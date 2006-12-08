Interbank FX, LLC

Account: 1319551 Name: Terry French Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
173652972006.12.08 15:29sell1.00usdchfm1.19331.20831.18952006.12.08 17:441.20200.000.000.00-72.38
 20061113Order1
173756512006.12.08 16:43sell2.60usdchfm1.19651.20831.19272006.12.08 17:441.20200.000.000.00-118.97
 20061113Order3
173780922006.12.08 16:49sell4.20usdchfm1.19851.20831.19482006.12.08 17:441.20200.000.000.00-122.30
 20061113Order4
173741282006.12.08 16:40sell1.60usdchfm1.19481.20831.19102006.12.08 17:441.20200.000.000.00-95.84
 20061113Order2
173827802006.12.08 16:53sell10.70usdchfm1.20171.20831.19802006.12.08 17:441.20200.000.000.00-26.71
 20061113Order6
173812472006.12.08 16:52sell6.70usdchfm1.20031.20831.19652006.12.08 17:441.20200.000.000.00-94.76
 20061113Order5
173846872006.12.08 16:54sell17.10usdchfm1.20421.20831.20052006.12.08 17:441.20200.000.000.00312.98
 20061113Order7
173870642006.12.08 16:55sell27.40usdchfm1.20551.20831.20202006.12.08 17:441.20200.000.000.00797.84
 20061113Order8[tp]
174011912006.12.08 17:30buy18.50eurusdm1.32151.31661.32332006.12.08 17:331.32230.000.000.00148.00
 595485_highroller.txt
173899772006.12.08 16:56buy19.00eurusdm1.32221.31731.32402006.12.08 17:231.32310.000.000.00171.00
 595485_highroller.txt
173653182006.12.08 15:29sell1.00gbpchfm2.34682.36182.34302006.12.08 17:052.35740.000.000.00-88.01
 20061113Order1
173754312006.12.08 16:43sell1.60gbpchfm2.34832.36182.34452006.12.08 17:052.35720.000.000.00-118.24
 20061113Order2
173828182006.12.08 16:53sell2.60gbpchfm2.34982.36182.34602006.12.08 17:052.35720.000.000.00-159.78
 20061113Order3
173845342006.12.08 16:54sell4.20gbpchfm2.35162.36182.34782006.12.08 17:052.35730.000.000.00-198.81
 20061113Order4
173880612006.12.08 16:55sell6.70gbpchfm2.35332.36182.34952006.12.08 17:052.35730.000.000.00-222.56
 20061113Order5
173782062006.12.08 16:49buy2.60gbpusdm1.96071.94911.96452006.12.08 16:581.95540.000.000.00-137.80
 20061113Order3
173772632006.12.08 16:49buy1.60gbpusdm1.96231.94911.96612006.12.08 16:581.95540.000.000.00-110.40
 20061113Order2
173752242006.12.08 16:42buy1.00gbpusdm1.96411.94911.96792006.12.08 16:581.95540.000.000.00-87.00
 20061113Order1
173796932006.12.08 16:51buy4.20gbpusdm1.95911.94911.96292006.12.08 16:581.95550.000.000.00-151.20
 20061113Order4
173804552006.12.08 16:51buy6.70gbpusdm1.95731.94911.96112006.12.08 16:581.95550.000.000.00-120.60
 20061113Order5
173826572006.12.08 16:53buy10.70gbpusdm1.95581.94911.95962006.12.08 16:581.95540.000.000.00-42.80
 20061113Order6
173867402006.12.08 16:55buy1.60gbpusdm1.95161.93851.95542006.12.08 16:581.95540.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
173864252006.12.08 16:55buy18.90eurusdm1.32031.31541.32212006.12.08 16:561.32120.000.000.00170.10
 595485_highroller.txt
173824932006.12.08 16:53buy19.40eurusdm1.32381.31891.32562006.12.08 16:551.31990.000.000.00-756.60
 595485_highroller.txt
173711742006.12.08 16:21buy1.60audusdm0.79030.77680.79412006.12.08 16:540.78540.000.000.00-78.40
 20061113Order2
173487082006.12.08 14:01buy1.00audusdm0.79180.77680.79562006.12.08 16:540.78540.000.000.00-64.00
 20061113Order1
173805582006.12.08 16:51buy4.20audusdm0.78730.77680.79112006.12.08 16:540.78540.000.000.00-79.80
 20061113Order4
173723102006.12.08 16:26buy2.60audusdm0.78880.77680.79262006.12.08 16:540.78540.000.000.00-88.40
 20061113Order3
173783872006.12.08 16:49buy1.00eurusdm1.32721.31221.33102006.12.08 16:541.32100.000.000.00-62.00
 20061113Order1
173797632006.12.08 16:51buy1.60eurusdm1.32551.31221.32932006.12.08 16:541.32110.000.000.00-70.40
 20061113Order2
173820182006.12.08 16:52buy2.60eurusdm1.32391.31221.32772006.12.08 16:541.32120.000.000.00-70.20
 20061113Order3
173337912006.12.08 13:32buy1.00usdcadm1.15231.13731.15612006.12.08 16:531.15000.000.000.00-20.00
 20061113Order1
173488172006.12.08 14:01buy2.60usdcadm1.14931.13731.15312006.12.08 16:531.15000.000.000.0015.83
 20061113Order3
173356922006.12.08 13:35buy1.60usdcadm1.15081.13731.15462006.12.08 16:531.15000.000.000.00-11.13
 20061113Order2
173579852006.12.08 15:03buy1.00usdcadm1.14781.13281.15162006.12.08 16:531.15000.000.000.0019.13
 20061113Order1
173596702006.12.08 15:08buy1.60usdcadm1.14621.13281.15002006.12.08 16:531.15000.000.000.0052.87
 20061113Order2[tp]
173756712006.12.08 16:43buy1.00usdjpym115.85114.35116.232006.12.08 16:51116.230.000.000.0032.69
 20061113Order1[tp]
173577552006.12.08 15:03buy1.00eurusdm1.33641.32121.34002006.12.08 16:491.32730.000.000.00-91.00
 20061113Order1
173602852006.12.08 15:13buy1.60eurusdm1.33461.32121.33842006.12.08 16:491.32730.000.000.00-116.80
 20061113Order2
173651852006.12.08 15:29buy4.20eurusdm1.33161.32121.33542006.12.08 16:491.32750.000.000.00-172.20
 20061113Order4
173622772006.12.08 15:18buy2.60eurusdm1.33311.32121.33692006.12.08 16:491.32750.000.000.00-145.60
 20061113Order3
173741762006.12.08 16:40buy6.70eurusdm1.33001.32121.33382006.12.08 16:491.32760.000.000.00-160.80
 20061113Order5
173405892006.12.08 13:46sell1.00eurusdm1.33221.34721.32842006.12.08 16:481.32840.000.000.0038.00
 20061113Order1[tp]
173658212006.12.08 15:30buy1.00usdjpym115.43113.93115.812006.12.08 16:43115.810.000.000.0032.81
 20061113Order1[tp]
173642022006.12.08 15:27sell1.00gbpusdm1.96801.98301.96422006.12.08 16:421.96420.000.000.0038.00
 20061113Order1[tp]
173161172006.12.08 09:52buy1.00eurjpym153.50152.00153.882006.12.08 16:42153.880.000.000.0032.84
 20061113Order1[tp]
173161042006.12.08 09:52buy1.00usdjpym115.56114.06115.942006.12.08 15:30115.400.000.000.00-13.86
 20061113Order1
173445192006.12.08 13:53buy1.60usdjpym115.18113.85115.562006.12.08 15:30115.410.000.000.0031.89
 20061113Order2
173510512006.12.08 14:14buy2.60usdjpym115.03113.85115.412006.12.08 15:30115.410.000.000.0085.61
 20061113Order3[tp]
173459702006.12.08 13:54sell1.00gbpchfm2.34522.36032.34152006.12.08 15:292.34760.000.000.00-20.11
 20061113Order1
173604562006.12.08 15:13sell1.60usdchfm1.18991.20341.18612006.12.08 15:291.19360.000.000.00-49.60
 20061113Order2
173582032006.12.08 15:03sell1.00usdchfm1.18841.20341.18462006.12.08 15:291.19360.000.000.00-43.57
 20061113Order1
173618852006.12.08 15:16sell2.60usdchfm1.19141.20341.18762006.12.08 15:291.19360.000.000.00-47.92
 20061113Order3
173464812006.12.08 13:54sell19.60eurusdm1.33311.33811.33142006.12.08 15:271.33230.000.000.00156.80
 595485_highroller.txt
173517622006.12.08 14:16sell1.00gbpusdm1.97041.98541.96662006.12.08 15:271.96850.000.000.0019.00
 20061113Order1
173449972006.12.08 13:53buy1.00usdchfm1.19141.17641.19522006.12.08 15:031.18830.000.000.00-26.09
 20061113Order1
173570592006.12.08 15:01buy1.60usdchfm1.18991.17641.19372006.12.08 15:031.18800.000.000.00-25.59
 20061113Order2
173374862006.12.08 13:45sell1.00eurusdm1.32881.34381.32502006.12.08 15:021.33620.000.000.00-74.00
 20061113Order1
173459102006.12.08 13:54sell1.00gbpusdm1.96811.98311.96432006.12.08 14:151.97090.000.000.00-28.00
 20061113Order1
172088692006.12.07 04:52buy1.00audusdm0.78910.77410.79292006.12.08 14:010.79140.000.000.1223.00
 20061113Order1
173333002006.12.08 13:32buy1.60audusdm0.78760.77410.79142006.12.08 14:010.79140.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
173454692006.12.08 13:53sell21.20eurusdm1.33431.33921.33252006.12.08 13:541.33350.000.000.00169.60
 595485_highroller.txt
173454542006.12.08 13:53sell1.60gbpchfm2.34342.35702.33992006.12.08 13:542.34620.000.000.00-37.60
 20061113Order2
172614102006.12.07 14:40sell1.00gbpchfm2.34522.36022.34142006.12.08 13:542.34630.000.00-2.07-9.23
 20061113Order1
173383332006.12.08 13:45sell4.20gbpusdm1.95921.96871.95542006.12.08 13:541.96870.000.000.00-399.00
 20061113Order4[sl]
173442752006.12.08 13:53sell27.40gbpusdm1.96601.96871.96222006.12.08 13:541.96870.000.000.00-739.80
 20061113Order8[sl]
173391732006.12.08 13:45sell6.70gbpusdm1.96081.96871.95712006.12.08 13:541.96870.000.000.00-529.30
 20061113Order5[sl]
173311582006.12.08 13:31sell2.60gbpusdm1.95691.96871.95312006.12.08 13:541.96870.000.000.00-306.80
 20061113Order3[sl]
173402522006.12.08 13:46sell10.70gbpusdm1.96271.96871.95892006.12.08 13:541.96870.000.000.00-642.00
 20061113Order6[sl]
173283592006.12.08 13:30sell1.00gbpusdm1.95321.96871.94992006.12.08 13:541.96870.000.000.00-155.00
 20061113Order1[sl]
173304272006.12.08 13:31sell1.60gbpusdm1.95521.96871.95142006.12.08 13:541.96870.000.000.00-216.00
 20061113Order2[sl]
173455272006.12.08 13:53sell43.80gbpusdm1.96751.96871.96372006.12.08 13:541.96870.000.000.00-525.60
 20061113Order9[sl]
173432822006.12.08 13:52sell17.10gbpusdm1.96431.96871.96052006.12.08 13:541.96870.000.000.00-752.40
 20061113Order7[sl]
173416092006.12.08 13:46sell21.70eurusdm1.33091.33601.32932006.12.08 13:531.33480.000.000.00-846.30
 595485_highroller.txt
173306402006.12.08 13:31buy1.60usdchfm1.19871.18521.20232006.12.08 13:531.19080.000.000.00-106.15
 20061113Order2
173301172006.12.08 13:30buy1.00usdchfm1.20021.18521.20402006.12.08 13:531.19090.000.000.00-78.09
 20061113Order1
173379722006.12.08 13:45buy2.60usdchfm1.19581.18521.19962006.12.08 13:531.19080.000.000.00-109.17
 20061113Order3
173401882006.12.08 13:46buy4.20usdchfm1.19331.18521.19712006.12.08 13:531.19080.000.000.00-88.18
 20061113Order4
173402572006.12.08 13:46sell21.60eurusdm1.33181.33671.33002006.12.08 13:461.33100.000.000.00172.80
 595485_highroller.txt
172739172006.12.07 17:14sell1.60gbpchfm2.34682.36022.34302006.12.08 13:452.34300.000.00-3.3050.83
 20061113Order2[tp]
171563372006.12.06 15:22buy1.00eurusdm1.33081.31581.33462006.12.08 13:451.32870.000.00-3.03-21.00
 20061113Order1
171772462006.12.06 18:40buy1.60eurusdm1.32931.31581.33312006.12.08 13:451.32870.000.00-4.83-9.60
 20061113Order2
173086362006.12.08 07:33buy2.60eurusdm1.32781.31581.33152006.12.08 13:451.32860.000.000.0020.80
 20061113Order3
173263412006.12.08 13:28buy4.20eurusdm1.32631.31581.33002006.12.08 13:451.32850.000.000.0092.40
 20061113Order4
173337302006.12.08 13:32buy6.70eurusdm1.32471.31581.32852006.12.08 13:451.32850.000.000.00254.60
 20061113Order5[tp]
173321102006.12.08 13:32buy21.40eurusdm1.32691.32191.32862006.12.08 13:351.32770.000.000.00171.20
 595485_highroller.txt
172408162006.12.07 12:35buy1.00usdcadm1.14941.13441.15322006.12.08 13:321.15160.000.000.2319.10
 20061113Order1
172435702006.12.07 13:02buy1.60usdcadm1.14771.13441.15152006.12.08 13:321.15150.000.000.3652.80
 20061113Order2[tp]
173299802006.12.08 13:30buy21.30eurusdm1.32491.32001.32672006.12.08 13:311.32600.000.000.00234.30
 595485_highroller.txt
173221222006.12.08 12:11sell1.00gbpusdm1.95811.97311.95432006.12.08 13:301.95490.000.000.0032.00
 20061113Order1
173234182006.12.08 12:40sell1.60gbpusdm1.95961.97311.95582006.12.08 13:301.95580.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
172553722006.12.07 14:02buy1.00usdchfm1.19611.18111.19992006.12.08 13:301.19950.000.000.9528.35
 20061113Order1
172562602006.12.07 14:08buy1.60usdchfm1.19451.18111.19832006.12.08 13:301.19830.000.001.5150.68
 20061113Order2[tp]
173088082006.12.08 07:33sell1.00gbpusdm1.96061.97561.95682006.12.08 12:111.95830.000.000.0023.00
 20061113Order1
173111412006.12.08 08:04sell1.60gbpusdm1.96211.97561.95832006.12.08 12:111.95830.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
172163352006.12.07 06:21sell1.00usdjpym114.83116.33114.452006.12.08 09:52115.570.000.00-1.51-64.03
 20061113Order1
172385732006.12.07 11:54sell1.60usdjpym114.98116.33114.602006.12.08 09:52115.570.000.00-2.42-81.68
 20061113Order2
172518822006.12.07 13:42sell2.60usdjpym115.14116.33114.762006.12.08 09:52115.570.000.00-3.93-96.74
 20061113Order3
172942672006.12.07 23:50sell4.20usdjpym115.28116.33114.912006.12.08 09:52115.580.000.000.00-109.02
 20061113Order4
172489782006.12.07 13:37buy1.00eurjpym153.19151.69153.572006.12.08 09:52153.460.000.000.8523.37
 20061113Order1
172520972006.12.07 13:42buy1.60eurjpym153.04151.69153.422006.12.08 09:51153.420.000.001.3652.63
 20061113Order2[tp]
172825552006.12.07 19:42sell1.00gbpusdm1.96131.97641.95762006.12.08 07:331.96090.000.000.064.00
 20061113Order1
172859162006.12.07 20:49sell1.60gbpusdm1.96291.97641.95912006.12.08 07:331.96090.000.000.0932.00
 20061113Order2
172886792006.12.07 21:18sell2.60gbpusdm1.96461.97641.96082006.12.08 07:331.96080.000.000.1498.80
 20061113Order3[tp]
172575752006.12.07 14:17sell1.00gbpusdm1.96551.98051.96172006.12.07 19:421.96170.000.000.0038.00
 20061113Order1[tp]
172398502006.12.07 12:10sell1.00gbpchfm2.34822.36342.34462006.12.07 14:402.34610.000.000.0017.59
 20061113Order1
172411042006.12.07 12:42sell1.60gbpchfm2.34992.36342.34612006.12.07 14:402.34610.000.000.0050.91
 20061113Order2[tp]
172548082006.12.07 14:00sell1.00gbpusdm1.96381.97881.96002006.12.07 14:171.96600.000.000.00-22.00
 20061113Order1
171988722006.12.07 01:03buy1.60usdchfm1.19531.18171.19902006.12.07 14:021.19550.000.000.002.68
 20061113Order2
171848122006.12.06 19:54buy1.00usdchfm1.19671.18171.20052006.12.07 14:021.19550.000.002.84-10.04
 20061113Order1
172105962006.12.07 05:03buy2.60usdchfm1.19371.18171.19752006.12.07 14:021.19550.000.000.0039.15
 20061113Order3
172234652006.12.07 07:50buy4.20usdchfm1.19221.18171.19602006.12.07 14:021.19600.000.000.00133.44
 20061113Order4[tp]
172357942006.12.07 11:07sell1.00gbpusdm1.96591.98091.96212006.12.07 14:001.96390.000.000.0020.00
 20061113Order1
172376922006.12.07 11:41sell1.60gbpusdm1.96741.98091.96362006.12.07 14:001.96360.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
171505642006.12.06 14:45buy1.00eurjpym152.92151.42153.302006.12.07 13:37153.130.000.002.5518.27
 20061113Order1
172329142006.12.07 10:17buy1.60eurjpym152.76151.42153.142006.12.07 13:37153.140.000.000.0052.89
 20061113Order2[tp]
171473682006.12.06 14:25buy1.00usdcadm1.14501.13001.14882006.12.07 12:351.14880.000.000.6833.08
 20061113Order1[tp]
172230752006.12.07 07:44sell1.00gbpchfm2.34812.36312.34432006.12.07 12:102.34890.000.000.00-6.69
 20061113Order1
172247802006.12.07 08:02sell1.60gbpchfm2.34962.36312.34582006.12.07 12:102.34890.000.000.009.37
 20061113Order2
172304612006.12.07 09:34sell2.60gbpchfm2.35092.36312.34732006.12.07 12:102.34890.000.000.0043.51
 20061113Order3
172341102006.12.07 10:36sell4.20gbpchfm2.35262.36312.34892006.12.07 12:102.34890.000.000.00130.02
 20061113Order4[tp]
171774602006.12.06 18:41sell1.00gbpusdm1.96681.98191.96312006.12.07 11:071.96620.000.000.176.00
 20061113Order1
172105252006.12.07 05:03sell1.60gbpusdm1.96871.98191.96492006.12.07 11:071.96620.000.000.0040.00
 20061113Order2
172192462006.12.07 07:12sell2.60gbpusdm1.97021.98191.96642006.12.07 11:071.96640.000.000.0098.80
 20061113Order3[tp]
172219902006.12.07 07:34sell20.80eurusdm1.33241.33731.33062006.12.07 08:331.33160.000.000.00166.40
 595485_highroller.txt
171587022006.12.06 15:38sell1.00gbpchfm2.34782.36282.34402006.12.07 07:442.34860.000.00-6.20-6.71
 20061113Order1
171728512006.12.06 17:27sell2.60gbpchfm2.35082.36282.34702006.12.07 07:442.34870.000.00-16.1145.80
 20061113Order3
171609112006.12.06 15:44sell1.60gbpchfm2.34912.36282.34552006.12.07 07:442.34860.000.00-9.916.71
 20061113Order2
171904212006.12.06 22:01sell4.20gbpchfm2.35242.36282.34862006.12.07 07:442.34860.000.000.00133.86
 20061113Order4[tp]
170969182006.12.06 05:07sell1.00usdjpym114.63116.13114.252006.12.07 06:21114.870.000.00-4.53-20.89
 20061113Order1
171106692006.12.06 07:59sell1.60usdjpym114.78116.13114.402006.12.07 06:21114.860.000.00-7.25-11.14
 20061113Order2
171237802006.12.06 09:40sell2.60usdjpym114.93116.13114.552006.12.07 06:21114.860.000.00-11.7815.85
 20061113Order3
171322882006.12.06 11:14sell4.20usdjpym115.09116.13114.712006.12.07 06:21114.860.000.00-19.0384.10
 20061113Order4
171844292006.12.06 19:52sell6.70usdjpym115.25116.13114.872006.12.07 06:21114.870.000.00-30.35221.64
 20061113Order5[tp]
170968992006.12.06 05:07buy1.00audusdm0.78800.77300.79182006.12.07 04:520.78880.000.000.358.00
 20061113Order1
171066422006.12.06 07:16buy1.60audusdm0.78650.77300.79032006.12.07 04:520.78880.000.000.5536.80
 20061113Order2
171413032006.12.06 13:19buy2.60audusdm0.78500.77300.78882006.12.07 04:520.78880.000.000.9098.80
 20061113Order3[tp]
171171172006.12.06 09:18buy1.00usdchfm1.19611.18111.19992006.12.06 19:531.19630.000.000.001.67
 20061113Order1
171439592006.12.06 13:44buy1.60usdchfm1.19711.18361.20092006.12.06 19:531.19630.000.000.00-10.70
 20061113Order2
171467632006.12.06 14:14buy2.60usdchfm1.19561.18361.19942006.12.06 19:531.19630.000.000.0015.21
 20061113Order3
171406452006.12.06 13:18buy1.00usdchfm1.19861.18361.20242006.12.06 19:531.19630.000.000.00-19.23
 20061113Order1
171533412006.12.06 15:04buy4.20usdchfm1.19411.18361.19792006.12.06 19:531.19630.000.000.0077.24
 20061113Order4
171585102006.12.06 15:38buy6.70usdchfm1.19251.18361.19632006.12.06 19:531.19630.000.000.00212.82
 20061113Order5[tp]
171405002006.12.06 13:18sell1.00gbpusdm1.96211.97711.95832006.12.06 18:401.96730.000.000.00-52.00
 20061113Order1
171419772006.12.06 13:25sell1.60gbpusdm1.96361.97711.95982006.12.06 18:401.96730.000.000.00-59.20
 20061113Order2
171528582006.12.06 15:04sell4.20gbpusdm1.96671.97711.96292006.12.06 18:401.96740.000.000.00-29.40
 20061113Order4
171440002006.12.06 13:44sell2.60gbpusdm1.96511.97711.96132006.12.06 18:401.96730.000.000.00-57.20
 20061113Order3
171538812006.12.06 15:05sell6.70gbpusdm1.96821.97711.96442006.12.06 18:401.96740.000.000.0053.60
 20061113Order5
171592672006.12.06 15:40sell10.70gbpusdm1.96971.97711.96592006.12.06 18:401.96740.000.000.00246.10
 20061113Order6
171609602006.12.06 15:44sell17.10gbpusdm1.97121.97711.96742006.12.06 18:401.96740.000.000.00649.80
 20061113Order7[tp]
171206882006.12.06 09:34sell1.60gbpchfm2.35122.36472.34742006.12.06 15:382.34880.000.000.0032.20
 20061113Order2
171200432006.12.06 09:30sell1.00gbpchfm2.34962.36472.34592006.12.06 15:382.34880.000.000.006.70
 20061113Order1
171211072006.12.06 09:38sell2.60gbpchfm2.35252.36472.34892006.12.06 15:382.34890.000.000.0078.49
 20061113Order3[tp]
170990502006.12.06 05:38buy1.00eurusdm1.33321.31811.33692006.12.06 15:211.33050.000.000.00-27.00
 20061113Order1
171078242006.12.06 07:26buy1.60eurusdm1.33161.31811.33542006.12.06 15:211.33050.000.000.00-17.60
 20061113Order2
171167232006.12.06 09:18buy4.20eurusdm1.32851.31811.33232006.12.06 15:211.33050.000.000.0084.00
 20061113Order4
171125462006.12.06 08:17buy2.60eurusdm1.33001.31811.33382006.12.06 15:211.33050.000.000.0013.00
 20061113Order3
171222492006.12.06 09:39buy6.70eurusdm1.32681.31811.33062006.12.06 15:211.33060.000.000.00254.60
 20061113Order5[tp]
170855252006.12.06 01:20buy1.00eurjpym153.10151.59153.472006.12.06 14:45152.890.000.000.00-18.25
 20061113Order1
170969032006.12.06 05:07buy1.60eurjpym152.81151.59153.192006.12.06 14:45152.890.000.000.0011.12
 20061113Order2
171134072006.12.06 08:29buy2.60eurjpym152.67151.59153.042006.12.06 14:45152.890.000.000.0049.71
 20061113Order3
171234662006.12.06 09:40buy4.20eurjpym152.51151.59152.892006.12.06 14:45152.890.000.000.00138.72
 20061113Order4[tp]
171067502006.12.06 07:21buy1.60usdcadm1.14221.12881.14602006.12.06 14:251.14450.000.000.0032.15
 20061113Order2
170969832006.12.06 05:09buy1.00usdcadm1.14381.12881.14762006.12.06 14:251.14450.000.000.006.12
 20061113Order1
171086342006.12.06 07:35buy2.60usdcadm1.14071.12881.14452006.12.06 14:251.14450.000.000.0086.33
 20061113Order3[tp]
171406772006.12.06 13:18buy19.90eurusdm1.32611.32121.32792006.12.06 13:441.32710.000.000.00199.00
 595485_highroller.txt
171215442006.12.06 09:39sell1.00gbpusdm1.96541.98041.96162006.12.06 13:181.96290.000.000.0025.00
 20061113Order1
171346782006.12.06 11:52buy1.60usdchfm1.19451.18111.19832006.12.06 13:181.19830.000.000.0050.74
 20061113Order2[tp]
171335172006.12.06 11:28sell1.60gbpusdm1.96691.98041.96312006.12.06 13:181.96310.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
171272932006.12.06 09:56buy19.80eurusdm1.32731.32241.33002006.12.06 10:561.32810.000.000.00158.40
 595485_highroller.txt
171246192006.12.06 09:40buy19.70eurusdm1.32601.32101.33002006.12.06 09:561.32690.000.000.00177.30
 595485_highroller.txt
171137162006.12.06 08:32buy20.00eurusdm1.32951.32461.33132006.12.06 09:401.32560.000.000.00-780.00
 595485_highroller.txt
171173312006.12.06 09:19sell1.00gbpusdm1.96801.98301.96422006.12.06 09:391.96570.000.000.0023.00
 20061113Order1
171189992006.12.06 09:24sell1.60gbpusdm1.96951.98301.96572006.12.06 09:391.96570.000.000.0060.80
 20061113Order2[tp]
170853792006.12.06 01:18sell1.00gbpchfm2.35252.36752.34872006.12.06 09:302.35080.000.000.0014.22
 20061113Order1
171136452006.12.06 08:31sell1.60gbpchfm2.35372.36752.35022006.12.06 09:302.35020.000.000.0046.85
 20061113Order2[tp]
171029342006.12.06 06:27sell1.00usdchfm1.19061.20561.18682006.12.06 09:181.19600.000.000.00-45.15
 20061113Order1
171060812006.12.06 07:03sell1.60usdchfm1.19221.20561.18842006.12.06 09:181.19590.000.000.00-49.50
 20061113Order2
171010582006.12.06 06:00sell1.00gbpusdm1.97231.98731.96852006.12.06 09:181.96850.000.000.0038.00
 20061113Order1[tp]
171126892006.12.06 08:18sell2.60usdchfm1.19361.20561.18992006.12.06 09:181.19580.000.000.00-47.83
 20061113Order3
170829142006.12.06 00:51balanceDeposit50 000.00
  0.00 0.00 -112.54 -2 976.44
Closed P/L: -3 088.98
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
173853102006.12.08 16:54sell1.00audusdm0.78520.80030.7815 0.78590.000.00-0.24-7.00
 20061113Order1
173980572006.12.08 17:16sell1.60audusdm0.78680.80030.7830 0.78590.000.00-0.3814.40
 20061113Order2
173747862006.12.08 16:42buy1.00eurjpym153.93152.42154.30 153.590.000.000.85-29.23
 20061113Order1
173859182006.12.08 16:55buy1.60eurjpym153.76152.42154.13 153.590.000.001.36-23.38
 20061113Order2
173915692006.12.08 16:58buy2.60eurjpym153.60152.42153.98 153.590.000.002.21-2.23
 20061113Order3
173852702006.12.08 16:54sell1.00eurusdm1.32131.33631.3175 1.32050.000.000.618.00
 20061113Order1
173953062006.12.08 17:06sell1.60eurusdm1.32281.33631.3190 1.32050.000.000.9736.80
 20061113Order2
173916652006.12.08 16:58sell10.70gbpchfm2.35482.36182.3510 2.35310.000.00-22.10150.98
 20061113Order6
173945222006.12.08 17:05buy1.00gbpchfm2.35742.34242.3612 2.35200.000.001.67-44.84
 20061113Order1
173950062006.12.08 17:06buy1.60gbpchfm2.35582.34242.3596 2.35200.000.002.66-50.48
 20061113Order2
173993212006.12.08 17:23buy2.60gbpchfm2.35442.34242.3581 2.35200.000.004.33-51.81
 20061113Order3
174027462006.12.08 17:44buy4.20gbpchfm2.35282.34242.3566 2.35200.000.006.99-27.90
 20061113Order4
173918472006.12.08 16:58buy1.00gbpusdm1.95581.94081.9596 1.95300.000.00-0.20-28.00
 20061113Order1
173930062006.12.08 17:02buy1.60gbpusdm1.95431.94081.9581 1.95300.000.00-0.32-20.80
 20061113Order2
173831832006.12.08 16:53buy1.00usdcadm1.15031.13531.1541 1.14880.000.000.23-13.06
 20061113Order1
173987082006.12.08 17:19buy1.60usdcadm1.14881.13531.1526 1.14880.000.000.360.00
 20061113Order2
174028592006.12.08 17:44buy1.00usdchfm1.20191.18691.2057 1.20430.000.000.9519.93
 20061113Order1
173808252006.12.08 16:51buy1.00usdjpym116.26114.76116.64 116.340.000.001.246.88
 20061113Order1
  0.00 0.00 1.19 -61.74
 Floating P/L: -60.55
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -3 088.98 Floating P/L: -60.55 Margin: 1 415.00
Balance: 46 911.02 Equity: 46 850.47 Free Margin: 45 435.47
 
Details:
Graph
Gross Profit: 8 444.60 Gross Loss: 11 533.58 Total Net Profit: -3 088.98
Profit Factor: 0.73 Expected Payoff: -17.16  
Absolute Drawdown: 3 987.84 Maximal Drawdown (%): 8 256.07 (15.21%)  
 
Total Trades: 180 Short Positions (won %): 92 (50.00%) Long Positions (won %): 88 (57.95%)
Profit Trades (% of total): 97 (53.89%) Loss trades (% of total): 83 (46.11%)
Largest profit trade: 797.84 loss trade: -846.30
Average profit trade: 87.06 loss trade: -138.96
Maximum consecutive wins ($): 13 (1 103.88) consecutive losses ($): 16 (-5 542.69)
Maximal consecutive profit (count): 1 429.82 (4) consecutive loss (count): -5 542.69 (16)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 4