|Account: 41691
|Name: John Riley
|Currency: USD
|2006 December 11, 21:44
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2328709
|2006.12.11 04:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3140
|1.3291
|1.3120
|2006.12.11 10:34
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|2328856
|2006.12.11 04:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3152
|1.3292
|1.3136
|2006.12.11 10:34
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.00
|2329376
|2006.12.11 07:12
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3167
|1.3288
|1.3147
|2006.12.11 10:34
|1.3194
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.80
|2329808
|2006.12.11 08:13
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3182
|1.3288
|1.3162
|2006.12.11 10:34
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.80
|2330070
|2006.12.11 08:47
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3197
|1.3288
|1.3177
|2006.12.11 10:34
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|2330245
|2006.12.11 08:52
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3213
|1.3289
|1.3193
|2006.12.11 10:34
|1.3193
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|2331104
|2006.12.11 10:34
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3193
|1.3042
|1.3213
|2006.12.11 14:35
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|2332364
|2006.12.11 14:15
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3177
|1.3041
|1.3197
|2006.12.11 14:35
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|2332521
|2006.12.11 14:35
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3200
|1.3049
|1.3220
|2006.12.11 17:08
|1.3220
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2333618
|2006.12.11 17:08
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3223
|1.3072
|1.3243
|2006.12.11 18:02
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|2328710
|2006.12.11 04:13
|sell
|0.01
|gbpusd
|1.9473
|1.9624
|1.9453
|2006.12.11 07:59
|1.9501
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.96
|2328803
|2006.12.11 04:26
|sell
|0.02
|gbpusd
|1.9488
|1.9624
|1.9468
|2006.12.11 07:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.54
|2329022
|2006.12.11 05:15
|sell
|0.04
|gbpusd
|1.9504
|1.9625
|1.9484
|2006.12.11 07:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2329428
|2006.12.11 07:15
|sell
|0.08
|gbpusd
|1.9519
|1.9625
|1.9499
|2006.12.11 07:59
|1.9499
|0.00
|0.00
|0.00
|11.20
|2329671
|2006.12.11 07:59
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9500
|1.9349
|1.9520
|2006.12.11 08:13
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2329817
|2006.12.11 08:13
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9524
|1.9373
|1.9544
|2006.12.11 08:48
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2330126
|2006.12.11 08:48
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9548
|1.9397
|1.9568
|2006.12.11 09:32
|1.9568
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2330635
|2006.12.11 09:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9572
|1.9421
|1.9592
|2006.12.11 14:35
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|2330656
|2006.12.11 09:40
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9557
|1.9421
|1.9577
|2006.12.11 14:34
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.00
|2330710
|2006.12.11 09:48
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9545
|1.9421
|1.9562
|2006.12.11 14:34
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.36
|2330797
|2006.12.11 09:58
|buy
|0.08
|gbpusd
|1.9529
|1.9423
|1.9549
|2006.12.11 14:34
|1.9507
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.32
|2331216
|2006.12.11 10:41
|buy
|0.16
|gbpusd
|1.9517
|1.9423
|1.9534
|2006.12.11 14:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.44
|2331462
|2006.12.11 11:05
|buy
|0.32
|gbpusd
|1.9501
|1.9425
|1.9521
|2006.12.11 14:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|8.96
|2332029
|2006.12.11 13:12
|buy
|0.64
|gbpusd
|1.9487
|1.9424
|1.9505
|2006.12.11 14:34
|1.9505
|0.00
|0.00
|0.00
|80.64
|2332510
|2006.12.11 14:35
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9511
|1.9360
|1.9531
|2006.12.11 16:23
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|2333077
|2006.12.11 16:14
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9496
|1.9360
|1.9516
|2006.12.11 16:23
|1.9516
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2333177
|2006.12.11 16:23
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9518
|1.9367
|1.9538
|2006.12.11 16:50
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2333454
|2006.12.11 16:50
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9542
|1.9391
|1.9562
|2006.12.11 17:32
|1.9562
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2333859
|2006.12.11 17:32
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9566
|1.9415
|1.9586
|2006.12.11 18:01
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|2333887
|2006.12.11 17:36
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9549
|1.9413
|1.9569
|2006.12.11 18:01
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|2334033
|2006.12.11 18:01
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9574
|1.9423
|1.9594
|2006.12.11 18:31
|1.9594
|0.00
|0.00
|0.00
|1.40
|2328707
|2006.12.11 04:13
|buy
|0.01
|usdchf
|1.2097
|1.1946
|1.2117
|2006.12.11 10:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.57
|2328813
|2006.12.11 04:26
|buy
|0.02
|usdchf
|1.2082
|1.1946
|1.2102
|2006.12.11 10:43
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.48
|2329422
|2006.12.11 07:15
|buy
|0.04
|usdchf
|1.2067
|1.1944
|1.2085
|2006.12.11 10:43
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.98
|2330092
|2006.12.11 08:48
|buy
|0.08
|usdchf
|1.2051
|1.1945
|1.2071
|2006.12.11 10:43
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|2330253
|2006.12.11 08:52
|buy
|0.16
|usdchf
|1.2034
|1.1943
|1.2054
|2006.12.11 10:43
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|26.55
|2331246
|2006.12.11 10:43
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2053
|1.2204
|1.2033
|2006.12.11 16:37
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|0.42
|2332067
|2006.12.11 13:18
|sell
|0.02
|usdchf
|1.2068
|1.2204
|1.2048
|2006.12.11 16:37
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|3.32
|2333337
|2006.12.11 16:37
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2043
|1.2194
|1.2023
|2006.12.11 18:01
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|2328708
|2006.12.11 04:13
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.81
|115.30
|117.01
|2006.12.11 07:47
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|0.43
|2329491
|2006.12.11 07:27
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.66
|115.30
|116.86
|2006.12.11 07:47
|116.86
|0.00
|0.00
|0.00
|3.42
|2329588
|2006.12.11 07:47
|buy
|0.01
|usdjpy
|116.88
|115.37
|117.08
|2006.12.11 09:58
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.11
|2329997
|2006.12.11 08:42
|buy
|0.02
|usdjpy
|116.72
|115.36
|116.92
|2006.12.11 09:58
|116.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.03
|2330612
|2006.12.11 09:24
|buy
|0.04
|usdjpy
|116.59
|115.36
|116.77
|2006.12.11 09:58
|116.77
|0.00
|0.00
|0.00
|6.17
|2330802
|2006.12.11 09:58
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.75
|118.26
|116.55
|2006.12.11 17:06
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|2330967
|2006.12.11 10:18
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.87
|118.26
|116.70
|2006.12.11 17:05
|117.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.22
|2331240
|2006.12.11 10:43
|sell
|0.04
|usdjpy
|117.03
|118.24
|116.83
|2006.12.11 17:05
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|1.37
|2332994
|2006.12.11 16:09
|sell
|0.08
|usdjpy
|117.18
|118.24
|116.98
|2006.12.11 17:05
|116.98
|0.00
|0.00
|0.00
|13.68
|2333579
|2006.12.11 17:06
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.96
|118.47
|116.76
|2006.12.11 18:41
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|1.71
|0.00
|0.00
|0.00
|155.20
|Closed P/L:
|155.20
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|2334029
|2006.12.11 18:01
|sell
|0.01
|usdchf
|1.2017
|1.2168
|1.1997
|1.2027
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|2334062
|2006.12.11 18:02
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3247
|1.3096
|1.3267
|1.3238
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|2334707
|2006.12.11 18:31
|buy
|0.01
|gbpusd
|1.9598
|1.9447
|1.9618
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.38
|2334894
|2006.12.11 18:41
|sell
|0.01
|usdjpy
|116.72
|118.23
|116.52
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|2335012
|2006.12.11 19:00
|buy
|0.02
|gbpusd
|1.9586
|1.9447
|1.9603
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.08
|2335370
|2006.12.11 19:32
|sell
|0.02
|usdjpy
|116.87
|118.23
|116.67
|116.99
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.05
|2336297
|2006.12.11 21:27
|buy
|0.04
|gbpusd
|1.9569
|1.9448
|1.9589
|1.9564
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.95
|Floating P/L:
|-12.95
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|155.20
|Floating P/L:
|-12.95
|Margin:
|37.29
|Balance:
|6 995.28
|Equity:
|6 982.33
|Free Margin:
|6 945.04
|Details:
|Gross Profit:
|256.72
|Gross Loss:
|101.52
|Total Net Profit:
|155.20
|Profit Factor:
|2.53
|Expected Payoff:
|3.17
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|47.81 (0.68%)
|Relative Drawdown:
|0.68% (47.81)
|Total Trades:
|49
|Short Positions (won %):
|18 (55.56%)
|Long Positions (won %):
|31 (70.97%)
|Profit Trades (% of total):
|32 (65.31%)
|Loss trades (% of total):
|17 (34.69%)
|Largest
|profit trade:
|80.64
|loss trade:
|-13.44
|Average
|profit trade:
|8.02
|loss trade:
|-5.97
|Maximum
|consecutive wins ($):
|9 (27.74)
|consecutive losses ($):
|5 (-47.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|89.60 (2)
|consecutive loss (count):
|-47.81 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3