|Account: 1319551
|Name: Terry French
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17365297
|2006.12.08 15:29
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.1933
|1.2083
|1.1895
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.38
|20061113
|Order1
|17375651
|2006.12.08 16:43
|sell
|2.60
|usdchfm
|1.1965
|1.2083
|1.1927
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.97
|20061113
|Order3
|17378092
|2006.12.08 16:49
|sell
|4.20
|usdchfm
|1.1985
|1.2083
|1.1948
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-122.30
|20061113
|Order4
|17374128
|2006.12.08 16:40
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.1948
|1.2083
|1.1910
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-95.84
|20061113
|Order2
|17382780
|2006.12.08 16:53
|sell
|10.70
|usdchfm
|1.2017
|1.2083
|1.1980
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.71
|20061113
|Order6
|17381247
|2006.12.08 16:52
|sell
|6.70
|usdchfm
|1.2003
|1.2083
|1.1965
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|-94.76
|20061113
|Order5
|17384687
|2006.12.08 16:54
|sell
|17.10
|usdchfm
|1.2042
|1.2083
|1.2005
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|312.98
|20061113
|Order7
|17387064
|2006.12.08 16:55
|sell
|27.40
|usdchfm
|1.2055
|1.2083
|1.2020
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|797.84
|20061113
|Order8[tp]
|17401191
|2006.12.08 17:30
|buy
|18.50
|eurusdm
|1.3215
|1.3166
|1.3233
|2006.12.08 17:33
|1.3223
|0.00
|0.00
|0.00
|148.00
|595485
|_highroller.txt
|17389977
|2006.12.08 16:56
|buy
|19.00
|eurusdm
|1.3222
|1.3173
|1.3240
|2006.12.08 17:23
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|171.00
|595485
|_highroller.txt
|17365318
|2006.12.08 15:29
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3468
|2.3618
|2.3430
|2006.12.08 17:05
|2.3574
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.01
|20061113
|Order1
|17375431
|2006.12.08 16:43
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3483
|2.3618
|2.3445
|2006.12.08 17:05
|2.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.24
|20061113
|Order2
|17382818
|2006.12.08 16:53
|sell
|2.60
|gbpchfm
|2.3498
|2.3618
|2.3460
|2006.12.08 17:05
|2.3572
|0.00
|0.00
|0.00
|-159.78
|20061113
|Order3
|17384534
|2006.12.08 16:54
|sell
|4.20
|gbpchfm
|2.3516
|2.3618
|2.3478
|2006.12.08 17:05
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-198.81
|20061113
|Order4
|17388061
|2006.12.08 16:55
|sell
|6.70
|gbpchfm
|2.3533
|2.3618
|2.3495
|2006.12.08 17:05
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-222.56
|20061113
|Order5
|17378206
|2006.12.08 16:49
|buy
|2.60
|gbpusdm
|1.9607
|1.9491
|1.9645
|2006.12.08 16:58
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-137.80
|20061113
|Order3
|17377263
|2006.12.08 16:49
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9623
|1.9491
|1.9661
|2006.12.08 16:58
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-110.40
|20061113
|Order2
|17375224
|2006.12.08 16:42
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9641
|1.9491
|1.9679
|2006.12.08 16:58
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-87.00
|20061113
|Order1
|17379693
|2006.12.08 16:51
|buy
|4.20
|gbpusdm
|1.9591
|1.9491
|1.9629
|2006.12.08 16:58
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-151.20
|20061113
|Order4
|17380455
|2006.12.08 16:51
|buy
|6.70
|gbpusdm
|1.9573
|1.9491
|1.9611
|2006.12.08 16:58
|1.9555
|0.00
|0.00
|0.00
|-120.60
|20061113
|Order5
|17382657
|2006.12.08 16:53
|buy
|10.70
|gbpusdm
|1.9558
|1.9491
|1.9596
|2006.12.08 16:58
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|-42.80
|20061113
|Order6
|17386740
|2006.12.08 16:55
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9516
|1.9385
|1.9554
|2006.12.08 16:58
|1.9554
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17386425
|2006.12.08 16:55
|buy
|18.90
|eurusdm
|1.3203
|1.3154
|1.3221
|2006.12.08 16:56
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|170.10
|595485
|_highroller.txt
|17382493
|2006.12.08 16:53
|buy
|19.40
|eurusdm
|1.3238
|1.3189
|1.3256
|2006.12.08 16:55
|1.3199
|0.00
|0.00
|0.00
|-756.60
|595485
|_highroller.txt
|17371174
|2006.12.08 16:21
|buy
|1.60
|audusdm
|0.7903
|0.7768
|0.7941
|2006.12.08 16:54
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.40
|20061113
|Order2
|17348708
|2006.12.08 14:01
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7918
|0.7768
|0.7956
|2006.12.08 16:54
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-64.00
|20061113
|Order1
|17380558
|2006.12.08 16:51
|buy
|4.20
|audusdm
|0.7873
|0.7768
|0.7911
|2006.12.08 16:54
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.80
|20061113
|Order4
|17372310
|2006.12.08 16:26
|buy
|2.60
|audusdm
|0.7888
|0.7768
|0.7926
|2006.12.08 16:54
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.40
|20061113
|Order3
|17378387
|2006.12.08 16:49
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3272
|1.3122
|1.3310
|2006.12.08 16:54
|1.3210
|0.00
|0.00
|0.00
|-62.00
|20061113
|Order1
|17379763
|2006.12.08 16:51
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3255
|1.3122
|1.3293
|2006.12.08 16:54
|1.3211
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.40
|20061113
|Order2
|17382018
|2006.12.08 16:52
|buy
|2.60
|eurusdm
|1.3239
|1.3122
|1.3277
|2006.12.08 16:54
|1.3212
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.20
|20061113
|Order3
|17333791
|2006.12.08 13:32
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1523
|1.1373
|1.1561
|2006.12.08 16:53
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.00
|20061113
|Order1
|17348817
|2006.12.08 14:01
|buy
|2.60
|usdcadm
|1.1493
|1.1373
|1.1531
|2006.12.08 16:53
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|15.83
|20061113
|Order3
|17335692
|2006.12.08 13:35
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1508
|1.1373
|1.1546
|2006.12.08 16:53
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.13
|20061113
|Order2
|17357985
|2006.12.08 15:03
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1478
|1.1328
|1.1516
|2006.12.08 16:53
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|19.13
|20061113
|Order1
|17359670
|2006.12.08 15:08
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1462
|1.1328
|1.1500
|2006.12.08 16:53
|1.1500
|0.00
|0.00
|0.00
|52.87
|20061113
|Order2[tp]
|17375671
|2006.12.08 16:43
|buy
|1.00
|usdjpym
|115.85
|114.35
|116.23
|2006.12.08 16:51
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|32.69
|20061113
|Order1[tp]
|17357755
|2006.12.08 15:03
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3364
|1.3212
|1.3400
|2006.12.08 16:49
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-91.00
|20061113
|Order1
|17360285
|2006.12.08 15:13
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3346
|1.3212
|1.3384
|2006.12.08 16:49
|1.3273
|0.00
|0.00
|0.00
|-116.80
|20061113
|Order2
|17365185
|2006.12.08 15:29
|buy
|4.20
|eurusdm
|1.3316
|1.3212
|1.3354
|2006.12.08 16:49
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-172.20
|20061113
|Order4
|17362277
|2006.12.08 15:18
|buy
|2.60
|eurusdm
|1.3331
|1.3212
|1.3369
|2006.12.08 16:49
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|-145.60
|20061113
|Order3
|17374176
|2006.12.08 16:40
|buy
|6.70
|eurusdm
|1.3300
|1.3212
|1.3338
|2006.12.08 16:49
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|-160.80
|20061113
|Order5
|17340589
|2006.12.08 13:46
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3322
|1.3472
|1.3284
|2006.12.08 16:48
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|20061113
|Order1[tp]
|17365821
|2006.12.08 15:30
|buy
|1.00
|usdjpym
|115.43
|113.93
|115.81
|2006.12.08 16:43
|115.81
|0.00
|0.00
|0.00
|32.81
|20061113
|Order1[tp]
|17364202
|2006.12.08 15:27
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9680
|1.9830
|1.9642
|2006.12.08 16:42
|1.9642
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|20061113
|Order1[tp]
|17316117
|2006.12.08 09:52
|buy
|1.00
|eurjpym
|153.50
|152.00
|153.88
|2006.12.08 16:42
|153.88
|0.00
|0.00
|0.00
|32.84
|20061113
|Order1[tp]
|17316104
|2006.12.08 09:52
|buy
|1.00
|usdjpym
|115.56
|114.06
|115.94
|2006.12.08 15:30
|115.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.86
|20061113
|Order1
|17344519
|2006.12.08 13:53
|buy
|1.60
|usdjpym
|115.18
|113.85
|115.56
|2006.12.08 15:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|31.89
|20061113
|Order2
|17351051
|2006.12.08 14:14
|buy
|2.60
|usdjpym
|115.03
|113.85
|115.41
|2006.12.08 15:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|85.61
|20061113
|Order3[tp]
|17345970
|2006.12.08 13:54
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3452
|2.3603
|2.3415
|2006.12.08 15:29
|2.3476
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.11
|20061113
|Order1
|17360456
|2006.12.08 15:13
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.1899
|1.2034
|1.1861
|2006.12.08 15:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.60
|20061113
|Order2
|17358203
|2006.12.08 15:03
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.1884
|1.2034
|1.1846
|2006.12.08 15:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-43.57
|20061113
|Order1
|17361885
|2006.12.08 15:16
|sell
|2.60
|usdchfm
|1.1914
|1.2034
|1.1876
|2006.12.08 15:29
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.92
|20061113
|Order3
|17346481
|2006.12.08 13:54
|sell
|19.60
|eurusdm
|1.3331
|1.3381
|1.3314
|2006.12.08 15:27
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|156.80
|595485
|_highroller.txt
|17351762
|2006.12.08 14:16
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9704
|1.9854
|1.9666
|2006.12.08 15:27
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|19.00
|20061113
|Order1
|17344997
|2006.12.08 13:53
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.1914
|1.1764
|1.1952
|2006.12.08 15:03
|1.1883
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.09
|20061113
|Order1
|17357059
|2006.12.08 15:01
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1899
|1.1764
|1.1937
|2006.12.08 15:03
|1.1880
|0.00
|0.00
|0.00
|-25.59
|20061113
|Order2
|17337486
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3288
|1.3438
|1.3250
|2006.12.08 15:02
|1.3362
|0.00
|0.00
|0.00
|-74.00
|20061113
|Order1
|17345910
|2006.12.08 13:54
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9681
|1.9831
|1.9643
|2006.12.08 14:15
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.00
|20061113
|Order1
|17208869
|2006.12.07 04:52
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7891
|0.7741
|0.7929
|2006.12.08 14:01
|0.7914
|0.00
|0.00
|0.12
|23.00
|20061113
|Order1
|17333300
|2006.12.08 13:32
|buy
|1.60
|audusdm
|0.7876
|0.7741
|0.7914
|2006.12.08 14:01
|0.7914
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17345469
|2006.12.08 13:53
|sell
|21.20
|eurusdm
|1.3343
|1.3392
|1.3325
|2006.12.08 13:54
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|169.60
|595485
|_highroller.txt
|17345454
|2006.12.08 13:53
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3434
|2.3570
|2.3399
|2006.12.08 13:54
|2.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|-37.60
|20061113
|Order2
|17261410
|2006.12.07 14:40
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3452
|2.3602
|2.3414
|2006.12.08 13:54
|2.3463
|0.00
|0.00
|-2.07
|-9.23
|20061113
|Order1
|17338333
|2006.12.08 13:45
|sell
|4.20
|gbpusdm
|1.9592
|1.9687
|1.9554
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-399.00
|20061113
|Order4[sl]
|17344275
|2006.12.08 13:53
|sell
|27.40
|gbpusdm
|1.9660
|1.9687
|1.9622
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-739.80
|20061113
|Order8[sl]
|17339173
|2006.12.08 13:45
|sell
|6.70
|gbpusdm
|1.9608
|1.9687
|1.9571
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-529.30
|20061113
|Order5[sl]
|17331158
|2006.12.08 13:31
|sell
|2.60
|gbpusdm
|1.9569
|1.9687
|1.9531
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-306.80
|20061113
|Order3[sl]
|17340252
|2006.12.08 13:46
|sell
|10.70
|gbpusdm
|1.9627
|1.9687
|1.9589
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-642.00
|20061113
|Order6[sl]
|17328359
|2006.12.08 13:30
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9532
|1.9687
|1.9499
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-155.00
|20061113
|Order1[sl]
|17330427
|2006.12.08 13:31
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9552
|1.9687
|1.9514
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-216.00
|20061113
|Order2[sl]
|17345527
|2006.12.08 13:53
|sell
|43.80
|gbpusdm
|1.9675
|1.9687
|1.9637
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-525.60
|20061113
|Order9[sl]
|17343282
|2006.12.08 13:52
|sell
|17.10
|gbpusdm
|1.9643
|1.9687
|1.9605
|2006.12.08 13:54
|1.9687
|0.00
|0.00
|0.00
|-752.40
|20061113
|Order7[sl]
|17341609
|2006.12.08 13:46
|sell
|21.70
|eurusdm
|1.3309
|1.3360
|1.3293
|2006.12.08 13:53
|1.3348
|0.00
|0.00
|0.00
|-846.30
|595485
|_highroller.txt
|17330640
|2006.12.08 13:31
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1987
|1.1852
|1.2023
|2006.12.08 13:53
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-106.15
|20061113
|Order2
|17330117
|2006.12.08 13:30
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2002
|1.1852
|1.2040
|2006.12.08 13:53
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|-78.09
|20061113
|Order1
|17337972
|2006.12.08 13:45
|buy
|2.60
|usdchfm
|1.1958
|1.1852
|1.1996
|2006.12.08 13:53
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.17
|20061113
|Order3
|17340188
|2006.12.08 13:46
|buy
|4.20
|usdchfm
|1.1933
|1.1852
|1.1971
|2006.12.08 13:53
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.18
|20061113
|Order4
|17340257
|2006.12.08 13:46
|sell
|21.60
|eurusdm
|1.3318
|1.3367
|1.3300
|2006.12.08 13:46
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|172.80
|595485
|_highroller.txt
|17273917
|2006.12.07 17:14
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3468
|2.3602
|2.3430
|2006.12.08 13:45
|2.3430
|0.00
|0.00
|-3.30
|50.83
|20061113
|Order2[tp]
|17156337
|2006.12.06 15:22
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3308
|1.3158
|1.3346
|2006.12.08 13:45
|1.3287
|0.00
|0.00
|-3.03
|-21.00
|20061113
|Order1
|17177246
|2006.12.06 18:40
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3293
|1.3158
|1.3331
|2006.12.08 13:45
|1.3287
|0.00
|0.00
|-4.83
|-9.60
|20061113
|Order2
|17308636
|2006.12.08 07:33
|buy
|2.60
|eurusdm
|1.3278
|1.3158
|1.3315
|2006.12.08 13:45
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|20.80
|20061113
|Order3
|17326341
|2006.12.08 13:28
|buy
|4.20
|eurusdm
|1.3263
|1.3158
|1.3300
|2006.12.08 13:45
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|92.40
|20061113
|Order4
|17333730
|2006.12.08 13:32
|buy
|6.70
|eurusdm
|1.3247
|1.3158
|1.3285
|2006.12.08 13:45
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|254.60
|20061113
|Order5[tp]
|17332110
|2006.12.08 13:32
|buy
|21.40
|eurusdm
|1.3269
|1.3219
|1.3286
|2006.12.08 13:35
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.00
|171.20
|595485
|_highroller.txt
|17240816
|2006.12.07 12:35
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1494
|1.1344
|1.1532
|2006.12.08 13:32
|1.1516
|0.00
|0.00
|0.23
|19.10
|20061113
|Order1
|17243570
|2006.12.07 13:02
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1477
|1.1344
|1.1515
|2006.12.08 13:32
|1.1515
|0.00
|0.00
|0.36
|52.80
|20061113
|Order2[tp]
|17329980
|2006.12.08 13:30
|buy
|21.30
|eurusdm
|1.3249
|1.3200
|1.3267
|2006.12.08 13:31
|1.3260
|0.00
|0.00
|0.00
|234.30
|595485
|_highroller.txt
|17322122
|2006.12.08 12:11
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9581
|1.9731
|1.9543
|2006.12.08 13:30
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|20061113
|Order1
|17323418
|2006.12.08 12:40
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9596
|1.9731
|1.9558
|2006.12.08 13:30
|1.9558
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17255372
|2006.12.07 14:02
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.1961
|1.1811
|1.1999
|2006.12.08 13:30
|1.1995
|0.00
|0.00
|0.95
|28.35
|20061113
|Order1
|17256260
|2006.12.07 14:08
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1945
|1.1811
|1.1983
|2006.12.08 13:30
|1.1983
|0.00
|0.00
|1.51
|50.68
|20061113
|Order2[tp]
|17308808
|2006.12.08 07:33
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9606
|1.9756
|1.9568
|2006.12.08 12:11
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|20061113
|Order1
|17311141
|2006.12.08 08:04
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9621
|1.9756
|1.9583
|2006.12.08 12:11
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17216335
|2006.12.07 06:21
|sell
|1.00
|usdjpym
|114.83
|116.33
|114.45
|2006.12.08 09:52
|115.57
|0.00
|0.00
|-1.51
|-64.03
|20061113
|Order1
|17238573
|2006.12.07 11:54
|sell
|1.60
|usdjpym
|114.98
|116.33
|114.60
|2006.12.08 09:52
|115.57
|0.00
|0.00
|-2.42
|-81.68
|20061113
|Order2
|17251882
|2006.12.07 13:42
|sell
|2.60
|usdjpym
|115.14
|116.33
|114.76
|2006.12.08 09:52
|115.57
|0.00
|0.00
|-3.93
|-96.74
|20061113
|Order3
|17294267
|2006.12.07 23:50
|sell
|4.20
|usdjpym
|115.28
|116.33
|114.91
|2006.12.08 09:52
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-109.02
|20061113
|Order4
|17248978
|2006.12.07 13:37
|buy
|1.00
|eurjpym
|153.19
|151.69
|153.57
|2006.12.08 09:52
|153.46
|0.00
|0.00
|0.85
|23.37
|20061113
|Order1
|17252097
|2006.12.07 13:42
|buy
|1.60
|eurjpym
|153.04
|151.69
|153.42
|2006.12.08 09:51
|153.42
|0.00
|0.00
|1.36
|52.63
|20061113
|Order2[tp]
|17282555
|2006.12.07 19:42
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9613
|1.9764
|1.9576
|2006.12.08 07:33
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.06
|4.00
|20061113
|Order1
|17285916
|2006.12.07 20:49
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9629
|1.9764
|1.9591
|2006.12.08 07:33
|1.9609
|0.00
|0.00
|0.09
|32.00
|20061113
|Order2
|17288679
|2006.12.07 21:18
|sell
|2.60
|gbpusdm
|1.9646
|1.9764
|1.9608
|2006.12.08 07:33
|1.9608
|0.00
|0.00
|0.14
|98.80
|20061113
|Order3[tp]
|17257575
|2006.12.07 14:17
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9655
|1.9805
|1.9617
|2006.12.07 19:42
|1.9617
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|20061113
|Order1[tp]
|17239850
|2006.12.07 12:10
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3482
|2.3634
|2.3446
|2006.12.07 14:40
|2.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|17.59
|20061113
|Order1
|17241104
|2006.12.07 12:42
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3499
|2.3634
|2.3461
|2006.12.07 14:40
|2.3461
|0.00
|0.00
|0.00
|50.91
|20061113
|Order2[tp]
|17254808
|2006.12.07 14:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9638
|1.9788
|1.9600
|2006.12.07 14:17
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|20061113
|Order1
|17198872
|2006.12.07 01:03
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1953
|1.1817
|1.1990
|2006.12.07 14:02
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|2.68
|20061113
|Order2
|17184812
|2006.12.06 19:54
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.1967
|1.1817
|1.2005
|2006.12.07 14:02
|1.1955
|0.00
|0.00
|2.84
|-10.04
|20061113
|Order1
|17210596
|2006.12.07 05:03
|buy
|2.60
|usdchfm
|1.1937
|1.1817
|1.1975
|2006.12.07 14:02
|1.1955
|0.00
|0.00
|0.00
|39.15
|20061113
|Order3
|17223465
|2006.12.07 07:50
|buy
|4.20
|usdchfm
|1.1922
|1.1817
|1.1960
|2006.12.07 14:02
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|133.44
|20061113
|Order4[tp]
|17235794
|2006.12.07 11:07
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9659
|1.9809
|1.9621
|2006.12.07 14:00
|1.9639
|0.00
|0.00
|0.00
|20.00
|20061113
|Order1
|17237692
|2006.12.07 11:41
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9674
|1.9809
|1.9636
|2006.12.07 14:00
|1.9636
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17150564
|2006.12.06 14:45
|buy
|1.00
|eurjpym
|152.92
|151.42
|153.30
|2006.12.07 13:37
|153.13
|0.00
|0.00
|2.55
|18.27
|20061113
|Order1
|17232914
|2006.12.07 10:17
|buy
|1.60
|eurjpym
|152.76
|151.42
|153.14
|2006.12.07 13:37
|153.14
|0.00
|0.00
|0.00
|52.89
|20061113
|Order2[tp]
|17147368
|2006.12.06 14:25
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1450
|1.1300
|1.1488
|2006.12.07 12:35
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.68
|33.08
|20061113
|Order1[tp]
|17223075
|2006.12.07 07:44
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3481
|2.3631
|2.3443
|2006.12.07 12:10
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.69
|20061113
|Order1
|17224780
|2006.12.07 08:02
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3496
|2.3631
|2.3458
|2006.12.07 12:10
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|9.37
|20061113
|Order2
|17230461
|2006.12.07 09:34
|sell
|2.60
|gbpchfm
|2.3509
|2.3631
|2.3473
|2006.12.07 12:10
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|43.51
|20061113
|Order3
|17234110
|2006.12.07 10:36
|sell
|4.20
|gbpchfm
|2.3526
|2.3631
|2.3489
|2006.12.07 12:10
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|130.02
|20061113
|Order4[tp]
|17177460
|2006.12.06 18:41
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9668
|1.9819
|1.9631
|2006.12.07 11:07
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.17
|6.00
|20061113
|Order1
|17210525
|2006.12.07 05:03
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9687
|1.9819
|1.9649
|2006.12.07 11:07
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|20061113
|Order2
|17219246
|2006.12.07 07:12
|sell
|2.60
|gbpusdm
|1.9702
|1.9819
|1.9664
|2006.12.07 11:07
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|98.80
|20061113
|Order3[tp]
|17221990
|2006.12.07 07:34
|sell
|20.80
|eurusdm
|1.3324
|1.3373
|1.3306
|2006.12.07 08:33
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|166.40
|595485
|_highroller.txt
|17158702
|2006.12.06 15:38
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3478
|2.3628
|2.3440
|2006.12.07 07:44
|2.3486
|0.00
|0.00
|-6.20
|-6.71
|20061113
|Order1
|17172851
|2006.12.06 17:27
|sell
|2.60
|gbpchfm
|2.3508
|2.3628
|2.3470
|2006.12.07 07:44
|2.3487
|0.00
|0.00
|-16.11
|45.80
|20061113
|Order3
|17160911
|2006.12.06 15:44
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3491
|2.3628
|2.3455
|2006.12.07 07:44
|2.3486
|0.00
|0.00
|-9.91
|6.71
|20061113
|Order2
|17190421
|2006.12.06 22:01
|sell
|4.20
|gbpchfm
|2.3524
|2.3628
|2.3486
|2006.12.07 07:44
|2.3486
|0.00
|0.00
|0.00
|133.86
|20061113
|Order4[tp]
|17096918
|2006.12.06 05:07
|sell
|1.00
|usdjpym
|114.63
|116.13
|114.25
|2006.12.07 06:21
|114.87
|0.00
|0.00
|-4.53
|-20.89
|20061113
|Order1
|17110669
|2006.12.06 07:59
|sell
|1.60
|usdjpym
|114.78
|116.13
|114.40
|2006.12.07 06:21
|114.86
|0.00
|0.00
|-7.25
|-11.14
|20061113
|Order2
|17123780
|2006.12.06 09:40
|sell
|2.60
|usdjpym
|114.93
|116.13
|114.55
|2006.12.07 06:21
|114.86
|0.00
|0.00
|-11.78
|15.85
|20061113
|Order3
|17132288
|2006.12.06 11:14
|sell
|4.20
|usdjpym
|115.09
|116.13
|114.71
|2006.12.07 06:21
|114.86
|0.00
|0.00
|-19.03
|84.10
|20061113
|Order4
|17184429
|2006.12.06 19:52
|sell
|6.70
|usdjpym
|115.25
|116.13
|114.87
|2006.12.07 06:21
|114.87
|0.00
|0.00
|-30.35
|221.64
|20061113
|Order5[tp]
|17096899
|2006.12.06 05:07
|buy
|1.00
|audusdm
|0.7880
|0.7730
|0.7918
|2006.12.07 04:52
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.35
|8.00
|20061113
|Order1
|17106642
|2006.12.06 07:16
|buy
|1.60
|audusdm
|0.7865
|0.7730
|0.7903
|2006.12.07 04:52
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.55
|36.80
|20061113
|Order2
|17141303
|2006.12.06 13:19
|buy
|2.60
|audusdm
|0.7850
|0.7730
|0.7888
|2006.12.07 04:52
|0.7888
|0.00
|0.00
|0.90
|98.80
|20061113
|Order3[tp]
|17117117
|2006.12.06 09:18
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.1961
|1.1811
|1.1999
|2006.12.06 19:53
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|1.67
|20061113
|Order1
|17143959
|2006.12.06 13:44
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1971
|1.1836
|1.2009
|2006.12.06 19:53
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.70
|20061113
|Order2
|17146763
|2006.12.06 14:14
|buy
|2.60
|usdchfm
|1.1956
|1.1836
|1.1994
|2006.12.06 19:53
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|15.21
|20061113
|Order3
|17140645
|2006.12.06 13:18
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.1986
|1.1836
|1.2024
|2006.12.06 19:53
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|-19.23
|20061113
|Order1
|17153341
|2006.12.06 15:04
|buy
|4.20
|usdchfm
|1.1941
|1.1836
|1.1979
|2006.12.06 19:53
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|77.24
|20061113
|Order4
|17158510
|2006.12.06 15:38
|buy
|6.70
|usdchfm
|1.1925
|1.1836
|1.1963
|2006.12.06 19:53
|1.1963
|0.00
|0.00
|0.00
|212.82
|20061113
|Order5[tp]
|17140500
|2006.12.06 13:18
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9621
|1.9771
|1.9583
|2006.12.06 18:40
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|20061113
|Order1
|17141977
|2006.12.06 13:25
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9636
|1.9771
|1.9598
|2006.12.06 18:40
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.20
|20061113
|Order2
|17152858
|2006.12.06 15:04
|sell
|4.20
|gbpusdm
|1.9667
|1.9771
|1.9629
|2006.12.06 18:40
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|-29.40
|20061113
|Order4
|17144000
|2006.12.06 13:44
|sell
|2.60
|gbpusdm
|1.9651
|1.9771
|1.9613
|2006.12.06 18:40
|1.9673
|0.00
|0.00
|0.00
|-57.20
|20061113
|Order3
|17153881
|2006.12.06 15:05
|sell
|6.70
|gbpusdm
|1.9682
|1.9771
|1.9644
|2006.12.06 18:40
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|53.60
|20061113
|Order5
|17159267
|2006.12.06 15:40
|sell
|10.70
|gbpusdm
|1.9697
|1.9771
|1.9659
|2006.12.06 18:40
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|246.10
|20061113
|Order6
|17160960
|2006.12.06 15:44
|sell
|17.10
|gbpusdm
|1.9712
|1.9771
|1.9674
|2006.12.06 18:40
|1.9674
|0.00
|0.00
|0.00
|649.80
|20061113
|Order7[tp]
|17120688
|2006.12.06 09:34
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3512
|2.3647
|2.3474
|2006.12.06 15:38
|2.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|32.20
|20061113
|Order2
|17120043
|2006.12.06 09:30
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3496
|2.3647
|2.3459
|2006.12.06 15:38
|2.3488
|0.00
|0.00
|0.00
|6.70
|20061113
|Order1
|17121107
|2006.12.06 09:38
|sell
|2.60
|gbpchfm
|2.3525
|2.3647
|2.3489
|2006.12.06 15:38
|2.3489
|0.00
|0.00
|0.00
|78.49
|20061113
|Order3[tp]
|17099050
|2006.12.06 05:38
|buy
|1.00
|eurusdm
|1.3332
|1.3181
|1.3369
|2006.12.06 15:21
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-27.00
|20061113
|Order1
|17107824
|2006.12.06 07:26
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3316
|1.3181
|1.3354
|2006.12.06 15:21
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|20061113
|Order2
|17116723
|2006.12.06 09:18
|buy
|4.20
|eurusdm
|1.3285
|1.3181
|1.3323
|2006.12.06 15:21
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|84.00
|20061113
|Order4
|17112546
|2006.12.06 08:17
|buy
|2.60
|eurusdm
|1.3300
|1.3181
|1.3338
|2006.12.06 15:21
|1.3305
|0.00
|0.00
|0.00
|13.00
|20061113
|Order3
|17122249
|2006.12.06 09:39
|buy
|6.70
|eurusdm
|1.3268
|1.3181
|1.3306
|2006.12.06 15:21
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|254.60
|20061113
|Order5[tp]
|17085525
|2006.12.06 01:20
|buy
|1.00
|eurjpym
|153.10
|151.59
|153.47
|2006.12.06 14:45
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.25
|20061113
|Order1
|17096903
|2006.12.06 05:07
|buy
|1.60
|eurjpym
|152.81
|151.59
|153.19
|2006.12.06 14:45
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|11.12
|20061113
|Order2
|17113407
|2006.12.06 08:29
|buy
|2.60
|eurjpym
|152.67
|151.59
|153.04
|2006.12.06 14:45
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|49.71
|20061113
|Order3
|17123466
|2006.12.06 09:40
|buy
|4.20
|eurjpym
|152.51
|151.59
|152.89
|2006.12.06 14:45
|152.89
|0.00
|0.00
|0.00
|138.72
|20061113
|Order4[tp]
|17106750
|2006.12.06 07:21
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1422
|1.1288
|1.1460
|2006.12.06 14:25
|1.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|32.15
|20061113
|Order2
|17096983
|2006.12.06 05:09
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1438
|1.1288
|1.1476
|2006.12.06 14:25
|1.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|6.12
|20061113
|Order1
|17108634
|2006.12.06 07:35
|buy
|2.60
|usdcadm
|1.1407
|1.1288
|1.1445
|2006.12.06 14:25
|1.1445
|0.00
|0.00
|0.00
|86.33
|20061113
|Order3[tp]
|17140677
|2006.12.06 13:18
|buy
|19.90
|eurusdm
|1.3261
|1.3212
|1.3279
|2006.12.06 13:44
|1.3271
|0.00
|0.00
|0.00
|199.00
|595485
|_highroller.txt
|17121544
|2006.12.06 09:39
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9654
|1.9804
|1.9616
|2006.12.06 13:18
|1.9629
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|20061113
|Order1
|17134678
|2006.12.06 11:52
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1945
|1.1811
|1.1983
|2006.12.06 13:18
|1.1983
|0.00
|0.00
|0.00
|50.74
|20061113
|Order2[tp]
|17133517
|2006.12.06 11:28
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9669
|1.9804
|1.9631
|2006.12.06 13:18
|1.9631
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17127293
|2006.12.06 09:56
|buy
|19.80
|eurusdm
|1.3273
|1.3224
|1.3300
|2006.12.06 10:56
|1.3281
|0.00
|0.00
|0.00
|158.40
|595485
|_highroller.txt
|17124619
|2006.12.06 09:40
|buy
|19.70
|eurusdm
|1.3260
|1.3210
|1.3300
|2006.12.06 09:56
|1.3269
|0.00
|0.00
|0.00
|177.30
|595485
|_highroller.txt
|17113716
|2006.12.06 08:32
|buy
|20.00
|eurusdm
|1.3295
|1.3246
|1.3313
|2006.12.06 09:40
|1.3256
|0.00
|0.00
|0.00
|-780.00
|595485
|_highroller.txt
|17117331
|2006.12.06 09:19
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9680
|1.9830
|1.9642
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|20061113
|Order1
|17118999
|2006.12.06 09:24
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9695
|1.9830
|1.9657
|2006.12.06 09:39
|1.9657
|0.00
|0.00
|0.00
|60.80
|20061113
|Order2[tp]
|17085379
|2006.12.06 01:18
|sell
|1.00
|gbpchfm
|2.3525
|2.3675
|2.3487
|2006.12.06 09:30
|2.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|14.22
|20061113
|Order1
|17113645
|2006.12.06 08:31
|sell
|1.60
|gbpchfm
|2.3537
|2.3675
|2.3502
|2006.12.06 09:30
|2.3502
|0.00
|0.00
|0.00
|46.85
|20061113
|Order2[tp]
|17102934
|2006.12.06 06:27
|sell
|1.00
|usdchfm
|1.1906
|1.2056
|1.1868
|2006.12.06 09:18
|1.1960
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.15
|20061113
|Order1
|17106081
|2006.12.06 07:03
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.1922
|1.2056
|1.1884
|2006.12.06 09:18
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.50
|20061113
|Order2
|17101058
|2006.12.06 06:00
|sell
|1.00
|gbpusdm
|1.9723
|1.9873
|1.9685
|2006.12.06 09:18
|1.9685
|0.00
|0.00
|0.00
|38.00
|20061113
|Order1[tp]
|17112689
|2006.12.06 08:18
|sell
|2.60
|usdchfm
|1.1936
|1.2056
|1.1899
|2006.12.06 09:18
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.83
|20061113
|Order3
|17082914
|2006.12.06 00:51
|balance
|Deposit
|50 000.00
|0.00
|0.00
|-112.54
|-2 976.44
|Closed P/L:
|-3 088.98
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17385310
|2006.12.08 16:54
|sell
|1.00
|audusdm
|0.7852
|0.8003
|0.7815
|0.7859
|0.00
|0.00
|-0.24
|-7.00
|20061113
|Order1
|17398057
|2006.12.08 17:16
|sell
|1.60
|audusdm
|0.7868
|0.8003
|0.7830
|0.7859
|0.00
|0.00
|-0.38
|14.40
|20061113
|Order2
|17374786
|2006.12.08 16:42
|buy
|1.00
|eurjpym
|153.93
|152.42
|154.30
|153.59
|0.00
|0.00
|0.85
|-29.23
|20061113
|Order1
|17385918
|2006.12.08 16:55
|buy
|1.60
|eurjpym
|153.76
|152.42
|154.13
|153.59
|0.00
|0.00
|1.36
|-23.38
|20061113
|Order2
|17391569
|2006.12.08 16:58
|buy
|2.60
|eurjpym
|153.60
|152.42
|153.98
|153.59
|0.00
|0.00
|2.21
|-2.23
|20061113
|Order3
|17385270
|2006.12.08 16:54
|sell
|1.00
|eurusdm
|1.3213
|1.3363
|1.3175
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.61
|8.00
|20061113
|Order1
|17395306
|2006.12.08 17:06
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3228
|1.3363
|1.3190
|1.3205
|0.00
|0.00
|0.97
|36.80
|20061113
|Order2
|17391665
|2006.12.08 16:58
|sell
|10.70
|gbpchfm
|2.3548
|2.3618
|2.3510
|2.3531
|0.00
|0.00
|-22.10
|150.98
|20061113
|Order6
|17394522
|2006.12.08 17:05
|buy
|1.00
|gbpchfm
|2.3574
|2.3424
|2.3612
|2.3520
|0.00
|0.00
|1.67
|-44.84
|20061113
|Order1
|17395006
|2006.12.08 17:06
|buy
|1.60
|gbpchfm
|2.3558
|2.3424
|2.3596
|2.3520
|0.00
|0.00
|2.66
|-50.48
|20061113
|Order2
|17399321
|2006.12.08 17:23
|buy
|2.60
|gbpchfm
|2.3544
|2.3424
|2.3581
|2.3520
|0.00
|0.00
|4.33
|-51.81
|20061113
|Order3
|17402746
|2006.12.08 17:44
|buy
|4.20
|gbpchfm
|2.3528
|2.3424
|2.3566
|2.3520
|0.00
|0.00
|6.99
|-27.90
|20061113
|Order4
|17391847
|2006.12.08 16:58
|buy
|1.00
|gbpusdm
|1.9558
|1.9408
|1.9596
|1.9530
|0.00
|0.00
|-0.20
|-28.00
|20061113
|Order1
|17393006
|2006.12.08 17:02
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9543
|1.9408
|1.9581
|1.9530
|0.00
|0.00
|-0.32
|-20.80
|20061113
|Order2
|17383183
|2006.12.08 16:53
|buy
|1.00
|usdcadm
|1.1503
|1.1353
|1.1541
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.23
|-13.06
|20061113
|Order1
|17398708
|2006.12.08 17:19
|buy
|1.60
|usdcadm
|1.1488
|1.1353
|1.1526
|1.1488
|0.00
|0.00
|0.36
|0.00
|20061113
|Order2
|17402859
|2006.12.08 17:44
|buy
|1.00
|usdchfm
|1.2019
|1.1869
|1.2057
|1.2043
|0.00
|0.00
|0.95
|19.93
|20061113
|Order1
|17380825
|2006.12.08 16:51
|buy
|1.00
|usdjpym
|116.26
|114.76
|116.64
|116.34
|0.00
|0.00
|1.24
|6.88
|20061113
|Order1
|0.00
|0.00
|1.19
|-61.74
|Floating P/L:
|-60.55
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|50 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-3 088.98
|Floating P/L:
|-60.55
|Margin:
|1 415.00
|Balance:
|46 911.02
|Equity:
|46 850.47
|Free Margin:
|45 435.47
|Details:
|Gross Profit:
|8 444.60
|Gross Loss:
|11 533.58
|Total Net Profit:
|-3 088.98
|Profit Factor:
|0.73
|Expected Payoff:
|-17.16
|Absolute Drawdown:
|3 987.84
|Maximal Drawdown (%):
|8 256.07 (15.21%)
|Total Trades:
|180
|Short Positions (won %):
|92 (50.00%)
|Long Positions (won %):
|88 (57.95%)
|Profit Trades (% of total):
|97 (53.89%)
|Loss trades (% of total):
|83 (46.11%)
|Largest
|profit trade:
|797.84
|loss trade:
|-846.30
|Average
|profit trade:
|87.06
|loss trade:
|-138.96
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (1 103.88)
|consecutive losses ($):
|16 (-5 542.69)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 429.82 (4)
|consecutive loss (count):
|-5 542.69 (16)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|4