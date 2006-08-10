Strategy Tester Report
Kurka Trader GREEDY BS

SymbolEURUSD (Euro vs US Dollar)
Period15 Minutes (M15) 2006.08.01 00:00 - 2006.11.06 00:00 (2006.08.01 - 2006.11.06)
ModelEvery tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
ParametersMAGIC=1; MAGICSCALP=2; STOPLOSS=2000; TAKEPROFIT=50; SLIPPAGE=3; SIGNALCANDLE=1; LOTS=1; MAXTRADES=5; SCALP=true; SCALPLOSS=2000; SCALPPROFIT=15; PIPSTART=5; PIPSTEP=3; BANDSTIME=15; BANDSPERIOD=12; BANDSDEVIATION1=1; BANDSDEVIATION2=2; BANDSDEVIATION3=3; STOCHTIME=5; SARTIME=60; SARSTEP=0.001; SARMAX=0.05; ProfitTrailing=true; TrailingStop=5; TrailingStep=2; UseSound=true; NameFileSound="expert.wav";
Bars in test194087Ticks modelled518157Modelling quality90.00%
Initial deposit10000.00
Total net profit157180.15Gross profit367178.25Gross loss-209998.10
Profit factor1.75Expected payoff87.81
Absolute drawdown1370.00Maximal drawdown57802.15 (25.69%)Relative drawdown25.69% (57802.15)
Total trades1790Short positions (won %)654 (79.97%)Long positions (won %)1136 (79.67%)
Profit trades (% of total)1428 (79.78%)Loss trades (% of total)362 (20.22%)
Largestprofit trade2450.00loss trade-5249.25
Averageprofit trade257.13loss trade-580.11
Maximumconsecutive wins (profit in money)68 (12497.55)consecutive losses (loss in money)20 (-6443.25)
Maximalconsecutive profit (count of wins)18932.15 (59)consecutive loss (count of losses)-26246.25 (5)
Averageconsecutive wins18consecutive losses5
Graph
#TimeTypeOrderLotsPriceS / LT / PProfitBalance
12006.08.01 00:45sell15.001.27661.47661.2716
22006.08.01 01:28close15.001.27611.47661.2716250.0010250.00
32006.08.01 02:20buy22.001.27611.07611.2811
42006.08.01 02:20buy32.001.27621.07621.2812
52006.08.01 02:20buy43.001.27591.07591.2809
62006.08.01 02:21buy51.001.27671.07671.2817
72006.08.01 09:07close51.001.27411.07671.2817-260.009990.00
82006.08.01 09:07close43.001.27411.07591.2809-540.009450.00
92006.08.01 09:07close32.001.27411.07621.2812-420.009030.00
102006.08.01 09:07close22.001.27411.07611.2811-400.008630.00
112006.08.01 10:55sell65.001.27411.47411.2691
122006.08.01 11:00buy71.001.27431.07431.2793
132006.08.01 11:03close71.001.27521.07431.279390.008720.00
142006.08.01 14:51buy81.001.27611.07611.2811
152006.08.01 15:28close65.001.27251.47411.2691800.009520.00
162006.08.01 16:20buy91.001.27511.07511.2801
172006.08.01 16:20buy101.001.27501.07501.2800
182006.08.01 16:20buy111.001.27491.07491.2799
192006.08.01 16:20buy121.001.27521.07521.2802
202006.08.01 16:42close121.001.27711.07521.2802190.009710.00
212006.08.01 16:42close111.001.27711.07491.2799220.009930.00
222006.08.01 16:42close101.001.27711.07501.2800210.0010140.00
232006.08.01 16:42close91.001.27711.07511.2801200.0010340.00
242006.08.01 16:42close81.001.27711.07611.2811100.0010440.00
252006.08.01 18:50sell135.001.28071.48071.2757
262006.08.01 19:20buy141.001.28161.08161.2866
272006.08.01 19:20buy151.001.28121.08121.2862
282006.08.01 20:33close151.001.28251.08121.2862130.0010570.00
292006.08.01 20:33close141.001.28251.08161.286690.0010660.00
302006.08.01 23:44close135.001.28161.48071.2757-450.0010210.00
312006.08.02 00:56buy161.001.28251.08251.2875
322006.08.02 00:57buy171.001.28241.08241.2874
332006.08.02 00:57buy181.001.28251.08251.2875
342006.08.02 00:58buy191.001.28251.08251.2875
352006.08.02 01:33close191.001.28301.08251.287550.0010260.00
362006.08.02 01:33close181.001.28301.08251.287550.0010310.00
372006.08.02 01:33close171.001.28301.08241.287460.0010370.00
382006.08.02 01:33close161.001.28301.08251.287550.0010420.00
392006.08.02 02:05sell205.001.28291.48291.2779
402006.08.02 03:35buy211.001.28241.08241.2874
412006.08.02 03:37buy221.001.28251.08251.2875
422006.08.02 03:38buy231.001.28241.08241.2874
432006.08.02 03:40close231.001.28301.08241.287460.0010480.00
442006.08.02 03:40close221.001.28301.08251.287550.0010530.00
452006.08.02 03:40close211.001.28301.08241.287460.0010590.00
462006.08.02 06:35buy241.001.28291.08291.2879
472006.08.02 06:35buy251.001.28301.08301.2880
482006.08.02 06:35buy261.001.28281.08281.2878
492006.08.02 07:52close205.001.28141.48291.2779750.0011340.00
502006.08.02 08:05buy271.001.28251.08251.2875
512006.08.02 08:05buy281.001.28231.08231.2873
522006.08.02 13:16close281.001.28101.08231.2873-130.0011210.00
532006.08.02 13:16close271.001.28101.08251.2875-150.0011060.00
542006.08.02 13:16close261.001.28101.08281.2878-180.0010880.00
552006.08.02 13:16close251.001.28101.08301.2880-200.0010680.00
562006.08.02 13:16close241.001.28101.08291.2879-190.0010490.00
572006.08.02 13:24buy291.001.28031.08031.2853
582006.08.02 13:24buy301.001.28021.08021.2852
592006.08.02 13:35sell315.001.28011.48011.2751
602006.08.02 13:37close315.001.27921.48011.2751450.0010940.00
612006.08.02 13:38sell325.001.27961.47961.2746
622006.08.02 13:45buy331.001.28011.08011.2851
632006.08.02 14:16close331.001.28101.08011.285190.0011030.00
642006.08.02 14:16close301.001.28101.08021.285280.0011110.00
652006.08.02 14:16close291.001.28101.08031.285370.0011180.00
662006.08.02 15:15buy341.001.28081.08081.2858
672006.08.02 15:15buy351.001.28051.08051.2855
682006.08.02 15:15buy361.001.28041.08041.2854
692006.08.02 16:08close325.001.27861.47961.2746500.0011680.00
702006.08.02 16:10sell375.001.27941.47941.2744
712006.08.02 16:16close375.001.27861.47941.2744400.0012080.00
722006.08.02 17:45buy382.001.27971.07971.2847
732006.08.02 17:45buy392.001.27971.07971.2847
742006.08.03 01:01close392.001.27981.07971.2847-31.9012048.10
752006.08.03 01:01close382.001.27981.07971.2847-31.9012016.20
762006.08.03 01:01close361.001.27981.08041.2854-85.9511930.25
772006.08.03 01:01close351.001.27981.08051.2855-95.9511834.30
782006.08.03 01:01close341.001.27981.08081.2858-125.9511708.35
792006.08.03 01:20sell405.001.27861.47861.2736
802006.08.03 01:20close405.001.27851.47861.273650.0011758.35
812006.08.03 01:21sell415.001.27861.47861.2736
822006.08.03 01:22close415.001.27851.47861.273650.0011808.35
832006.08.03 02:45buy422.001.27601.07601.2810
842006.08.03 02:45buy431.001.27601.07601.2775
852006.08.03 02:45buy443.001.27571.07571.2807
862006.08.03 02:45buy451.001.27571.07571.2772
872006.08.03 02:46buy461.001.27591.07591.2774
882006.08.03 05:13close461.001.27671.07591.277480.0011888.35
892006.08.03 05:13close451.001.27671.07571.2772100.0011988.35
902006.08.03 05:13close443.001.27671.07571.2807300.0012288.35
912006.08.03 05:13close431.001.27671.07601.277570.0012358.35
922006.08.03 05:13close422.001.27671.07601.2810140.0012498.35
932006.08.03 05:13buy471.001.27541.07541.2769
942006.08.03 05:13buy481.001.27521.07521.2767
952006.08.03 05:13buy491.001.27481.07481.2763
962006.08.03 05:13buy503.001.27441.07441.2759
972006.08.03 05:13buy511.001.27441.07441.2759
982006.08.03 05:15t/p503.001.27591.07441.2759450.0012948.35
992006.08.03 05:15t/p511.001.27591.07441.2759150.0013098.35
1002006.08.03 05:15buy521.001.27551.07551.2770
1012006.08.03 05:16buy531.001.27551.07551.2770
1022006.08.03 05:43t/p491.001.27631.07481.2763150.0013248.35
1032006.08.03 06:01buy541.001.27551.07551.2770
1042006.08.03 07:20close541.001.27621.07551.277070.0013318.35
1052006.08.03 07:20close531.001.27621.07551.277070.0013388.35
1062006.08.03 07:20close521.001.27621.07551.277070.0013458.35
1072006.08.03 07:20close481.001.27621.07521.2767100.0013558.35
1082006.08.03 07:20close471.001.27621.07541.276980.0013638.35
1092006.08.03 08:45sell555.001.27631.47631.2713
1102006.08.03 08:45sell565.001.27621.47621.2712
1112006.08.03 10:45close565.001.27581.47621.2712200.0013838.35
1122006.08.03 10:45close555.001.27581.47631.2713250.0014088.35
1132006.08.03 11:30buy572.001.27621.07621.2812
1142006.08.03 11:30buy581.001.27621.07621.2777
1152006.08.03 11:30buy591.001.27641.07641.2814
1162006.08.03 11:30buy602.001.27601.07601.2810
1172006.08.03 11:30buy611.001.27601.07601.2775
1182006.08.03 12:01close611.001.27731.07601.2775130.0014218.35
1192006.08.03 12:01close602.001.27731.07601.2810260.0014478.35
1202006.08.03 12:01close591.001.27731.07641.281490.0014568.35
1212006.08.03 12:01close581.001.27731.07621.2777110.0014678.35
1222006.08.03 12:01close572.001.27731.07621.2812220.0014898.35
1232006.08.03 14:25sell625.001.28171.48171.2767
1242006.08.03 14:25sell635.001.28191.48191.2769
1252006.08.03 15:12buy641.001.28151.08151.2865
1262006.08.03 16:14close635.001.27711.48191.27692400.0017298.35
1272006.08.03 16:14close625.001.27711.48171.27672300.0019598.35
1282006.08.03 17:40buy651.001.27981.07981.2848
1292006.08.03 17:40buy661.001.28031.08031.2853
1302006.08.03 17:40buy671.001.28001.08001.2850
1312006.08.03 17:41buy681.001.28041.08041.2854
1322006.08.04 06:37close681.001.28051.08041.28541.3519599.70
1332006.08.04 06:37close671.001.28051.08001.285041.3519641.05
1342006.08.04 06:37close661.001.28051.08031.285311.3519652.40
1352006.08.04 06:37close651.001.28051.07981.284861.3519713.75
1362006.08.04 06:37close641.001.28051.08151.2865-108.6519605.10
1372006.08.04 07:15sell695.001.27981.47981.2748
1382006.08.04 07:15sell705.001.28011.48011.2751
1392006.08.04 07:15sell715.001.27991.47991.2749
1402006.08.04 07:21close715.001.27951.47991.2749200.0019805.10
1412006.08.04 07:21close705.001.27951.48011.2751300.0020105.10
1422006.08.04 07:21close695.001.27951.47981.2748150.0020255.10
1432006.08.04 09:15buy722.001.27961.07961.2846
1442006.08.04 09:15buy732.001.27961.07961.2846
1452006.08.04 09:15buy741.001.28001.08001.2850
1462006.08.04 09:16buy751.001.27971.07971.2847
1472006.08.04 09:16buy761.001.27991.07991.2849
1482006.08.04 12:50close761.001.27971.07991.2849-20.0020235.10
1492006.08.04 12:50close751.001.27971.07971.28470.0020235.10
1502006.08.04 12:50close741.001.27971.08001.2850-30.0020205.10
1512006.08.04 12:50close732.001.27971.07961.284620.0020225.10
1522006.08.04 12:50close722.001.27971.07961.284620.0020245.10
1532006.08.04 16:10sell775.001.28901.48901.2840
1542006.08.04 16:10sell785.001.28861.48861.2836
1552006.08.04 16:10sell795.001.28881.48881.2838
1562006.08.04 19:46close795.001.28821.48881.2838300.0020545.10
1572006.08.04 19:46close785.001.28821.48861.2836200.0020745.10
1582006.08.04 19:46close775.001.28821.48901.2840400.0021145.10
1592006.08.04 22:56buy803.001.28731.08731.2923
1602006.08.04 22:59buy812.001.28761.08761.2926
1612006.08.06 23:01close812.001.28871.08761.2926220.0021365.10
1622006.08.06 23:01close803.001.28871.08731.2923420.0021785.10
1632006.08.07 01:10sell825.001.28841.48841.2834
1642006.08.07 01:10sell835.001.28811.48811.2831
1652006.08.07 01:10sell845.001.28841.48841.2834
1662006.08.07 01:45buy851.001.28871.08871.2937
1672006.08.07 04:07close845.001.28781.48841.2834300.0022085.10
1682006.08.07 04:07close835.001.28781.48811.2831150.0022235.10
1692006.08.07 04:07close825.001.28781.48841.2834300.0022535.10
1702006.08.07 04:30buy861.001.28841.08841.2934
1712006.08.07 04:30buy872.001.28831.08831.2933
1722006.08.07 04:30buy881.001.28851.08851.2935
1732006.08.07 04:31buy892.001.28831.08831.2933
1742006.08.07 06:49close892.001.28861.08831.293360.0022595.10
1752006.08.07 06:49close881.001.28861.08851.293510.0022605.10
1762006.08.07 06:49close872.001.28861.08831.293360.0022665.10
1772006.08.07 06:49close861.001.28861.08841.293420.0022685.10
1782006.08.07 06:49close851.001.28861.08871.2937-10.0022675.10
1792006.08.07 07:15sell905.001.28801.48801.2830
1802006.08.07 07:15sell915.001.28811.48811.2831
1812006.08.07 07:15sell925.001.28791.48791.2829
1822006.08.07 07:57close925.001.28731.48791.2829300.0022975.10
1832006.08.07 07:57close915.001.28731.48811.2831400.0023375.10
1842006.08.07 07:57close905.001.28731.48801.2830350.0023725.10
1852006.08.07 08:45buy931.001.28781.08781.2928
1862006.08.07 08:45buy941.001.28801.08801.2930
1872006.08.07 08:45buy951.001.28791.08791.2929
1882006.08.07 08:45buy961.001.28771.08771.2927
1892006.08.07 08:45buy972.001.28751.08751.2925
1902006.08.07 14:50close972.001.28811.08751.2925120.0023845.10
1912006.08.07 14:50close961.001.28811.08771.292740.0023885.10
1922006.08.07 14:50close951.001.28811.08791.292920.0023905.10
1932006.08.07 14:50close941.001.28811.08801.293010.0023915.10
1942006.08.07 14:50close931.001.28811.08781.292830.0023945.10
1952006.08.07 15:15sell985.001.28661.48661.2816
1962006.08.07 15:15sell995.001.28651.48651.2815
1972006.08.07 15:15sell1005.001.28641.48641.2814
1982006.08.07 16:50buy1012.001.28641.08641.2914
1992006.08.07 16:51buy1021.001.28671.08671.2917
2002006.08.07 18:16close1005.001.28461.48641.2814900.0024845.10
2012006.08.07 18:16close995.001.28461.48651.2815950.0025795.10
2022006.08.07 18:16close985.001.28461.48661.28161000.0026795.10
2032006.08.07 19:20buy1033.001.28401.08401.2890
2042006.08.07 19:20buy1043.001.28431.08431.2893
2052006.08.07 19:20buy1053.001.28411.08411.2891
2062006.08.08 01:49close1053.001.28301.08411.2891-355.9526439.15
2072006.08.08 01:49close1043.001.28301.08431.2893-415.9526023.20
2082006.08.08 01:49close1033.001.28301.08401.2890-325.9525697.25
2092006.08.08 01:49close1021.001.28301.08671.2917-378.6525318.60
2102006.08.08 01:49close1012.001.28301.08641.2914-697.3024621.30
2112006.08.08 02:50sell1065.001.28231.48231.2773
2122006.08.08 02:50sell1075.001.28241.48241.2774
2132006.08.08 02:50sell1085.001.28221.48221.2772
2142006.08.08 02:55buy1092.001.28211.08211.2871
2152006.08.08 02:55buy1102.001.28201.08201.2870
2162006.08.08 04:01close1085.001.28141.48221.2772400.0025021.30
2172006.08.08 04:01close1075.001.28141.48241.2774500.0025521.30
2182006.08.08 04:01close1065.001.28141.48231.2773450.0025971.30
2192006.08.08 04:50buy1111.001.28241.08241.2874
2202006.08.08 04:50buy1121.001.28231.08231.2873
2212006.08.08 04:51buy1131.001.28241.08241.2874
2222006.08.08 06:08close1131.001.28281.08241.287440.0026011.30
2232006.08.08 06:08close1121.001.28281.08231.287350.0026061.30
2242006.08.08 06:08close1111.001.28281.08241.287440.0026101.30
2252006.08.08 06:08close1102.001.28281.08201.2870160.0026261.30
2262006.08.08 06:08close1092.001.28281.08211.2871140.0026401.30
2272006.08.08 06:55sell1145.001.28211.48211.2771
2282006.08.08 06:55sell1155.001.28201.48201.2770
2292006.08.08 06:55sell1165.001.28211.48211.2771
2302006.08.08 06:55sell1175.001.28231.48231.2773
2312006.08.08 13:33close1175.001.28301.48231.2773-350.0026051.30
2322006.08.08 13:33close1165.001.28301.48211.2771-450.0025601.30
2332006.08.08 13:33close1155.001.28301.48201.2770-500.0025101.30
2342006.08.08 13:33close1145.001.28301.48211.2771-450.0024651.30
2352006.08.08 14:45buy1182.001.28401.08401.2890
2362006.08.08 14:45buy1191.001.28431.08431.2893
2372006.08.08 14:45buy1202.001.28411.08411.2891
2382006.08.08 14:45buy1212.001.28401.08401.2890
2392006.08.08 14:45buy1222.001.28391.08391.2889
2402006.08.08 19:14close1222.001.28451.08391.2889120.0024771.30
2412006.08.08 19:14close1212.001.28451.08401.2890100.0024871.30
2422006.08.08 19:14close1202.001.28451.08411.289180.0024951.30
2432006.08.08 19:14close1191.001.28451.08431.289320.0024971.30
2442006.08.08 19:14close1182.001.28451.08401.2890100.0025071.30
2452006.08.08 19:25sell1235.001.28321.48321.2782
2462006.08.08 19:25sell1245.001.28361.48361.2786
2472006.08.08 19:25sell1255.001.28311.48311.2781
2482006.08.08 19:26close1255.001.28281.48311.2781150.0025221.30
2492006.08.08 19:26close1245.001.28281.48361.2786400.0025621.30
2502006.08.08 19:26close1235.001.28281.48321.2782200.0025821.30
2512006.08.08 19:26sell1265.001.28301.48301.2780
2522006.08.08 19:27sell1275.001.28301.48301.2780
2532006.08.08 19:27sell1285.001.28301.48301.2780
2542006.08.08 19:27close1285.001.28271.48301.2780150.0025971.30
2552006.08.08 19:27close1275.001.28271.48301.2780150.0026121.30
2562006.08.08 19:27close1265.001.28271.48301.2780150.0026271.30
2572006.08.08 19:28sell1295.001.28341.48341.2784
2582006.08.08 19:28sell1305.001.28321.48321.2782
2592006.08.08 19:28sell1315.001.28381.48381.2788
2602006.08.08 19:28sell1325.001.28351.48351.2785
2612006.08.08 19:29close1325.001.28281.48351.2785350.0026621.30
2622006.08.08 19:29close1315.001.28281.48381.2788500.0027121.30
2632006.08.08 19:29close1305.001.28281.48321.2782200.0027321.30
2642006.08.08 19:29close1295.001.28281.48341.2784300.0027621.30
2652006.08.08 19:29sell1335.001.28311.48311.2781
2662006.08.08 19:31close1335.001.28241.48311.2781350.0027971.30
2672006.08.08 20:25sell1345.001.28421.48421.2792
2682006.08.08 20:25sell1355.001.28451.48451.2795
2692006.08.08 20:25sell1365.001.28431.48431.2793
2702006.08.08 20:25sell1375.001.28411.48411.2791
2712006.08.08 23:49close1375.001.27961.48411.27912250.0030221.30
2722006.08.08 23:49close1365.001.27961.48431.27932350.0032571.30
2732006.08.08 23:49close1355.001.27961.48451.27952450.0035021.30
2742006.08.08 23:49close1345.001.27961.48421.27922300.0037321.30
2752006.08.09 00:35buy1382.001.27951.07951.2845
2762006.08.09 00:35buy1391.001.27951.07951.2810
2772006.08.09 00:35buy1402.001.27961.07961.2846
2782006.08.09 00:35buy1411.001.27961.07961.2811
2792006.08.09 00:35buy1422.001.27951.07951.2845
2802006.08.09 00:35buy1431.001.27951.07951.2810
2812006.08.09 04:36close1431.001.27941.07951.2810-10.0037311.30
2822006.08.09 04:36close1422.001.27941.07951.2845-20.0037291.30
2832006.08.09 04:36close1411.001.27941.07961.2811-20.0037271.30
2842006.08.09 04:36close1402.001.27941.07961.2846-40.0037231.30
2852006.08.09 04:36close1391.001.27941.07951.2810-10.0037221.30
2862006.08.09 04:36close1382.001.27941.07951.2845-20.0037201.30
2872006.08.09 05:30buy1443.001.27931.07931.2808
2882006.08.09 05:30buy1453.001.27921.07921.2807
2892006.08.09 05:36buy1463.001.27931.07931.2808
2902006.08.09 05:37buy1473.001.27921.07921.2807
2912006.08.09 05:38buy1483.001.27931.07931.2808
2922006.08.09 06:47t/p1443.001.28081.07931.2808450.0037651.30
2932006.08.09 06:47t/p1453.001.28071.07921.2807450.0038101.30
2942006.08.09 06:47t/p1463.001.28081.07931.2808450.0038551.30
2952006.08.09 06:47t/p1473.001.28071.07921.2807450.0039001.30
2962006.08.09 06:47t/p1483.001.28081.07931.2808450.0039451.30
2972006.08.09 10:00sell1495.001.28661.48661.2816
2982006.08.09 10:00sell1505.001.28681.48681.2818
2992006.08.09 10:00sell1515.001.28671.48671.2817
3002006.08.09 10:00sell1525.001.28651.48651.2815
3012006.08.09 10:00sell1535.001.28631.48631.2813
3022006.08.09 14:32close1535.001.28701.48631.2813-350.0039101.30
3032006.08.09 14:32close1525.001.28701.48651.2815-250.0038851.30
3042006.08.09 14:32close1515.001.28701.48671.2817-150.0038701.30
3052006.08.09 14:32close1505.001.28701.48681.2818-100.0038601.30
3062006.08.09 14:32close1495.001.28701.48661.2816-200.0038401.30
3072006.08.09 15:33buy1541.001.28811.08811.2896
3082006.08.09 15:33buy1551.001.28771.08771.2892
3092006.08.09 15:34buy1561.001.28791.08791.2894
3102006.08.09 15:34buy1571.001.28821.08821.2897
3112006.08.09 15:34buy1581.001.28811.08811.2896
3122006.08.09 17:05t/p1551.001.28921.08771.2892150.0038551.30
3132006.08.09 17:05t/p1561.001.28941.08791.2894150.0038701.30
3142006.08.09 17:05t/p1541.001.28961.08811.2896150.0038851.30
3152006.08.09 17:05t/p1581.001.28961.08811.2896150.0039001.30
3162006.08.09 17:05close1571.001.28961.08821.2897140.0039141.30
3172006.08.09 17:21buy1593.001.28841.08841.2899
3182006.08.09 17:23buy1603.001.28841.08841.2899
3192006.08.09 17:24buy1613.001.28841.08841.2899
3202006.08.09 17:25sell1625.001.28841.48841.2834
3212006.08.09 17:25sell1635.001.28871.48871.2837
3222006.08.09 18:34close1635.001.28751.48871.2837600.0039741.30
3232006.08.09 18:34close1625.001.28751.48841.2834450.0040191.30
3242006.08.09 21:35buy1641.001.28681.08681.2918
3252006.08.09 21:35buy1652.001.28621.08621.2912
3262006.08.09 21:35buy1661.001.28621.08621.2877
3272006.08.09 22:44close1661.001.28701.08621.287780.0040271.30
3282006.08.09 22:44close1652.001.28701.08621.2912160.0040431.30
3292006.08.09 22:44close1641.001.28701.08681.291820.0040451.30
3302006.08.09 22:44close1613.001.28701.08841.2899-420.0040031.30
3312006.08.09 22:44close1603.001.28701.08841.2899-420.0039611.30
3322006.08.09 22:44close1593.001.28701.08841.2899-420.0039191.30
3332006.08.09 22:49buy1671.001.28621.08621.2877
3342006.08.09 22:49buy1681.001.28631.08631.2878
3352006.08.09 22:50buy1691.001.28631.08631.2878
3362006.08.09 22:57close1691.001.28721.08631.287890.0039281.30
3372006.08.09 22:57close1681.001.28721.08631.287890.0039371.30
3382006.08.09 22:57close1671.001.28721.08621.2877100.0039471.30
3392006.08.09 22:58buy1701.001.28621.08621.2877
3402006.08.09 22:58buy1711.001.28631.08631.2878
3412006.08.09 23:02buy1721.001.28631.08631.2878
3422006.08.09 23:07buy1731.001.28621.08621.2877
3432006.08.09 23:08buy1743.001.28591.08591.2874
3442006.08.09 23:08buy1751.001.28591.08591.2874
3452006.08.09 23:41close1751.001.28711.08591.2874120.0039591.30
3462006.08.09 23:41close1743.001.28711.08591.2874360.0039951.30
3472006.08.09 23:41close1731.001.28711.08621.287790.0040041.30
3482006.08.09 23:41close1721.001.28711.08631.287880.0040121.30
3492006.08.09 23:41close1711.001.28711.08631.287880.0040201.30
3502006.08.09 23:41close1701.001.28711.08621.287790.0040291.30
3512006.08.10 00:20buy1761.001.28651.08651.2880
3522006.08.10 00:22buy1771.001.28651.08651.2880
3532006.08.10 00:23buy1781.001.28651.08651.2880
3542006.08.10 00:30sell1795.001.28691.48691.2819
3552006.08.10 00:30sell1805.001.28681.48681.2818
3562006.08.10 00:36close1781.001.28761.08651.2880110.0040401.30
3572006.08.10 00:36close1771.001.28761.08651.2880110.0040511.30
3582006.08.10 00:36close1761.001.28761.08651.2880110.0040621.30
3592006.08.10 01:04buy1813.001.28661.08661.2881
3602006.08.10 01:04buy1821.001.28661.08661.2881
3612006.08.10 01:05buy1833.001.28661.08661.2881
3622006.08.10 01:05buy1841.001.28661.08661.2881
3632006.08.10 02:31t/p1813.001.28811.08661.2881450.0041071.30
3642006.08.10 02:31t/p1821.001.28811.08661.2881150.0041221.30
3652006.08.10 02:31t/p1833.001.28811.08661.2881450.0041671.30
3662006.08.10 02:31t/p1841.001.28811.08661.2881150.0041821.30
3672006.08.10 03:43buy1853.001.28721.08721.2887
3682006.08.10 03:43buy1861.001.28721.08721.2887
3692006.08.10 03:43buy1873.001.28731.08731.2888
3702006.08.10 03:43buy1881.001.28731.08731.2888
3712006.08.10 03:45t/p1853.001.28871.08721.2887450.0042271.30
3722006.08.10 03:45t/p1861.001.28871.08721.2887150.0042421.30
3732006.08.10 03:55buy1893.001.28781.08781.2893
3742006.08.10 07:12t/p1873.001.28881.08731.2888450.0042871.30
3752006.08.10 07:12t/p1881.001.28881.08731.2888150.0043021.30
3762006.08.10 07:12close1893.001.28881.08781.2893300.0043321.30
3772006.08.10 07:40sell1905.001.28851.48851.2835
3782006.08.10 07:40sell1915.001.28891.48891.2839
3792006.08.10 07:40sell1925.001.28871.48871.2837
3802006.08.10 08:52close1925.001.28581.48871.28371450.0044771.30
3812006.08.10 08:52close1915.001.28581.48891.28391550.0046321.30
3822006.08.10 08:52close1905.001.28581.48851.28351350.0047671.30
3832006.08.10 08:52close1805.001.28581.48681.2818500.0048171.30
3842006.08.10 08:52close1795.001.28581.48691.2819550.0048721.30
3852006.08.10 10:05buy1932.001.28671.08671.2917
3862006.08.10 10:05buy1942.001.28661.08661.2916
3872006.08.10 10:05buy1952.001.28651.08651.2915
3882006.08.10 10:05buy1962.001.28681.08681.2918
3892006.08.10 10:05buy1972.001.28701.08701.2920
3902006.08.10 18:31close1972.001.27851.08701.2920-1700.0047021.30
3912006.08.10 18:31close1962.001.27851.08681.2918-1660.0045361.30
3922006.08.10 18:31close1952.001.27851.08651.2915-1600.0043761.30
3932006.08.10 18:31close1942.001.27851.08661.2916-1620.0042141.30
3942006.08.10 18:31close1932.001.27851.08671.2917-1640.0040501.30
3952006.08.10 19:04buy1983.001.27761.07761.2791
3962006.08.10 19:43t/p1983.001.27911.07761.2791450.0040951.30
3972006.08.10 20:32buy1993.001.27921.07921.2807
3982006.08.10 20:32buy2003.001.27911.07911.2806
3992006.08.10 20:33buy2013.001.27921.07921.2807
4002006.08.10 20:33buy2023.001.27911.07911.2806
4012006.08.10 20:34buy2033.001.27931.07931.2808
4022006.08.10 22:49close2033.001.28001.07931.2808210.0041161.30
4032006.08.10 22:49close2023.001.28001.07911.2806270.0041431.30
4042006.08.10 22:49close2013.001.28001.07921.2807240.0041671.30
4052006.08.10 22:49close2003.001.28001.07911.2806270.0041941.30
4062006.08.10 22:49close1993.001.28001.07921.2807240.0042181.30
4072006.08.10 22:52buy2041.001.27921.07921.2807
4082006.08.10 22:52buy2051.001.27931.07931.2808
4092006.08.10 22:55close2051.001.28001.07931.280870.0042251.30
4102006.08.10 22:55close2041.001.28001.07921.280780.0042331.30
4112006.08.10 22:55buy2061.001.27921.07921.2807
4122006.08.10 22:56buy2071.001.27911.07911.2806
4132006.08.10 22:57buy2081.001.27911.07911.2806
4142006.08.10 22:57buy2091.001.27921.07921.2807
4152006.08.10 22:58buy2101.001.27931.07931.2808
4162006.08.10 23:07close2101.001.28001.07931.280870.0042401.30
4172006.08.10 23:07close2091.001.28001.07921.280780.0042481.30
4182006.08.10 23:07close2081.001.28001.07911.280690.0042571.30
4192006.08.10 23:07close2071.001.28001.07911.280690.0042661.30
4202006.08.10 23:07close2061.001.28001.07921.280780.0042741.30
4212006.08.10 23:07buy2111.001.27911.07911.2806
4222006.08.10 23:07buy2121.001.27931.07931.2808
4232006.08.10 23:07buy2131.001.27921.07921.2807
4242006.08.10 23:09buy2141.001.27941.07941.2809
4252006.08.10 23:09buy2151.001.27911.07911.2806
4262006.08.10 23:13close2151.001.27991.07911.280680.0042821.30
4272006.08.10 23:13close2141.001.27991.07941.280950.0042871.30
4282006.08.10 23:13close2131.001.27991.07921.280770.0042941.30
4292006.08.10 23:13close2121.001.27991.07931.280860.0043001.30
4302006.08.10 23:13close2111.001.27991.07911.280680.0043081.30
4312006.08.10 23:25buy2161.001.27931.07931.2808
4322006.08.10 23:27close2161.001.28001.07931.280870.0043151.30
4332006.08.10 23:28buy2171.001.27921.07921.2807
4342006.08.10 23:28buy2181.001.27911.07911.2806
4352006.08.10 23:30close2181.001.27961.07911.280650.0043201.30
4362006.08.10 23:30close2171.001.27961.07921.280740.0043241.30
4372006.08.10 23:30buy2191.001.27931.07931.2808
4382006.08.10 23:31close2191.001.27961.07931.280830.0043271.30
4392006.08.10 23:33buy2201.001.27921.07921.2807
4402006.08.10 23:33buy2211.001.27931.07931.2808
4412006.08.10 23:34close2211.001.27961.07931.280830.0043301.30
4422006.08.10 23:34close2201.001.27961.07921.280740.0043341.30
4432006.08.10 23:46buy2221.001.27931.07931.2808
4442006.08.10 23:46close2221.001.27971.07931.280840.0043381.30
4452006.08.10 23:47buy2231.001.27931.07931.2808
4462006.08.10 23:48close2231.001.27981.07931.280850.0043431.30
4472006.08.10 23:48buy2241.001.27921.07921.2807
4482006.08.10 23:48buy2251.001.27931.07931.2808
4492006.08.10 23:49close2251.001.27961.07931.280830.0043461.30
4502006.08.10 23:49close2241.001.27961.07921.280740.0043501.30
4512006.08.10 23:50buy2261.001.27931.07931.2808
4522006.08.10 23:51close2261.001.27961.07931.280830.0043531.30
4532006.08.10 23:51buy2271.001.27921.07921.2807
4542006.08.10 23:51buy2281.001.27931.07931.2808
4552006.08.10 23:52buy2291.001.27921.07921.2807
4562006.08.10 23:52buy2301.001.27931.07931.2808
4572006.08.10 23:52buy2311.001.27911.07911.2806
4582006.08.10 23:52close2311.001.27961.07911.280650.0043581.30
4592006.08.10 23:52close2301.001.27961.07931.280830.0043611.30
4602006.08.10 23:52close2291.001.27961.07921.280740.0043651.30
4612006.08.10 23:52close2281.001.27961.07931.280830.0043681.30
4622006.08.10 23:52close2271.001.27961.07921.280740.0043721.30
4632006.08.10 23:54buy2321.001.27921.07921.2807
4642006.08.10 23:54buy2331.001.27911.07911.2806
4652006.08.10 23:54close2331.001.27971.07911.280660.0043781.30
4662006.08.10 23:54close2321.001.27971.07921.280750.0043831.30
4672006.08.10 23:57buy2341.001.27931.07931.2808
4682006.08.10 23:58buy2351.001.27921.07921.2807
4692006.08.10 23:59close2351.001.27971.07921.280750.0043881.30
4702006.08.10 23:59close2341.001.27971.07931.280840.0043921.30
4712006.08.10 23:59buy2361.001.27911.07911.2806
4722006.08.10 23:59buy2371.001.27921.07921.2807
4732006.08.11 00:00buy2381.001.27921.07921.2807
4742006.08.11 00:00buy2391.001.27911.07911.2806
4752006.08.11 00:00buy2401.001.27941.07941.2809
4762006.08.11 00:03close2401.001.27961.07941.280920.0043941.30
4772006.08.11 00:03close2391.001.27961.07911.280650.0043991.30
4782006.08.11 00:03close2381.001.27961.07921.280740.0044031.30
4792006.08.11 00:03close2371.001.27961.07921.280731.3544062.65
4802006.08.11 00:03close2361.001.27961.07911.280641.3544104.00
4812006.08.11 00:03buy2411.001.27931.07931.2808
4822006.08.11 00:03buy2421.001.27941.07941.2809
4832006.08.11 00:04buy2431.001.27921.07921.2807
4842006.08.11 00:05sell2445.001.27951.47951.2745
4852006.08.11 00:05sell2455.001.27961.47961.2746
4862006.08.11 00:05close2431.001.27961.07921.280740.0044144.00
4872006.08.11 00:05close2421.001.27961.07941.280920.0044164.00
4882006.08.11 00:05close2411.001.27961.07931.280830.0044194.00
4892006.08.11 00:05sell2465.001.27941.47941.2744
4902006.08.11 00:06sell2475.001.27951.47951.2745
4912006.08.11 00:06sell2485.001.27961.47961.2746
4922006.08.11 00:07close2485.001.27921.47961.2746200.0044394.00
4932006.08.11 00:07close2475.001.27921.47951.2745150.0044544.00
4942006.08.11 00:07close2465.001.27921.47941.2744100.0044644.00
4952006.08.11 00:07close2455.001.27921.47961.2746200.0044844.00
4962006.08.11 00:07close2445.001.27921.47951.2745150.0044994.00
4972006.08.11 00:07sell2495.001.27951.47951.2745
4982006.08.11 00:08sell2505.001.27961.47961.2746
4992006.08.11 00:08sell2515.001.27951.47951.2745
5002006.08.11 00:08sell2525.001.27931.47931.2743
5012006.08.11 00:08sell2535.001.27961.47961.2746
5022006.08.11 00:57close2535.001.27911.47961.2746250.0045244.00
5032006.08.11 00:57close2525.001.27911.47931.2743100.0045344.00
5042006.08.11 00:57close2515.001.27911.47951.2745200.0045544.00
5052006.08.11 00:57close2505.001.27911.47961.2746250.0045794.00
5062006.08.11 00:57close2495.001.27911.47951.2745200.0045994.00
5072006.08.11 00:57buy2543.001.27921.07921.2807
5082006.08.11 00:57buy2551.001.27921.07921.2807
5092006.08.11 00:57buy2563.001.27881.07881.2803
5102006.08.11 00:57buy2571.001.27881.07881.2803
5112006.08.11 00:57buy2583.001.27901.07901.2805
5122006.08.11 00:57buy2591.001.27901.07901.2805
5132006.08.11 05:59close2591.001.27791.07901.2805-110.0045884.00
5142006.08.11 05:59close2583.001.27791.07901.2805-330.0045554.00
5152006.08.11 05:59close2571.001.27791.07881.2803-90.0045464.00
5162006.08.11 05:59close2563.001.27791.07881.2803-270.0045194.00
5172006.08.11 05:59close2551.001.27791.07921.2807-130.0045064.00
5182006.08.11 05:59close2543.001.27791.07921.2807-390.0044674.00
5192006.08.11 06:36buy2603.001.27731.07731.2788
5202006.08.11 06:36buy2611.001.27731.07731.2788
5212006.08.11 06:37buy2623.001.27721.07721.2787
5222006.08.11 06:37buy2631.001.27721.07721.2787
5232006.08.11 06:37buy2643.001.27731.07731.2788
5242006.08.11 06:37buy2651.001.27731.07731.2788
5252006.08.11 08:38t/p2623.001.27871.07721.2787450.0045124.00
5262006.08.11 08:38t/p2631.001.27871.07721.2787150.0045274.00
5272006.08.11 08:40t/p2603.001.27881.07731.2788450.0045724.00
5282006.08.11 08:40t/p2611.001.27881.07731.2788150.0045874.00
5292006.08.11 08:40t/p2643.001.27881.07731.2788450.0046324.00
5302006.08.11 08:40t/p2651.001.27881.07731.2788150.0046474.00
5312006.08.11 09:41buy2663.001.27771.07771.2792
5322006.08.11 09:45buy2673.001.27801.07801.2795
5332006.08.11 09:45buy2683.001.27811.07811.2796
5342006.08.11 09:47buy2693.001.27811.07811.2796
5352006.08.11 10:05t/p2663.001.27921.07771.2792450.0046924.00
5362006.08.11 10:05t/p2673.001.27951.07801.2795450.0047374.00
5372006.08.11 10:05t/p2683.001.27961.07811.2796450.0047824.00
5382006.08.11 10:05t/p2693.001.27961.07811.2796450.0048274.00
5392006.08.11 10:35sell2705.001.27881.47881.2738
5402006.08.11 10:35sell2715.001.27891.47891.2739
5412006.08.11 10:35sell2725.001.27881.47881.2738
5422006.08.11 10:35sell2735.001.27871.47871.2737
5432006.08.11 10:35sell2745.001.27881.47881.2738
5442006.08.11 12:08close2745.001.27731.47881.2738750.0049024.00
5452006.08.11 12:08close2735.001.27731.47871.2737700.0049724.00
5462006.08.11 12:08close2725.001.27731.47881.2738750.0050474.00
5472006.08.11 12:08close2715.001.27731.47891.2739800.0051274.00
5482006.08.11 12:08close2705.001.27731.47881.2738750.0052024.00
5492006.08.11 13:05buy2751.001.27801.07801.2830
5502006.08.11 13:05buy2762.001.27751.07751.2825
5512006.08.11 13:05buy2771.001.27751.07751.2790
5522006.08.11 13:06buy2782.001.27791.07791.2829
5532006.08.11 13:06buy2791.001.27791.07791.2794
5542006.08.14 00:06close2791.001.27411.07791.2794-388.6551635.35
5552006.08.14 00:06close2782.001.27411.07791.2829-777.3050858.05
5562006.08.14 00:06close2771.001.27411.07751.2790-348.6550509.40
5572006.08.14 00:06close2762.001.27411.07751.2825-697.3049812.10
5582006.08.14 00:06close2751.001.27411.07801.2830-398.6549413.45
5592006.08.14 01:07buy2803.001.27341.07341.2749
5602006.08.14 01:08buy2813.001.27311.07311.2746
5612006.08.14 01:08buy2823.001.27331.07331.2748
5622006.08.14 01:08buy2833.001.27311.07311.2746
5632006.08.14 01:09buy2843.001.27321.07321.2747
5642006.08.14 02:01t/p2813.001.27461.07311.2746450.0049863.45
5652006.08.14 02:01t/p2833.001.27461.07311.2746450.0050313.45
5662006.08.14 02:11t/p2843.001.27471.07321.2747450.0050763.45
5672006.08.14 02:13t/p2823.001.27481.07331.2748450.0051213.45
5682006.08.14 02:35t/p2803.001.27491.07341.2749450.0051663.45
5692006.08.14 03:55sell2855.001.27451.47451.2695
5702006.08.14 03:55sell2865.001.27491.47491.2699
5712006.08.14 03:55sell2875.001.27471.47471.2697
5722006.08.14 03:56sell2885.001.27481.47481.2698
5732006.08.14 03:56sell2895.001.27471.47471.2697
5742006.08.14 05:12close2895.001.27411.47471.2697300.0051963.45
5752006.08.14 05:12close2885.001.27411.47481.2698350.0052313.45
5762006.08.14 05:12close2875.001.27411.47471.2697300.0052613.45
5772006.08.14 05:12close2865.001.27411.47491.2699400.0053013.45
5782006.08.14 05:12close2855.001.27411.47451.2695200.0053213.45
5792006.08.14 05:20buy2901.001.27481.07481.2798
5802006.08.14 05:20buy2911.001.27491.07491.2799
5812006.08.14 05:20buy2922.001.27471.07471.2797
5822006.08.14 05:20buy2931.001.27471.07471.2762
5832006.08.14 05:21buy2941.001.27481.07481.2798
5842006.08.14 05:35close2941.001.27551.07481.279870.0053283.45
5852006.08.14 05:35close2931.001.27551.07471.276280.0053363.45
5862006.08.14 05:35close2922.001.27551.07471.2797160.0053523.45
5872006.08.14 05:35close2911.001.27551.07491.279960.0053583.45
5882006.08.14 05:35close2901.001.27551.07481.279870.0053653.45
5892006.08.14 06:25sell2955.001.27541.47541.2704
5902006.08.14 06:25sell2965.001.27571.47571.2707
5912006.08.14 06:25sell2975.001.27561.47561.2706
5922006.08.14 06:25sell2985.001.27551.47551.2705
5932006.08.14 06:25sell2995.001.27561.47561.2706
5942006.08.14 08:25close2995.001.27371.47561.2706950.0054603.45
5952006.08.14 08:25close2985.001.27371.47551.2705900.0055503.45
5962006.08.14 08:25close2975.001.27371.47561.2706950.0056453.45
5972006.08.14 08:25close2965.001.27371.47571.27071000.0057453.45
5982006.08.14 08:25close2955.001.27371.47541.2704850.0058303.45
5992006.08.14 09:05buy3001.001.27481.07481.2798
6002006.08.14 09:05buy3011.001.27501.07501.2800
6012006.08.14 09:05buy3021.001.27511.07511.2801
6022006.08.14 09:05buy3031.001.27481.07481.2798
6032006.08.14 09:05buy3041.001.27491.07491.2799
6042006.08.14 14:33close3041.001.27471.07491.2799-20.0058283.45
6052006.08.14 14:33close3031.001.27471.07481.2798-10.0058273.45
6062006.08.14 14:33close3021.001.27471.07511.2801-40.0058233.45
6072006.08.14 14:33close3011.001.27471.07501.2800-30.0058203.45
6082006.08.14 14:33close3001.001.27471.07481.2798-10.0058193.45
6092006.08.14 16:00buy3053.001.27441.07441.2759
6102006.08.14 16:04buy3063.001.27431.07431.2758
6112006.08.14 16:05buy3073.001.27431.07431.2758
6122006.08.14 16:05buy3083.001.27411.07411.2756
6132006.08.14 16:05buy3093.001.27401.07401.2755
6142006.08.14 23:08close3093.001.27291.07401.2755-330.0057863.45
6152006.08.14 23:08close3083.001.27291.07411.2756-360.0057503.45
6162006.08.14 23:08close3073.001.27291.07431.2758-420.0057083.45
6172006.08.14 23:08close3063.001.27291.07431.2758-420.0056663.45
6182006.08.14 23:08close3053.001.27291.07441.2759-450.0056213.45
6192006.08.14 23:21buy3101.001.27181.07181.2733
6202006.08.14 23:21buy3111.001.27191.07191.2734
6212006.08.14 23:22buy3121.001.27171.07171.2732
6222006.08.14 23:22buy3131.001.27181.07181.2733
6232006.08.14 23:24buy3141.001.27171.07171.2732
6242006.08.15 00:43close3141.001.27291.07171.2732111.3556324.80
6252006.08.15 00:43close3131.001.27291.07181.2733101.3556426.15
6262006.08.15 00:43close3121.001.27291.07171.2732111.3556537.50
6272006.08.15 00:43close3111.001.27291.07191.273491.3556628.85
6282006.08.15 00:43close3101.001.27291.07181.2733101.3556730.20
6292006.08.15 02:05sell3155.001.27241.47241.2674
6302006.08.15 02:05sell3165.001.27231.47231.2673
6312006.08.15 02:05sell3175.001.27241.47241.2674
6322006.08.15 02:05sell3185.001.27261.47261.2676
6332006.08.15 02:05sell3195.001.27271.47271.2677
6342006.08.15 02:44close3195.001.27131.47271.2677700.0057430.20
6352006.08.15 02:44close3185.001.27131.47261.2676650.0058080.20
6362006.08.15 02:44close3175.001.27131.47241.2674550.0058630.20
6372006.08.15 02:44close3165.001.27131.47231.2673500.0059130.20
6382006.08.15 02:44close3155.001.27131.47241.2674550.0059680.20
6392006.08.15 03:10buy3201.001.27271.07271.2777
6402006.08.15 03:10buy3211.001.27281.07281.2778
6412006.08.15 03:10buy3221.001.27261.07261.2776
6422006.08.15 03:10buy3231.001.27241.07241.2774
6432006.08.15 03:10buy3241.001.27251.07251.2775
6442006.08.15 06:26close3241.001.27471.07251.2775220.0059900.20
6452006.08.15 06:26close3231.001.27471.07241.2774230.0060130.20
6462006.08.15 06:26close3221.001.27471.07261.2776210.0060340.20
6472006.08.15 06:26close3211.001.27471.07281.2778190.0060530.20
6482006.08.15 06:26close3201.001.27471.07271.2777200.0060730.20
6492006.08.15 06:55sell3255.001.27491.47491.2699
6502006.08.15 06:55sell3265.001.27491.47491.2699
6512006.08.15 06:55sell3275.001.27421.47421.2692
6522006.08.15 06:56sell3285.001.27431.47431.2693
6532006.08.15 06:56sell3295.001.27451.47451.2695
6542006.08.15 07:27close3295.001.27231.47451.26951100.0061830.20
6552006.08.15 07:27close3285.001.27231.47431.26931000.0062830.20
6562006.08.15 07:27close3275.001.27231.47421.2692950.0063780.20
6572006.08.15 07:27close3265.001.27231.47491.26991300.0065080.20
6582006.08.15 07:27close3255.001.27231.47491.26991300.0066380.20
6592006.08.15 08:40buy3301.001.27401.07401.2790
6602006.08.15 08:40buy3311.001.27391.07391.2789
6612006.08.15 08:40buy3321.001.27421.07421.2792
6622006.08.15 08:40buy3331.001.27411.07411.2791
6632006.08.15 08:41buy3341.001.27391.07391.2789
6642006.08.15 13:31close3341.001.27331.07391.2789-60.0066320.20
6652006.08.15 13:31close3331.001.27331.07411.2791-80.0066240.20
6662006.08.15 13:31close3321.001.27331.07421.2792-90.0066150.20
6672006.08.15 13:31close3311.001.27331.07391.2789-60.0066090.20
6682006.08.15 13:31close3301.001.27331.07401.2790-70.0066020.20
6692006.08.15 15:16buy3353.001.27931.07931.2808
6702006.08.15 15:17buy3363.001.27911.07911.2806
6712006.08.15 15:17buy3373.001.27921.07921.2807
6722006.08.15 15:17buy3383.001.27871.07871.2802
6732006.08.15 15:17buy3393.001.27891.07891.2804
6742006.08.15 22:11close3393.001.27911.07891.280460.0066080.20
6752006.08.15 22:11close3383.001.27911.07871.2802120.0066200.20
6762006.08.15 22:11close3373.001.27911.07921.2807-30.0066170.20
6772006.08.15 22:11close3363.001.27911.07911.28060.0066170.20
6782006.08.15 22:11close3353.001.27911.07931.2808-60.0066110.20
6792006.08.15 22:11buy3401.001.27881.07881.2838
6802006.08.15 22:12buy3411.001.27881.07881.2838
6812006.08.15 22:15sell3425.001.27921.47921.2742
6822006.08.15 22:15close3411.001.27921.07881.283840.0066150.20
6832006.08.15 22:15close3401.001.27921.07881.283840.0066190.20
6842006.08.15 22:15sell3435.001.27921.47921.2742
6852006.08.15 22:15sell3445.001.27851.47851.2735
6862006.08.15 22:16sell3455.001.27871.47871.2737
6872006.08.15 22:16sell3465.001.27861.47861.2736
6882006.08.15 22:49close3465.001.27831.47861.2736150.0066340.20
6892006.08.15 22:49close3455.001.27831.47871.2737200.0066540.20
6902006.08.15 22:49close3445.001.27831.47851.2735100.0066640.20
6912006.08.15 22:49close3435.001.27831.47921.2742450.0067090.20
6922006.08.15 22:49close3425.001.27831.47921.2742450.0067540.20
6932006.08.16 00:16buy3473.001.27851.07851.2800
6942006.08.16 00:16buy3481.001.27851.07851.2800
6952006.08.16 00:16buy3493.001.27861.07861.2801
6962006.08.16 00:16buy3501.001.27861.07861.2801
6972006.08.16 00:16buy3511.001.27871.07871.2802
6982006.08.16 00:37close3511.001.27941.07871.280270.0067610.20
6992006.08.16 00:37close3501.001.27941.07861.280180.0067690.20
7002006.08.16 00:37close3493.001.27941.07861.2801240.0067930.20
7012006.08.16 00:37close3481.001.27941.07851.280090.0068020.20
7022006.08.16 00:37close3473.001.27941.07851.2800270.0068290.20
7032006.08.16 00:41buy3521.001.27881.07881.2838
7042006.08.16 00:42buy3531.001.27881.07881.2838
7052006.08.16 00:43buy3542.001.27871.07871.2837
7062006.08.16 00:43buy3551.001.27871.07871.2802
7072006.08.16 00:44buy3561.001.27881.07881.2838
7082006.08.16 01:46close3561.001.27931.07881.283850.0068340.20
7092006.08.16 01:46close3551.001.27931.07871.280260.0068400.20
7102006.08.16 01:46close3542.001.27931.07871.2837120.0068520.20
7112006.08.16 01:46close3531.001.27931.07881.283850.0068570.20
7122006.08.16 01:46close3521.001.27931.07881.283850.0068620.20
7132006.08.16 01:46sell3575.001.27921.47921.2742
7142006.08.16 01:47sell3585.001.27941.47941.2744
7152006.08.16 01:48sell3595.001.27901.47901.2740
7162006.08.16 01:48sell3605.001.27881.47881.2738
7172006.08.16 01:48sell3615.001.27911.47911.2741
7182006.08.16 05:05close3615.001.27841.47911.2741350.0068970.20
7192006.08.16 05:05close3605.001.27841.47881.2738200.0069170.20
7202006.08.16 05:05close3595.001.27841.47901.2740300.0069470.20
7212006.08.16 05:05close3585.001.27841.47941.2744500.0069970.20
7222006.08.16 05:05close3575.001.27841.47921.2742400.0070370.20
7232006.08.16 05:10buy3621.001.27901.07901.2840
7242006.08.16 05:10buy3632.001.27881.07881.2838
7252006.08.16 05:10buy3641.001.27881.07881.2803
7262006.08.16 05:10buy3653.001.27871.07871.2837
7272006.08.16 05:10buy3661.001.27871.07871.2802
7282006.08.16 06:44close3661.001.27941.07871.280270.0070440.20
7292006.08.16 06:44close3653.001.27941.07871.2837210.0070650.20
7302006.08.16 06:44close3641.001.27941.07881.280360.0070710.20
7312006.08.16 06:44close3632.001.27941.07881.2838120.0070830.20
7322006.08.16 06:44close3621.001.27941.07901.284040.0070870.20
7332006.08.16 07:11buy3671.001.27871.07871.2802
7342006.08.16 07:11buy3681.001.27831.07831.2798
7352006.08.16 07:11buy3691.001.27851.07851.2800
7362006.08.16 07:11buy3701.001.27841.07841.2799
7372006.08.16 07:12buy3711.001.27851.07851.2800
7382006.08.16 07:30close3711.001.27951.07851.2800100.0070970.20
7392006.08.16 07:30close3701.001.27951.07841.2799110.0071080.20
7402006.08.16 07:30close3691.001.27951.07851.2800100.0071180.20
7412006.08.16 07:30close3681.001.27951.07831.2798120.0071300.20
7422006.08.16 07:30close3671.001.27951.07871.280280.0071380.20
7432006.08.16 07:46buy3721.001.27851.07851.2800
7442006.08.16 07:46buy3731.001.27871.07871.2802
7452006.08.16 07:46buy3741.001.27861.07861.2801
7462006.08.16 07:47buy3751.001.27871.07871.2802
7472006.08.16 07:47buy3761.001.27861.07861.2801
7482006.08.16 09:56close3761.001.27971.07861.2801110.0071490.20
7492006.08.16 09:56close3751.001.27971.07871.2802100.0071590.20
7502006.08.16 09:56close3741.001.27971.07861.2801110.0071700.20
7512006.08.16 09:56close3731.001.27971.07871.2802100.0071800.20
7522006.08.16 09:56close3721.001.27971.07851.2800120.0071920.20
7532006.08.16 10:08buy3771.001.27881.07881.2803
7542006.08.16 10:08buy3781.001.27871.07871.2802
7552006.08.16 10:09buy3791.001.27881.07881.2803
7562006.08.16 10:13buy3801.001.27881.07881.2803
7572006.08.16 10:20sell3815.001.27881.47881.2738
7582006.08.16 11:14close3815.001.27831.47881.2738250.0072170.20
7592006.08.16 12:30buy3822.001.27841.07841.2834
7602006.08.16 12:30buy3831.001.27841.07841.2799
7612006.08.16 13:19close3831.001.27981.07841.2799140.0072310.20
7622006.08.16 13:19close3822.001.27981.07841.2834280.0072590.20
7632006.08.16 13:19close3801.001.27981.07881.2803100.0072690.20
7642006.08.16 13:19close3791.001.27981.07881.2803100.0072790.20
7652006.08.16 13:19close3781.001.27981.07871.2802110.0072900.20
7662006.08.16 13:19close3771.001.27981.07881.2803100.0073000.20
7672006.08.16 15:35sell3845.001.28481.48481.2798
7682006.08.16 15:35sell3855.001.28461.48461.2796
7692006.08.16 15:35sell3865.001.28471.48471.2797
7702006.08.16 15:35sell3875.001.28451.48451.2795
7712006.08.16 15:35sell3885.001.28491.48491.2799
7722006.08.16 18:47close3885.001.28431.48491.2799300.0073300.20
7732006.08.16 18:47close3875.001.28431.48451.2795100.0073400.20
7742006.08.16 18:47close3865.001.28431.48471.2797200.0073600.20
7752006.08.16 18:47close3855.001.28431.48461.2796150.0073750.20
7762006.08.16 18:47close3845.001.28431.48481.2798250.0074000.20
7772006.08.16 19:20buy3892.001.28541.08541.2904
7782006.08.16 19:20buy3902.001.28531.08531.2903
7792006.08.16 19:20buy3911.001.28571.08571.2907
7802006.08.16 19:20buy3921.001.28561.08561.2906
7812006.08.16 19:21buy3931.001.28571.08571.2907
7822006.08.16 23:03close3931.001.28481.08571.2907-90.0073910.20
7832006.08.16 23:03close3921.001.28481.08561.2906-80.0073830.20
7842006.08.16 23:03close3911.001.28481.08571.2907-90.0073740.20
7852006.08.16 23:03close3902.001.28481.08531.2903-100.0073640.20
7862006.08.16 23:03close3892.001.28481.08541.2904-120.0073520.20
7872006.08.16 23:15sell3945.001.28381.48381.2788
7882006.08.16 23:15sell3955.001.28371.48371.2787
7892006.08.16 23:15sell3965.001.28361.48361.2786
7902006.08.16 23:15sell3975.001.28391.48391.2789
7912006.08.16 23:15sell3985.001.28401.48401.2790
7922006.08.17 06:13close3985.001.28511.48401.2790-442.0073078.20
7932006.08.17 06:13close3975.001.28511.48391.2789-492.0072586.20
7942006.08.17 06:13close3965.001.28511.48361.2786-642.0071944.20
7952006.08.17 06:13close3955.001.28511.48371.2787-592.0071352.20
7962006.08.17 06:13close3945.001.28511.48381.2788-542.0070810.20
7972006.08.17 07:00buy3991.001.28541.08541.2904
7982006.08.17 07:01buy4001.001.28541.08541.2904
7992006.08.17 07:02buy4011.001.28541.08541.2904
8002006.08.17 07:03close4011.001.28571.08541.290430.0070840.20
8012006.08.17 07:03close4001.001.28571.08541.290430.0070870.20
8022006.08.17 07:03close3991.001.28571.08541.290430.0070900.20
8032006.08.17 07:04buy4021.001.28541.08541.2904
8042006.08.17 07:05close4021.001.28571.08541.290430.0070930.20
8052006.08.17 07:40sell4035.001.28491.48491.2799
8062006.08.17 07:40sell4045.001.28491.48491.2799
8072006.08.17 07:40close4045.001.28471.48491.2799100.0071030.20
8082006.08.17 07:40close4035.001.28471.48491.2799100.0071130.20
8092006.08.17 07:41sell4055.001.28491.48491.2799
8102006.08.17 07:41close4055.001.28471.48491.2799100.0071230.20
8112006.08.17 07:42sell4065.001.28511.48511.2801
8122006.08.17 07:42sell4075.001.28491.48491.2799
8132006.08.17 07:42sell4085.001.28501.48501.2800
8142006.08.17 07:42close4085.001.28461.48501.2800200.0071430.20
8152006.08.17 07:42close4075.001.28461.48491.2799150.0071580.20
8162006.08.17 07:42close4065.001.28461.48511.2801250.0071830.20
8172006.08.17 08:05buy4092.001.28531.08531.2903
8182006.08.17 08:05buy4101.001.28541.08541.2904
8192006.08.17 08:05buy4113.001.28491.08491.2899
8202006.08.17 08:05buy4123.001.28511.08511.2901
8212006.08.17 08:06buy4132.001.28521.08521.2902
8222006.08.17 08:13close4132.001.28601.08521.2902160.0071990.20
8232006.08.17 08:13close4123.001.28601.08511.2901270.0072260.20
8242006.08.17 08:13close4113.001.28601.08491.2899330.0072590.20
8252006.08.17 08:13close4101.001.28601.08541.290460.0072650.20
8262006.08.17 08:13close4092.001.28601.08531.2903140.0072790.20
8272006.08.17 09:10sell4145.001.28601.48601.2810
8282006.08.17 09:10sell4155.001.28631.48631.2813
8292006.08.17 09:11sell4165.001.28591.48591.2809
8302006.08.17 09:11sell4175.001.28631.48631.2813
8312006.08.17 09:12sell4185.001.28611.48611.2811
8322006.08.17 17:01close4185.001.28581.48611.2811150.0072940.20
8332006.08.17 17:01close4175.001.28581.48631.2813250.0073190.20
8342006.08.17 17:01close4165.001.28581.48591.280950.0073240.20
8352006.08.17 17:01close4155.001.28581.48631.2813250.0073490.20
8362006.08.17 17:01close4145.001.28581.48601.2810100.0073590.20
8372006.08.17 17:05sell4195.001.28631.48631.2813
8382006.08.17 17:05sell4205.001.28661.48661.2816
8392006.08.17 17:05sell4215.001.28651.48651.2815
8402006.08.17 17:05sell4225.001.28671.48671.2817
8412006.08.17 17:05sell4235.001.28631.48631.2813
8422006.08.17 17:05close4235.001.28581.48631.2813250.0073840.20
8432006.08.17 17:05close4225.001.28581.48671.2817450.0074290.20
8442006.08.17 17:05close4215.001.28581.48651.2815350.0074640.20
8452006.08.17 17:05close4205.001.28581.48661.2816400.0075040.20
8462006.08.17 17:05close4195.001.28581.48631.2813250.0075290.20
8472006.08.17 17:06sell4245.001.28641.48641.2814
8482006.08.17 17:06sell4255.001.28631.48631.2813
8492006.08.17 17:06sell4265.001.28641.48641.2814
8502006.08.17 17:06sell4275.001.28621.48621.2812
8512006.08.17 17:06sell4285.001.28671.48671.2817
8522006.08.17 17:21close4285.001.28551.48671.2817600.0075890.20
8532006.08.17 17:21close4275.001.28551.48621.2812350.0076240.20
8542006.08.17 17:21close4265.001.28551.48641.2814450.0076690.20
8552006.08.17 17:21close4255.001.28551.48631.2813400.0077090.20
8562006.08.17 17:21close4245.001.28551.48641.2814450.0077540.20
8572006.08.17 19:50buy4292.001.28241.08241.2874
8582006.08.17 19:50buy4302.001.28241.08241.2874
8592006.08.17 19:50buy4312.001.28281.08281.2878
8602006.08.17 19:50buy4322.001.28261.08261.2876
8612006.08.17 19:51buy4332.001.28251.08251.2875
8622006.08.17 22:47close4332.001.28361.08251.2875220.0077760.20
8632006.08.17 22:47close4322.001.28361.08261.2876200.0077960.20
8642006.08.17 22:47close4312.001.28361.08281.2878160.0078120.20
8652006.08.17 22:47close4302.001.28361.08241.2874240.0078360.20
8662006.08.17 22:47close4292.001.28361.08241.2874240.0078600.20
8672006.08.18 00:15sell4345.001.28341.48341.2784
8682006.08.18 00:15sell4355.001.28331.48331.2783
8692006.08.18 00:15sell4365.001.28341.48341.2784
8702006.08.18 00:15sell4375.001.28311.48311.2781
8712006.08.18 00:15sell4385.001.28281.48281.2778
8722006.08.18 00:19close4385.001.28261.48281.2778100.0078700.20
8732006.08.18 00:19close4375.001.28261.48311.2781250.0078950.20
8742006.08.18 00:19close4365.001.28261.48341.2784400.0079350.20
8752006.08.18 00:19close4355.001.28261.48331.2783350.0079700.20
8762006.08.18 00:19close4345.001.28261.48341.2784400.0080100.20
8772006.08.18 00:19sell4395.001.28271.48271.2777
8782006.08.18 00:31close4395.001.28241.48271.2777150.0080250.20
8792006.08.18 00:50buy4401.001.28311.08311.2881
8802006.08.18 00:51buy4411.001.28301.08301.2880
8812006.08.18 00:52buy4422.001.28291.08291.2879
8822006.08.18 00:52buy4431.001.28311.08311.2881
8832006.08.18 00:53buy4442.001.28291.08291.2879
8842006.08.18 01:13close4442.001.28371.08291.2879160.0080410.20
8852006.08.18 01:13close4431.001.28371.08311.288160.0080470.20
8862006.08.18 01:13close4422.001.28371.08291.2879160.0080630.20
8872006.08.18 01:13close4411.001.28371.08301.288070.0080700.20
8882006.08.18 01:13close4401.001.28371.08311.288160.0080760.20
8892006.08.18 01:35sell4455.001.28261.48261.2776
8902006.08.18 01:35sell4465.001.28271.48271.2777
8912006.08.18 01:35sell4475.001.28241.48241.2774
8922006.08.18 01:36sell4485.001.28251.48251.2775
8932006.08.18 01:36sell4495.001.28261.48261.2776
8942006.08.18 02:23close4495.001.28211.48261.2776250.0081010.20
8952006.08.18 02:23close4485.001.28211.48251.2775200.0081210.20
8962006.08.18 02:23close4475.001.28211.48241.2774150.0081360.20
8972006.08.18 02:23close4465.001.28211.48271.2777300.0081660.20
8982006.08.18 02:23close4455.001.28211.48261.2776250.0081910.20
8992006.08.18 02:40buy4501.001.28281.08281.2878
9002006.08.18 02:40buy4511.001.28301.08301.2880
9012006.08.18 02:40buy4522.001.28271.08271.2877
9022006.08.18 02:40buy4531.001.28281.08281.2878
9032006.08.18 02:41buy4541.001.28291.08291.2879
9042006.08.18 03:45close4541.001.28341.08291.287950.0081960.20
9052006.08.18 03:45close4531.001.28341.08281.287860.0082020.20
9062006.08.18 03:45close4522.001.28341.08271.2877140.0082160.20
9072006.08.18 03:45close4511.001.28341.08301.288040.0082200.20
9082006.08.18 03:45close4501.001.28341.08281.287860.0082260.20
9092006.08.18 03:55sell4555.001.28291.48291.2779
9102006.08.18 03:55sell4565.001.28301.48301.2780
9112006.08.18 03:55sell4575.001.28251.48251.2775
9122006.08.18 03:56sell4585.001.28271.48271.2777
9132006.08.18 03:56sell4595.001.28261.48261.2776
9142006.08.18 09:12close4595.001.28281.48261.2776-100.0082160.20
9152006.08.18 09:12close4585.001.28281.48271.2777-50.0082110.20
9162006.08.18 09:12close4575.001.28281.48251.2775-150.0081960.20
9172006.08.18 09:12close4565.001.28281.48301.2780100.0082060.20
9182006.08.18 09:12close4555.001.28281.48291.277950.0082110.20
9192006.08.18 09:38buy4601.001.28381.08381.2888
9202006.08.18 09:41close4601.001.28441.08381.288860.0082170.20
9212006.08.18 10:00sell4615.001.28331.48331.2783
9222006.08.18 10:00sell4625.001.28331.48331.2783
9232006.08.18 10:00sell4635.001.28381.48381.2788
9242006.08.18 10:00sell4645.001.28371.48371.2787
9252006.08.18 10:01sell4655.001.28381.48381.2788
9262006.08.18 10:47close4655.001.28251.48381.2788650.0082820.20
9272006.08.18 10:47close4645.001.28251.48371.2787600.0083420.20
9282006.08.18 10:47close4635.001.28251.48381.2788650.0084070.20
9292006.08.18 10:47close4625.001.28251.48331.2783400.0084470.20
9302006.08.18 10:47close4615.001.28251.48331.2783400.0084870.20
9312006.08.18 11:20buy4662.001.28331.08331.2883
9322006.08.18 11:20buy4671.001.28351.08351.2885
9332006.08.18 11:20buy4682.001.28311.08311.2881
9342006.08.18 11:20buy4692.001.28321.08321.2882
9352006.08.18 11:21buy4702.001.28331.08331.2883
9362006.08.18 14:53close4702.001.28391.08331.2883120.0084990.20
9372006.08.18 14:53close4692.001.28391.08321.2882140.0085130.20
9382006.08.18 14:53close4682.001.28391.08311.2881160.0085290.20
9392006.08.18 14:53close4671.001.28391.08351.288540.0085330.20
9402006.08.18 14:53close4662.001.28391.08331.2883120.0085450.20
9412006.08.18 15:25sell4715.001.28001.48001.2750
9422006.08.18 15:25sell4725.001.28061.48061.2756
9432006.08.18 15:25sell4735.001.28051.48051.2755
9442006.08.18 15:25sell4745.001.28041.48041.2754
9452006.08.18 15:25sell4755.001.28071.48071.2757
9462006.08.21 05:54close4755.001.28711.48071.2757-3164.0082286.20
9472006.08.21 05:54close4745.001.28711.48041.2754-3314.0078972.20
9482006.08.21 05:54close4735.001.28711.48051.2755-3264.0075708.20
9492006.08.21 05:54close4725.001.28711.48061.2756-3214.0072494.20
9502006.08.21 05:54close4715.001.28711.48001.2750-3514.0068980.20
9512006.08.21 07:25buy4761.001.28751.08751.2925
9522006.08.21 07:25buy4772.001.28731.08731.2923
9532006.08.21 07:25buy4782.001.28721.08721.2922
9542006.08.21 07:25buy4791.001.28751.08751.2925
9552006.08.21 07:25buy4801.001.28771.08771.2927
9562006.08.21 07:57close4801.001.28891.08771.2927120.0069100.20
9572006.08.21 07:57close4791.001.28891.08751.2925140.0069240.20
9582006.08.21 07:57close4782.001.28891.08721.2922340.0069580.20
9592006.08.21 07:57close4772.001.28891.08731.2923320.0069900.20
9602006.08.21 07:57close4761.001.28891.08751.2925140.0070040.20
9612006.08.21 09:25sell4815.001.28971.48971.2847
9622006.08.21 09:25sell4825.001.28991.48991.2849
9632006.08.21 09:25sell4835.001.29001.49001.2850
9642006.08.21 09:25sell4845.001.28971.48971.2847
9652006.08.21 09:25sell4855.001.28961.48961.2846
9662006.08.21 11:34close4855.001.28891.48961.2846350.0070390.20
9672006.08.21 11:34close4845.001.28891.48971.2847400.0070790.20
9682006.08.21 11:34close4835.001.28891.49001.2850550.0071340.20
9692006.08.21 11:34close4825.001.28891.48991.2849500.0071840.20
9702006.08.21 11:34close4815.001.28891.48971.2847400.0072240.20
9712006.08.21 13:05buy4861.001.28961.08961.2946
9722006.08.21 13:09close4861.001.29071.08961.2946110.0072350.20
9732006.08.21 13:50sell4875.001.29031.49031.2853
9742006.08.21 13:50sell4885.001.29001.49001.2850
9752006.08.21 13:50sell4895.001.29011.49011.2851
9762006.08.21 13:50sell4905.001.29021.49021.2852
9772006.08.21 13:50sell4915.001.29041.49041.2854
9782006.08.21 20:14close4915.001.28931.49041.2854550.0072900.20
9792006.08.21 20:14close4905.001.28931.49021.2852450.0073350.20
9802006.08.21 20:14close4895.001.28931.49011.2851400.0073750.20
9812006.08.21 20:14close4885.001.28931.49001.2850350.0074100.20
9822006.08.21 20:14close4875.001.28931.49031.2853500.0074600.20
9832006.08.21 21:45buy4921.001.28981.08981.2948
9842006.08.21 21:45buy4931.001.28991.08991.2949
9852006.08.21 21:45buy4942.001.28961.08961.2946
9862006.08.21 21:46buy4952.001.28971.08971.2947
9872006.08.21 21:46buy4961.001.28991.08991.2949
9882006.08.22 04:43close4961.001.28771.08991.2949-228.6574371.55
9892006.08.22 04:43close4952.001.28771.08971.2947-417.3073954.25
9902006.08.22 04:43close4942.001.28771.08961.2946-397.3073556.95
9912006.08.22 04:43close4931.001.28771.08991.2949-228.6573328.30
9922006.08.22 04:43close4921.001.28771.08981.2948-218.6573109.65
9932006.08.22 06:10sell4975.001.28671.48671.2817
9942006.08.22 06:10sell4985.001.28661.48661.2816
9952006.08.22 06:10sell4995.001.28651.48651.2815
9962006.08.22 06:10sell5005.001.28681.48681.2818
9972006.08.22 06:10sell5015.001.28671.48671.2817
9982006.08.22 10:01close5015.001.28591.48671.2817400.0073509.65
9992006.08.22 10:01close5005.001.28591.48681.2818450.0073959.65
10002006.08.22 10:01close4995.001.28591.48651.2815300.0074259.65
10012006.08.22 10:01close4985.001.28591.48661.2816350.0074609.65
10022006.08.22 10:01close4975.001.28591.48671.2817400.0075009.65
10032006.08.22 10:06sell5025.001.28641.48641.2814
10042006.08.22 10:06sell5035.001.28631.48631.2813
10052006.08.22 10:06close5035.001.28621.48631.281350.0075059.65
10062006.08.22 10:06close5025.001.28621.48641.2814100.0075159.65
10072006.08.22 10:07sell5045.001.28641.48641.2814
10082006.08.22 10:07sell5055.001.28631.48631.2813
10092006.08.22 10:07close5055.001.28611.48631.2813100.0075259.65
10102006.08.22 10:07close5045.001.28611.48641.2814150.0075409.65
10112006.08.22 12:05buy5062.001.28451.08451.2895
10122006.08.22 12:05buy5072.001.28491.08491.2899
10132006.08.22 12:05buy5082.001.28481.08481.2898
10142006.08.22 12:05buy5092.001.28461.08461.2896
10152006.08.22 12:05buy5102.001.28441.08441.2894
10162006.08.22 16:02close5102.001.28201.08441.2894-480.0074929.65
10172006.08.22 16:02close5092.001.28201.08461.2896-520.0074409.65
10182006.08.22 16:02close5082.001.28201.08481.2898-560.0073849.65
10192006.08.22 16:02close5072.001.28201.08491.2899-580.0073269.65
10202006.08.22 16:02close5062.001.28201.08451.2895-500.0072769.65
10212006.08.22 16:45sell5115.001.28031.48031.2753
10222006.08.22 16:45sell5125.001.28021.48021.2752
10232006.08.22 16:45sell5135.001.28031.48031.2753
10242006.08.22 16:45sell5145.001.28011.48011.2751
10252006.08.22 16:45sell5155.001.28061.48061.2756
10262006.08.22 17:09close5155.001.27991.48061.2756350.0073119.65
10272006.08.22 17:09close5145.001.27991.48011.2751100.0073219.65
10282006.08.22 17:09close5135.001.27991.48031.2753200.0073419.65
10292006.08.22 17:09close5125.001.27991.48021.2752150.0073569.65
10302006.08.22 17:09close5115.001.27991.48031.2753200.0073769.65
10312006.08.22 17:09sell5165.001.28021.48021.2752
10322006.08.22 17:10close5165.001.28001.48021.2752100.0073869.65
10332006.08.22 17:25buy5171.001.28101.08101.2860
10342006.08.22 17:25buy5181.001.28111.08111.2861
10352006.08.22 17:25buy5192.001.28081.08081.2858
10362006.08.22 17:25buy5201.001.28091.08091.2859
10372006.08.22 17:26buy5211.001.28101.08101.2860
10382006.08.22 22:27close5211.001.28131.08101.286030.0073899.65
10392006.08.22 22:27close5201.001.28131.08091.285940.0073939.65
10402006.08.22 22:27close5192.001.28131.08081.2858100.0074039.65
10412006.08.22 22:27close5181.001.28131.08111.286120.0074059.65
10422006.08.22 22:27close5171.001.28131.08101.286030.0074089.65
10432006.08.22 22:52buy5223.001.28021.08021.2817
10442006.08.22 22:52buy5231.001.28021.08021.2817
10452006.08.22 23:00close5231.001.28111.08021.281790.0074179.65
10462006.08.22 23:00close5223.001.28111.08021.2817270.0074449.65
10472006.08.22 23:11buy5241.001.28021.08021.2817
10482006.08.22 23:17close5241.001.28121.08021.2817100.0074549.65
10492006.08.23 00:36buy5253.001.28061.08061.2821
10502006.08.23 00:36buy5261.001.28061.08061.2821
10512006.08.23 00:48buy5273.001.28071.08071.2822
10522006.08.23 00:48buy5281.001.28071.08071.2822
10532006.08.23 00:48buy5293.001.28061.08061.2821
10542006.08.23 00:48buy5301.001.28061.08061.2821
10552006.08.23 07:39close5301.001.28021.08061.2821-40.0074509.65
10562006.08.23 07:39close5293.001.28021.08061.2821-120.0074389.65
10572006.08.23 07:39close5281.001.28021.08071.2822-50.0074339.65
10582006.08.23 07:39close5273.001.28021.08071.2822-150.0074189.65
10592006.08.23 07:39close5261.001.28021.08061.2821-40.0074149.65
10602006.08.23 07:39close5253.001.28021.08061.2821-120.0074029.65
10612006.08.23 09:18buy5313.001.28181.08181.2833
10622006.08.23 09:18buy5323.001.28191.08191.2834
10632006.08.23 09:50sell5335.001.28191.48191.2769
10642006.08.23 09:50sell5345.001.28211.48211.2771
10652006.08.23 09:50sell5355.001.28201.48201.2770
10662006.08.23 12:27close5323.001.28291.08191.2834300.0074329.65
10672006.08.23 12:27close5313.001.28291.08181.2833330.0074659.65
10682006.08.23 12:34buy5361.001.28191.08191.2834
10692006.08.23 12:35buy5371.001.28191.08191.2834
10702006.08.23 13:14close5355.001.28111.48201.2770450.0075109.65
10712006.08.23 13:14close5345.001.28111.48211.2771500.0075609.65
10722006.08.23 13:14close5335.001.28111.48191.2769400.0076009.65
10732006.08.23 13:50buy5381.001.28181.08181.2868
10742006.08.23 13:50buy5391.001.28191.08191.2869
10752006.08.23 13:50buy5402.001.28151.08151.2865
10762006.08.23 13:50buy5411.001.28151.08151.2830
10772006.08.23 14:01close5411.001.28301.08151.2830150.0076159.65
10782006.08.23 14:01close5402.001.28301.08151.2865300.0076459.65
10792006.08.23 14:01close5391.001.28301.08191.2869110.0076569.65
10802006.08.23 14:01close5381.001.28301.08181.2868120.0076689.65
10812006.08.23 14:01close5371.001.28301.08191.2834110.0076799.65
10822006.08.23 14:01close5361.001.28301.08191.2834110.0076909.65
10832006.08.23 14:32buy5421.001.28171.08171.2832
10842006.08.23 14:32buy5431.001.28171.08171.2832
10852006.08.23 14:33buy5441.001.28171.08171.2832
10862006.08.23 14:33buy5451.001.28181.08181.2833
10872006.08.23 14:51t/p5421.001.28321.08171.2832150.0077059.65
10882006.08.23 14:51t/p5431.001.28321.08171.2832150.0077209.65
10892006.08.23 14:51t/p5441.001.28321.08171.2832150.0077359.65
10902006.08.23 14:51t/p5451.001.28331.08181.2833150.0077509.65
10912006.08.23 15:20sell5465.001.28231.48231.2773
10922006.08.23 15:20sell5475.001.28211.48211.2771
10932006.08.23 15:20sell5485.001.28241.48241.2774
10942006.08.23 15:20sell5495.001.28191.48191.2769
10952006.08.23 15:20sell5505.001.28201.48201.2770
10962006.08.23 15:35close5505.001.27981.48201.27701100.0078609.65
10972006.08.23 15:35close5495.001.27981.48191.27691050.0079659.65
10982006.08.23 15:35close5485.001.27981.48241.27741300.0080959.65
10992006.08.23 15:35close5475.001.27981.48211.27711150.0082109.65
11002006.08.23 15:35close5465.001.27981.48231.27731250.0083359.65
11012006.08.23 17:15buy5512.001.27981.07981.2848
11022006.08.23 17:15buy5521.001.27981.07981.2813
11032006.08.23 17:15buy5532.001.28001.08001.2850
11042006.08.23 17:15buy5541.001.28001.08001.2815
11052006.08.23 17:15buy5552.001.27991.07991.2849
11062006.08.23 17:15buy5561.001.27991.07991.2814
11072006.08.23 19:40close5561.001.28011.07991.281420.0083379.65
11082006.08.23 19:40close5552.001.28011.07991.284940.0083419.65
11092006.08.23 19:40close5541.001.28011.08001.281510.0083429.65
11102006.08.23 19:40close5532.001.28011.08001.285020.0083449.65
11112006.08.23 19:40close5521.001.28011.07981.281330.0083479.65
11122006.08.23 19:40close5512.001.28011.07981.284860.0083539.65
11132006.08.23 20:36buy5573.001.27911.07911.2806
11142006.08.23 20:39buy5583.001.27911.07911.2806
11152006.08.23 20:40buy5593.001.27891.07891.2804
11162006.08.23 20:40buy5601.001.27891.07891.2804
11172006.08.23 20:45sell5615.001.27941.47941.2744
11182006.08.23 22:37close5615.001.27821.47941.2744600.0084139.65
11192006.08.23 22:50buy5622.001.27891.07891.2839
11202006.08.23 22:50buy5631.001.27891.07891.2804
11212006.08.24 05:19close5631.001.27731.07891.2804-185.9583953.70
11222006.08.24 05:19close5622.001.27731.07891.2839-371.9083581.80
11232006.08.24 05:19close5601.001.27731.07891.2804-185.9583395.85
11242006.08.24 05:19close5593.001.27731.07891.2804-557.8582838.00
11252006.08.24 05:19close5583.001.27731.07911.2806-617.8582220.15
11262006.08.24 05:19close5573.001.27731.07911.2806-617.8581602.30
11272006.08.24 05:19buy5641.001.27671.07671.2782
11282006.08.24 05:19buy5651.001.27671.07671.2782
11292006.08.24 05:20sell5665.001.27661.47661.2716
11302006.08.24 05:20sell5675.001.27641.47641.2714
11312006.08.24 05:20sell5685.001.27681.47681.2718
11322006.08.24 05:53close5651.001.27731.07671.278260.0081662.30
11332006.08.24 05:53close5641.001.27731.07671.278260.0081722.30
11342006.08.24 05:53buy5691.001.27671.07671.2782
11352006.08.24 05:56buy5701.001.27671.07671.2782
11362006.08.24 06:02close5701.001.27731.07671.278260.0081782.30
11372006.08.24 06:02close5691.001.27731.07671.278260.0081842.30
11382006.08.24 06:22buy5713.001.27631.07631.2778
11392006.08.24 06:22buy5721.001.27631.07631.2778
11402006.08.24 06:22close5685.001.27631.47681.2718250.0082092.30
11412006.08.24 06:22close5675.001.27631.47641.271450.0082142.30
11422006.08.24 06:22close5665.001.27631.47661.2716150.0082292.30
11432006.08.24 06:22buy5731.001.27641.07641.2779
11442006.08.24 06:22buy5741.001.27651.07651.2780
11452006.08.24 06:22buy5753.001.27631.07631.2778
11462006.08.24 06:22buy5761.001.27631.07631.2778
11472006.08.24 06:22close5761.001.27751.07631.2778120.0082412.30
11482006.08.24 06:22close5753.001.27751.07631.2778360.0082772.30
11492006.08.24 06:22close5741.001.27751.07651.2780100.0082872.30
11502006.08.24 06:22close5731.001.27751.07641.2779110.0082982.30
11512006.08.24 06:22close5721.001.27751.07631.2778120.0083102.30
11522006.08.24 06:22close5713.001.27751.07631.2778360.0083462.30
11532006.08.24 07:01buy5773.001.27721.07721.2787
11542006.08.24 07:01buy5783.001.27731.07731.2788
11552006.08.24 07:02buy5793.001.27731.07731.2788
11562006.08.24 07:02buy5803.001.27721.07721.2787
11572006.08.24 07:14close5803.001.27831.07721.2787330.0083792.30
11582006.08.24 07:14close5793.001.27831.07731.2788300.0084092.30
11592006.08.24 07:14close5783.001.27831.07731.2788300.0084392.30
11602006.08.24 07:14close5773.001.27831.07721.2787330.0084722.30
11612006.08.24 07:33buy5811.001.27711.07711.2786
11622006.08.24 07:34buy5821.001.27711.07711.2786
11632006.08.24 07:34buy5831.001.27721.07721.2787
11642006.08.24 07:35sell5845.001.27721.47721.2722
11652006.08.24 07:35sell5855.001.27731.47731.2723
11662006.08.24 08:05t/p5811.001.27861.07711.2786150.0084872.30
11672006.08.24 08:05t/p5821.001.27861.07711.2786150.0085022.30
11682006.08.24 08:05close5831.001.27861.07721.2787140.0085162.30
11692006.08.24 08:16buy5861.001.27741.07741.2789
11702006.08.24 08:19buy5871.001.27741.07741.2789
11712006.08.24 08:20sell5885.001.27741.47741.2724
11722006.08.24 08:53close5885.001.27651.47741.2724450.0085612.30
11732006.08.24 08:53close5855.001.27651.47731.2723400.0086012.30
11742006.08.24 08:53close5845.001.27651.47721.2722350.0086362.30
11752006.08.24 09:01close5871.001.27871.07741.2789130.0086492.30
11762006.08.24 09:01close5861.001.27871.07741.2789130.0086622.30
11772006.08.24 10:36buy5893.001.28201.08201.2835
11782006.08.24 10:36buy5903.001.28121.08121.2827
11792006.08.24 10:36buy5913.001.28131.08131.2828
11802006.08.24 10:36buy5923.001.28141.08141.2829
11812006.08.24 10:36buy5933.001.28121.08121.2827
11822006.08.24 10:36t/p5903.001.28271.08121.2827450.0087072.30
11832006.08.24 10:36t/p5933.001.28271.08121.2827450.0087522.30
11842006.08.24 10:36t/p5913.001.28281.08131.2828450.0087972.30
11852006.08.24 10:36t/p5923.001.28291.08141.2829450.0088422.30
11862006.08.24 10:37buy5943.001.28231.08231.2838
11872006.08.24 10:37buy5953.001.28241.08241.2839
11882006.08.24 10:38buy5963.001.28231.08231.2838
11892006.08.24 10:38buy5973.001.28241.08241.2839
11902006.08.24 11:11t/p5893.001.28351.08201.2835450.0088872.30
11912006.08.24 11:50sell5985.001.28281.48281.2778
11922006.08.24 12:13t/p5943.001.28381.08231.2838450.0089322.30
11932006.08.24 12:13t/p5963.001.28381.08231.2838450.0089772.30
11942006.08.24 12:35sell5995.001.28301.48301.2780
11952006.08.24 12:35sell6005.001.28271.48271.2777
11962006.08.24 12:58t/p5953.001.28391.08241.2839450.0090222.30
11972006.08.24 12:58t/p5973.001.28391.08241.2839450.0090672.30
11982006.08.24 13:20sell6015.001.28331.48331.2783
11992006.08.24 13:20sell6025.001.28341.48341.2784
12002006.08.24 13:32close6025.001.28151.48341.2784950.0091622.30
12012006.08.24 13:32close6015.001.28151.48331.2783900.0092522.30
12022006.08.24 13:32close6005.001.28151.48271.2777600.0093122.30
12032006.08.24 13:32close5995.001.28151.48301.2780750.0093872.30
12042006.08.24 13:32close5985.001.28151.48281.2778650.0094522.30
12052006.08.24 18:55buy6032.001.27721.07721.2822
12062006.08.24 18:55buy6041.001.27721.07721.2787
12072006.08.24 18:55buy6052.001.27671.07671.2817
12082006.08.24 18:55buy6061.001.27671.07671.2782
12092006.08.24 18:56buy6072.001.27681.07681.2818
12102006.08.24 18:56buy6081.001.27681.07681.2783
12112006.08.25 01:57close6081.001.27731.07681.278341.3594563.65
12122006.08.25 01:57close6072.001.27731.07681.281882.7094646.35
12132006.08.25 01:57close6061.001.27731.07671.278251.3594697.70
12142006.08.25 01:57close6052.001.27731.07671.2817102.7094800.40
12152006.08.25 01:57close6041.001.27731.07721.27871.3594801.75
12162006.08.25 01:57close6032.001.27731.07721.28222.7094804.45
12172006.08.25 03:03buy6091.001.27641.07641.2779
12182006.08.25 03:04buy6101.001.27641.07641.2779
12192006.08.25 03:55close6101.001.27781.07641.2779140.0094944.45
12202006.08.25 03:55close6091.001.27781.07641.2779140.0095084.45
12212006.08.25 04:40sell6115.001.27761.47761.2726
12222006.08.25 04:40sell6125.001.27751.47751.2725
12232006.08.25 04:40sell6135.001.27791.47791.2729
12242006.08.25 04:41sell6145.001.27781.47781.2728
12252006.08.25 04:41sell6155.001.27801.47801.2730
12262006.08.25 06:09close6155.001.27611.47801.2730950.0096034.45
12272006.08.25 06:09close6145.001.27611.47781.2728850.0096884.45
12282006.08.25 06:09close6135.001.27611.47791.2729900.0097784.45
12292006.08.25 06:09close6125.001.27611.47751.2725700.0098484.45
12302006.08.25 06:09close6115.001.27611.47761.2726750.0099234.45
12312006.08.25 08:20buy6162.001.27681.07681.2818
12322006.08.25 08:20buy6171.001.27681.07681.2783
12332006.08.25 08:20buy6181.001.27701.07701.2820
12342006.08.25 08:20buy6191.001.27691.07691.2819
12352006.08.25 08:20buy6202.001.27671.07671.2817
12362006.08.25 08:20buy6211.001.27671.07671.2782
12372006.08.25 08:47t/p6171.001.27831.07681.2783150.0099384.45
12382006.08.25 08:47t/p6211.001.27821.07671.2782150.0099534.45
12392006.08.25 08:47close6202.001.27841.07671.2817340.0099874.45
12402006.08.25 08:47close6191.001.27841.07691.2819150.00100024.45
12412006.08.25 08:47close6181.001.27841.07701.2820140.00100164.45
12422006.08.25 08:47close6162.001.27841.07681.2818320.00100484.45
12432006.08.25 09:55sell6225.001.27721.47721.2722
12442006.08.25 09:55sell6235.001.27731.47731.2723
12452006.08.25 09:56sell6245.001.27691.47691.2719
12462006.08.25 09:56sell6255.001.27671.47671.2717
12472006.08.25 09:56sell6265.001.27691.47691.2719
12482006.08.25 12:01close6265.001.27681.47691.271950.00100534.45
12492006.08.25 12:01close6255.001.27681.47671.2717-50.00100484.45
12502006.08.25 12:01close6245.001.27681.47691.271950.00100534.45
12512006.08.25 12:01close6235.001.27681.47731.2723250.00100784.45
12522006.08.25 12:01close6225.001.27681.47721.2722200.00100984.45
12532006.08.25 12:40buy6272.001.27711.07711.2821
12542006.08.25 12:40buy6281.001.27711.07711.2786
12552006.08.25 12:40buy6291.001.27721.07721.2822
12562006.08.25 12:41buy6301.001.27731.07731.2823
12572006.08.25 12:41buy6311.001.27721.07721.2822
12582006.08.25 16:16close6311.001.27851.07721.2822130.00101114.45
12592006.08.25 16:16close6301.001.27851.07731.2823120.00101234.45
12602006.08.25 16:16close6291.001.27851.07721.2822130.00101364.45
12612006.08.25 16:16close6281.001.27851.07711.2786140.00101504.45
12622006.08.25 16:16close6272.001.27851.07711.2821280.00101784.45
12632006.08.25 17:12buy6323.001.27611.07611.2776
12642006.08.25 17:13buy6333.001.27601.07601.2775
12652006.08.25 17:13buy6343.001.27571.07571.2772
12662006.08.25 17:14buy6353.001.27581.07581.2773
12672006.08.25 17:14buy6363.001.27601.07601.2775
12682006.08.25 20:00close6363.001.27651.07601.2775150.00101934.45
12692006.08.25 20:00close6353.001.27651.07581.2773210.00102144.45
12702006.08.25 20:00close6343.001.27651.07571.2772240.00102384.45
12712006.08.25 20:00close6333.001.27651.07601.2775150.00102534.45
12722006.08.25 20:00close6323.001.27651.07611.2776120.00102654.45
12732006.08.25 20:08buy6371.001.27591.07591.2774
12742006.08.25 20:10buy6381.001.27591.07591.2774
12752006.08.25 20:11buy6391.001.27591.07591.2774
12762006.08.25 20:11buy6401.001.27591.07591.2774
12772006.08.25 20:13close6401.001.27651.07591.277460.00102714.45
12782006.08.25 20:13close6391.001.27651.07591.277460.00102774.45
12792006.08.25 20:13close6381.001.27651.07591.277460.00102834.45
12802006.08.25 20:13close6371.001.27651.07591.277460.00102894.45
12812006.08.25 20:19buy6411.001.27591.07591.2774
12822006.08.25 20:20sell6425.001.27591.47591.2709
12832006.08.25 20:20sell6435.001.27581.47581.2708
12842006.08.25 20:20sell6445.001.27591.47591.2709
12852006.08.25 20:20sell6455.001.27611.47611.2711
12862006.08.25 20:23close6411.001.27651.07591.277460.00102954.45
12872006.08.25 20:23sell6465.001.27581.47581.2708
12882006.08.25 20:56close6465.001.27551.47581.2708150.00103104.45
12892006.08.25 20:56close6455.001.27551.47611.2711300.00103404.45
12902006.08.25 20:56close6445.001.27551.47591.2709200.00103604.45
12912006.08.25 20:56close6435.001.27551.47581.2708150.00103754.45
12922006.08.25 20:56close6425.001.27551.47591.2709200.00103954.45
12932006.08.25 21:40buy6473.001.27571.07571.2807
12942006.08.25 21:40buy6481.001.27571.07571.2772
12952006.08.25 21:40buy6493.001.27561.07561.2806
12962006.08.25 21:40buy6501.001.27561.07561.2771
12972006.08.25 21:41buy6512.001.27581.07581.2808
12982006.08.25 21:41buy6521.001.27581.07581.2773
12992006.08.28 01:27t/p6501.001.27711.07561.2771141.35104095.80
13002006.08.28 01:27close6521.001.27721.07581.2773131.35104227.15
13012006.08.28 01:27close6512.001.27721.07581.2808262.70104489.85
13022006.08.28 01:27close6493.001.27721.07561.2806454.05104943.90
13032006.08.28 01:27close6481.001.27721.07571.2772141.35105085.25
13042006.08.28 01:27close6473.001.27721.07571.2807424.05105509.30
13052006.08.28 03:05sell6535.001.27761.47761.2726
13062006.08.28 03:05sell6545.001.27731.47731.2723
13072006.08.28 03:06sell6555.001.27741.47741.2724
13082006.08.28 03:06sell6565.001.27751.47751.2725
13092006.08.28 03:06sell6575.001.27731.47731.2723
13102006.08.28 12:57close6575.001.28031.47731.2723-1500.00104009.30
13112006.08.28 12:57close6565.001.28031.47751.2725-1400.00102609.30
13122006.08.28 12:57close6555.001.28031.47741.2724-1450.00101159.30
13132006.08.28 12:57close6545.001.28031.47731.2723-1500.0099659.30
13142006.08.28 12:57close6535.001.28031.47761.2726-1350.0098309.30
13152006.08.28 14:40buy6582.001.28051.08051.2855
13162006.08.28 14:40buy6591.001.28051.08051.2820
13172006.08.28 14:40buy6602.001.28041.08041.2854
13182006.08.28 14:40buy6611.001.28041.08041.2819
13192006.08.28 14:40buy6622.001.28031.08031.2853
13202006.08.28 14:40buy6631.001.28031.08031.2818
13212006.08.28 15:09close6631.001.28161.08031.2818130.0098439.30
13222006.08.28 15:09close6622.001.28161.08031.2853260.0098699.30
13232006.08.28 15:09close6611.001.28161.08041.2819120.0098819.30
13242006.08.28 15:09close6602.001.28161.08041.2854240.0099059.30
13252006.08.28 15:09close6591.001.28161.08051.2820110.0099169.30
13262006.08.28 15:09close6582.001.28161.08051.2855220.0099389.30
13272006.08.28 15:37buy6643.001.28061.08061.2821
13282006.08.28 15:37buy6651.001.28061.08061.2821
13292006.08.28 15:38buy6663.001.28041.08041.2819
13302006.08.28 15:38buy6671.001.28041.08041.2819
13312006.08.28 15:38buy6683.001.28051.08051.2820
13322006.08.28 15:38buy6691.001.28051.08051.2820
13332006.08.28 23:39close6691.001.27961.08051.2820-90.0099299.30
13342006.08.28 23:39close6683.001.27961.08051.2820-270.0099029.30
13352006.08.28 23:39close6671.001.27961.08041.2819-80.0098949.30
13362006.08.28 23:39close6663.001.27961.08041.2819-240.0098709.30
13372006.08.28 23:39close6651.001.27961.08061.2821-100.0098609.30
13382006.08.28 23:39close6643.001.27961.08061.2821-300.0098309.30
13392006.08.29 00:24buy6703.001.27871.07871.2802
13402006.08.29 00:24buy6713.001.27861.07861.2801
13412006.08.29 00:30buy6723.001.27891.07891.2804
13422006.08.29 00:30buy6733.001.27891.07891.2804
13432006.08.29 00:37buy6743.001.27891.07891.2804
13442006.08.29 01:21t/p6703.001.28021.07871.2802450.0098759.30
13452006.08.29 01:21t/p6713.001.28011.07861.2801450.0099209.30
13462006.08.29 01:21t/p6723.001.28041.07891.2804450.0099659.30
13472006.08.29 01:21t/p6733.001.28041.07891.2804450.00100109.30
13482006.08.29 01:21t/p6743.001.28041.07891.2804450.00100559.30
13492006.08.29 02:15buy6753.001.28041.08041.2819
13502006.08.29 02:16buy6763.001.28041.08041.2819
13512006.08.29 02:27buy6773.001.28041.08041.2819
13522006.08.29 02:29buy6783.001.28041.08041.2819
13532006.08.29 02:57t/p6753.001.28191.08041.2819450.00101009.30
13542006.08.29 02:57t/p6763.001.28191.08041.2819450.00101459.30
13552006.08.29 02:57t/p6773.001.28191.08041.2819450.00101909.30
13562006.08.29 02:57t/p6783.001.28191.08041.2819450.00102359.30
13572006.08.29 03:30sell6795.001.28151.48151.2765
13582006.08.29 03:30sell6805.001.28131.48131.2763
13592006.08.29 03:30sell6815.001.28161.48161.2766
13602006.08.29 03:31sell6825.001.28151.48151.2765
13612006.08.29 03:31sell6835.001.28131.48131.2763
13622006.08.29 10:03close6835.001.28141.48131.2763-50.00102309.30
13632006.08.29 10:03close6825.001.28141.48151.276550.00102359.30
13642006.08.29 10:03close6815.001.28141.48161.2766100.00102459.30
13652006.08.29 10:03close6805.001.28141.48131.2763-50.00102409.30
13662006.08.29 10:03close6795.001.28141.48151.276550.00102459.30
13672006.08.29 11:45buy6842.001.28181.08181.2868
13682006.08.29 11:45buy6851.001.28181.08181.2833
13692006.08.29 11:45buy6861.001.28211.08211.2871
13702006.08.29 11:45buy6871.001.28221.08221.2872
13712006.08.29 11:45buy6881.001.28191.08191.2869
13722006.08.29 18:33close6881.001.27761.08191.2869-430.00102029.30
13732006.08.29 18:33close6871.001.27761.08221.2872-460.00101569.30
13742006.08.29 18:33close6861.001.27761.08211.2871-450.00101119.30
13752006.08.29 18:33close6851.001.27761.08181.2833-420.00100699.30
13762006.08.29 18:33close6842.001.27761.08181.2868-840.0099859.30
13772006.08.29 19:00buy6893.001.27691.07691.2784
13782006.08.29 19:00buy6903.001.27671.07671.2782
13792006.08.29 19:00buy6913.001.27681.07681.2783
13802006.08.29 19:01buy6923.001.27691.07691.2784
13812006.08.29 19:01buy6933.001.27591.07591.2774
13822006.08.29 19:01buy6941.001.27591.07591.2774
13832006.08.29 19:01t/p6933.001.27741.07591.2774450.00100309.30
13842006.08.29 19:01t/p6941.001.27741.07591.2774150.00100459.30
13852006.08.29 19:02buy6953.001.27691.07691.2784
13862006.08.29 19:02t/p6903.001.27821.07671.2782450.00100909.30
13872006.08.29 19:02close6953.001.27821.07691.2784390.00101299.30
13882006.08.29 19:02close6923.001.27821.07691.2784390.00101689.30
13892006.08.29 19:02close6913.001.27821.07681.2783420.00102109.30
13902006.08.29 19:02close6893.001.27821.07691.2784390.00102499.30
13912006.08.29 20:47buy6963.001.28241.08241.2839
13922006.08.29 20:47buy6973.001.28251.08251.2840
13932006.08.29 20:48buy6983.001.28251.08251.2840
13942006.08.29 20:48buy6993.001.28231.08231.2838
13952006.08.29 20:48buy7003.001.28251.08251.2840
13962006.08.29 23:02close7003.001.28351.08251.2840300.00102799.30
13972006.08.29 23:02close6993.001.28351.08231.2838360.00103159.30
13982006.08.29 23:02close6983.001.28351.08251.2840300.00103459.30
13992006.08.29 23:02close6973.001.28351.08251.2840300.00103759.30
14002006.08.29 23:02close6963.001.28351.08241.2839330.00104089.30
14012006.08.29 23:05buy7012.001.28261.08261.2876
14022006.08.29 23:05buy7021.001.28261.08261.2841
14032006.08.29 23:05buy7031.001.28271.08271.2877
14042006.08.29 23:05buy7042.001.28251.08251.2875
14052006.08.29 23:05buy7051.001.28251.08251.2840
14062006.08.29 23:05close7051.001.28341.08251.284090.00104179.30
14072006.08.29 23:05close7042.001.28341.08251.2875180.00104359.30
14082006.08.29 23:05close7031.001.28341.08271.287770.00104429.30
14092006.08.29 23:05close7021.001.28341.08261.284180.00104509.30
14102006.08.29 23:05close7012.001.28341.08261.2876160.00104669.30
14112006.08.29 23:37buy7061.001.28251.08251.2840
14122006.08.29 23:37buy7071.001.28261.08261.2841
14132006.08.29 23:38buy7081.001.28261.08261.2841
14142006.08.29 23:39buy7091.001.28241.08241.2839
14152006.08.29 23:40sell7105.001.28251.48251.2775
14162006.08.30 00:13close7091.001.28371.08241.2839121.35104790.65
14172006.08.30 00:13close7081.001.28371.08261.2841101.35104892.00
14182006.08.30 00:13close7071.001.28371.08261.2841101.35104993.35
14192006.08.30 00:13close7061.001.28371.08251.2840111.35105104.70
14202006.08.30 02:45sell7115.001.28301.48301.2780
14212006.08.30 02:45sell7125.001.28301.48301.2780
14222006.08.30 02:45sell7135.001.28371.48371.2787
14232006.08.30 02:46sell7145.001.28351.48351.2785
14242006.08.30 08:17close7145.001.28261.48351.2785450.00105554.70
14252006.08.30 08:17close7135.001.28261.48371.2787550.00106104.70
14262006.08.30 08:17close7125.001.28261.48301.2780200.00106304.70
14272006.08.30 08:17close7115.001.28261.48301.2780200.00106504.70
14282006.08.30 08:17close7105.001.28261.48251.2775-14.00106490.70
14292006.08.30 08:18sell7155.001.28271.48271.2777
14302006.08.30 08:18sell7165.001.28301.48301.2780
14312006.08.30 08:18sell7175.001.28291.48291.2779
14322006.08.30 08:19sell7185.001.28281.48281.2778
14332006.08.30 08:19sell7195.001.28311.48311.2781
14342006.08.30 08:21close7195.001.28261.48311.2781250.00106740.70
14352006.08.30 08:21close7185.001.28261.48281.2778100.00106840.70
14362006.08.30 08:21close7175.001.28261.48291.2779150.00106990.70
14372006.08.30 08:21close7165.001.28261.48301.2780200.00107190.70
14382006.08.30 08:21close7155.001.28261.48271.277750.00107240.70
14392006.08.30 09:00buy7201.001.28361.08361.2886
14402006.08.30 09:00buy7211.001.28391.08391.2889
14412006.08.30 09:00buy7221.001.28381.08381.2888
14422006.08.30 09:00buy7231.001.28361.08361.2886
14432006.08.30 09:00buy7242.001.28341.08341.2884
14442006.08.30 14:03close7242.001.28361.08341.288440.00107280.70
14452006.08.30 14:03close7231.001.28361.08361.28860.00107280.70
14462006.08.30 14:03close7221.001.28361.08381.2888-20.00107260.70
14472006.08.30 14:03close7211.001.28361.08391.2889-30.00107230.70
14482006.08.30 14:03close7201.001.28361.08361.28860.00107230.70
14492006.08.30 15:10sell7255.001.28301.48301.2780
14502006.08.30 15:10sell7265.001.28291.48291.2779
14512006.08.30 15:10sell7275.001.28331.48331.2783
14522006.08.30 15:10sell7285.001.28321.48321.2782
14532006.08.30 15:11sell7295.001.28331.48331.2783
14542006.08.30 22:44close7295.001.28271.48331.2783300.00107530.70
14552006.08.30 22:44close7285.001.28271.48321.2782250.00107780.70
14562006.08.30 22:44close7275.001.28271.48331.2783300.00108080.70
14572006.08.30 22:44close7265.001.28271.48291.2779100.00108180.70
14582006.08.30 22:44close7255.001.28271.48301.2780150.00108330.70
14592006.08.30 22:45sell7305.001.28301.48301.2780
14602006.08.30 22:45sell7315.001.28281.48281.2778
14612006.08.30 22:45sell7325.001.28341.48341.2784
14622006.08.30 22:45sell7335.001.28331.48331.2783
14632006.08.30 22:45sell7345.001.28381.48381.2788
14642006.08.30 22:48close7345.001.28251.48381.2788650.00108980.70
14652006.08.30 22:48close7335.001.28251.48331.2783400.00109380.70
14662006.08.30 22:48close7325.001.28251.48341.2784450.00109830.70
14672006.08.30 22:48close7315.001.28251.48281.2778150.00109980.70
14682006.08.30 22:48close7305.001.28251.48301.2780250.00110230.70
14692006.08.30 22:48sell7355.001.28301.48301.2780
14702006.08.30 22:48sell7365.001.28281.48281.2778
14712006.08.30 22:48sell7375.001.28341.48341.2784
14722006.08.30 22:48sell7385.001.28331.48331.2783
14732006.08.30 22:48sell7395.001.28381.48381.2788
14742006.08.31 02:07close7395.001.28291.48381.2788558.00110788.70
14752006.08.31 02:07close7385.001.28291.48331.2783308.00111096.70
14762006.08.31 02:07close7375.001.28291.48341.2784358.00111454.70
14772006.08.31 02:07close7365.001.28291.48281.277858.00111512.70
14782006.08.31 02:07close7355.001.28291.48301.2780158.00111670.70
14792006.08.31 02:35buy7403.001.28321.08321.2882
14802006.08.31 02:35buy7412.001.28341.08341.2884
14812006.08.31 02:36buy7422.001.28351.08351.2885
14822006.08.31 02:36buy7431.001.28371.08371.2887
14832006.08.31 02:36buy7443.001.28331.08331.2883
14842006.08.31 07:22close7443.001.28371.08331.2883120.00111790.70
14852006.08.31 07:22close7431.001.28371.08371.28870.00111790.70
14862006.08.31 07:22close7422.001.28371.08351.288540.00111830.70
14872006.08.31 07:22close7412.001.28371.08341.288460.00111890.70
14882006.08.31 07:22close7403.001.28371.08321.2882150.00112040.70
14892006.08.31 09:25sell7455.001.28471.48471.2797
14902006.08.31 09:25sell7465.001.28451.48451.2795
14912006.08.31 09:25sell7475.001.28471.48471.2797
14922006.08.31 09:25sell7485.001.28491.48491.2799
14932006.08.31 09:25sell7495.001.28471.48471.2797
14942006.08.31 14:44close7495.001.28371.48471.2797500.00112540.70
14952006.08.31 14:44close7485.001.28371.48491.2799600.00113140.70
14962006.08.31 14:44close7475.001.28371.48471.2797500.00113640.70
14972006.08.31 14:44close7465.001.28371.48451.2795400.00114040.70
14982006.08.31 14:44close7455.001.28371.48471.2797500.00114540.70
14992006.08.31 17:20buy7502.001.28031.08031.2853
15002006.08.31 17:20buy7512.001.28021.08021.2852
15012006.08.31 17:20buy7522.001.28031.08031.2853
15022006.08.31 17:20buy7532.001.28041.08041.2854
15032006.08.31 17:20buy7542.001.28031.08031.2853
15042006.08.31 19:44close7542.001.28081.08031.2853100.00114640.70
15052006.08.31 19:44close7532.001.28081.08041.285480.00114720.70
15062006.08.31 19:44close7522.001.28081.08031.2853100.00114820.70
15072006.08.31 19:44close7512.001.28081.08021.2852120.00114940.70
15082006.08.31 19:44close7502.001.28081.08031.2853100.00115040.70
15092006.08.31 22:25sell7555.001.28091.48091.2759
15102006.08.31 22:25sell7565.001.28121.48121.2762
15112006.08.31 22:25sell7575.001.28111.48111.2761
15122006.08.31 22:25sell7585.001.28131.48131.2763
15132006.08.31 22:25sell7595.001.28091.48091.2759
15142006.08.31 22:49close7595.001.28001.48091.2759450.00115490.70
15152006.08.31 22:49close7585.001.28001.48131.2763650.00116140.70
15162006.08.31 22:49close7575.001.28001.48111.2761550.00116690.70
15172006.08.31 22:49close7565.001.28001.48121.2762600.00117290.70
15182006.08.31 22:49close7555.001.28001.48091.2759450.00117740.70
15192006.08.31 23:05buy7602.001.28081.08081.2858
15202006.08.31 23:05buy7612.001.28081.08081.2858
15212006.08.31 23:05buy7621.001.28141.08141.2864
15222006.08.31 23:05buy7631.001.28121.08121.2862
15232006.08.31 23:06buy7641.001.28131.08131.2863
15242006.09.01 01:03close7641.001.28151.08131.286311.35117752.05
15252006.09.01 01:03close7631.001.28151.08121.286221.35117773.40
15262006.09.01 01:03close7621.001.28151.08141.28641.35117774.75
15272006.09.01 01:03close7612.001.28151.08081.2858122.70117897.45
15282006.09.01 01:03close7602.001.28151.08081.2858122.70118020.15
15292006.09.01 02:35sell7655.001.28111.48111.2761
15302006.09.01 02:35sell7665.001.28141.48141.2764
15312006.09.01 02:35sell7675.001.28131.48131.2763
15322006.09.01 02:35sell7685.001.28111.48111.2761
15332006.09.01 02:35sell7695.001.28101.48101.2760
15342006.09.01 02:55close7695.001.28031.48101.2760350.00118370.15
15352006.09.01 02:55close7685.001.28031.48111.2761400.00118770.15
15362006.09.01 02:55close7675.001.28031.48131.2763500.00119270.15
15372006.09.01 02:55close7665.001.28031.48141.2764550.00119820.15
15382006.09.01 02:55close7655.001.28031.48111.2761400.00120220.15
15392006.09.01 05:06buy7701.001.28081.08081.2858
15402006.09.01 05:06buy7711.001.28091.08091.2859
15412006.09.01 05:06buy7722.001.28051.08051.2855
15422006.09.01 05:07buy7731.001.28081.08081.2858
15432006.09.01 05:07buy7741.001.28091.08091.2859
15442006.09.01 05:38close7741.001.28161.08091.285970.00120290.15
15452006.09.01 05:38close7731.001.28161.08081.285880.00120370.15
15462006.09.01 05:38close7722.001.28161.08051.2855220.00120590.15
15472006.09.01 05:38close7711.001.28161.08091.285970.00120660.15
15482006.09.01 05:38close7701.001.28161.08081.285880.00120740.15
15492006.09.01 07:35sell7755.001.28121.48121.2762
15502006.09.01 07:35sell7765.001.28101.48101.2760
15512006.09.01 07:35sell7775.001.28091.48091.2759
15522006.09.01 07:35sell7785.001.28121.48121.2762
15532006.09.01 07:35sell7795.001.28131.48131.2763
15542006.09.01 13:30close7795.001.28101.48131.2763150.00120890.15
15552006.09.01 13:30close7785.001.28101.48121.2762100.00120990.15
15562006.09.01 13:30close7775.001.28101.48091.2759-50.00120940.15
15572006.09.01 13:30close7765.001.28101.48101.27600.00120940.15
15582006.09.01 13:30close7755.001.28101.48121.2762100.00121040.15
15592006.09.01 13:30buy7805.001.28111.08111.2861
15602006.09.01 13:30buy7814.001.28131.08131.2863
15612006.09.01 13:30buy7825.001.28051.08051.2855
15622006.09.01 13:30buy7835.001.27981.07981.2848
15632006.09.01 13:30buy7845.001.28001.08001.2850
15642006.09.01 16:57close7845.001.28341.08001.28501700.00122740.15
15652006.09.01 16:57close7835.001.28341.07981.28481800.00124540.15
15662006.09.01 16:57close7825.001.28341.08051.28551450.00125990.15
15672006.09.01 16:57close7814.001.28341.08131.2863840.00126830.15
15682006.09.01 16:57close7805.001.28341.08111.28611150.00127980.15
15692006.09.01 18:15sell7855.001.28281.48281.2778
15702006.09.01 18:15sell7865.001.28301.48301.2780
15712006.09.01 18:15sell7875.001.28261.48261.2776
15722006.09.01 18:16sell7885.001.28281.48281.2778
15732006.09.01 18:16sell7895.001.28291.48291.2779
15742006.09.01 22:39close7895.001.28291.48291.27790.00127980.15
15752006.09.01 22:39close7885.001.28291.48281.2778-50.00127930.15
15762006.09.01 22:39close7875.001.28291.48261.2776-150.00127780.15
15772006.09.01 22:39close7865.001.28291.48301.278050.00127830.15
15782006.09.01 22:39close7855.001.28291.48281.2778-50.00127780.15
15792006.09.04 00:55sell7905.001.28511.48511.2801
15802006.09.04 00:55sell7915.001.28501.48501.2800
15812006.09.04 00:55sell7925.001.28541.48541.2804
15822006.09.04 00:55sell7935.001.28521.48521.2802
15832006.09.04 00:56sell7945.001.28531.48531.2803
15842006.09.04 07:04close7945.001.28561.48531.2803-150.00127630.15
15852006.09.04 07:04close7935.001.28561.48521.2802-200.00127430.15
15862006.09.04 07:04close7925.001.28561.48541.2804-100.00127330.15
15872006.09.04 07:04close7915.001.28561.48501.2800-300.00127030.15
15882006.09.04 07:04close7905.001.28561.48511.2801-250.00126780.15
15892006.09.04 09:15buy7951.001.28581.08581.2908
15902006.09.04 09:15buy7961.001.28591.08591.2909
15912006.09.04 09:15buy7972.001.28551.08551.2905
15922006.09.04 09:15buy7981.001.28571.08571.2907
15932006.09.04 09:16buy7991.001.28601.08601.2910
15942006.09.04 10:15close7991.001.28631.08601.291030.00126810.15
15952006.09.04 10:15close7981.001.28631.08571.290760.00126870.15
15962006.09.04 10:15close7972.001.28631.08551.2905160.00127030.15
15972006.09.04 10:15close7961.001.28631.08591.290940.00127070.15
15982006.09.04 10:15close7951.001.28631.08581.290850.00127120.15
15992006.09.04 10:19buy8001.001.28551.08551.2905
16002006.09.04 10:43close8001.001.28631.08551.290580.00127200.15
16012006.09.04 13:15sell8015.001.28541.48541.2804
16022006.09.04 13:15sell8025.001.28531.48531.2803
16032006.09.04 13:15sell8035.001.28551.48551.2805
16042006.09.04 13:15sell8045.001.28561.48561.2806
16052006.09.04 13:15sell8055.001.28571.48571.2807
16062006.09.04 16:33close8055.001.28531.48571.2807200.00127400.15
16072006.09.04 16:33close8045.001.28531.48561.2806150.00127550.15
16082006.09.04 16:33close8035.001.28531.48551.2805100.00127650.15
16092006.09.04 16:33close8025.001.28531.48531.28030.00127650.15
16102006.09.04 16:33close8015.001.28531.48541.280450.00127700.15
16112006.09.04 16:51buy8061.001.28661.08661.2916
16122006.09.04 16:52buy8071.001.28661.08661.2916
16132006.09.04 16:53buy8081.001.28661.08661.2916
16142006.09.04 17:20sell8095.001.28631.48631.2813
16152006.09.04 17:20sell8105.001.28631.48631.2813
16162006.09.04 17:53close8081.001.28721.08661.291660.00127760.15
16172006.09.04 17:53close8071.001.28721.08661.291660.00127820.15
16182006.09.04 17:53close8061.001.28721.08661.291660.00127880.15
16192006.09.04 18:50sell8115.001.28691.48691.2819
16202006.09.04 18:50sell8125.001.28711.48711.2821
16212006.09.04 18:50sell8135.001.28671.48671.2817
16222006.09.04 22:31close8135.001.28631.48671.2817200.00128080.15
16232006.09.04 22:31close8125.001.28631.48711.2821400.00128480.15
16242006.09.04 22:31close8115.001.28631.48691.2819300.00128780.15
16252006.09.04 22:31close8105.001.28631.48631.28130.00128780.15
16262006.09.04 22:31close8095.001.28631.48631.28130.00128780.15
16272006.09.04 22:32sell8145.001.28671.48671.2817
16282006.09.04 22:33sell8155.001.28681.48681.2818
16292006.09.04 22:33close8155.001.28631.48681.2818250.00129030.15
16302006.09.04 22:33close8145.001.28631.48671.2817200.00129230.15
16312006.09.04 22:34sell8165.001.28671.48671.2817
16322006.09.04 22:34sell8175.001.28661.48661.2816
16332006.09.04 22:34sell8185.001.28691.48691.2819
16342006.09.04 22:34sell8195.001.28671.48671.2817
16352006.09.04 22:34sell8205.001.28681.48681.2818
16362006.09.04 22:35close8205.001.28641.48681.2818200.00129430.15
16372006.09.04 22:35close8195.001.28641.48671.2817150.00129580.15
16382006.09.04 22:35close8185.001.28641.48691.2819250.00129830.15
16392006.09.04 22:35close8175.001.28641.48661.2816100.00129930.15
16402006.09.04 22:35close8165.001.28641.48671.2817150.00130080.15
16412006.09.05 00:45buy8211.001.28651.08651.2915
16422006.09.05 00:45buy8221.001.28671.08671.2917
16432006.09.05 00:45buy8232.001.28631.08631.2913
16442006.09.05 00:45buy8241.001.28651.08651.2915
16452006.09.05 00:46buy8251.001.28641.08641.2914
16462006.09.05 06:25close8251.001.28471.08641.2914-170.00129910.15
16472006.09.05 06:25close8241.001.28471.08651.2915-180.00129730.15
16482006.09.05 06:25close8232.001.28471.08631.2913-320.00129410.15
16492006.09.05 06:25close8221.001.28471.08671.2917-200.00129210.15
16502006.09.05 06:25close8211.001.28471.08651.2915-180.00129030.15
16512006.09.05 06:25buy8261.001.28391.08391.2889
16522006.09.05 06:26buy8271.001.28401.08401.2890
16532006.09.05 06:27buy8281.001.28401.08401.2890
16542006.09.05 06:28buy8291.001.28401.08401.2890
16552006.09.05 06:28buy8301.001.28391.08391.2889
16562006.09.05 06:31close8301.001.28471.08391.288980.00129110.15
16572006.09.05 06:31close8291.001.28471.08401.289070.00129180.15
16582006.09.05 06:31close8281.001.28471.08401.289070.00129250.15
16592006.09.05 06:31close8271.001.28471.08401.289070.00129320.15
16602006.09.05 06:31close8261.001.28471.08391.288980.00129400.15
16612006.09.05 07:00sell8315.001.28341.48341.2784
16622006.09.05 07:00sell8325.001.28321.48321.2782
16632006.09.05 07:00sell8335.001.28361.48361.2786
16642006.09.05 07:01sell8345.001.28341.48341.2784
16652006.09.05 07:01sell8355.001.28331.48331.2783
16662006.09.05 07:52close8355.001.28311.48331.2783100.00129500.15
16672006.09.05 07:52close8345.001.28311.48341.2784150.00129650.15
16682006.09.05 07:52close8335.001.28311.48361.2786250.00129900.15
16692006.09.05 07:52close8325.001.28311.48321.278250.00129950.15
16702006.09.05 07:52close8315.001.28311.48341.2784150.00130100.15
16712006.09.05 08:30sell8365.001.28331.48331.2783
16722006.09.05 08:30sell8375.001.28321.48321.2782
16732006.09.05 08:30sell8385.001.28351.48351.2785
16742006.09.05 08:30sell8395.001.28331.48331.2783
16752006.09.05 08:31close8395.001.28291.48331.2783200.00130300.15
16762006.09.05 08:31close8385.001.28291.48351.2785300.00130600.15
16772006.09.05 08:31close8375.001.28291.48321.2782150.00130750.15
16782006.09.05 08:31close8365.001.28291.48331.2783200.00130950.15
16792006.09.05 08:55buy8404.001.28291.08291.2879
16802006.09.05 08:55buy8415.001.28261.08261.2876
16812006.09.05 08:55buy8424.001.28271.08271.2877
16822006.09.05 08:55buy8434.001.28281.08281.2878
16832006.09.05 08:55buy8443.001.28301.08301.2880
16842006.09.05 10:09close8443.001.28471.08301.2880510.00131460.15
16852006.09.05 10:09close8434.001.28471.08281.2878760.00132220.15
16862006.09.05 10:09close8424.001.28471.08271.2877800.00133020.15
16872006.09.05 10:09close8415.001.28471.08261.28761050.00134070.15
16882006.09.05 10:09close8404.001.28471.08291.2879720.00134790.15
16892006.09.05 10:55sell8455.001.28371.48371.2787
16902006.09.05 10:55sell8465.001.28361.48361.2786
16912006.09.05 10:55sell8475.001.28351.48351.2785
16922006.09.05 10:55sell8485.001.28371.48371.2787
16932006.09.05 10:55sell8495.001.28391.48391.2789
16942006.09.05 12:43close8495.001.28211.48391.2789900.00135690.15
16952006.09.05 12:43close8485.001.28211.48371.2787800.00136490.15
16962006.09.05 12:43close8475.001.28211.48351.2785700.00137190.15
16972006.09.05 12:43close8465.001.28211.48361.2786750.00137940.15
16982006.09.05 12:43close8455.001.28211.48371.2787800.00138740.15
16992006.09.05 13:35buy8502.001.28231.08231.2873
17002006.09.05 13:35buy8512.001.28221.08221.2872
17012006.09.05 13:35buy8522.001.28211.08211.2871
17022006.09.05 13:35buy8532.001.28231.08231.2873
17032006.09.05 13:35buy8543.001.28191.08191.2869
17042006.09.05 19:59close8543.001.28191.08191.28690.00138740.15
17052006.09.05 19:59close8532.001.28191.08231.2873-80.00138660.15
17062006.09.05 19:59close8522.001.28191.08211.2871-40.00138620.15
17072006.09.05 19:59close8512.001.28191.08221.2872-60.00138560.15
17082006.09.05 19:59close8502.001.28191.08231.2873-80.00138480.15
17092006.09.05 21:15sell8555.001.28081.48081.2758
17102006.09.05 21:15sell8565.001.28091.48091.2759
17112006.09.05 21:15sell8575.001.28101.48101.2760
17122006.09.05 21:15sell8585.001.28081.48081.2758
17132006.09.05 21:15sell8595.001.28131.48131.2763
17142006.09.06 01:53close8595.001.28121.48131.276386.00138566.15
17152006.09.06 01:53close8585.001.28121.48081.2758-164.00138402.15
17162006.09.06 01:53close8575.001.28121.48101.2760-64.00138338.15
17172006.09.06 01:53close8565.001.28121.48091.2759-114.00138224.15
17182006.09.06 01:53close8555.001.28121.48081.2758-164.00138060.15
17192006.09.06 02:10buy8601.001.28201.08201.2870
17202006.09.06 02:10buy8612.001.28181.08181.2868
17212006.09.06 02:10buy8621.001.28211.08211.2871
17222006.09.06 02:11buy8631.001.28201.08201.2870
17232006.09.06 02:11buy8642.001.28181.08181.2868
17242006.09.06 05:27close8642.001.28241.08181.2868120.00138180.15
17252006.09.06 05:27close8631.001.28241.08201.287040.00138220.15
17262006.09.06 05:27close8621.001.28241.08211.287130.00138250.15
17272006.09.06 05:27close8612.001.28241.08181.2868120.00138370.15
17282006.09.06 05:27close8601.001.28241.08201.287040.00138410.15
17292006.09.06 05:35sell8655.001.28211.48211.2771
17302006.09.06 05:35sell8665.001.28151.48151.2765
17312006.09.06 05:36sell8675.001.28161.48161.2766
17322006.09.06 05:36sell8685.001.28181.48181.2768
17332006.09.06 05:37sell8695.001.28151.48151.2765
17342006.09.06 06:28close8695.001.28141.48151.276550.00138460.15
17352006.09.06 06:28close8685.001.28141.48181.2768200.00138660.15
17362006.09.06 06:28close8675.001.28141.48161.2766100.00138760.15
17372006.09.06 06:28close8665.001.28141.48151.276550.00138810.15
17382006.09.06 06:28close8655.001.28141.48211.2771350.00139160.15
17392006.09.06 07:35buy8701.001.28181.08181.2868
17402006.09.06 07:36close8701.001.28211.08181.286830.00139190.15
17412006.09.06 07:36buy8711.001.28181.08181.2868
17422006.09.06 07:37buy8721.001.28181.08181.2868
17432006.09.06 07:37buy8731.001.28171.08171.2867
17442006.09.06 07:37buy8741.001.28181.08181.2868
17452006.09.06 07:38buy8751.001.28171.08171.2867
17462006.09.06 07:39close8751.001.28231.08171.286760.00139250.15
17472006.09.06 07:39close8741.001.28231.08181.286850.00139300.15
17482006.09.06 07:39close8731.001.28231.08171.286760.00139360.15
17492006.09.06 07:39close8721.001.28231.08181.286850.00139410.15
17502006.09.06 07:39close8711.001.28231.08181.286850.00139460.15
17512006.09.06 07:39buy8761.001.28171.08171.2867
17522006.09.06 07:39buy8771.001.28181.08181.2868
17532006.09.06 07:39close8771.001.28221.08181.286840.00139500.15
17542006.09.06 07:39close8761.001.28221.08171.286750.00139550.15
17552006.09.06 09:25sell8785.001.28301.48301.2780
17562006.09.06 09:25sell8795.001.28291.48291.2779
17572006.09.06 09:25sell8805.001.28301.48301.2780
17582006.09.06 09:25sell8815.001.28281.48281.2778
17592006.09.06 09:25sell8825.001.28261.48261.2776
17602006.09.06 11:50close8825.001.28121.48261.2776700.00140250.15
17612006.09.06 11:50close8815.001.28121.48281.2778800.00141050.15
17622006.09.06 11:50close8805.001.28121.48301.2780900.00141950.15
17632006.09.06 11:50close8795.001.28121.48291.2779850.00142800.15
17642006.09.06 11:50close8785.001.28121.48301.2780900.00143700.15
17652006.09.06 13:45buy8832.001.27981.07981.2848
17662006.09.06 13:45buy8842.001.28001.08001.2850
17672006.09.06 13:45buy8852.001.27961.07961.2846
17682006.09.06 13:45buy8862.001.27971.07971.2847
17692006.09.06 13:46buy8872.001.27981.07981.2848
17702006.09.06 19:03close8872.001.27981.07981.28480.00143700.15
17712006.09.06 19:03close8862.001.27981.07971.284720.00143720.15
17722006.09.06 19:03close8852.001.27981.07961.284640.00143760.15
17732006.09.06 19:03close8842.001.27981.08001.2850-40.00143720.15
17742006.09.06 19:03close8832.001.27981.07981.28480.00143720.15
17752006.09.06 20:32buy8883.001.28081.08081.2823
17762006.09.06 20:35buy8893.001.28081.08081.2823
17772006.09.06 20:42buy8903.001.28081.08081.2823
17782006.09.06 20:43buy8913.001.28081.08081.2823
17792006.09.06 21:20sell8925.001.28081.48081.2758
17802006.09.06 23:07close8925.001.28021.48081.2758300.00144020.15
17812006.09.06 23:07sell8935.001.28041.48041.2754
17822006.09.06 23:13close8913.001.28151.08081.2823210.00144230.15
17832006.09.06 23:13close8903.001.28151.08081.2823210.00144440.15
17842006.09.06 23:13close8893.001.28151.08081.2823210.00144650.15
17852006.09.06 23:13close8883.001.28151.08081.2823210.00144860.15
17862006.09.06 23:24buy8941.001.28061.08061.2821
17872006.09.06 23:24buy8951.001.28071.08071.2822
17882006.09.06 23:25buy8961.001.28071.08071.2822
17892006.09.06 23:26buy8971.001.28051.08051.2820
17902006.09.06 23:27close8971.001.28131.08051.282080.00144940.15
17912006.09.06 23:27close8961.001.28131.08071.282260.00145000.15
17922006.09.06 23:27close8951.001.28131.08071.282260.00145060.15
17932006.09.06 23:27close8941.001.28131.08061.282170.00145130.15
17942006.09.07 00:50sell8985.001.28171.48171.2767
17952006.09.07 00:50sell8995.001.28151.48151.2765
17962006.09.07 00:51sell9005.001.28181.48181.2768
17972006.09.07 00:51sell9015.001.28161.48161.2766
17982006.09.07 05:31close9015.001.28211.48161.2766-250.00144880.15
17992006.09.07 05:31close9005.001.28211.48181.2768-150.00144730.15
18002006.09.07 05:31close8995.001.28211.48151.2765-300.00144430.15
18012006.09.07 05:31close8985.001.28211.48171.2767-200.00144230.15
18022006.09.07 05:31close8935.001.28211.48041.2754-742.00143488.15
18032006.09.07 07:50buy9021.001.28251.08251.2875
18042006.09.07 07:50buy9031.001.28261.08261.2876
18052006.09.07 07:50buy9041.001.28241.08241.2874
18062006.09.07 07:50buy9051.001.28251.08251.2875
18072006.09.07 07:50buy9061.001.28241.08241.2874
18082006.09.07 16:09close9061.001.27461.08241.2874-780.00142708.15
18092006.09.07 16:09close9051.001.27461.08251.2875-790.00141918.15
18102006.09.07 16:09close9041.001.27461.08241.2874-780.00141138.15
18112006.09.07 16:09close9031.001.27461.08261.2876-800.00140338.15
18122006.09.07 16:09close9021.001.27461.08251.2875-790.00139548.15
18132006.09.07 16:52buy9073.001.27331.07331.2748
18142006.09.07 16:53buy9083.001.27311.07311.2746
18152006.09.07 16:53buy9093.001.27331.07331.2748
18162006.09.07 16:54buy9103.001.27331.07331.2748
18172006.09.07 16:54buy9113.001.27321.07321.2747
18182006.09.07 17:00t/p9073.001.27481.07331.2748450.00139998.15
18192006.09.07 17:00t/p9083.001.27461.07311.2746450.00140448.15
18202006.09.07 17:00t/p9093.001.27481.07331.2748450.00140898.15
18212006.09.07 17:00t/p9103.001.27481.07331.2748450.00141348.15
18222006.09.07 17:00t/p9113.001.27471.07321.2747450.00141798.15
18232006.09.07 18:16buy9123.001.27421.07421.2757
18242006.09.07 18:19buy9133.001.27421.07421.2757
18252006.09.07 18:37t/p9123.001.27571.07421.2757450.00142248.15
18262006.09.07 18:37t/p9133.001.27571.07421.2757450.00142698.15
18272006.09.07 19:02buy9143.001.27471.07471.2762
18282006.09.07 19:03buy9153.001.27461.07461.2761
18292006.09.07 19:03buy9163.001.27451.07451.2760
18302006.09.07 19:03buy9173.001.27461.07461.2761
18312006.09.07 19:04buy9183.001.27461.07461.2761
18322006.09.07 22:45close9183.001.27391.07461.2761-210.00142488.15
18332006.09.07 22:45close9173.001.27391.07461.2761-210.00142278.15
18342006.09.07 22:45close9163.001.27391.07451.2760-180.00142098.15
18352006.09.07 22:45close9153.001.27391.07461.2761-210.00141888.15
18362006.09.07 22:45close9143.001.27391.07471.2762-240.00141648.15
18372006.09.07 23:00sell9195.001.27361.47361.2686
18382006.09.07 23:00sell9205.001.27411.47411.2691
18392006.09.07 23:00sell9215.001.27401.47401.2690
18402006.09.07 23:00sell9225.001.27391.47391.2689
18412006.09.07 23:00sell9235.001.27401.47401.2690
18422006.09.08 01:10close9235.001.27251.47401.2690786.00142434.15
18432006.09.08 01:10close9225.001.27251.47391.2689736.00143170.15
18442006.09.08 01:10close9215.001.27251.47401.2690786.00143956.15
18452006.09.08 01:10close9205.001.27251.47411.2691836.00144792.15
18462006.09.08 01:10close9195.001.27251.47361.2686586.00145378.15
18472006.09.08 02:45buy9241.001.27311.07311.2781
18482006.09.08 02:45buy9251.001.27311.07311.2781
18492006.09.08 02:45buy9262.001.27241.07241.2774
18502006.09.08 02:45buy9271.001.27241.07241.2739
18512006.09.08 02:45buy9282.001.27251.07251.2775
18522006.09.08 02:45buy9291.001.27251.07251.2740
18532006.09.08 05:33close9291.001.27321.07251.274070.00145448.15
18542006.09.08 05:33close9282.001.27321.07251.2775140.00145588.15
18552006.09.08 05:33close9271.001.27321.07241.273980.00145668.15
18562006.09.08 05:33close9262.001.27321.07241.2774160.00145828.15
18572006.09.08 05:33close9251.001.27321.07311.278110.00145838.15
18582006.09.08 05:33close9241.001.27321.07311.278110.00145848.15
18592006.09.08 05:37buy9301.001.27251.07251.2740
18602006.09.08 05:39buy9311.001.27241.07241.2739
18612006.09.08 05:39buy9321.001.27251.07251.2740
18622006.09.08 05:40buy9331.001.27231.07231.2738
18632006.09.08 05:40buy9341.001.27241.07241.2739
18642006.09.08 05:55close9341.001.27311.07241.273970.00145918.15
18652006.09.08 05:55close9331.001.27311.07231.273880.00145998.15
18662006.09.08 05:55close9321.001.27311.07251.274060.00146058.15
18672006.09.08 05:55close9311.001.27311.07241.273970.00146128.15
18682006.09.08 05:55close9301.001.27311.07251.274060.00146188.15
18692006.09.08 05:57buy9351.001.27251.07251.2740
18702006.09.08 05:58buy9361.001.27251.07251.2740
18712006.09.08 05:59buy9373.001.27231.07231.2738
18722006.09.08 05:59buy9381.001.27231.07231.2738
18732006.09.08 05:59buy9391.001.27251.07251.2740
18742006.09.08 06:18close9391.001.27311.07251.274060.00146248.15
18752006.09.08 06:18close9381.001.27311.07231.273880.00146328.15
18762006.09.08 06:18close9373.001.27311.07231.2738240.00146568.15
18772006.09.08 06:18close9361.001.27311.07251.274060.00146628.15
18782006.09.08 06:18close9351.001.27311.07251.274060.00146688.15
18792006.09.08 06:25buy9401.001.27271.07271.2777
18802006.09.08 06:25buy9412.001.27251.07251.2775
18812006.09.08 06:25buy9421.001.27251.07251.2740
18822006.09.08 06:25buy9431.001.27261.07261.2776
18832006.09.08 06:26buy9441.001.27271.07271.2777
18842006.09.08 17:53close9441.001.26831.07271.2777-440.00146248.15
18852006.09.08 17:53close9431.001.26831.07261.2776-430.00145818.15
18862006.09.08 17:53close9421.001.26831.07251.2740-420.00145398.15
18872006.09.08 17:53close9412.001.26831.07251.2775-840.00144558.15
18882006.09.08 17:53close9401.001.26831.07271.2777-440.00144118.15
18892006.09.08 18:27buy9453.001.26721.06721.2687
18902006.09.08 18:28buy9463.001.26721.06721.2687
18912006.09.08 18:28buy9473.001.26691.06691.2684
18922006.09.08 18:28buy9481.001.26691.06691.2684
18932006.09.08 18:28buy9493.001.26701.06701.2685
18942006.09.08 18:28buy9501.001.26701.06701.2685
18952006.09.08 20:05close9501.001.26831.06701.2685130.00144248.15
18962006.09.08 20:05close9493.001.26831.06701.2685390.00144638.15
18972006.09.08 20:05close9481.001.26831.06691.2684140.00144778.15
18982006.09.08 20:05close9473.001.26831.06691.2684420.00145198.15
18992006.09.08 20:05close9463.001.26831.06721.2687330.00145528.15
19002006.09.08 20:05close9453.001.26831.06721.2687330.00145858.15
19012006.09.08 20:07buy9511.001.26721.06721.2687
19022006.09.08 20:07buy9521.001.26731.06731.2688
19032006.09.08 20:07buy9531.001.26711.06711.2686
19042006.09.08 20:09close9531.001.26821.06711.2686110.00145968.15
19052006.09.08 20:09close9521.001.26821.06731.268890.00146058.15
19062006.09.08 20:09close9511.001.26821.06721.2687100.00146158.15
19072006.09.08 20:09buy9541.001.26731.06731.2688
19082006.09.08 20:12buy9551.001.26731.06731.2688
19092006.09.08 20:13buy9561.001.26731.06731.2688
19102006.09.08 20:13buy9571.001.26731.06731.2688
19112006.09.08 20:15buy9581.001.26731.06731.2688
19122006.09.08 20:37close9581.001.26811.06731.268880.00146238.15
19132006.09.08 20:37close9571.001.26811.06731.268880.00146318.15
19142006.09.08 20:37close9561.001.26811.06731.268880.00146398.15
19152006.09.08 20:37close9551.001.26811.06731.268880.00146478.15
19162006.09.08 20:37close9541.001.26811.06731.268880.00146558.15
19172006.09.08 20:59buy9591.001.26731.06731.2688
19182006.09.08 21:00buy9603.001.26731.06731.2688
19192006.09.08 21:00buy9611.001.26731.06731.2688
19202006.09.08 21:01buy9623.001.26721.06721.2687
19212006.09.08 21:01buy9631.001.26721.06721.2687
19222006.09.08 22:06close9631.001.26831.06721.2687110.00146668.15
19232006.09.08 22:06close9623.001.26831.06721.2687330.00146998.15
19242006.09.08 22:06close9611.001.26831.06731.2688100.00147098.15
19252006.09.08 22:06close9603.001.26831.06731.2688300.00147398.15
19262006.09.08 22:06close9591.001.26831.06731.2688100.00147498.15
19272006.09.08 22:09buy9641.001.26741.06741.2689
19282006.09.08 22:10buy9651.001.26741.06741.2689
19292006.09.08 22:15sell9665.001.26791.46791.2629
19302006.09.08 22:15sell9675.001.26821.46821.2632
19312006.09.08 22:15close9651.001.26821.06741.268980.00147578.15
19322006.09.08 22:15close9641.001.26821.06741.268980.00147658.15
19332006.09.08 22:15sell9685.001.26811.46811.2631
19342006.09.08 22:15sell9695.001.26831.46831.2633
19352006.09.08 22:15sell9705.001.26791.46791.2629
19362006.09.08 22:45close9705.001.26701.46791.2629450.00148108.15
19372006.09.08 22:45close9695.001.26701.46831.2633650.00148758.15
19382006.09.08 22:45close9685.001.26701.46811.2631550.00149308.15
19392006.09.08 22:45close9675.001.26701.46821.2632600.00149908.15
19402006.09.08 22:45close9665.001.26701.46791.2629450.00150358.15
19412006.09.11 00:10buy9711.001.26731.06731.2723
19422006.09.11 00:10buy9721.001.26741.06741.2724
19432006.09.11 00:11buy9731.001.26731.06731.2723
19442006.09.11 00:11buy9741.001.26741.06741.2724
19452006.09.11 00:12buy9751.001.26731.06731.2723
19462006.09.11 01:31close9751.001.26781.06731.272350.00150408.15
19472006.09.11 01:31close9741.001.26781.06741.272440.00150448.15
19482006.09.11 01:31close9731.001.26781.06731.272350.00150498.15
19492006.09.11 01:31close9721.001.26781.06741.272440.00150538.15
19502006.09.11 01:31close9711.001.26781.06731.272350.00150588.15
19512006.09.11 01:42buy9761.001.26691.06691.2684
19522006.09.11 01:43buy9771.001.26681.06681.2683
19532006.09.11 01:43buy9781.001.26691.06691.2684
19542006.09.11 01:44buy9791.001.26681.06681.2683
19552006.09.11 01:44buy9801.001.26691.06691.2684
19562006.09.11 05:57t/p9771.001.26831.06681.2683150.00150738.15
19572006.09.11 05:57t/p9791.001.26831.06681.2683150.00150888.15
19582006.09.11 05:57close9801.001.26831.06691.2684140.00151028.15
19592006.09.11 05:57close9781.001.26831.06691.2684140.00151168.15
19602006.09.11 05:57close9761.001.26831.06691.2684140.00151308.15
19612006.09.11 07:05sell9815.001.26851.46851.2635
19622006.09.11 07:05sell9825.001.26871.46871.2637
19632006.09.11 07:05sell9835.001.26861.46861.2636
19642006.09.11 07:05sell9845.001.26851.46851.2635
19652006.09.11 07:05sell9855.001.26861.46861.2636
19662006.09.11 15:01close9855.001.27071.46861.2636-1050.00150258.15
19672006.09.11 15:01close9845.001.27071.46851.2635-1100.00149158.15
19682006.09.11 15:01close9835.001.27071.46861.2636-1050.00148108.15
19692006.09.11 15:01close9825.001.27071.46871.2637-1000.00147108.15
19702006.09.11 15:01close9815.001.27071.46851.2635-1100.00146008.15
19712006.09.11 16:30buy9862.001.27001.07001.2750
19722006.09.11 16:30buy9871.001.27001.07001.2715
19732006.09.11 16:30buy9882.001.26981.06981.2748
19742006.09.11 16:30buy9891.001.26981.06981.2713
19752006.09.11 16:30buy9902.001.26971.06971.2747
19762006.09.11 16:30buy9911.001.26971.06971.2712
19772006.09.11 19:45close9911.001.27061.06971.271290.00146098.15
19782006.09.11 19:45close9902.001.27061.06971.2747180.00146278.15
19792006.09.11 19:45close9891.001.27061.06981.271380.00146358.15
19802006.09.11 19:45close9882.001.27061.06981.2748160.00146518.15
19812006.09.11 19:45close9871.001.27061.07001.271560.00146578.15
19822006.09.11 19:45close9862.001.27061.07001.2750120.00146698.15
19832006.09.11 21:45sell9925.001.27051.47051.2655
19842006.09.11 21:45sell9935.001.27051.47051.2655
19852006.09.11 21:45sell9945.001.27001.47001.2650
19862006.09.11 21:45sell9955.001.27011.47011.2651
19872006.09.11 21:46sell9965.001.27021.47021.2652
19882006.09.11 22:43close9965.001.26981.47021.2652200.00146898.15
19892006.09.11 22:43close9955.001.26981.47011.2651150.00147048.15
19902006.09.11 22:43close9945.001.26981.47001.2650100.00147148.15
19912006.09.11 22:43close9935.001.26981.47051.2655350.00147498.15
19922006.09.11 22:43close9925.001.26981.47051.2655350.00147848.15
19932006.09.11 22:43buy9973.001.26971.06971.2712
19942006.09.11 22:43buy9981.001.26971.06971.2712
19952006.09.11 22:43buy9991.001.27011.07011.2716
19962006.09.11 22:43buy10001.001.27001.07001.2715
19972006.09.11 22:43buy10011.001.27021.07021.2717
19982006.09.11 23:23close10011.001.27071.07021.271750.00147898.15
19992006.09.11 23:23close10001.001.27071.07001.271570.00147968.15
20002006.09.11 23:23close9991.001.27071.07011.271660.00148028.15
20012006.09.11 23:23close9981.001.27071.06971.2712100.00148128.15
20022006.09.11 23:23close9973.001.27071.06971.2712300.00148428.15
20032006.09.11 23:25buy10021.001.27031.07031.2753
20042006.09.11 23:26buy10031.001.27031.07031.2753
20052006.09.11 23:27buy10042.001.27021.07021.2752
20062006.09.11 23:27buy10051.001.27021.07021.2717
20072006.09.11 23:28buy10061.001.27031.07031.2753
20082006.09.11 23:35close10061.001.27081.07031.275350.00148478.15
20092006.09.11 23:35close10051.001.27081.07021.271760.00148538.15
20102006.09.11 23:35close10042.001.27081.07021.2752120.00148658.15
20112006.09.11 23:35close10031.001.27081.07031.275350.00148708.15
20122006.09.11 23:35close10021.001.27081.07031.275350.00148758.15
20132006.09.11 23:46buy10071.001.27011.07011.2716
20142006.09.11 23:50close10071.001.27071.07011.271660.00148818.15
20152006.09.12 00:20sell10085.001.27071.47071.2657
20162006.09.12 00:20sell10095.001.27081.47081.2658
20172006.09.12 00:20sell10105.001.27051.47051.2655
20182006.09.12 00:20sell10115.001.27071.47071.2657
20192006.09.12 00:21sell10125.001.27081.47081.2658
20202006.09.12 00:34close10125.001.26931.47081.2658750.00149568.15
20212006.09.12 00:34close10115.001.26931.47071.2657700.00150268.15
20222006.09.12 00:34close10105.001.26931.47051.2655600.00150868.15
20232006.09.12 00:34close10095.001.26931.47081.2658750.00151618.15
20242006.09.12 00:34close10085.001.26931.47071.2657700.00152318.15
20252006.09.12 01:30buy10131.001.27041.07041.2754
20262006.09.12 01:31buy10141.001.27051.07051.2755
20272006.09.12 01:31buy10152.001.27031.07031.2753
20282006.09.12 01:32buy10161.001.27051.07051.2755
20292006.09.12 01:32buy10171.001.27041.07041.2754
20302006.09.12 01:35close10171.001.27111.07041.275470.00152388.15
20312006.09.12 01:35close10161.001.27111.07051.275560.00152448.15
20322006.09.12 01:35close10152.001.27111.07031.2753160.00152608.15
20332006.09.12 01:35close10141.001.27111.07051.275560.00152668.15
20342006.09.12 01:35close10131.001.27111.07041.275470.00152738.15
20352006.09.12 02:35sell10185.001.27171.47171.2667
20362006.09.12 02:35sell10195.001.27191.47191.2669
20372006.09.12 02:35sell10205.001.27151.47151.2665
20382006.09.12 02:36sell10215.001.27171.47171.2667
20392006.09.12 02:36sell10225.001.27191.47191.2669
20402006.09.12 08:16close10225.001.27041.47191.2669750.00153488.15
20412006.09.12 08:16close10215.001.27041.47171.2667650.00154138.15
20422006.09.12 08:16close10205.001.27041.47151.2665550.00154688.15
20432006.09.12 08:16close10195.001.27041.47191.2669750.00155438.15
20442006.09.12 08:16close10185.001.27041.47171.2667650.00156088.15
20452006.09.12 08:35buy10231.001.27201.07201.2770
20462006.09.12 08:35buy10241.001.27191.07191.2769
20472006.09.12 08:43close10241.001.27291.07191.2769100.00156188.15
20482006.09.12 08:43close10231.001.27291.07201.277090.00156278.15
20492006.09.12 08:56buy10251.001.27151.07151.2730
20502006.09.12 08:57buy10261.001.27161.07161.2731
20512006.09.12 08:57buy10271.001.27151.07151.2730
20522006.09.12 08:58buy10281.001.27161.07161.2731
20532006.09.12 08:59buy10291.001.27151.07151.2730
20542006.09.12 12:37close10291.001.27191.07151.273040.00156318.15
20552006.09.12 12:37close10281.001.27191.07161.273130.00156348.15
20562006.09.12 12:37close10271.001.27191.07151.273040.00156388.15
20572006.09.12 12:37close10261.001.27191.07161.273130.00156418.15
20582006.09.12 12:37close10251.001.27191.07151.273040.00156458.15
20592006.09.12 12:37buy10301.001.27111.07111.2726
20602006.09.12 12:37buy10311.001.27131.07131.2728
20612006.09.12 12:38buy10321.001.27131.07131.2728
20622006.09.12 12:38buy10331.001.27111.07111.2726
20632006.09.12 12:38buy10341.001.27101.07101.2725
20642006.09.12 12:47close10341.001.27181.07101.272580.00156538.15
20652006.09.12 12:47close10331.001.27181.07111.272670.00156608.15
20662006.09.12 12:47close10321.001.27181.07131.272850.00156658.15
20672006.09.12 12:47close10311.001.27181.07131.272850.00156708.15
20682006.09.12 12:47close10301.001.27181.07111.272670.00156778.15
20692006.09.12 13:00buy10351.001.27141.07141.2764
20702006.09.12 13:00buy10361.001.27141.07141.2764
20712006.09.12 13:01buy10372.001.27121.07121.2762
20722006.09.12 13:01buy10381.001.27121.07121.2727
20732006.09.12 13:01buy10393.001.27111.07111.2761
20742006.09.12 13:01buy10401.001.27111.07111.2726
20752006.09.12 13:31close10401.001.27191.07111.272680.00156858.15
20762006.09.12 13:31close10393.001.27191.07111.2761240.00157098.15
20772006.09.12 13:31close10381.001.27191.07121.272770.00157168.15
20782006.09.12 13:31close10372.001.27191.07121.2762140.00157308.15
20792006.09.12 13:31close10361.001.27191.07141.276450.00157358.15
20802006.09.12 13:31close10351.001.27191.07141.276450.00157408.15
20812006.09.12 13:55buy10412.001.27111.07111.2761
20822006.09.12 13:55buy10421.001.27111.07111.2726
20832006.09.12 13:55buy10431.001.27121.07121.2762
20842006.09.12 13:56buy10441.001.27131.07131.2763
20852006.09.12 13:56close10441.001.27181.07131.276350.00157458.15
20862006.09.12 13:56close10431.001.27181.07121.276260.00157518.15
20872006.09.12 13:56close10421.001.27181.07111.272670.00157588.15
20882006.09.12 13:56close10412.001.27181.07111.2761140.00157728.15
20892006.09.12 14:33buy10453.001.27121.07121.2727
20902006.09.12 14:33buy10461.001.27121.07121.2727
20912006.09.12 14:33buy10471.001.27131.07131.2728
20922006.09.12 14:33buy10483.001.27091.07091.2724
20932006.09.12 14:33buy10491.001.27091.07091.2724
20942006.09.12 20:05close10491.001.26981.07091.2724-110.00157618.15
20952006.09.12 20:05close10483.001.26981.07091.2724-330.00157288.15
20962006.09.12 20:05close10471.001.26981.07131.2728-150.00157138.15
20972006.09.12 20:05close10461.001.26981.07121.2727-140.00156998.15
20982006.09.12 20:05close10453.001.26981.07121.2727-420.00156578.15
20992006.09.12 20:30buy10503.001.26891.06891.2704
21002006.09.12 20:31buy10513.001.26881.06881.2703
21012006.09.12 20:31buy10523.001.26891.06891.2704
21022006.09.12 20:32buy10533.001.26881.06881.2703
21032006.09.12 20:34buy10543.001.26851.06851.2700
21042006.09.12 20:34buy10551.001.26851.06851.2700
21052006.09.12 20:59close10551.001.26991.06851.2700140.00156718.15
21062006.09.12 20:59close10543.001.26991.06851.2700420.00157138.15
21072006.09.12 20:59close10533.001.26991.06881.2703330.00157468.15
21082006.09.12 20:59close10523.001.26991.06891.2704300.00157768.15
21092006.09.12 20:59close10513.001.26991.06881.2703330.00158098.15
21102006.09.12 20:59close10503.001.26991.06891.2704300.00158398.15
21112006.09.12 21:43buy10561.001.26891.06891.2704
21122006.09.12 21:43buy10571.001.26881.06881.2703
21132006.09.12 21:44buy10581.001.26891.06891.2704
21142006.09.12 21:44buy10591.001.26881.06881.2703
21152006.09.12 21:44buy10601.001.26891.06891.2704
21162006.09.13 04:19close10601.001.26941.06891.270441.35158439.50
21172006.09.13 04:19close10591.001.26941.06881.270351.35158490.85
21182006.09.13 04:19close10581.001.26941.06891.270441.35158532.20
21192006.09.13 04:19close10571.001.26941.06881.270351.35158583.55
21202006.09.13 04:19close10561.001.26941.06891.270441.35158624.90
21212006.09.13 04:40sell10615.001.26821.46821.2632
21222006.09.13 04:40sell10625.001.26861.46861.2636
21232006.09.13 04:40sell10635.001.26851.46851.2635
21242006.09.13 04:41sell10645.001.26871.46871.2637
21252006.09.13 04:41sell10655.001.26821.46821.2632
21262006.09.13 08:32close10655.001.26821.46821.26320.00158624.90
21272006.09.13 08:32close10645.001.26821.46871.2637250.00158874.90
21282006.09.13 08:32close10635.001.26821.46851.2635150.00159024.90
21292006.09.13 08:32close10625.001.26821.46861.2636200.00159224.90
21302006.09.13 08:32close10615.001.26821.46821.26320.00159224.90
21312006.09.13 08:32buy10663.001.26831.06831.2698
21322006.09.13 08:32buy10671.001.26831.06831.2698
21332006.09.13 08:33buy10683.001.26861.06861.2701
21342006.09.13 08:33buy10691.001.26861.06861.2701
21352006.09.13 08:33buy10703.001.26881.06881.2703
21362006.09.13 08:33buy10711.001.26881.06881.2703
21372006.09.13 09:49t/p10663.001.26981.06831.2698450.00159674.90
21382006.09.13 09:49t/p10671.001.26981.06831.2698150.00159824.90
21392006.09.13 09:49buy10721.001.26931.06931.2743
21402006.09.13 14:27close10721.001.26951.06931.274320.00159844.90
21412006.09.13 14:27close10711.001.26951.06881.270370.00159914.90
21422006.09.13 14:27close10703.001.26951.06881.2703210.00160124.90
21432006.09.13 14:27close10691.001.26951.06861.270190.00160214.90
21442006.09.13 14:27close10683.001.26951.06861.2701270.00160484.90
21452006.09.13 14:56buy10731.001.26821.06821.2697
21462006.09.13 14:56buy10743.001.26791.06791.2694
21472006.09.13 14:56buy10751.001.26791.06791.2694
21482006.09.13 14:56buy10763.001.26811.06811.2696
21492006.09.13 14:56buy10771.001.26811.06811.2696
21502006.09.13 16:22t/p10731.001.26971.06821.2697150.00160634.90
21512006.09.13 16:22t/p10743.001.26941.06791.2694450.00161084.90
21522006.09.13 16:22t/p10751.001.26941.06791.2694150.00161234.90
21532006.09.13 16:22t/p10763.001.26961.06811.2696450.00161684.90
21542006.09.13 16:22t/p10771.001.26961.06811.2696150.00161834.90
21552006.09.13 17:25sell10785.001.27011.47011.2651
21562006.09.13 17:25sell10795.001.26971.46971.2647
21572006.09.13 17:25sell10805.001.26981.46981.2648
21582006.09.13 17:26sell10815.001.26971.46971.2647
21592006.09.13 17:26sell10825.001.26961.46961.2646
21602006.09.13 21:18close10825.001.26881.46961.2646400.00162234.90
21612006.09.13 21:18close10815.001.26881.46971.2647450.00162684.90
21622006.09.13 21:18close10805.001.26881.46981.2648500.00163184.90
21632006.09.13 21:18close10795.001.26881.46971.2647450.00163634.90
21642006.09.13 21:18close10785.001.26881.47011.2651650.00164284.90
21652006.09.13 21:26buy10831.001.26961.06961.2746
21662006.09.13 21:28buy10841.001.26951.06951.2745
21672006.09.13 21:28buy10851.001.26961.06961.2746
21682006.09.13 21:29buy10861.001.26951.06951.2745
21692006.09.13 21:29buy10871.001.26961.06961.2746
21702006.09.13 22:10close10871.001.26991.06961.274630.00164314.90
21712006.09.13 22:10close10861.001.26991.06951.274540.00164354.90
21722006.09.13 22:10close10851.001.26991.06961.274630.00164384.90
21732006.09.13 22:10close10841.001.26991.06951.274540.00164424.90
21742006.09.13 22:10close10831.001.26991.06961.274630.00164454.90
21752006.09.13 22:15buy10881.001.26951.06951.2745
21762006.09.13 22:15buy10891.001.26941.06941.2744
21772006.09.13 22:16buy10901.001.26941.06941.2744
21782006.09.13 22:16buy10913.001.26911.06911.2741
21792006.09.13 22:16buy10921.001.26911.06911.2706
21802006.09.13 22:21close10921.001.27001.06911.270690.00164544.90
21812006.09.13 22:21close10913.001.27001.06911.2741270.00164814.90
21822006.09.13 22:21close10901.001.27001.06941.274460.00164874.90
21832006.09.13 22:21close10891.001.27001.06941.274460.00164934.90
21842006.09.13 22:21close10881.001.27001.06951.274550.00164984.90
21852006.09.13 22:21buy10931.001.26931.06931.2708
21862006.09.13 22:24buy10941.001.26931.06931.2708
21872006.09.13 22:28buy10951.001.26931.06931.2708
21882006.09.13 22:29buy10961.001.26911.06911.2706
21892006.09.13 22:30buy10971.001.26921.06921.2707
21902006.09.13 22:41close10971.001.26991.06921.270770.00165054.90
21912006.09.13 22:41close10961.001.26991.06911.270680.00165134.90
21922006.09.13 22:41close10951.001.26991.06931.270860.00165194.90
21932006.09.13 22:41close10941.001.26991.06931.270860.00165254.90
21942006.09.13 22:41close10931.001.26991.06931.270860.00165314.90
21952006.09.13 23:42buy10983.001.26941.06941.2709
21962006.09.13 23:42buy10991.001.26941.06941.2709
21972006.09.13 23:42buy11003.001.26951.06951.2710
21982006.09.13 23:43buy11013.001.26951.06951.2710
21992006.09.13 23:43buy11023.001.26941.06941.2709
22002006.09.13 23:43buy11031.001.26941.06941.2709
22012006.09.14 00:31close11031.001.27041.06941.270974.05165388.95
22022006.09.14 00:31close11023.001.27041.06941.2709222.15165611.10
22032006.09.14 00:31close11013.001.27041.06951.2710192.15165803.25
22042006.09.14 00:31close11003.001.27041.06951.2710192.15165995.40
22052006.09.14 00:31close10991.001.27041.06941.270974.05166069.45
22062006.09.14 00:31close10983.001.27041.06941.2709222.15166291.60
22072006.09.14 00:34buy11041.001.26971.06971.2747
22082006.09.14 00:34buy11051.001.26981.06981.2748
22092006.09.14 00:34buy11062.001.26941.06941.2744
22102006.09.14 00:34buy11071.001.26941.06941.2709
22112006.09.14 00:34buy11081.001.26961.06961.2746
22122006.09.14 01:03close11081.001.27031.06961.274670.00166361.60
22132006.09.14 01:03close11071.001.27031.06941.270990.00166451.60
22142006.09.14 01:03close11062.001.27031.06941.2744180.00166631.60
22152006.09.14 01:03close11051.001.27031.06981.274850.00166681.60
22162006.09.14 01:03close11041.001.27031.06971.274760.00166741.60
22172006.09.14 01:10sell11095.001.26971.46971.2647
22182006.09.14 01:10sell11105.001.27001.47001.2650
22192006.09.14 01:11sell11115.001.26961.46961.2646
22202006.09.14 01:11sell11125.001.26951.46951.2645
22212006.09.14 01:11sell11135.001.26991.46991.2649
22222006.09.14 01:50close11135.001.26941.46991.2649250.00166991.60
22232006.09.14 01:50close11125.001.26941.46951.264550.00167041.60
22242006.09.14 01:50close11115.001.26941.46961.2646100.00167141.60
22252006.09.14 01:50close11105.001.26941.47001.2650300.00167441.60
22262006.09.14 01:50close11095.001.26941.46971.2647150.00167591.60
22272006.09.14 02:52buy11141.001.26981.06981.2713
22282006.09.14 02:53buy11153.001.26961.06961.2711
22292006.09.14 02:53buy11161.001.26961.06961.2711
22302006.09.14 02:53buy11173.001.26971.06971.2712
22312006.09.14 02:53buy11181.001.26971.06971.2712
22322006.09.14 10:43close11181.001.26951.06971.2712-20.00167571.60
22332006.09.14 10:43close11173.001.26951.06971.2712-60.00167511.60
22342006.09.14 10:43close11161.001.26951.06961.2711-10.00167501.60
22352006.09.14 10:43close11153.001.26951.06961.2711-30.00167471.60
22362006.09.14 10:43close11141.001.26951.06981.2713-30.00167441.60
22372006.09.14 13:10sell11195.001.27231.47231.2673
22382006.09.14 13:10sell11205.001.27251.47251.2675
22392006.09.14 13:10sell11215.001.27211.47211.2671
22402006.09.14 13:10sell11225.001.27221.47221.2672
22412006.09.14 13:11sell11235.001.27231.47231.2673
22422006.09.14 19:39close11235.001.27281.47231.2673-250.00167191.60
22432006.09.14 19:39close11225.001.27281.47221.2672-300.00166891.60
22442006.09.14 19:39close11215.001.27281.47211.2671-350.00166541.60
22452006.09.14 19:39close11205.001.27281.47251.2675-150.00166391.60
22462006.09.14 19:39close11195.001.27281.47231.2673-250.00166141.60
22472006.09.14 22:30buy11241.001.27271.07271.2777
22482006.09.14 22:30buy11252.001.27251.07251.2775
22492006.09.14 22:30buy11261.001.27261.07261.2776
22502006.09.14 22:30buy11272.001.27241.07241.2774
22512006.09.14 22:30buy11281.001.27281.07281.2778
22522006.09.15 00:43close11281.001.27271.07281.2778-18.65166122.95
22532006.09.15 00:43close11272.001.27271.07241.277442.70166165.65
22542006.09.15 00:43close11261.001.27271.07261.27761.35166167.00
22552006.09.15 00:43close11252.001.27271.07251.277522.70166189.70
22562006.09.15 00:43close11241.001.27271.07271.2777-8.65166181.05
22572006.09.15 01:45sell11295.001.27211.47211.2671
22582006.09.15 01:45sell11305.001.27201.47201.2670
22592006.09.15 01:45sell11315.001.27231.47231.2673
22602006.09.15 01:46sell11325.001.27221.47221.2672
22612006.09.15 01:46sell11335.001.27201.47201.2670
22622006.09.15 01:52close11335.001.27191.47201.267050.00166231.05
22632006.09.15 01:52close11325.001.27191.47221.2672150.00166381.05
22642006.09.15 01:52close11315.001.27191.47231.2673200.00166581.05
22652006.09.15 01:52close11305.001.27191.47201.267050.00166631.05
22662006.09.15 01:52close11295.001.27191.47211.2671100.00166731.05
22672006.09.15 03:15buy11342.001.27201.07201.2770
22682006.09.15 03:15buy11351.001.27221.07221.2772
22692006.09.15 03:15buy11363.001.27181.07181.2768
22702006.09.15 03:15buy11372.001.27201.07201.2770
22712006.09.15 03:16buy11381.001.27211.07211.2771
22722006.09.15 04:17close11381.001.27281.07211.277170.00166801.05
22732006.09.15 04:17close11372.001.27281.07201.2770160.00166961.05
22742006.09.15 04:17close11363.001.27281.07181.2768300.00167261.05
22752006.09.15 04:17close11351.001.27281.07221.277260.00167321.05
22762006.09.15 04:17close11342.001.27281.07201.2770160.00167481.05
22772006.09.15 07:15sell11395.001.27291.47291.2679
22782006.09.15 07:15sell11405.001.27281.47281.2678
22792006.09.15 07:15sell11415.001.27311.47311.2681
22802006.09.15 07:16sell11425.001.27301.47301.2680
22812006.09.15 07:16sell11435.001.27271.47271.2677
22822006.09.15 08:06close11435.001.27161.47271.2677550.00168031.05
22832006.09.15 08:06close11425.001.27161.47301.2680700.00168731.05
22842006.09.15 08:06close11415.001.27161.47311.2681750.00169481.05
22852006.09.15 08:06close11405.001.27161.47281.2678600.00170081.05
22862006.09.15 08:06close11395.001.27161.47291.2679650.00170731.05
22872006.09.15 10:00buy11442.001.27111.07111.2761
22882006.09.15 10:00buy11452.001.27101.07101.2760
22892006.09.15 10:00buy11462.001.27091.07091.2759
22902006.09.15 10:00buy11472.001.27121.07121.2762
22912006.09.15 10:00buy11482.001.27131.07131.2763
22922006.09.15 18:34close11482.001.26571.07131.2763-1120.00169611.05
22932006.09.15 18:34close11472.001.26571.07121.2762-1100.00168511.05
22942006.09.15 18:34close11462.001.26571.07091.2759-1040.00167471.05
22952006.09.15 18:34close11452.001.26571.07101.2760-1060.00166411.05
22962006.09.15 18:34close11442.001.26571.07111.2761-1080.00165331.05
22972006.09.15 18:35buy11492.001.26471.06471.2697
22982006.09.15 18:35buy11501.001.26471.06471.2662
22992006.09.15 18:35buy11512.001.26461.06461.2696
23002006.09.15 18:35buy11521.001.26461.06461.2661
23012006.09.15 18:35buy11532.001.26451.06451.2695
23022006.09.15 18:35buy11541.001.26451.06451.2660
23032006.09.15 19:15close11541.001.26541.06451.266090.00165421.05
23042006.09.15 19:15close11532.001.26541.06451.2695180.00165601.05
23052006.09.15 19:15close11521.001.26541.06461.266180.00165681.05
23062006.09.15 19:15close11512.001.26541.06461.2696160.00165841.05
23072006.09.15 19:15close11501.001.26541.06471.266270.00165911.05
23082006.09.15 19:15close11492.001.26541.06471.2697140.00166051.05
23092006.09.15 22:02buy11553.001.26561.06561.2671
23102006.09.15 22:02buy11561.001.26561.06561.2671
23112006.09.15 22:02buy11573.001.26571.06571.2672
23122006.09.15 22:02buy11581.001.26571.06571.2672
23132006.09.15 22:02buy11593.001.26581.06581.2673
23142006.09.15 22:02buy11601.001.26581.06581.2673
23152006.09.15 22:15close11601.001.26711.06581.2673130.00166181.05
23162006.09.15 22:15close11593.001.26711.06581.2673390.00166571.05
23172006.09.15 22:15close11581.001.26711.06571.2672140.00166711.05
23182006.09.15 22:15close11573.001.26711.06571.2672420.00167131.05
23192006.09.15 22:15close11561.001.26711.06561.2671150.00167281.05
23202006.09.15 22:15close11553.001.26711.06561.2671450.00167731.05
23212006.09.15 22:17buy11613.001.26591.06591.2674
23222006.09.15 22:17buy11621.001.26591.06591.2674
23232006.09.15 22:18buy11633.001.26601.06601.2675
23242006.09.15 22:18buy11641.001.26601.06601.2675
23252006.09.15 22:18buy11653.001.26611.06611.2676
23262006.09.18 04:41close11653.001.26551.06611.2676-205.95167525.10
23272006.09.18 04:41close11641.001.26551.06601.2675-58.65167466.45
23282006.09.18 04:41close11633.001.26551.06601.2675-175.95167290.50
23292006.09.18 04:41close11621.001.26551.06591.2674-48.65167241.85
23302006.09.18 04:41close11613.001.26551.06591.2674-145.95167095.90
23312006.09.18 05:58buy11663.001.26521.06521.2667
23322006.09.18 05:58buy11673.001.26541.06541.2669
23332006.09.18 05:58buy11683.001.26491.06491.2664
23342006.09.18 05:58buy11691.001.26491.06491.2664
23352006.09.18 05:58buy11703.001.26441.06441.2659
23362006.09.18 05:58buy11711.001.26441.06441.2659
23372006.09.18 05:59t/p11703.001.26591.06441.2659450.00167545.90
23382006.09.18 05:59t/p11711.001.26591.06441.2659150.00167695.90
23392006.09.18 05:59t/p11683.001.26641.06491.2664450.00168145.90
23402006.09.18 05:59t/p11691.001.26641.06491.2664150.00168295.90
23412006.09.18 06:33buy11723.001.26571.06571.2672
23422006.09.18 06:42buy11733.001.26571.06571.2672
23432006.09.18 06:43buy11743.001.26571.06571.2672
23442006.09.18 07:08t/p11663.001.26671.06521.2667450.00168745.90
23452006.09.18 07:09t/p11673.001.26691.06541.2669450.00169195.90
23462006.09.18 07:09close11743.001.26701.06571.2672390.00169585.90
23472006.09.18 07:09close11733.001.26701.06571.2672390.00169975.90
23482006.09.18 07:09close11723.001.26701.06571.2672390.00170365.90
23492006.09.18 07:11buy11751.001.26601.06601.2710
23502006.09.18 07:12close11751.001.26711.06601.2710110.00170475.90
23512006.09.18 07:50sell11765.001.26721.46721.2622
23522006.09.18 07:50sell11775.001.26741.46741.2624
23532006.09.18 07:50sell11785.001.26711.46711.2621
23542006.09.18 07:51sell11795.001.26721.46721.2622
23552006.09.18 07:51sell11805.001.26731.46731.2623
23562006.09.18 10:15close11805.001.26571.46731.2623800.00171275.90
23572006.09.18 10:15close11795.001.26571.46721.2622750.00172025.90
23582006.09.18 10:15close11785.001.26571.46711.2621700.00172725.90
23592006.09.18 10:15close11775.001.26571.46741.2624850.00173575.90
23602006.09.18 10:15close11765.001.26571.46721.2622750.00174325.90
23612006.09.18 12:45buy11812.001.26571.06571.2707
23622006.09.18 12:45buy11821.001.26571.06571.2672
23632006.09.18 12:45buy11832.001.26571.06571.2707
23642006.09.18 12:45buy11841.001.26571.06571.2672
23652006.09.18 12:45buy11851.001.26621.06621.2712
23662006.09.18 13:00close11851.001.26681.06621.271260.00174385.90
23672006.09.18 13:00close11841.001.26681.06571.2672110.00174495.90
23682006.09.18 13:00close11832.001.26681.06571.2707220.00174715.90
23692006.09.18 13:00close11821.001.26681.06571.2672110.00174825.90
23702006.09.18 13:00close11812.001.26681.06571.2707220.00175045.90
23712006.09.18 14:22buy11863.001.26611.06611.2676
23722006.09.18 14:22buy11871.001.26611.06611.2676
23732006.09.18 14:23buy11883.001.26601.06601.2675
23742006.09.18 14:23buy11891.001.26601.06601.2675
23752006.09.18 14:23buy11903.001.26621.06621.2677
23762006.09.18 14:36t/p11883.001.26751.06601.2675450.00175495.90
23772006.09.18 14:36t/p11891.001.26751.06601.2675150.00175645.90
23782006.09.18 14:57t/p11863.001.26761.06611.2676450.00176095.90
23792006.09.18 14:57t/p11871.001.26761.06611.2676150.00176245.90
23802006.09.18 14:58t/p11903.001.26771.06621.2677450.00176695.90
23812006.09.18 16:17buy11913.001.26751.06751.2690
23822006.09.18 16:17buy11923.001.26721.06721.2687
23832006.09.18 16:17buy11931.001.26721.06721.2687
23842006.09.18 16:17buy11943.001.26741.06741.2689
23852006.09.18 16:18buy11953.001.26741.06741.2689
23862006.09.18 17:21t/p11923.001.26871.06721.2687450.00177145.90
23872006.09.18 17:21t/p11931.001.26871.06721.2687150.00177295.90
23882006.09.18 17:24buy11961.001.26811.06811.2731
23892006.09.18 17:24buy11971.001.26801.06801.2730
23902006.09.18 17:49t/p11913.001.26901.06751.2690450.00177745.90
23912006.09.18 17:49t/p11943.001.26891.06741.2689450.00178195.90
23922006.09.18 17:49t/p11953.001.26891.06741.2689450.00178645.90
23932006.09.18 17:49close11971.001.26911.06801.2730110.00178755.90
23942006.09.18 17:49close11961.001.26911.06811.2731100.00178855.90
23952006.09.18 18:39buy11983.001.26841.06841.2699
23962006.09.18 18:40buy11993.001.26841.06841.2699
23972006.09.18 18:41buy12003.001.26841.06841.2699
23982006.09.18 18:41buy12013.001.26831.06831.2698
23992006.09.18 18:41buy12023.001.26821.06821.2697
24002006.09.18 19:14t/p12023.001.26971.06821.2697450.00179305.90
24012006.09.18 19:14t/p11983.001.26991.06841.2699450.00179755.90
24022006.09.18 19:14t/p11993.001.26991.06841.2699450.00180205.90
24032006.09.18 19:14t/p12003.001.26991.06841.2699450.00180655.90
24042006.09.18 19:14t/p12013.001.26981.06831.2698450.00181105.90
24052006.09.18 21:00sell12035.001.27041.47041.2654
24062006.09.18 21:00sell12045.001.27041.47041.2654
24072006.09.18 21:01sell12055.001.27021.47021.2652
24082006.09.18 21:01sell12065.001.27031.47031.2653
24092006.09.18 21:01sell12075.001.27011.47011.2651
24102006.09.18 22:51close12075.001.26971.47011.2651200.00181305.90
24112006.09.18 22:51close12065.001.26971.47031.2653300.00181605.90
24122006.09.18 22:51close12055.001.26971.47021.2652250.00181855.90
24132006.09.18 22:51close12045.001.26971.47041.2654350.00182205.90
24142006.09.18 22:51close12035.001.26971.47041.2654350.00182555.90
24152006.09.18 23:10buy12081.001.27061.07061.2756
24162006.09.18 23:10buy12091.001.27051.07051.2755
24172006.09.18 23:10buy12101.001.27061.07061.2756
24182006.09.18 23:11buy12112.001.27021.07021.2752
24192006.09.18 23:11buy12121.001.27021.07021.2717
24202006.09.18 23:47close12121.001.27101.07021.271780.00182635.90
24212006.09.18 23:47close12112.001.27101.07021.2752160.00182795.90
24222006.09.18 23:47close12101.001.27101.07061.275640.00182835.90
24232006.09.18 23:47close12091.001.27101.07051.275550.00182885.90
24242006.09.18 23:47close12081.001.27101.07061.275640.00182925.90
24252006.09.19 00:29buy12133.001.27041.07041.2719
24262006.09.19 00:29buy12141.001.27041.07041.2719
24272006.09.19 00:29buy12153.001.27041.07041.2719
24282006.09.19 00:29buy12161.001.27041.07041.2719
24292006.09.19 00:30sell12175.001.27041.47041.2654
24302006.09.19 01:03close12161.001.27121.07041.271980.00183005.90
24312006.09.19 01:03close12153.001.27121.07041.2719240.00183245.90
24322006.09.19 01:03close12141.001.27121.07041.271980.00183325.90
24332006.09.19 01:03close12133.001.27121.07041.2719240.00183565.90
24342006.09.19 02:00sell12185.001.27131.47131.2663
24352006.09.19 02:00sell12195.001.27121.47121.2662
24362006.09.19 02:00sell12205.001.27151.47151.2665
24372006.09.19 02:01sell12215.001.27141.47141.2664
24382006.09.19 07:32close12215.001.27021.47141.2664600.00184165.90
24392006.09.19 07:32close12205.001.27021.47151.2665650.00184815.90
24402006.09.19 07:32close12195.001.27021.47121.2662500.00185315.90
24412006.09.19 07:32close12185.001.27021.47131.2663550.00185865.90
24422006.09.19 07:32close12175.001.27021.47041.2654100.00185965.90
24432006.09.19 09:35buy12223.001.26741.06741.2724
24442006.09.19 09:35buy12231.001.26741.06741.2689
24452006.09.19 09:35buy12243.001.26731.06731.2723
24462006.09.19 09:35buy12251.001.26731.06731.2688
24472006.09.19 09:35buy12263.001.26771.06771.2727
24482006.09.19 09:35buy12271.001.26771.06771.2692
24492006.09.19 13:31close12271.001.26701.06771.2692-70.00185895.90
24502006.09.19 13:31close12263.001.26701.06771.2727-210.00185685.90
24512006.09.19 13:31close12251.001.26701.06731.2688-30.00185655.90
24522006.09.19 13:31close12243.001.26701.06731.2723-90.00185565.90
24532006.09.19 13:31close12231.001.26701.06741.2689-40.00185525.90
24542006.09.19 13:31close12223.001.26701.06741.2724-120.00185405.90
24552006.09.19 15:30buy12283.001.27031.07031.2718
24562006.09.19 15:30buy12293.001.27041.07041.2719
24572006.09.19 15:30buy12303.001.27051.07051.2720
24582006.09.19 15:31buy12313.001.27051.07051.2720
24592006.09.19 15:31buy12323.001.27041.07041.2719
24602006.09.19 15:53t/p12283.001.27181.07031.2718450.00185855.90
24612006.09.19 16:02buy12333.001.26991.06991.2714
24622006.09.19 21:47close12333.001.26831.06991.2714-480.00185375.90
24632006.09.19 21:47close12323.001.26831.07041.2719-630.00184745.90
24642006.09.19 21:47close12313.001.26831.07051.2720-660.00184085.90
24652006.09.19 21:47close12303.001.26831.07051.2720-660.00183425.90
24662006.09.19 21:47close12293.001.26831.07041.2719-630.00182795.90
24672006.09.19 22:02buy12341.001.26781.06781.2693
24682006.09.19 22:03close12341.001.26851.06781.269370.00182865.90
24692006.09.19 22:04buy12353.001.26741.06741.2689
24702006.09.19 22:04buy12361.001.26741.06741.2689
24712006.09.19 22:04buy12373.001.26731.06731.2688
24722006.09.19 22:04buy12381.001.26731.06731.2688
24732006.09.19 22:04buy12391.001.26771.06771.2692
24742006.09.19 22:06close12391.001.26831.06771.269260.00182925.90
24752006.09.19 22:06close12381.001.26831.06731.2688100.00183025.90
24762006.09.19 22:06close12373.001.26831.06731.2688300.00183325.90
24772006.09.19 22:06close12361.001.26831.06741.268990.00183415.90
24782006.09.19 22:06close12353.001.26831.06741.2689270.00183685.90
24792006.09.19 22:06sell12405.001.26821.46821.2632
24802006.09.19 22:06sell12415.001.26801.46801.2630
24812006.09.19 22:07sell12425.001.26781.46781.2628
24822006.09.19 22:07sell12435.001.26811.46811.2631
24832006.09.19 22:08sell12445.001.26791.46791.2629
24842006.09.19 22:11close12445.001.26741.46791.2629250.00183935.90
24852006.09.19 22:11close12435.001.26741.46811.2631350.00184285.90
24862006.09.19 22:11close12425.001.26741.46781.2628200.00184485.90
24872006.09.19 22:11close12415.001.26741.46801.2630300.00184785.90
24882006.09.19 22:11close12405.001.26741.46821.2632400.00185185.90
24892006.09.19 22:11buy12453.001.26761.06761.2726
24902006.09.19 22:11buy12461.001.26761.06761.2691
24912006.09.19 22:11buy12471.001.26801.06801.2730
24922006.09.19 22:12buy12482.001.26781.06781.2728
24932006.09.19 22:12buy12491.001.26781.06781.2693
24942006.09.19 22:13close12491.001.26831.06781.269350.00185235.90
24952006.09.19 22:13close12482.001.26831.06781.2728100.00185335.90
24962006.09.19 22:13close12471.001.26831.06801.273030.00185365.90
24972006.09.19 22:13close12461.001.26831.06761.269170.00185435.90
24982006.09.19 22:13close12453.001.26831.06761.2726210.00185645.90
24992006.09.19 22:13buy12502.001.26781.06781.2728
25002006.09.19 22:13buy12511.001.26781.06781.2693
25012006.09.19 22:13buy12521.001.26791.06791.2729
25022006.09.19 22:14buy12533.001.26771.06771.2727
25032006.09.19 22:14buy12541.001.26771.06771.2692
25042006.09.19 22:15close12541.001.26831.06771.269260.00185705.90
25052006.09.19 22:15close12533.001.26831.06771.2727180.00185885.90
25062006.09.19 22:15close12521.001.26831.06791.272940.00185925.90
25072006.09.19 22:15close12511.001.26831.06781.269350.00185975.90
25082006.09.19 22:15close12502.001.26831.06781.2728100.00186075.90
25092006.09.19 22:15sell12555.001.26821.46821.2632
25102006.09.19 22:15sell12565.001.26831.46831.2633
25112006.09.19 22:15sell12575.001.26801.46801.2630
25122006.09.19 22:15sell12585.001.26781.46781.2628
25132006.09.19 22:15sell12595.001.26791.46791.2629
25142006.09.19 22:17close12595.001.26741.46791.2629250.00186325.90
25152006.09.19 22:17close12585.001.26741.46781.2628200.00186525.90
25162006.09.19 22:17close12575.001.26741.46801.2630300.00186825.90
25172006.09.19 22:17close12565.001.26741.46831.2633450.00187275.90
25182006.09.19 22:17close12555.001.26741.46821.2632400.00187675.90
25192006.09.19 22:17sell12605.001.26761.46761.2626
25202006.09.19 22:17sell12615.001.26751.46751.2625
25212006.09.19 22:17sell12625.001.26781.46781.2628
25222006.09.19 22:17sell12635.001.26771.46771.2627
25232006.09.19 22:17sell12645.001.26811.46811.2631
25242006.09.19 22:18close12645.001.26741.46811.2631350.00188025.90
25252006.09.19 22:18close12635.001.26741.46771.2627150.00188175.90
25262006.09.19 22:18close12625.001.26741.46781.2628200.00188375.90
25272006.09.19 22:18close12615.001.26741.46751.262550.00188425.90
25282006.09.19 22:18close12605.001.26741.46761.2626100.00188525.90
25292006.09.19 22:19sell12655.001.26771.46771.2627
25302006.09.19 22:19close12655.001.26741.46771.2627150.00188675.90
25312006.09.19 22:19sell12665.001.26761.46761.2626
25322006.09.19 22:19sell12675.001.26751.46751.2625
25332006.09.19 22:19sell12685.001.26781.46781.2628
25342006.09.19 22:19sell12695.001.26771.46771.2627
25352006.09.19 22:19sell12705.001.26801.46801.2630
25362006.09.19 22:21close12705.001.26721.46801.2630400.00189075.90
25372006.09.19 22:21close12695.001.26721.46771.2627250.00189325.90
25382006.09.19 22:21close12685.001.26721.46781.2628300.00189625.90
25392006.09.19 22:21close12675.001.26721.46751.2625150.00189775.90
25402006.09.19 22:21close12665.001.26721.46761.2626200.00189975.90
25412006.09.19 22:21buy12715.001.26741.06741.2724
25422006.09.19 22:21buy12723.001.26741.06741.2689
25432006.09.19 22:21buy12731.001.26741.06741.2689
25442006.09.19 22:22buy12741.001.26801.06801.2730
25452006.09.19 22:22buy12752.001.26781.06781.2728
25462006.09.19 22:22buy12761.001.26781.06781.2693
25472006.09.20 02:07close12761.001.26821.06781.269331.35190007.25
25482006.09.20 02:07close12752.001.26821.06781.272862.70190069.95
25492006.09.20 02:07close12741.001.26821.06801.273011.35190081.30
25502006.09.20 02:07close12731.001.26821.06741.268971.35190152.65
25512006.09.20 02:07close12723.001.26821.06741.2689214.05190366.70
25522006.09.20 02:07close12715.001.26821.06741.2724356.75190723.45
25532006.09.20 03:08buy12771.001.26771.06771.2692
25542006.09.20 03:19buy12781.001.26771.06771.2692
25552006.09.20 03:20buy12791.001.26771.06771.2692
25562006.09.20 03:22buy12801.001.26771.06771.2692
25572006.09.20 03:24buy12811.001.26771.06771.2692
25582006.09.20 03:55close12811.001.26841.06771.269270.00190793.45
25592006.09.20 03:55close12801.001.26841.06771.269270.00190863.45
25602006.09.20 03:55close12791.001.26841.06771.269270.00190933.45
25612006.09.20 03:55close12781.001.26841.06771.269270.00191003.45
25622006.09.20 03:55close12771.001.26841.06771.269270.00191073.45
25632006.09.20 04:15sell12825.001.26821.46821.2632
25642006.09.20 04:15sell12835.001.26821.46821.2632
25652006.09.20 04:15sell12845.001.26771.46771.2627
25662006.09.20 04:15sell12855.001.26801.46801.2630
25672006.09.20 04:16sell12865.001.26751.46751.2625
25682006.09.20 06:03close12865.001.26751.46751.26250.00191073.45
25692006.09.20 06:03close12855.001.26751.46801.2630250.00191323.45
25702006.09.20 06:03close12845.001.26751.46771.2627100.00191423.45
25712006.09.20 06:03close12835.001.26751.46821.2632350.00191773.45
25722006.09.20 06:03close12825.001.26751.46821.2632350.00192123.45
25732006.09.20 07:40buy12873.001.26701.06701.2720
25742006.09.20 07:40buy12881.001.26701.06701.2685
25752006.09.20 07:40buy12893.001.26681.06681.2718
25762006.09.20 07:40buy12901.001.26681.06681.2683
25772006.09.20 07:40buy12914.001.26671.06671.2717
25782006.09.20 07:40buy12921.001.26671.06671.2682
25792006.09.20 08:05t/p12901.001.26831.06681.2683150.00192273.45
25802006.09.20 08:05t/p12921.001.26821.06671.2682150.00192423.45
25812006.09.20 08:06buy12931.001.26751.06751.2690
25822006.09.20 08:14t/p12881.001.26851.06701.2685150.00192573.45
25832006.09.20 08:23buy12941.001.26731.06731.2688
25842006.09.20 09:37close12941.001.26841.06731.2688110.00192683.45
25852006.09.20 09:37close12931.001.26841.06751.269090.00192773.45
25862006.09.20 09:37close12914.001.26841.06671.2717680.00193453.45
25872006.09.20 09:37close12893.001.26841.06681.2718480.00193933.45
25882006.09.20 09:37close12873.001.26841.06701.2720420.00194353.45
25892006.09.20 10:28buy12953.001.26741.06741.2689
25902006.09.20 10:28buy12961.001.26741.06741.2689
25912006.09.20 10:28buy12971.001.26751.06751.2690
25922006.09.20 10:29buy12983.001.26741.06741.2689
25932006.09.20 10:29buy12991.001.26741.06741.2689
25942006.09.20 13:43close12991.001.26841.06741.2689100.00194453.45
25952006.09.20 13:43close12983.001.26841.06741.2689300.00194753.45
25962006.09.20 13:43close12971.001.26841.06751.269090.00194843.45
25972006.09.20 13:43close12961.001.26841.06741.2689100.00194943.45
25982006.09.20 13:43close12953.001.26841.06741.2689300.00195243.45
25992006.09.20 15:35sell13005.001.26951.46951.2645
26002006.09.20 15:35sell13015.001.26961.46961.2646
26012006.09.20 15:35sell13025.001.26921.46921.2642
26022006.09.20 15:35sell13035.001.26931.46931.2643
26032006.09.20 15:36sell13045.001.26941.46941.2644
26042006.09.20 19:15close13045.001.26931.46941.264450.00195293.45
26052006.09.20 19:15close13035.001.26931.46931.26430.00195293.45
26062006.09.20 19:15close13025.001.26931.46921.2642-50.00195243.45
26072006.09.20 19:15close13015.001.26931.46961.2646150.00195393.45
26082006.09.20 19:15close13005.001.26931.46951.2645100.00195493.45
26092006.09.20 19:15buy13053.001.26891.06891.2704
26102006.09.20 19:15buy13061.001.26891.06891.2704
26112006.09.20 19:15buy13073.001.26921.06921.2707
26122006.09.20 19:15buy13081.001.26921.06921.2707
26132006.09.20 19:15buy13093.001.26941.06941.2709
26142006.09.20 19:15buy13101.001.26941.06941.2709
26152006.09.20 19:20t/p13053.001.27041.06891.2704450.00195943.45
26162006.09.20 19:20t/p13061.001.27041.06891.2704150.00196093.45
26172006.09.20 19:20sell13115.001.27051.47051.2655
26182006.09.20 19:21t/p13073.001.27071.06921.2707450.00196543.45
26192006.09.20 19:21t/p13081.001.27071.06921.2707150.00196693.45
26202006.09.20 19:21t/p13093.001.27091.06941.2709450.00197143.45
26212006.09.20 19:21t/p13101.001.27091.06941.2709150.00197293.45
26222006.09.20 19:21sell13125.001.27101.47101.2660
26232006.09.20 19:21sell13135.001.27091.47091.2659
26242006.09.20 19:21sell13145.001.27081.47081.2658
26252006.09.20 19:21sell13155.001.27071.47071.2657
26262006.09.20 19:38close13155.001.26901.47071.2657850.00198143.45
26272006.09.20 19:38close13145.001.26901.47081.2658900.00199043.45
26282006.09.20 19:38close13135.001.26901.47091.2659950.00199993.45
26292006.09.20 19:38close13125.001.26901.47101.26601000.00200993.45
26302006.09.20 19:38close13115.001.26901.47051.2655750.00201743.45
26312006.09.20 22:25buy13161.001.26961.06961.2746
26322006.09.20 22:25buy13171.001.26921.06921.2742
26332006.09.20 22:26buy13181.001.26931.06931.2743
26342006.09.20 22:26buy13192.001.26901.06901.2740
26352006.09.20 22:26buy13201.001.26901.06901.2705
26362006.09.21 00:37close13201.001.26971.06901.270544.05201787.50
26372006.09.21 00:37close13192.001.26971.06901.274088.10201875.60
26382006.09.21 00:37close13181.001.26971.06931.274314.05201889.65
26392006.09.21 00:37close13171.001.26971.06921.274224.05201913.70
26402006.09.21 00:37close13161.001.26971.06961.2746-15.95201897.75
26412006.09.21 00:45buy13211.001.26901.06901.2740
26422006.09.21 00:45buy13222.001.26891.06891.2739
26432006.09.21 00:45buy13233.001.26871.06871.2737
26442006.09.21 00:45buy13241.001.26871.06871.2702
26452006.09.21 00:45buy13252.001.26881.06881.2738
26462006.09.21 00:45buy13261.001.26881.06881.2703
26472006.09.21 00:47close13261.001.26951.06881.270370.00201967.75
26482006.09.21 00:47close13252.001.26951.06881.2738140.00202107.75
26492006.09.21 00:47close13241.001.26951.06871.270280.00202187.75
26502006.09.21 00:47close13233.001.26951.06871.2737240.00202427.75
26512006.09.21 00:47close13222.001.26951.06891.2739120.00202547.75
26522006.09.21 00:47close13211.001.26951.06901.274050.00202597.75
26532006.09.21 03:30buy13273.001.27191.07191.2734
26542006.09.21 03:40sell13285.001.27201.47201.2670
26552006.09.21 03:40sell13295.001.27171.47171.2667
26562006.09.21 03:40sell13305.001.27211.47211.2671
26572006.09.21 03:41sell13315.001.27201.47201.2670
26582006.09.21 05:25close13273.001.27291.07191.2734300.00202897.75
26592006.09.21 05:53buy13321.001.27211.07211.2736
26602006.09.21 07:14close13315.001.27131.47201.2670350.00203247.75
26612006.09.21 07:14close13305.001.27131.47211.2671400.00203647.75
26622006.09.21 07:14close13295.001.27131.47171.2667200.00203847.75
26632006.09.21 07:14close13285.001.27131.47201.2670350.00204197.75
26642006.09.21 08:10buy13332.001.27151.07151.2765
26652006.09.21 08:10buy13341.001.27151.07151.2730
26662006.09.21 08:10buy13352.001.27161.07161.2766
26672006.09.21 08:10buy13361.001.27161.07161.2731
26682006.09.21 08:43t/p13341.001.27301.07151.2730150.00204347.75
26692006.09.21 08:43t/p13361.001.27311.07161.2731150.00204497.75
26702006.09.21 08:44t/p13321.001.27361.07211.2736150.00204647.75
26712006.09.21 11:34close13352.001.27351.07161.2766380.00205027.75
26722006.09.21 11:34close13332.001.27351.07151.2765400.00205427.75
26732006.09.21 12:15sell13375.001.27371.47371.2687
26742006.09.21 12:15sell13385.001.27381.47381.2688
26752006.09.21 12:15sell13395.001.27341.47341.2684
26762006.09.21 12:15sell13405.001.27351.47351.2685
26772006.09.21 12:16sell13415.001.27341.47341.2684
26782006.09.21 15:09close13415.001.27191.47341.2684750.00206177.75
26792006.09.21 15:09close13405.001.27191.47351.2685800.00206977.75
26802006.09.21 15:09close13395.001.27191.47341.2684750.00207727.75
26812006.09.21 15:09close13385.001.27191.47381.2688950.00208677.75
26822006.09.21 15:09close13375.001.27191.47371.2687900.00209577.75
26832006.09.21 18:40sell13425.001.27671.47671.2717
26842006.09.21 18:40sell13435.001.27661.47661.2716
26852006.09.21 18:40sell13445.001.27711.47711.2721
26862006.09.21 18:40sell13455.001.27701.47701.2720
26872006.09.21 18:41sell13465.001.27691.47691.2719
26882006.09.22 03:33close13465.001.27791.47691.2719-464.00209113.75
26892006.09.22 03:33close13455.001.27791.47701.2720-414.00208699.75
26902006.09.22 03:33close13445.001.27791.47711.2721-364.00208335.75
26912006.09.22 03:33close13435.001.27791.47661.2716-614.00207721.75
26922006.09.22 03:33close13425.001.27791.47671.2717-564.00207157.75
26932006.09.22 03:40buy13472.001.27891.07891.2839
26942006.09.22 03:41buy13481.001.27911.07911.2841
26952006.09.22 03:41buy13491.001.27901.07901.2840
26962006.09.22 03:42buy13501.001.27901.07901.2840
26972006.09.22 03:42buy13511.001.27911.07911.2841
26982006.09.22 04:49close13511.001.27951.07911.284140.00207197.75
26992006.09.22 04:49close13501.001.27951.07901.284050.00207247.75
27002006.09.22 04:49close13491.001.27951.07901.284050.00207297.75
27012006.09.22 04:49close13481.001.27951.07911.284140.00207337.75
27022006.09.22 04:49close13472.001.27951.07891.2839120.00207457.75
27032006.09.22 04:49sell13525.001.27941.47941.2744
27042006.09.22 04:49sell13535.001.27961.47961.2746
27052006.09.22 04:49sell13545.001.27931.47931.2743
27062006.09.22 04:49sell13555.001.27941.47941.2744
27072006.09.22 04:49sell13565.001.27901.47901.2740
27082006.09.22 06:55close13565.001.27851.47901.2740250.00207707.75
27092006.09.22 06:55close13555.001.27851.47941.2744450.00208157.75
27102006.09.22 06:55close13545.001.27851.47931.2743400.00208557.75
27112006.09.22 06:55close13535.001.27851.47961.2746550.00209107.75
27122006.09.22 06:55close13525.001.27851.47941.2744450.00209557.75
27132006.09.22 07:30sell13575.001.27961.47961.2746
27142006.09.22 07:30sell13585.001.27941.47941.2744
27152006.09.22 07:30sell13595.001.27931.47931.2743
27162006.09.22 07:30sell13605.001.27961.47961.2746
27172006.09.22 07:30sell13615.001.27971.47971.2747
27182006.09.22 14:52close13615.001.28081.47971.2747-550.00209007.75
27192006.09.22 14:52close13605.001.28081.47961.2746-600.00208407.75
27202006.09.22 14:52close13595.001.28081.47931.2743-750.00207657.75
27212006.09.22 14:52close13585.001.28081.47941.2744-700.00206957.75
27222006.09.22 14:52close13575.001.28081.47961.2746-600.00206357.75
27232006.09.22 15:50buy13621.001.28181.08181.2868
27242006.09.22 15:50buy13631.001.28191.08191.2869
27252006.09.22 15:50buy13641.001.28151.08151.2865
27262006.09.22 15:50buy13651.001.28161.08161.2866
27272006.09.22 15:50buy13661.001.28151.08151.2865
27282006.09.25 02:33close13661.001.27951.08151.2865-208.65206149.10
27292006.09.25 02:33close13651.001.27951.08161.2866-218.65205930.45
27302006.09.25 02:33close13641.001.27951.08151.2865-208.65205721.80
27312006.09.25 02:33close13631.001.27951.08191.2869-248.65205473.15
27322006.09.25 02:33close13621.001.27951.08181.2868-238.65205234.50
27332006.09.25 04:15sell13675.001.27991.47991.2749
27342006.09.25 04:15sell13685.001.27971.47971.2747
27352006.09.25 04:15sell13695.001.27961.47961.2746
27362006.09.25 04:15sell13705.001.27991.47991.2749
27372006.09.25 04:15sell13715.001.28001.48001.2750
27382006.09.25 08:05close13715.001.28011.48001.2750-50.00205184.50
27392006.09.25 08:05close13705.001.28011.47991.2749-100.00205084.50
27402006.09.25 08:05close13695.001.28011.47961.2746-250.00204834.50
27412006.09.25 08:05close13685.001.28011.47971.2747-200.00204634.50
27422006.09.25 08:05close13675.001.28011.47991.2749-100.00204534.50
27432006.09.25 10:55buy13722.001.27801.07801.2830
27442006.09.25 10:55buy13732.001.27811.07811.2831
27452006.09.25 10:55buy13742.001.27821.07821.2832
27462006.09.25 10:55buy13752.001.27801.07801.2830
27472006.09.25 10:55buy13762.001.27781.07781.2828
27482006.09.25 19:53close13762.001.27661.07781.2828-240.00204294.50
27492006.09.25 19:53close13752.001.27661.07801.2830-280.00204014.50
27502006.09.25 19:53close13742.001.27661.07821.2832-320.00203694.50
27512006.09.25 19:53close13732.001.27661.07811.2831-300.00203394.50
27522006.09.25 19:53close13722.001.27661.07801.2830-280.00203114.50
27532006.09.25 20:45sell13775.001.27591.47591.2709
27542006.09.25 20:45sell13785.001.27601.47601.2710
27552006.09.25 20:46sell13795.001.27581.47581.2708
27562006.09.25 20:46sell13805.001.27571.47571.2707
27572006.09.25 20:46sell13815.001.27601.47601.2710
27582006.09.25 21:28close13815.001.27481.47601.2710600.00203714.50
27592006.09.25 21:28close13805.001.27481.47571.2707450.00204164.50
27602006.09.25 21:28close13795.001.27481.47581.2708500.00204664.50
27612006.09.25 21:28close13785.001.27481.47601.2710600.00205264.50
27622006.09.25 21:28close13775.001.27481.47591.2709550.00205814.50
27632006.09.25 23:45buy13821.001.27531.07531.2803
27642006.09.25 23:45buy13831.001.27531.07531.2803
27652006.09.25 23:45buy13842.001.27481.07481.2798
27662006.09.25 23:45buy13851.001.27511.07511.2801
27672006.09.25 23:46buy13861.001.27501.07501.2800
27682006.09.26 00:21close13861.001.27551.07501.280041.35205855.85
27692006.09.26 00:21close13851.001.27551.07511.280131.35205887.20
27702006.09.26 00:21close13842.001.27551.07481.2798122.70206009.90
27712006.09.26 00:21close13831.001.27551.07531.280311.35206021.25
27722006.09.26 00:21close13821.001.27551.07531.280311.35206032.60
27732006.09.26 02:35sell13875.001.27521.47521.2702
27742006.09.26 02:35sell13885.001.27531.47531.2703
27752006.09.26 02:35sell13895.001.27491.47491.2699
27762006.09.26 02:36sell13905.001.27521.47521.2702
27772006.09.26 02:36sell13915.001.27491.47491.2699
27782006.09.26 07:13close13915.001.27461.47491.2699150.00206182.60
27792006.09.26 07:13close13905.001.27461.47521.2702300.00206482.60
27802006.09.26 07:13close13895.001.27461.47491.2699150.00206632.60
27812006.09.26 07:13close13885.001.27461.47531.2703350.00206982.60
27822006.09.26 07:13close13875.001.27461.47521.2702300.00207282.60
27832006.09.26 07:15sell13925.001.27501.47501.2700
27842006.09.26 07:15sell13935.001.27481.47481.2698
27852006.09.26 07:16sell13945.001.27481.47481.2698
27862006.09.26 07:16sell13955.001.27491.47491.2699
27872006.09.26 07:16sell13965.001.27511.47511.2701
27882006.09.26 07:55close13965.001.27481.47511.2701150.00207432.60
27892006.09.26 07:55close13955.001.27481.47491.269950.00207482.60
27902006.09.26 07:55close13945.001.27481.47481.26980.00207482.60
27912006.09.26 07:55close13935.001.27481.47481.26980.00207482.60
27922006.09.26 07:55close13925.001.27481.47501.2700100.00207582.60
27932006.09.26 08:50buy13972.001.27461.07461.2796
27942006.09.26 08:50buy13982.001.27481.07481.2798
27952006.09.26 08:50buy13992.001.27441.07441.2794
27962006.09.26 08:50buy14002.001.27461.07461.2796
27972006.09.26 08:51buy14012.001.27471.07471.2797
27982006.09.26 19:52close14012.001.26971.07471.2797-1000.00206582.60
27992006.09.26 19:52close14002.001.26971.07461.2796-980.00205602.60
28002006.09.26 19:52close13992.001.26971.07441.2794-940.00204662.60
28012006.09.26 19:52close13982.001.26971.07481.2798-1020.00203642.60
28022006.09.26 19:52close13972.001.26971.07461.2796-980.00202662.60
28032006.09.26 20:31buy14023.001.26921.06921.2707
28042006.09.26 20:32buy14033.001.26921.06921.2707
28052006.09.26 20:36buy14043.001.26921.06921.2707
28062006.09.26 20:37buy14053.001.26921.06921.2707
28072006.09.26 20:38buy14063.001.26921.06921.2707
28082006.09.27 00:16close14063.001.26921.06921.2707-25.95202636.65
28092006.09.27 00:16close14053.001.26921.06921.2707-25.95202610.70
28102006.09.27 00:16close14043.001.26921.06921.2707-25.95202584.75
28112006.09.27 00:16close14033.001.26921.06921.2707-25.95202558.80
28122006.09.27 00:16close14023.001.26921.06921.2707-25.95202532.85
28132006.09.27 01:35sell14075.001.26941.46941.2644
28142006.09.27 01:35sell14085.001.26961.46961.2646
28152006.09.27 01:35sell14095.001.26931.46931.2643
28162006.09.27 01:36sell14105.001.26941.46941.2644
28172006.09.27 01:36sell14115.001.26961.46961.2646
28182006.09.27 06:33close14115.001.26921.46961.2646200.00202732.85
28192006.09.27 06:33close14105.001.26921.46941.2644100.00202832.85
28202006.09.27 06:33close14095.001.26921.46931.264350.00202882.85
28212006.09.27 06:33close14085.001.26921.46961.2646200.00203082.85
28222006.09.27 06:33close14075.001.26921.46941.2644100.00203182.85
28232006.09.27 08:00buy14122.001.26841.06841.2734
28242006.09.27 08:00buy14131.001.26841.06841.2699
28252006.09.27 08:00buy14142.001.26871.06871.2737
28262006.09.27 08:00buy14151.001.26871.06871.2702
28272006.09.27 08:00buy14162.001.26861.06861.2736
28282006.09.27 08:00buy14171.001.26861.06861.2701
28292006.09.27 09:49close14171.001.26981.06861.2701120.00203302.85
28302006.09.27 09:49close14162.001.26981.06861.2736240.00203542.85
28312006.09.27 09:49close14151.001.26981.06871.2702110.00203652.85
28322006.09.27 09:49close14142.001.26981.06871.2737220.00203872.85
28332006.09.27 09:49close14131.001.26981.06841.2699140.00204012.85
28342006.09.27 09:49close14122.001.26981.06841.2734280.00204292.85
28352006.09.27 11:10sell14185.001.26901.46901.2640
28362006.09.27 11:10sell14195.001.26891.46891.2639
28372006.09.27 11:10sell14205.001.26881.46881.2638
28382006.09.27 11:10sell14215.001.26911.46911.2641
28392006.09.27 11:10sell14225.001.26921.46921.2642
28402006.09.27 13:07close14225.001.26871.46921.2642250.00204542.85
28412006.09.27 13:07close14215.001.26871.46911.2641200.00204742.85
28422006.09.27 13:07close14205.001.26871.46881.263850.00204792.85
28432006.09.27 13:07close14195.001.26871.46891.2639100.00204892.85
28442006.09.27 13:07close14185.001.26871.46901.2640150.00205042.85
28452006.09.27 13:38buy14231.001.26931.06931.2743
28462006.09.27 13:38buy14241.001.26941.06941.2744
28472006.09.27 13:38buy14252.001.26921.06921.2742
28482006.09.27 13:38buy14261.001.26921.06921.2707
28492006.09.27 13:38buy14271.001.26951.06951.2745
28502006.09.27 13:38close14271.001.27031.06951.274580.00205122.85
28512006.09.27 13:38close14261.001.27031.06921.2707110.00205232.85
28522006.09.27 13:38close14252.001.27031.06921.2742220.00205452.85
28532006.09.27 13:38close14241.001.27031.06941.274490.00205542.85
28542006.09.27 13:38close14231.001.27031.06931.2743100.00205642.85
28552006.09.27 13:39buy14281.001.26951.06951.2745
28562006.09.27 13:39buy14291.001.26941.06941.2744
28572006.09.27 13:39buy14301.001.26961.06961.2746
28582006.09.27 13:41buy14311.001.26891.06891.2704
28592006.09.27 13:41buy14321.001.26911.06911.2706
28602006.09.27 14:56t/p14311.001.27041.06891.2704150.00205792.85
28612006.09.27 15:01t/p14321.001.27061.06911.2706150.00205942.85
28622006.09.27 15:01close14301.001.27081.06961.2746120.00206062.85
28632006.09.27 15:01close14291.001.27081.06941.2744140.00206202.85
28642006.09.27 15:01close14281.001.27081.06951.2745130.00206332.85
28652006.09.27 15:01buy14331.001.26911.06911.2706
28662006.09.27 15:01buy14341.001.26931.06931.2708
28672006.09.27 15:01buy14351.001.26931.06931.2708
28682006.09.27 15:02buy14361.001.26931.06931.2708
28692006.09.27 15:03buy14371.001.26911.06911.2706
28702006.09.27 15:45t/p14331.001.27061.06911.2706150.00206482.85
28712006.09.27 15:45t/p14371.001.27061.06911.2706150.00206632.85
28722006.09.27 15:45t/p14341.001.27081.06931.2708150.00206782.85
28732006.09.27 15:45t/p14351.001.27081.06931.2708150.00206932.85
28742006.09.27 15:45t/p14361.001.27081.06931.2708150.00207082.85
28752006.09.27 16:19buy14383.001.26961.06961.2711
28762006.09.27 16:19buy14391.001.26961.06961.2711
28772006.09.27 16:38buy14403.001.27011.07011.2716
28782006.09.27 16:39buy14413.001.27011.07011.2716
28792006.09.27 16:56buy14421.001.26971.06971.2712
28802006.09.27 17:51t/p14383.001.27111.06961.2711450.00207532.85
28812006.09.27 17:51t/p14391.001.27111.06961.2711150.00207682.85
28822006.09.27 17:51t/p14421.001.27121.06971.2712150.00207832.85
28832006.09.27 18:15sell14435.001.27091.47091.2659
28842006.09.27 18:15sell14445.001.27091.47091.2659
28852006.09.27 18:15sell14455.001.27041.47041.2654
28862006.09.27 19:42close14413.001.27101.07011.2716270.00208102.85
28872006.09.27 19:42close14403.001.27101.07011.2716270.00208372.85
28882006.09.27 19:42sell14465.001.27111.47111.2661
28892006.09.27 19:42sell14475.001.27071.47071.2657
28902006.09.27 20:31close14475.001.27001.47071.2657350.00208722.85
28912006.09.27 20:31close14465.001.27001.47111.2661550.00209272.85
28922006.09.27 20:31close14455.001.27001.47041.2654200.00209472.85
28932006.09.27 20:31close14445.001.27001.47091.2659450.00209922.85
28942006.09.27 20:31close14435.001.27001.47091.2659450.00210372.85
28952006.09.27 21:05buy14481.001.27051.07051.2755
28962006.09.27 21:05buy14491.001.27061.07061.2756
28972006.09.27 21:06buy14501.001.27061.07061.2756
28982006.09.27 21:07buy14511.001.27061.07061.2756
28992006.09.27 21:08buy14521.001.27061.07061.2756
29002006.09.27 23:07close14521.001.27121.07061.275660.00210432.85
29012006.09.27 23:07close14511.001.27121.07061.275660.00210492.85
29022006.09.27 23:07close14501.001.27121.07061.275660.00210552.85
29032006.09.27 23:07close14491.001.27121.07061.275660.00210612.85
29042006.09.27 23:07close14481.001.27121.07051.275570.00210682.85
29052006.09.27 23:15buy14531.001.27041.07041.2754
29062006.09.27 23:15buy14541.001.27041.07041.2754
29072006.09.27 23:16buy14551.001.27031.07031.2753
29082006.09.27 23:17buy14562.001.27021.07021.2752
29092006.09.27 23:17buy14571.001.27021.07021.2717
29102006.09.27 23:47close14571.001.27071.07021.271750.00210732.85
29112006.09.27 23:47close14562.001.27071.07021.2752100.00210832.85
29122006.09.27 23:47close14551.001.27071.07031.275340.00210872.85
29132006.09.27 23:47close14541.001.27071.07041.275430.00210902.85
29142006.09.27 23:47close14531.001.27071.07041.275430.00210932.85
29152006.09.27 23:52buy14581.001.27031.07031.2753
29162006.09.27 23:53close14581.001.27081.07031.275350.00210982.85
29172006.09.27 23:53buy14592.001.27011.07011.2751
29182006.09.27 23:53buy14601.001.27011.07011.2716
29192006.09.27 23:53buy14611.001.27031.07031.2753
29202006.09.27 23:53buy14622.001.27021.07021.2752
29212006.09.27 23:53buy14631.001.27021.07021.2717
29222006.09.27 23:54close14631.001.27071.07021.271750.00211032.85
29232006.09.27 23:54close14622.001.27071.07021.2752100.00211132.85
29242006.09.27 23:54close14611.001.27071.07031.275340.00211172.85
29252006.09.27 23:54close14601.001.27071.07011.271660.00211232.85
29262006.09.27 23:54close14592.001.27071.07011.2751120.00211352.85
29272006.09.28 02:30sell14645.001.27261.47261.2676
29282006.09.28 02:30sell14655.001.27271.47271.2677
29292006.09.28 02:30sell14665.001.27231.47231.2673
29302006.09.28 02:30sell14675.001.27241.47241.2674
29312006.09.28 02:31sell14685.001.27251.47251.2675
29322006.09.28 07:21close14685.001.27111.47251.2675700.00212052.85
29332006.09.28 07:21close14675.001.27111.47241.2674650.00212702.85
29342006.09.28 07:21close14665.001.27111.47231.2673600.00213302.85
29352006.09.28 07:21close14655.001.27111.47271.2677800.00214102.85
29362006.09.28 07:21close14645.001.27111.47261.2676750.00214852.85
29372006.09.28 07:45buy14691.001.27251.07251.2775
29382006.09.28 07:45buy14701.001.27261.07261.2776
29392006.09.28 07:46buy14711.001.27271.07271.2777
29402006.09.28 07:46buy14721.001.27261.07261.2776
29412006.09.28 07:47buy14731.001.27271.07271.2777
29422006.09.28 11:19close14731.001.27251.07271.2777-20.00214832.85
29432006.09.28 11:19close14721.001.27251.07261.2776-10.00214822.85
29442006.09.28 11:19close14711.001.27251.07271.2777-20.00214802.85
29452006.09.28 11:19close14701.001.27251.07261.2776-10.00214792.85
29462006.09.28 11:19close14691.001.27251.07251.27750.00214792.85
29472006.09.28 11:46buy14741.001.27161.07161.2731
29482006.09.28 11:51buy14751.001.27161.07161.2731
29492006.09.28 11:52buy14761.001.27161.07161.2731
29502006.09.28 11:53buy14771.001.27161.07161.2731
29512006.09.28 11:59buy14781.001.27151.07151.2730
29522006.09.28 13:03close14781.001.27241.07151.273090.00214882.85
29532006.09.28 13:03close14771.001.27241.07161.273180.00214962.85
29542006.09.28 13:03close14761.001.27241.07161.273180.00215042.85
29552006.09.28 13:03close14751.001.27241.07161.273180.00215122.85
29562006.09.28 13:03close14741.001.27241.07161.273180.00215202.85
29572006.09.28 13:08buy14791.001.27141.07141.2729
29582006.09.28 13:09buy14801.001.27151.07151.2730
29592006.09.28 13:10buy14811.001.27151.07151.2730
29602006.09.28 13:10buy14821.001.27141.07141.2729
29612006.09.28 13:10buy14831.001.27151.07151.2730
29622006.09.28 19:45close14831.001.27111.07151.2730-40.00215162.85
29632006.09.28 19:45close14821.001.27111.07141.2729-30.00215132.85
29642006.09.28 19:45close14811.001.27111.07151.2730-40.00215092.85
29652006.09.28 19:45close14801.001.27111.07151.2730-40.00215052.85
29662006.09.28 19:45close14791.001.27111.07141.2729-30.00215022.85
29672006.09.28 20:35sell14845.001.27131.47131.2663
29682006.09.28 20:35sell14855.001.27051.47051.2655
29692006.09.28 20:36sell14865.001.27071.47071.2657
29702006.09.28 20:36sell14875.001.27101.47101.2660
29712006.09.28 20:36sell14885.001.27081.47081.2658
29722006.09.28 22:59close14885.001.26951.47081.2658650.00215672.85
29732006.09.28 22:59close14875.001.26951.47101.2660750.00216422.85
29742006.09.28 22:59close14865.001.26951.47071.2657600.00217022.85
29752006.09.28 22:59close14855.001.26951.47051.2655500.00217522.85
29762006.09.28 22:59close14845.001.26951.47131.2663900.00218422.85
29772006.09.28 23:20buy14892.001.27011.07011.2751
29782006.09.28 23:20buy14901.001.27011.07011.2716
29792006.09.28 23:20buy14911.001.27051.07051.2755
29802006.09.28 23:20buy14922.001.27031.07031.2753
29812006.09.28 23:20buy14931.001.27031.07031.2718
29822006.09.29 00:01close14931.001.27091.07031.271851.35218474.20
29832006.09.29 00:01close14922.001.27091.07031.2753102.70218576.90
29842006.09.29 00:01close14911.001.27091.07051.275531.35218608.25
29852006.09.29 00:01close14901.001.27091.07011.271671.35218679.60
29862006.09.29 00:01close14892.001.27091.07011.2751142.70218822.30
29872006.09.29 00:10buy14941.001.27021.07021.2717
29882006.09.29 00:10buy14951.001.27011.07011.2716
29892006.09.29 00:10buy14961.001.27021.07021.2717
29902006.09.29 00:10buy14971.001.27021.07021.2717
29912006.09.29 00:11buy14981.001.27021.07021.2717
29922006.09.29 00:25close14981.001.27091.07021.271770.00218892.30
29932006.09.29 00:25close14971.001.27091.07021.271770.00218962.30
29942006.09.29 00:25close14961.001.27091.07021.271770.00219032.30
29952006.09.29 00:25close14951.001.27091.07011.271680.00219112.30
29962006.09.29 00:25close14941.001.27091.07021.271770.00219182.30
29972006.09.29 00:26buy14991.001.27041.07041.2754
29982006.09.29 00:27buy15001.001.27041.07041.2754
29992006.09.29 00:29buy15011.001.27041.07041.2754
30002006.09.29 00:29close15011.001.27091.07041.275450.00219232.30
30012006.09.29 00:29close15001.001.27091.07041.275450.00219282.30
30022006.09.29 00:29close14991.001.27091.07041.275450.00219332.30
30032006.09.29 00:34buy15021.001.27021.07021.2717
30042006.09.29 00:35buy15031.001.27021.07021.2717
30052006.09.29 00:36buy15041.001.27011.07011.2716
30062006.09.29 00:36buy15053.001.26981.06981.2713
30072006.09.29 00:36buy15061.001.26981.06981.2713
30082006.09.29 00:51close15061.001.27091.06981.2713110.00219442.30
30092006.09.29 00:51close15053.001.27091.06981.2713330.00219772.30
30102006.09.29 00:51close15041.001.27091.07011.271680.00219852.30
30112006.09.29 00:51close15031.001.27091.07021.271770.00219922.30
30122006.09.29 00:51close15021.001.27091.07021.271770.00219992.30
30132006.09.29 00:52buy15071.001.27041.07041.2754
30142006.09.29 00:53buy15081.001.27041.07041.2754
30152006.09.29 00:53close15081.001.27091.07041.275450.00220042.30
30162006.09.29 00:53close15071.001.27091.07041.275450.00220092.30
30172006.09.29 01:10buy15091.001.27021.07021.2717
30182006.09.29 01:15sell15105.001.27041.47041.2654
30192006.09.29 01:15sell15115.001.27061.47061.2656
30202006.09.29 01:15sell15125.001.27021.47021.2652
30212006.09.29 01:16sell15135.001.27011.47011.2651
30222006.09.29 01:22close15091.001.27111.07021.271790.00220182.30
30232006.09.29 02:06buy15141.001.27041.07041.2719
30242006.09.29 02:42close15135.001.26991.47011.2651100.00220282.30
30252006.09.29 02:42close15125.001.26991.47021.2652150.00220432.30
30262006.09.29 02:42close15115.001.26991.47061.2656350.00220782.30
30272006.09.29 02:42close15105.001.26991.47041.2654250.00221032.30
30282006.09.29 03:20buy15152.001.27031.07031.2753
30292006.09.29 03:20buy15161.001.27031.07031.2718
30302006.09.29 03:20buy15171.001.27051.07051.2755
30312006.09.29 03:21buy15182.001.27031.07031.2753
30322006.09.29 03:21buy15191.001.27031.07031.2718
30332006.09.29 04:06close15191.001.27131.07031.2718100.00221132.30
30342006.09.29 04:06close15182.001.27131.07031.2753200.00221332.30
30352006.09.29 04:06close15171.001.27131.07051.275580.00221412.30
30362006.09.29 04:06close15161.001.27131.07031.2718100.00221512.30
30372006.09.29 04:06close15152.001.27131.07031.2753200.00221712.30
30382006.09.29 04:06close15141.001.27131.07041.271990.00221802.30
30392006.09.29 04:55sell15205.001.27091.47091.2659
30402006.09.29 04:55sell15215.001.27101.47101.2660
30412006.09.29 04:55sell15225.001.27071.47071.2657
30422006.09.29 04:56sell15235.001.27081.47081.2658
30432006.09.29 04:56sell15245.001.27071.47071.2657
30442006.09.29 06:43close15245.001.27011.47071.2657300.00222102.30
30452006.09.29 06:43close15235.001.27011.47081.2658350.00222452.30
30462006.09.29 06:43close15225.001.27011.47071.2657300.00222752.30
30472006.09.29 06:43close15215.001.27011.47101.2660450.00223202.30
30482006.09.29 06:43close15205.001.27011.47091.2659400.00223602.30
30492006.09.29 09:30buy15253.001.26681.06681.2718
30502006.09.29 09:30buy15261.001.26681.06681.2683
30512006.09.29 09:30buy15273.001.26691.06691.2719
30522006.09.29 09:30buy15281.001.26691.06691.2684
30532006.09.29 09:30buy15293.001.26661.06661.2716
30542006.09.29 09:30buy15301.001.26661.06661.2681
30552006.09.29 10:03t/p15301.001.26811.06661.2681150.00223752.30
30562006.09.29 16:03close15293.001.26791.06661.2716390.00224142.30
30572006.09.29 16:03close15281.001.26791.06691.2684100.00224242.30
30582006.09.29 16:03close15273.001.26791.06691.2719300.00224542.30
30592006.09.29 16:03close15261.001.26791.06681.2683110.00224652.30
30602006.09.29 16:03close15253.001.26791.06681.2718330.00224982.30
30612006.09.29 17:01buy15313.001.26861.06861.2701
30622006.09.29 17:02buy15323.001.26861.06861.2701
30632006.09.29 17:03buy15333.001.26861.06861.2701
30642006.09.29 17:03buy15343.001.26861.06861.2701
30652006.09.29 17:04buy15353.001.26861.06861.2701
30662006.10.16 08:07close15353.001.25241.06861.2701-5249.25219733.05
30672006.10.16 08:07close15343.001.25241.06861.2701-5249.25214483.80
30682006.10.16 08:07close15333.001.25241.06861.2701-5249.25209234.55
30692006.10.16 08:07close15323.001.25241.06861.2701-5249.25203985.30
30702006.10.16 08:07close15313.001.25241.06861.2701-5249.25198736.05
30712006.10.16 08:46buy15363.001.25181.05181.2533
30722006.10.16 08:47buy15373.001.25171.05171.2532
30732006.10.16 08:48buy15383.001.25181.05181.2533
30742006.10.16 08:49buy15393.001.25181.05181.2533
30752006.10.16 08:50buy15403.001.25181.05181.2533
30762006.10.16 12:40close15403.001.25281.05181.2533300.00199036.05
30772006.10.16 12:40close15393.001.25281.05181.2533300.00199336.05
30782006.10.16 12:40close15383.001.25281.05181.2533300.00199636.05
30792006.10.16 12:40close15373.001.25281.05171.2532330.00199966.05
30802006.10.16 12:40close15363.001.25281.05181.2533300.00200266.05
30812006.10.16 14:03buy15413.001.25201.05201.2535
30822006.10.16 14:03buy15423.001.25221.05221.2537
30832006.10.16 14:13buy15433.001.25221.05221.2537
30842006.10.16 14:14buy15443.001.25231.05231.2538
30852006.10.16 14:14buy15453.001.25221.05221.2537
30862006.10.16 18:29close15453.001.25251.05221.253790.00200356.05
30872006.10.16 18:29close15443.001.25251.05231.253860.00200416.05
30882006.10.16 18:29close15433.001.25251.05221.253790.00200506.05
30892006.10.16 18:29close15423.001.25251.05221.253790.00200596.05
30902006.10.16 18:29close15413.001.25251.05201.2535150.00200746.05
30912006.10.16 21:20sell15465.001.25301.45301.2480
30922006.10.16 21:20sell15475.001.25281.45281.2478
30932006.10.16 21:23sell15485.001.25301.45301.2480
30942006.10.16 21:23sell15495.001.25281.45281.2478
30952006.10.16 21:23sell15505.001.25291.45291.2479
30962006.10.17 06:14close15505.001.25301.45291.2479-14.00200732.05
30972006.10.17 06:14close15495.001.25301.45281.2478-64.00200668.05
30982006.10.17 06:14close15485.001.25301.45301.248036.00200704.05
30992006.10.17 06:14close15475.001.25301.45281.2478-64.00200640.05
31002006.10.17 06:14close15465.001.25301.45301.248036.00200676.05
31012006.10.17 06:55buy15511.001.25351.05351.2585
31022006.10.17 06:55buy15522.001.25321.05321.2582
31032006.10.17 06:55buy15531.001.25321.05321.2547
31042006.10.17 06:55buy15541.001.25351.05351.2585
31052006.10.17 06:56buy15551.001.25341.05341.2584
31062006.10.17 07:55close15551.001.25421.05341.258480.00200756.05
31072006.10.17 07:55close15541.001.25421.05351.258570.00200826.05
31082006.10.17 07:55close15531.001.25421.05321.2547100.00200926.05
31092006.10.17 07:55close15522.001.25421.05321.2582200.00201126.05
31102006.10.17 07:55close15511.001.25421.05351.258570.00201196.05
31112006.10.17 08:28buy15563.001.25311.05311.2546
31122006.10.17 08:28buy15571.001.25311.05311.2546
31132006.10.17 08:28buy15581.001.25321.05321.2547
31142006.10.17 08:30buy15593.001.25351.05351.2550
31152006.10.17 08:30buy15603.001.25361.05361.2551
31162006.10.17 12:51close15603.001.25371.05361.255130.00201226.05
31172006.10.17 12:51close15593.001.25371.05351.255060.00201286.05
31182006.10.17 12:51close15581.001.25371.05321.254750.00201336.05
31192006.10.17 12:51close15571.001.25371.05311.254660.00201396.05
31202006.10.17 12:51close15563.001.25371.05311.2546180.00201576.05
31212006.10.17 12:59buy15611.001.25251.05251.2540
31222006.10.17 13:00buy15621.001.25131.05131.2528
31232006.10.17 13:00buy15631.001.25121.05121.2527
31242006.10.17 13:00buy15641.001.25161.05161.2531
31252006.10.17 13:00buy15651.001.25181.05181.2533
31262006.10.17 13:30t/p15611.001.25401.05251.2540150.00201726.05
31272006.10.17 13:30t/p15621.001.25281.05131.2528150.00201876.05
31282006.10.17 13:30t/p15631.001.25271.05121.2527150.00202026.05
31292006.10.17 13:30t/p15641.001.25311.05161.2531150.00202176.05
31302006.10.17 13:30t/p15651.001.25331.05181.2533150.00202326.05
31312006.10.17 14:00buy15663.001.25451.05451.2560
31322006.10.17 14:00buy15673.001.25441.05441.2559
31332006.10.17 14:01buy15683.001.25451.05451.2560
31342006.10.17 14:02buy15693.001.25451.05451.2560
31352006.10.17 14:09close15693.001.25561.05451.2560330.00202656.05
31362006.10.17 14:09close15683.001.25561.05451.2560330.00202986.05
31372006.10.17 14:09close15673.001.25561.05441.2559360.00203346.05
31382006.10.17 14:09close15663.001.25561.05451.2560330.00203676.05
31392006.10.17 14:31buy15703.001.25411.05411.2556
31402006.10.17 14:32buy15713.001.25401.05401.2555
31412006.10.17 14:32buy15723.001.25411.05411.2556
31422006.10.17 14:34buy15733.001.25401.05401.2555
31432006.10.17 14:34buy15743.001.25411.05411.2556
31442006.10.17 15:39t/p15703.001.25561.05411.2556450.00204126.05
31452006.10.17 15:39t/p15713.001.25551.05401.2555450.00204576.05
31462006.10.17 15:39t/p15723.001.25561.05411.2556450.00205026.05
31472006.10.17 15:39t/p15733.001.25551.05401.2555450.00205476.05
31482006.10.17 15:39t/p15743.001.25561.05411.2556450.00205926.05
31492006.10.17 16:23buy15753.001.25561.05561.2571
31502006.10.17 16:23buy15763.001.25571.05571.2572
31512006.10.17 16:23buy15773.001.25571.05571.2572
31522006.10.17 16:24buy15783.001.25551.05551.2570
31532006.10.17 16:24buy15793.001.25551.05551.2570
31542006.10.18 02:25close15793.001.25461.05551.2570-295.95205630.10
31552006.10.18 02:25close15783.001.25461.05551.2570-295.95205334.15
31562006.10.18 02:25close15773.001.25461.05571.2572-355.95204978.20
31572006.10.18 02:25close15763.001.25461.05571.2572-355.95204622.25
31582006.10.18 02:25close15753.001.25461.05561.2571-325.95204296.30
31592006.10.18 02:58sell15805.001.25431.45431.2493
31602006.10.18 02:59sell15815.001.25441.45441.2494
31612006.10.18 03:15sell15825.001.25431.45431.2493
31622006.10.18 03:15sell15835.001.25441.45441.2494
31632006.10.18 03:15sell15845.001.25431.45431.2493
31642006.10.18 08:45close15845.001.25391.45431.2493200.00204496.30
31652006.10.18 08:45close15835.001.25391.45441.2494250.00204746.30
31662006.10.18 08:45close15825.001.25391.45431.2493200.00204946.30
31672006.10.18 08:45close15815.001.25391.45441.2494250.00205196.30
31682006.10.18 08:45close15805.001.25391.45431.2493200.00205396.30
31692006.10.18 10:20buy15851.001.25441.05441.2594
31702006.10.18 10:20buy15861.001.25441.05441.2594
31712006.10.18 10:20buy15871.001.25471.05471.2597
31722006.10.18 10:21buy15881.001.25461.05461.2596
31732006.10.18 10:21buy15891.001.25471.05471.2597
31742006.10.18 11:40close15891.001.25461.05471.2597-10.00205386.30
31752006.10.18 11:40close15881.001.25461.05461.25960.00205386.30
31762006.10.18 11:40close15871.001.25461.05471.2597-10.00205376.30
31772006.10.18 11:40close15861.001.25461.05441.259420.00205396.30
31782006.10.18 11:40close15851.001.25461.05441.259420.00205416.30
31792006.10.18 12:30buy15903.001.25391.05391.2554
31802006.10.18 12:30buy15911.001.25391.05391.2554
31812006.10.18 12:30buy15923.001.25341.05341.2549
31822006.10.18 12:30buy15931.001.25341.05341.2549
31832006.10.18 12:30buy15943.001.25371.05371.2552
31842006.10.18 12:30buy15951.001.25371.05371.2552
31852006.10.18 16:34close15951.001.25201.05371.2552-170.00205246.30
31862006.10.18 16:34close15943.001.25201.05371.2552-510.00204736.30
31872006.10.18 16:34close15931.001.25201.05341.2549-140.00204596.30
31882006.10.18 16:34close15923.001.25201.05341.2549-420.00204176.30
31892006.10.18 16:34close15911.001.25201.05391.2554-190.00203986.30
31902006.10.18 16:34close15903.001.25201.05391.2554-570.00203416.30
31912006.10.18 17:52buy15963.001.25201.05201.2535
31922006.10.18 17:53buy15973.001.25201.05201.2535
31932006.10.18 17:55buy15983.001.25201.05201.2535
31942006.10.18 17:56buy15993.001.25201.05201.2535
31952006.10.18 19:15t/p15963.001.25351.05201.2535450.00203866.30
31962006.10.18 19:15t/p15973.001.25351.05201.2535450.00204316.30
31972006.10.18 19:15t/p15983.001.25351.05201.2535450.00204766.30
31982006.10.18 19:15t/p15993.001.25351.05201.2535450.00205216.30
31992006.10.18 19:59buy16003.001.25321.05321.2547
32002006.10.18 19:59buy16013.001.25321.05321.2547
32012006.10.18 20:00sell16025.001.25311.45311.2481
32022006.10.18 20:00sell16035.001.25311.45311.2481
32032006.10.18 20:01sell16045.001.25301.45301.2480
32042006.10.18 22:14close16013.001.25381.05321.2547180.00205396.30
32052006.10.18 22:14close16003.001.25381.05321.2547180.00205576.30
32062006.10.18 22:53buy16053.001.25361.05361.2551
32072006.10.18 22:55sell16065.001.25351.45351.2485
32082006.10.18 23:24close16053.001.25421.05361.2551180.00205756.30
32092006.10.19 00:36sell16075.001.25401.45401.2490
32102006.10.19 05:24close16075.001.25351.45401.2490250.00206006.30
32112006.10.19 05:24close16065.001.25351.45351.2485108.00206114.30
32122006.10.19 05:24close16045.001.25351.45301.2480-142.00205972.30
32132006.10.19 05:24close16035.001.25351.45311.2481-92.00205880.30
32142006.10.19 05:24close16025.001.25351.45311.2481-92.00205788.30
32152006.10.19 08:15sell16085.001.25511.45511.2501
32162006.10.19 08:16sell16095.001.25521.45521.2502
32172006.10.19 08:16sell16105.001.25511.45511.2501
32182006.10.19 08:17sell16115.001.25501.45501.2500
32192006.10.19 08:17sell16125.001.25491.45491.2499
32202006.10.19 12:36close16125.001.25561.45491.2499-350.00205438.30
32212006.10.19 12:36close16115.001.25561.45501.2500-300.00205138.30
32222006.10.19 12:36close16105.001.25561.45511.2501-250.00204888.30
32232006.10.19 12:36close16095.001.25561.45521.2502-200.00204688.30
32242006.10.19 12:36close16085.001.25561.45511.2501-250.00204438.30
32252006.10.19 13:05buy16131.001.25661.05661.2616
32262006.10.19 13:05buy16142.001.25641.05641.2614
32272006.10.19 13:05buy16151.001.25641.05641.2579
32282006.10.19 13:06buy16161.001.25661.05661.2616
32292006.10.19 13:06buy16172.001.25641.05641.2614
32302006.10.19 13:06buy16181.001.25641.05641.2579
32312006.10.19 13:22close16181.001.25721.05641.257980.00204518.30
32322006.10.19 13:22close16172.001.25721.05641.2614160.00204678.30
32332006.10.19 13:22close16161.001.25721.05661.261660.00204738.30
32342006.10.19 13:22close16151.001.25721.05641.257980.00204818.30
32352006.10.19 13:22close16142.001.25721.05641.2614160.00204978.30
32362006.10.19 13:22close16131.001.25721.05661.261660.00205038.30
32372006.10.19 15:30sell16195.001.25951.45951.2545
32382006.10.19 15:30sell16205.001.25951.45951.2545
32392006.10.19 15:31sell16215.001.25961.45961.2546
32402006.10.19 15:31sell16225.001.25951.45951.2545
32412006.10.19 15:32sell16235.001.25961.45961.2546
32422006.10.20 05:38close16235.001.26321.45961.2546-1764.00203274.30
32432006.10.20 05:38close16225.001.26321.45951.2545-1814.00201460.30
32442006.10.20 05:38close16215.001.26321.45961.2546-1764.00199696.30
32452006.10.20 05:38close16205.001.26321.45951.2545-1814.00197882.30
32462006.10.20 05:38close16195.001.26321.45951.2545-1814.00196068.30
32472006.10.20 07:00buy16242.001.26291.06291.2679
32482006.10.20 07:10sell16255.001.26241.46241.2574
32492006.10.20 07:10sell16265.001.26251.46251.2575
32502006.10.20 07:11sell16275.001.26241.46241.2574
32512006.10.20 07:11sell16285.001.26251.46251.2575
32522006.10.20 08:52close16242.001.26311.06291.267940.00196108.30
32532006.10.20 09:22sell16295.001.26211.46211.2571
32542006.10.20 09:51close16295.001.26151.46211.2571300.00196408.30
32552006.10.20 09:51close16285.001.26151.46251.2575500.00196908.30
32562006.10.20 09:51close16275.001.26151.46241.2574450.00197358.30
32572006.10.20 09:51close16265.001.26151.46251.2575500.00197858.30
32582006.10.20 09:51close16255.001.26151.46241.2574450.00198308.30
32592006.10.20 10:35buy16302.001.26141.06141.2664
32602006.10.20 10:36buy16312.001.26151.06151.2665
32612006.10.20 10:36buy16322.001.26141.06141.2664
32622006.10.20 10:38buy16332.001.26151.06151.2665
32632006.10.20 10:39buy16342.001.26141.06141.2664
32642006.10.20 12:58close16342.001.26241.06141.2664200.00198508.30
32652006.10.20 12:58close16332.001.26241.06151.2665180.00198688.30
32662006.10.20 12:58close16322.001.26241.06141.2664200.00198888.30
32672006.10.20 12:58close16312.001.26241.06151.2665180.00199068.30
32682006.10.20 12:58close16302.001.26241.06141.2664200.00199268.30
32692006.10.20 14:00sell16355.001.26211.46211.2571
32702006.10.20 14:00sell16365.001.26211.46211.2571
32712006.10.20 14:00sell16375.001.26181.46181.2568
32722006.10.20 14:01sell16385.001.26171.46171.2567
32732006.10.20 14:01sell16395.001.26181.46181.2568
32742006.10.22 23:01close16395.001.26101.46181.2568400.00199668.30
32752006.10.22 23:01close16385.001.26101.46171.2567350.00200018.30
32762006.10.22 23:01close16375.001.26101.46181.2568400.00200418.30
32772006.10.22 23:01close16365.001.26101.46211.2571550.00200968.30
32782006.10.22 23:01close16355.001.26101.46211.2571550.00201518.30
32792006.10.23 01:00sell16405.001.26161.46161.2566
32802006.10.23 01:00sell16415.001.26161.46161.2566
32812006.10.23 01:00sell16425.001.26141.46141.2564
32822006.10.23 01:04sell16435.001.26151.46151.2565
32832006.10.23 02:20buy16441.001.26171.06171.2667
32842006.10.23 05:46close16435.001.26101.46151.2565250.00201768.30
32852006.10.23 05:46close16425.001.26101.46141.2564200.00201968.30
32862006.10.23 05:46close16415.001.26101.46161.2566300.00202268.30
32872006.10.23 05:46close16405.001.26101.46161.2566300.00202568.30
32882006.10.23 07:50buy16452.001.25951.05951.2645
32892006.10.23 07:50buy16462.001.25931.05931.2643
32902006.10.23 07:50buy16472.001.25941.05941.2644
32912006.10.23 07:51buy16482.001.25931.05931.2643
32922006.10.23 16:36close16482.001.25531.05931.2643-800.00201768.30
32932006.10.23 16:36close16472.001.25531.05941.2644-820.00200948.30
32942006.10.23 16:36close16462.001.25531.05931.2643-800.00200148.30
32952006.10.23 16:36close16452.001.25531.05951.2645-840.00199308.30
32962006.10.23 16:36close16441.001.25531.06171.2667-640.00198668.30
32972006.10.23 17:00sell16495.001.25431.45431.2493
32982006.10.23 17:00sell16505.001.25441.45441.2494
32992006.10.23 17:00sell16515.001.25431.45431.2493
33002006.10.23 17:01sell16525.001.25411.45411.2491
33012006.10.23 17:01sell16535.001.25431.45431.2493
33022006.10.24 01:11close16535.001.25411.45431.2493136.00198804.30
33032006.10.24 01:11close16525.001.25411.45411.249136.00198840.30
33042006.10.24 01:11close16515.001.25411.45431.2493136.00198976.30
33052006.10.24 01:11close16505.001.25411.45441.2494186.00199162.30
33062006.10.24 01:11close16495.001.25411.45431.2493136.00199298.30
33072006.10.24 02:00buy16542.001.25441.05441.2594
33082006.10.24 02:00buy16551.001.25451.05451.2595
33092006.10.24 02:01buy16562.001.25441.05441.2594
33102006.10.24 02:02buy16571.001.25451.05451.2595
33112006.10.24 02:03buy16582.001.25441.05441.2594
33122006.10.24 08:44close16582.001.25471.05441.259460.00199358.30
33132006.10.24 08:44close16571.001.25471.05451.259520.00199378.30
33142006.10.24 08:44close16562.001.25471.05441.259460.00199438.30
33152006.10.24 08:44close16551.001.25471.05451.259520.00199458.30
33162006.10.24 08:44close16542.001.25471.05441.259460.00199518.30
33172006.10.24 09:35sell16595.001.25391.45391.2489
33182006.10.24 09:35sell16605.001.25381.45381.2488
33192006.10.24 09:36sell16615.001.25391.45391.2489
33202006.10.24 09:37sell16625.001.25381.45381.2488
33212006.10.24 09:37sell16635.001.25391.45391.2489
33222006.10.25 07:02close16635.001.25611.45391.2489-1064.00198454.30
33232006.10.25 07:02close16625.001.25611.45381.2488-1114.00197340.30
33242006.10.25 07:02close16615.001.25611.45391.2489-1064.00196276.30
33252006.10.25 07:02close16605.001.25611.45381.2488-1114.00195162.30
33262006.10.25 07:02close16595.001.25611.45391.2489-1064.00194098.30
33272006.10.25 07:40buy16641.001.25661.05661.2616
33282006.10.25 07:42buy16651.001.25671.05671.2617
33292006.10.25 07:43buy16661.001.25661.05661.2616
33302006.10.25 07:43buy16671.001.25671.05671.2617
33312006.10.25 07:43buy16681.001.25661.05661.2616
33322006.10.25 08:03close16681.001.25761.05661.2616100.00194198.30
33332006.10.25 08:03close16671.001.25761.05671.261790.00194288.30
33342006.10.25 08:03close16661.001.25761.05661.2616100.00194388.30
33352006.10.25 08:03close16651.001.25761.05671.261790.00194478.30
33362006.10.25 08:03close16641.001.25761.05661.2616100.00194578.30
33372006.10.25 08:45sell16695.001.25671.45671.2517
33382006.10.25 08:45sell16705.001.25661.45661.2516
33392006.10.25 08:46sell16715.001.25671.45671.2517
33402006.10.25 08:46sell16725.001.25661.45661.2516
33412006.10.25 08:46sell16735.001.25671.45671.2517
33422006.10.25 13:15close16735.001.25731.45671.2517-300.00194278.30
33432006.10.25 13:15close16725.001.25731.45661.2516-350.00193928.30
33442006.10.25 13:15close16715.001.25731.45671.2517-300.00193628.30
33452006.10.25 13:15close16705.001.25731.45661.2516-350.00193278.30
33462006.10.25 13:15close16695.001.25731.45671.2517-300.00192978.30
33472006.10.25 14:16buy16741.001.25831.05831.2633
33482006.10.25 14:16buy16751.001.25831.05831.2633
33492006.10.25 14:18buy16761.001.25841.05841.2634
33502006.10.25 14:27close16761.001.25931.05841.263490.00193068.30
33512006.10.25 14:27close16751.001.25931.05831.2633100.00193168.30
33522006.10.25 14:27close16741.001.25931.05831.2633100.00193268.30
33532006.10.25 15:41sell16775.001.25891.45891.2539
33542006.10.25 15:42sell16785.001.25901.45901.2540
33552006.10.25 15:42sell16795.001.25891.45891.2539
33562006.10.25 15:42sell16805.001.25901.45901.2540
33572006.10.25 15:43sell16815.001.25891.45891.2539
33582006.10.25 18:14close16815.001.25761.45891.2539650.00193918.30
33592006.10.25 18:14close16805.001.25761.45901.2540700.00194618.30
33602006.10.25 18:14close16795.001.25761.45891.2539650.00195268.30
33612006.10.25 18:14close16785.001.25761.45901.2540700.00195968.30
33622006.10.25 18:14close16775.001.25761.45891.2539650.00196618.30
33632006.10.25 20:05sell16825.001.26031.46031.2553
33642006.10.25 20:05sell16835.001.26041.46041.2554
33652006.10.25 20:06sell16845.001.26021.46021.2552
33662006.10.25 20:06sell16855.001.26031.46031.2553
33672006.10.25 20:06sell16865.001.26041.46041.2554
33682006.10.26 10:36close16865.001.26521.46041.2554-2292.00194326.30
33692006.10.26 10:36close16855.001.26521.46031.2553-2342.00191984.30
33702006.10.26 10:36close16845.001.26521.46021.2552-2392.00189592.30
33712006.10.26 10:36close16835.001.26521.46041.2554-2292.00187300.30
33722006.10.26 10:36close16825.001.26521.46031.2553-2342.00184958.30
33732006.10.26 11:40buy16871.001.26591.06591.2709
33742006.10.26 11:40buy16881.001.26581.06581.2708
33752006.10.26 11:42buy16891.001.26591.06591.2709
33762006.10.26 11:44buy16901.001.26601.06601.2710
33772006.10.26 11:44buy16911.001.26591.06591.2709
33782006.10.26 12:33close16911.001.26671.06591.270980.00185038.30
33792006.10.26 12:33close16901.001.26671.06601.271070.00185108.30
33802006.10.26 12:33close16891.001.26671.06591.270980.00185188.30
33812006.10.26 12:33close16881.001.26671.06581.270890.00185278.30
33822006.10.26 12:33close16871.001.26671.06591.270980.00185358.30
33832006.10.26 13:20sell16925.001.26591.46591.2609
33842006.10.26 13:20sell16935.001.26601.46601.2610
33852006.10.26 13:20sell16945.001.26591.46591.2609
33862006.10.26 13:21sell16955.001.26581.46581.2608
33872006.10.26 13:21sell16965.001.26561.46561.2606
33882006.10.27 05:17close16965.001.26971.46561.2606-2014.00183344.30
33892006.10.27 05:17close16955.001.26971.46581.2608-1914.00181430.30
33902006.10.27 05:17close16945.001.26971.46591.2609-1864.00179566.30
33912006.10.27 05:17close16935.001.26971.46601.2610-1814.00177752.30
33922006.10.27 05:17close16925.001.26971.46591.2609-1864.00175888.30
33932006.10.27 07:50buy16973.001.26781.06781.2728
33942006.10.27 07:50buy16983.001.26771.06771.2727
33952006.10.27 07:50buy16992.001.26791.06791.2729
33962006.10.27 07:51buy17003.001.26761.06761.2726
33972006.10.27 07:51buy17013.001.26781.06781.2728
33982006.10.27 11:07close17013.001.26881.06781.2728300.00176188.30
33992006.10.27 11:07close17003.001.26881.06761.2726360.00176548.30
34002006.10.27 11:07close16992.001.26881.06791.2729180.00176728.30
34012006.10.27 11:07close16983.001.26881.06771.2727330.00177058.30
34022006.10.27 11:07close16973.001.26881.06781.2728300.00177358.30
34032006.10.27 14:10sell17025.001.27321.47321.2682
34042006.10.27 14:10sell17035.001.27341.47341.2684
34052006.10.27 14:10sell17045.001.27311.47311.2681
34062006.10.27 14:10sell17055.001.27321.47321.2682
34072006.10.27 14:11sell17065.001.27311.47311.2681
34082006.10.30 01:17close17065.001.27211.47311.2681536.00177894.30
34092006.10.30 01:17close17055.001.27211.47321.2682586.00178480.30
34102006.10.30 01:17close17045.001.27211.47311.2681536.00179016.30
34112006.10.30 01:17close17035.001.27211.47341.2684686.00179702.30
34122006.10.30 01:17close17025.001.27211.47321.2682586.00180288.30
34132006.10.30 02:35buy17071.001.27281.07281.2778
34142006.10.30 02:36buy17081.001.27281.07281.2778
34152006.10.30 02:37buy17091.001.27281.07281.2778
34162006.10.30 06:50buy17102.001.27241.07241.2774
34172006.10.30 06:50buy17112.001.27251.07251.2775
34182006.10.30 12:20close17112.001.27331.07251.2775160.00180448.30
34192006.10.30 12:20close17102.001.27331.07241.2774180.00180628.30
34202006.10.30 12:20close17091.001.27331.07281.277850.00180678.30
34212006.10.30 12:20close17081.001.27331.07281.277850.00180728.30
34222006.10.30 12:20close17071.001.27331.07281.277850.00180778.30
34232006.10.30 12:56sell17125.001.27271.47271.2677
34242006.10.30 12:57sell17135.001.27261.47261.2676
34252006.10.30 12:57sell17145.001.27251.47251.2675
34262006.10.30 12:58sell17155.001.27241.47241.2674
34272006.10.30 12:59sell17165.001.27231.47231.2673
34282006.10.30 13:19close17165.001.27151.47231.2673400.00181178.30
34292006.10.30 13:19close17155.001.27151.47241.2674450.00181628.30
34302006.10.30 13:19close17145.001.27151.47251.2675500.00182128.30
34312006.10.30 13:19close17135.001.27151.47261.2676550.00182678.30
34322006.10.30 13:19close17125.001.27151.47271.2677600.00183278.30
34332006.10.30 14:05buy17173.001.27151.07151.2765
34342006.10.30 14:05buy17182.001.27171.07171.2767
34352006.10.30 14:05buy17192.001.27161.07161.2766
34362006.10.30 14:06buy17202.001.27181.07181.2768
34372006.10.30 14:06buy17212.001.27161.07161.2766
34382006.10.30 17:30close17212.001.27221.07161.2766120.00183398.30
34392006.10.30 17:30close17202.001.27221.07181.276880.00183478.30
34402006.10.30 17:30close17192.001.27221.07161.2766120.00183598.30
34412006.10.30 17:30close17182.001.27221.07171.2767100.00183698.30
34422006.10.30 17:30close17173.001.27221.07151.2765210.00183908.30
34432006.10.30 21:30sell17225.001.27281.47281.2678
34442006.10.30 21:30sell17235.001.27281.47281.2678
34452006.10.30 21:31sell17245.001.27291.47291.2679
34462006.10.30 21:31sell17255.001.27271.47271.2677
34472006.10.30 21:31sell17265.001.27281.47281.2678
34482006.10.30 22:12close17265.001.27201.47281.2678400.00184308.30
34492006.10.30 22:12close17255.001.27201.47271.2677350.00184658.30
34502006.10.30 22:12close17245.001.27201.47291.2679450.00185108.30
34512006.10.30 22:12close17235.001.27201.47281.2678400.00185508.30
34522006.10.30 22:12close17225.001.27201.47281.2678400.00185908.30
34532006.10.30 23:30buy17272.001.27201.07201.2770
34542006.10.30 23:30buy17282.001.27211.07211.2771
34552006.10.30 23:30buy17292.001.27201.07201.2770
34562006.10.30 23:31buy17302.001.27211.07211.2771
34572006.10.30 23:31buy17312.001.27221.07221.2772
34582006.10.31 12:02close17312.001.26961.07221.2772-537.30185371.00
34592006.10.31 12:02close17302.001.26961.07211.2771-517.30184853.70
34602006.10.31 12:02close17292.001.26961.07201.2770-497.30184356.40
34612006.10.31 12:02close17282.001.26961.07211.2771-517.30183839.10
34622006.10.31 12:02close17272.001.26961.07201.2770-497.30183341.80
34632006.10.31 13:45sell17325.001.27011.47011.2651
34642006.10.31 13:45sell17335.001.27011.47011.2651
34652006.10.31 13:45sell17345.001.26991.46991.2649
34662006.10.31 13:46sell17355.001.26981.46981.2648
34672006.10.31 13:46sell17365.001.27011.47011.2651
34682006.11.01 06:48close17365.001.27581.47011.2651-2814.00180527.80
34692006.11.01 06:48close17355.001.27581.46981.2648-2964.00177563.80
34702006.11.01 06:48close17345.001.27581.46991.2649-2914.00174649.80
34712006.11.01 06:48close17335.001.27581.47011.2651-2814.00171835.80
34722006.11.01 06:48close17325.001.27581.47011.2651-2814.00169021.80
34732006.11.01 07:30buy17372.001.27591.07591.2809
34742006.11.01 07:31buy17382.001.27581.07581.2808
34752006.11.01 07:32buy17392.001.27591.07591.2809
34762006.11.01 07:33buy17401.001.27601.07601.2810
34772006.11.01 07:33buy17412.001.27591.07591.2809
34782006.11.01 11:55close17412.001.27601.07591.280920.00169041.80
34792006.11.01 11:55close17401.001.27601.07601.28100.00169041.80
34802006.11.01 11:55close17392.001.27601.07591.280920.00169061.80
34812006.11.01 11:55close17382.001.27601.07581.280840.00169101.80
34822006.11.01 11:55close17372.001.27601.07591.280920.00169121.80
34832006.11.01 12:35sell17425.001.27571.47571.2707
34842006.11.01 12:35sell17435.001.27591.47591.2709
34852006.11.01 12:36sell17445.001.27581.47581.2708
34862006.11.01 12:36sell17455.001.27591.47591.2709
34872006.11.01 12:37sell17465.001.27581.47581.2708
34882006.11.01 13:17close17465.001.27471.47581.2708550.00169671.80
34892006.11.01 13:17close17455.001.27471.47591.2709600.00170271.80
34902006.11.01 13:17close17445.001.27471.47581.2708550.00170821.80
34912006.11.01 13:17close17435.001.27471.47591.2709600.00171421.80
34922006.11.01 13:17close17425.001.27471.47571.2707500.00171921.80
34932006.11.01 15:25sell17475.001.27761.47761.2726
34942006.11.01 15:25sell17485.001.27741.47741.2724
34952006.11.01 15:25sell17495.001.27751.47751.2725
34962006.11.01 15:25sell17505.001.27761.47761.2726
34972006.11.01 15:25sell17515.001.27751.47751.2725
34982006.11.01 20:11close17515.001.27571.47751.2725900.00172821.80
34992006.11.01 20:11close17505.001.27571.47761.2726950.00173771.80
35002006.11.01 20:11close17495.001.27571.47751.2725900.00174671.80
35012006.11.01 20:11close17485.001.27571.47741.2724850.00175521.80
35022006.11.01 20:11close17475.001.27571.47761.2726950.00176471.80
35032006.11.01 20:15sell17525.001.27601.47601.2710
35042006.11.01 20:16sell17535.001.27621.47621.2712
35052006.11.01 20:17sell17545.001.27601.47601.2710
35062006.11.01 20:17sell17555.001.27621.47621.2712
35072006.11.01 20:35close17555.001.27551.47621.2712350.00176821.80
35082006.11.01 20:35close17545.001.27551.47601.2710250.00177071.80
35092006.11.01 20:35close17535.001.27551.47621.2712350.00177421.80
35102006.11.01 20:35close17525.001.27551.47601.2710250.00177671.80
35112006.11.01 22:10buy17561.001.27611.07611.2811
35122006.11.01 22:11buy17572.001.27601.07601.2810
35132006.11.01 22:11buy17581.001.27611.07611.2811
35142006.11.01 22:11buy17592.001.27601.07601.2810
35152006.11.01 22:12buy17601.001.27611.07611.2811
35162006.11.02 06:01close17601.001.27561.07611.2811-75.95177595.85
35172006.11.02 06:01close17592.001.27561.07601.2810-131.90177463.95
35182006.11.02 06:01close17581.001.27561.07611.2811-75.95177388.00
35192006.11.02 06:01close17572.001.27561.07601.2810-131.90177256.10
35202006.11.02 06:01close17561.001.27561.07611.2811-75.95177180.15
35212006.11.02 06:51sell17615.001.27531.47531.2703
35222006.11.02 06:51sell17625.001.27521.47521.2702
35232006.11.02 06:52sell17635.001.27531.47531.2703
35242006.11.02 06:53sell17645.001.27521.47521.2702
35252006.11.02 06:54sell17655.001.27531.47531.2703
35262006.11.02 07:26close17655.001.27421.47531.2703550.00177730.15
35272006.11.02 07:26close17645.001.27421.47521.2702500.00178230.15
35282006.11.02 07:26close17635.001.27421.47531.2703550.00178780.15
35292006.11.02 07:26close17625.001.27421.47521.2702500.00179280.15
35302006.11.02 07:26close17615.001.27421.47531.2703550.00179830.15
35312006.11.02 10:11sell17665.001.27571.47571.2707
35322006.11.02 10:11sell17675.001.27591.47591.2709
35332006.11.02 10:11sell17685.001.27581.47581.2708
35342006.11.02 10:13sell17695.001.27571.47571.2707
35352006.11.02 10:13sell17705.001.27581.47581.2708
35362006.11.02 15:28close17705.001.27591.47581.2708-50.00179780.15
35372006.11.02 15:28close17695.001.27591.47571.2707-100.00179680.15
35382006.11.02 15:28close17685.001.27591.47581.2708-50.00179630.15
35392006.11.02 15:28close17675.001.27591.47591.27090.00179630.15
35402006.11.02 15:28close17665.001.27591.47571.2707-100.00179530.15
35412006.11.02 15:45buy17711.001.27681.07681.2818
35422006.11.02 15:46buy17721.001.27691.07691.2819
35432006.11.02 15:47buy17731.001.27681.07681.2818
35442006.11.02 15:47buy17741.001.27691.07691.2819
35452006.11.02 15:48buy17751.001.27681.07681.2818
35462006.11.02 16:31close17751.001.27751.07681.281870.00179600.15
35472006.11.02 16:31close17741.001.27751.07691.281960.00179660.15
35482006.11.02 16:31close17731.001.27751.07681.281870.00179730.15
35492006.11.02 16:31close17721.001.27751.07691.281960.00179790.15
35502006.11.02 16:31close17711.001.27751.07681.281870.00179860.15
35512006.11.02 17:15sell17765.001.27721.47721.2722
35522006.11.02 17:15sell17775.001.27721.47721.2722
35532006.11.02 17:15sell17785.001.27691.47691.2719
35542006.11.02 17:16sell17795.001.27701.47701.2720
35552006.11.02 17:17sell17805.001.27711.47711.2721
35562006.11.03 07:34close17805.001.27731.47711.2721-64.00179796.15
35572006.11.03 07:34close17795.001.27731.47701.2720-114.00179682.15
35582006.11.03 07:34close17785.001.27731.47691.2719-164.00179518.15
35592006.11.03 07:34close17775.001.27731.47721.2722-14.00179504.15
35602006.11.03 07:34close17765.001.27731.47721.2722-14.00179490.15
35612006.11.03 07:50buy17814.001.27701.07701.2820
35622006.11.03 07:50buy17823.001.27721.07721.2822
35632006.11.03 07:51buy17834.001.27701.07701.2820
35642006.11.03 07:51buy17843.001.27721.07721.2822
35652006.11.03 07:51buy17854.001.27701.07701.2820
35662006.11.03 17:44close17854.001.27071.07701.2820-2520.00176970.15
35672006.11.03 17:44close17843.001.27071.07721.2822-1950.00175020.15
35682006.11.03 17:44close17834.001.27071.07701.2820-2520.00172500.15
35692006.11.03 17:44close17823.001.27071.07721.2822-1950.00170550.15
35702006.11.03 17:44close17814.001.27071.07701.2820-2520.00168030.15
35712006.11.03 20:40sell17865.001.27141.47141.2664
35722006.11.03 20:41sell17875.001.27131.47131.2663
35732006.11.03 20:42sell17885.001.27141.47141.2664
35742006.11.03 20:43sell17895.001.27131.47131.2663
35752006.11.03 20:43sell17905.001.27141.47141.2664
35762006.11.05 23:59close at stop17905.001.27171.47141.2664-150.00167880.15
35772006.11.05 23:59close at stop17895.001.27171.47131.2663-200.00167680.15
35782006.11.05 23:59close at stop17885.001.27171.47141.2664-150.00167530.15
35792006.11.05 23:59close at stop17875.001.27171.47131.2663-200.00167330.15
35802006.11.05 23:59close at stop17865.001.27171.47141.2664-150.00167180.15