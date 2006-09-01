|Symbol
|USDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
|Period
|30 Minutes (M30) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.28 08:30 (2006.09.01 - 2006.11.29)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|TakeProfit=42; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=30; MaxTrades=20; Pips=18; SecureProfit=15; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
|Bars in test
|30361
|Ticks modelled
|259530
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|9949.04
|Gross profit
|15137.09
|Gross loss
|-5188.05
|Profit factor
|2.92
|Expected payoff
|53.20
|Absolute drawdown
|0.00
|Maximal drawdown
|1050.64 (6.54%)
|Relative drawdown
|6.54% (1050.64)
|Total trades
|187
|Short positions (won %)
|112 (59.82%)
|Long positions (won %)
|75 (57.33%)
|Profit trades (% of total)
|110 (58.82%)
|Loss trades (% of total)
|77 (41.18%)
|Largest
|profit trade
|1219.16
|loss trade
|-208.75
|Average
|profit trade
|137.61
|loss trade
|-67.38
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|16 (688.83)
|consecutive losses (loss in money)
|7 (-1050.64)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|1756.27 (3)
|consecutive loss (count of losses)
|-1050.64 (7)
|Average
|consecutive wins
|5
|consecutive losses
|4
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.09.01 00:00
|sell
|1
|0.10
|1.2314
|1.2675
|1.2272
|2
|2006.09.01 14:30
|sell
|2
|0.10
|1.2332
|1.2675
|1.2290
|3
|2006.09.01 14:30
|sell
|3
|0.20
|1.2350
|1.2675
|1.2308
|4
|2006.09.01 14:51
|sell
|4
|0.30
|1.2369
|1.2676
|1.2327
|5
|2006.09.01 17:39
|t/p
|4
|0.30
|1.2327
|1.2676
|1.2327
|102.21
|10102.21
|6
|2006.09.01 17:39
|close
|3
|0.20
|1.2327
|1.2675
|1.2308
|37.32
|10139.53
|7
|2006.09.01 17:39
|close
|2
|0.10
|1.2327
|1.2675
|1.2290
|4.06
|10143.59
|8
|2006.09.01 17:39
|close
|1
|0.10
|1.2326
|1.2675
|1.2272
|-9.74
|10133.85
|9
|2006.09.01 17:39
|sell
|5
|0.10
|1.2320
|1.2681
|1.2278
|10
|2006.09.04 22:30
|t/p
|5
|0.10
|1.2278
|1.2681
|1.2278
|33.06
|10166.91
|11
|2006.09.04 22:30
|sell
|6
|0.10
|1.2272
|1.2633
|1.2230
|12
|2006.09.05 00:54
|sell
|7
|0.10
|1.2291
|1.2634
|1.2249
|13
|2006.09.05 02:18
|sell
|8
|0.20
|1.2309
|1.2634
|1.2267
|14
|2006.09.05 08:51
|sell
|9
|0.30
|1.2328
|1.2635
|1.2286
|15
|2006.09.05 14:02
|sell
|10
|0.50
|1.2347
|1.2636
|1.2305
|16
|2006.09.06 13:15
|sell
|11
|0.80
|1.2365
|1.2636
|1.2323
|17
|2006.09.06 13:28
|sell
|12
|1.30
|1.2383
|1.2636
|1.2341
|18
|2006.09.07 02:14
|t/p
|12
|1.30
|1.2341
|1.2636
|1.2341
|397.50
|10564.41
|19
|2006.09.07 02:14
|close
|11
|0.80
|1.2340
|1.2636
|1.2323
|134.40
|10698.81
|20
|2006.09.07 02:14
|close
|10
|0.50
|1.2341
|1.2636
|1.2305
|1.25
|10700.05
|21
|2006.09.07 02:15
|close
|9
|0.30
|1.2343
|1.2635
|1.2286
|-50.30
|10649.76
|22
|2006.09.07 02:15
|close
|8
|0.20
|1.2341
|1.2634
|1.2267
|-61.08
|10588.67
|23
|2006.09.07 02:15
|close
|7
|0.10
|1.2343
|1.2634
|1.2249
|-46.74
|10541.93
|24
|2006.09.07 02:16
|close
|6
|0.10
|1.2341
|1.2633
|1.2230
|-61.68
|10480.26
|25
|2006.09.07 02:17
|sell
|13
|0.10
|1.2337
|1.2698
|1.2295
|26
|2006.09.07 09:49
|sell
|14
|0.10
|1.2356
|1.2699
|1.2314
|27
|2006.09.07 10:59
|sell
|15
|0.20
|1.2374
|1.2699
|1.2332
|28
|2006.09.07 12:37
|sell
|16
|0.30
|1.2392
|1.2699
|1.2350
|29
|2006.09.07 13:07
|sell
|17
|0.50
|1.2410
|1.2699
|1.2368
|30
|2006.09.07 13:13
|sell
|18
|0.80
|1.2429
|1.2700
|1.2387
|31
|2006.09.07 14:44
|sell
|19
|1.30
|1.2447
|1.2700
|1.2405
|32
|2006.09.08 14:36
|sell
|20
|2.10
|1.2466
|1.2701
|1.2424
|33
|2006.09.11 11:45
|t/p
|20
|2.10
|1.2424
|1.2701
|1.2424
|685.70
|11165.95
|34
|2006.09.11 11:45
|close
|19
|1.30
|1.2424
|1.2700
|1.2405
|210.68
|11376.63
|35
|2006.09.11 11:45
|close
|18
|0.80
|1.2425
|1.2700
|1.2387
|7.30
|11383.93
|36
|2006.09.11 11:45
|close
|17
|0.50
|1.2424
|1.2699
|1.2368
|-67.87
|11316.06
|37
|2006.09.11 11:45
|close
|16
|0.30
|1.2425
|1.2699
|1.2350
|-86.60
|11229.47
|38
|2006.09.11 11:45
|close
|15
|0.20
|1.2423
|1.2699
|1.2332
|-83.50
|11145.96
|39
|2006.09.11 11:45
|close
|14
|0.10
|1.2420
|1.2699
|1.2314
|-53.84
|11092.13
|40
|2006.09.11 11:45
|close
|13
|0.10
|1.2421
|1.2698
|1.2295
|-69.94
|11022.19
|41
|2006.09.11 11:45
|sell
|21
|0.10
|1.2417
|1.2778
|1.2375
|42
|2006.09.11 16:02
|sell
|22
|0.10
|1.2436
|1.2779
|1.2394
|43
|2006.09.11 16:09
|sell
|23
|0.20
|1.2455
|1.2780
|1.2413
|44
|2006.09.12 09:35
|t/p
|23
|0.20
|1.2413
|1.2780
|1.2413
|65.37
|11087.57
|45
|2006.09.12 09:35
|close
|22
|0.10
|1.2412
|1.2779
|1.2394
|18.19
|11105.75
|46
|2006.09.12 09:35
|close
|21
|0.10
|1.2413
|1.2778
|1.2375
|2.07
|11107.82
|47
|2006.09.12 09:35
|sell
|24
|0.10
|1.2409
|1.2770
|1.2367
|48
|2006.09.12 10:02
|sell
|25
|0.10
|1.2427
|1.2770
|1.2385
|49
|2006.09.12 14:34
|sell
|26
|0.20
|1.2445
|1.2770
|1.2403
|50
|2006.09.12 15:51
|sell
|27
|0.30
|1.2463
|1.2770
|1.2421
|51
|2006.09.12 16:12
|sell
|28
|0.50
|1.2481
|1.2770
|1.2439
|52
|2006.09.12 19:55
|sell
|29
|0.80
|1.2499
|1.2770
|1.2457
|53
|2006.09.12 20:03
|sell
|30
|1.30
|1.2517
|1.2770
|1.2475
|54
|2006.09.13 02:15
|sell
|31
|2.10
|1.2537
|1.2772
|1.2495
|55
|2006.09.13 17:47
|t/p
|31
|2.10
|1.2495
|1.2772
|1.2495
|705.88
|11813.70
|56
|2006.09.13 17:47
|close
|30
|1.30
|1.2495
|1.2770
|1.2475
|213.91
|12027.61
|57
|2006.09.13 17:47
|close
|29
|0.80
|1.2495
|1.2770
|1.2457
|16.39
|12044.00
|58
|2006.09.13 17:47
|close
|28
|0.50
|1.2496
|1.2770
|1.2439
|-65.79
|11978.21
|59
|2006.09.13 17:47
|close
|27
|0.30
|1.2497
|1.2770
|1.2421
|-85.08
|11893.13
|60
|2006.09.13 17:47
|close
|26
|0.20
|1.2498
|1.2770
|1.2403
|-87.12
|11806.02
|61
|2006.09.13 17:47
|close
|25
|0.10
|1.2497
|1.2770
|1.2385
|-57.16
|11748.85
|62
|2006.09.13 17:48
|close
|24
|0.10
|1.2496
|1.2770
|1.2367
|-70.77
|11678.08
|63
|2006.09.13 17:48
|sell
|32
|0.10
|1.2490
|1.2851
|1.2448
|64
|2006.09.13 19:41
|sell
|33
|0.10
|1.2508
|1.2851
|1.2466
|65
|2006.09.14 12:38
|t/p
|33
|0.10
|1.2466
|1.2851
|1.2466
|30.23
|11708.31
|66
|2006.09.14 12:38
|close
|32
|0.10
|1.2466
|1.2851
|1.2448
|15.79
|11724.10
|67
|2006.09.14 12:38
|sell
|34
|0.10
|1.2462
|1.2823
|1.2420
|68
|2006.09.14 14:11
|sell
|35
|0.10
|1.2480
|1.2823
|1.2438
|69
|2006.09.14 14:37
|sell
|36
|0.20
|1.2499
|1.2824
|1.2457
|70
|2006.09.14 14:41
|sell
|37
|0.30
|1.2517
|1.2824
|1.2475
|71
|2006.09.14 16:55
|t/p
|37
|0.30
|1.2475
|1.2824
|1.2475
|101.01
|11825.11
|72
|2006.09.14 16:55
|close
|36
|0.20
|1.2474
|1.2824
|1.2457
|40.08
|11865.19
|73
|2006.09.14 16:55
|close
|35
|0.10
|1.2472
|1.2823
|1.2438
|6.41
|11871.60
|74
|2006.09.14 16:55
|close
|34
|0.10
|1.2473
|1.2823
|1.2420
|-8.82
|11862.78
|75
|2006.09.14 16:55
|buy
|38
|0.10
|1.2474
|1.2113
|1.2516
|76
|2006.09.14 20:32
|t/p
|38
|0.10
|1.2516
|1.2113
|1.2516
|33.55
|11896.33
|77
|2006.09.14 20:32
|buy
|39
|0.10
|1.2523
|1.2162
|1.2565
|78
|2006.09.15 11:58
|t/p
|39
|0.10
|1.2565
|1.2162
|1.2565
|34.43
|11930.76
|79
|2006.09.15 11:58
|buy
|40
|0.10
|1.2570
|1.2209
|1.2612
|80
|2006.09.15 15:34
|t/p
|40
|0.10
|1.2612
|1.2209
|1.2612
|33.30
|11964.06
|81
|2006.09.15 15:34
|buy
|41
|0.10
|1.2617
|1.2256
|1.2659
|82
|2006.09.15 16:03
|buy
|42
|0.10
|1.2599
|1.2256
|1.2641
|83
|2006.09.15 17:57
|buy
|43
|0.20
|1.2580
|1.2255
|1.2622
|84
|2006.09.15 20:27
|buy
|44
|0.30
|1.2561
|1.2254
|1.2603
|85
|2006.09.18 08:48
|buy
|45
|0.50
|1.2542
|1.2253
|1.2584
|86
|2006.09.18 09:00
|buy
|46
|0.80
|1.2521
|1.2250
|1.2563
|87
|2006.09.19 01:20
|buy
|47
|1.30
|1.2503
|1.2250
|1.2545
|88
|2006.09.19 10:03
|t/p
|47
|1.30
|1.2545
|1.2250
|1.2545
|435.24
|12399.30
|89
|2006.09.19 10:03
|close
|46
|0.80
|1.2545
|1.2250
|1.2563
|161.04
|12560.34
|90
|2006.09.19 10:03
|close
|45
|0.50
|1.2545
|1.2253
|1.2584
|16.95
|12577.29
|91
|2006.09.19 10:03
|close
|44
|0.30
|1.2544
|1.2254
|1.2603
|-34.67
|12542.63
|92
|2006.09.19 10:03
|close
|43
|0.20
|1.2545
|1.2255
|1.2622
|-51.80
|12490.82
|93
|2006.09.19 10:03
|close
|42
|0.10
|1.2544
|1.2256
|1.2641
|-41.85
|12448.97
|94
|2006.09.19 10:03
|close
|41
|0.10
|1.2543
|1.2256
|1.2659
|-57.00
|12391.97
|95
|2006.09.19 10:03
|buy
|48
|0.10
|1.2548
|1.2187
|1.2590
|96
|2006.09.19 14:50
|buy
|49
|0.10
|1.2529
|1.2186
|1.2571
|97
|2006.09.19 15:10
|buy
|50
|0.20
|1.2511
|1.2186
|1.2553
|98
|2006.09.19 16:03
|buy
|51
|0.30
|1.2493
|1.2186
|1.2535
|99
|2006.09.20 20:13
|buy
|52
|0.50
|1.2475
|1.2186
|1.2517
|100
|2006.09.20 22:04
|t/p
|52
|0.50
|1.2517
|1.2186
|1.2517
|167.77
|12559.74
|101
|2006.09.20 22:04
|close
|51
|0.30
|1.2517
|1.2186
|1.2535
|60.52
|12620.25
|102
|2006.09.20 22:04
|close
|50
|0.20
|1.2518
|1.2186
|1.2553
|13.18
|12633.43
|103
|2006.09.20 22:04
|close
|49
|0.10
|1.2517
|1.2186
|1.2571
|-8.59
|12624.84
|104
|2006.09.20 22:04
|close
|48
|0.10
|1.2518
|1.2187
|1.2590
|-22.97
|12601.87
|105
|2006.09.20 22:04
|buy
|53
|0.10
|1.2524
|1.2163
|1.2566
|106
|2006.09.21 02:18
|buy
|54
|0.10
|1.2505
|1.2162
|1.2547
|107
|2006.09.21 02:56
|buy
|55
|0.20
|1.2485
|1.2160
|1.2527
|108
|2006.09.21 09:59
|buy
|56
|0.30
|1.2467
|1.2160
|1.2509
|109
|2006.09.21 16:17
|t/p
|56
|0.30
|1.2509
|1.2160
|1.2509
|100.73
|12702.60
|110
|2006.09.21 16:17
|close
|55
|0.20
|1.2509
|1.2160
|1.2527
|38.37
|12740.97
|111
|2006.09.21 16:18
|close
|54
|0.10
|1.2508
|1.2162
|1.2547
|2.40
|12743.37
|112
|2006.09.21 16:18
|close
|53
|0.10
|1.2507
|1.2163
|1.2566
|-10.59
|12732.77
|113
|2006.09.21 16:18
|buy
|57
|0.10
|1.2512
|1.2151
|1.2554
|114
|2006.09.21 18:03
|buy
|58
|0.10
|1.2493
|1.2150
|1.2535
|115
|2006.09.21 18:14
|buy
|59
|0.20
|1.2473
|1.2148
|1.2515
|116
|2006.09.21 18:16
|buy
|60
|0.30
|1.2454
|1.2147
|1.2496
|117
|2006.09.21 20:14
|buy
|61
|0.50
|1.2435
|1.2146
|1.2477
|118
|2006.09.22 02:11
|buy
|62
|0.80
|1.2417
|1.2146
|1.2459
|119
|2006.09.22 09:22
|buy
|63
|1.30
|1.2399
|1.2146
|1.2441
|120
|2006.09.22 10:20
|buy
|64
|2.10
|1.2380
|1.2145
|1.2422
|121
|2006.09.22 10:33
|buy
|65
|3.40
|1.2362
|1.2145
|1.2404
|122
|2006.09.26 10:15
|t/p
|65
|3.40
|1.2404
|1.2145
|1.2404
|1219.16
|13951.93
|123
|2006.09.26 10:15
|close
|64
|2.10
|1.2404
|1.2145
|1.2422
|448.27
|14400.20
|124
|2006.09.26 10:15
|close
|63
|1.30
|1.2405
|1.2146
|1.2441
|88.85
|14489.05
|125
|2006.09.26 10:15
|close
|62
|0.80
|1.2404
|1.2146
|1.2459
|-67.86
|14421.19
|126
|2006.09.26 10:15
|close
|61
|0.50
|1.2403
|1.2146
|1.2477
|-114.02
|14307.17
|127
|2006.09.26 10:15
|close
|60
|0.30
|1.2404
|1.2147
|1.2496
|-111.94
|14195.23
|128
|2006.09.26 10:15
|close
|59
|0.20
|1.2403
|1.2148
|1.2515
|-106.89
|14088.34
|129
|2006.09.26 10:15
|close
|58
|0.10
|1.2404
|1.2150
|1.2535
|-68.75
|14019.58
|130
|2006.09.26 10:15
|close
|57
|0.10
|1.2403
|1.2151
|1.2554
|-84.88
|13934.70
|131
|2006.09.26 10:15
|buy
|66
|0.10
|1.2407
|1.2046
|1.2449
|132
|2006.09.26 16:07
|t/p
|66
|0.10
|1.2449
|1.2046
|1.2449
|33.74
|13968.44
|133
|2006.09.26 16:07
|sell
|67
|0.10
|1.2448
|1.2809
|1.2406
|134
|2006.09.27 16:05
|sell
|68
|0.10
|1.2466
|1.2809
|1.2424
|135
|2006.09.28 02:30
|t/p
|68
|0.10
|1.2424
|1.2809
|1.2424
|30.35
|13998.79
|136
|2006.09.28 02:30
|close
|67
|0.10
|1.2424
|1.2809
|1.2406
|14.71
|14013.50
|137
|2006.09.28 02:31
|sell
|69
|0.10
|1.2420
|1.2781
|1.2378
|138
|2006.09.28 08:10
|sell
|70
|0.10
|1.2438
|1.2781
|1.2396
|139
|2006.09.28 11:11
|sell
|71
|0.20
|1.2457
|1.2782
|1.2415
|140
|2006.09.28 14:35
|sell
|72
|0.30
|1.2475
|1.2782
|1.2433
|141
|2006.09.29 08:30
|sell
|73
|0.50
|1.2494
|1.2783
|1.2452
|142
|2006.09.29 09:23
|sell
|74
|0.80
|1.2513
|1.2784
|1.2471
|143
|2006.09.29 10:12
|sell
|75
|1.30
|1.2531
|1.2784
|1.2489
|144
|2006.09.29 14:32
|sell
|76
|2.10
|1.2550
|1.2785
|1.2508
|145
|2006.09.29 17:24
|t/p
|76
|2.10
|1.2508
|1.2785
|1.2508
|705.20
|14718.70
|146
|2006.09.29 17:24
|close
|75
|1.30
|1.2507
|1.2784
|1.2489
|249.46
|14968.16
|147
|2006.09.29 17:24
|close
|74
|0.80
|1.2508
|1.2784
|1.2471
|31.98
|15000.14
|148
|2006.09.29 17:24
|close
|73
|0.50
|1.2509
|1.2783
|1.2452
|-59.96
|14940.18
|149
|2006.09.29 17:24
|close
|72
|0.30
|1.2508
|1.2782
|1.2433
|-82.61
|14857.57
|150
|2006.09.29 17:24
|close
|71
|0.20
|1.2509
|1.2782
|1.2415
|-85.45
|14772.12
|151
|2006.09.29 17:24
|close
|70
|0.10
|1.2510
|1.2781
|1.2396
|-58.70
|14713.42
|152
|2006.09.29 17:25
|close
|69
|0.10
|1.2511
|1.2781
|1.2378
|-73.89
|14639.53
|153
|2006.09.29 17:27
|sell
|77
|0.10
|1.2502
|1.2863
|1.2460
|154
|2006.10.02 05:51
|sell
|78
|0.10
|1.2523
|1.2866
|1.2481
|155
|2006.10.02 12:22
|t/p
|78
|0.10
|1.2481
|1.2866
|1.2481
|33.65
|14673.18
|156
|2006.10.02 12:22
|close
|77
|0.10
|1.2481
|1.2863
|1.2460
|15.68
|14688.86
|157
|2006.10.02 12:22
|sell
|79
|0.10
|1.2477
|1.2838
|1.2435
|158
|2006.10.02 15:49
|t/p
|79
|0.10
|1.2435
|1.2838
|1.2435
|33.78
|14722.64
|159
|2006.10.02 15:49
|sell
|80
|0.10
|1.2430
|1.2791
|1.2388
|160
|2006.10.03 13:42
|sell
|81
|0.10
|1.2449
|1.2792
|1.2407
|161
|2006.10.04 03:47
|sell
|82
|0.20
|1.2467
|1.2792
|1.2425
|162
|2006.10.04 10:43
|sell
|83
|0.30
|1.2486
|1.2793
|1.2444
|163
|2006.10.04 10:52
|sell
|84
|0.50
|1.2504
|1.2793
|1.2462
|164
|2006.10.04 12:00
|sell
|85
|0.80
|1.2522
|1.2793
|1.2480
|165
|2006.10.04 13:05
|sell
|86
|1.30
|1.2541
|1.2794
|1.2499
|166
|2006.10.04 20:43
|t/p
|86
|1.30
|1.2499
|1.2794
|1.2499
|436.87
|15159.51
|167
|2006.10.04 20:43
|close
|85
|0.80
|1.2498
|1.2793
|1.2480
|153.62
|15313.13
|168
|2006.10.04 20:43
|close
|84
|0.50
|1.2497
|1.2793
|1.2462
|28.01
|15341.14
|169
|2006.10.04 20:44
|close
|83
|0.30
|1.2496
|1.2793
|1.2444
|-24.01
|15317.13
|170
|2006.10.04 20:44
|close
|82
|0.20
|1.2496
|1.2792
|1.2425
|-46.41
|15270.72
|171
|2006.10.04 20:44
|close
|81
|0.10
|1.2494
|1.2792
|1.2407
|-37.17
|15233.54
|172
|2006.10.04 20:44
|close
|80
|0.10
|1.2495
|1.2791
|1.2388
|-54.33
|15179.22
|173
|2006.10.04 20:45
|sell
|87
|0.10
|1.2489
|1.2850
|1.2447
|174
|2006.10.05 10:53
|sell
|88
|0.10
|1.2508
|1.2851
|1.2466
|175
|2006.10.05 14:41
|sell
|89
|0.20
|1.2527
|1.2852
|1.2485
|176
|2006.10.05 16:13
|sell
|90
|0.30
|1.2545
|1.2852
|1.2503
|177
|2006.10.06 14:31
|t/p
|90
|0.30
|1.2503
|1.2852
|1.2503
|97.32
|15276.54
|178
|2006.10.06 14:31
|close
|89
|0.20
|1.2503
|1.2852
|1.2485
|36.08
|15312.62
|179
|2006.10.06 14:31
|close
|88
|0.10
|1.2500
|1.2851
|1.2466
|5.25
|15317.87
|180
|2006.10.06 14:31
|close
|87
|0.10
|1.2502
|1.2850
|1.2447
|-15.01
|15302.86
|181
|2006.10.06 14:31
|sell
|91
|0.10
|1.2498
|1.2859
|1.2456
|182
|2006.10.06 14:32
|sell
|92
|0.10
|1.2517
|1.2860
|1.2475
|183
|2006.10.06 14:32
|sell
|93
|0.20
|1.2536
|1.2861
|1.2494
|184
|2006.10.06 14:34
|sell
|94
|0.30
|1.2556
|1.2863
|1.2514
|185
|2006.10.06 14:35
|sell
|95
|0.50
|1.2574
|1.2863
|1.2532
|186
|2006.10.06 14:53
|sell
|96
|0.80
|1.2594
|1.2865
|1.2552
|187
|2006.10.06 15:08
|sell
|97
|1.30
|1.2613
|1.2866
|1.2571
|188
|2006.10.06 16:45
|sell
|98
|2.10
|1.2631
|1.2866
|1.2589
|189
|2006.10.10 10:23
|sell
|99
|3.40
|1.2650
|1.2867
|1.2608
|190
|2006.10.19 16:44
|t/p
|99
|3.40
|1.2608
|1.2867
|1.2608
|701.37
|16004.23
|191
|2006.10.19 16:44
|close
|98
|2.10
|1.2608
|1.2866
|1.2589
|68.31
|16072.54
|192
|2006.10.19 16:44
|close
|97
|1.30
|1.2607
|1.2866
|1.2571
|-132.99
|15939.55
|193
|2006.10.19 16:44
|close
|96
|0.80
|1.2608
|1.2865
|1.2552
|-208.75
|15730.80
|194
|2006.10.19 16:44
|close
|95
|0.50
|1.2607
|1.2863
|1.2532
|-205.83
|15524.97
|195
|2006.10.19 16:45
|close
|94
|0.30
|1.2608
|1.2863
|1.2514
|-168.70
|15356.27
|196
|2006.10.19 16:45
|close
|93
|0.20
|1.2607
|1.2861
|1.2494
|-142.62
|15213.65
|197
|2006.10.19 16:46
|close
|92
|0.10
|1.2609
|1.2860
|1.2475
|-87.95
|15125.70
|198
|2006.10.19 16:46
|close
|91
|0.10
|1.2610
|1.2859
|1.2456
|-103.81
|15021.89
|199
|2006.10.19 16:46
|sell
|100
|0.10
|1.2606
|1.2967
|1.2564
|200
|2006.10.19 20:08
|t/p
|100
|0.10
|1.2564
|1.2967
|1.2564
|33.44
|15055.33
|201
|2006.10.19 20:08
|sell
|101
|0.10
|1.2555
|1.2916
|1.2513
|202
|2006.10.19 21:05
|sell
|102
|0.10
|1.2573
|1.2916
|1.2531
|203
|2006.10.20 08:31
|sell
|103
|0.20
|1.2592
|1.2917
|1.2550
|204
|2006.10.23 08:18
|sell
|104
|0.30
|1.2611
|1.2918
|1.2569
|205
|2006.10.23 09:04
|sell
|105
|0.50
|1.2630
|1.2919
|1.2588
|206
|2006.10.23 11:16
|sell
|106
|0.80
|1.2648
|1.2919
|1.2606
|207
|2006.10.23 12:00
|sell
|107
|1.30
|1.2666
|1.2919
|1.2624
|208
|2006.10.23 14:49
|sell
|108
|2.10
|1.2684
|1.2919
|1.2642
|209
|2006.10.24 09:35
|sell
|109
|3.40
|1.2702
|1.2919
|1.2660
|210
|2006.10.24 17:40
|t/p
|109
|3.40
|1.2660
|1.2919
|1.2660
|1128.23
|16183.56
|211
|2006.10.24 17:40
|close
|108
|2.10
|1.2657
|1.2919
|1.2642
|423.76
|16607.32
|212
|2006.10.24 17:40
|close
|107
|1.30
|1.2655
|1.2919
|1.2624
|98.01
|16705.33
|213
|2006.10.24 17:40
|close
|106
|0.80
|1.2654
|1.2919
|1.2606
|-47.15
|16658.18
|214
|2006.10.24 17:40
|close
|105
|0.50
|1.2655
|1.2919
|1.2588
|-104.55
|16553.63
|215
|2006.10.24 17:40
|close
|104
|0.30
|1.2657
|1.2918
|1.2569
|-112.49
|16441.14
|216
|2006.10.24 17:40
|close
|103
|0.20
|1.2656
|1.2917
|1.2550
|-105.75
|16335.39
|217
|2006.10.24 17:40
|close
|102
|0.10
|1.2658
|1.2916
|1.2531
|-70.61
|16264.78
|218
|2006.10.24 17:40
|close
|101
|0.10
|1.2659
|1.2916
|1.2513
|-85.62
|16179.16
|219
|2006.10.24 17:40
|sell
|110
|0.10
|1.2655
|1.3016
|1.2613
|220
|2006.10.25 01:34
|sell
|111
|0.10
|1.2673
|1.3016
|1.2631
|221
|2006.10.25 20:49
|t/p
|111
|0.10
|1.2631
|1.3016
|1.2631
|33.26
|16212.42
|222
|2006.10.25 20:49
|close
|110
|0.10
|1.2627
|1.3016
|1.2613
|21.02
|16233.44
|223
|2006.10.25 20:49
|sell
|112
|0.10
|1.2625
|1.2986
|1.2583
|224
|2006.10.25 22:07
|sell
|113
|0.10
|1.2644
|1.2987
|1.2602
|225
|2006.10.26 08:49
|t/p
|113
|0.10
|1.2602
|1.2987
|1.2602
|29.87
|16263.31
|226
|2006.10.26 08:49
|close
|112
|0.10
|1.2602
|1.2986
|1.2583
|14.79
|16278.10
|227
|2006.10.26 08:50
|buy
|114
|0.10
|1.2604
|1.2243
|1.2646
|228
|2006.10.26 09:09
|buy
|115
|0.10
|1.2585
|1.2242
|1.2627
|229
|2006.10.26 10:22
|buy
|116
|0.20
|1.2567
|1.2242
|1.2609
|230
|2006.10.26 18:24
|buy
|117
|0.30
|1.2546
|1.2239
|1.2588
|231
|2006.10.26 19:45
|buy
|118
|0.50
|1.2526
|1.2237
|1.2568
|232
|2006.10.27 11:31
|t/p
|118
|0.50
|1.2568
|1.2237
|1.2568
|172.08
|16450.19
|233
|2006.10.27 11:31
|close
|117
|0.30
|1.2568
|1.2239
|1.2588
|55.51
|16505.69
|234
|2006.10.27 11:31
|close
|116
|0.20
|1.2567
|1.2242
|1.2609
|2.00
|16507.69
|235
|2006.10.27 11:31
|close
|115
|0.10
|1.2568
|1.2242
|1.2627
|-12.53
|16495.16
|236
|2006.10.27 11:31
|close
|114
|0.10
|1.2568
|1.2243
|1.2646
|-27.64
|16467.52
|237
|2006.10.27 11:31
|buy
|119
|0.10
|1.2570
|1.2209
|1.2612
|238
|2006.10.27 12:51
|buy
|120
|0.10
|1.2551
|1.2208
|1.2593
|239
|2006.10.27 14:31
|buy
|121
|0.20
|1.2533
|1.2208
|1.2575
|240
|2006.10.27 14:32
|buy
|122
|0.30
|1.2514
|1.2207
|1.2556
|241
|2006.10.27 15:06
|buy
|123
|0.50
|1.2493
|1.2204
|1.2535
|242
|2006.10.27 15:13
|buy
|124
|0.80
|1.2474
|1.2203
|1.2516
|243
|2006.10.31 08:26
|t/p
|124
|0.80
|1.2516
|1.2203
|1.2516
|284.44
|16751.96
|244
|2006.10.31 08:26
|close
|123
|0.50
|1.2516
|1.2204
|1.2535
|101.87
|16853.82
|245
|2006.10.31 08:26
|close
|122
|0.30
|1.2515
|1.2207
|1.2556
|8.39
|16862.22
|246
|2006.10.31 08:26
|close
|121
|0.20
|1.2514
|1.2208
|1.2575
|-26.37
|16835.84
|247
|2006.10.31 08:26
|close
|120
|0.10
|1.2515
|1.2208
|1.2593
|-26.77
|16809.07
|248
|2006.10.31 08:27
|close
|119
|0.10
|1.2516
|1.2209
|1.2612
|-41.14
|16767.93
|249
|2006.10.31 08:27
|buy
|125
|0.10
|1.2520
|1.2159
|1.2562
|250
|2006.10.31 14:27
|buy
|126
|0.10
|1.2501
|1.2158
|1.2543
|251
|2006.10.31 16:01
|buy
|127
|0.20
|1.2482
|1.2157
|1.2524
|252
|2006.10.31 16:07
|buy
|128
|0.30
|1.2464
|1.2157
|1.2506
|253
|2006.10.31 16:11
|buy
|129
|0.50
|1.2446
|1.2157
|1.2488
|254
|2006.10.31 16:30
|buy
|130
|0.80
|1.2427
|1.2156
|1.2469
|255
|2006.11.02 08:26
|t/p
|130
|0.80
|1.2469
|1.2156
|1.2469
|301.40
|17069.33
|256
|2006.11.02 08:26
|close
|129
|0.50
|1.2470
|1.2157
|1.2488
|116.21
|17185.53
|257
|2006.11.02 08:26
|close
|128
|0.30
|1.2471
|1.2157
|1.2506
|28.83
|17214.36
|258
|2006.11.02 08:26
|close
|127
|0.20
|1.2472
|1.2157
|1.2524
|-8.05
|17206.31
|259
|2006.11.02 08:26
|close
|126
|0.10
|1.2471
|1.2158
|1.2543
|-20.06
|17186.24
|260
|2006.11.02 08:27
|close
|125
|0.10
|1.2470
|1.2159
|1.2562
|-36.10
|17150.14
|261
|2006.11.02 08:27
|buy
|131
|0.10
|1.2473
|1.2112
|1.2515
|262
|2006.11.02 11:31
|buy
|132
|0.10
|1.2454
|1.2111
|1.2496
|263
|2006.11.02 17:33
|buy
|133
|0.20
|1.2435
|1.2110
|1.2477
|264
|2006.11.03 14:08
|t/p
|133
|0.20
|1.2477
|1.2110
|1.2477
|69.30
|17219.44
|265
|2006.11.03 14:08
|close
|132
|0.10
|1.2481
|1.2111
|1.2496
|22.63
|17242.06
|266
|2006.11.03 14:09
|close
|131
|0.10
|1.2479
|1.2112
|1.2515
|5.81
|17247.87
|267
|2006.11.03 14:09
|buy
|134
|0.10
|1.2481
|1.2120
|1.2523
|268
|2006.11.03 14:31
|t/p
|134
|0.10
|1.2523
|1.2120
|1.2523
|33.53
|17281.40
|269
|2006.11.03 14:31
|buy
|135
|0.10
|1.2530
|1.2169
|1.2572
|270
|2006.11.06 10:45
|t/p
|135
|0.10
|1.2572
|1.2169
|1.2572
|34.40
|17315.80
|271
|2006.11.06 10:45
|buy
|136
|0.10
|1.2578
|1.2217
|1.2620
|272
|2006.11.06 11:18
|buy
|137
|0.10
|1.2559
|1.2216
|1.2601
|273
|2006.11.07 02:27
|buy
|138
|0.20
|1.2541
|1.2216
|1.2583
|274
|2006.11.07 05:25
|buy
|139
|0.30
|1.2523
|1.2216
|1.2565
|275
|2006.11.07 06:01
|buy
|140
|0.50
|1.2505
|1.2216
|1.2547
|276
|2006.11.07 14:40
|buy
|141
|0.80
|1.2484
|1.2213
|1.2526
|277
|2006.11.07 15:10
|buy
|142
|1.30
|1.2465
|1.2212
|1.2507
|278
|2006.11.07 15:51
|buy
|143
|2.10
|1.2446
|1.2211
|1.2488
|279
|2006.11.07 20:43
|t/p
|143
|2.10
|1.2488
|1.2211
|1.2488
|706.28
|18022.08
|280
|2006.11.07 20:43
|close
|142
|1.30
|1.2488
|1.2212
|1.2507
|239.43
|18261.51
|281
|2006.11.07 20:43
|close
|141
|0.80
|1.2487
|1.2213
|1.2526
|19.22
|18280.73
|282
|2006.11.07 20:43
|close
|140
|0.50
|1.2488
|1.2216
|1.2547
|-68.07
|18212.66
|283
|2006.11.07 20:43
|close
|139
|0.30
|1.2487
|1.2216
|1.2565
|-86.49
|18126.17
|284
|2006.11.07 20:43
|close
|138
|0.20
|1.2486
|1.2216
|1.2583
|-88.10
|18038.07
|285
|2006.11.07 20:43
|close
|137
|0.10
|1.2485
|1.2216
|1.2601
|-58.27
|17979.80
|286
|2006.11.07 20:43
|close
|136
|0.10
|1.2486
|1.2217
|1.2620
|-72.68
|17907.12
|287
|2006.11.07 20:43
|buy
|144
|0.10
|1.2490
|1.2129
|1.2532
|288
|2006.11.08 10:18
|buy
|145
|0.10
|1.2472
|1.2129
|1.2514
|289
|2006.11.08 15:13
|t/p
|145
|0.10
|1.2514
|1.2129
|1.2514
|33.56
|17940.68
|290
|2006.11.08 15:13
|close
|144
|0.10
|1.2514
|1.2129
|1.2532
|20.18
|17960.86
|291
|2006.11.08 15:13
|buy
|146
|0.10
|1.2518
|1.2157
|1.2560
|292
|2006.11.08 17:12
|buy
|147
|0.10
|1.2500
|1.2157
|1.2542
|293
|2006.11.09 10:16
|buy
|148
|0.20
|1.2482
|1.2157
|1.2524
|294
|2006.11.09 16:03
|buy
|149
|0.30
|1.2464
|1.2157
|1.2506
|295
|2006.11.09 17:25
|buy
|150
|0.50
|1.2444
|1.2155
|1.2486
|296
|2006.11.09 17:34
|buy
|151
|0.80
|1.2425
|1.2154
|1.2467
|297
|2006.11.09 17:37
|buy
|152
|1.30
|1.2406
|1.2153
|1.2448
|298
|2006.11.10 03:02
|buy
|153
|2.10
|1.2387
|1.2152
|1.2429
|299
|2006.11.10 09:55
|buy
|154
|3.40
|1.2366
|1.2149
|1.2408
|300
|2006.11.10 20:57
|t/p
|154
|3.40
|1.2408
|1.2149
|1.2408
|1150.87
|19111.73
|301
|2006.11.10 20:57
|close
|153
|2.10
|1.2408
|1.2152
|1.2429
|355.42
|19467.15
|302
|2006.11.10 20:58
|close
|152
|1.30
|1.2407
|1.2153
|1.2448
|23.46
|19490.61
|303
|2006.11.10 20:58
|close
|151
|0.80
|1.2409
|1.2154
|1.2467
|-95.16
|19395.45
|304
|2006.11.10 20:58
|close
|150
|0.50
|1.2408
|1.2155
|1.2486
|-140.08
|19255.38
|305
|2006.11.10 20:58
|close
|149
|0.30
|1.2407
|1.2157
|1.2506
|-134.83
|19120.54
|306
|2006.11.10 20:59
|close
|148
|0.20
|1.2405
|1.2157
|1.2524
|-122.14
|18998.40
|307
|2006.11.10 20:59
|close
|147
|0.10
|1.2407
|1.2157
|1.2542
|-70.96
|18927.43
|308
|2006.11.10 20:59
|close
|146
|0.10
|1.2405
|1.2157
|1.2560
|-87.09
|18840.34
|309
|2006.11.10 21:00
|buy
|155
|0.10
|1.2408
|1.2047
|1.2450
|310
|2006.11.13 00:00
|buy
|156
|0.10
|1.2390
|1.2047
|1.2432
|311
|2006.11.13 02:11
|buy
|157
|0.20
|1.2372
|1.2047
|1.2414
|312
|2006.11.13 11:57
|t/p
|157
|0.20
|1.2414
|1.2047
|1.2414
|67.67
|18908.01
|313
|2006.11.13 11:57
|close
|156
|0.10
|1.2414
|1.2047
|1.2432
|19.33
|18927.34
|314
|2006.11.13 11:57
|close
|155
|0.10
|1.2413
|1.2047
|1.2450
|5.03
|18932.37
|315
|2006.11.13 11:57
|buy
|158
|0.10
|1.2419
|1.2058
|1.2461
|316
|2006.11.14 14:34
|buy
|159
|0.10
|1.2401
|1.2058
|1.2443
|317
|2006.11.14 16:10
|t/p
|159
|0.10
|1.2443
|1.2058
|1.2443
|33.75
|18966.12
|318
|2006.11.14 16:10
|close
|158
|0.10
|1.2444
|1.2058
|1.2461
|21.09
|18987.21
|319
|2006.11.14 16:10
|sell
|160
|0.10
|1.2443
|1.2804
|1.2401
|320
|2006.11.14 16:12
|sell
|161
|0.10
|1.2463
|1.2806
|1.2421
|321
|2006.11.15 11:15
|sell
|162
|0.20
|1.2481
|1.2806
|1.2439
|322
|2006.11.15 11:38
|sell
|163
|0.30
|1.2499
|1.2806
|1.2457
|323
|2006.11.15 14:36
|sell
|164
|0.50
|1.2517
|1.2806
|1.2475
|324
|2006.11.15 16:10
|t/p
|164
|0.50
|1.2475
|1.2806
|1.2475
|168.35
|19155.56
|325
|2006.11.15 16:10
|close
|163
|0.30
|1.2474
|1.2806
|1.2457
|60.13
|19215.69
|326
|2006.11.15 16:10
|close
|162
|0.20
|1.2475
|1.2806
|1.2439
|9.62
|19225.31
|327
|2006.11.15 16:10
|close
|161
|0.10
|1.2476
|1.2806
|1.2421
|-11.57
|19213.73
|328
|2006.11.15 16:11
|close
|160
|0.10
|1.2477
|1.2804
|1.2401
|-28.40
|19185.33
|329
|2006.11.15 16:11
|sell
|165
|0.10
|1.2471
|1.2832
|1.2429
|330
|2006.11.16 15:01
|sell
|166
|0.10
|1.2492
|1.2835
|1.2450
|331
|2006.11.17 06:56
|sell
|167
|0.20
|1.2511
|1.2836
|1.2469
|332
|2006.11.17 12:44
|sell
|168
|0.30
|1.2530
|1.2837
|1.2488
|333
|2006.11.17 15:39
|t/p
|168
|0.30
|1.2488
|1.2837
|1.2488
|100.90
|19286.23
|334
|2006.11.17 15:39
|close
|167
|0.20
|1.2488
|1.2836
|1.2469
|36.84
|19323.07
|335
|2006.11.17 15:39
|close
|166
|0.10
|1.2490
|1.2835
|1.2450
|0.45
|19323.52
|336
|2006.11.17 15:40
|close
|165
|0.10
|1.2488
|1.2832
|1.2429
|-18.22
|19305.30
|337
|2006.11.17 15:40
|sell
|169
|0.10
|1.2490
|1.2851
|1.2448
|338
|2006.11.17 16:16
|t/p
|169
|0.10
|1.2448
|1.2851
|1.2448
|33.74
|19339.04
|339
|2006.11.17 16:16
|sell
|170
|0.10
|1.2441
|1.2802
|1.2399
|340
|2006.11.22 02:52
|t/p
|170
|0.10
|1.2399
|1.2802
|1.2399
|30.41
|19369.45
|341
|2006.11.22 02:52
|sell
|171
|0.10
|1.2394
|1.2755
|1.2352
|342
|2006.11.22 13:09
|t/p
|171
|0.10
|1.2352
|1.2755
|1.2352
|34.00
|19403.45
|343
|2006.11.22 13:09
|sell
|172
|0.10
|1.2347
|1.2708
|1.2305
|344
|2006.11.22 14:29
|t/p
|172
|0.10
|1.2305
|1.2708
|1.2305
|34.13
|19437.58
|345
|2006.11.22 14:29
|sell
|173
|0.10
|1.2300
|1.2661
|1.2258
|346
|2006.11.23 10:05
|t/p
|173
|0.10
|1.2258
|1.2661
|1.2258
|30.81
|19468.39
|347
|2006.11.23 10:05
|sell
|174
|0.10
|1.2251
|1.2612
|1.2209
|348
|2006.11.24 09:02
|t/p
|174
|0.10
|1.2209
|1.2612
|1.2209
|33.25
|19501.63
|349
|2006.11.24 09:02
|sell
|175
|0.10
|1.2203
|1.2564
|1.2161
|350
|2006.11.24 09:31
|t/p
|175
|0.10
|1.2161
|1.2564
|1.2161
|34.54
|19536.17
|351
|2006.11.24 09:31
|sell
|176
|0.10
|1.2156
|1.2517
|1.2114
|352
|2006.11.24 09:47
|t/p
|176
|0.10
|1.2114
|1.2517
|1.2114
|34.68
|19570.85
|353
|2006.11.24 09:47
|sell
|177
|0.10
|1.2107
|1.2468
|1.2065
|354
|2006.11.24 09:54
|sell
|178
|0.10
|1.2126
|1.2469
|1.2084
|355
|2006.11.24 11:31
|t/p
|178
|0.10
|1.2084
|1.2469
|1.2084
|34.76
|19605.61
|356
|2006.11.24 11:31
|close
|177
|0.10
|1.2084
|1.2468
|1.2065
|19.03
|19624.64
|357
|2006.11.24 11:31
|sell
|179
|0.10
|1.2077
|1.2438
|1.2035
|358
|2006.11.24 11:39
|sell
|180
|0.10
|1.2095
|1.2438
|1.2053
|359
|2006.11.24 17:43
|sell
|181
|0.20
|1.2113
|1.2438
|1.2071
|360
|2006.11.27 00:00
|t/p
|180
|0.10
|1.2053
|1.2438
|1.2053
|33.74
|19658.38
|361
|2006.11.27 00:00
|t/p
|181
|0.20
|1.2071
|1.2438
|1.2071
|67.48
|19725.87
|362
|2006.11.27 00:00
|close
|179
|0.10
|1.2037
|1.2438
|1.2035
|32.08
|19757.94
|363
|2006.11.27 00:00
|sell
|182
|0.10
|1.2032
|1.2393
|1.1990
|364
|2006.11.27 01:21
|sell
|183
|0.10
|1.2050
|1.2393
|1.2008
|365
|2006.11.27 06:24
|sell
|184
|0.20
|1.2072
|1.2397
|1.2030
|366
|2006.11.27 09:28
|sell
|185
|0.30
|1.2090
|1.2397
|1.2048
|367
|2006.11.27 09:58
|sell
|186
|0.50
|1.2109
|1.2398
|1.2067
|368
|2006.11.27 20:11
|t/p
|186
|0.50
|1.2067
|1.2398
|1.2067
|174.03
|19931.97
|369
|2006.11.27 20:11
|close
|185
|0.30
|1.2067
|1.2397
|1.2048
|57.18
|19989.15
|370
|2006.11.27 20:11
|close
|184
|0.20
|1.2069
|1.2397
|1.2030
|4.97
|19994.12
|371
|2006.11.27 20:11
|close
|183
|0.10
|1.2063
|1.2393
|1.2008
|-10.78
|19983.34
|372
|2006.11.27 20:11
|close
|182
|0.10
|1.2065
|1.2393
|1.1990
|-27.35
|19955.99
|373
|2006.11.27 20:12
|sell
|187
|0.10
|1.2058
|1.2419
|1.2016
|374
|2006.11.28 08:59
|close at stop
|187
|0.10
|1.2065
|1.2419
|1.2016
|-6.95
|19949.04