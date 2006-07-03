Strategy Tester Report
Goblin-3

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.07.03 00:00 - 2006.07.31 00:00 (2006.07.01 - 2006.07.31)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=2; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=1; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test16825Ticks modelled70604Modelling quality90.00%
Initial deposit3000.00
Total net profit1545.64Gross profit2010.01Gross loss-464.36
Profit factor4.33Expected payoff11.37
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown56.57 (1.46%)Relative drawdown1.46% (56.57)
Total trades136Short positions (won %)58 (70.69%)Long positions (won %)78 (73.08%)
Profit trades (% of total)98 (72.06%)Loss trades (% of total)38 (27.94%)
Largestprofit trade80.00loss trade-56.57
Averageprofit trade20.51loss trade-12.22
Maximumconsecutive wins (profit in money)7 (113.28)consecutive losses (loss in money)1 (-56.57)
Maximalconsecutive profit (count of wins)158.00 (6)consecutive loss (count of losses)-56.57 (1)
Averageconsecutive wins3consecutive losses1
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.07.03 00:00buy10.101.27850.00001.2825
22006.07.03 11:29buy20.201.27690.00001.2809
32006.07.03 12:32close20.201.27800.00001.280922.003022.00
42006.07.03 12:33close10.101.27750.00001.2825-10.003012.00
52006.07.03 12:33sell30.101.27860.00001.2746
62006.07.03 12:59close30.101.27720.00001.274614.003026.00
72006.07.03 13:00sell40.101.27690.00001.2729
82006.07.03 13:00sell50.201.27960.00001.2756
92006.07.03 15:41close50.201.27830.00001.275626.003052.00
102006.07.03 15:42close40.101.27840.00001.2729-15.003037.00
112006.07.03 15:42buy60.101.27850.00001.2825
122006.07.03 17:00close60.101.28000.00001.282515.003052.00
132006.07.03 17:00buy70.101.28040.00001.2844
142006.07.03 17:14buy80.201.27890.00001.2829
152006.07.03 17:59close80.201.28030.00001.282928.003080.00
162006.07.03 18:00close70.101.28040.00001.28440.003080.00
172006.07.03 18:00buy90.101.27950.00001.2835
182006.07.03 19:11close90.101.28060.00001.283511.003091.00
192006.07.03 19:29buy100.101.28060.00001.2846
202006.07.04 09:01close100.101.28160.00001.28469.213100.21
212006.07.04 09:01buy110.101.28190.00001.2859
222006.07.04 13:00buy120.201.27970.00001.2837
232006.07.04 20:23close120.201.28080.00001.283722.003122.21
242006.07.04 20:23close110.101.28070.00001.2859-12.003110.21
252006.07.04 20:25sell130.101.28080.00001.2768
262006.07.04 22:17close130.101.27970.00001.276811.003121.21
272006.07.04 22:17buy140.101.27980.00001.2838
282006.07.05 01:28buy150.201.27820.00001.2822
292006.07.05 06:01close150.201.27910.00001.282218.003139.21
302006.07.05 06:01close140.101.27920.00001.2838-6.793132.43
312006.07.05 06:01sell160.101.27900.00001.2750
322006.07.05 07:00sell170.201.28050.00001.2765
332006.07.05 09:00close170.201.27820.00001.276546.003178.43
342006.07.05 09:00close160.101.27850.00001.27505.003183.43
352006.07.05 09:01buy180.101.27840.00001.2824
362006.07.05 10:00buy190.201.27580.00001.2798
372006.07.05 10:42close190.201.27700.00001.279824.003207.43
382006.07.05 10:42close180.101.27710.00001.2824-13.003194.43
392006.07.05 10:42buy200.101.27720.00001.2812
402006.07.05 11:01buy210.201.27560.00001.2796
412006.07.05 12:05close210.201.27650.00001.279618.003212.43
422006.07.05 12:05close200.101.27670.00001.2812-5.003207.43
432006.07.05 12:11sell220.101.27650.00001.2725
442006.07.05 13:29sell230.201.27830.00001.2743
452006.07.05 15:00close230.201.27500.00001.274366.003273.43
462006.07.05 15:00close220.101.27490.00001.272516.003289.43
472006.07.05 15:00buy240.101.27500.00001.2790
482006.07.05 16:00buy250.201.27310.00001.2771
492006.07.06 09:02close250.201.27410.00001.277115.283304.71
502006.07.06 09:02close240.101.27420.00001.2790-10.363294.35
512006.07.06 09:02buy260.101.27430.00001.2783
522006.07.06 14:34close260.101.27700.00001.278327.003321.35
532006.07.06 14:34buy270.101.27490.00001.2789
542006.07.06 15:00close270.101.27590.00001.278910.003331.35
552006.07.06 15:00buy280.101.27600.00001.2800
562006.07.06 15:06buy290.201.27450.00001.2785
572006.07.06 15:27close290.201.27540.00001.278518.003349.35
582006.07.06 15:27close280.101.27550.00001.2800-5.003344.35
592006.07.06 15:27buy300.101.27580.00001.2798
602006.07.06 15:46buy310.201.27420.00001.2782
612006.07.06 15:54close310.201.27510.00001.278218.003362.35
622006.07.06 15:54close300.101.27520.00001.2798-6.003356.35
632006.07.06 15:54buy320.101.27530.00001.2793
642006.07.06 16:09close320.101.27640.00001.279311.003367.35
652006.07.06 16:10buy330.101.27630.00001.2803
662006.07.06 20:03close330.101.27730.00001.280310.003377.35
672006.07.06 20:32buy340.101.27720.00001.2812
682006.07.07 14:24close340.101.27820.00001.28129.213386.57
692006.07.07 14:24sell350.101.27810.00001.2741
702006.07.07 15:00sell360.201.28160.00001.2776
712006.07.10 03:01close360.201.27930.00001.277647.163433.73
722006.07.10 03:02close350.101.27940.00001.2741-12.423421.31
732006.07.10 03:03sell370.101.27930.00001.2753
742006.07.10 09:23sell380.201.28080.00001.2768
752006.07.10 09:42close380.201.27990.00001.276818.003439.31
762006.07.10 09:42close370.101.28000.00001.2753-7.003432.31
772006.07.10 09:43sell390.101.27970.00001.2757
782006.07.10 12:00close390.101.27820.00001.275715.003447.31
792006.07.10 12:00sell400.101.27790.00001.2739
802006.07.10 14:00close400.101.27540.00001.273925.003472.31
812006.07.10 14:01sell410.101.27510.00001.2711
822006.07.10 15:00close410.101.27380.00001.271113.003485.31
832006.07.10 15:00sell420.101.27380.00001.2698
842006.07.10 16:01close420.101.27270.00001.269811.003496.31
852006.07.10 16:01sell430.101.27260.00001.2686
862006.07.10 17:55sell440.201.27460.00001.2706
872006.07.10 19:04close440.201.27360.00001.270620.003516.31
882006.07.10 19:04close430.101.27370.00001.2686-11.003505.31
892006.07.10 19:06buy450.101.27380.00001.2778
902006.07.11 09:00buy460.201.27090.00001.2749
912006.07.11 09:14close460.201.27220.00001.274926.003531.31
922006.07.11 09:14close450.101.27210.00001.2778-17.793513.52
932006.07.11 09:14sell470.101.27230.00001.2683
942006.07.11 09:59close470.101.27080.00001.268315.003528.52
952006.07.11 10:00sell480.101.27070.00001.2667
962006.07.11 10:00sell490.201.27380.00001.2698
972006.07.12 14:00close490.201.27200.00001.269837.163565.69
982006.07.12 14:00close480.101.27220.00001.2667-14.423551.27
992006.07.12 14:01sell500.101.27190.00001.2679
1002006.07.12 15:31close500.101.27090.00001.267910.003561.27
1012006.07.12 15:31sell510.101.27080.00001.2668
1022006.07.12 15:51close510.101.26970.00001.266811.003572.27
1032006.07.12 15:51sell520.101.26950.00001.2655
1042006.07.12 15:59sell530.201.27130.00001.2673
1052006.07.12 16:00close530.201.27000.00001.267326.003598.27
1062006.07.12 16:00close520.101.27010.00001.2655-6.003592.27
1072006.07.12 16:00sell540.101.26980.00001.2658
1082006.07.13 04:00sell550.201.27180.00001.2678
1092006.07.13 12:00close550.201.27060.00001.267824.003616.27
1102006.07.13 12:00close540.101.27040.00001.2658-4.253612.01
1112006.07.13 12:01buy560.101.27050.00001.2745
1122006.07.13 13:00buy570.201.26900.00001.2730
1132006.07.13 15:00close570.201.27010.00001.273022.003634.01
1142006.07.13 15:01close560.101.27000.00001.2745-5.003629.01
1152006.07.13 15:01sell580.101.27010.00001.2661
1162006.07.13 15:29sell590.201.27160.00001.2676
1172006.07.13 15:44close590.201.27070.00001.267618.003647.01
1182006.07.13 15:44close580.101.27060.00001.2661-5.003642.01
1192006.07.13 15:44sell600.101.27050.00001.2665
1202006.07.13 17:00close600.101.26930.00001.266512.003654.01
1212006.07.13 17:00sell610.101.26910.00001.2651
1222006.07.13 18:00close610.101.26750.00001.265116.003670.01
1232006.07.13 18:00sell620.101.26730.00001.2633
1242006.07.13 20:22sell630.201.26880.00001.2648
1252006.07.14 03:00close630.201.26790.00001.264819.163689.18
1262006.07.14 03:00close620.101.26780.00001.2633-4.423684.76
1272006.07.14 03:00buy640.101.26790.00001.2719
1282006.07.14 06:25close640.101.26890.00001.271910.003694.76
1292006.07.14 06:25sell650.101.26820.00001.2642
1302006.07.14 09:00close650.101.26600.00001.264222.003716.76
1312006.07.14 09:00sell660.101.26580.00001.2618
1322006.07.14 09:54sell670.201.26730.00001.2633
1332006.07.14 09:59close670.201.26600.00001.263326.003742.76
1342006.07.14 10:00close660.101.26610.00001.2618-3.003739.76
1352006.07.14 10:00sell680.101.26720.00001.2632
1362006.07.14 15:00close680.101.26570.00001.263215.003754.76
1372006.07.14 15:01sell690.101.26540.00001.2614
1382006.07.14 16:00close690.101.26330.00001.261421.003775.76
1392006.07.14 16:00sell700.101.26310.00001.2591
1402006.07.14 19:42sell710.201.26460.00001.2606
1412006.07.17 00:00close710.201.26360.00001.260621.163796.92
1422006.07.17 00:01close700.101.26370.00001.2591-5.423791.50
1432006.07.17 00:16buy720.101.26380.00001.2678
1442006.07.17 05:38buy730.201.26230.00001.2663
1452006.07.17 08:07close730.201.26330.00001.266320.003811.50
1462006.07.17 08:07close720.101.26320.00001.2678-6.003805.50
1472006.07.17 08:07sell740.101.26320.00001.2592
1482006.07.17 10:00close740.101.26220.00001.259210.003815.50
1492006.07.17 10:00buy750.101.26230.00001.2663
1502006.07.17 11:00buy760.201.25540.00001.2594
1512006.07.19 18:56close760.201.25830.00001.259454.863870.36
1522006.07.19 18:58close750.101.25680.00001.2663-56.573813.79
1532006.07.19 18:58buy770.101.25880.00001.2628
1542006.07.19 18:59buy780.201.25700.00001.2610
1552006.07.19 18:59close780.201.25910.00001.261042.003855.79
1562006.07.19 18:59close770.101.25680.00001.2628-20.003835.79
1572006.07.19 18:59buy790.101.25600.00001.2600
1582006.07.19 19:00close790.101.25940.00001.260034.003869.79
1592006.07.19 19:00buy800.101.25950.00001.2635
1602006.07.19 20:00close800.101.26060.00001.263511.003880.79
1612006.07.19 20:00buy810.101.26080.00001.2648
1622006.07.19 23:00buy820.201.25890.00001.2629
1632006.07.20 02:30close820.201.26020.00001.262921.283902.07
1642006.07.20 02:54close810.101.25980.00001.2648-12.363889.71
1652006.07.20 02:54buy830.101.26050.00001.2645
1662006.07.20 13:00close830.101.26270.00001.264522.003911.71
1672006.07.20 13:00sell840.101.26270.00001.2587
1682006.07.20 14:13sell850.201.26420.00001.2602
1692006.07.20 14:45close850.201.26330.00001.260218.003929.71
1702006.07.20 14:45close840.101.26340.00001.2587-7.003922.71
1712006.07.20 14:45sell860.101.26300.00001.2590
1722006.07.20 16:13sell870.201.26480.00001.2608
1732006.07.20 16:14close870.201.26380.00001.260820.003942.71
1742006.07.20 16:14close860.101.26470.00001.2590-17.003925.71
1752006.07.20 16:16buy880.101.26380.00001.2678
1762006.07.20 17:00close880.101.26490.00001.267811.003936.71
1772006.07.20 17:00buy890.101.26500.00001.2690
1782006.07.20 17:28buy900.201.26340.00001.2674
1792006.07.20 17:59close900.201.26470.00001.267426.003962.71
1802006.07.20 18:00close890.101.26490.00001.2690-1.003961.71
1812006.07.20 18:00buy910.101.26480.00001.2688
1822006.07.20 18:03buy920.201.26320.00001.2672
1832006.07.20 18:05close920.201.26410.00001.267218.003979.71
1842006.07.20 18:05close910.101.26400.00001.2688-8.003971.71
1852006.07.20 18:06buy930.101.26410.00001.2681
1862006.07.21 09:15close930.101.26520.00001.268110.213981.92
1872006.07.21 09:15buy940.101.26530.00001.2693
1882006.07.21 10:03close940.101.26640.00001.269311.003992.92
1892006.07.21 10:03buy950.101.26650.00001.2705
1902006.07.21 12:25close950.101.26760.00001.270511.004003.92
1912006.07.21 12:26buy960.101.26730.00001.2713
1922006.07.21 14:19close960.101.26830.00001.271310.004013.92
1932006.07.21 14:25buy970.101.26820.00001.2722
1942006.07.21 21:08close970.101.26930.00001.272211.004024.92
1952006.07.21 21:09buy980.101.26960.00001.2736
1962006.07.24 00:00close980.101.27100.00001.273613.214038.14
1972006.07.24 00:00buy990.101.27040.00001.2744
1982006.07.24 03:02buy1000.201.26610.00001.2701
1992006.07.26 20:22close1000.201.26860.00001.270146.864084.99
2002006.07.26 20:23close990.101.26640.00001.2744-41.574043.42
2012006.07.26 20:23buy1010.101.26940.00001.2734
2022006.07.26 20:24buy1020.201.26660.00001.2706
2032006.07.26 20:24close1020.201.26910.00001.270650.004093.42
2042006.07.26 20:25close1010.101.26640.00001.2734-30.004063.42
2052006.07.26 20:25buy1030.101.26980.00001.2738
2062006.07.26 20:26buy1040.201.26660.00001.2706
2072006.07.26 20:26close1040.201.26960.00001.270660.004123.42
2082006.07.26 20:35close1030.101.26640.00001.2738-34.004089.42
2092006.07.26 20:35buy1050.101.26950.00001.2735
2102006.07.26 20:39buy1060.201.26660.00001.2706
2112006.07.26 21:00close1060.201.26970.00001.270662.004151.42
2122006.07.26 21:00close1050.101.26980.00001.27353.004154.42
2132006.07.26 21:01buy1070.101.26990.00001.2739
2142006.07.26 22:22close1070.101.27100.00001.273911.004165.42
2152006.07.26 22:26buy1080.101.27070.00001.2747
2162006.07.26 23:00close1080.101.27170.00001.274710.004175.42
2172006.07.26 23:00buy1090.101.27200.00001.2760
2182006.07.27 08:00close1090.101.27360.00001.276013.644189.06
2192006.07.27 12:00sell1100.101.27320.00001.2692
2202006.07.27 13:00sell1110.201.27480.00001.2708
2212006.07.27 13:29close1110.201.27390.00001.270818.004207.06
2222006.07.27 13:29close1100.101.27400.00001.2692-8.004199.06
2232006.07.27 13:30sell1120.101.27360.00001.2696
2242006.07.27 15:07sell1130.201.27550.00001.2715
2252006.07.27 15:08close1130.201.27440.00001.271522.004221.06
2262006.07.27 15:08close1120.101.27580.00001.2696-22.004199.06
2272006.07.27 15:57sell1140.101.27420.00001.2702
2282006.07.27 16:00sell1150.201.27570.00001.2717
2292006.07.27 16:06close1150.201.27480.00001.271718.004217.06
2302006.07.27 16:06close1140.101.27490.00001.2702-7.004210.06
2312006.07.27 16:06sell1160.101.27420.00001.2702
2322006.07.27 17:01close1160.101.27300.00001.270212.004222.06
2332006.07.27 17:01sell1170.101.27290.00001.2689
2342006.07.27 18:55close1170.101.27180.00001.268911.004233.06
2352006.07.27 18:55sell1180.101.27180.00001.2678
2362006.07.27 20:00close1180.101.27040.00001.267814.004247.06
2372006.07.27 20:00sell1190.101.27060.00001.2666
2382006.07.27 21:00close1190.101.26940.00001.266612.004259.06
2392006.07.27 21:01sell1200.101.26910.00001.2651
2402006.07.28 04:00close1200.101.26800.00001.265111.584270.64
2412006.07.28 04:00sell1210.101.26790.00001.2639
2422006.07.28 08:00sell1220.201.26940.00001.2654
2432006.07.28 11:12close1220.201.26850.00001.265418.004288.64
2442006.07.28 11:12close1210.101.26840.00001.2639-5.004283.64
2452006.07.28 11:12buy1230.101.26850.00001.2725
2462006.07.28 12:00close1230.101.26980.00001.272513.004296.64
2472006.07.28 12:00buy1240.101.26990.00001.2739
2482006.07.28 13:05buy1250.201.26740.00001.2714
2492006.07.28 15:00t/p1250.201.27140.00001.271480.004376.64
2502006.07.28 15:00close1240.101.27210.00001.273922.004398.64
2512006.07.28 15:00buy1260.101.27240.00001.2764
2522006.07.28 15:04close1260.101.27340.00001.276410.004408.64
2532006.07.28 15:04buy1270.101.27350.00001.2775
2542006.07.28 15:16close1270.101.27460.00001.277511.004419.64
2552006.07.28 15:17buy1280.101.27440.00001.2784
2562006.07.28 15:59buy1290.201.27260.00001.2766
2572006.07.28 16:00close1290.201.27370.00001.276622.004441.64
2582006.07.28 16:01close1280.101.27360.00001.2784-8.004433.64
2592006.07.28 16:01buy1300.101.27390.00001.2779
2602006.07.28 16:15close1300.101.27500.00001.277911.004444.64
2612006.07.28 16:15buy1310.101.27530.00001.2793
2622006.07.28 16:57close1310.101.27640.00001.279311.004455.64
2632006.07.28 16:59buy1320.101.27560.00001.2796
2642006.07.28 16:59buy1330.201.27370.00001.2777
2652006.07.28 17:00close1330.201.27650.00001.277756.004511.64
2662006.07.28 17:00close1320.101.27640.00001.27968.004519.64
2672006.07.28 17:01buy1340.101.27650.00001.2805
2682006.07.28 17:39buy1350.201.27500.00001.2790
2692006.07.28 17:59close1350.201.27640.00001.279028.004547.64
2702006.07.28 18:00close1340.101.27650.00001.28050.004547.64
2712006.07.28 18:00buy1360.101.27510.00001.2791
2722006.07.28 23:59close at stop1360.101.27490.00001.2791-2.004545.64