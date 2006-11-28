Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 November 28, 20:37
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
22595282006.11.28 19:39buy0.01eurusd1.31811.30301.32012006.11.28 20:301.31860.000.000.000.50
22597642006.11.28 19:51buy0.02eurusd1.31661.30301.31862006.11.28 20:301.31860.000.000.004.00
22588952006.11.28 19:06sell0.01eurusd1.31711.33221.31512006.11.28 19:391.31780.000.000.00-0.70
22590332006.11.28 19:16sell0.02eurusd1.31861.33221.31662006.11.28 19:391.31810.000.000.001.00
22594612006.11.28 19:37sell0.04eurusd1.31981.33221.31812006.11.28 19:391.31810.000.000.006.80
22578762006.11.28 17:46buy0.01gbpusd1.94881.93371.95082006.11.28 19:151.94910.000.000.000.21
22579432006.11.28 17:50buy0.02gbpusd1.94721.93361.94922006.11.28 19:151.94920.000.000.002.80
22566832006.11.28 16:05sell0.01usdjpy116.25117.76116.052006.11.28 19:06116.050.000.000.001.72
22553772006.11.28 14:35buy0.01eurusd1.31811.30301.32012006.11.28 19:061.31710.000.000.00-1.00
22555112006.11.28 14:38buy0.02eurusd1.31661.30301.31862006.11.28 19:061.31710.000.000.001.00
22565622006.11.28 16:01buy0.04eurusd1.31511.30301.31712006.11.28 19:061.31710.000.000.008.00
22560392006.11.28 15:29sell0.01usdchf1.20591.22101.20392006.11.28 17:451.20730.000.000.00-1.16
22565112006.11.28 16:01sell0.02usdchf1.20751.22111.20552006.11.28 17:451.20700.000.000.000.83
22566902006.11.28 16:05sell0.04usdchf1.20901.22111.20702006.11.28 17:451.20700.000.000.006.63
22567842006.11.28 16:11buy0.01gbpusd1.94881.93371.95082006.11.28 17:361.94750.000.000.00-0.91
22568482006.11.28 16:14buy0.02gbpusd1.94731.93371.94932006.11.28 17:361.94750.000.000.000.28
22575322006.11.28 17:06buy0.04gbpusd1.94581.93371.94782006.11.28 17:361.94780.000.000.005.60
22563352006.11.28 15:52buy0.01gbpusd1.95031.93521.95232006.11.28 16:111.94820.000.000.00-1.47
22563722006.11.28 15:54buy0.02gbpusd1.94901.93511.95072006.11.28 16:111.94780.000.000.00-1.68
22565422006.11.28 16:01buy0.04gbpusd1.94781.93521.94932006.11.28 16:111.94840.000.000.001.68
22566812006.11.28 16:05buy0.08gbpusd1.94631.93571.94832006.11.28 16:111.94830.000.000.0011.20
22552192006.11.28 14:32buy0.01usdjpy116.23114.72116.432006.11.28 16:04116.270.000.000.000.34
22553732006.11.28 14:34buy0.02usdjpy116.08114.72116.282006.11.28 16:04116.280.000.000.003.44
22561342006.11.28 15:36buy0.01gbpusd1.94981.93471.95182006.11.28 15:521.94990.000.000.000.07
22562202006.11.28 15:40buy0.02gbpusd1.94861.93461.95022006.11.28 15:521.95020.000.000.002.24
22553942006.11.28 14:35buy0.01gbpusd1.94901.93391.95102006.11.28 15:361.94930.000.000.000.21
22554712006.11.28 14:36buy0.02gbpusd1.94751.93391.94952006.11.28 15:361.94950.000.000.002.80
22544912006.11.28 11:57buy0.01usdchf1.20731.19221.20932006.11.28 15:281.20600.000.000.00-1.08
22552232006.11.28 14:32buy0.02usdchf1.20581.19221.20782006.11.28 15:281.20620.000.000.000.66
22553662006.11.28 14:34buy0.04usdchf1.20421.19211.20622006.11.28 15:281.20620.000.000.006.63
22551152006.11.28 14:30buy0.01gbpusd1.94711.93151.94862006.11.28 14:351.94860.000.000.001.05
22551282006.11.28 14:30buy0.01eurusd1.31581.30071.31782006.11.28 14:341.31780.000.000.002.00
22510642006.11.27 20:19sell0.01usdjpy115.94117.45115.742006.11.28 14:32116.210.000.00-0.07-2.32
22512002006.11.27 21:14sell0.02usdjpy116.09117.45115.892006.11.28 14:32116.210.000.00-0.14-2.07
22536702006.11.28 09:35sell0.04usdjpy116.25117.46116.052006.11.28 14:32116.200.000.000.001.72
22548852006.11.28 13:45sell0.08usdjpy116.40117.46116.202006.11.28 14:32116.200.000.000.0013.77
22541592006.11.28 11:01buy0.01eurusd1.31551.30041.31752006.11.28 14:301.31520.000.000.00-0.30
22541762006.11.28 11:02buy0.01gbpusd1.94541.93031.94742006.11.28 14:301.94630.000.000.000.63
22546492006.11.28 12:34buy0.02eurusd1.31431.30021.31582006.11.28 14:301.31580.000.000.003.00
22542362006.11.28 11:09buy0.02gbpusd1.94391.93031.94592006.11.28 14:301.94590.000.000.002.80
22506602006.11.27 18:38buy0.01usdchf1.20811.19301.21012006.11.28 11:571.20680.000.000.03-1.08
22509832006.11.27 20:11buy0.02usdchf1.20651.19291.20852006.11.28 11:571.20680.000.000.070.50
22532082006.11.28 09:06buy0.04usdchf1.20481.19271.20682006.11.28 11:571.20680.000.000.006.63
22537062006.11.28 09:38buy0.01gbpusd1.94471.92961.94672006.11.28 11:021.94510.000.000.000.28
22538282006.11.28 09:48buy0.02gbpusd1.94321.92961.94522006.11.28 11:021.94520.000.000.002.80
22538332006.11.28 09:48buy0.01eurusd1.31311.29801.31512006.11.28 11:011.31510.000.000.002.00
22506582006.11.27 18:38sell0.01eurusd1.31221.32731.31022006.11.28 09:481.31370.000.000.02-1.50
22510202006.11.27 20:13sell0.02eurusd1.31371.32731.31172006.11.28 09:481.31370.000.000.040.00
22532412006.11.28 09:07sell0.04eurusd1.31541.32751.31342006.11.28 09:481.31340.000.000.008.00
22532902006.11.28 09:08buy0.01gbpusd1.94561.93051.94762006.11.28 09:381.94440.000.000.00-0.84
22533232006.11.28 09:10buy0.02gbpusd1.94411.93051.94612006.11.28 09:381.94440.000.000.000.42
22534822006.11.28 09:27buy0.04gbpusd1.94251.93041.94452006.11.28 09:381.94450.000.000.005.60
22531182006.11.28 09:01buy0.01gbpusd1.94351.92841.94552006.11.28 09:071.94550.000.000.001.40
22529222006.11.28 08:53buy0.01gbpusd1.94111.92601.94312006.11.28 09:011.94310.000.000.001.40
22521242006.11.28 02:43buy0.01gbpusd1.94051.92541.94252006.11.28 08:531.94070.000.000.000.14
22521382006.11.28 02:51buy0.02gbpusd1.93881.92521.94082006.11.28 08:531.94080.000.000.002.80
22517512006.11.28 00:47buy0.01gbpusd1.93941.92431.94142006.11.28 02:431.94000.000.000.000.42
22517752006.11.28 00:58buy0.02gbpusd1.93791.92431.93992006.11.28 02:431.93990.000.000.002.80
22508882006.11.27 19:37buy0.01gbpusd1.93851.92341.94052006.11.28 00:471.93880.000.00-0.020.21
22511722006.11.27 20:59buy0.02gbpusd1.93691.92331.93892006.11.28 00:471.93890.000.00-0.042.80
22501532006.11.27 16:24sell0.01usdjpy116.03117.54115.832006.11.27 20:19115.990.000.000.000.34
22505592006.11.27 18:05sell0.02usdjpy116.18117.54115.982006.11.27 20:19115.980.000.000.003.45
22505392006.11.27 18:00buy0.01gbpusd1.93841.92331.94042006.11.27 19:371.93860.000.000.000.14
22506142006.11.27 18:28buy0.02gbpusd1.93651.92291.93852006.11.27 19:371.93850.000.000.002.80
22455342006.11.27 01:00sell0.01usdchf1.20361.21871.20162006.11.27 08:061.20640.000.000.00-2.32
22457352006.11.27 01:34sell0.02usdchf1.20511.21871.20312006.11.27 08:061.20660.000.000.00-2.49
22465882006.11.27 06:24sell0.04usdchf1.20701.21911.20502006.11.27 08:061.20660.000.000.001.33
22470382006.11.27 07:42sell0.08usdchf1.20871.21931.20672006.11.27 08:061.20670.000.000.0013.26
22450672006.11.27 00:01sell0.01usdjpy115.42116.93115.222006.11.27 07:31115.980.000.000.00-4.83
22456802006.11.27 01:21sell0.02usdjpy115.58116.94115.382006.11.27 07:31116.000.000.000.00-7.24
22458622006.11.27 02:05sell0.04usdjpy115.73116.94115.532006.11.27 07:31115.980.000.000.00-8.62
22464762006.11.27 05:49sell0.08usdjpy115.89116.95115.692006.11.27 07:31115.970.000.000.00-5.52
22466192006.11.27 06:26sell0.16usdjpy116.02116.95115.842006.11.27 07:31115.970.000.000.006.90
22467252006.11.27 06:42sell0.32usdjpy116.17116.93115.972006.11.27 07:31115.970.000.000.0055.19
22459892006.11.27 02:44buy0.01gbpusd1.93981.92471.94182006.11.27 06:341.93750.000.000.00-1.61
22465032006.11.27 05:54buy0.02gbpusd1.93831.92471.94032006.11.27 06:341.93720.000.000.00-1.54
22465862006.11.27 06:24buy0.04gbpusd1.93711.92461.93872006.11.27 06:341.93750.000.000.001.12
22466202006.11.27 06:26buy0.08gbpusd1.93561.92501.93762006.11.27 06:331.93760.000.000.0011.20
22455312006.11.27 01:00buy0.01eurusd1.31601.30091.31802006.11.27 02:481.31440.000.000.00-1.60
22456702006.11.27 01:20buy0.02eurusd1.31451.30091.31652006.11.27 02:481.31430.000.000.00-0.40
22458522006.11.27 02:04buy0.04eurusd1.31301.30091.31502006.11.27 02:481.31500.000.000.008.00
22458372006.11.27 02:00buy0.01gbpusd1.93901.92391.94102006.11.27 02:441.93930.000.000.000.21
22459402006.11.27 02:36buy0.02gbpusd1.93751.92391.93952006.11.27 02:441.93950.000.000.002.80
  0.00 0.00 -0.11 186.27
Closed P/L: 186.16
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
22578722006.11.28 17:46buy0.01usdchf1.20711.19201.2091 1.20380.000.000.00-2.74
22588882006.11.28 19:06buy0.02usdchf1.20561.19201.2076 1.20380.000.000.00-2.99
22589102006.11.28 19:06sell0.01usdjpy116.01117.52115.81 116.040.000.000.00-0.26
22590582006.11.28 19:16buy0.04usdchf1.20411.19201.2061 1.20380.000.000.00-1.00
22597552006.11.28 19:51sell0.02usdjpy116.17117.53115.97 116.040.000.000.002.24
22602432006.11.28 20:30buy0.01eurusd1.31891.30381.3209 1.31820.000.000.00-0.70
22603042006.11.28 20:33buy0.02eurusd1.31741.30381.3194 1.31820.000.000.001.60
  0.00 0.00 0.00 -3.85
 Floating P/L: -3.85
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 186.16 Floating P/L: -3.85 Margin: 34.88
Balance: 6 301.80 Equity: 6 297.95 Free Margin: 6 263.07
 
Details:
Graph
Gross Profit: 238.60 Gross Loss: 52.44 Total Net Profit: 186.16
Profit Factor: 4.55 Expected Payoff: 2.24  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 26.21 (0.42%) Relative Drawdown: 0.42% (26.21)
 
Total Trades: 83 Short Positions (won %): 26 (57.69%) Long Positions (won %): 57 (78.95%)
Profit Trades (% of total): 60 (72.29%) Loss trades (% of total): 23 (27.71%)
Largest profit trade: 55.19 loss trade: -8.62
Average profit trade: 3.98 loss trade: -2.28
Maximum consecutive wins ($): 14 (24.66) consecutive losses ($): 4 (-26.21)
Maximal consecutive profit (count): 62.09 (2) consecutive loss (count): -26.21 (4)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2