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Account: 469966 Name: Guilherme Scripes Currency: USD 2006 December 8, 23:00
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Closed P/L: 4.22
Open Trades:
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 Floating P/L: 3.97
Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4.22 Floating P/L: 3.97 Margin: 72.64
Balance: 504.22 Equity: 508.19 Free Margin: 435.55
 
Details:
Graph
Gross Profit: 326.02 Gross Loss: 321.80 Total Net Profit: 4.22
Profit Factor: 1.01 Expected Payoff: 0.08  
Absolute Drawdown: 19.98 Maximal Drawdown (%): 118.18 (19.76%)  
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 42 (64.29%) Long Positions (won %): 10 (90.00%)
Profit Trades (% of total): 36 (69.23%) Loss trades (% of total): 16 (30.77%)
Largest profit trade: 18.00 loss trade: -23.80
Average profit trade: 9.06 loss trade: -20.11
Maximum consecutive wins ($): 13 (101.10) consecutive losses ($): 3 (-52.80)
Maximal consecutive profit (count): 101.10 (13) consecutive loss (count): -52.80 (3)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2