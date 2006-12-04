|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.12.03 - 2006.12.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; Gap=0.03; MaxTrades=7; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|15395
|Ticks modelled
|44405
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|2418.21
|Gross profit
|3391.95
|Gross loss
|-973.74
|Profit factor
|3.48
|Expected payoff
|29.85
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|148.72 (1.37%)
|Relative drawdown
|1.37% (148.72)
|Total trades
|81
|Short positions (won %)
|43 (72.09%)
|Long positions (won %)
|38 (57.89%)
|Profit trades (% of total)
|53 (65.43%)
|Loss trades (% of total)
|28 (34.57%)
|Largest
|profit trade
|320.63
|loss trade
|-56.00
|Average
|profit trade
|64.00
|loss trade
|-34.78
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|9 (336.00)
|consecutive losses (loss in money)
|3 (-148.72)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|452.95 (7)
|consecutive loss (count of losses)
|-148.72 (3)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.04 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.9762
|1.9868
|1.9742
|2
|2006.12.04 00:30
|sell
|2
|0.20
|1.9777
|1.9868
|1.9757
|3
|2006.12.04 00:37
|sell
|3
|0.40
|1.9792
|1.9868
|1.9772
|4
|2006.12.04 00:50
|sell
|4
|0.80
|1.9808
|1.9869
|1.9788
|5
|2006.12.04 00:55
|sell
|5
|1.60
|1.9824
|1.9870
|1.9804
|6
|2006.12.04 03:13
|t/p
|5
|1.60
|1.9804
|1.9870
|1.9804
|320.00
|10320.00
|7
|2006.12.04 03:13
|close
|4
|0.80
|1.9803
|1.9869
|1.9788
|40.00
|10360.00
|8
|2006.12.04 03:13
|close
|3
|0.40
|1.9804
|1.9868
|1.9772
|-48.00
|10312.00
|9
|2006.12.04 03:13
|close
|2
|0.20
|1.9803
|1.9868
|1.9757
|-52.00
|10260.00
|10
|2006.12.04 03:14
|close
|1
|0.10
|1.9802
|1.9868
|1.9742
|-40.00
|10220.00
|11
|2006.12.04 03:14
|sell
|6
|0.10
|1.9799
|1.9905
|1.9779
|12
|2006.12.04 05:00
|t/p
|6
|0.10
|1.9779
|1.9905
|1.9779
|20.00
|10240.00
|13
|2006.12.04 07:32
|sell
|7
|0.10
|1.9806
|1.9912
|1.9786
|14
|2006.12.04 08:15
|t/p
|7
|0.10
|1.9786
|1.9912
|1.9786
|20.00
|10260.00
|15
|2006.12.04 08:15
|sell
|8
|0.10
|1.9781
|1.9887
|1.9761
|16
|2006.12.04 08:52
|sell
|9
|0.20
|1.9797
|1.9888
|1.9777
|17
|2006.12.04 09:15
|t/p
|9
|0.20
|1.9777
|1.9888
|1.9777
|40.00
|10300.00
|18
|2006.12.04 09:15
|close
|8
|0.10
|1.9776
|1.9887
|1.9761
|5.00
|10305.00
|19
|2006.12.04 09:16
|sell
|10
|0.10
|1.9773
|1.9879
|1.9753
|20
|2006.12.04 09:29
|sell
|11
|0.20
|1.9789
|1.9880
|1.9769
|21
|2006.12.04 09:32
|sell
|12
|0.40
|1.9805
|1.9881
|1.9785
|22
|2006.12.04 09:38
|t/p
|12
|0.40
|1.9785
|1.9881
|1.9785
|80.00
|10385.00
|23
|2006.12.04 09:38
|close
|11
|0.20
|1.9785
|1.9880
|1.9769
|8.00
|10393.00
|24
|2006.12.04 09:38
|close
|10
|0.10
|1.9786
|1.9879
|1.9753
|-13.00
|10380.00
|25
|2006.12.04 09:38
|sell
|13
|0.10
|1.9783
|1.9889
|1.9763
|26
|2006.12.04 10:07
|t/p
|13
|0.10
|1.9763
|1.9889
|1.9763
|20.00
|10400.00
|27
|2006.12.04 11:00
|sell
|14
|0.10
|1.9793
|1.9899
|1.9773
|28
|2006.12.04 11:06
|t/p
|14
|0.10
|1.9773
|1.9899
|1.9773
|20.00
|10420.00
|29
|2006.12.04 11:18
|sell
|15
|0.10
|1.9789
|1.9895
|1.9769
|30
|2006.12.04 11:49
|t/p
|15
|0.10
|1.9769
|1.9895
|1.9769
|20.00
|10440.00
|31
|2006.12.04 12:46
|sell
|16
|0.10
|1.9785
|1.9891
|1.9765
|32
|2006.12.04 15:00
|t/p
|16
|0.10
|1.9765
|1.9891
|1.9765
|20.00
|10460.00
|33
|2006.12.04 15:01
|sell
|17
|0.10
|1.9762
|1.9868
|1.9742
|34
|2006.12.04 15:32
|t/p
|17
|0.10
|1.9742
|1.9868
|1.9742
|20.00
|10480.00
|35
|2006.12.04 15:42
|sell
|18
|0.10
|1.9745
|1.9851
|1.9725
|36
|2006.12.04 17:00
|sell
|19
|0.20
|1.9763
|1.9854
|1.9743
|37
|2006.12.04 17:44
|sell
|20
|0.40
|1.9778
|1.9854
|1.9758
|38
|2006.12.04 18:02
|sell
|21
|0.80
|1.9793
|1.9854
|1.9773
|39
|2006.12.04 23:48
|sell
|22
|1.60
|1.9809
|1.9855
|1.9789
|40
|2006.12.05 02:17
|t/p
|22
|1.60
|1.9789
|1.9855
|1.9789
|320.63
|10800.63
|41
|2006.12.05 02:17
|close
|21
|0.80
|1.9789
|1.9854
|1.9773
|32.32
|10832.95
|42
|2006.12.05 02:17
|close
|20
|0.40
|1.9790
|1.9854
|1.9758
|-47.84
|10785.11
|43
|2006.12.05 02:17
|close
|19
|0.20
|1.9791
|1.9854
|1.9743
|-55.92
|10729.19
|44
|2006.12.05 02:17
|close
|18
|0.10
|1.9790
|1.9851
|1.9725
|-44.96
|10684.23
|45
|2006.12.05 02:18
|buy
|23
|0.10
|1.9788
|1.9682
|1.9808
|46
|2006.12.05 05:08
|buy
|24
|0.20
|1.9772
|1.9681
|1.9792
|47
|2006.12.05 10:20
|buy
|25
|0.40
|1.9756
|1.9680
|1.9776
|48
|2006.12.05 10:20
|buy
|26
|0.80
|1.9737
|1.9676
|1.9757
|49
|2006.12.05 10:31
|t/p
|26
|0.80
|1.9757
|1.9676
|1.9757
|160.00
|10844.23
|50
|2006.12.05 10:31
|close
|25
|0.40
|1.9758
|1.9680
|1.9776
|8.00
|10852.23
|51
|2006.12.05 10:31
|close
|24
|0.20
|1.9757
|1.9681
|1.9792
|-30.00
|10822.23
|52
|2006.12.05 10:31
|close
|23
|0.10
|1.9759
|1.9682
|1.9808
|-29.00
|10793.23
|53
|2006.12.05 10:55
|sell
|27
|0.10
|1.9770
|1.9876
|1.9750
|54
|2006.12.05 11:28
|t/p
|27
|0.10
|1.9750
|1.9876
|1.9750
|20.00
|10813.23
|55
|2006.12.05 11:29
|sell
|28
|0.10
|1.9747
|1.9853
|1.9727
|56
|2006.12.05 11:30
|sell
|29
|0.20
|1.9762
|1.9853
|1.9742
|57
|2006.12.05 11:58
|t/p
|29
|0.20
|1.9742
|1.9853
|1.9742
|40.00
|10853.23
|58
|2006.12.05 11:58
|close
|28
|0.10
|1.9741
|1.9853
|1.9727
|6.00
|10859.23
|59
|2006.12.05 12:12
|sell
|30
|0.10
|1.9767
|1.9873
|1.9747
|60
|2006.12.05 12:33
|sell
|31
|0.20
|1.9782
|1.9873
|1.9762
|61
|2006.12.05 12:54
|t/p
|31
|0.20
|1.9762
|1.9873
|1.9762
|40.00
|10899.23
|62
|2006.12.05 12:54
|close
|30
|0.10
|1.9762
|1.9873
|1.9747
|5.00
|10904.23
|63
|2006.12.05 12:54
|sell
|32
|0.10
|1.9759
|1.9865
|1.9739
|64
|2006.12.05 13:23
|sell
|33
|0.20
|1.9774
|1.9865
|1.9754
|65
|2006.12.05 13:52
|t/p
|33
|0.20
|1.9754
|1.9865
|1.9754
|40.00
|10944.23
|66
|2006.12.05 13:52
|close
|32
|0.10
|1.9754
|1.9865
|1.9739
|5.00
|10949.23
|67
|2006.12.05 13:53
|sell
|34
|0.10
|1.9752
|1.9858
|1.9732
|68
|2006.12.05 14:29
|sell
|35
|0.20
|1.9768
|1.9859
|1.9748
|69
|2006.12.05 15:28
|sell
|36
|0.40
|1.9783
|1.9859
|1.9763
|70
|2006.12.05 15:31
|sell
|37
|0.80
|1.9798
|1.9859
|1.9778
|71
|2006.12.05 15:47
|t/p
|37
|0.80
|1.9778
|1.9859
|1.9778
|160.00
|11109.23
|72
|2006.12.05 15:47
|close
|36
|0.40
|1.9778
|1.9859
|1.9763
|20.00
|11129.23
|73
|2006.12.05 15:47
|close
|35
|0.20
|1.9779
|1.9859
|1.9748
|-22.00
|11107.23
|74
|2006.12.05 15:47
|close
|34
|0.10
|1.9778
|1.9858
|1.9732
|-26.00
|11081.23
|75
|2006.12.05 15:47
|buy
|38
|0.10
|1.9777
|1.9671
|1.9797
|76
|2006.12.05 15:50
|buy
|39
|0.20
|1.9760
|1.9669
|1.9780
|77
|2006.12.05 16:04
|buy
|40
|0.40
|1.9745
|1.9669
|1.9765
|78
|2006.12.05 16:17
|t/p
|40
|0.40
|1.9765
|1.9669
|1.9765
|80.00
|11161.23
|79
|2006.12.05 16:17
|close
|39
|0.20
|1.9765
|1.9669
|1.9780
|10.00
|11171.23
|80
|2006.12.05 16:17
|close
|38
|0.10
|1.9764
|1.9671
|1.9797
|-13.00
|11158.23
|81
|2006.12.05 16:17
|buy
|41
|0.10
|1.9769
|1.9663
|1.9789
|82
|2006.12.05 16:25
|buy
|42
|0.20
|1.9753
|1.9662
|1.9773
|83
|2006.12.05 16:51
|t/p
|42
|0.20
|1.9773
|1.9662
|1.9773
|40.00
|11198.23
|84
|2006.12.05 16:51
|close
|41
|0.10
|1.9774
|1.9663
|1.9789
|5.00
|11203.23
|85
|2006.12.05 16:51
|buy
|43
|0.10
|1.9777
|1.9671
|1.9797
|86
|2006.12.05 17:00
|buy
|44
|0.20
|1.9762
|1.9671
|1.9782
|87
|2006.12.05 17:00
|buy
|45
|0.40
|1.9744
|1.9668
|1.9764
|88
|2006.12.05 17:01
|buy
|46
|0.80
|1.9729
|1.9668
|1.9749
|89
|2006.12.05 17:04
|t/p
|46
|0.80
|1.9749
|1.9668
|1.9749
|160.00
|11363.23
|90
|2006.12.05 17:04
|close
|45
|0.40
|1.9749
|1.9668
|1.9764
|20.00
|11383.23
|91
|2006.12.05 17:04
|close
|44
|0.20
|1.9750
|1.9671
|1.9782
|-24.00
|11359.23
|92
|2006.12.05 17:04
|close
|43
|0.10
|1.9749
|1.9671
|1.9797
|-28.00
|11331.23
|93
|2006.12.05 17:04
|buy
|47
|0.10
|1.9752
|1.9646
|1.9772
|94
|2006.12.05 17:10
|buy
|48
|0.20
|1.9737
|1.9646
|1.9757
|95
|2006.12.05 17:11
|buy
|49
|0.40
|1.9722
|1.9646
|1.9742
|96
|2006.12.05 17:12
|buy
|50
|0.80
|1.9706
|1.9645
|1.9726
|97
|2006.12.05 17:22
|buy
|51
|1.60
|1.9690
|1.9644
|1.9710
|98
|2006.12.05 17:55
|t/p
|51
|1.60
|1.9710
|1.9644
|1.9710
|320.00
|11651.23
|99
|2006.12.05 17:55
|close
|50
|0.80
|1.9711
|1.9645
|1.9726
|40.00
|11691.23
|100
|2006.12.05 17:55
|close
|49
|0.40
|1.9710
|1.9646
|1.9742
|-48.00
|11643.23
|101
|2006.12.05 17:55
|close
|48
|0.20
|1.9711
|1.9646
|1.9757
|-52.00
|11591.23
|102
|2006.12.05 17:55
|close
|47
|0.10
|1.9710
|1.9646
|1.9772
|-42.00
|11549.23
|103
|2006.12.05 19:00
|buy
|52
|0.10
|1.9749
|1.9643
|1.9769
|104
|2006.12.05 20:23
|buy
|53
|0.20
|1.9733
|1.9642
|1.9753
|105
|2006.12.06 09:26
|buy
|54
|0.40
|1.9718
|1.9642
|1.9738
|106
|2006.12.06 09:50
|buy
|55
|0.80
|1.9703
|1.9642
|1.9723
|107
|2006.12.06 10:05
|t/p
|55
|0.80
|1.9723
|1.9642
|1.9723
|160.00
|11709.23
|108
|2006.12.06 10:05
|close
|54
|0.40
|1.9724
|1.9642
|1.9738
|24.00
|11733.23
|109
|2006.12.06 10:05
|close
|53
|0.20
|1.9723
|1.9642
|1.9753
|-20.50
|11712.72
|110
|2006.12.06 10:05
|close
|52
|0.10
|1.9724
|1.9643
|1.9769
|-25.25
|11687.47
|111
|2006.12.06 10:11
|sell
|56
|0.10
|1.9726
|1.9832
|1.9706
|112
|2006.12.06 11:16
|t/p
|56
|0.10
|1.9706
|1.9832
|1.9706
|20.00
|11707.47
|113
|2006.12.06 16:35
|buy
|57
|0.10
|1.9665
|1.9559
|1.9685
|114
|2006.12.06 17:20
|t/p
|57
|0.10
|1.9685
|1.9559
|1.9685
|20.00
|11727.47
|115
|2006.12.06 17:20
|buy
|58
|0.10
|1.9689
|1.9583
|1.9709
|116
|2006.12.06 17:44
|t/p
|58
|0.10
|1.9709
|1.9583
|1.9709
|20.00
|11747.47
|117
|2006.12.06 17:44
|buy
|59
|0.10
|1.9712
|1.9606
|1.9732
|118
|2006.12.06 18:16
|buy
|60
|0.20
|1.9693
|1.9602
|1.9713
|119
|2006.12.06 20:45
|buy
|61
|0.40
|1.9670
|1.9594
|1.9690
|120
|2006.12.06 21:31
|buy
|62
|0.80
|1.9654
|1.9593
|1.9674
|121
|2006.12.07 06:58
|t/p
|62
|0.80
|1.9674
|1.9593
|1.9674
|153.97
|11901.45
|122
|2006.12.07 06:58
|close
|61
|0.40
|1.9674
|1.9594
|1.9690
|12.99
|11914.43
|123
|2006.12.07 06:58
|close
|60
|0.20
|1.9673
|1.9602
|1.9713
|-41.51
|11872.93
|124
|2006.12.07 06:58
|close
|59
|0.10
|1.9675
|1.9606
|1.9732
|-37.75
|11835.18
|125
|2006.12.07 06:58
|buy
|63
|0.10
|1.9680
|1.9574
|1.9700
|126
|2006.12.07 09:12
|t/p
|63
|0.10
|1.9700
|1.9574
|1.9700
|20.00
|11855.18
|127
|2006.12.07 12:00
|buy
|64
|0.10
|1.9694
|1.9588
|1.9714
|128
|2006.12.07 12:15
|buy
|65
|0.20
|1.9679
|1.9588
|1.9699
|129
|2006.12.07 13:07
|buy
|66
|0.40
|1.9664
|1.9588
|1.9684
|130
|2006.12.07 15:30
|buy
|67
|0.80
|1.9649
|1.9588
|1.9669
|131
|2006.12.07 15:36
|t/p
|67
|0.80
|1.9669
|1.9588
|1.9669
|160.00
|12015.18
|132
|2006.12.07 15:36
|close
|66
|0.40
|1.9669
|1.9588
|1.9684
|20.00
|12035.18
|133
|2006.12.07 15:36
|close
|65
|0.20
|1.9671
|1.9588
|1.9699
|-16.00
|12019.18
|134
|2006.12.07 15:36
|close
|64
|0.10
|1.9673
|1.9588
|1.9714
|-21.00
|11998.18
|135
|2006.12.07 21:06
|sell
|68
|0.10
|1.9637
|1.9743
|1.9617
|136
|2006.12.07 21:42
|t/p
|68
|0.10
|1.9617
|1.9743
|1.9617
|20.00
|12018.18
|137
|2006.12.07 23:00
|sell
|69
|0.10
|1.9631
|1.9737
|1.9611
|138
|2006.12.08 09:33
|t/p
|69
|0.10
|1.9611
|1.9737
|1.9611
|20.04
|12038.21
|139
|2006.12.08 09:35
|sell
|70
|0.10
|1.9606
|1.9712
|1.9586
|140
|2006.12.08 13:20
|t/p
|70
|0.10
|1.9586
|1.9712
|1.9586
|20.00
|12058.21
|141
|2006.12.08 15:46
|sell
|71
|0.10
|1.9637
|1.9743
|1.9617
|142
|2006.12.08 15:46
|t/p
|71
|0.10
|1.9617
|1.9743
|1.9617
|20.00
|12078.21
|143
|2006.12.08 15:52
|sell
|72
|0.10
|1.9635
|1.9741
|1.9615
|144
|2006.12.08 15:52
|sell
|73
|0.20
|1.9650
|1.9741
|1.9630
|145
|2006.12.08 15:53
|sell
|74
|0.40
|1.9666
|1.9742
|1.9646
|146
|2006.12.08 15:54
|sell
|75
|0.80
|1.9681
|1.9742
|1.9661
|147
|2006.12.08 16:15
|sell
|76
|1.60
|1.9698
|1.9744
|1.9678
|148
|2006.12.08 17:29
|t/p
|76
|1.60
|1.9678
|1.9744
|1.9678
|320.00
|12398.21
|149
|2006.12.08 17:29
|close
|75
|0.80
|1.9678
|1.9742
|1.9661
|24.00
|12422.21
|150
|2006.12.08 17:29
|close
|74
|0.40
|1.9677
|1.9742
|1.9646
|-44.00
|12378.21
|151
|2006.12.08 17:29
|close
|73
|0.20
|1.9678
|1.9741
|1.9630
|-56.00
|12322.21
|152
|2006.12.08 17:29
|close
|72
|0.10
|1.9676
|1.9741
|1.9615
|-41.00
|12281.21
|153
|2006.12.08 18:51
|buy
|77
|0.10
|1.9580
|1.9474
|1.9600
|154
|2006.12.08 18:52
|buy
|78
|0.20
|1.9565
|1.9474
|1.9585
|155
|2006.12.08 18:54
|buy
|79
|0.40
|1.9548
|1.9472
|1.9568
|156
|2006.12.08 18:55
|buy
|80
|0.80
|1.9531
|1.9470
|1.9551
|157
|2006.12.08 18:57
|t/p
|80
|0.80
|1.9551
|1.9470
|1.9551
|160.00
|12441.21
|158
|2006.12.08 18:57
|close
|79
|0.40
|1.9551
|1.9472
|1.9568
|12.00
|12453.21
|159
|2006.12.08 18:57
|close
|78
|0.20
|1.9552
|1.9474
|1.9585
|-26.00
|12427.21
|160
|2006.12.08 18:57
|close
|77
|0.10
|1.9551
|1.9474
|1.9600
|-29.00
|12398.21
|161
|2006.12.08 18:59
|buy
|81
|0.10
|1.9554
|1.9448
|1.9574
|162
|2006.12.08 19:05
|t/p
|81
|0.10
|1.9574
|1.9448
|1.9574
|20.00
|12418.21