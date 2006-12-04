Strategy Tester Report
Goblin-5

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.12.03 - 2006.12.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; Gap=0.03; MaxTrades=7; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test15395Ticks modelled44405Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit2418.21Gross profit3391.95Gross loss-973.74
Profit factor3.48Expected payoff29.85
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown148.72 (1.37%)Relative drawdown1.37% (148.72)
Total trades81Short positions (won %)43 (72.09%)Long positions (won %)38 (57.89%)
Profit trades (% of total)53 (65.43%)Loss trades (% of total)28 (34.57%)
Largestprofit trade320.63loss trade-56.00
Averageprofit trade64.00loss trade-34.78
Maximumconsecutive wins (profit in money)9 (336.00)consecutive losses (loss in money)3 (-148.72)
Maximalconsecutive profit (count of wins)452.95 (7)consecutive loss (count of losses)-148.72 (3)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.04 00:00sell10.101.97621.98681.9742
22006.12.04 00:30sell20.201.97771.98681.9757
32006.12.04 00:37sell30.401.97921.98681.9772
42006.12.04 00:50sell40.801.98081.98691.9788
52006.12.04 00:55sell51.601.98241.98701.9804
62006.12.04 03:13t/p51.601.98041.98701.9804320.0010320.00
72006.12.04 03:13close40.801.98031.98691.978840.0010360.00
82006.12.04 03:13close30.401.98041.98681.9772-48.0010312.00
92006.12.04 03:13close20.201.98031.98681.9757-52.0010260.00
102006.12.04 03:14close10.101.98021.98681.9742-40.0010220.00
112006.12.04 03:14sell60.101.97991.99051.9779
122006.12.04 05:00t/p60.101.97791.99051.977920.0010240.00
132006.12.04 07:32sell70.101.98061.99121.9786
142006.12.04 08:15t/p70.101.97861.99121.978620.0010260.00
152006.12.04 08:15sell80.101.97811.98871.9761
162006.12.04 08:52sell90.201.97971.98881.9777
172006.12.04 09:15t/p90.201.97771.98881.977740.0010300.00
182006.12.04 09:15close80.101.97761.98871.97615.0010305.00
192006.12.04 09:16sell100.101.97731.98791.9753
202006.12.04 09:29sell110.201.97891.98801.9769
212006.12.04 09:32sell120.401.98051.98811.9785
222006.12.04 09:38t/p120.401.97851.98811.978580.0010385.00
232006.12.04 09:38close110.201.97851.98801.97698.0010393.00
242006.12.04 09:38close100.101.97861.98791.9753-13.0010380.00
252006.12.04 09:38sell130.101.97831.98891.9763
262006.12.04 10:07t/p130.101.97631.98891.976320.0010400.00
272006.12.04 11:00sell140.101.97931.98991.9773
282006.12.04 11:06t/p140.101.97731.98991.977320.0010420.00
292006.12.04 11:18sell150.101.97891.98951.9769
302006.12.04 11:49t/p150.101.97691.98951.976920.0010440.00
312006.12.04 12:46sell160.101.97851.98911.9765
322006.12.04 15:00t/p160.101.97651.98911.976520.0010460.00
332006.12.04 15:01sell170.101.97621.98681.9742
342006.12.04 15:32t/p170.101.97421.98681.974220.0010480.00
352006.12.04 15:42sell180.101.97451.98511.9725
362006.12.04 17:00sell190.201.97631.98541.9743
372006.12.04 17:44sell200.401.97781.98541.9758
382006.12.04 18:02sell210.801.97931.98541.9773
392006.12.04 23:48sell221.601.98091.98551.9789
402006.12.05 02:17t/p221.601.97891.98551.9789320.6310800.63
412006.12.05 02:17close210.801.97891.98541.977332.3210832.95
422006.12.05 02:17close200.401.97901.98541.9758-47.8410785.11
432006.12.05 02:17close190.201.97911.98541.9743-55.9210729.19
442006.12.05 02:17close180.101.97901.98511.9725-44.9610684.23
452006.12.05 02:18buy230.101.97881.96821.9808
462006.12.05 05:08buy240.201.97721.96811.9792
472006.12.05 10:20buy250.401.97561.96801.9776
482006.12.05 10:20buy260.801.97371.96761.9757
492006.12.05 10:31t/p260.801.97571.96761.9757160.0010844.23
502006.12.05 10:31close250.401.97581.96801.97768.0010852.23
512006.12.05 10:31close240.201.97571.96811.9792-30.0010822.23
522006.12.05 10:31close230.101.97591.96821.9808-29.0010793.23
532006.12.05 10:55sell270.101.97701.98761.9750
542006.12.05 11:28t/p270.101.97501.98761.975020.0010813.23
552006.12.05 11:29sell280.101.97471.98531.9727
562006.12.05 11:30sell290.201.97621.98531.9742
572006.12.05 11:58t/p290.201.97421.98531.974240.0010853.23
582006.12.05 11:58close280.101.97411.98531.97276.0010859.23
592006.12.05 12:12sell300.101.97671.98731.9747
602006.12.05 12:33sell310.201.97821.98731.9762
612006.12.05 12:54t/p310.201.97621.98731.976240.0010899.23
622006.12.05 12:54close300.101.97621.98731.97475.0010904.23
632006.12.05 12:54sell320.101.97591.98651.9739
642006.12.05 13:23sell330.201.97741.98651.9754
652006.12.05 13:52t/p330.201.97541.98651.975440.0010944.23
662006.12.05 13:52close320.101.97541.98651.97395.0010949.23
672006.12.05 13:53sell340.101.97521.98581.9732
682006.12.05 14:29sell350.201.97681.98591.9748
692006.12.05 15:28sell360.401.97831.98591.9763
702006.12.05 15:31sell370.801.97981.98591.9778
712006.12.05 15:47t/p370.801.97781.98591.9778160.0011109.23
722006.12.05 15:47close360.401.97781.98591.976320.0011129.23
732006.12.05 15:47close350.201.97791.98591.9748-22.0011107.23
742006.12.05 15:47close340.101.97781.98581.9732-26.0011081.23
752006.12.05 15:47buy380.101.97771.96711.9797
762006.12.05 15:50buy390.201.97601.96691.9780
772006.12.05 16:04buy400.401.97451.96691.9765
782006.12.05 16:17t/p400.401.97651.96691.976580.0011161.23
792006.12.05 16:17close390.201.97651.96691.978010.0011171.23
802006.12.05 16:17close380.101.97641.96711.9797-13.0011158.23
812006.12.05 16:17buy410.101.97691.96631.9789
822006.12.05 16:25buy420.201.97531.96621.9773
832006.12.05 16:51t/p420.201.97731.96621.977340.0011198.23
842006.12.05 16:51close410.101.97741.96631.97895.0011203.23
852006.12.05 16:51buy430.101.97771.96711.9797
862006.12.05 17:00buy440.201.97621.96711.9782
872006.12.05 17:00buy450.401.97441.96681.9764
882006.12.05 17:01buy460.801.97291.96681.9749
892006.12.05 17:04t/p460.801.97491.96681.9749160.0011363.23
902006.12.05 17:04close450.401.97491.96681.976420.0011383.23
912006.12.05 17:04close440.201.97501.96711.9782-24.0011359.23
922006.12.05 17:04close430.101.97491.96711.9797-28.0011331.23
932006.12.05 17:04buy470.101.97521.96461.9772
942006.12.05 17:10buy480.201.97371.96461.9757
952006.12.05 17:11buy490.401.97221.96461.9742
962006.12.05 17:12buy500.801.97061.96451.9726
972006.12.05 17:22buy511.601.96901.96441.9710
982006.12.05 17:55t/p511.601.97101.96441.9710320.0011651.23
992006.12.05 17:55close500.801.97111.96451.972640.0011691.23
1002006.12.05 17:55close490.401.97101.96461.9742-48.0011643.23
1012006.12.05 17:55close480.201.97111.96461.9757-52.0011591.23
1022006.12.05 17:55close470.101.97101.96461.9772-42.0011549.23
1032006.12.05 19:00buy520.101.97491.96431.9769
1042006.12.05 20:23buy530.201.97331.96421.9753
1052006.12.06 09:26buy540.401.97181.96421.9738
1062006.12.06 09:50buy550.801.97031.96421.9723
1072006.12.06 10:05t/p550.801.97231.96421.9723160.0011709.23
1082006.12.06 10:05close540.401.97241.96421.973824.0011733.23
1092006.12.06 10:05close530.201.97231.96421.9753-20.5011712.72
1102006.12.06 10:05close520.101.97241.96431.9769-25.2511687.47
1112006.12.06 10:11sell560.101.97261.98321.9706
1122006.12.06 11:16t/p560.101.97061.98321.970620.0011707.47
1132006.12.06 16:35buy570.101.96651.95591.9685
1142006.12.06 17:20t/p570.101.96851.95591.968520.0011727.47
1152006.12.06 17:20buy580.101.96891.95831.9709
1162006.12.06 17:44t/p580.101.97091.95831.970920.0011747.47
1172006.12.06 17:44buy590.101.97121.96061.9732
1182006.12.06 18:16buy600.201.96931.96021.9713
1192006.12.06 20:45buy610.401.96701.95941.9690
1202006.12.06 21:31buy620.801.96541.95931.9674
1212006.12.07 06:58t/p620.801.96741.95931.9674153.9711901.45
1222006.12.07 06:58close610.401.96741.95941.969012.9911914.43
1232006.12.07 06:58close600.201.96731.96021.9713-41.5111872.93
1242006.12.07 06:58close590.101.96751.96061.9732-37.7511835.18
1252006.12.07 06:58buy630.101.96801.95741.9700
1262006.12.07 09:12t/p630.101.97001.95741.970020.0011855.18
1272006.12.07 12:00buy640.101.96941.95881.9714
1282006.12.07 12:15buy650.201.96791.95881.9699
1292006.12.07 13:07buy660.401.96641.95881.9684
1302006.12.07 15:30buy670.801.96491.95881.9669
1312006.12.07 15:36t/p670.801.96691.95881.9669160.0012015.18
1322006.12.07 15:36close660.401.96691.95881.968420.0012035.18
1332006.12.07 15:36close650.201.96711.95881.9699-16.0012019.18
1342006.12.07 15:36close640.101.96731.95881.9714-21.0011998.18
1352006.12.07 21:06sell680.101.96371.97431.9617
1362006.12.07 21:42t/p680.101.96171.97431.961720.0012018.18
1372006.12.07 23:00sell690.101.96311.97371.9611
1382006.12.08 09:33t/p690.101.96111.97371.961120.0412038.21
1392006.12.08 09:35sell700.101.96061.97121.9586
1402006.12.08 13:20t/p700.101.95861.97121.958620.0012058.21
1412006.12.08 15:46sell710.101.96371.97431.9617
1422006.12.08 15:46t/p710.101.96171.97431.961720.0012078.21
1432006.12.08 15:52sell720.101.96351.97411.9615
1442006.12.08 15:52sell730.201.96501.97411.9630
1452006.12.08 15:53sell740.401.96661.97421.9646
1462006.12.08 15:54sell750.801.96811.97421.9661
1472006.12.08 16:15sell761.601.96981.97441.9678
1482006.12.08 17:29t/p761.601.96781.97441.9678320.0012398.21
1492006.12.08 17:29close750.801.96781.97421.966124.0012422.21
1502006.12.08 17:29close740.401.96771.97421.9646-44.0012378.21
1512006.12.08 17:29close730.201.96781.97411.9630-56.0012322.21
1522006.12.08 17:29close720.101.96761.97411.9615-41.0012281.21
1532006.12.08 18:51buy770.101.95801.94741.9600
1542006.12.08 18:52buy780.201.95651.94741.9585
1552006.12.08 18:54buy790.401.95481.94721.9568
1562006.12.08 18:55buy800.801.95311.94701.9551
1572006.12.08 18:57t/p800.801.95511.94701.9551160.0012441.21
1582006.12.08 18:57close790.401.95511.94721.956812.0012453.21
1592006.12.08 18:57close780.201.95521.94741.9585-26.0012427.21
1602006.12.08 18:57close770.101.95511.94741.9600-29.0012398.21
1612006.12.08 18:59buy810.101.95541.94481.9574
1622006.12.08 19:05t/p810.101.95741.94481.957420.0012418.21