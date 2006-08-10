|Symbol
|EURUSD (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.06 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.06)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MAGIC=1; MAGICSCALP=2; STOPLOSS=2000; TAKEPROFIT=50; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; MAXTRADES=5; SCALP=true; SCALPLOSS=2000; SCALPPROFIT=15; PIPSTART=5; PIPSTEP=3; BANDSTIME=15; BANDSPERIOD=12; BANDSDEVIATION1=1; BANDSDEVIATION2=2; BANDSDEVIATION3=3; STOCHTIME=5; SARTIME=60; SARSTEP=0.001; SARMAX=0.05; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
|Bars in test
|194087
|Ticks modelled
|518157
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|10000.00
|Total net profit
|157180.15
|Gross profit
|367178.25
|Gross loss
|-209998.10
|Profit factor
|1.75
|Expected payoff
|87.81
|Absolute drawdown
|1370.00
|Maximal drawdown
|57802.15 (25.69%)
|Relative drawdown
|25.69% (57802.15)
|Total trades
|1790
|Short positions (won %)
|654 (79.97%)
|Long positions (won %)
|1136 (79.67%)
|Profit trades (% of total)
|1428 (79.78%)
|Loss trades (% of total)
|362 (20.22%)
|Largest
|profit trade
|2450.00
|loss trade
|-5249.25
|Average
|profit trade
|257.13
|loss trade
|-580.11
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|68 (12497.55)
|consecutive losses (loss in money)
|20 (-6443.25)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|18932.15 (59)
|consecutive loss (count of losses)
|-26246.25 (5)
|Average
|consecutive wins
|18
|consecutive losses
|5
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2006.08.01 00:45
|sell
|1
|5.00
|1.2766
|1.4766
|1.2716
|2
|2006.08.01 01:28
|close
|1
|5.00
|1.2761
|1.4766
|1.2716
|250.00
|10250.00
|3
|2006.08.01 02:20
|buy
|2
|2.00
|1.2761
|1.0761
|1.2811
|4
|2006.08.01 02:20
|buy
|3
|2.00
|1.2762
|1.0762
|1.2812
|5
|2006.08.01 02:20
|buy
|4
|3.00
|1.2759
|1.0759
|1.2809
|6
|2006.08.01 02:21
|buy
|5
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2817
|7
|2006.08.01 09:07
|close
|5
|1.00
|1.2741
|1.0767
|1.2817
|-260.00
|9990.00
|8
|2006.08.01 09:07
|close
|4
|3.00
|1.2741
|1.0759
|1.2809
|-540.00
|9450.00
|9
|2006.08.01 09:07
|close
|3
|2.00
|1.2741
|1.0762
|1.2812
|-420.00
|9030.00
|10
|2006.08.01 09:07
|close
|2
|2.00
|1.2741
|1.0761
|1.2811
|-400.00
|8630.00
|11
|2006.08.01 10:55
|sell
|6
|5.00
|1.2741
|1.4741
|1.2691
|12
|2006.08.01 11:00
|buy
|7
|1.00
|1.2743
|1.0743
|1.2793
|13
|2006.08.01 11:03
|close
|7
|1.00
|1.2752
|1.0743
|1.2793
|90.00
|8720.00
|14
|2006.08.01 14:51
|buy
|8
|1.00
|1.2761
|1.0761
|1.2811
|15
|2006.08.01 15:28
|close
|6
|5.00
|1.2725
|1.4741
|1.2691
|800.00
|9520.00
|16
|2006.08.01 16:20
|buy
|9
|1.00
|1.2751
|1.0751
|1.2801
|17
|2006.08.01 16:20
|buy
|10
|1.00
|1.2750
|1.0750
|1.2800
|18
|2006.08.01 16:20
|buy
|11
|1.00
|1.2749
|1.0749
|1.2799
|19
|2006.08.01 16:20
|buy
|12
|1.00
|1.2752
|1.0752
|1.2802
|20
|2006.08.01 16:42
|close
|12
|1.00
|1.2771
|1.0752
|1.2802
|190.00
|9710.00
|21
|2006.08.01 16:42
|close
|11
|1.00
|1.2771
|1.0749
|1.2799
|220.00
|9930.00
|22
|2006.08.01 16:42
|close
|10
|1.00
|1.2771
|1.0750
|1.2800
|210.00
|10140.00
|23
|2006.08.01 16:42
|close
|9
|1.00
|1.2771
|1.0751
|1.2801
|200.00
|10340.00
|24
|2006.08.01 16:42
|close
|8
|1.00
|1.2771
|1.0761
|1.2811
|100.00
|10440.00
|25
|2006.08.01 18:50
|sell
|13
|5.00
|1.2807
|1.4807
|1.2757
|26
|2006.08.01 19:20
|buy
|14
|1.00
|1.2816
|1.0816
|1.2866
|27
|2006.08.01 19:20
|buy
|15
|1.00
|1.2812
|1.0812
|1.2862
|28
|2006.08.01 20:33
|close
|15
|1.00
|1.2825
|1.0812
|1.2862
|130.00
|10570.00
|29
|2006.08.01 20:33
|close
|14
|1.00
|1.2825
|1.0816
|1.2866
|90.00
|10660.00
|30
|2006.08.01 23:44
|close
|13
|5.00
|1.2816
|1.4807
|1.2757
|-450.00
|10210.00
|31
|2006.08.02 00:56
|buy
|16
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|32
|2006.08.02 00:57
|buy
|17
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|33
|2006.08.02 00:57
|buy
|18
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|34
|2006.08.02 00:58
|buy
|19
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|35
|2006.08.02 01:33
|close
|19
|1.00
|1.2830
|1.0825
|1.2875
|50.00
|10260.00
|36
|2006.08.02 01:33
|close
|18
|1.00
|1.2830
|1.0825
|1.2875
|50.00
|10310.00
|37
|2006.08.02 01:33
|close
|17
|1.00
|1.2830
|1.0824
|1.2874
|60.00
|10370.00
|38
|2006.08.02 01:33
|close
|16
|1.00
|1.2830
|1.0825
|1.2875
|50.00
|10420.00
|39
|2006.08.02 02:05
|sell
|20
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|40
|2006.08.02 03:35
|buy
|21
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|41
|2006.08.02 03:37
|buy
|22
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|42
|2006.08.02 03:38
|buy
|23
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|43
|2006.08.02 03:40
|close
|23
|1.00
|1.2830
|1.0824
|1.2874
|60.00
|10480.00
|44
|2006.08.02 03:40
|close
|22
|1.00
|1.2830
|1.0825
|1.2875
|50.00
|10530.00
|45
|2006.08.02 03:40
|close
|21
|1.00
|1.2830
|1.0824
|1.2874
|60.00
|10590.00
|46
|2006.08.02 06:35
|buy
|24
|1.00
|1.2829
|1.0829
|1.2879
|47
|2006.08.02 06:35
|buy
|25
|1.00
|1.2830
|1.0830
|1.2880
|48
|2006.08.02 06:35
|buy
|26
|1.00
|1.2828
|1.0828
|1.2878
|49
|2006.08.02 07:52
|close
|20
|5.00
|1.2814
|1.4829
|1.2779
|750.00
|11340.00
|50
|2006.08.02 08:05
|buy
|27
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|51
|2006.08.02 08:05
|buy
|28
|1.00
|1.2823
|1.0823
|1.2873
|52
|2006.08.02 13:16
|close
|28
|1.00
|1.2810
|1.0823
|1.2873
|-130.00
|11210.00
|53
|2006.08.02 13:16
|close
|27
|1.00
|1.2810
|1.0825
|1.2875
|-150.00
|11060.00
|54
|2006.08.02 13:16
|close
|26
|1.00
|1.2810
|1.0828
|1.2878
|-180.00
|10880.00
|55
|2006.08.02 13:16
|close
|25
|1.00
|1.2810
|1.0830
|1.2880
|-200.00
|10680.00
|56
|2006.08.02 13:16
|close
|24
|1.00
|1.2810
|1.0829
|1.2879
|-190.00
|10490.00
|57
|2006.08.02 13:24
|buy
|29
|1.00
|1.2803
|1.0803
|1.2853
|58
|2006.08.02 13:24
|buy
|30
|1.00
|1.2802
|1.0802
|1.2852
|59
|2006.08.02 13:35
|sell
|31
|5.00
|1.2801
|1.4801
|1.2751
|60
|2006.08.02 13:37
|close
|31
|5.00
|1.2792
|1.4801
|1.2751
|450.00
|10940.00
|61
|2006.08.02 13:38
|sell
|32
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|62
|2006.08.02 13:45
|buy
|33
|1.00
|1.2801
|1.0801
|1.2851
|63
|2006.08.02 14:16
|close
|33
|1.00
|1.2810
|1.0801
|1.2851
|90.00
|11030.00
|64
|2006.08.02 14:16
|close
|30
|1.00
|1.2810
|1.0802
|1.2852
|80.00
|11110.00
|65
|2006.08.02 14:16
|close
|29
|1.00
|1.2810
|1.0803
|1.2853
|70.00
|11180.00
|66
|2006.08.02 15:15
|buy
|34
|1.00
|1.2808
|1.0808
|1.2858
|67
|2006.08.02 15:15
|buy
|35
|1.00
|1.2805
|1.0805
|1.2855
|68
|2006.08.02 15:15
|buy
|36
|1.00
|1.2804
|1.0804
|1.2854
|69
|2006.08.02 16:08
|close
|32
|5.00
|1.2786
|1.4796
|1.2746
|500.00
|11680.00
|70
|2006.08.02 16:10
|sell
|37
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|71
|2006.08.02 16:16
|close
|37
|5.00
|1.2786
|1.4794
|1.2744
|400.00
|12080.00
|72
|2006.08.02 17:45
|buy
|38
|2.00
|1.2797
|1.0797
|1.2847
|73
|2006.08.02 17:45
|buy
|39
|2.00
|1.2797
|1.0797
|1.2847
|74
|2006.08.03 01:01
|close
|39
|2.00
|1.2798
|1.0797
|1.2847
|-31.90
|12048.10
|75
|2006.08.03 01:01
|close
|38
|2.00
|1.2798
|1.0797
|1.2847
|-31.90
|12016.20
|76
|2006.08.03 01:01
|close
|36
|1.00
|1.2798
|1.0804
|1.2854
|-85.95
|11930.25
|77
|2006.08.03 01:01
|close
|35
|1.00
|1.2798
|1.0805
|1.2855
|-95.95
|11834.30
|78
|2006.08.03 01:01
|close
|34
|1.00
|1.2798
|1.0808
|1.2858
|-125.95
|11708.35
|79
|2006.08.03 01:20
|sell
|40
|5.00
|1.2786
|1.4786
|1.2736
|80
|2006.08.03 01:20
|close
|40
|5.00
|1.2785
|1.4786
|1.2736
|50.00
|11758.35
|81
|2006.08.03 01:21
|sell
|41
|5.00
|1.2786
|1.4786
|1.2736
|82
|2006.08.03 01:22
|close
|41
|5.00
|1.2785
|1.4786
|1.2736
|50.00
|11808.35
|83
|2006.08.03 02:45
|buy
|42
|2.00
|1.2760
|1.0760
|1.2810
|84
|2006.08.03 02:45
|buy
|43
|1.00
|1.2760
|1.0760
|1.2775
|85
|2006.08.03 02:45
|buy
|44
|3.00
|1.2757
|1.0757
|1.2807
|86
|2006.08.03 02:45
|buy
|45
|1.00
|1.2757
|1.0757
|1.2772
|87
|2006.08.03 02:46
|buy
|46
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|88
|2006.08.03 05:13
|close
|46
|1.00
|1.2767
|1.0759
|1.2774
|80.00
|11888.35
|89
|2006.08.03 05:13
|close
|45
|1.00
|1.2767
|1.0757
|1.2772
|100.00
|11988.35
|90
|2006.08.03 05:13
|close
|44
|3.00
|1.2767
|1.0757
|1.2807
|300.00
|12288.35
|91
|2006.08.03 05:13
|close
|43
|1.00
|1.2767
|1.0760
|1.2775
|70.00
|12358.35
|92
|2006.08.03 05:13
|close
|42
|2.00
|1.2767
|1.0760
|1.2810
|140.00
|12498.35
|93
|2006.08.03 05:13
|buy
|47
|1.00
|1.2754
|1.0754
|1.2769
|94
|2006.08.03 05:13
|buy
|48
|1.00
|1.2752
|1.0752
|1.2767
|95
|2006.08.03 05:13
|buy
|49
|1.00
|1.2748
|1.0748
|1.2763
|96
|2006.08.03 05:13
|buy
|50
|3.00
|1.2744
|1.0744
|1.2759
|97
|2006.08.03 05:13
|buy
|51
|1.00
|1.2744
|1.0744
|1.2759
|98
|2006.08.03 05:15
|t/p
|50
|3.00
|1.2759
|1.0744
|1.2759
|450.00
|12948.35
|99
|2006.08.03 05:15
|t/p
|51
|1.00
|1.2759
|1.0744
|1.2759
|150.00
|13098.35
|100
|2006.08.03 05:15
|buy
|52
|1.00
|1.2755
|1.0755
|1.2770
|101
|2006.08.03 05:16
|buy
|53
|1.00
|1.2755
|1.0755
|1.2770
|102
|2006.08.03 05:43
|t/p
|49
|1.00
|1.2763
|1.0748
|1.2763
|150.00
|13248.35
|103
|2006.08.03 06:01
|buy
|54
|1.00
|1.2755
|1.0755
|1.2770
|104
|2006.08.03 07:20
|close
|54
|1.00
|1.2762
|1.0755
|1.2770
|70.00
|13318.35
|105
|2006.08.03 07:20
|close
|53
|1.00
|1.2762
|1.0755
|1.2770
|70.00
|13388.35
|106
|2006.08.03 07:20
|close
|52
|1.00
|1.2762
|1.0755
|1.2770
|70.00
|13458.35
|107
|2006.08.03 07:20
|close
|48
|1.00
|1.2762
|1.0752
|1.2767
|100.00
|13558.35
|108
|2006.08.03 07:20
|close
|47
|1.00
|1.2762
|1.0754
|1.2769
|80.00
|13638.35
|109
|2006.08.03 08:45
|sell
|55
|5.00
|1.2763
|1.4763
|1.2713
|110
|2006.08.03 08:45
|sell
|56
|5.00
|1.2762
|1.4762
|1.2712
|111
|2006.08.03 10:45
|close
|56
|5.00
|1.2758
|1.4762
|1.2712
|200.00
|13838.35
|112
|2006.08.03 10:45
|close
|55
|5.00
|1.2758
|1.4763
|1.2713
|250.00
|14088.35
|113
|2006.08.03 11:30
|buy
|57
|2.00
|1.2762
|1.0762
|1.2812
|114
|2006.08.03 11:30
|buy
|58
|1.00
|1.2762
|1.0762
|1.2777
|115
|2006.08.03 11:30
|buy
|59
|1.00
|1.2764
|1.0764
|1.2814
|116
|2006.08.03 11:30
|buy
|60
|2.00
|1.2760
|1.0760
|1.2810
|117
|2006.08.03 11:30
|buy
|61
|1.00
|1.2760
|1.0760
|1.2775
|118
|2006.08.03 12:01
|close
|61
|1.00
|1.2773
|1.0760
|1.2775
|130.00
|14218.35
|119
|2006.08.03 12:01
|close
|60
|2.00
|1.2773
|1.0760
|1.2810
|260.00
|14478.35
|120
|2006.08.03 12:01
|close
|59
|1.00
|1.2773
|1.0764
|1.2814
|90.00
|14568.35
|121
|2006.08.03 12:01
|close
|58
|1.00
|1.2773
|1.0762
|1.2777
|110.00
|14678.35
|122
|2006.08.03 12:01
|close
|57
|2.00
|1.2773
|1.0762
|1.2812
|220.00
|14898.35
|123
|2006.08.03 14:25
|sell
|62
|5.00
|1.2817
|1.4817
|1.2767
|124
|2006.08.03 14:25
|sell
|63
|5.00
|1.2819
|1.4819
|1.2769
|125
|2006.08.03 15:12
|buy
|64
|1.00
|1.2815
|1.0815
|1.2865
|126
|2006.08.03 16:14
|close
|63
|5.00
|1.2771
|1.4819
|1.2769
|2400.00
|17298.35
|127
|2006.08.03 16:14
|close
|62
|5.00
|1.2771
|1.4817
|1.2767
|2300.00
|19598.35
|128
|2006.08.03 17:40
|buy
|65
|1.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|129
|2006.08.03 17:40
|buy
|66
|1.00
|1.2803
|1.0803
|1.2853
|130
|2006.08.03 17:40
|buy
|67
|1.00
|1.2800
|1.0800
|1.2850
|131
|2006.08.03 17:41
|buy
|68
|1.00
|1.2804
|1.0804
|1.2854
|132
|2006.08.04 06:37
|close
|68
|1.00
|1.2805
|1.0804
|1.2854
|1.35
|19599.70
|133
|2006.08.04 06:37
|close
|67
|1.00
|1.2805
|1.0800
|1.2850
|41.35
|19641.05
|134
|2006.08.04 06:37
|close
|66
|1.00
|1.2805
|1.0803
|1.2853
|11.35
|19652.40
|135
|2006.08.04 06:37
|close
|65
|1.00
|1.2805
|1.0798
|1.2848
|61.35
|19713.75
|136
|2006.08.04 06:37
|close
|64
|1.00
|1.2805
|1.0815
|1.2865
|-108.65
|19605.10
|137
|2006.08.04 07:15
|sell
|69
|5.00
|1.2798
|1.4798
|1.2748
|138
|2006.08.04 07:15
|sell
|70
|5.00
|1.2801
|1.4801
|1.2751
|139
|2006.08.04 07:15
|sell
|71
|5.00
|1.2799
|1.4799
|1.2749
|140
|2006.08.04 07:21
|close
|71
|5.00
|1.2795
|1.4799
|1.2749
|200.00
|19805.10
|141
|2006.08.04 07:21
|close
|70
|5.00
|1.2795
|1.4801
|1.2751
|300.00
|20105.10
|142
|2006.08.04 07:21
|close
|69
|5.00
|1.2795
|1.4798
|1.2748
|150.00
|20255.10
|143
|2006.08.04 09:15
|buy
|72
|2.00
|1.2796
|1.0796
|1.2846
|144
|2006.08.04 09:15
|buy
|73
|2.00
|1.2796
|1.0796
|1.2846
|145
|2006.08.04 09:15
|buy
|74
|1.00
|1.2800
|1.0800
|1.2850
|146
|2006.08.04 09:16
|buy
|75
|1.00
|1.2797
|1.0797
|1.2847
|147
|2006.08.04 09:16
|buy
|76
|1.00
|1.2799
|1.0799
|1.2849
|148
|2006.08.04 12:50
|close
|76
|1.00
|1.2797
|1.0799
|1.2849
|-20.00
|20235.10
|149
|2006.08.04 12:50
|close
|75
|1.00
|1.2797
|1.0797
|1.2847
|0.00
|20235.10
|150
|2006.08.04 12:50
|close
|74
|1.00
|1.2797
|1.0800
|1.2850
|-30.00
|20205.10
|151
|2006.08.04 12:50
|close
|73
|2.00
|1.2797
|1.0796
|1.2846
|20.00
|20225.10
|152
|2006.08.04 12:50
|close
|72
|2.00
|1.2797
|1.0796
|1.2846
|20.00
|20245.10
|153
|2006.08.04 16:10
|sell
|77
|5.00
|1.2890
|1.4890
|1.2840
|154
|2006.08.04 16:10
|sell
|78
|5.00
|1.2886
|1.4886
|1.2836
|155
|2006.08.04 16:10
|sell
|79
|5.00
|1.2888
|1.4888
|1.2838
|156
|2006.08.04 19:46
|close
|79
|5.00
|1.2882
|1.4888
|1.2838
|300.00
|20545.10
|157
|2006.08.04 19:46
|close
|78
|5.00
|1.2882
|1.4886
|1.2836
|200.00
|20745.10
|158
|2006.08.04 19:46
|close
|77
|5.00
|1.2882
|1.4890
|1.2840
|400.00
|21145.10
|159
|2006.08.04 22:56
|buy
|80
|3.00
|1.2873
|1.0873
|1.2923
|160
|2006.08.04 22:59
|buy
|81
|2.00
|1.2876
|1.0876
|1.2926
|161
|2006.08.06 23:01
|close
|81
|2.00
|1.2887
|1.0876
|1.2926
|220.00
|21365.10
|162
|2006.08.06 23:01
|close
|80
|3.00
|1.2887
|1.0873
|1.2923
|420.00
|21785.10
|163
|2006.08.07 01:10
|sell
|82
|5.00
|1.2884
|1.4884
|1.2834
|164
|2006.08.07 01:10
|sell
|83
|5.00
|1.2881
|1.4881
|1.2831
|165
|2006.08.07 01:10
|sell
|84
|5.00
|1.2884
|1.4884
|1.2834
|166
|2006.08.07 01:45
|buy
|85
|1.00
|1.2887
|1.0887
|1.2937
|167
|2006.08.07 04:07
|close
|84
|5.00
|1.2878
|1.4884
|1.2834
|300.00
|22085.10
|168
|2006.08.07 04:07
|close
|83
|5.00
|1.2878
|1.4881
|1.2831
|150.00
|22235.10
|169
|2006.08.07 04:07
|close
|82
|5.00
|1.2878
|1.4884
|1.2834
|300.00
|22535.10
|170
|2006.08.07 04:30
|buy
|86
|1.00
|1.2884
|1.0884
|1.2934
|171
|2006.08.07 04:30
|buy
|87
|2.00
|1.2883
|1.0883
|1.2933
|172
|2006.08.07 04:30
|buy
|88
|1.00
|1.2885
|1.0885
|1.2935
|173
|2006.08.07 04:31
|buy
|89
|2.00
|1.2883
|1.0883
|1.2933
|174
|2006.08.07 06:49
|close
|89
|2.00
|1.2886
|1.0883
|1.2933
|60.00
|22595.10
|175
|2006.08.07 06:49
|close
|88
|1.00
|1.2886
|1.0885
|1.2935
|10.00
|22605.10
|176
|2006.08.07 06:49
|close
|87
|2.00
|1.2886
|1.0883
|1.2933
|60.00
|22665.10
|177
|2006.08.07 06:49
|close
|86
|1.00
|1.2886
|1.0884
|1.2934
|20.00
|22685.10
|178
|2006.08.07 06:49
|close
|85
|1.00
|1.2886
|1.0887
|1.2937
|-10.00
|22675.10
|179
|2006.08.07 07:15
|sell
|90
|5.00
|1.2880
|1.4880
|1.2830
|180
|2006.08.07 07:15
|sell
|91
|5.00
|1.2881
|1.4881
|1.2831
|181
|2006.08.07 07:15
|sell
|92
|5.00
|1.2879
|1.4879
|1.2829
|182
|2006.08.07 07:57
|close
|92
|5.00
|1.2873
|1.4879
|1.2829
|300.00
|22975.10
|183
|2006.08.07 07:57
|close
|91
|5.00
|1.2873
|1.4881
|1.2831
|400.00
|23375.10
|184
|2006.08.07 07:57
|close
|90
|5.00
|1.2873
|1.4880
|1.2830
|350.00
|23725.10
|185
|2006.08.07 08:45
|buy
|93
|1.00
|1.2878
|1.0878
|1.2928
|186
|2006.08.07 08:45
|buy
|94
|1.00
|1.2880
|1.0880
|1.2930
|187
|2006.08.07 08:45
|buy
|95
|1.00
|1.2879
|1.0879
|1.2929
|188
|2006.08.07 08:45
|buy
|96
|1.00
|1.2877
|1.0877
|1.2927
|189
|2006.08.07 08:45
|buy
|97
|2.00
|1.2875
|1.0875
|1.2925
|190
|2006.08.07 14:50
|close
|97
|2.00
|1.2881
|1.0875
|1.2925
|120.00
|23845.10
|191
|2006.08.07 14:50
|close
|96
|1.00
|1.2881
|1.0877
|1.2927
|40.00
|23885.10
|192
|2006.08.07 14:50
|close
|95
|1.00
|1.2881
|1.0879
|1.2929
|20.00
|23905.10
|193
|2006.08.07 14:50
|close
|94
|1.00
|1.2881
|1.0880
|1.2930
|10.00
|23915.10
|194
|2006.08.07 14:50
|close
|93
|1.00
|1.2881
|1.0878
|1.2928
|30.00
|23945.10
|195
|2006.08.07 15:15
|sell
|98
|5.00
|1.2866
|1.4866
|1.2816
|196
|2006.08.07 15:15
|sell
|99
|5.00
|1.2865
|1.4865
|1.2815
|197
|2006.08.07 15:15
|sell
|100
|5.00
|1.2864
|1.4864
|1.2814
|198
|2006.08.07 16:50
|buy
|101
|2.00
|1.2864
|1.0864
|1.2914
|199
|2006.08.07 16:51
|buy
|102
|1.00
|1.2867
|1.0867
|1.2917
|200
|2006.08.07 18:16
|close
|100
|5.00
|1.2846
|1.4864
|1.2814
|900.00
|24845.10
|201
|2006.08.07 18:16
|close
|99
|5.00
|1.2846
|1.4865
|1.2815
|950.00
|25795.10
|202
|2006.08.07 18:16
|close
|98
|5.00
|1.2846
|1.4866
|1.2816
|1000.00
|26795.10
|203
|2006.08.07 19:20
|buy
|103
|3.00
|1.2840
|1.0840
|1.2890
|204
|2006.08.07 19:20
|buy
|104
|3.00
|1.2843
|1.0843
|1.2893
|205
|2006.08.07 19:20
|buy
|105
|3.00
|1.2841
|1.0841
|1.2891
|206
|2006.08.08 01:49
|close
|105
|3.00
|1.2830
|1.0841
|1.2891
|-355.95
|26439.15
|207
|2006.08.08 01:49
|close
|104
|3.00
|1.2830
|1.0843
|1.2893
|-415.95
|26023.20
|208
|2006.08.08 01:49
|close
|103
|3.00
|1.2830
|1.0840
|1.2890
|-325.95
|25697.25
|209
|2006.08.08 01:49
|close
|102
|1.00
|1.2830
|1.0867
|1.2917
|-378.65
|25318.60
|210
|2006.08.08 01:49
|close
|101
|2.00
|1.2830
|1.0864
|1.2914
|-697.30
|24621.30
|211
|2006.08.08 02:50
|sell
|106
|5.00
|1.2823
|1.4823
|1.2773
|212
|2006.08.08 02:50
|sell
|107
|5.00
|1.2824
|1.4824
|1.2774
|213
|2006.08.08 02:50
|sell
|108
|5.00
|1.2822
|1.4822
|1.2772
|214
|2006.08.08 02:55
|buy
|109
|2.00
|1.2821
|1.0821
|1.2871
|215
|2006.08.08 02:55
|buy
|110
|2.00
|1.2820
|1.0820
|1.2870
|216
|2006.08.08 04:01
|close
|108
|5.00
|1.2814
|1.4822
|1.2772
|400.00
|25021.30
|217
|2006.08.08 04:01
|close
|107
|5.00
|1.2814
|1.4824
|1.2774
|500.00
|25521.30
|218
|2006.08.08 04:01
|close
|106
|5.00
|1.2814
|1.4823
|1.2773
|450.00
|25971.30
|219
|2006.08.08 04:50
|buy
|111
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|220
|2006.08.08 04:50
|buy
|112
|1.00
|1.2823
|1.0823
|1.2873
|221
|2006.08.08 04:51
|buy
|113
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|222
|2006.08.08 06:08
|close
|113
|1.00
|1.2828
|1.0824
|1.2874
|40.00
|26011.30
|223
|2006.08.08 06:08
|close
|112
|1.00
|1.2828
|1.0823
|1.2873
|50.00
|26061.30
|224
|2006.08.08 06:08
|close
|111
|1.00
|1.2828
|1.0824
|1.2874
|40.00
|26101.30
|225
|2006.08.08 06:08
|close
|110
|2.00
|1.2828
|1.0820
|1.2870
|160.00
|26261.30
|226
|2006.08.08 06:08
|close
|109
|2.00
|1.2828
|1.0821
|1.2871
|140.00
|26401.30
|227
|2006.08.08 06:55
|sell
|114
|5.00
|1.2821
|1.4821
|1.2771
|228
|2006.08.08 06:55
|sell
|115
|5.00
|1.2820
|1.4820
|1.2770
|229
|2006.08.08 06:55
|sell
|116
|5.00
|1.2821
|1.4821
|1.2771
|230
|2006.08.08 06:55
|sell
|117
|5.00
|1.2823
|1.4823
|1.2773
|231
|2006.08.08 13:33
|close
|117
|5.00
|1.2830
|1.4823
|1.2773
|-350.00
|26051.30
|232
|2006.08.08 13:33
|close
|116
|5.00
|1.2830
|1.4821
|1.2771
|-450.00
|25601.30
|233
|2006.08.08 13:33
|close
|115
|5.00
|1.2830
|1.4820
|1.2770
|-500.00
|25101.30
|234
|2006.08.08 13:33
|close
|114
|5.00
|1.2830
|1.4821
|1.2771
|-450.00
|24651.30
|235
|2006.08.08 14:45
|buy
|118
|2.00
|1.2840
|1.0840
|1.2890
|236
|2006.08.08 14:45
|buy
|119
|1.00
|1.2843
|1.0843
|1.2893
|237
|2006.08.08 14:45
|buy
|120
|2.00
|1.2841
|1.0841
|1.2891
|238
|2006.08.08 14:45
|buy
|121
|2.00
|1.2840
|1.0840
|1.2890
|239
|2006.08.08 14:45
|buy
|122
|2.00
|1.2839
|1.0839
|1.2889
|240
|2006.08.08 19:14
|close
|122
|2.00
|1.2845
|1.0839
|1.2889
|120.00
|24771.30
|241
|2006.08.08 19:14
|close
|121
|2.00
|1.2845
|1.0840
|1.2890
|100.00
|24871.30
|242
|2006.08.08 19:14
|close
|120
|2.00
|1.2845
|1.0841
|1.2891
|80.00
|24951.30
|243
|2006.08.08 19:14
|close
|119
|1.00
|1.2845
|1.0843
|1.2893
|20.00
|24971.30
|244
|2006.08.08 19:14
|close
|118
|2.00
|1.2845
|1.0840
|1.2890
|100.00
|25071.30
|245
|2006.08.08 19:25
|sell
|123
|5.00
|1.2832
|1.4832
|1.2782
|246
|2006.08.08 19:25
|sell
|124
|5.00
|1.2836
|1.4836
|1.2786
|247
|2006.08.08 19:25
|sell
|125
|5.00
|1.2831
|1.4831
|1.2781
|248
|2006.08.08 19:26
|close
|125
|5.00
|1.2828
|1.4831
|1.2781
|150.00
|25221.30
|249
|2006.08.08 19:26
|close
|124
|5.00
|1.2828
|1.4836
|1.2786
|400.00
|25621.30
|250
|2006.08.08 19:26
|close
|123
|5.00
|1.2828
|1.4832
|1.2782
|200.00
|25821.30
|251
|2006.08.08 19:26
|sell
|126
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|252
|2006.08.08 19:27
|sell
|127
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|253
|2006.08.08 19:27
|sell
|128
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|254
|2006.08.08 19:27
|close
|128
|5.00
|1.2827
|1.4830
|1.2780
|150.00
|25971.30
|255
|2006.08.08 19:27
|close
|127
|5.00
|1.2827
|1.4830
|1.2780
|150.00
|26121.30
|256
|2006.08.08 19:27
|close
|126
|5.00
|1.2827
|1.4830
|1.2780
|150.00
|26271.30
|257
|2006.08.08 19:28
|sell
|129
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|258
|2006.08.08 19:28
|sell
|130
|5.00
|1.2832
|1.4832
|1.2782
|259
|2006.08.08 19:28
|sell
|131
|5.00
|1.2838
|1.4838
|1.2788
|260
|2006.08.08 19:28
|sell
|132
|5.00
|1.2835
|1.4835
|1.2785
|261
|2006.08.08 19:29
|close
|132
|5.00
|1.2828
|1.4835
|1.2785
|350.00
|26621.30
|262
|2006.08.08 19:29
|close
|131
|5.00
|1.2828
|1.4838
|1.2788
|500.00
|27121.30
|263
|2006.08.08 19:29
|close
|130
|5.00
|1.2828
|1.4832
|1.2782
|200.00
|27321.30
|264
|2006.08.08 19:29
|close
|129
|5.00
|1.2828
|1.4834
|1.2784
|300.00
|27621.30
|265
|2006.08.08 19:29
|sell
|133
|5.00
|1.2831
|1.4831
|1.2781
|266
|2006.08.08 19:31
|close
|133
|5.00
|1.2824
|1.4831
|1.2781
|350.00
|27971.30
|267
|2006.08.08 20:25
|sell
|134
|5.00
|1.2842
|1.4842
|1.2792
|268
|2006.08.08 20:25
|sell
|135
|5.00
|1.2845
|1.4845
|1.2795
|269
|2006.08.08 20:25
|sell
|136
|5.00
|1.2843
|1.4843
|1.2793
|270
|2006.08.08 20:25
|sell
|137
|5.00
|1.2841
|1.4841
|1.2791
|271
|2006.08.08 23:49
|close
|137
|5.00
|1.2796
|1.4841
|1.2791
|2250.00
|30221.30
|272
|2006.08.08 23:49
|close
|136
|5.00
|1.2796
|1.4843
|1.2793
|2350.00
|32571.30
|273
|2006.08.08 23:49
|close
|135
|5.00
|1.2796
|1.4845
|1.2795
|2450.00
|35021.30
|274
|2006.08.08 23:49
|close
|134
|5.00
|1.2796
|1.4842
|1.2792
|2300.00
|37321.30
|275
|2006.08.09 00:35
|buy
|138
|2.00
|1.2795
|1.0795
|1.2845
|276
|2006.08.09 00:35
|buy
|139
|1.00
|1.2795
|1.0795
|1.2810
|277
|2006.08.09 00:35
|buy
|140
|2.00
|1.2796
|1.0796
|1.2846
|278
|2006.08.09 00:35
|buy
|141
|1.00
|1.2796
|1.0796
|1.2811
|279
|2006.08.09 00:35
|buy
|142
|2.00
|1.2795
|1.0795
|1.2845
|280
|2006.08.09 00:35
|buy
|143
|1.00
|1.2795
|1.0795
|1.2810
|281
|2006.08.09 04:36
|close
|143
|1.00
|1.2794
|1.0795
|1.2810
|-10.00
|37311.30
|282
|2006.08.09 04:36
|close
|142
|2.00
|1.2794
|1.0795
|1.2845
|-20.00
|37291.30
|283
|2006.08.09 04:36
|close
|141
|1.00
|1.2794
|1.0796
|1.2811
|-20.00
|37271.30
|284
|2006.08.09 04:36
|close
|140
|2.00
|1.2794
|1.0796
|1.2846
|-40.00
|37231.30
|285
|2006.08.09 04:36
|close
|139
|1.00
|1.2794
|1.0795
|1.2810
|-10.00
|37221.30
|286
|2006.08.09 04:36
|close
|138
|2.00
|1.2794
|1.0795
|1.2845
|-20.00
|37201.30
|287
|2006.08.09 05:30
|buy
|144
|3.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|288
|2006.08.09 05:30
|buy
|145
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|289
|2006.08.09 05:36
|buy
|146
|3.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|290
|2006.08.09 05:37
|buy
|147
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|291
|2006.08.09 05:38
|buy
|148
|3.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|292
|2006.08.09 06:47
|t/p
|144
|3.00
|1.2808
|1.0793
|1.2808
|450.00
|37651.30
|293
|2006.08.09 06:47
|t/p
|145
|3.00
|1.2807
|1.0792
|1.2807
|450.00
|38101.30
|294
|2006.08.09 06:47
|t/p
|146
|3.00
|1.2808
|1.0793
|1.2808
|450.00
|38551.30
|295
|2006.08.09 06:47
|t/p
|147
|3.00
|1.2807
|1.0792
|1.2807
|450.00
|39001.30
|296
|2006.08.09 06:47
|t/p
|148
|3.00
|1.2808
|1.0793
|1.2808
|450.00
|39451.30
|297
|2006.08.09 10:00
|sell
|149
|5.00
|1.2866
|1.4866
|1.2816
|298
|2006.08.09 10:00
|sell
|150
|5.00
|1.2868
|1.4868
|1.2818
|299
|2006.08.09 10:00
|sell
|151
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|300
|2006.08.09 10:00
|sell
|152
|5.00
|1.2865
|1.4865
|1.2815
|301
|2006.08.09 10:00
|sell
|153
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|302
|2006.08.09 14:32
|close
|153
|5.00
|1.2870
|1.4863
|1.2813
|-350.00
|39101.30
|303
|2006.08.09 14:32
|close
|152
|5.00
|1.2870
|1.4865
|1.2815
|-250.00
|38851.30
|304
|2006.08.09 14:32
|close
|151
|5.00
|1.2870
|1.4867
|1.2817
|-150.00
|38701.30
|305
|2006.08.09 14:32
|close
|150
|5.00
|1.2870
|1.4868
|1.2818
|-100.00
|38601.30
|306
|2006.08.09 14:32
|close
|149
|5.00
|1.2870
|1.4866
|1.2816
|-200.00
|38401.30
|307
|2006.08.09 15:33
|buy
|154
|1.00
|1.2881
|1.0881
|1.2896
|308
|2006.08.09 15:33
|buy
|155
|1.00
|1.2877
|1.0877
|1.2892
|309
|2006.08.09 15:34
|buy
|156
|1.00
|1.2879
|1.0879
|1.2894
|310
|2006.08.09 15:34
|buy
|157
|1.00
|1.2882
|1.0882
|1.2897
|311
|2006.08.09 15:34
|buy
|158
|1.00
|1.2881
|1.0881
|1.2896
|312
|2006.08.09 17:05
|t/p
|155
|1.00
|1.2892
|1.0877
|1.2892
|150.00
|38551.30
|313
|2006.08.09 17:05
|t/p
|156
|1.00
|1.2894
|1.0879
|1.2894
|150.00
|38701.30
|314
|2006.08.09 17:05
|t/p
|154
|1.00
|1.2896
|1.0881
|1.2896
|150.00
|38851.30
|315
|2006.08.09 17:05
|t/p
|158
|1.00
|1.2896
|1.0881
|1.2896
|150.00
|39001.30
|316
|2006.08.09 17:05
|close
|157
|1.00
|1.2896
|1.0882
|1.2897
|140.00
|39141.30
|317
|2006.08.09 17:21
|buy
|159
|3.00
|1.2884
|1.0884
|1.2899
|318
|2006.08.09 17:23
|buy
|160
|3.00
|1.2884
|1.0884
|1.2899
|319
|2006.08.09 17:24
|buy
|161
|3.00
|1.2884
|1.0884
|1.2899
|320
|2006.08.09 17:25
|sell
|162
|5.00
|1.2884
|1.4884
|1.2834
|321
|2006.08.09 17:25
|sell
|163
|5.00
|1.2887
|1.4887
|1.2837
|322
|2006.08.09 18:34
|close
|163
|5.00
|1.2875
|1.4887
|1.2837
|600.00
|39741.30
|323
|2006.08.09 18:34
|close
|162
|5.00
|1.2875
|1.4884
|1.2834
|450.00
|40191.30
|324
|2006.08.09 21:35
|buy
|164
|1.00
|1.2868
|1.0868
|1.2918
|325
|2006.08.09 21:35
|buy
|165
|2.00
|1.2862
|1.0862
|1.2912
|326
|2006.08.09 21:35
|buy
|166
|1.00
|1.2862
|1.0862
|1.2877
|327
|2006.08.09 22:44
|close
|166
|1.00
|1.2870
|1.0862
|1.2877
|80.00
|40271.30
|328
|2006.08.09 22:44
|close
|165
|2.00
|1.2870
|1.0862
|1.2912
|160.00
|40431.30
|329
|2006.08.09 22:44
|close
|164
|1.00
|1.2870
|1.0868
|1.2918
|20.00
|40451.30
|330
|2006.08.09 22:44
|close
|161
|3.00
|1.2870
|1.0884
|1.2899
|-420.00
|40031.30
|331
|2006.08.09 22:44
|close
|160
|3.00
|1.2870
|1.0884
|1.2899
|-420.00
|39611.30
|332
|2006.08.09 22:44
|close
|159
|3.00
|1.2870
|1.0884
|1.2899
|-420.00
|39191.30
|333
|2006.08.09 22:49
|buy
|167
|1.00
|1.2862
|1.0862
|1.2877
|334
|2006.08.09 22:49
|buy
|168
|1.00
|1.2863
|1.0863
|1.2878
|335
|2006.08.09 22:50
|buy
|169
|1.00
|1.2863
|1.0863
|1.2878
|336
|2006.08.09 22:57
|close
|169
|1.00
|1.2872
|1.0863
|1.2878
|90.00
|39281.30
|337
|2006.08.09 22:57
|close
|168
|1.00
|1.2872
|1.0863
|1.2878
|90.00
|39371.30
|338
|2006.08.09 22:57
|close
|167
|1.00
|1.2872
|1.0862
|1.2877
|100.00
|39471.30
|339
|2006.08.09 22:58
|buy
|170
|1.00
|1.2862
|1.0862
|1.2877
|340
|2006.08.09 22:58
|buy
|171
|1.00
|1.2863
|1.0863
|1.2878
|341
|2006.08.09 23:02
|buy
|172
|1.00
|1.2863
|1.0863
|1.2878
|342
|2006.08.09 23:07
|buy
|173
|1.00
|1.2862
|1.0862
|1.2877
|343
|2006.08.09 23:08
|buy
|174
|3.00
|1.2859
|1.0859
|1.2874
|344
|2006.08.09 23:08
|buy
|175
|1.00
|1.2859
|1.0859
|1.2874
|345
|2006.08.09 23:41
|close
|175
|1.00
|1.2871
|1.0859
|1.2874
|120.00
|39591.30
|346
|2006.08.09 23:41
|close
|174
|3.00
|1.2871
|1.0859
|1.2874
|360.00
|39951.30
|347
|2006.08.09 23:41
|close
|173
|1.00
|1.2871
|1.0862
|1.2877
|90.00
|40041.30
|348
|2006.08.09 23:41
|close
|172
|1.00
|1.2871
|1.0863
|1.2878
|80.00
|40121.30
|349
|2006.08.09 23:41
|close
|171
|1.00
|1.2871
|1.0863
|1.2878
|80.00
|40201.30
|350
|2006.08.09 23:41
|close
|170
|1.00
|1.2871
|1.0862
|1.2877
|90.00
|40291.30
|351
|2006.08.10 00:20
|buy
|176
|1.00
|1.2865
|1.0865
|1.2880
|352
|2006.08.10 00:22
|buy
|177
|1.00
|1.2865
|1.0865
|1.2880
|353
|2006.08.10 00:23
|buy
|178
|1.00
|1.2865
|1.0865
|1.2880
|354
|2006.08.10 00:30
|sell
|179
|5.00
|1.2869
|1.4869
|1.2819
|355
|2006.08.10 00:30
|sell
|180
|5.00
|1.2868
|1.4868
|1.2818
|356
|2006.08.10 00:36
|close
|178
|1.00
|1.2876
|1.0865
|1.2880
|110.00
|40401.30
|357
|2006.08.10 00:36
|close
|177
|1.00
|1.2876
|1.0865
|1.2880
|110.00
|40511.30
|358
|2006.08.10 00:36
|close
|176
|1.00
|1.2876
|1.0865
|1.2880
|110.00
|40621.30
|359
|2006.08.10 01:04
|buy
|181
|3.00
|1.2866
|1.0866
|1.2881
|360
|2006.08.10 01:04
|buy
|182
|1.00
|1.2866
|1.0866
|1.2881
|361
|2006.08.10 01:05
|buy
|183
|3.00
|1.2866
|1.0866
|1.2881
|362
|2006.08.10 01:05
|buy
|184
|1.00
|1.2866
|1.0866
|1.2881
|363
|2006.08.10 02:31
|t/p
|181
|3.00
|1.2881
|1.0866
|1.2881
|450.00
|41071.30
|364
|2006.08.10 02:31
|t/p
|182
|1.00
|1.2881
|1.0866
|1.2881
|150.00
|41221.30
|365
|2006.08.10 02:31
|t/p
|183
|3.00
|1.2881
|1.0866
|1.2881
|450.00
|41671.30
|366
|2006.08.10 02:31
|t/p
|184
|1.00
|1.2881
|1.0866
|1.2881
|150.00
|41821.30
|367
|2006.08.10 03:43
|buy
|185
|3.00
|1.2872
|1.0872
|1.2887
|368
|2006.08.10 03:43
|buy
|186
|1.00
|1.2872
|1.0872
|1.2887
|369
|2006.08.10 03:43
|buy
|187
|3.00
|1.2873
|1.0873
|1.2888
|370
|2006.08.10 03:43
|buy
|188
|1.00
|1.2873
|1.0873
|1.2888
|371
|2006.08.10 03:45
|t/p
|185
|3.00
|1.2887
|1.0872
|1.2887
|450.00
|42271.30
|372
|2006.08.10 03:45
|t/p
|186
|1.00
|1.2887
|1.0872
|1.2887
|150.00
|42421.30
|373
|2006.08.10 03:55
|buy
|189
|3.00
|1.2878
|1.0878
|1.2893
|374
|2006.08.10 07:12
|t/p
|187
|3.00
|1.2888
|1.0873
|1.2888
|450.00
|42871.30
|375
|2006.08.10 07:12
|t/p
|188
|1.00
|1.2888
|1.0873
|1.2888
|150.00
|43021.30
|376
|2006.08.10 07:12
|close
|189
|3.00
|1.2888
|1.0878
|1.2893
|300.00
|43321.30
|377
|2006.08.10 07:40
|sell
|190
|5.00
|1.2885
|1.4885
|1.2835
|378
|2006.08.10 07:40
|sell
|191
|5.00
|1.2889
|1.4889
|1.2839
|379
|2006.08.10 07:40
|sell
|192
|5.00
|1.2887
|1.4887
|1.2837
|380
|2006.08.10 08:52
|close
|192
|5.00
|1.2858
|1.4887
|1.2837
|1450.00
|44771.30
|381
|2006.08.10 08:52
|close
|191
|5.00
|1.2858
|1.4889
|1.2839
|1550.00
|46321.30
|382
|2006.08.10 08:52
|close
|190
|5.00
|1.2858
|1.4885
|1.2835
|1350.00
|47671.30
|383
|2006.08.10 08:52
|close
|180
|5.00
|1.2858
|1.4868
|1.2818
|500.00
|48171.30
|384
|2006.08.10 08:52
|close
|179
|5.00
|1.2858
|1.4869
|1.2819
|550.00
|48721.30
|385
|2006.08.10 10:05
|buy
|193
|2.00
|1.2867
|1.0867
|1.2917
|386
|2006.08.10 10:05
|buy
|194
|2.00
|1.2866
|1.0866
|1.2916
|387
|2006.08.10 10:05
|buy
|195
|2.00
|1.2865
|1.0865
|1.2915
|388
|2006.08.10 10:05
|buy
|196
|2.00
|1.2868
|1.0868
|1.2918
|389
|2006.08.10 10:05
|buy
|197
|2.00
|1.2870
|1.0870
|1.2920
|390
|2006.08.10 18:31
|close
|197
|2.00
|1.2785
|1.0870
|1.2920
|-1700.00
|47021.30
|391
|2006.08.10 18:31
|close
|196
|2.00
|1.2785
|1.0868
|1.2918
|-1660.00
|45361.30
|392
|2006.08.10 18:31
|close
|195
|2.00
|1.2785
|1.0865
|1.2915
|-1600.00
|43761.30
|393
|2006.08.10 18:31
|close
|194
|2.00
|1.2785
|1.0866
|1.2916
|-1620.00
|42141.30
|394
|2006.08.10 18:31
|close
|193
|2.00
|1.2785
|1.0867
|1.2917
|-1640.00
|40501.30
|395
|2006.08.10 19:04
|buy
|198
|3.00
|1.2776
|1.0776
|1.2791
|396
|2006.08.10 19:43
|t/p
|198
|3.00
|1.2791
|1.0776
|1.2791
|450.00
|40951.30
|397
|2006.08.10 20:32
|buy
|199
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|398
|2006.08.10 20:32
|buy
|200
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|399
|2006.08.10 20:33
|buy
|201
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|400
|2006.08.10 20:33
|buy
|202
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|401
|2006.08.10 20:34
|buy
|203
|3.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|402
|2006.08.10 22:49
|close
|203
|3.00
|1.2800
|1.0793
|1.2808
|210.00
|41161.30
|403
|2006.08.10 22:49
|close
|202
|3.00
|1.2800
|1.0791
|1.2806
|270.00
|41431.30
|404
|2006.08.10 22:49
|close
|201
|3.00
|1.2800
|1.0792
|1.2807
|240.00
|41671.30
|405
|2006.08.10 22:49
|close
|200
|3.00
|1.2800
|1.0791
|1.2806
|270.00
|41941.30
|406
|2006.08.10 22:49
|close
|199
|3.00
|1.2800
|1.0792
|1.2807
|240.00
|42181.30
|407
|2006.08.10 22:52
|buy
|204
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|408
|2006.08.10 22:52
|buy
|205
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|409
|2006.08.10 22:55
|close
|205
|1.00
|1.2800
|1.0793
|1.2808
|70.00
|42251.30
|410
|2006.08.10 22:55
|close
|204
|1.00
|1.2800
|1.0792
|1.2807
|80.00
|42331.30
|411
|2006.08.10 22:55
|buy
|206
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|412
|2006.08.10 22:56
|buy
|207
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|413
|2006.08.10 22:57
|buy
|208
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|414
|2006.08.10 22:57
|buy
|209
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|415
|2006.08.10 22:58
|buy
|210
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|416
|2006.08.10 23:07
|close
|210
|1.00
|1.2800
|1.0793
|1.2808
|70.00
|42401.30
|417
|2006.08.10 23:07
|close
|209
|1.00
|1.2800
|1.0792
|1.2807
|80.00
|42481.30
|418
|2006.08.10 23:07
|close
|208
|1.00
|1.2800
|1.0791
|1.2806
|90.00
|42571.30
|419
|2006.08.10 23:07
|close
|207
|1.00
|1.2800
|1.0791
|1.2806
|90.00
|42661.30
|420
|2006.08.10 23:07
|close
|206
|1.00
|1.2800
|1.0792
|1.2807
|80.00
|42741.30
|421
|2006.08.10 23:07
|buy
|211
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|422
|2006.08.10 23:07
|buy
|212
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|423
|2006.08.10 23:07
|buy
|213
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|424
|2006.08.10 23:09
|buy
|214
|1.00
|1.2794
|1.0794
|1.2809
|425
|2006.08.10 23:09
|buy
|215
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|426
|2006.08.10 23:13
|close
|215
|1.00
|1.2799
|1.0791
|1.2806
|80.00
|42821.30
|427
|2006.08.10 23:13
|close
|214
|1.00
|1.2799
|1.0794
|1.2809
|50.00
|42871.30
|428
|2006.08.10 23:13
|close
|213
|1.00
|1.2799
|1.0792
|1.2807
|70.00
|42941.30
|429
|2006.08.10 23:13
|close
|212
|1.00
|1.2799
|1.0793
|1.2808
|60.00
|43001.30
|430
|2006.08.10 23:13
|close
|211
|1.00
|1.2799
|1.0791
|1.2806
|80.00
|43081.30
|431
|2006.08.10 23:25
|buy
|216
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|432
|2006.08.10 23:27
|close
|216
|1.00
|1.2800
|1.0793
|1.2808
|70.00
|43151.30
|433
|2006.08.10 23:28
|buy
|217
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|434
|2006.08.10 23:28
|buy
|218
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|435
|2006.08.10 23:30
|close
|218
|1.00
|1.2796
|1.0791
|1.2806
|50.00
|43201.30
|436
|2006.08.10 23:30
|close
|217
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|43241.30
|437
|2006.08.10 23:30
|buy
|219
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|438
|2006.08.10 23:31
|close
|219
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|43271.30
|439
|2006.08.10 23:33
|buy
|220
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|440
|2006.08.10 23:33
|buy
|221
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|441
|2006.08.10 23:34
|close
|221
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|43301.30
|442
|2006.08.10 23:34
|close
|220
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|43341.30
|443
|2006.08.10 23:46
|buy
|222
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|444
|2006.08.10 23:46
|close
|222
|1.00
|1.2797
|1.0793
|1.2808
|40.00
|43381.30
|445
|2006.08.10 23:47
|buy
|223
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|446
|2006.08.10 23:48
|close
|223
|1.00
|1.2798
|1.0793
|1.2808
|50.00
|43431.30
|447
|2006.08.10 23:48
|buy
|224
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|448
|2006.08.10 23:48
|buy
|225
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|449
|2006.08.10 23:49
|close
|225
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|43461.30
|450
|2006.08.10 23:49
|close
|224
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|43501.30
|451
|2006.08.10 23:50
|buy
|226
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|452
|2006.08.10 23:51
|close
|226
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|43531.30
|453
|2006.08.10 23:51
|buy
|227
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|454
|2006.08.10 23:51
|buy
|228
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|455
|2006.08.10 23:52
|buy
|229
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|456
|2006.08.10 23:52
|buy
|230
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|457
|2006.08.10 23:52
|buy
|231
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|458
|2006.08.10 23:52
|close
|231
|1.00
|1.2796
|1.0791
|1.2806
|50.00
|43581.30
|459
|2006.08.10 23:52
|close
|230
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|43611.30
|460
|2006.08.10 23:52
|close
|229
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|43651.30
|461
|2006.08.10 23:52
|close
|228
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|43681.30
|462
|2006.08.10 23:52
|close
|227
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|43721.30
|463
|2006.08.10 23:54
|buy
|232
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|464
|2006.08.10 23:54
|buy
|233
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|465
|2006.08.10 23:54
|close
|233
|1.00
|1.2797
|1.0791
|1.2806
|60.00
|43781.30
|466
|2006.08.10 23:54
|close
|232
|1.00
|1.2797
|1.0792
|1.2807
|50.00
|43831.30
|467
|2006.08.10 23:57
|buy
|234
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|468
|2006.08.10 23:58
|buy
|235
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|469
|2006.08.10 23:59
|close
|235
|1.00
|1.2797
|1.0792
|1.2807
|50.00
|43881.30
|470
|2006.08.10 23:59
|close
|234
|1.00
|1.2797
|1.0793
|1.2808
|40.00
|43921.30
|471
|2006.08.10 23:59
|buy
|236
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|472
|2006.08.10 23:59
|buy
|237
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|473
|2006.08.11 00:00
|buy
|238
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|474
|2006.08.11 00:00
|buy
|239
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|475
|2006.08.11 00:00
|buy
|240
|1.00
|1.2794
|1.0794
|1.2809
|476
|2006.08.11 00:03
|close
|240
|1.00
|1.2796
|1.0794
|1.2809
|20.00
|43941.30
|477
|2006.08.11 00:03
|close
|239
|1.00
|1.2796
|1.0791
|1.2806
|50.00
|43991.30
|478
|2006.08.11 00:03
|close
|238
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|44031.30
|479
|2006.08.11 00:03
|close
|237
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|31.35
|44062.65
|480
|2006.08.11 00:03
|close
|236
|1.00
|1.2796
|1.0791
|1.2806
|41.35
|44104.00
|481
|2006.08.11 00:03
|buy
|241
|1.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|482
|2006.08.11 00:03
|buy
|242
|1.00
|1.2794
|1.0794
|1.2809
|483
|2006.08.11 00:04
|buy
|243
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|484
|2006.08.11 00:05
|sell
|244
|5.00
|1.2795
|1.4795
|1.2745
|485
|2006.08.11 00:05
|sell
|245
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|486
|2006.08.11 00:05
|close
|243
|1.00
|1.2796
|1.0792
|1.2807
|40.00
|44144.00
|487
|2006.08.11 00:05
|close
|242
|1.00
|1.2796
|1.0794
|1.2809
|20.00
|44164.00
|488
|2006.08.11 00:05
|close
|241
|1.00
|1.2796
|1.0793
|1.2808
|30.00
|44194.00
|489
|2006.08.11 00:05
|sell
|246
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|490
|2006.08.11 00:06
|sell
|247
|5.00
|1.2795
|1.4795
|1.2745
|491
|2006.08.11 00:06
|sell
|248
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|492
|2006.08.11 00:07
|close
|248
|5.00
|1.2792
|1.4796
|1.2746
|200.00
|44394.00
|493
|2006.08.11 00:07
|close
|247
|5.00
|1.2792
|1.4795
|1.2745
|150.00
|44544.00
|494
|2006.08.11 00:07
|close
|246
|5.00
|1.2792
|1.4794
|1.2744
|100.00
|44644.00
|495
|2006.08.11 00:07
|close
|245
|5.00
|1.2792
|1.4796
|1.2746
|200.00
|44844.00
|496
|2006.08.11 00:07
|close
|244
|5.00
|1.2792
|1.4795
|1.2745
|150.00
|44994.00
|497
|2006.08.11 00:07
|sell
|249
|5.00
|1.2795
|1.4795
|1.2745
|498
|2006.08.11 00:08
|sell
|250
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|499
|2006.08.11 00:08
|sell
|251
|5.00
|1.2795
|1.4795
|1.2745
|500
|2006.08.11 00:08
|sell
|252
|5.00
|1.2793
|1.4793
|1.2743
|501
|2006.08.11 00:08
|sell
|253
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|502
|2006.08.11 00:57
|close
|253
|5.00
|1.2791
|1.4796
|1.2746
|250.00
|45244.00
|503
|2006.08.11 00:57
|close
|252
|5.00
|1.2791
|1.4793
|1.2743
|100.00
|45344.00
|504
|2006.08.11 00:57
|close
|251
|5.00
|1.2791
|1.4795
|1.2745
|200.00
|45544.00
|505
|2006.08.11 00:57
|close
|250
|5.00
|1.2791
|1.4796
|1.2746
|250.00
|45794.00
|506
|2006.08.11 00:57
|close
|249
|5.00
|1.2791
|1.4795
|1.2745
|200.00
|45994.00
|507
|2006.08.11 00:57
|buy
|254
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|508
|2006.08.11 00:57
|buy
|255
|1.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|509
|2006.08.11 00:57
|buy
|256
|3.00
|1.2788
|1.0788
|1.2803
|510
|2006.08.11 00:57
|buy
|257
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2803
|511
|2006.08.11 00:57
|buy
|258
|3.00
|1.2790
|1.0790
|1.2805
|512
|2006.08.11 00:57
|buy
|259
|1.00
|1.2790
|1.0790
|1.2805
|513
|2006.08.11 05:59
|close
|259
|1.00
|1.2779
|1.0790
|1.2805
|-110.00
|45884.00
|514
|2006.08.11 05:59
|close
|258
|3.00
|1.2779
|1.0790
|1.2805
|-330.00
|45554.00
|515
|2006.08.11 05:59
|close
|257
|1.00
|1.2779
|1.0788
|1.2803
|-90.00
|45464.00
|516
|2006.08.11 05:59
|close
|256
|3.00
|1.2779
|1.0788
|1.2803
|-270.00
|45194.00
|517
|2006.08.11 05:59
|close
|255
|1.00
|1.2779
|1.0792
|1.2807
|-130.00
|45064.00
|518
|2006.08.11 05:59
|close
|254
|3.00
|1.2779
|1.0792
|1.2807
|-390.00
|44674.00
|519
|2006.08.11 06:36
|buy
|260
|3.00
|1.2773
|1.0773
|1.2788
|520
|2006.08.11 06:36
|buy
|261
|1.00
|1.2773
|1.0773
|1.2788
|521
|2006.08.11 06:37
|buy
|262
|3.00
|1.2772
|1.0772
|1.2787
|522
|2006.08.11 06:37
|buy
|263
|1.00
|1.2772
|1.0772
|1.2787
|523
|2006.08.11 06:37
|buy
|264
|3.00
|1.2773
|1.0773
|1.2788
|524
|2006.08.11 06:37
|buy
|265
|1.00
|1.2773
|1.0773
|1.2788
|525
|2006.08.11 08:38
|t/p
|262
|3.00
|1.2787
|1.0772
|1.2787
|450.00
|45124.00
|526
|2006.08.11 08:38
|t/p
|263
|1.00
|1.2787
|1.0772
|1.2787
|150.00
|45274.00
|527
|2006.08.11 08:40
|t/p
|260
|3.00
|1.2788
|1.0773
|1.2788
|450.00
|45724.00
|528
|2006.08.11 08:40
|t/p
|261
|1.00
|1.2788
|1.0773
|1.2788
|150.00
|45874.00
|529
|2006.08.11 08:40
|t/p
|264
|3.00
|1.2788
|1.0773
|1.2788
|450.00
|46324.00
|530
|2006.08.11 08:40
|t/p
|265
|1.00
|1.2788
|1.0773
|1.2788
|150.00
|46474.00
|531
|2006.08.11 09:41
|buy
|266
|3.00
|1.2777
|1.0777
|1.2792
|532
|2006.08.11 09:45
|buy
|267
|3.00
|1.2780
|1.0780
|1.2795
|533
|2006.08.11 09:45
|buy
|268
|3.00
|1.2781
|1.0781
|1.2796
|534
|2006.08.11 09:47
|buy
|269
|3.00
|1.2781
|1.0781
|1.2796
|535
|2006.08.11 10:05
|t/p
|266
|3.00
|1.2792
|1.0777
|1.2792
|450.00
|46924.00
|536
|2006.08.11 10:05
|t/p
|267
|3.00
|1.2795
|1.0780
|1.2795
|450.00
|47374.00
|537
|2006.08.11 10:05
|t/p
|268
|3.00
|1.2796
|1.0781
|1.2796
|450.00
|47824.00
|538
|2006.08.11 10:05
|t/p
|269
|3.00
|1.2796
|1.0781
|1.2796
|450.00
|48274.00
|539
|2006.08.11 10:35
|sell
|270
|5.00
|1.2788
|1.4788
|1.2738
|540
|2006.08.11 10:35
|sell
|271
|5.00
|1.2789
|1.4789
|1.2739
|541
|2006.08.11 10:35
|sell
|272
|5.00
|1.2788
|1.4788
|1.2738
|542
|2006.08.11 10:35
|sell
|273
|5.00
|1.2787
|1.4787
|1.2737
|543
|2006.08.11 10:35
|sell
|274
|5.00
|1.2788
|1.4788
|1.2738
|544
|2006.08.11 12:08
|close
|274
|5.00
|1.2773
|1.4788
|1.2738
|750.00
|49024.00
|545
|2006.08.11 12:08
|close
|273
|5.00
|1.2773
|1.4787
|1.2737
|700.00
|49724.00
|546
|2006.08.11 12:08
|close
|272
|5.00
|1.2773
|1.4788
|1.2738
|750.00
|50474.00
|547
|2006.08.11 12:08
|close
|271
|5.00
|1.2773
|1.4789
|1.2739
|800.00
|51274.00
|548
|2006.08.11 12:08
|close
|270
|5.00
|1.2773
|1.4788
|1.2738
|750.00
|52024.00
|549
|2006.08.11 13:05
|buy
|275
|1.00
|1.2780
|1.0780
|1.2830
|550
|2006.08.11 13:05
|buy
|276
|2.00
|1.2775
|1.0775
|1.2825
|551
|2006.08.11 13:05
|buy
|277
|1.00
|1.2775
|1.0775
|1.2790
|552
|2006.08.11 13:06
|buy
|278
|2.00
|1.2779
|1.0779
|1.2829
|553
|2006.08.11 13:06
|buy
|279
|1.00
|1.2779
|1.0779
|1.2794
|554
|2006.08.14 00:06
|close
|279
|1.00
|1.2741
|1.0779
|1.2794
|-388.65
|51635.35
|555
|2006.08.14 00:06
|close
|278
|2.00
|1.2741
|1.0779
|1.2829
|-777.30
|50858.05
|556
|2006.08.14 00:06
|close
|277
|1.00
|1.2741
|1.0775
|1.2790
|-348.65
|50509.40
|557
|2006.08.14 00:06
|close
|276
|2.00
|1.2741
|1.0775
|1.2825
|-697.30
|49812.10
|558
|2006.08.14 00:06
|close
|275
|1.00
|1.2741
|1.0780
|1.2830
|-398.65
|49413.45
|559
|2006.08.14 01:07
|buy
|280
|3.00
|1.2734
|1.0734
|1.2749
|560
|2006.08.14 01:08
|buy
|281
|3.00
|1.2731
|1.0731
|1.2746
|561
|2006.08.14 01:08
|buy
|282
|3.00
|1.2733
|1.0733
|1.2748
|562
|2006.08.14 01:08
|buy
|283
|3.00
|1.2731
|1.0731
|1.2746
|563
|2006.08.14 01:09
|buy
|284
|3.00
|1.2732
|1.0732
|1.2747
|564
|2006.08.14 02:01
|t/p
|281
|3.00
|1.2746
|1.0731
|1.2746
|450.00
|49863.45
|565
|2006.08.14 02:01
|t/p
|283
|3.00
|1.2746
|1.0731
|1.2746
|450.00
|50313.45
|566
|2006.08.14 02:11
|t/p
|284
|3.00
|1.2747
|1.0732
|1.2747
|450.00
|50763.45
|567
|2006.08.14 02:13
|t/p
|282
|3.00
|1.2748
|1.0733
|1.2748
|450.00
|51213.45
|568
|2006.08.14 02:35
|t/p
|280
|3.00
|1.2749
|1.0734
|1.2749
|450.00
|51663.45
|569
|2006.08.14 03:55
|sell
|285
|5.00
|1.2745
|1.4745
|1.2695
|570
|2006.08.14 03:55
|sell
|286
|5.00
|1.2749
|1.4749
|1.2699
|571
|2006.08.14 03:55
|sell
|287
|5.00
|1.2747
|1.4747
|1.2697
|572
|2006.08.14 03:56
|sell
|288
|5.00
|1.2748
|1.4748
|1.2698
|573
|2006.08.14 03:56
|sell
|289
|5.00
|1.2747
|1.4747
|1.2697
|574
|2006.08.14 05:12
|close
|289
|5.00
|1.2741
|1.4747
|1.2697
|300.00
|51963.45
|575
|2006.08.14 05:12
|close
|288
|5.00
|1.2741
|1.4748
|1.2698
|350.00
|52313.45
|576
|2006.08.14 05:12
|close
|287
|5.00
|1.2741
|1.4747
|1.2697
|300.00
|52613.45
|577
|2006.08.14 05:12
|close
|286
|5.00
|1.2741
|1.4749
|1.2699
|400.00
|53013.45
|578
|2006.08.14 05:12
|close
|285
|5.00
|1.2741
|1.4745
|1.2695
|200.00
|53213.45
|579
|2006.08.14 05:20
|buy
|290
|1.00
|1.2748
|1.0748
|1.2798
|580
|2006.08.14 05:20
|buy
|291
|1.00
|1.2749
|1.0749
|1.2799
|581
|2006.08.14 05:20
|buy
|292
|2.00
|1.2747
|1.0747
|1.2797
|582
|2006.08.14 05:20
|buy
|293
|1.00
|1.2747
|1.0747
|1.2762
|583
|2006.08.14 05:21
|buy
|294
|1.00
|1.2748
|1.0748
|1.2798
|584
|2006.08.14 05:35
|close
|294
|1.00
|1.2755
|1.0748
|1.2798
|70.00
|53283.45
|585
|2006.08.14 05:35
|close
|293
|1.00
|1.2755
|1.0747
|1.2762
|80.00
|53363.45
|586
|2006.08.14 05:35
|close
|292
|2.00
|1.2755
|1.0747
|1.2797
|160.00
|53523.45
|587
|2006.08.14 05:35
|close
|291
|1.00
|1.2755
|1.0749
|1.2799
|60.00
|53583.45
|588
|2006.08.14 05:35
|close
|290
|1.00
|1.2755
|1.0748
|1.2798
|70.00
|53653.45
|589
|2006.08.14 06:25
|sell
|295
|5.00
|1.2754
|1.4754
|1.2704
|590
|2006.08.14 06:25
|sell
|296
|5.00
|1.2757
|1.4757
|1.2707
|591
|2006.08.14 06:25
|sell
|297
|5.00
|1.2756
|1.4756
|1.2706
|592
|2006.08.14 06:25
|sell
|298
|5.00
|1.2755
|1.4755
|1.2705
|593
|2006.08.14 06:25
|sell
|299
|5.00
|1.2756
|1.4756
|1.2706
|594
|2006.08.14 08:25
|close
|299
|5.00
|1.2737
|1.4756
|1.2706
|950.00
|54603.45
|595
|2006.08.14 08:25
|close
|298
|5.00
|1.2737
|1.4755
|1.2705
|900.00
|55503.45
|596
|2006.08.14 08:25
|close
|297
|5.00
|1.2737
|1.4756
|1.2706
|950.00
|56453.45
|597
|2006.08.14 08:25
|close
|296
|5.00
|1.2737
|1.4757
|1.2707
|1000.00
|57453.45
|598
|2006.08.14 08:25
|close
|295
|5.00
|1.2737
|1.4754
|1.2704
|850.00
|58303.45
|599
|2006.08.14 09:05
|buy
|300
|1.00
|1.2748
|1.0748
|1.2798
|600
|2006.08.14 09:05
|buy
|301
|1.00
|1.2750
|1.0750
|1.2800
|601
|2006.08.14 09:05
|buy
|302
|1.00
|1.2751
|1.0751
|1.2801
|602
|2006.08.14 09:05
|buy
|303
|1.00
|1.2748
|1.0748
|1.2798
|603
|2006.08.14 09:05
|buy
|304
|1.00
|1.2749
|1.0749
|1.2799
|604
|2006.08.14 14:33
|close
|304
|1.00
|1.2747
|1.0749
|1.2799
|-20.00
|58283.45
|605
|2006.08.14 14:33
|close
|303
|1.00
|1.2747
|1.0748
|1.2798
|-10.00
|58273.45
|606
|2006.08.14 14:33
|close
|302
|1.00
|1.2747
|1.0751
|1.2801
|-40.00
|58233.45
|607
|2006.08.14 14:33
|close
|301
|1.00
|1.2747
|1.0750
|1.2800
|-30.00
|58203.45
|608
|2006.08.14 14:33
|close
|300
|1.00
|1.2747
|1.0748
|1.2798
|-10.00
|58193.45
|609
|2006.08.14 16:00
|buy
|305
|3.00
|1.2744
|1.0744
|1.2759
|610
|2006.08.14 16:04
|buy
|306
|3.00
|1.2743
|1.0743
|1.2758
|611
|2006.08.14 16:05
|buy
|307
|3.00
|1.2743
|1.0743
|1.2758
|612
|2006.08.14 16:05
|buy
|308
|3.00
|1.2741
|1.0741
|1.2756
|613
|2006.08.14 16:05
|buy
|309
|3.00
|1.2740
|1.0740
|1.2755
|614
|2006.08.14 23:08
|close
|309
|3.00
|1.2729
|1.0740
|1.2755
|-330.00
|57863.45
|615
|2006.08.14 23:08
|close
|308
|3.00
|1.2729
|1.0741
|1.2756
|-360.00
|57503.45
|616
|2006.08.14 23:08
|close
|307
|3.00
|1.2729
|1.0743
|1.2758
|-420.00
|57083.45
|617
|2006.08.14 23:08
|close
|306
|3.00
|1.2729
|1.0743
|1.2758
|-420.00
|56663.45
|618
|2006.08.14 23:08
|close
|305
|3.00
|1.2729
|1.0744
|1.2759
|-450.00
|56213.45
|619
|2006.08.14 23:21
|buy
|310
|1.00
|1.2718
|1.0718
|1.2733
|620
|2006.08.14 23:21
|buy
|311
|1.00
|1.2719
|1.0719
|1.2734
|621
|2006.08.14 23:22
|buy
|312
|1.00
|1.2717
|1.0717
|1.2732
|622
|2006.08.14 23:22
|buy
|313
|1.00
|1.2718
|1.0718
|1.2733
|623
|2006.08.14 23:24
|buy
|314
|1.00
|1.2717
|1.0717
|1.2732
|624
|2006.08.15 00:43
|close
|314
|1.00
|1.2729
|1.0717
|1.2732
|111.35
|56324.80
|625
|2006.08.15 00:43
|close
|313
|1.00
|1.2729
|1.0718
|1.2733
|101.35
|56426.15
|626
|2006.08.15 00:43
|close
|312
|1.00
|1.2729
|1.0717
|1.2732
|111.35
|56537.50
|627
|2006.08.15 00:43
|close
|311
|1.00
|1.2729
|1.0719
|1.2734
|91.35
|56628.85
|628
|2006.08.15 00:43
|close
|310
|1.00
|1.2729
|1.0718
|1.2733
|101.35
|56730.20
|629
|2006.08.15 02:05
|sell
|315
|5.00
|1.2724
|1.4724
|1.2674
|630
|2006.08.15 02:05
|sell
|316
|5.00
|1.2723
|1.4723
|1.2673
|631
|2006.08.15 02:05
|sell
|317
|5.00
|1.2724
|1.4724
|1.2674
|632
|2006.08.15 02:05
|sell
|318
|5.00
|1.2726
|1.4726
|1.2676
|633
|2006.08.15 02:05
|sell
|319
|5.00
|1.2727
|1.4727
|1.2677
|634
|2006.08.15 02:44
|close
|319
|5.00
|1.2713
|1.4727
|1.2677
|700.00
|57430.20
|635
|2006.08.15 02:44
|close
|318
|5.00
|1.2713
|1.4726
|1.2676
|650.00
|58080.20
|636
|2006.08.15 02:44
|close
|317
|5.00
|1.2713
|1.4724
|1.2674
|550.00
|58630.20
|637
|2006.08.15 02:44
|close
|316
|5.00
|1.2713
|1.4723
|1.2673
|500.00
|59130.20
|638
|2006.08.15 02:44
|close
|315
|5.00
|1.2713
|1.4724
|1.2674
|550.00
|59680.20
|639
|2006.08.15 03:10
|buy
|320
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|640
|2006.08.15 03:10
|buy
|321
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2778
|641
|2006.08.15 03:10
|buy
|322
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2776
|642
|2006.08.15 03:10
|buy
|323
|1.00
|1.2724
|1.0724
|1.2774
|643
|2006.08.15 03:10
|buy
|324
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|644
|2006.08.15 06:26
|close
|324
|1.00
|1.2747
|1.0725
|1.2775
|220.00
|59900.20
|645
|2006.08.15 06:26
|close
|323
|1.00
|1.2747
|1.0724
|1.2774
|230.00
|60130.20
|646
|2006.08.15 06:26
|close
|322
|1.00
|1.2747
|1.0726
|1.2776
|210.00
|60340.20
|647
|2006.08.15 06:26
|close
|321
|1.00
|1.2747
|1.0728
|1.2778
|190.00
|60530.20
|648
|2006.08.15 06:26
|close
|320
|1.00
|1.2747
|1.0727
|1.2777
|200.00
|60730.20
|649
|2006.08.15 06:55
|sell
|325
|5.00
|1.2749
|1.4749
|1.2699
|650
|2006.08.15 06:55
|sell
|326
|5.00
|1.2749
|1.4749
|1.2699
|651
|2006.08.15 06:55
|sell
|327
|5.00
|1.2742
|1.4742
|1.2692
|652
|2006.08.15 06:56
|sell
|328
|5.00
|1.2743
|1.4743
|1.2693
|653
|2006.08.15 06:56
|sell
|329
|5.00
|1.2745
|1.4745
|1.2695
|654
|2006.08.15 07:27
|close
|329
|5.00
|1.2723
|1.4745
|1.2695
|1100.00
|61830.20
|655
|2006.08.15 07:27
|close
|328
|5.00
|1.2723
|1.4743
|1.2693
|1000.00
|62830.20
|656
|2006.08.15 07:27
|close
|327
|5.00
|1.2723
|1.4742
|1.2692
|950.00
|63780.20
|657
|2006.08.15 07:27
|close
|326
|5.00
|1.2723
|1.4749
|1.2699
|1300.00
|65080.20
|658
|2006.08.15 07:27
|close
|325
|5.00
|1.2723
|1.4749
|1.2699
|1300.00
|66380.20
|659
|2006.08.15 08:40
|buy
|330
|1.00
|1.2740
|1.0740
|1.2790
|660
|2006.08.15 08:40
|buy
|331
|1.00
|1.2739
|1.0739
|1.2789
|661
|2006.08.15 08:40
|buy
|332
|1.00
|1.2742
|1.0742
|1.2792
|662
|2006.08.15 08:40
|buy
|333
|1.00
|1.2741
|1.0741
|1.2791
|663
|2006.08.15 08:41
|buy
|334
|1.00
|1.2739
|1.0739
|1.2789
|664
|2006.08.15 13:31
|close
|334
|1.00
|1.2733
|1.0739
|1.2789
|-60.00
|66320.20
|665
|2006.08.15 13:31
|close
|333
|1.00
|1.2733
|1.0741
|1.2791
|-80.00
|66240.20
|666
|2006.08.15 13:31
|close
|332
|1.00
|1.2733
|1.0742
|1.2792
|-90.00
|66150.20
|667
|2006.08.15 13:31
|close
|331
|1.00
|1.2733
|1.0739
|1.2789
|-60.00
|66090.20
|668
|2006.08.15 13:31
|close
|330
|1.00
|1.2733
|1.0740
|1.2790
|-70.00
|66020.20
|669
|2006.08.15 15:16
|buy
|335
|3.00
|1.2793
|1.0793
|1.2808
|670
|2006.08.15 15:17
|buy
|336
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|671
|2006.08.15 15:17
|buy
|337
|3.00
|1.2792
|1.0792
|1.2807
|672
|2006.08.15 15:17
|buy
|338
|3.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|673
|2006.08.15 15:17
|buy
|339
|3.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|674
|2006.08.15 22:11
|close
|339
|3.00
|1.2791
|1.0789
|1.2804
|60.00
|66080.20
|675
|2006.08.15 22:11
|close
|338
|3.00
|1.2791
|1.0787
|1.2802
|120.00
|66200.20
|676
|2006.08.15 22:11
|close
|337
|3.00
|1.2791
|1.0792
|1.2807
|-30.00
|66170.20
|677
|2006.08.15 22:11
|close
|336
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|0.00
|66170.20
|678
|2006.08.15 22:11
|close
|335
|3.00
|1.2791
|1.0793
|1.2808
|-60.00
|66110.20
|679
|2006.08.15 22:11
|buy
|340
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2838
|680
|2006.08.15 22:12
|buy
|341
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2838
|681
|2006.08.15 22:15
|sell
|342
|5.00
|1.2792
|1.4792
|1.2742
|682
|2006.08.15 22:15
|close
|341
|1.00
|1.2792
|1.0788
|1.2838
|40.00
|66150.20
|683
|2006.08.15 22:15
|close
|340
|1.00
|1.2792
|1.0788
|1.2838
|40.00
|66190.20
|684
|2006.08.15 22:15
|sell
|343
|5.00
|1.2792
|1.4792
|1.2742
|685
|2006.08.15 22:15
|sell
|344
|5.00
|1.2785
|1.4785
|1.2735
|686
|2006.08.15 22:16
|sell
|345
|5.00
|1.2787
|1.4787
|1.2737
|687
|2006.08.15 22:16
|sell
|346
|5.00
|1.2786
|1.4786
|1.2736
|688
|2006.08.15 22:49
|close
|346
|5.00
|1.2783
|1.4786
|1.2736
|150.00
|66340.20
|689
|2006.08.15 22:49
|close
|345
|5.00
|1.2783
|1.4787
|1.2737
|200.00
|66540.20
|690
|2006.08.15 22:49
|close
|344
|5.00
|1.2783
|1.4785
|1.2735
|100.00
|66640.20
|691
|2006.08.15 22:49
|close
|343
|5.00
|1.2783
|1.4792
|1.2742
|450.00
|67090.20
|692
|2006.08.15 22:49
|close
|342
|5.00
|1.2783
|1.4792
|1.2742
|450.00
|67540.20
|693
|2006.08.16 00:16
|buy
|347
|3.00
|1.2785
|1.0785
|1.2800
|694
|2006.08.16 00:16
|buy
|348
|1.00
|1.2785
|1.0785
|1.2800
|695
|2006.08.16 00:16
|buy
|349
|3.00
|1.2786
|1.0786
|1.2801
|696
|2006.08.16 00:16
|buy
|350
|1.00
|1.2786
|1.0786
|1.2801
|697
|2006.08.16 00:16
|buy
|351
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|698
|2006.08.16 00:37
|close
|351
|1.00
|1.2794
|1.0787
|1.2802
|70.00
|67610.20
|699
|2006.08.16 00:37
|close
|350
|1.00
|1.2794
|1.0786
|1.2801
|80.00
|67690.20
|700
|2006.08.16 00:37
|close
|349
|3.00
|1.2794
|1.0786
|1.2801
|240.00
|67930.20
|701
|2006.08.16 00:37
|close
|348
|1.00
|1.2794
|1.0785
|1.2800
|90.00
|68020.20
|702
|2006.08.16 00:37
|close
|347
|3.00
|1.2794
|1.0785
|1.2800
|270.00
|68290.20
|703
|2006.08.16 00:41
|buy
|352
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2838
|704
|2006.08.16 00:42
|buy
|353
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2838
|705
|2006.08.16 00:43
|buy
|354
|2.00
|1.2787
|1.0787
|1.2837
|706
|2006.08.16 00:43
|buy
|355
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|707
|2006.08.16 00:44
|buy
|356
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2838
|708
|2006.08.16 01:46
|close
|356
|1.00
|1.2793
|1.0788
|1.2838
|50.00
|68340.20
|709
|2006.08.16 01:46
|close
|355
|1.00
|1.2793
|1.0787
|1.2802
|60.00
|68400.20
|710
|2006.08.16 01:46
|close
|354
|2.00
|1.2793
|1.0787
|1.2837
|120.00
|68520.20
|711
|2006.08.16 01:46
|close
|353
|1.00
|1.2793
|1.0788
|1.2838
|50.00
|68570.20
|712
|2006.08.16 01:46
|close
|352
|1.00
|1.2793
|1.0788
|1.2838
|50.00
|68620.20
|713
|2006.08.16 01:46
|sell
|357
|5.00
|1.2792
|1.4792
|1.2742
|714
|2006.08.16 01:47
|sell
|358
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|715
|2006.08.16 01:48
|sell
|359
|5.00
|1.2790
|1.4790
|1.2740
|716
|2006.08.16 01:48
|sell
|360
|5.00
|1.2788
|1.4788
|1.2738
|717
|2006.08.16 01:48
|sell
|361
|5.00
|1.2791
|1.4791
|1.2741
|718
|2006.08.16 05:05
|close
|361
|5.00
|1.2784
|1.4791
|1.2741
|350.00
|68970.20
|719
|2006.08.16 05:05
|close
|360
|5.00
|1.2784
|1.4788
|1.2738
|200.00
|69170.20
|720
|2006.08.16 05:05
|close
|359
|5.00
|1.2784
|1.4790
|1.2740
|300.00
|69470.20
|721
|2006.08.16 05:05
|close
|358
|5.00
|1.2784
|1.4794
|1.2744
|500.00
|69970.20
|722
|2006.08.16 05:05
|close
|357
|5.00
|1.2784
|1.4792
|1.2742
|400.00
|70370.20
|723
|2006.08.16 05:10
|buy
|362
|1.00
|1.2790
|1.0790
|1.2840
|724
|2006.08.16 05:10
|buy
|363
|2.00
|1.2788
|1.0788
|1.2838
|725
|2006.08.16 05:10
|buy
|364
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2803
|726
|2006.08.16 05:10
|buy
|365
|3.00
|1.2787
|1.0787
|1.2837
|727
|2006.08.16 05:10
|buy
|366
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|728
|2006.08.16 06:44
|close
|366
|1.00
|1.2794
|1.0787
|1.2802
|70.00
|70440.20
|729
|2006.08.16 06:44
|close
|365
|3.00
|1.2794
|1.0787
|1.2837
|210.00
|70650.20
|730
|2006.08.16 06:44
|close
|364
|1.00
|1.2794
|1.0788
|1.2803
|60.00
|70710.20
|731
|2006.08.16 06:44
|close
|363
|2.00
|1.2794
|1.0788
|1.2838
|120.00
|70830.20
|732
|2006.08.16 06:44
|close
|362
|1.00
|1.2794
|1.0790
|1.2840
|40.00
|70870.20
|733
|2006.08.16 07:11
|buy
|367
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|734
|2006.08.16 07:11
|buy
|368
|1.00
|1.2783
|1.0783
|1.2798
|735
|2006.08.16 07:11
|buy
|369
|1.00
|1.2785
|1.0785
|1.2800
|736
|2006.08.16 07:11
|buy
|370
|1.00
|1.2784
|1.0784
|1.2799
|737
|2006.08.16 07:12
|buy
|371
|1.00
|1.2785
|1.0785
|1.2800
|738
|2006.08.16 07:30
|close
|371
|1.00
|1.2795
|1.0785
|1.2800
|100.00
|70970.20
|739
|2006.08.16 07:30
|close
|370
|1.00
|1.2795
|1.0784
|1.2799
|110.00
|71080.20
|740
|2006.08.16 07:30
|close
|369
|1.00
|1.2795
|1.0785
|1.2800
|100.00
|71180.20
|741
|2006.08.16 07:30
|close
|368
|1.00
|1.2795
|1.0783
|1.2798
|120.00
|71300.20
|742
|2006.08.16 07:30
|close
|367
|1.00
|1.2795
|1.0787
|1.2802
|80.00
|71380.20
|743
|2006.08.16 07:46
|buy
|372
|1.00
|1.2785
|1.0785
|1.2800
|744
|2006.08.16 07:46
|buy
|373
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|745
|2006.08.16 07:46
|buy
|374
|1.00
|1.2786
|1.0786
|1.2801
|746
|2006.08.16 07:47
|buy
|375
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|747
|2006.08.16 07:47
|buy
|376
|1.00
|1.2786
|1.0786
|1.2801
|748
|2006.08.16 09:56
|close
|376
|1.00
|1.2797
|1.0786
|1.2801
|110.00
|71490.20
|749
|2006.08.16 09:56
|close
|375
|1.00
|1.2797
|1.0787
|1.2802
|100.00
|71590.20
|750
|2006.08.16 09:56
|close
|374
|1.00
|1.2797
|1.0786
|1.2801
|110.00
|71700.20
|751
|2006.08.16 09:56
|close
|373
|1.00
|1.2797
|1.0787
|1.2802
|100.00
|71800.20
|752
|2006.08.16 09:56
|close
|372
|1.00
|1.2797
|1.0785
|1.2800
|120.00
|71920.20
|753
|2006.08.16 10:08
|buy
|377
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2803
|754
|2006.08.16 10:08
|buy
|378
|1.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|755
|2006.08.16 10:09
|buy
|379
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2803
|756
|2006.08.16 10:13
|buy
|380
|1.00
|1.2788
|1.0788
|1.2803
|757
|2006.08.16 10:20
|sell
|381
|5.00
|1.2788
|1.4788
|1.2738
|758
|2006.08.16 11:14
|close
|381
|5.00
|1.2783
|1.4788
|1.2738
|250.00
|72170.20
|759
|2006.08.16 12:30
|buy
|382
|2.00
|1.2784
|1.0784
|1.2834
|760
|2006.08.16 12:30
|buy
|383
|1.00
|1.2784
|1.0784
|1.2799
|761
|2006.08.16 13:19
|close
|383
|1.00
|1.2798
|1.0784
|1.2799
|140.00
|72310.20
|762
|2006.08.16 13:19
|close
|382
|2.00
|1.2798
|1.0784
|1.2834
|280.00
|72590.20
|763
|2006.08.16 13:19
|close
|380
|1.00
|1.2798
|1.0788
|1.2803
|100.00
|72690.20
|764
|2006.08.16 13:19
|close
|379
|1.00
|1.2798
|1.0788
|1.2803
|100.00
|72790.20
|765
|2006.08.16 13:19
|close
|378
|1.00
|1.2798
|1.0787
|1.2802
|110.00
|72900.20
|766
|2006.08.16 13:19
|close
|377
|1.00
|1.2798
|1.0788
|1.2803
|100.00
|73000.20
|767
|2006.08.16 15:35
|sell
|384
|5.00
|1.2848
|1.4848
|1.2798
|768
|2006.08.16 15:35
|sell
|385
|5.00
|1.2846
|1.4846
|1.2796
|769
|2006.08.16 15:35
|sell
|386
|5.00
|1.2847
|1.4847
|1.2797
|770
|2006.08.16 15:35
|sell
|387
|5.00
|1.2845
|1.4845
|1.2795
|771
|2006.08.16 15:35
|sell
|388
|5.00
|1.2849
|1.4849
|1.2799
|772
|2006.08.16 18:47
|close
|388
|5.00
|1.2843
|1.4849
|1.2799
|300.00
|73300.20
|773
|2006.08.16 18:47
|close
|387
|5.00
|1.2843
|1.4845
|1.2795
|100.00
|73400.20
|774
|2006.08.16 18:47
|close
|386
|5.00
|1.2843
|1.4847
|1.2797
|200.00
|73600.20
|775
|2006.08.16 18:47
|close
|385
|5.00
|1.2843
|1.4846
|1.2796
|150.00
|73750.20
|776
|2006.08.16 18:47
|close
|384
|5.00
|1.2843
|1.4848
|1.2798
|250.00
|74000.20
|777
|2006.08.16 19:20
|buy
|389
|2.00
|1.2854
|1.0854
|1.2904
|778
|2006.08.16 19:20
|buy
|390
|2.00
|1.2853
|1.0853
|1.2903
|779
|2006.08.16 19:20
|buy
|391
|1.00
|1.2857
|1.0857
|1.2907
|780
|2006.08.16 19:20
|buy
|392
|1.00
|1.2856
|1.0856
|1.2906
|781
|2006.08.16 19:21
|buy
|393
|1.00
|1.2857
|1.0857
|1.2907
|782
|2006.08.16 23:03
|close
|393
|1.00
|1.2848
|1.0857
|1.2907
|-90.00
|73910.20
|783
|2006.08.16 23:03
|close
|392
|1.00
|1.2848
|1.0856
|1.2906
|-80.00
|73830.20
|784
|2006.08.16 23:03
|close
|391
|1.00
|1.2848
|1.0857
|1.2907
|-90.00
|73740.20
|785
|2006.08.16 23:03
|close
|390
|2.00
|1.2848
|1.0853
|1.2903
|-100.00
|73640.20
|786
|2006.08.16 23:03
|close
|389
|2.00
|1.2848
|1.0854
|1.2904
|-120.00
|73520.20
|787
|2006.08.16 23:15
|sell
|394
|5.00
|1.2838
|1.4838
|1.2788
|788
|2006.08.16 23:15
|sell
|395
|5.00
|1.2837
|1.4837
|1.2787
|789
|2006.08.16 23:15
|sell
|396
|5.00
|1.2836
|1.4836
|1.2786
|790
|2006.08.16 23:15
|sell
|397
|5.00
|1.2839
|1.4839
|1.2789
|791
|2006.08.16 23:15
|sell
|398
|5.00
|1.2840
|1.4840
|1.2790
|792
|2006.08.17 06:13
|close
|398
|5.00
|1.2851
|1.4840
|1.2790
|-442.00
|73078.20
|793
|2006.08.17 06:13
|close
|397
|5.00
|1.2851
|1.4839
|1.2789
|-492.00
|72586.20
|794
|2006.08.17 06:13
|close
|396
|5.00
|1.2851
|1.4836
|1.2786
|-642.00
|71944.20
|795
|2006.08.17 06:13
|close
|395
|5.00
|1.2851
|1.4837
|1.2787
|-592.00
|71352.20
|796
|2006.08.17 06:13
|close
|394
|5.00
|1.2851
|1.4838
|1.2788
|-542.00
|70810.20
|797
|2006.08.17 07:00
|buy
|399
|1.00
|1.2854
|1.0854
|1.2904
|798
|2006.08.17 07:01
|buy
|400
|1.00
|1.2854
|1.0854
|1.2904
|799
|2006.08.17 07:02
|buy
|401
|1.00
|1.2854
|1.0854
|1.2904
|800
|2006.08.17 07:03
|close
|401
|1.00
|1.2857
|1.0854
|1.2904
|30.00
|70840.20
|801
|2006.08.17 07:03
|close
|400
|1.00
|1.2857
|1.0854
|1.2904
|30.00
|70870.20
|802
|2006.08.17 07:03
|close
|399
|1.00
|1.2857
|1.0854
|1.2904
|30.00
|70900.20
|803
|2006.08.17 07:04
|buy
|402
|1.00
|1.2854
|1.0854
|1.2904
|804
|2006.08.17 07:05
|close
|402
|1.00
|1.2857
|1.0854
|1.2904
|30.00
|70930.20
|805
|2006.08.17 07:40
|sell
|403
|5.00
|1.2849
|1.4849
|1.2799
|806
|2006.08.17 07:40
|sell
|404
|5.00
|1.2849
|1.4849
|1.2799
|807
|2006.08.17 07:40
|close
|404
|5.00
|1.2847
|1.4849
|1.2799
|100.00
|71030.20
|808
|2006.08.17 07:40
|close
|403
|5.00
|1.2847
|1.4849
|1.2799
|100.00
|71130.20
|809
|2006.08.17 07:41
|sell
|405
|5.00
|1.2849
|1.4849
|1.2799
|810
|2006.08.17 07:41
|close
|405
|5.00
|1.2847
|1.4849
|1.2799
|100.00
|71230.20
|811
|2006.08.17 07:42
|sell
|406
|5.00
|1.2851
|1.4851
|1.2801
|812
|2006.08.17 07:42
|sell
|407
|5.00
|1.2849
|1.4849
|1.2799
|813
|2006.08.17 07:42
|sell
|408
|5.00
|1.2850
|1.4850
|1.2800
|814
|2006.08.17 07:42
|close
|408
|5.00
|1.2846
|1.4850
|1.2800
|200.00
|71430.20
|815
|2006.08.17 07:42
|close
|407
|5.00
|1.2846
|1.4849
|1.2799
|150.00
|71580.20
|816
|2006.08.17 07:42
|close
|406
|5.00
|1.2846
|1.4851
|1.2801
|250.00
|71830.20
|817
|2006.08.17 08:05
|buy
|409
|2.00
|1.2853
|1.0853
|1.2903
|818
|2006.08.17 08:05
|buy
|410
|1.00
|1.2854
|1.0854
|1.2904
|819
|2006.08.17 08:05
|buy
|411
|3.00
|1.2849
|1.0849
|1.2899
|820
|2006.08.17 08:05
|buy
|412
|3.00
|1.2851
|1.0851
|1.2901
|821
|2006.08.17 08:06
|buy
|413
|2.00
|1.2852
|1.0852
|1.2902
|822
|2006.08.17 08:13
|close
|413
|2.00
|1.2860
|1.0852
|1.2902
|160.00
|71990.20
|823
|2006.08.17 08:13
|close
|412
|3.00
|1.2860
|1.0851
|1.2901
|270.00
|72260.20
|824
|2006.08.17 08:13
|close
|411
|3.00
|1.2860
|1.0849
|1.2899
|330.00
|72590.20
|825
|2006.08.17 08:13
|close
|410
|1.00
|1.2860
|1.0854
|1.2904
|60.00
|72650.20
|826
|2006.08.17 08:13
|close
|409
|2.00
|1.2860
|1.0853
|1.2903
|140.00
|72790.20
|827
|2006.08.17 09:10
|sell
|414
|5.00
|1.2860
|1.4860
|1.2810
|828
|2006.08.17 09:10
|sell
|415
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|829
|2006.08.17 09:11
|sell
|416
|5.00
|1.2859
|1.4859
|1.2809
|830
|2006.08.17 09:11
|sell
|417
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|831
|2006.08.17 09:12
|sell
|418
|5.00
|1.2861
|1.4861
|1.2811
|832
|2006.08.17 17:01
|close
|418
|5.00
|1.2858
|1.4861
|1.2811
|150.00
|72940.20
|833
|2006.08.17 17:01
|close
|417
|5.00
|1.2858
|1.4863
|1.2813
|250.00
|73190.20
|834
|2006.08.17 17:01
|close
|416
|5.00
|1.2858
|1.4859
|1.2809
|50.00
|73240.20
|835
|2006.08.17 17:01
|close
|415
|5.00
|1.2858
|1.4863
|1.2813
|250.00
|73490.20
|836
|2006.08.17 17:01
|close
|414
|5.00
|1.2858
|1.4860
|1.2810
|100.00
|73590.20
|837
|2006.08.17 17:05
|sell
|419
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|838
|2006.08.17 17:05
|sell
|420
|5.00
|1.2866
|1.4866
|1.2816
|839
|2006.08.17 17:05
|sell
|421
|5.00
|1.2865
|1.4865
|1.2815
|840
|2006.08.17 17:05
|sell
|422
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|841
|2006.08.17 17:05
|sell
|423
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|842
|2006.08.17 17:05
|close
|423
|5.00
|1.2858
|1.4863
|1.2813
|250.00
|73840.20
|843
|2006.08.17 17:05
|close
|422
|5.00
|1.2858
|1.4867
|1.2817
|450.00
|74290.20
|844
|2006.08.17 17:05
|close
|421
|5.00
|1.2858
|1.4865
|1.2815
|350.00
|74640.20
|845
|2006.08.17 17:05
|close
|420
|5.00
|1.2858
|1.4866
|1.2816
|400.00
|75040.20
|846
|2006.08.17 17:05
|close
|419
|5.00
|1.2858
|1.4863
|1.2813
|250.00
|75290.20
|847
|2006.08.17 17:06
|sell
|424
|5.00
|1.2864
|1.4864
|1.2814
|848
|2006.08.17 17:06
|sell
|425
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|849
|2006.08.17 17:06
|sell
|426
|5.00
|1.2864
|1.4864
|1.2814
|850
|2006.08.17 17:06
|sell
|427
|5.00
|1.2862
|1.4862
|1.2812
|851
|2006.08.17 17:06
|sell
|428
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|852
|2006.08.17 17:21
|close
|428
|5.00
|1.2855
|1.4867
|1.2817
|600.00
|75890.20
|853
|2006.08.17 17:21
|close
|427
|5.00
|1.2855
|1.4862
|1.2812
|350.00
|76240.20
|854
|2006.08.17 17:21
|close
|426
|5.00
|1.2855
|1.4864
|1.2814
|450.00
|76690.20
|855
|2006.08.17 17:21
|close
|425
|5.00
|1.2855
|1.4863
|1.2813
|400.00
|77090.20
|856
|2006.08.17 17:21
|close
|424
|5.00
|1.2855
|1.4864
|1.2814
|450.00
|77540.20
|857
|2006.08.17 19:50
|buy
|429
|2.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|858
|2006.08.17 19:50
|buy
|430
|2.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|859
|2006.08.17 19:50
|buy
|431
|2.00
|1.2828
|1.0828
|1.2878
|860
|2006.08.17 19:50
|buy
|432
|2.00
|1.2826
|1.0826
|1.2876
|861
|2006.08.17 19:51
|buy
|433
|2.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|862
|2006.08.17 22:47
|close
|433
|2.00
|1.2836
|1.0825
|1.2875
|220.00
|77760.20
|863
|2006.08.17 22:47
|close
|432
|2.00
|1.2836
|1.0826
|1.2876
|200.00
|77960.20
|864
|2006.08.17 22:47
|close
|431
|2.00
|1.2836
|1.0828
|1.2878
|160.00
|78120.20
|865
|2006.08.17 22:47
|close
|430
|2.00
|1.2836
|1.0824
|1.2874
|240.00
|78360.20
|866
|2006.08.17 22:47
|close
|429
|2.00
|1.2836
|1.0824
|1.2874
|240.00
|78600.20
|867
|2006.08.18 00:15
|sell
|434
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|868
|2006.08.18 00:15
|sell
|435
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|869
|2006.08.18 00:15
|sell
|436
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|870
|2006.08.18 00:15
|sell
|437
|5.00
|1.2831
|1.4831
|1.2781
|871
|2006.08.18 00:15
|sell
|438
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|872
|2006.08.18 00:19
|close
|438
|5.00
|1.2826
|1.4828
|1.2778
|100.00
|78700.20
|873
|2006.08.18 00:19
|close
|437
|5.00
|1.2826
|1.4831
|1.2781
|250.00
|78950.20
|874
|2006.08.18 00:19
|close
|436
|5.00
|1.2826
|1.4834
|1.2784
|400.00
|79350.20
|875
|2006.08.18 00:19
|close
|435
|5.00
|1.2826
|1.4833
|1.2783
|350.00
|79700.20
|876
|2006.08.18 00:19
|close
|434
|5.00
|1.2826
|1.4834
|1.2784
|400.00
|80100.20
|877
|2006.08.18 00:19
|sell
|439
|5.00
|1.2827
|1.4827
|1.2777
|878
|2006.08.18 00:31
|close
|439
|5.00
|1.2824
|1.4827
|1.2777
|150.00
|80250.20
|879
|2006.08.18 00:50
|buy
|440
|1.00
|1.2831
|1.0831
|1.2881
|880
|2006.08.18 00:51
|buy
|441
|1.00
|1.2830
|1.0830
|1.2880
|881
|2006.08.18 00:52
|buy
|442
|2.00
|1.2829
|1.0829
|1.2879
|882
|2006.08.18 00:52
|buy
|443
|1.00
|1.2831
|1.0831
|1.2881
|883
|2006.08.18 00:53
|buy
|444
|2.00
|1.2829
|1.0829
|1.2879
|884
|2006.08.18 01:13
|close
|444
|2.00
|1.2837
|1.0829
|1.2879
|160.00
|80410.20
|885
|2006.08.18 01:13
|close
|443
|1.00
|1.2837
|1.0831
|1.2881
|60.00
|80470.20
|886
|2006.08.18 01:13
|close
|442
|2.00
|1.2837
|1.0829
|1.2879
|160.00
|80630.20
|887
|2006.08.18 01:13
|close
|441
|1.00
|1.2837
|1.0830
|1.2880
|70.00
|80700.20
|888
|2006.08.18 01:13
|close
|440
|1.00
|1.2837
|1.0831
|1.2881
|60.00
|80760.20
|889
|2006.08.18 01:35
|sell
|445
|5.00
|1.2826
|1.4826
|1.2776
|890
|2006.08.18 01:35
|sell
|446
|5.00
|1.2827
|1.4827
|1.2777
|891
|2006.08.18 01:35
|sell
|447
|5.00
|1.2824
|1.4824
|1.2774
|892
|2006.08.18 01:36
|sell
|448
|5.00
|1.2825
|1.4825
|1.2775
|893
|2006.08.18 01:36
|sell
|449
|5.00
|1.2826
|1.4826
|1.2776
|894
|2006.08.18 02:23
|close
|449
|5.00
|1.2821
|1.4826
|1.2776
|250.00
|81010.20
|895
|2006.08.18 02:23
|close
|448
|5.00
|1.2821
|1.4825
|1.2775
|200.00
|81210.20
|896
|2006.08.18 02:23
|close
|447
|5.00
|1.2821
|1.4824
|1.2774
|150.00
|81360.20
|897
|2006.08.18 02:23
|close
|446
|5.00
|1.2821
|1.4827
|1.2777
|300.00
|81660.20
|898
|2006.08.18 02:23
|close
|445
|5.00
|1.2821
|1.4826
|1.2776
|250.00
|81910.20
|899
|2006.08.18 02:40
|buy
|450
|1.00
|1.2828
|1.0828
|1.2878
|900
|2006.08.18 02:40
|buy
|451
|1.00
|1.2830
|1.0830
|1.2880
|901
|2006.08.18 02:40
|buy
|452
|2.00
|1.2827
|1.0827
|1.2877
|902
|2006.08.18 02:40
|buy
|453
|1.00
|1.2828
|1.0828
|1.2878
|903
|2006.08.18 02:41
|buy
|454
|1.00
|1.2829
|1.0829
|1.2879
|904
|2006.08.18 03:45
|close
|454
|1.00
|1.2834
|1.0829
|1.2879
|50.00
|81960.20
|905
|2006.08.18 03:45
|close
|453
|1.00
|1.2834
|1.0828
|1.2878
|60.00
|82020.20
|906
|2006.08.18 03:45
|close
|452
|2.00
|1.2834
|1.0827
|1.2877
|140.00
|82160.20
|907
|2006.08.18 03:45
|close
|451
|1.00
|1.2834
|1.0830
|1.2880
|40.00
|82200.20
|908
|2006.08.18 03:45
|close
|450
|1.00
|1.2834
|1.0828
|1.2878
|60.00
|82260.20
|909
|2006.08.18 03:55
|sell
|455
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|910
|2006.08.18 03:55
|sell
|456
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|911
|2006.08.18 03:55
|sell
|457
|5.00
|1.2825
|1.4825
|1.2775
|912
|2006.08.18 03:56
|sell
|458
|5.00
|1.2827
|1.4827
|1.2777
|913
|2006.08.18 03:56
|sell
|459
|5.00
|1.2826
|1.4826
|1.2776
|914
|2006.08.18 09:12
|close
|459
|5.00
|1.2828
|1.4826
|1.2776
|-100.00
|82160.20
|915
|2006.08.18 09:12
|close
|458
|5.00
|1.2828
|1.4827
|1.2777
|-50.00
|82110.20
|916
|2006.08.18 09:12
|close
|457
|5.00
|1.2828
|1.4825
|1.2775
|-150.00
|81960.20
|917
|2006.08.18 09:12
|close
|456
|5.00
|1.2828
|1.4830
|1.2780
|100.00
|82060.20
|918
|2006.08.18 09:12
|close
|455
|5.00
|1.2828
|1.4829
|1.2779
|50.00
|82110.20
|919
|2006.08.18 09:38
|buy
|460
|1.00
|1.2838
|1.0838
|1.2888
|920
|2006.08.18 09:41
|close
|460
|1.00
|1.2844
|1.0838
|1.2888
|60.00
|82170.20
|921
|2006.08.18 10:00
|sell
|461
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|922
|2006.08.18 10:00
|sell
|462
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|923
|2006.08.18 10:00
|sell
|463
|5.00
|1.2838
|1.4838
|1.2788
|924
|2006.08.18 10:00
|sell
|464
|5.00
|1.2837
|1.4837
|1.2787
|925
|2006.08.18 10:01
|sell
|465
|5.00
|1.2838
|1.4838
|1.2788
|926
|2006.08.18 10:47
|close
|465
|5.00
|1.2825
|1.4838
|1.2788
|650.00
|82820.20
|927
|2006.08.18 10:47
|close
|464
|5.00
|1.2825
|1.4837
|1.2787
|600.00
|83420.20
|928
|2006.08.18 10:47
|close
|463
|5.00
|1.2825
|1.4838
|1.2788
|650.00
|84070.20
|929
|2006.08.18 10:47
|close
|462
|5.00
|1.2825
|1.4833
|1.2783
|400.00
|84470.20
|930
|2006.08.18 10:47
|close
|461
|5.00
|1.2825
|1.4833
|1.2783
|400.00
|84870.20
|931
|2006.08.18 11:20
|buy
|466
|2.00
|1.2833
|1.0833
|1.2883
|932
|2006.08.18 11:20
|buy
|467
|1.00
|1.2835
|1.0835
|1.2885
|933
|2006.08.18 11:20
|buy
|468
|2.00
|1.2831
|1.0831
|1.2881
|934
|2006.08.18 11:20
|buy
|469
|2.00
|1.2832
|1.0832
|1.2882
|935
|2006.08.18 11:21
|buy
|470
|2.00
|1.2833
|1.0833
|1.2883
|936
|2006.08.18 14:53
|close
|470
|2.00
|1.2839
|1.0833
|1.2883
|120.00
|84990.20
|937
|2006.08.18 14:53
|close
|469
|2.00
|1.2839
|1.0832
|1.2882
|140.00
|85130.20
|938
|2006.08.18 14:53
|close
|468
|2.00
|1.2839
|1.0831
|1.2881
|160.00
|85290.20
|939
|2006.08.18 14:53
|close
|467
|1.00
|1.2839
|1.0835
|1.2885
|40.00
|85330.20
|940
|2006.08.18 14:53
|close
|466
|2.00
|1.2839
|1.0833
|1.2883
|120.00
|85450.20
|941
|2006.08.18 15:25
|sell
|471
|5.00
|1.2800
|1.4800
|1.2750
|942
|2006.08.18 15:25
|sell
|472
|5.00
|1.2806
|1.4806
|1.2756
|943
|2006.08.18 15:25
|sell
|473
|5.00
|1.2805
|1.4805
|1.2755
|944
|2006.08.18 15:25
|sell
|474
|5.00
|1.2804
|1.4804
|1.2754
|945
|2006.08.18 15:25
|sell
|475
|5.00
|1.2807
|1.4807
|1.2757
|946
|2006.08.21 05:54
|close
|475
|5.00
|1.2871
|1.4807
|1.2757
|-3164.00
|82286.20
|947
|2006.08.21 05:54
|close
|474
|5.00
|1.2871
|1.4804
|1.2754
|-3314.00
|78972.20
|948
|2006.08.21 05:54
|close
|473
|5.00
|1.2871
|1.4805
|1.2755
|-3264.00
|75708.20
|949
|2006.08.21 05:54
|close
|472
|5.00
|1.2871
|1.4806
|1.2756
|-3214.00
|72494.20
|950
|2006.08.21 05:54
|close
|471
|5.00
|1.2871
|1.4800
|1.2750
|-3514.00
|68980.20
|951
|2006.08.21 07:25
|buy
|476
|1.00
|1.2875
|1.0875
|1.2925
|952
|2006.08.21 07:25
|buy
|477
|2.00
|1.2873
|1.0873
|1.2923
|953
|2006.08.21 07:25
|buy
|478
|2.00
|1.2872
|1.0872
|1.2922
|954
|2006.08.21 07:25
|buy
|479
|1.00
|1.2875
|1.0875
|1.2925
|955
|2006.08.21 07:25
|buy
|480
|1.00
|1.2877
|1.0877
|1.2927
|956
|2006.08.21 07:57
|close
|480
|1.00
|1.2889
|1.0877
|1.2927
|120.00
|69100.20
|957
|2006.08.21 07:57
|close
|479
|1.00
|1.2889
|1.0875
|1.2925
|140.00
|69240.20
|958
|2006.08.21 07:57
|close
|478
|2.00
|1.2889
|1.0872
|1.2922
|340.00
|69580.20
|959
|2006.08.21 07:57
|close
|477
|2.00
|1.2889
|1.0873
|1.2923
|320.00
|69900.20
|960
|2006.08.21 07:57
|close
|476
|1.00
|1.2889
|1.0875
|1.2925
|140.00
|70040.20
|961
|2006.08.21 09:25
|sell
|481
|5.00
|1.2897
|1.4897
|1.2847
|962
|2006.08.21 09:25
|sell
|482
|5.00
|1.2899
|1.4899
|1.2849
|963
|2006.08.21 09:25
|sell
|483
|5.00
|1.2900
|1.4900
|1.2850
|964
|2006.08.21 09:25
|sell
|484
|5.00
|1.2897
|1.4897
|1.2847
|965
|2006.08.21 09:25
|sell
|485
|5.00
|1.2896
|1.4896
|1.2846
|966
|2006.08.21 11:34
|close
|485
|5.00
|1.2889
|1.4896
|1.2846
|350.00
|70390.20
|967
|2006.08.21 11:34
|close
|484
|5.00
|1.2889
|1.4897
|1.2847
|400.00
|70790.20
|968
|2006.08.21 11:34
|close
|483
|5.00
|1.2889
|1.4900
|1.2850
|550.00
|71340.20
|969
|2006.08.21 11:34
|close
|482
|5.00
|1.2889
|1.4899
|1.2849
|500.00
|71840.20
|970
|2006.08.21 11:34
|close
|481
|5.00
|1.2889
|1.4897
|1.2847
|400.00
|72240.20
|971
|2006.08.21 13:05
|buy
|486
|1.00
|1.2896
|1.0896
|1.2946
|972
|2006.08.21 13:09
|close
|486
|1.00
|1.2907
|1.0896
|1.2946
|110.00
|72350.20
|973
|2006.08.21 13:50
|sell
|487
|5.00
|1.2903
|1.4903
|1.2853
|974
|2006.08.21 13:50
|sell
|488
|5.00
|1.2900
|1.4900
|1.2850
|975
|2006.08.21 13:50
|sell
|489
|5.00
|1.2901
|1.4901
|1.2851
|976
|2006.08.21 13:50
|sell
|490
|5.00
|1.2902
|1.4902
|1.2852
|977
|2006.08.21 13:50
|sell
|491
|5.00
|1.2904
|1.4904
|1.2854
|978
|2006.08.21 20:14
|close
|491
|5.00
|1.2893
|1.4904
|1.2854
|550.00
|72900.20
|979
|2006.08.21 20:14
|close
|490
|5.00
|1.2893
|1.4902
|1.2852
|450.00
|73350.20
|980
|2006.08.21 20:14
|close
|489
|5.00
|1.2893
|1.4901
|1.2851
|400.00
|73750.20
|981
|2006.08.21 20:14
|close
|488
|5.00
|1.2893
|1.4900
|1.2850
|350.00
|74100.20
|982
|2006.08.21 20:14
|close
|487
|5.00
|1.2893
|1.4903
|1.2853
|500.00
|74600.20
|983
|2006.08.21 21:45
|buy
|492
|1.00
|1.2898
|1.0898
|1.2948
|984
|2006.08.21 21:45
|buy
|493
|1.00
|1.2899
|1.0899
|1.2949
|985
|2006.08.21 21:45
|buy
|494
|2.00
|1.2896
|1.0896
|1.2946
|986
|2006.08.21 21:46
|buy
|495
|2.00
|1.2897
|1.0897
|1.2947
|987
|2006.08.21 21:46
|buy
|496
|1.00
|1.2899
|1.0899
|1.2949
|988
|2006.08.22 04:43
|close
|496
|1.00
|1.2877
|1.0899
|1.2949
|-228.65
|74371.55
|989
|2006.08.22 04:43
|close
|495
|2.00
|1.2877
|1.0897
|1.2947
|-417.30
|73954.25
|990
|2006.08.22 04:43
|close
|494
|2.00
|1.2877
|1.0896
|1.2946
|-397.30
|73556.95
|991
|2006.08.22 04:43
|close
|493
|1.00
|1.2877
|1.0899
|1.2949
|-228.65
|73328.30
|992
|2006.08.22 04:43
|close
|492
|1.00
|1.2877
|1.0898
|1.2948
|-218.65
|73109.65
|993
|2006.08.22 06:10
|sell
|497
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|994
|2006.08.22 06:10
|sell
|498
|5.00
|1.2866
|1.4866
|1.2816
|995
|2006.08.22 06:10
|sell
|499
|5.00
|1.2865
|1.4865
|1.2815
|996
|2006.08.22 06:10
|sell
|500
|5.00
|1.2868
|1.4868
|1.2818
|997
|2006.08.22 06:10
|sell
|501
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|998
|2006.08.22 10:01
|close
|501
|5.00
|1.2859
|1.4867
|1.2817
|400.00
|73509.65
|999
|2006.08.22 10:01
|close
|500
|5.00
|1.2859
|1.4868
|1.2818
|450.00
|73959.65
|1000
|2006.08.22 10:01
|close
|499
|5.00
|1.2859
|1.4865
|1.2815
|300.00
|74259.65
|1001
|2006.08.22 10:01
|close
|498
|5.00
|1.2859
|1.4866
|1.2816
|350.00
|74609.65
|1002
|2006.08.22 10:01
|close
|497
|5.00
|1.2859
|1.4867
|1.2817
|400.00
|75009.65
|1003
|2006.08.22 10:06
|sell
|502
|5.00
|1.2864
|1.4864
|1.2814
|1004
|2006.08.22 10:06
|sell
|503
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|1005
|2006.08.22 10:06
|close
|503
|5.00
|1.2862
|1.4863
|1.2813
|50.00
|75059.65
|1006
|2006.08.22 10:06
|close
|502
|5.00
|1.2862
|1.4864
|1.2814
|100.00
|75159.65
|1007
|2006.08.22 10:07
|sell
|504
|5.00
|1.2864
|1.4864
|1.2814
|1008
|2006.08.22 10:07
|sell
|505
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|1009
|2006.08.22 10:07
|close
|505
|5.00
|1.2861
|1.4863
|1.2813
|100.00
|75259.65
|1010
|2006.08.22 10:07
|close
|504
|5.00
|1.2861
|1.4864
|1.2814
|150.00
|75409.65
|1011
|2006.08.22 12:05
|buy
|506
|2.00
|1.2845
|1.0845
|1.2895
|1012
|2006.08.22 12:05
|buy
|507
|2.00
|1.2849
|1.0849
|1.2899
|1013
|2006.08.22 12:05
|buy
|508
|2.00
|1.2848
|1.0848
|1.2898
|1014
|2006.08.22 12:05
|buy
|509
|2.00
|1.2846
|1.0846
|1.2896
|1015
|2006.08.22 12:05
|buy
|510
|2.00
|1.2844
|1.0844
|1.2894
|1016
|2006.08.22 16:02
|close
|510
|2.00
|1.2820
|1.0844
|1.2894
|-480.00
|74929.65
|1017
|2006.08.22 16:02
|close
|509
|2.00
|1.2820
|1.0846
|1.2896
|-520.00
|74409.65
|1018
|2006.08.22 16:02
|close
|508
|2.00
|1.2820
|1.0848
|1.2898
|-560.00
|73849.65
|1019
|2006.08.22 16:02
|close
|507
|2.00
|1.2820
|1.0849
|1.2899
|-580.00
|73269.65
|1020
|2006.08.22 16:02
|close
|506
|2.00
|1.2820
|1.0845
|1.2895
|-500.00
|72769.65
|1021
|2006.08.22 16:45
|sell
|511
|5.00
|1.2803
|1.4803
|1.2753
|1022
|2006.08.22 16:45
|sell
|512
|5.00
|1.2802
|1.4802
|1.2752
|1023
|2006.08.22 16:45
|sell
|513
|5.00
|1.2803
|1.4803
|1.2753
|1024
|2006.08.22 16:45
|sell
|514
|5.00
|1.2801
|1.4801
|1.2751
|1025
|2006.08.22 16:45
|sell
|515
|5.00
|1.2806
|1.4806
|1.2756
|1026
|2006.08.22 17:09
|close
|515
|5.00
|1.2799
|1.4806
|1.2756
|350.00
|73119.65
|1027
|2006.08.22 17:09
|close
|514
|5.00
|1.2799
|1.4801
|1.2751
|100.00
|73219.65
|1028
|2006.08.22 17:09
|close
|513
|5.00
|1.2799
|1.4803
|1.2753
|200.00
|73419.65
|1029
|2006.08.22 17:09
|close
|512
|5.00
|1.2799
|1.4802
|1.2752
|150.00
|73569.65
|1030
|2006.08.22 17:09
|close
|511
|5.00
|1.2799
|1.4803
|1.2753
|200.00
|73769.65
|1031
|2006.08.22 17:09
|sell
|516
|5.00
|1.2802
|1.4802
|1.2752
|1032
|2006.08.22 17:10
|close
|516
|5.00
|1.2800
|1.4802
|1.2752
|100.00
|73869.65
|1033
|2006.08.22 17:25
|buy
|517
|1.00
|1.2810
|1.0810
|1.2860
|1034
|2006.08.22 17:25
|buy
|518
|1.00
|1.2811
|1.0811
|1.2861
|1035
|2006.08.22 17:25
|buy
|519
|2.00
|1.2808
|1.0808
|1.2858
|1036
|2006.08.22 17:25
|buy
|520
|1.00
|1.2809
|1.0809
|1.2859
|1037
|2006.08.22 17:26
|buy
|521
|1.00
|1.2810
|1.0810
|1.2860
|1038
|2006.08.22 22:27
|close
|521
|1.00
|1.2813
|1.0810
|1.2860
|30.00
|73899.65
|1039
|2006.08.22 22:27
|close
|520
|1.00
|1.2813
|1.0809
|1.2859
|40.00
|73939.65
|1040
|2006.08.22 22:27
|close
|519
|2.00
|1.2813
|1.0808
|1.2858
|100.00
|74039.65
|1041
|2006.08.22 22:27
|close
|518
|1.00
|1.2813
|1.0811
|1.2861
|20.00
|74059.65
|1042
|2006.08.22 22:27
|close
|517
|1.00
|1.2813
|1.0810
|1.2860
|30.00
|74089.65
|1043
|2006.08.22 22:52
|buy
|522
|3.00
|1.2802
|1.0802
|1.2817
|1044
|2006.08.22 22:52
|buy
|523
|1.00
|1.2802
|1.0802
|1.2817
|1045
|2006.08.22 23:00
|close
|523
|1.00
|1.2811
|1.0802
|1.2817
|90.00
|74179.65
|1046
|2006.08.22 23:00
|close
|522
|3.00
|1.2811
|1.0802
|1.2817
|270.00
|74449.65
|1047
|2006.08.22 23:11
|buy
|524
|1.00
|1.2802
|1.0802
|1.2817
|1048
|2006.08.22 23:17
|close
|524
|1.00
|1.2812
|1.0802
|1.2817
|100.00
|74549.65
|1049
|2006.08.23 00:36
|buy
|525
|3.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1050
|2006.08.23 00:36
|buy
|526
|1.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1051
|2006.08.23 00:48
|buy
|527
|3.00
|1.2807
|1.0807
|1.2822
|1052
|2006.08.23 00:48
|buy
|528
|1.00
|1.2807
|1.0807
|1.2822
|1053
|2006.08.23 00:48
|buy
|529
|3.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1054
|2006.08.23 00:48
|buy
|530
|1.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1055
|2006.08.23 07:39
|close
|530
|1.00
|1.2802
|1.0806
|1.2821
|-40.00
|74509.65
|1056
|2006.08.23 07:39
|close
|529
|3.00
|1.2802
|1.0806
|1.2821
|-120.00
|74389.65
|1057
|2006.08.23 07:39
|close
|528
|1.00
|1.2802
|1.0807
|1.2822
|-50.00
|74339.65
|1058
|2006.08.23 07:39
|close
|527
|3.00
|1.2802
|1.0807
|1.2822
|-150.00
|74189.65
|1059
|2006.08.23 07:39
|close
|526
|1.00
|1.2802
|1.0806
|1.2821
|-40.00
|74149.65
|1060
|2006.08.23 07:39
|close
|525
|3.00
|1.2802
|1.0806
|1.2821
|-120.00
|74029.65
|1061
|2006.08.23 09:18
|buy
|531
|3.00
|1.2818
|1.0818
|1.2833
|1062
|2006.08.23 09:18
|buy
|532
|3.00
|1.2819
|1.0819
|1.2834
|1063
|2006.08.23 09:50
|sell
|533
|5.00
|1.2819
|1.4819
|1.2769
|1064
|2006.08.23 09:50
|sell
|534
|5.00
|1.2821
|1.4821
|1.2771
|1065
|2006.08.23 09:50
|sell
|535
|5.00
|1.2820
|1.4820
|1.2770
|1066
|2006.08.23 12:27
|close
|532
|3.00
|1.2829
|1.0819
|1.2834
|300.00
|74329.65
|1067
|2006.08.23 12:27
|close
|531
|3.00
|1.2829
|1.0818
|1.2833
|330.00
|74659.65
|1068
|2006.08.23 12:34
|buy
|536
|1.00
|1.2819
|1.0819
|1.2834
|1069
|2006.08.23 12:35
|buy
|537
|1.00
|1.2819
|1.0819
|1.2834
|1070
|2006.08.23 13:14
|close
|535
|5.00
|1.2811
|1.4820
|1.2770
|450.00
|75109.65
|1071
|2006.08.23 13:14
|close
|534
|5.00
|1.2811
|1.4821
|1.2771
|500.00
|75609.65
|1072
|2006.08.23 13:14
|close
|533
|5.00
|1.2811
|1.4819
|1.2769
|400.00
|76009.65
|1073
|2006.08.23 13:50
|buy
|538
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1074
|2006.08.23 13:50
|buy
|539
|1.00
|1.2819
|1.0819
|1.2869
|1075
|2006.08.23 13:50
|buy
|540
|2.00
|1.2815
|1.0815
|1.2865
|1076
|2006.08.23 13:50
|buy
|541
|1.00
|1.2815
|1.0815
|1.2830
|1077
|2006.08.23 14:01
|close
|541
|1.00
|1.2830
|1.0815
|1.2830
|150.00
|76159.65
|1078
|2006.08.23 14:01
|close
|540
|2.00
|1.2830
|1.0815
|1.2865
|300.00
|76459.65
|1079
|2006.08.23 14:01
|close
|539
|1.00
|1.2830
|1.0819
|1.2869
|110.00
|76569.65
|1080
|2006.08.23 14:01
|close
|538
|1.00
|1.2830
|1.0818
|1.2868
|120.00
|76689.65
|1081
|2006.08.23 14:01
|close
|537
|1.00
|1.2830
|1.0819
|1.2834
|110.00
|76799.65
|1082
|2006.08.23 14:01
|close
|536
|1.00
|1.2830
|1.0819
|1.2834
|110.00
|76909.65
|1083
|2006.08.23 14:32
|buy
|542
|1.00
|1.2817
|1.0817
|1.2832
|1084
|2006.08.23 14:32
|buy
|543
|1.00
|1.2817
|1.0817
|1.2832
|1085
|2006.08.23 14:33
|buy
|544
|1.00
|1.2817
|1.0817
|1.2832
|1086
|2006.08.23 14:33
|buy
|545
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2833
|1087
|2006.08.23 14:51
|t/p
|542
|1.00
|1.2832
|1.0817
|1.2832
|150.00
|77059.65
|1088
|2006.08.23 14:51
|t/p
|543
|1.00
|1.2832
|1.0817
|1.2832
|150.00
|77209.65
|1089
|2006.08.23 14:51
|t/p
|544
|1.00
|1.2832
|1.0817
|1.2832
|150.00
|77359.65
|1090
|2006.08.23 14:51
|t/p
|545
|1.00
|1.2833
|1.0818
|1.2833
|150.00
|77509.65
|1091
|2006.08.23 15:20
|sell
|546
|5.00
|1.2823
|1.4823
|1.2773
|1092
|2006.08.23 15:20
|sell
|547
|5.00
|1.2821
|1.4821
|1.2771
|1093
|2006.08.23 15:20
|sell
|548
|5.00
|1.2824
|1.4824
|1.2774
|1094
|2006.08.23 15:20
|sell
|549
|5.00
|1.2819
|1.4819
|1.2769
|1095
|2006.08.23 15:20
|sell
|550
|5.00
|1.2820
|1.4820
|1.2770
|1096
|2006.08.23 15:35
|close
|550
|5.00
|1.2798
|1.4820
|1.2770
|1100.00
|78609.65
|1097
|2006.08.23 15:35
|close
|549
|5.00
|1.2798
|1.4819
|1.2769
|1050.00
|79659.65
|1098
|2006.08.23 15:35
|close
|548
|5.00
|1.2798
|1.4824
|1.2774
|1300.00
|80959.65
|1099
|2006.08.23 15:35
|close
|547
|5.00
|1.2798
|1.4821
|1.2771
|1150.00
|82109.65
|1100
|2006.08.23 15:35
|close
|546
|5.00
|1.2798
|1.4823
|1.2773
|1250.00
|83359.65
|1101
|2006.08.23 17:15
|buy
|551
|2.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|1102
|2006.08.23 17:15
|buy
|552
|1.00
|1.2798
|1.0798
|1.2813
|1103
|2006.08.23 17:15
|buy
|553
|2.00
|1.2800
|1.0800
|1.2850
|1104
|2006.08.23 17:15
|buy
|554
|1.00
|1.2800
|1.0800
|1.2815
|1105
|2006.08.23 17:15
|buy
|555
|2.00
|1.2799
|1.0799
|1.2849
|1106
|2006.08.23 17:15
|buy
|556
|1.00
|1.2799
|1.0799
|1.2814
|1107
|2006.08.23 19:40
|close
|556
|1.00
|1.2801
|1.0799
|1.2814
|20.00
|83379.65
|1108
|2006.08.23 19:40
|close
|555
|2.00
|1.2801
|1.0799
|1.2849
|40.00
|83419.65
|1109
|2006.08.23 19:40
|close
|554
|1.00
|1.2801
|1.0800
|1.2815
|10.00
|83429.65
|1110
|2006.08.23 19:40
|close
|553
|2.00
|1.2801
|1.0800
|1.2850
|20.00
|83449.65
|1111
|2006.08.23 19:40
|close
|552
|1.00
|1.2801
|1.0798
|1.2813
|30.00
|83479.65
|1112
|2006.08.23 19:40
|close
|551
|2.00
|1.2801
|1.0798
|1.2848
|60.00
|83539.65
|1113
|2006.08.23 20:36
|buy
|557
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|1114
|2006.08.23 20:39
|buy
|558
|3.00
|1.2791
|1.0791
|1.2806
|1115
|2006.08.23 20:40
|buy
|559
|3.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|1116
|2006.08.23 20:40
|buy
|560
|1.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|1117
|2006.08.23 20:45
|sell
|561
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|1118
|2006.08.23 22:37
|close
|561
|5.00
|1.2782
|1.4794
|1.2744
|600.00
|84139.65
|1119
|2006.08.23 22:50
|buy
|562
|2.00
|1.2789
|1.0789
|1.2839
|1120
|2006.08.23 22:50
|buy
|563
|1.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|1121
|2006.08.24 05:19
|close
|563
|1.00
|1.2773
|1.0789
|1.2804
|-185.95
|83953.70
|1122
|2006.08.24 05:19
|close
|562
|2.00
|1.2773
|1.0789
|1.2839
|-371.90
|83581.80
|1123
|2006.08.24 05:19
|close
|560
|1.00
|1.2773
|1.0789
|1.2804
|-185.95
|83395.85
|1124
|2006.08.24 05:19
|close
|559
|3.00
|1.2773
|1.0789
|1.2804
|-557.85
|82838.00
|1125
|2006.08.24 05:19
|close
|558
|3.00
|1.2773
|1.0791
|1.2806
|-617.85
|82220.15
|1126
|2006.08.24 05:19
|close
|557
|3.00
|1.2773
|1.0791
|1.2806
|-617.85
|81602.30
|1127
|2006.08.24 05:19
|buy
|564
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1128
|2006.08.24 05:19
|buy
|565
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1129
|2006.08.24 05:20
|sell
|566
|5.00
|1.2766
|1.4766
|1.2716
|1130
|2006.08.24 05:20
|sell
|567
|5.00
|1.2764
|1.4764
|1.2714
|1131
|2006.08.24 05:20
|sell
|568
|5.00
|1.2768
|1.4768
|1.2718
|1132
|2006.08.24 05:53
|close
|565
|1.00
|1.2773
|1.0767
|1.2782
|60.00
|81662.30
|1133
|2006.08.24 05:53
|close
|564
|1.00
|1.2773
|1.0767
|1.2782
|60.00
|81722.30
|1134
|2006.08.24 05:53
|buy
|569
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1135
|2006.08.24 05:56
|buy
|570
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1136
|2006.08.24 06:02
|close
|570
|1.00
|1.2773
|1.0767
|1.2782
|60.00
|81782.30
|1137
|2006.08.24 06:02
|close
|569
|1.00
|1.2773
|1.0767
|1.2782
|60.00
|81842.30
|1138
|2006.08.24 06:22
|buy
|571
|3.00
|1.2763
|1.0763
|1.2778
|1139
|2006.08.24 06:22
|buy
|572
|1.00
|1.2763
|1.0763
|1.2778
|1140
|2006.08.24 06:22
|close
|568
|5.00
|1.2763
|1.4768
|1.2718
|250.00
|82092.30
|1141
|2006.08.24 06:22
|close
|567
|5.00
|1.2763
|1.4764
|1.2714
|50.00
|82142.30
|1142
|2006.08.24 06:22
|close
|566
|5.00
|1.2763
|1.4766
|1.2716
|150.00
|82292.30
|1143
|2006.08.24 06:22
|buy
|573
|1.00
|1.2764
|1.0764
|1.2779
|1144
|2006.08.24 06:22
|buy
|574
|1.00
|1.2765
|1.0765
|1.2780
|1145
|2006.08.24 06:22
|buy
|575
|3.00
|1.2763
|1.0763
|1.2778
|1146
|2006.08.24 06:22
|buy
|576
|1.00
|1.2763
|1.0763
|1.2778
|1147
|2006.08.24 06:22
|close
|576
|1.00
|1.2775
|1.0763
|1.2778
|120.00
|82412.30
|1148
|2006.08.24 06:22
|close
|575
|3.00
|1.2775
|1.0763
|1.2778
|360.00
|82772.30
|1149
|2006.08.24 06:22
|close
|574
|1.00
|1.2775
|1.0765
|1.2780
|100.00
|82872.30
|1150
|2006.08.24 06:22
|close
|573
|1.00
|1.2775
|1.0764
|1.2779
|110.00
|82982.30
|1151
|2006.08.24 06:22
|close
|572
|1.00
|1.2775
|1.0763
|1.2778
|120.00
|83102.30
|1152
|2006.08.24 06:22
|close
|571
|3.00
|1.2775
|1.0763
|1.2778
|360.00
|83462.30
|1153
|2006.08.24 07:01
|buy
|577
|3.00
|1.2772
|1.0772
|1.2787
|1154
|2006.08.24 07:01
|buy
|578
|3.00
|1.2773
|1.0773
|1.2788
|1155
|2006.08.24 07:02
|buy
|579
|3.00
|1.2773
|1.0773
|1.2788
|1156
|2006.08.24 07:02
|buy
|580
|3.00
|1.2772
|1.0772
|1.2787
|1157
|2006.08.24 07:14
|close
|580
|3.00
|1.2783
|1.0772
|1.2787
|330.00
|83792.30
|1158
|2006.08.24 07:14
|close
|579
|3.00
|1.2783
|1.0773
|1.2788
|300.00
|84092.30
|1159
|2006.08.24 07:14
|close
|578
|3.00
|1.2783
|1.0773
|1.2788
|300.00
|84392.30
|1160
|2006.08.24 07:14
|close
|577
|3.00
|1.2783
|1.0772
|1.2787
|330.00
|84722.30
|1161
|2006.08.24 07:33
|buy
|581
|1.00
|1.2771
|1.0771
|1.2786
|1162
|2006.08.24 07:34
|buy
|582
|1.00
|1.2771
|1.0771
|1.2786
|1163
|2006.08.24 07:34
|buy
|583
|1.00
|1.2772
|1.0772
|1.2787
|1164
|2006.08.24 07:35
|sell
|584
|5.00
|1.2772
|1.4772
|1.2722
|1165
|2006.08.24 07:35
|sell
|585
|5.00
|1.2773
|1.4773
|1.2723
|1166
|2006.08.24 08:05
|t/p
|581
|1.00
|1.2786
|1.0771
|1.2786
|150.00
|84872.30
|1167
|2006.08.24 08:05
|t/p
|582
|1.00
|1.2786
|1.0771
|1.2786
|150.00
|85022.30
|1168
|2006.08.24 08:05
|close
|583
|1.00
|1.2786
|1.0772
|1.2787
|140.00
|85162.30
|1169
|2006.08.24 08:16
|buy
|586
|1.00
|1.2774
|1.0774
|1.2789
|1170
|2006.08.24 08:19
|buy
|587
|1.00
|1.2774
|1.0774
|1.2789
|1171
|2006.08.24 08:20
|sell
|588
|5.00
|1.2774
|1.4774
|1.2724
|1172
|2006.08.24 08:53
|close
|588
|5.00
|1.2765
|1.4774
|1.2724
|450.00
|85612.30
|1173
|2006.08.24 08:53
|close
|585
|5.00
|1.2765
|1.4773
|1.2723
|400.00
|86012.30
|1174
|2006.08.24 08:53
|close
|584
|5.00
|1.2765
|1.4772
|1.2722
|350.00
|86362.30
|1175
|2006.08.24 09:01
|close
|587
|1.00
|1.2787
|1.0774
|1.2789
|130.00
|86492.30
|1176
|2006.08.24 09:01
|close
|586
|1.00
|1.2787
|1.0774
|1.2789
|130.00
|86622.30
|1177
|2006.08.24 10:36
|buy
|589
|3.00
|1.2820
|1.0820
|1.2835
|1178
|2006.08.24 10:36
|buy
|590
|3.00
|1.2812
|1.0812
|1.2827
|1179
|2006.08.24 10:36
|buy
|591
|3.00
|1.2813
|1.0813
|1.2828
|1180
|2006.08.24 10:36
|buy
|592
|3.00
|1.2814
|1.0814
|1.2829
|1181
|2006.08.24 10:36
|buy
|593
|3.00
|1.2812
|1.0812
|1.2827
|1182
|2006.08.24 10:36
|t/p
|590
|3.00
|1.2827
|1.0812
|1.2827
|450.00
|87072.30
|1183
|2006.08.24 10:36
|t/p
|593
|3.00
|1.2827
|1.0812
|1.2827
|450.00
|87522.30
|1184
|2006.08.24 10:36
|t/p
|591
|3.00
|1.2828
|1.0813
|1.2828
|450.00
|87972.30
|1185
|2006.08.24 10:36
|t/p
|592
|3.00
|1.2829
|1.0814
|1.2829
|450.00
|88422.30
|1186
|2006.08.24 10:37
|buy
|594
|3.00
|1.2823
|1.0823
|1.2838
|1187
|2006.08.24 10:37
|buy
|595
|3.00
|1.2824
|1.0824
|1.2839
|1188
|2006.08.24 10:38
|buy
|596
|3.00
|1.2823
|1.0823
|1.2838
|1189
|2006.08.24 10:38
|buy
|597
|3.00
|1.2824
|1.0824
|1.2839
|1190
|2006.08.24 11:11
|t/p
|589
|3.00
|1.2835
|1.0820
|1.2835
|450.00
|88872.30
|1191
|2006.08.24 11:50
|sell
|598
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1192
|2006.08.24 12:13
|t/p
|594
|3.00
|1.2838
|1.0823
|1.2838
|450.00
|89322.30
|1193
|2006.08.24 12:13
|t/p
|596
|3.00
|1.2838
|1.0823
|1.2838
|450.00
|89772.30
|1194
|2006.08.24 12:35
|sell
|599
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1195
|2006.08.24 12:35
|sell
|600
|5.00
|1.2827
|1.4827
|1.2777
|1196
|2006.08.24 12:58
|t/p
|595
|3.00
|1.2839
|1.0824
|1.2839
|450.00
|90222.30
|1197
|2006.08.24 12:58
|t/p
|597
|3.00
|1.2839
|1.0824
|1.2839
|450.00
|90672.30
|1198
|2006.08.24 13:20
|sell
|601
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1199
|2006.08.24 13:20
|sell
|602
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|1200
|2006.08.24 13:32
|close
|602
|5.00
|1.2815
|1.4834
|1.2784
|950.00
|91622.30
|1201
|2006.08.24 13:32
|close
|601
|5.00
|1.2815
|1.4833
|1.2783
|900.00
|92522.30
|1202
|2006.08.24 13:32
|close
|600
|5.00
|1.2815
|1.4827
|1.2777
|600.00
|93122.30
|1203
|2006.08.24 13:32
|close
|599
|5.00
|1.2815
|1.4830
|1.2780
|750.00
|93872.30
|1204
|2006.08.24 13:32
|close
|598
|5.00
|1.2815
|1.4828
|1.2778
|650.00
|94522.30
|1205
|2006.08.24 18:55
|buy
|603
|2.00
|1.2772
|1.0772
|1.2822
|1206
|2006.08.24 18:55
|buy
|604
|1.00
|1.2772
|1.0772
|1.2787
|1207
|2006.08.24 18:55
|buy
|605
|2.00
|1.2767
|1.0767
|1.2817
|1208
|2006.08.24 18:55
|buy
|606
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1209
|2006.08.24 18:56
|buy
|607
|2.00
|1.2768
|1.0768
|1.2818
|1210
|2006.08.24 18:56
|buy
|608
|1.00
|1.2768
|1.0768
|1.2783
|1211
|2006.08.25 01:57
|close
|608
|1.00
|1.2773
|1.0768
|1.2783
|41.35
|94563.65
|1212
|2006.08.25 01:57
|close
|607
|2.00
|1.2773
|1.0768
|1.2818
|82.70
|94646.35
|1213
|2006.08.25 01:57
|close
|606
|1.00
|1.2773
|1.0767
|1.2782
|51.35
|94697.70
|1214
|2006.08.25 01:57
|close
|605
|2.00
|1.2773
|1.0767
|1.2817
|102.70
|94800.40
|1215
|2006.08.25 01:57
|close
|604
|1.00
|1.2773
|1.0772
|1.2787
|1.35
|94801.75
|1216
|2006.08.25 01:57
|close
|603
|2.00
|1.2773
|1.0772
|1.2822
|2.70
|94804.45
|1217
|2006.08.25 03:03
|buy
|609
|1.00
|1.2764
|1.0764
|1.2779
|1218
|2006.08.25 03:04
|buy
|610
|1.00
|1.2764
|1.0764
|1.2779
|1219
|2006.08.25 03:55
|close
|610
|1.00
|1.2778
|1.0764
|1.2779
|140.00
|94944.45
|1220
|2006.08.25 03:55
|close
|609
|1.00
|1.2778
|1.0764
|1.2779
|140.00
|95084.45
|1221
|2006.08.25 04:40
|sell
|611
|5.00
|1.2776
|1.4776
|1.2726
|1222
|2006.08.25 04:40
|sell
|612
|5.00
|1.2775
|1.4775
|1.2725
|1223
|2006.08.25 04:40
|sell
|613
|5.00
|1.2779
|1.4779
|1.2729
|1224
|2006.08.25 04:41
|sell
|614
|5.00
|1.2778
|1.4778
|1.2728
|1225
|2006.08.25 04:41
|sell
|615
|5.00
|1.2780
|1.4780
|1.2730
|1226
|2006.08.25 06:09
|close
|615
|5.00
|1.2761
|1.4780
|1.2730
|950.00
|96034.45
|1227
|2006.08.25 06:09
|close
|614
|5.00
|1.2761
|1.4778
|1.2728
|850.00
|96884.45
|1228
|2006.08.25 06:09
|close
|613
|5.00
|1.2761
|1.4779
|1.2729
|900.00
|97784.45
|1229
|2006.08.25 06:09
|close
|612
|5.00
|1.2761
|1.4775
|1.2725
|700.00
|98484.45
|1230
|2006.08.25 06:09
|close
|611
|5.00
|1.2761
|1.4776
|1.2726
|750.00
|99234.45
|1231
|2006.08.25 08:20
|buy
|616
|2.00
|1.2768
|1.0768
|1.2818
|1232
|2006.08.25 08:20
|buy
|617
|1.00
|1.2768
|1.0768
|1.2783
|1233
|2006.08.25 08:20
|buy
|618
|1.00
|1.2770
|1.0770
|1.2820
|1234
|2006.08.25 08:20
|buy
|619
|1.00
|1.2769
|1.0769
|1.2819
|1235
|2006.08.25 08:20
|buy
|620
|2.00
|1.2767
|1.0767
|1.2817
|1236
|2006.08.25 08:20
|buy
|621
|1.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1237
|2006.08.25 08:47
|t/p
|617
|1.00
|1.2783
|1.0768
|1.2783
|150.00
|99384.45
|1238
|2006.08.25 08:47
|t/p
|621
|1.00
|1.2782
|1.0767
|1.2782
|150.00
|99534.45
|1239
|2006.08.25 08:47
|close
|620
|2.00
|1.2784
|1.0767
|1.2817
|340.00
|99874.45
|1240
|2006.08.25 08:47
|close
|619
|1.00
|1.2784
|1.0769
|1.2819
|150.00
|100024.45
|1241
|2006.08.25 08:47
|close
|618
|1.00
|1.2784
|1.0770
|1.2820
|140.00
|100164.45
|1242
|2006.08.25 08:47
|close
|616
|2.00
|1.2784
|1.0768
|1.2818
|320.00
|100484.45
|1243
|2006.08.25 09:55
|sell
|622
|5.00
|1.2772
|1.4772
|1.2722
|1244
|2006.08.25 09:55
|sell
|623
|5.00
|1.2773
|1.4773
|1.2723
|1245
|2006.08.25 09:56
|sell
|624
|5.00
|1.2769
|1.4769
|1.2719
|1246
|2006.08.25 09:56
|sell
|625
|5.00
|1.2767
|1.4767
|1.2717
|1247
|2006.08.25 09:56
|sell
|626
|5.00
|1.2769
|1.4769
|1.2719
|1248
|2006.08.25 12:01
|close
|626
|5.00
|1.2768
|1.4769
|1.2719
|50.00
|100534.45
|1249
|2006.08.25 12:01
|close
|625
|5.00
|1.2768
|1.4767
|1.2717
|-50.00
|100484.45
|1250
|2006.08.25 12:01
|close
|624
|5.00
|1.2768
|1.4769
|1.2719
|50.00
|100534.45
|1251
|2006.08.25 12:01
|close
|623
|5.00
|1.2768
|1.4773
|1.2723
|250.00
|100784.45
|1252
|2006.08.25 12:01
|close
|622
|5.00
|1.2768
|1.4772
|1.2722
|200.00
|100984.45
|1253
|2006.08.25 12:40
|buy
|627
|2.00
|1.2771
|1.0771
|1.2821
|1254
|2006.08.25 12:40
|buy
|628
|1.00
|1.2771
|1.0771
|1.2786
|1255
|2006.08.25 12:40
|buy
|629
|1.00
|1.2772
|1.0772
|1.2822
|1256
|2006.08.25 12:41
|buy
|630
|1.00
|1.2773
|1.0773
|1.2823
|1257
|2006.08.25 12:41
|buy
|631
|1.00
|1.2772
|1.0772
|1.2822
|1258
|2006.08.25 16:16
|close
|631
|1.00
|1.2785
|1.0772
|1.2822
|130.00
|101114.45
|1259
|2006.08.25 16:16
|close
|630
|1.00
|1.2785
|1.0773
|1.2823
|120.00
|101234.45
|1260
|2006.08.25 16:16
|close
|629
|1.00
|1.2785
|1.0772
|1.2822
|130.00
|101364.45
|1261
|2006.08.25 16:16
|close
|628
|1.00
|1.2785
|1.0771
|1.2786
|140.00
|101504.45
|1262
|2006.08.25 16:16
|close
|627
|2.00
|1.2785
|1.0771
|1.2821
|280.00
|101784.45
|1263
|2006.08.25 17:12
|buy
|632
|3.00
|1.2761
|1.0761
|1.2776
|1264
|2006.08.25 17:13
|buy
|633
|3.00
|1.2760
|1.0760
|1.2775
|1265
|2006.08.25 17:13
|buy
|634
|3.00
|1.2757
|1.0757
|1.2772
|1266
|2006.08.25 17:14
|buy
|635
|3.00
|1.2758
|1.0758
|1.2773
|1267
|2006.08.25 17:14
|buy
|636
|3.00
|1.2760
|1.0760
|1.2775
|1268
|2006.08.25 20:00
|close
|636
|3.00
|1.2765
|1.0760
|1.2775
|150.00
|101934.45
|1269
|2006.08.25 20:00
|close
|635
|3.00
|1.2765
|1.0758
|1.2773
|210.00
|102144.45
|1270
|2006.08.25 20:00
|close
|634
|3.00
|1.2765
|1.0757
|1.2772
|240.00
|102384.45
|1271
|2006.08.25 20:00
|close
|633
|3.00
|1.2765
|1.0760
|1.2775
|150.00
|102534.45
|1272
|2006.08.25 20:00
|close
|632
|3.00
|1.2765
|1.0761
|1.2776
|120.00
|102654.45
|1273
|2006.08.25 20:08
|buy
|637
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1274
|2006.08.25 20:10
|buy
|638
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1275
|2006.08.25 20:11
|buy
|639
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1276
|2006.08.25 20:11
|buy
|640
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1277
|2006.08.25 20:13
|close
|640
|1.00
|1.2765
|1.0759
|1.2774
|60.00
|102714.45
|1278
|2006.08.25 20:13
|close
|639
|1.00
|1.2765
|1.0759
|1.2774
|60.00
|102774.45
|1279
|2006.08.25 20:13
|close
|638
|1.00
|1.2765
|1.0759
|1.2774
|60.00
|102834.45
|1280
|2006.08.25 20:13
|close
|637
|1.00
|1.2765
|1.0759
|1.2774
|60.00
|102894.45
|1281
|2006.08.25 20:19
|buy
|641
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1282
|2006.08.25 20:20
|sell
|642
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|1283
|2006.08.25 20:20
|sell
|643
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|1284
|2006.08.25 20:20
|sell
|644
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|1285
|2006.08.25 20:20
|sell
|645
|5.00
|1.2761
|1.4761
|1.2711
|1286
|2006.08.25 20:23
|close
|641
|1.00
|1.2765
|1.0759
|1.2774
|60.00
|102954.45
|1287
|2006.08.25 20:23
|sell
|646
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|1288
|2006.08.25 20:56
|close
|646
|5.00
|1.2755
|1.4758
|1.2708
|150.00
|103104.45
|1289
|2006.08.25 20:56
|close
|645
|5.00
|1.2755
|1.4761
|1.2711
|300.00
|103404.45
|1290
|2006.08.25 20:56
|close
|644
|5.00
|1.2755
|1.4759
|1.2709
|200.00
|103604.45
|1291
|2006.08.25 20:56
|close
|643
|5.00
|1.2755
|1.4758
|1.2708
|150.00
|103754.45
|1292
|2006.08.25 20:56
|close
|642
|5.00
|1.2755
|1.4759
|1.2709
|200.00
|103954.45
|1293
|2006.08.25 21:40
|buy
|647
|3.00
|1.2757
|1.0757
|1.2807
|1294
|2006.08.25 21:40
|buy
|648
|1.00
|1.2757
|1.0757
|1.2772
|1295
|2006.08.25 21:40
|buy
|649
|3.00
|1.2756
|1.0756
|1.2806
|1296
|2006.08.25 21:40
|buy
|650
|1.00
|1.2756
|1.0756
|1.2771
|1297
|2006.08.25 21:41
|buy
|651
|2.00
|1.2758
|1.0758
|1.2808
|1298
|2006.08.25 21:41
|buy
|652
|1.00
|1.2758
|1.0758
|1.2773
|1299
|2006.08.28 01:27
|t/p
|650
|1.00
|1.2771
|1.0756
|1.2771
|141.35
|104095.80
|1300
|2006.08.28 01:27
|close
|652
|1.00
|1.2772
|1.0758
|1.2773
|131.35
|104227.15
|1301
|2006.08.28 01:27
|close
|651
|2.00
|1.2772
|1.0758
|1.2808
|262.70
|104489.85
|1302
|2006.08.28 01:27
|close
|649
|3.00
|1.2772
|1.0756
|1.2806
|454.05
|104943.90
|1303
|2006.08.28 01:27
|close
|648
|1.00
|1.2772
|1.0757
|1.2772
|141.35
|105085.25
|1304
|2006.08.28 01:27
|close
|647
|3.00
|1.2772
|1.0757
|1.2807
|424.05
|105509.30
|1305
|2006.08.28 03:05
|sell
|653
|5.00
|1.2776
|1.4776
|1.2726
|1306
|2006.08.28 03:05
|sell
|654
|5.00
|1.2773
|1.4773
|1.2723
|1307
|2006.08.28 03:06
|sell
|655
|5.00
|1.2774
|1.4774
|1.2724
|1308
|2006.08.28 03:06
|sell
|656
|5.00
|1.2775
|1.4775
|1.2725
|1309
|2006.08.28 03:06
|sell
|657
|5.00
|1.2773
|1.4773
|1.2723
|1310
|2006.08.28 12:57
|close
|657
|5.00
|1.2803
|1.4773
|1.2723
|-1500.00
|104009.30
|1311
|2006.08.28 12:57
|close
|656
|5.00
|1.2803
|1.4775
|1.2725
|-1400.00
|102609.30
|1312
|2006.08.28 12:57
|close
|655
|5.00
|1.2803
|1.4774
|1.2724
|-1450.00
|101159.30
|1313
|2006.08.28 12:57
|close
|654
|5.00
|1.2803
|1.4773
|1.2723
|-1500.00
|99659.30
|1314
|2006.08.28 12:57
|close
|653
|5.00
|1.2803
|1.4776
|1.2726
|-1350.00
|98309.30
|1315
|2006.08.28 14:40
|buy
|658
|2.00
|1.2805
|1.0805
|1.2855
|1316
|2006.08.28 14:40
|buy
|659
|1.00
|1.2805
|1.0805
|1.2820
|1317
|2006.08.28 14:40
|buy
|660
|2.00
|1.2804
|1.0804
|1.2854
|1318
|2006.08.28 14:40
|buy
|661
|1.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1319
|2006.08.28 14:40
|buy
|662
|2.00
|1.2803
|1.0803
|1.2853
|1320
|2006.08.28 14:40
|buy
|663
|1.00
|1.2803
|1.0803
|1.2818
|1321
|2006.08.28 15:09
|close
|663
|1.00
|1.2816
|1.0803
|1.2818
|130.00
|98439.30
|1322
|2006.08.28 15:09
|close
|662
|2.00
|1.2816
|1.0803
|1.2853
|260.00
|98699.30
|1323
|2006.08.28 15:09
|close
|661
|1.00
|1.2816
|1.0804
|1.2819
|120.00
|98819.30
|1324
|2006.08.28 15:09
|close
|660
|2.00
|1.2816
|1.0804
|1.2854
|240.00
|99059.30
|1325
|2006.08.28 15:09
|close
|659
|1.00
|1.2816
|1.0805
|1.2820
|110.00
|99169.30
|1326
|2006.08.28 15:09
|close
|658
|2.00
|1.2816
|1.0805
|1.2855
|220.00
|99389.30
|1327
|2006.08.28 15:37
|buy
|664
|3.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1328
|2006.08.28 15:37
|buy
|665
|1.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1329
|2006.08.28 15:38
|buy
|666
|3.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1330
|2006.08.28 15:38
|buy
|667
|1.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1331
|2006.08.28 15:38
|buy
|668
|3.00
|1.2805
|1.0805
|1.2820
|1332
|2006.08.28 15:38
|buy
|669
|1.00
|1.2805
|1.0805
|1.2820
|1333
|2006.08.28 23:39
|close
|669
|1.00
|1.2796
|1.0805
|1.2820
|-90.00
|99299.30
|1334
|2006.08.28 23:39
|close
|668
|3.00
|1.2796
|1.0805
|1.2820
|-270.00
|99029.30
|1335
|2006.08.28 23:39
|close
|667
|1.00
|1.2796
|1.0804
|1.2819
|-80.00
|98949.30
|1336
|2006.08.28 23:39
|close
|666
|3.00
|1.2796
|1.0804
|1.2819
|-240.00
|98709.30
|1337
|2006.08.28 23:39
|close
|665
|1.00
|1.2796
|1.0806
|1.2821
|-100.00
|98609.30
|1338
|2006.08.28 23:39
|close
|664
|3.00
|1.2796
|1.0806
|1.2821
|-300.00
|98309.30
|1339
|2006.08.29 00:24
|buy
|670
|3.00
|1.2787
|1.0787
|1.2802
|1340
|2006.08.29 00:24
|buy
|671
|3.00
|1.2786
|1.0786
|1.2801
|1341
|2006.08.29 00:30
|buy
|672
|3.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|1342
|2006.08.29 00:30
|buy
|673
|3.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|1343
|2006.08.29 00:37
|buy
|674
|3.00
|1.2789
|1.0789
|1.2804
|1344
|2006.08.29 01:21
|t/p
|670
|3.00
|1.2802
|1.0787
|1.2802
|450.00
|98759.30
|1345
|2006.08.29 01:21
|t/p
|671
|3.00
|1.2801
|1.0786
|1.2801
|450.00
|99209.30
|1346
|2006.08.29 01:21
|t/p
|672
|3.00
|1.2804
|1.0789
|1.2804
|450.00
|99659.30
|1347
|2006.08.29 01:21
|t/p
|673
|3.00
|1.2804
|1.0789
|1.2804
|450.00
|100109.30
|1348
|2006.08.29 01:21
|t/p
|674
|3.00
|1.2804
|1.0789
|1.2804
|450.00
|100559.30
|1349
|2006.08.29 02:15
|buy
|675
|3.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1350
|2006.08.29 02:16
|buy
|676
|3.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1351
|2006.08.29 02:27
|buy
|677
|3.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1352
|2006.08.29 02:29
|buy
|678
|3.00
|1.2804
|1.0804
|1.2819
|1353
|2006.08.29 02:57
|t/p
|675
|3.00
|1.2819
|1.0804
|1.2819
|450.00
|101009.30
|1354
|2006.08.29 02:57
|t/p
|676
|3.00
|1.2819
|1.0804
|1.2819
|450.00
|101459.30
|1355
|2006.08.29 02:57
|t/p
|677
|3.00
|1.2819
|1.0804
|1.2819
|450.00
|101909.30
|1356
|2006.08.29 02:57
|t/p
|678
|3.00
|1.2819
|1.0804
|1.2819
|450.00
|102359.30
|1357
|2006.08.29 03:30
|sell
|679
|5.00
|1.2815
|1.4815
|1.2765
|1358
|2006.08.29 03:30
|sell
|680
|5.00
|1.2813
|1.4813
|1.2763
|1359
|2006.08.29 03:30
|sell
|681
|5.00
|1.2816
|1.4816
|1.2766
|1360
|2006.08.29 03:31
|sell
|682
|5.00
|1.2815
|1.4815
|1.2765
|1361
|2006.08.29 03:31
|sell
|683
|5.00
|1.2813
|1.4813
|1.2763
|1362
|2006.08.29 10:03
|close
|683
|5.00
|1.2814
|1.4813
|1.2763
|-50.00
|102309.30
|1363
|2006.08.29 10:03
|close
|682
|5.00
|1.2814
|1.4815
|1.2765
|50.00
|102359.30
|1364
|2006.08.29 10:03
|close
|681
|5.00
|1.2814
|1.4816
|1.2766
|100.00
|102459.30
|1365
|2006.08.29 10:03
|close
|680
|5.00
|1.2814
|1.4813
|1.2763
|-50.00
|102409.30
|1366
|2006.08.29 10:03
|close
|679
|5.00
|1.2814
|1.4815
|1.2765
|50.00
|102459.30
|1367
|2006.08.29 11:45
|buy
|684
|2.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1368
|2006.08.29 11:45
|buy
|685
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2833
|1369
|2006.08.29 11:45
|buy
|686
|1.00
|1.2821
|1.0821
|1.2871
|1370
|2006.08.29 11:45
|buy
|687
|1.00
|1.2822
|1.0822
|1.2872
|1371
|2006.08.29 11:45
|buy
|688
|1.00
|1.2819
|1.0819
|1.2869
|1372
|2006.08.29 18:33
|close
|688
|1.00
|1.2776
|1.0819
|1.2869
|-430.00
|102029.30
|1373
|2006.08.29 18:33
|close
|687
|1.00
|1.2776
|1.0822
|1.2872
|-460.00
|101569.30
|1374
|2006.08.29 18:33
|close
|686
|1.00
|1.2776
|1.0821
|1.2871
|-450.00
|101119.30
|1375
|2006.08.29 18:33
|close
|685
|1.00
|1.2776
|1.0818
|1.2833
|-420.00
|100699.30
|1376
|2006.08.29 18:33
|close
|684
|2.00
|1.2776
|1.0818
|1.2868
|-840.00
|99859.30
|1377
|2006.08.29 19:00
|buy
|689
|3.00
|1.2769
|1.0769
|1.2784
|1378
|2006.08.29 19:00
|buy
|690
|3.00
|1.2767
|1.0767
|1.2782
|1379
|2006.08.29 19:00
|buy
|691
|3.00
|1.2768
|1.0768
|1.2783
|1380
|2006.08.29 19:01
|buy
|692
|3.00
|1.2769
|1.0769
|1.2784
|1381
|2006.08.29 19:01
|buy
|693
|3.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1382
|2006.08.29 19:01
|buy
|694
|1.00
|1.2759
|1.0759
|1.2774
|1383
|2006.08.29 19:01
|t/p
|693
|3.00
|1.2774
|1.0759
|1.2774
|450.00
|100309.30
|1384
|2006.08.29 19:01
|t/p
|694
|1.00
|1.2774
|1.0759
|1.2774
|150.00
|100459.30
|1385
|2006.08.29 19:02
|buy
|695
|3.00
|1.2769
|1.0769
|1.2784
|1386
|2006.08.29 19:02
|t/p
|690
|3.00
|1.2782
|1.0767
|1.2782
|450.00
|100909.30
|1387
|2006.08.29 19:02
|close
|695
|3.00
|1.2782
|1.0769
|1.2784
|390.00
|101299.30
|1388
|2006.08.29 19:02
|close
|692
|3.00
|1.2782
|1.0769
|1.2784
|390.00
|101689.30
|1389
|2006.08.29 19:02
|close
|691
|3.00
|1.2782
|1.0768
|1.2783
|420.00
|102109.30
|1390
|2006.08.29 19:02
|close
|689
|3.00
|1.2782
|1.0769
|1.2784
|390.00
|102499.30
|1391
|2006.08.29 20:47
|buy
|696
|3.00
|1.2824
|1.0824
|1.2839
|1392
|2006.08.29 20:47
|buy
|697
|3.00
|1.2825
|1.0825
|1.2840
|1393
|2006.08.29 20:48
|buy
|698
|3.00
|1.2825
|1.0825
|1.2840
|1394
|2006.08.29 20:48
|buy
|699
|3.00
|1.2823
|1.0823
|1.2838
|1395
|2006.08.29 20:48
|buy
|700
|3.00
|1.2825
|1.0825
|1.2840
|1396
|2006.08.29 23:02
|close
|700
|3.00
|1.2835
|1.0825
|1.2840
|300.00
|102799.30
|1397
|2006.08.29 23:02
|close
|699
|3.00
|1.2835
|1.0823
|1.2838
|360.00
|103159.30
|1398
|2006.08.29 23:02
|close
|698
|3.00
|1.2835
|1.0825
|1.2840
|300.00
|103459.30
|1399
|2006.08.29 23:02
|close
|697
|3.00
|1.2835
|1.0825
|1.2840
|300.00
|103759.30
|1400
|2006.08.29 23:02
|close
|696
|3.00
|1.2835
|1.0824
|1.2839
|330.00
|104089.30
|1401
|2006.08.29 23:05
|buy
|701
|2.00
|1.2826
|1.0826
|1.2876
|1402
|2006.08.29 23:05
|buy
|702
|1.00
|1.2826
|1.0826
|1.2841
|1403
|2006.08.29 23:05
|buy
|703
|1.00
|1.2827
|1.0827
|1.2877
|1404
|2006.08.29 23:05
|buy
|704
|2.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|1405
|2006.08.29 23:05
|buy
|705
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2840
|1406
|2006.08.29 23:05
|close
|705
|1.00
|1.2834
|1.0825
|1.2840
|90.00
|104179.30
|1407
|2006.08.29 23:05
|close
|704
|2.00
|1.2834
|1.0825
|1.2875
|180.00
|104359.30
|1408
|2006.08.29 23:05
|close
|703
|1.00
|1.2834
|1.0827
|1.2877
|70.00
|104429.30
|1409
|2006.08.29 23:05
|close
|702
|1.00
|1.2834
|1.0826
|1.2841
|80.00
|104509.30
|1410
|2006.08.29 23:05
|close
|701
|2.00
|1.2834
|1.0826
|1.2876
|160.00
|104669.30
|1411
|2006.08.29 23:37
|buy
|706
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2840
|1412
|2006.08.29 23:37
|buy
|707
|1.00
|1.2826
|1.0826
|1.2841
|1413
|2006.08.29 23:38
|buy
|708
|1.00
|1.2826
|1.0826
|1.2841
|1414
|2006.08.29 23:39
|buy
|709
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2839
|1415
|2006.08.29 23:40
|sell
|710
|5.00
|1.2825
|1.4825
|1.2775
|1416
|2006.08.30 00:13
|close
|709
|1.00
|1.2837
|1.0824
|1.2839
|121.35
|104790.65
|1417
|2006.08.30 00:13
|close
|708
|1.00
|1.2837
|1.0826
|1.2841
|101.35
|104892.00
|1418
|2006.08.30 00:13
|close
|707
|1.00
|1.2837
|1.0826
|1.2841
|101.35
|104993.35
|1419
|2006.08.30 00:13
|close
|706
|1.00
|1.2837
|1.0825
|1.2840
|111.35
|105104.70
|1420
|2006.08.30 02:45
|sell
|711
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1421
|2006.08.30 02:45
|sell
|712
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1422
|2006.08.30 02:45
|sell
|713
|5.00
|1.2837
|1.4837
|1.2787
|1423
|2006.08.30 02:46
|sell
|714
|5.00
|1.2835
|1.4835
|1.2785
|1424
|2006.08.30 08:17
|close
|714
|5.00
|1.2826
|1.4835
|1.2785
|450.00
|105554.70
|1425
|2006.08.30 08:17
|close
|713
|5.00
|1.2826
|1.4837
|1.2787
|550.00
|106104.70
|1426
|2006.08.30 08:17
|close
|712
|5.00
|1.2826
|1.4830
|1.2780
|200.00
|106304.70
|1427
|2006.08.30 08:17
|close
|711
|5.00
|1.2826
|1.4830
|1.2780
|200.00
|106504.70
|1428
|2006.08.30 08:17
|close
|710
|5.00
|1.2826
|1.4825
|1.2775
|-14.00
|106490.70
|1429
|2006.08.30 08:18
|sell
|715
|5.00
|1.2827
|1.4827
|1.2777
|1430
|2006.08.30 08:18
|sell
|716
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1431
|2006.08.30 08:18
|sell
|717
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|1432
|2006.08.30 08:19
|sell
|718
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1433
|2006.08.30 08:19
|sell
|719
|5.00
|1.2831
|1.4831
|1.2781
|1434
|2006.08.30 08:21
|close
|719
|5.00
|1.2826
|1.4831
|1.2781
|250.00
|106740.70
|1435
|2006.08.30 08:21
|close
|718
|5.00
|1.2826
|1.4828
|1.2778
|100.00
|106840.70
|1436
|2006.08.30 08:21
|close
|717
|5.00
|1.2826
|1.4829
|1.2779
|150.00
|106990.70
|1437
|2006.08.30 08:21
|close
|716
|5.00
|1.2826
|1.4830
|1.2780
|200.00
|107190.70
|1438
|2006.08.30 08:21
|close
|715
|5.00
|1.2826
|1.4827
|1.2777
|50.00
|107240.70
|1439
|2006.08.30 09:00
|buy
|720
|1.00
|1.2836
|1.0836
|1.2886
|1440
|2006.08.30 09:00
|buy
|721
|1.00
|1.2839
|1.0839
|1.2889
|1441
|2006.08.30 09:00
|buy
|722
|1.00
|1.2838
|1.0838
|1.2888
|1442
|2006.08.30 09:00
|buy
|723
|1.00
|1.2836
|1.0836
|1.2886
|1443
|2006.08.30 09:00
|buy
|724
|2.00
|1.2834
|1.0834
|1.2884
|1444
|2006.08.30 14:03
|close
|724
|2.00
|1.2836
|1.0834
|1.2884
|40.00
|107280.70
|1445
|2006.08.30 14:03
|close
|723
|1.00
|1.2836
|1.0836
|1.2886
|0.00
|107280.70
|1446
|2006.08.30 14:03
|close
|722
|1.00
|1.2836
|1.0838
|1.2888
|-20.00
|107260.70
|1447
|2006.08.30 14:03
|close
|721
|1.00
|1.2836
|1.0839
|1.2889
|-30.00
|107230.70
|1448
|2006.08.30 14:03
|close
|720
|1.00
|1.2836
|1.0836
|1.2886
|0.00
|107230.70
|1449
|2006.08.30 15:10
|sell
|725
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1450
|2006.08.30 15:10
|sell
|726
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|1451
|2006.08.30 15:10
|sell
|727
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1452
|2006.08.30 15:10
|sell
|728
|5.00
|1.2832
|1.4832
|1.2782
|1453
|2006.08.30 15:11
|sell
|729
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1454
|2006.08.30 22:44
|close
|729
|5.00
|1.2827
|1.4833
|1.2783
|300.00
|107530.70
|1455
|2006.08.30 22:44
|close
|728
|5.00
|1.2827
|1.4832
|1.2782
|250.00
|107780.70
|1456
|2006.08.30 22:44
|close
|727
|5.00
|1.2827
|1.4833
|1.2783
|300.00
|108080.70
|1457
|2006.08.30 22:44
|close
|726
|5.00
|1.2827
|1.4829
|1.2779
|100.00
|108180.70
|1458
|2006.08.30 22:44
|close
|725
|5.00
|1.2827
|1.4830
|1.2780
|150.00
|108330.70
|1459
|2006.08.30 22:45
|sell
|730
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1460
|2006.08.30 22:45
|sell
|731
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1461
|2006.08.30 22:45
|sell
|732
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|1462
|2006.08.30 22:45
|sell
|733
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1463
|2006.08.30 22:45
|sell
|734
|5.00
|1.2838
|1.4838
|1.2788
|1464
|2006.08.30 22:48
|close
|734
|5.00
|1.2825
|1.4838
|1.2788
|650.00
|108980.70
|1465
|2006.08.30 22:48
|close
|733
|5.00
|1.2825
|1.4833
|1.2783
|400.00
|109380.70
|1466
|2006.08.30 22:48
|close
|732
|5.00
|1.2825
|1.4834
|1.2784
|450.00
|109830.70
|1467
|2006.08.30 22:48
|close
|731
|5.00
|1.2825
|1.4828
|1.2778
|150.00
|109980.70
|1468
|2006.08.30 22:48
|close
|730
|5.00
|1.2825
|1.4830
|1.2780
|250.00
|110230.70
|1469
|2006.08.30 22:48
|sell
|735
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1470
|2006.08.30 22:48
|sell
|736
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1471
|2006.08.30 22:48
|sell
|737
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|1472
|2006.08.30 22:48
|sell
|738
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1473
|2006.08.30 22:48
|sell
|739
|5.00
|1.2838
|1.4838
|1.2788
|1474
|2006.08.31 02:07
|close
|739
|5.00
|1.2829
|1.4838
|1.2788
|558.00
|110788.70
|1475
|2006.08.31 02:07
|close
|738
|5.00
|1.2829
|1.4833
|1.2783
|308.00
|111096.70
|1476
|2006.08.31 02:07
|close
|737
|5.00
|1.2829
|1.4834
|1.2784
|358.00
|111454.70
|1477
|2006.08.31 02:07
|close
|736
|5.00
|1.2829
|1.4828
|1.2778
|58.00
|111512.70
|1478
|2006.08.31 02:07
|close
|735
|5.00
|1.2829
|1.4830
|1.2780
|158.00
|111670.70
|1479
|2006.08.31 02:35
|buy
|740
|3.00
|1.2832
|1.0832
|1.2882
|1480
|2006.08.31 02:35
|buy
|741
|2.00
|1.2834
|1.0834
|1.2884
|1481
|2006.08.31 02:36
|buy
|742
|2.00
|1.2835
|1.0835
|1.2885
|1482
|2006.08.31 02:36
|buy
|743
|1.00
|1.2837
|1.0837
|1.2887
|1483
|2006.08.31 02:36
|buy
|744
|3.00
|1.2833
|1.0833
|1.2883
|1484
|2006.08.31 07:22
|close
|744
|3.00
|1.2837
|1.0833
|1.2883
|120.00
|111790.70
|1485
|2006.08.31 07:22
|close
|743
|1.00
|1.2837
|1.0837
|1.2887
|0.00
|111790.70
|1486
|2006.08.31 07:22
|close
|742
|2.00
|1.2837
|1.0835
|1.2885
|40.00
|111830.70
|1487
|2006.08.31 07:22
|close
|741
|2.00
|1.2837
|1.0834
|1.2884
|60.00
|111890.70
|1488
|2006.08.31 07:22
|close
|740
|3.00
|1.2837
|1.0832
|1.2882
|150.00
|112040.70
|1489
|2006.08.31 09:25
|sell
|745
|5.00
|1.2847
|1.4847
|1.2797
|1490
|2006.08.31 09:25
|sell
|746
|5.00
|1.2845
|1.4845
|1.2795
|1491
|2006.08.31 09:25
|sell
|747
|5.00
|1.2847
|1.4847
|1.2797
|1492
|2006.08.31 09:25
|sell
|748
|5.00
|1.2849
|1.4849
|1.2799
|1493
|2006.08.31 09:25
|sell
|749
|5.00
|1.2847
|1.4847
|1.2797
|1494
|2006.08.31 14:44
|close
|749
|5.00
|1.2837
|1.4847
|1.2797
|500.00
|112540.70
|1495
|2006.08.31 14:44
|close
|748
|5.00
|1.2837
|1.4849
|1.2799
|600.00
|113140.70
|1496
|2006.08.31 14:44
|close
|747
|5.00
|1.2837
|1.4847
|1.2797
|500.00
|113640.70
|1497
|2006.08.31 14:44
|close
|746
|5.00
|1.2837
|1.4845
|1.2795
|400.00
|114040.70
|1498
|2006.08.31 14:44
|close
|745
|5.00
|1.2837
|1.4847
|1.2797
|500.00
|114540.70
|1499
|2006.08.31 17:20
|buy
|750
|2.00
|1.2803
|1.0803
|1.2853
|1500
|2006.08.31 17:20
|buy
|751
|2.00
|1.2802
|1.0802
|1.2852
|1501
|2006.08.31 17:20
|buy
|752
|2.00
|1.2803
|1.0803
|1.2853
|1502
|2006.08.31 17:20
|buy
|753
|2.00
|1.2804
|1.0804
|1.2854
|1503
|2006.08.31 17:20
|buy
|754
|2.00
|1.2803
|1.0803
|1.2853
|1504
|2006.08.31 19:44
|close
|754
|2.00
|1.2808
|1.0803
|1.2853
|100.00
|114640.70
|1505
|2006.08.31 19:44
|close
|753
|2.00
|1.2808
|1.0804
|1.2854
|80.00
|114720.70
|1506
|2006.08.31 19:44
|close
|752
|2.00
|1.2808
|1.0803
|1.2853
|100.00
|114820.70
|1507
|2006.08.31 19:44
|close
|751
|2.00
|1.2808
|1.0802
|1.2852
|120.00
|114940.70
|1508
|2006.08.31 19:44
|close
|750
|2.00
|1.2808
|1.0803
|1.2853
|100.00
|115040.70
|1509
|2006.08.31 22:25
|sell
|755
|5.00
|1.2809
|1.4809
|1.2759
|1510
|2006.08.31 22:25
|sell
|756
|5.00
|1.2812
|1.4812
|1.2762
|1511
|2006.08.31 22:25
|sell
|757
|5.00
|1.2811
|1.4811
|1.2761
|1512
|2006.08.31 22:25
|sell
|758
|5.00
|1.2813
|1.4813
|1.2763
|1513
|2006.08.31 22:25
|sell
|759
|5.00
|1.2809
|1.4809
|1.2759
|1514
|2006.08.31 22:49
|close
|759
|5.00
|1.2800
|1.4809
|1.2759
|450.00
|115490.70
|1515
|2006.08.31 22:49
|close
|758
|5.00
|1.2800
|1.4813
|1.2763
|650.00
|116140.70
|1516
|2006.08.31 22:49
|close
|757
|5.00
|1.2800
|1.4811
|1.2761
|550.00
|116690.70
|1517
|2006.08.31 22:49
|close
|756
|5.00
|1.2800
|1.4812
|1.2762
|600.00
|117290.70
|1518
|2006.08.31 22:49
|close
|755
|5.00
|1.2800
|1.4809
|1.2759
|450.00
|117740.70
|1519
|2006.08.31 23:05
|buy
|760
|2.00
|1.2808
|1.0808
|1.2858
|1520
|2006.08.31 23:05
|buy
|761
|2.00
|1.2808
|1.0808
|1.2858
|1521
|2006.08.31 23:05
|buy
|762
|1.00
|1.2814
|1.0814
|1.2864
|1522
|2006.08.31 23:05
|buy
|763
|1.00
|1.2812
|1.0812
|1.2862
|1523
|2006.08.31 23:06
|buy
|764
|1.00
|1.2813
|1.0813
|1.2863
|1524
|2006.09.01 01:03
|close
|764
|1.00
|1.2815
|1.0813
|1.2863
|11.35
|117752.05
|1525
|2006.09.01 01:03
|close
|763
|1.00
|1.2815
|1.0812
|1.2862
|21.35
|117773.40
|1526
|2006.09.01 01:03
|close
|762
|1.00
|1.2815
|1.0814
|1.2864
|1.35
|117774.75
|1527
|2006.09.01 01:03
|close
|761
|2.00
|1.2815
|1.0808
|1.2858
|122.70
|117897.45
|1528
|2006.09.01 01:03
|close
|760
|2.00
|1.2815
|1.0808
|1.2858
|122.70
|118020.15
|1529
|2006.09.01 02:35
|sell
|765
|5.00
|1.2811
|1.4811
|1.2761
|1530
|2006.09.01 02:35
|sell
|766
|5.00
|1.2814
|1.4814
|1.2764
|1531
|2006.09.01 02:35
|sell
|767
|5.00
|1.2813
|1.4813
|1.2763
|1532
|2006.09.01 02:35
|sell
|768
|5.00
|1.2811
|1.4811
|1.2761
|1533
|2006.09.01 02:35
|sell
|769
|5.00
|1.2810
|1.4810
|1.2760
|1534
|2006.09.01 02:55
|close
|769
|5.00
|1.2803
|1.4810
|1.2760
|350.00
|118370.15
|1535
|2006.09.01 02:55
|close
|768
|5.00
|1.2803
|1.4811
|1.2761
|400.00
|118770.15
|1536
|2006.09.01 02:55
|close
|767
|5.00
|1.2803
|1.4813
|1.2763
|500.00
|119270.15
|1537
|2006.09.01 02:55
|close
|766
|5.00
|1.2803
|1.4814
|1.2764
|550.00
|119820.15
|1538
|2006.09.01 02:55
|close
|765
|5.00
|1.2803
|1.4811
|1.2761
|400.00
|120220.15
|1539
|2006.09.01 05:06
|buy
|770
|1.00
|1.2808
|1.0808
|1.2858
|1540
|2006.09.01 05:06
|buy
|771
|1.00
|1.2809
|1.0809
|1.2859
|1541
|2006.09.01 05:06
|buy
|772
|2.00
|1.2805
|1.0805
|1.2855
|1542
|2006.09.01 05:07
|buy
|773
|1.00
|1.2808
|1.0808
|1.2858
|1543
|2006.09.01 05:07
|buy
|774
|1.00
|1.2809
|1.0809
|1.2859
|1544
|2006.09.01 05:38
|close
|774
|1.00
|1.2816
|1.0809
|1.2859
|70.00
|120290.15
|1545
|2006.09.01 05:38
|close
|773
|1.00
|1.2816
|1.0808
|1.2858
|80.00
|120370.15
|1546
|2006.09.01 05:38
|close
|772
|2.00
|1.2816
|1.0805
|1.2855
|220.00
|120590.15
|1547
|2006.09.01 05:38
|close
|771
|1.00
|1.2816
|1.0809
|1.2859
|70.00
|120660.15
|1548
|2006.09.01 05:38
|close
|770
|1.00
|1.2816
|1.0808
|1.2858
|80.00
|120740.15
|1549
|2006.09.01 07:35
|sell
|775
|5.00
|1.2812
|1.4812
|1.2762
|1550
|2006.09.01 07:35
|sell
|776
|5.00
|1.2810
|1.4810
|1.2760
|1551
|2006.09.01 07:35
|sell
|777
|5.00
|1.2809
|1.4809
|1.2759
|1552
|2006.09.01 07:35
|sell
|778
|5.00
|1.2812
|1.4812
|1.2762
|1553
|2006.09.01 07:35
|sell
|779
|5.00
|1.2813
|1.4813
|1.2763
|1554
|2006.09.01 13:30
|close
|779
|5.00
|1.2810
|1.4813
|1.2763
|150.00
|120890.15
|1555
|2006.09.01 13:30
|close
|778
|5.00
|1.2810
|1.4812
|1.2762
|100.00
|120990.15
|1556
|2006.09.01 13:30
|close
|777
|5.00
|1.2810
|1.4809
|1.2759
|-50.00
|120940.15
|1557
|2006.09.01 13:30
|close
|776
|5.00
|1.2810
|1.4810
|1.2760
|0.00
|120940.15
|1558
|2006.09.01 13:30
|close
|775
|5.00
|1.2810
|1.4812
|1.2762
|100.00
|121040.15
|1559
|2006.09.01 13:30
|buy
|780
|5.00
|1.2811
|1.0811
|1.2861
|1560
|2006.09.01 13:30
|buy
|781
|4.00
|1.2813
|1.0813
|1.2863
|1561
|2006.09.01 13:30
|buy
|782
|5.00
|1.2805
|1.0805
|1.2855
|1562
|2006.09.01 13:30
|buy
|783
|5.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|1563
|2006.09.01 13:30
|buy
|784
|5.00
|1.2800
|1.0800
|1.2850
|1564
|2006.09.01 16:57
|close
|784
|5.00
|1.2834
|1.0800
|1.2850
|1700.00
|122740.15
|1565
|2006.09.01 16:57
|close
|783
|5.00
|1.2834
|1.0798
|1.2848
|1800.00
|124540.15
|1566
|2006.09.01 16:57
|close
|782
|5.00
|1.2834
|1.0805
|1.2855
|1450.00
|125990.15
|1567
|2006.09.01 16:57
|close
|781
|4.00
|1.2834
|1.0813
|1.2863
|840.00
|126830.15
|1568
|2006.09.01 16:57
|close
|780
|5.00
|1.2834
|1.0811
|1.2861
|1150.00
|127980.15
|1569
|2006.09.01 18:15
|sell
|785
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1570
|2006.09.01 18:15
|sell
|786
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1571
|2006.09.01 18:15
|sell
|787
|5.00
|1.2826
|1.4826
|1.2776
|1572
|2006.09.01 18:16
|sell
|788
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1573
|2006.09.01 18:16
|sell
|789
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|1574
|2006.09.01 22:39
|close
|789
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|0.00
|127980.15
|1575
|2006.09.01 22:39
|close
|788
|5.00
|1.2829
|1.4828
|1.2778
|-50.00
|127930.15
|1576
|2006.09.01 22:39
|close
|787
|5.00
|1.2829
|1.4826
|1.2776
|-150.00
|127780.15
|1577
|2006.09.01 22:39
|close
|786
|5.00
|1.2829
|1.4830
|1.2780
|50.00
|127830.15
|1578
|2006.09.01 22:39
|close
|785
|5.00
|1.2829
|1.4828
|1.2778
|-50.00
|127780.15
|1579
|2006.09.04 00:55
|sell
|790
|5.00
|1.2851
|1.4851
|1.2801
|1580
|2006.09.04 00:55
|sell
|791
|5.00
|1.2850
|1.4850
|1.2800
|1581
|2006.09.04 00:55
|sell
|792
|5.00
|1.2854
|1.4854
|1.2804
|1582
|2006.09.04 00:55
|sell
|793
|5.00
|1.2852
|1.4852
|1.2802
|1583
|2006.09.04 00:56
|sell
|794
|5.00
|1.2853
|1.4853
|1.2803
|1584
|2006.09.04 07:04
|close
|794
|5.00
|1.2856
|1.4853
|1.2803
|-150.00
|127630.15
|1585
|2006.09.04 07:04
|close
|793
|5.00
|1.2856
|1.4852
|1.2802
|-200.00
|127430.15
|1586
|2006.09.04 07:04
|close
|792
|5.00
|1.2856
|1.4854
|1.2804
|-100.00
|127330.15
|1587
|2006.09.04 07:04
|close
|791
|5.00
|1.2856
|1.4850
|1.2800
|-300.00
|127030.15
|1588
|2006.09.04 07:04
|close
|790
|5.00
|1.2856
|1.4851
|1.2801
|-250.00
|126780.15
|1589
|2006.09.04 09:15
|buy
|795
|1.00
|1.2858
|1.0858
|1.2908
|1590
|2006.09.04 09:15
|buy
|796
|1.00
|1.2859
|1.0859
|1.2909
|1591
|2006.09.04 09:15
|buy
|797
|2.00
|1.2855
|1.0855
|1.2905
|1592
|2006.09.04 09:15
|buy
|798
|1.00
|1.2857
|1.0857
|1.2907
|1593
|2006.09.04 09:16
|buy
|799
|1.00
|1.2860
|1.0860
|1.2910
|1594
|2006.09.04 10:15
|close
|799
|1.00
|1.2863
|1.0860
|1.2910
|30.00
|126810.15
|1595
|2006.09.04 10:15
|close
|798
|1.00
|1.2863
|1.0857
|1.2907
|60.00
|126870.15
|1596
|2006.09.04 10:15
|close
|797
|2.00
|1.2863
|1.0855
|1.2905
|160.00
|127030.15
|1597
|2006.09.04 10:15
|close
|796
|1.00
|1.2863
|1.0859
|1.2909
|40.00
|127070.15
|1598
|2006.09.04 10:15
|close
|795
|1.00
|1.2863
|1.0858
|1.2908
|50.00
|127120.15
|1599
|2006.09.04 10:19
|buy
|800
|1.00
|1.2855
|1.0855
|1.2905
|1600
|2006.09.04 10:43
|close
|800
|1.00
|1.2863
|1.0855
|1.2905
|80.00
|127200.15
|1601
|2006.09.04 13:15
|sell
|801
|5.00
|1.2854
|1.4854
|1.2804
|1602
|2006.09.04 13:15
|sell
|802
|5.00
|1.2853
|1.4853
|1.2803
|1603
|2006.09.04 13:15
|sell
|803
|5.00
|1.2855
|1.4855
|1.2805
|1604
|2006.09.04 13:15
|sell
|804
|5.00
|1.2856
|1.4856
|1.2806
|1605
|2006.09.04 13:15
|sell
|805
|5.00
|1.2857
|1.4857
|1.2807
|1606
|2006.09.04 16:33
|close
|805
|5.00
|1.2853
|1.4857
|1.2807
|200.00
|127400.15
|1607
|2006.09.04 16:33
|close
|804
|5.00
|1.2853
|1.4856
|1.2806
|150.00
|127550.15
|1608
|2006.09.04 16:33
|close
|803
|5.00
|1.2853
|1.4855
|1.2805
|100.00
|127650.15
|1609
|2006.09.04 16:33
|close
|802
|5.00
|1.2853
|1.4853
|1.2803
|0.00
|127650.15
|1610
|2006.09.04 16:33
|close
|801
|5.00
|1.2853
|1.4854
|1.2804
|50.00
|127700.15
|1611
|2006.09.04 16:51
|buy
|806
|1.00
|1.2866
|1.0866
|1.2916
|1612
|2006.09.04 16:52
|buy
|807
|1.00
|1.2866
|1.0866
|1.2916
|1613
|2006.09.04 16:53
|buy
|808
|1.00
|1.2866
|1.0866
|1.2916
|1614
|2006.09.04 17:20
|sell
|809
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|1615
|2006.09.04 17:20
|sell
|810
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|1616
|2006.09.04 17:53
|close
|808
|1.00
|1.2872
|1.0866
|1.2916
|60.00
|127760.15
|1617
|2006.09.04 17:53
|close
|807
|1.00
|1.2872
|1.0866
|1.2916
|60.00
|127820.15
|1618
|2006.09.04 17:53
|close
|806
|1.00
|1.2872
|1.0866
|1.2916
|60.00
|127880.15
|1619
|2006.09.04 18:50
|sell
|811
|5.00
|1.2869
|1.4869
|1.2819
|1620
|2006.09.04 18:50
|sell
|812
|5.00
|1.2871
|1.4871
|1.2821
|1621
|2006.09.04 18:50
|sell
|813
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|1622
|2006.09.04 22:31
|close
|813
|5.00
|1.2863
|1.4867
|1.2817
|200.00
|128080.15
|1623
|2006.09.04 22:31
|close
|812
|5.00
|1.2863
|1.4871
|1.2821
|400.00
|128480.15
|1624
|2006.09.04 22:31
|close
|811
|5.00
|1.2863
|1.4869
|1.2819
|300.00
|128780.15
|1625
|2006.09.04 22:31
|close
|810
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|0.00
|128780.15
|1626
|2006.09.04 22:31
|close
|809
|5.00
|1.2863
|1.4863
|1.2813
|0.00
|128780.15
|1627
|2006.09.04 22:32
|sell
|814
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|1628
|2006.09.04 22:33
|sell
|815
|5.00
|1.2868
|1.4868
|1.2818
|1629
|2006.09.04 22:33
|close
|815
|5.00
|1.2863
|1.4868
|1.2818
|250.00
|129030.15
|1630
|2006.09.04 22:33
|close
|814
|5.00
|1.2863
|1.4867
|1.2817
|200.00
|129230.15
|1631
|2006.09.04 22:34
|sell
|816
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|1632
|2006.09.04 22:34
|sell
|817
|5.00
|1.2866
|1.4866
|1.2816
|1633
|2006.09.04 22:34
|sell
|818
|5.00
|1.2869
|1.4869
|1.2819
|1634
|2006.09.04 22:34
|sell
|819
|5.00
|1.2867
|1.4867
|1.2817
|1635
|2006.09.04 22:34
|sell
|820
|5.00
|1.2868
|1.4868
|1.2818
|1636
|2006.09.04 22:35
|close
|820
|5.00
|1.2864
|1.4868
|1.2818
|200.00
|129430.15
|1637
|2006.09.04 22:35
|close
|819
|5.00
|1.2864
|1.4867
|1.2817
|150.00
|129580.15
|1638
|2006.09.04 22:35
|close
|818
|5.00
|1.2864
|1.4869
|1.2819
|250.00
|129830.15
|1639
|2006.09.04 22:35
|close
|817
|5.00
|1.2864
|1.4866
|1.2816
|100.00
|129930.15
|1640
|2006.09.04 22:35
|close
|816
|5.00
|1.2864
|1.4867
|1.2817
|150.00
|130080.15
|1641
|2006.09.05 00:45
|buy
|821
|1.00
|1.2865
|1.0865
|1.2915
|1642
|2006.09.05 00:45
|buy
|822
|1.00
|1.2867
|1.0867
|1.2917
|1643
|2006.09.05 00:45
|buy
|823
|2.00
|1.2863
|1.0863
|1.2913
|1644
|2006.09.05 00:45
|buy
|824
|1.00
|1.2865
|1.0865
|1.2915
|1645
|2006.09.05 00:46
|buy
|825
|1.00
|1.2864
|1.0864
|1.2914
|1646
|2006.09.05 06:25
|close
|825
|1.00
|1.2847
|1.0864
|1.2914
|-170.00
|129910.15
|1647
|2006.09.05 06:25
|close
|824
|1.00
|1.2847
|1.0865
|1.2915
|-180.00
|129730.15
|1648
|2006.09.05 06:25
|close
|823
|2.00
|1.2847
|1.0863
|1.2913
|-320.00
|129410.15
|1649
|2006.09.05 06:25
|close
|822
|1.00
|1.2847
|1.0867
|1.2917
|-200.00
|129210.15
|1650
|2006.09.05 06:25
|close
|821
|1.00
|1.2847
|1.0865
|1.2915
|-180.00
|129030.15
|1651
|2006.09.05 06:25
|buy
|826
|1.00
|1.2839
|1.0839
|1.2889
|1652
|2006.09.05 06:26
|buy
|827
|1.00
|1.2840
|1.0840
|1.2890
|1653
|2006.09.05 06:27
|buy
|828
|1.00
|1.2840
|1.0840
|1.2890
|1654
|2006.09.05 06:28
|buy
|829
|1.00
|1.2840
|1.0840
|1.2890
|1655
|2006.09.05 06:28
|buy
|830
|1.00
|1.2839
|1.0839
|1.2889
|1656
|2006.09.05 06:31
|close
|830
|1.00
|1.2847
|1.0839
|1.2889
|80.00
|129110.15
|1657
|2006.09.05 06:31
|close
|829
|1.00
|1.2847
|1.0840
|1.2890
|70.00
|129180.15
|1658
|2006.09.05 06:31
|close
|828
|1.00
|1.2847
|1.0840
|1.2890
|70.00
|129250.15
|1659
|2006.09.05 06:31
|close
|827
|1.00
|1.2847
|1.0840
|1.2890
|70.00
|129320.15
|1660
|2006.09.05 06:31
|close
|826
|1.00
|1.2847
|1.0839
|1.2889
|80.00
|129400.15
|1661
|2006.09.05 07:00
|sell
|831
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|1662
|2006.09.05 07:00
|sell
|832
|5.00
|1.2832
|1.4832
|1.2782
|1663
|2006.09.05 07:00
|sell
|833
|5.00
|1.2836
|1.4836
|1.2786
|1664
|2006.09.05 07:01
|sell
|834
|5.00
|1.2834
|1.4834
|1.2784
|1665
|2006.09.05 07:01
|sell
|835
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1666
|2006.09.05 07:52
|close
|835
|5.00
|1.2831
|1.4833
|1.2783
|100.00
|129500.15
|1667
|2006.09.05 07:52
|close
|834
|5.00
|1.2831
|1.4834
|1.2784
|150.00
|129650.15
|1668
|2006.09.05 07:52
|close
|833
|5.00
|1.2831
|1.4836
|1.2786
|250.00
|129900.15
|1669
|2006.09.05 07:52
|close
|832
|5.00
|1.2831
|1.4832
|1.2782
|50.00
|129950.15
|1670
|2006.09.05 07:52
|close
|831
|5.00
|1.2831
|1.4834
|1.2784
|150.00
|130100.15
|1671
|2006.09.05 08:30
|sell
|836
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1672
|2006.09.05 08:30
|sell
|837
|5.00
|1.2832
|1.4832
|1.2782
|1673
|2006.09.05 08:30
|sell
|838
|5.00
|1.2835
|1.4835
|1.2785
|1674
|2006.09.05 08:30
|sell
|839
|5.00
|1.2833
|1.4833
|1.2783
|1675
|2006.09.05 08:31
|close
|839
|5.00
|1.2829
|1.4833
|1.2783
|200.00
|130300.15
|1676
|2006.09.05 08:31
|close
|838
|5.00
|1.2829
|1.4835
|1.2785
|300.00
|130600.15
|1677
|2006.09.05 08:31
|close
|837
|5.00
|1.2829
|1.4832
|1.2782
|150.00
|130750.15
|1678
|2006.09.05 08:31
|close
|836
|5.00
|1.2829
|1.4833
|1.2783
|200.00
|130950.15
|1679
|2006.09.05 08:55
|buy
|840
|4.00
|1.2829
|1.0829
|1.2879
|1680
|2006.09.05 08:55
|buy
|841
|5.00
|1.2826
|1.0826
|1.2876
|1681
|2006.09.05 08:55
|buy
|842
|4.00
|1.2827
|1.0827
|1.2877
|1682
|2006.09.05 08:55
|buy
|843
|4.00
|1.2828
|1.0828
|1.2878
|1683
|2006.09.05 08:55
|buy
|844
|3.00
|1.2830
|1.0830
|1.2880
|1684
|2006.09.05 10:09
|close
|844
|3.00
|1.2847
|1.0830
|1.2880
|510.00
|131460.15
|1685
|2006.09.05 10:09
|close
|843
|4.00
|1.2847
|1.0828
|1.2878
|760.00
|132220.15
|1686
|2006.09.05 10:09
|close
|842
|4.00
|1.2847
|1.0827
|1.2877
|800.00
|133020.15
|1687
|2006.09.05 10:09
|close
|841
|5.00
|1.2847
|1.0826
|1.2876
|1050.00
|134070.15
|1688
|2006.09.05 10:09
|close
|840
|4.00
|1.2847
|1.0829
|1.2879
|720.00
|134790.15
|1689
|2006.09.05 10:55
|sell
|845
|5.00
|1.2837
|1.4837
|1.2787
|1690
|2006.09.05 10:55
|sell
|846
|5.00
|1.2836
|1.4836
|1.2786
|1691
|2006.09.05 10:55
|sell
|847
|5.00
|1.2835
|1.4835
|1.2785
|1692
|2006.09.05 10:55
|sell
|848
|5.00
|1.2837
|1.4837
|1.2787
|1693
|2006.09.05 10:55
|sell
|849
|5.00
|1.2839
|1.4839
|1.2789
|1694
|2006.09.05 12:43
|close
|849
|5.00
|1.2821
|1.4839
|1.2789
|900.00
|135690.15
|1695
|2006.09.05 12:43
|close
|848
|5.00
|1.2821
|1.4837
|1.2787
|800.00
|136490.15
|1696
|2006.09.05 12:43
|close
|847
|5.00
|1.2821
|1.4835
|1.2785
|700.00
|137190.15
|1697
|2006.09.05 12:43
|close
|846
|5.00
|1.2821
|1.4836
|1.2786
|750.00
|137940.15
|1698
|2006.09.05 12:43
|close
|845
|5.00
|1.2821
|1.4837
|1.2787
|800.00
|138740.15
|1699
|2006.09.05 13:35
|buy
|850
|2.00
|1.2823
|1.0823
|1.2873
|1700
|2006.09.05 13:35
|buy
|851
|2.00
|1.2822
|1.0822
|1.2872
|1701
|2006.09.05 13:35
|buy
|852
|2.00
|1.2821
|1.0821
|1.2871
|1702
|2006.09.05 13:35
|buy
|853
|2.00
|1.2823
|1.0823
|1.2873
|1703
|2006.09.05 13:35
|buy
|854
|3.00
|1.2819
|1.0819
|1.2869
|1704
|2006.09.05 19:59
|close
|854
|3.00
|1.2819
|1.0819
|1.2869
|0.00
|138740.15
|1705
|2006.09.05 19:59
|close
|853
|2.00
|1.2819
|1.0823
|1.2873
|-80.00
|138660.15
|1706
|2006.09.05 19:59
|close
|852
|2.00
|1.2819
|1.0821
|1.2871
|-40.00
|138620.15
|1707
|2006.09.05 19:59
|close
|851
|2.00
|1.2819
|1.0822
|1.2872
|-60.00
|138560.15
|1708
|2006.09.05 19:59
|close
|850
|2.00
|1.2819
|1.0823
|1.2873
|-80.00
|138480.15
|1709
|2006.09.05 21:15
|sell
|855
|5.00
|1.2808
|1.4808
|1.2758
|1710
|2006.09.05 21:15
|sell
|856
|5.00
|1.2809
|1.4809
|1.2759
|1711
|2006.09.05 21:15
|sell
|857
|5.00
|1.2810
|1.4810
|1.2760
|1712
|2006.09.05 21:15
|sell
|858
|5.00
|1.2808
|1.4808
|1.2758
|1713
|2006.09.05 21:15
|sell
|859
|5.00
|1.2813
|1.4813
|1.2763
|1714
|2006.09.06 01:53
|close
|859
|5.00
|1.2812
|1.4813
|1.2763
|86.00
|138566.15
|1715
|2006.09.06 01:53
|close
|858
|5.00
|1.2812
|1.4808
|1.2758
|-164.00
|138402.15
|1716
|2006.09.06 01:53
|close
|857
|5.00
|1.2812
|1.4810
|1.2760
|-64.00
|138338.15
|1717
|2006.09.06 01:53
|close
|856
|5.00
|1.2812
|1.4809
|1.2759
|-114.00
|138224.15
|1718
|2006.09.06 01:53
|close
|855
|5.00
|1.2812
|1.4808
|1.2758
|-164.00
|138060.15
|1719
|2006.09.06 02:10
|buy
|860
|1.00
|1.2820
|1.0820
|1.2870
|1720
|2006.09.06 02:10
|buy
|861
|2.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1721
|2006.09.06 02:10
|buy
|862
|1.00
|1.2821
|1.0821
|1.2871
|1722
|2006.09.06 02:11
|buy
|863
|1.00
|1.2820
|1.0820
|1.2870
|1723
|2006.09.06 02:11
|buy
|864
|2.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1724
|2006.09.06 05:27
|close
|864
|2.00
|1.2824
|1.0818
|1.2868
|120.00
|138180.15
|1725
|2006.09.06 05:27
|close
|863
|1.00
|1.2824
|1.0820
|1.2870
|40.00
|138220.15
|1726
|2006.09.06 05:27
|close
|862
|1.00
|1.2824
|1.0821
|1.2871
|30.00
|138250.15
|1727
|2006.09.06 05:27
|close
|861
|2.00
|1.2824
|1.0818
|1.2868
|120.00
|138370.15
|1728
|2006.09.06 05:27
|close
|860
|1.00
|1.2824
|1.0820
|1.2870
|40.00
|138410.15
|1729
|2006.09.06 05:35
|sell
|865
|5.00
|1.2821
|1.4821
|1.2771
|1730
|2006.09.06 05:35
|sell
|866
|5.00
|1.2815
|1.4815
|1.2765
|1731
|2006.09.06 05:36
|sell
|867
|5.00
|1.2816
|1.4816
|1.2766
|1732
|2006.09.06 05:36
|sell
|868
|5.00
|1.2818
|1.4818
|1.2768
|1733
|2006.09.06 05:37
|sell
|869
|5.00
|1.2815
|1.4815
|1.2765
|1734
|2006.09.06 06:28
|close
|869
|5.00
|1.2814
|1.4815
|1.2765
|50.00
|138460.15
|1735
|2006.09.06 06:28
|close
|868
|5.00
|1.2814
|1.4818
|1.2768
|200.00
|138660.15
|1736
|2006.09.06 06:28
|close
|867
|5.00
|1.2814
|1.4816
|1.2766
|100.00
|138760.15
|1737
|2006.09.06 06:28
|close
|866
|5.00
|1.2814
|1.4815
|1.2765
|50.00
|138810.15
|1738
|2006.09.06 06:28
|close
|865
|5.00
|1.2814
|1.4821
|1.2771
|350.00
|139160.15
|1739
|2006.09.06 07:35
|buy
|870
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1740
|2006.09.06 07:36
|close
|870
|1.00
|1.2821
|1.0818
|1.2868
|30.00
|139190.15
|1741
|2006.09.06 07:36
|buy
|871
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1742
|2006.09.06 07:37
|buy
|872
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1743
|2006.09.06 07:37
|buy
|873
|1.00
|1.2817
|1.0817
|1.2867
|1744
|2006.09.06 07:37
|buy
|874
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1745
|2006.09.06 07:38
|buy
|875
|1.00
|1.2817
|1.0817
|1.2867
|1746
|2006.09.06 07:39
|close
|875
|1.00
|1.2823
|1.0817
|1.2867
|60.00
|139250.15
|1747
|2006.09.06 07:39
|close
|874
|1.00
|1.2823
|1.0818
|1.2868
|50.00
|139300.15
|1748
|2006.09.06 07:39
|close
|873
|1.00
|1.2823
|1.0817
|1.2867
|60.00
|139360.15
|1749
|2006.09.06 07:39
|close
|872
|1.00
|1.2823
|1.0818
|1.2868
|50.00
|139410.15
|1750
|2006.09.06 07:39
|close
|871
|1.00
|1.2823
|1.0818
|1.2868
|50.00
|139460.15
|1751
|2006.09.06 07:39
|buy
|876
|1.00
|1.2817
|1.0817
|1.2867
|1752
|2006.09.06 07:39
|buy
|877
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|1753
|2006.09.06 07:39
|close
|877
|1.00
|1.2822
|1.0818
|1.2868
|40.00
|139500.15
|1754
|2006.09.06 07:39
|close
|876
|1.00
|1.2822
|1.0817
|1.2867
|50.00
|139550.15
|1755
|2006.09.06 09:25
|sell
|878
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1756
|2006.09.06 09:25
|sell
|879
|5.00
|1.2829
|1.4829
|1.2779
|1757
|2006.09.06 09:25
|sell
|880
|5.00
|1.2830
|1.4830
|1.2780
|1758
|2006.09.06 09:25
|sell
|881
|5.00
|1.2828
|1.4828
|1.2778
|1759
|2006.09.06 09:25
|sell
|882
|5.00
|1.2826
|1.4826
|1.2776
|1760
|2006.09.06 11:50
|close
|882
|5.00
|1.2812
|1.4826
|1.2776
|700.00
|140250.15
|1761
|2006.09.06 11:50
|close
|881
|5.00
|1.2812
|1.4828
|1.2778
|800.00
|141050.15
|1762
|2006.09.06 11:50
|close
|880
|5.00
|1.2812
|1.4830
|1.2780
|900.00
|141950.15
|1763
|2006.09.06 11:50
|close
|879
|5.00
|1.2812
|1.4829
|1.2779
|850.00
|142800.15
|1764
|2006.09.06 11:50
|close
|878
|5.00
|1.2812
|1.4830
|1.2780
|900.00
|143700.15
|1765
|2006.09.06 13:45
|buy
|883
|2.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|1766
|2006.09.06 13:45
|buy
|884
|2.00
|1.2800
|1.0800
|1.2850
|1767
|2006.09.06 13:45
|buy
|885
|2.00
|1.2796
|1.0796
|1.2846
|1768
|2006.09.06 13:45
|buy
|886
|2.00
|1.2797
|1.0797
|1.2847
|1769
|2006.09.06 13:46
|buy
|887
|2.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|1770
|2006.09.06 19:03
|close
|887
|2.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|0.00
|143700.15
|1771
|2006.09.06 19:03
|close
|886
|2.00
|1.2798
|1.0797
|1.2847
|20.00
|143720.15
|1772
|2006.09.06 19:03
|close
|885
|2.00
|1.2798
|1.0796
|1.2846
|40.00
|143760.15
|1773
|2006.09.06 19:03
|close
|884
|2.00
|1.2798
|1.0800
|1.2850
|-40.00
|143720.15
|1774
|2006.09.06 19:03
|close
|883
|2.00
|1.2798
|1.0798
|1.2848
|0.00
|143720.15
|1775
|2006.09.06 20:32
|buy
|888
|3.00
|1.2808
|1.0808
|1.2823
|1776
|2006.09.06 20:35
|buy
|889
|3.00
|1.2808
|1.0808
|1.2823
|1777
|2006.09.06 20:42
|buy
|890
|3.00
|1.2808
|1.0808
|1.2823
|1778
|2006.09.06 20:43
|buy
|891
|3.00
|1.2808
|1.0808
|1.2823
|1779
|2006.09.06 21:20
|sell
|892
|5.00
|1.2808
|1.4808
|1.2758
|1780
|2006.09.06 23:07
|close
|892
|5.00
|1.2802
|1.4808
|1.2758
|300.00
|144020.15
|1781
|2006.09.06 23:07
|sell
|893
|5.00
|1.2804
|1.4804
|1.2754
|1782
|2006.09.06 23:13
|close
|891
|3.00
|1.2815
|1.0808
|1.2823
|210.00
|144230.15
|1783
|2006.09.06 23:13
|close
|890
|3.00
|1.2815
|1.0808
|1.2823
|210.00
|144440.15
|1784
|2006.09.06 23:13
|close
|889
|3.00
|1.2815
|1.0808
|1.2823
|210.00
|144650.15
|1785
|2006.09.06 23:13
|close
|888
|3.00
|1.2815
|1.0808
|1.2823
|210.00
|144860.15
|1786
|2006.09.06 23:24
|buy
|894
|1.00
|1.2806
|1.0806
|1.2821
|1787
|2006.09.06 23:24
|buy
|895
|1.00
|1.2807
|1.0807
|1.2822
|1788
|2006.09.06 23:25
|buy
|896
|1.00
|1.2807
|1.0807
|1.2822
|1789
|2006.09.06 23:26
|buy
|897
|1.00
|1.2805
|1.0805
|1.2820
|1790
|2006.09.06 23:27
|close
|897
|1.00
|1.2813
|1.0805
|1.2820
|80.00
|144940.15
|1791
|2006.09.06 23:27
|close
|896
|1.00
|1.2813
|1.0807
|1.2822
|60.00
|145000.15
|1792
|2006.09.06 23:27
|close
|895
|1.00
|1.2813
|1.0807
|1.2822
|60.00
|145060.15
|1793
|2006.09.06 23:27
|close
|894
|1.00
|1.2813
|1.0806
|1.2821
|70.00
|145130.15
|1794
|2006.09.07 00:50
|sell
|898
|5.00
|1.2817
|1.4817
|1.2767
|1795
|2006.09.07 00:50
|sell
|899
|5.00
|1.2815
|1.4815
|1.2765
|1796
|2006.09.07 00:51
|sell
|900
|5.00
|1.2818
|1.4818
|1.2768
|1797
|2006.09.07 00:51
|sell
|901
|5.00
|1.2816
|1.4816
|1.2766
|1798
|2006.09.07 05:31
|close
|901
|5.00
|1.2821
|1.4816
|1.2766
|-250.00
|144880.15
|1799
|2006.09.07 05:31
|close
|900
|5.00
|1.2821
|1.4818
|1.2768
|-150.00
|144730.15
|1800
|2006.09.07 05:31
|close
|899
|5.00
|1.2821
|1.4815
|1.2765
|-300.00
|144430.15
|1801
|2006.09.07 05:31
|close
|898
|5.00
|1.2821
|1.4817
|1.2767
|-200.00
|144230.15
|1802
|2006.09.07 05:31
|close
|893
|5.00
|1.2821
|1.4804
|1.2754
|-742.00
|143488.15
|1803
|2006.09.07 07:50
|buy
|902
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|1804
|2006.09.07 07:50
|buy
|903
|1.00
|1.2826
|1.0826
|1.2876
|1805
|2006.09.07 07:50
|buy
|904
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|1806
|2006.09.07 07:50
|buy
|905
|1.00
|1.2825
|1.0825
|1.2875
|1807
|2006.09.07 07:50
|buy
|906
|1.00
|1.2824
|1.0824
|1.2874
|1808
|2006.09.07 16:09
|close
|906
|1.00
|1.2746
|1.0824
|1.2874
|-780.00
|142708.15
|1809
|2006.09.07 16:09
|close
|905
|1.00
|1.2746
|1.0825
|1.2875
|-790.00
|141918.15
|1810
|2006.09.07 16:09
|close
|904
|1.00
|1.2746
|1.0824
|1.2874
|-780.00
|141138.15
|1811
|2006.09.07 16:09
|close
|903
|1.00
|1.2746
|1.0826
|1.2876
|-800.00
|140338.15
|1812
|2006.09.07 16:09
|close
|902
|1.00
|1.2746
|1.0825
|1.2875
|-790.00
|139548.15
|1813
|2006.09.07 16:52
|buy
|907
|3.00
|1.2733
|1.0733
|1.2748
|1814
|2006.09.07 16:53
|buy
|908
|3.00
|1.2731
|1.0731
|1.2746
|1815
|2006.09.07 16:53
|buy
|909
|3.00
|1.2733
|1.0733
|1.2748
|1816
|2006.09.07 16:54
|buy
|910
|3.00
|1.2733
|1.0733
|1.2748
|1817
|2006.09.07 16:54
|buy
|911
|3.00
|1.2732
|1.0732
|1.2747
|1818
|2006.09.07 17:00
|t/p
|907
|3.00
|1.2748
|1.0733
|1.2748
|450.00
|139998.15
|1819
|2006.09.07 17:00
|t/p
|908
|3.00
|1.2746
|1.0731
|1.2746
|450.00
|140448.15
|1820
|2006.09.07 17:00
|t/p
|909
|3.00
|1.2748
|1.0733
|1.2748
|450.00
|140898.15
|1821
|2006.09.07 17:00
|t/p
|910
|3.00
|1.2748
|1.0733
|1.2748
|450.00
|141348.15
|1822
|2006.09.07 17:00
|t/p
|911
|3.00
|1.2747
|1.0732
|1.2747
|450.00
|141798.15
|1823
|2006.09.07 18:16
|buy
|912
|3.00
|1.2742
|1.0742
|1.2757
|1824
|2006.09.07 18:19
|buy
|913
|3.00
|1.2742
|1.0742
|1.2757
|1825
|2006.09.07 18:37
|t/p
|912
|3.00
|1.2757
|1.0742
|1.2757
|450.00
|142248.15
|1826
|2006.09.07 18:37
|t/p
|913
|3.00
|1.2757
|1.0742
|1.2757
|450.00
|142698.15
|1827
|2006.09.07 19:02
|buy
|914
|3.00
|1.2747
|1.0747
|1.2762
|1828
|2006.09.07 19:03
|buy
|915
|3.00
|1.2746
|1.0746
|1.2761
|1829
|2006.09.07 19:03
|buy
|916
|3.00
|1.2745
|1.0745
|1.2760
|1830
|2006.09.07 19:03
|buy
|917
|3.00
|1.2746
|1.0746
|1.2761
|1831
|2006.09.07 19:04
|buy
|918
|3.00
|1.2746
|1.0746
|1.2761
|1832
|2006.09.07 22:45
|close
|918
|3.00
|1.2739
|1.0746
|1.2761
|-210.00
|142488.15
|1833
|2006.09.07 22:45
|close
|917
|3.00
|1.2739
|1.0746
|1.2761
|-210.00
|142278.15
|1834
|2006.09.07 22:45
|close
|916
|3.00
|1.2739
|1.0745
|1.2760
|-180.00
|142098.15
|1835
|2006.09.07 22:45
|close
|915
|3.00
|1.2739
|1.0746
|1.2761
|-210.00
|141888.15
|1836
|2006.09.07 22:45
|close
|914
|3.00
|1.2739
|1.0747
|1.2762
|-240.00
|141648.15
|1837
|2006.09.07 23:00
|sell
|919
|5.00
|1.2736
|1.4736
|1.2686
|1838
|2006.09.07 23:00
|sell
|920
|5.00
|1.2741
|1.4741
|1.2691
|1839
|2006.09.07 23:00
|sell
|921
|5.00
|1.2740
|1.4740
|1.2690
|1840
|2006.09.07 23:00
|sell
|922
|5.00
|1.2739
|1.4739
|1.2689
|1841
|2006.09.07 23:00
|sell
|923
|5.00
|1.2740
|1.4740
|1.2690
|1842
|2006.09.08 01:10
|close
|923
|5.00
|1.2725
|1.4740
|1.2690
|786.00
|142434.15
|1843
|2006.09.08 01:10
|close
|922
|5.00
|1.2725
|1.4739
|1.2689
|736.00
|143170.15
|1844
|2006.09.08 01:10
|close
|921
|5.00
|1.2725
|1.4740
|1.2690
|786.00
|143956.15
|1845
|2006.09.08 01:10
|close
|920
|5.00
|1.2725
|1.4741
|1.2691
|836.00
|144792.15
|1846
|2006.09.08 01:10
|close
|919
|5.00
|1.2725
|1.4736
|1.2686
|586.00
|145378.15
|1847
|2006.09.08 02:45
|buy
|924
|1.00
|1.2731
|1.0731
|1.2781
|1848
|2006.09.08 02:45
|buy
|925
|1.00
|1.2731
|1.0731
|1.2781
|1849
|2006.09.08 02:45
|buy
|926
|2.00
|1.2724
|1.0724
|1.2774
|1850
|2006.09.08 02:45
|buy
|927
|1.00
|1.2724
|1.0724
|1.2739
|1851
|2006.09.08 02:45
|buy
|928
|2.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|1852
|2006.09.08 02:45
|buy
|929
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1853
|2006.09.08 05:33
|close
|929
|1.00
|1.2732
|1.0725
|1.2740
|70.00
|145448.15
|1854
|2006.09.08 05:33
|close
|928
|2.00
|1.2732
|1.0725
|1.2775
|140.00
|145588.15
|1855
|2006.09.08 05:33
|close
|927
|1.00
|1.2732
|1.0724
|1.2739
|80.00
|145668.15
|1856
|2006.09.08 05:33
|close
|926
|2.00
|1.2732
|1.0724
|1.2774
|160.00
|145828.15
|1857
|2006.09.08 05:33
|close
|925
|1.00
|1.2732
|1.0731
|1.2781
|10.00
|145838.15
|1858
|2006.09.08 05:33
|close
|924
|1.00
|1.2732
|1.0731
|1.2781
|10.00
|145848.15
|1859
|2006.09.08 05:37
|buy
|930
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1860
|2006.09.08 05:39
|buy
|931
|1.00
|1.2724
|1.0724
|1.2739
|1861
|2006.09.08 05:39
|buy
|932
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1862
|2006.09.08 05:40
|buy
|933
|1.00
|1.2723
|1.0723
|1.2738
|1863
|2006.09.08 05:40
|buy
|934
|1.00
|1.2724
|1.0724
|1.2739
|1864
|2006.09.08 05:55
|close
|934
|1.00
|1.2731
|1.0724
|1.2739
|70.00
|145918.15
|1865
|2006.09.08 05:55
|close
|933
|1.00
|1.2731
|1.0723
|1.2738
|80.00
|145998.15
|1866
|2006.09.08 05:55
|close
|932
|1.00
|1.2731
|1.0725
|1.2740
|60.00
|146058.15
|1867
|2006.09.08 05:55
|close
|931
|1.00
|1.2731
|1.0724
|1.2739
|70.00
|146128.15
|1868
|2006.09.08 05:55
|close
|930
|1.00
|1.2731
|1.0725
|1.2740
|60.00
|146188.15
|1869
|2006.09.08 05:57
|buy
|935
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1870
|2006.09.08 05:58
|buy
|936
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1871
|2006.09.08 05:59
|buy
|937
|3.00
|1.2723
|1.0723
|1.2738
|1872
|2006.09.08 05:59
|buy
|938
|1.00
|1.2723
|1.0723
|1.2738
|1873
|2006.09.08 05:59
|buy
|939
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1874
|2006.09.08 06:18
|close
|939
|1.00
|1.2731
|1.0725
|1.2740
|60.00
|146248.15
|1875
|2006.09.08 06:18
|close
|938
|1.00
|1.2731
|1.0723
|1.2738
|80.00
|146328.15
|1876
|2006.09.08 06:18
|close
|937
|3.00
|1.2731
|1.0723
|1.2738
|240.00
|146568.15
|1877
|2006.09.08 06:18
|close
|936
|1.00
|1.2731
|1.0725
|1.2740
|60.00
|146628.15
|1878
|2006.09.08 06:18
|close
|935
|1.00
|1.2731
|1.0725
|1.2740
|60.00
|146688.15
|1879
|2006.09.08 06:25
|buy
|940
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|1880
|2006.09.08 06:25
|buy
|941
|2.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|1881
|2006.09.08 06:25
|buy
|942
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2740
|1882
|2006.09.08 06:25
|buy
|943
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2776
|1883
|2006.09.08 06:26
|buy
|944
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|1884
|2006.09.08 17:53
|close
|944
|1.00
|1.2683
|1.0727
|1.2777
|-440.00
|146248.15
|1885
|2006.09.08 17:53
|close
|943
|1.00
|1.2683
|1.0726
|1.2776
|-430.00
|145818.15
|1886
|2006.09.08 17:53
|close
|942
|1.00
|1.2683
|1.0725
|1.2740
|-420.00
|145398.15
|1887
|2006.09.08 17:53
|close
|941
|2.00
|1.2683
|1.0725
|1.2775
|-840.00
|144558.15
|1888
|2006.09.08 17:53
|close
|940
|1.00
|1.2683
|1.0727
|1.2777
|-440.00
|144118.15
|1889
|2006.09.08 18:27
|buy
|945
|3.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|1890
|2006.09.08 18:28
|buy
|946
|3.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|1891
|2006.09.08 18:28
|buy
|947
|3.00
|1.2669
|1.0669
|1.2684
|1892
|2006.09.08 18:28
|buy
|948
|1.00
|1.2669
|1.0669
|1.2684
|1893
|2006.09.08 18:28
|buy
|949
|3.00
|1.2670
|1.0670
|1.2685
|1894
|2006.09.08 18:28
|buy
|950
|1.00
|1.2670
|1.0670
|1.2685
|1895
|2006.09.08 20:05
|close
|950
|1.00
|1.2683
|1.0670
|1.2685
|130.00
|144248.15
|1896
|2006.09.08 20:05
|close
|949
|3.00
|1.2683
|1.0670
|1.2685
|390.00
|144638.15
|1897
|2006.09.08 20:05
|close
|948
|1.00
|1.2683
|1.0669
|1.2684
|140.00
|144778.15
|1898
|2006.09.08 20:05
|close
|947
|3.00
|1.2683
|1.0669
|1.2684
|420.00
|145198.15
|1899
|2006.09.08 20:05
|close
|946
|3.00
|1.2683
|1.0672
|1.2687
|330.00
|145528.15
|1900
|2006.09.08 20:05
|close
|945
|3.00
|1.2683
|1.0672
|1.2687
|330.00
|145858.15
|1901
|2006.09.08 20:07
|buy
|951
|1.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|1902
|2006.09.08 20:07
|buy
|952
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1903
|2006.09.08 20:07
|buy
|953
|1.00
|1.2671
|1.0671
|1.2686
|1904
|2006.09.08 20:09
|close
|953
|1.00
|1.2682
|1.0671
|1.2686
|110.00
|145968.15
|1905
|2006.09.08 20:09
|close
|952
|1.00
|1.2682
|1.0673
|1.2688
|90.00
|146058.15
|1906
|2006.09.08 20:09
|close
|951
|1.00
|1.2682
|1.0672
|1.2687
|100.00
|146158.15
|1907
|2006.09.08 20:09
|buy
|954
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1908
|2006.09.08 20:12
|buy
|955
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1909
|2006.09.08 20:13
|buy
|956
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1910
|2006.09.08 20:13
|buy
|957
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1911
|2006.09.08 20:15
|buy
|958
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1912
|2006.09.08 20:37
|close
|958
|1.00
|1.2681
|1.0673
|1.2688
|80.00
|146238.15
|1913
|2006.09.08 20:37
|close
|957
|1.00
|1.2681
|1.0673
|1.2688
|80.00
|146318.15
|1914
|2006.09.08 20:37
|close
|956
|1.00
|1.2681
|1.0673
|1.2688
|80.00
|146398.15
|1915
|2006.09.08 20:37
|close
|955
|1.00
|1.2681
|1.0673
|1.2688
|80.00
|146478.15
|1916
|2006.09.08 20:37
|close
|954
|1.00
|1.2681
|1.0673
|1.2688
|80.00
|146558.15
|1917
|2006.09.08 20:59
|buy
|959
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1918
|2006.09.08 21:00
|buy
|960
|3.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1919
|2006.09.08 21:00
|buy
|961
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|1920
|2006.09.08 21:01
|buy
|962
|3.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|1921
|2006.09.08 21:01
|buy
|963
|1.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|1922
|2006.09.08 22:06
|close
|963
|1.00
|1.2683
|1.0672
|1.2687
|110.00
|146668.15
|1923
|2006.09.08 22:06
|close
|962
|3.00
|1.2683
|1.0672
|1.2687
|330.00
|146998.15
|1924
|2006.09.08 22:06
|close
|961
|1.00
|1.2683
|1.0673
|1.2688
|100.00
|147098.15
|1925
|2006.09.08 22:06
|close
|960
|3.00
|1.2683
|1.0673
|1.2688
|300.00
|147398.15
|1926
|2006.09.08 22:06
|close
|959
|1.00
|1.2683
|1.0673
|1.2688
|100.00
|147498.15
|1927
|2006.09.08 22:09
|buy
|964
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|1928
|2006.09.08 22:10
|buy
|965
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|1929
|2006.09.08 22:15
|sell
|966
|5.00
|1.2679
|1.4679
|1.2629
|1930
|2006.09.08 22:15
|sell
|967
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|1931
|2006.09.08 22:15
|close
|965
|1.00
|1.2682
|1.0674
|1.2689
|80.00
|147578.15
|1932
|2006.09.08 22:15
|close
|964
|1.00
|1.2682
|1.0674
|1.2689
|80.00
|147658.15
|1933
|2006.09.08 22:15
|sell
|968
|5.00
|1.2681
|1.4681
|1.2631
|1934
|2006.09.08 22:15
|sell
|969
|5.00
|1.2683
|1.4683
|1.2633
|1935
|2006.09.08 22:15
|sell
|970
|5.00
|1.2679
|1.4679
|1.2629
|1936
|2006.09.08 22:45
|close
|970
|5.00
|1.2670
|1.4679
|1.2629
|450.00
|148108.15
|1937
|2006.09.08 22:45
|close
|969
|5.00
|1.2670
|1.4683
|1.2633
|650.00
|148758.15
|1938
|2006.09.08 22:45
|close
|968
|5.00
|1.2670
|1.4681
|1.2631
|550.00
|149308.15
|1939
|2006.09.08 22:45
|close
|967
|5.00
|1.2670
|1.4682
|1.2632
|600.00
|149908.15
|1940
|2006.09.08 22:45
|close
|966
|5.00
|1.2670
|1.4679
|1.2629
|450.00
|150358.15
|1941
|2006.09.11 00:10
|buy
|971
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2723
|1942
|2006.09.11 00:10
|buy
|972
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2724
|1943
|2006.09.11 00:11
|buy
|973
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2723
|1944
|2006.09.11 00:11
|buy
|974
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2724
|1945
|2006.09.11 00:12
|buy
|975
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2723
|1946
|2006.09.11 01:31
|close
|975
|1.00
|1.2678
|1.0673
|1.2723
|50.00
|150408.15
|1947
|2006.09.11 01:31
|close
|974
|1.00
|1.2678
|1.0674
|1.2724
|40.00
|150448.15
|1948
|2006.09.11 01:31
|close
|973
|1.00
|1.2678
|1.0673
|1.2723
|50.00
|150498.15
|1949
|2006.09.11 01:31
|close
|972
|1.00
|1.2678
|1.0674
|1.2724
|40.00
|150538.15
|1950
|2006.09.11 01:31
|close
|971
|1.00
|1.2678
|1.0673
|1.2723
|50.00
|150588.15
|1951
|2006.09.11 01:42
|buy
|976
|1.00
|1.2669
|1.0669
|1.2684
|1952
|2006.09.11 01:43
|buy
|977
|1.00
|1.2668
|1.0668
|1.2683
|1953
|2006.09.11 01:43
|buy
|978
|1.00
|1.2669
|1.0669
|1.2684
|1954
|2006.09.11 01:44
|buy
|979
|1.00
|1.2668
|1.0668
|1.2683
|1955
|2006.09.11 01:44
|buy
|980
|1.00
|1.2669
|1.0669
|1.2684
|1956
|2006.09.11 05:57
|t/p
|977
|1.00
|1.2683
|1.0668
|1.2683
|150.00
|150738.15
|1957
|2006.09.11 05:57
|t/p
|979
|1.00
|1.2683
|1.0668
|1.2683
|150.00
|150888.15
|1958
|2006.09.11 05:57
|close
|980
|1.00
|1.2683
|1.0669
|1.2684
|140.00
|151028.15
|1959
|2006.09.11 05:57
|close
|978
|1.00
|1.2683
|1.0669
|1.2684
|140.00
|151168.15
|1960
|2006.09.11 05:57
|close
|976
|1.00
|1.2683
|1.0669
|1.2684
|140.00
|151308.15
|1961
|2006.09.11 07:05
|sell
|981
|5.00
|1.2685
|1.4685
|1.2635
|1962
|2006.09.11 07:05
|sell
|982
|5.00
|1.2687
|1.4687
|1.2637
|1963
|2006.09.11 07:05
|sell
|983
|5.00
|1.2686
|1.4686
|1.2636
|1964
|2006.09.11 07:05
|sell
|984
|5.00
|1.2685
|1.4685
|1.2635
|1965
|2006.09.11 07:05
|sell
|985
|5.00
|1.2686
|1.4686
|1.2636
|1966
|2006.09.11 15:01
|close
|985
|5.00
|1.2707
|1.4686
|1.2636
|-1050.00
|150258.15
|1967
|2006.09.11 15:01
|close
|984
|5.00
|1.2707
|1.4685
|1.2635
|-1100.00
|149158.15
|1968
|2006.09.11 15:01
|close
|983
|5.00
|1.2707
|1.4686
|1.2636
|-1050.00
|148108.15
|1969
|2006.09.11 15:01
|close
|982
|5.00
|1.2707
|1.4687
|1.2637
|-1000.00
|147108.15
|1970
|2006.09.11 15:01
|close
|981
|5.00
|1.2707
|1.4685
|1.2635
|-1100.00
|146008.15
|1971
|2006.09.11 16:30
|buy
|986
|2.00
|1.2700
|1.0700
|1.2750
|1972
|2006.09.11 16:30
|buy
|987
|1.00
|1.2700
|1.0700
|1.2715
|1973
|2006.09.11 16:30
|buy
|988
|2.00
|1.2698
|1.0698
|1.2748
|1974
|2006.09.11 16:30
|buy
|989
|1.00
|1.2698
|1.0698
|1.2713
|1975
|2006.09.11 16:30
|buy
|990
|2.00
|1.2697
|1.0697
|1.2747
|1976
|2006.09.11 16:30
|buy
|991
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2712
|1977
|2006.09.11 19:45
|close
|991
|1.00
|1.2706
|1.0697
|1.2712
|90.00
|146098.15
|1978
|2006.09.11 19:45
|close
|990
|2.00
|1.2706
|1.0697
|1.2747
|180.00
|146278.15
|1979
|2006.09.11 19:45
|close
|989
|1.00
|1.2706
|1.0698
|1.2713
|80.00
|146358.15
|1980
|2006.09.11 19:45
|close
|988
|2.00
|1.2706
|1.0698
|1.2748
|160.00
|146518.15
|1981
|2006.09.11 19:45
|close
|987
|1.00
|1.2706
|1.0700
|1.2715
|60.00
|146578.15
|1982
|2006.09.11 19:45
|close
|986
|2.00
|1.2706
|1.0700
|1.2750
|120.00
|146698.15
|1983
|2006.09.11 21:45
|sell
|992
|5.00
|1.2705
|1.4705
|1.2655
|1984
|2006.09.11 21:45
|sell
|993
|5.00
|1.2705
|1.4705
|1.2655
|1985
|2006.09.11 21:45
|sell
|994
|5.00
|1.2700
|1.4700
|1.2650
|1986
|2006.09.11 21:45
|sell
|995
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|1987
|2006.09.11 21:46
|sell
|996
|5.00
|1.2702
|1.4702
|1.2652
|1988
|2006.09.11 22:43
|close
|996
|5.00
|1.2698
|1.4702
|1.2652
|200.00
|146898.15
|1989
|2006.09.11 22:43
|close
|995
|5.00
|1.2698
|1.4701
|1.2651
|150.00
|147048.15
|1990
|2006.09.11 22:43
|close
|994
|5.00
|1.2698
|1.4700
|1.2650
|100.00
|147148.15
|1991
|2006.09.11 22:43
|close
|993
|5.00
|1.2698
|1.4705
|1.2655
|350.00
|147498.15
|1992
|2006.09.11 22:43
|close
|992
|5.00
|1.2698
|1.4705
|1.2655
|350.00
|147848.15
|1993
|2006.09.11 22:43
|buy
|997
|3.00
|1.2697
|1.0697
|1.2712
|1994
|2006.09.11 22:43
|buy
|998
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2712
|1995
|2006.09.11 22:43
|buy
|999
|1.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|1996
|2006.09.11 22:43
|buy
|1000
|1.00
|1.2700
|1.0700
|1.2715
|1997
|2006.09.11 22:43
|buy
|1001
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|1998
|2006.09.11 23:23
|close
|1001
|1.00
|1.2707
|1.0702
|1.2717
|50.00
|147898.15
|1999
|2006.09.11 23:23
|close
|1000
|1.00
|1.2707
|1.0700
|1.2715
|70.00
|147968.15
|2000
|2006.09.11 23:23
|close
|999
|1.00
|1.2707
|1.0701
|1.2716
|60.00
|148028.15
|2001
|2006.09.11 23:23
|close
|998
|1.00
|1.2707
|1.0697
|1.2712
|100.00
|148128.15
|2002
|2006.09.11 23:23
|close
|997
|3.00
|1.2707
|1.0697
|1.2712
|300.00
|148428.15
|2003
|2006.09.11 23:25
|buy
|1002
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2004
|2006.09.11 23:26
|buy
|1003
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2005
|2006.09.11 23:27
|buy
|1004
|2.00
|1.2702
|1.0702
|1.2752
|2006
|2006.09.11 23:27
|buy
|1005
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2007
|2006.09.11 23:28
|buy
|1006
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2008
|2006.09.11 23:35
|close
|1006
|1.00
|1.2708
|1.0703
|1.2753
|50.00
|148478.15
|2009
|2006.09.11 23:35
|close
|1005
|1.00
|1.2708
|1.0702
|1.2717
|60.00
|148538.15
|2010
|2006.09.11 23:35
|close
|1004
|2.00
|1.2708
|1.0702
|1.2752
|120.00
|148658.15
|2011
|2006.09.11 23:35
|close
|1003
|1.00
|1.2708
|1.0703
|1.2753
|50.00
|148708.15
|2012
|2006.09.11 23:35
|close
|1002
|1.00
|1.2708
|1.0703
|1.2753
|50.00
|148758.15
|2013
|2006.09.11 23:46
|buy
|1007
|1.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|2014
|2006.09.11 23:50
|close
|1007
|1.00
|1.2707
|1.0701
|1.2716
|60.00
|148818.15
|2015
|2006.09.12 00:20
|sell
|1008
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|2016
|2006.09.12 00:20
|sell
|1009
|5.00
|1.2708
|1.4708
|1.2658
|2017
|2006.09.12 00:20
|sell
|1010
|5.00
|1.2705
|1.4705
|1.2655
|2018
|2006.09.12 00:20
|sell
|1011
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|2019
|2006.09.12 00:21
|sell
|1012
|5.00
|1.2708
|1.4708
|1.2658
|2020
|2006.09.12 00:34
|close
|1012
|5.00
|1.2693
|1.4708
|1.2658
|750.00
|149568.15
|2021
|2006.09.12 00:34
|close
|1011
|5.00
|1.2693
|1.4707
|1.2657
|700.00
|150268.15
|2022
|2006.09.12 00:34
|close
|1010
|5.00
|1.2693
|1.4705
|1.2655
|600.00
|150868.15
|2023
|2006.09.12 00:34
|close
|1009
|5.00
|1.2693
|1.4708
|1.2658
|750.00
|151618.15
|2024
|2006.09.12 00:34
|close
|1008
|5.00
|1.2693
|1.4707
|1.2657
|700.00
|152318.15
|2025
|2006.09.12 01:30
|buy
|1013
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|2026
|2006.09.12 01:31
|buy
|1014
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2755
|2027
|2006.09.12 01:31
|buy
|1015
|2.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2028
|2006.09.12 01:32
|buy
|1016
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2755
|2029
|2006.09.12 01:32
|buy
|1017
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|2030
|2006.09.12 01:35
|close
|1017
|1.00
|1.2711
|1.0704
|1.2754
|70.00
|152388.15
|2031
|2006.09.12 01:35
|close
|1016
|1.00
|1.2711
|1.0705
|1.2755
|60.00
|152448.15
|2032
|2006.09.12 01:35
|close
|1015
|2.00
|1.2711
|1.0703
|1.2753
|160.00
|152608.15
|2033
|2006.09.12 01:35
|close
|1014
|1.00
|1.2711
|1.0705
|1.2755
|60.00
|152668.15
|2034
|2006.09.12 01:35
|close
|1013
|1.00
|1.2711
|1.0704
|1.2754
|70.00
|152738.15
|2035
|2006.09.12 02:35
|sell
|1018
|5.00
|1.2717
|1.4717
|1.2667
|2036
|2006.09.12 02:35
|sell
|1019
|5.00
|1.2719
|1.4719
|1.2669
|2037
|2006.09.12 02:35
|sell
|1020
|5.00
|1.2715
|1.4715
|1.2665
|2038
|2006.09.12 02:36
|sell
|1021
|5.00
|1.2717
|1.4717
|1.2667
|2039
|2006.09.12 02:36
|sell
|1022
|5.00
|1.2719
|1.4719
|1.2669
|2040
|2006.09.12 08:16
|close
|1022
|5.00
|1.2704
|1.4719
|1.2669
|750.00
|153488.15
|2041
|2006.09.12 08:16
|close
|1021
|5.00
|1.2704
|1.4717
|1.2667
|650.00
|154138.15
|2042
|2006.09.12 08:16
|close
|1020
|5.00
|1.2704
|1.4715
|1.2665
|550.00
|154688.15
|2043
|2006.09.12 08:16
|close
|1019
|5.00
|1.2704
|1.4719
|1.2669
|750.00
|155438.15
|2044
|2006.09.12 08:16
|close
|1018
|5.00
|1.2704
|1.4717
|1.2667
|650.00
|156088.15
|2045
|2006.09.12 08:35
|buy
|1023
|1.00
|1.2720
|1.0720
|1.2770
|2046
|2006.09.12 08:35
|buy
|1024
|1.00
|1.2719
|1.0719
|1.2769
|2047
|2006.09.12 08:43
|close
|1024
|1.00
|1.2729
|1.0719
|1.2769
|100.00
|156188.15
|2048
|2006.09.12 08:43
|close
|1023
|1.00
|1.2729
|1.0720
|1.2770
|90.00
|156278.15
|2049
|2006.09.12 08:56
|buy
|1025
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2050
|2006.09.12 08:57
|buy
|1026
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2051
|2006.09.12 08:57
|buy
|1027
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2052
|2006.09.12 08:58
|buy
|1028
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2053
|2006.09.12 08:59
|buy
|1029
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2054
|2006.09.12 12:37
|close
|1029
|1.00
|1.2719
|1.0715
|1.2730
|40.00
|156318.15
|2055
|2006.09.12 12:37
|close
|1028
|1.00
|1.2719
|1.0716
|1.2731
|30.00
|156348.15
|2056
|2006.09.12 12:37
|close
|1027
|1.00
|1.2719
|1.0715
|1.2730
|40.00
|156388.15
|2057
|2006.09.12 12:37
|close
|1026
|1.00
|1.2719
|1.0716
|1.2731
|30.00
|156418.15
|2058
|2006.09.12 12:37
|close
|1025
|1.00
|1.2719
|1.0715
|1.2730
|40.00
|156458.15
|2059
|2006.09.12 12:37
|buy
|1030
|1.00
|1.2711
|1.0711
|1.2726
|2060
|2006.09.12 12:37
|buy
|1031
|1.00
|1.2713
|1.0713
|1.2728
|2061
|2006.09.12 12:38
|buy
|1032
|1.00
|1.2713
|1.0713
|1.2728
|2062
|2006.09.12 12:38
|buy
|1033
|1.00
|1.2711
|1.0711
|1.2726
|2063
|2006.09.12 12:38
|buy
|1034
|1.00
|1.2710
|1.0710
|1.2725
|2064
|2006.09.12 12:47
|close
|1034
|1.00
|1.2718
|1.0710
|1.2725
|80.00
|156538.15
|2065
|2006.09.12 12:47
|close
|1033
|1.00
|1.2718
|1.0711
|1.2726
|70.00
|156608.15
|2066
|2006.09.12 12:47
|close
|1032
|1.00
|1.2718
|1.0713
|1.2728
|50.00
|156658.15
|2067
|2006.09.12 12:47
|close
|1031
|1.00
|1.2718
|1.0713
|1.2728
|50.00
|156708.15
|2068
|2006.09.12 12:47
|close
|1030
|1.00
|1.2718
|1.0711
|1.2726
|70.00
|156778.15
|2069
|2006.09.12 13:00
|buy
|1035
|1.00
|1.2714
|1.0714
|1.2764
|2070
|2006.09.12 13:00
|buy
|1036
|1.00
|1.2714
|1.0714
|1.2764
|2071
|2006.09.12 13:01
|buy
|1037
|2.00
|1.2712
|1.0712
|1.2762
|2072
|2006.09.12 13:01
|buy
|1038
|1.00
|1.2712
|1.0712
|1.2727
|2073
|2006.09.12 13:01
|buy
|1039
|3.00
|1.2711
|1.0711
|1.2761
|2074
|2006.09.12 13:01
|buy
|1040
|1.00
|1.2711
|1.0711
|1.2726
|2075
|2006.09.12 13:31
|close
|1040
|1.00
|1.2719
|1.0711
|1.2726
|80.00
|156858.15
|2076
|2006.09.12 13:31
|close
|1039
|3.00
|1.2719
|1.0711
|1.2761
|240.00
|157098.15
|2077
|2006.09.12 13:31
|close
|1038
|1.00
|1.2719
|1.0712
|1.2727
|70.00
|157168.15
|2078
|2006.09.12 13:31
|close
|1037
|2.00
|1.2719
|1.0712
|1.2762
|140.00
|157308.15
|2079
|2006.09.12 13:31
|close
|1036
|1.00
|1.2719
|1.0714
|1.2764
|50.00
|157358.15
|2080
|2006.09.12 13:31
|close
|1035
|1.00
|1.2719
|1.0714
|1.2764
|50.00
|157408.15
|2081
|2006.09.12 13:55
|buy
|1041
|2.00
|1.2711
|1.0711
|1.2761
|2082
|2006.09.12 13:55
|buy
|1042
|1.00
|1.2711
|1.0711
|1.2726
|2083
|2006.09.12 13:55
|buy
|1043
|1.00
|1.2712
|1.0712
|1.2762
|2084
|2006.09.12 13:56
|buy
|1044
|1.00
|1.2713
|1.0713
|1.2763
|2085
|2006.09.12 13:56
|close
|1044
|1.00
|1.2718
|1.0713
|1.2763
|50.00
|157458.15
|2086
|2006.09.12 13:56
|close
|1043
|1.00
|1.2718
|1.0712
|1.2762
|60.00
|157518.15
|2087
|2006.09.12 13:56
|close
|1042
|1.00
|1.2718
|1.0711
|1.2726
|70.00
|157588.15
|2088
|2006.09.12 13:56
|close
|1041
|2.00
|1.2718
|1.0711
|1.2761
|140.00
|157728.15
|2089
|2006.09.12 14:33
|buy
|1045
|3.00
|1.2712
|1.0712
|1.2727
|2090
|2006.09.12 14:33
|buy
|1046
|1.00
|1.2712
|1.0712
|1.2727
|2091
|2006.09.12 14:33
|buy
|1047
|1.00
|1.2713
|1.0713
|1.2728
|2092
|2006.09.12 14:33
|buy
|1048
|3.00
|1.2709
|1.0709
|1.2724
|2093
|2006.09.12 14:33
|buy
|1049
|1.00
|1.2709
|1.0709
|1.2724
|2094
|2006.09.12 20:05
|close
|1049
|1.00
|1.2698
|1.0709
|1.2724
|-110.00
|157618.15
|2095
|2006.09.12 20:05
|close
|1048
|3.00
|1.2698
|1.0709
|1.2724
|-330.00
|157288.15
|2096
|2006.09.12 20:05
|close
|1047
|1.00
|1.2698
|1.0713
|1.2728
|-150.00
|157138.15
|2097
|2006.09.12 20:05
|close
|1046
|1.00
|1.2698
|1.0712
|1.2727
|-140.00
|156998.15
|2098
|2006.09.12 20:05
|close
|1045
|3.00
|1.2698
|1.0712
|1.2727
|-420.00
|156578.15
|2099
|2006.09.12 20:30
|buy
|1050
|3.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2100
|2006.09.12 20:31
|buy
|1051
|3.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2101
|2006.09.12 20:31
|buy
|1052
|3.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2102
|2006.09.12 20:32
|buy
|1053
|3.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2103
|2006.09.12 20:34
|buy
|1054
|3.00
|1.2685
|1.0685
|1.2700
|2104
|2006.09.12 20:34
|buy
|1055
|1.00
|1.2685
|1.0685
|1.2700
|2105
|2006.09.12 20:59
|close
|1055
|1.00
|1.2699
|1.0685
|1.2700
|140.00
|156718.15
|2106
|2006.09.12 20:59
|close
|1054
|3.00
|1.2699
|1.0685
|1.2700
|420.00
|157138.15
|2107
|2006.09.12 20:59
|close
|1053
|3.00
|1.2699
|1.0688
|1.2703
|330.00
|157468.15
|2108
|2006.09.12 20:59
|close
|1052
|3.00
|1.2699
|1.0689
|1.2704
|300.00
|157768.15
|2109
|2006.09.12 20:59
|close
|1051
|3.00
|1.2699
|1.0688
|1.2703
|330.00
|158098.15
|2110
|2006.09.12 20:59
|close
|1050
|3.00
|1.2699
|1.0689
|1.2704
|300.00
|158398.15
|2111
|2006.09.12 21:43
|buy
|1056
|1.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2112
|2006.09.12 21:43
|buy
|1057
|1.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2113
|2006.09.12 21:44
|buy
|1058
|1.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2114
|2006.09.12 21:44
|buy
|1059
|1.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2115
|2006.09.12 21:44
|buy
|1060
|1.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2116
|2006.09.13 04:19
|close
|1060
|1.00
|1.2694
|1.0689
|1.2704
|41.35
|158439.50
|2117
|2006.09.13 04:19
|close
|1059
|1.00
|1.2694
|1.0688
|1.2703
|51.35
|158490.85
|2118
|2006.09.13 04:19
|close
|1058
|1.00
|1.2694
|1.0689
|1.2704
|41.35
|158532.20
|2119
|2006.09.13 04:19
|close
|1057
|1.00
|1.2694
|1.0688
|1.2703
|51.35
|158583.55
|2120
|2006.09.13 04:19
|close
|1056
|1.00
|1.2694
|1.0689
|1.2704
|41.35
|158624.90
|2121
|2006.09.13 04:40
|sell
|1061
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|2122
|2006.09.13 04:40
|sell
|1062
|5.00
|1.2686
|1.4686
|1.2636
|2123
|2006.09.13 04:40
|sell
|1063
|5.00
|1.2685
|1.4685
|1.2635
|2124
|2006.09.13 04:41
|sell
|1064
|5.00
|1.2687
|1.4687
|1.2637
|2125
|2006.09.13 04:41
|sell
|1065
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|2126
|2006.09.13 08:32
|close
|1065
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|0.00
|158624.90
|2127
|2006.09.13 08:32
|close
|1064
|5.00
|1.2682
|1.4687
|1.2637
|250.00
|158874.90
|2128
|2006.09.13 08:32
|close
|1063
|5.00
|1.2682
|1.4685
|1.2635
|150.00
|159024.90
|2129
|2006.09.13 08:32
|close
|1062
|5.00
|1.2682
|1.4686
|1.2636
|200.00
|159224.90
|2130
|2006.09.13 08:32
|close
|1061
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|0.00
|159224.90
|2131
|2006.09.13 08:32
|buy
|1066
|3.00
|1.2683
|1.0683
|1.2698
|2132
|2006.09.13 08:32
|buy
|1067
|1.00
|1.2683
|1.0683
|1.2698
|2133
|2006.09.13 08:33
|buy
|1068
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|2134
|2006.09.13 08:33
|buy
|1069
|1.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|2135
|2006.09.13 08:33
|buy
|1070
|3.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2136
|2006.09.13 08:33
|buy
|1071
|1.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2137
|2006.09.13 09:49
|t/p
|1066
|3.00
|1.2698
|1.0683
|1.2698
|450.00
|159674.90
|2138
|2006.09.13 09:49
|t/p
|1067
|1.00
|1.2698
|1.0683
|1.2698
|150.00
|159824.90
|2139
|2006.09.13 09:49
|buy
|1072
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2743
|2140
|2006.09.13 14:27
|close
|1072
|1.00
|1.2695
|1.0693
|1.2743
|20.00
|159844.90
|2141
|2006.09.13 14:27
|close
|1071
|1.00
|1.2695
|1.0688
|1.2703
|70.00
|159914.90
|2142
|2006.09.13 14:27
|close
|1070
|3.00
|1.2695
|1.0688
|1.2703
|210.00
|160124.90
|2143
|2006.09.13 14:27
|close
|1069
|1.00
|1.2695
|1.0686
|1.2701
|90.00
|160214.90
|2144
|2006.09.13 14:27
|close
|1068
|3.00
|1.2695
|1.0686
|1.2701
|270.00
|160484.90
|2145
|2006.09.13 14:56
|buy
|1073
|1.00
|1.2682
|1.0682
|1.2697
|2146
|2006.09.13 14:56
|buy
|1074
|3.00
|1.2679
|1.0679
|1.2694
|2147
|2006.09.13 14:56
|buy
|1075
|1.00
|1.2679
|1.0679
|1.2694
|2148
|2006.09.13 14:56
|buy
|1076
|3.00
|1.2681
|1.0681
|1.2696
|2149
|2006.09.13 14:56
|buy
|1077
|1.00
|1.2681
|1.0681
|1.2696
|2150
|2006.09.13 16:22
|t/p
|1073
|1.00
|1.2697
|1.0682
|1.2697
|150.00
|160634.90
|2151
|2006.09.13 16:22
|t/p
|1074
|3.00
|1.2694
|1.0679
|1.2694
|450.00
|161084.90
|2152
|2006.09.13 16:22
|t/p
|1075
|1.00
|1.2694
|1.0679
|1.2694
|150.00
|161234.90
|2153
|2006.09.13 16:22
|t/p
|1076
|3.00
|1.2696
|1.0681
|1.2696
|450.00
|161684.90
|2154
|2006.09.13 16:22
|t/p
|1077
|1.00
|1.2696
|1.0681
|1.2696
|150.00
|161834.90
|2155
|2006.09.13 17:25
|sell
|1078
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|2156
|2006.09.13 17:25
|sell
|1079
|5.00
|1.2697
|1.4697
|1.2647
|2157
|2006.09.13 17:25
|sell
|1080
|5.00
|1.2698
|1.4698
|1.2648
|2158
|2006.09.13 17:26
|sell
|1081
|5.00
|1.2697
|1.4697
|1.2647
|2159
|2006.09.13 17:26
|sell
|1082
|5.00
|1.2696
|1.4696
|1.2646
|2160
|2006.09.13 21:18
|close
|1082
|5.00
|1.2688
|1.4696
|1.2646
|400.00
|162234.90
|2161
|2006.09.13 21:18
|close
|1081
|5.00
|1.2688
|1.4697
|1.2647
|450.00
|162684.90
|2162
|2006.09.13 21:18
|close
|1080
|5.00
|1.2688
|1.4698
|1.2648
|500.00
|163184.90
|2163
|2006.09.13 21:18
|close
|1079
|5.00
|1.2688
|1.4697
|1.2647
|450.00
|163634.90
|2164
|2006.09.13 21:18
|close
|1078
|5.00
|1.2688
|1.4701
|1.2651
|650.00
|164284.90
|2165
|2006.09.13 21:26
|buy
|1083
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2746
|2166
|2006.09.13 21:28
|buy
|1084
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2745
|2167
|2006.09.13 21:28
|buy
|1085
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2746
|2168
|2006.09.13 21:29
|buy
|1086
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2745
|2169
|2006.09.13 21:29
|buy
|1087
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2746
|2170
|2006.09.13 22:10
|close
|1087
|1.00
|1.2699
|1.0696
|1.2746
|30.00
|164314.90
|2171
|2006.09.13 22:10
|close
|1086
|1.00
|1.2699
|1.0695
|1.2745
|40.00
|164354.90
|2172
|2006.09.13 22:10
|close
|1085
|1.00
|1.2699
|1.0696
|1.2746
|30.00
|164384.90
|2173
|2006.09.13 22:10
|close
|1084
|1.00
|1.2699
|1.0695
|1.2745
|40.00
|164424.90
|2174
|2006.09.13 22:10
|close
|1083
|1.00
|1.2699
|1.0696
|1.2746
|30.00
|164454.90
|2175
|2006.09.13 22:15
|buy
|1088
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2745
|2176
|2006.09.13 22:15
|buy
|1089
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2744
|2177
|2006.09.13 22:16
|buy
|1090
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2744
|2178
|2006.09.13 22:16
|buy
|1091
|3.00
|1.2691
|1.0691
|1.2741
|2179
|2006.09.13 22:16
|buy
|1092
|1.00
|1.2691
|1.0691
|1.2706
|2180
|2006.09.13 22:21
|close
|1092
|1.00
|1.2700
|1.0691
|1.2706
|90.00
|164544.90
|2181
|2006.09.13 22:21
|close
|1091
|3.00
|1.2700
|1.0691
|1.2741
|270.00
|164814.90
|2182
|2006.09.13 22:21
|close
|1090
|1.00
|1.2700
|1.0694
|1.2744
|60.00
|164874.90
|2183
|2006.09.13 22:21
|close
|1089
|1.00
|1.2700
|1.0694
|1.2744
|60.00
|164934.90
|2184
|2006.09.13 22:21
|close
|1088
|1.00
|1.2700
|1.0695
|1.2745
|50.00
|164984.90
|2185
|2006.09.13 22:21
|buy
|1093
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2708
|2186
|2006.09.13 22:24
|buy
|1094
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2708
|2187
|2006.09.13 22:28
|buy
|1095
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2708
|2188
|2006.09.13 22:29
|buy
|1096
|1.00
|1.2691
|1.0691
|1.2706
|2189
|2006.09.13 22:30
|buy
|1097
|1.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2190
|2006.09.13 22:41
|close
|1097
|1.00
|1.2699
|1.0692
|1.2707
|70.00
|165054.90
|2191
|2006.09.13 22:41
|close
|1096
|1.00
|1.2699
|1.0691
|1.2706
|80.00
|165134.90
|2192
|2006.09.13 22:41
|close
|1095
|1.00
|1.2699
|1.0693
|1.2708
|60.00
|165194.90
|2193
|2006.09.13 22:41
|close
|1094
|1.00
|1.2699
|1.0693
|1.2708
|60.00
|165254.90
|2194
|2006.09.13 22:41
|close
|1093
|1.00
|1.2699
|1.0693
|1.2708
|60.00
|165314.90
|2195
|2006.09.13 23:42
|buy
|1098
|3.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2196
|2006.09.13 23:42
|buy
|1099
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2197
|2006.09.13 23:42
|buy
|1100
|3.00
|1.2695
|1.0695
|1.2710
|2198
|2006.09.13 23:43
|buy
|1101
|3.00
|1.2695
|1.0695
|1.2710
|2199
|2006.09.13 23:43
|buy
|1102
|3.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2200
|2006.09.13 23:43
|buy
|1103
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2201
|2006.09.14 00:31
|close
|1103
|1.00
|1.2704
|1.0694
|1.2709
|74.05
|165388.95
|2202
|2006.09.14 00:31
|close
|1102
|3.00
|1.2704
|1.0694
|1.2709
|222.15
|165611.10
|2203
|2006.09.14 00:31
|close
|1101
|3.00
|1.2704
|1.0695
|1.2710
|192.15
|165803.25
|2204
|2006.09.14 00:31
|close
|1100
|3.00
|1.2704
|1.0695
|1.2710
|192.15
|165995.40
|2205
|2006.09.14 00:31
|close
|1099
|1.00
|1.2704
|1.0694
|1.2709
|74.05
|166069.45
|2206
|2006.09.14 00:31
|close
|1098
|3.00
|1.2704
|1.0694
|1.2709
|222.15
|166291.60
|2207
|2006.09.14 00:34
|buy
|1104
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2747
|2208
|2006.09.14 00:34
|buy
|1105
|1.00
|1.2698
|1.0698
|1.2748
|2209
|2006.09.14 00:34
|buy
|1106
|2.00
|1.2694
|1.0694
|1.2744
|2210
|2006.09.14 00:34
|buy
|1107
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2211
|2006.09.14 00:34
|buy
|1108
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2746
|2212
|2006.09.14 01:03
|close
|1108
|1.00
|1.2703
|1.0696
|1.2746
|70.00
|166361.60
|2213
|2006.09.14 01:03
|close
|1107
|1.00
|1.2703
|1.0694
|1.2709
|90.00
|166451.60
|2214
|2006.09.14 01:03
|close
|1106
|2.00
|1.2703
|1.0694
|1.2744
|180.00
|166631.60
|2215
|2006.09.14 01:03
|close
|1105
|1.00
|1.2703
|1.0698
|1.2748
|50.00
|166681.60
|2216
|2006.09.14 01:03
|close
|1104
|1.00
|1.2703
|1.0697
|1.2747
|60.00
|166741.60
|2217
|2006.09.14 01:10
|sell
|1109
|5.00
|1.2697
|1.4697
|1.2647
|2218
|2006.09.14 01:10
|sell
|1110
|5.00
|1.2700
|1.4700
|1.2650
|2219
|2006.09.14 01:11
|sell
|1111
|5.00
|1.2696
|1.4696
|1.2646
|2220
|2006.09.14 01:11
|sell
|1112
|5.00
|1.2695
|1.4695
|1.2645
|2221
|2006.09.14 01:11
|sell
|1113
|5.00
|1.2699
|1.4699
|1.2649
|2222
|2006.09.14 01:50
|close
|1113
|5.00
|1.2694
|1.4699
|1.2649
|250.00
|166991.60
|2223
|2006.09.14 01:50
|close
|1112
|5.00
|1.2694
|1.4695
|1.2645
|50.00
|167041.60
|2224
|2006.09.14 01:50
|close
|1111
|5.00
|1.2694
|1.4696
|1.2646
|100.00
|167141.60
|2225
|2006.09.14 01:50
|close
|1110
|5.00
|1.2694
|1.4700
|1.2650
|300.00
|167441.60
|2226
|2006.09.14 01:50
|close
|1109
|5.00
|1.2694
|1.4697
|1.2647
|150.00
|167591.60
|2227
|2006.09.14 02:52
|buy
|1114
|1.00
|1.2698
|1.0698
|1.2713
|2228
|2006.09.14 02:53
|buy
|1115
|3.00
|1.2696
|1.0696
|1.2711
|2229
|2006.09.14 02:53
|buy
|1116
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2711
|2230
|2006.09.14 02:53
|buy
|1117
|3.00
|1.2697
|1.0697
|1.2712
|2231
|2006.09.14 02:53
|buy
|1118
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2712
|2232
|2006.09.14 10:43
|close
|1118
|1.00
|1.2695
|1.0697
|1.2712
|-20.00
|167571.60
|2233
|2006.09.14 10:43
|close
|1117
|3.00
|1.2695
|1.0697
|1.2712
|-60.00
|167511.60
|2234
|2006.09.14 10:43
|close
|1116
|1.00
|1.2695
|1.0696
|1.2711
|-10.00
|167501.60
|2235
|2006.09.14 10:43
|close
|1115
|3.00
|1.2695
|1.0696
|1.2711
|-30.00
|167471.60
|2236
|2006.09.14 10:43
|close
|1114
|1.00
|1.2695
|1.0698
|1.2713
|-30.00
|167441.60
|2237
|2006.09.14 13:10
|sell
|1119
|5.00
|1.2723
|1.4723
|1.2673
|2238
|2006.09.14 13:10
|sell
|1120
|5.00
|1.2725
|1.4725
|1.2675
|2239
|2006.09.14 13:10
|sell
|1121
|5.00
|1.2721
|1.4721
|1.2671
|2240
|2006.09.14 13:10
|sell
|1122
|5.00
|1.2722
|1.4722
|1.2672
|2241
|2006.09.14 13:11
|sell
|1123
|5.00
|1.2723
|1.4723
|1.2673
|2242
|2006.09.14 19:39
|close
|1123
|5.00
|1.2728
|1.4723
|1.2673
|-250.00
|167191.60
|2243
|2006.09.14 19:39
|close
|1122
|5.00
|1.2728
|1.4722
|1.2672
|-300.00
|166891.60
|2244
|2006.09.14 19:39
|close
|1121
|5.00
|1.2728
|1.4721
|1.2671
|-350.00
|166541.60
|2245
|2006.09.14 19:39
|close
|1120
|5.00
|1.2728
|1.4725
|1.2675
|-150.00
|166391.60
|2246
|2006.09.14 19:39
|close
|1119
|5.00
|1.2728
|1.4723
|1.2673
|-250.00
|166141.60
|2247
|2006.09.14 22:30
|buy
|1124
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|2248
|2006.09.14 22:30
|buy
|1125
|2.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|2249
|2006.09.14 22:30
|buy
|1126
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2776
|2250
|2006.09.14 22:30
|buy
|1127
|2.00
|1.2724
|1.0724
|1.2774
|2251
|2006.09.14 22:30
|buy
|1128
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2778
|2252
|2006.09.15 00:43
|close
|1128
|1.00
|1.2727
|1.0728
|1.2778
|-18.65
|166122.95
|2253
|2006.09.15 00:43
|close
|1127
|2.00
|1.2727
|1.0724
|1.2774
|42.70
|166165.65
|2254
|2006.09.15 00:43
|close
|1126
|1.00
|1.2727
|1.0726
|1.2776
|1.35
|166167.00
|2255
|2006.09.15 00:43
|close
|1125
|2.00
|1.2727
|1.0725
|1.2775
|22.70
|166189.70
|2256
|2006.09.15 00:43
|close
|1124
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|-8.65
|166181.05
|2257
|2006.09.15 01:45
|sell
|1129
|5.00
|1.2721
|1.4721
|1.2671
|2258
|2006.09.15 01:45
|sell
|1130
|5.00
|1.2720
|1.4720
|1.2670
|2259
|2006.09.15 01:45
|sell
|1131
|5.00
|1.2723
|1.4723
|1.2673
|2260
|2006.09.15 01:46
|sell
|1132
|5.00
|1.2722
|1.4722
|1.2672
|2261
|2006.09.15 01:46
|sell
|1133
|5.00
|1.2720
|1.4720
|1.2670
|2262
|2006.09.15 01:52
|close
|1133
|5.00
|1.2719
|1.4720
|1.2670
|50.00
|166231.05
|2263
|2006.09.15 01:52
|close
|1132
|5.00
|1.2719
|1.4722
|1.2672
|150.00
|166381.05
|2264
|2006.09.15 01:52
|close
|1131
|5.00
|1.2719
|1.4723
|1.2673
|200.00
|166581.05
|2265
|2006.09.15 01:52
|close
|1130
|5.00
|1.2719
|1.4720
|1.2670
|50.00
|166631.05
|2266
|2006.09.15 01:52
|close
|1129
|5.00
|1.2719
|1.4721
|1.2671
|100.00
|166731.05
|2267
|2006.09.15 03:15
|buy
|1134
|2.00
|1.2720
|1.0720
|1.2770
|2268
|2006.09.15 03:15
|buy
|1135
|1.00
|1.2722
|1.0722
|1.2772
|2269
|2006.09.15 03:15
|buy
|1136
|3.00
|1.2718
|1.0718
|1.2768
|2270
|2006.09.15 03:15
|buy
|1137
|2.00
|1.2720
|1.0720
|1.2770
|2271
|2006.09.15 03:16
|buy
|1138
|1.00
|1.2721
|1.0721
|1.2771
|2272
|2006.09.15 04:17
|close
|1138
|1.00
|1.2728
|1.0721
|1.2771
|70.00
|166801.05
|2273
|2006.09.15 04:17
|close
|1137
|2.00
|1.2728
|1.0720
|1.2770
|160.00
|166961.05
|2274
|2006.09.15 04:17
|close
|1136
|3.00
|1.2728
|1.0718
|1.2768
|300.00
|167261.05
|2275
|2006.09.15 04:17
|close
|1135
|1.00
|1.2728
|1.0722
|1.2772
|60.00
|167321.05
|2276
|2006.09.15 04:17
|close
|1134
|2.00
|1.2728
|1.0720
|1.2770
|160.00
|167481.05
|2277
|2006.09.15 07:15
|sell
|1139
|5.00
|1.2729
|1.4729
|1.2679
|2278
|2006.09.15 07:15
|sell
|1140
|5.00
|1.2728
|1.4728
|1.2678
|2279
|2006.09.15 07:15
|sell
|1141
|5.00
|1.2731
|1.4731
|1.2681
|2280
|2006.09.15 07:16
|sell
|1142
|5.00
|1.2730
|1.4730
|1.2680
|2281
|2006.09.15 07:16
|sell
|1143
|5.00
|1.2727
|1.4727
|1.2677
|2282
|2006.09.15 08:06
|close
|1143
|5.00
|1.2716
|1.4727
|1.2677
|550.00
|168031.05
|2283
|2006.09.15 08:06
|close
|1142
|5.00
|1.2716
|1.4730
|1.2680
|700.00
|168731.05
|2284
|2006.09.15 08:06
|close
|1141
|5.00
|1.2716
|1.4731
|1.2681
|750.00
|169481.05
|2285
|2006.09.15 08:06
|close
|1140
|5.00
|1.2716
|1.4728
|1.2678
|600.00
|170081.05
|2286
|2006.09.15 08:06
|close
|1139
|5.00
|1.2716
|1.4729
|1.2679
|650.00
|170731.05
|2287
|2006.09.15 10:00
|buy
|1144
|2.00
|1.2711
|1.0711
|1.2761
|2288
|2006.09.15 10:00
|buy
|1145
|2.00
|1.2710
|1.0710
|1.2760
|2289
|2006.09.15 10:00
|buy
|1146
|2.00
|1.2709
|1.0709
|1.2759
|2290
|2006.09.15 10:00
|buy
|1147
|2.00
|1.2712
|1.0712
|1.2762
|2291
|2006.09.15 10:00
|buy
|1148
|2.00
|1.2713
|1.0713
|1.2763
|2292
|2006.09.15 18:34
|close
|1148
|2.00
|1.2657
|1.0713
|1.2763
|-1120.00
|169611.05
|2293
|2006.09.15 18:34
|close
|1147
|2.00
|1.2657
|1.0712
|1.2762
|-1100.00
|168511.05
|2294
|2006.09.15 18:34
|close
|1146
|2.00
|1.2657
|1.0709
|1.2759
|-1040.00
|167471.05
|2295
|2006.09.15 18:34
|close
|1145
|2.00
|1.2657
|1.0710
|1.2760
|-1060.00
|166411.05
|2296
|2006.09.15 18:34
|close
|1144
|2.00
|1.2657
|1.0711
|1.2761
|-1080.00
|165331.05
|2297
|2006.09.15 18:35
|buy
|1149
|2.00
|1.2647
|1.0647
|1.2697
|2298
|2006.09.15 18:35
|buy
|1150
|1.00
|1.2647
|1.0647
|1.2662
|2299
|2006.09.15 18:35
|buy
|1151
|2.00
|1.2646
|1.0646
|1.2696
|2300
|2006.09.15 18:35
|buy
|1152
|1.00
|1.2646
|1.0646
|1.2661
|2301
|2006.09.15 18:35
|buy
|1153
|2.00
|1.2645
|1.0645
|1.2695
|2302
|2006.09.15 18:35
|buy
|1154
|1.00
|1.2645
|1.0645
|1.2660
|2303
|2006.09.15 19:15
|close
|1154
|1.00
|1.2654
|1.0645
|1.2660
|90.00
|165421.05
|2304
|2006.09.15 19:15
|close
|1153
|2.00
|1.2654
|1.0645
|1.2695
|180.00
|165601.05
|2305
|2006.09.15 19:15
|close
|1152
|1.00
|1.2654
|1.0646
|1.2661
|80.00
|165681.05
|2306
|2006.09.15 19:15
|close
|1151
|2.00
|1.2654
|1.0646
|1.2696
|160.00
|165841.05
|2307
|2006.09.15 19:15
|close
|1150
|1.00
|1.2654
|1.0647
|1.2662
|70.00
|165911.05
|2308
|2006.09.15 19:15
|close
|1149
|2.00
|1.2654
|1.0647
|1.2697
|140.00
|166051.05
|2309
|2006.09.15 22:02
|buy
|1155
|3.00
|1.2656
|1.0656
|1.2671
|2310
|2006.09.15 22:02
|buy
|1156
|1.00
|1.2656
|1.0656
|1.2671
|2311
|2006.09.15 22:02
|buy
|1157
|3.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2312
|2006.09.15 22:02
|buy
|1158
|1.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2313
|2006.09.15 22:02
|buy
|1159
|3.00
|1.2658
|1.0658
|1.2673
|2314
|2006.09.15 22:02
|buy
|1160
|1.00
|1.2658
|1.0658
|1.2673
|2315
|2006.09.15 22:15
|close
|1160
|1.00
|1.2671
|1.0658
|1.2673
|130.00
|166181.05
|2316
|2006.09.15 22:15
|close
|1159
|3.00
|1.2671
|1.0658
|1.2673
|390.00
|166571.05
|2317
|2006.09.15 22:15
|close
|1158
|1.00
|1.2671
|1.0657
|1.2672
|140.00
|166711.05
|2318
|2006.09.15 22:15
|close
|1157
|3.00
|1.2671
|1.0657
|1.2672
|420.00
|167131.05
|2319
|2006.09.15 22:15
|close
|1156
|1.00
|1.2671
|1.0656
|1.2671
|150.00
|167281.05
|2320
|2006.09.15 22:15
|close
|1155
|3.00
|1.2671
|1.0656
|1.2671
|450.00
|167731.05
|2321
|2006.09.15 22:17
|buy
|1161
|3.00
|1.2659
|1.0659
|1.2674
|2322
|2006.09.15 22:17
|buy
|1162
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2674
|2323
|2006.09.15 22:18
|buy
|1163
|3.00
|1.2660
|1.0660
|1.2675
|2324
|2006.09.15 22:18
|buy
|1164
|1.00
|1.2660
|1.0660
|1.2675
|2325
|2006.09.15 22:18
|buy
|1165
|3.00
|1.2661
|1.0661
|1.2676
|2326
|2006.09.18 04:41
|close
|1165
|3.00
|1.2655
|1.0661
|1.2676
|-205.95
|167525.10
|2327
|2006.09.18 04:41
|close
|1164
|1.00
|1.2655
|1.0660
|1.2675
|-58.65
|167466.45
|2328
|2006.09.18 04:41
|close
|1163
|3.00
|1.2655
|1.0660
|1.2675
|-175.95
|167290.50
|2329
|2006.09.18 04:41
|close
|1162
|1.00
|1.2655
|1.0659
|1.2674
|-48.65
|167241.85
|2330
|2006.09.18 04:41
|close
|1161
|3.00
|1.2655
|1.0659
|1.2674
|-145.95
|167095.90
|2331
|2006.09.18 05:58
|buy
|1166
|3.00
|1.2652
|1.0652
|1.2667
|2332
|2006.09.18 05:58
|buy
|1167
|3.00
|1.2654
|1.0654
|1.2669
|2333
|2006.09.18 05:58
|buy
|1168
|3.00
|1.2649
|1.0649
|1.2664
|2334
|2006.09.18 05:58
|buy
|1169
|1.00
|1.2649
|1.0649
|1.2664
|2335
|2006.09.18 05:58
|buy
|1170
|3.00
|1.2644
|1.0644
|1.2659
|2336
|2006.09.18 05:58
|buy
|1171
|1.00
|1.2644
|1.0644
|1.2659
|2337
|2006.09.18 05:59
|t/p
|1170
|3.00
|1.2659
|1.0644
|1.2659
|450.00
|167545.90
|2338
|2006.09.18 05:59
|t/p
|1171
|1.00
|1.2659
|1.0644
|1.2659
|150.00
|167695.90
|2339
|2006.09.18 05:59
|t/p
|1168
|3.00
|1.2664
|1.0649
|1.2664
|450.00
|168145.90
|2340
|2006.09.18 05:59
|t/p
|1169
|1.00
|1.2664
|1.0649
|1.2664
|150.00
|168295.90
|2341
|2006.09.18 06:33
|buy
|1172
|3.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2342
|2006.09.18 06:42
|buy
|1173
|3.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2343
|2006.09.18 06:43
|buy
|1174
|3.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2344
|2006.09.18 07:08
|t/p
|1166
|3.00
|1.2667
|1.0652
|1.2667
|450.00
|168745.90
|2345
|2006.09.18 07:09
|t/p
|1167
|3.00
|1.2669
|1.0654
|1.2669
|450.00
|169195.90
|2346
|2006.09.18 07:09
|close
|1174
|3.00
|1.2670
|1.0657
|1.2672
|390.00
|169585.90
|2347
|2006.09.18 07:09
|close
|1173
|3.00
|1.2670
|1.0657
|1.2672
|390.00
|169975.90
|2348
|2006.09.18 07:09
|close
|1172
|3.00
|1.2670
|1.0657
|1.2672
|390.00
|170365.90
|2349
|2006.09.18 07:11
|buy
|1175
|1.00
|1.2660
|1.0660
|1.2710
|2350
|2006.09.18 07:12
|close
|1175
|1.00
|1.2671
|1.0660
|1.2710
|110.00
|170475.90
|2351
|2006.09.18 07:50
|sell
|1176
|5.00
|1.2672
|1.4672
|1.2622
|2352
|2006.09.18 07:50
|sell
|1177
|5.00
|1.2674
|1.4674
|1.2624
|2353
|2006.09.18 07:50
|sell
|1178
|5.00
|1.2671
|1.4671
|1.2621
|2354
|2006.09.18 07:51
|sell
|1179
|5.00
|1.2672
|1.4672
|1.2622
|2355
|2006.09.18 07:51
|sell
|1180
|5.00
|1.2673
|1.4673
|1.2623
|2356
|2006.09.18 10:15
|close
|1180
|5.00
|1.2657
|1.4673
|1.2623
|800.00
|171275.90
|2357
|2006.09.18 10:15
|close
|1179
|5.00
|1.2657
|1.4672
|1.2622
|750.00
|172025.90
|2358
|2006.09.18 10:15
|close
|1178
|5.00
|1.2657
|1.4671
|1.2621
|700.00
|172725.90
|2359
|2006.09.18 10:15
|close
|1177
|5.00
|1.2657
|1.4674
|1.2624
|850.00
|173575.90
|2360
|2006.09.18 10:15
|close
|1176
|5.00
|1.2657
|1.4672
|1.2622
|750.00
|174325.90
|2361
|2006.09.18 12:45
|buy
|1181
|2.00
|1.2657
|1.0657
|1.2707
|2362
|2006.09.18 12:45
|buy
|1182
|1.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2363
|2006.09.18 12:45
|buy
|1183
|2.00
|1.2657
|1.0657
|1.2707
|2364
|2006.09.18 12:45
|buy
|1184
|1.00
|1.2657
|1.0657
|1.2672
|2365
|2006.09.18 12:45
|buy
|1185
|1.00
|1.2662
|1.0662
|1.2712
|2366
|2006.09.18 13:00
|close
|1185
|1.00
|1.2668
|1.0662
|1.2712
|60.00
|174385.90
|2367
|2006.09.18 13:00
|close
|1184
|1.00
|1.2668
|1.0657
|1.2672
|110.00
|174495.90
|2368
|2006.09.18 13:00
|close
|1183
|2.00
|1.2668
|1.0657
|1.2707
|220.00
|174715.90
|2369
|2006.09.18 13:00
|close
|1182
|1.00
|1.2668
|1.0657
|1.2672
|110.00
|174825.90
|2370
|2006.09.18 13:00
|close
|1181
|2.00
|1.2668
|1.0657
|1.2707
|220.00
|175045.90
|2371
|2006.09.18 14:22
|buy
|1186
|3.00
|1.2661
|1.0661
|1.2676
|2372
|2006.09.18 14:22
|buy
|1187
|1.00
|1.2661
|1.0661
|1.2676
|2373
|2006.09.18 14:23
|buy
|1188
|3.00
|1.2660
|1.0660
|1.2675
|2374
|2006.09.18 14:23
|buy
|1189
|1.00
|1.2660
|1.0660
|1.2675
|2375
|2006.09.18 14:23
|buy
|1190
|3.00
|1.2662
|1.0662
|1.2677
|2376
|2006.09.18 14:36
|t/p
|1188
|3.00
|1.2675
|1.0660
|1.2675
|450.00
|175495.90
|2377
|2006.09.18 14:36
|t/p
|1189
|1.00
|1.2675
|1.0660
|1.2675
|150.00
|175645.90
|2378
|2006.09.18 14:57
|t/p
|1186
|3.00
|1.2676
|1.0661
|1.2676
|450.00
|176095.90
|2379
|2006.09.18 14:57
|t/p
|1187
|1.00
|1.2676
|1.0661
|1.2676
|150.00
|176245.90
|2380
|2006.09.18 14:58
|t/p
|1190
|3.00
|1.2677
|1.0662
|1.2677
|450.00
|176695.90
|2381
|2006.09.18 16:17
|buy
|1191
|3.00
|1.2675
|1.0675
|1.2690
|2382
|2006.09.18 16:17
|buy
|1192
|3.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|2383
|2006.09.18 16:17
|buy
|1193
|1.00
|1.2672
|1.0672
|1.2687
|2384
|2006.09.18 16:17
|buy
|1194
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2385
|2006.09.18 16:18
|buy
|1195
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2386
|2006.09.18 17:21
|t/p
|1192
|3.00
|1.2687
|1.0672
|1.2687
|450.00
|177145.90
|2387
|2006.09.18 17:21
|t/p
|1193
|1.00
|1.2687
|1.0672
|1.2687
|150.00
|177295.90
|2388
|2006.09.18 17:24
|buy
|1196
|1.00
|1.2681
|1.0681
|1.2731
|2389
|2006.09.18 17:24
|buy
|1197
|1.00
|1.2680
|1.0680
|1.2730
|2390
|2006.09.18 17:49
|t/p
|1191
|3.00
|1.2690
|1.0675
|1.2690
|450.00
|177745.90
|2391
|2006.09.18 17:49
|t/p
|1194
|3.00
|1.2689
|1.0674
|1.2689
|450.00
|178195.90
|2392
|2006.09.18 17:49
|t/p
|1195
|3.00
|1.2689
|1.0674
|1.2689
|450.00
|178645.90
|2393
|2006.09.18 17:49
|close
|1197
|1.00
|1.2691
|1.0680
|1.2730
|110.00
|178755.90
|2394
|2006.09.18 17:49
|close
|1196
|1.00
|1.2691
|1.0681
|1.2731
|100.00
|178855.90
|2395
|2006.09.18 18:39
|buy
|1198
|3.00
|1.2684
|1.0684
|1.2699
|2396
|2006.09.18 18:40
|buy
|1199
|3.00
|1.2684
|1.0684
|1.2699
|2397
|2006.09.18 18:41
|buy
|1200
|3.00
|1.2684
|1.0684
|1.2699
|2398
|2006.09.18 18:41
|buy
|1201
|3.00
|1.2683
|1.0683
|1.2698
|2399
|2006.09.18 18:41
|buy
|1202
|3.00
|1.2682
|1.0682
|1.2697
|2400
|2006.09.18 19:14
|t/p
|1202
|3.00
|1.2697
|1.0682
|1.2697
|450.00
|179305.90
|2401
|2006.09.18 19:14
|t/p
|1198
|3.00
|1.2699
|1.0684
|1.2699
|450.00
|179755.90
|2402
|2006.09.18 19:14
|t/p
|1199
|3.00
|1.2699
|1.0684
|1.2699
|450.00
|180205.90
|2403
|2006.09.18 19:14
|t/p
|1200
|3.00
|1.2699
|1.0684
|1.2699
|450.00
|180655.90
|2404
|2006.09.18 19:14
|t/p
|1201
|3.00
|1.2698
|1.0683
|1.2698
|450.00
|181105.90
|2405
|2006.09.18 21:00
|sell
|1203
|5.00
|1.2704
|1.4704
|1.2654
|2406
|2006.09.18 21:00
|sell
|1204
|5.00
|1.2704
|1.4704
|1.2654
|2407
|2006.09.18 21:01
|sell
|1205
|5.00
|1.2702
|1.4702
|1.2652
|2408
|2006.09.18 21:01
|sell
|1206
|5.00
|1.2703
|1.4703
|1.2653
|2409
|2006.09.18 21:01
|sell
|1207
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|2410
|2006.09.18 22:51
|close
|1207
|5.00
|1.2697
|1.4701
|1.2651
|200.00
|181305.90
|2411
|2006.09.18 22:51
|close
|1206
|5.00
|1.2697
|1.4703
|1.2653
|300.00
|181605.90
|2412
|2006.09.18 22:51
|close
|1205
|5.00
|1.2697
|1.4702
|1.2652
|250.00
|181855.90
|2413
|2006.09.18 22:51
|close
|1204
|5.00
|1.2697
|1.4704
|1.2654
|350.00
|182205.90
|2414
|2006.09.18 22:51
|close
|1203
|5.00
|1.2697
|1.4704
|1.2654
|350.00
|182555.90
|2415
|2006.09.18 23:10
|buy
|1208
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2756
|2416
|2006.09.18 23:10
|buy
|1209
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2755
|2417
|2006.09.18 23:10
|buy
|1210
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2756
|2418
|2006.09.18 23:11
|buy
|1211
|2.00
|1.2702
|1.0702
|1.2752
|2419
|2006.09.18 23:11
|buy
|1212
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2420
|2006.09.18 23:47
|close
|1212
|1.00
|1.2710
|1.0702
|1.2717
|80.00
|182635.90
|2421
|2006.09.18 23:47
|close
|1211
|2.00
|1.2710
|1.0702
|1.2752
|160.00
|182795.90
|2422
|2006.09.18 23:47
|close
|1210
|1.00
|1.2710
|1.0706
|1.2756
|40.00
|182835.90
|2423
|2006.09.18 23:47
|close
|1209
|1.00
|1.2710
|1.0705
|1.2755
|50.00
|182885.90
|2424
|2006.09.18 23:47
|close
|1208
|1.00
|1.2710
|1.0706
|1.2756
|40.00
|182925.90
|2425
|2006.09.19 00:29
|buy
|1213
|3.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|2426
|2006.09.19 00:29
|buy
|1214
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|2427
|2006.09.19 00:29
|buy
|1215
|3.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|2428
|2006.09.19 00:29
|buy
|1216
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|2429
|2006.09.19 00:30
|sell
|1217
|5.00
|1.2704
|1.4704
|1.2654
|2430
|2006.09.19 01:03
|close
|1216
|1.00
|1.2712
|1.0704
|1.2719
|80.00
|183005.90
|2431
|2006.09.19 01:03
|close
|1215
|3.00
|1.2712
|1.0704
|1.2719
|240.00
|183245.90
|2432
|2006.09.19 01:03
|close
|1214
|1.00
|1.2712
|1.0704
|1.2719
|80.00
|183325.90
|2433
|2006.09.19 01:03
|close
|1213
|3.00
|1.2712
|1.0704
|1.2719
|240.00
|183565.90
|2434
|2006.09.19 02:00
|sell
|1218
|5.00
|1.2713
|1.4713
|1.2663
|2435
|2006.09.19 02:00
|sell
|1219
|5.00
|1.2712
|1.4712
|1.2662
|2436
|2006.09.19 02:00
|sell
|1220
|5.00
|1.2715
|1.4715
|1.2665
|2437
|2006.09.19 02:01
|sell
|1221
|5.00
|1.2714
|1.4714
|1.2664
|2438
|2006.09.19 07:32
|close
|1221
|5.00
|1.2702
|1.4714
|1.2664
|600.00
|184165.90
|2439
|2006.09.19 07:32
|close
|1220
|5.00
|1.2702
|1.4715
|1.2665
|650.00
|184815.90
|2440
|2006.09.19 07:32
|close
|1219
|5.00
|1.2702
|1.4712
|1.2662
|500.00
|185315.90
|2441
|2006.09.19 07:32
|close
|1218
|5.00
|1.2702
|1.4713
|1.2663
|550.00
|185865.90
|2442
|2006.09.19 07:32
|close
|1217
|5.00
|1.2702
|1.4704
|1.2654
|100.00
|185965.90
|2443
|2006.09.19 09:35
|buy
|1222
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2724
|2444
|2006.09.19 09:35
|buy
|1223
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2445
|2006.09.19 09:35
|buy
|1224
|3.00
|1.2673
|1.0673
|1.2723
|2446
|2006.09.19 09:35
|buy
|1225
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|2447
|2006.09.19 09:35
|buy
|1226
|3.00
|1.2677
|1.0677
|1.2727
|2448
|2006.09.19 09:35
|buy
|1227
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2449
|2006.09.19 13:31
|close
|1227
|1.00
|1.2670
|1.0677
|1.2692
|-70.00
|185895.90
|2450
|2006.09.19 13:31
|close
|1226
|3.00
|1.2670
|1.0677
|1.2727
|-210.00
|185685.90
|2451
|2006.09.19 13:31
|close
|1225
|1.00
|1.2670
|1.0673
|1.2688
|-30.00
|185655.90
|2452
|2006.09.19 13:31
|close
|1224
|3.00
|1.2670
|1.0673
|1.2723
|-90.00
|185565.90
|2453
|2006.09.19 13:31
|close
|1223
|1.00
|1.2670
|1.0674
|1.2689
|-40.00
|185525.90
|2454
|2006.09.19 13:31
|close
|1222
|3.00
|1.2670
|1.0674
|1.2724
|-120.00
|185405.90
|2455
|2006.09.19 15:30
|buy
|1228
|3.00
|1.2703
|1.0703
|1.2718
|2456
|2006.09.19 15:30
|buy
|1229
|3.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|2457
|2006.09.19 15:30
|buy
|1230
|3.00
|1.2705
|1.0705
|1.2720
|2458
|2006.09.19 15:31
|buy
|1231
|3.00
|1.2705
|1.0705
|1.2720
|2459
|2006.09.19 15:31
|buy
|1232
|3.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|2460
|2006.09.19 15:53
|t/p
|1228
|3.00
|1.2718
|1.0703
|1.2718
|450.00
|185855.90
|2461
|2006.09.19 16:02
|buy
|1233
|3.00
|1.2699
|1.0699
|1.2714
|2462
|2006.09.19 21:47
|close
|1233
|3.00
|1.2683
|1.0699
|1.2714
|-480.00
|185375.90
|2463
|2006.09.19 21:47
|close
|1232
|3.00
|1.2683
|1.0704
|1.2719
|-630.00
|184745.90
|2464
|2006.09.19 21:47
|close
|1231
|3.00
|1.2683
|1.0705
|1.2720
|-660.00
|184085.90
|2465
|2006.09.19 21:47
|close
|1230
|3.00
|1.2683
|1.0705
|1.2720
|-660.00
|183425.90
|2466
|2006.09.19 21:47
|close
|1229
|3.00
|1.2683
|1.0704
|1.2719
|-630.00
|182795.90
|2467
|2006.09.19 22:02
|buy
|1234
|1.00
|1.2678
|1.0678
|1.2693
|2468
|2006.09.19 22:03
|close
|1234
|1.00
|1.2685
|1.0678
|1.2693
|70.00
|182865.90
|2469
|2006.09.19 22:04
|buy
|1235
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2470
|2006.09.19 22:04
|buy
|1236
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2471
|2006.09.19 22:04
|buy
|1237
|3.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|2472
|2006.09.19 22:04
|buy
|1238
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|2473
|2006.09.19 22:04
|buy
|1239
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2474
|2006.09.19 22:06
|close
|1239
|1.00
|1.2683
|1.0677
|1.2692
|60.00
|182925.90
|2475
|2006.09.19 22:06
|close
|1238
|1.00
|1.2683
|1.0673
|1.2688
|100.00
|183025.90
|2476
|2006.09.19 22:06
|close
|1237
|3.00
|1.2683
|1.0673
|1.2688
|300.00
|183325.90
|2477
|2006.09.19 22:06
|close
|1236
|1.00
|1.2683
|1.0674
|1.2689
|90.00
|183415.90
|2478
|2006.09.19 22:06
|close
|1235
|3.00
|1.2683
|1.0674
|1.2689
|270.00
|183685.90
|2479
|2006.09.19 22:06
|sell
|1240
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|2480
|2006.09.19 22:06
|sell
|1241
|5.00
|1.2680
|1.4680
|1.2630
|2481
|2006.09.19 22:07
|sell
|1242
|5.00
|1.2678
|1.4678
|1.2628
|2482
|2006.09.19 22:07
|sell
|1243
|5.00
|1.2681
|1.4681
|1.2631
|2483
|2006.09.19 22:08
|sell
|1244
|5.00
|1.2679
|1.4679
|1.2629
|2484
|2006.09.19 22:11
|close
|1244
|5.00
|1.2674
|1.4679
|1.2629
|250.00
|183935.90
|2485
|2006.09.19 22:11
|close
|1243
|5.00
|1.2674
|1.4681
|1.2631
|350.00
|184285.90
|2486
|2006.09.19 22:11
|close
|1242
|5.00
|1.2674
|1.4678
|1.2628
|200.00
|184485.90
|2487
|2006.09.19 22:11
|close
|1241
|5.00
|1.2674
|1.4680
|1.2630
|300.00
|184785.90
|2488
|2006.09.19 22:11
|close
|1240
|5.00
|1.2674
|1.4682
|1.2632
|400.00
|185185.90
|2489
|2006.09.19 22:11
|buy
|1245
|3.00
|1.2676
|1.0676
|1.2726
|2490
|2006.09.19 22:11
|buy
|1246
|1.00
|1.2676
|1.0676
|1.2691
|2491
|2006.09.19 22:11
|buy
|1247
|1.00
|1.2680
|1.0680
|1.2730
|2492
|2006.09.19 22:12
|buy
|1248
|2.00
|1.2678
|1.0678
|1.2728
|2493
|2006.09.19 22:12
|buy
|1249
|1.00
|1.2678
|1.0678
|1.2693
|2494
|2006.09.19 22:13
|close
|1249
|1.00
|1.2683
|1.0678
|1.2693
|50.00
|185235.90
|2495
|2006.09.19 22:13
|close
|1248
|2.00
|1.2683
|1.0678
|1.2728
|100.00
|185335.90
|2496
|2006.09.19 22:13
|close
|1247
|1.00
|1.2683
|1.0680
|1.2730
|30.00
|185365.90
|2497
|2006.09.19 22:13
|close
|1246
|1.00
|1.2683
|1.0676
|1.2691
|70.00
|185435.90
|2498
|2006.09.19 22:13
|close
|1245
|3.00
|1.2683
|1.0676
|1.2726
|210.00
|185645.90
|2499
|2006.09.19 22:13
|buy
|1250
|2.00
|1.2678
|1.0678
|1.2728
|2500
|2006.09.19 22:13
|buy
|1251
|1.00
|1.2678
|1.0678
|1.2693
|2501
|2006.09.19 22:13
|buy
|1252
|1.00
|1.2679
|1.0679
|1.2729
|2502
|2006.09.19 22:14
|buy
|1253
|3.00
|1.2677
|1.0677
|1.2727
|2503
|2006.09.19 22:14
|buy
|1254
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2504
|2006.09.19 22:15
|close
|1254
|1.00
|1.2683
|1.0677
|1.2692
|60.00
|185705.90
|2505
|2006.09.19 22:15
|close
|1253
|3.00
|1.2683
|1.0677
|1.2727
|180.00
|185885.90
|2506
|2006.09.19 22:15
|close
|1252
|1.00
|1.2683
|1.0679
|1.2729
|40.00
|185925.90
|2507
|2006.09.19 22:15
|close
|1251
|1.00
|1.2683
|1.0678
|1.2693
|50.00
|185975.90
|2508
|2006.09.19 22:15
|close
|1250
|2.00
|1.2683
|1.0678
|1.2728
|100.00
|186075.90
|2509
|2006.09.19 22:15
|sell
|1255
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|2510
|2006.09.19 22:15
|sell
|1256
|5.00
|1.2683
|1.4683
|1.2633
|2511
|2006.09.19 22:15
|sell
|1257
|5.00
|1.2680
|1.4680
|1.2630
|2512
|2006.09.19 22:15
|sell
|1258
|5.00
|1.2678
|1.4678
|1.2628
|2513
|2006.09.19 22:15
|sell
|1259
|5.00
|1.2679
|1.4679
|1.2629
|2514
|2006.09.19 22:17
|close
|1259
|5.00
|1.2674
|1.4679
|1.2629
|250.00
|186325.90
|2515
|2006.09.19 22:17
|close
|1258
|5.00
|1.2674
|1.4678
|1.2628
|200.00
|186525.90
|2516
|2006.09.19 22:17
|close
|1257
|5.00
|1.2674
|1.4680
|1.2630
|300.00
|186825.90
|2517
|2006.09.19 22:17
|close
|1256
|5.00
|1.2674
|1.4683
|1.2633
|450.00
|187275.90
|2518
|2006.09.19 22:17
|close
|1255
|5.00
|1.2674
|1.4682
|1.2632
|400.00
|187675.90
|2519
|2006.09.19 22:17
|sell
|1260
|5.00
|1.2676
|1.4676
|1.2626
|2520
|2006.09.19 22:17
|sell
|1261
|5.00
|1.2675
|1.4675
|1.2625
|2521
|2006.09.19 22:17
|sell
|1262
|5.00
|1.2678
|1.4678
|1.2628
|2522
|2006.09.19 22:17
|sell
|1263
|5.00
|1.2677
|1.4677
|1.2627
|2523
|2006.09.19 22:17
|sell
|1264
|5.00
|1.2681
|1.4681
|1.2631
|2524
|2006.09.19 22:18
|close
|1264
|5.00
|1.2674
|1.4681
|1.2631
|350.00
|188025.90
|2525
|2006.09.19 22:18
|close
|1263
|5.00
|1.2674
|1.4677
|1.2627
|150.00
|188175.90
|2526
|2006.09.19 22:18
|close
|1262
|5.00
|1.2674
|1.4678
|1.2628
|200.00
|188375.90
|2527
|2006.09.19 22:18
|close
|1261
|5.00
|1.2674
|1.4675
|1.2625
|50.00
|188425.90
|2528
|2006.09.19 22:18
|close
|1260
|5.00
|1.2674
|1.4676
|1.2626
|100.00
|188525.90
|2529
|2006.09.19 22:19
|sell
|1265
|5.00
|1.2677
|1.4677
|1.2627
|2530
|2006.09.19 22:19
|close
|1265
|5.00
|1.2674
|1.4677
|1.2627
|150.00
|188675.90
|2531
|2006.09.19 22:19
|sell
|1266
|5.00
|1.2676
|1.4676
|1.2626
|2532
|2006.09.19 22:19
|sell
|1267
|5.00
|1.2675
|1.4675
|1.2625
|2533
|2006.09.19 22:19
|sell
|1268
|5.00
|1.2678
|1.4678
|1.2628
|2534
|2006.09.19 22:19
|sell
|1269
|5.00
|1.2677
|1.4677
|1.2627
|2535
|2006.09.19 22:19
|sell
|1270
|5.00
|1.2680
|1.4680
|1.2630
|2536
|2006.09.19 22:21
|close
|1270
|5.00
|1.2672
|1.4680
|1.2630
|400.00
|189075.90
|2537
|2006.09.19 22:21
|close
|1269
|5.00
|1.2672
|1.4677
|1.2627
|250.00
|189325.90
|2538
|2006.09.19 22:21
|close
|1268
|5.00
|1.2672
|1.4678
|1.2628
|300.00
|189625.90
|2539
|2006.09.19 22:21
|close
|1267
|5.00
|1.2672
|1.4675
|1.2625
|150.00
|189775.90
|2540
|2006.09.19 22:21
|close
|1266
|5.00
|1.2672
|1.4676
|1.2626
|200.00
|189975.90
|2541
|2006.09.19 22:21
|buy
|1271
|5.00
|1.2674
|1.0674
|1.2724
|2542
|2006.09.19 22:21
|buy
|1272
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2543
|2006.09.19 22:21
|buy
|1273
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2544
|2006.09.19 22:22
|buy
|1274
|1.00
|1.2680
|1.0680
|1.2730
|2545
|2006.09.19 22:22
|buy
|1275
|2.00
|1.2678
|1.0678
|1.2728
|2546
|2006.09.19 22:22
|buy
|1276
|1.00
|1.2678
|1.0678
|1.2693
|2547
|2006.09.20 02:07
|close
|1276
|1.00
|1.2682
|1.0678
|1.2693
|31.35
|190007.25
|2548
|2006.09.20 02:07
|close
|1275
|2.00
|1.2682
|1.0678
|1.2728
|62.70
|190069.95
|2549
|2006.09.20 02:07
|close
|1274
|1.00
|1.2682
|1.0680
|1.2730
|11.35
|190081.30
|2550
|2006.09.20 02:07
|close
|1273
|1.00
|1.2682
|1.0674
|1.2689
|71.35
|190152.65
|2551
|2006.09.20 02:07
|close
|1272
|3.00
|1.2682
|1.0674
|1.2689
|214.05
|190366.70
|2552
|2006.09.20 02:07
|close
|1271
|5.00
|1.2682
|1.0674
|1.2724
|356.75
|190723.45
|2553
|2006.09.20 03:08
|buy
|1277
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2554
|2006.09.20 03:19
|buy
|1278
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2555
|2006.09.20 03:20
|buy
|1279
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2556
|2006.09.20 03:22
|buy
|1280
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2557
|2006.09.20 03:24
|buy
|1281
|1.00
|1.2677
|1.0677
|1.2692
|2558
|2006.09.20 03:55
|close
|1281
|1.00
|1.2684
|1.0677
|1.2692
|70.00
|190793.45
|2559
|2006.09.20 03:55
|close
|1280
|1.00
|1.2684
|1.0677
|1.2692
|70.00
|190863.45
|2560
|2006.09.20 03:55
|close
|1279
|1.00
|1.2684
|1.0677
|1.2692
|70.00
|190933.45
|2561
|2006.09.20 03:55
|close
|1278
|1.00
|1.2684
|1.0677
|1.2692
|70.00
|191003.45
|2562
|2006.09.20 03:55
|close
|1277
|1.00
|1.2684
|1.0677
|1.2692
|70.00
|191073.45
|2563
|2006.09.20 04:15
|sell
|1282
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|2564
|2006.09.20 04:15
|sell
|1283
|5.00
|1.2682
|1.4682
|1.2632
|2565
|2006.09.20 04:15
|sell
|1284
|5.00
|1.2677
|1.4677
|1.2627
|2566
|2006.09.20 04:15
|sell
|1285
|5.00
|1.2680
|1.4680
|1.2630
|2567
|2006.09.20 04:16
|sell
|1286
|5.00
|1.2675
|1.4675
|1.2625
|2568
|2006.09.20 06:03
|close
|1286
|5.00
|1.2675
|1.4675
|1.2625
|0.00
|191073.45
|2569
|2006.09.20 06:03
|close
|1285
|5.00
|1.2675
|1.4680
|1.2630
|250.00
|191323.45
|2570
|2006.09.20 06:03
|close
|1284
|5.00
|1.2675
|1.4677
|1.2627
|100.00
|191423.45
|2571
|2006.09.20 06:03
|close
|1283
|5.00
|1.2675
|1.4682
|1.2632
|350.00
|191773.45
|2572
|2006.09.20 06:03
|close
|1282
|5.00
|1.2675
|1.4682
|1.2632
|350.00
|192123.45
|2573
|2006.09.20 07:40
|buy
|1287
|3.00
|1.2670
|1.0670
|1.2720
|2574
|2006.09.20 07:40
|buy
|1288
|1.00
|1.2670
|1.0670
|1.2685
|2575
|2006.09.20 07:40
|buy
|1289
|3.00
|1.2668
|1.0668
|1.2718
|2576
|2006.09.20 07:40
|buy
|1290
|1.00
|1.2668
|1.0668
|1.2683
|2577
|2006.09.20 07:40
|buy
|1291
|4.00
|1.2667
|1.0667
|1.2717
|2578
|2006.09.20 07:40
|buy
|1292
|1.00
|1.2667
|1.0667
|1.2682
|2579
|2006.09.20 08:05
|t/p
|1290
|1.00
|1.2683
|1.0668
|1.2683
|150.00
|192273.45
|2580
|2006.09.20 08:05
|t/p
|1292
|1.00
|1.2682
|1.0667
|1.2682
|150.00
|192423.45
|2581
|2006.09.20 08:06
|buy
|1293
|1.00
|1.2675
|1.0675
|1.2690
|2582
|2006.09.20 08:14
|t/p
|1288
|1.00
|1.2685
|1.0670
|1.2685
|150.00
|192573.45
|2583
|2006.09.20 08:23
|buy
|1294
|1.00
|1.2673
|1.0673
|1.2688
|2584
|2006.09.20 09:37
|close
|1294
|1.00
|1.2684
|1.0673
|1.2688
|110.00
|192683.45
|2585
|2006.09.20 09:37
|close
|1293
|1.00
|1.2684
|1.0675
|1.2690
|90.00
|192773.45
|2586
|2006.09.20 09:37
|close
|1291
|4.00
|1.2684
|1.0667
|1.2717
|680.00
|193453.45
|2587
|2006.09.20 09:37
|close
|1289
|3.00
|1.2684
|1.0668
|1.2718
|480.00
|193933.45
|2588
|2006.09.20 09:37
|close
|1287
|3.00
|1.2684
|1.0670
|1.2720
|420.00
|194353.45
|2589
|2006.09.20 10:28
|buy
|1295
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2590
|2006.09.20 10:28
|buy
|1296
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2591
|2006.09.20 10:28
|buy
|1297
|1.00
|1.2675
|1.0675
|1.2690
|2592
|2006.09.20 10:29
|buy
|1298
|3.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2593
|2006.09.20 10:29
|buy
|1299
|1.00
|1.2674
|1.0674
|1.2689
|2594
|2006.09.20 13:43
|close
|1299
|1.00
|1.2684
|1.0674
|1.2689
|100.00
|194453.45
|2595
|2006.09.20 13:43
|close
|1298
|3.00
|1.2684
|1.0674
|1.2689
|300.00
|194753.45
|2596
|2006.09.20 13:43
|close
|1297
|1.00
|1.2684
|1.0675
|1.2690
|90.00
|194843.45
|2597
|2006.09.20 13:43
|close
|1296
|1.00
|1.2684
|1.0674
|1.2689
|100.00
|194943.45
|2598
|2006.09.20 13:43
|close
|1295
|3.00
|1.2684
|1.0674
|1.2689
|300.00
|195243.45
|2599
|2006.09.20 15:35
|sell
|1300
|5.00
|1.2695
|1.4695
|1.2645
|2600
|2006.09.20 15:35
|sell
|1301
|5.00
|1.2696
|1.4696
|1.2646
|2601
|2006.09.20 15:35
|sell
|1302
|5.00
|1.2692
|1.4692
|1.2642
|2602
|2006.09.20 15:35
|sell
|1303
|5.00
|1.2693
|1.4693
|1.2643
|2603
|2006.09.20 15:36
|sell
|1304
|5.00
|1.2694
|1.4694
|1.2644
|2604
|2006.09.20 19:15
|close
|1304
|5.00
|1.2693
|1.4694
|1.2644
|50.00
|195293.45
|2605
|2006.09.20 19:15
|close
|1303
|5.00
|1.2693
|1.4693
|1.2643
|0.00
|195293.45
|2606
|2006.09.20 19:15
|close
|1302
|5.00
|1.2693
|1.4692
|1.2642
|-50.00
|195243.45
|2607
|2006.09.20 19:15
|close
|1301
|5.00
|1.2693
|1.4696
|1.2646
|150.00
|195393.45
|2608
|2006.09.20 19:15
|close
|1300
|5.00
|1.2693
|1.4695
|1.2645
|100.00
|195493.45
|2609
|2006.09.20 19:15
|buy
|1305
|3.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2610
|2006.09.20 19:15
|buy
|1306
|1.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2611
|2006.09.20 19:15
|buy
|1307
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2612
|2006.09.20 19:15
|buy
|1308
|1.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2613
|2006.09.20 19:15
|buy
|1309
|3.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2614
|2006.09.20 19:15
|buy
|1310
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2709
|2615
|2006.09.20 19:20
|t/p
|1305
|3.00
|1.2704
|1.0689
|1.2704
|450.00
|195943.45
|2616
|2006.09.20 19:20
|t/p
|1306
|1.00
|1.2704
|1.0689
|1.2704
|150.00
|196093.45
|2617
|2006.09.20 19:20
|sell
|1311
|5.00
|1.2705
|1.4705
|1.2655
|2618
|2006.09.20 19:21
|t/p
|1307
|3.00
|1.2707
|1.0692
|1.2707
|450.00
|196543.45
|2619
|2006.09.20 19:21
|t/p
|1308
|1.00
|1.2707
|1.0692
|1.2707
|150.00
|196693.45
|2620
|2006.09.20 19:21
|t/p
|1309
|3.00
|1.2709
|1.0694
|1.2709
|450.00
|197143.45
|2621
|2006.09.20 19:21
|t/p
|1310
|1.00
|1.2709
|1.0694
|1.2709
|150.00
|197293.45
|2622
|2006.09.20 19:21
|sell
|1312
|5.00
|1.2710
|1.4710
|1.2660
|2623
|2006.09.20 19:21
|sell
|1313
|5.00
|1.2709
|1.4709
|1.2659
|2624
|2006.09.20 19:21
|sell
|1314
|5.00
|1.2708
|1.4708
|1.2658
|2625
|2006.09.20 19:21
|sell
|1315
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|2626
|2006.09.20 19:38
|close
|1315
|5.00
|1.2690
|1.4707
|1.2657
|850.00
|198143.45
|2627
|2006.09.20 19:38
|close
|1314
|5.00
|1.2690
|1.4708
|1.2658
|900.00
|199043.45
|2628
|2006.09.20 19:38
|close
|1313
|5.00
|1.2690
|1.4709
|1.2659
|950.00
|199993.45
|2629
|2006.09.20 19:38
|close
|1312
|5.00
|1.2690
|1.4710
|1.2660
|1000.00
|200993.45
|2630
|2006.09.20 19:38
|close
|1311
|5.00
|1.2690
|1.4705
|1.2655
|750.00
|201743.45
|2631
|2006.09.20 22:25
|buy
|1316
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2746
|2632
|2006.09.20 22:25
|buy
|1317
|1.00
|1.2692
|1.0692
|1.2742
|2633
|2006.09.20 22:26
|buy
|1318
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2743
|2634
|2006.09.20 22:26
|buy
|1319
|2.00
|1.2690
|1.0690
|1.2740
|2635
|2006.09.20 22:26
|buy
|1320
|1.00
|1.2690
|1.0690
|1.2705
|2636
|2006.09.21 00:37
|close
|1320
|1.00
|1.2697
|1.0690
|1.2705
|44.05
|201787.50
|2637
|2006.09.21 00:37
|close
|1319
|2.00
|1.2697
|1.0690
|1.2740
|88.10
|201875.60
|2638
|2006.09.21 00:37
|close
|1318
|1.00
|1.2697
|1.0693
|1.2743
|14.05
|201889.65
|2639
|2006.09.21 00:37
|close
|1317
|1.00
|1.2697
|1.0692
|1.2742
|24.05
|201913.70
|2640
|2006.09.21 00:37
|close
|1316
|1.00
|1.2697
|1.0696
|1.2746
|-15.95
|201897.75
|2641
|2006.09.21 00:45
|buy
|1321
|1.00
|1.2690
|1.0690
|1.2740
|2642
|2006.09.21 00:45
|buy
|1322
|2.00
|1.2689
|1.0689
|1.2739
|2643
|2006.09.21 00:45
|buy
|1323
|3.00
|1.2687
|1.0687
|1.2737
|2644
|2006.09.21 00:45
|buy
|1324
|1.00
|1.2687
|1.0687
|1.2702
|2645
|2006.09.21 00:45
|buy
|1325
|2.00
|1.2688
|1.0688
|1.2738
|2646
|2006.09.21 00:45
|buy
|1326
|1.00
|1.2688
|1.0688
|1.2703
|2647
|2006.09.21 00:47
|close
|1326
|1.00
|1.2695
|1.0688
|1.2703
|70.00
|201967.75
|2648
|2006.09.21 00:47
|close
|1325
|2.00
|1.2695
|1.0688
|1.2738
|140.00
|202107.75
|2649
|2006.09.21 00:47
|close
|1324
|1.00
|1.2695
|1.0687
|1.2702
|80.00
|202187.75
|2650
|2006.09.21 00:47
|close
|1323
|3.00
|1.2695
|1.0687
|1.2737
|240.00
|202427.75
|2651
|2006.09.21 00:47
|close
|1322
|2.00
|1.2695
|1.0689
|1.2739
|120.00
|202547.75
|2652
|2006.09.21 00:47
|close
|1321
|1.00
|1.2695
|1.0690
|1.2740
|50.00
|202597.75
|2653
|2006.09.21 03:30
|buy
|1327
|3.00
|1.2719
|1.0719
|1.2734
|2654
|2006.09.21 03:40
|sell
|1328
|5.00
|1.2720
|1.4720
|1.2670
|2655
|2006.09.21 03:40
|sell
|1329
|5.00
|1.2717
|1.4717
|1.2667
|2656
|2006.09.21 03:40
|sell
|1330
|5.00
|1.2721
|1.4721
|1.2671
|2657
|2006.09.21 03:41
|sell
|1331
|5.00
|1.2720
|1.4720
|1.2670
|2658
|2006.09.21 05:25
|close
|1327
|3.00
|1.2729
|1.0719
|1.2734
|300.00
|202897.75
|2659
|2006.09.21 05:53
|buy
|1332
|1.00
|1.2721
|1.0721
|1.2736
|2660
|2006.09.21 07:14
|close
|1331
|5.00
|1.2713
|1.4720
|1.2670
|350.00
|203247.75
|2661
|2006.09.21 07:14
|close
|1330
|5.00
|1.2713
|1.4721
|1.2671
|400.00
|203647.75
|2662
|2006.09.21 07:14
|close
|1329
|5.00
|1.2713
|1.4717
|1.2667
|200.00
|203847.75
|2663
|2006.09.21 07:14
|close
|1328
|5.00
|1.2713
|1.4720
|1.2670
|350.00
|204197.75
|2664
|2006.09.21 08:10
|buy
|1333
|2.00
|1.2715
|1.0715
|1.2765
|2665
|2006.09.21 08:10
|buy
|1334
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2666
|2006.09.21 08:10
|buy
|1335
|2.00
|1.2716
|1.0716
|1.2766
|2667
|2006.09.21 08:10
|buy
|1336
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2668
|2006.09.21 08:43
|t/p
|1334
|1.00
|1.2730
|1.0715
|1.2730
|150.00
|204347.75
|2669
|2006.09.21 08:43
|t/p
|1336
|1.00
|1.2731
|1.0716
|1.2731
|150.00
|204497.75
|2670
|2006.09.21 08:44
|t/p
|1332
|1.00
|1.2736
|1.0721
|1.2736
|150.00
|204647.75
|2671
|2006.09.21 11:34
|close
|1335
|2.00
|1.2735
|1.0716
|1.2766
|380.00
|205027.75
|2672
|2006.09.21 11:34
|close
|1333
|2.00
|1.2735
|1.0715
|1.2765
|400.00
|205427.75
|2673
|2006.09.21 12:15
|sell
|1337
|5.00
|1.2737
|1.4737
|1.2687
|2674
|2006.09.21 12:15
|sell
|1338
|5.00
|1.2738
|1.4738
|1.2688
|2675
|2006.09.21 12:15
|sell
|1339
|5.00
|1.2734
|1.4734
|1.2684
|2676
|2006.09.21 12:15
|sell
|1340
|5.00
|1.2735
|1.4735
|1.2685
|2677
|2006.09.21 12:16
|sell
|1341
|5.00
|1.2734
|1.4734
|1.2684
|2678
|2006.09.21 15:09
|close
|1341
|5.00
|1.2719
|1.4734
|1.2684
|750.00
|206177.75
|2679
|2006.09.21 15:09
|close
|1340
|5.00
|1.2719
|1.4735
|1.2685
|800.00
|206977.75
|2680
|2006.09.21 15:09
|close
|1339
|5.00
|1.2719
|1.4734
|1.2684
|750.00
|207727.75
|2681
|2006.09.21 15:09
|close
|1338
|5.00
|1.2719
|1.4738
|1.2688
|950.00
|208677.75
|2682
|2006.09.21 15:09
|close
|1337
|5.00
|1.2719
|1.4737
|1.2687
|900.00
|209577.75
|2683
|2006.09.21 18:40
|sell
|1342
|5.00
|1.2767
|1.4767
|1.2717
|2684
|2006.09.21 18:40
|sell
|1343
|5.00
|1.2766
|1.4766
|1.2716
|2685
|2006.09.21 18:40
|sell
|1344
|5.00
|1.2771
|1.4771
|1.2721
|2686
|2006.09.21 18:40
|sell
|1345
|5.00
|1.2770
|1.4770
|1.2720
|2687
|2006.09.21 18:41
|sell
|1346
|5.00
|1.2769
|1.4769
|1.2719
|2688
|2006.09.22 03:33
|close
|1346
|5.00
|1.2779
|1.4769
|1.2719
|-464.00
|209113.75
|2689
|2006.09.22 03:33
|close
|1345
|5.00
|1.2779
|1.4770
|1.2720
|-414.00
|208699.75
|2690
|2006.09.22 03:33
|close
|1344
|5.00
|1.2779
|1.4771
|1.2721
|-364.00
|208335.75
|2691
|2006.09.22 03:33
|close
|1343
|5.00
|1.2779
|1.4766
|1.2716
|-614.00
|207721.75
|2692
|2006.09.22 03:33
|close
|1342
|5.00
|1.2779
|1.4767
|1.2717
|-564.00
|207157.75
|2693
|2006.09.22 03:40
|buy
|1347
|2.00
|1.2789
|1.0789
|1.2839
|2694
|2006.09.22 03:41
|buy
|1348
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2841
|2695
|2006.09.22 03:41
|buy
|1349
|1.00
|1.2790
|1.0790
|1.2840
|2696
|2006.09.22 03:42
|buy
|1350
|1.00
|1.2790
|1.0790
|1.2840
|2697
|2006.09.22 03:42
|buy
|1351
|1.00
|1.2791
|1.0791
|1.2841
|2698
|2006.09.22 04:49
|close
|1351
|1.00
|1.2795
|1.0791
|1.2841
|40.00
|207197.75
|2699
|2006.09.22 04:49
|close
|1350
|1.00
|1.2795
|1.0790
|1.2840
|50.00
|207247.75
|2700
|2006.09.22 04:49
|close
|1349
|1.00
|1.2795
|1.0790
|1.2840
|50.00
|207297.75
|2701
|2006.09.22 04:49
|close
|1348
|1.00
|1.2795
|1.0791
|1.2841
|40.00
|207337.75
|2702
|2006.09.22 04:49
|close
|1347
|2.00
|1.2795
|1.0789
|1.2839
|120.00
|207457.75
|2703
|2006.09.22 04:49
|sell
|1352
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|2704
|2006.09.22 04:49
|sell
|1353
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|2705
|2006.09.22 04:49
|sell
|1354
|5.00
|1.2793
|1.4793
|1.2743
|2706
|2006.09.22 04:49
|sell
|1355
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|2707
|2006.09.22 04:49
|sell
|1356
|5.00
|1.2790
|1.4790
|1.2740
|2708
|2006.09.22 06:55
|close
|1356
|5.00
|1.2785
|1.4790
|1.2740
|250.00
|207707.75
|2709
|2006.09.22 06:55
|close
|1355
|5.00
|1.2785
|1.4794
|1.2744
|450.00
|208157.75
|2710
|2006.09.22 06:55
|close
|1354
|5.00
|1.2785
|1.4793
|1.2743
|400.00
|208557.75
|2711
|2006.09.22 06:55
|close
|1353
|5.00
|1.2785
|1.4796
|1.2746
|550.00
|209107.75
|2712
|2006.09.22 06:55
|close
|1352
|5.00
|1.2785
|1.4794
|1.2744
|450.00
|209557.75
|2713
|2006.09.22 07:30
|sell
|1357
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|2714
|2006.09.22 07:30
|sell
|1358
|5.00
|1.2794
|1.4794
|1.2744
|2715
|2006.09.22 07:30
|sell
|1359
|5.00
|1.2793
|1.4793
|1.2743
|2716
|2006.09.22 07:30
|sell
|1360
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|2717
|2006.09.22 07:30
|sell
|1361
|5.00
|1.2797
|1.4797
|1.2747
|2718
|2006.09.22 14:52
|close
|1361
|5.00
|1.2808
|1.4797
|1.2747
|-550.00
|209007.75
|2719
|2006.09.22 14:52
|close
|1360
|5.00
|1.2808
|1.4796
|1.2746
|-600.00
|208407.75
|2720
|2006.09.22 14:52
|close
|1359
|5.00
|1.2808
|1.4793
|1.2743
|-750.00
|207657.75
|2721
|2006.09.22 14:52
|close
|1358
|5.00
|1.2808
|1.4794
|1.2744
|-700.00
|206957.75
|2722
|2006.09.22 14:52
|close
|1357
|5.00
|1.2808
|1.4796
|1.2746
|-600.00
|206357.75
|2723
|2006.09.22 15:50
|buy
|1362
|1.00
|1.2818
|1.0818
|1.2868
|2724
|2006.09.22 15:50
|buy
|1363
|1.00
|1.2819
|1.0819
|1.2869
|2725
|2006.09.22 15:50
|buy
|1364
|1.00
|1.2815
|1.0815
|1.2865
|2726
|2006.09.22 15:50
|buy
|1365
|1.00
|1.2816
|1.0816
|1.2866
|2727
|2006.09.22 15:50
|buy
|1366
|1.00
|1.2815
|1.0815
|1.2865
|2728
|2006.09.25 02:33
|close
|1366
|1.00
|1.2795
|1.0815
|1.2865
|-208.65
|206149.10
|2729
|2006.09.25 02:33
|close
|1365
|1.00
|1.2795
|1.0816
|1.2866
|-218.65
|205930.45
|2730
|2006.09.25 02:33
|close
|1364
|1.00
|1.2795
|1.0815
|1.2865
|-208.65
|205721.80
|2731
|2006.09.25 02:33
|close
|1363
|1.00
|1.2795
|1.0819
|1.2869
|-248.65
|205473.15
|2732
|2006.09.25 02:33
|close
|1362
|1.00
|1.2795
|1.0818
|1.2868
|-238.65
|205234.50
|2733
|2006.09.25 04:15
|sell
|1367
|5.00
|1.2799
|1.4799
|1.2749
|2734
|2006.09.25 04:15
|sell
|1368
|5.00
|1.2797
|1.4797
|1.2747
|2735
|2006.09.25 04:15
|sell
|1369
|5.00
|1.2796
|1.4796
|1.2746
|2736
|2006.09.25 04:15
|sell
|1370
|5.00
|1.2799
|1.4799
|1.2749
|2737
|2006.09.25 04:15
|sell
|1371
|5.00
|1.2800
|1.4800
|1.2750
|2738
|2006.09.25 08:05
|close
|1371
|5.00
|1.2801
|1.4800
|1.2750
|-50.00
|205184.50
|2739
|2006.09.25 08:05
|close
|1370
|5.00
|1.2801
|1.4799
|1.2749
|-100.00
|205084.50
|2740
|2006.09.25 08:05
|close
|1369
|5.00
|1.2801
|1.4796
|1.2746
|-250.00
|204834.50
|2741
|2006.09.25 08:05
|close
|1368
|5.00
|1.2801
|1.4797
|1.2747
|-200.00
|204634.50
|2742
|2006.09.25 08:05
|close
|1367
|5.00
|1.2801
|1.4799
|1.2749
|-100.00
|204534.50
|2743
|2006.09.25 10:55
|buy
|1372
|2.00
|1.2780
|1.0780
|1.2830
|2744
|2006.09.25 10:55
|buy
|1373
|2.00
|1.2781
|1.0781
|1.2831
|2745
|2006.09.25 10:55
|buy
|1374
|2.00
|1.2782
|1.0782
|1.2832
|2746
|2006.09.25 10:55
|buy
|1375
|2.00
|1.2780
|1.0780
|1.2830
|2747
|2006.09.25 10:55
|buy
|1376
|2.00
|1.2778
|1.0778
|1.2828
|2748
|2006.09.25 19:53
|close
|1376
|2.00
|1.2766
|1.0778
|1.2828
|-240.00
|204294.50
|2749
|2006.09.25 19:53
|close
|1375
|2.00
|1.2766
|1.0780
|1.2830
|-280.00
|204014.50
|2750
|2006.09.25 19:53
|close
|1374
|2.00
|1.2766
|1.0782
|1.2832
|-320.00
|203694.50
|2751
|2006.09.25 19:53
|close
|1373
|2.00
|1.2766
|1.0781
|1.2831
|-300.00
|203394.50
|2752
|2006.09.25 19:53
|close
|1372
|2.00
|1.2766
|1.0780
|1.2830
|-280.00
|203114.50
|2753
|2006.09.25 20:45
|sell
|1377
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|2754
|2006.09.25 20:45
|sell
|1378
|5.00
|1.2760
|1.4760
|1.2710
|2755
|2006.09.25 20:46
|sell
|1379
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|2756
|2006.09.25 20:46
|sell
|1380
|5.00
|1.2757
|1.4757
|1.2707
|2757
|2006.09.25 20:46
|sell
|1381
|5.00
|1.2760
|1.4760
|1.2710
|2758
|2006.09.25 21:28
|close
|1381
|5.00
|1.2748
|1.4760
|1.2710
|600.00
|203714.50
|2759
|2006.09.25 21:28
|close
|1380
|5.00
|1.2748
|1.4757
|1.2707
|450.00
|204164.50
|2760
|2006.09.25 21:28
|close
|1379
|5.00
|1.2748
|1.4758
|1.2708
|500.00
|204664.50
|2761
|2006.09.25 21:28
|close
|1378
|5.00
|1.2748
|1.4760
|1.2710
|600.00
|205264.50
|2762
|2006.09.25 21:28
|close
|1377
|5.00
|1.2748
|1.4759
|1.2709
|550.00
|205814.50
|2763
|2006.09.25 23:45
|buy
|1382
|1.00
|1.2753
|1.0753
|1.2803
|2764
|2006.09.25 23:45
|buy
|1383
|1.00
|1.2753
|1.0753
|1.2803
|2765
|2006.09.25 23:45
|buy
|1384
|2.00
|1.2748
|1.0748
|1.2798
|2766
|2006.09.25 23:45
|buy
|1385
|1.00
|1.2751
|1.0751
|1.2801
|2767
|2006.09.25 23:46
|buy
|1386
|1.00
|1.2750
|1.0750
|1.2800
|2768
|2006.09.26 00:21
|close
|1386
|1.00
|1.2755
|1.0750
|1.2800
|41.35
|205855.85
|2769
|2006.09.26 00:21
|close
|1385
|1.00
|1.2755
|1.0751
|1.2801
|31.35
|205887.20
|2770
|2006.09.26 00:21
|close
|1384
|2.00
|1.2755
|1.0748
|1.2798
|122.70
|206009.90
|2771
|2006.09.26 00:21
|close
|1383
|1.00
|1.2755
|1.0753
|1.2803
|11.35
|206021.25
|2772
|2006.09.26 00:21
|close
|1382
|1.00
|1.2755
|1.0753
|1.2803
|11.35
|206032.60
|2773
|2006.09.26 02:35
|sell
|1387
|5.00
|1.2752
|1.4752
|1.2702
|2774
|2006.09.26 02:35
|sell
|1388
|5.00
|1.2753
|1.4753
|1.2703
|2775
|2006.09.26 02:35
|sell
|1389
|5.00
|1.2749
|1.4749
|1.2699
|2776
|2006.09.26 02:36
|sell
|1390
|5.00
|1.2752
|1.4752
|1.2702
|2777
|2006.09.26 02:36
|sell
|1391
|5.00
|1.2749
|1.4749
|1.2699
|2778
|2006.09.26 07:13
|close
|1391
|5.00
|1.2746
|1.4749
|1.2699
|150.00
|206182.60
|2779
|2006.09.26 07:13
|close
|1390
|5.00
|1.2746
|1.4752
|1.2702
|300.00
|206482.60
|2780
|2006.09.26 07:13
|close
|1389
|5.00
|1.2746
|1.4749
|1.2699
|150.00
|206632.60
|2781
|2006.09.26 07:13
|close
|1388
|5.00
|1.2746
|1.4753
|1.2703
|350.00
|206982.60
|2782
|2006.09.26 07:13
|close
|1387
|5.00
|1.2746
|1.4752
|1.2702
|300.00
|207282.60
|2783
|2006.09.26 07:15
|sell
|1392
|5.00
|1.2750
|1.4750
|1.2700
|2784
|2006.09.26 07:15
|sell
|1393
|5.00
|1.2748
|1.4748
|1.2698
|2785
|2006.09.26 07:16
|sell
|1394
|5.00
|1.2748
|1.4748
|1.2698
|2786
|2006.09.26 07:16
|sell
|1395
|5.00
|1.2749
|1.4749
|1.2699
|2787
|2006.09.26 07:16
|sell
|1396
|5.00
|1.2751
|1.4751
|1.2701
|2788
|2006.09.26 07:55
|close
|1396
|5.00
|1.2748
|1.4751
|1.2701
|150.00
|207432.60
|2789
|2006.09.26 07:55
|close
|1395
|5.00
|1.2748
|1.4749
|1.2699
|50.00
|207482.60
|2790
|2006.09.26 07:55
|close
|1394
|5.00
|1.2748
|1.4748
|1.2698
|0.00
|207482.60
|2791
|2006.09.26 07:55
|close
|1393
|5.00
|1.2748
|1.4748
|1.2698
|0.00
|207482.60
|2792
|2006.09.26 07:55
|close
|1392
|5.00
|1.2748
|1.4750
|1.2700
|100.00
|207582.60
|2793
|2006.09.26 08:50
|buy
|1397
|2.00
|1.2746
|1.0746
|1.2796
|2794
|2006.09.26 08:50
|buy
|1398
|2.00
|1.2748
|1.0748
|1.2798
|2795
|2006.09.26 08:50
|buy
|1399
|2.00
|1.2744
|1.0744
|1.2794
|2796
|2006.09.26 08:50
|buy
|1400
|2.00
|1.2746
|1.0746
|1.2796
|2797
|2006.09.26 08:51
|buy
|1401
|2.00
|1.2747
|1.0747
|1.2797
|2798
|2006.09.26 19:52
|close
|1401
|2.00
|1.2697
|1.0747
|1.2797
|-1000.00
|206582.60
|2799
|2006.09.26 19:52
|close
|1400
|2.00
|1.2697
|1.0746
|1.2796
|-980.00
|205602.60
|2800
|2006.09.26 19:52
|close
|1399
|2.00
|1.2697
|1.0744
|1.2794
|-940.00
|204662.60
|2801
|2006.09.26 19:52
|close
|1398
|2.00
|1.2697
|1.0748
|1.2798
|-1020.00
|203642.60
|2802
|2006.09.26 19:52
|close
|1397
|2.00
|1.2697
|1.0746
|1.2796
|-980.00
|202662.60
|2803
|2006.09.26 20:31
|buy
|1402
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2804
|2006.09.26 20:32
|buy
|1403
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2805
|2006.09.26 20:36
|buy
|1404
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2806
|2006.09.26 20:37
|buy
|1405
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2807
|2006.09.26 20:38
|buy
|1406
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2808
|2006.09.27 00:16
|close
|1406
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|-25.95
|202636.65
|2809
|2006.09.27 00:16
|close
|1405
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|-25.95
|202610.70
|2810
|2006.09.27 00:16
|close
|1404
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|-25.95
|202584.75
|2811
|2006.09.27 00:16
|close
|1403
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|-25.95
|202558.80
|2812
|2006.09.27 00:16
|close
|1402
|3.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|-25.95
|202532.85
|2813
|2006.09.27 01:35
|sell
|1407
|5.00
|1.2694
|1.4694
|1.2644
|2814
|2006.09.27 01:35
|sell
|1408
|5.00
|1.2696
|1.4696
|1.2646
|2815
|2006.09.27 01:35
|sell
|1409
|5.00
|1.2693
|1.4693
|1.2643
|2816
|2006.09.27 01:36
|sell
|1410
|5.00
|1.2694
|1.4694
|1.2644
|2817
|2006.09.27 01:36
|sell
|1411
|5.00
|1.2696
|1.4696
|1.2646
|2818
|2006.09.27 06:33
|close
|1411
|5.00
|1.2692
|1.4696
|1.2646
|200.00
|202732.85
|2819
|2006.09.27 06:33
|close
|1410
|5.00
|1.2692
|1.4694
|1.2644
|100.00
|202832.85
|2820
|2006.09.27 06:33
|close
|1409
|5.00
|1.2692
|1.4693
|1.2643
|50.00
|202882.85
|2821
|2006.09.27 06:33
|close
|1408
|5.00
|1.2692
|1.4696
|1.2646
|200.00
|203082.85
|2822
|2006.09.27 06:33
|close
|1407
|5.00
|1.2692
|1.4694
|1.2644
|100.00
|203182.85
|2823
|2006.09.27 08:00
|buy
|1412
|2.00
|1.2684
|1.0684
|1.2734
|2824
|2006.09.27 08:00
|buy
|1413
|1.00
|1.2684
|1.0684
|1.2699
|2825
|2006.09.27 08:00
|buy
|1414
|2.00
|1.2687
|1.0687
|1.2737
|2826
|2006.09.27 08:00
|buy
|1415
|1.00
|1.2687
|1.0687
|1.2702
|2827
|2006.09.27 08:00
|buy
|1416
|2.00
|1.2686
|1.0686
|1.2736
|2828
|2006.09.27 08:00
|buy
|1417
|1.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|2829
|2006.09.27 09:49
|close
|1417
|1.00
|1.2698
|1.0686
|1.2701
|120.00
|203302.85
|2830
|2006.09.27 09:49
|close
|1416
|2.00
|1.2698
|1.0686
|1.2736
|240.00
|203542.85
|2831
|2006.09.27 09:49
|close
|1415
|1.00
|1.2698
|1.0687
|1.2702
|110.00
|203652.85
|2832
|2006.09.27 09:49
|close
|1414
|2.00
|1.2698
|1.0687
|1.2737
|220.00
|203872.85
|2833
|2006.09.27 09:49
|close
|1413
|1.00
|1.2698
|1.0684
|1.2699
|140.00
|204012.85
|2834
|2006.09.27 09:49
|close
|1412
|2.00
|1.2698
|1.0684
|1.2734
|280.00
|204292.85
|2835
|2006.09.27 11:10
|sell
|1418
|5.00
|1.2690
|1.4690
|1.2640
|2836
|2006.09.27 11:10
|sell
|1419
|5.00
|1.2689
|1.4689
|1.2639
|2837
|2006.09.27 11:10
|sell
|1420
|5.00
|1.2688
|1.4688
|1.2638
|2838
|2006.09.27 11:10
|sell
|1421
|5.00
|1.2691
|1.4691
|1.2641
|2839
|2006.09.27 11:10
|sell
|1422
|5.00
|1.2692
|1.4692
|1.2642
|2840
|2006.09.27 13:07
|close
|1422
|5.00
|1.2687
|1.4692
|1.2642
|250.00
|204542.85
|2841
|2006.09.27 13:07
|close
|1421
|5.00
|1.2687
|1.4691
|1.2641
|200.00
|204742.85
|2842
|2006.09.27 13:07
|close
|1420
|5.00
|1.2687
|1.4688
|1.2638
|50.00
|204792.85
|2843
|2006.09.27 13:07
|close
|1419
|5.00
|1.2687
|1.4689
|1.2639
|100.00
|204892.85
|2844
|2006.09.27 13:07
|close
|1418
|5.00
|1.2687
|1.4690
|1.2640
|150.00
|205042.85
|2845
|2006.09.27 13:38
|buy
|1423
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2743
|2846
|2006.09.27 13:38
|buy
|1424
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2744
|2847
|2006.09.27 13:38
|buy
|1425
|2.00
|1.2692
|1.0692
|1.2742
|2848
|2006.09.27 13:38
|buy
|1426
|1.00
|1.2692
|1.0692
|1.2707
|2849
|2006.09.27 13:38
|buy
|1427
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2745
|2850
|2006.09.27 13:38
|close
|1427
|1.00
|1.2703
|1.0695
|1.2745
|80.00
|205122.85
|2851
|2006.09.27 13:38
|close
|1426
|1.00
|1.2703
|1.0692
|1.2707
|110.00
|205232.85
|2852
|2006.09.27 13:38
|close
|1425
|2.00
|1.2703
|1.0692
|1.2742
|220.00
|205452.85
|2853
|2006.09.27 13:38
|close
|1424
|1.00
|1.2703
|1.0694
|1.2744
|90.00
|205542.85
|2854
|2006.09.27 13:38
|close
|1423
|1.00
|1.2703
|1.0693
|1.2743
|100.00
|205642.85
|2855
|2006.09.27 13:39
|buy
|1428
|1.00
|1.2695
|1.0695
|1.2745
|2856
|2006.09.27 13:39
|buy
|1429
|1.00
|1.2694
|1.0694
|1.2744
|2857
|2006.09.27 13:39
|buy
|1430
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2746
|2858
|2006.09.27 13:41
|buy
|1431
|1.00
|1.2689
|1.0689
|1.2704
|2859
|2006.09.27 13:41
|buy
|1432
|1.00
|1.2691
|1.0691
|1.2706
|2860
|2006.09.27 14:56
|t/p
|1431
|1.00
|1.2704
|1.0689
|1.2704
|150.00
|205792.85
|2861
|2006.09.27 15:01
|t/p
|1432
|1.00
|1.2706
|1.0691
|1.2706
|150.00
|205942.85
|2862
|2006.09.27 15:01
|close
|1430
|1.00
|1.2708
|1.0696
|1.2746
|120.00
|206062.85
|2863
|2006.09.27 15:01
|close
|1429
|1.00
|1.2708
|1.0694
|1.2744
|140.00
|206202.85
|2864
|2006.09.27 15:01
|close
|1428
|1.00
|1.2708
|1.0695
|1.2745
|130.00
|206332.85
|2865
|2006.09.27 15:01
|buy
|1433
|1.00
|1.2691
|1.0691
|1.2706
|2866
|2006.09.27 15:01
|buy
|1434
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2708
|2867
|2006.09.27 15:01
|buy
|1435
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2708
|2868
|2006.09.27 15:02
|buy
|1436
|1.00
|1.2693
|1.0693
|1.2708
|2869
|2006.09.27 15:03
|buy
|1437
|1.00
|1.2691
|1.0691
|1.2706
|2870
|2006.09.27 15:45
|t/p
|1433
|1.00
|1.2706
|1.0691
|1.2706
|150.00
|206482.85
|2871
|2006.09.27 15:45
|t/p
|1437
|1.00
|1.2706
|1.0691
|1.2706
|150.00
|206632.85
|2872
|2006.09.27 15:45
|t/p
|1434
|1.00
|1.2708
|1.0693
|1.2708
|150.00
|206782.85
|2873
|2006.09.27 15:45
|t/p
|1435
|1.00
|1.2708
|1.0693
|1.2708
|150.00
|206932.85
|2874
|2006.09.27 15:45
|t/p
|1436
|1.00
|1.2708
|1.0693
|1.2708
|150.00
|207082.85
|2875
|2006.09.27 16:19
|buy
|1438
|3.00
|1.2696
|1.0696
|1.2711
|2876
|2006.09.27 16:19
|buy
|1439
|1.00
|1.2696
|1.0696
|1.2711
|2877
|2006.09.27 16:38
|buy
|1440
|3.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|2878
|2006.09.27 16:39
|buy
|1441
|3.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|2879
|2006.09.27 16:56
|buy
|1442
|1.00
|1.2697
|1.0697
|1.2712
|2880
|2006.09.27 17:51
|t/p
|1438
|3.00
|1.2711
|1.0696
|1.2711
|450.00
|207532.85
|2881
|2006.09.27 17:51
|t/p
|1439
|1.00
|1.2711
|1.0696
|1.2711
|150.00
|207682.85
|2882
|2006.09.27 17:51
|t/p
|1442
|1.00
|1.2712
|1.0697
|1.2712
|150.00
|207832.85
|2883
|2006.09.27 18:15
|sell
|1443
|5.00
|1.2709
|1.4709
|1.2659
|2884
|2006.09.27 18:15
|sell
|1444
|5.00
|1.2709
|1.4709
|1.2659
|2885
|2006.09.27 18:15
|sell
|1445
|5.00
|1.2704
|1.4704
|1.2654
|2886
|2006.09.27 19:42
|close
|1441
|3.00
|1.2710
|1.0701
|1.2716
|270.00
|208102.85
|2887
|2006.09.27 19:42
|close
|1440
|3.00
|1.2710
|1.0701
|1.2716
|270.00
|208372.85
|2888
|2006.09.27 19:42
|sell
|1446
|5.00
|1.2711
|1.4711
|1.2661
|2889
|2006.09.27 19:42
|sell
|1447
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|2890
|2006.09.27 20:31
|close
|1447
|5.00
|1.2700
|1.4707
|1.2657
|350.00
|208722.85
|2891
|2006.09.27 20:31
|close
|1446
|5.00
|1.2700
|1.4711
|1.2661
|550.00
|209272.85
|2892
|2006.09.27 20:31
|close
|1445
|5.00
|1.2700
|1.4704
|1.2654
|200.00
|209472.85
|2893
|2006.09.27 20:31
|close
|1444
|5.00
|1.2700
|1.4709
|1.2659
|450.00
|209922.85
|2894
|2006.09.27 20:31
|close
|1443
|5.00
|1.2700
|1.4709
|1.2659
|450.00
|210372.85
|2895
|2006.09.27 21:05
|buy
|1448
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2755
|2896
|2006.09.27 21:05
|buy
|1449
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2756
|2897
|2006.09.27 21:06
|buy
|1450
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2756
|2898
|2006.09.27 21:07
|buy
|1451
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2756
|2899
|2006.09.27 21:08
|buy
|1452
|1.00
|1.2706
|1.0706
|1.2756
|2900
|2006.09.27 23:07
|close
|1452
|1.00
|1.2712
|1.0706
|1.2756
|60.00
|210432.85
|2901
|2006.09.27 23:07
|close
|1451
|1.00
|1.2712
|1.0706
|1.2756
|60.00
|210492.85
|2902
|2006.09.27 23:07
|close
|1450
|1.00
|1.2712
|1.0706
|1.2756
|60.00
|210552.85
|2903
|2006.09.27 23:07
|close
|1449
|1.00
|1.2712
|1.0706
|1.2756
|60.00
|210612.85
|2904
|2006.09.27 23:07
|close
|1448
|1.00
|1.2712
|1.0705
|1.2755
|70.00
|210682.85
|2905
|2006.09.27 23:15
|buy
|1453
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|2906
|2006.09.27 23:15
|buy
|1454
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|2907
|2006.09.27 23:16
|buy
|1455
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2908
|2006.09.27 23:17
|buy
|1456
|2.00
|1.2702
|1.0702
|1.2752
|2909
|2006.09.27 23:17
|buy
|1457
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2910
|2006.09.27 23:47
|close
|1457
|1.00
|1.2707
|1.0702
|1.2717
|50.00
|210732.85
|2911
|2006.09.27 23:47
|close
|1456
|2.00
|1.2707
|1.0702
|1.2752
|100.00
|210832.85
|2912
|2006.09.27 23:47
|close
|1455
|1.00
|1.2707
|1.0703
|1.2753
|40.00
|210872.85
|2913
|2006.09.27 23:47
|close
|1454
|1.00
|1.2707
|1.0704
|1.2754
|30.00
|210902.85
|2914
|2006.09.27 23:47
|close
|1453
|1.00
|1.2707
|1.0704
|1.2754
|30.00
|210932.85
|2915
|2006.09.27 23:52
|buy
|1458
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2916
|2006.09.27 23:53
|close
|1458
|1.00
|1.2708
|1.0703
|1.2753
|50.00
|210982.85
|2917
|2006.09.27 23:53
|buy
|1459
|2.00
|1.2701
|1.0701
|1.2751
|2918
|2006.09.27 23:53
|buy
|1460
|1.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|2919
|2006.09.27 23:53
|buy
|1461
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2920
|2006.09.27 23:53
|buy
|1462
|2.00
|1.2702
|1.0702
|1.2752
|2921
|2006.09.27 23:53
|buy
|1463
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2922
|2006.09.27 23:54
|close
|1463
|1.00
|1.2707
|1.0702
|1.2717
|50.00
|211032.85
|2923
|2006.09.27 23:54
|close
|1462
|2.00
|1.2707
|1.0702
|1.2752
|100.00
|211132.85
|2924
|2006.09.27 23:54
|close
|1461
|1.00
|1.2707
|1.0703
|1.2753
|40.00
|211172.85
|2925
|2006.09.27 23:54
|close
|1460
|1.00
|1.2707
|1.0701
|1.2716
|60.00
|211232.85
|2926
|2006.09.27 23:54
|close
|1459
|2.00
|1.2707
|1.0701
|1.2751
|120.00
|211352.85
|2927
|2006.09.28 02:30
|sell
|1464
|5.00
|1.2726
|1.4726
|1.2676
|2928
|2006.09.28 02:30
|sell
|1465
|5.00
|1.2727
|1.4727
|1.2677
|2929
|2006.09.28 02:30
|sell
|1466
|5.00
|1.2723
|1.4723
|1.2673
|2930
|2006.09.28 02:30
|sell
|1467
|5.00
|1.2724
|1.4724
|1.2674
|2931
|2006.09.28 02:31
|sell
|1468
|5.00
|1.2725
|1.4725
|1.2675
|2932
|2006.09.28 07:21
|close
|1468
|5.00
|1.2711
|1.4725
|1.2675
|700.00
|212052.85
|2933
|2006.09.28 07:21
|close
|1467
|5.00
|1.2711
|1.4724
|1.2674
|650.00
|212702.85
|2934
|2006.09.28 07:21
|close
|1466
|5.00
|1.2711
|1.4723
|1.2673
|600.00
|213302.85
|2935
|2006.09.28 07:21
|close
|1465
|5.00
|1.2711
|1.4727
|1.2677
|800.00
|214102.85
|2936
|2006.09.28 07:21
|close
|1464
|5.00
|1.2711
|1.4726
|1.2676
|750.00
|214852.85
|2937
|2006.09.28 07:45
|buy
|1469
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|2938
|2006.09.28 07:45
|buy
|1470
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2776
|2939
|2006.09.28 07:46
|buy
|1471
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|2940
|2006.09.28 07:46
|buy
|1472
|1.00
|1.2726
|1.0726
|1.2776
|2941
|2006.09.28 07:47
|buy
|1473
|1.00
|1.2727
|1.0727
|1.2777
|2942
|2006.09.28 11:19
|close
|1473
|1.00
|1.2725
|1.0727
|1.2777
|-20.00
|214832.85
|2943
|2006.09.28 11:19
|close
|1472
|1.00
|1.2725
|1.0726
|1.2776
|-10.00
|214822.85
|2944
|2006.09.28 11:19
|close
|1471
|1.00
|1.2725
|1.0727
|1.2777
|-20.00
|214802.85
|2945
|2006.09.28 11:19
|close
|1470
|1.00
|1.2725
|1.0726
|1.2776
|-10.00
|214792.85
|2946
|2006.09.28 11:19
|close
|1469
|1.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|0.00
|214792.85
|2947
|2006.09.28 11:46
|buy
|1474
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2948
|2006.09.28 11:51
|buy
|1475
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2949
|2006.09.28 11:52
|buy
|1476
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2950
|2006.09.28 11:53
|buy
|1477
|1.00
|1.2716
|1.0716
|1.2731
|2951
|2006.09.28 11:59
|buy
|1478
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2952
|2006.09.28 13:03
|close
|1478
|1.00
|1.2724
|1.0715
|1.2730
|90.00
|214882.85
|2953
|2006.09.28 13:03
|close
|1477
|1.00
|1.2724
|1.0716
|1.2731
|80.00
|214962.85
|2954
|2006.09.28 13:03
|close
|1476
|1.00
|1.2724
|1.0716
|1.2731
|80.00
|215042.85
|2955
|2006.09.28 13:03
|close
|1475
|1.00
|1.2724
|1.0716
|1.2731
|80.00
|215122.85
|2956
|2006.09.28 13:03
|close
|1474
|1.00
|1.2724
|1.0716
|1.2731
|80.00
|215202.85
|2957
|2006.09.28 13:08
|buy
|1479
|1.00
|1.2714
|1.0714
|1.2729
|2958
|2006.09.28 13:09
|buy
|1480
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2959
|2006.09.28 13:10
|buy
|1481
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2960
|2006.09.28 13:10
|buy
|1482
|1.00
|1.2714
|1.0714
|1.2729
|2961
|2006.09.28 13:10
|buy
|1483
|1.00
|1.2715
|1.0715
|1.2730
|2962
|2006.09.28 19:45
|close
|1483
|1.00
|1.2711
|1.0715
|1.2730
|-40.00
|215162.85
|2963
|2006.09.28 19:45
|close
|1482
|1.00
|1.2711
|1.0714
|1.2729
|-30.00
|215132.85
|2964
|2006.09.28 19:45
|close
|1481
|1.00
|1.2711
|1.0715
|1.2730
|-40.00
|215092.85
|2965
|2006.09.28 19:45
|close
|1480
|1.00
|1.2711
|1.0715
|1.2730
|-40.00
|215052.85
|2966
|2006.09.28 19:45
|close
|1479
|1.00
|1.2711
|1.0714
|1.2729
|-30.00
|215022.85
|2967
|2006.09.28 20:35
|sell
|1484
|5.00
|1.2713
|1.4713
|1.2663
|2968
|2006.09.28 20:35
|sell
|1485
|5.00
|1.2705
|1.4705
|1.2655
|2969
|2006.09.28 20:36
|sell
|1486
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|2970
|2006.09.28 20:36
|sell
|1487
|5.00
|1.2710
|1.4710
|1.2660
|2971
|2006.09.28 20:36
|sell
|1488
|5.00
|1.2708
|1.4708
|1.2658
|2972
|2006.09.28 22:59
|close
|1488
|5.00
|1.2695
|1.4708
|1.2658
|650.00
|215672.85
|2973
|2006.09.28 22:59
|close
|1487
|5.00
|1.2695
|1.4710
|1.2660
|750.00
|216422.85
|2974
|2006.09.28 22:59
|close
|1486
|5.00
|1.2695
|1.4707
|1.2657
|600.00
|217022.85
|2975
|2006.09.28 22:59
|close
|1485
|5.00
|1.2695
|1.4705
|1.2655
|500.00
|217522.85
|2976
|2006.09.28 22:59
|close
|1484
|5.00
|1.2695
|1.4713
|1.2663
|900.00
|218422.85
|2977
|2006.09.28 23:20
|buy
|1489
|2.00
|1.2701
|1.0701
|1.2751
|2978
|2006.09.28 23:20
|buy
|1490
|1.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|2979
|2006.09.28 23:20
|buy
|1491
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2755
|2980
|2006.09.28 23:20
|buy
|1492
|2.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|2981
|2006.09.28 23:20
|buy
|1493
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2718
|2982
|2006.09.29 00:01
|close
|1493
|1.00
|1.2709
|1.0703
|1.2718
|51.35
|218474.20
|2983
|2006.09.29 00:01
|close
|1492
|2.00
|1.2709
|1.0703
|1.2753
|102.70
|218576.90
|2984
|2006.09.29 00:01
|close
|1491
|1.00
|1.2709
|1.0705
|1.2755
|31.35
|218608.25
|2985
|2006.09.29 00:01
|close
|1490
|1.00
|1.2709
|1.0701
|1.2716
|71.35
|218679.60
|2986
|2006.09.29 00:01
|close
|1489
|2.00
|1.2709
|1.0701
|1.2751
|142.70
|218822.30
|2987
|2006.09.29 00:10
|buy
|1494
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2988
|2006.09.29 00:10
|buy
|1495
|1.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|2989
|2006.09.29 00:10
|buy
|1496
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2990
|2006.09.29 00:10
|buy
|1497
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2991
|2006.09.29 00:11
|buy
|1498
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|2992
|2006.09.29 00:25
|close
|1498
|1.00
|1.2709
|1.0702
|1.2717
|70.00
|218892.30
|2993
|2006.09.29 00:25
|close
|1497
|1.00
|1.2709
|1.0702
|1.2717
|70.00
|218962.30
|2994
|2006.09.29 00:25
|close
|1496
|1.00
|1.2709
|1.0702
|1.2717
|70.00
|219032.30
|2995
|2006.09.29 00:25
|close
|1495
|1.00
|1.2709
|1.0701
|1.2716
|80.00
|219112.30
|2996
|2006.09.29 00:25
|close
|1494
|1.00
|1.2709
|1.0702
|1.2717
|70.00
|219182.30
|2997
|2006.09.29 00:26
|buy
|1499
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|2998
|2006.09.29 00:27
|buy
|1500
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|2999
|2006.09.29 00:29
|buy
|1501
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|3000
|2006.09.29 00:29
|close
|1501
|1.00
|1.2709
|1.0704
|1.2754
|50.00
|219232.30
|3001
|2006.09.29 00:29
|close
|1500
|1.00
|1.2709
|1.0704
|1.2754
|50.00
|219282.30
|3002
|2006.09.29 00:29
|close
|1499
|1.00
|1.2709
|1.0704
|1.2754
|50.00
|219332.30
|3003
|2006.09.29 00:34
|buy
|1502
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|3004
|2006.09.29 00:35
|buy
|1503
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|3005
|2006.09.29 00:36
|buy
|1504
|1.00
|1.2701
|1.0701
|1.2716
|3006
|2006.09.29 00:36
|buy
|1505
|3.00
|1.2698
|1.0698
|1.2713
|3007
|2006.09.29 00:36
|buy
|1506
|1.00
|1.2698
|1.0698
|1.2713
|3008
|2006.09.29 00:51
|close
|1506
|1.00
|1.2709
|1.0698
|1.2713
|110.00
|219442.30
|3009
|2006.09.29 00:51
|close
|1505
|3.00
|1.2709
|1.0698
|1.2713
|330.00
|219772.30
|3010
|2006.09.29 00:51
|close
|1504
|1.00
|1.2709
|1.0701
|1.2716
|80.00
|219852.30
|3011
|2006.09.29 00:51
|close
|1503
|1.00
|1.2709
|1.0702
|1.2717
|70.00
|219922.30
|3012
|2006.09.29 00:51
|close
|1502
|1.00
|1.2709
|1.0702
|1.2717
|70.00
|219992.30
|3013
|2006.09.29 00:52
|buy
|1507
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|3014
|2006.09.29 00:53
|buy
|1508
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2754
|3015
|2006.09.29 00:53
|close
|1508
|1.00
|1.2709
|1.0704
|1.2754
|50.00
|220042.30
|3016
|2006.09.29 00:53
|close
|1507
|1.00
|1.2709
|1.0704
|1.2754
|50.00
|220092.30
|3017
|2006.09.29 01:10
|buy
|1509
|1.00
|1.2702
|1.0702
|1.2717
|3018
|2006.09.29 01:15
|sell
|1510
|5.00
|1.2704
|1.4704
|1.2654
|3019
|2006.09.29 01:15
|sell
|1511
|5.00
|1.2706
|1.4706
|1.2656
|3020
|2006.09.29 01:15
|sell
|1512
|5.00
|1.2702
|1.4702
|1.2652
|3021
|2006.09.29 01:16
|sell
|1513
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|3022
|2006.09.29 01:22
|close
|1509
|1.00
|1.2711
|1.0702
|1.2717
|90.00
|220182.30
|3023
|2006.09.29 02:06
|buy
|1514
|1.00
|1.2704
|1.0704
|1.2719
|3024
|2006.09.29 02:42
|close
|1513
|5.00
|1.2699
|1.4701
|1.2651
|100.00
|220282.30
|3025
|2006.09.29 02:42
|close
|1512
|5.00
|1.2699
|1.4702
|1.2652
|150.00
|220432.30
|3026
|2006.09.29 02:42
|close
|1511
|5.00
|1.2699
|1.4706
|1.2656
|350.00
|220782.30
|3027
|2006.09.29 02:42
|close
|1510
|5.00
|1.2699
|1.4704
|1.2654
|250.00
|221032.30
|3028
|2006.09.29 03:20
|buy
|1515
|2.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|3029
|2006.09.29 03:20
|buy
|1516
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2718
|3030
|2006.09.29 03:20
|buy
|1517
|1.00
|1.2705
|1.0705
|1.2755
|3031
|2006.09.29 03:21
|buy
|1518
|2.00
|1.2703
|1.0703
|1.2753
|3032
|2006.09.29 03:21
|buy
|1519
|1.00
|1.2703
|1.0703
|1.2718
|3033
|2006.09.29 04:06
|close
|1519
|1.00
|1.2713
|1.0703
|1.2718
|100.00
|221132.30
|3034
|2006.09.29 04:06
|close
|1518
|2.00
|1.2713
|1.0703
|1.2753
|200.00
|221332.30
|3035
|2006.09.29 04:06
|close
|1517
|1.00
|1.2713
|1.0705
|1.2755
|80.00
|221412.30
|3036
|2006.09.29 04:06
|close
|1516
|1.00
|1.2713
|1.0703
|1.2718
|100.00
|221512.30
|3037
|2006.09.29 04:06
|close
|1515
|2.00
|1.2713
|1.0703
|1.2753
|200.00
|221712.30
|3038
|2006.09.29 04:06
|close
|1514
|1.00
|1.2713
|1.0704
|1.2719
|90.00
|221802.30
|3039
|2006.09.29 04:55
|sell
|1520
|5.00
|1.2709
|1.4709
|1.2659
|3040
|2006.09.29 04:55
|sell
|1521
|5.00
|1.2710
|1.4710
|1.2660
|3041
|2006.09.29 04:55
|sell
|1522
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|3042
|2006.09.29 04:56
|sell
|1523
|5.00
|1.2708
|1.4708
|1.2658
|3043
|2006.09.29 04:56
|sell
|1524
|5.00
|1.2707
|1.4707
|1.2657
|3044
|2006.09.29 06:43
|close
|1524
|5.00
|1.2701
|1.4707
|1.2657
|300.00
|222102.30
|3045
|2006.09.29 06:43
|close
|1523
|5.00
|1.2701
|1.4708
|1.2658
|350.00
|222452.30
|3046
|2006.09.29 06:43
|close
|1522
|5.00
|1.2701
|1.4707
|1.2657
|300.00
|222752.30
|3047
|2006.09.29 06:43
|close
|1521
|5.00
|1.2701
|1.4710
|1.2660
|450.00
|223202.30
|3048
|2006.09.29 06:43
|close
|1520
|5.00
|1.2701
|1.4709
|1.2659
|400.00
|223602.30
|3049
|2006.09.29 09:30
|buy
|1525
|3.00
|1.2668
|1.0668
|1.2718
|3050
|2006.09.29 09:30
|buy
|1526
|1.00
|1.2668
|1.0668
|1.2683
|3051
|2006.09.29 09:30
|buy
|1527
|3.00
|1.2669
|1.0669
|1.2719
|3052
|2006.09.29 09:30
|buy
|1528
|1.00
|1.2669
|1.0669
|1.2684
|3053
|2006.09.29 09:30
|buy
|1529
|3.00
|1.2666
|1.0666
|1.2716
|3054
|2006.09.29 09:30
|buy
|1530
|1.00
|1.2666
|1.0666
|1.2681
|3055
|2006.09.29 10:03
|t/p
|1530
|1.00
|1.2681
|1.0666
|1.2681
|150.00
|223752.30
|3056
|2006.09.29 16:03
|close
|1529
|3.00
|1.2679
|1.0666
|1.2716
|390.00
|224142.30
|3057
|2006.09.29 16:03
|close
|1528
|1.00
|1.2679
|1.0669
|1.2684
|100.00
|224242.30
|3058
|2006.09.29 16:03
|close
|1527
|3.00
|1.2679
|1.0669
|1.2719
|300.00
|224542.30
|3059
|2006.09.29 16:03
|close
|1526
|1.00
|1.2679
|1.0668
|1.2683
|110.00
|224652.30
|3060
|2006.09.29 16:03
|close
|1525
|3.00
|1.2679
|1.0668
|1.2718
|330.00
|224982.30
|3061
|2006.09.29 17:01
|buy
|1531
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|3062
|2006.09.29 17:02
|buy
|1532
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|3063
|2006.09.29 17:03
|buy
|1533
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|3064
|2006.09.29 17:03
|buy
|1534
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|3065
|2006.09.29 17:04
|buy
|1535
|3.00
|1.2686
|1.0686
|1.2701
|3066
|2006.10.16 08:07
|close
|1535
|3.00
|1.2524
|1.0686
|1.2701
|-5249.25
|219733.05
|3067
|2006.10.16 08:07
|close
|1534
|3.00
|1.2524
|1.0686
|1.2701
|-5249.25
|214483.80
|3068
|2006.10.16 08:07
|close
|1533
|3.00
|1.2524
|1.0686
|1.2701
|-5249.25
|209234.55
|3069
|2006.10.16 08:07
|close
|1532
|3.00
|1.2524
|1.0686
|1.2701
|-5249.25
|203985.30
|3070
|2006.10.16 08:07
|close
|1531
|3.00
|1.2524
|1.0686
|1.2701
|-5249.25
|198736.05
|3071
|2006.10.16 08:46
|buy
|1536
|3.00
|1.2518
|1.0518
|1.2533
|3072
|2006.10.16 08:47
|buy
|1537
|3.00
|1.2517
|1.0517
|1.2532
|3073
|2006.10.16 08:48
|buy
|1538
|3.00
|1.2518
|1.0518
|1.2533
|3074
|2006.10.16 08:49
|buy
|1539
|3.00
|1.2518
|1.0518
|1.2533
|3075
|2006.10.16 08:50
|buy
|1540
|3.00
|1.2518
|1.0518
|1.2533
|3076
|2006.10.16 12:40
|close
|1540
|3.00
|1.2528
|1.0518
|1.2533
|300.00
|199036.05
|3077
|2006.10.16 12:40
|close
|1539
|3.00
|1.2528
|1.0518
|1.2533
|300.00
|199336.05
|3078
|2006.10.16 12:40
|close
|1538
|3.00
|1.2528
|1.0518
|1.2533
|300.00
|199636.05
|3079
|2006.10.16 12:40
|close
|1537
|3.00
|1.2528
|1.0517
|1.2532
|330.00
|199966.05
|3080
|2006.10.16 12:40
|close
|1536
|3.00
|1.2528
|1.0518
|1.2533
|300.00
|200266.05
|3081
|2006.10.16 14:03
|buy
|1541
|3.00
|1.2520
|1.0520
|1.2535
|3082
|2006.10.16 14:03
|buy
|1542
|3.00
|1.2522
|1.0522
|1.2537
|3083
|2006.10.16 14:13
|buy
|1543
|3.00
|1.2522
|1.0522
|1.2537
|3084
|2006.10.16 14:14
|buy
|1544
|3.00
|1.2523
|1.0523
|1.2538
|3085
|2006.10.16 14:14
|buy
|1545
|3.00
|1.2522
|1.0522
|1.2537
|3086
|2006.10.16 18:29
|close
|1545
|3.00
|1.2525
|1.0522
|1.2537
|90.00
|200356.05
|3087
|2006.10.16 18:29
|close
|1544
|3.00
|1.2525
|1.0523
|1.2538
|60.00
|200416.05
|3088
|2006.10.16 18:29
|close
|1543
|3.00
|1.2525
|1.0522
|1.2537
|90.00
|200506.05
|3089
|2006.10.16 18:29
|close
|1542
|3.00
|1.2525
|1.0522
|1.2537
|90.00
|200596.05
|3090
|2006.10.16 18:29
|close
|1541
|3.00
|1.2525
|1.0520
|1.2535
|150.00
|200746.05
|3091
|2006.10.16 21:20
|sell
|1546
|5.00
|1.2530
|1.4530
|1.2480
|3092
|2006.10.16 21:20
|sell
|1547
|5.00
|1.2528
|1.4528
|1.2478
|3093
|2006.10.16 21:23
|sell
|1548
|5.00
|1.2530
|1.4530
|1.2480
|3094
|2006.10.16 21:23
|sell
|1549
|5.00
|1.2528
|1.4528
|1.2478
|3095
|2006.10.16 21:23
|sell
|1550
|5.00
|1.2529
|1.4529
|1.2479
|3096
|2006.10.17 06:14
|close
|1550
|5.00
|1.2530
|1.4529
|1.2479
|-14.00
|200732.05
|3097
|2006.10.17 06:14
|close
|1549
|5.00
|1.2530
|1.4528
|1.2478
|-64.00
|200668.05
|3098
|2006.10.17 06:14
|close
|1548
|5.00
|1.2530
|1.4530
|1.2480
|36.00
|200704.05
|3099
|2006.10.17 06:14
|close
|1547
|5.00
|1.2530
|1.4528
|1.2478
|-64.00
|200640.05
|3100
|2006.10.17 06:14
|close
|1546
|5.00
|1.2530
|1.4530
|1.2480
|36.00
|200676.05
|3101
|2006.10.17 06:55
|buy
|1551
|1.00
|1.2535
|1.0535
|1.2585
|3102
|2006.10.17 06:55
|buy
|1552
|2.00
|1.2532
|1.0532
|1.2582
|3103
|2006.10.17 06:55
|buy
|1553
|1.00
|1.2532
|1.0532
|1.2547
|3104
|2006.10.17 06:55
|buy
|1554
|1.00
|1.2535
|1.0535
|1.2585
|3105
|2006.10.17 06:56
|buy
|1555
|1.00
|1.2534
|1.0534
|1.2584
|3106
|2006.10.17 07:55
|close
|1555
|1.00
|1.2542
|1.0534
|1.2584
|80.00
|200756.05
|3107
|2006.10.17 07:55
|close
|1554
|1.00
|1.2542
|1.0535
|1.2585
|70.00
|200826.05
|3108
|2006.10.17 07:55
|close
|1553
|1.00
|1.2542
|1.0532
|1.2547
|100.00
|200926.05
|3109
|2006.10.17 07:55
|close
|1552
|2.00
|1.2542
|1.0532
|1.2582
|200.00
|201126.05
|3110
|2006.10.17 07:55
|close
|1551
|1.00
|1.2542
|1.0535
|1.2585
|70.00
|201196.05
|3111
|2006.10.17 08:28
|buy
|1556
|3.00
|1.2531
|1.0531
|1.2546
|3112
|2006.10.17 08:28
|buy
|1557
|1.00
|1.2531
|1.0531
|1.2546
|3113
|2006.10.17 08:28
|buy
|1558
|1.00
|1.2532
|1.0532
|1.2547
|3114
|2006.10.17 08:30
|buy
|1559
|3.00
|1.2535
|1.0535
|1.2550
|3115
|2006.10.17 08:30
|buy
|1560
|3.00
|1.2536
|1.0536
|1.2551
|3116
|2006.10.17 12:51
|close
|1560
|3.00
|1.2537
|1.0536
|1.2551
|30.00
|201226.05
|3117
|2006.10.17 12:51
|close
|1559
|3.00
|1.2537
|1.0535
|1.2550
|60.00
|201286.05
|3118
|2006.10.17 12:51
|close
|1558
|1.00
|1.2537
|1.0532
|1.2547
|50.00
|201336.05
|3119
|2006.10.17 12:51
|close
|1557
|1.00
|1.2537
|1.0531
|1.2546
|60.00
|201396.05
|3120
|2006.10.17 12:51
|close
|1556
|3.00
|1.2537
|1.0531
|1.2546
|180.00
|201576.05
|3121
|2006.10.17 12:59
|buy
|1561
|1.00
|1.2525
|1.0525
|1.2540
|3122
|2006.10.17 13:00
|buy
|1562
|1.00
|1.2513
|1.0513
|1.2528
|3123
|2006.10.17 13:00
|buy
|1563
|1.00
|1.2512
|1.0512
|1.2527
|3124
|2006.10.17 13:00
|buy
|1564
|1.00
|1.2516
|1.0516
|1.2531
|3125
|2006.10.17 13:00
|buy
|1565
|1.00
|1.2518
|1.0518
|1.2533
|3126
|2006.10.17 13:30
|t/p
|1561
|1.00
|1.2540
|1.0525
|1.2540
|150.00
|201726.05
|3127
|2006.10.17 13:30
|t/p
|1562
|1.00
|1.2528
|1.0513
|1.2528
|150.00
|201876.05
|3128
|2006.10.17 13:30
|t/p
|1563
|1.00
|1.2527
|1.0512
|1.2527
|150.00
|202026.05
|3129
|2006.10.17 13:30
|t/p
|1564
|1.00
|1.2531
|1.0516
|1.2531
|150.00
|202176.05
|3130
|2006.10.17 13:30
|t/p
|1565
|1.00
|1.2533
|1.0518
|1.2533
|150.00
|202326.05
|3131
|2006.10.17 14:00
|buy
|1566
|3.00
|1.2545
|1.0545
|1.2560
|3132
|2006.10.17 14:00
|buy
|1567
|3.00
|1.2544
|1.0544
|1.2559
|3133
|2006.10.17 14:01
|buy
|1568
|3.00
|1.2545
|1.0545
|1.2560
|3134
|2006.10.17 14:02
|buy
|1569
|3.00
|1.2545
|1.0545
|1.2560
|3135
|2006.10.17 14:09
|close
|1569
|3.00
|1.2556
|1.0545
|1.2560
|330.00
|202656.05
|3136
|2006.10.17 14:09
|close
|1568
|3.00
|1.2556
|1.0545
|1.2560
|330.00
|202986.05
|3137
|2006.10.17 14:09
|close
|1567
|3.00
|1.2556
|1.0544
|1.2559
|360.00
|203346.05
|3138
|2006.10.17 14:09
|close
|1566
|3.00
|1.2556
|1.0545
|1.2560
|330.00
|203676.05
|3139
|2006.10.17 14:31
|buy
|1570
|3.00
|1.2541
|1.0541
|1.2556
|3140
|2006.10.17 14:32
|buy
|1571
|3.00
|1.2540
|1.0540
|1.2555
|3141
|2006.10.17 14:32
|buy
|1572
|3.00
|1.2541
|1.0541
|1.2556
|3142
|2006.10.17 14:34
|buy
|1573
|3.00
|1.2540
|1.0540
|1.2555
|3143
|2006.10.17 14:34
|buy
|1574
|3.00
|1.2541
|1.0541
|1.2556
|3144
|2006.10.17 15:39
|t/p
|1570
|3.00
|1.2556
|1.0541
|1.2556
|450.00
|204126.05
|3145
|2006.10.17 15:39
|t/p
|1571
|3.00
|1.2555
|1.0540
|1.2555
|450.00
|204576.05
|3146
|2006.10.17 15:39
|t/p
|1572
|3.00
|1.2556
|1.0541
|1.2556
|450.00
|205026.05
|3147
|2006.10.17 15:39
|t/p
|1573
|3.00
|1.2555
|1.0540
|1.2555
|450.00
|205476.05
|3148
|2006.10.17 15:39
|t/p
|1574
|3.00
|1.2556
|1.0541
|1.2556
|450.00
|205926.05
|3149
|2006.10.17 16:23
|buy
|1575
|3.00
|1.2556
|1.0556
|1.2571
|3150
|2006.10.17 16:23
|buy
|1576
|3.00
|1.2557
|1.0557
|1.2572
|3151
|2006.10.17 16:23
|buy
|1577
|3.00
|1.2557
|1.0557
|1.2572
|3152
|2006.10.17 16:24
|buy
|1578
|3.00
|1.2555
|1.0555
|1.2570
|3153
|2006.10.17 16:24
|buy
|1579
|3.00
|1.2555
|1.0555
|1.2570
|3154
|2006.10.18 02:25
|close
|1579
|3.00
|1.2546
|1.0555
|1.2570
|-295.95
|205630.10
|3155
|2006.10.18 02:25
|close
|1578
|3.00
|1.2546
|1.0555
|1.2570
|-295.95
|205334.15
|3156
|2006.10.18 02:25
|close
|1577
|3.00
|1.2546
|1.0557
|1.2572
|-355.95
|204978.20
|3157
|2006.10.18 02:25
|close
|1576
|3.00
|1.2546
|1.0557
|1.2572
|-355.95
|204622.25
|3158
|2006.10.18 02:25
|close
|1575
|3.00
|1.2546
|1.0556
|1.2571
|-325.95
|204296.30
|3159
|2006.10.18 02:58
|sell
|1580
|5.00
|1.2543
|1.4543
|1.2493
|3160
|2006.10.18 02:59
|sell
|1581
|5.00
|1.2544
|1.4544
|1.2494
|3161
|2006.10.18 03:15
|sell
|1582
|5.00
|1.2543
|1.4543
|1.2493
|3162
|2006.10.18 03:15
|sell
|1583
|5.00
|1.2544
|1.4544
|1.2494
|3163
|2006.10.18 03:15
|sell
|1584
|5.00
|1.2543
|1.4543
|1.2493
|3164
|2006.10.18 08:45
|close
|1584
|5.00
|1.2539
|1.4543
|1.2493
|200.00
|204496.30
|3165
|2006.10.18 08:45
|close
|1583
|5.00
|1.2539
|1.4544
|1.2494
|250.00
|204746.30
|3166
|2006.10.18 08:45
|close
|1582
|5.00
|1.2539
|1.4543
|1.2493
|200.00
|204946.30
|3167
|2006.10.18 08:45
|close
|1581
|5.00
|1.2539
|1.4544
|1.2494
|250.00
|205196.30
|3168
|2006.10.18 08:45
|close
|1580
|5.00
|1.2539
|1.4543
|1.2493
|200.00
|205396.30
|3169
|2006.10.18 10:20
|buy
|1585
|1.00
|1.2544
|1.0544
|1.2594
|3170
|2006.10.18 10:20
|buy
|1586
|1.00
|1.2544
|1.0544
|1.2594
|3171
|2006.10.18 10:20
|buy
|1587
|1.00
|1.2547
|1.0547
|1.2597
|3172
|2006.10.18 10:21
|buy
|1588
|1.00
|1.2546
|1.0546
|1.2596
|3173
|2006.10.18 10:21
|buy
|1589
|1.00
|1.2547
|1.0547
|1.2597
|3174
|2006.10.18 11:40
|close
|1589
|1.00
|1.2546
|1.0547
|1.2597
|-10.00
|205386.30
|3175
|2006.10.18 11:40
|close
|1588
|1.00
|1.2546
|1.0546
|1.2596
|0.00
|205386.30
|3176
|2006.10.18 11:40
|close
|1587
|1.00
|1.2546
|1.0547
|1.2597
|-10.00
|205376.30
|3177
|2006.10.18 11:40
|close
|1586
|1.00
|1.2546
|1.0544
|1.2594
|20.00
|205396.30
|3178
|2006.10.18 11:40
|close
|1585
|1.00
|1.2546
|1.0544
|1.2594
|20.00
|205416.30
|3179
|2006.10.18 12:30
|buy
|1590
|3.00
|1.2539
|1.0539
|1.2554
|3180
|2006.10.18 12:30
|buy
|1591
|1.00
|1.2539
|1.0539
|1.2554
|3181
|2006.10.18 12:30
|buy
|1592
|3.00
|1.2534
|1.0534
|1.2549
|3182
|2006.10.18 12:30
|buy
|1593
|1.00
|1.2534
|1.0534
|1.2549
|3183
|2006.10.18 12:30
|buy
|1594
|3.00
|1.2537
|1.0537
|1.2552
|3184
|2006.10.18 12:30
|buy
|1595
|1.00
|1.2537
|1.0537
|1.2552
|3185
|2006.10.18 16:34
|close
|1595
|1.00
|1.2520
|1.0537
|1.2552
|-170.00
|205246.30
|3186
|2006.10.18 16:34
|close
|1594
|3.00
|1.2520
|1.0537
|1.2552
|-510.00
|204736.30
|3187
|2006.10.18 16:34
|close
|1593
|1.00
|1.2520
|1.0534
|1.2549
|-140.00
|204596.30
|3188
|2006.10.18 16:34
|close
|1592
|3.00
|1.2520
|1.0534
|1.2549
|-420.00
|204176.30
|3189
|2006.10.18 16:34
|close
|1591
|1.00
|1.2520
|1.0539
|1.2554
|-190.00
|203986.30
|3190
|2006.10.18 16:34
|close
|1590
|3.00
|1.2520
|1.0539
|1.2554
|-570.00
|203416.30
|3191
|2006.10.18 17:52
|buy
|1596
|3.00
|1.2520
|1.0520
|1.2535
|3192
|2006.10.18 17:53
|buy
|1597
|3.00
|1.2520
|1.0520
|1.2535
|3193
|2006.10.18 17:55
|buy
|1598
|3.00
|1.2520
|1.0520
|1.2535
|3194
|2006.10.18 17:56
|buy
|1599
|3.00
|1.2520
|1.0520
|1.2535
|3195
|2006.10.18 19:15
|t/p
|1596
|3.00
|1.2535
|1.0520
|1.2535
|450.00
|203866.30
|3196
|2006.10.18 19:15
|t/p
|1597
|3.00
|1.2535
|1.0520
|1.2535
|450.00
|204316.30
|3197
|2006.10.18 19:15
|t/p
|1598
|3.00
|1.2535
|1.0520
|1.2535
|450.00
|204766.30
|3198
|2006.10.18 19:15
|t/p
|1599
|3.00
|1.2535
|1.0520
|1.2535
|450.00
|205216.30
|3199
|2006.10.18 19:59
|buy
|1600
|3.00
|1.2532
|1.0532
|1.2547
|3200
|2006.10.18 19:59
|buy
|1601
|3.00
|1.2532
|1.0532
|1.2547
|3201
|2006.10.18 20:00
|sell
|1602
|5.00
|1.2531
|1.4531
|1.2481
|3202
|2006.10.18 20:00
|sell
|1603
|5.00
|1.2531
|1.4531
|1.2481
|3203
|2006.10.18 20:01
|sell
|1604
|5.00
|1.2530
|1.4530
|1.2480
|3204
|2006.10.18 22:14
|close
|1601
|3.00
|1.2538
|1.0532
|1.2547
|180.00
|205396.30
|3205
|2006.10.18 22:14
|close
|1600
|3.00
|1.2538
|1.0532
|1.2547
|180.00
|205576.30
|3206
|2006.10.18 22:53
|buy
|1605
|3.00
|1.2536
|1.0536
|1.2551
|3207
|2006.10.18 22:55
|sell
|1606
|5.00
|1.2535
|1.4535
|1.2485
|3208
|2006.10.18 23:24
|close
|1605
|3.00
|1.2542
|1.0536
|1.2551
|180.00
|205756.30
|3209
|2006.10.19 00:36
|sell
|1607
|5.00
|1.2540
|1.4540
|1.2490
|3210
|2006.10.19 05:24
|close
|1607
|5.00
|1.2535
|1.4540
|1.2490
|250.00
|206006.30
|3211
|2006.10.19 05:24
|close
|1606
|5.00
|1.2535
|1.4535
|1.2485
|108.00
|206114.30
|3212
|2006.10.19 05:24
|close
|1604
|5.00
|1.2535
|1.4530
|1.2480
|-142.00
|205972.30
|3213
|2006.10.19 05:24
|close
|1603
|5.00
|1.2535
|1.4531
|1.2481
|-92.00
|205880.30
|3214
|2006.10.19 05:24
|close
|1602
|5.00
|1.2535
|1.4531
|1.2481
|-92.00
|205788.30
|3215
|2006.10.19 08:15
|sell
|1608
|5.00
|1.2551
|1.4551
|1.2501
|3216
|2006.10.19 08:16
|sell
|1609
|5.00
|1.2552
|1.4552
|1.2502
|3217
|2006.10.19 08:16
|sell
|1610
|5.00
|1.2551
|1.4551
|1.2501
|3218
|2006.10.19 08:17
|sell
|1611
|5.00
|1.2550
|1.4550
|1.2500
|3219
|2006.10.19 08:17
|sell
|1612
|5.00
|1.2549
|1.4549
|1.2499
|3220
|2006.10.19 12:36
|close
|1612
|5.00
|1.2556
|1.4549
|1.2499
|-350.00
|205438.30
|3221
|2006.10.19 12:36
|close
|1611
|5.00
|1.2556
|1.4550
|1.2500
|-300.00
|205138.30
|3222
|2006.10.19 12:36
|close
|1610
|5.00
|1.2556
|1.4551
|1.2501
|-250.00
|204888.30
|3223
|2006.10.19 12:36
|close
|1609
|5.00
|1.2556
|1.4552
|1.2502
|-200.00
|204688.30
|3224
|2006.10.19 12:36
|close
|1608
|5.00
|1.2556
|1.4551
|1.2501
|-250.00
|204438.30
|3225
|2006.10.19 13:05
|buy
|1613
|1.00
|1.2566
|1.0566
|1.2616
|3226
|2006.10.19 13:05
|buy
|1614
|2.00
|1.2564
|1.0564
|1.2614
|3227
|2006.10.19 13:05
|buy
|1615
|1.00
|1.2564
|1.0564
|1.2579
|3228
|2006.10.19 13:06
|buy
|1616
|1.00
|1.2566
|1.0566
|1.2616
|3229
|2006.10.19 13:06
|buy
|1617
|2.00
|1.2564
|1.0564
|1.2614
|3230
|2006.10.19 13:06
|buy
|1618
|1.00
|1.2564
|1.0564
|1.2579
|3231
|2006.10.19 13:22
|close
|1618
|1.00
|1.2572
|1.0564
|1.2579
|80.00
|204518.30
|3232
|2006.10.19 13:22
|close
|1617
|2.00
|1.2572
|1.0564
|1.2614
|160.00
|204678.30
|3233
|2006.10.19 13:22
|close
|1616
|1.00
|1.2572
|1.0566
|1.2616
|60.00
|204738.30
|3234
|2006.10.19 13:22
|close
|1615
|1.00
|1.2572
|1.0564
|1.2579
|80.00
|204818.30
|3235
|2006.10.19 13:22
|close
|1614
|2.00
|1.2572
|1.0564
|1.2614
|160.00
|204978.30
|3236
|2006.10.19 13:22
|close
|1613
|1.00
|1.2572
|1.0566
|1.2616
|60.00
|205038.30
|3237
|2006.10.19 15:30
|sell
|1619
|5.00
|1.2595
|1.4595
|1.2545
|3238
|2006.10.19 15:30
|sell
|1620
|5.00
|1.2595
|1.4595
|1.2545
|3239
|2006.10.19 15:31
|sell
|1621
|5.00
|1.2596
|1.4596
|1.2546
|3240
|2006.10.19 15:31
|sell
|1622
|5.00
|1.2595
|1.4595
|1.2545
|3241
|2006.10.19 15:32
|sell
|1623
|5.00
|1.2596
|1.4596
|1.2546
|3242
|2006.10.20 05:38
|close
|1623
|5.00
|1.2632
|1.4596
|1.2546
|-1764.00
|203274.30
|3243
|2006.10.20 05:38
|close
|1622
|5.00
|1.2632
|1.4595
|1.2545
|-1814.00
|201460.30
|3244
|2006.10.20 05:38
|close
|1621
|5.00
|1.2632
|1.4596
|1.2546
|-1764.00
|199696.30
|3245
|2006.10.20 05:38
|close
|1620
|5.00
|1.2632
|1.4595
|1.2545
|-1814.00
|197882.30
|3246
|2006.10.20 05:38
|close
|1619
|5.00
|1.2632
|1.4595
|1.2545
|-1814.00
|196068.30
|3247
|2006.10.20 07:00
|buy
|1624
|2.00
|1.2629
|1.0629
|1.2679
|3248
|2006.10.20 07:10
|sell
|1625
|5.00
|1.2624
|1.4624
|1.2574
|3249
|2006.10.20 07:10
|sell
|1626
|5.00
|1.2625
|1.4625
|1.2575
|3250
|2006.10.20 07:11
|sell
|1627
|5.00
|1.2624
|1.4624
|1.2574
|3251
|2006.10.20 07:11
|sell
|1628
|5.00
|1.2625
|1.4625
|1.2575
|3252
|2006.10.20 08:52
|close
|1624
|2.00
|1.2631
|1.0629
|1.2679
|40.00
|196108.30
|3253
|2006.10.20 09:22
|sell
|1629
|5.00
|1.2621
|1.4621
|1.2571
|3254
|2006.10.20 09:51
|close
|1629
|5.00
|1.2615
|1.4621
|1.2571
|300.00
|196408.30
|3255
|2006.10.20 09:51
|close
|1628
|5.00
|1.2615
|1.4625
|1.2575
|500.00
|196908.30
|3256
|2006.10.20 09:51
|close
|1627
|5.00
|1.2615
|1.4624
|1.2574
|450.00
|197358.30
|3257
|2006.10.20 09:51
|close
|1626
|5.00
|1.2615
|1.4625
|1.2575
|500.00
|197858.30
|3258
|2006.10.20 09:51
|close
|1625
|5.00
|1.2615
|1.4624
|1.2574
|450.00
|198308.30
|3259
|2006.10.20 10:35
|buy
|1630
|2.00
|1.2614
|1.0614
|1.2664
|3260
|2006.10.20 10:36
|buy
|1631
|2.00
|1.2615
|1.0615
|1.2665
|3261
|2006.10.20 10:36
|buy
|1632
|2.00
|1.2614
|1.0614
|1.2664
|3262
|2006.10.20 10:38
|buy
|1633
|2.00
|1.2615
|1.0615
|1.2665
|3263
|2006.10.20 10:39
|buy
|1634
|2.00
|1.2614
|1.0614
|1.2664
|3264
|2006.10.20 12:58
|close
|1634
|2.00
|1.2624
|1.0614
|1.2664
|200.00
|198508.30
|3265
|2006.10.20 12:58
|close
|1633
|2.00
|1.2624
|1.0615
|1.2665
|180.00
|198688.30
|3266
|2006.10.20 12:58
|close
|1632
|2.00
|1.2624
|1.0614
|1.2664
|200.00
|198888.30
|3267
|2006.10.20 12:58
|close
|1631
|2.00
|1.2624
|1.0615
|1.2665
|180.00
|199068.30
|3268
|2006.10.20 12:58
|close
|1630
|2.00
|1.2624
|1.0614
|1.2664
|200.00
|199268.30
|3269
|2006.10.20 14:00
|sell
|1635
|5.00
|1.2621
|1.4621
|1.2571
|3270
|2006.10.20 14:00
|sell
|1636
|5.00
|1.2621
|1.4621
|1.2571
|3271
|2006.10.20 14:00
|sell
|1637
|5.00
|1.2618
|1.4618
|1.2568
|3272
|2006.10.20 14:01
|sell
|1638
|5.00
|1.2617
|1.4617
|1.2567
|3273
|2006.10.20 14:01
|sell
|1639
|5.00
|1.2618
|1.4618
|1.2568
|3274
|2006.10.22 23:01
|close
|1639
|5.00
|1.2610
|1.4618
|1.2568
|400.00
|199668.30
|3275
|2006.10.22 23:01
|close
|1638
|5.00
|1.2610
|1.4617
|1.2567
|350.00
|200018.30
|3276
|2006.10.22 23:01
|close
|1637
|5.00
|1.2610
|1.4618
|1.2568
|400.00
|200418.30
|3277
|2006.10.22 23:01
|close
|1636
|5.00
|1.2610
|1.4621
|1.2571
|550.00
|200968.30
|3278
|2006.10.22 23:01
|close
|1635
|5.00
|1.2610
|1.4621
|1.2571
|550.00
|201518.30
|3279
|2006.10.23 01:00
|sell
|1640
|5.00
|1.2616
|1.4616
|1.2566
|3280
|2006.10.23 01:00
|sell
|1641
|5.00
|1.2616
|1.4616
|1.2566
|3281
|2006.10.23 01:00
|sell
|1642
|5.00
|1.2614
|1.4614
|1.2564
|3282
|2006.10.23 01:04
|sell
|1643
|5.00
|1.2615
|1.4615
|1.2565
|3283
|2006.10.23 02:20
|buy
|1644
|1.00
|1.2617
|1.0617
|1.2667
|3284
|2006.10.23 05:46
|close
|1643
|5.00
|1.2610
|1.4615
|1.2565
|250.00
|201768.30
|3285
|2006.10.23 05:46
|close
|1642
|5.00
|1.2610
|1.4614
|1.2564
|200.00
|201968.30
|3286
|2006.10.23 05:46
|close
|1641
|5.00
|1.2610
|1.4616
|1.2566
|300.00
|202268.30
|3287
|2006.10.23 05:46
|close
|1640
|5.00
|1.2610
|1.4616
|1.2566
|300.00
|202568.30
|3288
|2006.10.23 07:50
|buy
|1645
|2.00
|1.2595
|1.0595
|1.2645
|3289
|2006.10.23 07:50
|buy
|1646
|2.00
|1.2593
|1.0593
|1.2643
|3290
|2006.10.23 07:50
|buy
|1647
|2.00
|1.2594
|1.0594
|1.2644
|3291
|2006.10.23 07:51
|buy
|1648
|2.00
|1.2593
|1.0593
|1.2643
|3292
|2006.10.23 16:36
|close
|1648
|2.00
|1.2553
|1.0593
|1.2643
|-800.00
|201768.30
|3293
|2006.10.23 16:36
|close
|1647
|2.00
|1.2553
|1.0594
|1.2644
|-820.00
|200948.30
|3294
|2006.10.23 16:36
|close
|1646
|2.00
|1.2553
|1.0593
|1.2643
|-800.00
|200148.30
|3295
|2006.10.23 16:36
|close
|1645
|2.00
|1.2553
|1.0595
|1.2645
|-840.00
|199308.30
|3296
|2006.10.23 16:36
|close
|1644
|1.00
|1.2553
|1.0617
|1.2667
|-640.00
|198668.30
|3297
|2006.10.23 17:00
|sell
|1649
|5.00
|1.2543
|1.4543
|1.2493
|3298
|2006.10.23 17:00
|sell
|1650
|5.00
|1.2544
|1.4544
|1.2494
|3299
|2006.10.23 17:00
|sell
|1651
|5.00
|1.2543
|1.4543
|1.2493
|3300
|2006.10.23 17:01
|sell
|1652
|5.00
|1.2541
|1.4541
|1.2491
|3301
|2006.10.23 17:01
|sell
|1653
|5.00
|1.2543
|1.4543
|1.2493
|3302
|2006.10.24 01:11
|close
|1653
|5.00
|1.2541
|1.4543
|1.2493
|136.00
|198804.30
|3303
|2006.10.24 01:11
|close
|1652
|5.00
|1.2541
|1.4541
|1.2491
|36.00
|198840.30
|3304
|2006.10.24 01:11
|close
|1651
|5.00
|1.2541
|1.4543
|1.2493
|136.00
|198976.30
|3305
|2006.10.24 01:11
|close
|1650
|5.00
|1.2541
|1.4544
|1.2494
|186.00
|199162.30
|3306
|2006.10.24 01:11
|close
|1649
|5.00
|1.2541
|1.4543
|1.2493
|136.00
|199298.30
|3307
|2006.10.24 02:00
|buy
|1654
|2.00
|1.2544
|1.0544
|1.2594
|3308
|2006.10.24 02:00
|buy
|1655
|1.00
|1.2545
|1.0545
|1.2595
|3309
|2006.10.24 02:01
|buy
|1656
|2.00
|1.2544
|1.0544
|1.2594
|3310
|2006.10.24 02:02
|buy
|1657
|1.00
|1.2545
|1.0545
|1.2595
|3311
|2006.10.24 02:03
|buy
|1658
|2.00
|1.2544
|1.0544
|1.2594
|3312
|2006.10.24 08:44
|close
|1658
|2.00
|1.2547
|1.0544
|1.2594
|60.00
|199358.30
|3313
|2006.10.24 08:44
|close
|1657
|1.00
|1.2547
|1.0545
|1.2595
|20.00
|199378.30
|3314
|2006.10.24 08:44
|close
|1656
|2.00
|1.2547
|1.0544
|1.2594
|60.00
|199438.30
|3315
|2006.10.24 08:44
|close
|1655
|1.00
|1.2547
|1.0545
|1.2595
|20.00
|199458.30
|3316
|2006.10.24 08:44
|close
|1654
|2.00
|1.2547
|1.0544
|1.2594
|60.00
|199518.30
|3317
|2006.10.24 09:35
|sell
|1659
|5.00
|1.2539
|1.4539
|1.2489
|3318
|2006.10.24 09:35
|sell
|1660
|5.00
|1.2538
|1.4538
|1.2488
|3319
|2006.10.24 09:36
|sell
|1661
|5.00
|1.2539
|1.4539
|1.2489
|3320
|2006.10.24 09:37
|sell
|1662
|5.00
|1.2538
|1.4538
|1.2488
|3321
|2006.10.24 09:37
|sell
|1663
|5.00
|1.2539
|1.4539
|1.2489
|3322
|2006.10.25 07:02
|close
|1663
|5.00
|1.2561
|1.4539
|1.2489
|-1064.00
|198454.30
|3323
|2006.10.25 07:02
|close
|1662
|5.00
|1.2561
|1.4538
|1.2488
|-1114.00
|197340.30
|3324
|2006.10.25 07:02
|close
|1661
|5.00
|1.2561
|1.4539
|1.2489
|-1064.00
|196276.30
|3325
|2006.10.25 07:02
|close
|1660
|5.00
|1.2561
|1.4538
|1.2488
|-1114.00
|195162.30
|3326
|2006.10.25 07:02
|close
|1659
|5.00
|1.2561
|1.4539
|1.2489
|-1064.00
|194098.30
|3327
|2006.10.25 07:40
|buy
|1664
|1.00
|1.2566
|1.0566
|1.2616
|3328
|2006.10.25 07:42
|buy
|1665
|1.00
|1.2567
|1.0567
|1.2617
|3329
|2006.10.25 07:43
|buy
|1666
|1.00
|1.2566
|1.0566
|1.2616
|3330
|2006.10.25 07:43
|buy
|1667
|1.00
|1.2567
|1.0567
|1.2617
|3331
|2006.10.25 07:43
|buy
|1668
|1.00
|1.2566
|1.0566
|1.2616
|3332
|2006.10.25 08:03
|close
|1668
|1.00
|1.2576
|1.0566
|1.2616
|100.00
|194198.30
|3333
|2006.10.25 08:03
|close
|1667
|1.00
|1.2576
|1.0567
|1.2617
|90.00
|194288.30
|3334
|2006.10.25 08:03
|close
|1666
|1.00
|1.2576
|1.0566
|1.2616
|100.00
|194388.30
|3335
|2006.10.25 08:03
|close
|1665
|1.00
|1.2576
|1.0567
|1.2617
|90.00
|194478.30
|3336
|2006.10.25 08:03
|close
|1664
|1.00
|1.2576
|1.0566
|1.2616
|100.00
|194578.30
|3337
|2006.10.25 08:45
|sell
|1669
|5.00
|1.2567
|1.4567
|1.2517
|3338
|2006.10.25 08:45
|sell
|1670
|5.00
|1.2566
|1.4566
|1.2516
|3339
|2006.10.25 08:46
|sell
|1671
|5.00
|1.2567
|1.4567
|1.2517
|3340
|2006.10.25 08:46
|sell
|1672
|5.00
|1.2566
|1.4566
|1.2516
|3341
|2006.10.25 08:46
|sell
|1673
|5.00
|1.2567
|1.4567
|1.2517
|3342
|2006.10.25 13:15
|close
|1673
|5.00
|1.2573
|1.4567
|1.2517
|-300.00
|194278.30
|3343
|2006.10.25 13:15
|close
|1672
|5.00
|1.2573
|1.4566
|1.2516
|-350.00
|193928.30
|3344
|2006.10.25 13:15
|close
|1671
|5.00
|1.2573
|1.4567
|1.2517
|-300.00
|193628.30
|3345
|2006.10.25 13:15
|close
|1670
|5.00
|1.2573
|1.4566
|1.2516
|-350.00
|193278.30
|3346
|2006.10.25 13:15
|close
|1669
|5.00
|1.2573
|1.4567
|1.2517
|-300.00
|192978.30
|3347
|2006.10.25 14:16
|buy
|1674
|1.00
|1.2583
|1.0583
|1.2633
|3348
|2006.10.25 14:16
|buy
|1675
|1.00
|1.2583
|1.0583
|1.2633
|3349
|2006.10.25 14:18
|buy
|1676
|1.00
|1.2584
|1.0584
|1.2634
|3350
|2006.10.25 14:27
|close
|1676
|1.00
|1.2593
|1.0584
|1.2634
|90.00
|193068.30
|3351
|2006.10.25 14:27
|close
|1675
|1.00
|1.2593
|1.0583
|1.2633
|100.00
|193168.30
|3352
|2006.10.25 14:27
|close
|1674
|1.00
|1.2593
|1.0583
|1.2633
|100.00
|193268.30
|3353
|2006.10.25 15:41
|sell
|1677
|5.00
|1.2589
|1.4589
|1.2539
|3354
|2006.10.25 15:42
|sell
|1678
|5.00
|1.2590
|1.4590
|1.2540
|3355
|2006.10.25 15:42
|sell
|1679
|5.00
|1.2589
|1.4589
|1.2539
|3356
|2006.10.25 15:42
|sell
|1680
|5.00
|1.2590
|1.4590
|1.2540
|3357
|2006.10.25 15:43
|sell
|1681
|5.00
|1.2589
|1.4589
|1.2539
|3358
|2006.10.25 18:14
|close
|1681
|5.00
|1.2576
|1.4589
|1.2539
|650.00
|193918.30
|3359
|2006.10.25 18:14
|close
|1680
|5.00
|1.2576
|1.4590
|1.2540
|700.00
|194618.30
|3360
|2006.10.25 18:14
|close
|1679
|5.00
|1.2576
|1.4589
|1.2539
|650.00
|195268.30
|3361
|2006.10.25 18:14
|close
|1678
|5.00
|1.2576
|1.4590
|1.2540
|700.00
|195968.30
|3362
|2006.10.25 18:14
|close
|1677
|5.00
|1.2576
|1.4589
|1.2539
|650.00
|196618.30
|3363
|2006.10.25 20:05
|sell
|1682
|5.00
|1.2603
|1.4603
|1.2553
|3364
|2006.10.25 20:05
|sell
|1683
|5.00
|1.2604
|1.4604
|1.2554
|3365
|2006.10.25 20:06
|sell
|1684
|5.00
|1.2602
|1.4602
|1.2552
|3366
|2006.10.25 20:06
|sell
|1685
|5.00
|1.2603
|1.4603
|1.2553
|3367
|2006.10.25 20:06
|sell
|1686
|5.00
|1.2604
|1.4604
|1.2554
|3368
|2006.10.26 10:36
|close
|1686
|5.00
|1.2652
|1.4604
|1.2554
|-2292.00
|194326.30
|3369
|2006.10.26 10:36
|close
|1685
|5.00
|1.2652
|1.4603
|1.2553
|-2342.00
|191984.30
|3370
|2006.10.26 10:36
|close
|1684
|5.00
|1.2652
|1.4602
|1.2552
|-2392.00
|189592.30
|3371
|2006.10.26 10:36
|close
|1683
|5.00
|1.2652
|1.4604
|1.2554
|-2292.00
|187300.30
|3372
|2006.10.26 10:36
|close
|1682
|5.00
|1.2652
|1.4603
|1.2553
|-2342.00
|184958.30
|3373
|2006.10.26 11:40
|buy
|1687
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2709
|3374
|2006.10.26 11:40
|buy
|1688
|1.00
|1.2658
|1.0658
|1.2708
|3375
|2006.10.26 11:42
|buy
|1689
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2709
|3376
|2006.10.26 11:44
|buy
|1690
|1.00
|1.2660
|1.0660
|1.2710
|3377
|2006.10.26 11:44
|buy
|1691
|1.00
|1.2659
|1.0659
|1.2709
|3378
|2006.10.26 12:33
|close
|1691
|1.00
|1.2667
|1.0659
|1.2709
|80.00
|185038.30
|3379
|2006.10.26 12:33
|close
|1690
|1.00
|1.2667
|1.0660
|1.2710
|70.00
|185108.30
|3380
|2006.10.26 12:33
|close
|1689
|1.00
|1.2667
|1.0659
|1.2709
|80.00
|185188.30
|3381
|2006.10.26 12:33
|close
|1688
|1.00
|1.2667
|1.0658
|1.2708
|90.00
|185278.30
|3382
|2006.10.26 12:33
|close
|1687
|1.00
|1.2667
|1.0659
|1.2709
|80.00
|185358.30
|3383
|2006.10.26 13:20
|sell
|1692
|5.00
|1.2659
|1.4659
|1.2609
|3384
|2006.10.26 13:20
|sell
|1693
|5.00
|1.2660
|1.4660
|1.2610
|3385
|2006.10.26 13:20
|sell
|1694
|5.00
|1.2659
|1.4659
|1.2609
|3386
|2006.10.26 13:21
|sell
|1695
|5.00
|1.2658
|1.4658
|1.2608
|3387
|2006.10.26 13:21
|sell
|1696
|5.00
|1.2656
|1.4656
|1.2606
|3388
|2006.10.27 05:17
|close
|1696
|5.00
|1.2697
|1.4656
|1.2606
|-2014.00
|183344.30
|3389
|2006.10.27 05:17
|close
|1695
|5.00
|1.2697
|1.4658
|1.2608
|-1914.00
|181430.30
|3390
|2006.10.27 05:17
|close
|1694
|5.00
|1.2697
|1.4659
|1.2609
|-1864.00
|179566.30
|3391
|2006.10.27 05:17
|close
|1693
|5.00
|1.2697
|1.4660
|1.2610
|-1814.00
|177752.30
|3392
|2006.10.27 05:17
|close
|1692
|5.00
|1.2697
|1.4659
|1.2609
|-1864.00
|175888.30
|3393
|2006.10.27 07:50
|buy
|1697
|3.00
|1.2678
|1.0678
|1.2728
|3394
|2006.10.27 07:50
|buy
|1698
|3.00
|1.2677
|1.0677
|1.2727
|3395
|2006.10.27 07:50
|buy
|1699
|2.00
|1.2679
|1.0679
|1.2729
|3396
|2006.10.27 07:51
|buy
|1700
|3.00
|1.2676
|1.0676
|1.2726
|3397
|2006.10.27 07:51
|buy
|1701
|3.00
|1.2678
|1.0678
|1.2728
|3398
|2006.10.27 11:07
|close
|1701
|3.00
|1.2688
|1.0678
|1.2728
|300.00
|176188.30
|3399
|2006.10.27 11:07
|close
|1700
|3.00
|1.2688
|1.0676
|1.2726
|360.00
|176548.30
|3400
|2006.10.27 11:07
|close
|1699
|2.00
|1.2688
|1.0679
|1.2729
|180.00
|176728.30
|3401
|2006.10.27 11:07
|close
|1698
|3.00
|1.2688
|1.0677
|1.2727
|330.00
|177058.30
|3402
|2006.10.27 11:07
|close
|1697
|3.00
|1.2688
|1.0678
|1.2728
|300.00
|177358.30
|3403
|2006.10.27 14:10
|sell
|1702
|5.00
|1.2732
|1.4732
|1.2682
|3404
|2006.10.27 14:10
|sell
|1703
|5.00
|1.2734
|1.4734
|1.2684
|3405
|2006.10.27 14:10
|sell
|1704
|5.00
|1.2731
|1.4731
|1.2681
|3406
|2006.10.27 14:10
|sell
|1705
|5.00
|1.2732
|1.4732
|1.2682
|3407
|2006.10.27 14:11
|sell
|1706
|5.00
|1.2731
|1.4731
|1.2681
|3408
|2006.10.30 01:17
|close
|1706
|5.00
|1.2721
|1.4731
|1.2681
|536.00
|177894.30
|3409
|2006.10.30 01:17
|close
|1705
|5.00
|1.2721
|1.4732
|1.2682
|586.00
|178480.30
|3410
|2006.10.30 01:17
|close
|1704
|5.00
|1.2721
|1.4731
|1.2681
|536.00
|179016.30
|3411
|2006.10.30 01:17
|close
|1703
|5.00
|1.2721
|1.4734
|1.2684
|686.00
|179702.30
|3412
|2006.10.30 01:17
|close
|1702
|5.00
|1.2721
|1.4732
|1.2682
|586.00
|180288.30
|3413
|2006.10.30 02:35
|buy
|1707
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2778
|3414
|2006.10.30 02:36
|buy
|1708
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2778
|3415
|2006.10.30 02:37
|buy
|1709
|1.00
|1.2728
|1.0728
|1.2778
|3416
|2006.10.30 06:50
|buy
|1710
|2.00
|1.2724
|1.0724
|1.2774
|3417
|2006.10.30 06:50
|buy
|1711
|2.00
|1.2725
|1.0725
|1.2775
|3418
|2006.10.30 12:20
|close
|1711
|2.00
|1.2733
|1.0725
|1.2775
|160.00
|180448.30
|3419
|2006.10.30 12:20
|close
|1710
|2.00
|1.2733
|1.0724
|1.2774
|180.00
|180628.30
|3420
|2006.10.30 12:20
|close
|1709
|1.00
|1.2733
|1.0728
|1.2778
|50.00
|180678.30
|3421
|2006.10.30 12:20
|close
|1708
|1.00
|1.2733
|1.0728
|1.2778
|50.00
|180728.30
|3422
|2006.10.30 12:20
|close
|1707
|1.00
|1.2733
|1.0728
|1.2778
|50.00
|180778.30
|3423
|2006.10.30 12:56
|sell
|1712
|5.00
|1.2727
|1.4727
|1.2677
|3424
|2006.10.30 12:57
|sell
|1713
|5.00
|1.2726
|1.4726
|1.2676
|3425
|2006.10.30 12:57
|sell
|1714
|5.00
|1.2725
|1.4725
|1.2675
|3426
|2006.10.30 12:58
|sell
|1715
|5.00
|1.2724
|1.4724
|1.2674
|3427
|2006.10.30 12:59
|sell
|1716
|5.00
|1.2723
|1.4723
|1.2673
|3428
|2006.10.30 13:19
|close
|1716
|5.00
|1.2715
|1.4723
|1.2673
|400.00
|181178.30
|3429
|2006.10.30 13:19
|close
|1715
|5.00
|1.2715
|1.4724
|1.2674
|450.00
|181628.30
|3430
|2006.10.30 13:19
|close
|1714
|5.00
|1.2715
|1.4725
|1.2675
|500.00
|182128.30
|3431
|2006.10.30 13:19
|close
|1713
|5.00
|1.2715
|1.4726
|1.2676
|550.00
|182678.30
|3432
|2006.10.30 13:19
|close
|1712
|5.00
|1.2715
|1.4727
|1.2677
|600.00
|183278.30
|3433
|2006.10.30 14:05
|buy
|1717
|3.00
|1.2715
|1.0715
|1.2765
|3434
|2006.10.30 14:05
|buy
|1718
|2.00
|1.2717
|1.0717
|1.2767
|3435
|2006.10.30 14:05
|buy
|1719
|2.00
|1.2716
|1.0716
|1.2766
|3436
|2006.10.30 14:06
|buy
|1720
|2.00
|1.2718
|1.0718
|1.2768
|3437
|2006.10.30 14:06
|buy
|1721
|2.00
|1.2716
|1.0716
|1.2766
|3438
|2006.10.30 17:30
|close
|1721
|2.00
|1.2722
|1.0716
|1.2766
|120.00
|183398.30
|3439
|2006.10.30 17:30
|close
|1720
|2.00
|1.2722
|1.0718
|1.2768
|80.00
|183478.30
|3440
|2006.10.30 17:30
|close
|1719
|2.00
|1.2722
|1.0716
|1.2766
|120.00
|183598.30
|3441
|2006.10.30 17:30
|close
|1718
|2.00
|1.2722
|1.0717
|1.2767
|100.00
|183698.30
|3442
|2006.10.30 17:30
|close
|1717
|3.00
|1.2722
|1.0715
|1.2765
|210.00
|183908.30
|3443
|2006.10.30 21:30
|sell
|1722
|5.00
|1.2728
|1.4728
|1.2678
|3444
|2006.10.30 21:30
|sell
|1723
|5.00
|1.2728
|1.4728
|1.2678
|3445
|2006.10.30 21:31
|sell
|1724
|5.00
|1.2729
|1.4729
|1.2679
|3446
|2006.10.30 21:31
|sell
|1725
|5.00
|1.2727
|1.4727
|1.2677
|3447
|2006.10.30 21:31
|sell
|1726
|5.00
|1.2728
|1.4728
|1.2678
|3448
|2006.10.30 22:12
|close
|1726
|5.00
|1.2720
|1.4728
|1.2678
|400.00
|184308.30
|3449
|2006.10.30 22:12
|close
|1725
|5.00
|1.2720
|1.4727
|1.2677
|350.00
|184658.30
|3450
|2006.10.30 22:12
|close
|1724
|5.00
|1.2720
|1.4729
|1.2679
|450.00
|185108.30
|3451
|2006.10.30 22:12
|close
|1723
|5.00
|1.2720
|1.4728
|1.2678
|400.00
|185508.30
|3452
|2006.10.30 22:12
|close
|1722
|5.00
|1.2720
|1.4728
|1.2678
|400.00
|185908.30
|3453
|2006.10.30 23:30
|buy
|1727
|2.00
|1.2720
|1.0720
|1.2770
|3454
|2006.10.30 23:30
|buy
|1728
|2.00
|1.2721
|1.0721
|1.2771
|3455
|2006.10.30 23:30
|buy
|1729
|2.00
|1.2720
|1.0720
|1.2770
|3456
|2006.10.30 23:31
|buy
|1730
|2.00
|1.2721
|1.0721
|1.2771
|3457
|2006.10.30 23:31
|buy
|1731
|2.00
|1.2722
|1.0722
|1.2772
|3458
|2006.10.31 12:02
|close
|1731
|2.00
|1.2696
|1.0722
|1.2772
|-537.30
|185371.00
|3459
|2006.10.31 12:02
|close
|1730
|2.00
|1.2696
|1.0721
|1.2771
|-517.30
|184853.70
|3460
|2006.10.31 12:02
|close
|1729
|2.00
|1.2696
|1.0720
|1.2770
|-497.30
|184356.40
|3461
|2006.10.31 12:02
|close
|1728
|2.00
|1.2696
|1.0721
|1.2771
|-517.30
|183839.10
|3462
|2006.10.31 12:02
|close
|1727
|2.00
|1.2696
|1.0720
|1.2770
|-497.30
|183341.80
|3463
|2006.10.31 13:45
|sell
|1732
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|3464
|2006.10.31 13:45
|sell
|1733
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|3465
|2006.10.31 13:45
|sell
|1734
|5.00
|1.2699
|1.4699
|1.2649
|3466
|2006.10.31 13:46
|sell
|1735
|5.00
|1.2698
|1.4698
|1.2648
|3467
|2006.10.31 13:46
|sell
|1736
|5.00
|1.2701
|1.4701
|1.2651
|3468
|2006.11.01 06:48
|close
|1736
|5.00
|1.2758
|1.4701
|1.2651
|-2814.00
|180527.80
|3469
|2006.11.01 06:48
|close
|1735
|5.00
|1.2758
|1.4698
|1.2648
|-2964.00
|177563.80
|3470
|2006.11.01 06:48
|close
|1734
|5.00
|1.2758
|1.4699
|1.2649
|-2914.00
|174649.80
|3471
|2006.11.01 06:48
|close
|1733
|5.00
|1.2758
|1.4701
|1.2651
|-2814.00
|171835.80
|3472
|2006.11.01 06:48
|close
|1732
|5.00
|1.2758
|1.4701
|1.2651
|-2814.00
|169021.80
|3473
|2006.11.01 07:30
|buy
|1737
|2.00
|1.2759
|1.0759
|1.2809
|3474
|2006.11.01 07:31
|buy
|1738
|2.00
|1.2758
|1.0758
|1.2808
|3475
|2006.11.01 07:32
|buy
|1739
|2.00
|1.2759
|1.0759
|1.2809
|3476
|2006.11.01 07:33
|buy
|1740
|1.00
|1.2760
|1.0760
|1.2810
|3477
|2006.11.01 07:33
|buy
|1741
|2.00
|1.2759
|1.0759
|1.2809
|3478
|2006.11.01 11:55
|close
|1741
|2.00
|1.2760
|1.0759
|1.2809
|20.00
|169041.80
|3479
|2006.11.01 11:55
|close
|1740
|1.00
|1.2760
|1.0760
|1.2810
|0.00
|169041.80
|3480
|2006.11.01 11:55
|close
|1739
|2.00
|1.2760
|1.0759
|1.2809
|20.00
|169061.80
|3481
|2006.11.01 11:55
|close
|1738
|2.00
|1.2760
|1.0758
|1.2808
|40.00
|169101.80
|3482
|2006.11.01 11:55
|close
|1737
|2.00
|1.2760
|1.0759
|1.2809
|20.00
|169121.80
|3483
|2006.11.01 12:35
|sell
|1742
|5.00
|1.2757
|1.4757
|1.2707
|3484
|2006.11.01 12:35
|sell
|1743
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|3485
|2006.11.01 12:36
|sell
|1744
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|3486
|2006.11.01 12:36
|sell
|1745
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|3487
|2006.11.01 12:37
|sell
|1746
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|3488
|2006.11.01 13:17
|close
|1746
|5.00
|1.2747
|1.4758
|1.2708
|550.00
|169671.80
|3489
|2006.11.01 13:17
|close
|1745
|5.00
|1.2747
|1.4759
|1.2709
|600.00
|170271.80
|3490
|2006.11.01 13:17
|close
|1744
|5.00
|1.2747
|1.4758
|1.2708
|550.00
|170821.80
|3491
|2006.11.01 13:17
|close
|1743
|5.00
|1.2747
|1.4759
|1.2709
|600.00
|171421.80
|3492
|2006.11.01 13:17
|close
|1742
|5.00
|1.2747
|1.4757
|1.2707
|500.00
|171921.80
|3493
|2006.11.01 15:25
|sell
|1747
|5.00
|1.2776
|1.4776
|1.2726
|3494
|2006.11.01 15:25
|sell
|1748
|5.00
|1.2774
|1.4774
|1.2724
|3495
|2006.11.01 15:25
|sell
|1749
|5.00
|1.2775
|1.4775
|1.2725
|3496
|2006.11.01 15:25
|sell
|1750
|5.00
|1.2776
|1.4776
|1.2726
|3497
|2006.11.01 15:25
|sell
|1751
|5.00
|1.2775
|1.4775
|1.2725
|3498
|2006.11.01 20:11
|close
|1751
|5.00
|1.2757
|1.4775
|1.2725
|900.00
|172821.80
|3499
|2006.11.01 20:11
|close
|1750
|5.00
|1.2757
|1.4776
|1.2726
|950.00
|173771.80
|3500
|2006.11.01 20:11
|close
|1749
|5.00
|1.2757
|1.4775
|1.2725
|900.00
|174671.80
|3501
|2006.11.01 20:11
|close
|1748
|5.00
|1.2757
|1.4774
|1.2724
|850.00
|175521.80
|3502
|2006.11.01 20:11
|close
|1747
|5.00
|1.2757
|1.4776
|1.2726
|950.00
|176471.80
|3503
|2006.11.01 20:15
|sell
|1752
|5.00
|1.2760
|1.4760
|1.2710
|3504
|2006.11.01 20:16
|sell
|1753
|5.00
|1.2762
|1.4762
|1.2712
|3505
|2006.11.01 20:17
|sell
|1754
|5.00
|1.2760
|1.4760
|1.2710
|3506
|2006.11.01 20:17
|sell
|1755
|5.00
|1.2762
|1.4762
|1.2712
|3507
|2006.11.01 20:35
|close
|1755
|5.00
|1.2755
|1.4762
|1.2712
|350.00
|176821.80
|3508
|2006.11.01 20:35
|close
|1754
|5.00
|1.2755
|1.4760
|1.2710
|250.00
|177071.80
|3509
|2006.11.01 20:35
|close
|1753
|5.00
|1.2755
|1.4762
|1.2712
|350.00
|177421.80
|3510
|2006.11.01 20:35
|close
|1752
|5.00
|1.2755
|1.4760
|1.2710
|250.00
|177671.80
|3511
|2006.11.01 22:10
|buy
|1756
|1.00
|1.2761
|1.0761
|1.2811
|3512
|2006.11.01 22:11
|buy
|1757
|2.00
|1.2760
|1.0760
|1.2810
|3513
|2006.11.01 22:11
|buy
|1758
|1.00
|1.2761
|1.0761
|1.2811
|3514
|2006.11.01 22:11
|buy
|1759
|2.00
|1.2760
|1.0760
|1.2810
|3515
|2006.11.01 22:12
|buy
|1760
|1.00
|1.2761
|1.0761
|1.2811
|3516
|2006.11.02 06:01
|close
|1760
|1.00
|1.2756
|1.0761
|1.2811
|-75.95
|177595.85
|3517
|2006.11.02 06:01
|close
|1759
|2.00
|1.2756
|1.0760
|1.2810
|-131.90
|177463.95
|3518
|2006.11.02 06:01
|close
|1758
|1.00
|1.2756
|1.0761
|1.2811
|-75.95
|177388.00
|3519
|2006.11.02 06:01
|close
|1757
|2.00
|1.2756
|1.0760
|1.2810
|-131.90
|177256.10
|3520
|2006.11.02 06:01
|close
|1756
|1.00
|1.2756
|1.0761
|1.2811
|-75.95
|177180.15
|3521
|2006.11.02 06:51
|sell
|1761
|5.00
|1.2753
|1.4753
|1.2703
|3522
|2006.11.02 06:51
|sell
|1762
|5.00
|1.2752
|1.4752
|1.2702
|3523
|2006.11.02 06:52
|sell
|1763
|5.00
|1.2753
|1.4753
|1.2703
|3524
|2006.11.02 06:53
|sell
|1764
|5.00
|1.2752
|1.4752
|1.2702
|3525
|2006.11.02 06:54
|sell
|1765
|5.00
|1.2753
|1.4753
|1.2703
|3526
|2006.11.02 07:26
|close
|1765
|5.00
|1.2742
|1.4753
|1.2703
|550.00
|177730.15
|3527
|2006.11.02 07:26
|close
|1764
|5.00
|1.2742
|1.4752
|1.2702
|500.00
|178230.15
|3528
|2006.11.02 07:26
|close
|1763
|5.00
|1.2742
|1.4753
|1.2703
|550.00
|178780.15
|3529
|2006.11.02 07:26
|close
|1762
|5.00
|1.2742
|1.4752
|1.2702
|500.00
|179280.15
|3530
|2006.11.02 07:26
|close
|1761
|5.00
|1.2742
|1.4753
|1.2703
|550.00
|179830.15
|3531
|2006.11.02 10:11
|sell
|1766
|5.00
|1.2757
|1.4757
|1.2707
|3532
|2006.11.02 10:11
|sell
|1767
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|3533
|2006.11.02 10:11
|sell
|1768
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|3534
|2006.11.02 10:13
|sell
|1769
|5.00
|1.2757
|1.4757
|1.2707
|3535
|2006.11.02 10:13
|sell
|1770
|5.00
|1.2758
|1.4758
|1.2708
|3536
|2006.11.02 15:28
|close
|1770
|5.00
|1.2759
|1.4758
|1.2708
|-50.00
|179780.15
|3537
|2006.11.02 15:28
|close
|1769
|5.00
|1.2759
|1.4757
|1.2707
|-100.00
|179680.15
|3538
|2006.11.02 15:28
|close
|1768
|5.00
|1.2759
|1.4758
|1.2708
|-50.00
|179630.15
|3539
|2006.11.02 15:28
|close
|1767
|5.00
|1.2759
|1.4759
|1.2709
|0.00
|179630.15
|3540
|2006.11.02 15:28
|close
|1766
|5.00
|1.2759
|1.4757
|1.2707
|-100.00
|179530.15
|3541
|2006.11.02 15:45
|buy
|1771
|1.00
|1.2768
|1.0768
|1.2818
|3542
|2006.11.02 15:46
|buy
|1772
|1.00
|1.2769
|1.0769
|1.2819
|3543
|2006.11.02 15:47
|buy
|1773
|1.00
|1.2768
|1.0768
|1.2818
|3544
|2006.11.02 15:47
|buy
|1774
|1.00
|1.2769
|1.0769
|1.2819
|3545
|2006.11.02 15:48
|buy
|1775
|1.00
|1.2768
|1.0768
|1.2818
|3546
|2006.11.02 16:31
|close
|1775
|1.00
|1.2775
|1.0768
|1.2818
|70.00
|179600.15
|3547
|2006.11.02 16:31
|close
|1774
|1.00
|1.2775
|1.0769
|1.2819
|60.00
|179660.15
|3548
|2006.11.02 16:31
|close
|1773
|1.00
|1.2775
|1.0768
|1.2818
|70.00
|179730.15
|3549
|2006.11.02 16:31
|close
|1772
|1.00
|1.2775
|1.0769
|1.2819
|60.00
|179790.15
|3550
|2006.11.02 16:31
|close
|1771
|1.00
|1.2775
|1.0768
|1.2818
|70.00
|179860.15
|3551
|2006.11.02 17:15
|sell
|1776
|5.00
|1.2772
|1.4772
|1.2722
|3552
|2006.11.02 17:15
|sell
|1777
|5.00
|1.2772
|1.4772
|1.2722
|3553
|2006.11.02 17:15
|sell
|1778
|5.00
|1.2769
|1.4769
|1.2719
|3554
|2006.11.02 17:16
|sell
|1779
|5.00
|1.2770
|1.4770
|1.2720
|3555
|2006.11.02 17:17
|sell
|1780
|5.00
|1.2771
|1.4771
|1.2721
|3556
|2006.11.03 07:34
|close
|1780
|5.00
|1.2773
|1.4771
|1.2721
|-64.00
|179796.15
|3557
|2006.11.03 07:34
|close
|1779
|5.00
|1.2773
|1.4770
|1.2720
|-114.00
|179682.15
|3558
|2006.11.03 07:34
|close
|1778
|5.00
|1.2773
|1.4769
|1.2719
|-164.00
|179518.15
|3559
|2006.11.03 07:34
|close
|1777
|5.00
|1.2773
|1.4772
|1.2722
|-14.00
|179504.15
|3560
|2006.11.03 07:34
|close
|1776
|5.00
|1.2773
|1.4772
|1.2722
|-14.00
|179490.15
|3561
|2006.11.03 07:50
|buy
|1781
|4.00
|1.2770
|1.0770
|1.2820
|3562
|2006.11.03 07:50
|buy
|1782
|3.00
|1.2772
|1.0772
|1.2822
|3563
|2006.11.03 07:51
|buy
|1783
|4.00
|1.2770
|1.0770
|1.2820
|3564
|2006.11.03 07:51
|buy
|1784
|3.00
|1.2772
|1.0772
|1.2822
|3565
|2006.11.03 07:51
|buy
|1785
|4.00
|1.2770
|1.0770
|1.2820
|3566
|2006.11.03 17:44
|close
|1785
|4.00
|1.2707
|1.0770
|1.2820
|-2520.00
|176970.15
|3567
|2006.11.03 17:44
|close
|1784
|3.00
|1.2707
|1.0772
|1.2822
|-1950.00
|175020.15
|3568
|2006.11.03 17:44
|close
|1783
|4.00
|1.2707
|1.0770
|1.2820
|-2520.00
|172500.15
|3569
|2006.11.03 17:44
|close
|1782
|3.00
|1.2707
|1.0772
|1.2822
|-1950.00
|170550.15
|3570
|2006.11.03 17:44
|close
|1781
|4.00
|1.2707
|1.0770
|1.2820
|-2520.00
|168030.15
|3571
|2006.11.03 20:40
|sell
|1786
|5.00
|1.2714
|1.4714
|1.2664
|3572
|2006.11.03 20:41
|sell
|1787
|5.00
|1.2713
|1.4713
|1.2663
|3573
|2006.11.03 20:42
|sell
|1788
|5.00
|1.2714
|1.4714
|1.2664
|3574
|2006.11.03 20:43
|sell
|1789
|5.00
|1.2713
|1.4713
|1.2663
|3575
|2006.11.03 20:43
|sell
|1790
|5.00
|1.2714
|1.4714
|1.2664
|3576
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|1790
|5.00
|1.2717
|1.4714
|1.2664
|-150.00
|167880.15
|3577
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|1789
|5.00
|1.2717
|1.4713
|1.2663
|-200.00
|167680.15
|3578
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|1788
|5.00
|1.2717
|1.4714
|1.2664
|-150.00
|167530.15
|3579
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|1787
|5.00
|1.2717
|1.4713
|1.2663
|-200.00
|167330.15
|3580
|2006.11.05 23:59
|close at stop
|1786
|5.00
|1.2717
|1.4714
|1.2664
|-150.00
|167180.15