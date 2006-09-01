Strategy Tester Report
GoblinFibo

SymbolUSDCHF (US Dollar vs Swiss Franc)
Period30 Minutes (M30) 2006.09.01 00:00 - 2006.11.28 08:30 (2006.09.01 - 2006.11.29)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersTakeProfit=42; Lots=0.1; InitialStop=1; TrailingStop=30; MaxTrades=20; Pips=18; SecureProfit=15; AccountProtection=1; OrderstoProtect=3; ReverseCondition=0; StartYear=2005; StartMonth=1; EndYear=2050; EndMonth=12; mm=0; risk=1; AccountisNormal=0; Magic=123987;
Bars in test30361Ticks modelled259530Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit9949.04Gross profit15137.09Gross loss-5188.05
Profit factor2.92Expected payoff53.20
Absolute drawdown0.00Maximal drawdown1050.64 (6.54%)Relative drawdown6.54% (1050.64)
Total trades187Short positions (won %)112 (59.82%)Long positions (won %)75 (57.33%)
Profit trades (% of total)110 (58.82%)Loss trades (% of total)77 (41.18%)
Largestprofit trade1219.16loss trade-208.75
Averageprofit trade137.61loss trade-67.38
Maximumconsecutive wins (profit in money)16 (688.83)consecutive losses (loss in money)7 (-1050.64)
Maximalconsecutive profit (count of wins)1756.27 (3)consecutive loss (count of losses)-1050.64 (7)
Averageconsecutive wins5consecutive losses4
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.09.01 00:00sell10.101.23141.26751.2272
22006.09.01 14:30sell20.101.23321.26751.2290
32006.09.01 14:30sell30.201.23501.26751.2308
42006.09.01 14:51sell40.301.23691.26761.2327
52006.09.01 17:39t/p40.301.23271.26761.2327102.2110102.21
62006.09.01 17:39close30.201.23271.26751.230837.3210139.53
72006.09.01 17:39close20.101.23271.26751.22904.0610143.59
82006.09.01 17:39close10.101.23261.26751.2272-9.7410133.85
92006.09.01 17:39sell50.101.23201.26811.2278
102006.09.04 22:30t/p50.101.22781.26811.227833.0610166.91
112006.09.04 22:30sell60.101.22721.26331.2230
122006.09.05 00:54sell70.101.22911.26341.2249
132006.09.05 02:18sell80.201.23091.26341.2267
142006.09.05 08:51sell90.301.23281.26351.2286
152006.09.05 14:02sell100.501.23471.26361.2305
162006.09.06 13:15sell110.801.23651.26361.2323
172006.09.06 13:28sell121.301.23831.26361.2341
182006.09.07 02:14t/p121.301.23411.26361.2341397.5010564.41
192006.09.07 02:14close110.801.23401.26361.2323134.4010698.81
202006.09.07 02:14close100.501.23411.26361.23051.2510700.05
212006.09.07 02:15close90.301.23431.26351.2286-50.3010649.76
222006.09.07 02:15close80.201.23411.26341.2267-61.0810588.67
232006.09.07 02:15close70.101.23431.26341.2249-46.7410541.93
242006.09.07 02:16close60.101.23411.26331.2230-61.6810480.26
252006.09.07 02:17sell130.101.23371.26981.2295
262006.09.07 09:49sell140.101.23561.26991.2314
272006.09.07 10:59sell150.201.23741.26991.2332
282006.09.07 12:37sell160.301.23921.26991.2350
292006.09.07 13:07sell170.501.24101.26991.2368
302006.09.07 13:13sell180.801.24291.27001.2387
312006.09.07 14:44sell191.301.24471.27001.2405
322006.09.08 14:36sell202.101.24661.27011.2424
332006.09.11 11:45t/p202.101.24241.27011.2424685.7011165.95
342006.09.11 11:45close191.301.24241.27001.2405210.6811376.63
352006.09.11 11:45close180.801.24251.27001.23877.3011383.93
362006.09.11 11:45close170.501.24241.26991.2368-67.8711316.06
372006.09.11 11:45close160.301.24251.26991.2350-86.6011229.47
382006.09.11 11:45close150.201.24231.26991.2332-83.5011145.96
392006.09.11 11:45close140.101.24201.26991.2314-53.8411092.13
402006.09.11 11:45close130.101.24211.26981.2295-69.9411022.19
412006.09.11 11:45sell210.101.24171.27781.2375
422006.09.11 16:02sell220.101.24361.27791.2394
432006.09.11 16:09sell230.201.24551.27801.2413
442006.09.12 09:35t/p230.201.24131.27801.241365.3711087.57
452006.09.12 09:35close220.101.24121.27791.239418.1911105.75
462006.09.12 09:35close210.101.24131.27781.23752.0711107.82
472006.09.12 09:35sell240.101.24091.27701.2367
482006.09.12 10:02sell250.101.24271.27701.2385
492006.09.12 14:34sell260.201.24451.27701.2403
502006.09.12 15:51sell270.301.24631.27701.2421
512006.09.12 16:12sell280.501.24811.27701.2439
522006.09.12 19:55sell290.801.24991.27701.2457
532006.09.12 20:03sell301.301.25171.27701.2475
542006.09.13 02:15sell312.101.25371.27721.2495
552006.09.13 17:47t/p312.101.24951.27721.2495705.8811813.70
562006.09.13 17:47close301.301.24951.27701.2475213.9112027.61
572006.09.13 17:47close290.801.24951.27701.245716.3912044.00
582006.09.13 17:47close280.501.24961.27701.2439-65.7911978.21
592006.09.13 17:47close270.301.24971.27701.2421-85.0811893.13
602006.09.13 17:47close260.201.24981.27701.2403-87.1211806.02
612006.09.13 17:47close250.101.24971.27701.2385-57.1611748.85
622006.09.13 17:48close240.101.24961.27701.2367-70.7711678.08
632006.09.13 17:48sell320.101.24901.28511.2448
642006.09.13 19:41sell330.101.25081.28511.2466
652006.09.14 12:38t/p330.101.24661.28511.246630.2311708.31
662006.09.14 12:38close320.101.24661.28511.244815.7911724.10
672006.09.14 12:38sell340.101.24621.28231.2420
682006.09.14 14:11sell350.101.24801.28231.2438
692006.09.14 14:37sell360.201.24991.28241.2457
702006.09.14 14:41sell370.301.25171.28241.2475
712006.09.14 16:55t/p370.301.24751.28241.2475101.0111825.11
722006.09.14 16:55close360.201.24741.28241.245740.0811865.19
732006.09.14 16:55close350.101.24721.28231.24386.4111871.60
742006.09.14 16:55close340.101.24731.28231.2420-8.8211862.78
752006.09.14 16:55buy380.101.24741.21131.2516
762006.09.14 20:32t/p380.101.25161.21131.251633.5511896.33
772006.09.14 20:32buy390.101.25231.21621.2565
782006.09.15 11:58t/p390.101.25651.21621.256534.4311930.76
792006.09.15 11:58buy400.101.25701.22091.2612
802006.09.15 15:34t/p400.101.26121.22091.261233.3011964.06
812006.09.15 15:34buy410.101.26171.22561.2659
822006.09.15 16:03buy420.101.25991.22561.2641
832006.09.15 17:57buy430.201.25801.22551.2622
842006.09.15 20:27buy440.301.25611.22541.2603
852006.09.18 08:48buy450.501.25421.22531.2584
862006.09.18 09:00buy460.801.25211.22501.2563
872006.09.19 01:20buy471.301.25031.22501.2545
882006.09.19 10:03t/p471.301.25451.22501.2545435.2412399.30
892006.09.19 10:03close460.801.25451.22501.2563161.0412560.34
902006.09.19 10:03close450.501.25451.22531.258416.9512577.29
912006.09.19 10:03close440.301.25441.22541.2603-34.6712542.63
922006.09.19 10:03close430.201.25451.22551.2622-51.8012490.82
932006.09.19 10:03close420.101.25441.22561.2641-41.8512448.97
942006.09.19 10:03close410.101.25431.22561.2659-57.0012391.97
952006.09.19 10:03buy480.101.25481.21871.2590
962006.09.19 14:50buy490.101.25291.21861.2571
972006.09.19 15:10buy500.201.25111.21861.2553
982006.09.19 16:03buy510.301.24931.21861.2535
992006.09.20 20:13buy520.501.24751.21861.2517
1002006.09.20 22:04t/p520.501.25171.21861.2517167.7712559.74
1012006.09.20 22:04close510.301.25171.21861.253560.5212620.25
1022006.09.20 22:04close500.201.25181.21861.255313.1812633.43
1032006.09.20 22:04close490.101.25171.21861.2571-8.5912624.84
1042006.09.20 22:04close480.101.25181.21871.2590-22.9712601.87
1052006.09.20 22:04buy530.101.25241.21631.2566
1062006.09.21 02:18buy540.101.25051.21621.2547
1072006.09.21 02:56buy550.201.24851.21601.2527
1082006.09.21 09:59buy560.301.24671.21601.2509
1092006.09.21 16:17t/p560.301.25091.21601.2509100.7312702.60
1102006.09.21 16:17close550.201.25091.21601.252738.3712740.97
1112006.09.21 16:18close540.101.25081.21621.25472.4012743.37
1122006.09.21 16:18close530.101.25071.21631.2566-10.5912732.77
1132006.09.21 16:18buy570.101.25121.21511.2554
1142006.09.21 18:03buy580.101.24931.21501.2535
1152006.09.21 18:14buy590.201.24731.21481.2515
1162006.09.21 18:16buy600.301.24541.21471.2496
1172006.09.21 20:14buy610.501.24351.21461.2477
1182006.09.22 02:11buy620.801.24171.21461.2459
1192006.09.22 09:22buy631.301.23991.21461.2441
1202006.09.22 10:20buy642.101.23801.21451.2422
1212006.09.22 10:33buy653.401.23621.21451.2404
1222006.09.26 10:15t/p653.401.24041.21451.24041219.1613951.93
1232006.09.26 10:15close642.101.24041.21451.2422448.2714400.20
1242006.09.26 10:15close631.301.24051.21461.244188.8514489.05
1252006.09.26 10:15close620.801.24041.21461.2459-67.8614421.19
1262006.09.26 10:15close610.501.24031.21461.2477-114.0214307.17
1272006.09.26 10:15close600.301.24041.21471.2496-111.9414195.23
1282006.09.26 10:15close590.201.24031.21481.2515-106.8914088.34
1292006.09.26 10:15close580.101.24041.21501.2535-68.7514019.58
1302006.09.26 10:15close570.101.24031.21511.2554-84.8813934.70
1312006.09.26 10:15buy660.101.24071.20461.2449
1322006.09.26 16:07t/p660.101.24491.20461.244933.7413968.44
1332006.09.26 16:07sell670.101.24481.28091.2406
1342006.09.27 16:05sell680.101.24661.28091.2424
1352006.09.28 02:30t/p680.101.24241.28091.242430.3513998.79
1362006.09.28 02:30close670.101.24241.28091.240614.7114013.50
1372006.09.28 02:31sell690.101.24201.27811.2378
1382006.09.28 08:10sell700.101.24381.27811.2396
1392006.09.28 11:11sell710.201.24571.27821.2415
1402006.09.28 14:35sell720.301.24751.27821.2433
1412006.09.29 08:30sell730.501.24941.27831.2452
1422006.09.29 09:23sell740.801.25131.27841.2471
1432006.09.29 10:12sell751.301.25311.27841.2489
1442006.09.29 14:32sell762.101.25501.27851.2508
1452006.09.29 17:24t/p762.101.25081.27851.2508705.2014718.70
1462006.09.29 17:24close751.301.25071.27841.2489249.4614968.16
1472006.09.29 17:24close740.801.25081.27841.247131.9815000.14
1482006.09.29 17:24close730.501.25091.27831.2452-59.9614940.18
1492006.09.29 17:24close720.301.25081.27821.2433-82.6114857.57
1502006.09.29 17:24close710.201.25091.27821.2415-85.4514772.12
1512006.09.29 17:24close700.101.25101.27811.2396-58.7014713.42
1522006.09.29 17:25close690.101.25111.27811.2378-73.8914639.53
1532006.09.29 17:27sell770.101.25021.28631.2460
1542006.10.02 05:51sell780.101.25231.28661.2481
1552006.10.02 12:22t/p780.101.24811.28661.248133.6514673.18
1562006.10.02 12:22close770.101.24811.28631.246015.6814688.86
1572006.10.02 12:22sell790.101.24771.28381.2435
1582006.10.02 15:49t/p790.101.24351.28381.243533.7814722.64
1592006.10.02 15:49sell800.101.24301.27911.2388
1602006.10.03 13:42sell810.101.24491.27921.2407
1612006.10.04 03:47sell820.201.24671.27921.2425
1622006.10.04 10:43sell830.301.24861.27931.2444
1632006.10.04 10:52sell840.501.25041.27931.2462
1642006.10.04 12:00sell850.801.25221.27931.2480
1652006.10.04 13:05sell861.301.25411.27941.2499
1662006.10.04 20:43t/p861.301.24991.27941.2499436.8715159.51
1672006.10.04 20:43close850.801.24981.27931.2480153.6215313.13
1682006.10.04 20:43close840.501.24971.27931.246228.0115341.14
1692006.10.04 20:44close830.301.24961.27931.2444-24.0115317.13
1702006.10.04 20:44close820.201.24961.27921.2425-46.4115270.72
1712006.10.04 20:44close810.101.24941.27921.2407-37.1715233.54
1722006.10.04 20:44close800.101.24951.27911.2388-54.3315179.22
1732006.10.04 20:45sell870.101.24891.28501.2447
1742006.10.05 10:53sell880.101.25081.28511.2466
1752006.10.05 14:41sell890.201.25271.28521.2485
1762006.10.05 16:13sell900.301.25451.28521.2503
1772006.10.06 14:31t/p900.301.25031.28521.250397.3215276.54
1782006.10.06 14:31close890.201.25031.28521.248536.0815312.62
1792006.10.06 14:31close880.101.25001.28511.24665.2515317.87
1802006.10.06 14:31close870.101.25021.28501.2447-15.0115302.86
1812006.10.06 14:31sell910.101.24981.28591.2456
1822006.10.06 14:32sell920.101.25171.28601.2475
1832006.10.06 14:32sell930.201.25361.28611.2494
1842006.10.06 14:34sell940.301.25561.28631.2514
1852006.10.06 14:35sell950.501.25741.28631.2532
1862006.10.06 14:53sell960.801.25941.28651.2552
1872006.10.06 15:08sell971.301.26131.28661.2571
1882006.10.06 16:45sell982.101.26311.28661.2589
1892006.10.10 10:23sell993.401.26501.28671.2608
1902006.10.19 16:44t/p993.401.26081.28671.2608701.3716004.23
1912006.10.19 16:44close982.101.26081.28661.258968.3116072.54
1922006.10.19 16:44close971.301.26071.28661.2571-132.9915939.55
1932006.10.19 16:44close960.801.26081.28651.2552-208.7515730.80
1942006.10.19 16:44close950.501.26071.28631.2532-205.8315524.97
1952006.10.19 16:45close940.301.26081.28631.2514-168.7015356.27
1962006.10.19 16:45close930.201.26071.28611.2494-142.6215213.65
1972006.10.19 16:46close920.101.26091.28601.2475-87.9515125.70
1982006.10.19 16:46close910.101.26101.28591.2456-103.8115021.89
1992006.10.19 16:46sell1000.101.26061.29671.2564
2002006.10.19 20:08t/p1000.101.25641.29671.256433.4415055.33
2012006.10.19 20:08sell1010.101.25551.29161.2513
2022006.10.19 21:05sell1020.101.25731.29161.2531
2032006.10.20 08:31sell1030.201.25921.29171.2550
2042006.10.23 08:18sell1040.301.26111.29181.2569
2052006.10.23 09:04sell1050.501.26301.29191.2588
2062006.10.23 11:16sell1060.801.26481.29191.2606
2072006.10.23 12:00sell1071.301.26661.29191.2624
2082006.10.23 14:49sell1082.101.26841.29191.2642
2092006.10.24 09:35sell1093.401.27021.29191.2660
2102006.10.24 17:40t/p1093.401.26601.29191.26601128.2316183.56
2112006.10.24 17:40close1082.101.26571.29191.2642423.7616607.32
2122006.10.24 17:40close1071.301.26551.29191.262498.0116705.33
2132006.10.24 17:40close1060.801.26541.29191.2606-47.1516658.18
2142006.10.24 17:40close1050.501.26551.29191.2588-104.5516553.63
2152006.10.24 17:40close1040.301.26571.29181.2569-112.4916441.14
2162006.10.24 17:40close1030.201.26561.29171.2550-105.7516335.39
2172006.10.24 17:40close1020.101.26581.29161.2531-70.6116264.78
2182006.10.24 17:40close1010.101.26591.29161.2513-85.6216179.16
2192006.10.24 17:40sell1100.101.26551.30161.2613
2202006.10.25 01:34sell1110.101.26731.30161.2631
2212006.10.25 20:49t/p1110.101.26311.30161.263133.2616212.42
2222006.10.25 20:49close1100.101.26271.30161.261321.0216233.44
2232006.10.25 20:49sell1120.101.26251.29861.2583
2242006.10.25 22:07sell1130.101.26441.29871.2602
2252006.10.26 08:49t/p1130.101.26021.29871.260229.8716263.31
2262006.10.26 08:49close1120.101.26021.29861.258314.7916278.10
2272006.10.26 08:50buy1140.101.26041.22431.2646
2282006.10.26 09:09buy1150.101.25851.22421.2627
2292006.10.26 10:22buy1160.201.25671.22421.2609
2302006.10.26 18:24buy1170.301.25461.22391.2588
2312006.10.26 19:45buy1180.501.25261.22371.2568
2322006.10.27 11:31t/p1180.501.25681.22371.2568172.0816450.19
2332006.10.27 11:31close1170.301.25681.22391.258855.5116505.69
2342006.10.27 11:31close1160.201.25671.22421.26092.0016507.69
2352006.10.27 11:31close1150.101.25681.22421.2627-12.5316495.16
2362006.10.27 11:31close1140.101.25681.22431.2646-27.6416467.52
2372006.10.27 11:31buy1190.101.25701.22091.2612
2382006.10.27 12:51buy1200.101.25511.22081.2593
2392006.10.27 14:31buy1210.201.25331.22081.2575
2402006.10.27 14:32buy1220.301.25141.22071.2556
2412006.10.27 15:06buy1230.501.24931.22041.2535
2422006.10.27 15:13buy1240.801.24741.22031.2516
2432006.10.31 08:26t/p1240.801.25161.22031.2516284.4416751.96
2442006.10.31 08:26close1230.501.25161.22041.2535101.8716853.82
2452006.10.31 08:26close1220.301.25151.22071.25568.3916862.22
2462006.10.31 08:26close1210.201.25141.22081.2575-26.3716835.84
2472006.10.31 08:26close1200.101.25151.22081.2593-26.7716809.07
2482006.10.31 08:27close1190.101.25161.22091.2612-41.1416767.93
2492006.10.31 08:27buy1250.101.25201.21591.2562
2502006.10.31 14:27buy1260.101.25011.21581.2543
2512006.10.31 16:01buy1270.201.24821.21571.2524
2522006.10.31 16:07buy1280.301.24641.21571.2506
2532006.10.31 16:11buy1290.501.24461.21571.2488
2542006.10.31 16:30buy1300.801.24271.21561.2469
2552006.11.02 08:26t/p1300.801.24691.21561.2469301.4017069.33
2562006.11.02 08:26close1290.501.24701.21571.2488116.2117185.53
2572006.11.02 08:26close1280.301.24711.21571.250628.8317214.36
2582006.11.02 08:26close1270.201.24721.21571.2524-8.0517206.31
2592006.11.02 08:26close1260.101.24711.21581.2543-20.0617186.24
2602006.11.02 08:27close1250.101.24701.21591.2562-36.1017150.14
2612006.11.02 08:27buy1310.101.24731.21121.2515
2622006.11.02 11:31buy1320.101.24541.21111.2496
2632006.11.02 17:33buy1330.201.24351.21101.2477
2642006.11.03 14:08t/p1330.201.24771.21101.247769.3017219.44
2652006.11.03 14:08close1320.101.24811.21111.249622.6317242.06
2662006.11.03 14:09close1310.101.24791.21121.25155.8117247.87
2672006.11.03 14:09buy1340.101.24811.21201.2523
2682006.11.03 14:31t/p1340.101.25231.21201.252333.5317281.40
2692006.11.03 14:31buy1350.101.25301.21691.2572
2702006.11.06 10:45t/p1350.101.25721.21691.257234.4017315.80
2712006.11.06 10:45buy1360.101.25781.22171.2620
2722006.11.06 11:18buy1370.101.25591.22161.2601
2732006.11.07 02:27buy1380.201.25411.22161.2583
2742006.11.07 05:25buy1390.301.25231.22161.2565
2752006.11.07 06:01buy1400.501.25051.22161.2547
2762006.11.07 14:40buy1410.801.24841.22131.2526
2772006.11.07 15:10buy1421.301.24651.22121.2507
2782006.11.07 15:51buy1432.101.24461.22111.2488
2792006.11.07 20:43t/p1432.101.24881.22111.2488706.2818022.08
2802006.11.07 20:43close1421.301.24881.22121.2507239.4318261.51
2812006.11.07 20:43close1410.801.24871.22131.252619.2218280.73
2822006.11.07 20:43close1400.501.24881.22161.2547-68.0718212.66
2832006.11.07 20:43close1390.301.24871.22161.2565-86.4918126.17
2842006.11.07 20:43close1380.201.24861.22161.2583-88.1018038.07
2852006.11.07 20:43close1370.101.24851.22161.2601-58.2717979.80
2862006.11.07 20:43close1360.101.24861.22171.2620-72.6817907.12
2872006.11.07 20:43buy1440.101.24901.21291.2532
2882006.11.08 10:18buy1450.101.24721.21291.2514
2892006.11.08 15:13t/p1450.101.25141.21291.251433.5617940.68
2902006.11.08 15:13close1440.101.25141.21291.253220.1817960.86
2912006.11.08 15:13buy1460.101.25181.21571.2560
2922006.11.08 17:12buy1470.101.25001.21571.2542
2932006.11.09 10:16buy1480.201.24821.21571.2524
2942006.11.09 16:03buy1490.301.24641.21571.2506
2952006.11.09 17:25buy1500.501.24441.21551.2486
2962006.11.09 17:34buy1510.801.24251.21541.2467
2972006.11.09 17:37buy1521.301.24061.21531.2448
2982006.11.10 03:02buy1532.101.23871.21521.2429
2992006.11.10 09:55buy1543.401.23661.21491.2408
3002006.11.10 20:57t/p1543.401.24081.21491.24081150.8719111.73
3012006.11.10 20:57close1532.101.24081.21521.2429355.4219467.15
3022006.11.10 20:58close1521.301.24071.21531.244823.4619490.61
3032006.11.10 20:58close1510.801.24091.21541.2467-95.1619395.45
3042006.11.10 20:58close1500.501.24081.21551.2486-140.0819255.38
3052006.11.10 20:58close1490.301.24071.21571.2506-134.8319120.54
3062006.11.10 20:59close1480.201.24051.21571.2524-122.1418998.40
3072006.11.10 20:59close1470.101.24071.21571.2542-70.9618927.43
3082006.11.10 20:59close1460.101.24051.21571.2560-87.0918840.34
3092006.11.10 21:00buy1550.101.24081.20471.2450
3102006.11.13 00:00buy1560.101.23901.20471.2432
3112006.11.13 02:11buy1570.201.23721.20471.2414
3122006.11.13 11:57t/p1570.201.24141.20471.241467.6718908.01
3132006.11.13 11:57close1560.101.24141.20471.243219.3318927.34
3142006.11.13 11:57close1550.101.24131.20471.24505.0318932.37
3152006.11.13 11:57buy1580.101.24191.20581.2461
3162006.11.14 14:34buy1590.101.24011.20581.2443
3172006.11.14 16:10t/p1590.101.24431.20581.244333.7518966.12
3182006.11.14 16:10close1580.101.24441.20581.246121.0918987.21
3192006.11.14 16:10sell1600.101.24431.28041.2401
3202006.11.14 16:12sell1610.101.24631.28061.2421
3212006.11.15 11:15sell1620.201.24811.28061.2439
3222006.11.15 11:38sell1630.301.24991.28061.2457
3232006.11.15 14:36sell1640.501.25171.28061.2475
3242006.11.15 16:10t/p1640.501.24751.28061.2475168.3519155.56
3252006.11.15 16:10close1630.301.24741.28061.245760.1319215.69
3262006.11.15 16:10close1620.201.24751.28061.24399.6219225.31
3272006.11.15 16:10close1610.101.24761.28061.2421-11.5719213.73
3282006.11.15 16:11close1600.101.24771.28041.2401-28.4019185.33
3292006.11.15 16:11sell1650.101.24711.28321.2429
3302006.11.16 15:01sell1660.101.24921.28351.2450
3312006.11.17 06:56sell1670.201.25111.28361.2469
3322006.11.17 12:44sell1680.301.25301.28371.2488
3332006.11.17 15:39t/p1680.301.24881.28371.2488100.9019286.23
3342006.11.17 15:39close1670.201.24881.28361.246936.8419323.07
3352006.11.17 15:39close1660.101.24901.28351.24500.4519323.52
3362006.11.17 15:40close1650.101.24881.28321.2429-18.2219305.30
3372006.11.17 15:40sell1690.101.24901.28511.2448
3382006.11.17 16:16t/p1690.101.24481.28511.244833.7419339.04
3392006.11.17 16:16sell1700.101.24411.28021.2399
3402006.11.22 02:52t/p1700.101.23991.28021.239930.4119369.45
3412006.11.22 02:52sell1710.101.23941.27551.2352
3422006.11.22 13:09t/p1710.101.23521.27551.235234.0019403.45
3432006.11.22 13:09sell1720.101.23471.27081.2305
3442006.11.22 14:29t/p1720.101.23051.27081.230534.1319437.58
3452006.11.22 14:29sell1730.101.23001.26611.2258
3462006.11.23 10:05t/p1730.101.22581.26611.225830.8119468.39
3472006.11.23 10:05sell1740.101.22511.26121.2209
3482006.11.24 09:02t/p1740.101.22091.26121.220933.2519501.63
3492006.11.24 09:02sell1750.101.22031.25641.2161
3502006.11.24 09:31t/p1750.101.21611.25641.216134.5419536.17
3512006.11.24 09:31sell1760.101.21561.25171.2114
3522006.11.24 09:47t/p1760.101.21141.25171.211434.6819570.85
3532006.11.24 09:47sell1770.101.21071.24681.2065
3542006.11.24 09:54sell1780.101.21261.24691.2084
3552006.11.24 11:31t/p1780.101.20841.24691.208434.7619605.61
3562006.11.24 11:31close1770.101.20841.24681.206519.0319624.64
3572006.11.24 11:31sell1790.101.20771.24381.2035
3582006.11.24 11:39sell1800.101.20951.24381.2053
3592006.11.24 17:43sell1810.201.21131.24381.2071
3602006.11.27 00:00t/p1800.101.20531.24381.205333.7419658.38
3612006.11.27 00:00t/p1810.201.20711.24381.207167.4819725.87
3622006.11.27 00:00close1790.101.20371.24381.203532.0819757.94
3632006.11.27 00:00sell1820.101.20321.23931.1990
3642006.11.27 01:21sell1830.101.20501.23931.2008
3652006.11.27 06:24sell1840.201.20721.23971.2030
3662006.11.27 09:28sell1850.301.20901.23971.2048
3672006.11.27 09:58sell1860.501.21091.23981.2067
3682006.11.27 20:11t/p1860.501.20671.23981.2067174.0319931.97
3692006.11.27 20:11close1850.301.20671.23971.204857.1819989.15
3702006.11.27 20:11close1840.201.20691.23971.20304.9719994.12
3712006.11.27 20:11close1830.101.20631.23931.2008-10.7819983.34
3722006.11.27 20:11close1820.101.20651.23931.1990-27.3519955.99
3732006.11.27 20:12sell1870.101.20581.24191.2016
3742006.11.28 08:59close at stop1870.101.20651.24191.2016-6.9519949.04