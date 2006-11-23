|Account: 1309235
|Name: playboy69
|Currency: USD
|2006 December 6, 20:40
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16098037
|2006.11.23 04:58
|balance
|Deposit
|10 000.00
|16098259
|2006.11.23 05:06
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3496
|0.0000
|2.3531
|2006.11.24 01:01
|2.3435
|0.00
|0.00
|0.17
|-4.99
|16098261
|2006.11.23 05:06
|sell
|0.01
|eurjpy
|150.89
|0.00
|150.51
|2006.11.23 15:25
|150.51
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|16098262
|2006.11.23 05:06
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6762
|0.0000
|0.6797
|2006.12.05 18:24
|0.6752
|0.00
|0.00
|-0.70
|-1.97
|16098263
|2006.11.23 05:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.2939
|0.0000
|1.2901
|2006.11.24 11:09
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.06
|-13.70
|16098265
|2006.11.23 05:07
|buy
|0.01
|euraud
|1.6702
|0.0000
|1.6739
|2006.11.23 09:49
|1.6739
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|16098268
|2006.11.23 05:07
|sell
|0.01
|chfjpy
|95.00
|0.00
|94.65
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|-0.06
|-8.96
|16098277
|2006.11.23 05:07
|sell
|0.01
|audusd
|0.7746
|0.0000
|0.7711
|2006.11.27 08:51
|0.7779
|0.00
|0.00
|-0.04
|-3.30
|16098278
|2006.11.23 05:07
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6718
|0.0000
|0.6755
|2006.11.24 08:30
|0.6731
|0.00
|0.00
|0.03
|1.30
|16098419
|2006.11.23 05:16
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1421
|0.0000
|1.1458
|2006.11.24 16:08
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.02
|-6.70
|16098427
|2006.11.23 05:18
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5877
|0.0000
|1.5912
|2006.11.28 09:42
|1.5858
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.58
|16104771
|2006.11.23 08:08
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3479
|0.0000
|2.3514
|2006.11.24 01:01
|2.3434
|0.00
|0.00
|0.33
|-7.36
|16109218
|2006.11.23 09:07
|sell
|0.02
|eurusd
|1.2960
|0.0000
|1.2922
|2006.11.24 11:09
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.12
|-23.00
|16109414
|2006.11.23 09:07
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3460
|0.0000
|2.3495
|2006.11.24 01:01
|2.3433
|0.00
|0.00
|0.67
|-8.82
|16112584
|2006.11.23 09:17
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3443
|0.0000
|2.3478
|2006.11.24 01:01
|2.3432
|0.00
|0.00
|1.33
|-7.19
|16114382
|2006.11.23 09:49
|buy
|0.01
|euraud
|1.6747
|0.0000
|1.6784
|2006.11.24 08:30
|1.6750
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.24
|16114811
|2006.11.23 09:56
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3426
|0.0000
|2.3461
|2006.11.24 01:00
|2.3431
|0.00
|0.00
|2.66
|6.54
|16115516
|2006.11.23 10:04
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5859
|0.0000
|1.5894
|2006.11.28 09:42
|1.5859
|0.00
|0.00
|0.30
|0.00
|16119044
|2006.11.23 10:55
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3408
|0.0000
|2.3443
|2006.11.23 16:34
|2.3443
|0.00
|0.00
|0.00
|91.50
|16122849
|2006.11.23 12:12
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5842
|0.0000
|1.5877
|2006.11.28 09:42
|1.5859
|0.00
|0.00
|0.60
|5.64
|16123353
|2006.11.23 12:26
|sell
|0.02
|chfjpy
|95.17
|0.00
|94.82
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|-0.14
|-14.99
|16124666
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.02
|euraud
|1.6712
|0.0000
|1.6749
|2006.11.24 08:30
|1.6749
|0.00
|0.00
|0.00
|5.74
|16124872
|2006.11.24 01:00
|buy
|0.01
|eurjpy
|150.77
|0.00
|151.15
|2006.11.24 08:32
|151.15
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|16126027
|2006.11.24 01:02
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3449
|0.0000
|2.3484
|2006.11.24 08:55
|2.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|16126228
|2006.11.24 01:02
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.6693
|0.0000
|0.6730
|2006.11.24 08:30
|0.6730
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|16134062
|2006.11.24 03:05
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1401
|0.0000
|1.1438
|2006.11.24 16:08
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.70
|16144233
|2006.11.24 07:47
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3432
|0.0000
|2.3467
|2006.11.24 08:55
|2.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|16148590
|2006.11.24 08:25
|sell
|0.04
|eurusd
|1.2981
|0.0000
|1.2943
|2006.11.24 11:09
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.00
|16151631
|2006.11.24 08:30
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3001
|0.0000
|1.2963
|2006.11.24 11:09
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-59.20
|16151935
|2006.11.24 08:30
|buy
|0.01
|euraud
|1.6764
|0.0000
|1.6801
|2006.11.24 08:32
|1.6801
|0.00
|0.00
|0.00
|2.87
|16152202
|2006.11.24 08:30
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3415
|0.0000
|2.3450
|2006.11.24 08:55
|2.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.31
|16152453
|2006.11.24 08:30
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6738
|0.0000
|0.6775
|2006.11.28 10:23
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.30
|16153266
|2006.11.24 08:30
|sell
|0.04
|chfjpy
|95.35
|0.00
|95.00
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|-0.13
|-23.78
|16153398
|2006.11.24 08:31
|sell
|0.02
|audusd
|0.7764
|0.0000
|0.7729
|2006.11.27 08:51
|0.7779
|0.00
|0.00
|-0.05
|-3.00
|16153735
|2006.11.24 08:31
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3398
|0.0000
|2.3433
|2006.11.24 08:55
|2.3408
|0.00
|0.00
|0.00
|6.60
|16153842
|2006.11.24 08:31
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3021
|0.0000
|1.2983
|2006.11.24 11:09
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|-88.00
|16155600
|2006.11.24 08:32
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3038
|0.0000
|1.3003
|2006.11.24 11:08
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|-118.40
|16156711
|2006.11.24 08:32
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.19
|0.00
|151.57
|2006.11.24 10:31
|151.57
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|16156809
|2006.11.24 08:32
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3381
|0.0000
|2.3416
|2006.11.24 08:55
|2.3409
|0.00
|0.00
|0.00
|36.96
|16157135
|2006.11.24 08:32
|buy
|0.01
|euraud
|1.6819
|0.0000
|1.6856
|2006.11.26 22:43
|1.6839
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.56
|16157352
|2006.11.24 08:33
|sell
|0.08
|chfjpy
|95.52
|0.00
|95.17
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|-0.27
|-35.83
|16157451
|2006.11.24 08:33
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3055
|0.0000
|1.3022
|2006.11.24 11:08
|1.3074
|0.00
|0.00
|0.00
|-121.60
|16166021
|2006.11.24 08:45
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1381
|0.0000
|1.1418
|2006.11.24 16:08
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.99
|16167268
|2006.11.24 08:47
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3076
|0.0000
|1.3038
|2006.11.24 11:08
|1.3076
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16172368
|2006.11.24 08:55
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3407
|0.0000
|2.3372
|2006.11.24 10:20
|2.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|16173617
|2006.11.24 09:03
|buy
|0.02
|euraud
|1.6802
|0.0000
|1.6839
|2006.11.26 22:43
|1.6839
|0.00
|0.00
|-0.22
|5.78
|16174031
|2006.11.24 09:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3424
|0.0000
|2.3389
|2006.11.24 10:20
|2.3389
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|16176459
|2006.11.24 09:33
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.6718
|0.0000
|0.6755
|2006.11.28 10:23
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.14
|3.40
|16178712
|2006.11.24 10:15
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1360
|0.0000
|1.1397
|2006.11.24 16:07
|1.1346
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.87
|16179911
|2006.11.24 10:20
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3376
|0.0000
|2.3341
|2006.11.24 12:00
|2.3358
|0.00
|0.00
|0.00
|1.49
|16180093
|2006.11.24 10:20
|sell
|0.16
|chfjpy
|95.69
|0.00
|95.34
|2006.11.27 08:28
|96.03
|0.00
|0.00
|-0.54
|-46.86
|16180542
|2006.11.24 10:21
|buy
|0.16
|usdcad
|1.1340
|0.0000
|1.1377
|2006.11.24 16:07
|1.1347
|0.00
|0.00
|0.00
|9.87
|16180968
|2006.11.24 10:22
|sell
|0.04
|audusd
|0.7781
|0.0000
|0.7746
|2006.11.27 08:51
|0.7778
|0.00
|0.00
|-0.10
|1.20
|16182584
|2006.11.24 10:31
|sell
|2.56
|eurusd
|1.3096
|0.0000
|1.3058
|2006.11.24 11:08
|1.3075
|0.00
|0.00
|0.00
|537.60
|16183359
|2006.11.24 10:31
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.61
|0.00
|151.99
|2006.11.26 22:30
|151.89
|0.00
|0.00
|0.09
|2.41
|16183665
|2006.11.24 10:31
|buy
|0.32
|usdcad
|1.1320
|0.0000
|1.1357
|2006.11.24 16:07
|1.1345
|0.00
|0.00
|0.00
|70.52
|16188662
|2006.11.24 11:08
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5825
|0.0000
|1.5860
|2006.11.28 09:42
|1.5860
|0.00
|0.00
|0.80
|23.22
|16188727
|2006.11.24 11:08
|buy
|0.02
|eurjpy
|151.41
|0.00
|151.79
|2006.11.26 22:30
|151.79
|0.00
|0.00
|0.17
|6.56
|16188944
|2006.11.24 11:09
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3075
|0.0000
|1.3113
|2006.11.26 22:30
|1.3113
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.80
|16190876
|2006.11.24 11:36
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3394
|0.0000
|2.3359
|2006.11.24 12:00
|2.3359
|0.00
|0.00
|0.00
|5.80
|16192930
|2006.11.24 12:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3345
|0.0000
|2.3310
|2006.11.26 23:01
|2.3345
|0.00
|0.00
|-0.21
|0.00
|16193617
|2006.11.24 12:07
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3362
|0.0000
|2.3327
|2006.11.26 23:00
|2.3346
|0.00
|0.00
|-0.41
|2.65
|16197001
|2006.11.24 13:05
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.6698
|0.0000
|0.6735
|2006.11.28 10:23
|0.6735
|0.00
|0.00
|0.26
|14.80
|16206487
|2006.11.24 16:08
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1351
|0.0000
|1.1388
|2006.11.29 11:17
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.26
|16207441
|2006.11.24 16:43
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3382
|0.0000
|2.3347
|2006.11.26 23:00
|2.3347
|0.00
|0.00
|-0.83
|11.63
|16217354
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.32
|chfjpy
|95.89
|0.00
|95.54
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.34
|16217445
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.08
|audusd
|0.7813
|0.0000
|0.7778
|2006.11.27 08:51
|0.7778
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|16218081
|2006.11.26 22:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3107
|2006.11.27 08:28
|1.3107
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|16218252
|2006.11.26 22:30
|buy
|0.01
|eurjpy
|151.92
|0.00
|152.30
|2006.11.27 05:41
|152.30
|0.00
|0.00
|0.00
|3.27
|16219450
|2006.11.26 22:31
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1331
|0.0000
|1.1368
|2006.11.29 11:17
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.10
|3.00
|16223285
|2006.11.26 22:43
|sell
|0.01
|euraud
|1.6839
|0.0000
|1.6802
|2006.11.27 00:55
|1.6819
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|16224947
|2006.11.26 22:53
|sell
|0.02
|euraud
|1.6856
|0.0000
|1.6819
|2006.11.27 00:55
|1.6819
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|16226209
|2006.11.26 23:01
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3347
|0.0000
|2.3382
|2006.11.27 00:40
|2.3382
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|16236631
|2006.11.27 00:40
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3397
|0.0000
|2.3432
|2006.11.27 14:15
|2.3411
|0.00
|0.00
|0.00
|1.15
|16237622
|2006.11.27 00:55
|sell
|0.01
|euraud
|1.6812
|0.0000
|1.6775
|2006.11.28 14:12
|1.6849
|0.00
|0.00
|0.09
|-2.89
|16238414
|2006.11.27 01:03
|sell
|0.02
|euraud
|1.6829
|0.0000
|1.6792
|2006.11.28 14:12
|1.6849
|0.00
|0.00
|0.18
|-3.13
|16243279
|2006.11.27 01:48
|sell
|0.04
|euraud
|1.6846
|0.0000
|1.6809
|2006.11.28 14:12
|1.6850
|0.00
|0.00
|0.37
|-1.25
|16246205
|2006.11.27 02:35
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3377
|0.0000
|2.3412
|2006.11.27 14:15
|2.3412
|0.00
|0.00
|0.00
|5.78
|16252100
|2006.11.27 04:47
|sell
|0.64
|chfjpy
|96.06
|0.00
|95.71
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|0.00
|11.02
|16259532
|2006.11.27 05:41
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.30
|0.00
|151.92
|2006.11.29 00:09
|153.07
|0.00
|0.00
|-0.22
|-6.64
|16260536
|2006.11.27 05:42
|sell
|1.28
|chfjpy
|96.23
|0.00
|95.88
|2006.11.27 08:28
|96.04
|0.00
|0.00
|0.00
|209.51
|16267825
|2006.11.27 07:01
|sell
|0.08
|euraud
|1.6864
|0.0000
|1.6827
|2006.11.28 14:12
|1.6851
|0.00
|0.00
|0.73
|8.13
|16274992
|2006.11.27 08:28
|sell
|0.01
|chfjpy
|95.98
|0.00
|95.63
|2006.11.29 01:17
|96.16
|0.00
|0.00
|-0.06
|-1.56
|16275374
|2006.11.27 08:28
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3105
|0.0000
|1.3067
|2006.11.29 07:46
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.12
|-7.40
|16278857
|2006.11.27 08:51
|sell
|0.01
|audusd
|0.7775
|0.0000
|0.7740
|2006.12.01 08:13
|0.7895
|0.00
|0.00
|-0.13
|-12.00
|16279538
|2006.11.27 08:55
|sell
|0.02
|chfjpy
|96.15
|0.00
|95.80
|2006.11.29 01:17
|96.16
|0.00
|0.00
|-0.14
|-0.18
|16286220
|2006.11.27 09:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3125
|0.0000
|1.3087
|2006.11.29 07:46
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.24
|-11.20
|16286280
|2006.11.27 09:33
|sell
|0.02
|audusd
|0.7792
|0.0000
|0.7757
|2006.12.01 08:13
|0.7895
|0.00
|0.00
|-0.29
|-20.60
|16301163
|2006.11.27 14:15
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3422
|0.0000
|2.3457
|2006.11.28 08:00
|2.3416
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.50
|16301904
|2006.11.27 14:24
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3401
|0.0000
|2.3436
|2006.11.28 08:00
|2.3415
|0.00
|0.00
|0.33
|2.33
|16308413
|2006.11.27 15:56
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1311
|0.0000
|1.1348
|2006.11.29 11:17
|1.1348
|0.00
|0.00
|0.18
|13.04
|16316367
|2006.11.27 19:11
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3381
|0.0000
|2.3416
|2006.11.28 08:00
|2.3416
|0.00
|0.00
|0.67
|11.61
|16326209
|2006.11.27 22:38
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.51
|0.00
|152.13
|2006.11.29 00:09
|153.07
|0.00
|0.00
|-0.22
|-9.66
|16327412
|2006.11.27 23:02
|sell
|0.16
|euraud
|1.6881
|0.0000
|1.6844
|2006.11.28 14:11
|1.6851
|0.00
|0.00
|0.00
|37.51
|16337084
|2006.11.28 03:21
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3145
|0.0000
|1.3107
|2006.11.29 07:46
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.24
|-14.80
|16350432
|2006.11.28 07:54
|sell
|0.04
|chfjpy
|96.33
|0.00
|95.98
|2006.11.29 01:17
|96.15
|0.00
|0.00
|-0.13
|6.23
|16352255
|2006.11.28 08:00
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3427
|0.0000
|2.3462
|2006.11.28 11:54
|2.3462
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|16359158
|2006.11.28 08:30
|sell
|0.04
|eurjpy
|152.71
|0.00
|152.33
|2006.11.29 00:09
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.45
|-12.07
|16368459
|2006.11.28 09:42
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5864
|0.0000
|1.5899
|2006.11.29 10:55
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.05
|2.89
|16370415
|2006.11.28 10:03
|sell
|0.08
|eurjpy
|152.92
|0.00
|152.54
|2006.11.29 00:09
|153.06
|0.00
|0.00
|-0.90
|-9.66
|16372592
|2006.11.28 10:23
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6742
|0.0000
|0.6779
|2006.11.28 18:34
|0.6779
|0.00
|0.00
|0.00
|3.70
|16379271
|2006.11.28 11:54
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3473
|0.0000
|2.3508
|2006.11.28 14:52
|2.3508
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|16387822
|2006.11.28 13:33
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3165
|0.0000
|1.3127
|2006.11.29 07:46
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.48
|-12.80
|16394133
|2006.11.28 13:55
|sell
|0.04
|audusd
|0.7809
|0.0000
|0.7774
|2006.12.01 08:12
|0.7896
|0.00
|0.00
|-0.49
|-34.80
|16395955
|2006.11.28 14:12
|sell
|0.01
|euraud
|1.6842
|0.0000
|1.6805
|2006.11.28 17:30
|1.6805
|0.00
|0.00
|0.00
|2.90
|16400451
|2006.11.28 14:52
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3517
|0.0000
|2.3552
|2006.11.29 08:16
|2.3510
|0.00
|0.00
|0.17
|-0.58
|16414863
|2006.11.28 16:51
|sell
|0.08
|audusd
|0.7827
|0.0000
|0.7792
|2006.12.01 08:12
|0.7897
|0.00
|0.00
|-0.96
|-56.00
|16417415
|2006.11.28 17:30
|sell
|0.01
|euraud
|1.6797
|0.0000
|1.6760
|2006.11.29 08:02
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.28
|16418698
|2006.11.28 17:41
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3497
|0.0000
|2.3532
|2006.11.29 08:16
|2.3511
|0.00
|0.00
|0.33
|2.32
|16420587
|2006.11.28 18:06
|sell
|0.02
|euraud
|1.6814
|0.0000
|1.6777
|2006.11.29 08:01
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.18
|-3.76
|16422823
|2006.11.28 18:16
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3186
|0.0000
|1.3148
|2006.11.29 07:46
|1.3182
|0.00
|0.00
|0.97
|6.40
|16431118
|2006.11.28 18:34
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6786
|0.0000
|0.6823
|2006.11.30 12:47
|0.6823
|0.00
|0.00
|0.13
|3.70
|16432607
|2006.11.28 18:37
|sell
|0.04
|euraud
|1.6831
|0.0000
|1.6794
|2006.11.29 08:01
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.37
|-2.50
|16442636
|2006.11.28 19:55
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.12
|0.00
|152.74
|2006.11.29 00:09
|153.06
|0.00
|0.00
|-1.79
|8.28
|16443392
|2006.11.28 19:57
|sell
|0.08
|chfjpy
|96.50
|0.00
|96.15
|2006.11.29 01:17
|96.15
|0.00
|0.00
|-0.27
|24.21
|16446365
|2006.11.28 20:41
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3476
|0.0000
|2.3511
|2006.11.29 08:16
|2.3511
|0.00
|0.00
|0.67
|11.62
|16448716
|2006.11.28 21:02
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3206
|0.0000
|1.3168
|2006.11.29 07:46
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|16453425
|2006.11.28 22:01
|sell
|0.32
|eurjpy
|153.33
|0.00
|152.95
|2006.11.29 00:09
|153.07
|0.00
|0.00
|0.00
|71.74
|16453985
|2006.11.28 22:05
|sell
|0.16
|audusd
|0.7844
|0.0000
|0.7809
|2006.12.01 08:12
|0.7896
|0.00
|0.00
|-1.53
|-83.20
|16456023
|2006.11.28 22:37
|sell
|0.08
|euraud
|1.6848
|0.0000
|1.6811
|2006.11.29 08:01
|1.6839
|0.00
|0.00
|0.00
|5.64
|16465439
|2006.11.29 00:09
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.02
|0.00
|152.64
|2006.11.29 01:31
|152.64
|0.00
|0.00
|0.00
|3.28
|16469728
|2006.11.29 00:30
|sell
|0.16
|euraud
|1.6870
|0.0000
|1.6833
|2006.11.29 08:01
|1.6838
|0.00
|0.00
|0.00
|40.09
|16474986
|2006.11.29 01:17
|sell
|0.01
|chfjpy
|96.11
|0.00
|95.76
|2006.12.01 15:35
|96.75
|0.00
|0.00
|-0.13
|-5.55
|16475835
|2006.11.29 01:31
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.60
|0.00
|152.22
|2006.11.30 23:10
|153.20
|0.00
|0.00
|-0.45
|-5.19
|16489951
|2006.11.29 06:55
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.80
|0.00
|152.42
|2006.11.30 23:10
|153.19
|0.00
|0.00
|-0.89
|-6.74
|16493718
|2006.11.29 07:46
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3140
|2006.11.29 13:30
|1.3140
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|16495432
|2006.11.29 08:02
|sell
|0.01
|euraud
|1.6831
|0.0000
|1.6794
|2006.11.29 11:09
|1.6794
|0.00
|0.00
|0.00
|2.91
|16498719
|2006.11.29 08:16
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3520
|0.0000
|2.3555
|2006.11.29 10:37
|2.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|1.16
|16502937
|2006.11.29 09:04
|sell
|0.02
|chfjpy
|96.28
|0.00
|95.93
|2006.12.01 15:35
|96.76
|0.00
|0.00
|-0.27
|-8.32
|16504647
|2006.11.29 09:22
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.01
|0.00
|152.63
|2006.11.30 23:10
|153.19
|0.00
|0.00
|-1.79
|-6.23
|16507612
|2006.11.29 09:57
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3499
|0.0000
|2.3534
|2006.11.29 10:37
|2.3534
|0.00
|0.00
|0.00
|5.79
|16509797
|2006.11.29 10:37
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3544
|0.0000
|2.3579
|2006.11.29 15:05
|2.3579
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|16511064
|2006.11.29 10:55
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5902
|0.0000
|1.5937
|2006.12.01 14:32
|1.5900
|0.00
|0.00
|0.20
|-0.17
|16511857
|2006.11.29 11:09
|sell
|0.01
|euraud
|1.6785
|0.0000
|1.6748
|2006.11.30 08:47
|1.6748
|0.00
|0.00
|0.27
|2.91
|16512327
|2006.11.29 11:18
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1353
|0.0000
|1.1390
|2006.11.29 22:30
|1.1390
|0.00
|0.00
|0.07
|3.25
|16518630
|2006.11.29 12:40
|buy
|0.02
|eurgbp
|0.6745
|0.0000
|0.6780
|2006.12.05 18:24
|0.6753
|0.00
|0.00
|-0.84
|3.15
|16523176
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3127
|0.0000
|1.3089
|2006.11.30 19:06
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.18
|-12.50
|16525486
|2006.11.29 13:32
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3147
|0.0000
|1.3109
|2006.11.30 19:06
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.36
|-20.80
|16527005
|2006.11.29 13:34
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3167
|0.0000
|1.3129
|2006.11.30 19:06
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.73
|-34.00
|16542347
|2006.11.29 15:05
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3587
|0.0000
|2.3622
|2006.11.30 08:43
|2.3579
|0.00
|0.00
|0.50
|-0.67
|16543839
|2006.11.29 15:08
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3566
|0.0000
|2.3601
|2006.11.30 08:43
|2.3580
|0.00
|0.00
|1.00
|2.32
|16564526
|2006.11.29 19:04
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3545
|0.0000
|2.3580
|2006.11.30 08:43
|2.3580
|0.00
|0.00
|2.00
|11.60
|16578285
|2006.11.29 22:30
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1391
|0.0000
|1.1354
|2006.12.01 07:31
|1.1396
|0.00
|0.00
|-0.04
|-0.44
|16604604
|2006.11.30 07:11
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3187
|0.0000
|1.3149
|2006.11.30 19:05
|1.3253
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.80
|16609495
|2006.11.30 07:31
|sell
|0.32
|audusd
|0.7861
|0.0000
|0.7826
|2006.12.01 08:12
|0.7896
|0.00
|0.00
|-0.77
|-112.00
|16615484
|2006.11.30 08:43
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3589
|0.0000
|2.3624
|2006.11.30 16:00
|2.3565
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|16615877
|2006.11.30 08:47
|buy
|0.01
|euraud
|1.6748
|0.0000
|1.6785
|2006.11.30 15:57
|1.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|16617828
|2006.11.30 09:21
|sell
|0.08
|eurjpy
|153.21
|0.00
|152.83
|2006.11.30 23:10
|153.19
|0.00
|0.00
|-0.90
|1.38
|16618836
|2006.11.30 09:24
|sell
|0.64
|audusd
|0.7879
|0.0000
|0.7844
|2006.12.01 08:12
|0.7895
|0.00
|0.00
|-1.54
|-102.40
|16619124
|2006.11.30 09:24
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3207
|0.0000
|1.3169
|2006.11.30 19:05
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|-72.00
|16624449
|2006.11.30 10:07
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.42
|0.00
|153.04
|2006.11.30 23:10
|153.17
|0.00
|0.00
|-1.79
|34.58
|16633024
|2006.11.30 12:47
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6828
|0.0000
|0.6865
|2006.12.01 15:02
|0.6865
|0.00
|0.00
|0.03
|3.70
|16636178
|2006.11.30 13:30
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1412
|0.0000
|1.1375
|2006.12.01 07:31
|1.1395
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.98
|16638970
|2006.11.30 13:35
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1432
|0.0000
|1.1395
|2006.12.01 07:31
|1.1395
|0.00
|0.00
|-0.14
|12.99
|16643209
|2006.11.30 14:50
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3569
|0.0000
|2.3604
|2006.11.30 16:00
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|16643557
|2006.11.30 14:55
|sell
|0.04
|chfjpy
|96.45
|0.00
|96.10
|2006.12.01 15:35
|96.76
|0.00
|0.00
|-0.13
|-10.76
|16646533
|2006.11.30 15:01
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5883
|0.0000
|1.5918
|2006.12.01 14:31
|1.5899
|0.00
|0.00
|0.10
|2.67
|16647183
|2006.11.30 15:03
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3583
|2006.11.30 16:00
|2.3566
|0.00
|0.00
|0.00
|6.01
|16647945
|2006.11.30 15:05
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3232
|0.0000
|1.3194
|2006.11.30 19:05
|1.3251
|0.00
|0.00
|0.00
|-60.80
|16650495
|2006.11.30 15:08
|sell
|1.28
|audusd
|0.7897
|0.0000
|0.7862
|2006.12.01 08:12
|0.7896
|0.00
|0.00
|-3.07
|12.80
|16653457
|2006.11.30 15:15
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3530
|0.0000
|2.3563
|2006.11.30 16:00
|2.3563
|0.00
|0.00
|0.00
|22.04
|16657706
|2006.11.30 15:45
|sell
|0.64
|eurusd
|1.3254
|0.0000
|1.3216
|2006.11.30 19:05
|1.3250
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|16660705
|2006.11.30 15:57
|buy
|0.01
|euraud
|1.6794
|0.0000
|1.6831
|2006.12.01 10:37
|1.6800
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.47
|16662625
|2006.11.30 16:00
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3563
|0.0000
|2.3528
|2006.12.01 15:03
|2.3607
|0.00
|0.00
|-0.21
|-3.69
|16665992
|2006.11.30 16:17
|sell
|1.28
|eurusd
|1.3274
|0.0000
|1.3236
|2006.11.30 19:05
|1.3252
|0.00
|0.00
|0.00
|281.60
|16671944
|2006.11.30 17:02
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5865
|0.0000
|1.5900
|2006.12.01 14:31
|1.5900
|0.00
|0.00
|0.20
|11.69
|16674041
|2006.11.30 17:32
|sell
|0.08
|chfjpy
|96.62
|0.00
|96.27
|2006.12.01 15:35
|96.78
|0.00
|0.00
|-0.27
|-11.09
|16679088
|2006.11.30 19:06
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3249
|0.0000
|1.3211
|2006.12.01 09:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.06
|1.70
|16690010
|2006.11.30 23:11
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.15
|0.00
|152.77
|2006.12.01 15:35
|153.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.69
|16693693
|2006.12.01 00:00
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.33
|0.00
|152.98
|2006.12.01 15:35
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.07
|16703763
|2006.12.01 04:07
|buy
|0.02
|euraud
|1.6777
|0.0000
|1.6814
|2006.12.01 10:37
|1.6799
|0.00
|0.00
|0.00
|3.47
|16707717
|2006.12.01 05:28
|sell
|0.04
|eurjpy
|153.54
|0.00
|153.16
|2006.12.01 15:35
|153.69
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|16709741
|2006.12.01 06:07
|sell
|0.16
|chfjpy
|96.79
|0.00
|96.44
|2006.12.01 15:35
|96.77
|0.00
|0.00
|0.00
|2.78
|16712720
|2006.12.01 06:27
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3269
|0.0000
|1.3231
|2006.12.01 09:51
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|16712937
|2006.12.01 06:28
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3584
|0.0000
|2.3549
|2006.12.01 15:03
|2.3605
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|16713476
|2006.12.01 06:29
|sell
|0.08
|eurjpy
|153.74
|0.00
|153.36
|2006.12.01 15:35
|153.68
|0.00
|0.00
|0.00
|4.16
|16713506
|2006.12.01 06:29
|buy
|0.04
|eurgbp
|0.6728
|0.0000
|0.6763
|2006.12.05 18:23
|0.6753
|0.00
|0.00
|-0.56
|19.73
|16714418
|2006.12.01 06:30
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3605
|0.0000
|2.3570
|2006.12.01 15:02
|2.3595
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|16715554
|2006.12.01 06:33
|sell
|0.32
|chfjpy
|96.97
|0.00
|96.62
|2006.12.01 15:35
|96.76
|0.00
|0.00
|0.00
|58.27
|16721263
|2006.12.01 07:30
|sell
|2.56
|audusd
|0.7915
|0.0000
|0.7880
|2006.12.01 08:12
|0.7897
|0.00
|0.00
|0.00
|460.80
|16721534
|2006.12.01 07:31
|sell
|0.01
|usdcad
|1.1389
|0.0000
|1.1352
|2006.12.04 17:49
|1.1444
|0.00
|0.00
|-0.04
|-4.81
|16727060
|2006.12.01 08:13
|sell
|0.01
|audusd
|0.7892
|0.0000
|0.7857
|2006.12.04 01:11
|0.7875
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.70
|16737796
|2006.12.01 09:19
|buy
|0.04
|euraud
|1.6760
|0.0000
|1.6797
|2006.12.01 10:37
|1.6797
|0.00
|0.00
|0.00
|11.66
|16742099
|2006.12.01 09:51
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3230
|0.0000
|1.3192
|2006.12.01 16:38
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.10
|16747224
|2006.12.01 10:21
|sell
|0.02
|usdcad
|1.1409
|0.0000
|1.1372
|2006.12.04 17:49
|1.1445
|0.00
|0.00
|-0.07
|-6.29
|16749308
|2006.12.01 10:31
|sell
|0.16
|eurjpy
|153.95
|0.00
|153.57
|2006.12.01 15:35
|153.69
|0.00
|0.00
|0.00
|36.07
|16749812
|2006.12.01 10:37
|buy
|0.01
|euraud
|1.6807
|0.0000
|1.6844
|2006.12.01 14:21
|1.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|16753237
|2006.12.01 11:21
|buy
|0.02
|euraud
|1.6790
|0.0000
|1.6827
|2006.12.01 14:21
|1.6786
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|16756864
|2006.12.01 11:57
|buy
|0.04
|euraud
|1.6772
|0.0000
|1.6809
|2006.12.01 14:21
|1.6787
|0.00
|0.00
|0.00
|4.75
|16758337
|2006.12.01 12:17
|sell
|0.04
|usdcad
|1.1429
|0.0000
|1.1392
|2006.12.04 17:48
|1.1444
|0.00
|0.00
|-0.14
|-5.24
|16760982
|2006.12.01 13:01
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3250
|0.0000
|1.3212
|2006.12.01 16:38
|1.3313
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.60
|16764558
|2006.12.01 13:58
|sell
|0.02
|audusd
|0.7909
|0.0000
|0.7874
|2006.12.04 01:11
|0.7874
|0.00
|0.00
|-0.05
|7.00
|16764571
|2006.12.01 13:58
|buy
|0.08
|euraud
|1.6755
|0.0000
|1.6792
|2006.12.01 14:21
|1.6785
|0.00
|0.00
|0.00
|18.99
|16766243
|2006.12.01 14:15
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3270
|0.0000
|1.3232
|2006.12.01 16:38
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|-16.80
|16769176
|2006.12.01 14:21
|sell
|0.01
|euraud
|1.6783
|0.0000
|1.6746
|2006.12.01 16:39
|1.6825
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.33
|16772122
|2006.12.01 14:32
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5903
|0.0000
|1.5938
|2006.12.04 09:30
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.05
|1.51
|16772374
|2006.12.01 14:34
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3626
|0.0000
|2.3591
|2006.12.01 15:01
|2.3597
|0.00
|0.00
|0.00
|19.42
|16772827
|2006.12.01 14:39
|sell
|0.08
|usdcad
|1.1449
|0.0000
|1.1412
|2006.12.04 17:48
|1.1445
|0.00
|0.00
|-0.28
|2.80
|16773657
|2006.12.01 14:49
|sell
|0.02
|euraud
|1.6797
|0.0000
|1.6763
|2006.12.01 16:39
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|16775357
|2006.12.01 15:00
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3293
|0.0000
|1.3255
|2006.12.01 16:38
|1.3312
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|16777617
|2006.12.01 15:03
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6874
|0.0000
|0.6911
|2006.12.04 16:19
|0.6893
|0.00
|0.00
|0.03
|1.90
|16777679
|2006.12.01 15:03
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3610
|0.0000
|2.3643
|2006.12.01 15:35
|2.3623
|0.00
|0.00
|0.00
|1.09
|16781443
|2006.12.01 15:09
|sell
|0.16
|eurusd
|1.3313
|0.0000
|1.3275
|2006.12.01 16:38
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16782047
|2006.12.01 15:10
|sell
|0.04
|euraud
|1.6814
|0.0000
|1.6777
|2006.12.01 16:39
|1.6826
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.80
|16782664
|2006.12.01 15:11
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5886
|0.0000
|1.5921
|2006.12.04 09:30
|1.5921
|0.00
|0.00
|0.10
|5.85
|16787688
|2006.12.01 15:28
|sell
|0.08
|euraud
|1.6831
|0.0000
|1.6794
|2006.12.01 16:39
|1.6827
|0.00
|0.00
|0.00
|2.53
|16789200
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3586
|0.0000
|2.3621
|2006.12.01 15:35
|2.3621
|0.00
|0.00
|0.00
|5.88
|16789655
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.32
|eurusd
|1.3333
|0.0000
|1.3295
|2006.12.01 16:38
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|70.40
|16792499
|2006.12.01 15:35
|sell
|0.01
|chfjpy
|96.70
|0.00
|96.35
|2006.12.04 11:07
|96.53
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.47
|16792524
|2006.12.01 15:35
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.62
|0.00
|153.24
|2006.12.04 14:53
|153.66
|0.00
|0.00
|-0.11
|-0.35
|16792763
|2006.12.01 15:35
|sell
|0.16
|euraud
|1.6848
|0.0000
|1.6811
|2006.12.01 16:39
|1.6825
|0.00
|0.00
|0.00
|29.13
|16793554
|2006.12.01 15:35
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3631
|0.0000
|2.3666
|2006.12.01 16:33
|2.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|1.25
|16799299
|2006.12.01 15:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3611
|0.0000
|2.3646
|2006.12.01 16:33
|2.3646
|0.00
|0.00
|0.00
|5.86
|16804831
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.6854
|0.0000
|0.6891
|2006.12.04 16:19
|0.6891
|0.00
|0.00
|0.07
|7.40
|16807137
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3656
|0.0000
|2.3691
|2006.12.04 04:48
|2.3623
|0.00
|0.00
|0.17
|-2.76
|16808543
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3310
|0.0000
|1.3348
|2006.12.03 22:55
|1.3348
|0.00
|0.00
|-0.08
|3.80
|16809169
|2006.12.01 16:39
|buy
|0.01
|euraud
|1.6825
|0.0000
|1.6862
|2006.12.01 18:39
|1.6862
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|16812295
|2006.12.01 17:24
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3636
|0.0000
|2.3671
|2006.12.04 04:48
|2.3623
|0.00
|0.00
|0.33
|-2.18
|16815658
|2006.12.01 18:39
|buy
|0.01
|euraud
|1.6873
|0.0000
|1.6910
|2006.12.01 19:49
|1.6910
|0.00
|0.00
|0.00
|2.92
|16818673
|2006.12.01 19:49
|buy
|0.01
|euraud
|1.6923
|0.0000
|1.6960
|2006.12.04 00:58
|1.6941
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.41
|16819154
|2006.12.01 19:58
|buy
|0.02
|euraud
|1.6905
|0.0000
|1.6942
|2006.12.04 00:58
|1.6942
|0.00
|0.00
|-0.22
|5.83
|16820024
|2006.12.01 20:17
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.83
|0.00
|153.45
|2006.12.04 14:53
|153.67
|0.00
|0.00
|-0.22
|2.78
|16820649
|2006.12.01 20:23
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3615
|0.0000
|2.3650
|2006.12.04 04:48
|2.3626
|0.00
|0.00
|0.67
|3.69
|16827214
|2006.12.03 22:55
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3355
|0.0000
|1.3393
|2006.12.04 15:46
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|16836687
|2006.12.04 00:01
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3594
|0.0000
|2.3629
|2006.12.04 04:48
|2.3626
|0.00
|0.00
|0.00
|21.44
|16841851
|2006.12.04 00:58
|buy
|0.01
|euraud
|1.6948
|0.0000
|1.6985
|2006.12.04 22:06
|1.6898
|0.00
|0.00
|-0.11
|-3.95
|16842842
|2006.12.04 01:11
|sell
|0.01
|audusd
|0.7870
|0.0000
|0.7835
|2006.12.05 15:13
|0.7853
|0.00
|0.00
|-0.02
|1.70
|16843428
|2006.12.04 01:13
|buy
|0.02
|eurusd
|1.3335
|0.0000
|1.3373
|2006.12.04 15:46
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.80
|16853359
|2006.12.04 03:41
|sell
|0.04
|eurjpy
|154.04
|0.00
|153.66
|2006.12.04 14:53
|153.66
|0.00
|0.00
|0.00
|13.17
|16855386
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.04
|eurusd
|1.3315
|0.0000
|1.3353
|2006.12.04 15:46
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|16856083
|2006.12.04 04:10
|buy
|0.02
|euraud
|1.6931
|0.0000
|1.6968
|2006.12.04 22:06
|1.6899
|0.00
|0.00
|-0.22
|-5.05
|16856335
|2006.12.04 04:12
|sell
|0.02
|chfjpy
|96.87
|0.00
|96.52
|2006.12.04 11:07
|96.52
|0.00
|0.00
|0.00
|6.06
|16858861
|2006.12.04 04:48
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3624
|0.0000
|2.3589
|2006.12.04 12:56
|2.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.76
|16861878
|2006.12.04 05:51
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3645
|0.0000
|2.3610
|2006.12.04 12:55
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.17
|16872346
|2006.12.04 08:08
|buy
|0.08
|eurusd
|1.3295
|0.0000
|1.3333
|2006.12.04 15:46
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|16881368
|2006.12.04 09:02
|buy
|0.04
|euraud
|1.6914
|0.0000
|1.6951
|2006.12.04 22:06
|1.6898
|0.00
|0.00
|-0.43
|-5.05
|16882291
|2006.12.04 09:13
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3666
|0.0000
|2.3631
|2006.12.04 12:55
|2.3657
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|16885561
|2006.12.04 10:16
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3687
|0.0000
|2.3652
|2006.12.04 12:55
|2.3655
|0.00
|0.00
|0.00
|21.39
|16886008
|2006.12.04 10:29
|buy
|0.08
|euraud
|1.6895
|0.0000
|1.6932
|2006.12.04 22:06
|1.6899
|0.00
|0.00
|-0.86
|2.52
|16888293
|2006.12.04 11:07
|sell
|0.01
|chfjpy
|96.50
|0.00
|96.15
|2006.12.05 07:29
|96.33
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.48
|16891938
|2006.12.04 12:56
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3658
|0.0000
|2.3693
|2006.12.05 14:08
|2.3552
|0.00
|0.00
|0.17
|-8.89
|16899692
|2006.12.04 14:53
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.62
|0.00
|153.24
|2006.12.05 07:21
|153.45
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.48
|16901034
|2006.12.04 15:25
|sell
|0.16
|usdcad
|1.1469
|0.0000
|1.1432
|2006.12.04 17:48
|1.1444
|0.00
|0.00
|0.00
|34.95
|16902088
|2006.12.04 15:43
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3638
|0.0000
|2.3673
|2006.12.05 14:08
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.33
|-14.09
|16903025
|2006.12.04 15:47
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3283
|2006.12.05 09:58
|1.3302
|0.00
|0.00
|0.06
|1.90
|16904976
|2006.12.04 16:09
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.83
|0.00
|153.45
|2006.12.05 07:21
|153.45
|0.00
|0.00
|-0.22
|6.60
|16905245
|2006.12.04 16:15
|sell
|0.02
|audusd
|0.7888
|0.0000
|0.7853
|2006.12.05 15:13
|0.7853
|0.00
|0.00
|-0.05
|7.00
|16905760
|2006.12.04 16:19
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6898
|0.0000
|0.6935
|2006.12.06 20:34
|0.6866
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.20
|16908314
|2006.12.04 17:09
|buy
|0.16
|euraud
|1.6878
|0.0000
|1.6915
|2006.12.04 22:06
|1.6901
|0.00
|0.00
|-1.72
|29.04
|16911447
|2006.12.04 17:49
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1445
|0.0000
|1.1482
|2006.12.05 15:16
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.02
|-2.89
|16917853
|2006.12.04 19:39
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1425
|0.0000
|1.1462
|2006.12.05 15:16
|1.1413
|0.00
|0.00
|0.05
|-2.10
|16919810
|2006.12.04 20:15
|buy
|0.04
|usdcad
|1.1405
|0.0000
|1.1442
|2006.12.05 15:16
|1.1414
|0.00
|0.00
|0.09
|3.15
|16925585
|2006.12.04 21:50
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3341
|0.0000
|1.3303
|2006.12.05 09:58
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|16927839
|2006.12.04 22:06
|buy
|0.01
|euraud
|1.6912
|0.0000
|1.6949
|2006.12.05 05:56
|1.6933
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16931942
|2006.12.04 22:39
|buy
|0.02
|euraud
|1.6895
|0.0000
|1.6932
|2006.12.05 05:56
|1.6932
|0.00
|0.00
|0.00
|5.82
|16934918
|2006.12.04 23:08
|sell
|0.02
|chfjpy
|96.67
|0.00
|96.32
|2006.12.05 07:29
|96.32
|0.00
|0.00
|0.00
|6.09
|16943677
|2006.12.05 01:02
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3617
|0.0000
|2.3652
|2006.12.05 14:08
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.12
|16961371
|2006.12.05 05:56
|buy
|0.01
|euraud
|1.6944
|0.0000
|1.6981
|2006.12.05 10:26
|1.6920
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.88
|16963210
|2006.12.05 06:22
|buy
|0.02
|euraud
|1.6925
|0.0000
|1.6962
|2006.12.05 10:26
|1.6921
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.63
|16969254
|2006.12.05 07:21
|sell
|0.01
|eurjpy
|153.40
|0.00
|153.02
|2006.12.05 07:43
|153.02
|0.00
|0.00
|0.00
|3.31
|16970804
|2006.12.05 07:29
|sell
|0.01
|chfjpy
|96.27
|0.00
|95.92
|2006.12.06 09:30
|96.09
|0.00
|0.00
|-0.03
|1.56
|16971556
|2006.12.05 07:33
|buy
|0.04
|euraud
|1.6907
|0.0000
|1.6944
|2006.12.05 10:26
|1.6922
|0.00
|0.00
|0.00
|4.72
|16974930
|2006.12.05 07:43
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.98
|0.00
|152.60
|2006.12.06 05:02
|152.80
|0.00
|0.00
|-0.11
|1.57
|16977649
|2006.12.05 07:59
|buy
|0.02
|nzdusd
|0.6878
|0.0000
|0.6915
|2006.12.06 20:34
|0.6867
|0.00
|0.00
|0.07
|-2.20
|16984318
|2006.12.05 08:47
|buy
|0.08
|euraud
|1.6890
|0.0000
|1.6927
|2006.12.05 10:26
|1.6920
|0.00
|0.00
|0.00
|18.88
|16992122
|2006.12.05 09:58
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3301
|0.0000
|1.3263
|2006.12.05 15:12
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|16995452
|2006.12.05 10:26
|sell
|0.01
|euraud
|1.6918
|0.0000
|1.6881
|2006.12.05 15:13
|1.6936
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.41
|16995901
|2006.12.05 10:33
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3321
|0.0000
|1.3283
|2006.12.05 15:12
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|16999648
|2006.12.05 11:06
|buy
|0.08
|gbpchf
|2.3596
|0.0000
|2.3631
|2006.12.05 14:08
|2.3554
|0.00
|0.00
|0.00
|-28.16
|17004281
|2006.12.05 11:50
|buy
|0.16
|gbpchf
|2.3575
|0.0000
|2.3610
|2006.12.05 14:08
|2.3555
|0.00
|0.00
|0.00
|-26.83
|17006724
|2006.12.05 12:15
|sell
|0.02
|euraud
|1.6935
|0.0000
|1.6898
|2006.12.05 15:12
|1.6940
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.78
|17011198
|2006.12.05 13:11
|buy
|0.32
|gbpchf
|2.3554
|0.0000
|2.3589
|2006.12.05 14:08
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|5.36
|17012169
|2006.12.05 13:21
|sell
|0.04
|euraud
|1.6952
|0.0000
|1.6915
|2006.12.05 15:12
|1.6943
|0.00
|0.00
|0.00
|2.82
|17013081
|2006.12.05 13:28
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3341
|0.0000
|1.3303
|2006.12.05 15:12
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|17015307
|2006.12.05 13:30
|buy
|0.64
|gbpchf
|2.3533
|0.0000
|2.3568
|2006.12.05 14:08
|2.3556
|0.00
|0.00
|0.00
|123.40
|17019197
|2006.12.05 13:38
|buy
|0.08
|usdcad
|1.1385
|0.0000
|1.1422
|2006.12.05 15:16
|1.1415
|0.00
|0.00
|0.00
|21.02
|17020428
|2006.12.05 13:44
|sell
|0.08
|euraud
|1.6969
|0.0000
|1.6932
|2006.12.05 15:12
|1.6944
|0.00
|0.00
|0.00
|15.71
|17026386
|2006.12.05 14:08
|buy
|0.04
|nzdusd
|0.6857
|0.0000
|0.6894
|2006.12.06 20:34
|0.6868
|0.00
|0.00
|0.13
|4.40
|17026495
|2006.12.05 14:08
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3552
|0.0000
|2.3517
|2006.12.05 15:05
|2.3517
|0.00
|0.00
|0.00
|2.94
|17037157
|2006.12.05 15:05
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3507
|0.0000
|2.3472
|2006.12.06 07:50
|2.3492
|0.00
|0.00
|-0.21
|1.26
|17040094
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.01
|euraud
|1.6938
|0.0000
|1.6975
|2006.12.06 07:16
|1.6941
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.23
|17040206
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.01
|audusd
|0.7850
|0.0000
|0.7815
|2006.12.06 13:17
|0.7852
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.20
|17040338
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3294
|0.0000
|1.3256
|2006.12.06 08:27
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.06
|-0.40
|17041530
|2006.12.05 15:16
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1420
|0.0000
|1.1457
|2006.12.06 13:16
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.02
|1.49
|17050540
|2006.12.05 15:58
|sell
|0.02
|chfjpy
|96.44
|0.00
|96.09
|2006.12.06 09:30
|96.09
|0.00
|0.00
|-0.07
|6.09
|17051564
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.02
|eurjpy
|153.18
|0.00
|152.80
|2006.12.06 05:02
|152.80
|0.00
|0.00
|-0.22
|6.63
|17052615
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3314
|0.0000
|1.3276
|2006.12.06 08:27
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.12
|3.60
|17062026
|2006.12.05 19:13
|sell
|0.02
|audusd
|0.7868
|0.0000
|0.7833
|2006.12.06 13:17
|0.7851
|0.00
|0.00
|-0.05
|3.40
|17081161
|2006.12.06 00:31
|buy
|0.02
|euraud
|1.6921
|0.0000
|1.6958
|2006.12.06 07:16
|1.6940
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|17081914
|2006.12.06 00:37
|buy
|0.04
|euraud
|1.6903
|0.0000
|1.6940
|2006.12.06 07:16
|1.6940
|0.00
|0.00
|0.00
|11.63
|17088207
|2006.12.06 02:13
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3527
|0.0000
|2.3492
|2006.12.06 07:50
|2.3492
|0.00
|0.00
|0.00
|5.87
|17099179
|2006.12.06 05:38
|sell
|0.04
|audusd
|0.7886
|0.0000
|0.7851
|2006.12.06 13:17
|0.7851
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|17102749
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3334
|0.0000
|1.3296
|2006.12.06 08:27
|1.3296
|0.00
|0.00
|0.00
|15.20
|17106543
|2006.12.06 07:12
|buy
|0.08
|nzdusd
|0.6837
|0.0000
|0.6874
|2006.12.06 20:34
|0.6866
|0.00
|0.00
|0.00
|23.20
|17106646
|2006.12.06 07:16
|buy
|0.01
|euraud
|1.6949
|0.0000
|1.6986
|2006.12.06 12:01
|1.6903
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.61
|17106909
|2006.12.06 07:22
|buy
|0.02
|euraud
|1.6931
|0.0000
|1.6968
|2006.12.06 12:01
|1.6902
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.56
|17109577
|2006.12.06 07:51
|sell
|0.01
|gbpchf
|2.3486
|0.0000
|2.3451
|2006.12.06 09:30
|2.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.18
|17109922
|2006.12.06 07:55
|buy
|0.02
|usdcad
|1.1400
|0.0000
|1.1437
|2006.12.06 13:15
|1.1437
|0.00
|0.00
|0.00
|6.47
|17111054
|2006.12.06 08:02
|sell
|0.02
|gbpchf
|2.3506
|0.0000
|2.3471
|2006.12.06 09:30
|2.3512
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|17112259
|2006.12.06 08:14
|sell
|0.04
|gbpchf
|2.3527
|0.0000
|2.3492
|2006.12.06 09:30
|2.3510
|0.00
|0.00
|0.00
|5.69
|17113331
|2006.12.06 08:27
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3259
|2006.12.06 09:40
|1.3259
|0.00
|0.00
|0.00
|3.80
|17114319
|2006.12.06 08:40
|sell
|0.08
|gbpchf
|2.3548
|0.0000
|2.3513
|2006.12.06 09:30
|2.3513
|0.00
|0.00
|0.00
|23.42
|17115946
|2006.12.06 09:16
|buy
|0.04
|euraud
|1.6914
|0.0000
|1.6951
|2006.12.06 12:01
|1.6903
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.46
|17119794
|2006.12.06 09:30
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3514
|0.0000
|2.3549
|2006.12.06 13:08
|2.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|1.17
|17121809
|2006.12.06 09:39
|buy
|0.08
|euraud
|1.6897
|0.0000
|1.6934
|2006.12.06 12:00
|1.6901
|0.00
|0.00
|0.00
|2.51
|17123871
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.01
|eurusd
|1.3257
|0.0000
|1.3219
|2006.12.06 19:24
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|17129072
|2006.12.06 10:30
|buy
|0.16
|euraud
|1.6880
|0.0000
|1.6917
|2006.12.06 12:00
|1.6903
|0.00
|0.00
|0.00
|28.91
|17130208
|2006.12.06 10:54
|sell
|0.02
|eurusd
|1.3277
|0.0000
|1.3239
|2006.12.06 19:24
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|17134592
|2006.12.06 11:50
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3493
|0.0000
|2.3528
|2006.12.06 13:08
|2.3528
|0.00
|0.00
|0.00
|5.85
|17139564
|2006.12.06 13:16
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1442
|0.0000
|1.1479
|2006.12.06 18:14
|1.1479
|0.00
|0.00
|0.00
|3.22
|17152948
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.04
|eurusd
|1.3297
|0.0000
|1.3259
|2006.12.06 19:24
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.80
|17160510
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.08
|eurusd
|1.3317
|0.0000
|1.3279
|2006.12.06 19:24
|1.3289
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|0.00
|0.00
|-8.33
|1 599.58
|Closed P/L:
|1 591.25
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17140003
|2006.12.06 13:17
|sell
|0.01
|audusd
|0.7848
|0.0000
|0.7813
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.60
|17145816
|2006.12.06 14:12
|sell
|0.02
|audusd
|0.7866
|0.0000
|0.7831
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|17160867
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.04
|audusd
|0.7883
|0.0000
|0.7848
|0.7854
|0.00
|0.00
|0.00
|11.60
|17119773
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.01
|chfjpy
|96.06
|0.00
|95.71
|96.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.70
|17132323
|2006.12.06 11:14
|sell
|0.02
|chfjpy
|96.23
|0.00
|95.88
|96.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.43
|17162152
|2006.12.06 15:50
|sell
|0.04
|chfjpy
|96.40
|0.00
|96.05
|96.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|17135134
|2006.12.06 12:01
|sell
|0.01
|euraud
|1.6901
|0.0000
|1.6864
|1.6929
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|16883369
|2006.12.04 09:30
|buy
|0.01
|eurchf
|1.5925
|0.0000
|1.5960
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.26
|16995073
|2006.12.05 10:23
|buy
|0.02
|eurchf
|1.5908
|0.0000
|1.5943
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.10
|-3.68
|17005449
|2006.12.05 12:01
|buy
|0.04
|eurchf
|1.5891
|0.0000
|1.5926
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.20
|-1.67
|17037187
|2006.12.05 15:05
|buy
|0.08
|eurchf
|1.5874
|0.0000
|1.5909
|1.5886
|0.00
|0.00
|0.40
|8.03
|17060751
|2006.12.05 18:24
|buy
|0.01
|eurgbp
|0.6757
|0.0000
|0.6792
|0.6753
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.79
|17096349
|2006.12.06 05:02
|sell
|0.01
|eurjpy
|152.77
|0.00
|152.39
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.86
|17159145
|2006.12.06 15:40
|sell
|0.02
|eurjpy
|152.98
|0.00
|152.60
|153.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.09
|17181523
|2006.12.06 19:24
|buy
|0.01
|eurusd
|1.3289
|0.0000
|1.3327
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|17138540
|2006.12.06 13:08
|buy
|0.01
|gbpchf
|2.3537
|0.0000
|2.3572
|2.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|17141286
|2006.12.06 13:19
|buy
|0.02
|gbpchf
|2.3516
|0.0000
|2.3551
|2.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|17150995
|2006.12.06 14:52
|buy
|0.04
|gbpchf
|2.3495
|0.0000
|2.3530
|2.3514
|0.00
|0.00
|0.00
|6.36
|17175939
|2006.12.06 18:14
|buy
|0.01
|usdcad
|1.1484
|0.0000
|1.1521
|1.1480
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.35
|17186822
|2006.12.06 20:34
|buy
|0.01
|nzdusd
|0.6868
|0.0000
|0.6905
|0.6864
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.40
|17186973
|2006.12.06 20:40
|sell
|0.02
|euraud
|1.6918
|0.0000
|1.6881
|1.6929
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.73
|0.00
|0.00
|0.73
|2.11
|Floating P/L:
|2.84
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 591.25
|Floating P/L:
|2.84
|Margin:
|460.00
|Balance:
|11 591.25
|Equity:
|11 594.09
|Free Margin:
|11 134.09
|Details:
|Gross Profit:
|3 425.46
|Gross Loss:
|1 834.21
|Total Net Profit:
|1 591.25
|Profit Factor:
|1.87
|Expected Payoff:
|5.12
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|461.72 (4.32%)
|Relative Drawdown:
|4.32% (461.72)
|Total Trades:
|311
|Short Positions (won %):
|170 (52.94%)
|Long Positions (won %):
|141 (69.50%)
|Profit Trades (% of total):
|188 (60.45%)
|Loss trades (% of total):
|123 (39.55%)
|Largest
|profit trade:
|537.60
|loss trade:
|-121.60
|Average
|profit trade:
|18.22
|loss trade:
|-14.91
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (59.23)
|consecutive losses ($):
|7 (-461.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|548.16 (5)
|consecutive loss (count):
|-461.72 (7)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|3