|Account: 1309948
|Name: Golbin
|Currency: USD
|2006 December 1, 14:45
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16124566
|2006.11.23 23:52
|balance
|Deposit
|3 000.00
|16124933
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.10
|eurjpy
|150.77
|151.19
|151.99
|2006.11.24 08:35
|151.19
|0.00
|0.00
|0.00
|36.28
|123987
|RF1[sl]
|16126632
|2006.11.24 01:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2954
|0.0000
|1.2994
|2006.11.24 08:26
|1.2994
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16133767
|2006.11.24 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9160
|1.9271
|1.9351
|2006.11.24 08:35
|1.9271
|0.00
|0.00
|0.00
|111.00
|123987
|RF1[sl]
|16142115
|2006.11.24 07:01
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.23
|0.00
|115.83
|2006.11.24 08:32
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|34.53
|123987
|RF1[tp]
|16149221
|2006.11.24 08:27
|buy
|0.10
|eurusd
|1.2997
|0.0000
|1.3037
|2006.11.24 08:32
|1.3037
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16155513
|2006.11.24 08:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3049
|1.3067
|1.3147
|2006.11.24 08:50
|1.3067
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|123987
|RF1[sl]
|16155769
|2006.11.24 08:32
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.83
|0.00
|115.43
|2006.11.24 12:37
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|20.76
|123987
|RF1
|16160441
|2006.11.24 08:35
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.24
|151.41
|152.21
|2006.11.24 10:58
|151.41
|0.00
|0.00
|0.00
|14.69
|123987
|RF1[sl]
|16160725
|2006.11.24 08:35
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9276
|1.9315
|1.9395
|2006.11.24 08:50
|1.9315
|0.00
|0.00
|0.00
|39.00
|123987
|RF1[sl]
|16162893
|2006.11.24 08:37
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.98
|0.00
|115.58
|2006.11.24 12:37
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|69.22
|123987
|RF1[tp]
|16170576
|2006.11.24 08:50
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3069
|1.3089
|1.3169
|2006.11.24 10:35
|1.3089
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|123987
|RF1[sl]
|16170765
|2006.11.24 08:51
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|0.0000
|1.9359
|2006.11.24 10:34
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|123987
|RF1
|16171675
|2006.11.24 08:52
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9304
|1.9330
|1.9410
|2006.11.24 10:34
|1.9330
|0.00
|0.00
|0.00
|52.00
|123987
|RF1[sl]
|16184566
|2006.11.24 10:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9338
|0.0000
|1.9378
|2006.11.26 22:30
|1.9378
|0.00
|0.00
|-0.20
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16184913
|2006.11.24 10:35
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3097
|0.0000
|1.3137
|2006.11.26 22:30
|1.3137
|0.00
|0.00
|-0.76
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16187454
|2006.11.24 10:58
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3082
|0.0000
|1.3122
|2006.11.24 20:57
|1.3096
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|123987
|RF1
|16187494
|2006.11.24 10:58
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.44
|0.00
|151.84
|2006.11.24 16:08
|151.55
|0.00
|0.00
|0.00
|9.50
|123987
|RF1
|16188416
|2006.11.24 11:07
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9323
|0.0000
|1.9363
|2006.11.26 22:30
|1.9363
|0.00
|0.00
|-0.40
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|16191505
|2006.11.24 11:43
|buy
|0.20
|eurjpy
|151.29
|151.54
|152.34
|2006.11.24 16:08
|151.54
|0.00
|0.00
|0.00
|43.19
|123987
|RF1[sl]
|16195126
|2006.11.24 12:37
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.55
|0.00
|115.15
|2006.11.24 20:59
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.31
|123987
|RF1
|16195717
|2006.11.24 12:49
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.70
|0.00
|115.30
|2006.11.24 20:59
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|123987
|RF1
|16206489
|2006.11.24 16:08
|buy
|0.10
|eurjpy
|151.59
|0.00
|151.99
|2006.11.24 20:57
|151.66
|0.00
|0.00
|0.00
|6.05
|123987
|RF1
|16208064
|2006.11.24 16:45
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.11.24 20:57
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.81
|123987
|RF1
|16216587
|2006.11.24 20:59
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.67
|0.00
|151.27
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-3.36
|-83.86
|123987
|RF1
|16218054
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.20
|eurjpy
|151.89
|0.00
|151.49
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-4.48
|-129.67
|123987
|RF1
|16224040
|2006.11.26 22:46
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.42
|0.00
|115.02
|2006.11.29 01:43
|115.68
|0.00
|0.00
|-3.02
|-22.48
|123987
|RF1
|16225813
|2006.11.26 23:00
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|2006.11.28 13:48
|1.3157
|0.00
|0.00
|-0.76
|-9.00
|123987
|RF1
|16231363
|2006.11.27 00:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9397
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.20
|34.00
|123987
|RF1[sl]
|16232181
|2006.11.27 00:10
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3151
|0.0000
|1.3191
|2006.11.28 13:48
|1.3159
|0.00
|0.00
|-1.51
|16.00
|123987
|RF1
|16234190
|2006.11.27 00:32
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.58
|0.00
|115.18
|2006.11.29 01:43
|115.67
|0.00
|0.00
|-6.04
|-15.56
|123987
|RF1
|16235924
|2006.11.27 00:37
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3135
|1.3158
|1.3238
|2006.11.28 13:48
|1.3158
|0.00
|0.00
|-3.02
|92.00
|123987
|RF1[sl]
|16238723
|2006.11.27 01:05
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.73
|0.00
|115.33
|2006.11.29 01:43
|115.69
|0.00
|0.00
|-12.08
|13.83
|123987
|RF1
|16239498
|2006.11.27 01:10
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9382
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.40
|98.00
|123987
|RF1[sl]
|16243972
|2006.11.27 01:52
|sell
|0.40
|eurjpy
|152.04
|0.00
|151.64
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-8.96
|-207.47
|123987
|RF1
|16252851
|2006.11.27 04:50
|sell
|0.80
|usdjpy
|115.89
|0.00
|115.49
|2006.11.29 01:43
|115.68
|0.00
|0.00
|-24.16
|145.23
|123987
|RF1
|16389731
|2006.11.28 13:34
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9488
|0.0000
|1.9528
|2006.11.28 18:19
|1.9504
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|123987
|RF1
|16393397
|2006.11.28 13:48
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9473
|1.9503
|1.9583
|2006.11.28 18:19
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|60.00
|123987
|RF1[sl]
|16393427
|2006.11.28 13:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3160
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|17.00
|123987
|RF1[sl]
|16426449
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3179
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.76
|20.00
|123987
|RF1[sl]
|16428841
|2006.11.28 18:24
|sell
|0.80
|eurjpy
|152.91
|0.00
|152.51
|2006.11.29 01:42
|152.64
|0.00
|0.00
|-8.96
|186.74
|123987
|RF1
|16465940
|2006.11.29 00:12
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3200
|0.0000
|1.3240
|2006.11.29 14:30
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|123987
|RF1
|16466710
|2006.11.29 00:15
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9539
|0.0000
|1.9579
|2006.11.29 13:35
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.00
|123987
|RF1
|16476704
|2006.11.29 01:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.60
|0.00
|152.20
|2006.11.29 14:30
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.25
|123987
|RF1
|16476765
|2006.11.29 01:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.66
|0.00
|115.26
|2006.11.29 14:29
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.59
|123987
|RF1
|16479210
|2006.11.29 02:47
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9524
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 13:35
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|123987
|RF1
|16482934
|2006.11.29 04:05
|sell
|0.20
|eurjpy
|152.75
|0.00
|152.35
|2006.11.29 14:30
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.62
|123987
|RF1
|16483230
|2006.11.29 04:16
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.81
|0.00
|115.41
|2006.11.29 14:29
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.59
|123987
|RF1
|16485730
|2006.11.29 05:34
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3185
|0.0000
|1.3225
|2006.11.29 14:30
|1.3172
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.00
|123987
|RF1
|16491253
|2006.11.29 07:06
|sell
|0.40
|eurjpy
|152.90
|0.00
|152.50
|2006.11.29 14:29
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|34.49
|123987
|RF1
|16493536
|2006.11.29 07:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9508
|0.0000
|1.9548
|2006.11.29 13:35
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|16495916
|2006.11.29 08:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.97
|0.00
|115.57
|2006.11.29 14:29
|115.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.45
|123987
|RF1
|16495949
|2006.11.29 08:04
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9493
|1.9518
|1.9598
|2006.11.29 13:35
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|200.00
|123987
|RF1[sl]
|16512761
|2006.11.29 11:27
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3166
|0.0000
|1.3206
|2006.11.29 14:29
|1.3173
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|123987
|RF1
|16527796
|2006.11.29 13:35
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.22
|0.00
|115.82
|2006.11.29 14:29
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|172.46
|123987
|RF1
|16537631
|2006.11.29 14:28
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9536
|0.0000
|1.9576
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.00
|123987
|RF1
|16538226
|2006.11.29 14:29
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.97
|116.22
|117.02
|2006.11.30 01:07
|116.34
|0.00
|0.00
|3.72
|31.80
|123987
|RF1
|16538307
|2006.11.29 14:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.81
|153.23
|154.03
|2006.11.30 13:30
|153.23
|0.00
|0.00
|2.55
|36.17
|123987
|RF1[sl]
|16570233
|2006.11.29 20:25
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9465
|1.9542
|1.9622
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|-1.20
|154.00
|123987
|RF1[sl]
|16570240
|2006.11.29 20:26
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3154
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-2.27
|36.00
|123987
|RF1[sl]
|16584764
|2006.11.30 01:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.38
|0.00
|116.78
|2006.12.01 11:17
|116.14
|0.00
|0.00
|1.24
|-20.66
|123987
|RF1
|16589017
|2006.11.30 02:11
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.22
|0.00
|116.62
|2006.12.01 11:17
|116.13
|0.00
|0.00
|2.48
|-15.50
|123987
|RF1
|16597100
|2006.11.30 05:31
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.07
|0.00
|116.47
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|4.96
|24.11
|123987
|RF1
|16608429
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9545
|0.0000
|1.9585
|2006.11.30 09:26
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|123987
|RF1
|16610191
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9528
|1.9559
|1.9639
|2006.11.30 09:26
|1.9559
|0.00
|0.00
|0.00
|62.00
|123987
|RF1[sl]
|16620754
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9564
|0.0000
|1.9604
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|5.00
|123987
|RF1
|16625378
|2006.11.30 10:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3192
|0.0000
|1.3232
|2006.11.30 15:04
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|16627677
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9548
|1.9569
|1.9649
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|42.00
|123987
|RF1[sl]
|16636147
|2006.11.30 13:30
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.27
|153.72
|154.52
|2006.12.01 06:57
|153.72
|0.00
|0.00
|0.85
|38.84
|123987
|RF1[sl]
|16638057
|2006.11.30 13:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9577
|0.0000
|1.9617
|2006.11.30 14:59
|1.9587
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|123987
|RF1
|16639143
|2006.11.30 13:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9562
|1.9586
|1.9666
|2006.11.30 14:59
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|48.00
|123987
|RF1[sl]
|16646208
|2006.11.30 14:59
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9591
|1.9679
|1.9759
|2006.11.30 17:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|88.00
|123987
|RF1[sl]
|16647514
|2006.11.30 15:04
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.91
|116.14
|116.94
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|9.92
|158.43
|123987
|RF1[sl]
|16648196
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3237
|1.3255
|1.3335
|2006.11.30 17:48
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.00
|18.00
|123987
|RF1[sl]
|16655516
|2006.11.30 15:31
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.75
|116.14
|116.94
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|19.84
|537.28
|123987
|RF1[sl]
|16675027
|2006.11.30 17:48
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3297
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|-0.76
|4.00
|123987
|RF1
|16675107
|2006.11.30 17:48
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9683
|0.0000
|1.9723
|2006.12.01 06:26
|1.9713
|0.00
|0.00
|-0.20
|30.00
|123987
|RF1
|16678482
|2006.11.30 19:00
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9669
|0.0000
|1.9707
|2006.12.01 06:26
|1.9707
|0.00
|0.00
|-0.40
|76.00
|123987
|RF1[tp]
|16681314
|2006.11.30 19:38
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3242
|1.3261
|1.3341
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|-1.51
|38.00
|123987
|RF1[sl]
|16681558
|2006.11.30 19:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9654
|1.9684
|1.9764
|2006.12.01 06:26
|1.9712
|0.00
|0.00
|-0.80
|232.00
|123987
|RF1
|16714847
|2006.12.01 06:31
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9748
|0.0000
|1.9788
|2006.12.01 14:23
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.00
|123987
|RF1
|16718712
|2006.12.01 06:56
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9733
|0.0000
|1.9773
|2006.12.01 14:23
|1.9714
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|123987
|RF1
|16726169
|2006.12.01 08:03
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9718
|0.0000
|1.9758
|2006.12.01 14:23
|1.9713
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|123987
|RF1
|16730320
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9703
|0.0000
|1.9743
|2006.12.01 14:23
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|72.00
|123987
|RF1
|16752896
|2006.12.01 11:16
|buy
|1.60
|gbpusd
|1.9677
|1.9712
|1.9792
|2006.12.01 14:23
|1.9712
|0.00
|0.00
|0.00
|560.00
|123987
|RF1[sl]
|0.00
|0.00
|-41.25
|3 497.40
|Closed P/L:
|3 456.15
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16718834
|2006.12.01 06:57
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.77
|0.00
|154.17
|153.86
|0.00
|0.00
|0.00
|7.76
|123987
|RF1
|16752944
|2006.12.01 11:17
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.16
|0.00
|116.56
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.57
|123987
|RF1
|16765523
|2006.12.01 14:14
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.00
|0.00
|116.40
|115.91
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.53
|123987
|RF1
|16766272
|2006.12.01 14:15
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3271
|0.0000
|1.3311
|1.3272
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.34
|Floating P/L:
|-28.34
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|3 456.15
|Floating P/L:
|-28.34
|Margin:
|500.00
|Balance:
|6 456.15
|Equity:
|6 427.81
|Free Margin:
|5 927.81
|Details:
|Gross Profit:
|4 284.06
|Gross Loss:
|827.91
|Total Net Profit:
|3 456.15
|Profit Factor:
|5.17
|Expected Payoff:
|41.14
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|437.80 (10.33%)
|Relative Drawdown:
|10.33% (437.80)
|Total Trades:
|84
|Short Positions (won %):
|21 (42.86%)
|Long Positions (won %):
|63 (84.13%)
|Profit Trades (% of total):
|62 (73.81%)
|Loss trades (% of total):
|22 (26.19%)
|Largest
|profit trade:
|560.00
|loss trade:
|-216.43
|Average
|profit trade:
|69.10
|loss trade:
|-37.63
|Maximum
|consecutive wins ($):
|23 (1 763.73)
|consecutive losses ($):
|4 (-78.87)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 763.73 (23)
|consecutive loss (count):
|-437.80 (3)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|2