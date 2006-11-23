Interbank FX, LLC

Account: 1309948 Name: Golbin Currency: USD 2006 December 1, 14:45
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
161245662006.11.23 23:52balanceDeposit3 000.00
161249332006.11.24 01:00buy0.10eurjpy150.77151.19151.992006.11.24 08:35151.190.000.000.0036.28
 123987RF1[sl]
161266322006.11.24 01:04buy0.10eurusd1.29540.00001.29942006.11.24 08:261.29940.000.000.0040.00
 123987RF1[tp]
161337672006.11.24 03:00buy0.10gbpusd1.91601.92711.93512006.11.24 08:351.92710.000.000.00111.00
 123987RF1[sl]
161421152006.11.24 07:01sell0.10usdjpy116.230.00115.832006.11.24 08:32115.830.000.000.0034.53
 123987RF1[tp]
161492212006.11.24 08:27buy0.10eurusd1.29970.00001.30372006.11.24 08:321.30370.000.000.0040.00
 123987RF1[tp]
161555132006.11.24 08:32buy0.10eurusd1.30491.30671.31472006.11.24 08:501.30670.000.000.0018.00
 123987RF1[sl]
161557692006.11.24 08:32sell0.10usdjpy115.830.00115.432006.11.24 12:37115.590.000.000.0020.76
 123987RF1
161604412006.11.24 08:35buy0.10eurjpy151.24151.41152.212006.11.24 10:58151.410.000.000.0014.69
 123987RF1[sl]
161607252006.11.24 08:35buy0.10gbpusd1.92761.93151.93952006.11.24 08:501.93150.000.000.0039.00
 123987RF1[sl]
161628932006.11.24 08:37sell0.20usdjpy115.980.00115.582006.11.24 12:37115.580.000.000.0069.22
 123987RF1[tp]
161705762006.11.24 08:50buy0.10eurusd1.30691.30891.31692006.11.24 10:351.30890.000.000.0020.00
 123987RF1[sl]
161707652006.11.24 08:51buy0.10gbpusd1.93190.00001.93592006.11.24 10:341.93300.000.000.0011.00
 123987RF1
161716752006.11.24 08:52buy0.20gbpusd1.93041.93301.94102006.11.24 10:341.93300.000.000.0052.00
 123987RF1[sl]
161845662006.11.24 10:34buy0.10gbpusd1.93380.00001.93782006.11.26 22:301.93780.000.00-0.2040.00
 123987RF1[tp]
161849132006.11.24 10:35buy0.10eurusd1.30970.00001.31372006.11.26 22:301.31370.000.00-0.7640.00
 123987RF1[tp]
161874542006.11.24 10:58buy0.20eurusd1.30820.00001.31222006.11.24 20:571.30960.000.000.0028.00
 123987RF1
161874942006.11.24 10:58buy0.10eurjpy151.440.00151.842006.11.24 16:08151.550.000.000.009.50
 123987RF1
161884162006.11.24 11:07buy0.20gbpusd1.93230.00001.93632006.11.26 22:301.93630.000.00-0.4080.00
 123987RF1[tp]
161915052006.11.24 11:43buy0.20eurjpy151.29151.54152.342006.11.24 16:08151.540.000.000.0043.19
 123987RF1[sl]
161951262006.11.24 12:37sell0.10usdjpy115.550.00115.152006.11.24 20:59115.820.000.000.00-23.31
 123987RF1
161957172006.11.24 12:49sell0.20usdjpy115.700.00115.302006.11.24 20:59115.810.000.000.00-19.00
 123987RF1
162064892006.11.24 16:08buy0.10eurjpy151.590.00151.992006.11.24 20:57151.660.000.000.006.05
 123987RF1
162080642006.11.24 16:45sell0.40usdjpy115.860.00115.462006.11.24 20:57115.820.000.000.0013.81
 123987RF1
162165872006.11.24 20:59sell0.10eurjpy151.670.00151.272006.11.29 01:42152.640.000.00-3.36-83.86
 123987RF1
162180542006.11.26 22:30sell0.20eurjpy151.890.00151.492006.11.29 01:42152.640.000.00-4.48-129.67
 123987RF1
162240402006.11.26 22:46sell0.10usdjpy115.420.00115.022006.11.29 01:43115.680.000.00-3.02-22.48
 123987RF1
162258132006.11.26 23:00buy0.10eurusd1.31660.00001.32062006.11.28 13:481.31570.000.00-0.76-9.00
 123987RF1
162313632006.11.27 00:00buy0.10gbpusd1.93971.94311.95112006.11.28 08:261.94310.000.00-0.2034.00
 123987RF1[sl]
162321812006.11.27 00:10buy0.20eurusd1.31510.00001.31912006.11.28 13:481.31590.000.00-1.5116.00
 123987RF1
162341902006.11.27 00:32sell0.20usdjpy115.580.00115.182006.11.29 01:43115.670.000.00-6.04-15.56
 123987RF1
162359242006.11.27 00:37buy0.40eurusd1.31351.31581.32382006.11.28 13:481.31580.000.00-3.0292.00
 123987RF1[sl]
162387232006.11.27 01:05sell0.40usdjpy115.730.00115.332006.11.29 01:43115.690.000.00-12.0813.83
 123987RF1
162394982006.11.27 01:10buy0.20gbpusd1.93821.94311.95112006.11.28 08:261.94310.000.00-0.4098.00
 123987RF1[sl]
162439722006.11.27 01:52sell0.40eurjpy152.040.00151.642006.11.29 01:42152.640.000.00-8.96-207.47
 123987RF1
162528512006.11.27 04:50sell0.80usdjpy115.890.00115.492006.11.29 01:43115.680.000.00-24.16145.23
 123987RF1
163897312006.11.28 13:34buy0.10gbpusd1.94880.00001.95282006.11.28 18:191.95040.000.000.0016.00
 123987RF1
163933972006.11.28 13:48buy0.20gbpusd1.94731.95031.95832006.11.28 18:191.95030.000.000.0060.00
 123987RF1[sl]
163934272006.11.28 13:48buy0.10eurusd1.31601.31771.32572006.11.28 18:191.31770.000.000.0017.00
 123987RF1[sl]
164264492006.11.28 18:19buy0.10eurusd1.31791.31991.32792006.11.28 23:581.31990.000.00-0.7620.00
 123987RF1[sl]
164288412006.11.28 18:24sell0.80eurjpy152.910.00152.512006.11.29 01:42152.640.000.00-8.96186.74
 123987RF1
164659402006.11.29 00:12buy0.10eurusd1.32000.00001.32402006.11.29 14:301.31730.000.000.00-27.00
 123987RF1
164667102006.11.29 00:15buy0.10gbpusd1.95390.00001.95792006.11.29 13:351.95200.000.000.00-19.00
 123987RF1
164767042006.11.29 01:42sell0.10eurjpy152.600.00152.202006.11.29 14:30152.800.000.000.00-17.25
 123987RF1
164767652006.11.29 01:44sell0.10usdjpy115.660.00115.262006.11.29 14:29115.980.000.000.00-27.59
 123987RF1
164792102006.11.29 02:47buy0.20gbpusd1.95240.00001.95642006.11.29 13:351.95190.000.000.00-10.00
 123987RF1
164829342006.11.29 04:05sell0.20eurjpy152.750.00152.352006.11.29 14:30152.800.000.000.00-8.62
 123987RF1
164832302006.11.29 04:16sell0.20usdjpy115.810.00115.412006.11.29 14:29115.970.000.000.00-27.59
 123987RF1
164857302006.11.29 05:34buy0.20eurusd1.31850.00001.32252006.11.29 14:301.31720.000.000.00-26.00
 123987RF1
164912532006.11.29 07:06sell0.40eurjpy152.900.00152.502006.11.29 14:29152.800.000.000.0034.49
 123987RF1
164935362006.11.29 07:46buy0.40gbpusd1.95080.00001.95482006.11.29 13:351.95180.000.000.0040.00
 123987RF1
164959162006.11.29 08:04sell0.40usdjpy115.970.00115.572006.11.29 14:29115.980.000.000.00-3.45
 123987RF1
164959492006.11.29 08:04buy0.80gbpusd1.94931.95181.95982006.11.29 13:351.95180.000.000.00200.00
 123987RF1[sl]
165127612006.11.29 11:27buy0.40eurusd1.31660.00001.32062006.11.29 14:291.31730.000.000.0028.00
 123987RF1
165277962006.11.29 13:35sell0.80usdjpy116.220.00115.822006.11.29 14:29115.970.000.000.00172.46
 123987RF1
165376312006.11.29 14:28buy0.10gbpusd1.95360.00001.95762006.11.30 07:271.95420.000.00-0.606.00
 123987RF1
165382262006.11.29 14:29buy0.10usdjpy115.97116.22117.022006.11.30 01:07116.340.000.003.7231.80
 123987RF1
165383072006.11.29 14:30buy0.10eurjpy152.81153.23154.032006.11.30 13:30153.230.000.002.5536.17
 123987RF1[sl]
165702332006.11.29 20:25buy0.20gbpusd1.94651.95421.96222006.11.30 07:271.95420.000.00-1.20154.00
 123987RF1[sl]
165702402006.11.29 20:26buy0.10eurusd1.31541.31901.32702006.11.30 10:151.31900.000.00-2.2736.00
 123987RF1[sl]
165847642006.11.30 01:08buy0.10usdjpy116.380.00116.782006.12.01 11:17116.140.000.001.24-20.66
 123987RF1
165890172006.11.30 02:11buy0.20usdjpy116.220.00116.622006.12.01 11:17116.130.000.002.48-15.50
 123987RF1
165971002006.11.30 05:31buy0.40usdjpy116.070.00116.472006.12.01 11:16116.140.000.004.9624.11
 123987RF1
166084292006.11.30 07:27buy0.10gbpusd1.95450.00001.95852006.11.30 09:261.95590.000.000.0014.00
 123987RF1
166101912006.11.30 07:35buy0.20gbpusd1.95281.95591.96392006.11.30 09:261.95590.000.000.0062.00
 123987RF1[sl]
166207542006.11.30 09:26buy0.10gbpusd1.95640.00001.96042006.11.30 13:321.95690.000.000.005.00
 123987RF1
166253782006.11.30 10:15buy0.10eurusd1.31920.00001.32322006.11.30 15:041.32320.000.000.0040.00
 123987RF1[tp]
166276772006.11.30 10:51buy0.20gbpusd1.95481.95691.96492006.11.30 13:321.95690.000.000.0042.00
 123987RF1[sl]
166361472006.11.30 13:30buy0.10eurjpy153.27153.72154.522006.12.01 06:57153.720.000.000.8538.84
 123987RF1[sl]
166380572006.11.30 13:32buy0.10gbpusd1.95770.00001.96172006.11.30 14:591.95870.000.000.0010.00
 123987RF1
166391432006.11.30 13:35buy0.20gbpusd1.95621.95861.96662006.11.30 14:591.95860.000.000.0048.00
 123987RF1[sl]
166462082006.11.30 14:59buy0.10gbpusd1.95911.96791.97592006.11.30 17:481.96790.000.000.0088.00
 123987RF1[sl]
166475142006.11.30 15:04buy0.80usdjpy115.91116.14116.942006.12.01 11:16116.140.000.009.92158.43
 123987RF1[sl]
166481962006.11.30 15:05buy0.10eurusd1.32371.32551.33352006.11.30 17:481.32550.000.000.0018.00
 123987RF1[sl]
166555162006.11.30 15:31buy1.60usdjpy115.75116.14116.942006.12.01 11:16116.140.000.0019.84537.28
 123987RF1[sl]
166750272006.11.30 17:48buy0.10eurusd1.32570.00001.32972006.12.01 08:031.32610.000.00-0.764.00
 123987RF1
166751072006.11.30 17:48buy0.10gbpusd1.96830.00001.97232006.12.01 06:261.97130.000.00-0.2030.00
 123987RF1
166784822006.11.30 19:00buy0.20gbpusd1.96690.00001.97072006.12.01 06:261.97070.000.00-0.4076.00
 123987RF1[tp]
166813142006.11.30 19:38buy0.20eurusd1.32421.32611.33412006.12.01 08:031.32610.000.00-1.5138.00
 123987RF1[sl]
166815582006.11.30 19:44buy0.40gbpusd1.96541.96841.97642006.12.01 06:261.97120.000.00-0.80232.00
 123987RF1
167148472006.12.01 06:31buy0.10gbpusd1.97480.00001.97882006.12.01 14:231.97140.000.000.00-34.00
 123987RF1
167187122006.12.01 06:56buy0.20gbpusd1.97330.00001.97732006.12.01 14:231.97140.000.000.00-38.00
 123987RF1
167261692006.12.01 08:03buy0.40gbpusd1.97180.00001.97582006.12.01 14:231.97130.000.000.00-20.00
 123987RF1
167303202006.12.01 08:29buy0.80gbpusd1.97030.00001.97432006.12.01 14:231.97120.000.000.0072.00
 123987RF1
167528962006.12.01 11:16buy1.60gbpusd1.96771.97121.97922006.12.01 14:231.97120.000.000.00560.00
 123987RF1[sl]
  0.00 0.00 -41.25 3 497.40
Closed P/L: 3 456.15
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
167188342006.12.01 06:57buy0.10eurjpy153.770.00154.17 153.860.000.000.007.76
 123987RF1
167529442006.12.01 11:17buy0.10usdjpy116.160.00116.56 115.910.000.000.00-21.57
 123987RF1
167655232006.12.01 14:14buy0.20usdjpy116.000.00116.40 115.910.000.000.00-15.53
 123987RF1
167662722006.12.01 14:15buy0.10eurusd1.32710.00001.3311 1.32720.000.000.001.00
 123987RF1
  0.00 0.00 0.00 -28.34
 Floating P/L: -28.34
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 3 456.15 Floating P/L: -28.34 Margin: 500.00
Balance: 6 456.15 Equity: 6 427.81 Free Margin: 5 927.81
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 284.06 Gross Loss: 827.91 Total Net Profit: 3 456.15
Profit Factor: 5.17 Expected Payoff: 41.14  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 437.80 (10.33%) Relative Drawdown: 10.33% (437.80)
 
Total Trades: 84 Short Positions (won %): 21 (42.86%) Long Positions (won %): 63 (84.13%)
Profit Trades (% of total): 62 (73.81%) Loss trades (% of total): 22 (26.19%)
Largest profit trade: 560.00 loss trade: -216.43
Average profit trade: 69.10 loss trade: -37.63
Maximum consecutive wins ($): 23 (1 763.73) consecutive losses ($): 4 (-78.87)
Maximal consecutive profit (count): 1 763.73 (23) consecutive loss (count): -437.80 (3)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 2