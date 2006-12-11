Gimex Group

Account: 41691 Name: John Riley Currency: USD 2006 December 11, 21:44
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
23287092006.12.11 04:13sell0.01eurusd1.31401.32911.31202006.12.11 10:341.31920.000.000.00-5.20
23288562006.12.11 04:32sell0.02eurusd1.31521.32921.31362006.12.11 10:341.31920.000.000.00-8.00
23293762006.12.11 07:12sell0.04eurusd1.31671.32881.31472006.12.11 10:341.31940.000.000.00-10.80
23298082006.12.11 08:13sell0.08eurusd1.31821.32881.31622006.12.11 10:341.31930.000.000.00-8.80
23300702006.12.11 08:47sell0.16eurusd1.31971.32881.31772006.12.11 10:341.31930.000.000.006.40
23302452006.12.11 08:52sell0.32eurusd1.32131.32891.31932006.12.11 10:341.31930.000.000.0064.00
23311042006.12.11 10:34buy0.01eurusd1.31931.30421.32132006.12.11 14:351.31970.000.000.000.40
23323642006.12.11 14:15buy0.02eurusd1.31771.30411.31972006.12.11 14:351.31970.000.000.004.00
23325212006.12.11 14:35buy0.01eurusd1.32001.30491.32202006.12.11 17:081.32200.000.000.002.00
23336182006.12.11 17:08buy0.01eurusd1.32231.30721.32432006.12.11 18:021.32430.000.000.002.00
23287102006.12.11 04:13sell0.01gbpusd1.94731.96241.94532006.12.11 07:591.95010.000.000.00-1.96
23288032006.12.11 04:26sell0.02gbpusd1.94881.96241.94682006.12.11 07:591.94990.000.000.00-1.54
23290222006.12.11 05:15sell0.04gbpusd1.95041.96251.94842006.12.11 07:591.94990.000.000.001.40
23294282006.12.11 07:15sell0.08gbpusd1.95191.96251.94992006.12.11 07:591.94990.000.000.0011.20
23296712006.12.11 07:59buy0.01gbpusd1.95001.93491.95202006.12.11 08:131.95200.000.000.001.40
23298172006.12.11 08:13buy0.01gbpusd1.95241.93731.95442006.12.11 08:481.95440.000.000.001.40
23301262006.12.11 08:48buy0.01gbpusd1.95481.93971.95682006.12.11 09:321.95680.000.000.001.40
23306352006.12.11 09:32buy0.01gbpusd1.95721.94211.95922006.12.11 14:351.95050.000.000.00-4.69
23306562006.12.11 09:40buy0.02gbpusd1.95571.94211.95772006.12.11 14:341.95070.000.000.00-7.00
23307102006.12.11 09:48buy0.04gbpusd1.95451.94211.95622006.12.11 14:341.95080.000.000.00-10.36
23307972006.12.11 09:58buy0.08gbpusd1.95291.94231.95492006.12.11 14:341.95070.000.000.00-12.32
23312162006.12.11 10:41buy0.16gbpusd1.95171.94231.95342006.12.11 14:341.95050.000.000.00-13.44
23314622006.12.11 11:05buy0.32gbpusd1.95011.94251.95212006.12.11 14:341.95050.000.000.008.96
23320292006.12.11 13:12buy0.64gbpusd1.94871.94241.95052006.12.11 14:341.95050.000.000.0080.64
23325102006.12.11 14:35buy0.01gbpusd1.95111.93601.95312006.12.11 16:231.95160.000.000.000.35
23330772006.12.11 16:14buy0.02gbpusd1.94961.93601.95162006.12.11 16:231.95160.000.000.002.80
23331772006.12.11 16:23buy0.01gbpusd1.95181.93671.95382006.12.11 16:501.95380.000.000.001.40
23334542006.12.11 16:50buy0.01gbpusd1.95421.93911.95622006.12.11 17:321.95620.000.000.001.40
23338592006.12.11 17:32buy0.01gbpusd1.95661.94151.95862006.12.11 18:011.95700.000.000.000.28
23338872006.12.11 17:36buy0.02gbpusd1.95491.94131.95692006.12.11 18:011.95690.000.000.002.80
23340332006.12.11 18:01buy0.01gbpusd1.95741.94231.95942006.12.11 18:311.95940.000.000.001.40
23287072006.12.11 04:13buy0.01usdchf1.20971.19461.21172006.12.11 10:431.20540.000.000.00-3.57
23288132006.12.11 04:26buy0.02usdchf1.20821.19461.21022006.12.11 10:431.20550.000.000.00-4.48
23294222006.12.11 07:15buy0.04usdchf1.20671.19441.20852006.12.11 10:431.20550.000.000.00-3.98
23300922006.12.11 08:48buy0.08usdchf1.20511.19451.20712006.12.11 10:431.20530.000.000.001.33
23302532006.12.11 08:52buy0.16usdchf1.20341.19431.20542006.12.11 10:431.20540.000.000.0026.55
23312462006.12.11 10:43sell0.01usdchf1.20531.22041.20332006.12.11 16:371.20480.000.000.000.42
23320672006.12.11 13:18sell0.02usdchf1.20681.22041.20482006.12.11 16:371.20480.000.000.003.32
23333372006.12.11 16:37sell0.01usdchf1.20431.21941.20232006.12.11 18:011.20230.000.000.001.66
23287082006.12.11 04:13buy0.01usdjpy116.81115.30117.012006.12.11 07:47116.860.000.000.000.43
23294912006.12.11 07:27buy0.02usdjpy116.66115.30116.862006.12.11 07:47116.860.000.000.003.42
23295882006.12.11 07:47buy0.01usdjpy116.88115.37117.082006.12.11 09:58116.750.000.000.00-1.11
23299972006.12.11 08:42buy0.02usdjpy116.72115.36116.922006.12.11 09:58116.780.000.000.001.03
23306122006.12.11 09:24buy0.04usdjpy116.59115.36116.772006.12.11 09:58116.770.000.000.006.17
23308022006.12.11 09:58sell0.01usdjpy116.75118.26116.552006.12.11 17:06116.990.000.000.00-2.05
23309672006.12.11 10:18sell0.02usdjpy116.87118.26116.702006.12.11 17:05117.000.000.000.00-2.22
23312402006.12.11 10:43sell0.04usdjpy117.03118.24116.832006.12.11 17:05116.990.000.000.001.37
23329942006.12.11 16:09sell0.08usdjpy117.18118.24116.982006.12.11 17:05116.980.000.000.0013.68
23335792006.12.11 17:06sell0.01usdjpy116.96118.47116.762006.12.11 18:41116.760.000.000.001.71
  0.00 0.00 0.00 155.20
Closed P/L: 155.20
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
23340292006.12.11 18:01sell0.01usdchf1.20171.21681.1997 1.20270.000.000.00-0.83
23340622006.12.11 18:02buy0.01eurusd1.32471.30961.3267 1.32380.000.000.00-0.90
23347072006.12.11 18:31buy0.01gbpusd1.95981.94471.9618 1.95640.000.000.00-2.38
23348942006.12.11 18:41sell0.01usdjpy116.72118.23116.52 116.990.000.000.00-2.31
23350122006.12.11 19:00buy0.02gbpusd1.95861.94471.9603 1.95640.000.000.00-3.08
23353702006.12.11 19:32sell0.02usdjpy116.87118.23116.67 116.990.000.000.00-2.05
23362972006.12.11 21:27buy0.04gbpusd1.95691.94481.9589 1.95640.000.000.00-1.40
  0.00 0.00 0.00 -12.95
 Floating P/L: -12.95
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 155.20 Floating P/L: -12.95 Margin: 37.29
Balance: 6 995.28 Equity: 6 982.33 Free Margin: 6 945.04
 
Details:
Graph
Gross Profit: 256.72 Gross Loss: 101.52 Total Net Profit: 155.20
Profit Factor: 2.53 Expected Payoff: 3.17  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 47.81 (0.68%) Relative Drawdown: 0.68% (47.81)
 
Total Trades: 49 Short Positions (won %): 18 (55.56%) Long Positions (won %): 31 (70.97%)
Profit Trades (% of total): 32 (65.31%) Loss trades (% of total): 17 (34.69%)
Largest profit trade: 80.64 loss trade: -13.44
Average profit trade: 8.02 loss trade: -5.97
Maximum consecutive wins ($): 9 (27.74) consecutive losses ($): 5 (-47.81)
Maximal consecutive profit (count): 89.60 (2) consecutive loss (count): -47.81 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3