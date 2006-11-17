Strategy Tester Report
Cyberia Trader 1.93b Euro

SymbolEURUSD (Euro vs. United States Dollar)
Period1 Hour (H1) 2006.11.17 00:00 - 2006.12.08 22:00 (2006.11.17 - 2006.12.09)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersUseCTfilter=true; Usefilewrite=false; FileName="Cyberia Statistical File.txt"; ATRLimit=14; ATAPeriod=7; DynamicTrailManualTrades=false; UseAlerts=false; Risk=0.3; EnableTrailingStop=true; TrailingStopFactor=1.45; ExitBlock=false; ExitMarket=false; ShowSuitablePeriod=false; ShowMarketInfo=false; ShowAccountStatus=false; ShowStat=false; ShowDecision=false; ShowDirection=false; BlockSell=false; BlockBuy=false; ShowLots=false; BlockStopLoss=false; DisableShadowStopLoss=true; DisableExitSell=false; DisableExitBuy=false; EnableMACD=false; EnableMA=false; EnableFractals=false; EnableCCI=true; EnableCyberiaLogic=true; EnableLogicTrading=true; EnableADX=false; UseADXfilter=false; UseDecisionValuefilter=true; MinimumDecisionValue=0.0007; EnablePivot=false; EnableMoneyTrain=false; EnableReverseDetector=true; ReverseIndex=7; MoneyTrainLevel=4; MACDLevel=10; AutoLots=true; MAXLots=10; AutoDirection=true; ValuesPeriodCount=7; ValuesPeriodCountMax=7; SlipPage=0; Lots=0.1; StopLoss=0;
Bars in test49545Ticks modelled121582Modelling quality90.00%
Initial deposit500.00
Total net profit44.05Gross profit392.11Gross loss-348.06
Profit factor1.13Expected payoff0.76
Absolute drawdown6.75Maximal drawdown99.77 (16.82%)Relative drawdown16.82% (99.77)
Total trades58Short positions (won %)47 (65.96%)Long positions (won %)11 (81.82%)
Profit trades (% of total)40 (68.97%)Loss trades (% of total)18 (31.03%)
Largestprofit trade22.00loss trade-22.10
Averageprofit trade9.80loss trade-19.34
Maximumconsecutive wins (profit in money)8 (68.30)consecutive losses (loss in money)3 (-57.13)
Maximalconsecutive profit (count of wins)68.30 (8)consecutive loss (count of losses)-57.13 (3)
Averageconsecutive wins3consecutive losses2
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.11.17 09:28sell10.121.27861.28031.2689
22006.11.17 09:28modify10.121.27861.28031.2689
32006.11.17 09:38modify10.121.27861.28021.2689
42006.11.17 09:47modify10.121.27861.28011.2689
52006.11.17 09:56modify10.121.27861.28001.2689
62006.11.17 09:58modify10.121.27861.27991.2689
72006.11.17 09:59modify10.121.27861.27941.2689
82006.11.17 10:00modify10.121.27861.27911.2689
92006.11.17 10:00close10.121.27771.27911.268910.80510.80
102006.11.17 10:20sell20.121.27961.28131.2699
112006.11.17 10:21modify20.121.27961.28111.2699
122006.11.17 10:23modify20.121.27961.28101.2699
132006.11.17 10:26modify20.121.27961.28091.2699
142006.11.17 10:27modify20.121.27961.28081.2699
152006.11.17 10:28modify20.121.27961.28071.2699
162006.11.17 10:29modify20.121.27961.28061.2699
172006.11.17 10:31modify20.121.27961.28051.2699
182006.11.17 10:31close20.121.27911.28051.26996.00516.80
192006.11.17 11:13buy30.121.27791.27621.2876
202006.11.17 11:14modify30.121.27791.27621.2876
212006.11.17 11:14modify30.121.27791.27641.2876
222006.11.17 11:15modify30.121.27791.27651.2876
232006.11.17 11:15modify30.121.27791.27661.2876
242006.11.17 11:20modify30.121.27791.27671.2876
252006.11.17 11:21modify30.121.27791.27681.2876
262006.11.17 11:21close30.121.27841.27681.28766.00522.80
272006.11.17 11:26buy40.121.27791.27621.2876
282006.11.17 11:26modify40.121.27791.27621.2876
292006.11.17 11:26modify40.121.27791.27631.2876
302006.11.17 11:26modify40.121.27791.27641.2876
312006.11.17 11:28modify40.121.27791.27661.2876
322006.11.17 11:29modify40.121.27791.27671.2876
332006.11.17 11:34modify40.121.27791.27681.2876
342006.11.17 11:34close40.121.27841.27681.28766.00528.80
352006.11.17 11:47buy50.121.27791.27621.2876
362006.11.17 11:49modify50.121.27791.27621.2876
372006.11.17 12:10modify50.121.27791.27621.2876
382006.11.17 12:10modify50.121.27791.27631.2876
392006.11.17 12:10modify50.121.27791.27641.2876
402006.11.17 12:11modify50.121.27791.27651.2876
412006.11.17 12:11modify50.121.27791.27661.2876
422006.11.17 12:14modify50.121.27791.27671.2876
432006.11.17 12:14modify50.121.27791.27681.2876
442006.11.17 12:14modify50.121.27791.27701.2876
452006.11.17 12:14close50.121.27871.27701.28769.60538.40
462006.11.17 12:15sell60.131.27821.27991.2685
472006.11.17 12:17modify60.131.27821.27991.2685
482006.11.17 12:17modify60.131.27821.27981.2685
492006.11.17 12:27modify60.131.27821.27971.2685
502006.11.17 12:27modify60.131.27821.27961.2685
512006.11.17 12:28modify60.131.27821.27951.2685
522006.11.17 12:28modify60.131.27821.27931.2685
532006.11.17 13:16modify60.131.27821.27911.2685
542006.11.17 13:16close60.131.27731.27911.268511.70550.10
552006.11.17 15:05sell70.131.27801.27971.2683
562006.11.17 15:06modify70.131.27801.27961.2683
572006.11.17 15:06modify70.131.27801.27951.2683
582006.11.17 15:06modify70.131.27801.27941.2683
592006.11.17 15:06modify70.131.27801.27931.2683
602006.11.17 15:10modify70.131.27801.27921.2683
612006.11.17 15:13modify70.131.27801.27911.2683
622006.11.17 15:13close70.131.27731.27911.26839.10559.20
632006.11.17 15:30sell80.131.27801.27971.2683
642006.11.17 15:31modify80.131.27801.27961.2683
652006.11.17 15:31modify80.131.27801.27951.2683
662006.11.17 15:32modify80.131.27801.27941.2683
672006.11.17 15:39modify80.131.27801.27931.2683
682006.11.17 15:39modify80.131.27801.27921.2683
692006.11.17 15:41modify80.131.27801.27911.2683
702006.11.17 15:41close80.131.27731.27911.26839.10568.30
712006.11.17 15:45sell90.131.27801.27971.2683
722006.11.17 16:45s/l90.131.27971.27971.2683-22.10546.20
732006.11.20 02:45sell100.131.28261.28431.2729
742006.11.20 04:24s/l100.131.28431.28431.2729-22.10524.10
752006.11.21 02:13sell110.121.28211.28381.2724
762006.11.21 02:13modify110.121.28211.28381.2724
772006.11.21 02:13modify110.121.28211.28371.2724
782006.11.21 02:13modify110.121.28211.28361.2724
792006.11.21 02:13modify110.121.28211.28351.2724
802006.11.21 02:13modify110.121.28211.28341.2724
812006.11.21 02:13modify110.121.28211.28321.2724
822006.11.21 02:14s/l110.121.2831781.28321.2724-12.93511.17
832006.11.21 02:14sell120.121.28311.28481.2734
842006.11.21 02:14modify120.121.28311.28461.2734
852006.11.21 02:15modify120.121.28311.28451.2734
862006.11.21 02:15modify120.121.28311.28431.2734
872006.11.21 02:15modify120.121.28311.28421.2734
882006.11.21 02:16modify120.121.28311.28411.2734
892006.11.21 02:16modify120.121.28311.28401.2734
902006.11.21 02:16modify120.121.28311.28381.2734
912006.11.21 02:16modify120.121.28311.28371.2734
922006.11.21 02:16close120.121.28231.28371.27349.60520.77
932006.11.21 02:16sell130.121.28221.28391.2725
942006.11.21 02:16modify130.121.28221.28371.2725
952006.11.21 02:16modify130.121.28221.28361.2725
962006.11.21 02:16modify130.121.28221.28341.2725
972006.11.21 02:19modify130.121.28221.28331.2725
982006.11.21 02:24modify130.121.28221.28321.2725
992006.11.21 02:24modify130.121.28221.28311.2725
1002006.11.21 02:24modify130.121.28221.28291.2725
1012006.11.21 02:25modify130.121.28221.28281.2725
1022006.11.21 02:25close130.121.28141.28281.27259.60530.37
1032006.11.21 02:41sell140.121.28191.28361.2722
1042006.11.21 02:41modify140.121.28191.28341.2722
1052006.11.21 04:26modify140.121.28191.28331.2722
1062006.11.21 05:00modify140.121.28191.28331.2722
1072006.11.21 05:17modify140.121.28191.28321.2722
1082006.11.21 05:19modify140.121.28191.28311.2722
1092006.11.21 05:20modify140.121.28191.28301.2722
1102006.11.21 05:37modify140.121.28191.28291.2722
1112006.11.21 06:18modify140.121.28191.28281.2722
1122006.11.21 06:39modify140.121.28191.28271.2722
1132006.11.21 06:39modify140.121.28191.28261.2722
1142006.11.21 06:41modify140.121.28191.28251.2722
1152006.11.21 06:47modify140.121.28191.28241.2722
1162006.11.21 06:50modify140.121.28191.28221.2722
1172006.11.21 07:00close140.121.28101.28221.272210.80541.17
1182006.11.21 17:10sell150.131.28161.28331.2719
1192006.11.21 17:11modify150.131.28161.28311.2719
1202006.11.21 17:12modify150.131.28161.28301.2719
1212006.11.21 21:08s/l150.131.2830191.28301.2719-18.45522.72
1222006.11.22 05:12buy160.121.28531.28361.2950
1232006.11.22 05:12modify160.121.28531.28371.2950
1242006.11.22 05:25modify160.121.28531.28391.2950
1252006.11.22 05:30modify160.121.28531.28401.2950
1262006.11.22 05:34modify160.121.28531.28411.2950
1272006.11.22 05:36modify160.121.28531.28421.2950
1282006.11.22 05:41modify160.121.28531.28431.2950
1292006.11.22 05:43modify160.121.28531.28441.2950
1302006.11.22 05:43close160.121.28601.28441.29508.40531.12
1312006.11.24 00:10sell170.121.29571.29741.2860
1322006.11.24 00:10modify170.121.29571.29731.2860
1332006.11.24 00:10modify170.121.29571.29711.2860
1342006.11.24 00:10modify170.121.29571.29701.2860
1352006.11.24 00:10modify170.121.29571.29681.2860
1362006.11.24 00:15modify170.121.29571.29671.2860
1372006.11.24 00:15close170.121.29501.29671.28608.40539.52
1382006.11.24 11:01buy180.121.30631.30461.3160
1392006.11.24 11:15close180.121.30691.30461.31607.20546.72
1402006.11.24 11:28buy190.131.30631.30461.3160
1412006.11.24 12:10close190.131.30701.30461.31609.10555.82
1422006.11.24 18:43buy200.131.30841.30671.3181
1432006.11.24 19:09close200.131.30911.30671.31819.10564.92
1442006.11.27 00:22buy210.131.31581.31411.3255
1452006.11.27 02:20s/l210.131.31411.31411.3255-22.10542.82
1462006.11.27 08:19sell220.121.31261.31431.3029
1472006.11.27 08:39close220.121.31211.31431.30296.00548.82
1482006.11.27 08:55sell230.131.31261.31431.3029
1492006.11.27 09:22close230.131.31201.31431.30297.80556.62
1502006.11.27 09:52sell240.131.31361.31531.3039
1512006.11.27 09:59close240.131.31271.31531.303911.70568.32
1522006.11.27 11:32sell250.131.31201.31371.3023
1532006.11.27 14:12close250.131.31141.31371.30237.80576.12
1542006.11.27 15:23sell260.131.31191.31361.3022
1552006.11.27 15:35close260.131.31111.31361.302210.40586.52
1562006.11.27 16:24sell270.131.31171.31341.3020
1572006.11.27 16:34close270.131.31121.31341.30206.50593.02
1582006.11.28 08:39sell280.141.31311.31481.3034
1592006.11.28 08:39modify280.141.31311.31471.3034
1602006.11.28 08:39modify280.141.31311.31461.3034
1612006.11.28 08:40modify280.141.31311.31441.3034
1622006.11.28 08:41modify280.141.31311.31431.3034
1632006.11.28 08:42modify280.141.31311.31411.3034
1642006.11.28 08:42modify280.141.31311.31401.3034
1652006.11.28 08:43modify280.141.31311.31391.3034
1662006.11.28 09:15s/l280.141.3138911.31391.3034-11.08581.94
1672006.11.29 02:04buy290.131.31971.31801.3294
1682006.11.29 02:16close290.131.32051.31801.329410.40592.34
1692006.11.29 09:14buy300.131.31931.31761.3290
1702006.11.29 09:48s/l300.131.31761.31761.3290-22.10570.24
1712006.11.29 16:01sell310.131.31531.31701.3056
1722006.11.29 16:28s/l310.131.31701.31701.3056-22.10548.14
1732006.11.29 16:28sell320.121.31681.31851.3071
1742006.11.29 17:05close320.121.31611.31851.30718.40556.54
1752006.11.29 23:51sell330.131.31561.31731.3059
1762006.11.30 02:00close330.131.31471.31731.305914.01570.55
1772006.11.30 04:19sell340.131.31571.31741.3060
1782006.11.30 04:38s/l340.131.31741.31741.3060-22.10548.45
1792006.11.30 12:28buy350.121.31951.31781.3292
1802006.11.30 13:02modify350.121.31951.31781.3292
1812006.11.30 13:02modify350.121.31951.31791.3292
1822006.11.30 13:02modify350.121.31951.31801.3292
1832006.11.30 13:03modify350.121.31951.31811.3292
1842006.11.30 13:03modify350.121.31951.31821.3292
1852006.11.30 13:03close350.121.32031.31821.32929.60558.05
1862006.12.01 01:38sell360.131.32501.32671.3153
1872006.12.01 08:28s/l360.131.32671.32671.3153-22.10535.95
1882006.12.01 16:14sell370.121.32601.32771.3163
1892006.12.01 16:20s/l370.121.32771.32771.3163-20.40515.55
1902006.12.04 07:30sell380.121.33291.33461.3232
1912006.12.04 08:14close380.121.33221.33461.32328.40523.95
1922006.12.04 12:35sell390.121.33061.33231.3209
1932006.12.04 14:16s/l390.121.33231.33231.3209-20.40503.55
1942006.12.04 14:16sell400.111.33221.33391.3225
1952006.12.04 15:00modify400.111.33221.33391.3225
1962006.12.04 15:00modify400.111.33221.33381.3225
1972006.12.04 15:00close400.111.33111.33381.322512.10515.65
1982006.12.04 16:12sell410.121.33111.33281.3214
1992006.12.04 17:30close410.121.33001.33281.321413.20528.85
2002006.12.05 08:37sell420.121.33351.33521.3238
2012006.12.05 08:38modify420.121.33351.33521.3238
2022006.12.05 08:52modify420.121.33351.33511.3238
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2042006.12.05 09:17modify420.121.33351.33491.3238
2052006.12.05 09:18modify420.121.33351.33481.3238
2062006.12.05 09:18modify420.121.33351.33471.3238
2072006.12.05 09:18modify420.121.33351.33461.3238
2082006.12.05 09:19modify420.121.33351.33451.3238
2092006.12.05 09:26modify420.121.33351.33441.3238
2102006.12.05 09:26modify420.121.33351.33431.3238
2112006.12.05 09:27modify420.121.33351.33421.3238
2122006.12.05 09:27modify420.121.33351.33411.3238
2132006.12.05 09:28modify420.121.33351.33401.3238
2142006.12.05 09:28modify420.121.33351.33391.3238
2152006.12.05 09:28modify420.121.33351.33381.3238
2162006.12.05 09:29modify420.121.33351.33371.3238
2172006.12.05 09:36modify420.121.33351.33361.3238
2182006.12.05 09:36close420.121.33211.33361.323816.80545.65
2192006.12.05 12:26sell430.121.33111.33281.3214
2202006.12.05 13:02s/l430.121.33281.33281.3214-20.40525.25
2212006.12.05 18:27sell440.121.33171.33341.3220
2222006.12.05 21:38s/l440.121.33341.33341.3220-20.40504.85
2232006.12.06 06:37sell450.111.33271.33441.3230
2242006.12.06 07:12modify450.111.33271.33441.3230
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2512006.12.06 13:38sell460.121.32901.33071.3193
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2532006.12.06 14:28close460.121.32841.33061.31937.20534.05
2542006.12.06 16:36sell470.121.32871.33041.3190
2552006.12.06 17:19s/l470.121.33041.33041.3190-20.40513.65
2562006.12.06 17:19sell480.121.33021.33191.3205
2572006.12.06 17:38s/l480.121.33191.33191.3205-20.40493.25
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2592006.12.06 18:28close490.111.33101.33341.32207.70500.95
2602006.12.07 03:37sell500.111.32961.33131.3199
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2622006.12.07 04:39close500.111.32891.33131.31997.70508.65
2632006.12.07 15:36sell510.111.33081.33251.3211
2642006.12.07 15:41modify510.111.33081.33251.3211
2652006.12.07 15:41modify510.111.33081.33241.3211
2662006.12.07 15:41modify510.111.33081.33221.3211
2672006.12.07 15:41modify510.111.33081.33201.3211
2682006.12.07 15:41close510.111.32991.33201.32119.90518.55
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2702006.12.07 15:47modify520.121.33061.33231.3209
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2752006.12.07 15:47close520.121.32961.33171.320912.00530.55
2762006.12.08 15:45sell530.121.32931.33101.3196
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2812006.12.08 15:45s/l530.121.3304881.33051.3196-14.25516.30
2822006.12.08 15:45sell540.121.33051.33221.3208
2832006.12.08 15:45modify540.121.33051.33201.3208
2842006.12.08 15:45modify540.121.33051.33191.3208
2852006.12.08 15:45modify540.121.33051.33181.3208
2862006.12.08 15:45modify540.121.33051.33171.3208
2872006.12.08 15:45s/l540.121.3316881.33171.3208-14.25502.05
2882006.12.08 19:07sell550.111.32301.32471.3133
2892006.12.08 19:08close550.111.32181.32471.313313.20515.25
2902006.12.08 19:23sell560.121.32311.32481.3134
2912006.12.08 19:29close560.121.32191.32481.313414.40529.65
2922006.12.08 19:44sell570.121.32301.32471.3133
2932006.12.08 20:12close570.121.32211.32471.313310.80540.45
2942006.12.08 22:22sell580.121.32071.32241.3110
2952006.12.08 22:59close at stop580.121.32041.32241.31103.60544.05