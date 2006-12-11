|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 13, 21:00
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2328709
|2006.12.11 04:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.3291
|1.3120
|2006.12.11 10:34
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|10201
|RF1
|2328856
|2006.12.11 04:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|1.3292
|1.3136
|2006.12.11 10:34
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|10201
|RF1
|2329376
|2006.12.11 07:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3167
|1.3288
|1.3147
|2006.12.11 10:34
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|10201
|RF1
|2329808
|2006.12.11 08:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3182
|1.3288
|1.3162
|2006.12.11 10:34
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|10201
|RF1
|2330070
|2006.12.11 08:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3197
|1.3288
|1.3177
|2006.12.11 10:34
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|10201
|RF1
|2330245
|2006.12.11 08:52
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3213
|1.3289
|1.3193
|2006.12.11 10:34
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|10201
|RF1[tp]
|2331104
|2006.12.11 10:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3193
|1.3042
|1.3213
|2006.12.11 14:35
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|10201
|RF1
|2332364
|2006.12.11 14:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3177
|1.3041
|1.3197
|2006.12.11 14:35
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|2332521
|2006.12.11 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|1.3049
|1.3220
|2006.12.11 17:08
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|2333618
|2006.12.11 17:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3223
|1.3072
|1.3243
|2006.12.11 18:02
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|10201
|RF1[tp]
|2334062
|2006.12.11 18:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3096
|1.3267
|2006.12.12 10:51
|1.3251
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.40
|10201
|RF1
|2339260
|2006.12.12 08:54
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3232
|1.3096
|1.3252
|2006.12.12 10:51
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|10201
|RF1[tp]
|2340115
|2006.12.12 10:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3402
|1.3231
|2006.12.12 14:30
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|10201
|RF1[tp]
|2341747
|2006.12.12 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3221
|1.3372
|1.3201
|2006.12.12 14:56
|1.3222
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|10201
|RF1
|2341962
|2006.12.12 14:37
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3234
|1.3372
|1.3216
|2006.12.12 14:56
|1.3216
|0.00
|0.00
|0.00
|3.60
|10201
|RF1[tp]
|2342257
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3216
|1.3367
|1.3196
|2006.12.12 16:58
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.60
|10201
|RF1
|2342376
|2006.12.12 15:05
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3232
|1.3368
|1.3212
|2006.12.12 16:58
|1.3246
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|10201
|RF1
|2342633
|2006.12.12 15:36
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3247
|1.3368
|1.3227
|2006.12.12 16:58
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|10201
|RF1
|2342775
|2006.12.12 15:41
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3257
|1.3368
|1.3242
|2006.12.12 16:58
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|12.00
|10201
|RF1[tp]
|2343556
|2006.12.12 16:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3239
|1.3390
|1.3219
|2006.12.12 20:05
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|10201
|RF1
|2344439
|2006.12.12 20:11
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3226
|1.3422
|1.3206
|2006.12.13 08:07
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.02
|-4.50
|123987
|RF1
|2344573
|2006.12.12 20:15
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3242
|1.3423
|1.3222
|2006.12.13 08:07
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.04
|-5.60
|123987
|RF1
|2344807
|2006.12.12 20:20
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3257
|1.3423
|1.3237
|2006.12.13 08:07
|1.3270
|0.00
|0.00
|0.08
|-5.20
|123987
|RF1
|2345084
|2006.12.12 20:32
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3273
|1.3424
|1.3253
|2006.12.13 08:07
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.16
|4.00
|123987
|RF1
|2345242
|2006.12.12 20:35
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3288
|1.3424
|1.3268
|2006.12.13 08:07
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.32
|32.00
|123987
|RF1[tp]
|2347547
|2006.12.13 08:07
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3266
|1.3462
|1.3246
|2006.12.13 10:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|123987
|RF1
|2347621
|2006.12.13 08:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3281
|1.3462
|1.3261
|2006.12.13 10:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|2348261
|2006.12.13 10:03
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3258
|1.3454
|1.3238
|2006.12.13 14:30
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123987
|RF1
|2348850
|2006.12.13 11:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3269
|1.3455
|1.3254
|2006.12.13 14:30
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|123987
|RF1[tp]
|2349681
|2006.12.13 14:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3245
|1.3441
|1.3225
|2006.12.13 14:34
|1.3225
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2349942
|2006.12.13 14:34
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3221
|1.3417
|1.3201
|2006.12.13 15:36
|1.3201
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1[tp]
|2350900
|2006.12.13 15:36
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3196
|1.3392
|1.3176
|2006.12.13 18:53
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|123987
|RF1
|2351145
|2006.12.13 16:04
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3212
|1.3393
|1.3192
|2006.12.13 18:53
|1.3206
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|123987
|RF1
|2351566
|2006.12.13 17:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3227
|1.3393
|1.3207
|2006.12.13 18:53
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|2328710
|2006.12.11 04:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9473
|1.9624
|1.9453
|2006.12.11 07:59
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|10201
|RF1
|2328803
|2006.12.11 04:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9488
|1.9624
|1.9468
|2006.12.11 07:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|10201
|RF1
|2329022
|2006.12.11 05:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9504
|1.9625
|1.9484
|2006.12.11 07:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1
|2329428
|2006.12.11 07:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9519
|1.9625
|1.9499
|2006.12.11 07:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|10201
|RF1[tp]
|2329671
|2006.12.11 07:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|1.9349
|1.9520
|2006.12.11 08:13
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2329817
|2006.12.11 08:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|1.9373
|1.9544
|2006.12.11 08:48
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2330126
|2006.12.11 08:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|1.9397
|1.9568
|2006.12.11 09:32
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2330635
|2006.12.11 09:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9572
|1.9421
|1.9592
|2006.12.11 14:35
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|10201
|RF1
|2330656
|2006.12.11 09:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9557
|1.9421
|1.9577
|2006.12.11 14:34
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|10201
|RF1
|2330710
|2006.12.11 09:48
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9545
|1.9421
|1.9562
|2006.12.11 14:34
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|10201
|RF1
|2330797
|2006.12.11 09:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9529
|1.9423
|1.9549
|2006.12.11 14:34
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|10201
|RF1
|2331216
|2006.12.11 10:41
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9517
|1.9423
|1.9534
|2006.12.11 14:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|10201
|RF1
|2331462
|2006.12.11 11:05
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9501
|1.9425
|1.9521
|2006.12.11 14:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|10201
|RF1
|2332029
|2006.12.11 13:12
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9487
|1.9424
|1.9505
|2006.12.11 14:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|80.64
|10201
|RF1[tp]
|2332510
|2006.12.11 14:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|1.9360
|1.9531
|2006.12.11 16:23
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|10201
|RF1
|2333077
|2006.12.11 16:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9496
|1.9360
|1.9516
|2006.12.11 16:23
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|10201
|RF1[tp]
|2333177
|2006.12.11 16:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9518
|1.9367
|1.9538
|2006.12.11 16:50
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2333454
|2006.12.11 16:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9391
|1.9562
|2006.12.11 17:32
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2333859
|2006.12.11 17:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9566
|1.9415
|1.9586
|2006.12.11 18:01
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|10201
|RF1
|2333887
|2006.12.11 17:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9549
|1.9413
|1.9569
|2006.12.11 18:01
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|10201
|RF1[tp]
|2334033
|2006.12.11 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9574
|1.9423
|1.9594
|2006.12.11 18:31
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2334707
|2006.12.11 18:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9598
|1.9447
|1.9618
|2006.12.11 23:20
|1.9592
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|10201
|RF1
|2335012
|2006.12.11 19:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9586
|1.9447
|1.9603
|2006.12.11 23:20
|1.9588
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|10201
|RF1
|2336297
|2006.12.11 21:27
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9569
|1.9448
|1.9589
|2006.12.11 23:20
|1.9589
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|10201
|RF1[tp]
|2336720
|2006.12.11 23:20
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9595
|1.9444
|1.9615
|2006.12.12 03:57
|1.9615
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2337816
|2006.12.12 03:57
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9619
|1.9468
|1.9639
|2006.12.12 10:25
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|10201
|RF1
|2339208
|2006.12.12 08:50
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9604
|1.9468
|1.9624
|2006.12.12 10:25
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|10201
|RF1
|2339263
|2006.12.12 08:54
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9588
|1.9467
|1.9608
|2006.12.12 10:25
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|10201
|RF1[tp]
|2339792
|2006.12.12 10:25
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9605
|1.9756
|1.9585
|2006.12.12 11:27
|1.9621
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.12
|10201
|RF1
|2339842
|2006.12.12 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9623
|1.9759
|1.9603
|2006.12.12 11:27
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|10201
|RF1
|2339886
|2006.12.12 10:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9639
|1.9760
|1.9619
|2006.12.12 11:27
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|10201
|RF1[tp]
|2340476
|2006.12.12 11:27
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9616
|1.9767
|1.9596
|2006.12.12 11:56
|1.9596
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|10201
|RF1[tp]
|2340685
|2006.12.12 11:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9592
|1.9743
|1.9572
|2006.12.12 14:30
|1.9607
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.05
|10201
|RF1
|2340726
|2006.12.12 11:58
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9610
|1.9746
|1.9590
|2006.12.12 14:30
|1.9597
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|10201
|RF1
|2341112
|2006.12.12 13:06
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9626
|1.9747
|1.9606
|2006.12.12 14:30
|1.9626
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|10201
|RF1
|2341390
|2006.12.12 13:49
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9642
|1.9748
|1.9622
|2006.12.12 14:30
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|10201
|RF1[tp]
|2341826
|2006.12.12 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9604
|1.9759
|1.9588
|2006.12.12 14:56
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.49
|10201
|RF1
|2341895
|2006.12.12 14:33
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9619
|1.9755
|1.9599
|2006.12.12 14:56
|1.9611
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|10201
|RF1
|2342017
|2006.12.12 14:38
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9634
|1.9755
|1.9614
|2006.12.12 14:56
|1.9614
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|10201
|RF1[tp]
|2342243
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9609
|1.9760
|1.9589
|2006.12.12 17:34
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.87
|10201
|RF1
|2342370
|2006.12.12 15:04
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9625
|1.9761
|1.9605
|2006.12.12 17:34
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.78
|10201
|RF1
|2342437
|2006.12.12 15:12
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9640
|1.9761
|1.9620
|2006.12.12 17:34
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.36
|10201
|RF1
|2342588
|2006.12.12 15:35
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9655
|1.9761
|1.9635
|2006.12.12 17:34
|1.9652
|0.00
|0.00
|0.00
|1.68
|10201
|RF1
|2342657
|2006.12.12 15:37
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9670
|1.9761
|1.9650
|2006.12.12 17:34
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|10201
|RF1[tp]
|2343746
|2006.12.12 17:34
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9648
|1.9497
|1.9668
|2006.12.12 20:05
|1.9643
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|10201
|RF1
|2344445
|2006.12.12 20:11
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9632
|1.9828
|1.9612
|2006.12.13 00:50
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.01
|-5.25
|123987
|RF1
|2344592
|2006.12.12 20:15
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9658
|1.9839
|1.9638
|2006.12.13 00:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.01
|-2.94
|123987
|RF1
|2344739
|2006.12.12 20:19
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9669
|1.9839
|1.9653
|2006.12.13 00:48
|1.9681
|0.00
|0.00
|0.03
|-3.36
|123987
|RF1
|2344855
|2006.12.12 20:21
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9686
|1.9837
|1.9666
|2006.12.13 00:48
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.06
|1.68
|123987
|RF1
|2345153
|2006.12.12 20:33
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9703
|1.9839
|1.9683
|2006.12.13 00:48
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.11
|22.40
|123987
|RF1[tp]
|2346351
|2006.12.13 00:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9509
|1.9725
|2006.12.13 01:38
|1.9700
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|123987
|RF1
|2346528
|2006.12.13 01:37
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9688
|1.9507
|1.9708
|2006.12.13 01:38
|1.9701
|0.00
|0.00
|0.00
|1.82
|123987
|RF1
|2346551
|2006.12.13 01:37
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9672
|1.9506
|1.9692
|2006.12.13 01:38
|1.9692
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|123987
|RF1[tp]
|2346578
|2006.12.13 01:39
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9705
|1.9509
|1.9725
|2006.12.13 08:53
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|123987
|RF1
|2347590
|2006.12.13 08:22
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9689
|1.9508
|1.9709
|2006.12.13 08:53
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|123987
|RF1[tp]
|2347729
|2006.12.13 08:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9709
|1.9905
|1.9689
|2006.12.13 09:22
|1.9689
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|123987
|RF1[tp]
|2348042
|2006.12.13 09:22
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9685
|1.9881
|1.9665
|2006.12.13 14:30
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|0.21
|123987
|RF1
|2348497
|2006.12.13 10:30
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9700
|1.9881
|1.9680
|2006.12.13 14:30
|1.9680
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|123987
|RF1[tp]
|2348506
|2006.12.13 10:30
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9715
|1.9881
|1.9695
|2006.12.13 14:30
|1.9695
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|123987
|RF1[tp]
|2349695
|2006.12.13 14:30
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9674
|1.9870
|1.9654
|2006.12.13 14:34
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|123987
|RF1[tp]
|2349991
|2006.12.13 14:34
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9649
|1.9845
|1.9629
|2006.12.13 14:35
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|123987
|RF1[tp]
|2350138
|2006.12.13 14:35
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9625
|1.9821
|1.9605
|2006.12.13 15:08
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.98
|123987
|RF1
|2350190
|2006.12.13 14:37
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9640
|1.9821
|1.9620
|2006.12.13 15:08
|1.9637
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|123987
|RF1
|2350276
|2006.12.13 14:39
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9655
|1.9821
|1.9635
|2006.12.13 15:08
|1.9635
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|123987
|RF1[tp]
|2350623
|2006.12.13 15:08
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|1.9832
|1.9616
|2006.12.13 15:36
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|123987
|RF1[tp]
|2350868
|2006.12.13 15:36
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9612
|1.9808
|1.9592
|2006.12.13 17:38
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|123987
|RF1
|2351029
|2006.12.13 15:53
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9626
|1.9809
|1.9608
|2006.12.13 17:38
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|123987
|RF1
|2351148
|2006.12.13 16:04
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9638
|1.9807
|1.9621
|2006.12.13 17:38
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.56
|123987
|RF1
|2351183
|2006.12.13 16:05
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9650
|1.9804
|1.9633
|2006.12.13 17:38
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|123987
|RF1
|2351511
|2006.12.13 16:59
|sell
|0.16
|gbpusd
|1.9668
|1.9804
|1.9648
|2006.12.13 17:38
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|123987
|RF1
|2351580
|2006.12.13 17:04
|sell
|0.32
|gbpusd
|1.9684
|1.9805
|1.9664
|2006.12.13 17:38
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|44.80
|123987
|RF1[tp]
|2351894
|2006.12.13 17:38
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9660
|1.9856
|1.9640
|2006.12.13 18:53
|1.9640
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|123987
|RF1[tp]
|2328707
|2006.12.11 04:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2097
|1.1946
|1.2117
|2006.12.11 10:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|10201
|RF1
|2328813
|2006.12.11 04:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2082
|1.1946
|1.2102
|2006.12.11 10:43
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|10201
|RF1
|2329422
|2006.12.11 07:15
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2067
|1.1944
|1.2085
|2006.12.11 10:43
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|10201
|RF1
|2330092
|2006.12.11 08:48
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2051
|1.1945
|1.2071
|2006.12.11 10:43
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|10201
|RF1
|2330253
|2006.12.11 08:52
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2034
|1.1943
|1.2054
|2006.12.11 10:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|26.55
|10201
|RF1[tp]
|2331246
|2006.12.11 10:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2053
|1.2204
|1.2033
|2006.12.11 16:37
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|10201
|RF1
|2332067
|2006.12.11 13:18
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2068
|1.2204
|1.2048
|2006.12.11 16:37
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|10201
|RF1[tp]
|2333337
|2006.12.11 16:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2043
|1.2194
|1.2023
|2006.12.11 18:01
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|10201
|RF1[tp]
|2334029
|2006.12.11 18:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2017
|1.2168
|1.1997
|2006.12.12 15:35
|1.2028
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.91
|10201
|RF1
|2340663
|2006.12.12 11:55
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2032
|1.2168
|1.2012
|2006.12.12 15:35
|1.2030
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|10201
|RF1
|2342205
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.04
|usdchf
|1.2048
|1.2169
|1.2028
|2006.12.12 15:35
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|6.65
|10201
|RF1[tp]
|2342592
|2006.12.12 15:35
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2029
|1.1878
|1.2049
|2006.12.12 16:57
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|10201
|RF1
|2342666
|2006.12.12 15:37
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2014
|1.1878
|1.2034
|2006.12.12 16:57
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|0.83
|10201
|RF1
|2342870
|2006.12.12 15:45
|buy
|0.04
|usdchf
|1.1999
|1.1878
|1.2019
|2006.12.12 16:57
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|6.66
|10201
|RF1[tp]
|2343530
|2006.12.12 16:57
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2018
|1.2169
|1.1998
|2006.12.12 20:05
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.83
|10201
|RF1
|2343739
|2006.12.12 17:34
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2033
|1.2169
|1.2013
|2006.12.12 20:05
|1.2040
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.16
|10201
|RF1
|2344446
|2006.12.12 20:11
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2042
|1.1846
|1.2062
|2006.12.13 09:14
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.08
|123987
|RF1
|2344597
|2006.12.12 20:15
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2027
|1.1844
|1.2045
|2006.12.13 09:14
|1.2015
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.00
|123987
|RF1
|2344817
|2006.12.12 20:21
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2011
|1.1845
|1.2031
|2006.12.13 09:14
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.13
|1.66
|123987
|RF1
|2345176
|2006.12.12 20:33
|buy
|0.08
|usdchf
|1.1996
|1.1845
|1.2016
|2006.12.13 09:13
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.27
|13.32
|123987
|RF1[tp]
|2347992
|2006.12.13 09:14
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2021
|1.1825
|1.2041
|2006.12.13 14:30
|1.2041
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|123987
|RF1[tp]
|2349675
|2006.12.13 14:30
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2050
|1.1854
|1.2070
|2006.12.13 14:34
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|123987
|RF1[tp]
|2350042
|2006.12.13 14:34
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2078
|1.1882
|1.2098
|2006.12.13 18:49
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.66
|123987
|RF1
|2350335
|2006.12.13 14:40
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2066
|1.1882
|1.2083
|2006.12.13 18:49
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|0.66
|123987
|RF1
|2351624
|2006.12.13 17:07
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2050
|1.1884
|1.2070
|2006.12.13 18:49
|1.2070
|0.00
|0.00
|0.00
|6.63
|123987
|RF1[tp]
|2328708
|2006.12.11 04:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.81
|115.30
|117.01
|2006.12.11 07:47
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|10201
|RF1
|2329491
|2006.12.11 07:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.66
|115.30
|116.86
|2006.12.11 07:47
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|10201
|RF1[tp]
|2329588
|2006.12.11 07:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.88
|115.37
|117.08
|2006.12.11 09:58
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|10201
|RF1
|2329997
|2006.12.11 08:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.72
|115.36
|116.92
|2006.12.11 09:58
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|10201
|RF1
|2330612
|2006.12.11 09:24
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.59
|115.36
|116.77
|2006.12.11 09:58
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|10201
|RF1[tp]
|2330802
|2006.12.11 09:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.75
|118.26
|116.55
|2006.12.11 17:06
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|10201
|RF1
|2330967
|2006.12.11 10:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.87
|118.26
|116.70
|2006.12.11 17:05
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|10201
|RF1
|2331240
|2006.12.11 10:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.03
|118.24
|116.83
|2006.12.11 17:05
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|10201
|RF1
|2332994
|2006.12.11 16:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.18
|118.24
|116.98
|2006.12.11 17:05
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|10201
|RF1[tp]
|2333579
|2006.12.11 17:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.96
|118.47
|116.76
|2006.12.11 18:41
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|10201
|RF1[tp]
|2334894
|2006.12.11 18:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.72
|118.23
|116.52
|2006.12.12 15:36
|116.99
|0.00
|0.00
|-0.07
|-2.31
|10201
|RF1
|2335370
|2006.12.11 19:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.87
|118.23
|116.67
|2006.12.12 15:36
|116.98
|0.00
|0.00
|-0.14
|-1.88
|10201
|RF1
|2341013
|2006.12.12 13:01
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.03
|118.24
|116.83
|2006.12.12 15:36
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|10201
|RF1
|2342220
|2006.12.12 14:56
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.18
|118.24
|116.98
|2006.12.12 15:36
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|10201
|RF1[tp]
|2342615
|2006.12.12 15:36
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.99
|115.48
|117.19
|2006.12.12 16:56
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|10201
|RF1
|2342873
|2006.12.12 15:45
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.83
|115.47
|117.03
|2006.12.12 16:56
|117.03
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|10201
|RF1[tp]
|2343491
|2006.12.12 16:56
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.06
|115.55
|117.26
|2006.12.12 20:06
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.26
|10201
|RF1
|2344443
|2006.12.12 20:11
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.17
|115.21
|117.37
|2006.12.13 01:57
|116.88
|0.00
|0.00
|0.03
|-2.48
|123987
|RF1
|2344568
|2006.12.12 20:15
|buy
|0.02
|usdjpy
|117.02
|115.21
|117.22
|2006.12.13 01:57
|116.89
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.22
|123987
|RF1
|2345091
|2006.12.12 20:32
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.85
|115.19
|117.05
|2006.12.13 01:57
|116.89
|0.00
|0.00
|0.14
|1.37
|123987
|RF1
|2346244
|2006.12.13 00:07
|buy
|0.08
|usdjpy
|116.72
|115.18
|116.89
|2006.12.13 01:57
|116.89
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|123987
|RF1[tp]
|2346647
|2006.12.13 01:57
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.88
|118.84
|116.68
|2006.12.13 17:00
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.41
|123987
|RF1
|2347301
|2006.12.13 06:16
|sell
|0.02
|usdjpy
|117.03
|118.84
|116.83
|2006.12.13 17:00
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.43
|123987
|RF1
|2349639
|2006.12.13 14:30
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.15
|118.84
|116.98
|2006.12.13 17:00
|117.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.43
|123987
|RF1
|2349832
|2006.12.13 14:33
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.31
|118.82
|117.11
|2006.12.13 17:00
|117.29
|0.00
|0.00
|0.00
|1.36
|123987
|RF1
|2350098
|2006.12.13 14:35
|sell
|0.16
|usdjpy
|117.47
|118.83
|117.27
|2006.12.13 17:00
|117.27
|0.00
|0.00
|0.00
|27.29
|123987
|RF1[tp]
|2351534
|2006.12.13 17:00
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.30
|115.34
|117.50
|2006.12.13 18:35
|117.50
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|123987
|RF1[tp]
|0.00
|0.00
|1.24
|406.63
|Closed P/L:
|407.87
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2352201
|2006.12.13 18:35
|buy
|0.01
|usdjpy
|117.54
|115.58
|117.74
|117.52
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.17
|123987
|RF1
|2352321
|2006.12.13 18:49
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2073
|1.1877
|1.2093
|1.2067
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|123987
|RF1
|2352347
|2006.12.13 18:53
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3204
|1.3400
|1.3184
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|123987
|RF1
|2352353
|2006.12.13 18:53
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9636
|1.9832
|1.9616
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.89
|123987
|RF1
|2352612
|2006.12.13 19:34
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9651
|1.9832
|1.9631
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.68
|123987
|RF1
|2352987
|2006.12.13 20:52
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3220
|1.3401
|1.3200
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.24
|Floating P/L:
|-2.24
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|407.87
|Floating P/L:
|-2.24
|Margin:
|25.23
|Balance:
|7 247.95
|Equity:
|7 245.71
|Free Margin:
|7 220.48
|Details:
|Gross Profit:
|612.87
|Gross Loss:
|205.00
|Total Net Profit:
|407.87
|Profit Factor:
|2.99
|Expected Payoff:
|2.58
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|47.81 (0.68%)
|Relative Drawdown:
|0.68% (47.81)
|Total Trades:
|158
|Short Positions (won %):
|92 (59.78%)
|Long Positions (won %):
|66 (71.21%)
|Profit Trades (% of total):
|102 (64.56%)
|Loss trades (% of total):
|56 (35.44%)
|Largest
|profit trade:
|80.64
|loss trade:
|-13.44
|Average
|profit trade:
|6.01
|loss trade:
|-3.66
|Maximum
|consecutive wins ($):
|15 (32.64)
|consecutive losses ($):
|5 (-47.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|89.60 (2)
|consecutive loss (count):
|-47.81 (5)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|2