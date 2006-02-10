|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.01.02 00:00 - 2006.08.31 00:00 (2006.01.01 - 2006.08.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=35; Lots=0.1; InitialStop=5; TrailingStop=30; MaxTrades=20; Pips=18; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|95492
|Ticks modelled
|1295815
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|34554.88
|Gross profit
|56339.12
|Gross loss
|-21784.24
|Profit factor
|2.59
|Expected payoff
|36.22
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|2584.20 (6.26%)
|Relative drawdown
|6.52% (1203.96)
|Total trades
|954
|Short positions (won %)
|474 (60.13%)
|Long positions (won %)
|480 (64.17%)
|Profit trades (% of total)
|593 (62.16%)
|Loss trades (% of total)
|361 (37.84%)
|Largest
|profit trade
|3243.16
|loss trade
|-475.20
|Average
|profit trade
|95.01
|loss trade
|-60.34
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|14 (505.04)
|consecutive losses (loss in money)
|9 (-2584.20)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|4313.36 (4)
|consecutive loss (count of losses)
|-2584.20 (9)
|Average
|consecutive wins
|4
|consecutive losses
|3
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.01.02 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.1852
|1.1487
|1.1887
|2
|2006.01.02 06:41
|buy
|2
|0.10
|1.1834
|1.1487
|1.1869
|3
|2006.01.02 09:26
|t/p
|2
|0.10
|1.1869
|1.1487
|1.1869
|35.00
|10035.00
|4
|2006.01.02 09:26
|close
|1
|0.10
|1.1869
|1.1487
|1.1887
|17.00
|10052.00
|5
|2006.01.02 09:26
|buy
|3
|0.10
|1.1871
|1.1506
|1.1906
|6
|2006.01.02 09:46
|buy
|4
|0.10
|1.1853
|1.1506
|1.1888
|7
|2006.01.02 12:56
|buy
|5
|0.20
|1.1835
|1.1506
|1.1870
|8
|2006.01.02 17:28
|buy
|6
|0.30
|1.1816
|1.1505
|1.1851
|9
|2006.01.03 02:54
|t/p
|6
|0.30
|1.1851
|1.1505
|1.1851
|102.12
|10154.12
|10
|2006.01.03 02:54
|close
|5
|0.20
|1.1852
|1.1506
|1.1870
|32.08
|10186.20
|11
|2006.01.03 02:54
|close
|4
|0.10
|1.1851
|1.1506
|1.1888
|-2.96
|10183.24
|12
|2006.01.03 02:54
|close
|3
|0.10
|1.1852
|1.1506
|1.1906
|-19.96
|10163.28
|13
|2006.01.03 02:54
|buy
|7
|0.10
|1.1856
|1.1491
|1.1891
|14
|2006.01.03 06:04
|t/p
|7
|0.10
|1.1891
|1.1491
|1.1891
|35.00
|10198.28
|15
|2006.01.03 06:04
|buy
|8
|0.10
|1.1894
|1.1529
|1.1929
|16
|2006.01.03 07:45
|buy
|9
|0.10
|1.1875
|1.1528
|1.1910
|17
|2006.01.03 15:31
|t/p
|9
|0.10
|1.1910
|1.1528
|1.1910
|35.00
|10233.28
|18
|2006.01.03 15:31
|close
|8
|0.10
|1.1910
|1.1529
|1.1929
|16.00
|10249.28
|19
|2006.01.03 15:31
|buy
|10
|0.10
|1.1911
|1.1546
|1.1946
|20
|2006.01.03 16:01
|t/p
|10
|0.10
|1.1946
|1.1546
|1.1946
|35.00
|10284.28
|21
|2006.01.03 16:01
|buy
|11
|0.10
|1.1950
|1.1585
|1.1985
|22
|2006.01.03 16:55
|t/p
|11
|0.10
|1.1985
|1.1585
|1.1985
|35.00
|10319.28
|23
|2006.01.03 16:55
|buy
|12
|0.10
|1.1989
|1.1624
|1.2024
|24
|2006.01.03 17:04
|buy
|13
|0.10
|1.1970
|1.1623
|1.2005
|25
|2006.01.03 20:03
|t/p
|13
|0.10
|1.2005
|1.1623
|1.2005
|35.00
|10354.28
|26
|2006.01.03 20:03
|close
|12
|0.10
|1.2007
|1.1624
|1.2024
|18.00
|10372.28
|27
|2006.01.03 20:03
|buy
|14
|0.10
|1.2008
|1.1643
|1.2043
|28
|2006.01.04 01:43
|t/p
|14
|0.10
|1.2043
|1.1643
|1.2043
|34.04
|10406.32
|29
|2006.01.04 02:30
|buy
|15
|0.10
|1.2044
|1.1679
|1.2079
|30
|2006.01.04 04:13
|t/p
|15
|0.10
|1.2079
|1.1679
|1.2079
|35.00
|10441.32
|31
|2006.01.04 04:13
|buy
|16
|0.10
|1.2082
|1.1717
|1.2117
|32
|2006.01.04 05:15
|buy
|17
|0.10
|1.2062
|1.1715
|1.2097
|33
|2006.01.04 08:01
|buy
|18
|0.20
|1.2043
|1.1714
|1.2078
|34
|2006.01.04 10:21
|t/p
|18
|0.20
|1.2078
|1.1714
|1.2078
|70.00
|10511.32
|35
|2006.01.04 10:21
|close
|17
|0.10
|1.2078
|1.1715
|1.2097
|16.00
|10527.32
|36
|2006.01.04 10:21
|close
|16
|0.10
|1.2077
|1.1717
|1.2117
|-5.00
|10522.32
|37
|2006.01.04 10:30
|buy
|19
|0.10
|1.2081
|1.1716
|1.2116
|38
|2006.01.04 10:45
|buy
|20
|0.10
|1.2063
|1.1716
|1.2098
|39
|2006.01.04 13:37
|t/p
|20
|0.10
|1.2098
|1.1716
|1.2098
|35.00
|10557.32
|40
|2006.01.04 13:37
|close
|19
|0.10
|1.2098
|1.1716
|1.2116
|17.00
|10574.32
|41
|2006.01.04 13:37
|buy
|21
|0.10
|1.2100
|1.1735
|1.2135
|42
|2006.01.04 14:19
|buy
|22
|0.10
|1.2082
|1.1735
|1.2117
|43
|2006.01.04 18:24
|t/p
|22
|0.10
|1.2117
|1.1735
|1.2117
|35.00
|10609.32
|44
|2006.01.04 18:24
|close
|21
|0.10
|1.2117
|1.1735
|1.2135
|17.00
|10626.32
|45
|2006.01.04 18:24
|buy
|23
|0.10
|1.2119
|1.1754
|1.2154
|46
|2006.01.05 02:06
|buy
|24
|0.10
|1.2099
|1.1752
|1.2134
|47
|2006.01.05 11:51
|buy
|25
|0.20
|1.2079
|1.1750
|1.2114
|48
|2006.01.05 20:30
|t/p
|25
|0.20
|1.2114
|1.1750
|1.2114
|70.00
|10696.32
|49
|2006.01.05 20:30
|close
|24
|0.10
|1.2115
|1.1752
|1.2134
|16.00
|10712.32
|50
|2006.01.05 20:30
|close
|23
|0.10
|1.2113
|1.1754
|1.2154
|-8.88
|10703.44
|51
|2006.01.05 20:30
|buy
|26
|0.10
|1.2113
|1.1748
|1.2148
|52
|2006.01.05 23:48
|buy
|27
|0.10
|1.2095
|1.1748
|1.2130
|53
|2006.01.06 14:31
|t/p
|27
|0.10
|1.2130
|1.1748
|1.2130
|34.04
|10737.48
|54
|2006.01.06 14:31
|close
|26
|0.10
|1.2131
|1.1748
|1.2148
|17.04
|10754.52
|55
|2006.01.06 14:31
|buy
|28
|0.10
|1.2139
|1.1774
|1.2174
|56
|2006.01.06 14:33
|buy
|29
|0.10
|1.2121
|1.1774
|1.2156
|57
|2006.01.06 14:36
|buy
|30
|0.20
|1.2099
|1.1770
|1.2134
|58
|2006.01.06 14:48
|t/p
|30
|0.20
|1.2134
|1.1770
|1.2134
|70.00
|10824.52
|59
|2006.01.06 14:48
|close
|29
|0.10
|1.2135
|1.1774
|1.2156
|14.00
|10838.52
|60
|2006.01.06 14:48
|close
|28
|0.10
|1.2134
|1.1774
|1.2174
|-5.00
|10833.52
|61
|2006.01.06 14:48
|buy
|31
|0.10
|1.2136
|1.1771
|1.2171
|62
|2006.01.06 14:52
|t/p
|31
|0.10
|1.2171
|1.1771
|1.2171
|35.00
|10868.52
|63
|2006.01.06 14:52
|buy
|32
|0.10
|1.2175
|1.1810
|1.2210
|64
|2006.01.06 15:02
|buy
|33
|0.10
|1.2157
|1.1810
|1.2192
|65
|2006.01.06 15:41
|buy
|34
|0.20
|1.2137
|1.1808
|1.2172
|66
|2006.01.09 08:26
|buy
|35
|0.30
|1.2119
|1.1808
|1.2154
|67
|2006.01.09 09:36
|buy
|36
|0.50
|1.2101
|1.1808
|1.2136
|68
|2006.01.09 09:59
|buy
|37
|0.80
|1.2083
|1.1808
|1.2118
|69
|2006.01.09 17:17
|buy
|38
|1.30
|1.2064
|1.1807
|1.2099
|70
|2006.01.10 03:32
|buy
|39
|2.10
|1.2046
|1.1807
|1.2081
|71
|2006.01.10 09:19
|t/p
|39
|2.10
|1.2081
|1.1807
|1.2081
|735.00
|11603.52
|72
|2006.01.10 09:19
|close
|38
|1.30
|1.2081
|1.1807
|1.2099
|208.52
|11812.04
|73
|2006.01.10 09:19
|close
|37
|0.80
|1.2079
|1.1808
|1.2118
|-39.68
|11772.36
|74
|2006.01.10 09:20
|close
|36
|0.50
|1.2080
|1.1808
|1.2136
|-109.80
|11662.56
|75
|2006.01.10 09:20
|close
|35
|0.30
|1.2081
|1.1808
|1.2154
|-116.88
|11545.68
|76
|2006.01.10 09:20
|close
|34
|0.20
|1.2082
|1.1808
|1.2172
|-113.84
|11431.84
|77
|2006.01.10 09:20
|close
|33
|0.10
|1.2079
|1.1810
|1.2192
|-79.92
|11351.92
|78
|2006.01.10 09:20
|close
|32
|0.10
|1.2080
|1.1810
|1.2210
|-96.92
|11255.00
|79
|2006.01.10 09:20
|buy
|40
|0.10
|1.2080
|1.1715
|1.2115
|80
|2006.01.10 14:31
|buy
|41
|0.10
|1.2060
|1.1713
|1.2095
|81
|2006.01.10 14:44
|buy
|42
|0.20
|1.2042
|1.1713
|1.2077
|82
|2006.01.10 16:04
|t/p
|42
|0.20
|1.2077
|1.1713
|1.2077
|70.00
|11325.00
|83
|2006.01.10 16:04
|close
|41
|0.10
|1.2078
|1.1713
|1.2095
|18.00
|11343.00
|84
|2006.01.10 16:04
|close
|40
|0.10
|1.2075
|1.1715
|1.2115
|-5.00
|11338.00
|85
|2006.01.10 16:04
|sell
|43
|0.10
|1.2077
|1.2442
|1.2042
|86
|2006.01.11 13:28
|sell
|44
|0.10
|1.2095
|1.2442
|1.2060
|87
|2006.01.11 15:37
|sell
|45
|0.20
|1.2113
|1.2442
|1.2078
|88
|2006.01.11 17:56
|sell
|46
|0.30
|1.2131
|1.2442
|1.2096
|89
|2006.01.12 02:36
|sell
|47
|0.50
|1.2150
|1.2443
|1.2115
|90
|2006.01.12 14:15
|t/p
|47
|0.50
|1.2115
|1.2443
|1.2115
|175.00
|11513.00
|91
|2006.01.12 14:15
|close
|46
|0.30
|1.2114
|1.2442
|1.2096
|57.48
|11570.48
|92
|2006.01.12 14:15
|close
|45
|0.20
|1.2116
|1.2442
|1.2078
|-1.68
|11568.80
|93
|2006.01.12 14:15
|close
|44
|0.10
|1.2118
|1.2442
|1.2060
|-20.84
|11547.96
|94
|2006.01.12 14:15
|close
|43
|0.10
|1.2117
|1.2442
|1.2042
|-37.12
|11510.84
|95
|2006.01.12 14:15
|sell
|48
|0.10
|1.2113
|1.2478
|1.2078
|96
|2006.01.12 15:01
|t/p
|48
|0.10
|1.2078
|1.2478
|1.2078
|35.00
|11545.84
|97
|2006.01.12 15:01
|sell
|49
|0.10
|1.2072
|1.2437
|1.2037
|98
|2006.01.12 15:28
|t/p
|49
|0.10
|1.2037
|1.2437
|1.2037
|35.00
|11580.84
|99
|2006.01.12 15:28
|sell
|50
|0.10
|1.2030
|1.2395
|1.1995
|100
|2006.01.13 00:21
|sell
|51
|0.10
|1.2048
|1.2395
|1.2013
|101
|2006.01.13 08:04
|sell
|52
|0.20
|1.2067
|1.2396
|1.2032
|102
|2006.01.13 14:41
|sell
|53
|0.30
|1.2086
|1.2397
|1.2051
|103
|2006.01.13 15:24
|t/p
|53
|0.30
|1.2051
|1.2397
|1.2051
|105.00
|11685.84
|104
|2006.01.13 15:24
|close
|52
|0.20
|1.2050
|1.2396
|1.2032
|34.00
|11719.84
|105
|2006.01.13 15:24
|close
|51
|0.10
|1.2052
|1.2395
|1.2013
|-4.00
|11715.84
|106
|2006.01.13 15:24
|close
|50
|0.10
|1.2051
|1.2395
|1.1995
|-20.28
|11695.56
|107
|2006.01.13 15:25
|sell
|54
|0.10
|1.2050
|1.2415
|1.2015
|108
|2006.01.13 15:48
|sell
|55
|0.10
|1.2068
|1.2415
|1.2033
|109
|2006.01.13 16:48
|sell
|56
|0.20
|1.2087
|1.2416
|1.2052
|110
|2006.01.13 17:37
|sell
|57
|0.30
|1.2106
|1.2417
|1.2071
|111
|2006.01.13 18:39
|sell
|58
|0.50
|1.2126
|1.2419
|1.2091
|112
|2006.01.13 18:50
|sell
|59
|0.80
|1.2144
|1.2419
|1.2109
|113
|2006.01.16 00:40
|sell
|60
|1.30
|1.2162
|1.2419
|1.2127
|114
|2006.01.16 13:04
|t/p
|60
|1.30
|1.2127
|1.2419
|1.2127
|455.00
|12150.56
|115
|2006.01.16 13:04
|close
|59
|0.80
|1.2127
|1.2419
|1.2109
|141.76
|12292.32
|116
|2006.01.16 13:05
|close
|58
|0.50
|1.2129
|1.2419
|1.2091
|-11.40
|12280.92
|117
|2006.01.16 13:05
|close
|57
|0.30
|1.2125
|1.2417
|1.2071
|-54.84
|12226.08
|118
|2006.01.16 13:05
|close
|56
|0.20
|1.2124
|1.2416
|1.2052
|-72.56
|12153.52
|119
|2006.01.16 13:05
|close
|55
|0.10
|1.2127
|1.2415
|1.2033
|-58.28
|12095.24
|120
|2006.01.16 13:05
|close
|54
|0.10
|1.2129
|1.2415
|1.2015
|-78.28
|12016.96
|121
|2006.01.16 13:05
|sell
|61
|0.10
|1.2128
|1.2493
|1.2093
|122
|2006.01.17 01:57
|t/p
|61
|0.10
|1.2093
|1.2493
|1.2093
|35.72
|12052.68
|123
|2006.01.17 01:57
|sell
|62
|0.10
|1.2090
|1.2455
|1.2055
|124
|2006.01.17 03:09
|sell
|63
|0.10
|1.2108
|1.2455
|1.2073
|125
|2006.01.17 07:30
|sell
|64
|0.20
|1.2127
|1.2456
|1.2092
|126
|2006.01.17 09:03
|sell
|65
|0.30
|1.2145
|1.2456
|1.2110
|127
|2006.01.17 10:50
|t/p
|65
|0.30
|1.2110
|1.2456
|1.2110
|105.00
|12157.68
|128
|2006.01.17 10:50
|close
|64
|0.20
|1.2108
|1.2456
|1.2092
|38.00
|12195.68
|129
|2006.01.17 10:50
|close
|63
|0.10
|1.2111
|1.2455
|1.2073
|-3.00
|12192.68
|130
|2006.01.17 10:51
|close
|62
|0.10
|1.2109
|1.2455
|1.2055
|-19.00
|12173.68
|131
|2006.01.17 10:51
|sell
|66
|0.10
|1.2107
|1.2472
|1.2072
|132
|2006.01.17 12:42
|t/p
|66
|0.10
|1.2072
|1.2472
|1.2072
|35.00
|12208.68
|133
|2006.01.17 12:42
|sell
|67
|0.10
|1.2068
|1.2433
|1.2033
|134
|2006.01.17 13:34
|sell
|68
|0.10
|1.2090
|1.2437
|1.2055
|135
|2006.01.17 16:04
|t/p
|68
|0.10
|1.2055
|1.2437
|1.2055
|35.00
|12243.68
|136
|2006.01.17 16:04
|close
|67
|0.10
|1.2055
|1.2433
|1.2033
|13.00
|12256.68
|137
|2006.01.17 16:04
|sell
|69
|0.10
|1.2054
|1.2419
|1.2019
|138
|2006.01.17 17:09
|sell
|70
|0.10
|1.2073
|1.2420
|1.2038
|139
|2006.01.17 19:40
|sell
|71
|0.20
|1.2092
|1.2421
|1.2057
|140
|2006.01.17 21:28
|sell
|72
|0.30
|1.2110
|1.2421
|1.2075
|141
|2006.01.18 09:02
|sell
|73
|0.50
|1.2130
|1.2423
|1.2095
|142
|2006.01.18 09:53
|sell
|74
|0.80
|1.2149
|1.2424
|1.2114
|143
|2006.01.18 11:00
|t/p
|74
|0.80
|1.2114
|1.2424
|1.2114
|280.00
|12536.68
|144
|2006.01.18 11:00
|close
|73
|0.50
|1.2113
|1.2423
|1.2095
|85.00
|12621.68
|145
|2006.01.18 11:00
|close
|72
|0.30
|1.2115
|1.2421
|1.2075
|-12.84
|12608.84
|146
|2006.01.18 11:00
|close
|71
|0.20
|1.2114
|1.2421
|1.2057
|-42.56
|12566.28
|147
|2006.01.18 11:01
|close
|70
|0.10
|1.2112
|1.2420
|1.2038
|-38.28
|12528.00
|148
|2006.01.18 11:01
|close
|69
|0.10
|1.2109
|1.2419
|1.2019
|-54.28
|12473.72
|149
|2006.01.18 11:01
|buy
|75
|0.10
|1.2110
|1.1745
|1.2145
|150
|2006.01.18 14:46
|t/p
|75
|0.10
|1.2145
|1.1745
|1.2145
|35.00
|12508.72
|151
|2006.01.18 14:46
|buy
|76
|0.10
|1.2149
|1.1784
|1.2184
|152
|2006.01.18 14:54
|buy
|77
|0.10
|1.2130
|1.1783
|1.2165
|153
|2006.01.18 16:13
|buy
|78
|0.20
|1.2110
|1.1781
|1.2145
|154
|2006.01.18 16:19
|buy
|79
|0.30
|1.2092
|1.1781
|1.2127
|155
|2006.01.18 17:46
|buy
|80
|0.50
|1.2074
|1.1781
|1.2109
|156
|2006.01.18 20:51
|t/p
|80
|0.50
|1.2109
|1.1781
|1.2109
|175.00
|12683.72
|157
|2006.01.18 20:51
|close
|79
|0.30
|1.2109
|1.1781
|1.2127
|51.00
|12734.72
|158
|2006.01.18 20:51
|close
|78
|0.20
|1.2106
|1.1781
|1.2145
|-8.00
|12726.72
|159
|2006.01.18 20:51
|close
|77
|0.10
|1.2107
|1.1783
|1.2165
|-23.00
|12703.72
|160
|2006.01.18 20:51
|close
|76
|0.10
|1.2105
|1.1784
|1.2184
|-44.00
|12659.72
|161
|2006.01.18 20:51
|sell
|81
|0.10
|1.2102
|1.2467
|1.2067
|162
|2006.01.18 22:43
|sell
|82
|0.10
|1.2120
|1.2467
|1.2085
|163
|2006.01.19 08:35
|t/p
|82
|0.10
|1.2085
|1.2467
|1.2085
|37.16
|12696.88
|164
|2006.01.19 08:35
|close
|81
|0.10
|1.2084
|1.2467
|1.2067
|20.16
|12717.04
|165
|2006.01.19 08:35
|sell
|83
|0.10
|1.2083
|1.2448
|1.2048
|166
|2006.01.19 16:34
|sell
|84
|0.10
|1.2102
|1.2449
|1.2067
|167
|2006.01.19 16:42
|sell
|85
|0.20
|1.2120
|1.2449
|1.2085
|168
|2006.01.19 19:58
|t/p
|85
|0.20
|1.2085
|1.2449
|1.2085
|70.00
|12787.04
|169
|2006.01.19 19:58
|close
|84
|0.10
|1.2085
|1.2449
|1.2067
|17.00
|12804.04
|170
|2006.01.19 19:58
|close
|83
|0.10
|1.2091
|1.2448
|1.2048
|-8.00
|12796.04
|171
|2006.01.19 19:58
|sell
|86
|0.10
|1.2086
|1.2451
|1.2051
|172
|2006.01.20 09:38
|t/p
|86
|0.10
|1.2051
|1.2451
|1.2051
|35.72
|12831.76
|173
|2006.01.20 09:38
|sell
|87
|0.10
|1.2046
|1.2411
|1.2011
|174
|2006.01.20 09:41
|sell
|88
|0.10
|1.2064
|1.2411
|1.2029
|175
|2006.01.20 10:01
|sell
|89
|0.20
|1.2086
|1.2415
|1.2051
|176
|2006.01.20 15:17
|sell
|90
|0.30
|1.2106
|1.2417
|1.2071
|177
|2006.01.20 19:49
|sell
|91
|0.50
|1.2124
|1.2417
|1.2089
|178
|2006.01.20 20:05
|sell
|92
|0.80
|1.2142
|1.2417
|1.2107
|179
|2006.01.23 00:35
|sell
|93
|1.30
|1.2160
|1.2417
|1.2125
|180
|2006.01.23 01:07
|sell
|94
|2.10
|1.2178
|1.2417
|1.2143
|181
|2006.01.27 16:53
|t/p
|94
|2.10
|1.2143
|1.2417
|1.2143
|825.72
|13657.48
|182
|2006.01.27 16:53
|close
|93
|1.30
|1.2142
|1.2417
|1.2125
|290.16
|13947.64
|183
|2006.01.27 16:53
|close
|92
|0.80
|1.2143
|1.2417
|1.2107
|32.32
|13979.96
|184
|2006.01.27 16:53
|close
|91
|0.50
|1.2138
|1.2417
|1.2089
|-44.80
|13935.16
|185
|2006.01.27 16:53
|close
|90
|0.30
|1.2140
|1.2417
|1.2071
|-86.88
|13848.28
|186
|2006.01.27 16:54
|close
|89
|0.20
|1.2143
|1.2415
|1.2051
|-103.92
|13744.36
|187
|2006.01.27 16:54
|close
|88
|0.10
|1.2142
|1.2411
|1.2029
|-72.96
|13671.40
|188
|2006.01.27 16:54
|close
|87
|0.10
|1.2141
|1.2411
|1.2011
|-89.96
|13581.44
|189
|2006.01.27 16:54
|sell
|95
|0.10
|1.2141
|1.2506
|1.2106
|190
|2006.01.27 19:20
|t/p
|95
|0.10
|1.2106
|1.2506
|1.2106
|35.00
|13616.44
|191
|2006.01.27 19:20
|sell
|96
|0.10
|1.2102
|1.2467
|1.2067
|192
|2006.01.30 14:26
|t/p
|96
|0.10
|1.2067
|1.2467
|1.2067
|35.72
|13652.16
|193
|2006.01.30 14:26
|sell
|97
|0.10
|1.2064
|1.2429
|1.2029
|194
|2006.01.30 14:35
|sell
|98
|0.10
|1.2082
|1.2429
|1.2047
|195
|2006.01.30 16:45
|sell
|99
|0.20
|1.2101
|1.2430
|1.2066
|196
|2006.01.31 13:12
|sell
|100
|0.30
|1.2120
|1.2431
|1.2085
|197
|2006.01.31 16:46
|sell
|101
|0.50
|1.2139
|1.2432
|1.2104
|198
|2006.01.31 17:55
|sell
|102
|0.80
|1.2159
|1.2434
|1.2124
|199
|2006.01.31 18:18
|sell
|103
|1.30
|1.2177
|1.2434
|1.2142
|200
|2006.01.31 20:23
|t/p
|103
|1.30
|1.2142
|1.2434
|1.2142
|455.00
|14107.16
|201
|2006.01.31 20:23
|close
|102
|0.80
|1.2140
|1.2434
|1.2124
|152.00
|14259.16
|202
|2006.01.31 20:23
|close
|101
|0.50
|1.2143
|1.2432
|1.2104
|-20.00
|14239.16
|203
|2006.01.31 20:24
|close
|100
|0.30
|1.2141
|1.2431
|1.2085
|-63.00
|14176.16
|204
|2006.01.31 20:24
|close
|99
|0.20
|1.2137
|1.2430
|1.2066
|-70.56
|14105.60
|205
|2006.01.31 20:24
|close
|98
|0.10
|1.2138
|1.2429
|1.2047
|-55.28
|14050.32
|206
|2006.01.31 20:24
|close
|97
|0.10
|1.2136
|1.2429
|1.2029
|-71.28
|13979.04
|207
|2006.01.31 20:26
|sell
|104
|0.10
|1.2132
|1.2497
|1.2097
|208
|2006.01.31 20:58
|sell
|105
|0.10
|1.2150
|1.2497
|1.2115
|209
|2006.01.31 21:13
|sell
|106
|0.20
|1.2169
|1.2498
|1.2134
|210
|2006.02.01 10:07
|t/p
|106
|0.20
|1.2134
|1.2498
|1.2134
|71.44
|14050.48
|211
|2006.02.01 10:07
|close
|105
|0.10
|1.2133
|1.2497
|1.2115
|17.72
|14068.20
|212
|2006.02.01 10:07
|close
|104
|0.10
|1.2134
|1.2497
|1.2097
|-1.28
|14066.92
|213
|2006.02.01 10:07
|sell
|107
|0.10
|1.2132
|1.2497
|1.2097
|214
|2006.02.01 12:33
|t/p
|107
|0.10
|1.2097
|1.2497
|1.2097
|35.00
|14101.92
|215
|2006.02.01 12:33
|sell
|108
|0.10
|1.2094
|1.2459
|1.2059
|216
|2006.02.01 16:10
|sell
|109
|0.10
|1.2112
|1.2459
|1.2077
|217
|2006.02.01 18:35
|t/p
|109
|0.10
|1.2077
|1.2459
|1.2077
|35.00
|14136.92
|218
|2006.02.01 18:35
|close
|108
|0.10
|1.2077
|1.2459
|1.2059
|17.00
|14153.92
|219
|2006.02.01 18:35
|buy
|110
|0.10
|1.2080
|1.1715
|1.2115
|220
|2006.02.01 20:22
|buy
|111
|0.10
|1.2061
|1.1714
|1.2096
|221
|2006.02.02 06:48
|buy
|112
|0.20
|1.2043
|1.1714
|1.2078
|222
|2006.02.02 16:14
|t/p
|112
|0.20
|1.2078
|1.1714
|1.2078
|70.00
|14223.92
|223
|2006.02.02 16:14
|close
|111
|0.10
|1.2078
|1.1714
|1.2096
|14.12
|14238.04
|224
|2006.02.02 16:14
|close
|110
|0.10
|1.2077
|1.1715
|1.2115
|-5.88
|14232.16
|225
|2006.02.02 16:14
|buy
|113
|0.10
|1.2085
|1.1720
|1.2120
|226
|2006.02.03 12:11
|buy
|114
|0.10
|1.2065
|1.1718
|1.2100
|227
|2006.02.03 14:31
|t/p
|114
|0.10
|1.2100
|1.1718
|1.2100
|35.00
|14267.16
|228
|2006.02.03 14:31
|close
|113
|0.10
|1.2101
|1.1720
|1.2120
|15.04
|14282.20
|229
|2006.02.03 14:31
|buy
|115
|0.10
|1.2108
|1.1743
|1.2143
|230
|2006.02.03 14:31
|buy
|116
|0.10
|1.2080
|1.1733
|1.2115
|231
|2006.02.03 14:32
|buy
|117
|0.20
|1.2060
|1.1731
|1.2095
|232
|2006.02.03 14:36
|buy
|118
|0.30
|1.2042
|1.1731
|1.2077
|233
|2006.02.03 14:36
|buy
|119
|0.50
|1.2020
|1.1727
|1.2055
|234
|2006.02.03 15:00
|buy
|120
|0.80
|1.2001
|1.1726
|1.2036
|235
|2006.02.03 15:20
|buy
|121
|1.30
|1.1981
|1.1724
|1.2016
|236
|2006.02.03 17:08
|t/p
|121
|1.30
|1.2016
|1.1724
|1.2016
|455.00
|14737.20
|237
|2006.02.03 17:08
|close
|120
|0.80
|1.2018
|1.1726
|1.2036
|136.00
|14873.20
|238
|2006.02.03 17:08
|close
|119
|0.50
|1.2019
|1.1727
|1.2055
|-5.00
|14868.20
|239
|2006.02.03 17:08
|close
|118
|0.30
|1.2020
|1.1731
|1.2077
|-66.00
|14802.20
|240
|2006.02.03 17:08
|close
|117
|0.20
|1.2017
|1.1731
|1.2095
|-86.00
|14716.20
|241
|2006.02.03 17:08
|close
|116
|0.10
|1.2018
|1.1733
|1.2115
|-62.00
|14654.20
|242
|2006.02.03 17:08
|close
|115
|0.10
|1.2015
|1.1743
|1.2143
|-93.00
|14561.20
|243
|2006.02.06 00:02
|buy
|122
|0.10
|1.2034
|1.1669
|1.2069
|244
|2006.02.06 04:47
|buy
|123
|0.10
|1.2015
|1.1668
|1.2050
|245
|2006.02.06 08:58
|buy
|124
|0.20
|1.1997
|1.1668
|1.2032
|246
|2006.02.06 12:27
|buy
|125
|0.30
|1.1978
|1.1667
|1.2013
|247
|2006.02.06 18:14
|buy
|126
|0.50
|1.1960
|1.1667
|1.1995
|248
|2006.02.07 08:51
|t/p
|126
|0.50
|1.1995
|1.1667
|1.1995
|170.20
|14731.40
|249
|2006.02.07 08:51
|close
|125
|0.30
|1.1996
|1.1667
|1.2013
|51.12
|14782.52
|250
|2006.02.07 08:51
|close
|124
|0.20
|1.1993
|1.1668
|1.2032
|-9.92
|14772.60
|251
|2006.02.07 08:51
|close
|123
|0.10
|1.1995
|1.1668
|1.2050
|-20.96
|14751.64
|252
|2006.02.07 08:52
|close
|122
|0.10
|1.1991
|1.1669
|1.2069
|-43.96
|14707.68
|253
|2006.02.07 08:52
|buy
|127
|0.10
|1.1997
|1.1632
|1.2032
|254
|2006.02.07 09:44
|buy
|128
|0.10
|1.1979
|1.1632
|1.2014
|255
|2006.02.07 10:42
|t/p
|128
|0.10
|1.2014
|1.1632
|1.2014
|35.00
|14742.68
|256
|2006.02.07 10:42
|close
|127
|0.10
|1.2016
|1.1632
|1.2032
|19.00
|14761.68
|257
|2006.02.07 10:42
|buy
|129
|0.10
|1.2020
|1.1655
|1.2055
|258
|2006.02.07 10:51
|buy
|130
|0.10
|1.2002
|1.1655
|1.2037
|259
|2006.02.07 12:57
|buy
|131
|0.20
|1.1984
|1.1655
|1.2019
|260
|2006.02.07 13:22
|buy
|132
|0.30
|1.1965
|1.1654
|1.2000
|261
|2006.02.07 17:02
|buy
|133
|0.50
|1.1946
|1.1653
|1.1981
|262
|2006.02.07 18:56
|t/p
|133
|0.50
|1.1981
|1.1653
|1.1981
|175.00
|14936.68
|263
|2006.02.07 18:56
|close
|132
|0.30
|1.1981
|1.1654
|1.2000
|48.00
|14984.68
|264
|2006.02.07 18:56
|close
|131
|0.20
|1.1978
|1.1655
|1.2019
|-12.00
|14972.68
|265
|2006.02.07 18:57
|close
|130
|0.10
|1.1977
|1.1655
|1.2037
|-25.00
|14947.68
|266
|2006.02.07 18:57
|close
|129
|0.10
|1.1980
|1.1655
|1.2055
|-40.00
|14907.68
|267
|2006.02.07 18:58
|buy
|134
|0.10
|1.1981
|1.1616
|1.2016
|268
|2006.02.08 13:08
|buy
|135
|0.10
|1.1961
|1.1614
|1.1996
|269
|2006.02.08 13:57
|buy
|136
|0.20
|1.1943
|1.1614
|1.1978
|270
|2006.02.09 01:52
|t/p
|136
|0.20
|1.1978
|1.1614
|1.1978
|64.24
|14971.92
|271
|2006.02.09 01:52
|close
|135
|0.10
|1.1978
|1.1614
|1.1996
|14.12
|14986.04
|272
|2006.02.09 01:52
|close
|134
|0.10
|1.1974
|1.1616
|1.2016
|-10.84
|14975.20
|273
|2006.02.09 01:53
|buy
|137
|0.10
|1.1978
|1.1613
|1.2013
|274
|2006.02.09 16:06
|buy
|138
|0.10
|1.1958
|1.1611
|1.1993
|275
|2006.02.10 00:53
|t/p
|138
|0.10
|1.1993
|1.1611
|1.1993
|34.04
|15009.24
|276
|2006.02.10 00:53
|close
|137
|0.10
|1.1993
|1.1613
|1.2013
|14.04
|15023.28
|277
|2006.02.10 00:54
|buy
|139
|0.10
|1.1994
|1.1629
|1.2029
|278
|2006.02.10 01:38
|buy
|140
|0.10
|1.1973
|1.1626
|1.2008
|279
|2006.02.10 06:44
|t/p
|140
|0.10
|1.2008
|1.1626
|1.2008
|35.00
|15058.28
|280
|2006.02.10 06:44
|close
|139
|0.10
|1.2008
|1.1629
|1.2029
|14.00
|15072.28
|281
|2006.02.10 06:44
|buy
|141
|0.10
|1.2009
|1.1644
|1.2044
|282
|2006.02.10 07:01
|buy
|142
|0.10
|1.1990
|1.1643
|1.2025
|283
|2006.02.10 08:16
|buy
|143
|0.20
|1.1971
|1.1642
|1.2006
|284
|2006.02.10 14:55
|t/p
|143
|0.20
|1.2006
|1.1642
|1.2006
|70.00
|15142.28
|285
|2006.02.10 14:55
|close
|142
|0.10
|1.2008
|1.1643
|1.2025
|18.00
|15160.28
|286
|2006.02.10 14:55
|close
|141
|0.10
|1.2007
|1.1644
|1.2044
|-2.00
|15158.28
|287
|2006.02.10 14:55
|buy
|144
|0.10
|1.2014
|1.1649
|1.2049
|288
|2006.02.10 16:19
|buy
|145
|0.10
|1.1994
|1.1647
|1.2029
|289
|2006.02.10 16:29
|buy
|146
|0.20
|1.1974
|1.1645
|1.2009
|290
|2006.02.10 16:32
|buy
|147
|0.30
|1.1955
|1.1644
|1.1990
|291
|2006.02.10 16:33
|buy
|148
|0.50
|1.1936
|1.1643
|1.1971
|292
|2006.02.10 16:54
|buy
|149
|0.80
|1.1917
|1.1642
|1.1952
|293
|2006.02.10 16:55
|buy
|150
|1.30
|1.1899
|1.1642
|1.1934
|294
|2006.02.10 18:08
|t/p
|150
|1.30
|1.1934
|1.1642
|1.1934
|455.00
|15613.28
|295
|2006.02.10 18:08
|close
|149
|0.80
|1.1934
|1.1642
|1.1952
|136.00
|15749.28
|296
|2006.02.10 18:08
|close
|148
|0.50
|1.1932
|1.1643
|1.1971
|-20.00
|15729.28
|297
|2006.02.10 18:09
|close
|147
|0.30
|1.1925
|1.1644
|1.1990
|-90.00
|15639.28
|298
|2006.02.10 18:09
|close
|146
|0.20
|1.1924
|1.1645
|1.2009
|-100.00
|15539.28
|299
|2006.02.10 18:09
|close
|145
|0.10
|1.1925
|1.1647
|1.2029
|-69.00
|15470.28
|300
|2006.02.10 18:09
|close
|144
|0.10
|1.1923
|1.1649
|1.2049
|-91.00
|15379.28
|301
|2006.02.10 18:09
|sell
|151
|0.10
|1.1928
|1.2293
|1.1893
|302
|2006.02.13 01:16
|t/p
|151
|0.10
|1.1893
|1.2293
|1.1893
|35.72
|15415.00
|303
|2006.02.13 01:16
|sell
|152
|0.10
|1.1890
|1.2255
|1.1855
|304
|2006.02.13 07:20
|sell
|153
|0.10
|1.1908
|1.2255
|1.1873
|305
|2006.02.14 07:16
|sell
|154
|0.20
|1.1926
|1.2255
|1.1891
|306
|2006.02.14 14:31
|t/p
|154
|0.20
|1.1891
|1.2255
|1.1891
|70.00
|15485.00
|307
|2006.02.14 14:31
|close
|153
|0.10
|1.1891
|1.2255
|1.1873
|17.72
|15502.72
|308
|2006.02.14 14:31
|close
|152
|0.10
|1.1892
|1.2255
|1.1855
|-1.28
|15501.44
|309
|2006.02.14 14:31
|sell
|155
|0.10
|1.1890
|1.2255
|1.1855
|310
|2006.02.14 17:31
|sell
|156
|0.10
|1.1908
|1.2255
|1.1873
|311
|2006.02.15 00:16
|sell
|157
|0.20
|1.1926
|1.2255
|1.1891
|312
|2006.02.15 16:18
|sell
|158
|0.30
|1.1947
|1.2258
|1.1912
|313
|2006.02.15 16:36
|t/p
|158
|0.30
|1.1912
|1.2258
|1.1912
|105.00
|15606.44
|314
|2006.02.15 16:36
|close
|157
|0.20
|1.1910
|1.2255
|1.1891
|32.00
|15638.44
|315
|2006.02.15 16:36
|close
|156
|0.10
|1.1905
|1.2255
|1.1873
|3.72
|15642.16
|316
|2006.02.15 16:36
|close
|155
|0.10
|1.1907
|1.2255
|1.1855
|-16.28
|15625.88
|317
|2006.02.15 16:36
|buy
|159
|0.10
|1.1909
|1.1544
|1.1944
|318
|2006.02.15 16:45
|buy
|160
|0.10
|1.1889
|1.1542
|1.1924
|319
|2006.02.16 10:29
|buy
|161
|0.20
|1.1870
|1.1541
|1.1905
|320
|2006.02.16 12:20
|buy
|162
|0.30
|1.1851
|1.1540
|1.1886
|321
|2006.02.16 15:44
|t/p
|162
|0.30
|1.1886
|1.1540
|1.1886
|105.00
|15730.88
|322
|2006.02.16 15:44
|close
|161
|0.20
|1.1886
|1.1541
|1.1905
|32.00
|15762.88
|323
|2006.02.16 15:45
|close
|160
|0.10
|1.1884
|1.1542
|1.1924
|-7.88
|15755.00
|324
|2006.02.16 15:45
|close
|159
|0.10
|1.1885
|1.1544
|1.1944
|-26.88
|15728.12
|325
|2006.02.16 15:45
|buy
|163
|0.10
|1.1886
|1.1521
|1.1921
|326
|2006.02.16 16:16
|buy
|164
|0.10
|1.1866
|1.1519
|1.1901
|327
|2006.02.16 21:57
|t/p
|164
|0.10
|1.1901
|1.1519
|1.1901
|35.00
|15763.12
|328
|2006.02.16 21:57
|close
|163
|0.10
|1.1901
|1.1521
|1.1921
|15.00
|15778.12
|329
|2006.02.16 21:57
|buy
|165
|0.10
|1.1905
|1.1540
|1.1940
|330
|2006.02.17 02:27
|buy
|166
|0.10
|1.1887
|1.1540
|1.1922
|331
|2006.02.17 13:07
|buy
|167
|0.20
|1.1866
|1.1537
|1.1901
|332
|2006.02.17 16:04
|t/p
|167
|0.20
|1.1901
|1.1537
|1.1901
|70.00
|15848.12
|333
|2006.02.17 16:04
|close
|166
|0.10
|1.1901
|1.1540
|1.1922
|14.00
|15862.12
|334
|2006.02.17 16:05
|close
|165
|0.10
|1.1900
|1.1540
|1.1940
|-5.96
|15856.16
|335
|2006.02.17 16:05
|buy
|168
|0.10
|1.1906
|1.1541
|1.1941
|336
|2006.02.17 16:32
|t/p
|168
|0.10
|1.1941
|1.1541
|1.1941
|35.00
|15891.16
|337
|2006.02.17 16:32
|buy
|169
|0.10
|1.1944
|1.1579
|1.1979
|338
|2006.02.17 16:56
|buy
|170
|0.10
|1.1926
|1.1579
|1.1961
|339
|2006.02.17 17:50
|buy
|171
|0.20
|1.1908
|1.1579
|1.1943
|340
|2006.02.17 18:24
|buy
|172
|0.30
|1.1888
|1.1577
|1.1923
|341
|2006.02.17 19:07
|t/p
|172
|0.30
|1.1923
|1.1577
|1.1923
|105.00
|15996.16
|342
|2006.02.17 19:07
|close
|171
|0.20
|1.1923
|1.1579
|1.1943
|30.00
|16026.16
|343
|2006.02.17 19:07
|close
|170
|0.10
|1.1922
|1.1579
|1.1961
|-4.00
|16022.16
|344
|2006.02.17 19:07
|close
|169
|0.10
|1.1926
|1.1579
|1.1979
|-18.00
|16004.16
|345
|2006.02.17 19:07
|sell
|173
|0.10
|1.1924
|1.2289
|1.1889
|346
|2006.02.17 19:21
|sell
|174
|0.10
|1.1943
|1.2290
|1.1908
|347
|2006.02.20 03:21
|sell
|175
|0.20
|1.1964
|1.2293
|1.1929
|348
|2006.02.21 00:19
|t/p
|175
|0.20
|1.1929
|1.2293
|1.1929
|71.44
|16075.60
|349
|2006.02.21 00:19
|close
|174
|0.10
|1.1928
|1.2290
|1.1908
|16.44
|16092.04
|350
|2006.02.21 00:19
|close
|173
|0.10
|1.1930
|1.2289
|1.1889
|-4.56
|16087.48
|351
|2006.02.21 00:20
|sell
|176
|0.10
|1.1928
|1.2293
|1.1893
|352
|2006.02.21 16:41
|t/p
|176
|0.10
|1.1893
|1.2293
|1.1893
|35.00
|16122.48
|353
|2006.02.21 16:41
|sell
|177
|0.10
|1.1890
|1.2255
|1.1855
|354
|2006.02.21 17:23
|sell
|178
|0.10
|1.1908
|1.2255
|1.1873
|355
|2006.02.21 20:04
|sell
|179
|0.20
|1.1927
|1.2256
|1.1892
|356
|2006.02.22 11:22
|t/p
|179
|0.20
|1.1892
|1.2256
|1.1892
|71.44
|16193.92
|357
|2006.02.22 11:22
|close
|178
|0.10
|1.1892
|1.2255
|1.1873
|16.72
|16210.64
|358
|2006.02.22 11:22
|close
|177
|0.10
|1.1889
|1.2255
|1.1855
|1.72
|16212.36
|359
|2006.02.22 11:22
|sell
|180
|0.10
|1.1888
|1.2253
|1.1853
|360
|2006.02.22 17:44
|sell
|181
|0.10
|1.1907
|1.2254
|1.1872
|361
|2006.02.23 10:11
|sell
|182
|0.20
|1.1928
|1.2257
|1.1893
|362
|2006.02.23 11:18
|sell
|183
|0.30
|1.1948
|1.2259
|1.1913
|363
|2006.02.23 11:56
|sell
|184
|0.50
|1.1969
|1.2262
|1.1934
|364
|2006.02.23 15:47
|t/p
|184
|0.50
|1.1934
|1.2262
|1.1934
|175.00
|16387.36
|365
|2006.02.23 15:47
|close
|183
|0.30
|1.1933
|1.2259
|1.1913
|45.00
|16432.36
|366
|2006.02.23 15:47
|close
|182
|0.20
|1.1929
|1.2257
|1.1893
|-2.00
|16430.36
|367
|2006.02.23 15:47
|close
|181
|0.10
|1.1930
|1.2254
|1.1872
|-20.84
|16409.52
|368
|2006.02.23 15:47
|close
|180
|0.10
|1.1925
|1.2253
|1.1853
|-34.84
|16374.68
|369
|2006.02.23 15:48
|sell
|185
|0.10
|1.1928
|1.2293
|1.1893
|370
|2006.02.24 09:29
|t/p
|185
|0.10
|1.1893
|1.2293
|1.1893
|35.72
|16410.40
|371
|2006.02.24 09:29
|sell
|186
|0.10
|1.1889
|1.2254
|1.1854
|372
|2006.02.24 10:10
|sell
|187
|0.10
|1.1908
|1.2255
|1.1873
|373
|2006.02.24 16:56
|t/p
|187
|0.10
|1.1873
|1.2255
|1.1873
|35.00
|16445.40
|374
|2006.02.24 16:56
|close
|186
|0.10
|1.1872
|1.2254
|1.1854
|17.00
|16462.40
|375
|2006.02.24 16:57
|sell
|188
|0.10
|1.1870
|1.2235
|1.1835
|376
|2006.02.24 20:49
|sell
|189
|0.10
|1.1889
|1.2236
|1.1854
|377
|2006.02.27 00:20
|t/p
|189
|0.10
|1.1854
|1.2236
|1.1854
|35.72
|16498.12
|378
|2006.02.27 00:20
|close
|188
|0.10
|1.1854
|1.2235
|1.1835
|16.72
|16514.84
|379
|2006.02.27 00:20
|sell
|190
|0.10
|1.1848
|1.2213
|1.1813
|380
|2006.02.27 03:39
|sell
|191
|0.10
|1.1867
|1.2214
|1.1832
|381
|2006.02.28 11:35
|sell
|192
|0.20
|1.1886
|1.2215
|1.1851
|382
|2006.02.28 16:11
|sell
|193
|0.30
|1.1905
|1.2216
|1.1870
|383
|2006.02.28 16:25
|sell
|194
|0.50
|1.1926
|1.2219
|1.1891
|384
|2006.03.01 01:25
|sell
|195
|0.80
|1.1946
|1.2221
|1.1911
|385
|2006.03.01 14:33
|sell
|196
|1.30
|1.1965
|1.2222
|1.1930
|386
|2006.03.01 16:56
|t/p
|196
|1.30
|1.1930
|1.2222
|1.1930
|455.00
|16969.84
|387
|2006.03.01 16:56
|close
|195
|0.80
|1.1929
|1.2221
|1.1911
|136.00
|17105.84
|388
|2006.03.01 16:56
|close
|194
|0.50
|1.1930
|1.2219
|1.1891
|-16.40
|17089.44
|389
|2006.03.01 16:57
|close
|193
|0.30
|1.1932
|1.2216
|1.1870
|-78.84
|17010.60
|390
|2006.03.01 16:57
|close
|192
|0.20
|1.1931
|1.2215
|1.1851
|-88.56
|16922.04
|391
|2006.03.01 16:57
|close
|191
|0.10
|1.1930
|1.2214
|1.1832
|-61.56
|16860.48
|392
|2006.03.01 16:57
|close
|190
|0.10
|1.1933
|1.2213
|1.1813
|-83.56
|16776.92
|393
|2006.03.01 16:57
|sell
|197
|0.10
|1.1931
|1.2296
|1.1896
|394
|2006.03.01 18:01
|t/p
|197
|0.10
|1.1896
|1.2296
|1.1896
|35.00
|16811.92
|395
|2006.03.01 18:01
|sell
|198
|0.10
|1.1891
|1.2256
|1.1856
|396
|2006.03.01 18:09
|sell
|199
|0.10
|1.1909
|1.2256
|1.1874
|397
|2006.03.02 04:27
|sell
|200
|0.20
|1.1929
|1.2258
|1.1894
|398
|2006.03.02 10:15
|sell
|201
|0.30
|1.1947
|1.2258
|1.1912
|399
|2006.03.02 14:47
|sell
|202
|0.50
|1.1966
|1.2259
|1.1931
|400
|2006.03.02 15:08
|t/p
|202
|0.50
|1.1931
|1.2259
|1.1931
|175.00
|16986.92
|401
|2006.03.02 15:08
|close
|201
|0.30
|1.1931
|1.2258
|1.1912
|48.00
|17034.92
|402
|2006.03.02 15:08
|close
|200
|0.20
|1.1936
|1.2258
|1.1894
|-14.00
|17020.92
|403
|2006.03.02 15:08
|close
|199
|0.10
|1.1935
|1.2256
|1.1874
|-23.84
|16997.08
|404
|2006.03.02 15:08
|close
|198
|0.10
|1.1939
|1.2256
|1.1856
|-45.84
|16951.24
|405
|2006.03.02 15:08
|sell
|203
|0.10
|1.1935
|1.2300
|1.1900
|406
|2006.03.02 15:16
|sell
|204
|0.10
|1.1953
|1.2300
|1.1918
|407
|2006.03.02 16:05
|sell
|205
|0.20
|1.1974
|1.2303
|1.1939
|408
|2006.03.02 16:10
|sell
|206
|0.30
|1.1992
|1.2303
|1.1957
|409
|2006.03.02 17:24
|sell
|207
|0.50
|1.2011
|1.2304
|1.1976
|410
|2006.03.02 20:25
|sell
|208
|0.80
|1.2030
|1.2305
|1.1995
|411
|2006.03.03 15:20
|sell
|209
|1.30
|1.2048
|1.2305
|1.2013
|412
|2006.03.03 16:05
|t/p
|209
|1.30
|1.2013
|1.2305
|1.2013
|455.00
|17406.24
|413
|2006.03.03 16:05
|close
|208
|0.80
|1.2013
|1.2305
|1.1995
|141.76
|17548.00
|414
|2006.03.03 16:05
|close
|207
|0.50
|1.2016
|1.2304
|1.1976
|-21.40
|17526.60
|415
|2006.03.03 16:05
|close
|206
|0.30
|1.2015
|1.2303
|1.1957
|-66.84
|17459.76
|416
|2006.03.03 16:05
|close
|205
|0.20
|1.2017
|1.2303
|1.1939
|-84.56
|17375.20
|417
|2006.03.03 16:05
|close
|204
|0.10
|1.2018
|1.2300
|1.1918
|-64.28
|17310.92
|418
|2006.03.03 16:06
|close
|203
|0.10
|1.2017
|1.2300
|1.1900
|-81.28
|17229.64
|419
|2006.03.03 16:06
|buy
|210
|0.10
|1.2013
|1.1648
|1.2048
|420
|2006.03.06 00:00
|t/p
|210
|0.10
|1.2048
|1.1648
|1.2048
|34.04
|17263.68
|421
|2006.03.06 00:00
|buy
|211
|0.10
|1.2053
|1.1688
|1.2088
|422
|2006.03.06 00:31
|t/p
|211
|0.10
|1.2088
|1.1688
|1.2088
|35.00
|17298.68
|423
|2006.03.06 00:31
|buy
|212
|0.10
|1.2092
|1.1727
|1.2127
|424
|2006.03.06 01:25
|buy
|213
|0.10
|1.2074
|1.1727
|1.2109
|425
|2006.03.06 09:54
|buy
|214
|0.20
|1.2056
|1.1727
|1.2091
|426
|2006.03.06 11:41
|buy
|215
|0.30
|1.2038
|1.1727
|1.2073
|427
|2006.03.06 13:41
|buy
|216
|0.50
|1.2020
|1.1727
|1.2055
|428
|2006.03.06 17:27
|buy
|217
|0.80
|1.2002
|1.1727
|1.2037
|429
|2006.03.07 05:51
|buy
|218
|1.30
|1.1984
|1.1727
|1.2019
|430
|2006.03.07 05:54
|buy
|219
|2.10
|1.1965
|1.1726
|1.2000
|431
|2006.03.07 09:01
|buy
|220
|3.40
|1.1946
|1.1725
|1.1981
|432
|2006.03.14 01:53
|t/p
|220
|3.40
|1.1981
|1.1725
|1.1981
|961.52
|18260.20
|433
|2006.03.14 01:53
|close
|219
|2.10
|1.1982
|1.1726
|1.2000
|215.88
|18476.08
|434
|2006.03.14 01:53
|close
|218
|1.30
|1.1981
|1.1727
|1.2019
|-126.36
|18349.72
|435
|2006.03.14 01:53
|close
|217
|0.80
|1.1980
|1.1727
|1.2037
|-237.44
|18112.28
|436
|2006.03.14 01:53
|close
|216
|0.50
|1.1981
|1.1727
|1.2055
|-233.40
|17878.88
|437
|2006.03.14 01:53
|close
|215
|0.30
|1.1978
|1.1727
|1.2073
|-203.04
|17675.84
|438
|2006.03.14 01:53
|close
|214
|0.20
|1.1976
|1.1727
|1.2091
|-175.36
|17500.48
|439
|2006.03.14 01:54
|close
|213
|0.10
|1.1977
|1.1727
|1.2109
|-104.68
|17395.80
|440
|2006.03.14 01:54
|close
|212
|0.10
|1.1976
|1.1727
|1.2127
|-123.68
|17272.12
|441
|2006.03.14 01:54
|buy
|221
|0.10
|1.1980
|1.1615
|1.2015
|442
|2006.03.14 02:17
|buy
|222
|0.10
|1.1962
|1.1615
|1.1997
|443
|2006.03.14 12:10
|buy
|223
|0.20
|1.1944
|1.1615
|1.1979
|444
|2006.03.14 15:50
|t/p
|223
|0.20
|1.1979
|1.1615
|1.1979
|70.00
|17342.12
|445
|2006.03.14 15:50
|close
|222
|0.10
|1.1979
|1.1615
|1.1997
|17.00
|17359.12
|446
|2006.03.14 15:50
|close
|221
|0.10
|1.1978
|1.1615
|1.2015
|-2.00
|17357.12
|447
|2006.03.14 15:50
|buy
|224
|0.10
|1.1979
|1.1614
|1.2014
|448
|2006.03.14 16:26
|t/p
|224
|0.10
|1.2014
|1.1614
|1.2014
|35.00
|17392.12
|449
|2006.03.14 16:26
|buy
|225
|0.10
|1.2017
|1.1652
|1.2052
|450
|2006.03.15 15:13
|t/p
|225
|0.10
|1.2052
|1.1652
|1.2052
|34.04
|17426.16
|451
|2006.03.15 15:13
|buy
|226
|0.10
|1.2055
|1.1690
|1.2090
|452
|2006.03.15 15:15
|buy
|227
|0.10
|1.2037
|1.1690
|1.2072
|453
|2006.03.15 20:30
|t/p
|227
|0.10
|1.2072
|1.1690
|1.2072
|35.00
|17461.16
|454
|2006.03.15 20:30
|close
|226
|0.10
|1.2072
|1.1690
|1.2090
|17.00
|17478.16
|455
|2006.03.15 20:31
|buy
|228
|0.10
|1.2073
|1.1708
|1.2108
|456
|2006.03.16 02:08
|buy
|229
|0.10
|1.2055
|1.1708
|1.2090
|457
|2006.03.16 08:18
|buy
|230
|0.20
|1.2037
|1.1708
|1.2072
|458
|2006.03.16 10:23
|t/p
|230
|0.20
|1.2072
|1.1708
|1.2072
|70.00
|17548.16
|459
|2006.03.16 10:23
|close
|229
|0.10
|1.2072
|1.1708
|1.2090
|17.00
|17565.16
|460
|2006.03.16 10:23
|close
|228
|0.10
|1.2070
|1.1708
|1.2108
|-5.88
|17559.28
|461
|2006.03.16 10:23
|buy
|231
|0.10
|1.2071
|1.1706
|1.2106
|462
|2006.03.16 14:33
|t/p
|231
|0.10
|1.2106
|1.1706
|1.2106
|35.00
|17594.28
|463
|2006.03.16 14:33
|buy
|232
|0.10
|1.2110
|1.1745
|1.2145
|464
|2006.03.16 15:04
|t/p
|232
|0.10
|1.2145
|1.1745
|1.2145
|35.00
|17629.28
|465
|2006.03.16 15:04
|buy
|233
|0.10
|1.2149
|1.1784
|1.2184
|466
|2006.03.16 15:14
|buy
|234
|0.10
|1.2130
|1.1783
|1.2165
|467
|2006.03.16 17:07
|t/p
|234
|0.10
|1.2165
|1.1783
|1.2165
|35.00
|17664.28
|468
|2006.03.16 17:07
|close
|233
|0.10
|1.2166
|1.1784
|1.2184
|17.00
|17681.28
|469
|2006.03.16 17:07
|buy
|235
|0.10
|1.2167
|1.1802
|1.2202
|470
|2006.03.16 17:43
|buy
|236
|0.10
|1.2149
|1.1802
|1.2184
|471
|2006.03.16 18:29
|t/p
|236
|0.10
|1.2184
|1.1802
|1.2184
|35.00
|17716.28
|472
|2006.03.16 18:29
|close
|235
|0.10
|1.2184
|1.1802
|1.2202
|17.00
|17733.28
|473
|2006.03.16 18:29
|buy
|237
|0.10
|1.2184
|1.1819
|1.2219
|474
|2006.03.17 03:31
|buy
|238
|0.10
|1.2166
|1.1819
|1.2201
|475
|2006.03.17 14:50
|t/p
|238
|0.10
|1.2201
|1.1819
|1.2201
|35.00
|17768.28
|476
|2006.03.17 14:50
|close
|237
|0.10
|1.2201
|1.1819
|1.2219
|16.04
|17784.32
|477
|2006.03.17 14:50
|buy
|239
|0.10
|1.2201
|1.1836
|1.2236
|478
|2006.03.17 14:56
|buy
|240
|0.10
|1.2183
|1.1836
|1.2218
|479
|2006.03.17 15:52
|buy
|241
|0.20
|1.2165
|1.1836
|1.2200
|480
|2006.03.17 16:02
|buy
|242
|0.30
|1.2143
|1.1832
|1.2178
|481
|2006.03.17 16:52
|t/p
|242
|0.30
|1.2178
|1.1832
|1.2178
|105.00
|17889.32
|482
|2006.03.17 16:52
|close
|241
|0.20
|1.2178
|1.1836
|1.2200
|26.00
|17915.32
|483
|2006.03.17 16:52
|close
|240
|0.10
|1.2177
|1.1836
|1.2218
|-6.00
|17909.32
|484
|2006.03.17 16:52
|close
|239
|0.10
|1.2176
|1.1836
|1.2236
|-25.00
|17884.32
|485
|2006.03.17 16:53
|sell
|243
|0.10
|1.2177
|1.2542
|1.2142
|486
|2006.03.17 17:16
|sell
|244
|0.10
|1.2195
|1.2542
|1.2160
|487
|2006.03.20 07:59
|t/p
|244
|0.10
|1.2160
|1.2542
|1.2160
|35.72
|17920.04
|488
|2006.03.20 07:59
|close
|243
|0.10
|1.2160
|1.2542
|1.2142
|17.72
|17937.76
|489
|2006.03.20 07:59
|sell
|245
|0.10
|1.2158
|1.2523
|1.2123
|490
|2006.03.20 08:16
|sell
|246
|0.10
|1.2176
|1.2523
|1.2141
|491
|2006.03.20 10:17
|sell
|247
|0.20
|1.2195
|1.2524
|1.2160
|492
|2006.03.20 15:49
|t/p
|247
|0.20
|1.2160
|1.2524
|1.2160
|70.00
|18007.76
|493
|2006.03.20 15:49
|close
|246
|0.10
|1.2160
|1.2523
|1.2141
|16.00
|18023.76
|494
|2006.03.20 15:49
|close
|245
|0.10
|1.2162
|1.2523
|1.2123
|-4.00
|18019.76
|495
|2006.03.20 15:49
|sell
|248
|0.10
|1.2158
|1.2523
|1.2123
|496
|2006.03.20 16:12
|sell
|249
|0.10
|1.2176
|1.2523
|1.2141
|497
|2006.03.21 01:28
|t/p
|249
|0.10
|1.2141
|1.2523
|1.2141
|35.72
|18055.48
|498
|2006.03.21 01:28
|close
|248
|0.10
|1.2139
|1.2523
|1.2123
|19.72
|18075.20
|499
|2006.03.21 01:28
|sell
|250
|0.10
|1.2131
|1.2496
|1.2096
|500
|2006.03.21 02:01
|sell
|251
|0.10
|1.2149
|1.2496
|1.2114
|501
|2006.03.21 15:45
|t/p
|251
|0.10
|1.2114
|1.2496
|1.2114
|35.00
|18110.20
|502
|2006.03.21 15:45
|close
|250
|0.10
|1.2112
|1.2496
|1.2096
|19.00
|18129.20
|503
|2006.03.21 15:46
|sell
|252
|0.10
|1.2111
|1.2476
|1.2076
|504
|2006.03.22 05:33
|t/p
|252
|0.10
|1.2076
|1.2476
|1.2076
|35.72
|18164.92
|505
|2006.03.22 05:33
|sell
|253
|0.10
|1.2073
|1.2438
|1.2038
|506
|2006.03.22 05:40
|sell
|254
|0.10
|1.2091
|1.2438
|1.2056
|507
|2006.03.22 16:26
|sell
|255
|0.20
|1.2109
|1.2438
|1.2074
|508
|2006.03.22 19:08
|t/p
|255
|0.20
|1.2074
|1.2438
|1.2074
|70.00
|18234.92
|509
|2006.03.22 19:08
|close
|254
|0.10
|1.2072
|1.2438
|1.2056
|19.00
|18253.92
|510
|2006.03.22 19:08
|close
|253
|0.10
|1.2074
|1.2438
|1.2038
|-1.00
|18252.92
|511
|2006.03.22 19:09
|sell
|256
|0.10
|1.2074
|1.2439
|1.2039
|512
|2006.03.23 16:03
|t/p
|256
|0.10
|1.2039
|1.2439
|1.2039
|37.16
|18290.08
|513
|2006.03.23 16:03
|sell
|257
|0.10
|1.2034
|1.2399
|1.1999
|514
|2006.03.23 16:28
|t/p
|257
|0.10
|1.1999
|1.2399
|1.1999
|35.00
|18325.08
|515
|2006.03.23 16:28
|sell
|258
|0.10
|1.1994
|1.2359
|1.1959
|516
|2006.03.23 20:20
|t/p
|258
|0.10
|1.1959
|1.2359
|1.1959
|35.00
|18360.08
|517
|2006.03.23 20:20
|sell
|259
|0.10
|1.1955
|1.2320
|1.1920
|518
|2006.03.23 21:47
|sell
|260
|0.10
|1.1974
|1.2321
|1.1939
|519
|2006.03.24 16:01
|sell
|261
|0.20
|1.1992
|1.2321
|1.1957
|520
|2006.03.24 16:07
|sell
|262
|0.30
|1.2013
|1.2324
|1.1978
|521
|2006.03.24 17:30
|sell
|263
|0.50
|1.2032
|1.2325
|1.1997
|522
|2006.03.27 05:24
|sell
|264
|0.80
|1.2050
|1.2325
|1.2015
|523
|2006.03.27 18:07
|t/p
|264
|0.80
|1.2015
|1.2325
|1.2015
|280.00
|18640.08
|524
|2006.03.27 18:07
|close
|263
|0.50
|1.2014
|1.2325
|1.1997
|93.60
|18733.68
|525
|2006.03.27 18:07
|close
|262
|0.30
|1.2016
|1.2324
|1.1978
|-6.84
|18726.84
|526
|2006.03.27 18:08
|close
|261
|0.20
|1.2015
|1.2321
|1.1957
|-44.56
|18682.28
|527
|2006.03.27 18:08
|close
|260
|0.10
|1.2014
|1.2321
|1.1939
|-38.56
|18643.72
|528
|2006.03.27 18:08
|close
|259
|0.10
|1.2020
|1.2320
|1.1920
|-63.56
|18580.16
|529
|2006.03.27 18:08
|sell
|265
|0.10
|1.2016
|1.2381
|1.1981
|530
|2006.03.28 10:01
|sell
|266
|0.10
|1.2035
|1.2382
|1.2000
|531
|2006.03.28 10:02
|sell
|267
|0.20
|1.2053
|1.2382
|1.2018
|532
|2006.03.28 10:21
|sell
|268
|0.30
|1.2071
|1.2382
|1.2036
|533
|2006.03.28 14:05
|sell
|269
|0.50
|1.2091
|1.2384
|1.2056
|534
|2006.03.28 15:48
|sell
|270
|0.80
|1.2110
|1.2385
|1.2075
|535
|2006.03.28 17:02
|t/p
|270
|0.80
|1.2075
|1.2385
|1.2075
|280.00
|18860.16
|536
|2006.03.28 17:02
|close
|269
|0.50
|1.2075
|1.2384
|1.2056
|80.00
|18940.16
|537
|2006.03.28 17:02
|close
|268
|0.30
|1.2076
|1.2382
|1.2036
|-15.00
|18925.16
|538
|2006.03.28 17:02
|close
|267
|0.20
|1.2077
|1.2382
|1.2018
|-48.00
|18877.16
|539
|2006.03.28 17:02
|close
|266
|0.10
|1.2078
|1.2382
|1.2000
|-43.00
|18834.16
|540
|2006.03.28 17:02
|close
|265
|0.10
|1.2080
|1.2381
|1.1981
|-63.28
|18770.88
|541
|2006.03.28 20:23
|sell
|271
|0.10
|1.2070
|1.2435
|1.2035
|542
|2006.03.28 21:22
|t/p
|271
|0.10
|1.2035
|1.2435
|1.2035
|35.00
|18805.88
|543
|2006.03.28 21:22
|sell
|272
|0.10
|1.2032
|1.2397
|1.1997
|544
|2006.03.29 02:48
|t/p
|272
|0.10
|1.1997
|1.2397
|1.1997
|35.72
|18841.60
|545
|2006.03.29 02:48
|sell
|273
|0.10
|1.1994
|1.2359
|1.1959
|546
|2006.03.29 07:25
|sell
|274
|0.10
|1.2012
|1.2359
|1.1977
|547
|2006.03.29 18:21
|sell
|275
|0.20
|1.2032
|1.2361
|1.1997
|548
|2006.03.29 20:15
|sell
|276
|0.30
|1.2050
|1.2361
|1.2015
|549
|2006.03.30 06:13
|sell
|277
|0.50
|1.2068
|1.2361
|1.2033
|550
|2006.03.30 13:23
|sell
|278
|0.80
|1.2088
|1.2363
|1.2053
|551
|2006.03.30 16:31
|sell
|279
|1.30
|1.2110
|1.2367
|1.2075
|552
|2006.03.30 16:32
|sell
|280
|2.10
|1.2129
|1.2368
|1.2094
|553
|2006.03.30 16:39
|sell
|281
|3.40
|1.2149
|1.2370
|1.2114
|554
|2006.03.31 10:51
|t/p
|281
|3.40
|1.2114
|1.2370
|1.2114
|1214.48
|20056.08
|555
|2006.03.31 10:51
|close
|280
|2.10
|1.2114
|1.2368
|1.2094
|330.12
|20386.20
|556
|2006.03.31 10:51
|close
|279
|1.30
|1.2116
|1.2367
|1.2075
|-68.64
|20317.56
|557
|2006.03.31 10:51
|close
|278
|0.80
|1.2115
|1.2363
|1.2053
|-210.24
|20107.32
|558
|2006.03.31 10:52
|close
|277
|0.50
|1.2116
|1.2361
|1.2033
|-236.40
|19870.92
|559
|2006.03.31 10:52
|close
|276
|0.30
|1.2113
|1.2361
|1.2015
|-180.36
|19690.56
|560
|2006.03.31 10:52
|close
|275
|0.20
|1.2114
|1.2361
|1.1997
|-158.24
|19532.32
|561
|2006.03.31 10:52
|close
|274
|0.10
|1.2112
|1.2359
|1.1977
|-97.12
|19435.20
|562
|2006.03.31 10:52
|close
|273
|0.10
|1.2117
|1.2359
|1.1959
|-120.12
|19315.08
|563
|2006.03.31 12:00
|sell
|282
|0.10
|1.2111
|1.2476
|1.2076
|564
|2006.03.31 15:34
|sell
|283
|0.10
|1.2131
|1.2478
|1.2096
|565
|2006.03.31 15:49
|t/p
|283
|0.10
|1.2096
|1.2478
|1.2096
|35.00
|19350.08
|566
|2006.03.31 15:49
|close
|282
|0.10
|1.2096
|1.2476
|1.2076
|15.00
|19365.08
|567
|2006.03.31 15:49
|buy
|284
|0.10
|1.2097
|1.1732
|1.2132
|568
|2006.03.31 18:36
|t/p
|284
|0.10
|1.2132
|1.1732
|1.2132
|35.00
|19400.08
|569
|2006.03.31 18:36
|buy
|285
|0.10
|1.2137
|1.1772
|1.2172
|570
|2006.03.31 19:51
|buy
|286
|0.10
|1.2119
|1.1772
|1.2154
|571
|2006.04.03 02:32
|buy
|287
|0.20
|1.2101
|1.1772
|1.2136
|572
|2006.04.03 05:02
|buy
|288
|0.30
|1.2080
|1.1769
|1.2115
|573
|2006.04.03 06:35
|buy
|289
|0.50
|1.2062
|1.1769
|1.2097
|574
|2006.04.03 06:44
|buy
|290
|0.80
|1.2043
|1.1768
|1.2078
|575
|2006.04.03 16:01
|t/p
|290
|0.80
|1.2078
|1.1768
|1.2078
|280.00
|19680.08
|576
|2006.04.03 16:01
|close
|289
|0.50
|1.2078
|1.1769
|1.2097
|80.00
|19760.08
|577
|2006.04.03 16:01
|close
|288
|0.30
|1.2075
|1.1769
|1.2115
|-15.00
|19745.08
|578
|2006.04.03 16:01
|close
|287
|0.20
|1.2076
|1.1772
|1.2136
|-50.00
|19695.08
|579
|2006.04.03 16:01
|close
|286
|0.10
|1.2077
|1.1772
|1.2154
|-42.96
|19652.12
|580
|2006.04.03 16:01
|close
|285
|0.10
|1.2072
|1.1772
|1.2172
|-65.96
|19586.16
|581
|2006.04.03 16:02
|buy
|291
|0.10
|1.2071
|1.1706
|1.2106
|582
|2006.04.03 16:42
|t/p
|291
|0.10
|1.2106
|1.1706
|1.2106
|35.00
|19621.16
|583
|2006.04.03 16:42
|buy
|292
|0.10
|1.2110
|1.1745
|1.2145
|584
|2006.04.03 20:24
|t/p
|292
|0.10
|1.2145
|1.1745
|1.2145
|35.00
|19656.16
|585
|2006.04.03 20:24
|buy
|293
|0.10
|1.2149
|1.1784
|1.2184
|586
|2006.04.04 02:57
|buy
|294
|0.10
|1.2130
|1.1783
|1.2165
|587
|2006.04.04 10:00
|t/p
|294
|0.10
|1.2165
|1.1783
|1.2165
|35.00
|19691.16
|588
|2006.04.04 10:00
|close
|293
|0.10
|1.2165
|1.1784
|1.2184
|15.04
|19706.20
|589
|2006.04.04 10:00
|buy
|295
|0.10
|1.2166
|1.1801
|1.2201
|590
|2006.04.04 14:05
|t/p
|295
|0.10
|1.2201
|1.1801
|1.2201
|35.00
|19741.20
|591
|2006.04.04 14:05
|buy
|296
|0.10
|1.2207
|1.1842
|1.2242
|592
|2006.04.04 14:22
|t/p
|296
|0.10
|1.2242
|1.1842
|1.2242
|35.00
|19776.20
|593
|2006.04.04 14:22
|buy
|297
|0.10
|1.2248
|1.1883
|1.2283
|594
|2006.04.05 06:52
|t/p
|297
|0.10
|1.2283
|1.1883
|1.2283
|34.04
|19810.24
|595
|2006.04.05 06:52
|buy
|298
|0.10
|1.2287
|1.1922
|1.2322
|596
|2006.04.05 08:00
|buy
|299
|0.10
|1.2269
|1.1922
|1.2304
|597
|2006.04.05 11:37
|buy
|300
|0.20
|1.2250
|1.1921
|1.2285
|598
|2006.04.05 14:32
|t/p
|300
|0.20
|1.2285
|1.1921
|1.2285
|70.00
|19880.24
|599
|2006.04.05 14:32
|close
|299
|0.10
|1.2285
|1.1922
|1.2304
|16.00
|19896.24
|600
|2006.04.05 14:32
|close
|298
|0.10
|1.2284
|1.1922
|1.2322
|-3.00
|19893.24
|601
|2006.04.05 14:33
|buy
|301
|0.10
|1.2286
|1.1921
|1.2321
|602
|2006.04.05 16:29
|buy
|302
|0.10
|1.2268
|1.1921
|1.2303
|603
|2006.04.05 20:24
|t/p
|302
|0.10
|1.2303
|1.1921
|1.2303
|35.00
|19928.24
|604
|2006.04.05 20:24
|close
|301
|0.10
|1.2304
|1.1921
|1.2321
|18.00
|19946.24
|605
|2006.04.05 20:24
|buy
|303
|0.10
|1.2306
|1.1941
|1.2341
|606
|2006.04.06 00:31
|buy
|304
|0.10
|1.2287
|1.1940
|1.2322
|607
|2006.04.06 10:59
|t/p
|304
|0.10
|1.2322
|1.1940
|1.2322
|35.00
|19981.24
|608
|2006.04.06 10:59
|close
|303
|0.10
|1.2323
|1.1941
|1.2341
|14.12
|19995.36
|609
|2006.04.06 10:59
|buy
|305
|0.10
|1.2329
|1.1964
|1.2364
|610
|2006.04.06 12:29
|buy
|306
|0.10
|1.2309
|1.1962
|1.2344
|611
|2006.04.06 14:38
|buy
|307
|0.20
|1.2288
|1.1959
|1.2323
|612
|2006.04.06 14:47
|buy
|308
|0.30
|1.2267
|1.1956
|1.2302
|613
|2006.04.06 14:48
|buy
|309
|0.50
|1.2244
|1.1951
|1.2279
|614
|2006.04.06 14:52
|buy
|310
|0.80
|1.2223
|1.1948
|1.2258
|615
|2006.04.06 16:02
|buy
|311
|1.30
|1.2203
|1.1946
|1.2238
|616
|2006.04.06 16:31
|t/p
|311
|1.30
|1.2238
|1.1946
|1.2238
|455.00
|20450.36
|617
|2006.04.06 16:31
|close
|310
|0.80
|1.2240
|1.1948
|1.2258
|136.00
|20586.36
|618
|2006.04.06 16:31
|close
|309
|0.50
|1.2239
|1.1951
|1.2279
|-25.00
|20561.36
|619
|2006.04.06 16:31
|close
|308
|0.30
|1.2241
|1.1956
|1.2302
|-78.00
|20483.36
|620
|2006.04.06 16:31
|close
|307
|0.20
|1.2237
|1.1959
|1.2323
|-102.00
|20381.36
|621
|2006.04.06 16:31
|close
|306
|0.10
|1.2238
|1.1962
|1.2344
|-71.00
|20310.36
|622
|2006.04.06 16:31
|close
|305
|0.10
|1.2235
|1.1964
|1.2364
|-94.00
|20216.36
|623
|2006.04.06 16:31
|sell
|312
|0.10
|1.2236
|1.2601
|1.2201
|624
|2006.04.07 01:53
|t/p
|312
|0.10
|1.2201
|1.2601
|1.2201
|35.72
|20252.08
|625
|2006.04.07 01:53
|sell
|313
|0.10
|1.2198
|1.2563
|1.2163
|626
|2006.04.07 14:32
|sell
|314
|0.10
|1.2216
|1.2563
|1.2181
|627
|2006.04.07 15:13
|t/p
|314
|0.10
|1.2181
|1.2563
|1.2181
|35.00
|20287.08
|628
|2006.04.07 15:13
|close
|313
|0.10
|1.2181
|1.2563
|1.2163
|17.00
|20304.08
|629
|2006.04.07 15:16
|buy
|315
|0.10
|1.2192
|1.1827
|1.2227
|630
|2006.04.07 15:21
|buy
|316
|0.10
|1.2174
|1.1827
|1.2209
|631
|2006.04.07 15:22
|buy
|317
|0.20
|1.2156
|1.1827
|1.2191
|632
|2006.04.07 16:06
|buy
|318
|0.30
|1.2135
|1.1824
|1.2170
|633
|2006.04.07 16:30
|buy
|319
|0.50
|1.2115
|1.1822
|1.2150
|634
|2006.04.07 21:05
|buy
|320
|0.80
|1.2094
|1.1819
|1.2129
|635
|2006.04.10 09:49
|t/p
|320
|0.80
|1.2129
|1.1819
|1.2129
|272.32
|20576.40
|636
|2006.04.10 09:49
|close
|319
|0.50
|1.2129
|1.1822
|1.2150
|65.20
|20641.60
|637
|2006.04.10 09:49
|close
|318
|0.30
|1.2127
|1.1824
|1.2170
|-26.88
|20614.72
|638
|2006.04.10 09:49
|close
|317
|0.20
|1.2128
|1.1827
|1.2191
|-57.92
|20556.80
|639
|2006.04.10 09:50
|close
|316
|0.10
|1.2129
|1.1827
|1.2209
|-45.96
|20510.84
|640
|2006.04.10 09:50
|close
|315
|0.10
|1.2131
|1.1827
|1.2227
|-61.96
|20448.88
|641
|2006.04.10 09:50
|sell
|321
|0.10
|1.2130
|1.2495
|1.2095
|642
|2006.04.10 17:21
|t/p
|321
|0.10
|1.2095
|1.2495
|1.2095
|35.00
|20483.88
|643
|2006.04.10 17:21
|sell
|322
|0.10
|1.2092
|1.2457
|1.2057
|644
|2006.04.10 22:05
|sell
|323
|0.10
|1.2111
|1.2458
|1.2076
|645
|2006.04.11 07:35
|sell
|324
|0.20
|1.2129
|1.2458
|1.2094
|646
|2006.04.11 21:51
|sell
|325
|0.30
|1.2149
|1.2460
|1.2114
|647
|2006.04.12 02:23
|sell
|326
|0.50
|1.2168
|1.2461
|1.2133
|648
|2006.04.12 14:03
|t/p
|326
|0.50
|1.2133
|1.2461
|1.2133
|175.00
|20658.88
|649
|2006.04.12 14:03
|close
|325
|0.30
|1.2133
|1.2460
|1.2114
|50.16
|20709.04
|650
|2006.04.12 14:03
|close
|324
|0.20
|1.2132
|1.2458
|1.2094
|-4.56
|20704.48
|651
|2006.04.12 14:03
|close
|323
|0.10
|1.2135
|1.2458
|1.2076
|-22.56
|20681.92
|652
|2006.04.12 14:03
|close
|322
|0.10
|1.2137
|1.2457
|1.2057
|-43.56
|20638.36
|653
|2006.04.12 14:03
|sell
|327
|0.10
|1.2133
|1.2498
|1.2098
|654
|2006.04.12 14:35
|t/p
|327
|0.10
|1.2098
|1.2498
|1.2098
|35.00
|20673.36
|655
|2006.04.12 14:35
|sell
|328
|0.10
|1.2095
|1.2460
|1.2060
|656
|2006.04.12 15:44
|sell
|329
|0.10
|1.2113
|1.2460
|1.2078
|657
|2006.04.12 16:13
|sell
|330
|0.20
|1.2132
|1.2461
|1.2097
|658
|2006.04.12 19:15
|t/p
|330
|0.20
|1.2097
|1.2461
|1.2097
|70.00
|20743.36
|659
|2006.04.12 19:15
|close
|329
|0.10
|1.2097
|1.2460
|1.2078
|16.00
|20759.36
|660
|2006.04.12 19:15
|close
|328
|0.10
|1.2099
|1.2460
|1.2060
|-4.00
|20755.36
|661
|2006.04.12 19:15
|buy
|331
|0.10
|1.2101
|1.1736
|1.2136
|662
|2006.04.13 14:58
|buy
|332
|0.10
|1.2083
|1.1736
|1.2118
|663
|2006.04.13 19:48
|t/p
|332
|0.10
|1.2118
|1.1736
|1.2118
|35.00
|20790.36
|664
|2006.04.13 19:48
|close
|331
|0.10
|1.2119
|1.1736
|1.2136
|15.12
|20805.48
|665
|2006.04.13 19:48
|buy
|333
|0.10
|1.2119
|1.1754
|1.2154
|666
|2006.04.14 09:24
|buy
|334
|0.10
|1.2101
|1.1754
|1.2136
|667
|2006.04.17 01:27
|t/p
|334
|0.10
|1.2136
|1.1754
|1.2136
|34.04
|20839.52
|668
|2006.04.17 01:27
|close
|333
|0.10
|1.2136
|1.1754
|1.2154
|15.08
|20854.60
|669
|2006.04.17 01:27
|buy
|335
|0.10
|1.2137
|1.1772
|1.2172
|670
|2006.04.17 02:30
|t/p
|335
|0.10
|1.2172
|1.1772
|1.2172
|35.00
|20889.60
|671
|2006.04.17 02:30
|buy
|336
|0.10
|1.2175
|1.1810
|1.2210
|672
|2006.04.17 13:42
|t/p
|336
|0.10
|1.2210
|1.1810
|1.2210
|35.00
|20924.60
|673
|2006.04.17 13:42
|buy
|337
|0.10
|1.2215
|1.1850
|1.2250
|674
|2006.04.17 14:22
|t/p
|337
|0.10
|1.2250
|1.1850
|1.2250
|35.00
|20959.60
|675
|2006.04.17 14:22
|buy
|338
|0.10
|1.2255
|1.1890
|1.2290
|676
|2006.04.17 15:01
|buy
|339
|0.10
|1.2237
|1.1890
|1.2272
|677
|2006.04.17 15:04
|buy
|340
|0.20
|1.2219
|1.1890
|1.2254
|678
|2006.04.17 16:32
|t/p
|340
|0.20
|1.2254
|1.1890
|1.2254
|70.00
|21029.60
|679
|2006.04.17 16:32
|close
|339
|0.10
|1.2254
|1.1890
|1.2272
|17.00
|21046.60
|680
|2006.04.17 16:32
|close
|338
|0.10
|1.2253
|1.1890
|1.2290
|-2.00
|21044.60
|681
|2006.04.17 16:52
|buy
|341
|0.10
|1.2290
|1.1925
|1.2325
|682
|2006.04.17 17:29
|buy
|342
|0.10
|1.2270
|1.1923
|1.2305
|683
|2006.04.17 22:18
|buy
|343
|0.20
|1.2251
|1.1922
|1.2286
|684
|2006.04.18 10:01
|buy
|344
|0.30
|1.2233
|1.1922
|1.2268
|685
|2006.04.18 11:30
|t/p
|344
|0.30
|1.2268
|1.1922
|1.2268
|105.00
|21149.60
|686
|2006.04.18 11:30
|close
|343
|0.20
|1.2269
|1.1922
|1.2286
|34.08
|21183.68
|687
|2006.04.18 11:30
|close
|342
|0.10
|1.2267
|1.1923
|1.2305
|-3.96
|21179.72
|688
|2006.04.18 11:30
|close
|341
|0.10
|1.2265
|1.1925
|1.2325
|-25.96
|21153.76
|689
|2006.04.18 11:30
|buy
|345
|0.10
|1.2267
|1.1902
|1.2302
|690
|2006.04.18 15:01
|t/p
|345
|0.10
|1.2302
|1.1902
|1.2302
|35.00
|21188.76
|691
|2006.04.18 15:01
|buy
|346
|0.10
|1.2306
|1.1941
|1.2341
|692
|2006.04.18 15:09
|buy
|347
|0.10
|1.2288
|1.1941
|1.2323
|693
|2006.04.18 17:26
|buy
|348
|0.20
|1.2270
|1.1941
|1.2305
|694
|2006.04.18 20:02
|t/p
|348
|0.20
|1.2305
|1.1941
|1.2305
|70.00
|21258.76
|695
|2006.04.18 20:02
|close
|347
|0.10
|1.2305
|1.1941
|1.2323
|17.00
|21275.76
|696
|2006.04.18 20:02
|close
|346
|0.10
|1.2303
|1.1941
|1.2341
|-3.00
|21272.76
|697
|2006.04.18 20:02
|buy
|349
|0.10
|1.2307
|1.1942
|1.2342
|698
|2006.04.18 22:51
|t/p
|349
|0.10
|1.2342
|1.1942
|1.2342
|35.00
|21307.76
|699
|2006.04.18 22:51
|buy
|350
|0.10
|1.2350
|1.1985
|1.2385
|700
|2006.04.19 14:31
|buy
|351
|0.10
|1.2331
|1.1984
|1.2366
|701
|2006.04.19 14:36
|buy
|352
|0.20
|1.2312
|1.1983
|1.2347
|702
|2006.04.19 15:23
|buy
|353
|0.30
|1.2293
|1.1982
|1.2328
|703
|2006.04.19 16:05
|t/p
|353
|0.30
|1.2328
|1.1982
|1.2328
|105.00
|21412.76
|704
|2006.04.19 16:05
|close
|352
|0.20
|1.2330
|1.1983
|1.2347
|36.00
|21448.76
|705
|2006.04.19 16:05
|close
|351
|0.10
|1.2329
|1.1984
|1.2366
|-2.00
|21446.76
|706
|2006.04.19 16:05
|close
|350
|0.10
|1.2334
|1.1985
|1.2385
|-16.96
|21429.80
|707
|2006.04.19 16:05
|buy
|354
|0.10
|1.2334
|1.1969
|1.2369
|708
|2006.04.19 18:22
|t/p
|354
|0.10
|1.2369
|1.1969
|1.2369
|35.00
|21464.80
|709
|2006.04.19 18:22
|buy
|355
|0.10
|1.2375
|1.2010
|1.2410
|710
|2006.04.20 02:26
|buy
|356
|0.10
|1.2356
|1.2009
|1.2391
|711
|2006.04.20 08:53
|buy
|357
|0.20
|1.2336
|1.2007
|1.2371
|712
|2006.04.20 13:09
|buy
|358
|0.30
|1.2318
|1.2007
|1.2353
|713
|2006.04.20 16:50
|buy
|359
|0.50
|1.2300
|1.2007
|1.2335
|714
|2006.04.21 01:51
|buy
|360
|0.80
|1.2281
|1.2006
|1.2316
|715
|2006.04.21 04:42
|t/p
|360
|0.80
|1.2316
|1.2006
|1.2316
|280.00
|21744.80
|716
|2006.04.21 04:42
|close
|359
|0.50
|1.2316
|1.2007
|1.2335
|75.20
|21820.00
|717
|2006.04.21 04:42
|close
|358
|0.30
|1.2314
|1.2007
|1.2353
|-14.88
|21805.12
|718
|2006.04.21 04:43
|close
|357
|0.20
|1.2315
|1.2007
|1.2371
|-43.92
|21761.20
|719
|2006.04.21 04:43
|close
|356
|0.10
|1.2318
|1.2009
|1.2391
|-38.96
|21722.24
|720
|2006.04.21 04:43
|close
|355
|0.10
|1.2319
|1.2010
|1.2410
|-59.84
|21662.40
|721
|2006.04.21 04:43
|buy
|361
|0.10
|1.2318
|1.1953
|1.2353
|722
|2006.04.21 08:09
|buy
|362
|0.10
|1.2300
|1.1953
|1.2335
|723
|2006.04.21 08:41
|buy
|363
|0.20
|1.2281
|1.1952
|1.2316
|724
|2006.04.21 10:04
|t/p
|363
|0.20
|1.2316
|1.1952
|1.2316
|70.00
|21732.40
|725
|2006.04.21 10:04
|close
|362
|0.10
|1.2317
|1.1953
|1.2335
|17.00
|21749.40
|726
|2006.04.21 10:04
|close
|361
|0.10
|1.2314
|1.1953
|1.2353
|-4.00
|21745.40
|727
|2006.04.21 10:05
|buy
|364
|0.10
|1.2313
|1.1948
|1.2348
|728
|2006.04.21 10:09
|t/p
|364
|0.10
|1.2348
|1.1948
|1.2348
|35.00
|21780.40
|729
|2006.04.21 10:09
|buy
|365
|0.10
|1.2353
|1.1988
|1.2388
|730
|2006.04.21 10:10
|buy
|366
|0.10
|1.2335
|1.1988
|1.2370
|731
|2006.04.21 10:19
|buy
|367
|0.20
|1.2314
|1.1985
|1.2349
|732
|2006.04.21 16:39
|t/p
|367
|0.20
|1.2349
|1.1985
|1.2349
|70.00
|21850.40
|733
|2006.04.21 16:39
|close
|366
|0.10
|1.2349
|1.1988
|1.2370
|14.00
|21864.40
|734
|2006.04.21 16:39
|close
|365
|0.10
|1.2348
|1.1988
|1.2388
|-5.00
|21859.40
|735
|2006.04.21 16:39
|buy
|368
|0.10
|1.2349
|1.1984
|1.2384
|736
|2006.04.21 19:02
|buy
|369
|0.10
|1.2330
|1.1983
|1.2365
|737
|2006.04.24 00:00
|t/p
|369
|0.10
|1.2365
|1.1983
|1.2365
|34.04
|21893.44
|738
|2006.04.24 00:00
|close
|368
|0.10
|1.2371
|1.1984
|1.2384
|21.04
|21914.48
|739
|2006.04.24 00:00
|buy
|370
|0.10
|1.2376
|1.2011
|1.2411
|740
|2006.04.24 02:32
|buy
|371
|0.10
|1.2356
|1.2009
|1.2391
|741
|2006.04.24 08:48
|t/p
|371
|0.10
|1.2391
|1.2009
|1.2391
|35.00
|21949.48
|742
|2006.04.24 08:48
|close
|370
|0.10
|1.2391
|1.2011
|1.2411
|15.00
|21964.48
|743
|2006.04.24 08:48
|buy
|372
|0.10
|1.2395
|1.2030
|1.2430
|744
|2006.04.24 09:14
|buy
|373
|0.10
|1.2377
|1.2030
|1.2412
|745
|2006.04.24 09:44
|t/p
|373
|0.10
|1.2412
|1.2030
|1.2412
|35.00
|21999.48
|746
|2006.04.24 09:44
|close
|372
|0.10
|1.2412
|1.2030
|1.2430
|17.00
|22016.48
|747
|2006.04.24 09:44
|buy
|374
|0.10
|1.2410
|1.2045
|1.2445
|748
|2006.04.24 09:55
|buy
|375
|0.10
|1.2391
|1.2044
|1.2426
|749
|2006.04.24 11:30
|buy
|376
|0.20
|1.2372
|1.2043
|1.2407
|750
|2006.04.24 15:41
|buy
|377
|0.30
|1.2353
|1.2042
|1.2388
|751
|2006.04.24 18:17
|t/p
|377
|0.30
|1.2388
|1.2042
|1.2388
|105.00
|22121.48
|752
|2006.04.24 18:17
|close
|376
|0.20
|1.2391
|1.2043
|1.2407
|38.00
|22159.48
|753
|2006.04.24 18:17
|close
|375
|0.10
|1.2393
|1.2044
|1.2426
|2.00
|22161.48
|754
|2006.04.24 18:17
|close
|374
|0.10
|1.2391
|1.2045
|1.2445
|-19.00
|22142.48
|755
|2006.04.24 18:18
|buy
|378
|0.10
|1.2395
|1.2030
|1.2430
|756
|2006.04.25 02:13
|buy
|379
|0.10
|1.2377
|1.2030
|1.2412
|757
|2006.04.25 10:03
|t/p
|379
|0.10
|1.2412
|1.2030
|1.2412
|35.00
|22177.48
|758
|2006.04.25 10:03
|close
|378
|0.10
|1.2412
|1.2030
|1.2430
|16.04
|22193.52
|759
|2006.04.25 10:03
|buy
|380
|0.10
|1.2413
|1.2048
|1.2448
|760
|2006.04.25 10:12
|buy
|381
|0.10
|1.2395
|1.2048
|1.2430
|761
|2006.04.25 14:10
|t/p
|381
|0.10
|1.2430
|1.2048
|1.2430
|35.00
|22228.52
|762
|2006.04.25 14:10
|close
|380
|0.10
|1.2430
|1.2048
|1.2448
|17.00
|22245.52
|763
|2006.04.25 14:10
|buy
|382
|0.10
|1.2430
|1.2065
|1.2465
|764
|2006.04.25 16:01
|buy
|383
|0.10
|1.2408
|1.2061
|1.2443
|765
|2006.04.25 16:01
|buy
|384
|0.20
|1.2390
|1.2061
|1.2425
|766
|2006.04.25 16:23
|buy
|385
|0.30
|1.2369
|1.2058
|1.2404
|767
|2006.04.25 16:50
|t/p
|385
|0.30
|1.2404
|1.2058
|1.2404
|105.00
|22350.52
|768
|2006.04.25 16:50
|close
|384
|0.20
|1.2406
|1.2061
|1.2425
|32.00
|22382.52
|769
|2006.04.25 16:50
|close
|383
|0.10
|1.2403
|1.2061
|1.2443
|-5.00
|22377.52
|770
|2006.04.25 16:50
|close
|382
|0.10
|1.2406
|1.2065
|1.2465
|-24.00
|22353.52
|771
|2006.04.25 16:51
|sell
|386
|0.10
|1.2405
|1.2770
|1.2370
|772
|2006.04.25 17:15
|sell
|387
|0.10
|1.2424
|1.2771
|1.2389
|773
|2006.04.26 14:45
|t/p
|387
|0.10
|1.2389
|1.2771
|1.2389
|35.72
|22389.24
|774
|2006.04.26 14:45
|close
|386
|0.10
|1.2388
|1.2770
|1.2370
|17.72
|22406.96
|775
|2006.04.26 14:45
|buy
|388
|0.10
|1.2390
|1.2025
|1.2425
|776
|2006.04.26 15:00
|t/p
|388
|0.10
|1.2425
|1.2025
|1.2425
|35.00
|22441.96
|777
|2006.04.26 15:00
|buy
|389
|0.10
|1.2428
|1.2063
|1.2463
|778
|2006.04.26 18:00
|t/p
|389
|0.10
|1.2463
|1.2063
|1.2463
|35.00
|22476.96
|779
|2006.04.26 18:00
|buy
|390
|0.10
|1.2467
|1.2102
|1.2502
|780
|2006.04.26 19:28
|buy
|391
|0.10
|1.2449
|1.2102
|1.2484
|781
|2006.04.27 11:40
|buy
|392
|0.20
|1.2431
|1.2102
|1.2466
|782
|2006.04.27 13:47
|buy
|393
|0.30
|1.2412
|1.2101
|1.2447
|783
|2006.04.27 16:01
|t/p
|393
|0.30
|1.2447
|1.2101
|1.2447
|105.00
|22581.96
|784
|2006.04.27 16:01
|close
|392
|0.20
|1.2451
|1.2102
|1.2466
|40.00
|22621.96
|785
|2006.04.27 16:01
|close
|391
|0.10
|1.2450
|1.2102
|1.2484
|-1.88
|22620.08
|786
|2006.04.27 16:01
|close
|390
|0.10
|1.2449
|1.2102
|1.2502
|-20.88
|22599.20
|787
|2006.04.27 16:01
|buy
|394
|0.10
|1.2450
|1.2085
|1.2485
|788
|2006.04.27 16:02
|t/p
|394
|0.10
|1.2485
|1.2085
|1.2485
|35.00
|22634.20
|789
|2006.04.27 16:02
|buy
|395
|0.10
|1.2488
|1.2123
|1.2523
|790
|2006.04.27 16:02
|buy
|396
|0.10
|1.2470
|1.2123
|1.2505
|791
|2006.04.27 16:27
|t/p
|396
|0.10
|1.2505
|1.2123
|1.2505
|35.00
|22669.20
|792
|2006.04.27 16:27
|close
|395
|0.10
|1.2506
|1.2123
|1.2523
|18.00
|22687.20
|793
|2006.04.27 16:27
|buy
|397
|0.10
|1.2507
|1.2142
|1.2542
|794
|2006.04.27 16:47
|t/p
|397
|0.10
|1.2542
|1.2142
|1.2542
|35.00
|22722.20
|795
|2006.04.27 16:47
|buy
|398
|0.10
|1.2546
|1.2181
|1.2581
|796
|2006.04.27 17:16
|buy
|399
|0.10
|1.2528
|1.2181
|1.2563
|797
|2006.04.27 17:53
|buy
|400
|0.20
|1.2505
|1.2176
|1.2540
|798
|2006.04.27 18:03
|t/p
|400
|0.20
|1.2540
|1.2176
|1.2540
|70.00
|22792.20
|799
|2006.04.27 18:03
|close
|399
|0.10
|1.2542
|1.2181
|1.2563
|14.00
|22806.20
|800
|2006.04.27 18:03
|close
|398
|0.10
|1.2540
|1.2181
|1.2581
|-6.00
|22800.20
|801
|2006.04.27 18:04
|buy
|401
|0.10
|1.2544
|1.2179
|1.2579
|802
|2006.04.28 00:12
|buy
|402
|0.10
|1.2526
|1.2179
|1.2561
|803
|2006.04.28 10:37
|t/p
|402
|0.10
|1.2561
|1.2179
|1.2561
|35.00
|22835.20
|804
|2006.04.28 10:37
|close
|401
|0.10
|1.2561
|1.2179
|1.2579
|16.04
|22851.24
|805
|2006.04.28 10:37
|buy
|403
|0.10
|1.2562
|1.2197
|1.2597
|806
|2006.04.28 12:16
|buy
|404
|0.10
|1.2544
|1.2197
|1.2579
|807
|2006.04.28 15:49
|t/p
|404
|0.10
|1.2579
|1.2197
|1.2579
|35.00
|22886.24
|808
|2006.04.28 15:49
|close
|403
|0.10
|1.2580
|1.2197
|1.2597
|18.00
|22904.24
|809
|2006.04.28 15:49
|buy
|405
|0.10
|1.2582
|1.2217
|1.2617
|810
|2006.04.28 17:06
|t/p
|405
|0.10
|1.2617
|1.2217
|1.2617
|35.00
|22939.24
|811
|2006.04.28 17:06
|buy
|406
|0.10
|1.2620
|1.2255
|1.2655
|812
|2006.05.01 14:55
|t/p
|406
|0.10
|1.2655
|1.2255
|1.2655
|34.04
|22973.28
|813
|2006.05.01 14:55
|buy
|407
|0.10
|1.2659
|1.2294
|1.2694
|814
|2006.05.01 16:12
|buy
|408
|0.10
|1.2641
|1.2294
|1.2676
|815
|2006.05.01 16:55
|buy
|409
|0.20
|1.2619
|1.2290
|1.2654
|816
|2006.05.01 17:43
|buy
|410
|0.30
|1.2601
|1.2290
|1.2636
|817
|2006.05.01 21:20
|buy
|411
|0.50
|1.2583
|1.2290
|1.2618
|818
|2006.05.01 21:43
|buy
|412
|0.80
|1.2565
|1.2290
|1.2600
|819
|2006.05.01 22:09
|t/p
|412
|0.80
|1.2600
|1.2290
|1.2600
|280.00
|23253.28
|820
|2006.05.01 22:09
|close
|411
|0.50
|1.2601
|1.2290
|1.2618
|90.00
|23343.28
|821
|2006.05.01 22:09
|close
|410
|0.30
|1.2599
|1.2290
|1.2636
|-6.00
|23337.28
|822
|2006.05.01 22:09
|close
|409
|0.20
|1.2600
|1.2290
|1.2654
|-38.00
|23299.28
|823
|2006.05.01 22:09
|close
|408
|0.10
|1.2597
|1.2294
|1.2676
|-44.00
|23255.28
|824
|2006.05.01 22:10
|close
|407
|0.10
|1.2596
|1.2294
|1.2694
|-63.00
|23192.28
|825
|2006.05.01 22:10
|sell
|413
|0.10
|1.2599
|1.2964
|1.2564
|826
|2006.05.02 00:07
|t/p
|413
|0.10
|1.2564
|1.2964
|1.2564
|35.72
|23228.00
|827
|2006.05.02 00:07
|sell
|414
|0.10
|1.2561
|1.2926
|1.2526
|828
|2006.05.02 00:38
|sell
|415
|0.10
|1.2580
|1.2927
|1.2545
|829
|2006.05.02 09:40
|sell
|416
|0.20
|1.2600
|1.2929
|1.2565
|830
|2006.05.02 10:41
|sell
|417
|0.30
|1.2620
|1.2931
|1.2585
|831
|2006.05.02 11:41
|sell
|418
|0.50
|1.2638
|1.2931
|1.2603
|832
|2006.05.02 12:07
|sell
|419
|0.80
|1.2656
|1.2931
|1.2621
|833
|2006.05.02 13:21
|t/p
|419
|0.80
|1.2621
|1.2931
|1.2621
|280.00
|23508.00
|834
|2006.05.02 13:21
|close
|418
|0.50
|1.2621
|1.2931
|1.2603
|85.00
|23593.00
|835
|2006.05.02 13:21
|close
|417
|0.30
|1.2622
|1.2931
|1.2585
|-6.00
|23587.00
|836
|2006.05.02 13:21
|close
|416
|0.20
|1.2623
|1.2929
|1.2565
|-46.00
|23541.00
|837
|2006.05.02 13:22
|close
|415
|0.10
|1.2624
|1.2927
|1.2545
|-44.00
|23497.00
|838
|2006.05.02 13:22
|close
|414
|0.10
|1.2623
|1.2926
|1.2526
|-62.00
|23435.00
|839
|2006.05.02 13:22
|sell
|420
|0.10
|1.2619
|1.2984
|1.2584
|840
|2006.05.02 13:52
|sell
|421
|0.10
|1.2637
|1.2984
|1.2602
|841
|2006.05.02 16:38
|sell
|422
|0.20
|1.2657
|1.2986
|1.2622
|842
|2006.05.02 18:25
|t/p
|422
|0.20
|1.2622
|1.2986
|1.2622
|70.00
|23505.00
|843
|2006.05.02 18:25
|close
|421
|0.10
|1.2619
|1.2984
|1.2602
|18.00
|23523.00
|844
|2006.05.02 18:25
|close
|420
|0.10
|1.2621
|1.2984
|1.2584
|-2.00
|23521.00
|845
|2006.05.02 18:26
|sell
|423
|0.10
|1.2620
|1.2985
|1.2585
|846
|2006.05.03 03:30
|sell
|424
|0.10
|1.2638
|1.2985
|1.2603
|847
|2006.05.03 08:29
|sell
|425
|0.20
|1.2656
|1.2985
|1.2621
|848
|2006.05.03 10:01
|t/p
|425
|0.20
|1.2621
|1.2985
|1.2621
|70.00
|23591.00
|849
|2006.05.03 10:01
|close
|424
|0.10
|1.2621
|1.2985
|1.2603
|17.00
|23608.00
|850
|2006.05.03 10:01
|close
|423
|0.10
|1.2623
|1.2985
|1.2585
|-2.28
|23605.72
|851
|2006.05.03 10:01
|sell
|426
|0.10
|1.2621
|1.2986
|1.2586
|852
|2006.05.03 10:40
|sell
|427
|0.10
|1.2639
|1.2986
|1.2604
|853
|2006.05.03 16:01
|t/p
|427
|0.10
|1.2604
|1.2986
|1.2604
|35.00
|23640.72
|854
|2006.05.03 16:01
|close
|426
|0.10
|1.2603
|1.2986
|1.2586
|18.00
|23658.72
|855
|2006.05.03 16:01
|sell
|428
|0.10
|1.2603
|1.2968
|1.2568
|856
|2006.05.03 16:26
|sell
|429
|0.10
|1.2621
|1.2968
|1.2586
|857
|2006.05.03 17:17
|sell
|430
|0.20
|1.2639
|1.2968
|1.2604
|858
|2006.05.03 18:11
|sell
|431
|0.30
|1.2659
|1.2970
|1.2624
|859
|2006.05.03 20:03
|t/p
|431
|0.30
|1.2624
|1.2970
|1.2624
|105.00
|23763.72
|860
|2006.05.03 20:03
|close
|430
|0.20
|1.2624
|1.2968
|1.2604
|30.00
|23793.72
|861
|2006.05.03 20:03
|close
|429
|0.10
|1.2625
|1.2968
|1.2586
|-4.00
|23789.72
|862
|2006.05.03 20:03
|close
|428
|0.10
|1.2627
|1.2968
|1.2568
|-24.00
|23765.72
|863
|2006.05.03 20:04
|buy
|432
|0.10
|1.2626
|1.2261
|1.2661
|864
|2006.05.04 08:28
|buy
|433
|0.10
|1.2605
|1.2258
|1.2640
|865
|2006.05.04 09:11
|buy
|434
|0.20
|1.2587
|1.2258
|1.2622
|866
|2006.05.04 14:34
|t/p
|434
|0.20
|1.2622
|1.2258
|1.2622
|70.00
|23835.72
|867
|2006.05.04 14:34
|close
|433
|0.10
|1.2623
|1.2258
|1.2640
|18.00
|23853.72
|868
|2006.05.04 14:34
|close
|432
|0.10
|1.2621
|1.2261
|1.2661
|-7.88
|23845.84
|869
|2006.05.04 14:34
|buy
|435
|0.10
|1.2632
|1.2267
|1.2667
|870
|2006.05.04 14:53
|buy
|436
|0.10
|1.2613
|1.2266
|1.2648
|871
|2006.05.04 14:57
|buy
|437
|0.20
|1.2594
|1.2265
|1.2629
|872
|2006.05.04 15:05
|t/p
|437
|0.20
|1.2629
|1.2265
|1.2629
|70.00
|23915.84
|873
|2006.05.04 15:05
|close
|436
|0.10
|1.2630
|1.2266
|1.2648
|17.00
|23932.84
|874
|2006.05.04 15:05
|close
|435
|0.10
|1.2629
|1.2267
|1.2667
|-3.00
|23929.84
|875
|2006.05.04 15:05
|buy
|438
|0.10
|1.2636
|1.2271
|1.2671
|876
|2006.05.04 16:19
|t/p
|438
|0.10
|1.2671
|1.2271
|1.2671
|35.00
|23964.84
|877
|2006.05.04 16:19
|buy
|439
|0.10
|1.2677
|1.2312
|1.2712
|878
|2006.05.04 20:11
|t/p
|439
|0.10
|1.2712
|1.2312
|1.2712
|35.00
|23999.84
|879
|2006.05.04 20:11
|buy
|440
|0.10
|1.2715
|1.2350
|1.2750
|880
|2006.05.04 22:44
|buy
|441
|0.10
|1.2697
|1.2350
|1.2732
|881
|2006.05.05 09:04
|buy
|442
|0.20
|1.2679
|1.2350
|1.2714
|882
|2006.05.05 14:31
|t/p
|442
|0.20
|1.2714
|1.2350
|1.2714
|70.00
|24069.84
|883
|2006.05.05 14:31
|close
|441
|0.10
|1.2717
|1.2350
|1.2732
|19.04
|24088.88
|884
|2006.05.05 14:31
|close
|440
|0.10
|1.2721
|1.2350
|1.2750
|5.04
|24093.92
|885
|2006.05.05 14:31
|buy
|443
|0.10
|1.2728
|1.2363
|1.2763
|886
|2006.05.05 14:32
|t/p
|443
|0.10
|1.2763
|1.2363
|1.2763
|35.00
|24128.92
|887
|2006.05.05 14:32
|buy
|444
|0.10
|1.2769
|1.2404
|1.2804
|888
|2006.05.05 14:33
|buy
|445
|0.10
|1.2750
|1.2403
|1.2785
|889
|2006.05.05 14:40
|buy
|446
|0.20
|1.2732
|1.2403
|1.2767
|890
|2006.05.08 10:25
|t/p
|446
|0.20
|1.2767
|1.2403
|1.2767
|68.08
|24197.00
|891
|2006.05.08 10:25
|close
|445
|0.10
|1.2767
|1.2403
|1.2785
|16.04
|24213.04
|892
|2006.05.08 10:25
|close
|444
|0.10
|1.2766
|1.2404
|1.2804
|-3.96
|24209.08
|893
|2006.05.08 10:26
|buy
|447
|0.10
|1.2767
|1.2402
|1.2802
|894
|2006.05.08 14:47
|buy
|448
|0.10
|1.2749
|1.2402
|1.2784
|895
|2006.05.08 15:37
|buy
|449
|0.20
|1.2731
|1.2402
|1.2766
|896
|2006.05.08 15:59
|buy
|450
|0.30
|1.2713
|1.2402
|1.2748
|897
|2006.05.09 02:17
|buy
|451
|0.50
|1.2694
|1.2401
|1.2729
|898
|2006.05.09 08:57
|buy
|452
|0.80
|1.2674
|1.2399
|1.2709
|899
|2006.05.09 13:24
|t/p
|452
|0.80
|1.2709
|1.2399
|1.2709
|280.00
|24489.08
|900
|2006.05.09 13:24
|close
|451
|0.50
|1.2709
|1.2401
|1.2729
|75.00
|24564.08
|901
|2006.05.09 13:24
|close
|450
|0.30
|1.2706
|1.2402
|1.2748
|-23.88
|24540.20
|902
|2006.05.09 13:24
|close
|449
|0.20
|1.2707
|1.2402
|1.2766
|-49.92
|24490.28
|903
|2006.05.09 13:24
|close
|448
|0.10
|1.2705
|1.2402
|1.2784
|-44.96
|24445.32
|904
|2006.05.09 13:24
|close
|447
|0.10
|1.2702
|1.2402
|1.2802
|-65.96
|24379.36
|905
|2006.05.09 13:24
|buy
|453
|0.10
|1.2706
|1.2341
|1.2741
|906
|2006.05.09 15:55
|t/p
|453
|0.10
|1.2741
|1.2341
|1.2741
|35.00
|24414.36
|907
|2006.05.09 15:55
|buy
|454
|0.10
|1.2744
|1.2379
|1.2779
|908
|2006.05.09 16:36
|t/p
|454
|0.10
|1.2779
|1.2379
|1.2779
|35.00
|24449.36
|909
|2006.05.09 16:36
|buy
|455
|0.10
|1.2784
|1.2419
|1.2819
|910
|2006.05.09 16:38
|buy
|456
|0.10
|1.2764
|1.2417
|1.2799
|911
|2006.05.09 18:00
|buy
|457
|0.20
|1.2746
|1.2417
|1.2781
|912
|2006.05.10 08:48
|t/p
|457
|0.20
|1.2781
|1.2417
|1.2781
|68.08
|24517.44
|913
|2006.05.10 08:48
|close
|456
|0.10
|1.2781
|1.2417
|1.2799
|16.04
|24533.48
|914
|2006.05.10 08:48
|close
|455
|0.10
|1.2779
|1.2419
|1.2819
|-5.96
|24527.52
|915
|2006.05.10 08:48
|buy
|458
|0.10
|1.2783
|1.2418
|1.2818
|916
|2006.05.10 20:18
|buy
|459
|0.10
|1.2765
|1.2418
|1.2800
|917
|2006.05.10 20:20
|t/p
|459
|0.10
|1.2800
|1.2418
|1.2800
|35.00
|24562.52
|918
|2006.05.10 20:20
|close
|458
|0.10
|1.2804
|1.2418
|1.2818
|21.00
|24583.52
|919
|2006.05.10 20:20
|sell
|460
|0.10
|1.2801
|1.3166
|1.2766
|920
|2006.05.10 20:24
|t/p
|460
|0.10
|1.2766
|1.3166
|1.2766
|35.00
|24618.52
|921
|2006.05.10 20:24
|sell
|461
|0.10
|1.2760
|1.3125
|1.2725
|922
|2006.05.10 20:27
|sell
|462
|0.10
|1.2779
|1.3126
|1.2744
|923
|2006.05.10 20:35
|sell
|463
|0.20
|1.2799
|1.3128
|1.2764
|924
|2006.05.10 20:43
|sell
|464
|0.30
|1.2818
|1.3129
|1.2783
|925
|2006.05.10 20:44
|sell
|465
|0.50
|1.2836
|1.3129
|1.2801
|926
|2006.05.10 22:02
|t/p
|465
|0.50
|1.2801
|1.3129
|1.2801
|175.00
|24793.52
|927
|2006.05.10 22:02
|close
|464
|0.30
|1.2798
|1.3129
|1.2783
|60.00
|24853.52
|928
|2006.05.10 22:02
|close
|463
|0.20
|1.2801
|1.3128
|1.2764
|-4.00
|24849.52
|929
|2006.05.10 22:02
|close
|462
|0.10
|1.2803
|1.3126
|1.2744
|-24.00
|24825.52
|930
|2006.05.10 22:02
|close
|461
|0.10
|1.2800
|1.3125
|1.2725
|-40.00
|24785.52
|931
|2006.05.10 22:02
|buy
|466
|0.10
|1.2804
|1.2439
|1.2839
|932
|2006.05.10 22:08
|buy
|467
|0.10
|1.2782
|1.2435
|1.2817
|933
|2006.05.11 01:33
|buy
|468
|0.20
|1.2763
|1.2434
|1.2798
|934
|2006.05.11 03:07
|buy
|469
|0.30
|1.2742
|1.2431
|1.2777
|935
|2006.05.11 03:20
|buy
|470
|0.50
|1.2724
|1.2431
|1.2759
|936
|2006.05.11 08:46
|t/p
|470
|0.50
|1.2759
|1.2431
|1.2759
|175.00
|24960.52
|937
|2006.05.11 08:46
|close
|469
|0.30
|1.2759
|1.2431
|1.2777
|51.00
|25011.52
|938
|2006.05.11 08:46
|close
|468
|0.20
|1.2753
|1.2434
|1.2798
|-20.00
|24991.52
|939
|2006.05.11 08:46
|close
|467
|0.10
|1.2754
|1.2435
|1.2817
|-30.88
|24960.64
|940
|2006.05.11 08:46
|close
|466
|0.10
|1.2748
|1.2439
|1.2839
|-58.88
|24901.76
|941
|2006.05.11 08:46
|buy
|471
|0.10
|1.2753
|1.2388
|1.2788
|942
|2006.05.11 08:56
|buy
|472
|0.10
|1.2734
|1.2387
|1.2769
|943
|2006.05.11 09:25
|buy
|473
|0.20
|1.2715
|1.2386
|1.2750
|944
|2006.05.11 09:53
|buy
|474
|0.30
|1.2694
|1.2383
|1.2729
|945
|2006.05.11 10:31
|t/p
|474
|0.30
|1.2729
|1.2383
|1.2729
|105.00
|25006.76
|946
|2006.05.11 10:31
|close
|473
|0.20
|1.2729
|1.2386
|1.2750
|28.00
|25034.76
|947
|2006.05.11 10:32
|close
|472
|0.10
|1.2727
|1.2387
|1.2769
|-7.00
|25027.76
|948
|2006.05.11 10:32
|close
|471
|0.10
|1.2728
|1.2388
|1.2788
|-25.00
|25002.76
|949
|2006.05.11 10:32
|buy
|475
|0.10
|1.2729
|1.2364
|1.2764
|950
|2006.05.11 10:51
|buy
|476
|0.10
|1.2711
|1.2364
|1.2746
|951
|2006.05.11 14:31
|t/p
|476
|0.10
|1.2746
|1.2364
|1.2746
|35.00
|25037.76
|952
|2006.05.11 14:31
|close
|475
|0.10
|1.2747
|1.2364
|1.2764
|18.00
|25055.76
|953
|2006.05.11 14:31
|buy
|477
|0.10
|1.2751
|1.2386
|1.2786
|954
|2006.05.11 15:54
|t/p
|477
|0.10
|1.2786
|1.2386
|1.2786
|35.00
|25090.76
|955
|2006.05.11 15:54
|buy
|478
|0.10
|1.2790
|1.2425
|1.2825
|956
|2006.05.11 16:03
|buy
|479
|0.10
|1.2770
|1.2423
|1.2805
|957
|2006.05.11 16:34
|t/p
|479
|0.10
|1.2805
|1.2423
|1.2805
|35.00
|25125.76
|958
|2006.05.11 16:34
|close
|478
|0.10
|1.2807
|1.2425
|1.2825
|17.00
|25142.76
|959
|2006.05.11 16:34
|buy
|480
|0.10
|1.2809
|1.2444
|1.2844
|960
|2006.05.11 17:38
|t/p
|480
|0.10
|1.2844
|1.2444
|1.2844
|35.00
|25177.76
|961
|2006.05.11 17:38
|buy
|481
|0.10
|1.2849
|1.2484
|1.2884
|962
|2006.05.11 22:50
|buy
|482
|0.10
|1.2831
|1.2484
|1.2866
|963
|2006.05.12 01:43
|t/p
|482
|0.10
|1.2866
|1.2484
|1.2866
|34.04
|25211.80
|964
|2006.05.12 01:43
|close
|481
|0.10
|1.2866
|1.2484
|1.2884
|16.04
|25227.84
|965
|2006.05.12 02:10
|buy
|483
|0.10
|1.2874
|1.2509
|1.2909
|966
|2006.05.12 02:38
|buy
|484
|0.10
|1.2855
|1.2508
|1.2890
|967
|2006.05.12 09:23
|t/p
|484
|0.10
|1.2890
|1.2508
|1.2890
|35.00
|25262.84
|968
|2006.05.12 09:23
|close
|483
|0.10
|1.2890
|1.2509
|1.2909
|16.00
|25278.84
|969
|2006.05.12 09:23
|buy
|485
|0.10
|1.2890
|1.2525
|1.2925
|970
|2006.05.12 11:38
|t/p
|485
|0.10
|1.2925
|1.2525
|1.2925
|35.00
|25313.84
|971
|2006.05.12 11:38
|buy
|486
|0.10
|1.2929
|1.2564
|1.2964
|972
|2006.05.12 13:51
|buy
|487
|0.10
|1.2911
|1.2564
|1.2946
|973
|2006.05.12 14:31
|buy
|488
|0.20
|1.2892
|1.2563
|1.2927
|974
|2006.05.12 14:31
|buy
|489
|0.30
|1.2869
|1.2558
|1.2904
|975
|2006.05.12 14:33
|t/p
|489
|0.30
|1.2904
|1.2558
|1.2904
|105.00
|25418.84
|976
|2006.05.12 14:33
|close
|488
|0.20
|1.2904
|1.2563
|1.2927
|24.00
|25442.84
|977
|2006.05.12 14:33
|close
|487
|0.10
|1.2907
|1.2564
|1.2946
|-4.00
|25438.84
|978
|2006.05.12 14:33
|close
|486
|0.10
|1.2911
|1.2564
|1.2964
|-18.00
|25420.84
|979
|2006.05.12 20:00
|buy
|490
|0.10
|1.2897
|1.2532
|1.2932
|980
|2006.05.12 21:58
|t/p
|490
|0.10
|1.2932
|1.2532
|1.2932
|35.00
|25455.84
|981
|2006.05.12 21:58
|buy
|491
|0.10
|1.2936
|1.2571
|1.2971
|982
|2006.05.15 00:53
|t/p
|491
|0.10
|1.2971
|1.2571
|1.2971
|34.04
|25489.88
|983
|2006.05.15 00:53
|buy
|492
|0.10
|1.2974
|1.2609
|1.3009
|984
|2006.05.15 01:20
|buy
|493
|0.10
|1.2956
|1.2609
|1.2991
|985
|2006.05.15 02:03
|buy
|494
|0.20
|1.2934
|1.2605
|1.2969
|986
|2006.05.15 08:26
|buy
|495
|0.30
|1.2916
|1.2605
|1.2951
|987
|2006.05.15 08:33
|buy
|496
|0.50
|1.2897
|1.2604
|1.2932
|988
|2006.05.15 09:10
|buy
|497
|0.80
|1.2879
|1.2604
|1.2914
|989
|2006.05.15 10:07
|buy
|498
|1.30
|1.2859
|1.2602
|1.2894
|990
|2006.05.15 10:08
|buy
|499
|2.10
|1.2839
|1.2600
|1.2874
|991
|2006.05.15 12:42
|buy
|500
|3.40
|1.2821
|1.2600
|1.2856
|992
|2006.05.15 12:59
|buy
|501
|5.50
|1.2803
|1.2600
|1.2838
|993
|2006.05.15 14:21
|t/p
|501
|5.50
|1.2838
|1.2600
|1.2838
|1925.00
|27414.88
|994
|2006.05.15 14:21
|close
|500
|3.40
|1.2838
|1.2600
|1.2856
|578.00
|27992.88
|995
|2006.05.15 14:21
|close
|499
|2.10
|1.2836
|1.2600
|1.2874
|-63.00
|27929.88
|996
|2006.05.15 14:22
|close
|498
|1.30
|1.2835
|1.2602
|1.2894
|-312.00
|27617.88
|997
|2006.05.15 14:22
|close
|497
|0.80
|1.2834
|1.2604
|1.2914
|-360.00
|27257.88
|998
|2006.05.15 14:22
|close
|496
|0.50
|1.2837
|1.2604
|1.2932
|-300.00
|26957.88
|999
|2006.05.15 14:22
|close
|495
|0.30
|1.2839
|1.2605
|1.2951
|-231.00
|26726.88
|1000
|2006.05.15 14:22
|close
|494
|0.20
|1.2838
|1.2605
|1.2969
|-192.00
|26534.88
|1001
|2006.05.15 14:22
|close
|493
|0.10
|1.2839
|1.2609
|1.2991
|-117.00
|26417.88
|1002
|2006.05.15 14:22
|close
|492
|0.10
|1.2837
|1.2609
|1.3009
|-137.00
|26280.88
|1003
|2006.05.15 14:23
|buy
|502
|0.10
|1.2842
|1.2477
|1.2877
|1004
|2006.05.15 15:10
|buy
|503
|0.10
|1.2824
|1.2477
|1.2859
|1005
|2006.05.15 15:28
|buy
|504
|0.20
|1.2805
|1.2476
|1.2840
|1006
|2006.05.15 15:45
|t/p
|504
|0.20
|1.2840
|1.2476
|1.2840
|70.00
|26350.88
|1007
|2006.05.15 15:45
|close
|503
|0.10
|1.2842
|1.2477
|1.2859
|18.00
|26368.88
|1008
|2006.05.15 15:45
|close
|502
|0.10
|1.2839
|1.2477
|1.2877
|-3.00
|26365.88
|1009
|2006.05.15 15:46
|buy
|505
|0.10
|1.2840
|1.2475
|1.2875
|1010
|2006.05.15 16:04
|buy
|506
|0.10
|1.2820
|1.2473
|1.2855
|1011
|2006.05.15 18:45
|buy
|507
|0.20
|1.2800
|1.2471
|1.2835
|1012
|2006.05.15 22:35
|buy
|508
|0.30
|1.2782
|1.2471
|1.2817
|1013
|2006.05.16 03:44
|t/p
|508
|0.30
|1.2817
|1.2471
|1.2817
|102.12
|26468.00
|1014
|2006.05.16 03:44
|close
|507
|0.20
|1.2817
|1.2471
|1.2835
|32.08
|26500.08
|1015
|2006.05.16 03:44
|close
|506
|0.10
|1.2816
|1.2473
|1.2855
|-4.96
|26495.12
|1016
|2006.05.16 03:44
|close
|505
|0.10
|1.2817
|1.2475
|1.2875
|-23.96
|26471.16
|1017
|2006.05.16 07:02
|sell
|509
|0.10
|1.2810
|1.3175
|1.2775
|1018
|2006.05.16 07:59
|sell
|510
|0.10
|1.2829
|1.3176
|1.2794
|1019
|2006.05.16 08:27
|t/p
|510
|0.10
|1.2794
|1.3176
|1.2794
|35.00
|26506.16
|1020
|2006.05.16 08:27
|close
|509
|0.10
|1.2794
|1.3175
|1.2775
|16.00
|26522.16
|1021
|2006.05.16 08:27
|sell
|511
|0.10
|1.2793
|1.3158
|1.2758
|1022
|2006.05.16 08:58
|sell
|512
|0.10
|1.2814
|1.3161
|1.2779
|1023
|2006.05.16 09:50
|sell
|513
|0.20
|1.2833
|1.3162
|1.2798
|1024
|2006.05.16 11:01
|t/p
|513
|0.20
|1.2798
|1.3162
|1.2798
|70.00
|26592.16
|1025
|2006.05.16 11:01
|close
|512
|0.10
|1.2797
|1.3161
|1.2779
|17.00
|26609.16
|1026
|2006.05.16 11:01
|close
|511
|0.10
|1.2798
|1.3158
|1.2758
|-5.00
|26604.16
|1027
|2006.05.16 11:01
|sell
|514
|0.10
|1.2796
|1.3161
|1.2761
|1028
|2006.05.16 11:52
|sell
|515
|0.10
|1.2816
|1.3163
|1.2781
|1029
|2006.05.16 14:31
|sell
|516
|0.20
|1.2836
|1.3165
|1.2801
|1030
|2006.05.16 14:34
|sell
|517
|0.30
|1.2855
|1.3166
|1.2820
|1031
|2006.05.16 17:19
|t/p
|517
|0.30
|1.2820
|1.3166
|1.2820
|105.00
|26709.16
|1032
|2006.05.16 17:19
|close
|516
|0.20
|1.2818
|1.3165
|1.2801
|36.00
|26745.16
|1033
|2006.05.16 17:19
|close
|515
|0.10
|1.2820
|1.3163
|1.2781
|-4.00
|26741.16
|1034
|2006.05.16 17:19
|close
|514
|0.10
|1.2819
|1.3161
|1.2761
|-23.00
|26718.16
|1035
|2006.05.16 17:20
|buy
|518
|0.10
|1.2820
|1.2455
|1.2855
|1036
|2006.05.16 20:26
|t/p
|518
|0.10
|1.2855
|1.2455
|1.2855
|35.00
|26753.16
|1037
|2006.05.16 20:26
|buy
|519
|0.10
|1.2859
|1.2494
|1.2894
|1038
|2006.05.17 03:02
|buy
|520
|0.10
|1.2839
|1.2492
|1.2874
|1039
|2006.05.17 05:33
|t/p
|520
|0.10
|1.2874
|1.2492
|1.2874
|35.00
|26788.16
|1040
|2006.05.17 05:33
|close
|519
|0.10
|1.2874
|1.2494
|1.2894
|14.04
|26802.20
|1041
|2006.05.17 05:33
|buy
|521
|0.10
|1.2880
|1.2515
|1.2915
|1042
|2006.05.17 08:35
|buy
|522
|0.10
|1.2861
|1.2514
|1.2896
|1043
|2006.05.17 09:12
|t/p
|522
|0.10
|1.2896
|1.2514
|1.2896
|35.00
|26837.20
|1044
|2006.05.17 09:12
|close
|521
|0.10
|1.2896
|1.2515
|1.2915
|16.00
|26853.20
|1045
|2006.05.17 09:12
|buy
|523
|0.10
|1.2898
|1.2533
|1.2933
|1046
|2006.05.17 14:08
|buy
|524
|0.10
|1.2880
|1.2533
|1.2915
|1047
|2006.05.17 14:44
|t/p
|524
|0.10
|1.2915
|1.2533
|1.2915
|35.00
|26888.20
|1048
|2006.05.17 14:44
|close
|523
|0.10
|1.2917
|1.2533
|1.2933
|19.00
|26907.20
|1049
|2006.05.17 14:48
|sell
|525
|0.10
|1.2900
|1.3265
|1.2865
|1050
|2006.05.17 15:18
|t/p
|525
|0.10
|1.2865
|1.3265
|1.2865
|35.00
|26942.20
|1051
|2006.05.17 15:18
|sell
|526
|0.10
|1.2862
|1.3227
|1.2827
|1052
|2006.05.17 16:25
|t/p
|526
|0.10
|1.2827
|1.3227
|1.2827
|35.00
|26977.20
|1053
|2006.05.17 16:25
|sell
|527
|0.10
|1.2824
|1.3189
|1.2789
|1054
|2006.05.17 16:27
|t/p
|527
|0.10
|1.2789
|1.3189
|1.2789
|35.00
|27012.20
|1055
|2006.05.17 16:27
|sell
|528
|0.10
|1.2783
|1.3148
|1.2748
|1056
|2006.05.17 17:30
|t/p
|528
|0.10
|1.2748
|1.3148
|1.2748
|35.00
|27047.20
|1057
|2006.05.17 17:30
|sell
|529
|0.10
|1.2744
|1.3109
|1.2709
|1058
|2006.05.17 20:18
|t/p
|529
|0.10
|1.2709
|1.3109
|1.2709
|35.00
|27082.20
|1059
|2006.05.17 20:18
|sell
|530
|0.10
|1.2705
|1.3070
|1.2670
|1060
|2006.05.17 20:42
|sell
|531
|0.10
|1.2724
|1.3071
|1.2689
|1061
|2006.05.17 20:54
|sell
|532
|0.20
|1.2742
|1.3071
|1.2707
|1062
|2006.05.17 22:15
|sell
|533
|0.30
|1.2760
|1.3071
|1.2725
|1063
|2006.05.17 23:58
|t/p
|533
|0.30
|1.2725
|1.3071
|1.2725
|105.00
|27187.20
|1064
|2006.05.17 23:58
|close
|532
|0.20
|1.2724
|1.3071
|1.2707
|36.00
|27223.20
|1065
|2006.05.17 23:58
|close
|531
|0.10
|1.2725
|1.3071
|1.2689
|-1.00
|27222.20
|1066
|2006.05.17 23:58
|close
|530
|0.10
|1.2726
|1.3070
|1.2670
|-21.00
|27201.20
|1067
|2006.05.18 07:51
|sell
|534
|0.10
|1.2750
|1.3115
|1.2715
|1068
|2006.05.18 09:29
|sell
|535
|0.10
|1.2769
|1.3116
|1.2734
|1069
|2006.05.18 10:27
|sell
|536
|0.20
|1.2788
|1.3117
|1.2753
|1070
|2006.05.18 15:31
|sell
|537
|0.30
|1.2806
|1.3117
|1.2771
|1071
|2006.05.18 15:35
|sell
|538
|0.50
|1.2824
|1.3117
|1.2789
|1072
|2006.05.18 16:31
|t/p
|538
|0.50
|1.2789
|1.3117
|1.2789
|175.00
|27376.20
|1073
|2006.05.18 16:31
|close
|537
|0.30
|1.2786
|1.3117
|1.2771
|60.00
|27436.20
|1074
|2006.05.18 16:31
|close
|536
|0.20
|1.2788
|1.3117
|1.2753
|0.00
|27436.20
|1075
|2006.05.18 16:31
|close
|535
|0.10
|1.2787
|1.3116
|1.2734
|-18.00
|27418.20
|1076
|2006.05.18 16:32
|close
|534
|0.10
|1.2790
|1.3115
|1.2715
|-40.00
|27378.20
|1077
|2006.05.18 16:32
|sell
|539
|0.10
|1.2786
|1.3151
|1.2751
|1078
|2006.05.18 16:45
|sell
|540
|0.10
|1.2804
|1.3151
|1.2769
|1079
|2006.05.18 16:51
|sell
|541
|0.20
|1.2824
|1.3153
|1.2789
|1080
|2006.05.18 18:01
|t/p
|541
|0.20
|1.2789
|1.3153
|1.2789
|70.00
|27448.20
|1081
|2006.05.18 18:01
|close
|540
|0.10
|1.2787
|1.3151
|1.2769
|17.00
|27465.20
|1082
|2006.05.18 18:01
|close
|539
|0.10
|1.2788
|1.3151
|1.2751
|-2.00
|27463.20
|1083
|2006.05.18 18:01
|sell
|542
|0.10
|1.2786
|1.3151
|1.2751
|1084
|2006.05.18 18:05
|sell
|543
|0.10
|1.2807
|1.3154
|1.2772
|1085
|2006.05.18 18:44
|sell
|544
|0.20
|1.2825
|1.3154
|1.2790
|1086
|2006.05.18 22:40
|sell
|545
|0.30
|1.2844
|1.3155
|1.2809
|1087
|2006.05.18 22:48
|sell
|546
|0.50
|1.2862
|1.3155
|1.2827
|1088
|2006.05.19 05:49
|t/p
|546
|0.50
|1.2827
|1.3155
|1.2827
|178.60
|27641.80
|1089
|2006.05.19 05:49
|close
|545
|0.30
|1.2826
|1.3155
|1.2809
|56.16
|27697.96
|1090
|2006.05.19 05:49
|close
|544
|0.20
|1.2828
|1.3154
|1.2790
|-4.56
|27693.40
|1091
|2006.05.19 05:50
|close
|543
|0.10
|1.2827
|1.3154
|1.2772
|-19.28
|27674.12
|1092
|2006.05.19 05:50
|close
|542
|0.10
|1.2826
|1.3151
|1.2751
|-39.28
|27634.84
|1093
|2006.05.19 08:01
|sell
|547
|0.10
|1.2831
|1.3196
|1.2796
|1094
|2006.05.19 09:24
|t/p
|547
|0.10
|1.2796
|1.3196
|1.2796
|35.00
|27669.84
|1095
|2006.05.19 09:24
|sell
|548
|0.10
|1.2792
|1.3157
|1.2757
|1096
|2006.05.19 11:51
|t/p
|548
|0.10
|1.2757
|1.3157
|1.2757
|35.00
|27704.84
|1097
|2006.05.19 11:51
|sell
|549
|0.10
|1.2750
|1.3115
|1.2715
|1098
|2006.05.19 13:02
|sell
|550
|0.10
|1.2768
|1.3115
|1.2733
|1099
|2006.05.19 15:00
|t/p
|550
|0.10
|1.2733
|1.3115
|1.2733
|35.00
|27739.84
|1100
|2006.05.19 15:00
|close
|549
|0.10
|1.2733
|1.3115
|1.2715
|17.00
|27756.84
|1101
|2006.05.19 15:01
|buy
|551
|0.10
|1.2740
|1.2375
|1.2775
|1102
|2006.05.19 15:04
|buy
|552
|0.10
|1.2722
|1.2375
|1.2757
|1103
|2006.05.19 16:34
|buy
|553
|0.20
|1.2704
|1.2375
|1.2739
|1104
|2006.05.19 17:56
|t/p
|553
|0.20
|1.2739
|1.2375
|1.2739
|70.00
|27826.84
|1105
|2006.05.19 17:56
|close
|552
|0.10
|1.2741
|1.2375
|1.2757
|19.00
|27845.84
|1106
|2006.05.19 17:56
|close
|551
|0.10
|1.2743
|1.2375
|1.2775
|3.00
|27848.84
|1107
|2006.05.19 20:01
|buy
|554
|0.10
|1.2773
|1.2408
|1.2808
|1108
|2006.05.19 23:15
|buy
|555
|0.10
|1.2752
|1.2405
|1.2787
|1109
|2006.05.22 03:48
|buy
|556
|0.20
|1.2734
|1.2405
|1.2769
|1110
|2006.05.22 08:43
|buy
|557
|0.30
|1.2710
|1.2399
|1.2745
|1111
|2006.05.22 09:56
|t/p
|557
|0.30
|1.2745
|1.2399
|1.2745
|105.00
|27953.84
|1112
|2006.05.22 09:56
|close
|556
|0.20
|1.2745
|1.2405
|1.2769
|22.00
|27975.84
|1113
|2006.05.22 09:56
|close
|555
|0.10
|1.2744
|1.2405
|1.2787
|-8.96
|27966.88
|1114
|2006.05.22 09:56
|close
|554
|0.10
|1.2743
|1.2408
|1.2808
|-30.96
|27935.92
|1115
|2006.05.22 09:57
|buy
|558
|0.10
|1.2744
|1.2379
|1.2779
|1116
|2006.05.22 12:10
|t/p
|558
|0.10
|1.2779
|1.2379
|1.2779
|35.00
|27970.92
|1117
|2006.05.22 12:10
|buy
|559
|0.10
|1.2782
|1.2417
|1.2817
|1118
|2006.05.22 13:10
|buy
|560
|0.10
|1.2764
|1.2417
|1.2799
|1119
|2006.05.22 16:06
|t/p
|560
|0.10
|1.2799
|1.2417
|1.2799
|35.00
|28005.92
|1120
|2006.05.22 16:06
|close
|559
|0.10
|1.2799
|1.2417
|1.2817
|17.00
|28022.92
|1121
|2006.05.22 16:06
|buy
|561
|0.10
|1.2801
|1.2436
|1.2836
|1122
|2006.05.22 17:15
|t/p
|561
|0.10
|1.2836
|1.2436
|1.2836
|35.00
|28057.92
|1123
|2006.05.22 17:15
|buy
|562
|0.10
|1.2840
|1.2475
|1.2875
|1124
|2006.05.22 20:10
|t/p
|562
|0.10
|1.2875
|1.2475
|1.2875
|35.00
|28092.92
|1125
|2006.05.22 20:10
|buy
|563
|0.10
|1.2881
|1.2516
|1.2916
|1126
|2006.05.22 21:06
|buy
|564
|0.10
|1.2862
|1.2515
|1.2897
|1127
|2006.05.23 01:09
|buy
|565
|0.20
|1.2844
|1.2515
|1.2879
|1128
|2006.05.23 09:35
|buy
|566
|0.30
|1.2825
|1.2514
|1.2860
|1129
|2006.05.23 11:11
|t/p
|566
|0.30
|1.2860
|1.2514
|1.2860
|105.00
|28197.92
|1130
|2006.05.23 11:11
|close
|565
|0.20
|1.2860
|1.2515
|1.2879
|32.00
|28229.92
|1131
|2006.05.23 11:11
|close
|564
|0.10
|1.2862
|1.2515
|1.2897
|-0.96
|28228.96
|1132
|2006.05.23 11:11
|close
|563
|0.10
|1.2860
|1.2516
|1.2916
|-21.96
|28207.00
|1133
|2006.05.23 11:12
|buy
|567
|0.10
|1.2862
|1.2497
|1.2897
|1134
|2006.05.23 11:24
|buy
|568
|0.10
|1.2842
|1.2495
|1.2877
|1135
|2006.05.23 15:30
|buy
|569
|0.20
|1.2822
|1.2493
|1.2857
|1136
|2006.05.23 16:31
|t/p
|569
|0.20
|1.2857
|1.2493
|1.2857
|70.00
|28277.00
|1137
|2006.05.23 16:31
|close
|568
|0.10
|1.2858
|1.2495
|1.2877
|16.00
|28293.00
|1138
|2006.05.23 16:31
|close
|567
|0.10
|1.2862
|1.2497
|1.2897
|0.00
|28293.00
|1139
|2006.05.23 16:31
|buy
|570
|0.10
|1.2862
|1.2497
|1.2897
|1140
|2006.05.23 17:04
|buy
|571
|0.10
|1.2844
|1.2497
|1.2879
|1141
|2006.05.23 17:09
|buy
|572
|0.20
|1.2821
|1.2492
|1.2856
|1142
|2006.05.23 17:32
|t/p
|572
|0.20
|1.2856
|1.2492
|1.2856
|70.00
|28363.00
|1143
|2006.05.23 17:32
|close
|571
|0.10
|1.2856
|1.2497
|1.2879
|12.00
|28375.00
|1144
|2006.05.23 17:32
|close
|570
|0.10
|1.2854
|1.2497
|1.2897
|-8.00
|28367.00
|1145
|2006.05.23 17:33
|buy
|573
|0.10
|1.2856
|1.2491
|1.2891
|1146
|2006.05.23 22:09
|buy
|574
|0.10
|1.2838
|1.2491
|1.2873
|1147
|2006.05.23 22:59
|buy
|575
|0.20
|1.2819
|1.2490
|1.2854
|1148
|2006.05.23 23:59
|buy
|576
|0.30
|1.2800
|1.2489
|1.2835
|1149
|2006.05.24 00:02
|buy
|577
|0.50
|1.2780
|1.2487
|1.2815
|1150
|2006.05.24 08:54
|t/p
|577
|0.50
|1.2815
|1.2487
|1.2815
|175.00
|28542.00
|1151
|2006.05.24 08:54
|close
|576
|0.30
|1.2817
|1.2489
|1.2835
|48.12
|28590.12
|1152
|2006.05.24 08:54
|close
|575
|0.20
|1.2814
|1.2490
|1.2854
|-11.92
|28578.20
|1153
|2006.05.24 08:54
|close
|574
|0.10
|1.2812
|1.2491
|1.2873
|-26.96
|28551.24
|1154
|2006.05.24 08:55
|close
|573
|0.10
|1.2813
|1.2491
|1.2891
|-43.96
|28507.28
|1155
|2006.05.24 08:55
|buy
|578
|0.10
|1.2813
|1.2448
|1.2848
|1156
|2006.05.24 09:47
|t/p
|578
|0.10
|1.2848
|1.2448
|1.2848
|35.00
|28542.28
|1157
|2006.05.24 09:47
|buy
|579
|0.10
|1.2851
|1.2486
|1.2886
|1158
|2006.05.24 09:59
|buy
|580
|0.10
|1.2833
|1.2486
|1.2868
|1159
|2006.05.24 10:04
|t/p
|580
|0.10
|1.2868
|1.2486
|1.2868
|35.00
|28577.28
|1160
|2006.05.24 10:04
|close
|579
|0.10
|1.2868
|1.2486
|1.2886
|17.00
|28594.28
|1161
|2006.05.24 10:04
|buy
|581
|0.10
|1.2869
|1.2504
|1.2904
|1162
|2006.05.24 10:17
|buy
|582
|0.10
|1.2849
|1.2502
|1.2884
|1163
|2006.05.24 14:46
|t/p
|582
|0.10
|1.2884
|1.2502
|1.2884
|35.00
|28629.28
|1164
|2006.05.24 14:46
|close
|581
|0.10
|1.2887
|1.2504
|1.2904
|18.00
|28647.28
|1165
|2006.05.24 14:46
|sell
|583
|0.10
|1.2887
|1.3252
|1.2852
|1166
|2006.05.24 15:12
|t/p
|583
|0.10
|1.2852
|1.3252
|1.2852
|35.00
|28682.28
|1167
|2006.05.24 15:12
|sell
|584
|0.10
|1.2848
|1.3213
|1.2813
|1168
|2006.05.24 16:04
|t/p
|584
|0.10
|1.2813
|1.3213
|1.2813
|35.00
|28717.28
|1169
|2006.05.24 16:04
|sell
|585
|0.10
|1.2810
|1.3175
|1.2775
|1170
|2006.05.24 16:37
|t/p
|585
|0.10
|1.2775
|1.3175
|1.2775
|35.00
|28752.28
|1171
|2006.05.24 16:37
|sell
|586
|0.10
|1.2771
|1.3136
|1.2736
|1172
|2006.05.24 17:20
|t/p
|586
|0.10
|1.2736
|1.3136
|1.2736
|35.00
|28787.28
|1173
|2006.05.24 17:20
|sell
|587
|0.10
|1.2731
|1.3096
|1.2696
|1174
|2006.05.24 17:37
|sell
|588
|0.10
|1.2750
|1.3097
|1.2715
|1175
|2006.05.24 19:38
|sell
|589
|0.20
|1.2769
|1.3098
|1.2734
|1176
|2006.05.24 20:53
|sell
|590
|0.30
|1.2789
|1.3100
|1.2754
|1177
|2006.05.24 22:51
|t/p
|590
|0.30
|1.2754
|1.3100
|1.2754
|105.00
|28892.28
|1178
|2006.05.24 22:51
|close
|589
|0.20
|1.2754
|1.3098
|1.2734
|30.00
|28922.28
|1179
|2006.05.24 22:51
|close
|588
|0.10
|1.2757
|1.3097
|1.2715
|-7.00
|28915.28
|1180
|2006.05.24 22:52
|close
|587
|0.10
|1.2756
|1.3096
|1.2696
|-25.00
|28890.28
|1181
|2006.05.24 22:52
|buy
|591
|0.10
|1.2757
|1.2392
|1.2792
|1182
|2006.05.25 08:53
|t/p
|591
|0.10
|1.2792
|1.2392
|1.2792
|32.12
|28922.40
|1183
|2006.05.25 08:53
|buy
|592
|0.10
|1.2797
|1.2432
|1.2832
|1184
|2006.05.25 09:04
|buy
|593
|0.10
|1.2778
|1.2431
|1.2813
|1185
|2006.05.25 13:26
|buy
|594
|0.20
|1.2760
|1.2431
|1.2795
|1186
|2006.05.25 14:39
|t/p
|594
|0.20
|1.2795
|1.2431
|1.2795
|70.00
|28992.40
|1187
|2006.05.25 14:39
|close
|593
|0.10
|1.2798
|1.2431
|1.2813
|20.00
|29012.40
|1188
|2006.05.25 14:39
|close
|592
|0.10
|1.2797
|1.2432
|1.2832
|0.00
|29012.40
|1189
|2006.05.25 14:39
|sell
|595
|0.10
|1.2803
|1.3168
|1.2768
|1190
|2006.05.25 14:53
|t/p
|595
|0.10
|1.2768
|1.3168
|1.2768
|35.00
|29047.40
|1191
|2006.05.25 14:53
|sell
|596
|0.10
|1.2764
|1.3129
|1.2729
|1192
|2006.05.25 15:14
|sell
|597
|0.10
|1.2783
|1.3130
|1.2748
|1193
|2006.05.25 20:31
|sell
|598
|0.20
|1.2801
|1.3130
|1.2766
|1194
|2006.05.25 20:44
|sell
|599
|0.30
|1.2819
|1.3130
|1.2784
|1195
|2006.05.26 03:25
|t/p
|599
|0.30
|1.2784
|1.3130
|1.2784
|107.16
|29154.56
|1196
|2006.05.26 03:25
|close
|598
|0.20
|1.2783
|1.3130
|1.2766
|37.44
|29192.00
|1197
|2006.05.26 03:25
|close
|597
|0.10
|1.2785
|1.3130
|1.2748
|-1.28
|29190.72
|1198
|2006.05.26 03:25
|close
|596
|0.10
|1.2786
|1.3129
|1.2729
|-21.28
|29169.44
|1199
|2006.05.26 03:26
|sell
|600
|0.10
|1.2782
|1.3147
|1.2747
|1200
|2006.05.26 04:34
|sell
|601
|0.10
|1.2804
|1.3151
|1.2769
|1201
|2006.05.26 05:16
|t/p
|601
|0.10
|1.2769
|1.3151
|1.2769
|35.00
|29204.44
|1202
|2006.05.26 05:16
|close
|600
|0.10
|1.2768
|1.3147
|1.2747
|14.00
|29218.44
|1203
|2006.05.26 05:16
|sell
|602
|0.10
|1.2767
|1.3132
|1.2732
|1204
|2006.05.26 08:29
|sell
|603
|0.10
|1.2785
|1.3132
|1.2750
|1205
|2006.05.26 09:32
|sell
|604
|0.20
|1.2803
|1.3132
|1.2768
|1206
|2006.05.26 10:05
|sell
|605
|0.30
|1.2821
|1.3132
|1.2786
|1207
|2006.05.26 15:23
|t/p
|605
|0.30
|1.2786
|1.3132
|1.2786
|105.00
|29323.44
|1208
|2006.05.26 15:23
|close
|604
|0.20
|1.2784
|1.3132
|1.2768
|38.00
|29361.44
|1209
|2006.05.26 15:23
|close
|603
|0.10
|1.2780
|1.3132
|1.2750
|5.00
|29366.44
|1210
|2006.05.26 15:23
|close
|602
|0.10
|1.2783
|1.3132
|1.2732
|-16.00
|29350.44
|1211
|2006.05.26 15:23
|sell
|606
|0.10
|1.2779
|1.3144
|1.2744
|1212
|2006.05.26 15:44
|t/p
|606
|0.10
|1.2744
|1.3144
|1.2744
|35.00
|29385.44
|1213
|2006.05.26 15:44
|sell
|607
|0.10
|1.2740
|1.3105
|1.2705
|1214
|2006.05.26 15:46
|sell
|608
|0.10
|1.2760
|1.3107
|1.2725
|1215
|2006.05.26 16:19
|t/p
|608
|0.10
|1.2725
|1.3107
|1.2725
|35.00
|29420.44
|1216
|2006.05.26 16:19
|close
|607
|0.10
|1.2722
|1.3105
|1.2705
|18.00
|29438.44
|1217
|2006.05.26 16:19
|sell
|609
|0.10
|1.2721
|1.3086
|1.2686
|1218
|2006.05.26 17:16
|sell
|610
|0.10
|1.2740
|1.3087
|1.2705
|1219
|2006.05.29 01:57
|sell
|611
|0.20
|1.2758
|1.3087
|1.2723
|1220
|2006.05.30 04:20
|sell
|612
|0.30
|1.2776
|1.3087
|1.2741
|1221
|2006.05.30 04:47
|sell
|613
|0.50
|1.2794
|1.3087
|1.2759
|1222
|2006.05.30 05:04
|sell
|614
|0.80
|1.2816
|1.3091
|1.2781
|1223
|2006.05.30 08:09
|sell
|615
|1.30
|1.2834
|1.3091
|1.2799
|1224
|2006.05.30 09:03
|sell
|616
|2.10
|1.2856
|1.3095
|1.2821
|1225
|2006.05.30 11:52
|sell
|617
|3.40
|1.2875
|1.3096
|1.2840
|1226
|2006.05.30 13:40
|t/p
|617
|3.40
|1.2840
|1.3096
|1.2840
|1190.00
|30628.44
|1227
|2006.05.30 13:40
|close
|616
|2.10
|1.2838
|1.3095
|1.2821
|378.00
|31006.44
|1228
|2006.05.30 13:40
|close
|615
|1.30
|1.2840
|1.3091
|1.2799
|-78.00
|30928.44
|1229
|2006.05.30 13:40
|close
|614
|0.80
|1.2841
|1.3091
|1.2781
|-200.00
|30728.44
|1230
|2006.05.30 13:41
|close
|613
|0.50
|1.2842
|1.3087
|1.2759
|-240.00
|30488.44
|1231
|2006.05.30 13:41
|close
|612
|0.30
|1.2846
|1.3087
|1.2741
|-210.00
|30278.44
|1232
|2006.05.30 13:41
|close
|611
|0.20
|1.2845
|1.3087
|1.2723
|-172.56
|30105.88
|1233
|2006.05.30 13:41
|close
|610
|0.10
|1.2847
|1.3087
|1.2705
|-105.56
|30000.32
|1234
|2006.05.30 13:41
|close
|609
|0.10
|1.2843
|1.3086
|1.2686
|-120.56
|29879.76
|1235
|2006.05.30 16:30
|buy
|618
|0.10
|1.2906
|1.2541
|1.2941
|1236
|2006.05.30 17:03
|buy
|619
|0.10
|1.2888
|1.2541
|1.2923
|1237
|2006.05.30 17:40
|buy
|620
|0.20
|1.2870
|1.2541
|1.2905
|1238
|2006.05.31 02:55
|buy
|621
|0.30
|1.2852
|1.2541
|1.2887
|1239
|2006.05.31 08:18
|t/p
|621
|0.30
|1.2887
|1.2541
|1.2887
|105.00
|29984.76
|1240
|2006.05.31 08:18
|close
|620
|0.20
|1.2887
|1.2541
|1.2905
|32.08
|30016.84
|1241
|2006.05.31 08:18
|close
|619
|0.10
|1.2884
|1.2541
|1.2923
|-4.96
|30011.88
|1242
|2006.05.31 08:18
|close
|618
|0.10
|1.2885
|1.2541
|1.2941
|-21.96
|29989.92
|1243
|2006.05.31 08:18
|buy
|622
|0.10
|1.2886
|1.2521
|1.2921
|1244
|2006.05.31 10:06
|buy
|623
|0.10
|1.2868
|1.2521
|1.2903
|1245
|2006.05.31 15:33
|buy
|624
|0.20
|1.2849
|1.2520
|1.2884
|1246
|2006.05.31 17:14
|buy
|625
|0.30
|1.2828
|1.2517
|1.2863
|1247
|2006.05.31 21:00
|buy
|626
|0.50
|1.2809
|1.2516
|1.2844
|1248
|2006.06.01 02:35
|buy
|627
|0.80
|1.2788
|1.2513
|1.2823
|1249
|2006.06.01 05:29
|buy
|628
|1.30
|1.2770
|1.2513
|1.2805
|1250
|2006.06.01 13:11
|buy
|629
|2.10
|1.2749
|1.2510
|1.2784
|1251
|2006.06.01 14:21
|buy
|630
|3.40
|1.2729
|1.2508
|1.2764
|1252
|2006.06.01 16:04
|t/p
|630
|3.40
|1.2764
|1.2508
|1.2764
|1190.00
|31179.92
|1253
|2006.06.01 16:04
|close
|629
|2.10
|1.2765
|1.2510
|1.2784
|336.00
|31515.92
|1254
|2006.06.01 16:04
|close
|628
|1.30
|1.2761
|1.2513
|1.2805
|-117.00
|31398.92
|1255
|2006.06.01 16:04
|close
|627
|0.80
|1.2762
|1.2513
|1.2823
|-208.00
|31190.92
|1256
|2006.06.01 16:04
|close
|626
|0.50
|1.2763
|1.2516
|1.2844
|-244.40
|30946.52
|1257
|2006.06.01 16:04
|close
|625
|0.30
|1.2760
|1.2517
|1.2863
|-212.64
|30733.88
|1258
|2006.06.01 16:05
|close
|624
|0.20
|1.2765
|1.2520
|1.2884
|-173.76
|30560.12
|1259
|2006.06.01 16:05
|close
|623
|0.10
|1.2769
|1.2521
|1.2903
|-101.88
|30458.24
|1260
|2006.06.01 16:05
|close
|622
|0.10
|1.2768
|1.2521
|1.2921
|-120.88
|30337.36
|1261
|2006.06.01 17:57
|buy
|631
|0.10
|1.2827
|1.2462
|1.2862
|1262
|2006.06.01 19:16
|buy
|632
|0.10
|1.2806
|1.2459
|1.2841
|1263
|2006.06.02 14:30
|t/p
|632
|0.10
|1.2841
|1.2459
|1.2841
|34.04
|30371.40
|1264
|2006.06.02 14:30
|close
|631
|0.10
|1.2843
|1.2462
|1.2862
|15.04
|30386.44
|1265
|2006.06.02 14:30
|buy
|633
|0.10
|1.2844
|1.2479
|1.2879
|1266
|2006.06.02 14:31
|t/p
|633
|0.10
|1.2879
|1.2479
|1.2879
|35.00
|30421.44
|1267
|2006.06.02 14:31
|buy
|634
|0.10
|1.2885
|1.2520
|1.2920
|1268
|2006.06.02 14:44
|t/p
|634
|0.10
|1.2920
|1.2520
|1.2920
|35.00
|30456.44
|1269
|2006.06.02 14:44
|buy
|635
|0.10
|1.2923
|1.2558
|1.2958
|1270
|2006.06.02 15:44
|buy
|636
|0.10
|1.2904
|1.2557
|1.2939
|1271
|2006.06.02 16:55
|t/p
|636
|0.10
|1.2939
|1.2557
|1.2939
|35.00
|30491.44
|1272
|2006.06.02 16:55
|close
|635
|0.10
|1.2939
|1.2558
|1.2958
|16.00
|30507.44
|1273
|2006.06.02 16:55
|buy
|637
|0.10
|1.2939
|1.2574
|1.2974
|1274
|2006.06.02 17:16
|buy
|638
|0.10
|1.2920
|1.2573
|1.2955
|1275
|2006.06.05 06:55
|t/p
|638
|0.10
|1.2955
|1.2573
|1.2955
|34.04
|30541.48
|1276
|2006.06.05 06:55
|close
|637
|0.10
|1.2956
|1.2574
|1.2974
|16.04
|30557.52
|1277
|2006.06.05 06:55
|buy
|639
|0.10
|1.2958
|1.2593
|1.2993
|1278
|2006.06.05 09:03
|buy
|640
|0.10
|1.2937
|1.2590
|1.2972
|1279
|2006.06.05 09:32
|t/p
|640
|0.10
|1.2972
|1.2590
|1.2972
|35.00
|30592.52
|1280
|2006.06.05 09:32
|close
|639
|0.10
|1.2974
|1.2593
|1.2993
|16.00
|30608.52
|1281
|2006.06.05 09:32
|buy
|641
|0.10
|1.2976
|1.2611
|1.3011
|1282
|2006.06.05 09:50
|buy
|642
|0.10
|1.2957
|1.2610
|1.2992
|1283
|2006.06.05 14:55
|buy
|643
|0.20
|1.2938
|1.2609
|1.2973
|1284
|2006.06.05 20:45
|buy
|644
|0.30
|1.2920
|1.2609
|1.2955
|1285
|2006.06.05 23:21
|buy
|645
|0.50
|1.2902
|1.2609
|1.2937
|1286
|2006.06.06 09:04
|t/p
|645
|0.50
|1.2937
|1.2609
|1.2937
|170.20
|30778.72
|1287
|2006.06.06 09:04
|close
|644
|0.30
|1.2937
|1.2609
|1.2955
|48.12
|30826.84
|1288
|2006.06.06 09:04
|close
|643
|0.20
|1.2935
|1.2609
|1.2973
|-7.92
|30818.92
|1289
|2006.06.06 09:05
|close
|642
|0.10
|1.2931
|1.2610
|1.2992
|-26.96
|30791.96
|1290
|2006.06.06 09:05
|close
|641
|0.10
|1.2928
|1.2611
|1.3011
|-48.96
|30743.00
|1291
|2006.06.06 09:05
|buy
|646
|0.10
|1.2932
|1.2567
|1.2967
|1292
|2006.06.06 09:49
|buy
|647
|0.10
|1.2914
|1.2567
|1.2949
|1293
|2006.06.06 11:36
|buy
|648
|0.20
|1.2895
|1.2566
|1.2930
|1294
|2006.06.06 12:17
|buy
|649
|0.30
|1.2873
|1.2562
|1.2908
|1295
|2006.06.06 14:14
|buy
|650
|0.50
|1.2853
|1.2560
|1.2888
|1296
|2006.06.06 14:34
|buy
|651
|0.80
|1.2834
|1.2559
|1.2869
|1297
|2006.06.06 17:00
|buy
|652
|1.30
|1.2812
|1.2555
|1.2847
|1298
|2006.06.06 21:12
|t/p
|652
|1.30
|1.2847
|1.2555
|1.2847
|455.00
|31198.00
|1299
|2006.06.06 21:12
|close
|651
|0.80
|1.2847
|1.2559
|1.2869
|104.00
|31302.00
|1300
|2006.06.06 21:12
|close
|650
|0.50
|1.2845
|1.2560
|1.2888
|-40.00
|31262.00
|1301
|2006.06.06 21:12
|close
|649
|0.30
|1.2843
|1.2562
|1.2908
|-90.00
|31172.00
|1302
|2006.06.06 21:13
|close
|648
|0.20
|1.2845
|1.2566
|1.2930
|-100.00
|31072.00
|1303
|2006.06.06 21:13
|close
|647
|0.10
|1.2847
|1.2567
|1.2949
|-67.00
|31005.00
|1304
|2006.06.06 21:13
|close
|646
|0.10
|1.2848
|1.2567
|1.2967
|-84.00
|30921.00
|1305
|2006.06.06 23:30
|sell
|653
|0.10
|1.2814
|1.3179
|1.2779
|1306
|2006.06.07 01:34
|sell
|654
|0.10
|1.2834
|1.3181
|1.2799
|1307
|2006.06.07 08:31
|t/p
|654
|0.10
|1.2799
|1.3181
|1.2799
|35.00
|30956.00
|1308
|2006.06.07 08:31
|close
|653
|0.10
|1.2798
|1.3179
|1.2779
|16.72
|30972.72
|1309
|2006.06.07 08:31
|sell
|655
|0.10
|1.2798
|1.3163
|1.2763
|1310
|2006.06.07 09:57
|sell
|656
|0.10
|1.2816
|1.3163
|1.2781
|1311
|2006.06.07 13:46
|t/p
|656
|0.10
|1.2781
|1.3163
|1.2781
|35.00
|31007.72
|1312
|2006.06.07 13:46
|close
|655
|0.10
|1.2779
|1.3163
|1.2763
|19.00
|31026.72
|1313
|2006.06.07 13:46
|sell
|657
|0.10
|1.2778
|1.3143
|1.2743
|1314
|2006.06.07 14:22
|sell
|658
|0.10
|1.2796
|1.3143
|1.2761
|1315
|2006.06.07 18:04
|sell
|659
|0.20
|1.2815
|1.3144
|1.2780
|1316
|2006.06.08 03:25
|t/p
|659
|0.20
|1.2780
|1.3144
|1.2780
|74.32
|31101.04
|1317
|2006.06.08 03:25
|close
|658
|0.10
|1.2780
|1.3143
|1.2761
|18.16
|31119.20
|1318
|2006.06.08 03:25
|close
|657
|0.10
|1.2783
|1.3143
|1.2743
|-2.84
|31116.36
|1319
|2006.06.08 03:25
|sell
|660
|0.10
|1.2779
|1.3144
|1.2744
|1320
|2006.06.08 04:42
|sell
|661
|0.10
|1.2797
|1.3144
|1.2762
|1321
|2006.06.08 09:05
|t/p
|661
|0.10
|1.2762
|1.3144
|1.2762
|35.00
|31151.36
|1322
|2006.06.08 09:05
|close
|660
|0.10
|1.2762
|1.3144
|1.2744
|17.00
|31168.36
|1323
|2006.06.08 09:05
|sell
|662
|0.10
|1.2761
|1.3126
|1.2726
|1324
|2006.06.08 14:04
|t/p
|662
|0.10
|1.2726
|1.3126
|1.2726
|35.00
|31203.36
|1325
|2006.06.08 14:04
|sell
|663
|0.10
|1.2719
|1.3084
|1.2684
|1326
|2006.06.08 14:16
|sell
|664
|0.10
|1.2737
|1.3084
|1.2702
|1327
|2006.06.08 14:33
|t/p
|664
|0.10
|1.2702
|1.3084
|1.2702
|35.00
|31238.36
|1328
|2006.06.08 14:33
|close
|663
|0.10
|1.2699
|1.3084
|1.2684
|20.00
|31258.36
|1329
|2006.06.08 14:33
|sell
|665
|0.10
|1.2689
|1.3054
|1.2654
|1330
|2006.06.08 15:33
|t/p
|665
|0.10
|1.2654
|1.3054
|1.2654
|35.00
|31293.36
|1331
|2006.06.08 15:33
|sell
|666
|0.10
|1.2649
|1.3014
|1.2614
|1332
|2006.06.08 16:21
|sell
|667
|0.10
|1.2667
|1.3014
|1.2632
|1333
|2006.06.08 17:24
|t/p
|667
|0.10
|1.2632
|1.3014
|1.2632
|35.00
|31328.36
|1334
|2006.06.08 17:24
|close
|666
|0.10
|1.2632
|1.3014
|1.2614
|17.00
|31345.36
|1335
|2006.06.08 17:24
|sell
|668
|0.10
|1.2630
|1.2995
|1.2595
|1336
|2006.06.08 17:40
|sell
|669
|0.10
|1.2648
|1.2995
|1.2613
|1337
|2006.06.08 18:16
|sell
|670
|0.20
|1.2666
|1.2995
|1.2631
|1338
|2006.06.09 08:18
|t/p
|670
|0.20
|1.2631
|1.2995
|1.2631
|71.44
|31416.80
|1339
|2006.06.09 08:18
|close
|669
|0.10
|1.2629
|1.2995
|1.2613
|19.72
|31436.52
|1340
|2006.06.09 08:19
|close
|668
|0.10
|1.2631
|1.2995
|1.2595
|-0.28
|31436.24
|1341
|2006.06.09 08:19
|sell
|671
|0.10
|1.2626
|1.2991
|1.2591
|1342
|2006.06.09 08:35
|sell
|672
|0.10
|1.2644
|1.2991
|1.2609
|1343
|2006.06.09 11:10
|sell
|673
|0.20
|1.2662
|1.2991
|1.2627
|1344
|2006.06.09 14:31
|t/p
|673
|0.20
|1.2627
|1.2991
|1.2627
|70.00
|31506.24
|1345
|2006.06.09 14:31
|close
|672
|0.10
|1.2625
|1.2991
|1.2609
|19.00
|31525.24
|1346
|2006.06.09 14:31
|close
|671
|0.10
|1.2620
|1.2991
|1.2591
|6.00
|31531.24
|1347
|2006.06.09 14:31
|sell
|674
|0.10
|1.2620
|1.2985
|1.2585
|1348
|2006.06.09 15:20
|sell
|675
|0.10
|1.2639
|1.2986
|1.2604
|1349
|2006.06.09 15:29
|sell
|676
|0.20
|1.2658
|1.2987
|1.2623
|1350
|2006.06.09 16:10
|sell
|677
|0.30
|1.2678
|1.2989
|1.2643
|1351
|2006.06.09 16:50
|t/p
|677
|0.30
|1.2643
|1.2989
|1.2643
|105.00
|31636.24
|1352
|2006.06.09 16:50
|close
|676
|0.20
|1.2640
|1.2987
|1.2623
|36.00
|31672.24
|1353
|2006.06.09 16:50
|close
|675
|0.10
|1.2642
|1.2986
|1.2604
|-3.00
|31669.24
|1354
|2006.06.09 16:50
|close
|674
|0.10
|1.2641
|1.2985
|1.2585
|-21.00
|31648.24
|1355
|2006.06.09 16:51
|sell
|678
|0.10
|1.2639
|1.3004
|1.2604
|1356
|2006.06.12 11:40
|t/p
|678
|0.10
|1.2604
|1.3004
|1.2604
|35.72
|31683.96
|1357
|2006.06.12 11:40
|sell
|679
|0.10
|1.2600
|1.2965
|1.2565
|1358
|2006.06.12 20:43
|sell
|680
|0.10
|1.2618
|1.2965
|1.2583
|1359
|2006.06.12 23:21
|t/p
|680
|0.10
|1.2583
|1.2965
|1.2583
|35.00
|31718.96
|1360
|2006.06.12 23:21
|close
|679
|0.10
|1.2583
|1.2965
|1.2565
|17.00
|31735.96
|1361
|2006.06.12 23:22
|sell
|681
|0.10
|1.2585
|1.2950
|1.2550
|1362
|2006.06.13 12:16
|sell
|682
|0.10
|1.2603
|1.2950
|1.2568
|1363
|2006.06.13 14:26
|t/p
|682
|0.10
|1.2568
|1.2950
|1.2568
|35.00
|31770.96
|1364
|2006.06.13 14:26
|close
|681
|0.10
|1.2566
|1.2950
|1.2550
|19.72
|31790.68
|1365
|2006.06.13 14:26
|sell
|683
|0.10
|1.2564
|1.2929
|1.2529
|1366
|2006.06.13 14:31
|sell
|684
|0.10
|1.2582
|1.2929
|1.2547
|1367
|2006.06.13 15:44
|sell
|685
|0.20
|1.2600
|1.2929
|1.2565
|1368
|2006.06.13 16:04
|sell
|686
|0.30
|1.2618
|1.2929
|1.2583
|1369
|2006.06.13 16:23
|t/p
|686
|0.30
|1.2583
|1.2929
|1.2583
|105.00
|31895.68
|1370
|2006.06.13 16:23
|close
|685
|0.20
|1.2582
|1.2929
|1.2565
|36.00
|31931.68
|1371
|2006.06.13 16:23
|close
|684
|0.10
|1.2583
|1.2929
|1.2547
|-1.00
|31930.68
|1372
|2006.06.13 16:23
|close
|683
|0.10
|1.2578
|1.2929
|1.2529
|-14.00
|31916.68
|1373
|2006.06.13 16:23
|buy
|687
|0.10
|1.2580
|1.2215
|1.2615
|1374
|2006.06.13 16:56
|buy
|688
|0.10
|1.2562
|1.2215
|1.2597
|1375
|2006.06.13 19:16
|buy
|689
|0.20
|1.2544
|1.2215
|1.2579
|1376
|2006.06.14 08:22
|t/p
|689
|0.20
|1.2579
|1.2215
|1.2579
|68.08
|31984.76
|1377
|2006.06.14 08:22
|close
|688
|0.10
|1.2579
|1.2215
|1.2597
|16.04
|32000.80
|1378
|2006.06.14 08:22
|close
|687
|0.10
|1.2578
|1.2215
|1.2615
|-2.96
|31997.84
|1379
|2006.06.14 08:22
|buy
|690
|0.10
|1.2577
|1.2212
|1.2612
|1380
|2006.06.14 14:31
|buy
|691
|0.10
|1.2558
|1.2211
|1.2593
|1381
|2006.06.14 14:32
|buy
|692
|0.20
|1.2540
|1.2211
|1.2575
|1382
|2006.06.14 14:35
|t/p
|692
|0.20
|1.2575
|1.2211
|1.2575
|70.00
|32067.84
|1383
|2006.06.14 14:35
|close
|691
|0.10
|1.2577
|1.2211
|1.2593
|19.00
|32086.84
|1384
|2006.06.14 14:35
|close
|690
|0.10
|1.2576
|1.2212
|1.2612
|-1.00
|32085.84
|1385
|2006.06.14 14:35
|sell
|693
|0.10
|1.2578
|1.2943
|1.2543
|1386
|2006.06.14 14:52
|t/p
|693
|0.10
|1.2543
|1.2943
|1.2543
|35.00
|32120.84
|1387
|2006.06.14 14:52
|sell
|694
|0.10
|1.2540
|1.2905
|1.2505
|1388
|2006.06.14 15:04
|sell
|695
|0.10
|1.2561
|1.2908
|1.2526
|1389
|2006.06.14 15:10
|sell
|696
|0.20
|1.2580
|1.2909
|1.2545
|1390
|2006.06.14 15:19
|sell
|697
|0.30
|1.2599
|1.2910
|1.2564
|1391
|2006.06.14 15:21
|sell
|698
|0.50
|1.2618
|1.2911
|1.2583
|1392
|2006.06.14 15:29
|sell
|699
|0.80
|1.2637
|1.2912
|1.2602
|1393
|2006.06.14 20:36
|t/p
|699
|0.80
|1.2602
|1.2912
|1.2602
|280.00
|32400.84
|1394
|2006.06.14 20:36
|close
|698
|0.50
|1.2602
|1.2911
|1.2583
|80.00
|32480.84
|1395
|2006.06.14 20:36
|close
|697
|0.30
|1.2604
|1.2910
|1.2564
|-15.00
|32465.84
|1396
|2006.06.14 20:36
|close
|696
|0.20
|1.2606
|1.2909
|1.2545
|-52.00
|32413.84
|1397
|2006.06.14 20:37
|close
|695
|0.10
|1.2604
|1.2908
|1.2526
|-43.00
|32370.84
|1398
|2006.06.14 20:37
|close
|694
|0.10
|1.2605
|1.2905
|1.2505
|-65.00
|32305.84
|1399
|2006.06.14 20:37
|sell
|700
|0.10
|1.2603
|1.2968
|1.2568
|1400
|2006.06.15 04:04
|sell
|701
|0.10
|1.2621
|1.2968
|1.2586
|1401
|2006.06.15 14:35
|t/p
|701
|0.10
|1.2586
|1.2968
|1.2586
|35.00
|32340.84
|1402
|2006.06.15 14:35
|close
|700
|0.10
|1.2583
|1.2968
|1.2568
|22.16
|32363.00
|1403
|2006.06.15 14:35
|sell
|702
|0.10
|1.2583
|1.2948
|1.2548
|1404
|2006.06.15 14:38
|sell
|703
|0.10
|1.2601
|1.2948
|1.2566
|1405
|2006.06.15 14:47
|sell
|704
|0.20
|1.2619
|1.2948
|1.2584
|1406
|2006.06.15 15:01
|sell
|705
|0.30
|1.2640
|1.2951
|1.2605
|1407
|2006.06.15 15:11
|sell
|706
|0.50
|1.2661
|1.2954
|1.2626
|1408
|2006.06.15 16:05
|t/p
|706
|0.50
|1.2626
|1.2954
|1.2626
|175.00
|32538.00
|1409
|2006.06.15 16:05
|close
|705
|0.30
|1.2626
|1.2951
|1.2605
|42.00
|32580.00
|1410
|2006.06.15 16:05
|close
|704
|0.20
|1.2629
|1.2948
|1.2584
|-20.00
|32560.00
|1411
|2006.06.15 16:05
|close
|703
|0.10
|1.2632
|1.2948
|1.2566
|-31.00
|32529.00
|1412
|2006.06.15 16:06
|close
|702
|0.10
|1.2633
|1.2948
|1.2548
|-50.00
|32479.00
|1413
|2006.06.15 16:06
|buy
|707
|0.10
|1.2631
|1.2266
|1.2666
|1414
|2006.06.15 17:30
|buy
|708
|0.10
|1.2611
|1.2264
|1.2646
|1415
|2006.06.16 01:59
|t/p
|708
|0.10
|1.2646
|1.2264
|1.2646
|34.04
|32513.04
|1416
|2006.06.16 01:59
|close
|707
|0.10
|1.2646
|1.2266
|1.2666
|14.04
|32527.08
|1417
|2006.06.16 01:59
|buy
|709
|0.10
|1.2648
|1.2283
|1.2683
|1418
|2006.06.16 15:54
|buy
|710
|0.10
|1.2629
|1.2282
|1.2664
|1419
|2006.06.19 02:55
|buy
|711
|0.20
|1.2610
|1.2281
|1.2645
|1420
|2006.06.19 03:14
|buy
|712
|0.30
|1.2590
|1.2279
|1.2625
|1421
|2006.06.19 03:39
|buy
|713
|0.50
|1.2572
|1.2279
|1.2607
|1422
|2006.06.19 08:44
|t/p
|713
|0.50
|1.2607
|1.2279
|1.2607
|175.00
|32702.08
|1423
|2006.06.19 08:44
|close
|712
|0.30
|1.2608
|1.2279
|1.2625
|54.00
|32756.08
|1424
|2006.06.19 08:44
|close
|711
|0.20
|1.2607
|1.2281
|1.2645
|-6.00
|32750.08
|1425
|2006.06.19 08:44
|close
|710
|0.10
|1.2606
|1.2282
|1.2664
|-23.96
|32726.12
|1426
|2006.06.19 08:44
|close
|709
|0.10
|1.2607
|1.2283
|1.2683
|-41.96
|32684.16
|1427
|2006.06.19 08:44
|buy
|714
|0.10
|1.2607
|1.2242
|1.2642
|1428
|2006.06.19 10:06
|buy
|715
|0.10
|1.2587
|1.2240
|1.2622
|1429
|2006.06.19 14:36
|buy
|716
|0.20
|1.2569
|1.2240
|1.2604
|1430
|2006.06.20 14:13
|buy
|717
|0.30
|1.2550
|1.2239
|1.2585
|1431
|2006.06.20 18:29
|t/p
|717
|0.30
|1.2585
|1.2239
|1.2585
|105.00
|32789.16
|1432
|2006.06.20 18:29
|close
|716
|0.20
|1.2585
|1.2240
|1.2604
|30.08
|32819.24
|1433
|2006.06.20 18:29
|close
|715
|0.10
|1.2584
|1.2240
|1.2622
|-3.96
|32815.28
|1434
|2006.06.20 18:29
|close
|714
|0.10
|1.2588
|1.2242
|1.2642
|-19.96
|32795.32
|1435
|2006.06.20 18:29
|buy
|718
|0.10
|1.2589
|1.2224
|1.2624
|1436
|2006.06.21 04:06
|t/p
|718
|0.10
|1.2624
|1.2224
|1.2624
|34.04
|32829.36
|1437
|2006.06.21 04:06
|buy
|719
|0.10
|1.2629
|1.2264
|1.2664
|1438
|2006.06.21 17:57
|t/p
|719
|0.10
|1.2664
|1.2264
|1.2664
|35.00
|32864.36
|1439
|2006.06.21 17:57
|buy
|720
|0.10
|1.2667
|1.2302
|1.2702
|1440
|2006.06.22 09:46
|buy
|721
|0.10
|1.2649
|1.2302
|1.2684
|1441
|2006.06.22 11:25
|buy
|722
|0.20
|1.2629
|1.2300
|1.2664
|1442
|2006.06.22 12:23
|buy
|723
|0.30
|1.2611
|1.2300
|1.2646
|1443
|2006.06.22 12:49
|buy
|724
|0.50
|1.2593
|1.2300
|1.2628
|1444
|2006.06.22 15:20
|buy
|725
|0.80
|1.2574
|1.2299
|1.2609
|1445
|2006.06.22 16:14
|buy
|726
|1.30
|1.2556
|1.2299
|1.2591
|1446
|2006.06.22 17:42
|t/p
|726
|1.30
|1.2591
|1.2299
|1.2591
|455.00
|33319.36
|1447
|2006.06.22 17:42
|close
|725
|0.80
|1.2592
|1.2299
|1.2609
|144.00
|33463.36
|1448
|2006.06.22 17:42
|close
|724
|0.50
|1.2590
|1.2300
|1.2628
|-15.00
|33448.36
|1449
|2006.06.22 17:43
|close
|723
|0.30
|1.2589
|1.2300
|1.2646
|-66.00
|33382.36
|1450
|2006.06.22 17:43
|close
|722
|0.20
|1.2591
|1.2300
|1.2664
|-76.00
|33306.36
|1451
|2006.06.22 17:43
|close
|721
|0.10
|1.2590
|1.2302
|1.2684
|-59.00
|33247.36
|1452
|2006.06.22 17:43
|close
|720
|0.10
|1.2592
|1.2302
|1.2702
|-77.88
|33169.48
|1453
|2006.06.23 00:00
|sell
|727
|0.10
|1.2571
|1.2936
|1.2536
|1454
|2006.06.23 08:37
|sell
|728
|0.10
|1.2590
|1.2937
|1.2555
|1455
|2006.06.23 10:56
|t/p
|728
|0.10
|1.2555
|1.2937
|1.2555
|35.00
|33204.48
|1456
|2006.06.23 10:56
|close
|727
|0.10
|1.2554
|1.2936
|1.2536
|17.00
|33221.48
|1457
|2006.06.23 10:56
|sell
|729
|0.10
|1.2552
|1.2917
|1.2517
|1458
|2006.06.23 13:48
|t/p
|729
|0.10
|1.2517
|1.2917
|1.2517
|35.00
|33256.48
|1459
|2006.06.23 13:48
|sell
|730
|0.10
|1.2514
|1.2879
|1.2479
|1460
|2006.06.23 16:23
|sell
|731
|0.10
|1.2532
|1.2879
|1.2497
|1461
|2006.06.26 09:19
|sell
|732
|0.20
|1.2551
|1.2880
|1.2516
|1462
|2006.06.26 09:21
|sell
|733
|0.30
|1.2574
|1.2885
|1.2539
|1463
|2006.06.26 17:05
|t/p
|733
|0.30
|1.2539
|1.2885
|1.2539
|105.00
|33361.48
|1464
|2006.06.26 17:05
|close
|732
|0.20
|1.2538
|1.2880
|1.2516
|26.00
|33387.48
|1465
|2006.06.26 17:05
|close
|731
|0.10
|1.2541
|1.2879
|1.2497
|-8.28
|33379.20
|1466
|2006.06.26 17:05
|close
|730
|0.10
|1.2540
|1.2879
|1.2479
|-25.28
|33353.92
|1467
|2006.06.26 17:06
|sell
|734
|0.10
|1.2539
|1.2904
|1.2504
|1468
|2006.06.26 17:44
|sell
|735
|0.10
|1.2558
|1.2905
|1.2523
|1469
|2006.06.26 19:09
|sell
|736
|0.20
|1.2576
|1.2905
|1.2541
|1470
|2006.06.26 19:24
|sell
|737
|0.30
|1.2594
|1.2905
|1.2559
|1471
|2006.06.27 01:57
|sell
|738
|0.50
|1.2612
|1.2905
|1.2577
|1472
|2006.06.27 12:14
|t/p
|738
|0.50
|1.2577
|1.2905
|1.2577
|175.00
|33528.92
|1473
|2006.06.27 12:14
|close
|737
|0.30
|1.2576
|1.2905
|1.2559
|56.16
|33585.08
|1474
|2006.06.27 12:14
|close
|736
|0.20
|1.2577
|1.2905
|1.2541
|-0.56
|33584.52
|1475
|2006.06.27 12:14
|close
|735
|0.10
|1.2573
|1.2905
|1.2523
|-14.28
|33570.24
|1476
|2006.06.27 12:14
|close
|734
|0.10
|1.2574
|1.2904
|1.2504
|-34.28
|33535.96
|1477
|2006.06.27 12:14
|sell
|739
|0.10
|1.2565
|1.2930
|1.2530
|1478
|2006.06.27 13:06
|sell
|740
|0.10
|1.2583
|1.2930
|1.2548
|1479
|2006.06.27 15:07
|sell
|741
|0.20
|1.2601
|1.2930
|1.2566
|1480
|2006.06.28 08:16
|t/p
|741
|0.20
|1.2566
|1.2930
|1.2566
|71.44
|33607.40
|1481
|2006.06.28 08:16
|close
|740
|0.10
|1.2565
|1.2930
|1.2548
|18.72
|33626.12
|1482
|2006.06.28 08:16
|close
|739
|0.10
|1.2566
|1.2930
|1.2530
|-0.28
|33625.84
|1483
|2006.06.28 08:17
|sell
|742
|0.10
|1.2560
|1.2925
|1.2525
|1484
|2006.06.28 08:46
|sell
|743
|0.10
|1.2580
|1.2927
|1.2545
|1485
|2006.06.28 16:24
|t/p
|743
|0.10
|1.2545
|1.2927
|1.2545
|35.00
|33660.84
|1486
|2006.06.28 16:24
|close
|742
|0.10
|1.2540
|1.2925
|1.2525
|20.00
|33680.84
|1487
|2006.06.28 16:24
|sell
|744
|0.10
|1.2540
|1.2905
|1.2505
|1488
|2006.06.28 20:59
|sell
|745
|0.10
|1.2561
|1.2908
|1.2526
|1489
|2006.06.29 11:56
|t/p
|745
|0.10
|1.2526
|1.2908
|1.2526
|37.16
|33718.00
|1490
|2006.06.29 11:56
|close
|744
|0.10
|1.2526
|1.2905
|1.2505
|16.16
|33734.16
|1491
|2006.06.29 11:56
|sell
|746
|0.10
|1.2526
|1.2891
|1.2491
|1492
|2006.06.29 14:38
|sell
|747
|0.10
|1.2544
|1.2891
|1.2509
|1493
|2006.06.29 20:17
|sell
|748
|0.20
|1.2563
|1.2892
|1.2528
|1494
|2006.06.29 20:17
|sell
|749
|0.30
|1.2583
|1.2894
|1.2548
|1495
|2006.06.29 20:22
|sell
|750
|0.50
|1.2605
|1.2898
|1.2570
|1496
|2006.06.29 20:23
|sell
|751
|0.80
|1.2623
|1.2898
|1.2588
|1497
|2006.06.29 20:36
|sell
|752
|1.30
|1.2641
|1.2898
|1.2606
|1498
|2006.06.29 20:48
|sell
|753
|2.10
|1.2659
|1.2898
|1.2624
|1499
|2006.06.30 03:06
|sell
|754
|3.40
|1.2677
|1.2898
|1.2642
|1500
|2006.06.30 03:28
|sell
|755
|5.50
|1.2696
|1.2899
|1.2661
|1501
|2006.07.14 08:24
|t/p
|755
|5.50
|1.2661
|1.2899
|1.2661
|2479.40
|36213.56
|1502
|2006.07.14 08:24
|close
|754
|3.40
|1.2660
|1.2898
|1.2642
|920.72
|37134.28
|1503
|2006.07.14 08:24
|close
|753
|2.10
|1.2662
|1.2898
|1.2624
|163.80
|37298.08
|1504
|2006.07.14 08:24
|close
|752
|1.30
|1.2655
|1.2898
|1.2606
|-41.60
|37256.48
|1505
|2006.07.14 08:24
|close
|751
|0.80
|1.2658
|1.2898
|1.2588
|-193.60
|37062.88
|1506
|2006.07.14 08:25
|close
|750
|0.50
|1.2655
|1.2898
|1.2570
|-196.00
|36866.88
|1507
|2006.07.14 08:25
|close
|749
|0.30
|1.2654
|1.2894
|1.2548
|-180.60
|36686.28
|1508
|2006.07.14 08:25
|close
|748
|0.20
|1.2655
|1.2892
|1.2528
|-162.40
|36523.88
|1509
|2006.07.14 08:25
|close
|747
|0.10
|1.2653
|1.2891
|1.2509
|-98.20
|36425.68
|1510
|2006.07.14 08:25
|close
|746
|0.10
|1.2657
|1.2891
|1.2491
|-120.20
|36305.48
|1511
|2006.07.14 08:25
|sell
|756
|0.10
|1.2653
|1.3018
|1.2618
|1512
|2006.07.14 09:37
|sell
|757
|0.10
|1.2672
|1.3019
|1.2637
|1513
|2006.07.14 14:31
|sell
|758
|0.20
|1.2694
|1.3023
|1.2659
|1514
|2006.07.14 14:58
|t/p
|758
|0.20
|1.2659
|1.3023
|1.2659
|70.00
|36375.48
|1515
|2006.07.14 14:58
|close
|757
|0.10
|1.2659
|1.3019
|1.2637
|13.00
|36388.48
|1516
|2006.07.14 14:58
|close
|756
|0.10
|1.2660
|1.3018
|1.2618
|-7.00
|36381.48
|1517
|2006.07.14 14:58
|buy
|759
|0.10
|1.2663
|1.2298
|1.2698
|1518
|2006.07.14 15:51
|buy
|760
|0.10
|1.2642
|1.2295
|1.2677
|1519
|2006.07.17 04:21
|buy
|761
|0.20
|1.2624
|1.2295
|1.2659
|1520
|2006.07.17 10:06
|buy
|762
|0.30
|1.2604
|1.2293
|1.2639
|1521
|2006.07.17 10:16
|buy
|763
|0.50
|1.2580
|1.2287
|1.2615
|1522
|2006.07.17 10:39
|buy
|764
|0.80
|1.2560
|1.2285
|1.2595
|1523
|2006.07.17 11:30
|buy
|765
|1.30
|1.2540
|1.2283
|1.2575
|1524
|2006.07.17 14:38
|buy
|766
|2.10
|1.2521
|1.2282
|1.2556
|1525
|2006.07.18 11:05
|buy
|767
|3.40
|1.2502
|1.2281
|1.2537
|1526
|2006.07.18 12:22
|t/p
|767
|3.40
|1.2537
|1.2281
|1.2537
|1190.00
|37571.48
|1527
|2006.07.18 12:22
|close
|766
|2.10
|1.2537
|1.2282
|1.2556
|315.84
|37887.32
|1528
|2006.07.18 12:22
|close
|765
|1.30
|1.2535
|1.2283
|1.2575
|-77.48
|37809.84
|1529
|2006.07.18 12:23
|close
|764
|0.80
|1.2536
|1.2285
|1.2595
|-199.68
|37610.16
|1530
|2006.07.18 12:23
|close
|763
|0.50
|1.2532
|1.2287
|1.2615
|-244.80
|37365.36
|1531
|2006.07.18 12:24
|close
|762
|0.30
|1.2535
|1.2293
|1.2639
|-209.88
|37155.48
|1532
|2006.07.18 12:24
|close
|761
|0.20
|1.2536
|1.2295
|1.2659
|-177.92
|36977.56
|1533
|2006.07.18 12:24
|close
|760
|0.10
|1.2537
|1.2295
|1.2677
|-106.92
|36870.64
|1534
|2006.07.18 12:24
|close
|759
|0.10
|1.2534
|1.2298
|1.2698
|-130.92
|36739.72
|1535
|2006.07.18 12:24
|sell
|768
|0.10
|1.2535
|1.2900
|1.2500
|1536
|2006.07.18 12:41
|sell
|769
|0.10
|1.2554
|1.2901
|1.2519
|1537
|2006.07.18 14:32
|t/p
|769
|0.10
|1.2519
|1.2901
|1.2519
|35.00
|36774.72
|1538
|2006.07.18 14:32
|close
|768
|0.10
|1.2519
|1.2900
|1.2500
|16.00
|36790.72
|1539
|2006.07.18 14:32
|sell
|770
|0.10
|1.2519
|1.2884
|1.2484
|1540
|2006.07.18 14:35
|sell
|771
|0.10
|1.2537
|1.2884
|1.2502
|1541
|2006.07.18 15:18
|sell
|772
|0.20
|1.2555
|1.2884
|1.2520
|1542
|2006.07.18 15:56
|t/p
|772
|0.20
|1.2520
|1.2884
|1.2520
|70.00
|36860.72
|1543
|2006.07.18 15:56
|close
|771
|0.10
|1.2518
|1.2884
|1.2502
|19.00
|36879.72
|1544
|2006.07.18 15:56
|close
|770
|0.10
|1.2520
|1.2884
|1.2484
|-1.00
|36878.72
|1545
|2006.07.18 15:56
|sell
|773
|0.10
|1.2516
|1.2881
|1.2481
|1546
|2006.07.18 16:47
|t/p
|773
|0.10
|1.2481
|1.2881
|1.2481
|35.00
|36913.72
|1547
|2006.07.18 16:47
|sell
|774
|0.10
|1.2477
|1.2842
|1.2442
|1548
|2006.07.18 16:56
|sell
|775
|0.10
|1.2496
|1.2843
|1.2461
|1549
|2006.07.18 20:39
|sell
|776
|0.20
|1.2517
|1.2846
|1.2482
|1550
|2006.07.19 03:01
|t/p
|776
|0.20
|1.2482
|1.2846
|1.2482
|71.44
|36985.16
|1551
|2006.07.19 03:01
|close
|775
|0.10
|1.2482
|1.2843
|1.2461
|14.72
|36999.88
|1552
|2006.07.19 03:01
|close
|774
|0.10
|1.2481
|1.2842
|1.2442
|-3.28
|36996.60
|1553
|2006.07.19 03:01
|sell
|777
|0.10
|1.2481
|1.2846
|1.2446
|1554
|2006.07.19 04:37
|sell
|778
|0.10
|1.2499
|1.2846
|1.2464
|1555
|2006.07.19 14:31
|t/p
|778
|0.10
|1.2464
|1.2846
|1.2464
|35.00
|37031.60
|1556
|2006.07.19 14:31
|close
|777
|0.10
|1.2460
|1.2846
|1.2446
|21.00
|37052.60
|1557
|2006.07.19 14:31
|sell
|779
|0.10
|1.2459
|1.2824
|1.2424
|1558
|2006.07.19 14:32
|sell
|780
|0.10
|1.2477
|1.2824
|1.2442
|1559
|2006.07.19 16:01
|sell
|781
|0.20
|1.2496
|1.2825
|1.2461
|1560
|2006.07.19 16:01
|sell
|782
|0.30
|1.2515
|1.2826
|1.2480
|1561
|2006.07.19 16:02
|sell
|783
|0.50
|1.2534
|1.2827
|1.2499
|1562
|2006.07.19 16:09
|sell
|784
|0.80
|1.2555
|1.2830
|1.2520
|1563
|2006.07.19 16:10
|sell
|785
|1.30
|1.2574
|1.2831
|1.2539
|1564
|2006.07.19 18:59
|sell
|786
|2.10
|1.2593
|1.2832
|1.2558
|1565
|2006.07.19 19:58
|sell
|787
|3.40
|1.2611
|1.2832
|1.2576
|1566
|2006.07.20 12:38
|sell
|788
|5.50
|1.2630
|1.2833
|1.2595
|1567
|2006.07.20 13:53
|sell
|789
|8.90
|1.2648
|1.2833
|1.2613
|1568
|2006.07.24 10:49
|t/p
|789
|8.90
|1.2613
|1.2833
|1.2613
|3243.16
|40295.76
|1569
|2006.07.24 10:49
|close
|788
|5.50
|1.2613
|1.2833
|1.2595
|1014.20
|41309.96
|1570
|2006.07.24 10:49
|close
|787
|3.40
|1.2616
|1.2832
|1.2576
|-47.60
|41262.36
|1571
|2006.07.24 10:50
|close
|786
|2.10
|1.2615
|1.2832
|1.2558
|-386.40
|40875.96
|1572
|2006.07.24 10:50
|close
|785
|1.30
|1.2614
|1.2831
|1.2539
|-473.20
|40402.76
|1573
|2006.07.24 10:50
|close
|784
|0.80
|1.2618
|1.2830
|1.2520
|-475.20
|39927.56
|1574
|2006.07.24 10:50
|close
|783
|0.50
|1.2617
|1.2827
|1.2499
|-397.00
|39530.56
|1575
|2006.07.24 10:51
|close
|782
|0.30
|1.2616
|1.2826
|1.2480
|-292.20
|39238.36
|1576
|2006.07.24 10:51
|close
|781
|0.20
|1.2613
|1.2825
|1.2461
|-226.80
|39011.56
|1577
|2006.07.24 10:51
|close
|780
|0.10
|1.2614
|1.2824
|1.2442
|-133.40
|38878.16
|1578
|2006.07.24 10:51
|close
|779
|0.10
|1.2615
|1.2824
|1.2424
|-152.40
|38725.76
|1579
|2006.07.24 10:51
|sell
|790
|0.10
|1.2614
|1.2979
|1.2579
|1580
|2006.07.24 11:22
|sell
|791
|0.10
|1.2632
|1.2979
|1.2597
|1581
|2006.07.25 07:20
|sell
|792
|0.20
|1.2651
|1.2980
|1.2616
|1582
|2006.07.25 08:25
|sell
|793
|0.30
|1.2670
|1.2981
|1.2635
|1583
|2006.07.25 10:41
|t/p
|793
|0.30
|1.2635
|1.2981
|1.2635
|105.00
|38830.76
|1584
|2006.07.25 10:41
|close
|792
|0.20
|1.2633
|1.2980
|1.2616
|36.00
|38866.76
|1585
|2006.07.25 10:41
|close
|791
|0.10
|1.2635
|1.2979
|1.2597
|-2.28
|38864.48
|1586
|2006.07.25 10:41
|close
|790
|0.10
|1.2636
|1.2979
|1.2579
|-21.28
|38843.20
|1587
|2006.07.25 10:42
|sell
|794
|0.10
|1.2635
|1.3000
|1.2600
|1588
|2006.07.25 12:10
|sell
|795
|0.10
|1.2654
|1.3001
|1.2619
|1589
|2006.07.25 16:22
|t/p
|795
|0.10
|1.2619
|1.3001
|1.2619
|35.00
|38878.20
|1590
|2006.07.25 16:22
|close
|794
|0.10
|1.2619
|1.3000
|1.2600
|16.00
|38894.20
|1591
|2006.07.25 16:22
|sell
|796
|0.10
|1.2619
|1.2984
|1.2584
|1592
|2006.07.25 17:28
|t/p
|796
|0.10
|1.2584
|1.2984
|1.2584
|35.00
|38929.20
|1593
|2006.07.25 17:28
|sell
|797
|0.10
|1.2580
|1.2945
|1.2545
|1594
|2006.07.26 11:05
|sell
|798
|0.10
|1.2599
|1.2946
|1.2564
|1595
|2006.07.26 16:17
|sell
|799
|0.20
|1.2617
|1.2946
|1.2582
|1596
|2006.07.26 18:02
|sell
|800
|0.30
|1.2637
|1.2948
|1.2602
|1597
|2006.07.26 18:41
|sell
|801
|0.50
|1.2657
|1.2950
|1.2622
|1598
|2006.07.26 20:05
|sell
|802
|0.80
|1.2676
|1.2951
|1.2641
|1599
|2006.07.26 20:23
|sell
|803
|1.30
|1.2695
|1.2952
|1.2660
|1600
|2006.07.26 22:22
|sell
|804
|2.10
|1.2713
|1.2952
|1.2678
|1601
|2006.07.27 06:41
|sell
|805
|3.40
|1.2732
|1.2953
|1.2697
|1602
|2006.07.27 12:25
|sell
|806
|5.50
|1.2751
|1.2954
|1.2716
|1603
|2006.07.27 14:31
|t/p
|806
|5.50
|1.2716
|1.2954
|1.2716
|1925.00
|40854.20
|1604
|2006.07.27 14:31
|close
|805
|3.40
|1.2711
|1.2953
|1.2697
|714.00
|41568.20
|1605
|2006.07.27 14:31
|close
|804
|2.10
|1.2714
|1.2952
|1.2678
|24.36
|41592.56
|1606
|2006.07.27 14:31
|close
|803
|1.30
|1.2717
|1.2952
|1.2660
|-257.92
|41334.64
|1607
|2006.07.27 14:31
|close
|802
|0.80
|1.2716
|1.2951
|1.2641
|-302.72
|41031.92
|1608
|2006.07.27 14:31
|close
|801
|0.50
|1.2715
|1.2950
|1.2622
|-279.20
|40752.72
|1609
|2006.07.27 14:31
|close
|800
|0.30
|1.2714
|1.2948
|1.2602
|-224.52
|40528.20
|1610
|2006.07.27 14:31
|close
|799
|0.20
|1.2719
|1.2946
|1.2582
|-199.68
|40328.52
|1611
|2006.07.27 14:31
|close
|798
|0.10
|1.2715
|1.2946
|1.2564
|-113.84
|40214.68
|1612
|2006.07.27 14:32
|close
|797
|0.10
|1.2711
|1.2945
|1.2545
|-128.12
|40086.56
|1613
|2006.07.27 15:30
|buy
|807
|0.10
|1.2770
|1.2405
|1.2805
|1614
|2006.07.27 15:54
|buy
|808
|0.10
|1.2752
|1.2405
|1.2787
|1615
|2006.07.27 16:17
|buy
|809
|0.20
|1.2733
|1.2404
|1.2768
|1616
|2006.07.27 19:07
|buy
|810
|0.30
|1.2714
|1.2403
|1.2749
|1617
|2006.07.27 20:18
|buy
|811
|0.50
|1.2695
|1.2402
|1.2730
|1618
|2006.07.28 12:58
|buy
|812
|0.80
|1.2677
|1.2402
|1.2712
|1619
|2006.07.28 14:31
|t/p
|812
|0.80
|1.2712
|1.2402
|1.2712
|280.00
|40366.56
|1620
|2006.07.28 14:31
|close
|811
|0.50
|1.2714
|1.2402
|1.2730
|90.20
|40456.76
|1621
|2006.07.28 14:31
|close
|810
|0.30
|1.2712
|1.2403
|1.2749
|-8.88
|40447.88
|1622
|2006.07.28 14:31
|close
|809
|0.20
|1.2709
|1.2404
|1.2768
|-49.92
|40397.96
|1623
|2006.07.28 14:31
|close
|808
|0.10
|1.2707
|1.2405
|1.2787
|-45.96
|40352.00
|1624
|2006.07.28 14:31
|close
|807
|0.10
|1.2704
|1.2405
|1.2805
|-66.96
|40285.04
|1625
|2006.07.28 14:31
|buy
|813
|0.10
|1.2708
|1.2343
|1.2743
|1626
|2006.07.28 14:37
|t/p
|813
|0.10
|1.2743
|1.2343
|1.2743
|35.00
|40320.04
|1627
|2006.07.28 14:37
|buy
|814
|0.10
|1.2746
|1.2381
|1.2781
|1628
|2006.07.28 14:38
|buy
|815
|0.10
|1.2728
|1.2381
|1.2763
|1629
|2006.07.28 16:45
|t/p
|815
|0.10
|1.2763
|1.2381
|1.2763
|35.00
|40355.04
|1630
|2006.07.28 16:45
|close
|814
|0.10
|1.2763
|1.2381
|1.2781
|17.00
|40372.04
|1631
|2006.07.28 16:45
|buy
|816
|0.10
|1.2767
|1.2402
|1.2802
|1632
|2006.07.28 17:41
|buy
|817
|0.10
|1.2747
|1.2400
|1.2782
|1633
|2006.07.31 15:00
|t/p
|817
|0.10
|1.2782
|1.2400
|1.2782
|34.04
|40406.08
|1634
|2006.07.31 15:00
|close
|816
|0.10
|1.2782
|1.2402
|1.2802
|14.04
|40420.12
|1635
|2006.07.31 15:00
|buy
|818
|0.10
|1.2783
|1.2418
|1.2818
|1636
|2006.07.31 16:00
|buy
|819
|0.10
|1.2764
|1.2417
|1.2799
|1637
|2006.08.01 03:48
|buy
|820
|0.20
|1.2746
|1.2417
|1.2781
|1638
|2006.08.01 07:43
|buy
|821
|0.30
|1.2726
|1.2415
|1.2761
|1639
|2006.08.01 12:46
|t/p
|821
|0.30
|1.2761
|1.2415
|1.2761
|105.00
|40525.12
|1640
|2006.08.01 12:46
|close
|820
|0.20
|1.2763
|1.2417
|1.2781
|34.00
|40559.12
|1641
|2006.08.01 12:46
|close
|819
|0.10
|1.2762
|1.2417
|1.2799
|-2.96
|40556.16
|1642
|2006.08.01 12:46
|close
|818
|0.10
|1.2766
|1.2418
|1.2818
|-17.96
|40538.20
|1643
|2006.08.01 12:46
|buy
|822
|0.10
|1.2767
|1.2402
|1.2802
|1644
|2006.08.01 14:38
|buy
|823
|0.10
|1.2746
|1.2399
|1.2781
|1645
|2006.08.01 16:28
|buy
|824
|0.20
|1.2726
|1.2397
|1.2761
|1646
|2006.08.01 17:32
|t/p
|824
|0.20
|1.2761
|1.2397
|1.2761
|70.00
|40608.20
|1647
|2006.08.01 17:32
|close
|823
|0.10
|1.2761
|1.2399
|1.2781
|15.00
|40623.20
|1648
|2006.08.01 17:32
|close
|822
|0.10
|1.2762
|1.2402
|1.2802
|-5.00
|40618.20
|1649
|2006.08.01 17:32
|sell
|825
|0.10
|1.2760
|1.3125
|1.2725
|1650
|2006.08.01 17:59
|sell
|826
|0.10
|1.2779
|1.3126
|1.2744
|1651
|2006.08.01 18:08
|sell
|827
|0.20
|1.2799
|1.3128
|1.2764
|1652
|2006.08.01 18:16
|sell
|828
|0.30
|1.2817
|1.3128
|1.2782
|1653
|2006.08.02 04:45
|sell
|829
|0.50
|1.2835
|1.3128
|1.2800
|1654
|2006.08.02 10:35
|t/p
|829
|0.50
|1.2800
|1.3128
|1.2800
|175.00
|40793.20
|1655
|2006.08.02 10:35
|close
|828
|0.30
|1.2799
|1.3128
|1.2782
|56.16
|40849.36
|1656
|2006.08.02 10:35
|close
|827
|0.20
|1.2802
|1.3128
|1.2764
|-4.56
|40844.80
|1657
|2006.08.02 10:35
|close
|826
|0.10
|1.2800
|1.3126
|1.2744
|-20.28
|40824.52
|1658
|2006.08.02 10:35
|close
|825
|0.10
|1.2799
|1.3125
|1.2725
|-38.28
|40786.24
|1659
|2006.08.02 10:36
|sell
|830
|0.10
|1.2800
|1.3165
|1.2765
|1660
|2006.08.02 15:23
|sell
|831
|0.10
|1.2818
|1.3165
|1.2783
|1661
|2006.08.02 18:26
|t/p
|831
|0.10
|1.2783
|1.3165
|1.2783
|35.00
|40821.24
|1662
|2006.08.02 18:26
|close
|830
|0.10
|1.2781
|1.3165
|1.2765
|19.00
|40840.24
|1663
|2006.08.02 18:26
|sell
|832
|0.10
|1.2779
|1.3144
|1.2744
|1664
|2006.08.02 18:39
|sell
|833
|0.10
|1.2797
|1.3144
|1.2762
|1665
|2006.08.03 02:38
|t/p
|833
|0.10
|1.2762
|1.3144
|1.2762
|37.16
|40877.40
|1666
|2006.08.03 02:38
|close
|832
|0.10
|1.2760
|1.3144
|1.2744
|21.16
|40898.56
|1667
|2006.08.03 02:38
|sell
|834
|0.10
|1.2759
|1.3124
|1.2724
|1668
|2006.08.03 13:08
|sell
|835
|0.10
|1.2777
|1.3124
|1.2742
|1669
|2006.08.03 14:31
|sell
|836
|0.20
|1.2795
|1.3124
|1.2760
|1670
|2006.08.03 14:36
|sell
|837
|0.30
|1.2814
|1.3125
|1.2779
|1671
|2006.08.03 14:42
|sell
|838
|0.50
|1.2835
|1.3128
|1.2800
|1672
|2006.08.03 16:56
|t/p
|838
|0.50
|1.2800
|1.3128
|1.2800
|175.00
|41073.56
|1673
|2006.08.03 16:56
|close
|837
|0.30
|1.2800
|1.3125
|1.2779
|42.00
|41115.56
|1674
|2006.08.03 16:56
|close
|836
|0.20
|1.2801
|1.3124
|1.2760
|-12.00
|41103.56
|1675
|2006.08.03 16:56
|close
|835
|0.10
|1.2794
|1.3124
|1.2742
|-17.00
|41086.56
|1676
|2006.08.03 16:56
|close
|834
|0.10
|1.2796
|1.3124
|1.2724
|-37.00
|41049.56
|1677
|2006.08.03 16:56
|buy
|839
|0.10
|1.2797
|1.2432
|1.2832
|1678
|2006.08.03 17:12
|buy
|840
|0.10
|1.2779
|1.2432
|1.2814
|1679
|2006.08.03 20:06
|t/p
|840
|0.10
|1.2814
|1.2432
|1.2814
|35.00
|41084.56
|1680
|2006.08.03 20:06
|close
|839
|0.10
|1.2814
|1.2432
|1.2832
|17.00
|41101.56
|1681
|2006.08.03 20:06
|buy
|841
|0.10
|1.2816
|1.2451
|1.2851
|1682
|2006.08.04 00:39
|buy
|842
|0.10
|1.2797
|1.2450
|1.2832
|1683
|2006.08.04 11:30
|buy
|843
|0.20
|1.2779
|1.2450
|1.2814
|1684
|2006.08.04 14:30
|t/p
|843
|0.20
|1.2814
|1.2450
|1.2814
|70.00
|41171.56
|1685
|2006.08.04 14:30
|close
|842
|0.10
|1.2814
|1.2450
|1.2832
|17.00
|41188.56
|1686
|2006.08.04 14:30
|close
|841
|0.10
|1.2818
|1.2451
|1.2851
|1.04
|41189.60
|1687
|2006.08.04 14:30
|buy
|844
|0.10
|1.2819
|1.2454
|1.2854
|1688
|2006.08.04 14:31
|t/p
|844
|0.10
|1.2854
|1.2454
|1.2854
|35.00
|41224.60
|1689
|2006.08.04 14:31
|buy
|845
|0.10
|1.2859
|1.2494
|1.2894
|1690
|2006.08.04 15:52
|t/p
|845
|0.10
|1.2894
|1.2494
|1.2894
|35.00
|41259.60
|1691
|2006.08.04 15:52
|buy
|846
|0.10
|1.2898
|1.2533
|1.2933
|1692
|2006.08.04 17:29
|buy
|847
|0.10
|1.2880
|1.2533
|1.2915
|1693
|2006.08.07 09:01
|buy
|848
|0.20
|1.2861
|1.2532
|1.2896
|1694
|2006.08.07 19:23
|buy
|849
|0.30
|1.2843
|1.2532
|1.2878
|1695
|2006.08.07 23:58
|buy
|850
|0.50
|1.2824
|1.2531
|1.2859
|1696
|2006.08.08 13:15
|t/p
|850
|0.50
|1.2859
|1.2531
|1.2859
|170.20
|41429.80
|1697
|2006.08.08 13:15
|close
|849
|0.30
|1.2860
|1.2532
|1.2878
|48.12
|41477.92
|1698
|2006.08.08 13:15
|close
|848
|0.20
|1.2859
|1.2532
|1.2896
|-5.92
|41472.00
|1699
|2006.08.08 13:15
|close
|847
|0.10
|1.2858
|1.2533
|1.2915
|-23.92
|41448.08
|1700
|2006.08.08 13:15
|close
|846
|0.10
|1.2861
|1.2533
|1.2933
|-38.92
|41409.16
|1701
|2006.08.08 13:15
|buy
|851
|0.10
|1.2862
|1.2497
|1.2897
|1702
|2006.08.08 13:18
|buy
|852
|0.10
|1.2844
|1.2497
|1.2879
|1703
|2006.08.08 20:15
|t/p
|852
|0.10
|1.2879
|1.2497
|1.2879
|35.00
|41444.16
|1704
|2006.08.08 20:15
|close
|851
|0.10
|1.2882
|1.2497
|1.2897
|20.00
|41464.16
|1705
|2006.08.08 20:15
|buy
|853
|0.10
|1.2891
|1.2526
|1.2926
|1706
|2006.08.08 20:16
|buy
|854
|0.10
|1.2872
|1.2525
|1.2907
|1707
|2006.08.08 20:24
|buy
|855
|0.20
|1.2853
|1.2524
|1.2888
|1708
|2006.08.08 20:24
|buy
|856
|0.30
|1.2830
|1.2519
|1.2865
|1709
|2006.08.08 20:35
|t/p
|856
|0.30
|1.2865
|1.2519
|1.2865
|105.00
|41569.16
|1710
|2006.08.08 20:35
|close
|855
|0.20
|1.2866
|1.2524
|1.2888
|26.00
|41595.16
|1711
|2006.08.08 20:35
|close
|854
|0.10
|1.2864
|1.2525
|1.2907
|-8.00
|41587.16
|1712
|2006.08.08 20:35
|close
|853
|0.10
|1.2865
|1.2526
|1.2926
|-26.00
|41561.16
|1713
|2006.08.08 20:36
|buy
|857
|0.10
|1.2863
|1.2498
|1.2898
|1714
|2006.08.08 21:20
|buy
|858
|0.10
|1.2842
|1.2495
|1.2877
|1715
|2006.08.08 23:40
|buy
|859
|0.20
|1.2823
|1.2494
|1.2858
|1716
|2006.08.09 00:49
|buy
|860
|0.30
|1.2804
|1.2493
|1.2839
|1717
|2006.08.09 00:50
|buy
|861
|0.50
|1.2786
|1.2493
|1.2821
|1718
|2006.08.09 01:00
|buy
|862
|0.80
|1.2767
|1.2492
|1.2802
|1719
|2006.08.09 01:55
|t/p
|862
|0.80
|1.2802
|1.2492
|1.2802
|280.00
|41841.16
|1720
|2006.08.09 01:55
|close
|861
|0.50
|1.2803
|1.2493
|1.2821
|85.00
|41926.16
|1721
|2006.08.09 01:55
|close
|860
|0.30
|1.2800
|1.2493
|1.2839
|-12.00
|41914.16
|1722
|2006.08.09 01:55
|close
|859
|0.20
|1.2801
|1.2494
|1.2858
|-45.92
|41868.24
|1723
|2006.08.09 01:55
|close
|858
|0.10
|1.2802
|1.2495
|1.2877
|-40.96
|41827.28
|1724
|2006.08.09 01:56
|close
|857
|0.10
|1.2792
|1.2498
|1.2898
|-71.96
|41755.32
|1725
|2006.08.09 01:56
|sell
|863
|0.10
|1.2789
|1.3154
|1.2754
|1726
|2006.08.09 07:47
|sell
|864
|0.10
|1.2808
|1.3155
|1.2773
|1727
|2006.08.09 08:15
|sell
|865
|0.20
|1.2826
|1.3155
|1.2791
|1728
|2006.08.09 09:03
|sell
|866
|0.30
|1.2845
|1.3156
|1.2810
|1729
|2006.08.09 10:07
|sell
|867
|0.50
|1.2865
|1.3158
|1.2830
|1730
|2006.08.09 12:34
|sell
|868
|0.80
|1.2884
|1.3159
|1.2849
|1731
|2006.08.09 12:56
|sell
|869
|1.30
|1.2904
|1.3161
|1.2869
|1732
|2006.08.09 20:22
|t/p
|869
|1.30
|1.2869
|1.3161
|1.2869
|455.00
|42210.32
|1733
|2006.08.09 20:22
|close
|868
|0.80
|1.2869
|1.3159
|1.2849
|120.00
|42330.32
|1734
|2006.08.09 20:22
|close
|867
|0.50
|1.2871
|1.3158
|1.2830
|-30.00
|42300.32
|1735
|2006.08.09 20:22
|close
|866
|0.30
|1.2873
|1.3156
|1.2810
|-84.00
|42216.32
|1736
|2006.08.09 20:22
|close
|865
|0.20
|1.2874
|1.3155
|1.2791
|-96.00
|42120.32
|1737
|2006.08.09 20:22
|close
|864
|0.10
|1.2873
|1.3155
|1.2773
|-65.00
|42055.32
|1738
|2006.08.09 20:23
|close
|863
|0.10
|1.2871
|1.3154
|1.2754
|-82.00
|41973.32
|1739
|2006.08.09 20:23
|sell
|870
|0.10
|1.2870
|1.3235
|1.2835
|1740
|2006.08.10 03:37
|sell
|871
|0.10
|1.2888
|1.3235
|1.2853
|1741
|2006.08.10 09:04
|sell
|872
|0.20
|1.2906
|1.3235
|1.2871
|1742
|2006.08.10 09:42
|t/p
|872
|0.20
|1.2871
|1.3235
|1.2871
|70.00
|42043.32
|1743
|2006.08.10 09:42
|close
|871
|0.10
|1.2870
|1.3235
|1.2853
|18.00
|42061.32
|1744
|2006.08.10 09:42
|close
|870
|0.10
|1.2872
|1.3235
|1.2835
|0.16
|42061.48
|1745
|2006.08.10 09:42
|sell
|873
|0.10
|1.2869
|1.3234
|1.2834
|1746
|2006.08.10 14:38
|t/p
|873
|0.10
|1.2834
|1.3234
|1.2834
|35.00
|42096.48
|1747
|2006.08.10 14:38
|sell
|874
|0.10
|1.2829
|1.3194
|1.2794
|1748
|2006.08.10 16:24
|t/p
|874
|0.10
|1.2794
|1.3194
|1.2794
|35.00
|42131.48
|1749
|2006.08.10 16:24
|sell
|875
|0.10
|1.2791
|1.3156
|1.2756
|1750
|2006.08.10 17:18
|t/p
|875
|0.10
|1.2756
|1.3156
|1.2756
|35.00
|42166.48
|1751
|2006.08.10 17:18
|sell
|876
|0.10
|1.2750
|1.3115
|1.2715
|1752
|2006.08.10 17:26
|sell
|877
|0.10
|1.2768
|1.3115
|1.2733
|1753
|2006.08.10 19:31
|sell
|878
|0.20
|1.2787
|1.3116
|1.2752
|1754
|2006.08.11 08:27
|t/p
|878
|0.20
|1.2752
|1.3116
|1.2752
|71.44
|42237.92
|1755
|2006.08.11 08:27
|close
|877
|0.10
|1.2751
|1.3115
|1.2733
|17.72
|42255.64
|1756
|2006.08.11 08:27
|close
|876
|0.10
|1.2752
|1.3115
|1.2715
|-1.28
|42254.36
|1757
|2006.08.11 08:30
|sell
|879
|0.10
|1.2761
|1.3126
|1.2726
|1758
|2006.08.11 09:04
|sell
|880
|0.10
|1.2780
|1.3127
|1.2745
|1759
|2006.08.11 14:31
|t/p
|880
|0.10
|1.2745
|1.3127
|1.2745
|35.00
|42289.36
|1760
|2006.08.11 14:31
|close
|879
|0.10
|1.2742
|1.3126
|1.2726
|19.00
|42308.36
|1761
|2006.08.11 14:31
|sell
|881
|0.10
|1.2734
|1.3099
|1.2699
|1762
|2006.08.11 15:47
|sell
|882
|0.10
|1.2755
|1.3102
|1.2720
|1763
|2006.08.11 16:32
|sell
|883
|0.20
|1.2773
|1.3102
|1.2738
|1764
|2006.08.11 18:32
|t/p
|883
|0.20
|1.2738
|1.3102
|1.2738
|70.00
|42378.36
|1765
|2006.08.11 18:32
|close
|882
|0.10
|1.2737
|1.3102
|1.2720
|18.00
|42396.36
|1766
|2006.08.11 18:32
|close
|881
|0.10
|1.2738
|1.3099
|1.2699
|-4.00
|42392.36
|1767
|2006.08.11 18:32
|sell
|884
|0.10
|1.2736
|1.3101
|1.2701
|1768
|2006.08.14 04:07
|sell
|885
|0.10
|1.2754
|1.3101
|1.2719
|1769
|2006.08.14 09:28
|t/p
|885
|0.10
|1.2719
|1.3101
|1.2719
|35.00
|42427.36
|1770
|2006.08.14 09:28
|close
|884
|0.10
|1.2715
|1.3101
|1.2701
|21.72
|42449.08
|1771
|2006.08.14 09:28
|sell
|886
|0.10
|1.2715
|1.3080
|1.2680
|1772
|2006.08.14 09:48
|sell
|887
|0.10
|1.2734
|1.3081
|1.2699
|1773
|2006.08.14 16:21
|sell
|888
|0.20
|1.2753
|1.3082
|1.2718
|1774
|2006.08.14 20:19
|t/p
|888
|0.20
|1.2718
|1.3082
|1.2718
|70.00
|42519.08
|1775
|2006.08.14 20:19
|close
|887
|0.10
|1.2718
|1.3081
|1.2699
|16.00
|42535.08
|1776
|2006.08.14 20:19
|close
|886
|0.10
|1.2719
|1.3080
|1.2680
|-4.00
|42531.08
|1777
|2006.08.14 20:20
|sell
|889
|0.10
|1.2719
|1.3084
|1.2684
|1778
|2006.08.15 02:27
|sell
|890
|0.10
|1.2737
|1.3084
|1.2702
|1779
|2006.08.15 03:51
|t/p
|890
|0.10
|1.2702
|1.3084
|1.2702
|35.00
|42566.08
|1780
|2006.08.15 03:51
|close
|889
|0.10
|1.2702
|1.3084
|1.2684
|17.72
|42583.80
|1781
|2006.08.15 03:51
|sell
|891
|0.10
|1.2694
|1.3059
|1.2659
|1782
|2006.08.15 03:53
|sell
|892
|0.10
|1.2713
|1.3060
|1.2678
|1783
|2006.08.15 05:20
|sell
|893
|0.20
|1.2733
|1.3062
|1.2698
|1784
|2006.08.15 07:39
|sell
|894
|0.30
|1.2753
|1.3064
|1.2718
|1785
|2006.08.15 08:55
|t/p
|894
|0.30
|1.2718
|1.3064
|1.2718
|105.00
|42688.80
|1786
|2006.08.15 08:55
|close
|893
|0.20
|1.2718
|1.3062
|1.2698
|30.00
|42718.80
|1787
|2006.08.15 08:55
|close
|892
|0.10
|1.2719
|1.3060
|1.2678
|-6.00
|42712.80
|1788
|2006.08.15 08:56
|close
|891
|0.10
|1.2718
|1.3059
|1.2659
|-24.00
|42688.80
|1789
|2006.08.15 08:56
|sell
|895
|0.10
|1.2714
|1.3079
|1.2679
|1790
|2006.08.15 09:27
|sell
|896
|0.10
|1.2732
|1.3079
|1.2697
|1791
|2006.08.15 14:31
|sell
|897
|0.20
|1.2751
|1.3080
|1.2716
|1792
|2006.08.15 14:32
|sell
|898
|0.30
|1.2769
|1.3080
|1.2734
|1793
|2006.08.15 15:05
|sell
|899
|0.50
|1.2787
|1.3080
|1.2752
|1794
|2006.08.15 15:47
|sell
|900
|0.80
|1.2807
|1.3082
|1.2772
|1795
|2006.08.16 13:08
|t/p
|900
|0.80
|1.2772
|1.3082
|1.2772
|285.76
|42974.56
|1796
|2006.08.16 13:08
|close
|899
|0.50
|1.2772
|1.3080
|1.2752
|78.60
|43053.16
|1797
|2006.08.16 13:08
|close
|898
|0.30
|1.2771
|1.3080
|1.2734
|-3.84
|43049.32
|1798
|2006.08.16 13:08
|close
|897
|0.20
|1.2774
|1.3080
|1.2716
|-44.56
|43004.76
|1799
|2006.08.16 13:08
|close
|896
|0.10
|1.2776
|1.3079
|1.2697
|-43.28
|42961.48
|1800
|2006.08.16 13:08
|close
|895
|0.10
|1.2775
|1.3079
|1.2679
|-60.28
|42901.20
|1801
|2006.08.16 13:08
|sell
|901
|0.10
|1.2775
|1.3140
|1.2740
|1802
|2006.08.16 14:16
|sell
|902
|0.10
|1.2794
|1.3141
|1.2759
|1803
|2006.08.16 14:31
|sell
|903
|0.20
|1.2817
|1.3146
|1.2782
|1804
|2006.08.16 14:32
|sell
|904
|0.30
|1.2836
|1.3147
|1.2801
|1805
|2006.08.16 15:16
|sell
|905
|0.50
|1.2855
|1.3148
|1.2820
|1806
|2006.08.17 09:26
|sell
|906
|0.80
|1.2873
|1.3148
|1.2838
|1807
|2006.08.17 19:07
|t/p
|906
|0.80
|1.2838
|1.3148
|1.2838
|280.00
|43181.20
|1808
|2006.08.17 19:07
|close
|905
|0.50
|1.2837
|1.3148
|1.2820
|100.80
|43282.00
|1809
|2006.08.17 19:07
|close
|904
|0.30
|1.2838
|1.3147
|1.2801
|0.48
|43282.48
|1810
|2006.08.17 19:08
|close
|903
|0.20
|1.2839
|1.3146
|1.2782
|-39.68
|43242.80
|1811
|2006.08.17 19:08
|close
|902
|0.10
|1.2836
|1.3141
|1.2759
|-39.84
|43202.96
|1812
|2006.08.17 19:08
|close
|901
|0.10
|1.2835
|1.3140
|1.2740
|-57.84
|43145.12
|1813
|2006.08.17 19:08
|sell
|907
|0.10
|1.2835
|1.3200
|1.2800
|1814
|2006.08.18 13:32
|t/p
|907
|0.10
|1.2800
|1.3200
|1.2800
|35.72
|43180.84
|1815
|2006.08.18 13:32
|sell
|908
|0.10
|1.2797
|1.3162
|1.2762
|1816
|2006.08.18 15:03
|sell
|909
|0.10
|1.2817
|1.3164
|1.2782
|1817
|2006.08.18 15:49
|sell
|910
|0.20
|1.2837
|1.3166
|1.2802
|1818
|2006.08.18 16:24
|t/p
|910
|0.20
|1.2802
|1.3166
|1.2802
|70.00
|43250.84
|1819
|2006.08.18 16:24
|close
|909
|0.10
|1.2801
|1.3164
|1.2782
|16.00
|43266.84
|1820
|2006.08.18 16:25
|close
|908
|0.10
|1.2803
|1.3162
|1.2762
|-6.00
|43260.84
|1821
|2006.08.18 16:25
|buy
|911
|0.10
|1.2809
|1.2444
|1.2844
|1822
|2006.08.21 02:11
|t/p
|911
|0.10
|1.2844
|1.2444
|1.2844
|34.04
|43294.88
|1823
|2006.08.21 02:11
|buy
|912
|0.10
|1.2847
|1.2482
|1.2882
|1824
|2006.08.21 03:53
|t/p
|912
|0.10
|1.2882
|1.2482
|1.2882
|35.00
|43329.88
|1825
|2006.08.21 03:53
|buy
|913
|0.10
|1.2885
|1.2520
|1.2920
|1826
|2006.08.21 07:32
|buy
|914
|0.10
|1.2867
|1.2520
|1.2902
|1827
|2006.08.21 09:26
|t/p
|914
|0.10
|1.2902
|1.2520
|1.2902
|35.00
|43364.88
|1828
|2006.08.21 09:26
|close
|913
|0.10
|1.2902
|1.2520
|1.2920
|17.00
|43381.88
|1829
|2006.08.21 09:26
|sell
|915
|0.10
|1.2897
|1.3262
|1.2862
|1830
|2006.08.21 14:10
|sell
|916
|0.10
|1.2916
|1.3263
|1.2881
|1831
|2006.08.21 16:01
|sell
|917
|0.20
|1.2936
|1.3265
|1.2901
|1832
|2006.08.21 20:01
|t/p
|917
|0.20
|1.2901
|1.3265
|1.2901
|70.00
|43451.88
|1833
|2006.08.21 20:01
|close
|916
|0.10
|1.2901
|1.3263
|1.2881
|15.00
|43466.88
|1834
|2006.08.21 20:01
|close
|915
|0.10
|1.2903
|1.3262
|1.2862
|-6.00
|43460.88
|1835
|2006.08.21 23:26
|sell
|918
|0.10
|1.2889
|1.3254
|1.2854
|1836
|2006.08.22 11:01
|t/p
|918
|0.10
|1.2854
|1.3254
|1.2854
|35.72
|43496.60
|1837
|2006.08.22 11:01
|sell
|919
|0.10
|1.2850
|1.3215
|1.2815
|1838
|2006.08.22 13:57
|t/p
|919
|0.10
|1.2815
|1.3215
|1.2815
|35.00
|43531.60
|1839
|2006.08.22 13:57
|sell
|920
|0.10
|1.2812
|1.3177
|1.2777
|1840
|2006.08.23 09:33
|sell
|921
|0.10
|1.2830
|1.3177
|1.2795
|1841
|2006.08.23 16:01
|sell
|922
|0.20
|1.2848
|1.3177
|1.2813
|1842
|2006.08.23 16:20
|t/p
|922
|0.20
|1.2813
|1.3177
|1.2813
|70.00
|43601.60
|1843
|2006.08.23 16:20
|close
|921
|0.10
|1.2813
|1.3177
|1.2795
|17.00
|43618.60
|1844
|2006.08.23 16:20
|close
|920
|0.10
|1.2816
|1.3177
|1.2777
|-3.28
|43615.32
|1845
|2006.08.23 16:20
|sell
|923
|0.10
|1.2815
|1.3180
|1.2780
|1846
|2006.08.23 17:03
|t/p
|923
|0.10
|1.2780
|1.3180
|1.2780
|35.00
|43650.32
|1847
|2006.08.23 17:03
|sell
|924
|0.10
|1.2777
|1.3142
|1.2742
|1848
|2006.08.23 17:31
|sell
|925
|0.10
|1.2797
|1.3144
|1.2762
|1849
|2006.08.24 03:18
|t/p
|925
|0.10
|1.2762
|1.3144
|1.2762
|37.16
|43687.48
|1850
|2006.08.24 03:18
|close
|924
|0.10
|1.2759
|1.3142
|1.2742
|20.16
|43707.64
|1851
|2006.08.24 03:18
|sell
|926
|0.10
|1.2758
|1.3123
|1.2723
|1852
|2006.08.24 04:45
|sell
|927
|0.10
|1.2776
|1.3123
|1.2741
|1853
|2006.08.24 10:01
|sell
|928
|0.20
|1.2796
|1.3125
|1.2761
|1854
|2006.08.24 10:03
|sell
|929
|0.30
|1.2816
|1.3127
|1.2781
|1855
|2006.08.24 10:49
|sell
|930
|0.50
|1.2835
|1.3128
|1.2800
|1856
|2006.08.24 16:54
|t/p
|930
|0.50
|1.2800
|1.3128
|1.2800
|175.00
|43882.64
|1857
|2006.08.24 16:54
|close
|929
|0.30
|1.2799
|1.3127
|1.2781
|51.00
|43933.64
|1858
|2006.08.24 16:54
|close
|928
|0.20
|1.2800
|1.3125
|1.2761
|-8.00
|43925.64
|1859
|2006.08.24 16:54
|close
|927
|0.10
|1.2795
|1.3123
|1.2741
|-19.00
|43906.64
|1860
|2006.08.24 16:54
|close
|926
|0.10
|1.2797
|1.3123
|1.2723
|-39.00
|43867.64
|1861
|2006.08.24 16:54
|sell
|931
|0.10
|1.2796
|1.3161
|1.2761
|1862
|2006.08.24 18:00
|t/p
|931
|0.10
|1.2761
|1.3161
|1.2761
|35.00
|43902.64
|1863
|2006.08.24 18:00
|sell
|932
|0.10
|1.2758
|1.3123
|1.2723
|1864
|2006.08.24 18:29
|sell
|933
|0.10
|1.2776
|1.3123
|1.2741
|1865
|2006.08.25 16:08
|t/p
|933
|0.10
|1.2741
|1.3123
|1.2741
|35.72
|43938.36
|1866
|2006.08.25 16:08
|close
|932
|0.10
|1.2738
|1.3123
|1.2723
|20.72
|43959.08
|1867
|2006.08.25 16:08
|sell
|934
|0.10
|1.2739
|1.3104
|1.2704
|1868
|2006.08.25 17:08
|sell
|935
|0.10
|1.2757
|1.3104
|1.2722
|1869
|2006.08.25 17:08
|sell
|936
|0.20
|1.2776
|1.3105
|1.2741
|1870
|2006.08.25 23:15
|t/p
|936
|0.20
|1.2741
|1.3105
|1.2741
|70.00
|44029.08
|1871
|2006.08.25 23:15
|close
|935
|0.10
|1.2740
|1.3104
|1.2722
|17.00
|44046.08
|1872
|2006.08.25 23:15
|close
|934
|0.10
|1.2742
|1.3104
|1.2704
|-3.00
|44043.08
|1873
|2006.08.25 23:15
|sell
|937
|0.10
|1.2741
|1.3106
|1.2706
|1874
|2006.08.25 23:42
|sell
|938
|0.10
|1.2759
|1.3106
|1.2724
|1875
|2006.08.28 02:55
|sell
|939
|0.20
|1.2777
|1.3106
|1.2742
|1876
|2006.08.28 05:28
|sell
|940
|0.30
|1.2795
|1.3106
|1.2760
|1877
|2006.08.28 09:27
|sell
|941
|0.50
|1.2813
|1.3106
|1.2778
|1878
|2006.08.28 23:19
|t/p
|941
|0.50
|1.2778
|1.3106
|1.2778
|175.00
|44218.08
|1879
|2006.08.28 23:19
|close
|940
|0.30
|1.2777
|1.3106
|1.2760
|54.00
|44272.08
|1880
|2006.08.28 23:19
|close
|939
|0.20
|1.2776
|1.3106
|1.2742
|2.00
|44274.08
|1881
|2006.08.28 23:19
|close
|938
|0.10
|1.2779
|1.3106
|1.2724
|-19.28
|44254.80
|1882
|2006.08.28 23:19
|close
|937
|0.10
|1.2781
|1.3106
|1.2706
|-39.28
|44215.52
|1883
|2006.08.28 23:19
|sell
|942
|0.10
|1.2777
|1.3142
|1.2742
|1884
|2006.08.29 00:39
|sell
|943
|0.10
|1.2796
|1.3143
|1.2761
|1885
|2006.08.29 02:57
|sell
|944
|0.20
|1.2814
|1.3143
|1.2779
|1886
|2006.08.29 06:36
|sell
|945
|0.30
|1.2834
|1.3145
|1.2799
|1887
|2006.08.29 15:08
|t/p
|945
|0.30
|1.2799
|1.3145
|1.2799
|105.00
|44320.52
|1888
|2006.08.29 15:08
|close
|944
|0.20
|1.2799
|1.3143
|1.2779
|30.00
|44350.52
|1889
|2006.08.29 15:08
|close
|943
|0.10
|1.2802
|1.3143
|1.2761
|-6.00
|44344.52
|1890
|2006.08.29 15:08
|close
|942
|0.10
|1.2803
|1.3142
|1.2742
|-25.28
|44319.24
|1891
|2006.08.29 15:08
|sell
|946
|0.10
|1.2802
|1.3167
|1.2767
|1892
|2006.08.29 16:23
|t/p
|946
|0.10
|1.2767
|1.3167
|1.2767
|35.00
|44354.24
|1893
|2006.08.29 16:23
|sell
|947
|0.10
|1.2763
|1.3128
|1.2728
|1894
|2006.08.29 20:02
|sell
|948
|0.10
|1.2782
|1.3129
|1.2747
|1895
|2006.08.29 20:10
|sell
|949
|0.20
|1.2801
|1.3130
|1.2766
|1896
|2006.08.29 20:28
|sell
|950
|0.30
|1.2819
|1.3130
|1.2784
|1897
|2006.08.29 20:54
|sell
|951
|0.50
|1.2837
|1.3130
|1.2802
|1898
|2006.08.30 03:35
|sell
|952
|0.80
|1.2855
|1.3130
|1.2820
|1899
|2006.08.30 11:55
|t/p
|952
|0.80
|1.2820
|1.3130
|1.2820
|280.00
|44634.24
|1900
|2006.08.30 11:55
|close
|951
|0.50
|1.2820
|1.3130
|1.2802
|88.60
|44722.84
|1901
|2006.08.30 11:55
|close
|950
|0.30
|1.2822
|1.3130
|1.2784
|-6.84
|44716.00
|1902
|2006.08.30 11:55
|close
|949
|0.20
|1.2821
|1.3130
|1.2766
|-38.56
|44677.44
|1903
|2006.08.30 11:55
|close
|948
|0.10
|1.2820
|1.3129
|1.2747
|-37.28
|44640.16
|1904
|2006.08.30 11:56
|close
|947
|0.10
|1.2821
|1.3128
|1.2728
|-57.28
|44582.88
|1905
|2006.08.30 11:56
|sell
|953
|0.10
|1.2817
|1.3182
|1.2782
|1906
|2006.08.30 12:24
|sell
|954
|0.10
|1.2835
|1.3182
|1.2800
|1907
|2006.08.30 23:59
|close at stop
|954
|0.10
|1.2840
|1.3182
|1.2800
|-5.00
|44577.88
|1908
|2006.08.30 23:59
|close at stop
|953
|0.10
|1.2840
|1.3182
|1.2782
|-23.00
|44554.88