
|1.3049
|1.3205
|2006.11.28 22:04
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|2261743
|2006.11.28 22:04
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3208
|1.3057
|1.3228
|2006.11.29 00:52
|1.3211
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.30
|2261971
|2006.11.28 22:18
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3191
|1.3055
|1.3211
|2006.11.29 00:52
|1.3211
|0.00
|0.00
|-0.08
|4.00
|2262880
|2006.11.29 00:53
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3215
|1.3064
|1.3235
|2006.11.29 14:33
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.70
|2262988
|2006.11.29 00:58
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3198
|1.3062
|1.3218
|2006.11.29 14:33
|1.3158
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2264400
|2006.11.29 08:46
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3183
|1.3062
|1.3203
|2006.11.29 14:33
|1.3154
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.60
|2264830
|2006.11.29 09:23
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3168
|1.3062
|1.3188
|2006.11.29 14:33
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|2266019
|2006.11.29 12:45
|buy
|0.16
|eurusd
|1.3153
|1.3062
|1.3173
|2006.11.29 14:33
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|2266777
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.32
|eurusd
|1.3137
|1.3061
|1.3157
|2006.11.29 14:33
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2266940
|2006.11.29 14:33
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3160
|1.3311
|1.3140
|2006.11.29 16:06
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2268217
|2006.11.29 16:00
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3176
|1.3312
|1.3156
|2006.11.29 16:06
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2268313
|2006.11.29 16:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3153
|1.3304
|1.3133
|2006.11.29 19:27
|1.3133
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2271025
|2006.11.29 23:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3157
|1.3006
|1.3177
|2006.11.30 03:16
|1.3177
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.00
|2271893
|2006.11.30 03:16
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3185
|1.3034
|1.3205
|2006.11.30 08:22
|1.3189
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2271900
|2006.11.30 03:16
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3170
|1.3034
|1.3190
|2006.11.30 08:22
|1.3190
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2273003
|2006.11.30 08:22
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3195
|1.3044
|1.3215
|2006.11.30 15:57
|1.3215
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2277103
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3218
|1.3067
|1.3238
|2006.11.30 16:08
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2277544
|2006.11.30 16:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3242
|1.3091
|1.3262
|2006.11.30 17:14
|1.3262
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2245837
|2006.11.27 02:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9390
|1.9239
|1.9410
|2006.11.27 02:44
|1.9393
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2245940
|2006.11.27 02:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9375
|1.9239
|1.9395
|2006.11.27 02:44
|1.9395
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2245989
|2006.11.27 02:44
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9398
|1.9247
|1.9418
|2006.11.27 06:34
|1.9375
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.61
|2246503
|2006.11.27 05:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9383
|1.9247
|1.9403
|2006.11.27 06:34
|1.9372
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|2246586
|2006.11.27 06:24
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9371
|1.9246
|1.9387
|2006.11.27 06:34
|1.9375
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2246620
|2006.11.27 06:26
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9356
|1.9250
|1.9376
|2006.11.27 06:33
|1.9376
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2250539
|2006.11.27 18:00
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9384
|1.9233
|1.9404
|2006.11.27 19:37
|1.9386
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|2250614
|2006.11.27 18:28
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9365
|1.9229
|1.9385
|2006.11.27 19:37
|1.9385
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2250888
|2006.11.27 19:37
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9385
|1.9234
|1.9405
|2006.11.28 00:47
|1.9388
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.21
|2251172
|2006.11.27 20:59
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9369
|1.9233
|1.9389
|2006.11.28 00:47
|1.9389
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.80
|2251751
|2006.11.28 00:47
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9394
|1.9243
|1.9414
|2006.11.28 02:43
|1.9400
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2251775
|2006.11.28 00:58
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9379
|1.9243
|1.9399
|2006.11.28 02:43
|1.9399
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2252124
|2006.11.28 02:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9405
|1.9254
|1.9425
|2006.11.28 08:53
|1.9407
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|2252138
|2006.11.28 02:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9388
|1.9252
|1.9408
|2006.11.28 08:53
|1.9408
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2252922
|2006.11.28 08:53
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9411
|1.9260
|1.9431
|2006.11.28 09:01
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2253118
|2006.11.28 09:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9435
|1.9284
|1.9455
|2006.11.28 09:07
|1.9455
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2253290
|2006.11.28 09:08
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9456
|1.9305
|1.9476
|2006.11.28 09:38
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|2253323
|2006.11.28 09:10
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9441
|1.9305
|1.9461
|2006.11.28 09:38
|1.9444
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2253482
|2006.11.28 09:27
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9425
|1.9304
|1.9445
|2006.11.28 09:38
|1.9445
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2253706
|2006.11.28 09:38
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9447
|1.9296
|1.9467
|2006.11.28 11:02
|1.9451
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2253828
|2006.11.28 09:48
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9432
|1.9296
|1.9452
|2006.11.28 11:02
|1.9452
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2254176
|2006.11.28 11:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9454
|1.9303
|1.9474
|2006.11.28 14:30
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|0.63
|2254236
|2006.11.28 11:09
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9439
|1.9303
|1.9459
|2006.11.28 14:30
|1.9459
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2255115
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9471
|1.9315
|1.9486
|2006.11.28 14:35
|1.9486
|0.00
|0.00
|0.00
|1.05
|2255394
|2006.11.28 14:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9490
|1.9339
|1.9510
|2006.11.28 15:36
|1.9493
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2255471
|2006.11.28 14:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9475
|1.9339
|1.9495
|2006.11.28 15:36
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2256134
|2006.11.28 15:36
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9498
|1.9347
|1.9518
|2006.11.28 15:52
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2256220
|2006.11.28 15:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9486
|1.9346
|1.9502
|2006.11.28 15:52
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|2256335
|2006.11.28 15:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9503
|1.9352
|1.9523
|2006.11.28 16:11
|1.9482
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.47
|2256372
|2006.11.28 15:54
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9490
|1.9351
|1.9507
|2006.11.28 16:11
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|2256542
|2006.11.28 16:01
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9478
|1.9352
|1.9493
|2006.11.28 16:11
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|2256681
|2006.11.28 16:05
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9463
|1.9357
|1.9483
|2006.11.28 16:11
|1.9483
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2256784
|2006.11.28 16:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9488
|1.9337
|1.9508
|2006.11.28 17:36
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2256848
|2006.11.28 16:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9473
|1.9337
|1.9493
|2006.11.28 17:36
|1.9475
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2257532
|2006.11.28 17:06
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9458
|1.9337
|1.9478
|2006.11.28 17:36
|1.9478
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2257876
|2006.11.28 17:46
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9488
|1.9337
|1.9508
|2006.11.28 19:15
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2257943
|2006.11.28 17:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9472
|1.9336
|1.9492
|2006.11.28 19:15
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2260393
|2006.11.28 20:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9522
|1.9371
|1.9542
|2006.11.28 21:43
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2260699
|2006.11.28 21:01
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9506
|1.9370
|1.9526
|2006.11.28 21:43
|1.9526
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2261231
|2006.11.28 21:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9529
|1.9378
|1.9549
|2006.11.29 00:52
|1.9531
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.14
|2262495
|2006.11.28 23:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9519
|1.9378
|1.9534
|2006.11.29 00:52
|1.9534
|0.00
|0.00
|-0.04
|2.10
|2262848
|2006.11.29 00:52
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9538
|1.9387
|1.9558
|2006.11.29 01:24
|1.9541
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2263037
|2006.11.29 01:04
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9527
|1.9387
|1.9543
|2006.11.29 01:24
|1.9543
|0.00
|0.00
|0.00
|2.24
|2263217
|2006.11.29 01:24
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9547
|1.9394
|1.9565
|2006.11.29 07:26
|1.9535
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.84
|2263298
|2006.11.29 01:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9532
|1.9396
|1.9552
|2006.11.29 07:26
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|2263959
|2006.11.29 06:23
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9517
|1.9396
|1.9537
|2006.11.29 07:25
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2264181
|2006.11.29 08:00
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9519
|1.9670
|1.9499
|2006.11.29 08:48
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2264422
|2006.11.29 08:48
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9497
|1.9648
|1.9477
|2006.11.29 09:05
|1.9477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2264618
|2006.11.29 09:06
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9474
|1.9625
|1.9454
|2006.11.29 14:30
|1.9491
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.19
|2264685
|2006.11.29 09:11
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9489
|1.9625
|1.9469
|2006.11.29 10:58
|1.9469
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2266055
|2006.11.29 12:50
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9489
|1.9625
|1.9469
|2006.11.29 14:30
|1.9492
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|2266358
|2006.11.29 13:34
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9505
|1.9626
|1.9485
|2006.11.29 14:30
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|2266548
|2006.11.29 14:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9518
|1.9628
|1.9502
|2006.11.29 14:30
|1.9502
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|2266786
|2006.11.29 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9481
|1.9632
|1.9461
|2006.11.29 14:44
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|2266853
|2006.11.29 14:32
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9499
|1.9635
|1.9479
|2006.11.29 14:44
|1.9511
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|2266903
|2006.11.29 14:32
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9511
|1.9635
|1.9494
|2006.11.29 14:44
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|2266983
|2006.11.29 14:34
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9527
|1.9633
|1.9507
|2006.11.29 14:44
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2267187
|2006.11.29 14:44
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9508
|1.9659
|1.9488
|2006.11.29 16:06
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|2267894
|2006.11.29 15:28
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9524
|1.9660
|1.9504
|2006.11.29 16:06
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2268340
|2006.11.29 16:06
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9506
|1.9355
|1.9526
|2006.11.30 03:15
|1.9484
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.54
|2268730
|2006.11.29 17:05
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9490
|1.9354
|1.9510
|2006.11.30 03:15
|1.9482
|0.00
|0.00
|-0.13
|-1.12
|2268868
|2006.11.29 17:19
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9475
|1.9354
|1.9495
|2006.11.29 18:27
|1.9495
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2271028
|2006.11.29 23:56
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9465
|1.9344
|1.9485
|2006.11.30 03:15
|1.9485
|0.00
|0.00
|-0.25
|5.60
|2271878
|2006.11.30 03:15
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9490
|1.9336
|1.9507
|2006.11.30 07:43
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|2272647
|2006.11.30 07:43
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9509
|1.9358
|1.9529
|2006.11.30 08:11
|1.9529
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2272876
|2006.11.30 08:11
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9533
|1.9382
|1.9553
|2006.11.30 08:22
|1.9553
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2273000
|2006.11.30 08:22
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9558
|1.9407
|1.9578
|2006.11.30 09:26
|1.9545
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|2273099
|2006.11.30 08:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9543
|1.9407
|1.9563
|2006.11.30 09:26
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|2273241
|2006.11.30 08:35
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9527
|1.9406
|1.9547
|2006.11.30 09:26
|1.9547
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|2273891
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9549
|1.9398
|1.9569
|2006.11.30 10:23
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2274027
|2006.11.30 09:47
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9534
|1.9398
|1.9554
|2006.11.30 10:23
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2274247
|2006.11.30 10:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9559
|1.9408
|1.9579
|2006.11.30 12:40
|1.9561
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|2275446
|2006.11.30 11:51
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9543
|1.9407
|1.9563
|2006.11.30 12:40
|1.9563
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2275775
|2006.11.30 12:40
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9565
|1.9414
|1.9585
|2006.11.30 15:33
|1.9585
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2276954
|2006.11.30 15:33
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9587
|1.9436
|1.9607
|2006.11.30 16:04
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2277420
|2006.11.30 16:04
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9615
|1.9464
|1.9635
|2006.11.30 16:32
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2277971
|2006.11.30 16:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9639
|1.9488
|1.9659
|2006.11.30 16:57
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2278225
|2006.11.30 16:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9663
|1.9512
|1.9683
|2006.11.30 17:14
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2278419
|2006.11.30 17:14
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9687
|1.9536
|1.9707
|2006.11.30 18:02
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|2278861
|2006.11.30 17:27
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9675
|1.9534
|1.9690
|2006.11.30 18:02
|1.9690
|0.00
|0.00
|0.00
|2.10
|2245534
|2006.11.27 01:00
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2036
|1.2187
|1.2016
|2006.11.27 08:06
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.32
|2245735
|2006.11.27 01:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2051
|1.2187
|1.2031
|2006.11.27 08:06
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.49
|2246588
|2006.11.27 06:24
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2070
|1.2191
|1.2050
|2006.11.27 08:06
|1.2066
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|2247038
|2006.11.27 07:42
|sell
|0.08
|usdchf
|1.2087
|1.2193
|1.2067
|2006.11.27 08:06
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|13.26
|2250660
|2006.11.27 18:38
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2081
|1.1930
|1.2101
|2006.11.28 11:57
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.08
|2250983
|2006.11.27 20:11
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2065
|1.1929
|1.2085
|2006.11.28 11:57
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.07
|0.50
|2253208
|2006.11.28 09:06
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2048
|1.1927
|1.2068
|2006.11.28 11:57
|1.2068
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|2254491
|2006.11.28 11:57
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2073
|1.1922
|1.2093
|2006.11.28 15:28
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|2255223
|2006.11.28 14:32
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2058
|1.1922
|1.2078
|2006.11.28 15:28
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|2255366
|2006.11.28 14:34
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2042
|1.1921
|1.2062
|2006.11.28 15:28
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|2256039
|2006.11.28 15:29
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2059
|1.2210
|1.2039
|2006.11.28 17:45
|1.2073
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|2256511
|2006.11.28 16:01
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2075
|1.2211
|1.2055
|2006.11.28 17:45
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|2256690
|2006.11.28 16:05
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2090
|1.2211
|1.2070
|2006.11.28 17:45
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|2257872
|2006.11.28 17:46
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2071
|1.1920
|1.2091
|2006.11.29 08:44
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.03
|-1.99
|2258888
|2006.11.28 19:06
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2056
|1.1920
|1.2076
|2006.11.29 08:44
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.07
|-1.33
|2259058
|2006.11.28 19:16
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2041
|1.1920
|1.2061
|2006.11.29 08:44
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.13
|1.99
|2261168
|2006.11.28 21:41
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2025
|1.1919
|1.2045
|2006.11.29 08:44
|1.2045
|0.00
|0.00
|0.27
|13.28
|2264391
|2006.11.29 08:44
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2051
|1.1900
|1.2071
|2006.11.29 09:25
|1.2071
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|2264848
|2006.11.29 09:25
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2077
|1.1926
|1.2097
|2006.11.29 16:05
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|0.41
|2264935
|2006.11.29 09:37
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|1.1926
|1.2082
|2006.11.29 11:51
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|2268146
|2006.11.29 15:54
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2062
|1.1926
|1.2082
|2006.11.29 16:05
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|2268292
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2089
|1.1938
|1.2109
|2006.11.29 19:27
|1.2109
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|2271026
|2006.11.29 23:55
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2095
|1.2246
|1.2075
|2006.11.30 08:03
|1.2075
|0.00
|0.00
|-0.20
|1.66
|2272791
|2006.11.30 08:03
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2068
|1.2219
|1.2048
|2006.11.30 14:30
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|2276408
|2006.11.30 14:31
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2042
|1.2193
|1.2022
|2006.11.30 15:57
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2276477
|2006.11.30 14:33
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2057
|1.2193
|1.2037
|2006.11.30 15:57
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|2277100
|2006.11.30 15:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2028
|1.2179
|1.2008
|2006.11.30 16:05
|1.2008
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|2277450
|2006.11.30 16:05
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2002
|1.2153
|1.1982
|2006.11.30 16:13
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.00
|0.58
|2277491
|2006.11.30 16:06
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2019
|1.2155
|1.1999
|2006.11.30 16:13
|1.1999
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|2277710
|2006.11.30 16:13
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1989
|1.2140
|1.1969
|2006.11.30 17:15
|1.1969
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|2245067
|2006.11.27 00:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.42
|116.93
|115.22
|2006.11.27 07:31
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.83
|2245680
|2006.11.27 01:21
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.58
|116.94
|115.38
|2006.11.27 07:31
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.24
|2245862
|2006.11.27 02:05
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.73
|116.94
|115.53
|2006.11.27 07:31
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.62
|2246476
|2006.11.27 05:49
|sell
|0.08
|usdjpy
|115.89
|116.95
|115.69
|2006.11.27 07:31
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.52
|2246619
|2006.11.27 06:26
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.02
|116.95
|115.84
|2006.11.27 07:31
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|6.90
|2246725
|2006.11.27 06:42
|sell
|0.32
|usdjpy
|116.17
|116.93
|115.97
|2006.11.27 07:31
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|55.19
|2250153
|2006.11.27 16:24
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.03
|117.54
|115.83
|2006.11.27 20:19
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2250559
|2006.11.27 18:05
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.18
|117.54
|115.98
|2006.11.27 20:19
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|2251064
|2006.11.27 20:19
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.94
|117.45
|115.74
|2006.11.28 14:32
|116.21
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.32
|2251200
|2006.11.27 21:14
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.09
|117.45
|115.89
|2006.11.28 14:32
|116.21
|0.00
|0.00
|-0.14
|-2.07
|2253670
|2006.11.28 09:35
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.25
|117.46
|116.05
|2006.11.28 14:32
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2254885
|2006.11.28 13:45
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.40
|117.46
|116.20
|2006.11.28 14:32
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|13.77
|2255219
|2006.11.28 14:32
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.23
|114.72
|116.43
|2006.11.28 16:04
|116.27
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2255373
|2006.11.28 14:34
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.08
|114.72
|116.28
|2006.11.28 16:04
|116.28
|0.00
|0.00
|0.00
|3.44
|2256683
|2006.11.28 16:05
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.25
|117.76
|116.05
|2006.11.28 19:06
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2258910
|2006.11.28 19:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.01
|117.52
|115.81
|2006.11.28 20:46
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|2259755
|2006.11.28 19:51
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.17
|117.53
|115.97
|2006.11.28 20:46
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|2260474
|2006.11.28 20:46
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.98
|117.49
|115.78
|2006.11.29 00:52
|116.10
|0.00
|0.00
|-0.07
|-1.03
|2260586
|2006.11.28 20:55
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.14
|117.50
|115.94
|2006.11.29 00:52
|116.09
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.86
|2262712
|2006.11.29 00:22
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.27
|117.50
|116.09
|2006.11.29 00:52
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|2262869
|2006.11.29 00:52
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.07
|117.58
|115.87
|2006.11.29 01:15
|115.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2263121
|2006.11.29 01:15
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.84
|117.35
|115.64
|2006.11.29 02:32
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|2263519
|2006.11.29 02:32
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.60
|117.11
|115.40
|2006.11.29 15:04
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.08
|2263772
|2006.11.29 04:20
|sell
|0.02
|usdjpy
|115.75
|117.11
|115.55
|2006.11.29 15:04
|116.20
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.75
|2264349
|2006.11.29 08:39
|sell
|0.04
|usdjpy
|115.90
|117.11
|115.70
|2006.11.29 15:04
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.64
|2264729
|2006.11.29 09:16
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.06
|117.12
|115.86
|2006.11.29 15:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.58
|2264874
|2006.11.29 09:28
|sell
|0.16
|usdjpy
|116.22
|117.13
|116.02
|2006.11.29 15:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|2266154
|2006.11.29 13:03
|sell
|0.32
|usdjpy
|116.37
|117.13
|116.17
|2006.11.29 15:03
|116.17
|0.00
|0.00
|0.00
|55.09
|2267540
|2006.11.29 15:04
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.20
|114.69
|116.40
|2006.11.29 16:06
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.55
|2267803
|2006.11.29 15:22
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.05
|114.69
|116.25
|2006.11.29 16:06
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.86
|2268226
|2006.11.29 16:00
|buy
|0.04
|usdjpy
|115.89
|114.68
|116.09
|2006.11.29 16:06
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|6.89
|2268309
|2006.11.29 16:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.01
|117.52
|115.81
|2006.11.30 03:04
|116.30
|0.00
|0.00
|-0.21
|-2.49
|2268597
|2006.11.29 16:37
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.17
|117.53
|115.97
|2006.11.30 03:04
|116.31
|0.00
|0.00
|-0.41
|-2.41
|2268872
|2006.11.29 17:19
|sell
|0.04
|usdjpy
|116.33
|117.54
|116.13
|2006.11.30 03:04
|116.29
|0.00
|0.00
|-0.82
|1.38
|2271535
|2006.11.30 02:40
|sell
|0.08
|usdjpy
|116.49
|117.55
|116.29
|2006.11.30 03:04
|116.29
|0.00
|0.00
|0.00
|13.76
|2271745
|2006.11.30 03:04
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.25
|117.76
|116.05
|2006.11.30 08:17
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|1.72
|2272919
|2006.11.30 08:17
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.03
|117.54
|115.83
|2006.11.30 16:01
|115.99
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|2274383
|2006.11.30 10:28
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.18
|117.54
|115.98
|2006.11.30 16:01
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|3.45
|2277310
|2006.11.30 16:01
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.94
|117.45
|115.74
|2006.11.30 16:45
|115.74
|0.00
|0.00
|0.00
|1.73
|0.00
|0.00
|-2.20
|426.60
|Closed P/L:
|424.40
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2278078
|2006.11.30 16:45
|sell
|0.01
|usdjpy
|115.71
|117.22
|115.51
|115.63
|0.00
|0.00
|0.00
|0.69
|2278416
|2006.11.30 17:14
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3266
|1.3115
|1.3286
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|2278446
|2006.11.30 17:15
|sell
|0.01
|usdchf
|1.1960
|1.2111
|1.1940
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|2278801
|2006.11.30 17:27
|sell
|0.02
|usdchf
|1.1975
|1.2111
|1.1955
|1.1972
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|2279827
|2006.11.30 18:02
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9693
|1.9542
|1.9713
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.62
|Floating P/L:
|-1.62
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|424.40
|Floating P/L:
|-1.62
|Margin:
|16.76
|Balance:
|6 540.04
|Equity:
|6 538.42
|Free Margin:
|6 521.73
|Details:
|Gross Profit:
|564.38
|Gross Loss:
|139.98
|Total Net Profit:
|424.40
|Profit Factor:
|4.03
|Expected Payoff:
|2.26
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|34.90 (0.54%)
|Relative Drawdown:
|0.54% (34.90)
|Total Trades:
|188
|Short Positions (won %):
|71 (67.61%)
|Long Positions (won %):
|117 (79.49%)
|Profit Trades (% of total):
|141 (75.00%)
|Loss trades (% of total):
|47 (25.00%)
|Largest
|profit trade:
|64.00
|loss trade:
|-11.60
|Average
|profit trade:
|4.00
|loss trade:
|-2.98
|Maximum
|consecutive wins ($):
|24 (39.64)
|consecutive losses ($):
|4 (-34.90)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|70.40 (2)
|consecutive loss (count):
|-34.90 (4)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2