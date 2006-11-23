Interbank FX, LLC

Account: 1309235 Name: playboy69 Currency: USD 2006 December 8, 18:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
160980372006.11.23 04:58balanceDeposit10 000.00
160982592006.11.23 05:06buy0.01gbpchf2.34960.00002.35312006.11.24 01:012.34350.000.000.17-4.99
160982612006.11.23 05:06sell0.01eurjpy150.890.00150.512006.11.23 15:25150.510.000.000.003.27
160982622006.11.23 05:06buy0.01eurgbp0.67620.00000.67972006.12.05 18:240.67520.000.00-0.70-1.97
160982632006.11.23 05:06sell0.01eurusd1.29390.00001.29012006.11.24 11:091.30760.000.000.06-13.70
160982652006.11.23 05:07buy0.01euraud1.67020.00001.67392006.11.23 09:491.67390.000.000.002.87
160982682006.11.23 05:07sell0.01chfjpy95.000.0094.652006.11.27 08:2896.040.000.00-0.06-8.96
160982772006.11.23 05:07sell0.01audusd0.77460.00000.77112006.11.27 08:510.77790.000.00-0.04-3.30
160982782006.11.23 05:07buy0.01nzdusd0.67180.00000.67552006.11.24 08:300.67310.000.000.031.30
160984192006.11.23 05:16buy0.01usdcad1.14210.00001.14582006.11.24 16:081.13450.000.000.02-6.70
160984272006.11.23 05:18buy0.01eurchf1.58770.00001.59122006.11.28 09:421.58580.000.000.15-1.58
161047712006.11.23 08:08buy0.02gbpchf2.34790.00002.35142006.11.24 01:012.34340.000.000.33-7.36
161092182006.11.23 09:07sell0.02eurusd1.29600.00001.29222006.11.24 11:091.30750.000.000.12-23.00
161094142006.11.23 09:07buy0.04gbpchf2.34600.00002.34952006.11.24 01:012.34330.000.000.67-8.82
161125842006.11.23 09:17buy0.08gbpchf2.34430.00002.34782006.11.24 01:012.34320.000.001.33-7.19
161143822006.11.23 09:49buy0.01euraud1.67470.00001.67842006.11.24 08:301.67500.000.00-0.110.24
161148112006.11.23 09:56buy0.16gbpchf2.34260.00002.34612006.11.24 01:002.34310.000.002.666.54
161155162006.11.23 10:04buy0.02eurchf1.58590.00001.58942006.11.28 09:421.58590.000.000.300.00
161190442006.11.23 10:55buy0.32gbpchf2.34080.00002.34432006.11.23 16:342.34430.000.000.0091.50
161228492006.11.23 12:12buy0.04eurchf1.58420.00001.58772006.11.28 09:421.58590.000.000.605.64
161233532006.11.23 12:26sell0.02chfjpy95.170.0094.822006.11.27 08:2896.040.000.00-0.14-14.99
161246662006.11.24 01:00buy0.02euraud1.67120.00001.67492006.11.24 08:301.67490.000.000.005.74
161248722006.11.24 01:00buy0.01eurjpy150.770.00151.152006.11.24 08:32151.150.000.000.003.28
161260272006.11.24 01:02buy0.01gbpchf2.34490.00002.34842006.11.24 08:552.34080.000.000.00-3.39
161262282006.11.24 01:02buy0.02nzdusd0.66930.00000.67302006.11.24 08:300.67300.000.000.007.40
161340622006.11.24 03:05buy0.02usdcad1.14010.00001.14382006.11.24 16:081.13460.000.000.00-9.70
161442332006.11.24 07:47buy0.02gbpchf2.34320.00002.34672006.11.24 08:552.34090.000.000.00-3.80
161485902006.11.24 08:25sell0.04eurusd1.29810.00001.29432006.11.24 11:091.30760.000.000.00-38.00
161516312006.11.24 08:30sell0.08eurusd1.30010.00001.29632006.11.24 11:091.30750.000.000.00-59.20
161519352006.11.24 08:30buy0.01euraud1.67640.00001.68012006.11.24 08:321.68010.000.000.002.87
161522022006.11.24 08:30buy0.04gbpchf2.34150.00002.34502006.11.24 08:552.34080.000.000.00-2.31
161524532006.11.24 08:30buy0.01nzdusd0.67380.00000.67752006.11.28 10:230.67350.000.000.06-0.30
161532662006.11.24 08:30sell0.04chfjpy95.350.0095.002006.11.27 08:2896.040.000.00-0.13-23.78
161533982006.11.24 08:31sell0.02audusd0.77640.00000.77292006.11.27 08:510.77790.000.00-0.05-3.00
161537352006.11.24 08:31buy0.08gbpchf2.33980.00002.34332006.11.24 08:552.34080.000.000.006.60
161538422006.11.24 08:31sell0.16eurusd1.30210.00001.29832006.11.24 11:091.30760.000.000.00-88.00
161556002006.11.24 08:32sell0.32eurusd1.30380.00001.30032006.11.24 11:081.30750.000.000.00-118.40
161567112006.11.24 08:32buy0.01eurjpy151.190.00151.572006.11.24 10:31151.570.000.000.003.28
161568092006.11.24 08:32buy0.16gbpchf2.33810.00002.34162006.11.24 08:552.34090.000.000.0036.96
161571352006.11.24 08:32buy0.01euraud1.68190.00001.68562006.11.26 22:431.68390.000.00-0.111.56
161573522006.11.24 08:33sell0.08chfjpy95.520.0095.172006.11.27 08:2896.040.000.00-0.27-35.83
161574512006.11.24 08:33sell0.64eurusd1.30550.00001.30222006.11.24 11:081.30740.000.000.00-121.60
161660212006.11.24 08:45buy0.04usdcad1.13810.00001.14182006.11.24 16:081.13470.000.000.00-11.99
161672682006.11.24 08:47sell1.28eurusd1.30760.00001.30382006.11.24 11:081.30760.000.000.000.00
161723682006.11.24 08:55sell0.01gbpchf2.34070.00002.33722006.11.24 10:202.33890.000.000.001.49
161736172006.11.24 09:03buy0.02euraud1.68020.00001.68392006.11.26 22:431.68390.000.00-0.225.78
161740312006.11.24 09:07sell0.02gbpchf2.34240.00002.33892006.11.24 10:202.33890.000.000.005.79
161764592006.11.24 09:33buy0.02nzdusd0.67180.00000.67552006.11.28 10:230.67350.000.000.143.40
161787122006.11.24 10:15buy0.08usdcad1.13600.00001.13972006.11.24 16:071.13460.000.000.00-9.87
161799112006.11.24 10:20sell0.01gbpchf2.33760.00002.33412006.11.24 12:002.33580.000.000.001.49
161800932006.11.24 10:20sell0.16chfjpy95.690.0095.342006.11.27 08:2896.030.000.00-0.54-46.86
161805422006.11.24 10:21buy0.16usdcad1.13400.00001.13772006.11.24 16:071.13470.000.000.009.87
161809682006.11.24 10:22sell0.04audusd0.77810.00000.77462006.11.27 08:510.77780.000.00-0.101.20
161825842006.11.24 10:31sell2.56eurusd1.30960.00001.30582006.11.24 11:081.30750.000.000.00537.60
161833592006.11.24 10:31buy0.01eurjpy151.610.00151.992006.11.26 22:30151.890.000.000.092.41
161836652006.11.24 10:31buy0.32usdcad1.13200.00001.13572006.11.24 16:071.13450.000.000.0070.52
161886622006.11.24 11:08buy0.08eurchf1.58250.00001.58602006.11.28 09:421.58600.000.000.8023.22
161887272006.11.24 11:08buy0.02eurjpy151.410.00151.792006.11.26 22:30151.790.000.000.176.56
161889442006.11.24 11:09buy0.01eurusd1.30750.00001.31132006.11.26 22:301.31130.000.00-0.083.80
161908762006.11.24 11:36sell0.02gbpchf2.33940.00002.33592006.11.24 12:002.33590.000.000.005.80
161929302006.11.24 12:00sell0.01gbpchf2.33450.00002.33102006.11.26 23:012.33450.000.00-0.210.00
161936172006.11.24 12:07sell0.02gbpchf2.33620.00002.33272006.11.26 23:002.33460.000.00-0.412.65
161970012006.11.24 13:05buy0.04nzdusd0.66980.00000.67352006.11.28 10:230.67350.000.000.2614.80
162064872006.11.24 16:08buy0.01usdcad1.13510.00001.13882006.11.29 11:171.13480.000.000.06-0.26
162074412006.11.24 16:43sell0.04gbpchf2.33820.00002.33472006.11.26 23:002.33470.000.00-0.8311.63
162173542006.11.26 22:30sell0.32chfjpy95.890.0095.542006.11.27 08:2896.040.000.000.00-41.34
162174452006.11.26 22:30sell0.08audusd0.78130.00000.77782006.11.27 08:510.77780.000.000.0028.00
162180812006.11.26 22:30sell0.01eurusd1.31450.00001.31072006.11.27 08:281.31070.000.000.003.80
162182522006.11.26 22:30buy0.01eurjpy151.920.00152.302006.11.27 05:41152.300.000.000.003.27
162194502006.11.26 22:31buy0.02usdcad1.13310.00001.13682006.11.29 11:171.13480.000.000.103.00
162232852006.11.26 22:43sell0.01euraud1.68390.00001.68022006.11.27 00:551.68190.000.000.001.56
162249472006.11.26 22:53sell0.02euraud1.68560.00001.68192006.11.27 00:551.68190.000.000.005.79
162262092006.11.26 23:01buy0.01gbpchf2.33470.00002.33822006.11.27 00:402.33820.000.000.002.90
162366312006.11.27 00:40buy0.01gbpchf2.33970.00002.34322006.11.27 14:152.34110.000.000.001.15
162376222006.11.27 00:55sell0.01euraud1.68120.00001.67752006.11.28 14:121.68490.000.000.09-2.89
162384142006.11.27 01:03sell0.02euraud1.68290.00001.67922006.11.28 14:121.68490.000.000.18-3.13
162432792006.11.27 01:48sell0.04euraud1.68460.00001.68092006.11.28 14:121.68500.000.000.37-1.25
162462052006.11.27 02:35buy0.02gbpchf2.33770.00002.34122006.11.27 14:152.34120.000.000.005.78
162521002006.11.27 04:47sell0.64chfjpy96.060.0095.712006.11.27 08:2896.040.000.000.0011.02
162595322006.11.27 05:41sell0.01eurjpy152.300.00151.922006.11.29 00:09153.070.000.00-0.22-6.64
162605362006.11.27 05:42sell1.28chfjpy96.230.0095.882006.11.27 08:2896.040.000.000.00209.51
162678252006.11.27 07:01sell0.08euraud1.68640.00001.68272006.11.28 14:121.68510.000.000.738.13
162749922006.11.27 08:28sell0.01chfjpy95.980.0095.632006.11.29 01:1796.160.000.00-0.06-1.56
162753742006.11.27 08:28sell0.01eurusd1.31050.00001.30672006.11.29 07:461.31790.000.000.12-7.40
162788572006.11.27 08:51sell0.01audusd0.77750.00000.77402006.12.01 08:130.78950.000.00-0.13-12.00
162795382006.11.27 08:55sell0.02chfjpy96.150.0095.802006.11.29 01:1796.160.000.00-0.14-0.18
162862202006.11.27 09:32sell0.02eurusd1.31250.00001.30872006.11.29 07:461.31810.000.000.24-11.20
162862802006.11.27 09:33sell0.02audusd0.77920.00000.77572006.12.01 08:130.78950.000.00-0.29-20.60
163011632006.11.27 14:15buy0.01gbpchf2.34220.00002.34572006.11.28 08:002.34160.000.000.17-0.50
163019042006.11.27 14:24buy0.02gbpchf2.34010.00002.34362006.11.28 08:002.34150.000.000.332.33
163084132006.11.27 15:56buy0.04usdcad1.13110.00001.13482006.11.29 11:171.13480.000.000.1813.04
163163672006.11.27 19:11buy0.04gbpchf2.33810.00002.34162006.11.28 08:002.34160.000.000.6711.61
163262092006.11.27 22:38sell0.02eurjpy152.510.00152.132006.11.29 00:09153.070.000.00-0.22-9.66
163274122006.11.27 23:02sell0.16euraud1.68810.00001.68442006.11.28 14:111.68510.000.000.0037.51
163370842006.11.28 03:21sell0.04eurusd1.31450.00001.31072006.11.29 07:461.31820.000.000.24-14.80
163504322006.11.28 07:54sell0.04chfjpy96.330.0095.982006.11.29 01:1796.150.000.00-0.136.23
163522552006.11.28 08:00buy0.01gbpchf2.34270.00002.34622006.11.28 11:542.34620.000.000.002.90
163591582006.11.28 08:30sell0.04eurjpy152.710.00152.332006.11.29 00:09153.060.000.00-0.45-12.07
163684592006.11.28 09:42buy0.01eurchf1.58640.00001.58992006.11.29 10:551.58990.000.000.052.89
163704152006.11.28 10:03sell0.08eurjpy152.920.00152.542006.11.29 00:09153.060.000.00-0.90-9.66
163725922006.11.28 10:23buy0.01nzdusd0.67420.00000.67792006.11.28 18:340.67790.000.000.003.70
163792712006.11.28 11:54buy0.01gbpchf2.34730.00002.35082006.11.28 14:522.35080.000.000.002.90
163878222006.11.28 13:33sell0.08eurusd1.31650.00001.31272006.11.29 07:461.31810.000.000.48-12.80
163941332006.11.28 13:55sell0.04audusd0.78090.00000.77742006.12.01 08:120.78960.000.00-0.49-34.80
163959552006.11.28 14:12sell0.01euraud1.68420.00001.68052006.11.28 17:301.68050.000.000.002.90
164004512006.11.28 14:52buy0.01gbpchf2.35170.00002.35522006.11.29 08:162.35100.000.000.17-0.58
164148632006.11.28 16:51sell0.08audusd0.78270.00000.77922006.12.01 08:120.78970.000.00-0.96-56.00
164174152006.11.28 17:30sell0.01euraud1.67970.00001.67602006.11.29 08:021.68390.000.000.09-3.28
164186982006.11.28 17:41buy0.02gbpchf2.34970.00002.35322006.11.29 08:162.35110.000.000.332.32
164205872006.11.28 18:06sell0.02euraud1.68140.00001.67772006.11.29 08:011.68380.000.000.18-3.76
164228232006.11.28 18:16sell0.16eurusd1.31860.00001.31482006.11.29 07:461.31820.000.000.976.40
164311182006.11.28 18:34buy0.01nzdusd0.67860.00000.68232006.11.30 12:470.68230.000.000.133.70
164326072006.11.28 18:37sell0.04euraud1.68310.00001.67942006.11.29 08:011.68390.000.000.37-2.50
164426362006.11.28 19:55sell0.16eurjpy153.120.00152.742006.11.29 00:09153.060.000.00-1.798.28
164433922006.11.28 19:57sell0.08chfjpy96.500.0096.152006.11.29 01:1796.150.000.00-0.2724.21
164463652006.11.28 20:41buy0.04gbpchf2.34760.00002.35112006.11.29 08:162.35110.000.000.6711.62
164487162006.11.28 21:02sell0.32eurusd1.32060.00001.31682006.11.29 07:461.31810.000.000.0080.00
164534252006.11.28 22:01sell0.32eurjpy153.330.00152.952006.11.29 00:09153.070.000.000.0071.74
164539852006.11.28 22:05sell0.16audusd0.78440.00000.78092006.12.01 08:120.78960.000.00-1.53-83.20
164560232006.11.28 22:37sell0.08euraud1.68480.00001.68112006.11.29 08:011.68390.000.000.005.64
164654392006.11.29 00:09sell0.01eurjpy153.020.00152.642006.11.29 01:31152.640.000.000.003.28
164697282006.11.29 00:30sell0.16euraud1.68700.00001.68332006.11.29 08:011.68380.000.000.0040.09
164749862006.11.29 01:17sell0.01chfjpy96.110.0095.762006.12.01 15:3596.750.000.00-0.13-5.55
164758352006.11.29 01:31sell0.01eurjpy152.600.00152.222006.11.30 23:10153.200.000.00-0.45-5.19
164899512006.11.29 06:55sell0.02eurjpy152.800.00152.422006.11.30 23:10153.190.000.00-0.89-6.74
164937182006.11.29 07:46sell0.01eurusd1.31780.00001.31402006.11.29 13:301.31400.000.000.003.80
164954322006.11.29 08:02sell0.01euraud1.68310.00001.67942006.11.29 11:091.67940.000.000.002.91
164987192006.11.29 08:16buy0.01gbpchf2.35200.00002.35552006.11.29 10:372.35340.000.000.001.16
165029372006.11.29 09:04sell0.02chfjpy96.280.0095.932006.12.01 15:3596.760.000.00-0.27-8.32
165046472006.11.29 09:22sell0.04eurjpy153.010.00152.632006.11.30 23:10153.190.000.00-1.79-6.23
165076122006.11.29 09:57buy0.02gbpchf2.34990.00002.35342006.11.29 10:372.35340.000.000.005.79
165097972006.11.29 10:37buy0.01gbpchf2.35440.00002.35792006.11.29 15:052.35790.000.000.002.89
165110642006.11.29 10:55buy0.01eurchf1.59020.00001.59372006.12.01 14:321.59000.000.000.20-0.17
165118572006.11.29 11:09sell0.01euraud1.67850.00001.67482006.11.30 08:471.67480.000.000.272.91
165123272006.11.29 11:18buy0.01usdcad1.13530.00001.13902006.11.29 22:301.13900.000.000.073.25
165186302006.11.29 12:40buy0.02eurgbp0.67450.00000.67802006.12.05 18:240.67530.000.00-0.843.15
165231762006.11.29 13:30sell0.01eurusd1.31270.00001.30892006.11.30 19:061.32520.000.000.18-12.50
165254862006.11.29 13:32sell0.02eurusd1.31470.00001.31092006.11.30 19:061.32510.000.000.36-20.80
165270052006.11.29 13:34sell0.04eurusd1.31670.00001.31292006.11.30 19:061.32520.000.000.73-34.00
165423472006.11.29 15:05buy0.01gbpchf2.35870.00002.36222006.11.30 08:432.35790.000.000.50-0.67
165438392006.11.29 15:08buy0.02gbpchf2.35660.00002.36012006.11.30 08:432.35800.000.001.002.32
165645262006.11.29 19:04buy0.04gbpchf2.35450.00002.35802006.11.30 08:432.35800.000.002.0011.60
165782852006.11.29 22:30sell0.01usdcad1.13910.00001.13542006.12.01 07:311.13960.000.00-0.04-0.44
166046042006.11.30 07:11sell0.08eurusd1.31870.00001.31492006.11.30 19:051.32530.000.000.00-52.80
166094952006.11.30 07:31sell0.32audusd0.78610.00000.78262006.12.01 08:120.78960.000.00-0.77-112.00
166154842006.11.30 08:43buy0.01gbpchf2.35890.00002.36242006.11.30 16:002.35650.000.000.00-2.00
166158772006.11.30 08:47buy0.01euraud1.67480.00001.67852006.11.30 15:571.67850.000.000.002.92
166178282006.11.30 09:21sell0.08eurjpy153.210.00152.832006.11.30 23:10153.190.000.00-0.901.38
166188362006.11.30 09:24sell0.64audusd0.78790.00000.78442006.12.01 08:120.78950.000.00-1.54-102.40
166191242006.11.30 09:24sell0.16eurusd1.32070.00001.31692006.11.30 19:051.32520.000.000.00-72.00
166244492006.11.30 10:07sell0.16eurjpy153.420.00153.042006.11.30 23:10153.170.000.00-1.7934.58
166330242006.11.30 12:47buy0.01nzdusd0.68280.00000.68652006.12.01 15:020.68650.000.000.033.70
166361782006.11.30 13:30sell0.02usdcad1.14120.00001.13752006.12.01 07:311.13950.000.00-0.072.98
166389702006.11.30 13:35sell0.04usdcad1.14320.00001.13952006.12.01 07:311.13950.000.00-0.1412.99
166432092006.11.30 14:50buy0.02gbpchf2.35690.00002.36042006.11.30 16:002.35660.000.000.00-0.50
166435572006.11.30 14:55sell0.04chfjpy96.450.0096.102006.12.01 15:3596.760.000.00-0.13-10.76
166465332006.11.30 15:01buy0.02eurchf1.58830.00001.59182006.12.01 14:311.58990.000.000.102.67
166471832006.11.30 15:03buy0.04gbpchf2.35480.00002.35832006.11.30 16:002.35660.000.000.006.01
166479452006.11.30 15:05sell0.32eurusd1.32320.00001.31942006.11.30 19:051.32510.000.000.00-60.80
166504952006.11.30 15:08sell1.28audusd0.78970.00000.78622006.12.01 08:120.78960.000.00-3.0712.80
166534572006.11.30 15:15buy0.08gbpchf2.35300.00002.35632006.11.30 16:002.35630.000.000.0022.04
166577062006.11.30 15:45sell0.64eurusd1.32540.00001.32162006.11.30 19:051.32500.000.000.0025.60
166607052006.11.30 15:57buy0.01euraud1.67940.00001.68312006.12.01 10:371.68000.000.00-0.110.47
166626252006.11.30 16:00sell0.01gbpchf2.35630.00002.35282006.12.01 15:032.36070.000.00-0.21-3.69
166659922006.11.30 16:17sell1.28eurusd1.32740.00001.32362006.11.30 19:051.32520.000.000.00281.60
166719442006.11.30 17:02buy0.04eurchf1.58650.00001.59002006.12.01 14:311.59000.000.000.2011.69
166740412006.11.30 17:32sell0.08chfjpy96.620.0096.272006.12.01 15:3596.780.000.00-0.27-11.09
166790882006.11.30 19:06sell0.01eurusd1.32490.00001.32112006.12.01 09:511.32320.000.000.061.70
166900102006.11.30 23:11sell0.01eurjpy153.150.00152.772006.12.01 15:35153.690.000.000.00-4.69
166936932006.12.01 00:00sell0.02eurjpy153.330.00152.982006.12.01 15:35153.680.000.000.00-6.07
167037632006.12.01 04:07buy0.02euraud1.67770.00001.68142006.12.01 10:371.67990.000.000.003.47
167077172006.12.01 05:28sell0.04eurjpy153.540.00153.162006.12.01 15:35153.690.000.000.00-5.20
167097412006.12.01 06:07sell0.16chfjpy96.790.0096.442006.12.01 15:3596.770.000.000.002.78
167127202006.12.01 06:27sell0.02eurusd1.32690.00001.32312006.12.01 09:511.32310.000.000.007.60
167129372006.12.01 06:28sell0.02gbpchf2.35840.00002.35492006.12.01 15:032.36050.000.000.00-3.52
167134762006.12.01 06:29sell0.08eurjpy153.740.00153.362006.12.01 15:35153.680.000.000.004.16
167135062006.12.01 06:29buy0.04eurgbp0.67280.00000.67632006.12.05 18:230.67530.000.00-0.5619.73
167144182006.12.01 06:30sell0.04gbpchf2.36050.00002.35702006.12.01 15:022.35950.000.000.003.34
167155542006.12.01 06:33sell0.32chfjpy96.970.0096.622006.12.01 15:3596.760.000.000.0058.27
167212632006.12.01 07:30sell2.56audusd0.79150.00000.78802006.12.01 08:120.78970.000.000.00460.80
167215342006.12.01 07:31sell0.01usdcad1.13890.00001.13522006.12.04 17:491.14440.000.00-0.04-4.81
167270602006.12.01 08:13sell0.01audusd0.78920.00000.78572006.12.04 01:110.78750.000.00-0.021.70
167377962006.12.01 09:19buy0.04euraud1.67600.00001.67972006.12.01 10:371.67970.000.000.0011.66
167420992006.12.01 09:51sell0.01eurusd1.32300.00001.31922006.12.01 16:381.33110.000.000.00-8.10
167472242006.12.01 10:21sell0.02usdcad1.14090.00001.13722006.12.04 17:491.14450.000.00-0.07-6.29
167493082006.12.01 10:31sell0.16eurjpy153.950.00153.572006.12.01 15:35153.690.000.000.0036.07
167498122006.12.01 10:37buy0.01euraud1.68070.00001.68442006.12.01 14:211.67850.000.000.00-1.74
167532372006.12.01 11:21buy0.02euraud1.67900.00001.68272006.12.01 14:211.67860.000.000.00-0.63
167568642006.12.01 11:57buy0.04euraud1.67720.00001.68092006.12.01 14:211.67870.000.000.004.75
167583372006.12.01 12:17sell0.04usdcad1.14290.00001.13922006.12.04 17:481.14440.000.00-0.14-5.24
167609822006.12.01 13:01sell0.02eurusd1.32500.00001.32122006.12.01 16:381.33130.000.000.00-12.60
167645582006.12.01 13:58sell0.02audusd0.79090.00000.78742006.12.04 01:110.78740.000.00-0.057.00
167645712006.12.01 13:58buy0.08euraud1.67550.00001.67922006.12.01 14:211.67850.000.000.0018.99
167662432006.12.01 14:15sell0.04eurusd1.32700.00001.32322006.12.01 16:381.33120.000.000.00-16.80
167691762006.12.01 14:21sell0.01euraud1.67830.00001.67462006.12.01 16:391.68250.000.000.00-3.33
167721222006.12.01 14:32buy0.01eurchf1.59030.00001.59382006.12.04 09:301.59210.000.000.051.51
167723742006.12.01 14:34sell0.08gbpchf2.36260.00002.35912006.12.01 15:012.35970.000.000.0019.42
167728272006.12.01 14:39sell0.08usdcad1.14490.00001.14122006.12.04 17:481.14450.000.00-0.282.80
167736572006.12.01 14:49sell0.02euraud1.67970.00001.67632006.12.01 16:391.68270.000.000.00-4.74
167753572006.12.01 15:00sell0.08eurusd1.32930.00001.32552006.12.01 16:381.33120.000.000.00-15.20
167776172006.12.01 15:03buy0.01nzdusd0.68740.00000.69112006.12.04 16:190.68930.000.000.031.90
167776792006.12.01 15:03buy0.01gbpchf2.36100.00002.36432006.12.01 15:352.36230.000.000.001.09
167814432006.12.01 15:09sell0.16eurusd1.33130.00001.32752006.12.01 16:381.33110.000.000.003.20
167820472006.12.01 15:10sell0.04euraud1.68140.00001.67772006.12.01 16:391.68260.000.000.00-3.80
167826642006.12.01 15:11buy0.02eurchf1.58860.00001.59212006.12.04 09:301.59210.000.000.105.85
167876882006.12.01 15:28sell0.08euraud1.68310.00001.67942006.12.01 16:391.68270.000.000.002.53
167892002006.12.01 15:29buy0.02gbpchf2.35860.00002.36212006.12.01 15:352.36210.000.000.005.88
167896552006.12.01 15:29sell0.32eurusd1.33330.00001.32952006.12.01 16:381.33110.000.000.0070.40
167924992006.12.01 15:35sell0.01chfjpy96.700.0096.352006.12.04 11:0796.530.000.00-0.031.47
167925242006.12.01 15:35sell0.01eurjpy153.620.00153.242006.12.04 14:53153.660.000.00-0.11-0.35
167927632006.12.01 15:35sell0.16euraud1.68480.00001.68112006.12.01 16:391.68250.000.000.0029.13
167935542006.12.01 15:35buy0.01gbpchf2.36310.00002.36662006.12.01 16:332.36460.000.000.001.25
167992992006.12.01 15:43buy0.02gbpchf2.36110.00002.36462006.12.01 16:332.36460.000.000.005.86
168048312006.12.01 16:14buy0.02nzdusd0.68540.00000.68912006.12.04 16:190.68910.000.000.077.40
168071372006.12.01 16:33buy0.01gbpchf2.36560.00002.36912006.12.04 04:482.36230.000.000.17-2.76
168085432006.12.01 16:38buy0.01eurusd1.33100.00001.33482006.12.03 22:551.33480.000.00-0.083.80
168091692006.12.01 16:39buy0.01euraud1.68250.00001.68622006.12.01 18:391.68620.000.000.002.92
168122952006.12.01 17:24buy0.02gbpchf2.36360.00002.36712006.12.04 04:482.36230.000.000.33-2.18
168156582006.12.01 18:39buy0.01euraud1.68730.00001.69102006.12.01 19:491.69100.000.000.002.92
168186732006.12.01 19:49buy0.01euraud1.69230.00001.69602006.12.04 00:581.69410.000.00-0.111.41
168191542006.12.01 19:58buy0.02euraud1.69050.00001.69422006.12.04 00:581.69420.000.00-0.225.83
168200242006.12.01 20:17sell0.02eurjpy153.830.00153.452006.12.04 14:53153.670.000.00-0.222.78
168206492006.12.01 20:23buy0.04gbpchf2.36150.00002.36502006.12.04 04:482.36260.000.000.673.69
168272142006.12.03 22:55buy0.01eurusd1.33550.00001.33932006.12.04 15:461.33220.000.000.00-3.30
168366872006.12.04 00:01buy0.08gbpchf2.35940.00002.36292006.12.04 04:482.36260.000.000.0021.44
168418512006.12.04 00:58buy0.01euraud1.69480.00001.69852006.12.04 22:061.68980.000.00-0.11-3.95
168428422006.12.04 01:11sell0.01audusd0.78700.00000.78352006.12.05 15:130.78530.000.00-0.021.70
168434282006.12.04 01:13buy0.02eurusd1.33350.00001.33732006.12.04 15:461.33210.000.000.00-2.80
168533592006.12.04 03:41sell0.04eurjpy154.040.00153.662006.12.04 14:53153.660.000.000.0013.17
168553862006.12.04 04:06buy0.04eurusd1.33150.00001.33532006.12.04 15:461.33220.000.000.002.80
168560832006.12.04 04:10buy0.02euraud1.69310.00001.69682006.12.04 22:061.68990.000.00-0.22-5.05
168563352006.12.04 04:12sell0.02chfjpy96.870.0096.522006.12.04 11:0796.520.000.000.006.06
168588612006.12.04 04:48sell0.01gbpchf2.36240.00002.35892006.12.04 12:562.36570.000.000.00-2.76
168618782006.12.04 05:51sell0.02gbpchf2.36450.00002.36102006.12.04 12:552.36580.000.000.00-2.17
168723462006.12.04 08:08buy0.08eurusd1.32950.00001.33332006.12.04 15:461.33230.000.000.0022.40
168813682006.12.04 09:02buy0.04euraud1.69140.00001.69512006.12.04 22:061.68980.000.00-0.43-5.05
168822912006.12.04 09:13sell0.04gbpchf2.36660.00002.36312006.12.04 12:552.36570.000.000.003.01
168833692006.12.04 09:30buy0.01eurchf1.59250.00001.59602006.12.08 12:061.59020.000.000.30-1.92
168855612006.12.04 10:16sell0.08gbpchf2.36870.00002.36522006.12.04 12:552.36550.000.000.0021.39
168860082006.12.04 10:29buy0.08euraud1.68950.00001.69322006.12.04 22:061.68990.000.00-0.862.52
168882932006.12.04 11:07sell0.01chfjpy96.500.0096.152006.12.05 07:2996.330.000.00-0.031.48
168919382006.12.04 12:56buy0.01gbpchf2.36580.00002.36932006.12.05 14:082.35520.000.000.17-8.89
168996922006.12.04 14:53sell0.01eurjpy153.620.00153.242006.12.05 07:21153.450.000.00-0.111.48
169010342006.12.04 15:25sell0.16usdcad1.14690.00001.14322006.12.04 17:481.14440.000.000.0034.95
169020882006.12.04 15:43buy0.02gbpchf2.36380.00002.36732006.12.05 14:082.35540.000.000.33-14.09
169030252006.12.04 15:47sell0.01eurusd1.33210.00001.32832006.12.05 09:581.33020.000.000.061.90
169049762006.12.04 16:09sell0.02eurjpy153.830.00153.452006.12.05 07:21153.450.000.00-0.226.60
169052452006.12.04 16:15sell0.02audusd0.78880.00000.78532006.12.05 15:130.78530.000.00-0.057.00
169057602006.12.04 16:19buy0.01nzdusd0.68980.00000.69352006.12.06 20:340.68660.000.000.06-3.20
169083142006.12.04 17:09buy0.16euraud1.68780.00001.69152006.12.04 22:061.69010.000.00-1.7229.04
169114472006.12.04 17:49buy0.01usdcad1.14450.00001.14822006.12.05 15:161.14120.000.000.02-2.89
169178532006.12.04 19:39buy0.02usdcad1.14250.00001.14622006.12.05 15:161.14130.000.000.05-2.10
169198102006.12.04 20:15buy0.04usdcad1.14050.00001.14422006.12.05 15:161.14140.000.000.093.15
169255852006.12.04 21:50sell0.02eurusd1.33410.00001.33032006.12.05 09:581.33030.000.000.007.60
169278392006.12.04 22:06buy0.01euraud1.69120.00001.69492006.12.05 05:561.69330.000.000.001.65
169319422006.12.04 22:39buy0.02euraud1.68950.00001.69322006.12.05 05:561.69320.000.000.005.82
169349182006.12.04 23:08sell0.02chfjpy96.670.0096.322006.12.05 07:2996.320.000.000.006.09
169436772006.12.05 01:02buy0.04gbpchf2.36170.00002.36522006.12.05 14:082.35540.000.000.00-21.12
169613712006.12.05 05:56buy0.01euraud1.69440.00001.69812006.12.05 10:261.69200.000.000.00-1.88
169632102006.12.05 06:22buy0.02euraud1.69250.00001.69622006.12.05 10:261.69210.000.000.00-0.63
169692542006.12.05 07:21sell0.01eurjpy153.400.00153.022006.12.05 07:43153.020.000.000.003.31
169708042006.12.05 07:29sell0.01chfjpy96.270.0095.922006.12.06 09:3096.090.000.00-0.031.56
169715562006.12.05 07:33buy0.04euraud1.69070.00001.69442006.12.05 10:261.69220.000.000.004.72
169749302006.12.05 07:43sell0.01eurjpy152.980.00152.602006.12.06 05:02152.800.000.00-0.111.57
169776492006.12.05 07:59buy0.02nzdusd0.68780.00000.69152006.12.06 20:340.68670.000.000.07-2.20
169843182006.12.05 08:47buy0.08euraud1.68900.00001.69272006.12.05 10:261.69200.000.000.0018.88
169921222006.12.05 09:58sell0.01eurusd1.33010.00001.32632006.12.05 15:121.33030.000.000.00-0.20
169950732006.12.05 10:23buy0.02eurchf1.59080.00001.59432006.12.08 12:051.59030.000.000.50-0.83
169954522006.12.05 10:26sell0.01euraud1.69180.00001.68812006.12.05 15:131.69360.000.000.00-1.41
169959012006.12.05 10:33sell0.02eurusd1.33210.00001.32832006.12.05 15:121.33060.000.000.003.00
169996482006.12.05 11:06buy0.08gbpchf2.35960.00002.36312006.12.05 14:082.35540.000.000.00-28.16
170042812006.12.05 11:50buy0.16gbpchf2.35750.00002.36102006.12.05 14:082.35550.000.000.00-26.83
170054492006.12.05 12:01buy0.04eurchf1.58910.00001.59262006.12.08 12:051.59040.000.001.014.34
170067242006.12.05 12:15sell0.02euraud1.69350.00001.68982006.12.05 15:121.69400.000.000.00-0.78
170111982006.12.05 13:11buy0.32gbpchf2.35540.00002.35892006.12.05 14:082.35560.000.000.005.36
170121692006.12.05 13:21sell0.04euraud1.69520.00001.69152006.12.05 15:121.69430.000.000.002.82
170130812006.12.05 13:28sell0.04eurusd1.33410.00001.33032006.12.05 15:121.33030.000.000.0015.20
170153072006.12.05 13:30buy0.64gbpchf2.35330.00002.35682006.12.05 14:082.35560.000.000.00123.40
170191972006.12.05 13:38buy0.08usdcad1.13850.00001.14222006.12.05 15:161.14150.000.000.0021.02
170204282006.12.05 13:44sell0.08euraud1.69690.00001.69322006.12.05 15:121.69440.000.000.0015.71
170263862006.12.05 14:08buy0.04nzdusd0.68570.00000.68942006.12.06 20:340.68680.000.000.134.40
170264952006.12.05 14:08sell0.01gbpchf2.35520.00002.35172006.12.05 15:052.35170.000.000.002.94
170371572006.12.05 15:05sell0.01gbpchf2.35070.00002.34722006.12.06 07:502.34920.000.00-0.211.26
170371872006.12.05 15:05buy0.08eurchf1.58740.00001.59092006.12.08 12:051.59030.000.002.0119.37
170400942006.12.05 15:13buy0.01euraud1.69380.00001.69752006.12.06 07:161.69410.000.00-0.110.23
170402062006.12.05 15:13sell0.01audusd0.78500.00000.78152006.12.06 13:170.78520.000.00-0.02-0.20
170403382006.12.05 15:13sell0.01eurusd1.32940.00001.32562006.12.06 08:271.32980.000.000.06-0.40
170415302006.12.05 15:16buy0.01usdcad1.14200.00001.14572006.12.06 13:161.14370.000.000.021.49
170505402006.12.05 15:58sell0.02chfjpy96.440.0096.092006.12.06 09:3096.090.000.00-0.076.09
170515642006.12.05 16:03sell0.02eurjpy153.180.00152.802006.12.06 05:02152.800.000.00-0.226.63
170526152006.12.05 16:10sell0.02eurusd1.33140.00001.32762006.12.06 08:271.32960.000.000.123.60
170620262006.12.05 19:13sell0.02audusd0.78680.00000.78332006.12.06 13:170.78510.000.00-0.053.40
170811612006.12.06 00:31buy0.02euraud1.69210.00001.69582006.12.06 07:161.69400.000.000.002.99
170819142006.12.06 00:37buy0.04euraud1.69030.00001.69402006.12.06 07:161.69400.000.000.0011.63
170882072006.12.06 02:13sell0.02gbpchf2.35270.00002.34922006.12.06 07:502.34920.000.000.005.87
170963492006.12.06 05:02sell0.01eurjpy152.770.00152.392006.12.07 10:15152.810.000.00-0.34-0.35
170991792006.12.06 05:38sell0.04audusd0.78860.00000.78512006.12.06 13:170.78510.000.000.0014.00
171027492006.12.06 06:26sell0.04eurusd1.33340.00001.32962006.12.06 08:271.32960.000.000.0015.20
171065432006.12.06 07:12buy0.08nzdusd0.68370.00000.68742006.12.06 20:340.68660.000.000.0023.20
171066462006.12.06 07:16buy0.01euraud1.69490.00001.69862006.12.06 12:011.69030.000.000.00-3.61
171069092006.12.06 07:22buy0.02euraud1.69310.00001.69682006.12.06 12:011.69020.000.000.00-4.56
171095772006.12.06 07:51sell0.01gbpchf2.34860.00002.34512006.12.06 09:302.35120.000.000.00-2.18
171099222006.12.06 07:55buy0.02usdcad1.14000.00001.14372006.12.06 13:151.14370.000.000.006.47
171110542006.12.06 08:02sell0.02gbpchf2.35060.00002.34712006.12.06 09:302.35120.000.000.00-1.00
171122592006.12.06 08:14sell0.04gbpchf2.35270.00002.34922006.12.06 09:302.35100.000.000.005.69
171133312006.12.06 08:27sell0.01eurusd1.32970.00001.32592006.12.06 09:401.32590.000.000.003.80
171143192006.12.06 08:40sell0.08gbpchf2.35480.00002.35132006.12.06 09:302.35130.000.000.0023.42
171159462006.12.06 09:16buy0.04euraud1.69140.00001.69512006.12.06 12:011.69030.000.000.00-3.46
171197732006.12.06 09:30sell0.01chfjpy96.060.0095.712006.12.08 16:5696.540.000.00-0.13-4.13
171197942006.12.06 09:30buy0.01gbpchf2.35140.00002.35492006.12.06 13:082.35280.000.000.001.17
171218092006.12.06 09:39buy0.08euraud1.68970.00001.69342006.12.06 12:001.69010.000.000.002.51
171238712006.12.06 09:40sell0.01eurusd1.32570.00001.32192006.12.06 19:241.32900.000.000.00-3.30
171290722006.12.06 10:30buy0.16euraud1.68800.00001.69172006.12.06 12:001.69030.000.000.0028.91
171302082006.12.06 10:54sell0.02eurusd1.32770.00001.32392006.12.06 19:241.32890.000.000.00-2.40
171323232006.12.06 11:14sell0.02chfjpy96.230.0095.882006.12.08 16:5696.520.000.00-0.27-4.98
171345922006.12.06 11:50buy0.02gbpchf2.34930.00002.35282006.12.06 13:082.35280.000.000.005.85
171351342006.12.06 12:01sell0.01euraud1.69010.00001.68642006.12.07 00:301.68880.000.000.271.02
171385402006.12.06 13:08buy0.01gbpchf2.35370.00002.35722006.12.07 10:502.35310.000.000.50-0.50
171395642006.12.06 13:16buy0.01usdcad1.14420.00001.14792006.12.06 18:141.14790.000.000.003.22
171400032006.12.06 13:17sell0.01audusd0.78480.00000.78132006.12.06 20:590.78470.000.000.000.10
171412862006.12.06 13:19buy0.02gbpchf2.35160.00002.35512006.12.07 10:502.35300.000.001.002.35
171458162006.12.06 14:12sell0.02audusd0.78660.00000.78312006.12.06 20:590.78480.000.000.003.60
171509952006.12.06 14:52buy0.04gbpchf2.34950.00002.35302006.12.07 10:502.35300.000.002.0011.71
171529482006.12.06 15:04sell0.04eurusd1.32970.00001.32592006.12.06 19:241.32900.000.000.002.80
171591452006.12.06 15:40sell0.02eurjpy152.980.00152.602006.12.07 10:15152.800.000.00-0.673.13
171605102006.12.06 15:44sell0.08eurusd1.33170.00001.32792006.12.06 19:241.32890.000.000.0022.40
171608672006.12.06 15:44sell0.04audusd0.78830.00000.78482006.12.06 20:590.78480.000.000.0014.00
171621522006.12.06 15:50sell0.04chfjpy96.400.0096.052006.12.08 16:5696.520.000.00-0.53-4.12
171759392006.12.06 18:14buy0.01usdcad1.14840.00001.15212006.12.08 16:531.15010.000.000.091.48
171815232006.12.06 19:24buy0.01eurusd1.32890.00001.33272006.12.08 13:421.32780.000.00-0.31-1.10
171868222006.12.06 20:34buy0.01nzdusd0.68680.00000.69052006.12.07 08:540.69050.000.000.103.70
171869732006.12.06 20:40sell0.02euraud1.69180.00001.68812006.12.07 00:301.68890.000.000.554.57
171872682006.12.06 20:54buy0.01nzdjpy79.120.0079.502006.12.07 08:4479.300.000.000.321.57
171873922006.12.06 20:59sell0.01audusd0.78430.00000.78082006.12.08 13:320.78730.000.00-0.09-3.00
171878912006.12.06 21:12sell0.04euraud1.69350.00001.68982006.12.07 00:301.68980.000.001.1011.66
171937172006.12.06 23:42sell0.04eurjpy153.180.00152.802006.12.07 10:15152.800.000.000.0013.23
171962622006.12.07 00:30sell0.02audusd0.78630.00000.78282006.12.08 13:320.78730.000.00-0.05-2.00
171963042006.12.07 00:30buy0.01euraud1.68910.00001.69282006.12.07 13:061.68220.000.000.00-5.45
171971912006.12.07 00:39buy0.02euraud1.68740.00001.69112006.12.07 13:061.68230.000.000.00-8.06
172025812006.12.07 02:15buy0.02nzdjpy78.920.0079.302006.12.07 08:4479.300.000.000.006.61
172065882006.12.07 04:10sell0.04audusd0.78800.00000.78452006.12.08 13:320.78730.000.00-0.102.80
172069692006.12.07 04:14buy0.04euraud1.68570.00001.68942006.12.07 13:061.68240.000.000.00-10.43
172258512006.12.07 08:18sell0.08audusd0.78980.00000.78632006.12.08 13:320.78710.000.00-0.1921.60
172274062006.12.07 08:44buy0.01nzdjpy79.360.0079.742006.12.08 15:0079.740.000.000.113.30
172281982006.12.07 08:54buy0.01nzdusd0.69110.00000.69482006.12.08 14:590.69280.000.000.031.70
172295992006.12.07 09:22buy0.08euraud1.68400.00001.68772006.12.07 13:061.68250.000.000.00-9.48
172318472006.12.07 10:13buy0.16euraud1.68220.00001.68592006.12.07 13:061.68240.000.000.002.53
172324002006.12.07 10:15sell0.01eurjpy152.760.00152.382006.12.08 16:58153.620.000.00-0.11-7.40
172333292006.12.07 10:21buy0.32euraud1.68040.00001.68412006.12.07 13:061.68250.000.000.0053.11
172348092006.12.07 10:50buy0.01gbpchf2.35380.00002.35732006.12.08 13:542.34550.000.000.17-6.96
172353372006.12.07 11:05buy0.02gbpchf2.35180.00002.35532006.12.08 13:542.34560.000.000.33-10.41
172392822006.12.07 12:07buy0.04gbpchf2.34970.00002.35322006.12.08 13:542.34560.000.000.67-13.76
172437202006.12.07 13:06sell0.01euraud1.68230.00001.67862006.12.08 03:151.68210.000.000.090.16
172469402006.12.07 13:36buy0.08gbpchf2.34740.00002.35092006.12.08 13:542.34550.000.001.33-12.76
172471602006.12.07 13:36sell0.02eurjpy152.960.00152.582006.12.08 16:58153.630.000.00-0.22-11.53
172482372006.12.07 13:36sell0.02euraud1.68400.00001.68032006.12.08 03:151.68210.000.000.183.01
172634562006.12.07 15:00buy0.16gbpchf2.34530.00002.34882006.12.08 13:542.34560.000.002.664.03
172644882006.12.07 15:15buy0.02nzdusd0.68910.00000.69282006.12.08 14:590.69280.000.000.077.40
172966142006.12.08 00:51sell0.04euraud1.68580.00001.68212006.12.08 03:151.68210.000.000.0011.70
173008152006.12.08 03:15buy0.01euraud1.68220.00001.68592006.12.08 10:021.68590.000.000.002.92
173039032006.12.08 05:10sell0.04eurjpy153.170.00152.792006.12.08 16:58153.640.000.000.00-16.17
173158502006.12.08 09:52sell0.08chfjpy96.580.0096.232006.12.08 16:5696.520.000.000.004.12
173158902006.12.08 09:52sell0.08eurjpy153.460.00153.082006.12.08 16:58153.630.000.000.00-11.70
173169102006.12.08 10:02buy0.01euraud1.68670.00001.69042006.12.08 13:451.68500.000.000.00-1.35
173194842006.12.08 10:30buy0.02euraud1.68500.00001.68872006.12.08 13:451.68470.000.000.00-0.47
173232252006.12.08 12:38buy0.04euraud1.68330.00001.68702006.12.08 13:451.68460.000.000.004.10
173257512006.12.08 13:28buy0.02eurusd1.32690.00001.33072006.12.08 13:421.32790.000.000.002.00
173284072006.12.08 13:30buy0.08euraud1.68140.00001.68512006.12.08 13:451.68450.000.000.0019.58
173285502006.12.08 13:30buy0.04eurusd1.32410.00001.32792006.12.08 13:421.32790.000.000.0015.20
173339792006.12.08 13:32sell0.01audusd0.78680.00000.78332006.12.08 16:230.78960.000.000.00-2.80
173365772006.12.08 13:41sell0.02audusd0.78860.00000.78512006.12.08 16:230.78960.000.000.00-2.00
173368292006.12.08 13:42sell0.01eurusd1.32780.00001.32402006.12.08 15:141.33370.000.000.00-5.90
173378502006.12.08 13:45buy0.32gbpchf2.34310.00002.34662006.12.08 13:542.34560.000.000.0067.12
173379492006.12.08 13:45sell0.02eurusd1.32990.00001.32612006.12.08 15:141.33380.000.000.00-7.80
173393402006.12.08 13:45sell0.01euraud1.68520.00001.68152006.12.08 15:141.68330.000.000.001.51
173402982006.12.08 13:46sell0.04eurusd1.33200.00001.32822006.12.08 15:141.33390.000.000.00-7.60
173412302006.12.08 13:46sell0.16eurjpy153.670.00153.292006.12.08 16:58153.630.000.000.005.51
173434762006.12.08 13:52sell0.04audusd0.79040.00000.78692006.12.08 16:230.78950.000.000.003.60
173443712006.12.08 13:53sell0.08eurusd1.33400.00001.33022006.12.08 15:141.33370.000.000.002.40
173443982006.12.08 13:53sell0.02euraud1.68690.00001.68322006.12.08 15:141.68320.000.000.005.86
173518732006.12.08 14:16sell0.08audusd0.79210.00000.78862006.12.08 16:230.78940.000.000.0021.60
173568002006.12.08 15:00buy0.01nzdjpy79.860.0080.212006.12.08 16:4980.210.000.000.003.01
173572702006.12.08 15:01sell0.16eurusd1.33600.00001.33222006.12.08 15:141.33360.000.000.0038.40
173596612006.12.08 15:08buy0.02usdcad1.14640.00001.15012006.12.08 16:531.15010.000.000.006.43
173611032006.12.08 15:14sell0.01euraud1.68270.00001.67902006.12.08 16:531.68270.000.000.000.00
173636202006.12.08 15:25sell0.16chfjpy96.750.0096.402006.12.08 16:5696.530.000.000.0030.25
173691372006.12.08 15:55sell0.02euraud1.68450.00001.68082006.12.08 16:531.68260.000.000.002.99
173711112006.12.08 16:20sell0.04euraud1.68630.00001.68262006.12.08 16:531.68260.000.000.0011.65
173746842006.12.08 16:41sell0.32eurjpy153.870.00153.492006.12.08 16:58153.630.000.000.0066.07
  0.00 0.00 4.05 1 952.72
Closed P/L: 1 956.77
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
171872122006.12.06 20:52sell0.01audjpy90.430.0090.05 91.460.000.00-0.52-8.85
171962832006.12.07 00:30sell0.02audjpy90.650.0090.27 91.460.000.00-0.26-13.92
172297192006.12.07 09:25sell0.04audjpy90.860.0090.48 91.460.000.00-0.52-20.62
170607512006.12.05 18:24buy0.01eurgbp0.67570.00000.6792 0.67590.000.00-0.350.39
173171132006.12.08 10:04sell0.08audjpy91.060.0090.68 91.460.000.000.00-27.49
173220142006.12.08 12:06buy0.01eurchf1.59070.00001.5942 1.59070.000.000.000.00
173248842006.12.08 13:19buy0.02eurchf1.58900.00001.5925 1.59070.000.000.002.83
173460552006.12.08 13:54sell0.01gbpchf2.34550.00002.3420 2.35290.000.000.00-6.14
173565382006.12.08 14:59buy0.01nzdusd0.69350.00000.6972 0.68800.000.000.00-5.50
173610412006.12.08 15:14buy0.01eurusd1.33360.00001.3374 1.32130.000.000.00-12.30
173642222006.12.08 15:27sell0.16audjpy91.260.0090.88 91.460.000.000.00-27.49
173651752006.12.08 15:29buy0.02eurusd1.33160.00001.3354 1.32130.000.000.00-20.60
173714132006.12.08 16:24buy0.01audusd0.78970.00000.7932 0.78560.000.000.00-4.10
173715242006.12.08 16:25sell0.02gbpchf2.34750.00002.3440 2.35290.000.000.00-8.97
173749632006.12.08 16:42buy0.04eurusd1.32960.00001.3334 1.32130.000.000.00-33.20
173775762006.12.08 16:49buy0.08eurusd1.32760.00001.3314 1.32130.000.000.00-50.40
173778482006.12.08 16:49buy0.02audusd0.78790.00000.7914 0.78560.000.000.00-4.60
173779492006.12.08 16:49buy0.01nzdjpy80.280.0080.66 80.080.000.000.00-1.72
173780172006.12.08 16:49sell0.04gbpchf2.34960.00002.3461 2.35290.000.000.00-10.97
173791782006.12.08 16:50buy0.02nzdusd0.69150.00000.6952 0.68800.000.000.00-7.00
173798622006.12.08 16:51buy0.16eurusd1.32550.00001.3293 1.32130.000.000.00-67.20
173801212006.12.08 16:51sell0.32audjpy91.470.0091.09 91.460.000.000.002.75
173819002006.12.08 16:52buy0.32eurusd1.32350.00001.3273 1.32130.000.000.00-70.40
173828512006.12.08 16:53buy0.01euraud1.68300.00001.6867 1.68120.000.000.00-1.41
173831622006.12.08 16:53sell0.01usdcad1.15000.00001.1463 1.15010.000.000.00-0.09
173843942006.12.08 16:54buy0.04audusd0.78610.00000.7896 0.78560.000.000.00-2.00
173845632006.12.08 16:54buy0.64eurusd1.32140.00001.3252 1.32130.000.000.00-6.40
173865562006.12.08 16:55buy0.02euraud1.68100.00001.6847 1.68120.000.000.000.31
173867912006.12.08 16:55sell0.08gbpchf2.35220.00002.3487 2.35290.000.000.00-4.65
173871842006.12.08 16:55buy0.04nzdusd0.68940.00000.6931 0.68800.000.000.00-5.60
173890122006.12.08 16:56sell0.16gbpchf2.35440.00002.3509 2.35290.000.000.0019.93
173892352006.12.08 16:56sell0.01chfjpy96.490.0096.14 96.680.000.000.00-1.63
173914342006.12.08 16:58buy0.01eurjpy153.610.00153.99 153.730.000.000.001.03
173955172006.12.08 17:07sell0.02chfjpy96.660.0096.31 96.680.000.000.00-0.35
  0.00 0.00 -1.65 -396.36
 Floating P/L: -398.01
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 956.77 Floating P/L: -398.01 Margin: 2 480.00
Balance: 11 956.77 Equity: 11 558.76 Free Margin: 9 078.76
 
Details:
Graph
Gross Profit: 3 964.19 Gross Loss: 2 007.42 Total Net Profit: 1 956.77
Profit Factor: 1.97 Expected Payoff: 5.04  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 461.72 (4.32%) Relative Drawdown: 4.32% (461.72)
 
Total Trades: 388 Short Positions (won %): 211 (54.98%) Long Positions (won %): 177 (68.36%)
Profit Trades (% of total): 237 (61.08%) Loss trades (% of total): 151 (38.92%)
Largest profit trade: 537.60 loss trade: -121.60
Average profit trade: 16.73 loss trade: -13.29
Maximum consecutive wins ($): 11 (59.23) consecutive losses ($): 7 (-461.72)
Maximal consecutive profit (count): 548.16 (5) consecutive loss (count): -461.72 (7)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 2