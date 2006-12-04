|Symbol
|GBPUSD (Great Britain Dollar vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.12.04 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.12.03 - 2006.12.09)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=20; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=10; MaxTrades=7; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=0; OrderstoProtect=0; EquityProtectionLevel=0; MaxLossPerOrder=0; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|15395
|Ticks modelled
|44405
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|-212.12
|Gross profit
|4641.85
|Gross loss
|-4853.96
|Profit factor
|0.96
|Expected payoff
|-1.72
|Absolute drawdown
|446.12
|Maximal drawdown
|3552.00 (27.10%)
|Relative drawdown
|27.10% (3552.00)
|Total trades
|123
|Short positions (won %)
|79 (68.35%)
|Long positions (won %)
|44 (52.27%)
|Profit trades (% of total)
|77 (62.60%)
|Loss trades (% of total)
|46 (37.40%)
|Largest
|profit trade
|320.00
|loss trade
|-736.00
|Average
|profit trade
|60.28
|loss trade
|-105.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|11 (285.12)
|consecutive losses (loss in money)
|6 (-1776.00)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|454.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-1816.00 (5)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|2
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.12.04 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.9766
|1.9872
|1.9746
|2
|2006.12.04 00:33
|sell
|2
|0.20
|1.9781
|1.9872
|1.9761
|3
|2006.12.04 00:43
|sell
|3
|0.40
|1.9796
|1.9872
|1.9776
|4
|2006.12.04 00:55
|sell
|4
|0.80
|1.9811
|1.9872
|1.9791
|5
|2006.12.04 00:57
|sell
|5
|1.60
|1.9827
|1.9873
|1.9807
|6
|2006.12.04 02:03
|t/p
|5
|1.60
|1.9807
|1.9873
|1.9807
|320.00
|10320.00
|7
|2006.12.04 02:03
|close
|4
|0.80
|1.9806
|1.9872
|1.9791
|40.00
|10360.00
|8
|2006.12.04 02:03
|close
|3
|0.40
|1.9807
|1.9872
|1.9776
|-44.00
|10316.00
|9
|2006.12.04 02:03
|close
|2
|0.20
|1.9806
|1.9872
|1.9761
|-50.00
|10266.00
|10
|2006.12.04 02:03
|close
|1
|0.10
|1.9807
|1.9872
|1.9746
|-41.00
|10225.00
|11
|2006.12.04 02:03
|buy
|6
|0.10
|1.9808
|1.9702
|1.9828
|12
|2006.12.04 03:17
|buy
|7
|0.20
|1.9792
|1.9701
|1.9812
|13
|2006.12.04 06:06
|buy
|8
|0.40
|1.9775
|1.9699
|1.9795
|14
|2006.12.04 07:31
|t/p
|8
|0.40
|1.9795
|1.9699
|1.9795
|80.00
|10305.00
|15
|2006.12.04 07:31
|close
|7
|0.20
|1.9795
|1.9701
|1.9812
|6.00
|10311.00
|16
|2006.12.04 07:31
|close
|6
|0.10
|1.9794
|1.9702
|1.9828
|-14.00
|10297.00
|17
|2006.12.04 07:31
|sell
|9
|0.10
|1.9795
|1.9901
|1.9775
|18
|2006.12.04 07:33
|sell
|10
|0.20
|1.9810
|1.9901
|1.9790
|19
|2006.12.04 08:14
|t/p
|10
|0.20
|1.9790
|1.9901
|1.9790
|40.00
|10337.00
|20
|2006.12.04 08:14
|close
|9
|0.10
|1.9790
|1.9901
|1.9775
|5.00
|10342.00
|21
|2006.12.04 08:15
|sell
|11
|0.10
|1.9787
|1.9893
|1.9767
|22
|2006.12.04 09:32
|sell
|12
|0.20
|1.9803
|1.9894
|1.9783
|23
|2006.12.04 09:39
|t/p
|12
|0.20
|1.9783
|1.9894
|1.9783
|40.00
|10382.00
|24
|2006.12.04 09:39
|close
|11
|0.10
|1.9782
|1.9893
|1.9767
|5.00
|10387.00
|25
|2006.12.04 09:39
|sell
|13
|0.10
|1.9779
|1.9885
|1.9759
|26
|2006.12.04 10:08
|t/p
|13
|0.10
|1.9759
|1.9885
|1.9759
|20.00
|10407.00
|27
|2006.12.04 10:08
|sell
|14
|0.10
|1.9755
|1.9861
|1.9735
|28
|2006.12.04 10:22
|t/p
|14
|0.10
|1.9735
|1.9861
|1.9735
|20.00
|10427.00
|29
|2006.12.04 10:22
|sell
|15
|0.10
|1.9731
|1.9837
|1.9711
|30
|2006.12.04 10:38
|sell
|16
|0.20
|1.9747
|1.9838
|1.9727
|31
|2006.12.04 10:43
|sell
|17
|0.40
|1.9766
|1.9842
|1.9746
|32
|2006.12.04 10:56
|sell
|18
|0.80
|1.9781
|1.9842
|1.9761
|33
|2006.12.04 11:57
|t/p
|18
|0.80
|1.9761
|1.9842
|1.9761
|160.00
|10587.00
|34
|2006.12.04 11:57
|close
|17
|0.40
|1.9761
|1.9842
|1.9746
|20.00
|10607.00
|35
|2006.12.04 11:57
|close
|16
|0.20
|1.9762
|1.9838
|1.9727
|-30.00
|10577.00
|36
|2006.12.04 11:57
|close
|15
|0.10
|1.9763
|1.9837
|1.9711
|-32.00
|10545.00
|37
|2006.12.04 11:57
|sell
|19
|0.10
|1.9758
|1.9864
|1.9738
|38
|2006.12.04 12:16
|sell
|20
|0.20
|1.9773
|1.9864
|1.9753
|39
|2006.12.04 12:47
|sell
|21
|0.40
|1.9789
|1.9865
|1.9769
|40
|2006.12.04 14:55
|t/p
|21
|0.40
|1.9769
|1.9865
|1.9769
|80.00
|10625.00
|41
|2006.12.04 14:55
|close
|20
|0.20
|1.9769
|1.9864
|1.9753
|8.00
|10633.00
|42
|2006.12.04 14:55
|close
|19
|0.10
|1.9770
|1.9864
|1.9738
|-12.00
|10621.00
|43
|2006.12.04 14:55
|sell
|22
|0.10
|1.9765
|1.9871
|1.9745
|44
|2006.12.04 15:31
|t/p
|22
|0.10
|1.9745
|1.9871
|1.9745
|20.00
|10641.00
|45
|2006.12.04 15:31
|sell
|23
|0.10
|1.9739
|1.9845
|1.9719
|46
|2006.12.04 15:54
|sell
|24
|0.20
|1.9754
|1.9845
|1.9734
|47
|2006.12.04 17:02
|sell
|25
|0.40
|1.9769
|1.9845
|1.9749
|48
|2006.12.04 17:46
|sell
|26
|0.80
|1.9786
|1.9847
|1.9766
|49
|2006.12.04 18:05
|sell
|27
|1.60
|1.9801
|1.9847
|1.9781
|50
|2006.12.04 19:04
|t/p
|27
|1.60
|1.9781
|1.9847
|1.9781
|320.00
|10961.00
|51
|2006.12.04 19:04
|close
|26
|0.80
|1.9781
|1.9847
|1.9766
|40.00
|11001.00
|52
|2006.12.04 19:05
|close
|25
|0.40
|1.9782
|1.9845
|1.9749
|-52.00
|10949.00
|53
|2006.12.04 19:05
|close
|24
|0.20
|1.9783
|1.9845
|1.9734
|-58.00
|10891.00
|54
|2006.12.04 19:06
|close
|23
|0.10
|1.9784
|1.9845
|1.9719
|-45.00
|10846.00
|55
|2006.12.04 19:06
|buy
|28
|0.10
|1.9783
|1.9677
|1.9803
|56
|2006.12.04 23:47
|t/p
|28
|0.10
|1.9803
|1.9677
|1.9803
|20.00
|10866.00
|57
|2006.12.04 23:47
|buy
|29
|0.10
|1.9807
|1.9701
|1.9827
|58
|2006.12.05 02:17
|buy
|30
|0.20
|1.9792
|1.9701
|1.9812
|59
|2006.12.05 04:37
|buy
|31
|0.40
|1.9776
|1.9700
|1.9796
|60
|2006.12.05 09:43
|buy
|32
|0.80
|1.9761
|1.9700
|1.9781
|61
|2006.12.05 10:20
|buy
|33
|1.60
|1.9744
|1.9698
|1.9764
|62
|2006.12.05 10:47
|t/p
|33
|1.60
|1.9764
|1.9698
|1.9764
|320.00
|11186.00
|63
|2006.12.05 10:47
|close
|32
|0.80
|1.9764
|1.9700
|1.9781
|24.00
|11210.00
|64
|2006.12.05 10:47
|close
|31
|0.40
|1.9763
|1.9700
|1.9796
|-52.00
|11158.00
|65
|2006.12.05 10:47
|close
|30
|0.20
|1.9762
|1.9701
|1.9812
|-60.00
|11098.00
|66
|2006.12.05 10:47
|close
|29
|0.10
|1.9763
|1.9701
|1.9827
|-44.25
|11053.75
|67
|2006.12.05 10:48
|sell
|34
|0.10
|1.9764
|1.9870
|1.9744
|68
|2006.12.05 11:02
|sell
|35
|0.20
|1.9779
|1.9870
|1.9759
|69
|2006.12.05 11:16
|t/p
|35
|0.20
|1.9759
|1.9870
|1.9759
|40.00
|11093.75
|70
|2006.12.05 11:16
|close
|34
|0.10
|1.9759
|1.9870
|1.9744
|5.00
|11098.75
|71
|2006.12.05 11:16
|sell
|36
|0.10
|1.9756
|1.9862
|1.9736
|72
|2006.12.05 11:30
|sell
|37
|0.20
|1.9771
|1.9862
|1.9751
|73
|2006.12.05 11:34
|t/p
|37
|0.20
|1.9751
|1.9862
|1.9751
|40.00
|11138.75
|74
|2006.12.05 11:34
|close
|36
|0.10
|1.9751
|1.9862
|1.9736
|5.00
|11143.75
|75
|2006.12.05 11:34
|sell
|38
|0.10
|1.9749
|1.9855
|1.9729
|76
|2006.12.05 12:12
|sell
|39
|0.20
|1.9765
|1.9856
|1.9745
|77
|2006.12.05 12:33
|sell
|40
|0.40
|1.9780
|1.9856
|1.9760
|78
|2006.12.05 13:08
|t/p
|40
|0.40
|1.9760
|1.9856
|1.9760
|80.00
|11223.75
|79
|2006.12.05 13:08
|close
|39
|0.20
|1.9759
|1.9856
|1.9745
|12.00
|11235.75
|80
|2006.12.05 13:08
|close
|38
|0.10
|1.9760
|1.9855
|1.9729
|-11.00
|11224.75
|81
|2006.12.05 13:09
|sell
|41
|0.10
|1.9755
|1.9861
|1.9735
|82
|2006.12.05 13:22
|sell
|42
|0.20
|1.9770
|1.9861
|1.9750
|83
|2006.12.05 14:00
|t/p
|42
|0.20
|1.9750
|1.9861
|1.9750
|40.00
|11264.75
|84
|2006.12.05 14:00
|close
|41
|0.10
|1.9750
|1.9861
|1.9735
|5.00
|11269.75
|85
|2006.12.05 14:00
|sell
|43
|0.10
|1.9743
|1.9849
|1.9723
|86
|2006.12.05 14:05
|sell
|44
|0.20
|1.9758
|1.9849
|1.9738
|87
|2006.12.05 15:10
|sell
|45
|0.40
|1.9775
|1.9851
|1.9755
|88
|2006.12.05 15:30
|sell
|46
|0.80
|1.9790
|1.9851
|1.9770
|89
|2006.12.05 15:32
|sell
|47
|1.60
|1.9806
|1.9852
|1.9786
|90
|2006.12.05 15:44
|t/p
|47
|1.60
|1.9786
|1.9852
|1.9786
|320.00
|11589.75
|91
|2006.12.05 15:44
|close
|46
|0.80
|1.9786
|1.9851
|1.9770
|32.00
|11621.75
|92
|2006.12.05 15:44
|close
|45
|0.40
|1.9787
|1.9851
|1.9755
|-48.00
|11573.75
|93
|2006.12.05 15:44
|close
|44
|0.20
|1.9786
|1.9849
|1.9738
|-56.00
|11517.75
|94
|2006.12.05 15:44
|close
|43
|0.10
|1.9785
|1.9849
|1.9723
|-42.00
|11475.75
|95
|2006.12.05 15:44
|buy
|48
|0.10
|1.9783
|1.9677
|1.9803
|96
|2006.12.05 15:50
|buy
|49
|0.20
|1.9767
|1.9676
|1.9787
|97
|2006.12.05 16:03
|buy
|50
|0.40
|1.9751
|1.9675
|1.9771
|98
|2006.12.05 16:45
|t/p
|50
|0.40
|1.9771
|1.9675
|1.9771
|80.00
|11555.75
|99
|2006.12.05 16:45
|close
|49
|0.20
|1.9771
|1.9676
|1.9787
|8.00
|11563.75
|100
|2006.12.05 16:45
|close
|48
|0.10
|1.9770
|1.9677
|1.9803
|-13.00
|11550.75
|101
|2006.12.05 16:45
|buy
|51
|0.10
|1.9775
|1.9669
|1.9795
|102
|2006.12.05 17:00
|buy
|52
|0.20
|1.9758
|1.9667
|1.9778
|103
|2006.12.05 17:00
|buy
|53
|0.40
|1.9743
|1.9667
|1.9763
|104
|2006.12.05 17:01
|buy
|54
|0.80
|1.9727
|1.9666
|1.9747
|105
|2006.12.05 17:04
|t/p
|54
|0.80
|1.9747
|1.9666
|1.9747
|160.00
|11710.75
|106
|2006.12.05 17:04
|close
|53
|0.40
|1.9747
|1.9667
|1.9763
|16.00
|11726.75
|107
|2006.12.05 17:04
|close
|52
|0.20
|1.9749
|1.9667
|1.9778
|-18.00
|11708.75
|108
|2006.12.05 17:04
|close
|51
|0.10
|1.9750
|1.9669
|1.9795
|-25.00
|11683.75
|109
|2006.12.05 17:04
|buy
|55
|0.10
|1.9753
|1.9647
|1.9773
|110
|2006.12.05 17:10
|buy
|56
|0.20
|1.9738
|1.9647
|1.9758
|111
|2006.12.05 17:11
|buy
|57
|0.40
|1.9723
|1.9647
|1.9743
|112
|2006.12.05 17:12
|buy
|58
|0.80
|1.9708
|1.9647
|1.9728
|113
|2006.12.05 17:22
|buy
|59
|1.60
|1.9690
|1.9644
|1.9710
|114
|2006.12.05 17:55
|t/p
|59
|1.60
|1.9710
|1.9644
|1.9710
|320.00
|12003.75
|115
|2006.12.05 17:55
|close
|58
|0.80
|1.9711
|1.9647
|1.9728
|24.00
|12027.75
|116
|2006.12.05 17:55
|close
|57
|0.40
|1.9710
|1.9647
|1.9743
|-52.00
|11975.75
|117
|2006.12.05 17:55
|close
|56
|0.20
|1.9711
|1.9647
|1.9758
|-54.00
|11921.75
|118
|2006.12.05 17:55
|close
|55
|0.10
|1.9710
|1.9647
|1.9773
|-43.00
|11878.75
|119
|2006.12.05 17:55
|sell
|60
|0.10
|1.9708
|1.9814
|1.9688
|120
|2006.12.05 18:19
|sell
|61
|0.20
|1.9725
|1.9816
|1.9705
|121
|2006.12.05 18:32
|sell
|62
|0.40
|1.9741
|1.9817
|1.9721
|122
|2006.12.06 08:58
|t/p
|62
|0.40
|1.9721
|1.9817
|1.9721
|80.16
|11958.91
|123
|2006.12.06 08:58
|close
|61
|0.20
|1.9721
|1.9816
|1.9705
|8.08
|11966.99
|124
|2006.12.06 08:58
|close
|60
|0.10
|1.9722
|1.9814
|1.9688
|-13.96
|11953.03
|125
|2006.12.06 08:58
|sell
|63
|0.10
|1.9717
|1.9823
|1.9697
|126
|2006.12.06 09:58
|t/p
|63
|0.10
|1.9697
|1.9823
|1.9697
|20.00
|11973.03
|127
|2006.12.06 09:58
|sell
|64
|0.10
|1.9693
|1.9799
|1.9673
|128
|2006.12.06 10:02
|sell
|65
|0.20
|1.9708
|1.9799
|1.9688
|129
|2006.12.06 10:05
|sell
|66
|0.40
|1.9724
|1.9800
|1.9704
|130
|2006.12.06 11:16
|t/p
|66
|0.40
|1.9704
|1.9800
|1.9704
|80.00
|12053.03
|131
|2006.12.06 11:16
|close
|65
|0.20
|1.9704
|1.9799
|1.9688
|8.00
|12061.03
|132
|2006.12.06 11:16
|close
|64
|0.10
|1.9705
|1.9799
|1.9673
|-12.00
|12049.03
|133
|2006.12.06 11:16
|sell
|67
|0.10
|1.9699
|1.9805
|1.9679
|134
|2006.12.06 11:30
|t/p
|67
|0.10
|1.9679
|1.9805
|1.9679
|20.00
|12069.03
|135
|2006.12.06 11:30
|sell
|68
|0.10
|1.9674
|1.9780
|1.9654
|136
|2006.12.06 11:39
|t/p
|68
|0.10
|1.9654
|1.9780
|1.9654
|20.00
|12089.03
|137
|2006.12.06 11:39
|sell
|69
|0.10
|1.9648
|1.9754
|1.9628
|138
|2006.12.06 13:27
|sell
|70
|0.20
|1.9664
|1.9755
|1.9644
|139
|2006.12.06 15:15
|t/p
|70
|0.20
|1.9644
|1.9755
|1.9644
|40.00
|12129.03
|140
|2006.12.06 15:15
|close
|69
|0.10
|1.9642
|1.9754
|1.9628
|6.00
|12135.03
|141
|2006.12.06 15:15
|sell
|71
|0.10
|1.9639
|1.9745
|1.9619
|142
|2006.12.06 16:13
|sell
|72
|0.20
|1.9654
|1.9745
|1.9634
|143
|2006.12.06 17:04
|sell
|73
|0.40
|1.9669
|1.9745
|1.9649
|144
|2006.12.06 17:20
|sell
|74
|0.80
|1.9685
|1.9746
|1.9665
|145
|2006.12.06 17:42
|sell
|75
|1.60
|1.9700
|1.9746
|1.9680
|146
|2006.12.06 20:10
|t/p
|75
|1.60
|1.9680
|1.9746
|1.9680
|320.00
|12455.03
|147
|2006.12.06 20:10
|close
|74
|0.80
|1.9679
|1.9746
|1.9665
|48.00
|12503.03
|148
|2006.12.06 20:10
|close
|73
|0.40
|1.9680
|1.9745
|1.9649
|-44.00
|12459.03
|149
|2006.12.06 20:10
|close
|72
|0.20
|1.9678
|1.9745
|1.9634
|-48.00
|12411.03
|150
|2006.12.06 20:10
|close
|71
|0.10
|1.9679
|1.9745
|1.9619
|-40.00
|12371.03
|151
|2006.12.06 20:10
|buy
|76
|0.10
|1.9680
|1.9574
|1.9700
|152
|2006.12.06 21:08
|buy
|77
|0.20
|1.9665
|1.9574
|1.9685
|153
|2006.12.07 01:14
|buy
|78
|0.40
|1.9650
|1.9574
|1.9670
|154
|2006.12.07 02:35
|t/p
|78
|0.40
|1.9670
|1.9574
|1.9670
|80.00
|12451.03
|155
|2006.12.07 02:35
|close
|77
|0.20
|1.9671
|1.9574
|1.9685
|10.49
|12461.52
|156
|2006.12.07 02:35
|close
|76
|0.10
|1.9670
|1.9574
|1.9700
|-10.75
|12450.77
|157
|2006.12.07 02:35
|buy
|79
|0.10
|1.9675
|1.9569
|1.9695
|158
|2006.12.07 04:23
|buy
|80
|0.20
|1.9660
|1.9569
|1.9680
|159
|2006.12.07 07:01
|t/p
|80
|0.20
|1.9680
|1.9569
|1.9680
|40.00
|12490.77
|160
|2006.12.07 07:01
|close
|79
|0.10
|1.9681
|1.9569
|1.9695
|6.00
|12496.77
|161
|2006.12.07 07:01
|buy
|81
|0.10
|1.9684
|1.9578
|1.9704
|162
|2006.12.07 07:42
|buy
|82
|0.20
|1.9669
|1.9578
|1.9689
|163
|2006.12.07 08:54
|t/p
|82
|0.20
|1.9689
|1.9578
|1.9689
|40.00
|12536.77
|164
|2006.12.07 08:54
|close
|81
|0.10
|1.9690
|1.9578
|1.9704
|6.00
|12542.77
|165
|2006.12.07 08:54
|buy
|83
|0.10
|1.9695
|1.9589
|1.9715
|166
|2006.12.07 12:15
|buy
|84
|0.20
|1.9679
|1.9588
|1.9699
|167
|2006.12.07 13:07
|buy
|85
|0.40
|1.9664
|1.9588
|1.9684
|168
|2006.12.07 15:30
|buy
|86
|0.80
|1.9649
|1.9588
|1.9669
|169
|2006.12.07 15:36
|t/p
|86
|0.80
|1.9669
|1.9588
|1.9669
|160.00
|12702.77
|170
|2006.12.07 15:36
|close
|85
|0.40
|1.9669
|1.9588
|1.9684
|20.00
|12722.77
|171
|2006.12.07 15:36
|close
|84
|0.20
|1.9671
|1.9588
|1.9699
|-16.00
|12706.77
|172
|2006.12.07 15:36
|close
|83
|0.10
|1.9673
|1.9589
|1.9715
|-22.00
|12684.77
|173
|2006.12.07 15:36
|sell
|87
|0.10
|1.9672
|1.9778
|1.9652
|174
|2006.12.07 15:41
|t/p
|87
|0.10
|1.9652
|1.9778
|1.9652
|20.00
|12704.77
|175
|2006.12.07 15:41
|sell
|88
|0.10
|1.9647
|1.9753
|1.9627
|176
|2006.12.07 15:46
|sell
|89
|0.20
|1.9663
|1.9754
|1.9643
|177
|2006.12.07 16:00
|t/p
|89
|0.20
|1.9643
|1.9754
|1.9643
|40.00
|12744.77
|178
|2006.12.07 16:00
|close
|88
|0.10
|1.9643
|1.9753
|1.9627
|4.00
|12748.77
|179
|2006.12.07 16:00
|sell
|90
|0.10
|1.9636
|1.9742
|1.9616
|180
|2006.12.07 16:16
|sell
|91
|0.20
|1.9651
|1.9742
|1.9631
|181
|2006.12.07 16:21
|sell
|92
|0.40
|1.9668
|1.9744
|1.9648
|182
|2006.12.07 16:36
|t/p
|92
|0.40
|1.9648
|1.9744
|1.9648
|80.00
|12828.77
|183
|2006.12.07 16:36
|close
|91
|0.20
|1.9648
|1.9742
|1.9631
|6.00
|12834.77
|184
|2006.12.07 16:36
|close
|90
|0.10
|1.9650
|1.9742
|1.9616
|-14.00
|12820.77
|185
|2006.12.07 16:36
|sell
|93
|0.10
|1.9647
|1.9753
|1.9627
|186
|2006.12.07 18:12
|t/p
|93
|0.10
|1.9627
|1.9753
|1.9627
|20.00
|12840.77
|187
|2006.12.07 18:12
|sell
|94
|0.10
|1.9623
|1.9729
|1.9603
|188
|2006.12.07 18:26
|sell
|95
|0.20
|1.9638
|1.9729
|1.9618
|189
|2006.12.07 18:46
|t/p
|95
|0.20
|1.9618
|1.9729
|1.9618
|40.00
|12880.77
|190
|2006.12.07 18:46
|close
|94
|0.10
|1.9618
|1.9729
|1.9603
|5.00
|12885.77
|191
|2006.12.07 18:46
|sell
|96
|0.10
|1.9615
|1.9721
|1.9595
|192
|2006.12.07 18:53
|sell
|97
|0.20
|1.9630
|1.9721
|1.9610
|193
|2006.12.08 09:33
|t/p
|97
|0.20
|1.9610
|1.9721
|1.9610
|40.08
|12925.85
|194
|2006.12.08 09:33
|close
|96
|0.10
|1.9610
|1.9721
|1.9595
|5.04
|12930.88
|195
|2006.12.08 09:33
|sell
|98
|0.10
|1.9606
|1.9712
|1.9586
|196
|2006.12.08 13:20
|t/p
|98
|0.10
|1.9586
|1.9712
|1.9586
|20.00
|12950.88
|197
|2006.12.08 13:20
|sell
|99
|0.10
|1.9582
|1.9688
|1.9562
|198
|2006.12.08 14:40
|sell
|100
|0.20
|1.9597
|1.9688
|1.9577
|199
|2006.12.08 15:28
|t/p
|100
|0.20
|1.9577
|1.9688
|1.9577
|40.00
|12990.88
|200
|2006.12.08 15:28
|close
|99
|0.10
|1.9577
|1.9688
|1.9562
|5.00
|12995.88
|201
|2006.12.08 15:28
|sell
|101
|0.10
|1.9574
|1.9680
|1.9554
|202
|2006.12.08 15:30
|t/p
|101
|0.10
|1.9554
|1.9680
|1.9554
|20.00
|13015.88
|203
|2006.12.08 15:30
|sell
|102
|0.10
|1.9549
|1.9655
|1.9529
|204
|2006.12.08 15:31
|sell
|103
|0.20
|1.9565
|1.9656
|1.9545
|205
|2006.12.08 15:31
|sell
|104
|0.40
|1.9580
|1.9656
|1.9560
|206
|2006.12.08 15:31
|t/p
|104
|0.40
|1.9560
|1.9656
|1.9560
|80.00
|13095.88
|207
|2006.12.08 15:31
|close
|103
|0.20
|1.9560
|1.9656
|1.9545
|10.00
|13105.88
|208
|2006.12.08 15:31
|close
|102
|0.10
|1.9557
|1.9655
|1.9529
|-8.00
|13097.88
|209
|2006.12.08 15:31
|sell
|105
|0.10
|1.9554
|1.9660
|1.9534
|210
|2006.12.08 15:35
|sell
|106
|0.20
|1.9569
|1.9660
|1.9549
|211
|2006.12.08 15:45
|sell
|107
|0.40
|1.9586
|1.9662
|1.9566
|212
|2006.12.08 15:45
|sell
|108
|0.80
|1.9602
|1.9663
|1.9582
|213
|2006.12.08 15:45
|sell
|109
|1.60
|1.9618
|1.9664
|1.9598
|214
|2006.12.08 15:52
|s/l
|105
|0.10
|1.9660
|1.9660
|1.9534
|-106.00
|12991.88
|215
|2006.12.08 15:52
|s/l
|106
|0.20
|1.9660
|1.9660
|1.9549
|-182.00
|12809.88
|216
|2006.12.08 15:52
|close
|109
|1.60
|1.9661
|1.9664
|1.9598
|-688.00
|12121.88
|217
|2006.12.08 15:52
|s/l
|107
|0.40
|1.9662
|1.9662
|1.9566
|-304.00
|11817.88
|218
|2006.12.08 15:52
|s/l
|108
|0.80
|1.9663
|1.9663
|1.9582
|-488.00
|11329.88
|219
|2006.12.08 15:52
|buy
|110
|0.10
|1.9664
|1.9558
|1.9684
|220
|2006.12.08 16:01
|t/p
|110
|0.10
|1.9684
|1.9558
|1.9684
|20.00
|11349.88
|221
|2006.12.08 16:01
|buy
|111
|0.10
|1.9688
|1.9582
|1.9708
|222
|2006.12.08 17:01
|t/p
|111
|0.10
|1.9708
|1.9582
|1.9708
|20.00
|11369.88
|223
|2006.12.08 17:01
|buy
|112
|0.10
|1.9712
|1.9606
|1.9732
|224
|2006.12.08 17:15
|buy
|113
|0.20
|1.9696
|1.9605
|1.9716
|225
|2006.12.08 17:29
|buy
|114
|0.40
|1.9681
|1.9605
|1.9701
|226
|2006.12.08 18:25
|buy
|115
|0.80
|1.9666
|1.9605
|1.9686
|227
|2006.12.08 18:41
|buy
|116
|1.60
|1.9651
|1.9605
|1.9671
|228
|2006.12.08 18:49
|s/l
|112
|0.10
|1.9606
|1.9606
|1.9732
|-106.00
|11263.88
|229
|2006.12.08 18:49
|s/l
|113
|0.20
|1.9605
|1.9605
|1.9716
|-182.00
|11081.88
|230
|2006.12.08 18:49
|s/l
|114
|0.40
|1.9605
|1.9605
|1.9701
|-304.00
|10777.88
|231
|2006.12.08 18:49
|s/l
|115
|0.80
|1.9605
|1.9605
|1.9686
|-488.00
|10289.88
|232
|2006.12.08 18:49
|s/l
|116
|1.60
|1.9605
|1.9605
|1.9671
|-736.00
|9553.88
|233
|2006.12.08 18:49
|buy
|117
|0.10
|1.9608
|1.9502
|1.9628
|234
|2006.12.08 18:51
|buy
|118
|0.20
|1.9592
|1.9501
|1.9612
|235
|2006.12.08 18:51
|buy
|119
|0.40
|1.9577
|1.9501
|1.9597
|236
|2006.12.08 18:53
|buy
|120
|0.80
|1.9561
|1.9500
|1.9581
|237
|2006.12.08 18:54
|buy
|121
|1.60
|1.9544
|1.9498
|1.9564
|238
|2006.12.08 19:04
|t/p
|121
|1.60
|1.9564
|1.9498
|1.9564
|320.00
|9873.88
|239
|2006.12.08 19:04
|close
|120
|0.80
|1.9565
|1.9500
|1.9581
|32.00
|9905.88
|240
|2006.12.08 19:04
|close
|119
|0.40
|1.9564
|1.9501
|1.9597
|-52.00
|9853.88
|241
|2006.12.08 19:04
|close
|118
|0.20
|1.9566
|1.9501
|1.9612
|-52.00
|9801.88
|242
|2006.12.08 19:04
|close
|117
|0.10
|1.9567
|1.9502
|1.9628
|-41.00
|9760.88
|243
|2006.12.08 19:04
|sell
|122
|0.10
|1.9566
|1.9672
|1.9546
|244
|2006.12.08 20:20
|t/p
|122
|0.10
|1.9546
|1.9672
|1.9546
|20.00
|9780.88
|245
|2006.12.08 20:20
|sell
|123
|0.10
|1.9542
|1.9648
|1.9522
|246
|2006.12.08 22:59
|close at stop
|123
|0.10
|1.9535
|1.9648
|1.9522
|7.00
|9787.88