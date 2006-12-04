Strategy Tester Report
Goblin-5

SymbolGBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.12.03 - 2006.12.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=7; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test15395Ticks modelled44405Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit-212.12Gross profit4641.85Gross loss-4853.96
Profit factor0.96Expected payoff-1.72
Absolute drawdown446.12Maximal drawdown3552.00 (27.10%)Relative drawdown27.10% (3552.00)
Total trades123Short positions (won %)79 (68.35%)Long positions (won %)44 (52.27%)
Profit trades (% of total)77 (62.60%)Loss trades (% of total)46 (37.40%)
Largestprofit trade320.00loss trade-736.00
Averageprofit trade60.28loss trade-105.52
Maximumconsecutive wins (profit in money)11 (285.12)consecutive losses (loss in money)6 (-1776.00)
Maximalconsecutive profit (count of wins)454.00 (6)consecutive loss (count of losses)-1816.00 (5)
Averageconsecutive wins4consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.12.04 00:00sell10.101.97661.98721.9746
22006.12.04 00:33sell20.201.97811.98721.9761
32006.12.04 00:43sell30.401.97961.98721.9776
42006.12.04 00:55sell40.801.98111.98721.9791
52006.12.04 00:57sell51.601.98271.98731.9807
62006.12.04 02:03t/p51.601.98071.98731.9807320.0010320.00
72006.12.04 02:03close40.801.98061.98721.979140.0010360.00
82006.12.04 02:03close30.401.98071.98721.9776-44.0010316.00
92006.12.04 02:03close20.201.98061.98721.9761-50.0010266.00
102006.12.04 02:03close10.101.98071.98721.9746-41.0010225.00
112006.12.04 02:03buy60.101.98081.97021.9828
122006.12.04 03:17buy70.201.97921.97011.9812
132006.12.04 06:06buy80.401.97751.96991.9795
142006.12.04 07:31t/p80.401.97951.96991.979580.0010305.00
152006.12.04 07:31close70.201.97951.97011.98126.0010311.00
162006.12.04 07:31close60.101.97941.97021.9828-14.0010297.00
172006.12.04 07:31sell90.101.97951.99011.9775
182006.12.04 07:33sell100.201.98101.99011.9790
192006.12.04 08:14t/p100.201.97901.99011.979040.0010337.00
202006.12.04 08:14close90.101.97901.99011.97755.0010342.00
212006.12.04 08:15sell110.101.97871.98931.9767
222006.12.04 09:32sell120.201.98031.98941.9783
232006.12.04 09:39t/p120.201.97831.98941.978340.0010382.00
242006.12.04 09:39close110.101.97821.98931.97675.0010387.00
252006.12.04 09:39sell130.101.97791.98851.9759
262006.12.04 10:08t/p130.101.97591.98851.975920.0010407.00
272006.12.04 10:08sell140.101.97551.98611.9735
282006.12.04 10:22t/p140.101.97351.98611.973520.0010427.00
292006.12.04 10:22sell150.101.97311.98371.9711
302006.12.04 10:38sell160.201.97471.98381.9727
312006.12.04 10:43sell170.401.97661.98421.9746
322006.12.04 10:56sell180.801.97811.98421.9761
332006.12.04 11:57t/p180.801.97611.98421.9761160.0010587.00
342006.12.04 11:57close170.401.97611.98421.974620.0010607.00
352006.12.04 11:57close160.201.97621.98381.9727-30.0010577.00
362006.12.04 11:57close150.101.97631.98371.9711-32.0010545.00
372006.12.04 11:57sell190.101.97581.98641.9738
382006.12.04 12:16sell200.201.97731.98641.9753
392006.12.04 12:47sell210.401.97891.98651.9769
402006.12.04 14:55t/p210.401.97691.98651.976980.0010625.00
412006.12.04 14:55close200.201.97691.98641.97538.0010633.00
422006.12.04 14:55close190.101.97701.98641.9738-12.0010621.00
432006.12.04 14:55sell220.101.97651.98711.9745
442006.12.04 15:31t/p220.101.97451.98711.974520.0010641.00
452006.12.04 15:31sell230.101.97391.98451.9719
462006.12.04 15:54sell240.201.97541.98451.9734
472006.12.04 17:02sell250.401.97691.98451.9749
482006.12.04 17:46sell260.801.97861.98471.9766
492006.12.04 18:05sell271.601.98011.98471.9781
502006.12.04 19:04t/p271.601.97811.98471.9781320.0010961.00
512006.12.04 19:04close260.801.97811.98471.976640.0011001.00
522006.12.04 19:05close250.401.97821.98451.9749-52.0010949.00
532006.12.04 19:05close240.201.97831.98451.9734-58.0010891.00
542006.12.04 19:06close230.101.97841.98451.9719-45.0010846.00
552006.12.04 19:06buy280.101.97831.96771.9803
562006.12.04 23:47t/p280.101.98031.96771.980320.0010866.00
572006.12.04 23:47buy290.101.98071.97011.9827
582006.12.05 02:17buy300.201.97921.97011.9812
592006.12.05 04:37buy310.401.97761.97001.9796
602006.12.05 09:43buy320.801.97611.97001.9781
612006.12.05 10:20buy331.601.97441.96981.9764
622006.12.05 10:47t/p331.601.97641.96981.9764320.0011186.00
632006.12.05 10:47close320.801.97641.97001.978124.0011210.00
642006.12.05 10:47close310.401.97631.97001.9796-52.0011158.00
652006.12.05 10:47close300.201.97621.97011.9812-60.0011098.00
662006.12.05 10:47close290.101.97631.97011.9827-44.2511053.75
672006.12.05 10:48sell340.101.97641.98701.9744
682006.12.05 11:02sell350.201.97791.98701.9759
692006.12.05 11:16t/p350.201.97591.98701.975940.0011093.75
702006.12.05 11:16close340.101.97591.98701.97445.0011098.75
712006.12.05 11:16sell360.101.97561.98621.9736
722006.12.05 11:30sell370.201.97711.98621.9751
732006.12.05 11:34t/p370.201.97511.98621.975140.0011138.75
742006.12.05 11:34close360.101.97511.98621.97365.0011143.75
752006.12.05 11:34sell380.101.97491.98551.9729
762006.12.05 12:12sell390.201.97651.98561.9745
772006.12.05 12:33sell400.401.97801.98561.9760
782006.12.05 13:08t/p400.401.97601.98561.976080.0011223.75
792006.12.05 13:08close390.201.97591.98561.974512.0011235.75
802006.12.05 13:08close380.101.97601.98551.9729-11.0011224.75
812006.12.05 13:09sell410.101.97551.98611.9735
822006.12.05 13:22sell420.201.97701.98611.9750
832006.12.05 14:00t/p420.201.97501.98611.975040.0011264.75
842006.12.05 14:00close410.101.97501.98611.97355.0011269.75
852006.12.05 14:00sell430.101.97431.98491.9723
862006.12.05 14:05sell440.201.97581.98491.9738
872006.12.05 15:10sell450.401.97751.98511.9755
882006.12.05 15:30sell460.801.97901.98511.9770
892006.12.05 15:32sell471.601.98061.98521.9786
902006.12.05 15:44t/p471.601.97861.98521.9786320.0011589.75
912006.12.05 15:44close460.801.97861.98511.977032.0011621.75
922006.12.05 15:44close450.401.97871.98511.9755-48.0011573.75
932006.12.05 15:44close440.201.97861.98491.9738-56.0011517.75
942006.12.05 15:44close430.101.97851.98491.9723-42.0011475.75
952006.12.05 15:44buy480.101.97831.96771.9803
962006.12.05 15:50buy490.201.97671.96761.9787
972006.12.05 16:03buy500.401.97511.96751.9771
982006.12.05 16:45t/p500.401.97711.96751.977180.0011555.75
992006.12.05 16:45close490.201.97711.96761.97878.0011563.75
1002006.12.05 16:45close480.101.97701.96771.9803-13.0011550.75
1012006.12.05 16:45buy510.101.97751.96691.9795
1022006.12.05 17:00buy520.201.97581.96671.9778
1032006.12.05 17:00buy530.401.97431.96671.9763
1042006.12.05 17:01buy540.801.97271.96661.9747
1052006.12.05 17:04t/p540.801.97471.96661.9747160.0011710.75
1062006.12.05 17:04close530.401.97471.96671.976316.0011726.75
1072006.12.05 17:04close520.201.97491.96671.9778-18.0011708.75
1082006.12.05 17:04close510.101.97501.96691.9795-25.0011683.75
1092006.12.05 17:04buy550.101.97531.96471.9773
1102006.12.05 17:10buy560.201.97381.96471.9758
1112006.12.05 17:11buy570.401.97231.96471.9743
1122006.12.05 17:12buy580.801.97081.96471.9728
1132006.12.05 17:22buy591.601.96901.96441.9710
1142006.12.05 17:55t/p591.601.97101.96441.9710320.0012003.75
1152006.12.05 17:55close580.801.97111.96471.972824.0012027.75
1162006.12.05 17:55close570.401.97101.96471.9743-52.0011975.75
1172006.12.05 17:55close560.201.97111.96471.9758-54.0011921.75
1182006.12.05 17:55close550.101.97101.96471.9773-43.0011878.75
1192006.12.05 17:55sell600.101.97081.98141.9688
1202006.12.05 18:19sell610.201.97251.98161.9705
1212006.12.05 18:32sell620.401.97411.98171.9721
1222006.12.06 08:58t/p620.401.97211.98171.972180.1611958.91
1232006.12.06 08:58close610.201.97211.98161.97058.0811966.99
1242006.12.06 08:58close600.101.97221.98141.9688-13.9611953.03
1252006.12.06 08:58sell630.101.97171.98231.9697
1262006.12.06 09:58t/p630.101.96971.98231.969720.0011973.03
1272006.12.06 09:58sell640.101.96931.97991.9673
1282006.12.06 10:02sell650.201.97081.97991.9688
1292006.12.06 10:05sell660.401.97241.98001.9704
1302006.12.06 11:16t/p660.401.97041.98001.970480.0012053.03
1312006.12.06 11:16close650.201.97041.97991.96888.0012061.03
1322006.12.06 11:16close640.101.97051.97991.9673-12.0012049.03
1332006.12.06 11:16sell670.101.96991.98051.9679
1342006.12.06 11:30t/p670.101.96791.98051.967920.0012069.03
1352006.12.06 11:30sell680.101.96741.97801.9654
1362006.12.06 11:39t/p680.101.96541.97801.965420.0012089.03
1372006.12.06 11:39sell690.101.96481.97541.9628
1382006.12.06 13:27sell700.201.96641.97551.9644
1392006.12.06 15:15t/p700.201.96441.97551.964440.0012129.03
1402006.12.06 15:15close690.101.96421.97541.96286.0012135.03
1412006.12.06 15:15sell710.101.96391.97451.9619
1422006.12.06 16:13sell720.201.96541.97451.9634
1432006.12.06 17:04sell730.401.96691.97451.9649
1442006.12.06 17:20sell740.801.96851.97461.9665
1452006.12.06 17:42sell751.601.97001.97461.9680
1462006.12.06 20:10t/p751.601.96801.97461.9680320.0012455.03
1472006.12.06 20:10close740.801.96791.97461.966548.0012503.03
1482006.12.06 20:10close730.401.96801.97451.9649-44.0012459.03
1492006.12.06 20:10close720.201.96781.97451.9634-48.0012411.03
1502006.12.06 20:10close710.101.96791.97451.9619-40.0012371.03
1512006.12.06 20:10buy760.101.96801.95741.9700
1522006.12.06 21:08buy770.201.96651.95741.9685
1532006.12.07 01:14buy780.401.96501.95741.9670
1542006.12.07 02:35t/p780.401.96701.95741.967080.0012451.03
1552006.12.07 02:35close770.201.96711.95741.968510.4912461.52
1562006.12.07 02:35close760.101.96701.95741.9700-10.7512450.77
1572006.12.07 02:35buy790.101.96751.95691.9695
1582006.12.07 04:23buy800.201.96601.95691.9680
1592006.12.07 07:01t/p800.201.96801.95691.968040.0012490.77
1602006.12.07 07:01close790.101.96811.95691.96956.0012496.77
1612006.12.07 07:01buy810.101.96841.95781.9704
1622006.12.07 07:42buy820.201.96691.95781.9689
1632006.12.07 08:54t/p820.201.96891.95781.968940.0012536.77
1642006.12.07 08:54close810.101.96901.95781.97046.0012542.77
1652006.12.07 08:54buy830.101.96951.95891.9715
1662006.12.07 12:15buy840.201.96791.95881.9699
1672006.12.07 13:07buy850.401.96641.95881.9684
1682006.12.07 15:30buy860.801.96491.95881.9669
1692006.12.07 15:36t/p860.801.96691.95881.9669160.0012702.77
1702006.12.07 15:36close850.401.96691.95881.968420.0012722.77
1712006.12.07 15:36close840.201.96711.95881.9699-16.0012706.77
1722006.12.07 15:36close830.101.96731.95891.9715-22.0012684.77
1732006.12.07 15:36sell870.101.96721.97781.9652
1742006.12.07 15:41t/p870.101.96521.97781.965220.0012704.77
1752006.12.07 15:41sell880.101.96471.97531.9627
1762006.12.07 15:46sell890.201.96631.97541.9643
1772006.12.07 16:00t/p890.201.96431.97541.964340.0012744.77
1782006.12.07 16:00close880.101.96431.97531.96274.0012748.77
1792006.12.07 16:00sell900.101.96361.97421.9616
1802006.12.07 16:16sell910.201.96511.97421.9631
1812006.12.07 16:21sell920.401.96681.97441.9648
1822006.12.07 16:36t/p920.401.96481.97441.964880.0012828.77
1832006.12.07 16:36close910.201.96481.97421.96316.0012834.77
1842006.12.07 16:36close900.101.96501.97421.9616-14.0012820.77
1852006.12.07 16:36sell930.101.96471.97531.9627
1862006.12.07 18:12t/p930.101.96271.97531.962720.0012840.77
1872006.12.07 18:12sell940.101.96231.97291.9603
1882006.12.07 18:26sell950.201.96381.97291.9618
1892006.12.07 18:46t/p950.201.96181.97291.961840.0012880.77
1902006.12.07 18:46close940.101.96181.97291.96035.0012885.77
1912006.12.07 18:46sell960.101.96151.97211.9595
1922006.12.07 18:53sell970.201.96301.97211.9610
1932006.12.08 09:33t/p970.201.96101.97211.961040.0812925.85
1942006.12.08 09:33close960.101.96101.97211.95955.0412930.88
1952006.12.08 09:33sell980.101.96061.97121.9586
1962006.12.08 13:20t/p980.101.95861.97121.958620.0012950.88
1972006.12.08 13:20sell990.101.95821.96881.9562
1982006.12.08 14:40sell1000.201.95971.96881.9577
1992006.12.08 15:28t/p1000.201.95771.96881.957740.0012990.88
2002006.12.08 15:28close990.101.95771.96881.95625.0012995.88
2012006.12.08 15:28sell1010.101.95741.96801.9554
2022006.12.08 15:30t/p1010.101.95541.96801.955420.0013015.88
2032006.12.08 15:30sell1020.101.95491.96551.9529
2042006.12.08 15:31sell1030.201.95651.96561.9545
2052006.12.08 15:31sell1040.401.95801.96561.9560
2062006.12.08 15:31t/p1040.401.95601.96561.956080.0013095.88
2072006.12.08 15:31close1030.201.95601.96561.954510.0013105.88
2082006.12.08 15:31close1020.101.95571.96551.9529-8.0013097.88
2092006.12.08 15:31sell1050.101.95541.96601.9534
2102006.12.08 15:35sell1060.201.95691.96601.9549
2112006.12.08 15:45sell1070.401.95861.96621.9566
2122006.12.08 15:45sell1080.801.96021.96631.9582
2132006.12.08 15:45sell1091.601.96181.96641.9598
2142006.12.08 15:52s/l1050.101.96601.96601.9534-106.0012991.88
2152006.12.08 15:52s/l1060.201.96601.96601.9549-182.0012809.88
2162006.12.08 15:52close1091.601.96611.96641.9598-688.0012121.88
2172006.12.08 15:52s/l1070.401.96621.96621.9566-304.0011817.88
2182006.12.08 15:52s/l1080.801.96631.96631.9582-488.0011329.88
2192006.12.08 15:52buy1100.101.96641.95581.9684
2202006.12.08 16:01t/p1100.101.96841.95581.968420.0011349.88
2212006.12.08 16:01buy1110.101.96881.95821.9708
2222006.12.08 17:01t/p1110.101.97081.95821.970820.0011369.88
2232006.12.08 17:01buy1120.101.97121.96061.9732
2242006.12.08 17:15buy1130.201.96961.96051.9716
2252006.12.08 17:29buy1140.401.96811.96051.9701
2262006.12.08 18:25buy1150.801.96661.96051.9686
2272006.12.08 18:41buy1161.601.96511.96051.9671
2282006.12.08 18:49s/l1120.101.96061.96061.9732-106.0011263.88
2292006.12.08 18:49s/l1130.201.96051.96051.9716-182.0011081.88
2302006.12.08 18:49s/l1140.401.96051.96051.9701-304.0010777.88
2312006.12.08 18:49s/l1150.801.96051.96051.9686-488.0010289.88
2322006.12.08 18:49s/l1161.601.96051.96051.9671-736.009553.88
2332006.12.08 18:49buy1170.101.96081.95021.9628
2342006.12.08 18:51buy1180.201.95921.95011.9612
2352006.12.08 18:51buy1190.401.95771.95011.9597
2362006.12.08 18:53buy1200.801.95611.95001.9581
2372006.12.08 18:54buy1211.601.95441.94981.9564
2382006.12.08 19:04t/p1211.601.95641.94981.9564320.009873.88
2392006.12.08 19:04close1200.801.95651.95001.958132.009905.88
2402006.12.08 19:04close1190.401.95641.95011.9597-52.009853.88
2412006.12.08 19:04close1180.201.95661.95011.9612-52.009801.88
2422006.12.08 19:04close1170.101.95671.95021.9628-41.009760.88
2432006.12.08 19:04sell1220.101.95661.96721.9546
2442006.12.08 20:20t/p1220.101.95461.96721.954620.009780.88
2452006.12.08 20:20sell1230.101.95421.96481.9522
2462006.12.08 22:59close at stop1230.101.95351.96481.95227.009787.88