Strategy Tester Report
Divergence Trader Version 7
|Symbol
|EURUSDm (Euro vs US Dollar)
|Period
|15 Minutes (M15) 2003.12.24 00:00 - 2003.12.26 00:00 (2003.12.24 - 2003.12.26)
|Model
|Every tick (based on all available least timeframes with fractal interpolation of every tick)
|Parameters
|MaximumRisk=20; proximity=7; Lots=0.01; Fast_Period=7; Slow_Period=88; DVBuySell=0.0005; DVStayOut=0.0073; ProfitMade=20; LossLimit=115; TrailStop=20; PLBreakEven=9999; BasketProfit=1; TakeProfit=8; BasketLoss=9999; Dynamic_Trailing_Stop_Settings="Dynamic Trailing Stop Settings"; EnableTrailingStop=true;
TrailATRPeriod=7; TrailingStopFactor=1.45;
|Bars in test
|73134
|Ticks modelled
|74881
|Modelling quality
|90.00%
|Initial deposit
|785.00
|Total net profit
|8188.97
|Gross profit
|8457.10
|Gross loss
|-268.13
|Profit factor
|31.54
|Expected payoff
|61.57
|Absolute drawdown
|48.50
|Maximal drawdown
|107.85 (9.99%)
|Relative drawdown
|9.99% (107.85)
|Total trades
|133
|Short positions (won %)
|0 (0.00%)
|Long positions (won %)
|133 (93.98%)
|Profit trades (% of total)
|125 (93.98%)
|Loss trades (% of total)
|8 (6.02%)
|Largest
|profit trade
|120.00
|loss trade
|-58.07
|Average
|profit trade
|67.66
|loss trade
|-33.52
|Maximum
|consecutive wins (profit in money)
|56 (3987.72)
|consecutive losses (loss in money)
|2 (-107.85)
|Maximal
|consecutive profit (count of wins)
|3987.72 (56)
|consecutive loss (count of losses)
|-107.85 (2)
|Average
|consecutive wins
|21
|consecutive losses
|1
|#
|Time
|Type
|Order
|Lots
|Price
|S / L
|T / P
|Profit
|Balance
|1
|2003.12.24 08:32
|buy
|1
|7.85
|1.2413
|0.0000
|1.2416
|2
|2003.12.24 08:32
|modify
|1
|7.85
|1.2413
|1.2404
|1.2416
|3
|2003.12.24 08:45
|modify
|1
|7.85
|1.2413
|1.2405
|1.2416
|4
|2003.12.24 08:46
|modify
|1
|7.85
|1.2413
|1.2406
|1.2416
|5
|2003.12.24 09:00
|modify
|1
|7.85
|1.2413
|1.2406
|1.2416
|6
|2003.12.24 09:01
|modify
|1
|7.85
|1.2413
|1.2407
|1.2416
|7
|2003.12.24 09:28
|s/l
|1
|7.85
|1.240682
|1.2407
|1.2416
|-48.50
|736.50
|8
|2003.12.24 10:00
|buy
|2
|7.37
|1.2401
|0.0000
|1.2405
|9
|2003.12.24 10:05
|t/p
|2
|7.37
|1.2405
|0.0000
|1.2405
|29.48
|765.98
|10
|2003.12.24 10:22
|buy
|3
|7.66
|1.2411
|0.0000
|1.2415
|11
|2003.12.24 12:09
|buy
|4
|3.06
|1.2403
|0.0000
|1.2408
|12
|2003.12.24 12:20
|t/p
|4
|3.06
|1.2408
|0.0000
|1.2408
|15.30
|781.28
|13
|2003.12.24 14:30
|modify
|3
|7.66
|1.2411
|1.2407
|1.2415
|14
|2003.12.24 14:38
|t/p
|3
|7.66
|1.2415
|1.2407
|1.2415
|30.64
|811.92
|15
|2003.12.24 14:45
|buy
|5
|8.12
|1.2422
|0.0000
|1.2427
|16
|2003.12.24 14:45
|modify
|5
|8.12
|1.2422
|1.2409
|1.2427
|17
|2003.12.24 14:51
|modify
|5
|8.12
|1.2422
|1.2412
|1.2427
|18
|2003.12.24 14:59
|modify
|5
|8.12
|1.2422
|1.2413
|1.2427
|19
|2003.12.24 15:00
|modify
|5
|8.12
|1.2422
|1.2413
|1.2427
|20
|2003.12.24 15:01
|buy
|6
|4.22
|1.2426
|0.0000
|1.2429
|21
|2003.12.24 15:01
|modify
|6
|4.22
|1.2426
|1.2413
|1.2429
|22
|2003.12.24 15:22
|modify
|5
|8.12
|1.2422
|1.2414
|1.2427
|23
|2003.12.24 15:22
|modify
|6
|4.22
|1.2426
|1.2414
|1.2429
|24
|2003.12.24 15:28
|t/p
|5
|8.12
|1.2427
|1.2414
|1.2427
|40.60
|852.52
|25
|2003.12.24 15:28
|modify
|6
|4.22
|1.2426
|1.2416
|1.2429
|26
|2003.12.24 15:30
|modify
|6
|4.22
|1.2426
|1.2416
|1.2429
|27
|2003.12.24 15:45
|modify
|6
|4.22
|1.2426
|1.2419
|1.2429
|28
|2003.12.24 15:58
|t/p
|6
|4.22
|1.2429
|1.2419
|1.2429
|12.66
|865.18
|29
|2003.12.24 16:02
|buy
|7
|8.65
|1.2436
|0.0000
|1.2439
|30
|2003.12.24 16:02
|modify
|7
|8.65
|1.2436
|1.2425
|1.2439
|31
|2003.12.24 16:03
|modify
|7
|8.65
|1.2436
|1.2426
|1.2439
|32
|2003.12.24 16:09
|modify
|7
|8.65
|1.2436
|1.2428
|1.2439
|33
|2003.12.24 16:10
|modify
|7
|8.65
|1.2436
|1.2429
|1.2439
|34
|2003.12.24 16:15
|buy
|8
|4.33
|1.2438
|0.0000
|1.2441
|35
|2003.12.24 16:15
|modify
|8
|4.33
|1.2438
|1.2429
|1.2441
|36
|2003.12.24 16:19
|t/p
|7
|8.65
|1.2439
|1.2429
|1.2439
|25.95
|891.13
|37
|2003.12.24 16:19
|modify
|8
|4.33
|1.2438
|1.2430
|1.2441
|38
|2003.12.24 16:20
|t/p
|8
|4.33
|1.2441
|1.2430
|1.2441
|12.99
|904.12
|39
|2003.12.24 16:35
|buy
|9
|9.04
|1.2436
|0.0000
|1.2439
|40
|2003.12.24 16:38
|modify
|9
|9.04
|1.2436
|1.2430
|1.2439
|41
|2003.12.24 16:40
|modify
|9
|9.04
|1.2436
|1.2431
|1.2439
|42
|2003.12.24 16:41
|t/p
|9
|9.04
|1.2439
|1.2431
|1.2439
|27.12
|931.24
|43
|2003.12.24 16:45
|buy
|10
|9.31
|1.2447
|0.0000
|1.2451
|44
|2003.12.24 16:45
|modify
|10
|9.31
|1.2447
|1.2437
|1.2451
|45
|2003.12.24 16:55
|t/p
|10
|9.31
|1.2451
|1.2437
|1.2451
|37.24
|968.48
|46
|2003.12.24 17:00
|buy
|11
|9.68
|1.2455
|0.0000
|1.2458
|47
|2003.12.24 17:00
|modify
|11
|9.68
|1.2455
|1.2444
|1.2458
|48
|2003.12.24 17:00
|t/p
|11
|9.68
|1.2458
|1.2444
|1.2458
|29.04
|997.52
|49
|2003.12.24 17:15
|buy
|12
|9.98
|1.2463
|0.0000
|1.2467
|50
|2003.12.24 17:15
|modify
|12
|9.98
|1.2463
|1.2450
|1.2467
|51
|2003.12.24 17:15
|modify
|12
|9.98
|1.2463
|1.2451
|1.2467
|52
|2003.12.24 17:16
|modify
|12
|9.98
|1.2463
|1.2454
|1.2467
|53
|2003.12.24 17:19
|modify
|12
|9.98
|1.2463
|1.2455
|1.2467
|54
|2003.12.24 17:40
|t/p
|12
|9.98
|1.2467
|1.2455
|1.2467
|39.92
|1037.44
|55
|2003.12.24 17:44
|buy
|13
|10.00
|1.2466
|0.0000
|1.2469
|56
|2003.12.24 17:44
|modify
|13
|10.00
|1.2466
|1.2455
|1.2469
|57
|2003.12.24 17:59
|buy
|14
|5.27
|1.2467
|0.0000
|1.2472
|58
|2003.12.24 17:59
|modify
|14
|5.27
|1.2467
|1.2455
|1.2472
|59
|2003.12.24 18:00
|buy
|15
|2.38
|1.2466
|0.0000
|1.2470
|60
|2003.12.24 18:00
|modify
|15
|2.38
|1.2466
|1.2455
|1.2470
|61
|2003.12.24 18:03
|modify
|13
|10.00
|1.2466
|1.2456
|1.2469
|62
|2003.12.24 18:03
|modify
|14
|5.27
|1.2467
|1.2456
|1.2472
|63
|2003.12.24 18:03
|modify
|15
|2.38
|1.2466
|1.2456
|1.2470
|64
|2003.12.24 18:15
|buy
|16
|0.44
|1.2462
|0.0000
|1.2469
|65
|2003.12.24 18:15
|modify
|16
|0.44
|1.2462
|1.2456
|1.2469
|66
|2003.12.24 18:29
|t/p
|13
|10.00
|1.2469
|1.2456
|1.2469
|30.00
|1067.44
|67
|2003.12.24 18:29
|t/p
|16
|0.44
|1.2469
|1.2456
|1.2469
|3.08
|1070.52
|68
|2003.12.24 18:30
|buy
|17
|6.52
|1.2464
|0.0000
|1.2473
|69
|2003.12.24 18:30
|modify
|17
|6.52
|1.2464
|1.2456
|1.2473
|70
|2003.12.24 18:30
|t/p
|15
|2.38
|1.2470
|1.2456
|1.2470
|9.52
|1080.04
|71
|2003.12.24 18:45
|s/l
|14
|5.27
|1.245619
|1.2456
|1.2472
|-56.95
|1023.09
|72
|2003.12.24 18:45
|s/l
|17
|6.52
|1.245619
|1.2456
|1.2473
|-50.90
|972.19
|73
|2003.12.24 18:45
|buy
|18
|9.72
|1.2458
|0.0000
|1.2466
|74
|2003.12.24 19:00
|buy
|19
|3.99
|1.2451
|0.0000
|1.2459
|75
|2003.12.24 19:02
|t/p
|19
|3.99
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|31.92
|1004.11
|76
|2003.12.24 19:09
|modify
|18
|9.72
|1.2458
|1.2456
|1.2466
|77
|2003.12.24 19:15
|s/l
|18
|9.72
|1.245619
|1.2456
|1.2466
|-17.57
|986.54
|78
|2003.12.24 19:15
|buy
|20
|9.87
|1.2456
|0.0000
|1.2465
|79
|2003.12.24 19:19
|modify
|20
|9.87
|1.2456
|1.2456
|1.2465
|80
|2003.12.24 19:21
|t/p
|20
|9.87
|1.2465
|1.2456
|1.2465
|88.83
|1075.37
|81
|2003.12.24 19:30
|buy
|21
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2460
|82
|2003.12.24 19:45
|buy
|22
|4.75
|1.2443
|0.0000
|1.2455
|83
|2003.12.24 19:51
|t/p
|22
|4.75
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|57.00
|1132.37
|84
|2003.12.24 20:00
|buy
|23
|6.42
|1.2454
|0.0000
|1.2464
|85
|2003.12.24 20:14
|t/p
|21
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|90.00
|1222.37
|86
|2003.12.24 20:15
|buy
|24
|8.82
|1.2453
|0.0000
|1.2462
|87
|2003.12.24 20:18
|t/p
|24
|8.82
|1.2462
|0.0000
|1.2462
|79.38
|1301.75
|88
|2003.12.24 20:18
|modify
|23
|6.42
|1.2454
|1.2456
|1.2464
|89
|2003.12.24 20:20
|s/l
|23
|6.42
|1.245619
|1.2456
|1.2464
|14.08
|1315.83
|90
|2003.12.24 20:30
|buy
|25
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2461
|91
|2003.12.24 20:33
|t/p
|25
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|70.00
|1385.83
|92
|2003.12.24 20:45
|buy
|26
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2460
|93
|2003.12.24 20:45
|t/p
|26
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|70.00
|1455.83
|94
|2003.12.24 21:00
|buy
|27
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2457
|95
|2003.12.24 21:04
|t/p
|27
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|100.00
|1555.83
|96
|2003.12.24 21:15
|buy
|28
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2460
|97
|2003.12.24 21:16
|t/p
|28
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|90.00
|1645.83
|98
|2003.12.24 21:30
|buy
|29
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2457
|99
|2003.12.24 21:39
|t/p
|29
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|80.00
|1725.83
|100
|2003.12.24 21:45
|buy
|30
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|101
|2003.12.24 21:45
|t/p
|30
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|1795.83
|102
|2003.12.24 22:00
|buy
|31
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2461
|103
|2003.12.24 22:15
|buy
|32
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|104
|2003.12.24 22:15
|t/p
|32
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|70.00
|1865.83
|105
|2003.12.24 22:26
|t/p
|31
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|80.00
|1945.83
|106
|2003.12.24 22:30
|buy
|33
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2461
|107
|2003.12.24 22:32
|t/p
|33
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|90.00
|2035.83
|108
|2003.12.24 22:45
|buy
|34
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2461
|109
|2003.12.24 23:00
|buy
|35
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2459
|110
|2003.12.24 23:15
|buy
|36
|9.66
|1.2450
|0.0000
|1.2458
|111
|2003.12.24 23:16
|t/p
|36
|9.66
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|77.28
|2113.11
|112
|2003.12.24 23:30
|buy
|37
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2460
|113
|2003.12.24 23:30
|t/p
|35
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|100.00
|2213.11
|114
|2003.12.24 23:30
|t/p
|37
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|80.00
|2293.11
|115
|2003.12.24 23:45
|buy
|38
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2456
|116
|2003.12.24 23:45
|t/p
|38
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|80.00
|2373.11
|117
|2003.12.25 00:00
|buy
|39
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|118
|2003.12.25 00:15
|buy
|40
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2457
|119
|2003.12.25 00:22
|t/p
|34
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|47.35
|2420.46
|120
|2003.12.25 00:22
|t/p
|39
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|2490.46
|121
|2003.12.25 00:22
|t/p
|40
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|80.00
|2570.46
|122
|2003.12.25 00:30
|buy
|41
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2465
|123
|2003.12.25 00:33
|modify
|41
|10.00
|1.2457
|1.2456
|1.2465
|124
|2003.12.25 00:45
|s/l
|41
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2465
|-8.07
|2562.39
|125
|2003.12.25 00:45
|buy
|42
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2464
|126
|2003.12.25 00:45
|t/p
|42
|10.00
|1.2464
|0.0000
|1.2464
|70.00
|2632.39
|127
|2003.12.25 01:00
|buy
|43
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2458
|128
|2003.12.25 01:01
|t/p
|43
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|90.00
|2722.39
|129
|2003.12.25 01:15
|buy
|44
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2457
|130
|2003.12.25 01:30
|buy
|45
|10.00
|1.2446
|0.0000
|1.2453
|131
|2003.12.25 01:37
|t/p
|45
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2453
|70.00
|2792.39
|132
|2003.12.25 01:42
|t/p
|44
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|100.00
|2892.39
|133
|2003.12.25 01:45
|buy
|46
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2462
|134
|2003.12.25 01:49
|t/p
|46
|10.00
|1.2462
|0.0000
|1.2462
|80.00
|2972.39
|135
|2003.12.25 02:00
|buy
|47
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2461
|136
|2003.12.25 02:04
|t/p
|47
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|100.00
|3072.39
|137
|2003.12.25 02:15
|buy
|48
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2461
|138
|2003.12.25 02:18
|t/p
|48
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|70.00
|3142.39
|139
|2003.12.25 02:30
|buy
|49
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2460
|140
|2003.12.25 02:45
|buy
|50
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2461
|141
|2003.12.25 03:00
|buy
|51
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|142
|2003.12.25 03:02
|t/p
|49
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|100.00
|3242.39
|143
|2003.12.25 03:02
|t/p
|51
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|3312.39
|144
|2003.12.25 03:04
|t/p
|50
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|80.00
|3392.39
|145
|2003.12.25 03:15
|buy
|52
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|146
|2003.12.25 03:30
|buy
|53
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2456
|147
|2003.12.25 03:37
|t/p
|53
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|60.00
|3452.39
|148
|2003.12.25 03:45
|buy
|54
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2456
|149
|2003.12.25 03:52
|t/p
|54
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|60.00
|3512.39
|150
|2003.12.25 04:00
|buy
|55
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2454
|151
|2003.12.25 04:02
|t/p
|55
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2454
|60.00
|3572.39
|152
|2003.12.25 04:15
|buy
|56
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2457
|153
|2003.12.25 04:23
|t/p
|56
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|60.00
|3632.39
|154
|2003.12.25 04:30
|buy
|57
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2457
|155
|2003.12.25 04:32
|t/p
|57
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|60.00
|3692.39
|156
|2003.12.25 04:45
|buy
|58
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2461
|157
|2003.12.25 04:48
|t/p
|52
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|70.00
|3762.39
|158
|2003.12.25 04:54
|t/p
|58
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|60.00
|3822.39
|159
|2003.12.25 05:00
|buy
|59
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|160
|2003.12.25 05:15
|buy
|60
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|161
|2003.12.25 05:15
|t/p
|59
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|3892.39
|162
|2003.12.25 05:19
|t/p
|60
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|70.00
|3962.39
|163
|2003.12.25 05:30
|buy
|61
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|164
|2003.12.25 05:30
|t/p
|61
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|4032.39
|165
|2003.12.25 05:45
|buy
|62
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2461
|166
|2003.12.25 05:59
|t/p
|62
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|70.00
|4102.39
|167
|2003.12.25 06:00
|buy
|63
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2462
|168
|2003.12.25 06:05
|t/p
|63
|10.00
|1.2462
|0.0000
|1.2462
|90.00
|4192.39
|169
|2003.12.25 06:15
|buy
|64
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2463
|170
|2003.12.25 06:30
|buy
|65
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2459
|171
|2003.12.25 06:45
|buy
|66
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2459
|172
|2003.12.25 07:00
|buy
|67
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2458
|173
|2003.12.25 07:09
|t/p
|67
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|60.00
|4252.39
|174
|2003.12.25 07:15
|buy
|68
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2458
|175
|2003.12.25 07:30
|buy
|69
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2460
|176
|2003.12.25 07:43
|t/p
|65
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|80.00
|4332.39
|177
|2003.12.25 07:43
|t/p
|66
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|80.00
|4412.39
|178
|2003.12.25 07:43
|t/p
|68
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|60.00
|4472.39
|179
|2003.12.25 07:45
|buy
|70
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|180
|2003.12.25 07:46
|t/p
|70
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|70.00
|4542.39
|181
|2003.12.25 07:49
|t/p
|69
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|80.00
|4622.39
|182
|2003.12.25 08:00
|buy
|71
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|183
|2003.12.25 08:08
|t/p
|71
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|70.00
|4692.39
|184
|2003.12.25 08:15
|buy
|72
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2463
|185
|2003.12.25 08:30
|buy
|73
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2459
|186
|2003.12.25 08:30
|t/p
|73
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|80.00
|4772.39
|187
|2003.12.25 08:45
|buy
|74
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2460
|188
|2003.12.25 08:50
|t/p
|74
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|50.00
|4822.39
|189
|2003.12.25 09:00
|buy
|75
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2463
|190
|2003.12.25 09:15
|buy
|76
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2461
|191
|2003.12.25 09:30
|buy
|77
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2461
|192
|2003.12.25 09:34
|t/p
|76
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|70.00
|4892.39
|193
|2003.12.25 09:34
|t/p
|77
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|80.00
|4972.39
|194
|2003.12.25 09:34
|modify
|64
|10.00
|1.2455
|1.2456
|1.2463
|195
|2003.12.25 09:34
|modify
|72
|10.00
|1.2456
|1.2456
|1.2463
|196
|2003.12.25 09:34
|modify
|75
|10.00
|1.2455
|1.2456
|1.2463
|197
|2003.12.25 09:36
|s/l
|64
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2463
|11.93
|4984.32
|198
|2003.12.25 09:36
|s/l
|72
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2463
|1.93
|4986.25
|199
|2003.12.25 09:36
|s/l
|75
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2463
|11.93
|4998.18
|200
|2003.12.25 09:45
|buy
|78
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2459
|201
|2003.12.25 09:47
|t/p
|78
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|100.00
|5098.18
|202
|2003.12.25 10:00
|buy
|79
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|203
|2003.12.25 10:01
|t/p
|79
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|5168.18
|204
|2003.12.25 10:15
|buy
|80
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2460
|205
|2003.12.25 10:30
|buy
|81
|10.00
|1.2445
|0.0000
|1.2453
|206
|2003.12.25 10:30
|t/p
|81
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2453
|80.00
|5248.18
|207
|2003.12.25 10:43
|t/p
|80
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|90.00
|5338.18
|208
|2003.12.25 10:45
|buy
|82
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2460
|209
|2003.12.25 11:00
|buy
|83
|10.00
|1.2445
|0.0000
|1.2456
|210
|2003.12.25 11:05
|t/p
|83
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|110.00
|5448.18
|211
|2003.12.25 11:15
|buy
|84
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2460
|212
|2003.12.25 11:30
|buy
|85
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2459
|213
|2003.12.25 11:37
|t/p
|85
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|100.00
|5548.18
|214
|2003.12.25 11:45
|buy
|86
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2458
|215
|2003.12.25 11:46
|t/p
|86
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|80.00
|5628.18
|216
|2003.12.25 11:48
|t/p
|82
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|100.00
|5728.18
|217
|2003.12.25 11:48
|t/p
|84
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|60.00
|5788.18
|218
|2003.12.25 12:00
|buy
|87
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2456
|219
|2003.12.25 12:15
|buy
|88
|10.00
|1.2446
|0.0000
|1.2452
|220
|2003.12.25 12:16
|t/p
|88
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2452
|60.00
|5848.18
|221
|2003.12.25 12:22
|t/p
|87
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|90.00
|5938.18
|222
|2003.12.25 12:30
|buy
|89
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2455
|223
|2003.12.25 12:44
|t/p
|89
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|70.00
|6008.18
|224
|2003.12.25 12:45
|buy
|90
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2460
|225
|2003.12.25 12:53
|t/p
|90
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|60.00
|6068.18
|226
|2003.12.25 13:00
|buy
|91
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2463
|227
|2003.12.25 13:15
|buy
|92
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2456
|228
|2003.12.25 13:19
|t/p
|92
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|80.00
|6148.18
|229
|2003.12.25 13:20
|modify
|91
|10.00
|1.2453
|1.2456
|1.2463
|230
|2003.12.25 13:29
|s/l
|91
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2463
|31.93
|6180.11
|231
|2003.12.25 13:30
|buy
|93
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2459
|232
|2003.12.25 13:30
|t/p
|93
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|60.00
|6240.11
|233
|2003.12.25 13:45
|buy
|94
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2457
|234
|2003.12.25 13:46
|t/p
|94
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|90.00
|6330.11
|235
|2003.12.25 14:00
|buy
|95
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2461
|236
|2003.12.25 14:00
|t/p
|95
|10.00
|1.2461
|0.0000
|1.2461
|70.00
|6400.11
|237
|2003.12.25 14:15
|buy
|96
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2460
|238
|2003.12.25 14:30
|buy
|97
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2455
|239
|2003.12.25 14:30
|t/p
|97
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|70.00
|6470.11
|240
|2003.12.25 14:31
|t/p
|96
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|80.00
|6550.11
|241
|2003.12.25 14:45
|buy
|98
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2466
|242
|2003.12.25 14:52
|modify
|98
|10.00
|1.2458
|1.2456
|1.2466
|243
|2003.12.25 14:57
|s/l
|98
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2466
|-18.07
|6532.04
|244
|2003.12.25 15:00
|buy
|99
|10.00
|1.2462
|0.0000
|1.2472
|245
|2003.12.25 15:02
|modify
|99
|10.00
|1.2462
|1.2456
|1.2472
|246
|2003.12.25 15:08
|s/l
|99
|10.00
|1.245619
|1.2456
|1.2472
|-58.07
|6473.97
|247
|2003.12.25 15:15
|buy
|100
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2459
|248
|2003.12.25 15:30
|buy
|101
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2456
|249
|2003.12.25 15:45
|buy
|102
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2455
|250
|2003.12.25 15:46
|t/p
|102
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|80.00
|6553.97
|251
|2003.12.25 15:48
|t/p
|101
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|70.00
|6623.97
|252
|2003.12.25 16:00
|buy
|103
|10.00
|1.2437
|0.0000
|1.2448
|253
|2003.12.25 16:14
|t/p
|103
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2448
|110.00
|6733.97
|254
|2003.12.25 16:15
|buy
|104
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2460
|255
|2003.12.25 16:30
|buy
|105
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2455
|256
|2003.12.25 16:45
|buy
|106
|10.00
|1.2446
|0.0000
|1.2454
|257
|2003.12.25 16:46
|t/p
|106
|10.00
|1.2454
|0.0000
|1.2454
|80.00
|6813.97
|258
|2003.12.25 16:50
|t/p
|105
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|70.00
|6883.97
|259
|2003.12.25 17:00
|buy
|107
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2459
|260
|2003.12.25 17:15
|buy
|108
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2458
|261
|2003.12.25 17:20
|t/p
|108
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|50.00
|6933.97
|262
|2003.12.25 17:30
|buy
|109
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2456
|263
|2003.12.25 17:32
|t/p
|109
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|60.00
|6993.97
|264
|2003.12.25 17:45
|buy
|110
|10.00
|1.2437
|0.0000
|1.2447
|265
|2003.12.25 17:47
|t/p
|110
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2447
|100.00
|7093.97
|266
|2003.12.25 17:52
|t/p
|100
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|100.00
|7193.97
|267
|2003.12.25 17:52
|t/p
|104
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|120.00
|7313.97
|268
|2003.12.25 17:52
|t/p
|107
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|90.00
|7403.97
|269
|2003.12.25 18:00
|buy
|111
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2459
|270
|2003.12.25 18:06
|t/p
|111
|10.00
|1.2459
|0.0000
|1.2459
|90.00
|7493.97
|271
|2003.12.25 18:15
|buy
|112
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2453
|272
|2003.12.25 18:16
|t/p
|112
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2453
|60.00
|7553.97
|273
|2003.12.25 18:30
|buy
|113
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2460
|274
|2003.12.25 18:45
|buy
|114
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2458
|275
|2003.12.25 18:48
|t/p
|114
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|50.00
|7603.97
|276
|2003.12.25 19:00
|buy
|115
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2460
|277
|2003.12.25 19:15
|buy
|116
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2458
|278
|2003.12.25 19:18
|t/p
|113
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|80.00
|7683.97
|279
|2003.12.25 19:18
|t/p
|115
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|100.00
|7783.97
|280
|2003.12.25 19:18
|t/p
|116
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|60.00
|7843.97
|281
|2003.12.25 19:30
|buy
|117
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2460
|282
|2003.12.25 19:45
|buy
|118
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2457
|283
|2003.12.25 19:50
|t/p
|118
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|40.00
|7883.97
|284
|2003.12.25 20:00
|buy
|119
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|285
|2003.12.25 20:15
|buy
|120
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2455
|286
|2003.12.25 20:22
|t/p
|119
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|7953.97
|287
|2003.12.25 20:22
|t/p
|120
|10.00
|1.2455
|0.0000
|1.2455
|70.00
|8023.97
|288
|2003.12.25 20:30
|buy
|121
|10.00
|1.2447
|0.0000
|1.2456
|289
|2003.12.25 20:34
|t/p
|121
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|90.00
|8113.97
|290
|2003.12.25 20:44
|t/p
|117
|10.00
|1.2460
|0.0000
|1.2460
|70.00
|8183.97
|291
|2003.12.25 20:45
|buy
|122
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2458
|292
|2003.12.25 21:00
|buy
|123
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2457
|293
|2003.12.25 21:04
|t/p
|122
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|100.00
|8283.97
|294
|2003.12.25 21:04
|t/p
|123
|10.00
|1.2457
|0.0000
|1.2457
|70.00
|8353.97
|295
|2003.12.25 21:15
|buy
|124
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2458
|296
|2003.12.25 21:18
|t/p
|124
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|80.00
|8433.97
|297
|2003.12.25 21:30
|buy
|125
|10.00
|1.2437
|0.0000
|1.2446
|298
|2003.12.25 21:37
|t/p
|125
|10.00
|1.2446
|0.0000
|1.2446
|90.00
|8523.97
|299
|2003.12.25 21:45
|buy
|126
|10.00
|1.2437
|0.0000
|1.2449
|300
|2003.12.25 21:52
|t/p
|126
|10.00
|1.2449
|0.0000
|1.2449
|120.00
|8643.97
|301
|2003.12.25 22:00
|buy
|127
|10.00
|1.2450
|0.0000
|1.2458
|302
|2003.12.25 22:00
|t/p
|127
|10.00
|1.2458
|0.0000
|1.2458
|80.00
|8723.97
|303
|2003.12.25 22:30
|buy
|128
|10.00
|1.2451
|0.0000
|1.2461
|304
|2003.12.25 22:45
|buy
|129
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2456
|305
|2003.12.25 22:55
|t/p
|129
|10.00
|1.2456
|0.0000
|1.2456
|80.00
|8803.97
|306
|2003.12.25 23:00
|buy
|130
|10.00
|1.2453
|0.0000
|1.2459
|307
|2003.12.25 23:15
|buy
|131
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2459
|308
|2003.12.25 23:30
|buy
|132
|10.00
|1.2439
|0.0000
|1.2448
|309
|2003.12.25 23:39
|t/p
|132
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2448
|90.00
|8893.97
|310
|2003.12.25 23:45
|buy
|133
|10.00
|1.2448
|0.0000
|1.2458
|311
|2003.12.25 23:59
|close at stop
|133
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2458
|40.00
|8933.97
|312
|2003.12.25 23:59
|close at stop
|131
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|40.00
|8973.97
|313
|2003.12.25 23:59
|close at stop
|130
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2459
|-10.00
|8963.97
|314
|2003.12.25 23:59
|close at stop
|128
|10.00
|1.2452
|0.0000
|1.2461
|10.00
|8973.97