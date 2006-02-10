Strategy Tester Report
GoblinFibo

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.08.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=35; Lots=0.1; InitialStop=5; TrailingStop=30; MaxTrades=20; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test95492Ticks modelled1295815Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit34554.88Gross profit56339.12Gross loss-21784.24
Profit factor2.59Expected payoff36.22
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown2584.20 (6.26%)Relative drawdown6.52% (1203.96)
Total trades954Short positions (won %)474 (60.13%)Long positions (won %)480 (64.17%)
Profit trades (% of total)593 (62.16%)Loss trades (% of total)361 (37.84%)
Largestprofit trade3243.16loss trade-475.20
Averageprofit trade95.01loss trade-60.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)14 (505.04)consecutive losses (loss in money)9 (-2584.20)
Maximalconsecutive profit (count of wins)4313.36 (4)consecutive loss (count of losses)-2584.20 (9)
Averageconsecutive wins4consecutive losses3
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.01.02 00:00buy10.101.18521.14871.1887
22006.01.02 06:41buy20.101.18341.14871.1869
32006.01.02 09:26t/p20.101.18691.14871.186935.0010035.00
42006.01.02 09:26close10.101.18691.14871.188717.0010052.00
52006.01.02 09:26buy30.101.18711.15061.1906
62006.01.02 09:46buy40.101.18531.15061.1888
72006.01.02 12:56buy50.201.18351.15061.1870
82006.01.02 17:28buy60.301.18161.15051.1851
92006.01.03 02:54t/p60.301.18511.15051.1851102.1210154.12
102006.01.03 02:54close50.201.18521.15061.187032.0810186.20
112006.01.03 02:54close40.101.18511.15061.1888-2.9610183.24
122006.01.03 02:54close30.101.18521.15061.1906-19.9610163.28
132006.01.03 02:54buy70.101.18561.14911.1891
142006.01.03 06:04t/p70.101.18911.14911.189135.0010198.28
152006.01.03 06:04buy80.101.18941.15291.1929
162006.01.03 07:45buy90.101.18751.15281.1910
172006.01.03 15:31t/p90.101.19101.15281.191035.0010233.28
182006.01.03 15:31close80.101.19101.15291.192916.0010249.28
192006.01.03 15:31buy100.101.19111.15461.1946
202006.01.03 16:01t/p100.101.19461.15461.194635.0010284.28
212006.01.03 16:01buy110.101.19501.15851.1985
222006.01.03 16:55t/p110.101.19851.15851.198535.0010319.28
232006.01.03 16:55buy120.101.19891.16241.2024
242006.01.03 17:04buy130.101.19701.16231.2005
252006.01.03 20:03t/p130.101.20051.16231.200535.0010354.28
262006.01.03 20:03close120.101.20071.16241.202418.0010372.28
272006.01.03 20:03buy140.101.20081.16431.2043
282006.01.04 01:43t/p140.101.20431.16431.204334.0410406.32
292006.01.04 02:30buy150.101.20441.16791.2079
302006.01.04 04:13t/p150.101.20791.16791.207935.0010441.32
312006.01.04 04:13buy160.101.20821.17171.2117
322006.01.04 05:15buy170.101.20621.17151.2097
332006.01.04 08:01buy180.201.20431.17141.2078
342006.01.04 10:21t/p180.201.20781.17141.207870.0010511.32
352006.01.04 10:21close170.101.20781.17151.209716.0010527.32
362006.01.04 10:21close160.101.20771.17171.2117-5.0010522.32
372006.01.04 10:30buy190.101.20811.17161.2116
382006.01.04 10:45buy200.101.20631.17161.2098
392006.01.04 13:37t/p200.101.20981.17161.209835.0010557.32
402006.01.04 13:37close190.101.20981.17161.211617.0010574.32
412006.01.04 13:37buy210.101.21001.17351.2135
422006.01.04 14:19buy220.101.20821.17351.2117
432006.01.04 18:24t/p220.101.21171.17351.211735.0010609.32
442006.01.04 18:24close210.101.21171.17351.213517.0010626.32
452006.01.04 18:24buy230.101.21191.17541.2154
462006.01.05 02:06buy240.101.20991.17521.2134
472006.01.05 11:51buy250.201.20791.17501.2114
482006.01.05 20:30t/p250.201.21141.17501.211470.0010696.32
492006.01.05 20:30close240.101.21151.17521.213416.0010712.32
502006.01.05 20:30close230.101.21131.17541.2154-8.8810703.44
512006.01.05 20:30buy260.101.21131.17481.2148
522006.01.05 23:48buy270.101.20951.17481.2130
532006.01.06 14:31t/p270.101.21301.17481.213034.0410737.48
542006.01.06 14:31close260.101.21311.17481.214817.0410754.52
552006.01.06 14:31buy280.101.21391.17741.2174
562006.01.06 14:33buy290.101.21211.17741.2156
572006.01.06 14:36buy300.201.20991.17701.2134
582006.01.06 14:48t/p300.201.21341.17701.213470.0010824.52
592006.01.06 14:48close290.101.21351.17741.215614.0010838.52
602006.01.06 14:48close280.101.21341.17741.2174-5.0010833.52
612006.01.06 14:48buy310.101.21361.17711.2171
622006.01.06 14:52t/p310.101.21711.17711.217135.0010868.52
632006.01.06 14:52buy320.101.21751.18101.2210
642006.01.06 15:02buy330.101.21571.18101.2192
652006.01.06 15:41buy340.201.21371.18081.2172
662006.01.09 08:26buy350.301.21191.18081.2154
672006.01.09 09:36buy360.501.21011.18081.2136
682006.01.09 09:59buy370.801.20831.18081.2118
692006.01.09 17:17buy381.301.20641.18071.2099
702006.01.10 03:32buy392.101.20461.18071.2081
712006.01.10 09:19t/p392.101.20811.18071.2081735.0011603.52
722006.01.10 09:19close381.301.20811.18071.2099208.5211812.04
732006.01.10 09:19close370.801.20791.18081.2118-39.6811772.36
742006.01.10 09:20close360.501.20801.18081.2136-109.8011662.56
752006.01.10 09:20close350.301.20811.18081.2154-116.8811545.68
762006.01.10 09:20close340.201.20821.18081.2172-113.8411431.84
772006.01.10 09:20close330.101.20791.18101.2192-79.9211351.92
782006.01.10 09:20close320.101.20801.18101.2210-96.9211255.00
792006.01.10 09:20buy400.101.20801.17151.2115
802006.01.10 14:31buy410.101.20601.17131.2095
812006.01.10 14:44buy420.201.20421.17131.2077
822006.01.10 16:04t/p420.201.20771.17131.207770.0011325.00
832006.01.10 16:04close410.101.20781.17131.209518.0011343.00
842006.01.10 16:04close400.101.20751.17151.2115-5.0011338.00
852006.01.10 16:04sell430.101.20771.24421.2042
862006.01.11 13:28sell440.101.20951.24421.2060
872006.01.11 15:37sell450.201.21131.24421.2078
882006.01.11 17:56sell460.301.21311.24421.2096
892006.01.12 02:36sell470.501.21501.24431.2115
902006.01.12 14:15t/p470.501.21151.24431.2115175.0011513.00
912006.01.12 14:15close460.301.21141.24421.209657.4811570.48
922006.01.12 14:15close450.201.21161.24421.2078-1.6811568.80
932006.01.12 14:15close440.101.21181.24421.2060-20.8411547.96
942006.01.12 14:15close430.101.21171.24421.2042-37.1211510.84
952006.01.12 14:15sell480.101.21131.24781.2078
962006.01.12 15:01t/p480.101.20781.24781.207835.0011545.84
972006.01.12 15:01sell490.101.20721.24371.2037
982006.01.12 15:28t/p490.101.20371.24371.203735.0011580.84
992006.01.12 15:28sell500.101.20301.23951.1995
1002006.01.13 00:21sell510.101.20481.23951.2013
1012006.01.13 08:04sell520.201.20671.23961.2032
1022006.01.13 14:41sell530.301.20861.23971.2051
1032006.01.13 15:24t/p530.301.20511.23971.2051105.0011685.84
1042006.01.13 15:24close520.201.20501.23961.203234.0011719.84
1052006.01.13 15:24close510.101.20521.23951.2013-4.0011715.84
1062006.01.13 15:24close500.101.20511.23951.1995-20.2811695.56
1072006.01.13 15:25sell540.101.20501.24151.2015
1082006.01.13 15:48sell550.101.20681.24151.2033
1092006.01.13 16:48sell560.201.20871.24161.2052
1102006.01.13 17:37sell570.301.21061.24171.2071
1112006.01.13 18:39sell580.501.21261.24191.2091
1122006.01.13 18:50sell590.801.21441.24191.2109
1132006.01.16 00:40sell601.301.21621.24191.2127
1142006.01.16 13:04t/p601.301.21271.24191.2127455.0012150.56
1152006.01.16 13:04close590.801.21271.24191.2109141.7612292.32
1162006.01.16 13:05close580.501.21291.24191.2091-11.4012280.92
1172006.01.16 13:05close570.301.21251.24171.2071-54.8412226.08
1182006.01.16 13:05close560.201.21241.24161.2052-72.5612153.52
1192006.01.16 13:05close550.101.21271.24151.2033-58.2812095.24
1202006.01.16 13:05close540.101.21291.24151.2015-78.2812016.96
1212006.01.16 13:05sell610.101.21281.24931.2093
1222006.01.17 01:57t/p610.101.20931.24931.209335.7212052.68
1232006.01.17 01:57sell620.101.20901.24551.2055
1242006.01.17 03:09sell630.101.21081.24551.2073
1252006.01.17 07:30sell640.201.21271.24561.2092
1262006.01.17 09:03sell650.301.21451.24561.2110
1272006.01.17 10:50t/p650.301.21101.24561.2110105.0012157.68
1282006.01.17 10:50close640.201.21081.24561.209238.0012195.68
1292006.01.17 10:50close630.101.21111.24551.2073-3.0012192.68
1302006.01.17 10:51close620.101.21091.24551.2055-19.0012173.68
1312006.01.17 10:51sell660.101.21071.24721.2072
1322006.01.17 12:42t/p660.101.20721.24721.207235.0012208.68
1332006.01.17 12:42sell670.101.20681.24331.2033
1342006.01.17 13:34sell680.101.20901.24371.2055
1352006.01.17 16:04t/p680.101.20551.24371.205535.0012243.68
1362006.01.17 16:04close670.101.20551.24331.203313.0012256.68
1372006.01.17 16:04sell690.101.20541.24191.2019
1382006.01.17 17:09sell700.101.20731.24201.2038
1392006.01.17 19:40sell710.201.20921.24211.2057
1402006.01.17 21:28sell720.301.21101.24211.2075
1412006.01.18 09:02sell730.501.21301.24231.2095
1422006.01.18 09:53sell740.801.21491.24241.2114
1432006.01.18 11:00t/p740.801.21141.24241.2114280.0012536.68
1442006.01.18 11:00close730.501.21131.24231.209585.0012621.68
1452006.01.18 11:00close720.301.21151.24211.2075-12.8412608.84
1462006.01.18 11:00close710.201.21141.24211.2057-42.5612566.28
1472006.01.18 11:01close700.101.21121.24201.2038-38.2812528.00
1482006.01.18 11:01close690.101.21091.24191.2019-54.2812473.72
1492006.01.18 11:01buy750.101.21101.17451.2145
1502006.01.18 14:46t/p750.101.21451.17451.214535.0012508.72
1512006.01.18 14:46buy760.101.21491.17841.2184
1522006.01.18 14:54buy770.101.21301.17831.2165
1532006.01.18 16:13buy780.201.21101.17811.2145
1542006.01.18 16:19buy790.301.20921.17811.2127
1552006.01.18 17:46buy800.501.20741.17811.2109
1562006.01.18 20:51t/p800.501.21091.17811.2109175.0012683.72
1572006.01.18 20:51close790.301.21091.17811.212751.0012734.72
1582006.01.18 20:51close780.201.21061.17811.2145-8.0012726.72
1592006.01.18 20:51close770.101.21071.17831.2165-23.0012703.72
1602006.01.18 20:51close760.101.21051.17841.2184-44.0012659.72
1612006.01.18 20:51sell810.101.21021.24671.2067
1622006.01.18 22:43sell820.101.21201.24671.2085
1632006.01.19 08:35t/p820.101.20851.24671.208537.1612696.88
1642006.01.19 08:35close810.101.20841.24671.206720.1612717.04
1652006.01.19 08:35sell830.101.20831.24481.2048
1662006.01.19 16:34sell840.101.21021.24491.2067
1672006.01.19 16:42sell850.201.21201.24491.2085
1682006.01.19 19:58t/p850.201.20851.24491.208570.0012787.04
1692006.01.19 19:58close840.101.20851.24491.206717.0012804.04
1702006.01.19 19:58close830.101.20911.24481.2048-8.0012796.04
1712006.01.19 19:58sell860.101.20861.24511.2051
1722006.01.20 09:38t/p860.101.20511.24511.205135.7212831.76
1732006.01.20 09:38sell870.101.20461.24111.2011
1742006.01.20 09:41sell880.101.20641.24111.2029
1752006.01.20 10:01sell890.201.20861.24151.2051
1762006.01.20 15:17sell900.301.21061.24171.2071
1772006.01.20 19:49sell910.501.21241.24171.2089
1782006.01.20 20:05sell920.801.21421.24171.2107
1792006.01.23 00:35sell931.301.21601.24171.2125
1802006.01.23 01:07sell942.101.21781.24171.2143
1812006.01.27 16:53t/p942.101.21431.24171.2143825.7213657.48
1822006.01.27 16:53close931.301.21421.24171.2125290.1613947.64
1832006.01.27 16:53close920.801.21431.24171.210732.3213979.96
1842006.01.27 16:53close910.501.21381.24171.2089-44.8013935.16
1852006.01.27 16:53close900.301.21401.24171.2071-86.8813848.28
1862006.01.27 16:54close890.201.21431.24151.2051-103.9213744.36
1872006.01.27 16:54close880.101.21421.24111.2029-72.9613671.40
1882006.01.27 16:54close870.101.21411.24111.2011-89.9613581.44
1892006.01.27 16:54sell950.101.21411.25061.2106
1902006.01.27 19:20t/p950.101.21061.25061.210635.0013616.44
1912006.01.27 19:20sell960.101.21021.24671.2067
1922006.01.30 14:26t/p960.101.20671.24671.206735.7213652.16
1932006.01.30 14:26sell970.101.20641.24291.2029
1942006.01.30 14:35sell980.101.20821.24291.2047
1952006.01.30 16:45sell990.201.21011.24301.2066
1962006.01.31 13:12sell1000.301.21201.24311.2085
1972006.01.31 16:46sell1010.501.21391.24321.2104
1982006.01.31 17:55sell1020.801.21591.24341.2124
1992006.01.31 18:18sell1031.301.21771.24341.2142
2002006.01.31 20:23t/p1031.301.21421.24341.2142455.0014107.16
2012006.01.31 20:23close1020.801.21401.24341.2124152.0014259.16
2022006.01.31 20:23close1010.501.21431.24321.2104-20.0014239.16
2032006.01.31 20:24close1000.301.21411.24311.2085-63.0014176.16
2042006.01.31 20:24close990.201.21371.24301.2066-70.5614105.60
2052006.01.31 20:24close980.101.21381.24291.2047-55.2814050.32
2062006.01.31 20:24close970.101.21361.24291.2029-71.2813979.04
2072006.01.31 20:26sell1040.101.21321.24971.2097
2082006.01.31 20:58sell1050.101.21501.24971.2115
2092006.01.31 21:13sell1060.201.21691.24981.2134
2102006.02.01 10:07t/p1060.201.21341.24981.213471.4414050.48
2112006.02.01 10:07close1050.101.21331.24971.211517.7214068.20
2122006.02.01 10:07close1040.101.21341.24971.2097-1.2814066.92
2132006.02.01 10:07sell1070.101.21321.24971.2097
2142006.02.01 12:33t/p1070.101.20971.24971.209735.0014101.92
2152006.02.01 12:33sell1080.101.20941.24591.2059
2162006.02.01 16:10sell1090.101.21121.24591.2077
2172006.02.01 18:35t/p1090.101.20771.24591.207735.0014136.92
2182006.02.01 18:35close1080.101.20771.24591.205917.0014153.92
2192006.02.01 18:35buy1100.101.20801.17151.2115
2202006.02.01 20:22buy1110.101.20611.17141.2096
2212006.02.02 06:48buy1120.201.20431.17141.2078
2222006.02.02 16:14t/p1120.201.20781.17141.207870.0014223.92
2232006.02.02 16:14close1110.101.20781.17141.209614.1214238.04
2242006.02.02 16:14close1100.101.20771.17151.2115-5.8814232.16
2252006.02.02 16:14buy1130.101.20851.17201.2120
2262006.02.03 12:11buy1140.101.20651.17181.2100
2272006.02.03 14:31t/p1140.101.21001.17181.210035.0014267.16
2282006.02.03 14:31close1130.101.21011.17201.212015.0414282.20
2292006.02.03 14:31buy1150.101.21081.17431.2143
2302006.02.03 14:31buy1160.101.20801.17331.2115
2312006.02.03 14:32buy1170.201.20601.17311.2095
2322006.02.03 14:36buy1180.301.20421.17311.2077
2332006.02.03 14:36buy1190.501.20201.17271.2055
2342006.02.03 15:00buy1200.801.20011.17261.2036
2352006.02.03 15:20buy1211.301.19811.17241.2016
2362006.02.03 17:08t/p1211.301.20161.17241.2016455.0014737.20
2372006.02.03 17:08close1200.801.20181.17261.2036136.0014873.20
2382006.02.03 17:08close1190.501.20191.17271.2055-5.0014868.20
2392006.02.03 17:08close1180.301.20201.17311.2077-66.0014802.20
2402006.02.03 17:08close1170.201.20171.17311.2095-86.0014716.20
2412006.02.03 17:08close1160.101.20181.17331.2115-62.0014654.20
2422006.02.03 17:08close1150.101.20151.17431.2143-93.0014561.20
2432006.02.06 00:02buy1220.101.20341.16691.2069
2442006.02.06 04:47buy1230.101.20151.16681.2050
2452006.02.06 08:58buy1240.201.19971.16681.2032
2462006.02.06 12:27buy1250.301.19781.16671.2013
2472006.02.06 18:14buy1260.501.19601.16671.1995
2482006.02.07 08:51t/p1260.501.19951.16671.1995170.2014731.40
2492006.02.07 08:51close1250.301.19961.16671.201351.1214782.52
2502006.02.07 08:51close1240.201.19931.16681.2032-9.9214772.60
2512006.02.07 08:51close1230.101.19951.16681.2050-20.9614751.64
2522006.02.07 08:52close1220.101.19911.16691.2069-43.9614707.68
2532006.02.07 08:52buy1270.101.19971.16321.2032
2542006.02.07 09:44buy1280.101.19791.16321.2014
2552006.02.07 10:42t/p1280.101.20141.16321.201435.0014742.68
2562006.02.07 10:42close1270.101.20161.16321.203219.0014761.68
2572006.02.07 10:42buy1290.101.20201.16551.2055
2582006.02.07 10:51buy1300.101.20021.16551.2037
2592006.02.07 12:57buy1310.201.19841.16551.2019
2602006.02.07 13:22buy1320.301.19651.16541.2000
2612006.02.07 17:02buy1330.501.19461.16531.1981
2622006.02.07 18:56t/p1330.501.19811.16531.1981175.0014936.68
2632006.02.07 18:56close1320.301.19811.16541.200048.0014984.68
2642006.02.07 18:56close1310.201.19781.16551.2019-12.0014972.68
2652006.02.07 18:57close1300.101.19771.16551.2037-25.0014947.68
2662006.02.07 18:57close1290.101.19801.16551.2055-40.0014907.68
2672006.02.07 18:58buy1340.101.19811.16161.2016
2682006.02.08 13:08buy1350.101.19611.16141.1996
2692006.02.08 13:57buy1360.201.19431.16141.1978
2702006.02.09 01:52t/p1360.201.19781.16141.197864.2414971.92
2712006.02.09 01:52close1350.101.19781.16141.199614.1214986.04
2722006.02.09 01:52close1340.101.19741.16161.2016-10.8414975.20
2732006.02.09 01:53buy1370.101.19781.16131.2013
2742006.02.09 16:06buy1380.101.19581.16111.1993
2752006.02.10 00:53t/p1380.101.19931.16111.199334.0415009.24
2762006.02.10 00:53close1370.101.19931.16131.201314.0415023.28
2772006.02.10 00:54buy1390.101.19941.16291.2029
2782006.02.10 01:38buy1400.101.19731.16261.2008
2792006.02.10 06:44t/p1400.101.20081.16261.200835.0015058.28
2802006.02.10 06:44close1390.101.20081.16291.202914.0015072.28
2812006.02.10 06:44buy1410.101.20091.16441.2044
2822006.02.10 07:01buy1420.101.19901.16431.2025
2832006.02.10 08:16buy1430.201.19711.16421.2006
2842006.02.10 14:55t/p1430.201.20061.16421.200670.0015142.28
2852006.02.10 14:55close1420.101.20081.16431.202518.0015160.28
2862006.02.10 14:55close1410.101.20071.16441.2044-2.0015158.28
2872006.02.10 14:55buy1440.101.20141.16491.2049
2882006.02.10 16:19buy1450.101.19941.16471.2029
2892006.02.10 16:29buy1460.201.19741.16451.2009
2902006.02.10 16:32buy1470.301.19551.16441.1990
2912006.02.10 16:33buy1480.501.19361.16431.1971
2922006.02.10 16:54buy1490.801.19171.16421.1952
2932006.02.10 16:55buy1501.301.18991.16421.1934
2942006.02.10 18:08t/p1501.301.19341.16421.1934455.0015613.28
2952006.02.10 18:08close1490.801.19341.16421.1952136.0015749.28
2962006.02.10 18:08close1480.501.19321.16431.1971-20.0015729.28
2972006.02.10 18:09close1470.301.19251.16441.1990-90.0015639.28
2982006.02.10 18:09close1460.201.19241.16451.2009-100.0015539.28
2992006.02.10 18:09close1450.101.19251.16471.2029-69.0015470.28
3002006.02.10 18:09close1440.101.19231.16491.2049-91.0015379.28
3012006.02.10 18:09sell1510.101.19281.22931.1893
3022006.02.13 01:16t/p1510.101.18931.22931.189335.7215415.00
3032006.02.13 01:16sell1520.101.18901.22551.1855
3042006.02.13 07:20sell1530.101.19081.22551.1873
3052006.02.14 07:16sell1540.201.19261.22551.1891
3062006.02.14 14:31t/p1540.201.18911.22551.189170.0015485.00
3072006.02.14 14:31close1530.101.18911.22551.187317.7215502.72
3082006.02.14 14:31close1520.101.18921.22551.1855-1.2815501.44
3092006.02.14 14:31sell1550.101.18901.22551.1855
3102006.02.14 17:31sell1560.101.19081.22551.1873
3112006.02.15 00:16sell1570.201.19261.22551.1891
3122006.02.15 16:18sell1580.301.19471.22581.1912
3132006.02.15 16:36t/p1580.301.19121.22581.1912105.0015606.44
3142006.02.15 16:36close1570.201.19101.22551.189132.0015638.44
3152006.02.15 16:36close1560.101.19051.22551.18733.7215642.16
3162006.02.15 16:36close1550.101.19071.22551.1855-16.2815625.88
3172006.02.15 16:36buy1590.101.19091.15441.1944
3182006.02.15 16:45buy1600.101.18891.15421.1924
3192006.02.16 10:29buy1610.201.18701.15411.1905
3202006.02.16 12:20buy1620.301.18511.15401.1886
3212006.02.16 15:44t/p1620.301.18861.15401.1886105.0015730.88
3222006.02.16 15:44close1610.201.18861.15411.190532.0015762.88
3232006.02.16 15:45close1600.101.18841.15421.1924-7.8815755.00
3242006.02.16 15:45close1590.101.18851.15441.1944-26.8815728.12
3252006.02.16 15:45buy1630.101.18861.15211.1921
3262006.02.16 16:16buy1640.101.18661.15191.1901
3272006.02.16 21:57t/p1640.101.19011.15191.190135.0015763.12
3282006.02.16 21:57close1630.101.19011.15211.192115.0015778.12
3292006.02.16 21:57buy1650.101.19051.15401.1940
3302006.02.17 02:27buy1660.101.18871.15401.1922
3312006.02.17 13:07buy1670.201.18661.15371.1901
3322006.02.17 16:04t/p1670.201.19011.15371.190170.0015848.12
3332006.02.17 16:04close1660.101.19011.15401.192214.0015862.12
3342006.02.17 16:05close1650.101.19001.15401.1940-5.9615856.16
3352006.02.17 16:05buy1680.101.19061.15411.1941
3362006.02.17 16:32t/p1680.101.19411.15411.194135.0015891.16
3372006.02.17 16:32buy1690.101.19441.15791.1979
3382006.02.17 16:56buy1700.101.19261.15791.1961
3392006.02.17 17:50buy1710.201.19081.15791.1943
3402006.02.17 18:24buy1720.301.18881.15771.1923
3412006.02.17 19:07t/p1720.301.19231.15771.1923105.0015996.16
3422006.02.17 19:07close1710.201.19231.15791.194330.0016026.16
3432006.02.17 19:07close1700.101.19221.15791.1961-4.0016022.16
3442006.02.17 19:07close1690.101.19261.15791.1979-18.0016004.16
3452006.02.17 19:07sell1730.101.19241.22891.1889
3462006.02.17 19:21sell1740.101.19431.22901.1908
3472006.02.20 03:21sell1750.201.19641.22931.1929
3482006.02.21 00:19t/p1750.201.19291.22931.192971.4416075.60
3492006.02.21 00:19close1740.101.19281.22901.190816.4416092.04
3502006.02.21 00:19close1730.101.19301.22891.1889-4.5616087.48
3512006.02.21 00:20sell1760.101.19281.22931.1893
3522006.02.21 16:41t/p1760.101.18931.22931.189335.0016122.48
3532006.02.21 16:41sell1770.101.18901.22551.1855
3542006.02.21 17:23sell1780.101.19081.22551.1873
3552006.02.21 20:04sell1790.201.19271.22561.1892
3562006.02.22 11:22t/p1790.201.18921.22561.189271.4416193.92
3572006.02.22 11:22close1780.101.18921.22551.187316.7216210.64
3582006.02.22 11:22close1770.101.18891.22551.18551.7216212.36
3592006.02.22 11:22sell1800.101.18881.22531.1853
3602006.02.22 17:44sell1810.101.19071.22541.1872
3612006.02.23 10:11sell1820.201.19281.22571.1893
3622006.02.23 11:18sell1830.301.19481.22591.1913
3632006.02.23 11:56sell1840.501.19691.22621.1934
3642006.02.23 15:47t/p1840.501.19341.22621.1934175.0016387.36
3652006.02.23 15:47close1830.301.19331.22591.191345.0016432.36
3662006.02.23 15:47close1820.201.19291.22571.1893-2.0016430.36
3672006.02.23 15:47close1810.101.19301.22541.1872-20.8416409.52
3682006.02.23 15:47close1800.101.19251.22531.1853-34.8416374.68
3692006.02.23 15:48sell1850.101.19281.22931.1893
3702006.02.24 09:29t/p1850.101.18931.22931.189335.7216410.40
3712006.02.24 09:29sell1860.101.18891.22541.1854
3722006.02.24 10:10sell1870.101.19081.22551.1873
3732006.02.24 16:56t/p1870.101.18731.22551.187335.0016445.40
3742006.02.24 16:56close1860.101.18721.22541.185417.0016462.40
3752006.02.24 16:57sell1880.101.18701.22351.1835
3762006.02.24 20:49sell1890.101.18891.22361.1854
3772006.02.27 00:20t/p1890.101.18541.22361.185435.7216498.12
3782006.02.27 00:20close1880.101.18541.22351.183516.7216514.84
3792006.02.27 00:20sell1900.101.18481.22131.1813
3802006.02.27 03:39sell1910.101.18671.22141.1832
3812006.02.28 11:35sell1920.201.18861.22151.1851
3822006.02.28 16:11sell1930.301.19051.22161.1870
3832006.02.28 16:25sell1940.501.19261.22191.1891
3842006.03.01 01:25sell1950.801.19461.22211.1911
3852006.03.01 14:33sell1961.301.19651.22221.1930
3862006.03.01 16:56t/p1961.301.19301.22221.1930455.0016969.84
3872006.03.01 16:56close1950.801.19291.22211.1911136.0017105.84
3882006.03.01 16:56close1940.501.19301.22191.1891-16.4017089.44
3892006.03.01 16:57close1930.301.19321.22161.1870-78.8417010.60
3902006.03.01 16:57close1920.201.19311.22151.1851-88.5616922.04
3912006.03.01 16:57close1910.101.19301.22141.1832-61.5616860.48
3922006.03.01 16:57close1900.101.19331.22131.1813-83.5616776.92
3932006.03.01 16:57sell1970.101.19311.22961.1896
3942006.03.01 18:01t/p1970.101.18961.22961.189635.0016811.92
3952006.03.01 18:01sell1980.101.18911.22561.1856
3962006.03.01 18:09sell1990.101.19091.22561.1874
3972006.03.02 04:27sell2000.201.19291.22581.1894
3982006.03.02 10:15sell2010.301.19471.22581.1912
3992006.03.02 14:47sell2020.501.19661.22591.1931
4002006.03.02 15:08t/p2020.501.19311.22591.1931175.0016986.92
4012006.03.02 15:08close2010.301.19311.22581.191248.0017034.92
4022006.03.02 15:08close2000.201.19361.22581.1894-14.0017020.92
4032006.03.02 15:08close1990.101.19351.22561.1874-23.8416997.08
4042006.03.02 15:08close1980.101.19391.22561.1856-45.8416951.24
4052006.03.02 15:08sell2030.101.19351.23001.1900
4062006.03.02 15:16sell2040.101.19531.23001.1918
4072006.03.02 16:05sell2050.201.19741.23031.1939
4082006.03.02 16:10sell2060.301.19921.23031.1957
4092006.03.02 17:24sell2070.501.20111.23041.1976
4102006.03.02 20:25sell2080.801.20301.23051.1995
4112006.03.03 15:20sell2091.301.20481.23051.2013
4122006.03.03 16:05t/p2091.301.20131.23051.2013455.0017406.24
4132006.03.03 16:05close2080.801.20131.23051.1995141.7617548.00
4142006.03.03 16:05close2070.501.20161.23041.1976-21.4017526.60
4152006.03.03 16:05close2060.301.20151.23031.1957-66.8417459.76
4162006.03.03 16:05close2050.201.20171.23031.1939-84.5617375.20
4172006.03.03 16:05close2040.101.20181.23001.1918-64.2817310.92
4182006.03.03 16:06close2030.101.20171.23001.1900-81.2817229.64
4192006.03.03 16:06buy2100.101.20131.16481.2048
4202006.03.06 00:00t/p2100.101.20481.16481.204834.0417263.68
4212006.03.06 00:00buy2110.101.20531.16881.2088
4222006.03.06 00:31t/p2110.101.20881.16881.208835.0017298.68
4232006.03.06 00:31buy2120.101.20921.17271.2127
4242006.03.06 01:25buy2130.101.20741.17271.2109
4252006.03.06 09:54buy2140.201.20561.17271.2091
4262006.03.06 11:41buy2150.301.20381.17271.2073
4272006.03.06 13:41buy2160.501.20201.17271.2055
4282006.03.06 17:27buy2170.801.20021.17271.2037
4292006.03.07 05:51buy2181.301.19841.17271.2019
4302006.03.07 05:54buy2192.101.19651.17261.2000
4312006.03.07 09:01buy2203.401.19461.17251.1981
4322006.03.14 01:53t/p2203.401.19811.17251.1981961.5218260.20
4332006.03.14 01:53close2192.101.19821.17261.2000215.8818476.08
4342006.03.14 01:53close2181.301.19811.17271.2019-126.3618349.72
4352006.03.14 01:53close2170.801.19801.17271.2037-237.4418112.28
4362006.03.14 01:53close2160.501.19811.17271.2055-233.4017878.88
4372006.03.14 01:53close2150.301.19781.17271.2073-203.0417675.84
4382006.03.14 01:53close2140.201.19761.17271.2091-175.3617500.48
4392006.03.14 01:54close2130.101.19771.17271.2109-104.6817395.80
4402006.03.14 01:54close2120.101.19761.17271.2127-123.6817272.12
4412006.03.14 01:54buy2210.101.19801.16151.2015
4422006.03.14 02:17buy2220.101.19621.16151.1997
4432006.03.14 12:10buy2230.201.19441.16151.1979
4442006.03.14 15:50t/p2230.201.19791.16151.197970.0017342.12
4452006.03.14 15:50close2220.101.19791.16151.199717.0017359.12
4462006.03.14 15:50close2210.101.19781.16151.2015-2.0017357.12
4472006.03.14 15:50buy2240.101.19791.16141.2014
4482006.03.14 16:26t/p2240.101.20141.16141.201435.0017392.12
4492006.03.14 16:26buy2250.101.20171.16521.2052
4502006.03.15 15:13t/p2250.101.20521.16521.205234.0417426.16
4512006.03.15 15:13buy2260.101.20551.16901.2090
4522006.03.15 15:15buy2270.101.20371.16901.2072
4532006.03.15 20:30t/p2270.101.20721.16901.207235.0017461.16
4542006.03.15 20:30close2260.101.20721.16901.209017.0017478.16
4552006.03.15 20:31buy2280.101.20731.17081.2108
4562006.03.16 02:08buy2290.101.20551.17081.2090
4572006.03.16 08:18buy2300.201.20371.17081.2072
4582006.03.16 10:23t/p2300.201.20721.17081.207270.0017548.16
4592006.03.16 10:23close2290.101.20721.17081.209017.0017565.16
4602006.03.16 10:23close2280.101.20701.17081.2108-5.8817559.28
4612006.03.16 10:23buy2310.101.20711.17061.2106
4622006.03.16 14:33t/p2310.101.21061.17061.210635.0017594.28
4632006.03.16 14:33buy2320.101.21101.17451.2145
4642006.03.16 15:04t/p2320.101.21451.17451.214535.0017629.28
4652006.03.16 15:04buy2330.101.21491.17841.2184
4662006.03.16 15:14buy2340.101.21301.17831.2165
4672006.03.16 17:07t/p2340.101.21651.17831.216535.0017664.28
4682006.03.16 17:07close2330.101.21661.17841.218417.0017681.28
4692006.03.16 17:07buy2350.101.21671.18021.2202
4702006.03.16 17:43buy2360.101.21491.18021.2184
4712006.03.16 18:29t/p2360.101.21841.18021.218435.0017716.28
4722006.03.16 18:29close2350.101.21841.18021.220217.0017733.28
4732006.03.16 18:29buy2370.101.21841.18191.2219
4742006.03.17 03:31buy2380.101.21661.18191.2201
4752006.03.17 14:50t/p2380.101.22011.18191.220135.0017768.28
4762006.03.17 14:50close2370.101.22011.18191.221916.0417784.32
4772006.03.17 14:50buy2390.101.22011.18361.2236
4782006.03.17 14:56buy2400.101.21831.18361.2218
4792006.03.17 15:52buy2410.201.21651.18361.2200
4802006.03.17 16:02buy2420.301.21431.18321.2178
4812006.03.17 16:52t/p2420.301.21781.18321.2178105.0017889.32
4822006.03.17 16:52close2410.201.21781.18361.220026.0017915.32
4832006.03.17 16:52close2400.101.21771.18361.2218-6.0017909.32
4842006.03.17 16:52close2390.101.21761.18361.2236-25.0017884.32
4852006.03.17 16:53sell2430.101.21771.25421.2142
4862006.03.17 17:16sell2440.101.21951.25421.2160
4872006.03.20 07:59t/p2440.101.21601.25421.216035.7217920.04
4882006.03.20 07:59close2430.101.21601.25421.214217.7217937.76
4892006.03.20 07:59sell2450.101.21581.25231.2123
4902006.03.20 08:16sell2460.101.21761.25231.2141
4912006.03.20 10:17sell2470.201.21951.25241.2160
4922006.03.20 15:49t/p2470.201.21601.25241.216070.0018007.76
4932006.03.20 15:49close2460.101.21601.25231.214116.0018023.76
4942006.03.20 15:49close2450.101.21621.25231.2123-4.0018019.76
4952006.03.20 15:49sell2480.101.21581.25231.2123
4962006.03.20 16:12sell2490.101.21761.25231.2141
4972006.03.21 01:28t/p2490.101.21411.25231.214135.7218055.48
4982006.03.21 01:28close2480.101.21391.25231.212319.7218075.20
4992006.03.21 01:28sell2500.101.21311.24961.2096
5002006.03.21 02:01sell2510.101.21491.24961.2114
5012006.03.21 15:45t/p2510.101.21141.24961.211435.0018110.20
5022006.03.21 15:45close2500.101.21121.24961.209619.0018129.20
5032006.03.21 15:46sell2520.101.21111.24761.2076
5042006.03.22 05:33t/p2520.101.20761.24761.207635.7218164.92
5052006.03.22 05:33sell2530.101.20731.24381.2038
5062006.03.22 05:40sell2540.101.20911.24381.2056
5072006.03.22 16:26sell2550.201.21091.24381.2074
5082006.03.22 19:08t/p2550.201.20741.24381.207470.0018234.92
5092006.03.22 19:08close2540.101.20721.24381.205619.0018253.92
5102006.03.22 19:08close2530.101.20741.24381.2038-1.0018252.92
5112006.03.22 19:09sell2560.101.20741.24391.2039
5122006.03.23 16:03t/p2560.101.20391.24391.203937.1618290.08
5132006.03.23 16:03sell2570.101.20341.23991.1999
5142006.03.23 16:28t/p2570.101.19991.23991.199935.0018325.08
5152006.03.23 16:28sell2580.101.19941.23591.1959
5162006.03.23 20:20t/p2580.101.19591.23591.195935.0018360.08
5172006.03.23 20:20sell2590.101.19551.23201.1920
5182006.03.23 21:47sell2600.101.19741.23211.1939
5192006.03.24 16:01sell2610.201.19921.23211.1957
5202006.03.24 16:07sell2620.301.20131.23241.1978
5212006.03.24 17:30sell2630.501.20321.23251.1997
5222006.03.27 05:24sell2640.801.20501.23251.2015
5232006.03.27 18:07t/p2640.801.20151.23251.2015280.0018640.08
5242006.03.27 18:07close2630.501.20141.23251.199793.6018733.68
5252006.03.27 18:07close2620.301.20161.23241.1978-6.8418726.84
5262006.03.27 18:08close2610.201.20151.23211.1957-44.5618682.28
5272006.03.27 18:08close2600.101.20141.23211.1939-38.5618643.72
5282006.03.27 18:08close2590.101.20201.23201.1920-63.5618580.16
5292006.03.27 18:08sell2650.101.20161.23811.1981
5302006.03.28 10:01sell2660.101.20351.23821.2000
5312006.03.28 10:02sell2670.201.20531.23821.2018
5322006.03.28 10:21sell2680.301.20711.23821.2036
5332006.03.28 14:05sell2690.501.20911.23841.2056
5342006.03.28 15:48sell2700.801.21101.23851.2075
5352006.03.28 17:02t/p2700.801.20751.23851.2075280.0018860.16
5362006.03.28 17:02close2690.501.20751.23841.205680.0018940.16
5372006.03.28 17:02close2680.301.20761.23821.2036-15.0018925.16
5382006.03.28 17:02close2670.201.20771.23821.2018-48.0018877.16
5392006.03.28 17:02close2660.101.20781.23821.2000-43.0018834.16
5402006.03.28 17:02close2650.101.20801.23811.1981-63.2818770.88
5412006.03.28 20:23sell2710.101.20701.24351.2035
5422006.03.28 21:22t/p2710.101.20351.24351.203535.0018805.88
5432006.03.28 21:22sell2720.101.20321.23971.1997
5442006.03.29 02:48t/p2720.101.19971.23971.199735.7218841.60
5452006.03.29 02:48sell2730.101.19941.23591.1959
5462006.03.29 07:25sell2740.101.20121.23591.1977
5472006.03.29 18:21sell2750.201.20321.23611.1997
5482006.03.29 20:15sell2760.301.20501.23611.2015
5492006.03.30 06:13sell2770.501.20681.23611.2033
5502006.03.30 13:23sell2780.801.20881.23631.2053
5512006.03.30 16:31sell2791.301.21101.23671.2075
5522006.03.30 16:32sell2802.101.21291.23681.2094
5532006.03.30 16:39sell2813.401.21491.23701.2114
5542006.03.31 10:51t/p2813.401.21141.23701.21141214.4820056.08
5552006.03.31 10:51close2802.101.21141.23681.2094330.1220386.20
5562006.03.31 10:51close2791.301.21161.23671.2075-68.6420317.56
5572006.03.31 10:51close2780.801.21151.23631.2053-210.2420107.32
5582006.03.31 10:52close2770.501.21161.23611.2033-236.4019870.92
5592006.03.31 10:52close2760.301.21131.23611.2015-180.3619690.56
5602006.03.31 10:52close2750.201.21141.23611.1997-158.2419532.32
5612006.03.31 10:52close2740.101.21121.23591.1977-97.1219435.20
5622006.03.31 10:52close2730.101.21171.23591.1959-120.1219315.08
5632006.03.31 12:00sell2820.101.21111.24761.2076
5642006.03.31 15:34sell2830.101.21311.24781.2096
5652006.03.31 15:49t/p2830.101.20961.24781.209635.0019350.08
5662006.03.31 15:49close2820.101.20961.24761.207615.0019365.08
5672006.03.31 15:49buy2840.101.20971.17321.2132
5682006.03.31 18:36t/p2840.101.21321.17321.213235.0019400.08
5692006.03.31 18:36buy2850.101.21371.17721.2172
5702006.03.31 19:51buy2860.101.21191.17721.2154
5712006.04.03 02:32buy2870.201.21011.17721.2136
5722006.04.03 05:02buy2880.301.20801.17691.2115
5732006.04.03 06:35buy2890.501.20621.17691.2097
5742006.04.03 06:44buy2900.801.20431.17681.2078
5752006.04.03 16:01t/p2900.801.20781.17681.2078280.0019680.08
5762006.04.03 16:01close2890.501.20781.17691.209780.0019760.08
5772006.04.03 16:01close2880.301.20751.17691.2115-15.0019745.08
5782006.04.03 16:01close2870.201.20761.17721.2136-50.0019695.08
5792006.04.03 16:01close2860.101.20771.17721.2154-42.9619652.12
5802006.04.03 16:01close2850.101.20721.17721.2172-65.9619586.16
5812006.04.03 16:02buy2910.101.20711.17061.2106
5822006.04.03 16:42t/p2910.101.21061.17061.210635.0019621.16
5832006.04.03 16:42buy2920.101.21101.17451.2145
5842006.04.03 20:24t/p2920.101.21451.17451.214535.0019656.16
5852006.04.03 20:24buy2930.101.21491.17841.2184
5862006.04.04 02:57buy2940.101.21301.17831.2165
5872006.04.04 10:00t/p2940.101.21651.17831.216535.0019691.16
5882006.04.04 10:00close2930.101.21651.17841.218415.0419706.20
5892006.04.04 10:00buy2950.101.21661.18011.2201
5902006.04.04 14:05t/p2950.101.22011.18011.220135.0019741.20
5912006.04.04 14:05buy2960.101.22071.18421.2242
5922006.04.04 14:22t/p2960.101.22421.18421.224235.0019776.20
5932006.04.04 14:22buy2970.101.22481.18831.2283
5942006.04.05 06:52t/p2970.101.22831.18831.228334.0419810.24
5952006.04.05 06:52buy2980.101.22871.19221.2322
5962006.04.05 08:00buy2990.101.22691.19221.2304
5972006.04.05 11:37buy3000.201.22501.19211.2285
5982006.04.05 14:32t/p3000.201.22851.19211.228570.0019880.24
5992006.04.05 14:32close2990.101.22851.19221.230416.0019896.24
6002006.04.05 14:32close2980.101.22841.19221.2322-3.0019893.24
6012006.04.05 14:33buy3010.101.22861.19211.2321
6022006.04.05 16:29buy3020.101.22681.19211.2303
6032006.04.05 20:24t/p3020.101.23031.19211.230335.0019928.24
6042006.04.05 20:24close3010.101.23041.19211.232118.0019946.24
6052006.04.05 20:24buy3030.101.23061.19411.2341
6062006.04.06 00:31buy3040.101.22871.19401.2322
6072006.04.06 10:59t/p3040.101.23221.19401.232235.0019981.24
6082006.04.06 10:59close3030.101.23231.19411.234114.1219995.36
6092006.04.06 10:59buy3050.101.23291.19641.2364
6102006.04.06 12:29buy3060.101.23091.19621.2344
6112006.04.06 14:38buy3070.201.22881.19591.2323
6122006.04.06 14:47buy3080.301.22671.19561.2302
6132006.04.06 14:48buy3090.501.22441.19511.2279
6142006.04.06 14:52buy3100.801.22231.19481.2258
6152006.04.06 16:02buy3111.301.22031.19461.2238
6162006.04.06 16:31t/p3111.301.22381.19461.2238455.0020450.36
6172006.04.06 16:31close3100.801.22401.19481.2258136.0020586.36
6182006.04.06 16:31close3090.501.22391.19511.2279-25.0020561.36
6192006.04.06 16:31close3080.301.22411.19561.2302-78.0020483.36
6202006.04.06 16:31close3070.201.22371.19591.2323-102.0020381.36
6212006.04.06 16:31close3060.101.22381.19621.2344-71.0020310.36
6222006.04.06 16:31close3050.101.22351.19641.2364-94.0020216.36
6232006.04.06 16:31sell3120.101.22361.26011.2201
6242006.04.07 01:53t/p3120.101.22011.26011.220135.7220252.08
6252006.04.07 01:53sell3130.101.21981.25631.2163
6262006.04.07 14:32sell3140.101.22161.25631.2181
6272006.04.07 15:13t/p3140.101.21811.25631.218135.0020287.08
6282006.04.07 15:13close3130.101.21811.25631.216317.0020304.08
6292006.04.07 15:16buy3150.101.21921.18271.2227
6302006.04.07 15:21buy3160.101.21741.18271.2209
6312006.04.07 15:22buy3170.201.21561.18271.2191
6322006.04.07 16:06buy3180.301.21351.18241.2170
6332006.04.07 16:30buy3190.501.21151.18221.2150
6342006.04.07 21:05buy3200.801.20941.18191.2129
6352006.04.10 09:49t/p3200.801.21291.18191.2129272.3220576.40
6362006.04.10 09:49close3190.501.21291.18221.215065.2020641.60
6372006.04.10 09:49close3180.301.21271.18241.2170-26.8820614.72
6382006.04.10 09:49close3170.201.21281.18271.2191-57.9220556.80
6392006.04.10 09:50close3160.101.21291.18271.2209-45.9620510.84
6402006.04.10 09:50close3150.101.21311.18271.2227-61.9620448.88
6412006.04.10 09:50sell3210.101.21301.24951.2095
6422006.04.10 17:21t/p3210.101.20951.24951.209535.0020483.88
6432006.04.10 17:21sell3220.101.20921.24571.2057
6442006.04.10 22:05sell3230.101.21111.24581.2076
6452006.04.11 07:35sell3240.201.21291.24581.2094
6462006.04.11 21:51sell3250.301.21491.24601.2114
6472006.04.12 02:23sell3260.501.21681.24611.2133
6482006.04.12 14:03t/p3260.501.21331.24611.2133175.0020658.88
6492006.04.12 14:03close3250.301.21331.24601.211450.1620709.04
6502006.04.12 14:03close3240.201.21321.24581.2094-4.5620704.48
6512006.04.12 14:03close3230.101.21351.24581.2076-22.5620681.92
6522006.04.12 14:03close3220.101.21371.24571.2057-43.5620638.36
6532006.04.12 14:03sell3270.101.21331.24981.2098
6542006.04.12 14:35t/p3270.101.20981.24981.209835.0020673.36
6552006.04.12 14:35sell3280.101.20951.24601.2060
6562006.04.12 15:44sell3290.101.21131.24601.2078
6572006.04.12 16:13sell3300.201.21321.24611.2097
6582006.04.12 19:15t/p3300.201.20971.24611.209770.0020743.36
6592006.04.12 19:15close3290.101.20971.24601.207816.0020759.36
6602006.04.12 19:15close3280.101.20991.24601.2060-4.0020755.36
6612006.04.12 19:15buy3310.101.21011.17361.2136
6622006.04.13 14:58buy3320.101.20831.17361.2118
6632006.04.13 19:48t/p3320.101.21181.17361.211835.0020790.36
6642006.04.13 19:48close3310.101.21191.17361.213615.1220805.48
6652006.04.13 19:48buy3330.101.21191.17541.2154
6662006.04.14 09:24buy3340.101.21011.17541.2136
6672006.04.17 01:27t/p3340.101.21361.17541.213634.0420839.52
6682006.04.17 01:27close3330.101.21361.17541.215415.0820854.60
6692006.04.17 01:27buy3350.101.21371.17721.2172
6702006.04.17 02:30t/p3350.101.21721.17721.217235.0020889.60
6712006.04.17 02:30buy3360.101.21751.18101.2210
6722006.04.17 13:42t/p3360.101.22101.18101.221035.0020924.60
6732006.04.17 13:42buy3370.101.22151.18501.2250
6742006.04.17 14:22t/p3370.101.22501.18501.225035.0020959.60
6752006.04.17 14:22buy3380.101.22551.18901.2290
6762006.04.17 15:01buy3390.101.22371.18901.2272
6772006.04.17 15:04buy3400.201.22191.18901.2254
6782006.04.17 16:32t/p3400.201.22541.18901.225470.0021029.60
6792006.04.17 16:32close3390.101.22541.18901.227217.0021046.60
6802006.04.17 16:32close3380.101.22531.18901.2290-2.0021044.60
6812006.04.17 16:52buy3410.101.22901.19251.2325
6822006.04.17 17:29buy3420.101.22701.19231.2305
6832006.04.17 22:18buy3430.201.22511.19221.2286
6842006.04.18 10:01buy3440.301.22331.19221.2268
6852006.04.18 11:30t/p3440.301.22681.19221.2268105.0021149.60
6862006.04.18 11:30close3430.201.22691.19221.228634.0821183.68
6872006.04.18 11:30close3420.101.22671.19231.2305-3.9621179.72
6882006.04.18 11:30close3410.101.22651.19251.2325-25.9621153.76
6892006.04.18 11:30buy3450.101.22671.19021.2302
6902006.04.18 15:01t/p3450.101.23021.19021.230235.0021188.76
6912006.04.18 15:01buy3460.101.23061.19411.2341
6922006.04.18 15:09buy3470.101.22881.19411.2323
6932006.04.18 17:26buy3480.201.22701.19411.2305
6942006.04.18 20:02t/p3480.201.23051.19411.230570.0021258.76
6952006.04.18 20:02close3470.101.23051.19411.232317.0021275.76
6962006.04.18 20:02close3460.101.23031.19411.2341-3.0021272.76
6972006.04.18 20:02buy3490.101.23071.19421.2342
6982006.04.18 22:51t/p3490.101.23421.19421.234235.0021307.76
6992006.04.18 22:51buy3500.101.23501.19851.2385
7002006.04.19 14:31buy3510.101.23311.19841.2366
7012006.04.19 14:36buy3520.201.23121.19831.2347
7022006.04.19 15:23buy3530.301.22931.19821.2328
7032006.04.19 16:05t/p3530.301.23281.19821.2328105.0021412.76
7042006.04.19 16:05close3520.201.23301.19831.234736.0021448.76
7052006.04.19 16:05close3510.101.23291.19841.2366-2.0021446.76
7062006.04.19 16:05close3500.101.23341.19851.2385-16.9621429.80
7072006.04.19 16:05buy3540.101.23341.19691.2369
7082006.04.19 18:22t/p3540.101.23691.19691.236935.0021464.80
7092006.04.19 18:22buy3550.101.23751.20101.2410
7102006.04.20 02:26buy3560.101.23561.20091.2391
7112006.04.20 08:53buy3570.201.23361.20071.2371
7122006.04.20 13:09buy3580.301.23181.20071.2353
7132006.04.20 16:50buy3590.501.23001.20071.2335
7142006.04.21 01:51buy3600.801.22811.20061.2316
7152006.04.21 04:42t/p3600.801.23161.20061.2316280.0021744.80
7162006.04.21 04:42close3590.501.23161.20071.233575.2021820.00
7172006.04.21 04:42close3580.301.23141.20071.2353-14.8821805.12
7182006.04.21 04:43close3570.201.23151.20071.2371-43.9221761.20
7192006.04.21 04:43close3560.101.23181.20091.2391-38.9621722.24
7202006.04.21 04:43close3550.101.23191.20101.2410-59.8421662.40
7212006.04.21 04:43buy3610.101.23181.19531.2353
7222006.04.21 08:09buy3620.101.23001.19531.2335
7232006.04.21 08:41buy3630.201.22811.19521.2316
7242006.04.21 10:04t/p3630.201.23161.19521.231670.0021732.40
7252006.04.21 10:04close3620.101.23171.19531.233517.0021749.40
7262006.04.21 10:04close3610.101.23141.19531.2353-4.0021745.40
7272006.04.21 10:05buy3640.101.23131.19481.2348
7282006.04.21 10:09t/p3640.101.23481.19481.234835.0021780.40
7292006.04.21 10:09buy3650.101.23531.19881.2388
7302006.04.21 10:10buy3660.101.23351.19881.2370
7312006.04.21 10:19buy3670.201.23141.19851.2349
7322006.04.21 16:39t/p3670.201.23491.19851.234970.0021850.40
7332006.04.21 16:39close3660.101.23491.19881.237014.0021864.40
7342006.04.21 16:39close3650.101.23481.19881.2388-5.0021859.40
7352006.04.21 16:39buy3680.101.23491.19841.2384
7362006.04.21 19:02buy3690.101.23301.19831.2365
7372006.04.24 00:00t/p3690.101.23651.19831.236534.0421893.44
7382006.04.24 00:00close3680.101.23711.19841.238421.0421914.48
7392006.04.24 00:00buy3700.101.23761.20111.2411
7402006.04.24 02:32buy3710.101.23561.20091.2391
7412006.04.24 08:48t/p3710.101.23911.20091.239135.0021949.48
7422006.04.24 08:48close3700.101.23911.20111.241115.0021964.48
7432006.04.24 08:48buy3720.101.23951.20301.2430
7442006.04.24 09:14buy3730.101.23771.20301.2412
7452006.04.24 09:44t/p3730.101.24121.20301.241235.0021999.48
7462006.04.24 09:44close3720.101.24121.20301.243017.0022016.48
7472006.04.24 09:44buy3740.101.24101.20451.2445
7482006.04.24 09:55buy3750.101.23911.20441.2426
7492006.04.24 11:30buy3760.201.23721.20431.2407
7502006.04.24 15:41buy3770.301.23531.20421.2388
7512006.04.24 18:17t/p3770.301.23881.20421.2388105.0022121.48
7522006.04.24 18:17close3760.201.23911.20431.240738.0022159.48
7532006.04.24 18:17close3750.101.23931.20441.24262.0022161.48
7542006.04.24 18:17close3740.101.23911.20451.2445-19.0022142.48
7552006.04.24 18:18buy3780.101.23951.20301.2430
7562006.04.25 02:13buy3790.101.23771.20301.2412
7572006.04.25 10:03t/p3790.101.24121.20301.241235.0022177.48
7582006.04.25 10:03close3780.101.24121.20301.243016.0422193.52
7592006.04.25 10:03buy3800.101.24131.20481.2448
7602006.04.25 10:12buy3810.101.23951.20481.2430
7612006.04.25 14:10t/p3810.101.24301.20481.243035.0022228.52
7622006.04.25 14:10close3800.101.24301.20481.244817.0022245.52
7632006.04.25 14:10buy3820.101.24301.20651.2465
7642006.04.25 16:01buy3830.101.24081.20611.2443
7652006.04.25 16:01buy3840.201.23901.20611.2425
7662006.04.25 16:23buy3850.301.23691.20581.2404
7672006.04.25 16:50t/p3850.301.24041.20581.2404105.0022350.52
7682006.04.25 16:50close3840.201.24061.20611.242532.0022382.52
7692006.04.25 16:50close3830.101.24031.20611.2443-5.0022377.52
7702006.04.25 16:50close3820.101.24061.20651.2465-24.0022353.52
7712006.04.25 16:51sell3860.101.24051.27701.2370
7722006.04.25 17:15sell3870.101.24241.27711.2389
7732006.04.26 14:45t/p3870.101.23891.27711.238935.7222389.24
7742006.04.26 14:45close3860.101.23881.27701.237017.7222406.96
7752006.04.26 14:45buy3880.101.23901.20251.2425
7762006.04.26 15:00t/p3880.101.24251.20251.242535.0022441.96
7772006.04.26 15:00buy3890.101.24281.20631.2463
7782006.04.26 18:00t/p3890.101.24631.20631.246335.0022476.96
7792006.04.26 18:00buy3900.101.24671.21021.2502
7802006.04.26 19:28buy3910.101.24491.21021.2484
7812006.04.27 11:40buy3920.201.24311.21021.2466
7822006.04.27 13:47buy3930.301.24121.21011.2447
7832006.04.27 16:01t/p3930.301.24471.21011.2447105.0022581.96
7842006.04.27 16:01close3920.201.24511.21021.246640.0022621.96
7852006.04.27 16:01close3910.101.24501.21021.2484-1.8822620.08
7862006.04.27 16:01close3900.101.24491.21021.2502-20.8822599.20
7872006.04.27 16:01buy3940.101.24501.20851.2485
7882006.04.27 16:02t/p3940.101.24851.20851.248535.0022634.20
7892006.04.27 16:02buy3950.101.24881.21231.2523
7902006.04.27 16:02buy3960.101.24701.21231.2505
7912006.04.27 16:27t/p3960.101.25051.21231.250535.0022669.20
7922006.04.27 16:27close3950.101.25061.21231.252318.0022687.20
7932006.04.27 16:27buy3970.101.25071.21421.2542
7942006.04.27 16:47t/p3970.101.25421.21421.254235.0022722.20
7952006.04.27 16:47buy3980.101.25461.21811.2581
7962006.04.27 17:16buy3990.101.25281.21811.2563
7972006.04.27 17:53buy4000.201.25051.21761.2540
7982006.04.27 18:03t/p4000.201.25401.21761.254070.0022792.20
7992006.04.27 18:03close3990.101.25421.21811.256314.0022806.20
8002006.04.27 18:03close3980.101.25401.21811.2581-6.0022800.20
8012006.04.27 18:04buy4010.101.25441.21791.2579
8022006.04.28 00:12buy4020.101.25261.21791.2561
8032006.04.28 10:37t/p4020.101.25611.21791.256135.0022835.20
8042006.04.28 10:37close4010.101.25611.21791.257916.0422851.24
8052006.04.28 10:37buy4030.101.25621.21971.2597
8062006.04.28 12:16buy4040.101.25441.21971.2579
8072006.04.28 15:49t/p4040.101.25791.21971.257935.0022886.24
8082006.04.28 15:49close4030.101.25801.21971.259718.0022904.24
8092006.04.28 15:49buy4050.101.25821.22171.2617
8102006.04.28 17:06t/p4050.101.26171.22171.261735.0022939.24
8112006.04.28 17:06buy4060.101.26201.22551.2655
8122006.05.01 14:55t/p4060.101.26551.22551.265534.0422973.28
8132006.05.01 14:55buy4070.101.26591.22941.2694
8142006.05.01 16:12buy4080.101.26411.22941.2676
8152006.05.01 16:55buy4090.201.26191.22901.2654
8162006.05.01 17:43buy4100.301.26011.22901.2636
8172006.05.01 21:20buy4110.501.25831.22901.2618
8182006.05.01 21:43buy4120.801.25651.22901.2600
8192006.05.01 22:09t/p4120.801.26001.22901.2600280.0023253.28
8202006.05.01 22:09close4110.501.26011.22901.261890.0023343.28
8212006.05.01 22:09close4100.301.25991.22901.2636-6.0023337.28
8222006.05.01 22:09close4090.201.26001.22901.2654-38.0023299.28
8232006.05.01 22:09close4080.101.25971.22941.2676-44.0023255.28
8242006.05.01 22:10close4070.101.25961.22941.2694-63.0023192.28
8252006.05.01 22:10sell4130.101.25991.29641.2564
8262006.05.02 00:07t/p4130.101.25641.29641.256435.7223228.00
8272006.05.02 00:07sell4140.101.25611.29261.2526
8282006.05.02 00:38sell4150.101.25801.29271.2545
8292006.05.02 09:40sell4160.201.26001.29291.2565
8302006.05.02 10:41sell4170.301.26201.29311.2585
8312006.05.02 11:41sell4180.501.26381.29311.2603
8322006.05.02 12:07sell4190.801.26561.29311.2621
8332006.05.02 13:21t/p4190.801.26211.29311.2621280.0023508.00
8342006.05.02 13:21close4180.501.26211.29311.260385.0023593.00
8352006.05.02 13:21close4170.301.26221.29311.2585-6.0023587.00
8362006.05.02 13:21close4160.201.26231.29291.2565-46.0023541.00
8372006.05.02 13:22close4150.101.26241.29271.2545-44.0023497.00
8382006.05.02 13:22close4140.101.26231.29261.2526-62.0023435.00
8392006.05.02 13:22sell4200.101.26191.29841.2584
8402006.05.02 13:52sell4210.101.26371.29841.2602
8412006.05.02 16:38sell4220.201.26571.29861.2622
8422006.05.02 18:25t/p4220.201.26221.29861.262270.0023505.00
8432006.05.02 18:25close4210.101.26191.29841.260218.0023523.00
8442006.05.02 18:25close4200.101.26211.29841.2584-2.0023521.00
8452006.05.02 18:26sell4230.101.26201.29851.2585
8462006.05.03 03:30sell4240.101.26381.29851.2603
8472006.05.03 08:29sell4250.201.26561.29851.2621
8482006.05.03 10:01t/p4250.201.26211.29851.262170.0023591.00
8492006.05.03 10:01close4240.101.26211.29851.260317.0023608.00
8502006.05.03 10:01close4230.101.26231.29851.2585-2.2823605.72
8512006.05.03 10:01sell4260.101.26211.29861.2586
8522006.05.03 10:40sell4270.101.26391.29861.2604
8532006.05.03 16:01t/p4270.101.26041.29861.260435.0023640.72
8542006.05.03 16:01close4260.101.26031.29861.258618.0023658.72
8552006.05.03 16:01sell4280.101.26031.29681.2568
8562006.05.03 16:26sell4290.101.26211.29681.2586
8572006.05.03 17:17sell4300.201.26391.29681.2604
8582006.05.03 18:11sell4310.301.26591.29701.2624
8592006.05.03 20:03t/p4310.301.26241.29701.2624105.0023763.72
8602006.05.03 20:03close4300.201.26241.29681.260430.0023793.72
8612006.05.03 20:03close4290.101.26251.29681.2586-4.0023789.72
8622006.05.03 20:03close4280.101.26271.29681.2568-24.0023765.72
8632006.05.03 20:04buy4320.101.26261.22611.2661
8642006.05.04 08:28buy4330.101.26051.22581.2640
8652006.05.04 09:11buy4340.201.25871.22581.2622
8662006.05.04 14:34t/p4340.201.26221.22581.262270.0023835.72
8672006.05.04 14:34close4330.101.26231.22581.264018.0023853.72
8682006.05.04 14:34close4320.101.26211.22611.2661-7.8823845.84
8692006.05.04 14:34buy4350.101.26321.22671.2667
8702006.05.04 14:53buy4360.101.26131.22661.2648
8712006.05.04 14:57buy4370.201.25941.22651.2629
8722006.05.04 15:05t/p4370.201.26291.22651.262970.0023915.84
8732006.05.04 15:05close4360.101.26301.22661.264817.0023932.84
8742006.05.04 15:05close4350.101.26291.22671.2667-3.0023929.84
8752006.05.04 15:05buy4380.101.26361.22711.2671
8762006.05.04 16:19t/p4380.101.26711.22711.267135.0023964.84
8772006.05.04 16:19buy4390.101.26771.23121.2712
8782006.05.04 20:11t/p4390.101.27121.23121.271235.0023999.84
8792006.05.04 20:11buy4400.101.27151.23501.2750
8802006.05.04 22:44buy4410.101.26971.23501.2732
8812006.05.05 09:04buy4420.201.26791.23501.2714
8822006.05.05 14:31t/p4420.201.27141.23501.271470.0024069.84
8832006.05.05 14:31close4410.101.27171.23501.273219.0424088.88
8842006.05.05 14:31close4400.101.27211.23501.27505.0424093.92
8852006.05.05 14:31buy4430.101.27281.23631.2763
8862006.05.05 14:32t/p4430.101.27631.23631.276335.0024128.92
8872006.05.05 14:32buy4440.101.27691.24041.2804
8882006.05.05 14:33buy4450.101.27501.24031.2785
8892006.05.05 14:40buy4460.201.27321.24031.2767
8902006.05.08 10:25t/p4460.201.27671.24031.276768.0824197.00
8912006.05.08 10:25close4450.101.27671.24031.278516.0424213.04
8922006.05.08 10:25close4440.101.27661.24041.2804-3.9624209.08
8932006.05.08 10:26buy4470.101.27671.24021.2802
8942006.05.08 14:47buy4480.101.27491.24021.2784
8952006.05.08 15:37buy4490.201.27311.24021.2766
8962006.05.08 15:59buy4500.301.27131.24021.2748
8972006.05.09 02:17buy4510.501.26941.24011.2729
8982006.05.09 08:57buy4520.801.26741.23991.2709
8992006.05.09 13:24t/p4520.801.27091.23991.2709280.0024489.08
9002006.05.09 13:24close4510.501.27091.24011.272975.0024564.08
9012006.05.09 13:24close4500.301.27061.24021.2748-23.8824540.20
9022006.05.09 13:24close4490.201.27071.24021.2766-49.9224490.28
9032006.05.09 13:24close4480.101.27051.24021.2784-44.9624445.32
9042006.05.09 13:24close4470.101.27021.24021.2802-65.9624379.36
9052006.05.09 13:24buy4530.101.27061.23411.2741
9062006.05.09 15:55t/p4530.101.27411.23411.274135.0024414.36
9072006.05.09 15:55buy4540.101.27441.23791.2779
9082006.05.09 16:36t/p4540.101.27791.23791.277935.0024449.36
9092006.05.09 16:36buy4550.101.27841.24191.2819
9102006.05.09 16:38buy4560.101.27641.24171.2799
9112006.05.09 18:00buy4570.201.27461.24171.2781
9122006.05.10 08:48t/p4570.201.27811.24171.278168.0824517.44
9132006.05.10 08:48close4560.101.27811.24171.279916.0424533.48
9142006.05.10 08:48close4550.101.27791.24191.2819-5.9624527.52
9152006.05.10 08:48buy4580.101.27831.24181.2818
9162006.05.10 20:18buy4590.101.27651.24181.2800
9172006.05.10 20:20t/p4590.101.28001.24181.280035.0024562.52
9182006.05.10 20:20close4580.101.28041.24181.281821.0024583.52
9192006.05.10 20:20sell4600.101.28011.31661.2766
9202006.05.10 20:24t/p4600.101.27661.31661.276635.0024618.52
9212006.05.10 20:24sell4610.101.27601.31251.2725
9222006.05.10 20:27sell4620.101.27791.31261.2744
9232006.05.10 20:35sell4630.201.27991.31281.2764
9242006.05.10 20:43sell4640.301.28181.31291.2783
9252006.05.10 20:44sell4650.501.28361.31291.2801
9262006.05.10 22:02t/p4650.501.28011.31291.2801175.0024793.52
9272006.05.10 22:02close4640.301.27981.31291.278360.0024853.52
9282006.05.10 22:02close4630.201.28011.31281.2764-4.0024849.52
9292006.05.10 22:02close4620.101.28031.31261.2744-24.0024825.52
9302006.05.10 22:02close4610.101.28001.31251.2725-40.0024785.52
9312006.05.10 22:02buy4660.101.28041.24391.2839
9322006.05.10 22:08buy4670.101.27821.24351.2817
9332006.05.11 01:33buy4680.201.27631.24341.2798
9342006.05.11 03:07buy4690.301.27421.24311.2777
9352006.05.11 03:20buy4700.501.27241.24311.2759
9362006.05.11 08:46t/p4700.501.27591.24311.2759175.0024960.52
9372006.05.11 08:46close4690.301.27591.24311.277751.0025011.52
9382006.05.11 08:46close4680.201.27531.24341.2798-20.0024991.52
9392006.05.11 08:46close4670.101.27541.24351.2817-30.8824960.64
9402006.05.11 08:46close4660.101.27481.24391.2839-58.8824901.76
9412006.05.11 08:46buy4710.101.27531.23881.2788
9422006.05.11 08:56buy4720.101.27341.23871.2769
9432006.05.11 09:25buy4730.201.27151.23861.2750
9442006.05.11 09:53buy4740.301.26941.23831.2729
9452006.05.11 10:31t/p4740.301.27291.23831.2729105.0025006.76
9462006.05.11 10:31close4730.201.27291.23861.275028.0025034.76
9472006.05.11 10:32close4720.101.27271.23871.2769-7.0025027.76
9482006.05.11 10:32close4710.101.27281.23881.2788-25.0025002.76
9492006.05.11 10:32buy4750.101.27291.23641.2764
9502006.05.11 10:51buy4760.101.27111.23641.2746
9512006.05.11 14:31t/p4760.101.27461.23641.274635.0025037.76
9522006.05.11 14:31close4750.101.27471.23641.276418.0025055.76
9532006.05.11 14:31buy4770.101.27511.23861.2786
9542006.05.11 15:54t/p4770.101.27861.23861.278635.0025090.76
9552006.05.11 15:54buy4780.101.27901.24251.2825
9562006.05.11 16:03buy4790.101.27701.24231.2805
9572006.05.11 16:34t/p4790.101.28051.24231.280535.0025125.76
9582006.05.11 16:34close4780.101.28071.24251.282517.0025142.76
9592006.05.11 16:34buy4800.101.28091.24441.2844
9602006.05.11 17:38t/p4800.101.28441.24441.284435.0025177.76
9612006.05.11 17:38buy4810.101.28491.24841.2884
9622006.05.11 22:50buy4820.101.28311.24841.2866
9632006.05.12 01:43t/p4820.101.28661.24841.286634.0425211.80
9642006.05.12 01:43close4810.101.28661.24841.288416.0425227.84
9652006.05.12 02:10buy4830.101.28741.25091.2909
9662006.05.12 02:38buy4840.101.28551.25081.2890
9672006.05.12 09:23t/p4840.101.28901.25081.289035.0025262.84
9682006.05.12 09:23close4830.101.28901.25091.290916.0025278.84
9692006.05.12 09:23buy4850.101.28901.25251.2925
9702006.05.12 11:38t/p4850.101.29251.25251.292535.0025313.84
9712006.05.12 11:38buy4860.101.29291.25641.2964
9722006.05.12 13:51buy4870.101.29111.25641.2946
9732006.05.12 14:31buy4880.201.28921.25631.2927
9742006.05.12 14:31buy4890.301.28691.25581.2904
9752006.05.12 14:33t/p4890.301.29041.25581.2904105.0025418.84
9762006.05.12 14:33close4880.201.29041.25631.292724.0025442.84
9772006.05.12 14:33close4870.101.29071.25641.2946-4.0025438.84
9782006.05.12 14:33close4860.101.29111.25641.2964-18.0025420.84
9792006.05.12 20:00buy4900.101.28971.25321.2932
9802006.05.12 21:58t/p4900.101.29321.25321.293235.0025455.84
9812006.05.12 21:58buy4910.101.29361.25711.2971
9822006.05.15 00:53t/p4910.101.29711.25711.297134.0425489.88
9832006.05.15 00:53buy4920.101.29741.26091.3009
9842006.05.15 01:20buy4930.101.29561.26091.2991
9852006.05.15 02:03buy4940.201.29341.26051.2969
9862006.05.15 08:26buy4950.301.29161.26051.2951
9872006.05.15 08:33buy4960.501.28971.26041.2932
9882006.05.15 09:10buy4970.801.28791.26041.2914
9892006.05.15 10:07buy4981.301.28591.26021.2894
9902006.05.15 10:08buy4992.101.28391.26001.2874
9912006.05.15 12:42buy5003.401.28211.26001.2856
9922006.05.15 12:59buy5015.501.28031.26001.2838
9932006.05.15 14:21t/p5015.501.28381.26001.28381925.0027414.88
9942006.05.15 14:21close5003.401.28381.26001.2856578.0027992.88
9952006.05.15 14:21close4992.101.28361.26001.2874-63.0027929.88
9962006.05.15 14:22close4981.301.28351.26021.2894-312.0027617.88
9972006.05.15 14:22close4970.801.28341.26041.2914-360.0027257.88
9982006.05.15 14:22close4960.501.28371.26041.2932-300.0026957.88
9992006.05.15 14:22close4950.301.28391.26051.2951-231.0026726.88
10002006.05.15 14:22close4940.201.28381.26051.2969-192.0026534.88
10012006.05.15 14:22close4930.101.28391.26091.2991-117.0026417.88
10022006.05.15 14:22close4920.101.28371.26091.3009-137.0026280.88
10032006.05.15 14:23buy5020.101.28421.24771.2877
10042006.05.15 15:10buy5030.101.28241.24771.2859
10052006.05.15 15:28buy5040.201.28051.24761.2840
10062006.05.15 15:45t/p5040.201.28401.24761.284070.0026350.88
10072006.05.15 15:45close5030.101.28421.24771.285918.0026368.88
10082006.05.15 15:45close5020.101.28391.24771.2877-3.0026365.88
10092006.05.15 15:46buy5050.101.28401.24751.2875
10102006.05.15 16:04buy5060.101.28201.24731.2855
10112006.05.15 18:45buy5070.201.28001.24711.2835
10122006.05.15 22:35buy5080.301.27821.24711.2817
10132006.05.16 03:44t/p5080.301.28171.24711.2817102.1226468.00
10142006.05.16 03:44close5070.201.28171.24711.283532.0826500.08
10152006.05.16 03:44close5060.101.28161.24731.2855-4.9626495.12
10162006.05.16 03:44close5050.101.28171.24751.2875-23.9626471.16
10172006.05.16 07:02sell5090.101.28101.31751.2775
10182006.05.16 07:59sell5100.101.28291.31761.2794
10192006.05.16 08:27t/p5100.101.27941.31761.279435.0026506.16
10202006.05.16 08:27close5090.101.27941.31751.277516.0026522.16
10212006.05.16 08:27sell5110.101.27931.31581.2758
10222006.05.16 08:58sell5120.101.28141.31611.2779
10232006.05.16 09:50sell5130.201.28331.31621.2798
10242006.05.16 11:01t/p5130.201.27981.31621.279870.0026592.16
10252006.05.16 11:01close5120.101.27971.31611.277917.0026609.16
10262006.05.16 11:01close5110.101.27981.31581.2758-5.0026604.16
10272006.05.16 11:01sell5140.101.27961.31611.2761
10282006.05.16 11:52sell5150.101.28161.31631.2781
10292006.05.16 14:31sell5160.201.28361.31651.2801
10302006.05.16 14:34sell5170.301.28551.31661.2820
10312006.05.16 17:19t/p5170.301.28201.31661.2820105.0026709.16
10322006.05.16 17:19close5160.201.28181.31651.280136.0026745.16
10332006.05.16 17:19close5150.101.28201.31631.2781-4.0026741.16
10342006.05.16 17:19close5140.101.28191.31611.2761-23.0026718.16
10352006.05.16 17:20buy5180.101.28201.24551.2855
10362006.05.16 20:26t/p5180.101.28551.24551.285535.0026753.16
10372006.05.16 20:26buy5190.101.28591.24941.2894
10382006.05.17 03:02buy5200.101.28391.24921.2874
10392006.05.17 05:33t/p5200.101.28741.24921.287435.0026788.16
10402006.05.17 05:33close5190.101.28741.24941.289414.0426802.20
10412006.05.17 05:33buy5210.101.28801.25151.2915
10422006.05.17 08:35buy5220.101.28611.25141.2896
10432006.05.17 09:12t/p5220.101.28961.25141.289635.0026837.20
10442006.05.17 09:12close5210.101.28961.25151.291516.0026853.20
10452006.05.17 09:12buy5230.101.28981.25331.2933
10462006.05.17 14:08buy5240.101.28801.25331.2915
10472006.05.17 14:44t/p5240.101.29151.25331.291535.0026888.20
10482006.05.17 14:44close5230.101.29171.25331.293319.0026907.20
10492006.05.17 14:48sell5250.101.29001.32651.2865
10502006.05.17 15:18t/p5250.101.28651.32651.286535.0026942.20
10512006.05.17 15:18sell5260.101.28621.32271.2827
10522006.05.17 16:25t/p5260.101.28271.32271.282735.0026977.20
10532006.05.17 16:25sell5270.101.28241.31891.2789
10542006.05.17 16:27t/p5270.101.27891.31891.278935.0027012.20
10552006.05.17 16:27sell5280.101.27831.31481.2748
10562006.05.17 17:30t/p5280.101.27481.31481.274835.0027047.20
10572006.05.17 17:30sell5290.101.27441.31091.2709
10582006.05.17 20:18t/p5290.101.27091.31091.270935.0027082.20
10592006.05.17 20:18sell5300.101.27051.30701.2670
10602006.05.17 20:42sell5310.101.27241.30711.2689
10612006.05.17 20:54sell5320.201.27421.30711.2707
10622006.05.17 22:15sell5330.301.27601.30711.2725
10632006.05.17 23:58t/p5330.301.27251.30711.2725105.0027187.20
10642006.05.17 23:58close5320.201.27241.30711.270736.0027223.20
10652006.05.17 23:58close5310.101.27251.30711.2689-1.0027222.20
10662006.05.17 23:58close5300.101.27261.30701.2670-21.0027201.20
10672006.05.18 07:51sell5340.101.27501.31151.2715
10682006.05.18 09:29sell5350.101.27691.31161.2734
10692006.05.18 10:27sell5360.201.27881.31171.2753
10702006.05.18 15:31sell5370.301.28061.31171.2771
10712006.05.18 15:35sell5380.501.28241.31171.2789
10722006.05.18 16:31t/p5380.501.27891.31171.2789175.0027376.20
10732006.05.18 16:31close5370.301.27861.31171.277160.0027436.20
10742006.05.18 16:31close5360.201.27881.31171.27530.0027436.20
10752006.05.18 16:31close5350.101.27871.31161.2734-18.0027418.20
10762006.05.18 16:32close5340.101.27901.31151.2715-40.0027378.20
10772006.05.18 16:32sell5390.101.27861.31511.2751
10782006.05.18 16:45sell5400.101.28041.31511.2769
10792006.05.18 16:51sell5410.201.28241.31531.2789
10802006.05.18 18:01t/p5410.201.27891.31531.278970.0027448.20
10812006.05.18 18:01close5400.101.27871.31511.276917.0027465.20
10822006.05.18 18:01close5390.101.27881.31511.2751-2.0027463.20
10832006.05.18 18:01sell5420.101.27861.31511.2751
10842006.05.18 18:05sell5430.101.28071.31541.2772
10852006.05.18 18:44sell5440.201.28251.31541.2790
10862006.05.18 22:40sell5450.301.28441.31551.2809
10872006.05.18 22:48sell5460.501.28621.31551.2827
10882006.05.19 05:49t/p5460.501.28271.31551.2827178.6027641.80
10892006.05.19 05:49close5450.301.28261.31551.280956.1627697.96
10902006.05.19 05:49close5440.201.28281.31541.2790-4.5627693.40
10912006.05.19 05:50close5430.101.28271.31541.2772-19.2827674.12
10922006.05.19 05:50close5420.101.28261.31511.2751-39.2827634.84
10932006.05.19 08:01sell5470.101.28311.31961.2796
10942006.05.19 09:24t/p5470.101.27961.31961.279635.0027669.84
10952006.05.19 09:24sell5480.101.27921.31571.2757
10962006.05.19 11:51t/p5480.101.27571.31571.275735.0027704.84
10972006.05.19 11:51sell5490.101.27501.31151.2715
10982006.05.19 13:02sell5500.101.27681.31151.2733
10992006.05.19 15:00t/p5500.101.27331.31151.273335.0027739.84
11002006.05.19 15:00close5490.101.27331.31151.271517.0027756.84
11012006.05.19 15:01buy5510.101.27401.23751.2775
11022006.05.19 15:04buy5520.101.27221.23751.2757
11032006.05.19 16:34buy5530.201.27041.23751.2739
11042006.05.19 17:56t/p5530.201.27391.23751.273970.0027826.84
11052006.05.19 17:56close5520.101.27411.23751.275719.0027845.84
11062006.05.19 17:56close5510.101.27431.23751.27753.0027848.84
11072006.05.19 20:01buy5540.101.27731.24081.2808
11082006.05.19 23:15buy5550.101.27521.24051.2787
11092006.05.22 03:48buy5560.201.27341.24051.2769
11102006.05.22 08:43buy5570.301.27101.23991.2745
11112006.05.22 09:56t/p5570.301.27451.23991.2745105.0027953.84
11122006.05.22 09:56close5560.201.27451.24051.276922.0027975.84
11132006.05.22 09:56close5550.101.27441.24051.2787-8.9627966.88
11142006.05.22 09:56close5540.101.27431.24081.2808-30.9627935.92
11152006.05.22 09:57buy5580.101.27441.23791.2779
11162006.05.22 12:10t/p5580.101.27791.23791.277935.0027970.92
11172006.05.22 12:10buy5590.101.27821.24171.2817
11182006.05.22 13:10buy5600.101.27641.24171.2799
11192006.05.22 16:06t/p5600.101.27991.24171.279935.0028005.92
11202006.05.22 16:06close5590.101.27991.24171.281717.0028022.92
11212006.05.22 16:06buy5610.101.28011.24361.2836
11222006.05.22 17:15t/p5610.101.28361.24361.283635.0028057.92
11232006.05.22 17:15buy5620.101.28401.24751.2875
11242006.05.22 20:10t/p5620.101.28751.24751.287535.0028092.92
11252006.05.22 20:10buy5630.101.28811.25161.2916
11262006.05.22 21:06buy5640.101.28621.25151.2897
11272006.05.23 01:09buy5650.201.28441.25151.2879
11282006.05.23 09:35buy5660.301.28251.25141.2860
11292006.05.23 11:11t/p5660.301.28601.25141.2860105.0028197.92
11302006.05.23 11:11close5650.201.28601.25151.287932.0028229.92
11312006.05.23 11:11close5640.101.28621.25151.2897-0.9628228.96
11322006.05.23 11:11close5630.101.28601.25161.2916-21.9628207.00
11332006.05.23 11:12buy5670.101.28621.24971.2897
11342006.05.23 11:24buy5680.101.28421.24951.2877
11352006.05.23 15:30buy5690.201.28221.24931.2857
11362006.05.23 16:31t/p5690.201.28571.24931.285770.0028277.00
11372006.05.23 16:31close5680.101.28581.24951.287716.0028293.00
11382006.05.23 16:31close5670.101.28621.24971.28970.0028293.00
11392006.05.23 16:31buy5700.101.28621.24971.2897
11402006.05.23 17:04buy5710.101.28441.24971.2879
11412006.05.23 17:09buy5720.201.28211.24921.2856
11422006.05.23 17:32t/p5720.201.28561.24921.285670.0028363.00
11432006.05.23 17:32close5710.101.28561.24971.287912.0028375.00
11442006.05.23 17:32close5700.101.28541.24971.2897-8.0028367.00
11452006.05.23 17:33buy5730.101.28561.24911.2891
11462006.05.23 22:09buy5740.101.28381.24911.2873
11472006.05.23 22:59buy5750.201.28191.24901.2854
11482006.05.23 23:59buy5760.301.28001.24891.2835
11492006.05.24 00:02buy5770.501.27801.24871.2815
11502006.05.24 08:54t/p5770.501.28151.24871.2815175.0028542.00
11512006.05.24 08:54close5760.301.28171.24891.283548.1228590.12
11522006.05.24 08:54close5750.201.28141.24901.2854-11.9228578.20
11532006.05.24 08:54close5740.101.28121.24911.2873-26.9628551.24
11542006.05.24 08:55close5730.101.28131.24911.2891-43.9628507.28
11552006.05.24 08:55buy5780.101.28131.24481.2848
11562006.05.24 09:47t/p5780.101.28481.24481.284835.0028542.28
11572006.05.24 09:47buy5790.101.28511.24861.2886
11582006.05.24 09:59buy5800.101.28331.24861.2868
11592006.05.24 10:04t/p5800.101.28681.24861.286835.0028577.28
11602006.05.24 10:04close5790.101.28681.24861.288617.0028594.28
11612006.05.24 10:04buy5810.101.28691.25041.2904
11622006.05.24 10:17buy5820.101.28491.25021.2884
11632006.05.24 14:46t/p5820.101.28841.25021.288435.0028629.28
11642006.05.24 14:46close5810.101.28871.25041.290418.0028647.28
11652006.05.24 14:46sell5830.101.28871.32521.2852
11662006.05.24 15:12t/p5830.101.28521.32521.285235.0028682.28
11672006.05.24 15:12sell5840.101.28481.32131.2813
11682006.05.24 16:04t/p5840.101.28131.32131.281335.0028717.28
11692006.05.24 16:04sell5850.101.28101.31751.2775
11702006.05.24 16:37t/p5850.101.27751.31751.277535.0028752.28
11712006.05.24 16:37sell5860.101.27711.31361.2736
11722006.05.24 17:20t/p5860.101.27361.31361.273635.0028787.28
11732006.05.24 17:20sell5870.101.27311.30961.2696
11742006.05.24 17:37sell5880.101.27501.30971.2715
11752006.05.24 19:38sell5890.201.27691.30981.2734
11762006.05.24 20:53sell5900.301.27891.31001.2754
11772006.05.24 22:51t/p5900.301.27541.31001.2754105.0028892.28
11782006.05.24 22:51close5890.201.27541.30981.273430.0028922.28
11792006.05.24 22:51close5880.101.27571.30971.2715-7.0028915.28
11802006.05.24 22:52close5870.101.27561.30961.2696-25.0028890.28
11812006.05.24 22:52buy5910.101.27571.23921.2792
11822006.05.25 08:53t/p5910.101.27921.23921.279232.1228922.40
11832006.05.25 08:53buy5920.101.27971.24321.2832
11842006.05.25 09:04buy5930.101.27781.24311.2813
11852006.05.25 13:26buy5940.201.27601.24311.2795
11862006.05.25 14:39t/p5940.201.27951.24311.279570.0028992.40
11872006.05.25 14:39close5930.101.27981.24311.281320.0029012.40
11882006.05.25 14:39close5920.101.27971.24321.28320.0029012.40
11892006.05.25 14:39sell5950.101.28031.31681.2768
11902006.05.25 14:53t/p5950.101.27681.31681.276835.0029047.40
11912006.05.25 14:53sell5960.101.27641.31291.2729
11922006.05.25 15:14sell5970.101.27831.31301.2748
11932006.05.25 20:31sell5980.201.28011.31301.2766
11942006.05.25 20:44sell5990.301.28191.31301.2784
11952006.05.26 03:25t/p5990.301.27841.31301.2784107.1629154.56
11962006.05.26 03:25close5980.201.27831.31301.276637.4429192.00
11972006.05.26 03:25close5970.101.27851.31301.2748-1.2829190.72
11982006.05.26 03:25close5960.101.27861.31291.2729-21.2829169.44
11992006.05.26 03:26sell6000.101.27821.31471.2747
12002006.05.26 04:34sell6010.101.28041.31511.2769
12012006.05.26 05:16t/p6010.101.27691.31511.276935.0029204.44
12022006.05.26 05:16close6000.101.27681.31471.274714.0029218.44
12032006.05.26 05:16sell6020.101.27671.31321.2732
12042006.05.26 08:29sell6030.101.27851.31321.2750
12052006.05.26 09:32sell6040.201.28031.31321.2768
12062006.05.26 10:05sell6050.301.28211.31321.2786
12072006.05.26 15:23t/p6050.301.27861.31321.2786105.0029323.44
12082006.05.26 15:23close6040.201.27841.31321.276838.0029361.44
12092006.05.26 15:23close6030.101.27801.31321.27505.0029366.44
12102006.05.26 15:23close6020.101.27831.31321.2732-16.0029350.44
12112006.05.26 15:23sell6060.101.27791.31441.2744
12122006.05.26 15:44t/p6060.101.27441.31441.274435.0029385.44
12132006.05.26 15:44sell6070.101.27401.31051.2705
12142006.05.26 15:46sell6080.101.27601.31071.2725
12152006.05.26 16:19t/p6080.101.27251.31071.272535.0029420.44
12162006.05.26 16:19close6070.101.27221.31051.270518.0029438.44
12172006.05.26 16:19sell6090.101.27211.30861.2686
12182006.05.26 17:16sell6100.101.27401.30871.2705
12192006.05.29 01:57sell6110.201.27581.30871.2723
12202006.05.30 04:20sell6120.301.27761.30871.2741
12212006.05.30 04:47sell6130.501.27941.30871.2759
12222006.05.30 05:04sell6140.801.28161.30911.2781
12232006.05.30 08:09sell6151.301.28341.30911.2799
12242006.05.30 09:03sell6162.101.28561.30951.2821
12252006.05.30 11:52sell6173.401.28751.30961.2840
12262006.05.30 13:40t/p6173.401.28401.30961.28401190.0030628.44
12272006.05.30 13:40close6162.101.28381.30951.2821378.0031006.44
12282006.05.30 13:40close6151.301.28401.30911.2799-78.0030928.44
12292006.05.30 13:40close6140.801.28411.30911.2781-200.0030728.44
12302006.05.30 13:41close6130.501.28421.30871.2759-240.0030488.44
12312006.05.30 13:41close6120.301.28461.30871.2741-210.0030278.44
12322006.05.30 13:41close6110.201.28451.30871.2723-172.5630105.88
12332006.05.30 13:41close6100.101.28471.30871.2705-105.5630000.32
12342006.05.30 13:41close6090.101.28431.30861.2686-120.5629879.76
12352006.05.30 16:30buy6180.101.29061.25411.2941
12362006.05.30 17:03buy6190.101.28881.25411.2923
12372006.05.30 17:40buy6200.201.28701.25411.2905
12382006.05.31 02:55buy6210.301.28521.25411.2887
12392006.05.31 08:18t/p6210.301.28871.25411.2887105.0029984.76
12402006.05.31 08:18close6200.201.28871.25411.290532.0830016.84
12412006.05.31 08:18close6190.101.28841.25411.2923-4.9630011.88
12422006.05.31 08:18close6180.101.28851.25411.2941-21.9629989.92
12432006.05.31 08:18buy6220.101.28861.25211.2921
12442006.05.31 10:06buy6230.101.28681.25211.2903
12452006.05.31 15:33buy6240.201.28491.25201.2884
12462006.05.31 17:14buy6250.301.28281.25171.2863
12472006.05.31 21:00buy6260.501.28091.25161.2844
12482006.06.01 02:35buy6270.801.27881.25131.2823
12492006.06.01 05:29buy6281.301.27701.25131.2805
12502006.06.01 13:11buy6292.101.27491.25101.2784
12512006.06.01 14:21buy6303.401.27291.25081.2764
12522006.06.01 16:04t/p6303.401.27641.25081.27641190.0031179.92
12532006.06.01 16:04close6292.101.27651.25101.2784336.0031515.92
12542006.06.01 16:04close6281.301.27611.25131.2805-117.0031398.92
12552006.06.01 16:04close6270.801.27621.25131.2823-208.0031190.92
12562006.06.01 16:04close6260.501.27631.25161.2844-244.4030946.52
12572006.06.01 16:04close6250.301.27601.25171.2863-212.6430733.88
12582006.06.01 16:05close6240.201.27651.25201.2884-173.7630560.12
12592006.06.01 16:05close6230.101.27691.25211.2903-101.8830458.24
12602006.06.01 16:05close6220.101.27681.25211.2921-120.8830337.36
12612006.06.01 17:57buy6310.101.28271.24621.2862
12622006.06.01 19:16buy6320.101.28061.24591.2841
12632006.06.02 14:30t/p6320.101.28411.24591.284134.0430371.40
12642006.06.02 14:30close6310.101.28431.24621.286215.0430386.44
12652006.06.02 14:30buy6330.101.28441.24791.2879
12662006.06.02 14:31t/p6330.101.28791.24791.287935.0030421.44
12672006.06.02 14:31buy6340.101.28851.25201.2920
12682006.06.02 14:44t/p6340.101.29201.25201.292035.0030456.44
12692006.06.02 14:44buy6350.101.29231.25581.2958
12702006.06.02 15:44buy6360.101.29041.25571.2939
12712006.06.02 16:55t/p6360.101.29391.25571.293935.0030491.44
12722006.06.02 16:55close6350.101.29391.25581.295816.0030507.44
12732006.06.02 16:55buy6370.101.29391.25741.2974
12742006.06.02 17:16buy6380.101.29201.25731.2955
12752006.06.05 06:55t/p6380.101.29551.25731.295534.0430541.48
12762006.06.05 06:55close6370.101.29561.25741.297416.0430557.52
12772006.06.05 06:55buy6390.101.29581.25931.2993
12782006.06.05 09:03buy6400.101.29371.25901.2972
12792006.06.05 09:32t/p6400.101.29721.25901.297235.0030592.52
12802006.06.05 09:32close6390.101.29741.25931.299316.0030608.52
12812006.06.05 09:32buy6410.101.29761.26111.3011
12822006.06.05 09:50buy6420.101.29571.26101.2992
12832006.06.05 14:55buy6430.201.29381.26091.2973
12842006.06.05 20:45buy6440.301.29201.26091.2955
12852006.06.05 23:21buy6450.501.29021.26091.2937
12862006.06.06 09:04t/p6450.501.29371.26091.2937170.2030778.72
12872006.06.06 09:04close6440.301.29371.26091.295548.1230826.84
12882006.06.06 09:04close6430.201.29351.26091.2973-7.9230818.92
12892006.06.06 09:05close6420.101.29311.26101.2992-26.9630791.96
12902006.06.06 09:05close6410.101.29281.26111.3011-48.9630743.00
12912006.06.06 09:05buy6460.101.29321.25671.2967
12922006.06.06 09:49buy6470.101.29141.25671.2949
12932006.06.06 11:36buy6480.201.28951.25661.2930
12942006.06.06 12:17buy6490.301.28731.25621.2908
12952006.06.06 14:14buy6500.501.28531.25601.2888
12962006.06.06 14:34buy6510.801.28341.25591.2869
12972006.06.06 17:00buy6521.301.28121.25551.2847
12982006.06.06 21:12t/p6521.301.28471.25551.2847455.0031198.00
12992006.06.06 21:12close6510.801.28471.25591.2869104.0031302.00
13002006.06.06 21:12close6500.501.28451.25601.2888-40.0031262.00
13012006.06.06 21:12close6490.301.28431.25621.2908-90.0031172.00
13022006.06.06 21:13close6480.201.28451.25661.2930-100.0031072.00
13032006.06.06 21:13close6470.101.28471.25671.2949-67.0031005.00
13042006.06.06 21:13close6460.101.28481.25671.2967-84.0030921.00
13052006.06.06 23:30sell6530.101.28141.31791.2779
13062006.06.07 01:34sell6540.101.28341.31811.2799
13072006.06.07 08:31t/p6540.101.27991.31811.279935.0030956.00
13082006.06.07 08:31close6530.101.27981.31791.277916.7230972.72
13092006.06.07 08:31sell6550.101.27981.31631.2763
13102006.06.07 09:57sell6560.101.28161.31631.2781
13112006.06.07 13:46t/p6560.101.27811.31631.278135.0031007.72
13122006.06.07 13:46close6550.101.27791.31631.276319.0031026.72
13132006.06.07 13:46sell6570.101.27781.31431.2743
13142006.06.07 14:22sell6580.101.27961.31431.2761
13152006.06.07 18:04sell6590.201.28151.31441.2780
13162006.06.08 03:25t/p6590.201.27801.31441.278074.3231101.04
13172006.06.08 03:25close6580.101.27801.31431.276118.1631119.20
13182006.06.08 03:25close6570.101.27831.31431.2743-2.8431116.36
13192006.06.08 03:25sell6600.101.27791.31441.2744
13202006.06.08 04:42sell6610.101.27971.31441.2762
13212006.06.08 09:05t/p6610.101.27621.31441.276235.0031151.36
13222006.06.08 09:05close6600.101.27621.31441.274417.0031168.36
13232006.06.08 09:05sell6620.101.27611.31261.2726
13242006.06.08 14:04t/p6620.101.27261.31261.272635.0031203.36
13252006.06.08 14:04sell6630.101.27191.30841.2684
13262006.06.08 14:16sell6640.101.27371.30841.2702
13272006.06.08 14:33t/p6640.101.27021.30841.270235.0031238.36
13282006.06.08 14:33close6630.101.26991.30841.268420.0031258.36
13292006.06.08 14:33sell6650.101.26891.30541.2654
13302006.06.08 15:33t/p6650.101.26541.30541.265435.0031293.36
13312006.06.08 15:33sell6660.101.26491.30141.2614
13322006.06.08 16:21sell6670.101.26671.30141.2632
13332006.06.08 17:24t/p6670.101.26321.30141.263235.0031328.36
13342006.06.08 17:24close6660.101.26321.30141.261417.0031345.36
13352006.06.08 17:24sell6680.101.26301.29951.2595
13362006.06.08 17:40sell6690.101.26481.29951.2613
13372006.06.08 18:16sell6700.201.26661.29951.2631
13382006.06.09 08:18t/p6700.201.26311.29951.263171.4431416.80
13392006.06.09 08:18close6690.101.26291.29951.261319.7231436.52
13402006.06.09 08:19close6680.101.26311.29951.2595-0.2831436.24
13412006.06.09 08:19sell6710.101.26261.29911.2591
13422006.06.09 08:35sell6720.101.26441.29911.2609
13432006.06.09 11:10sell6730.201.26621.29911.2627
13442006.06.09 14:31t/p6730.201.26271.29911.262770.0031506.24
13452006.06.09 14:31close6720.101.26251.29911.260919.0031525.24
13462006.06.09 14:31close6710.101.26201.29911.25916.0031531.24
13472006.06.09 14:31sell6740.101.26201.29851.2585
13482006.06.09 15:20sell6750.101.26391.29861.2604
13492006.06.09 15:29sell6760.201.26581.29871.2623
13502006.06.09 16:10sell6770.301.26781.29891.2643
13512006.06.09 16:50t/p6770.301.26431.29891.2643105.0031636.24
13522006.06.09 16:50close6760.201.26401.29871.262336.0031672.24
13532006.06.09 16:50close6750.101.26421.29861.2604-3.0031669.24
13542006.06.09 16:50close6740.101.26411.29851.2585-21.0031648.24
13552006.06.09 16:51sell6780.101.26391.30041.2604
13562006.06.12 11:40t/p6780.101.26041.30041.260435.7231683.96
13572006.06.12 11:40sell6790.101.26001.29651.2565
13582006.06.12 20:43sell6800.101.26181.29651.2583
13592006.06.12 23:21t/p6800.101.25831.29651.258335.0031718.96
13602006.06.12 23:21close6790.101.25831.29651.256517.0031735.96
13612006.06.12 23:22sell6810.101.25851.29501.2550
13622006.06.13 12:16sell6820.101.26031.29501.2568
13632006.06.13 14:26t/p6820.101.25681.29501.256835.0031770.96
13642006.06.13 14:26close6810.101.25661.29501.255019.7231790.68
13652006.06.13 14:26sell6830.101.25641.29291.2529
13662006.06.13 14:31sell6840.101.25821.29291.2547
13672006.06.13 15:44sell6850.201.26001.29291.2565
13682006.06.13 16:04sell6860.301.26181.29291.2583
13692006.06.13 16:23t/p6860.301.25831.29291.2583105.0031895.68
13702006.06.13 16:23close6850.201.25821.29291.256536.0031931.68
13712006.06.13 16:23close6840.101.25831.29291.2547-1.0031930.68
13722006.06.13 16:23close6830.101.25781.29291.2529-14.0031916.68
13732006.06.13 16:23buy6870.101.25801.22151.2615
13742006.06.13 16:56buy6880.101.25621.22151.2597
13752006.06.13 19:16buy6890.201.25441.22151.2579
13762006.06.14 08:22t/p6890.201.25791.22151.257968.0831984.76
13772006.06.14 08:22close6880.101.25791.22151.259716.0432000.80
13782006.06.14 08:22close6870.101.25781.22151.2615-2.9631997.84
13792006.06.14 08:22buy6900.101.25771.22121.2612
13802006.06.14 14:31buy6910.101.25581.22111.2593
13812006.06.14 14:32buy6920.201.25401.22111.2575
13822006.06.14 14:35t/p6920.201.25751.22111.257570.0032067.84
13832006.06.14 14:35close6910.101.25771.22111.259319.0032086.84
13842006.06.14 14:35close6900.101.25761.22121.2612-1.0032085.84
13852006.06.14 14:35sell6930.101.25781.29431.2543
13862006.06.14 14:52t/p6930.101.25431.29431.254335.0032120.84
13872006.06.14 14:52sell6940.101.25401.29051.2505
13882006.06.14 15:04sell6950.101.25611.29081.2526
13892006.06.14 15:10sell6960.201.25801.29091.2545
13902006.06.14 15:19sell6970.301.25991.29101.2564
13912006.06.14 15:21sell6980.501.26181.29111.2583
13922006.06.14 15:29sell6990.801.26371.29121.2602
13932006.06.14 20:36t/p6990.801.26021.29121.2602280.0032400.84
13942006.06.14 20:36close6980.501.26021.29111.258380.0032480.84
13952006.06.14 20:36close6970.301.26041.29101.2564-15.0032465.84
13962006.06.14 20:36close6960.201.26061.29091.2545-52.0032413.84
13972006.06.14 20:37close6950.101.26041.29081.2526-43.0032370.84
13982006.06.14 20:37close6940.101.26051.29051.2505-65.0032305.84
13992006.06.14 20:37sell7000.101.26031.29681.2568
14002006.06.15 04:04sell7010.101.26211.29681.2586
14012006.06.15 14:35t/p7010.101.25861.29681.258635.0032340.84
14022006.06.15 14:35close7000.101.25831.29681.256822.1632363.00
14032006.06.15 14:35sell7020.101.25831.29481.2548
14042006.06.15 14:38sell7030.101.26011.29481.2566
14052006.06.15 14:47sell7040.201.26191.29481.2584
14062006.06.15 15:01sell7050.301.26401.29511.2605
14072006.06.15 15:11sell7060.501.26611.29541.2626
14082006.06.15 16:05t/p7060.501.26261.29541.2626175.0032538.00
14092006.06.15 16:05close7050.301.26261.29511.260542.0032580.00
14102006.06.15 16:05close7040.201.26291.29481.2584-20.0032560.00
14112006.06.15 16:05close7030.101.26321.29481.2566-31.0032529.00
14122006.06.15 16:06close7020.101.26331.29481.2548-50.0032479.00
14132006.06.15 16:06buy7070.101.26311.22661.2666
14142006.06.15 17:30buy7080.101.26111.22641.2646
14152006.06.16 01:59t/p7080.101.26461.22641.264634.0432513.04
14162006.06.16 01:59close7070.101.26461.22661.266614.0432527.08
14172006.06.16 01:59buy7090.101.26481.22831.2683
14182006.06.16 15:54buy7100.101.26291.22821.2664
14192006.06.19 02:55buy7110.201.26101.22811.2645
14202006.06.19 03:14buy7120.301.25901.22791.2625
14212006.06.19 03:39buy7130.501.25721.22791.2607
14222006.06.19 08:44t/p7130.501.26071.22791.2607175.0032702.08
14232006.06.19 08:44close7120.301.26081.22791.262554.0032756.08
14242006.06.19 08:44close7110.201.26071.22811.2645-6.0032750.08
14252006.06.19 08:44close7100.101.26061.22821.2664-23.9632726.12
14262006.06.19 08:44close7090.101.26071.22831.2683-41.9632684.16
14272006.06.19 08:44buy7140.101.26071.22421.2642
14282006.06.19 10:06buy7150.101.25871.22401.2622
14292006.06.19 14:36buy7160.201.25691.22401.2604
14302006.06.20 14:13buy7170.301.25501.22391.2585
14312006.06.20 18:29t/p7170.301.25851.22391.2585105.0032789.16
14322006.06.20 18:29close7160.201.25851.22401.260430.0832819.24
14332006.06.20 18:29close7150.101.25841.22401.2622-3.9632815.28
14342006.06.20 18:29close7140.101.25881.22421.2642-19.9632795.32
14352006.06.20 18:29buy7180.101.25891.22241.2624
14362006.06.21 04:06t/p7180.101.26241.22241.262434.0432829.36
14372006.06.21 04:06buy7190.101.26291.22641.2664
14382006.06.21 17:57t/p7190.101.26641.22641.266435.0032864.36
14392006.06.21 17:57buy7200.101.26671.23021.2702
14402006.06.22 09:46buy7210.101.26491.23021.2684
14412006.06.22 11:25buy7220.201.26291.23001.2664
14422006.06.22 12:23buy7230.301.26111.23001.2646
14432006.06.22 12:49buy7240.501.25931.23001.2628
14442006.06.22 15:20buy7250.801.25741.22991.2609
14452006.06.22 16:14buy7261.301.25561.22991.2591
14462006.06.22 17:42t/p7261.301.25911.22991.2591455.0033319.36
14472006.06.22 17:42close7250.801.25921.22991.2609144.0033463.36
14482006.06.22 17:42close7240.501.25901.23001.2628-15.0033448.36
14492006.06.22 17:43close7230.301.25891.23001.2646-66.0033382.36
14502006.06.22 17:43close7220.201.25911.23001.2664-76.0033306.36
14512006.06.22 17:43close7210.101.25901.23021.2684-59.0033247.36
14522006.06.22 17:43close7200.101.25921.23021.2702-77.8833169.48
14532006.06.23 00:00sell7270.101.25711.29361.2536
14542006.06.23 08:37sell7280.101.25901.29371.2555
14552006.06.23 10:56t/p7280.101.25551.29371.255535.0033204.48
14562006.06.23 10:56close7270.101.25541.29361.253617.0033221.48
14572006.06.23 10:56sell7290.101.25521.29171.2517
14582006.06.23 13:48t/p7290.101.25171.29171.251735.0033256.48
14592006.06.23 13:48sell7300.101.25141.28791.2479
14602006.06.23 16:23sell7310.101.25321.28791.2497
14612006.06.26 09:19sell7320.201.25511.28801.2516
14622006.06.26 09:21sell7330.301.25741.28851.2539
14632006.06.26 17:05t/p7330.301.25391.28851.2539105.0033361.48
14642006.06.26 17:05close7320.201.25381.28801.251626.0033387.48
14652006.06.26 17:05close7310.101.25411.28791.2497-8.2833379.20
14662006.06.26 17:05close7300.101.25401.28791.2479-25.2833353.92
14672006.06.26 17:06sell7340.101.25391.29041.2504
14682006.06.26 17:44sell7350.101.25581.29051.2523
14692006.06.26 19:09sell7360.201.25761.29051.2541
14702006.06.26 19:24sell7370.301.25941.29051.2559
14712006.06.27 01:57sell7380.501.26121.29051.2577
14722006.06.27 12:14t/p7380.501.25771.29051.2577175.0033528.92
14732006.06.27 12:14close7370.301.25761.29051.255956.1633585.08
14742006.06.27 12:14close7360.201.25771.29051.2541-0.5633584.52
14752006.06.27 12:14close7350.101.25731.29051.2523-14.2833570.24
14762006.06.27 12:14close7340.101.25741.29041.2504-34.2833535.96
14772006.06.27 12:14sell7390.101.25651.29301.2530
14782006.06.27 13:06sell7400.101.25831.29301.2548
14792006.06.27 15:07sell7410.201.26011.29301.2566
14802006.06.28 08:16t/p7410.201.25661.29301.256671.4433607.40
14812006.06.28 08:16close7400.101.25651.29301.254818.7233626.12
14822006.06.28 08:16close7390.101.25661.29301.2530-0.2833625.84
14832006.06.28 08:17sell7420.101.25601.29251.2525
14842006.06.28 08:46sell7430.101.25801.29271.2545
14852006.06.28 16:24t/p7430.101.25451.29271.254535.0033660.84
14862006.06.28 16:24close7420.101.25401.29251.252520.0033680.84
14872006.06.28 16:24sell7440.101.25401.29051.2505
14882006.06.28 20:59sell7450.101.25611.29081.2526
14892006.06.29 11:56t/p7450.101.25261.29081.252637.1633718.00
14902006.06.29 11:56close7440.101.25261.29051.250516.1633734.16
14912006.06.29 11:56sell7460.101.25261.28911.2491
14922006.06.29 14:38sell7470.101.25441.28911.2509
14932006.06.29 20:17sell7480.201.25631.28921.2528
14942006.06.29 20:17sell7490.301.25831.28941.2548
14952006.06.29 20:22sell7500.501.26051.28981.2570
14962006.06.29 20:23sell7510.801.26231.28981.2588
14972006.06.29 20:36sell7521.301.26411.28981.2606
14982006.06.29 20:48sell7532.101.26591.28981.2624
14992006.06.30 03:06sell7543.401.26771.28981.2642
15002006.06.30 03:28sell7555.501.26961.28991.2661
15012006.07.14 08:24t/p7555.501.26611.28991.26612479.4036213.56
15022006.07.14 08:24close7543.401.26601.28981.2642920.7237134.28
15032006.07.14 08:24close7532.101.26621.28981.2624163.8037298.08
15042006.07.14 08:24close7521.301.26551.28981.2606-41.6037256.48
15052006.07.14 08:24close7510.801.26581.28981.2588-193.6037062.88
15062006.07.14 08:25close7500.501.26551.28981.2570-196.0036866.88
15072006.07.14 08:25close7490.301.26541.28941.2548-180.6036686.28
15082006.07.14 08:25close7480.201.26551.28921.2528-162.4036523.88
15092006.07.14 08:25close7470.101.26531.28911.2509-98.2036425.68
15102006.07.14 08:25close7460.101.26571.28911.2491-120.2036305.48
15112006.07.14 08:25sell7560.101.26531.30181.2618
15122006.07.14 09:37sell7570.101.26721.30191.2637
15132006.07.14 14:31sell7580.201.26941.30231.2659
15142006.07.14 14:58t/p7580.201.26591.30231.265970.0036375.48
15152006.07.14 14:58close7570.101.26591.30191.263713.0036388.48
15162006.07.14 14:58close7560.101.26601.30181.2618-7.0036381.48
15172006.07.14 14:58buy7590.101.26631.22981.2698
15182006.07.14 15:51buy7600.101.26421.22951.2677
15192006.07.17 04:21buy7610.201.26241.22951.2659
15202006.07.17 10:06buy7620.301.26041.22931.2639
15212006.07.17 10:16buy7630.501.25801.22871.2615
15222006.07.17 10:39buy7640.801.25601.22851.2595
15232006.07.17 11:30buy7651.301.25401.22831.2575
15242006.07.17 14:38buy7662.101.25211.22821.2556
15252006.07.18 11:05buy7673.401.25021.22811.2537
15262006.07.18 12:22t/p7673.401.25371.22811.25371190.0037571.48
15272006.07.18 12:22close7662.101.25371.22821.2556315.8437887.32
15282006.07.18 12:22close7651.301.25351.22831.2575-77.4837809.84
15292006.07.18 12:23close7640.801.25361.22851.2595-199.6837610.16
15302006.07.18 12:23close7630.501.25321.22871.2615-244.8037365.36
15312006.07.18 12:24close7620.301.25351.22931.2639-209.8837155.48
15322006.07.18 12:24close7610.201.25361.22951.2659-177.9236977.56
15332006.07.18 12:24close7600.101.25371.22951.2677-106.9236870.64
15342006.07.18 12:24close7590.101.25341.22981.2698-130.9236739.72
15352006.07.18 12:24sell7680.101.25351.29001.2500
15362006.07.18 12:41sell7690.101.25541.29011.2519
15372006.07.18 14:32t/p7690.101.25191.29011.251935.0036774.72
15382006.07.18 14:32close7680.101.25191.29001.250016.0036790.72
15392006.07.18 14:32sell7700.101.25191.28841.2484
15402006.07.18 14:35sell7710.101.25371.28841.2502
15412006.07.18 15:18sell7720.201.25551.28841.2520
15422006.07.18 15:56t/p7720.201.25201.28841.252070.0036860.72
15432006.07.18 15:56close7710.101.25181.28841.250219.0036879.72
15442006.07.18 15:56close7700.101.25201.28841.2484-1.0036878.72
15452006.07.18 15:56sell7730.101.25161.28811.2481
15462006.07.18 16:47t/p7730.101.24811.28811.248135.0036913.72
15472006.07.18 16:47sell7740.101.24771.28421.2442
15482006.07.18 16:56sell7750.101.24961.28431.2461
15492006.07.18 20:39sell7760.201.25171.28461.2482
15502006.07.19 03:01t/p7760.201.24821.28461.248271.4436985.16
15512006.07.19 03:01close7750.101.24821.28431.246114.7236999.88
15522006.07.19 03:01close7740.101.24811.28421.2442-3.2836996.60
15532006.07.19 03:01sell7770.101.24811.28461.2446
15542006.07.19 04:37sell7780.101.24991.28461.2464
15552006.07.19 14:31t/p7780.101.24641.28461.246435.0037031.60
15562006.07.19 14:31close7770.101.24601.28461.244621.0037052.60
15572006.07.19 14:31sell7790.101.24591.28241.2424
15582006.07.19 14:32sell7800.101.24771.28241.2442
15592006.07.19 16:01sell7810.201.24961.28251.2461
15602006.07.19 16:01sell7820.301.25151.28261.2480
15612006.07.19 16:02sell7830.501.25341.28271.2499
15622006.07.19 16:09sell7840.801.25551.28301.2520
15632006.07.19 16:10sell7851.301.25741.28311.2539
15642006.07.19 18:59sell7862.101.25931.28321.2558
15652006.07.19 19:58sell7873.401.26111.28321.2576
15662006.07.20 12:38sell7885.501.26301.28331.2595
15672006.07.20 13:53sell7898.901.26481.28331.2613
15682006.07.24 10:49t/p7898.901.26131.28331.26133243.1640295.76
15692006.07.24 10:49close7885.501.26131.28331.25951014.2041309.96
15702006.07.24 10:49close7873.401.26161.28321.2576-47.6041262.36
15712006.07.24 10:50close7862.101.26151.28321.2558-386.4040875.96
15722006.07.24 10:50close7851.301.26141.28311.2539-473.2040402.76
15732006.07.24 10:50close7840.801.26181.28301.2520-475.2039927.56
15742006.07.24 10:50close7830.501.26171.28271.2499-397.0039530.56
15752006.07.24 10:51close7820.301.26161.28261.2480-292.2039238.36
15762006.07.24 10:51close7810.201.26131.28251.2461-226.8039011.56
15772006.07.24 10:51close7800.101.26141.28241.2442-133.4038878.16
15782006.07.24 10:51close7790.101.26151.28241.2424-152.4038725.76
15792006.07.24 10:51sell7900.101.26141.29791.2579
15802006.07.24 11:22sell7910.101.26321.29791.2597
15812006.07.25 07:20sell7920.201.26511.29801.2616
15822006.07.25 08:25sell7930.301.26701.29811.2635
15832006.07.25 10:41t/p7930.301.26351.29811.2635105.0038830.76
15842006.07.25 10:41close7920.201.26331.29801.261636.0038866.76
15852006.07.25 10:41close7910.101.26351.29791.2597-2.2838864.48
15862006.07.25 10:41close7900.101.26361.29791.2579-21.2838843.20
15872006.07.25 10:42sell7940.101.26351.30001.2600
15882006.07.25 12:10sell7950.101.26541.30011.2619
15892006.07.25 16:22t/p7950.101.26191.30011.261935.0038878.20
15902006.07.25 16:22close7940.101.26191.30001.260016.0038894.20
15912006.07.25 16:22sell7960.101.26191.29841.2584
15922006.07.25 17:28t/p7960.101.25841.29841.258435.0038929.20
15932006.07.25 17:28sell7970.101.25801.29451.2545
15942006.07.26 11:05sell7980.101.25991.29461.2564
15952006.07.26 16:17sell7990.201.26171.29461.2582
15962006.07.26 18:02sell8000.301.26371.29481.2602
15972006.07.26 18:41sell8010.501.26571.29501.2622
15982006.07.26 20:05sell8020.801.26761.29511.2641
15992006.07.26 20:23sell8031.301.26951.29521.2660
16002006.07.26 22:22sell8042.101.27131.29521.2678
16012006.07.27 06:41sell8053.401.27321.29531.2697
16022006.07.27 12:25sell8065.501.27511.29541.2716
16032006.07.27 14:31t/p8065.501.27161.29541.27161925.0040854.20
16042006.07.27 14:31close8053.401.27111.29531.2697714.0041568.20
16052006.07.27 14:31close8042.101.27141.29521.267824.3641592.56
16062006.07.27 14:31close8031.301.27171.29521.2660-257.9241334.64
16072006.07.27 14:31close8020.801.27161.29511.2641-302.7241031.92
16082006.07.27 14:31close8010.501.27151.29501.2622-279.2040752.72
16092006.07.27 14:31close8000.301.27141.29481.2602-224.5240528.20
16102006.07.27 14:31close7990.201.27191.29461.2582-199.6840328.52
16112006.07.27 14:31close7980.101.27151.29461.2564-113.8440214.68
16122006.07.27 14:32close7970.101.27111.29451.2545-128.1240086.56
16132006.07.27 15:30buy8070.101.27701.24051.2805
16142006.07.27 15:54buy8080.101.27521.24051.2787
16152006.07.27 16:17buy8090.201.27331.24041.2768
16162006.07.27 19:07buy8100.301.27141.24031.2749
16172006.07.27 20:18buy8110.501.26951.24021.2730
16182006.07.28 12:58buy8120.801.26771.24021.2712
16192006.07.28 14:31t/p8120.801.27121.24021.2712280.0040366.56
16202006.07.28 14:31close8110.501.27141.24021.273090.2040456.76
16212006.07.28 14:31close8100.301.27121.24031.2749-8.8840447.88
16222006.07.28 14:31close8090.201.27091.24041.2768-49.9240397.96
16232006.07.28 14:31close8080.101.27071.24051.2787-45.9640352.00
16242006.07.28 14:31close8070.101.27041.24051.2805-66.9640285.04
16252006.07.28 14:31buy8130.101.27081.23431.2743
16262006.07.28 14:37t/p8130.101.27431.23431.274335.0040320.04
16272006.07.28 14:37buy8140.101.27461.23811.2781
16282006.07.28 14:38buy8150.101.27281.23811.2763
16292006.07.28 16:45t/p8150.101.27631.23811.276335.0040355.04
16302006.07.28 16:45close8140.101.27631.23811.278117.0040372.04
16312006.07.28 16:45buy8160.101.27671.24021.2802
16322006.07.28 17:41buy8170.101.27471.24001.2782
16332006.07.31 15:00t/p8170.101.27821.24001.278234.0440406.08
16342006.07.31 15:00close8160.101.27821.24021.280214.0440420.12
16352006.07.31 15:00buy8180.101.27831.24181.2818
16362006.07.31 16:00buy8190.101.27641.24171.2799
16372006.08.01 03:48buy8200.201.27461.24171.2781
16382006.08.01 07:43buy8210.301.27261.24151.2761
16392006.08.01 12:46t/p8210.301.27611.24151.2761105.0040525.12
16402006.08.01 12:46close8200.201.27631.24171.278134.0040559.12
16412006.08.01 12:46close8190.101.27621.24171.2799-2.9640556.16
16422006.08.01 12:46close8180.101.27661.24181.2818-17.9640538.20
16432006.08.01 12:46buy8220.101.27671.24021.2802
16442006.08.01 14:38buy8230.101.27461.23991.2781
16452006.08.01 16:28buy8240.201.27261.23971.2761
16462006.08.01 17:32t/p8240.201.27611.23971.276170.0040608.20
16472006.08.01 17:32close8230.101.27611.23991.278115.0040623.20
16482006.08.01 17:32close8220.101.27621.24021.2802-5.0040618.20
16492006.08.01 17:32sell8250.101.27601.31251.2725
16502006.08.01 17:59sell8260.101.27791.31261.2744
16512006.08.01 18:08sell8270.201.27991.31281.2764
16522006.08.01 18:16sell8280.301.28171.31281.2782
16532006.08.02 04:45sell8290.501.28351.31281.2800
16542006.08.02 10:35t/p8290.501.28001.31281.2800175.0040793.20
16552006.08.02 10:35close8280.301.27991.31281.278256.1640849.36
16562006.08.02 10:35close8270.201.28021.31281.2764-4.5640844.80
16572006.08.02 10:35close8260.101.28001.31261.2744-20.2840824.52
16582006.08.02 10:35close8250.101.27991.31251.2725-38.2840786.24
16592006.08.02 10:36sell8300.101.28001.31651.2765
16602006.08.02 15:23sell8310.101.28181.31651.2783
16612006.08.02 18:26t/p8310.101.27831.31651.278335.0040821.24
16622006.08.02 18:26close8300.101.27811.31651.276519.0040840.24
16632006.08.02 18:26sell8320.101.27791.31441.2744
16642006.08.02 18:39sell8330.101.27971.31441.2762
16652006.08.03 02:38t/p8330.101.27621.31441.276237.1640877.40
16662006.08.03 02:38close8320.101.27601.31441.274421.1640898.56
16672006.08.03 02:38sell8340.101.27591.31241.2724
16682006.08.03 13:08sell8350.101.27771.31241.2742
16692006.08.03 14:31sell8360.201.27951.31241.2760
16702006.08.03 14:36sell8370.301.28141.31251.2779
16712006.08.03 14:42sell8380.501.28351.31281.2800
16722006.08.03 16:56t/p8380.501.28001.31281.2800175.0041073.56
16732006.08.03 16:56close8370.301.28001.31251.277942.0041115.56
16742006.08.03 16:56close8360.201.28011.31241.2760-12.0041103.56
16752006.08.03 16:56close8350.101.27941.31241.2742-17.0041086.56
16762006.08.03 16:56close8340.101.27961.31241.2724-37.0041049.56
16772006.08.03 16:56buy8390.101.27971.24321.2832
16782006.08.03 17:12buy8400.101.27791.24321.2814
16792006.08.03 20:06t/p8400.101.28141.24321.281435.0041084.56
16802006.08.03 20:06close8390.101.28141.24321.283217.0041101.56
16812006.08.03 20:06buy8410.101.28161.24511.2851
16822006.08.04 00:39buy8420.101.27971.24501.2832
16832006.08.04 11:30buy8430.201.27791.24501.2814
16842006.08.04 14:30t/p8430.201.28141.24501.281470.0041171.56
16852006.08.04 14:30close8420.101.28141.24501.283217.0041188.56
16862006.08.04 14:30close8410.101.28181.24511.28511.0441189.60
16872006.08.04 14:30buy8440.101.28191.24541.2854
16882006.08.04 14:31t/p8440.101.28541.24541.285435.0041224.60
16892006.08.04 14:31buy8450.101.28591.24941.2894
16902006.08.04 15:52t/p8450.101.28941.24941.289435.0041259.60
16912006.08.04 15:52buy8460.101.28981.25331.2933
16922006.08.04 17:29buy8470.101.28801.25331.2915
16932006.08.07 09:01buy8480.201.28611.25321.2896
16942006.08.07 19:23buy8490.301.28431.25321.2878
16952006.08.07 23:58buy8500.501.28241.25311.2859
16962006.08.08 13:15t/p8500.501.28591.25311.2859170.2041429.80
16972006.08.08 13:15close8490.301.28601.25321.287848.1241477.92
16982006.08.08 13:15close8480.201.28591.25321.2896-5.9241472.00
16992006.08.08 13:15close8470.101.28581.25331.2915-23.9241448.08
17002006.08.08 13:15close8460.101.28611.25331.2933-38.9241409.16
17012006.08.08 13:15buy8510.101.28621.24971.2897
17022006.08.08 13:18buy8520.101.28441.24971.2879
17032006.08.08 20:15t/p8520.101.28791.24971.287935.0041444.16
17042006.08.08 20:15close8510.101.28821.24971.289720.0041464.16
17052006.08.08 20:15buy8530.101.28911.25261.2926
17062006.08.08 20:16buy8540.101.28721.25251.2907
17072006.08.08 20:24buy8550.201.28531.25241.2888
17082006.08.08 20:24buy8560.301.28301.25191.2865
17092006.08.08 20:35t/p8560.301.28651.25191.2865105.0041569.16
17102006.08.08 20:35close8550.201.28661.25241.288826.0041595.16
17112006.08.08 20:35close8540.101.28641.25251.2907-8.0041587.16
17122006.08.08 20:35close8530.101.28651.25261.2926-26.0041561.16
17132006.08.08 20:36buy8570.101.28631.24981.2898
17142006.08.08 21:20buy8580.101.28421.24951.2877
17152006.08.08 23:40buy8590.201.28231.24941.2858
17162006.08.09 00:49buy8600.301.28041.24931.2839
17172006.08.09 00:50buy8610.501.27861.24931.2821
17182006.08.09 01:00buy8620.801.27671.24921.2802
17192006.08.09 01:55t/p8620.801.28021.24921.2802280.0041841.16
17202006.08.09 01:55close8610.501.28031.24931.282185.0041926.16
17212006.08.09 01:55close8600.301.28001.24931.2839-12.0041914.16
17222006.08.09 01:55close8590.201.28011.24941.2858-45.9241868.24
17232006.08.09 01:55close8580.101.28021.24951.2877-40.9641827.28
17242006.08.09 01:56close8570.101.27921.24981.2898-71.9641755.32
17252006.08.09 01:56sell8630.101.27891.31541.2754
17262006.08.09 07:47sell8640.101.28081.31551.2773
17272006.08.09 08:15sell8650.201.28261.31551.2791
17282006.08.09 09:03sell8660.301.28451.31561.2810
17292006.08.09 10:07sell8670.501.28651.31581.2830
17302006.08.09 12:34sell8680.801.28841.31591.2849
17312006.08.09 12:56sell8691.301.29041.31611.2869
17322006.08.09 20:22t/p8691.301.28691.31611.2869455.0042210.32
17332006.08.09 20:22close8680.801.28691.31591.2849120.0042330.32
17342006.08.09 20:22close8670.501.28711.31581.2830-30.0042300.32
17352006.08.09 20:22close8660.301.28731.31561.2810-84.0042216.32
17362006.08.09 20:22close8650.201.28741.31551.2791-96.0042120.32
17372006.08.09 20:22close8640.101.28731.31551.2773-65.0042055.32
17382006.08.09 20:23close8630.101.28711.31541.2754-82.0041973.32
17392006.08.09 20:23sell8700.101.28701.32351.2835
17402006.08.10 03:37sell8710.101.28881.32351.2853
17412006.08.10 09:04sell8720.201.29061.32351.2871
17422006.08.10 09:42t/p8720.201.28711.32351.287170.0042043.32
17432006.08.10 09:42close8710.101.28701.32351.285318.0042061.32
17442006.08.10 09:42close8700.101.28721.32351.28350.1642061.48
17452006.08.10 09:42sell8730.101.28691.32341.2834
17462006.08.10 14:38t/p8730.101.28341.32341.283435.0042096.48
17472006.08.10 14:38sell8740.101.28291.31941.2794
17482006.08.10 16:24t/p8740.101.27941.31941.279435.0042131.48
17492006.08.10 16:24sell8750.101.27911.31561.2756
17502006.08.10 17:18t/p8750.101.27561.31561.275635.0042166.48
17512006.08.10 17:18sell8760.101.27501.31151.2715
17522006.08.10 17:26sell8770.101.27681.31151.2733
17532006.08.10 19:31sell8780.201.27871.31161.2752
17542006.08.11 08:27t/p8780.201.27521.31161.275271.4442237.92
17552006.08.11 08:27close8770.101.27511.31151.273317.7242255.64
17562006.08.11 08:27close8760.101.27521.31151.2715-1.2842254.36
17572006.08.11 08:30sell8790.101.27611.31261.2726
17582006.08.11 09:04sell8800.101.27801.31271.2745
17592006.08.11 14:31t/p8800.101.27451.31271.274535.0042289.36
17602006.08.11 14:31close8790.101.27421.31261.272619.0042308.36
17612006.08.11 14:31sell8810.101.27341.30991.2699
17622006.08.11 15:47sell8820.101.27551.31021.2720
17632006.08.11 16:32sell8830.201.27731.31021.2738
17642006.08.11 18:32t/p8830.201.27381.31021.273870.0042378.36
17652006.08.11 18:32close8820.101.27371.31021.272018.0042396.36
17662006.08.11 18:32close8810.101.27381.30991.2699-4.0042392.36
17672006.08.11 18:32sell8840.101.27361.31011.2701
17682006.08.14 04:07sell8850.101.27541.31011.2719
17692006.08.14 09:28t/p8850.101.27191.31011.271935.0042427.36
17702006.08.14 09:28close8840.101.27151.31011.270121.7242449.08
17712006.08.14 09:28sell8860.101.27151.30801.2680
17722006.08.14 09:48sell8870.101.27341.30811.2699
17732006.08.14 16:21sell8880.201.27531.30821.2718
17742006.08.14 20:19t/p8880.201.27181.30821.271870.0042519.08
17752006.08.14 20:19close8870.101.27181.30811.269916.0042535.08
17762006.08.14 20:19close8860.101.27191.30801.2680-4.0042531.08
17772006.08.14 20:20sell8890.101.27191.30841.2684
17782006.08.15 02:27sell8900.101.27371.30841.2702
17792006.08.15 03:51t/p8900.101.27021.30841.270235.0042566.08
17802006.08.15 03:51close8890.101.27021.30841.268417.7242583.80
17812006.08.15 03:51sell8910.101.26941.30591.2659
17822006.08.15 03:53sell8920.101.27131.30601.2678
17832006.08.15 05:20sell8930.201.27331.30621.2698
17842006.08.15 07:39sell8940.301.27531.30641.2718
17852006.08.15 08:55t/p8940.301.27181.30641.2718105.0042688.80
17862006.08.15 08:55close8930.201.27181.30621.269830.0042718.80
17872006.08.15 08:55close8920.101.27191.30601.2678-6.0042712.80
17882006.08.15 08:56close8910.101.27181.30591.2659-24.0042688.80
17892006.08.15 08:56sell8950.101.27141.30791.2679
17902006.08.15 09:27sell8960.101.27321.30791.2697
17912006.08.15 14:31sell8970.201.27511.30801.2716
17922006.08.15 14:32sell8980.301.27691.30801.2734
17932006.08.15 15:05sell8990.501.27871.30801.2752
17942006.08.15 15:47sell9000.801.28071.30821.2772
17952006.08.16 13:08t/p9000.801.27721.30821.2772285.7642974.56
17962006.08.16 13:08close8990.501.27721.30801.275278.6043053.16
17972006.08.16 13:08close8980.301.27711.30801.2734-3.8443049.32
17982006.08.16 13:08close8970.201.27741.30801.2716-44.5643004.76
17992006.08.16 13:08close8960.101.27761.30791.2697-43.2842961.48
18002006.08.16 13:08close8950.101.27751.30791.2679-60.2842901.20
18012006.08.16 13:08sell9010.101.27751.31401.2740
18022006.08.16 14:16sell9020.101.27941.31411.2759
18032006.08.16 14:31sell9030.201.28171.31461.2782
18042006.08.16 14:32sell9040.301.28361.31471.2801
18052006.08.16 15:16sell9050.501.28551.31481.2820
18062006.08.17 09:26sell9060.801.28731.31481.2838
18072006.08.17 19:07t/p9060.801.28381.31481.2838280.0043181.20
18082006.08.17 19:07close9050.501.28371.31481.2820100.8043282.00
18092006.08.17 19:07close9040.301.28381.31471.28010.4843282.48
18102006.08.17 19:08close9030.201.28391.31461.2782-39.6843242.80
18112006.08.17 19:08close9020.101.28361.31411.2759-39.8443202.96
18122006.08.17 19:08close9010.101.28351.31401.2740-57.8443145.12
18132006.08.17 19:08sell9070.101.28351.32001.2800
18142006.08.18 13:32t/p9070.101.28001.32001.280035.7243180.84
18152006.08.18 13:32sell9080.101.27971.31621.2762
18162006.08.18 15:03sell9090.101.28171.31641.2782
18172006.08.18 15:49sell9100.201.28371.31661.2802
18182006.08.18 16:24t/p9100.201.28021.31661.280270.0043250.84
18192006.08.18 16:24close9090.101.28011.31641.278216.0043266.84
18202006.08.18 16:25close9080.101.28031.31621.2762-6.0043260.84
18212006.08.18 16:25buy9110.101.28091.24441.2844
18222006.08.21 02:11t/p9110.101.28441.24441.284434.0443294.88
18232006.08.21 02:11buy9120.101.28471.24821.2882
18242006.08.21 03:53t/p9120.101.28821.24821.288235.0043329.88
18252006.08.21 03:53buy9130.101.28851.25201.2920
18262006.08.21 07:32buy9140.101.28671.25201.2902
18272006.08.21 09:26t/p9140.101.29021.25201.290235.0043364.88
18282006.08.21 09:26close9130.101.29021.25201.292017.0043381.88
18292006.08.21 09:26sell9150.101.28971.32621.2862
18302006.08.21 14:10sell9160.101.29161.32631.2881
18312006.08.21 16:01sell9170.201.29361.32651.2901
18322006.08.21 20:01t/p9170.201.29011.32651.290170.0043451.88
18332006.08.21 20:01close9160.101.29011.32631.288115.0043466.88
18342006.08.21 20:01close9150.101.29031.32621.2862-6.0043460.88
18352006.08.21 23:26sell9180.101.28891.32541.2854
18362006.08.22 11:01t/p9180.101.28541.32541.285435.7243496.60
18372006.08.22 11:01sell9190.101.28501.32151.2815
18382006.08.22 13:57t/p9190.101.28151.32151.281535.0043531.60
18392006.08.22 13:57sell9200.101.28121.31771.2777
18402006.08.23 09:33sell9210.101.28301.31771.2795
18412006.08.23 16:01sell9220.201.28481.31771.2813
18422006.08.23 16:20t/p9220.201.28131.31771.281370.0043601.60
18432006.08.23 16:20close9210.101.28131.31771.279517.0043618.60
18442006.08.23 16:20close9200.101.28161.31771.2777-3.2843615.32
18452006.08.23 16:20sell9230.101.28151.31801.2780
18462006.08.23 17:03t/p9230.101.27801.31801.278035.0043650.32
18472006.08.23 17:03sell9240.101.27771.31421.2742
18482006.08.23 17:31sell9250.101.27971.31441.2762
18492006.08.24 03:18t/p9250.101.27621.31441.276237.1643687.48
18502006.08.24 03:18close9240.101.27591.31421.274220.1643707.64
18512006.08.24 03:18sell9260.101.27581.31231.2723
18522006.08.24 04:45sell9270.101.27761.31231.2741
18532006.08.24 10:01sell9280.201.27961.31251.2761
18542006.08.24 10:03sell9290.301.28161.31271.2781
18552006.08.24 10:49sell9300.501.28351.31281.2800
18562006.08.24 16:54t/p9300.501.28001.31281.2800175.0043882.64
18572006.08.24 16:54close9290.301.27991.31271.278151.0043933.64
18582006.08.24 16:54close9280.201.28001.31251.2761-8.0043925.64
18592006.08.24 16:54close9270.101.27951.31231.2741-19.0043906.64
18602006.08.24 16:54close9260.101.27971.31231.2723-39.0043867.64
18612006.08.24 16:54sell9310.101.27961.31611.2761
18622006.08.24 18:00t/p9310.101.27611.31611.276135.0043902.64
18632006.08.24 18:00sell9320.101.27581.31231.2723
18642006.08.24 18:29sell9330.101.27761.31231.2741
18652006.08.25 16:08t/p9330.101.27411.31231.274135.7243938.36
18662006.08.25 16:08close9320.101.27381.31231.272320.7243959.08
18672006.08.25 16:08sell9340.101.27391.31041.2704
18682006.08.25 17:08sell9350.101.27571.31041.2722
18692006.08.25 17:08sell9360.201.27761.31051.2741
18702006.08.25 23:15t/p9360.201.27411.31051.274170.0044029.08
18712006.08.25 23:15close9350.101.27401.31041.272217.0044046.08
18722006.08.25 23:15close9340.101.27421.31041.2704-3.0044043.08
18732006.08.25 23:15sell9370.101.27411.31061.2706
18742006.08.25 23:42sell9380.101.27591.31061.2724
18752006.08.28 02:55sell9390.201.27771.31061.2742
18762006.08.28 05:28sell9400.301.27951.31061.2760
18772006.08.28 09:27sell9410.501.28131.31061.2778
18782006.08.28 23:19t/p9410.501.27781.31061.2778175.0044218.08
18792006.08.28 23:19close9400.301.27771.31061.276054.0044272.08
18802006.08.28 23:19close9390.201.27761.31061.27422.0044274.08
18812006.08.28 23:19close9380.101.27791.31061.2724-19.2844254.80
18822006.08.28 23:19close9370.101.27811.31061.2706-39.2844215.52
18832006.08.28 23:19sell9420.101.27771.31421.2742
18842006.08.29 00:39sell9430.101.27961.31431.2761
18852006.08.29 02:57sell9440.201.28141.31431.2779
18862006.08.29 06:36sell9450.301.28341.31451.2799
18872006.08.29 15:08t/p9450.301.27991.31451.2799105.0044320.52
18882006.08.29 15:08close9440.201.27991.31431.277930.0044350.52
18892006.08.29 15:08close9430.101.28021.31431.2761-6.0044344.52
18902006.08.29 15:08close9420.101.28031.31421.2742-25.2844319.24
18912006.08.29 15:08sell9460.101.28021.31671.2767
18922006.08.29 16:23t/p9460.101.27671.31671.276735.0044354.24
18932006.08.29 16:23sell9470.101.27631.31281.2728
18942006.08.29 20:02sell9480.101.27821.31291.2747
18952006.08.29 20:10sell9490.201.28011.31301.2766
18962006.08.29 20:28sell9500.301.28191.31301.2784
18972006.08.29 20:54sell9510.501.28371.31301.2802
18982006.08.30 03:35sell9520.801.28551.31301.2820
18992006.08.30 11:55t/p9520.801.28201.31301.2820280.0044634.24
19002006.08.30 11:55close9510.501.28201.31301.280288.6044722.84
19012006.08.30 11:55close9500.301.28221.31301.2784-6.8444716.00
19022006.08.30 11:55close9490.201.28211.31301.2766-38.5644677.44
19032006.08.30 11:55close9480.101.28201.31291.2747-37.2844640.16
19042006.08.30 11:56close9470.101.28211.31281.2728-57.2844582.88
19052006.08.30 11:56sell9530.101.28171.31821.2782
19062006.08.30 12:24sell9540.101.28351.31821.2800
19072006.08.30 23:59close at stop9540.101.28401.31821.2800-5.0044577.88
19082006.08.30 23:59close at stop9530.101.28401.31821.2782-23.0044554.88