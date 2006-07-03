|Symbol
|EURUSD (Euro vs. United States Dollar)
|Period
|1 Hour (H1) 2006.07.03 00:00 - 2006.07.31 00:00 (2006.07.01 - 2006.07.31)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=40; Lots=0.1; InitialStop=0; TrailingStop=20; MaxTrades=2; Pips=15; SecureProfit=10; AccountProtection=1; OrderstoProtect=1; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=12; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|16825
|Ticks modelled
|70604
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|3000.00
|Total net profit
|1545.64
|Gross profit
|2010.01
|Gross loss
|-464.36
|Profit factor
|4.33
|Expected payoff
|11.37
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|56.57 (1.46%)
|Relative drawdown
|1.46% (56.57)
|Total trades
|136
|Short positions (won %)
|58 (70.69%)
|Long positions (won %)
|78 (73.08%)
|Profit trades (% of total)
|98 (72.06%)
|Loss trades (% of total)
|38 (27.94%)
|Largest
|profit trade
|80.00
|loss trade
|-56.57
|Average
|profit trade
|20.51
|loss trade
|-12.22
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|7 (113.28)
|consecutive losses (loss in money)
|1 (-56.57)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|158.00 (6)
|consecutive loss (count of losses)
|-56.57 (1)
|Average
|consecutive wins
|3
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.07.03 00:00
|buy
|1
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2825
|2
|2006.07.03 11:29
|buy
|2
|0.20
|1.2769
|0.0000
|1.2809
|3
|2006.07.03 12:32
|close
|2
|0.20
|1.2780
|0.0000
|1.2809
|22.00
|3022.00
|4
|2006.07.03 12:33
|close
|1
|0.10
|1.2775
|0.0000
|1.2825
|-10.00
|3012.00
|5
|2006.07.03 12:33
|sell
|3
|0.10
|1.2786
|0.0000
|1.2746
|6
|2006.07.03 12:59
|close
|3
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2746
|14.00
|3026.00
|7
|2006.07.03 13:00
|sell
|4
|0.10
|1.2769
|0.0000
|1.2729
|8
|2006.07.03 13:00
|sell
|5
|0.20
|1.2796
|0.0000
|1.2756
|9
|2006.07.03 15:41
|close
|5
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2756
|26.00
|3052.00
|10
|2006.07.03 15:42
|close
|4
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2729
|-15.00
|3037.00
|11
|2006.07.03 15:42
|buy
|6
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2825
|12
|2006.07.03 17:00
|close
|6
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2825
|15.00
|3052.00
|13
|2006.07.03 17:00
|buy
|7
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2844
|14
|2006.07.03 17:14
|buy
|8
|0.20
|1.2789
|0.0000
|1.2829
|15
|2006.07.03 17:59
|close
|8
|0.20
|1.2803
|0.0000
|1.2829
|28.00
|3080.00
|16
|2006.07.03 18:00
|close
|7
|0.10
|1.2804
|0.0000
|1.2844
|0.00
|3080.00
|17
|2006.07.03 18:00
|buy
|9
|0.10
|1.2795
|0.0000
|1.2835
|18
|2006.07.03 19:11
|close
|9
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2835
|11.00
|3091.00
|19
|2006.07.03 19:29
|buy
|10
|0.10
|1.2806
|0.0000
|1.2846
|20
|2006.07.04 09:01
|close
|10
|0.10
|1.2816
|0.0000
|1.2846
|9.21
|3100.21
|21
|2006.07.04 09:01
|buy
|11
|0.10
|1.2819
|0.0000
|1.2859
|22
|2006.07.04 13:00
|buy
|12
|0.20
|1.2797
|0.0000
|1.2837
|23
|2006.07.04 20:23
|close
|12
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2837
|22.00
|3122.21
|24
|2006.07.04 20:23
|close
|11
|0.10
|1.2807
|0.0000
|1.2859
|-12.00
|3110.21
|25
|2006.07.04 20:25
|sell
|13
|0.10
|1.2808
|0.0000
|1.2768
|26
|2006.07.04 22:17
|close
|13
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2768
|11.00
|3121.21
|27
|2006.07.04 22:17
|buy
|14
|0.10
|1.2798
|0.0000
|1.2838
|28
|2006.07.05 01:28
|buy
|15
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2822
|29
|2006.07.05 06:01
|close
|15
|0.20
|1.2791
|0.0000
|1.2822
|18.00
|3139.21
|30
|2006.07.05 06:01
|close
|14
|0.10
|1.2792
|0.0000
|1.2838
|-6.79
|3132.43
|31
|2006.07.05 06:01
|sell
|16
|0.10
|1.2790
|0.0000
|1.2750
|32
|2006.07.05 07:00
|sell
|17
|0.20
|1.2805
|0.0000
|1.2765
|33
|2006.07.05 09:00
|close
|17
|0.20
|1.2782
|0.0000
|1.2765
|46.00
|3178.43
|34
|2006.07.05 09:00
|close
|16
|0.10
|1.2785
|0.0000
|1.2750
|5.00
|3183.43
|35
|2006.07.05 09:01
|buy
|18
|0.10
|1.2784
|0.0000
|1.2824
|36
|2006.07.05 10:00
|buy
|19
|0.20
|1.2758
|0.0000
|1.2798
|37
|2006.07.05 10:42
|close
|19
|0.20
|1.2770
|0.0000
|1.2798
|24.00
|3207.43
|38
|2006.07.05 10:42
|close
|18
|0.10
|1.2771
|0.0000
|1.2824
|-13.00
|3194.43
|39
|2006.07.05 10:42
|buy
|20
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2812
|40
|2006.07.05 11:01
|buy
|21
|0.20
|1.2756
|0.0000
|1.2796
|41
|2006.07.05 12:05
|close
|21
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2796
|18.00
|3212.43
|42
|2006.07.05 12:05
|close
|20
|0.10
|1.2767
|0.0000
|1.2812
|-5.00
|3207.43
|43
|2006.07.05 12:11
|sell
|22
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2725
|44
|2006.07.05 13:29
|sell
|23
|0.20
|1.2783
|0.0000
|1.2743
|45
|2006.07.05 15:00
|close
|23
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2743
|66.00
|3273.43
|46
|2006.07.05 15:00
|close
|22
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2725
|16.00
|3289.43
|47
|2006.07.05 15:00
|buy
|24
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2790
|48
|2006.07.05 16:00
|buy
|25
|0.20
|1.2731
|0.0000
|1.2771
|49
|2006.07.06 09:02
|close
|25
|0.20
|1.2741
|0.0000
|1.2771
|15.28
|3304.71
|50
|2006.07.06 09:02
|close
|24
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2790
|-10.36
|3294.35
|51
|2006.07.06 09:02
|buy
|26
|0.10
|1.2743
|0.0000
|1.2783
|52
|2006.07.06 14:34
|close
|26
|0.10
|1.2770
|0.0000
|1.2783
|27.00
|3321.35
|53
|2006.07.06 14:34
|buy
|27
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2789
|54
|2006.07.06 15:00
|close
|27
|0.10
|1.2759
|0.0000
|1.2789
|10.00
|3331.35
|55
|2006.07.06 15:00
|buy
|28
|0.10
|1.2760
|0.0000
|1.2800
|56
|2006.07.06 15:06
|buy
|29
|0.20
|1.2745
|0.0000
|1.2785
|57
|2006.07.06 15:27
|close
|29
|0.20
|1.2754
|0.0000
|1.2785
|18.00
|3349.35
|58
|2006.07.06 15:27
|close
|28
|0.10
|1.2755
|0.0000
|1.2800
|-5.00
|3344.35
|59
|2006.07.06 15:27
|buy
|30
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2798
|60
|2006.07.06 15:46
|buy
|31
|0.20
|1.2742
|0.0000
|1.2782
|61
|2006.07.06 15:54
|close
|31
|0.20
|1.2751
|0.0000
|1.2782
|18.00
|3362.35
|62
|2006.07.06 15:54
|close
|30
|0.10
|1.2752
|0.0000
|1.2798
|-6.00
|3356.35
|63
|2006.07.06 15:54
|buy
|32
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2793
|64
|2006.07.06 16:09
|close
|32
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2793
|11.00
|3367.35
|65
|2006.07.06 16:10
|buy
|33
|0.10
|1.2763
|0.0000
|1.2803
|66
|2006.07.06 20:03
|close
|33
|0.10
|1.2773
|0.0000
|1.2803
|10.00
|3377.35
|67
|2006.07.06 20:32
|buy
|34
|0.10
|1.2772
|0.0000
|1.2812
|68
|2006.07.07 14:24
|close
|34
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2812
|9.21
|3386.57
|69
|2006.07.07 14:24
|sell
|35
|0.10
|1.2781
|0.0000
|1.2741
|70
|2006.07.07 15:00
|sell
|36
|0.20
|1.2816
|0.0000
|1.2776
|71
|2006.07.10 03:01
|close
|36
|0.20
|1.2793
|0.0000
|1.2776
|47.16
|3433.73
|72
|2006.07.10 03:02
|close
|35
|0.10
|1.2794
|0.0000
|1.2741
|-12.42
|3421.31
|73
|2006.07.10 03:03
|sell
|37
|0.10
|1.2793
|0.0000
|1.2753
|74
|2006.07.10 09:23
|sell
|38
|0.20
|1.2808
|0.0000
|1.2768
|75
|2006.07.10 09:42
|close
|38
|0.20
|1.2799
|0.0000
|1.2768
|18.00
|3439.31
|76
|2006.07.10 09:42
|close
|37
|0.10
|1.2800
|0.0000
|1.2753
|-7.00
|3432.31
|77
|2006.07.10 09:43
|sell
|39
|0.10
|1.2797
|0.0000
|1.2757
|78
|2006.07.10 12:00
|close
|39
|0.10
|1.2782
|0.0000
|1.2757
|15.00
|3447.31
|79
|2006.07.10 12:00
|sell
|40
|0.10
|1.2779
|0.0000
|1.2739
|80
|2006.07.10 14:00
|close
|40
|0.10
|1.2754
|0.0000
|1.2739
|25.00
|3472.31
|81
|2006.07.10 14:01
|sell
|41
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2711
|82
|2006.07.10 15:00
|close
|41
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2711
|13.00
|3485.31
|83
|2006.07.10 15:00
|sell
|42
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2698
|84
|2006.07.10 16:01
|close
|42
|0.10
|1.2727
|0.0000
|1.2698
|11.00
|3496.31
|85
|2006.07.10 16:01
|sell
|43
|0.10
|1.2726
|0.0000
|1.2686
|86
|2006.07.10 17:55
|sell
|44
|0.20
|1.2746
|0.0000
|1.2706
|87
|2006.07.10 19:04
|close
|44
|0.20
|1.2736
|0.0000
|1.2706
|20.00
|3516.31
|88
|2006.07.10 19:04
|close
|43
|0.10
|1.2737
|0.0000
|1.2686
|-11.00
|3505.31
|89
|2006.07.10 19:06
|buy
|45
|0.10
|1.2738
|0.0000
|1.2778
|90
|2006.07.11 09:00
|buy
|46
|0.20
|1.2709
|0.0000
|1.2749
|91
|2006.07.11 09:14
|close
|46
|0.20
|1.2722
|0.0000
|1.2749
|26.00
|3531.31
|92
|2006.07.11 09:14
|close
|45
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2778
|-17.79
|3513.52
|93
|2006.07.11 09:14
|sell
|47
|0.10
|1.2723
|0.0000
|1.2683
|94
|2006.07.11 09:59
|close
|47
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2683
|15.00
|3528.52
|95
|2006.07.11 10:00
|sell
|48
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2667
|96
|2006.07.11 10:00
|sell
|49
|0.20
|1.2738
|0.0000
|1.2698
|97
|2006.07.12 14:00
|close
|49
|0.20
|1.2720
|0.0000
|1.2698
|37.16
|3565.69
|98
|2006.07.12 14:00
|close
|48
|0.10
|1.2722
|0.0000
|1.2667
|-14.42
|3551.27
|99
|2006.07.12 14:01
|sell
|50
|0.10
|1.2719
|0.0000
|1.2679
|100
|2006.07.12 15:31
|close
|50
|0.10
|1.2709
|0.0000
|1.2679
|10.00
|3561.27
|101
|2006.07.12 15:31
|sell
|51
|0.10
|1.2708
|0.0000
|1.2668
|102
|2006.07.12 15:51
|close
|51
|0.10
|1.2697
|0.0000
|1.2668
|11.00
|3572.27
|103
|2006.07.12 15:51
|sell
|52
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2655
|104
|2006.07.12 15:59
|sell
|53
|0.20
|1.2713
|0.0000
|1.2673
|105
|2006.07.12 16:00
|close
|53
|0.20
|1.2700
|0.0000
|1.2673
|26.00
|3598.27
|106
|2006.07.12 16:00
|close
|52
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2655
|-6.00
|3592.27
|107
|2006.07.12 16:00
|sell
|54
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2658
|108
|2006.07.13 04:00
|sell
|55
|0.20
|1.2718
|0.0000
|1.2678
|109
|2006.07.13 12:00
|close
|55
|0.20
|1.2706
|0.0000
|1.2678
|24.00
|3616.27
|110
|2006.07.13 12:00
|close
|54
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2658
|-4.25
|3612.01
|111
|2006.07.13 12:01
|buy
|56
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2745
|112
|2006.07.13 13:00
|buy
|57
|0.20
|1.2690
|0.0000
|1.2730
|113
|2006.07.13 15:00
|close
|57
|0.20
|1.2701
|0.0000
|1.2730
|22.00
|3634.01
|114
|2006.07.13 15:01
|close
|56
|0.10
|1.2700
|0.0000
|1.2745
|-5.00
|3629.01
|115
|2006.07.13 15:01
|sell
|58
|0.10
|1.2701
|0.0000
|1.2661
|116
|2006.07.13 15:29
|sell
|59
|0.20
|1.2716
|0.0000
|1.2676
|117
|2006.07.13 15:44
|close
|59
|0.20
|1.2707
|0.0000
|1.2676
|18.00
|3647.01
|118
|2006.07.13 15:44
|close
|58
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2661
|-5.00
|3642.01
|119
|2006.07.13 15:44
|sell
|60
|0.10
|1.2705
|0.0000
|1.2665
|120
|2006.07.13 17:00
|close
|60
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2665
|12.00
|3654.01
|121
|2006.07.13 17:00
|sell
|61
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2651
|122
|2006.07.13 18:00
|close
|61
|0.10
|1.2675
|0.0000
|1.2651
|16.00
|3670.01
|123
|2006.07.13 18:00
|sell
|62
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2633
|124
|2006.07.13 20:22
|sell
|63
|0.20
|1.2688
|0.0000
|1.2648
|125
|2006.07.14 03:00
|close
|63
|0.20
|1.2679
|0.0000
|1.2648
|19.16
|3689.18
|126
|2006.07.14 03:00
|close
|62
|0.10
|1.2678
|0.0000
|1.2633
|-4.42
|3684.76
|127
|2006.07.14 03:00
|buy
|64
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2719
|128
|2006.07.14 06:25
|close
|64
|0.10
|1.2689
|0.0000
|1.2719
|10.00
|3694.76
|129
|2006.07.14 06:25
|sell
|65
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2642
|130
|2006.07.14 09:00
|close
|65
|0.10
|1.2660
|0.0000
|1.2642
|22.00
|3716.76
|131
|2006.07.14 09:00
|sell
|66
|0.10
|1.2658
|0.0000
|1.2618
|132
|2006.07.14 09:54
|sell
|67
|0.20
|1.2673
|0.0000
|1.2633
|133
|2006.07.14 09:59
|close
|67
|0.20
|1.2660
|0.0000
|1.2633
|26.00
|3742.76
|134
|2006.07.14 10:00
|close
|66
|0.10
|1.2661
|0.0000
|1.2618
|-3.00
|3739.76
|135
|2006.07.14 10:00
|sell
|68
|0.10
|1.2672
|0.0000
|1.2632
|136
|2006.07.14 15:00
|close
|68
|0.10
|1.2657
|0.0000
|1.2632
|15.00
|3754.76
|137
|2006.07.14 15:01
|sell
|69
|0.10
|1.2654
|0.0000
|1.2614
|138
|2006.07.14 16:00
|close
|69
|0.10
|1.2633
|0.0000
|1.2614
|21.00
|3775.76
|139
|2006.07.14 16:00
|sell
|70
|0.10
|1.2631
|0.0000
|1.2591
|140
|2006.07.14 19:42
|sell
|71
|0.20
|1.2646
|0.0000
|1.2606
|141
|2006.07.17 00:00
|close
|71
|0.20
|1.2636
|0.0000
|1.2606
|21.16
|3796.92
|142
|2006.07.17 00:01
|close
|70
|0.10
|1.2637
|0.0000
|1.2591
|-5.42
|3791.50
|143
|2006.07.17 00:16
|buy
|72
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2678
|144
|2006.07.17 05:38
|buy
|73
|0.20
|1.2623
|0.0000
|1.2663
|145
|2006.07.17 08:07
|close
|73
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2663
|20.00
|3811.50
|146
|2006.07.17 08:07
|close
|72
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2678
|-6.00
|3805.50
|147
|2006.07.17 08:07
|sell
|74
|0.10
|1.2632
|0.0000
|1.2592
|148
|2006.07.17 10:00
|close
|74
|0.10
|1.2622
|0.0000
|1.2592
|10.00
|3815.50
|149
|2006.07.17 10:00
|buy
|75
|0.10
|1.2623
|0.0000
|1.2663
|150
|2006.07.17 11:00
|buy
|76
|0.20
|1.2554
|0.0000
|1.2594
|151
|2006.07.19 18:56
|close
|76
|0.20
|1.2583
|0.0000
|1.2594
|54.86
|3870.36
|152
|2006.07.19 18:58
|close
|75
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2663
|-56.57
|3813.79
|153
|2006.07.19 18:58
|buy
|77
|0.10
|1.2588
|0.0000
|1.2628
|154
|2006.07.19 18:59
|buy
|78
|0.20
|1.2570
|0.0000
|1.2610
|155
|2006.07.19 18:59
|close
|78
|0.20
|1.2591
|0.0000
|1.2610
|42.00
|3855.79
|156
|2006.07.19 18:59
|close
|77
|0.10
|1.2568
|0.0000
|1.2628
|-20.00
|3835.79
|157
|2006.07.19 18:59
|buy
|79
|0.10
|1.2560
|0.0000
|1.2600
|158
|2006.07.19 19:00
|close
|79
|0.10
|1.2594
|0.0000
|1.2600
|34.00
|3869.79
|159
|2006.07.19 19:00
|buy
|80
|0.10
|1.2595
|0.0000
|1.2635
|160
|2006.07.19 20:00
|close
|80
|0.10
|1.2606
|0.0000
|1.2635
|11.00
|3880.79
|161
|2006.07.19 20:00
|buy
|81
|0.10
|1.2608
|0.0000
|1.2648
|162
|2006.07.19 23:00
|buy
|82
|0.20
|1.2589
|0.0000
|1.2629
|163
|2006.07.20 02:30
|close
|82
|0.20
|1.2602
|0.0000
|1.2629
|21.28
|3902.07
|164
|2006.07.20 02:54
|close
|81
|0.10
|1.2598
|0.0000
|1.2648
|-12.36
|3889.71
|165
|2006.07.20 02:54
|buy
|83
|0.10
|1.2605
|0.0000
|1.2645
|166
|2006.07.20 13:00
|close
|83
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2645
|22.00
|3911.71
|167
|2006.07.20 13:00
|sell
|84
|0.10
|1.2627
|0.0000
|1.2587
|168
|2006.07.20 14:13
|sell
|85
|0.20
|1.2642
|0.0000
|1.2602
|169
|2006.07.20 14:45
|close
|85
|0.20
|1.2633
|0.0000
|1.2602
|18.00
|3929.71
|170
|2006.07.20 14:45
|close
|84
|0.10
|1.2634
|0.0000
|1.2587
|-7.00
|3922.71
|171
|2006.07.20 14:45
|sell
|86
|0.10
|1.2630
|0.0000
|1.2590
|172
|2006.07.20 16:13
|sell
|87
|0.20
|1.2648
|0.0000
|1.2608
|173
|2006.07.20 16:14
|close
|87
|0.20
|1.2638
|0.0000
|1.2608
|20.00
|3942.71
|174
|2006.07.20 16:14
|close
|86
|0.10
|1.2647
|0.0000
|1.2590
|-17.00
|3925.71
|175
|2006.07.20 16:16
|buy
|88
|0.10
|1.2638
|0.0000
|1.2678
|176
|2006.07.20 17:00
|close
|88
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2678
|11.00
|3936.71
|177
|2006.07.20 17:00
|buy
|89
|0.10
|1.2650
|0.0000
|1.2690
|178
|2006.07.20 17:28
|buy
|90
|0.20
|1.2634
|0.0000
|1.2674
|179
|2006.07.20 17:59
|close
|90
|0.20
|1.2647
|0.0000
|1.2674
|26.00
|3962.71
|180
|2006.07.20 18:00
|close
|89
|0.10
|1.2649
|0.0000
|1.2690
|-1.00
|3961.71
|181
|2006.07.20 18:00
|buy
|91
|0.10
|1.2648
|0.0000
|1.2688
|182
|2006.07.20 18:03
|buy
|92
|0.20
|1.2632
|0.0000
|1.2672
|183
|2006.07.20 18:05
|close
|92
|0.20
|1.2641
|0.0000
|1.2672
|18.00
|3979.71
|184
|2006.07.20 18:05
|close
|91
|0.10
|1.2640
|0.0000
|1.2688
|-8.00
|3971.71
|185
|2006.07.20 18:06
|buy
|93
|0.10
|1.2641
|0.0000
|1.2681
|186
|2006.07.21 09:15
|close
|93
|0.10
|1.2652
|0.0000
|1.2681
|10.21
|3981.92
|187
|2006.07.21 09:15
|buy
|94
|0.10
|1.2653
|0.0000
|1.2693
|188
|2006.07.21 10:03
|close
|94
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2693
|11.00
|3992.92
|189
|2006.07.21 10:03
|buy
|95
|0.10
|1.2665
|0.0000
|1.2705
|190
|2006.07.21 12:25
|close
|95
|0.10
|1.2676
|0.0000
|1.2705
|11.00
|4003.92
|191
|2006.07.21 12:26
|buy
|96
|0.10
|1.2673
|0.0000
|1.2713
|192
|2006.07.21 14:19
|close
|96
|0.10
|1.2683
|0.0000
|1.2713
|10.00
|4013.92
|193
|2006.07.21 14:25
|buy
|97
|0.10
|1.2682
|0.0000
|1.2722
|194
|2006.07.21 21:08
|close
|97
|0.10
|1.2693
|0.0000
|1.2722
|11.00
|4024.92
|195
|2006.07.21 21:09
|buy
|98
|0.10
|1.2696
|0.0000
|1.2736
|196
|2006.07.24 00:00
|close
|98
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2736
|13.21
|4038.14
|197
|2006.07.24 00:00
|buy
|99
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2744
|198
|2006.07.24 03:02
|buy
|100
|0.20
|1.2661
|0.0000
|1.2701
|199
|2006.07.26 20:22
|close
|100
|0.20
|1.2686
|0.0000
|1.2701
|46.86
|4084.99
|200
|2006.07.26 20:23
|close
|99
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2744
|-41.57
|4043.42
|201
|2006.07.26 20:23
|buy
|101
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2734
|202
|2006.07.26 20:24
|buy
|102
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2706
|203
|2006.07.26 20:24
|close
|102
|0.20
|1.2691
|0.0000
|1.2706
|50.00
|4093.42
|204
|2006.07.26 20:25
|close
|101
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2734
|-30.00
|4063.42
|205
|2006.07.26 20:25
|buy
|103
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2738
|206
|2006.07.26 20:26
|buy
|104
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2706
|207
|2006.07.26 20:26
|close
|104
|0.20
|1.2696
|0.0000
|1.2706
|60.00
|4123.42
|208
|2006.07.26 20:35
|close
|103
|0.10
|1.2664
|0.0000
|1.2738
|-34.00
|4089.42
|209
|2006.07.26 20:35
|buy
|105
|0.10
|1.2695
|0.0000
|1.2735
|210
|2006.07.26 20:39
|buy
|106
|0.20
|1.2666
|0.0000
|1.2706
|211
|2006.07.26 21:00
|close
|106
|0.20
|1.2697
|0.0000
|1.2706
|62.00
|4151.42
|212
|2006.07.26 21:00
|close
|105
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2735
|3.00
|4154.42
|213
|2006.07.26 21:01
|buy
|107
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2739
|214
|2006.07.26 22:22
|close
|107
|0.10
|1.2710
|0.0000
|1.2739
|11.00
|4165.42
|215
|2006.07.26 22:26
|buy
|108
|0.10
|1.2707
|0.0000
|1.2747
|216
|2006.07.26 23:00
|close
|108
|0.10
|1.2717
|0.0000
|1.2747
|10.00
|4175.42
|217
|2006.07.26 23:00
|buy
|109
|0.10
|1.2720
|0.0000
|1.2760
|218
|2006.07.27 08:00
|close
|109
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2760
|13.64
|4189.06
|219
|2006.07.27 12:00
|sell
|110
|0.10
|1.2732
|0.0000
|1.2692
|220
|2006.07.27 13:00
|sell
|111
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2708
|221
|2006.07.27 13:29
|close
|111
|0.20
|1.2739
|0.0000
|1.2708
|18.00
|4207.06
|222
|2006.07.27 13:29
|close
|110
|0.10
|1.2740
|0.0000
|1.2692
|-8.00
|4199.06
|223
|2006.07.27 13:30
|sell
|112
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2696
|224
|2006.07.27 15:07
|sell
|113
|0.20
|1.2755
|0.0000
|1.2715
|225
|2006.07.27 15:08
|close
|113
|0.20
|1.2744
|0.0000
|1.2715
|22.00
|4221.06
|226
|2006.07.27 15:08
|close
|112
|0.10
|1.2758
|0.0000
|1.2696
|-22.00
|4199.06
|227
|2006.07.27 15:57
|sell
|114
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2702
|228
|2006.07.27 16:00
|sell
|115
|0.20
|1.2757
|0.0000
|1.2717
|229
|2006.07.27 16:06
|close
|115
|0.20
|1.2748
|0.0000
|1.2717
|18.00
|4217.06
|230
|2006.07.27 16:06
|close
|114
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2702
|-7.00
|4210.06
|231
|2006.07.27 16:06
|sell
|116
|0.10
|1.2742
|0.0000
|1.2702
|232
|2006.07.27 17:01
|close
|116
|0.10
|1.2730
|0.0000
|1.2702
|12.00
|4222.06
|233
|2006.07.27 17:01
|sell
|117
|0.10
|1.2729
|0.0000
|1.2689
|234
|2006.07.27 18:55
|close
|117
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2689
|11.00
|4233.06
|235
|2006.07.27 18:55
|sell
|118
|0.10
|1.2718
|0.0000
|1.2678
|236
|2006.07.27 20:00
|close
|118
|0.10
|1.2704
|0.0000
|1.2678
|14.00
|4247.06
|237
|2006.07.27 20:00
|sell
|119
|0.10
|1.2706
|0.0000
|1.2666
|238
|2006.07.27 21:00
|close
|119
|0.10
|1.2694
|0.0000
|1.2666
|12.00
|4259.06
|239
|2006.07.27 21:01
|sell
|120
|0.10
|1.2691
|0.0000
|1.2651
|240
|2006.07.28 04:00
|close
|120
|0.10
|1.2680
|0.0000
|1.2651
|11.58
|4270.64
|241
|2006.07.28 04:00
|sell
|121
|0.10
|1.2679
|0.0000
|1.2639
|242
|2006.07.28 08:00
|sell
|122
|0.20
|1.2694
|0.0000
|1.2654
|243
|2006.07.28 11:12
|close
|122
|0.20
|1.2685
|0.0000
|1.2654
|18.00
|4288.64
|244
|2006.07.28 11:12
|close
|121
|0.10
|1.2684
|0.0000
|1.2639
|-5.00
|4283.64
|245
|2006.07.28 11:12
|buy
|123
|0.10
|1.2685
|0.0000
|1.2725
|246
|2006.07.28 12:00
|close
|123
|0.10
|1.2698
|0.0000
|1.2725
|13.00
|4296.64
|247
|2006.07.28 12:00
|buy
|124
|0.10
|1.2699
|0.0000
|1.2739
|248
|2006.07.28 13:05
|buy
|125
|0.20
|1.2674
|0.0000
|1.2714
|249
|2006.07.28 15:00
|t/p
|125
|0.20
|1.2714
|0.0000
|1.2714
|80.00
|4376.64
|250
|2006.07.28 15:00
|close
|124
|0.10
|1.2721
|0.0000
|1.2739
|22.00
|4398.64
|251
|2006.07.28 15:00
|buy
|126
|0.10
|1.2724
|0.0000
|1.2764
|252
|2006.07.28 15:04
|close
|126
|0.10
|1.2734
|0.0000
|1.2764
|10.00
|4408.64
|253
|2006.07.28 15:04
|buy
|127
|0.10
|1.2735
|0.0000
|1.2775
|254
|2006.07.28 15:16
|close
|127
|0.10
|1.2746
|0.0000
|1.2775
|11.00
|4419.64
|255
|2006.07.28 15:17
|buy
|128
|0.10
|1.2744
|0.0000
|1.2784
|256
|2006.07.28 15:59
|buy
|129
|0.20
|1.2726
|0.0000
|1.2766
|257
|2006.07.28 16:00
|close
|129
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2766
|22.00
|4441.64
|258
|2006.07.28 16:01
|close
|128
|0.10
|1.2736
|0.0000
|1.2784
|-8.00
|4433.64
|259
|2006.07.28 16:01
|buy
|130
|0.10
|1.2739
|0.0000
|1.2779
|260
|2006.07.28 16:15
|close
|130
|0.10
|1.2750
|0.0000
|1.2779
|11.00
|4444.64
|261
|2006.07.28 16:15
|buy
|131
|0.10
|1.2753
|0.0000
|1.2793
|262
|2006.07.28 16:57
|close
|131
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2793
|11.00
|4455.64
|263
|2006.07.28 16:59
|buy
|132
|0.10
|1.2756
|0.0000
|1.2796
|264
|2006.07.28 16:59
|buy
|133
|0.20
|1.2737
|0.0000
|1.2777
|265
|2006.07.28 17:00
|close
|133
|0.20
|1.2765
|0.0000
|1.2777
|56.00
|4511.64
|266
|2006.07.28 17:00
|close
|132
|0.10
|1.2764
|0.0000
|1.2796
|8.00
|4519.64
|267
|2006.07.28 17:01
|buy
|134
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2805
|268
|2006.07.28 17:39
|buy
|135
|0.20
|1.2750
|0.0000
|1.2790
|269
|2006.07.28 17:59
|close
|135
|0.20
|1.2764
|0.0000
|1.2790
|28.00
|4547.64
|270
|2006.07.28 18:00
|close
|134
|0.10
|1.2765
|0.0000
|1.2805
|0.00
|4547.64
|271
|2006.07.28 18:00
|buy
|136
|0.10
|1.2751
|0.0000
|1.2791
|272
|2006.07.28 23:59
|close at stop
|136
|0.10
|1.2749
|0.0000
|1.2791
|-2.00
|4545.64