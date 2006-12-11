Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 13, 21:00
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
23287092006.12.11 04:13sell0.01eurusd1.31401.32911.31202006.12.11 10:341.31920.000.000.00-5.20
 10201RF1
23288562006.12.11 04:32sell0.02eurusd1.31521.32921.31362006.12.11 10:341.31920.000.000.00-8.00
 10201RF1
23293762006.12.11 07:12sell0.04eurusd1.31671.32881.31472006.12.11 10:341.31940.000.000.00-10.80
 10201RF1
23298082006.12.11 08:13sell0.08eurusd1.31821.32881.31622006.12.11 10:341.31930.000.000.00-8.80
 10201RF1
23300702006.12.11 08:47sell0.16eurusd1.31971.32881.31772006.12.11 10:341.31930.000.000.006.40
 10201RF1
23302452006.12.11 08:52sell0.32eurusd1.32131.32891.31932006.12.11 10:341.31930.000.000.0064.00
 10201RF1[tp]
23311042006.12.11 10:34buy0.01eurusd1.31931.30421.32132006.12.11 14:351.31970.000.000.000.40
 10201RF1
23323642006.12.11 14:15buy0.02eurusd1.31771.30411.31972006.12.11 14:351.31970.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
23325212006.12.11 14:35buy0.01eurusd1.32001.30491.32202006.12.11 17:081.32200.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
23336182006.12.11 17:08buy0.01eurusd1.32231.30721.32432006.12.11 18:021.32430.000.000.002.00
 10201RF1[tp]
23340622006.12.11 18:02buy0.01eurusd1.32471.30961.32672006.12.12 10:511.32510.000.00-0.040.40
 10201RF1
23392602006.12.12 08:54buy0.02eurusd1.32321.30961.32522006.12.12 10:511.32520.000.000.004.00
 10201RF1[tp]
23401152006.12.12 10:51sell0.01eurusd1.32471.34021.32312006.12.12 14:301.32310.000.000.001.60
 10201RF1[tp]
23417472006.12.12 14:30sell0.01eurusd1.32211.33721.32012006.12.12 14:561.32220.000.000.00-0.10
 10201RF1
23419622006.12.12 14:37sell0.02eurusd1.32341.33721.32162006.12.12 14:561.32160.000.000.003.60
 10201RF1[tp]
23422572006.12.12 14:56sell0.01eurusd1.32161.33671.31962006.12.12 16:581.32420.000.000.00-2.60
 10201RF1
23423762006.12.12 15:05sell0.02eurusd1.32321.33681.32122006.12.12 16:581.32460.000.000.00-2.80
 10201RF1
23426332006.12.12 15:36sell0.04eurusd1.32471.33681.32272006.12.12 16:581.32430.000.000.001.60
 10201RF1
23427752006.12.12 15:41sell0.08eurusd1.32571.33681.32422006.12.12 16:581.32420.000.000.0012.00
 10201RF1[tp]
23435562006.12.12 16:58sell0.01eurusd1.32391.33901.32192006.12.12 20:051.32340.000.000.000.50
 10201RF1
23444392006.12.12 20:11sell0.01eurusd1.32261.34221.32062006.12.13 08:071.32710.000.000.02-4.50
 123987RF1
23445732006.12.12 20:15sell0.02eurusd1.32421.34231.32222006.12.13 08:071.32700.000.000.04-5.60
 123987RF1
23448072006.12.12 20:20sell0.04eurusd1.32571.34231.32372006.12.13 08:071.32700.000.000.08-5.20
 123987RF1
23450842006.12.12 20:32sell0.08eurusd1.32731.34241.32532006.12.13 08:071.32680.000.000.164.00
 123987RF1
23452422006.12.12 20:35sell0.16eurusd1.32881.34241.32682006.12.13 08:071.32680.000.000.3232.00
 123987RF1[tp]
23475472006.12.13 08:07sell0.01eurusd1.32661.34621.32462006.12.13 10:031.32610.000.000.000.50
 123987RF1
23476212006.12.13 08:32sell0.02eurusd1.32811.34621.32612006.12.13 10:031.32610.000.000.004.00
 123987RF1[tp]
23482612006.12.13 10:03sell0.01eurusd1.32581.34541.32382006.12.13 14:301.32480.000.000.001.00
 123987RF1
23488502006.12.13 11:07sell0.02eurusd1.32691.34551.32542006.12.13 14:301.32540.000.000.003.00
 123987RF1[tp]
23496812006.12.13 14:30sell0.01eurusd1.32451.34411.32252006.12.13 14:341.32250.000.000.002.00
 123987RF1[tp]
23499422006.12.13 14:34sell0.01eurusd1.32211.34171.32012006.12.13 15:361.32010.000.000.002.00
 123987RF1[tp]
23509002006.12.13 15:36sell0.01eurusd1.31961.33921.31762006.12.13 18:531.32080.000.000.00-1.20
 123987RF1
23511452006.12.13 16:04sell0.02eurusd1.32121.33931.31922006.12.13 18:531.32060.000.000.001.20
 123987RF1
23515662006.12.13 17:04sell0.04eurusd1.32271.33931.32072006.12.13 18:531.32070.000.000.008.00
 123987RF1[tp]
23287102006.12.11 04:13sell0.01gbpusd1.94731.96241.94532006.12.11 07:591.95010.000.000.00-1.96
 10201RF1
23288032006.12.11 04:26sell0.02gbpusd1.94881.96241.94682006.12.11 07:591.94990.000.000.00-1.54
 10201RF1
23290222006.12.11 05:15sell0.04gbpusd1.95041.96251.94842006.12.11 07:591.94990.000.000.001.40
 10201RF1
23294282006.12.11 07:15sell0.08gbpusd1.95191.96251.94992006.12.11 07:591.94990.000.000.0011.20
 10201RF1[tp]
23296712006.12.11 07:59buy0.01gbpusd1.95001.93491.95202006.12.11 08:131.95200.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23298172006.12.11 08:13buy0.01gbpusd1.95241.93731.95442006.12.11 08:481.95440.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23301262006.12.11 08:48buy0.01gbpusd1.95481.93971.95682006.12.11 09:321.95680.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23306352006.12.11 09:32buy0.01gbpusd1.95721.94211.95922006.12.11 14:351.95050.000.000.00-4.69
 10201RF1
23306562006.12.11 09:40buy0.02gbpusd1.95571.94211.95772006.12.11 14:341.95070.000.000.00-7.00
 10201RF1
23307102006.12.11 09:48buy0.04gbpusd1.95451.94211.95622006.12.11 14:341.95080.000.000.00-10.36
 10201RF1
23307972006.12.11 09:58buy0.08gbpusd1.95291.94231.95492006.12.11 14:341.95070.000.000.00-12.32
 10201RF1
23312162006.12.11 10:41buy0.16gbpusd1.95171.94231.95342006.12.11 14:341.95050.000.000.00-13.44
 10201RF1
23314622006.12.11 11:05buy0.32gbpusd1.95011.94251.95212006.12.11 14:341.95050.000.000.008.96
 10201RF1
23320292006.12.11 13:12buy0.64gbpusd1.94871.94241.95052006.12.11 14:341.95050.000.000.0080.64
 10201RF1[tp]
23325102006.12.11 14:35buy0.01gbpusd1.95111.93601.95312006.12.11 16:231.95160.000.000.000.35
 10201RF1
23330772006.12.11 16:14buy0.02gbpusd1.94961.93601.95162006.12.11 16:231.95160.000.000.002.80
 10201RF1[tp]
23331772006.12.11 16:23buy0.01gbpusd1.95181.93671.95382006.12.11 16:501.95380.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23334542006.12.11 16:50buy0.01gbpusd1.95421.93911.95622006.12.11 17:321.95620.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23338592006.12.11 17:32buy0.01gbpusd1.95661.94151.95862006.12.11 18:011.95700.000.000.000.28
 10201RF1
23338872006.12.11 17:36buy0.02gbpusd1.95491.94131.95692006.12.11 18:011.95690.000.000.002.80
 10201RF1[tp]
23340332006.12.11 18:01buy0.01gbpusd1.95741.94231.95942006.12.11 18:311.95940.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23347072006.12.11 18:31buy0.01gbpusd1.95981.94471.96182006.12.11 23:201.95920.000.000.00-0.42
 10201RF1
23350122006.12.11 19:00buy0.02gbpusd1.95861.94471.96032006.12.11 23:201.95880.000.000.000.28
 10201RF1
23362972006.12.11 21:27buy0.04gbpusd1.95691.94481.95892006.12.11 23:201.95890.000.000.005.60
 10201RF1[tp]
23367202006.12.11 23:20buy0.01gbpusd1.95951.94441.96152006.12.12 03:571.96150.000.00-0.021.40
 10201RF1[tp]
23378162006.12.12 03:57buy0.01gbpusd1.96191.94681.96392006.12.12 10:251.96100.000.000.00-0.63
 10201RF1
23392082006.12.12 08:50buy0.02gbpusd1.96041.94681.96242006.12.12 10:251.96070.000.000.000.42
 10201RF1
23392632006.12.12 08:54buy0.04gbpusd1.95881.94671.96082006.12.12 10:251.96080.000.000.005.60
 10201RF1[tp]
23397922006.12.12 10:25sell0.01gbpusd1.96051.97561.95852006.12.12 11:271.96210.000.000.00-1.12
 10201RF1
23398422006.12.12 10:30sell0.02gbpusd1.96231.97591.96032006.12.12 11:271.96200.000.000.000.42
 10201RF1
23398862006.12.12 10:30sell0.04gbpusd1.96391.97601.96192006.12.12 11:271.96190.000.000.005.60
 10201RF1[tp]
23404762006.12.12 11:27sell0.01gbpusd1.96161.97671.95962006.12.12 11:561.95960.000.000.001.40
 10201RF1[tp]
23406852006.12.12 11:56sell0.01gbpusd1.95921.97431.95722006.12.12 14:301.96070.000.000.00-1.05
 10201RF1
23407262006.12.12 11:58sell0.02gbpusd1.96101.97461.95902006.12.12 14:301.95970.000.000.001.82
 10201RF1
23411122006.12.12 13:06sell0.04gbpusd1.96261.97471.96062006.12.12 14:301.96260.000.000.000.00
 10201RF1
23413902006.12.12 13:49sell0.08gbpusd1.96421.97481.96222006.12.12 14:301.96220.000.000.0011.20
 10201RF1[tp]
23418262006.12.12 14:30sell0.01gbpusd1.96041.97591.95882006.12.12 14:561.96110.000.000.00-0.49
 10201RF1
23418952006.12.12 14:33sell0.02gbpusd1.96191.97551.95992006.12.12 14:561.96110.000.000.001.12
 10201RF1
23420172006.12.12 14:38sell0.04gbpusd1.96341.97551.96142006.12.12 14:561.96140.000.000.005.60
 10201RF1[tp]
23422432006.12.12 14:56sell0.01gbpusd1.96091.97601.95892006.12.12 17:341.96500.000.000.00-2.87
 10201RF1
23423702006.12.12 15:04sell0.02gbpusd1.96251.97611.96052006.12.12 17:341.96520.000.000.00-3.78
 10201RF1
23424372006.12.12 15:12sell0.04gbpusd1.96401.97611.96202006.12.12 17:341.96520.000.000.00-3.36
 10201RF1
23425882006.12.12 15:35sell0.08gbpusd1.96551.97611.96352006.12.12 17:341.96520.000.000.001.68
 10201RF1
23426572006.12.12 15:37sell0.16gbpusd1.96701.97611.96502006.12.12 17:341.96500.000.000.0022.40
 10201RF1[tp]
23437462006.12.12 17:34buy0.01gbpusd1.96481.94971.96682006.12.12 20:051.96430.000.000.00-0.35
 10201RF1
23444452006.12.12 20:11sell0.01gbpusd1.96321.98281.96122006.12.13 00:501.97070.000.000.01-5.25
 123987RF1
23445922006.12.12 20:15sell0.02gbpusd1.96581.98391.96382006.12.13 00:481.96790.000.000.01-2.94
 123987RF1
23447392006.12.12 20:19sell0.04gbpusd1.96691.98391.96532006.12.13 00:481.96810.000.000.03-3.36
 123987RF1
23448552006.12.12 20:21sell0.08gbpusd1.96861.98371.96662006.12.13 00:481.96830.000.000.061.68
 123987RF1
23451532006.12.12 20:33sell0.16gbpusd1.97031.98391.96832006.12.13 00:481.96830.000.000.1122.40
 123987RF1[tp]
23463512006.12.13 00:50buy0.01gbpusd1.97051.95091.97252006.12.13 01:381.97000.000.000.00-0.35
 123987RF1
23465282006.12.13 01:37buy0.02gbpusd1.96881.95071.97082006.12.13 01:381.97010.000.000.001.82
 123987RF1
23465512006.12.13 01:37buy0.04gbpusd1.96721.95061.96922006.12.13 01:381.96920.000.000.005.60
 123987RF1[tp]
23465782006.12.13 01:39buy0.01gbpusd1.97051.95091.97252006.12.13 08:531.97090.000.000.000.28
 123987RF1
23475902006.12.13 08:22buy0.02gbpusd1.96891.95081.97092006.12.13 08:531.97090.000.000.002.80
 123987RF1[tp]
23477292006.12.13 08:53sell0.01gbpusd1.97091.99051.96892006.12.13 09:221.96890.000.000.001.40
 123987RF1[tp]
23480422006.12.13 09:22sell0.01gbpusd1.96851.98811.96652006.12.13 14:301.96820.000.000.000.21
 123987RF1
23484972006.12.13 10:30sell0.02gbpusd1.97001.98811.96802006.12.13 14:301.96800.000.000.002.80
 123987RF1[tp]
23485062006.12.13 10:30sell0.04gbpusd1.97151.98811.96952006.12.13 14:301.96950.000.000.005.60
 123987RF1[tp]
23496952006.12.13 14:30sell0.01gbpusd1.96741.98701.96542006.12.13 14:341.96540.000.000.001.40
 123987RF1[tp]
23499912006.12.13 14:34sell0.01gbpusd1.96491.98451.96292006.12.13 14:351.96290.000.000.001.40
 123987RF1[tp]
23501382006.12.13 14:35sell0.01gbpusd1.96251.98211.96052006.12.13 15:081.96390.000.000.00-0.98
 123987RF1
23501902006.12.13 14:37sell0.02gbpusd1.96401.98211.96202006.12.13 15:081.96370.000.000.000.42
 123987RF1
23502762006.12.13 14:39sell0.04gbpusd1.96551.98211.96352006.12.13 15:081.96350.000.000.005.60
 123987RF1[tp]
23506232006.12.13 15:08sell0.01gbpusd1.96361.98321.96162006.12.13 15:361.96160.000.000.001.40
 123987RF1[tp]
23508682006.12.13 15:36sell0.01gbpusd1.96121.98081.95922006.12.13 17:381.96630.000.000.00-3.57
 123987RF1
23510292006.12.13 15:53sell0.02gbpusd1.96261.98091.96082006.12.13 17:381.96620.000.000.00-5.04
 123987RF1
23511482006.12.13 16:04sell0.04gbpusd1.96381.98071.96212006.12.13 17:381.96650.000.000.00-7.56
 123987RF1
23511832006.12.13 16:05sell0.08gbpusd1.96501.98041.96332006.12.13 17:381.96640.000.000.00-7.84
 123987RF1
23515112006.12.13 16:59sell0.16gbpusd1.96681.98041.96482006.12.13 17:381.96630.000.000.005.60
 123987RF1
23515802006.12.13 17:04sell0.32gbpusd1.96841.98051.96642006.12.13 17:381.96640.000.000.0044.80
 123987RF1[tp]
23518942006.12.13 17:38sell0.01gbpusd1.96601.98561.96402006.12.13 18:531.96400.000.000.001.40
 123987RF1[tp]
23287072006.12.11 04:13buy0.01usdchf1.20971.19461.21172006.12.11 10:431.20540.000.000.00-3.57
 10201RF1
23288132006.12.11 04:26buy0.02usdchf1.20821.19461.21022006.12.11 10:431.20550.000.000.00-4.48
 10201RF1
23294222006.12.11 07:15buy0.04usdchf1.20671.19441.20852006.12.11 10:431.20550.000.000.00-3.98
 10201RF1
23300922006.12.11 08:48buy0.08usdchf1.20511.19451.20712006.12.11 10:431.20530.000.000.001.33
 10201RF1
23302532006.12.11 08:52buy0.16usdchf1.20341.19431.20542006.12.11 10:431.20540.000.000.0026.55
 10201RF1[tp]
23312462006.12.11 10:43sell0.01usdchf1.20531.22041.20332006.12.11 16:371.20480.000.000.000.42
 10201RF1
23320672006.12.11 13:18sell0.02usdchf1.20681.22041.20482006.12.11 16:371.20480.000.000.003.32
 10201RF1[tp]
23333372006.12.11 16:37sell0.01usdchf1.20431.21941.20232006.12.11 18:011.20230.000.000.001.66
 10201RF1[tp]
23340292006.12.11 18:01sell0.01usdchf1.20171.21681.19972006.12.12 15:351.20280.000.00-0.07-0.91
 10201RF1
23406632006.12.12 11:55sell0.02usdchf1.20321.21681.20122006.12.12 15:351.20300.000.000.000.33
 10201RF1
23422052006.12.12 14:56sell0.04usdchf1.20481.21691.20282006.12.12 15:351.20280.000.000.006.65
 10201RF1[tp]
23425922006.12.12 15:35buy0.01usdchf1.20291.18781.20492006.12.12 16:571.20190.000.000.00-0.83
 10201RF1
23426662006.12.12 15:37buy0.02usdchf1.20141.18781.20342006.12.12 16:571.20190.000.000.000.83
 10201RF1
23428702006.12.12 15:45buy0.04usdchf1.19991.18781.20192006.12.12 16:571.20190.000.000.006.66
 10201RF1[tp]
23435302006.12.12 16:57sell0.01usdchf1.20181.21691.19982006.12.12 20:051.20400.000.000.00-1.83
 10201RF1
23437392006.12.12 17:34sell0.02usdchf1.20331.21691.20132006.12.12 20:051.20400.000.000.00-1.16
 10201RF1
23444462006.12.12 20:11buy0.01usdchf1.20421.18461.20622006.12.13 09:141.20170.000.000.03-2.08
 123987RF1
23445972006.12.12 20:15buy0.02usdchf1.20271.18441.20452006.12.13 09:141.20150.000.000.07-2.00
 123987RF1
23448172006.12.12 20:21buy0.04usdchf1.20111.18451.20312006.12.13 09:141.20160.000.000.131.66
 123987RF1
23451762006.12.12 20:33buy0.08usdchf1.19961.18451.20162006.12.13 09:131.20160.000.000.2713.32
 123987RF1[tp]
23479922006.12.13 09:14buy0.01usdchf1.20211.18251.20412006.12.13 14:301.20410.000.000.001.66
 123987RF1[tp]
23496752006.12.13 14:30buy0.01usdchf1.20501.18541.20702006.12.13 14:341.20700.000.000.001.65
 123987RF1[tp]
23500422006.12.13 14:34buy0.01usdchf1.20781.18821.20982006.12.13 18:491.20700.000.000.00-0.66
 123987RF1
23503352006.12.13 14:40buy0.02usdchf1.20661.18821.20832006.12.13 18:491.20700.000.000.000.66
 123987RF1
23516242006.12.13 17:07buy0.04usdchf1.20501.18841.20702006.12.13 18:491.20700.000.000.006.63
 123987RF1[tp]
23287082006.12.11 04:13buy0.01usdjpy116.81115.30117.012006.12.11 07:47116.860.000.000.000.43
 10201RF1
23294912006.12.11 07:27buy0.02usdjpy116.66115.30116.862006.12.11 07:47116.860.000.000.003.42
 10201RF1[tp]
23295882006.12.11 07:47buy0.01usdjpy116.88115.37117.082006.12.11 09:58116.750.000.000.00-1.11
 10201RF1
23299972006.12.11 08:42buy0.02usdjpy116.72115.36116.922006.12.11 09:58116.780.000.000.001.03
 10201RF1
23306122006.12.11 09:24buy0.04usdjpy116.59115.36116.772006.12.11 09:58116.770.000.000.006.17
 10201RF1[tp]
23308022006.12.11 09:58sell0.01usdjpy116.75118.26116.552006.12.11 17:06116.990.000.000.00-2.05
 10201RF1
23309672006.12.11 10:18sell0.02usdjpy116.87118.26116.702006.12.11 17:05117.000.000.000.00-2.22
 10201RF1
23312402006.12.11 10:43sell0.04usdjpy117.03118.24116.832006.12.11 17:05116.990.000.000.001.37
 10201RF1
23329942006.12.11 16:09sell0.08usdjpy117.18118.24116.982006.12.11 17:05116.980.000.000.0013.68
 10201RF1[tp]
23335792006.12.11 17:06sell0.01usdjpy116.96118.47116.762006.12.11 18:41116.760.000.000.001.71
 10201RF1[tp]
23348942006.12.11 18:41sell0.01usdjpy116.72118.23116.522006.12.12 15:36116.990.000.00-0.07-2.31
 10201RF1
23353702006.12.11 19:32sell0.02usdjpy116.87118.23116.672006.12.12 15:36116.980.000.00-0.14-1.88
 10201RF1
23410132006.12.12 13:01sell0.04usdjpy117.03118.24116.832006.12.12 15:36116.990.000.000.001.37
 10201RF1
23422202006.12.12 14:56sell0.08usdjpy117.18118.24116.982006.12.12 15:36116.980.000.000.0013.68
 10201RF1[tp]
23426152006.12.12 15:36buy0.01usdjpy116.99115.48117.192006.12.12 16:56117.030.000.000.000.34
 10201RF1
23428732006.12.12 15:45buy0.02usdjpy116.83115.47117.032006.12.12 16:56117.030.000.000.003.42
 10201RF1[tp]
23434912006.12.12 16:56buy0.01usdjpy117.06115.55117.262006.12.12 20:06117.090.000.000.000.26
 10201RF1
23444432006.12.12 20:11buy0.01usdjpy117.17115.21117.372006.12.13 01:57116.880.000.000.03-2.48
 123987RF1
23445682006.12.12 20:15buy0.02usdjpy117.02115.21117.222006.12.13 01:57116.890.000.000.07-2.22
 123987RF1
23450912006.12.12 20:32buy0.04usdjpy116.85115.19117.052006.12.13 01:57116.890.000.000.141.37
 123987RF1
23462442006.12.13 00:07buy0.08usdjpy116.72115.18116.892006.12.13 01:57116.890.000.000.0011.63
 123987RF1[tp]
23466472006.12.13 01:57sell0.01usdjpy116.88118.84116.682006.12.13 17:00117.280.000.000.00-3.41
 123987RF1
23473012006.12.13 06:16sell0.02usdjpy117.03118.84116.832006.12.13 17:00117.290.000.000.00-4.43
 123987RF1
23496392006.12.13 14:30sell0.04usdjpy117.15118.84116.982006.12.13 17:00117.280.000.000.00-4.43
 123987RF1
23498322006.12.13 14:33sell0.08usdjpy117.31118.82117.112006.12.13 17:00117.290.000.000.001.36
 123987RF1
23500982006.12.13 14:35sell0.16usdjpy117.47118.83117.272006.12.13 17:00117.270.000.000.0027.29
 123987RF1[tp]
23515342006.12.13 17:00buy0.01usdjpy117.30115.34117.502006.12.13 18:35117.500.000.000.001.70
 123987RF1[tp]
  0.00 0.00 1.24 406.63
Closed P/L: 407.87
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23522012006.12.13 18:35buy0.01usdjpy117.54115.58117.74 117.520.000.000.00-0.17
 123987RF1
23523212006.12.13 18:49buy0.01usdchf1.20731.18771.2093 1.20670.000.000.00-0.50
 123987RF1
23523472006.12.13 18:53sell0.01eurusd1.32041.34001.3184 1.32080.000.000.00-0.40
 123987RF1
23523532006.12.13 18:53sell0.01gbpusd1.96361.98321.9616 1.96630.000.000.00-1.89
 123987RF1
23526122006.12.13 19:34sell0.02gbpusd1.96511.98321.9631 1.96630.000.000.00-1.68
 123987RF1
23529872006.12.13 20:52sell0.02eurusd1.32201.34011.3200 1.32080.000.000.002.40
 123987RF1
  0.00 0.00 0.00 -2.24
 Floating P/L: -2.24
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 407.87 Floating P/L: -2.24 Margin: 25.23
Balance: 7 247.95 Equity: 7 245.71 Free Margin: 7 220.48
 
Details:
Graph
Gross Profit: 612.87 Gross Loss: 205.00 Total Net Profit: 407.87
Profit Factor: 2.99 Expected Payoff: 2.58  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 47.81 (0.68%) Relative Drawdown: 0.68% (47.81)
 
Total Trades: 158 Short Positions (won %): 92 (59.78%) Long Positions (won %): 66 (71.21%)
Profit Trades (% of total): 102 (64.56%) Loss trades (% of total): 56 (35.44%)
Largest profit trade: 80.64 loss trade: -13.44
Average profit trade: 6.01 loss trade: -3.66
Maximum consecutive wins ($): 15 (32.64) consecutive losses ($): 5 (-47.81)
Maximal consecutive profit (count): 89.60 (2) consecutive loss (count): -47.81 (5)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2