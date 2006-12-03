Interbank FX, LLC
|
Account:
|
Name: Greg
|
Currency: USD
|
2006 December 11, 09:13
|
Closed Transactions:
|
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Close Time
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
16823489
|
2006.12.03 22:30
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.1928
|
1.2163
|
1.1896
|
2006.12.04 15:44
|
1.1951
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-19.25
|
16823643
|
2006.12.03 22:30
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.91
|
151.56
|
154.23
|
2006.12.05 16:00
|
153.10
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
-70.41
|
16823673
|
2006.12.03 22:30
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9779
|
2.0014
|
1.9747
|
2006.12.04 01:14
|
1.9803
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-24.00
|
16823737
|
2006.12.03 22:30
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.26
|
230.61
|
227.94
|
2006.12.04 07:15
|
228.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-37.20
|
16823908
|
2006.12.03 22:31
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.37
|
113.02
|
115.69
|
2006.12.04 01:35
|
115.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.12
|
16824027
|
2006.12.03 22:32
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1446
|
1.1681
|
1.1414
|
2006.12.04 19:28
|
1.1432
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.25
|
16824036
|
2006.12.03 22:32
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3339
|
1.3104
|
1.3371
|
2006.12.04 11:08
|
1.3316
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-23.00
|
16825461
|
2006.12.03 22:45
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9797
|
2.0014
|
1.9765
|
2006.12.04 01:14
|
1.9803
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.00
|
16825552
|
2006.12.03 22:46
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.44
|
230.61
|
228.12
|
2006.12.04 07:15
|
228.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-22.49
|
16827308
|
2006.12.03 22:55
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.19
|
113.02
|
115.51
|
2006.12.04 01:35
|
115.51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.70
|
16827734
|
2006.12.03 22:55
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9816
|
2.0015
|
1.9784
|
2006.12.04 01:14
|
1.9802
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.00
|
16832820
|
2006.12.03 23:18
|
sell
|
0.30
|
gbpusd
|
1.9834
|
2.0015
|
1.9802
|
2006.12.04 01:14
|
1.9802
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.00
|
16843597
|
2006.12.04 01:14
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9800
|
2.0035
|
1.9768
|
2006.12.04 04:16
|
1.9768
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
16846300
|
2006.12.04 01:31
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3321
|
1.3104
|
1.3353
|
2006.12.04 11:08
|
1.3317
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.00
|
16846561
|
2006.12.04 01:35
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
228.62
|
230.61
|
228.30
|
2006.12.04 07:15
|
228.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.38
|
16846633
|
2006.12.04 01:35
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.53
|
113.18
|
115.85
|
2006.12.05 15:13
|
114.94
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
-51.33
|
16853333
|
2006.12.04 03:40
|
sell
|
0.30
|
gbpjpy
|
228.80
|
230.61
|
228.48
|
2006.12.04 07:15
|
228.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.33
|
16855716
|
2006.12.04 04:08
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.1946
|
1.2163
|
1.1914
|
2006.12.04 15:44
|
1.1952
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.02
|
16857152
|
2006.12.04 04:16
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9765
|
2.0000
|
1.9733
|
2006.12.04 07:51
|
1.9770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.00
|
16858835
|
2006.12.04 04:47
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9783
|
2.0000
|
1.9751
|
2006.12.04 07:51
|
1.9770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
16860316
|
2006.12.04 05:32
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9802
|
2.0001
|
1.9770
|
2006.12.04 07:51
|
1.9770
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.00
|
16861853
|
2006.12.04 05:50
|
sell
|
0.50
|
gbpjpy
|
228.99
|
230.62
|
228.67
|
2006.12.04 07:15
|
228.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
138.41
|
16866734
|
2006.12.04 07:15
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.58
|
230.93
|
228.26
|
2006.12.04 08:11
|
228.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.38
|
16867492
|
2006.12.04 07:29
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.77
|
230.94
|
228.45
|
2006.12.04 08:11
|
228.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.67
|
16869946
|
2006.12.04 07:51
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9767
|
2.0002
|
1.9735
|
2006.12.04 08:08
|
1.9751
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
16.00
|
16870733
|
2006.12.04 08:01
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9785
|
2.0002
|
1.9753
|
2006.12.04 08:08
|
1.9753
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
16871076
|
2006.12.04 08:02
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.3303
|
1.3104
|
1.3335
|
2006.12.04 11:08
|
1.3317
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.00
|
16872204
|
2006.12.04 08:08
|
sell
|
0.20
|
usdchf
|
1.1965
|
1.2164
|
1.1933
|
2006.12.04 15:43
|
1.1951
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23.43
|
16872655
|
2006.12.04 08:08
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9746
|
1.9981
|
1.9714
|
2006.12.04 13:30
|
1.9749
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.00
|
16874232
|
2006.12.04 08:11
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.35
|
230.70
|
228.03
|
2006.12.04 11:23
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-16.45
|
16874343
|
2006.12.04 08:12
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.73
|
151.56
|
154.05
|
2006.12.05 15:59
|
153.11
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
-53.89
|
16877256
|
2006.12.04 08:28
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.3285
|
1.3104
|
1.3317
|
2006.12.04 11:08
|
1.3317
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.00
|
16879439
|
2006.12.04 08:43
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9764
|
1.9981
|
1.9732
|
2006.12.04 13:30
|
1.9750
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
16879728
|
2006.12.04 08:43
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.50
|
230.70
|
228.21
|
2006.12.04 11:23
|
228.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.33
|
16880629
|
2006.12.04 08:56
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9782
|
1.9981
|
1.9750
|
2006.12.04 13:30
|
1.9750
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.00
|
16881373
|
2006.12.04 09:02
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
228.68
|
230.67
|
228.36
|
2006.12.04 11:23
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.25
|
16882448
|
2006.12.04 09:14
|
sell
|
0.30
|
gbpjpy
|
228.86
|
230.67
|
228.54
|
2006.12.04 11:23
|
228.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.13
|
16884728
|
2006.12.04 09:58
|
sell
|
0.30
|
usdchf
|
1.1983
|
1.2164
|
1.1951
|
2006.12.04 15:43
|
1.1951
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
80.33
|
16888498
|
2006.12.04 11:08
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3319
|
1.3084
|
1.3351
|
2006.12.04 16:18
|
1.3332
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
16889009
|
2006.12.04 11:23
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.45
|
230.80
|
228.13
|
2006.12.04 14:49
|
228.13
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.70
|
16894060
|
2006.12.04 13:28
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3301
|
1.3084
|
1.3333
|
2006.12.04 16:18
|
1.3333
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
16894376
|
2006.12.04 13:30
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9744
|
1.9979
|
1.9712
|
2006.12.05 00:24
|
1.9784
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-40.00
|
16896642
|
2006.12.04 14:05
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9762
|
1.9979
|
1.9730
|
2006.12.05 00:24
|
1.9784
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
-22.00
|
16899350
|
2006.12.04 14:49
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.05
|
230.40
|
227.73
|
2006.12.05 01:04
|
228.12
|
0.00
|
0.00
|
-2.65
|
-6.08
|
16899709
|
2006.12.04 14:53
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1464
|
1.1681
|
1.1432
|
2006.12.04 19:28
|
1.1432
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.99
|
16900262
|
2006.12.04 15:02
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.24
|
230.41
|
227.92
|
2006.12.05 01:04
|
228.11
|
0.00
|
0.00
|
-2.65
|
11.28
|
16902317
|
2006.12.04 15:44
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.1948
|
1.2183
|
1.1916
|
2006.12.05 13:09
|
1.1916
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
26.85
|
16902460
|
2006.12.04 15:44
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9780
|
1.9979
|
1.9748
|
2006.12.05 00:23
|
1.9784
|
0.00
|
0.00
|
0.11
|
-8.00
|
16903218
|
2006.12.04 15:49
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
228.43
|
230.42
|
228.11
|
2006.12.05 01:04
|
228.11
|
0.00
|
0.00
|
-5.30
|
55.52
|
16904232
|
2006.12.04 16:05
|
sell
|
0.30
|
gbpusd
|
1.9798
|
1.9979
|
1.9766
|
2006.12.05 00:23
|
1.9784
|
0.00
|
0.00
|
0.17
|
42.00
|
16905345
|
2006.12.04 16:16
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.35
|
113.18
|
115.67
|
2006.12.05 15:13
|
114.96
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
-33.92
|
16905657
|
2006.12.04 16:18
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3333
|
1.3098
|
1.3365
|
2006.12.05 13:30
|
1.3347
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
14.00
|
16916809
|
2006.12.04 19:21
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3315
|
1.3098
|
1.3347
|
2006.12.05 13:30
|
1.3347
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
32.00
|
16917298
|
2006.12.04 19:28
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1427
|
1.1662
|
1.1395
|
2006.12.05 08:55
|
1.1395
|
0.00
|
0.00
|
-0.35
|
28.08
|
16930566
|
2006.12.04 22:32
|
sell
|
0.50
|
gbpusd
|
1.9816
|
1.9979
|
1.9784
|
2006.12.05 00:23
|
1.9784
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
16940924
|
2006.12.05 00:24
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9779
|
2.0014
|
1.9747
|
2006.12.05 08:20
|
1.9747
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
16943880
|
2006.12.05 01:04
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.03
|
230.38
|
227.71
|
2006.12.05 07:02
|
227.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.15
|
16946268
|
2006.12.05 01:25
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.21
|
230.38
|
227.89
|
2006.12.05 07:02
|
227.89
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.78
|
16966504
|
2006.12.05 07:02
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.76
|
230.13
|
227.46
|
2006.12.05 07:36
|
227.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.09
|
16967266
|
2006.12.05 07:09
|
buy
|
0.20
|
usdjpy
|
115.16
|
113.17
|
115.48
|
2006.12.05 15:13
|
114.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-36.54
|
16968457
|
2006.12.05 07:17
|
buy
|
0.20
|
eurjpy
|
153.54
|
151.55
|
153.86
|
2006.12.05 15:59
|
153.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-74.75
|
16970216
|
2006.12.05 07:26
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
153.35
|
151.54
|
153.67
|
2006.12.05 15:59
|
153.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-62.59
|
16972582
|
2006.12.05 07:35
|
buy
|
0.50
|
eurjpy
|
153.17
|
151.54
|
153.49
|
2006.12.05 15:59
|
153.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-30.43
|
16973002
|
2006.12.05 07:36
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.36
|
229.71
|
227.04
|
2006.12.05 07:42
|
227.04
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.87
|
16973835
|
2006.12.05 07:41
|
buy
|
0.30
|
usdjpy
|
114.97
|
113.16
|
115.29
|
2006.12.05 15:13
|
114.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.83
|
16974862
|
2006.12.05 07:42
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.92
|
229.29
|
226.62
|
2006.12.05 08:46
|
226.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.07
|
16975471
|
2006.12.05 07:44
|
buy
|
0.80
|
eurjpy
|
152.98
|
151.53
|
153.30
|
2006.12.05 15:59
|
153.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
90.40
|
16976396
|
2006.12.05 07:49
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.10
|
229.27
|
226.78
|
2006.12.05 08:46
|
226.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.90
|
16979847
|
2006.12.05 08:20
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9743
|
1.9978
|
1.9711
|
2006.12.05 09:58
|
1.9745
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.00
|
16981699
|
2006.12.05 08:31
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9761
|
1.9978
|
1.9729
|
2006.12.05 09:58
|
1.9746
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
16983421
|
2006.12.05 08:44
|
buy
|
0.50
|
usdjpy
|
114.78
|
113.15
|
115.10
|
2006.12.05 15:12
|
114.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
60.91
|
16984114
|
2006.12.05 08:46
|
buy
|
1.30
|
eurjpy
|
152.79
|
151.52
|
153.11
|
2006.12.05 15:59
|
153.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
361.61
|
16984200
|
2006.12.05 08:46
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.68
|
229.03
|
226.36
|
2006.12.05 09:50
|
226.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-1.74
|
16985583
|
2006.12.05 08:55
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.83
|
229.03
|
226.54
|
2006.12.05 09:50
|
226.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.33
|
16985670
|
2006.12.05 08:55
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1390
|
1.1625
|
1.1358
|
2006.12.08 14:02
|
1.1492
|
0.00
|
0.00
|
-1.75
|
-88.76
|
16986547
|
2006.12.05 09:02
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9779
|
1.9978
|
1.9747
|
2006.12.05 09:58
|
1.9747
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.00
|
16987977
|
2006.12.05 09:10
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
227.02
|
229.01
|
226.70
|
2006.12.05 09:50
|
226.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.76
|
16989130
|
2006.12.05 09:18
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1408
|
1.1625
|
1.1376
|
2006.12.08 14:02
|
1.1491
|
0.00
|
0.00
|
-1.75
|
-72.23
|
16991992
|
2006.12.05 09:58
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9740
|
1.9975
|
1.9708
|
2006.12.05 13:50
|
1.9762
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-22.00
|
16993276
|
2006.12.05 10:03
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9758
|
1.9975
|
1.9726
|
2006.12.05 13:50
|
1.9763
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.00
|
16994709
|
2006.12.05 10:19
|
sell
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9776
|
1.9975
|
1.9744
|
2006.12.05 13:50
|
1.9762
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.00
|
16996135
|
2006.12.05 10:33
|
buy
|
0.80
|
usdjpy
|
114.60
|
113.15
|
114.92
|
2006.12.05 15:12
|
114.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
222.76
|
17005274
|
2006.12.05 12:00
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.34
|
228.69
|
226.02
|
2006.12.05 15:11
|
226.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.89
|
17007359
|
2006.12.05 12:21
|
sell
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.52
|
228.69
|
226.20
|
2006.12.05 15:11
|
226.57
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.35
|
17010770
|
2006.12.05 13:09
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.1912
|
1.2147
|
1.1880
|
2006.12.05 16:10
|
1.1917
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-4.20
|
17014113
|
2006.12.05 13:30
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3351
|
1.3116
|
1.3383
|
2006.12.05 16:34
|
1.3326
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.00
|
17016615
|
2006.12.05 13:31
|
sell
|
0.30
|
gbpusd
|
1.9794
|
1.9975
|
1.9762
|
2006.12.05 13:50
|
1.9762
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.00
|
17017601
|
2006.12.05 13:32
|
sell
|
0.20
|
gbpjpy
|
226.71
|
228.70
|
226.39
|
2006.12.05 15:11
|
226.59
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.89
|
17022520
|
2006.12.05 13:50
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3333
|
1.3116
|
1.3365
|
2006.12.05 16:34
|
1.3327
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.00
|
17022864
|
2006.12.05 13:50
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9763
|
1.9528
|
1.9795
|
2006.12.05 16:10
|
1.9716
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-47.00
|
17025336
|
2006.12.05 14:04
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9745
|
1.9528
|
1.9777
|
2006.12.05 16:10
|
1.9717
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-28.00
|
17027680
|
2006.12.05 14:17
|
sell
|
0.30
|
gbpjpy
|
226.90
|
228.71
|
226.58
|
2006.12.05 15:11
|
226.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.56
|
17034951
|
2006.12.05 15:00
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.3315
|
1.3116
|
1.3347
|
2006.12.05 16:34
|
1.3326
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.00
|
17035272
|
2006.12.05 15:01
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9727
|
1.9528
|
1.9759
|
2006.12.05 16:10
|
1.9718
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-18.00
|
17035433
|
2006.12.05 15:01
|
sell
|
0.10
|
usdchf
|
1.1930
|
1.2147
|
1.1898
|
2006.12.05 16:10
|
1.1917
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.91
|
17038846
|
2006.12.05 15:11
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.62
|
224.27
|
226.94
|
2006.12.05 15:59
|
226.75
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.30
|
17040087
|
2006.12.05 15:13
|
buy
|
0.30
|
gbpusd
|
1.9699
|
1.9518
|
1.9731
|
2006.12.05 16:10
|
1.9712
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
39.00
|
17040241
|
2006.12.05 15:13
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.3295
|
1.3114
|
1.3327
|
2006.12.05 16:34
|
1.3327
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.00
|
17040397
|
2006.12.05 15:13
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
114.98
|
112.63
|
115.30
|
2006.12.06 09:19
|
114.88
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
-8.70
|
17041865
|
2006.12.05 15:18
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.46
|
224.27
|
226.76
|
2006.12.05 15:59
|
226.76
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.08
|
17042251
|
2006.12.05 15:21
|
sell
|
0.20
|
usdcad
|
1.1426
|
1.1625
|
1.1394
|
2006.12.08 14:02
|
1.1490
|
0.00
|
0.00
|
-3.50
|
-111.40
|
17044676
|
2006.12.05 15:27
|
buy
|
0.50
|
gbpusd
|
1.9681
|
1.9518
|
1.9713
|
2006.12.05 16:10
|
1.9713
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
17044769
|
2006.12.05 15:27
|
sell
|
0.20
|
usdchf
|
1.1949
|
1.2148
|
1.1917
|
2006.12.05 16:10
|
1.1917
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.70
|
17050718
|
2006.12.05 15:59
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.86
|
224.51
|
227.18
|
2006.12.06 08:54
|
226.45
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
-35.71
|
17050956
|
2006.12.05 16:00
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.15
|
150.80
|
153.47
|
2006.12.06 14:51
|
152.92
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
-19.99
|
17052928
|
2006.12.05 16:10
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9716
|
1.9951
|
1.9684
|
2006.12.06 07:50
|
1.9702
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
14.00
|
17052933
|
2006.12.05 16:11
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1915
|
1.1680
|
1.1947
|
2006.12.06 08:32
|
1.1947
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
26.78
|
17055221
|
2006.12.05 16:30
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9734
|
1.9951
|
1.9702
|
2006.12.06 07:50
|
1.9702
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
32.00
|
17056154
|
2006.12.05 16:34
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3327
|
1.3092
|
1.3359
|
2006.12.06 15:05
|
1.3303
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
-24.00
|
17061188
|
2006.12.05 18:39
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.68
|
224.51
|
227.00
|
2006.12.06 08:54
|
226.46
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
-19.16
|
17063568
|
2006.12.05 19:58
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
114.80
|
112.63
|
115.12
|
2006.12.06 09:19
|
114.87
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
6.09
|
17067547
|
2006.12.05 21:32
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
152.97
|
150.80
|
153.29
|
2006.12.06 14:51
|
152.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.22
|
17095035
|
2006.12.06 04:50
|
buy
|
0.20
|
gbpjpy
|
226.50
|
224.51
|
226.82
|
2006.12.06 08:54
|
226.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.71
|
17096347
|
2006.12.06 05:02
|
buy
|
0.30
|
gbpjpy
|
226.32
|
224.51
|
226.64
|
2006.12.06 08:54
|
226.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
36.58
|
17096847
|
2006.12.06 05:07
|
buy
|
0.20
|
eurjpy
|
152.79
|
150.80
|
153.11
|
2006.12.06 14:50
|
152.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22.59
|
17098292
|
2006.12.06 05:32
|
buy
|
0.50
|
gbpjpy
|
226.14
|
224.51
|
226.46
|
2006.12.06 08:54
|
226.46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
139.37
|
17098485
|
2006.12.06 05:33
|
buy
|
0.20
|
usdjpy
|
114.60
|
112.61
|
114.92
|
2006.12.06 09:18
|
114.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.69
|
17109510
|
2006.12.06 07:50
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9698
|
1.9933
|
1.9666
|
2006.12.06 09:18
|
1.9683
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
15.00
|
17110119
|
2006.12.06 07:57
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3309
|
1.3092
|
1.3341
|
2006.12.06 15:05
|
1.3304
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-5.00
|
17111321
|
2006.12.06 08:04
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9716
|
1.9933
|
1.9684
|
2006.12.06 09:18
|
1.9684
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17113895
|
2006.12.06 08:32
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1950
|
1.1715
|
1.1982
|
2006.12.06 09:40
|
1.1982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.71
|
17114820
|
2006.12.06 08:54
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.52
|
224.17
|
226.84
|
2006.12.06 11:12
|
226.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.21
|
17115856
|
2006.12.06 09:16
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.3291
|
1.3092
|
1.3323
|
2006.12.06 15:05
|
1.3305
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
28.00
|
17116271
|
2006.12.06 09:16
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.34
|
224.17
|
226.66
|
2006.12.06 11:12
|
226.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-10.43
|
17117249
|
2006.12.06 09:18
|
buy
|
0.30
|
eurjpy
|
152.60
|
150.79
|
152.92
|
2006.12.06 14:50
|
152.92
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.43
|
17117498
|
2006.12.06 09:19
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9682
|
1.9917
|
1.9650
|
2006.12.06 09:39
|
1.9650
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17117738
|
2006.12.06 09:19
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
114.90
|
112.55
|
115.22
|
2006.12.06 19:45
|
115.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.77
|
17119394
|
2006.12.06 09:30
|
buy
|
0.20
|
gbpjpy
|
226.08
|
224.09
|
226.40
|
2006.12.06 11:12
|
226.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
24.34
|
17120190
|
2006.12.06 09:31
|
buy
|
0.30
|
gbpjpy
|
225.90
|
224.09
|
226.22
|
2006.12.06 11:12
|
226.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.45
|
17121757
|
2006.12.06 09:39
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.3273
|
1.3092
|
1.3305
|
2006.12.06 15:05
|
1.3305
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
96.00
|
17122314
|
2006.12.06 09:39
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9646
|
1.9881
|
1.9614
|
2006.12.06 13:18
|
1.9632
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
17124265
|
2006.12.06 09:40
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1986
|
1.1751
|
1.2018
|
2006.12.06 13:18
|
1.1983
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-2.50
|
17127820
|
2006.12.06 09:58
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1968
|
1.1751
|
1.2000
|
2006.12.06 13:18
|
1.1982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.68
|
17132114
|
2006.12.06 11:12
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.32
|
223.97
|
226.64
|
2006.12.06 15:40
|
226.24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.97
|
17133166
|
2006.12.06 11:27
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9664
|
1.9881
|
1.9632
|
2006.12.06 13:18
|
1.9632
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17133481
|
2006.12.06 11:28
|
buy
|
0.20
|
usdchf
|
1.1950
|
1.1751
|
1.1982
|
2006.12.06 13:18
|
1.1982
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
53.41
|
17133839
|
2006.12.06 11:32
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.14
|
223.97
|
226.46
|
2006.12.06 15:40
|
226.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.57
|
17134368
|
2006.12.06 11:46
|
buy
|
0.20
|
gbpjpy
|
225.94
|
223.95
|
226.26
|
2006.12.06 15:40
|
226.26
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.71
|
17140523
|
2006.12.06 13:18
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1988
|
1.1753
|
1.2020
|
2006.12.08 07:38
|
1.1968
|
0.00
|
0.00
|
3.79
|
-16.71
|
17140704
|
2006.12.06 13:18
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9625
|
1.9390
|
1.9657
|
2006.12.06 14:33
|
1.9657
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17144003
|
2006.12.06 13:44
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1970
|
1.1753
|
1.2002
|
2006.12.08 07:38
|
1.1967
|
0.00
|
0.00
|
3.79
|
-2.51
|
17147263
|
2006.12.06 14:24
|
sell
|
0.30
|
usdcad
|
1.1444
|
1.1625
|
1.1412
|
2006.12.08 14:02
|
1.1488
|
0.00
|
0.00
|
-4.20
|
-114.90
|
17148651
|
2006.12.06 14:33
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9661
|
1.9426
|
1.9693
|
2006.12.06 15:38
|
1.9693
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17148689
|
2006.12.06 14:33
|
buy
|
0.20
|
usdchf
|
1.1952
|
1.1753
|
1.1984
|
2006.12.08 07:38
|
1.1966
|
0.00
|
0.00
|
7.56
|
23.40
|
17150852
|
2006.12.06 14:51
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
152.96
|
150.61
|
153.28
|
2006.12.07 13:37
|
153.11
|
0.00
|
0.00
|
2.55
|
13.05
|
17154256
|
2006.12.06 15:06
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3304
|
1.3069
|
1.3336
|
2006.12.07 07:27
|
1.3318
|
0.00
|
0.00
|
-2.27
|
14.00
|
17156074
|
2006.12.06 15:21
|
buy
|
0.30
|
usdchf
|
1.1934
|
1.1753
|
1.1966
|
2006.12.08 07:38
|
1.1966
|
0.00
|
0.00
|
11.34
|
80.23
|
17156744
|
2006.12.06 15:24
|
sell
|
0.50
|
usdcad
|
1.1462
|
1.1625
|
1.1430
|
2006.12.08 14:02
|
1.1486
|
0.00
|
0.00
|
-7.00
|
-104.48
|
17158378
|
2006.12.06 15:38
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9697
|
1.9462
|
1.9729
|
2006.12.07 05:04
|
1.9691
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
-6.00
|
17159220
|
2006.12.06 15:40
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.33
|
223.98
|
226.65
|
2006.12.06 22:17
|
226.65
|
0.00
|
0.00
|
6.17
|
27.77
|
17175795
|
2006.12.06 18:10
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9679
|
1.9462
|
1.9711
|
2006.12.07 05:04
|
1.9693
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
14.00
|
17175959
|
2006.12.06 18:14
|
sell
|
0.80
|
usdcad
|
1.1481
|
1.1626
|
1.1449
|
2006.12.08 14:01
|
1.1484
|
0.00
|
0.00
|
-11.20
|
-20.90
|
17180968
|
2006.12.06 19:20
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9661
|
1.9462
|
1.9693
|
2006.12.07 05:04
|
1.9693
|
0.00
|
0.00
|
-1.20
|
64.00
|
17181918
|
2006.12.06 19:28
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3286
|
1.3069
|
1.3318
|
2006.12.07 07:27
|
1.3318
|
0.00
|
0.00
|
-2.27
|
32.00
|
17183668
|
2006.12.06 19:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.25
|
112.90
|
115.57
|
2006.12.07 19:32
|
115.20
|
0.00
|
0.00
|
3.72
|
-4.34
|
17191076
|
2006.12.06 22:17
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.77
|
224.42
|
227.09
|
2006.12.08 09:52
|
226.50
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
-23.37
|
17191649
|
2006.12.06 22:39
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.59
|
224.42
|
226.91
|
2006.12.08 09:51
|
226.49
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
-8.65
|
17197855
|
2006.12.07 00:52
|
buy
|
0.20
|
gbpjpy
|
226.41
|
224.42
|
226.73
|
2006.12.08 09:51
|
226.39
|
0.00
|
0.00
|
4.11
|
-3.46
|
17197924
|
2006.12.07 00:53
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.07
|
112.90
|
115.39
|
2006.12.07 19:32
|
115.19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.42
|
17207857
|
2006.12.07 04:30
|
buy
|
0.30
|
gbpjpy
|
226.23
|
224.42
|
226.55
|
2006.12.08 09:51
|
226.36
|
0.00
|
0.00
|
6.17
|
33.77
|
17211131
|
2006.12.07 05:05
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9695
|
1.9460
|
1.9727
|
2006.12.07 07:13
|
1.9707
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
12.00
|
17212930
|
2006.12.07 05:24
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9675
|
1.9458
|
1.9707
|
2006.12.07 07:13
|
1.9707
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17216227
|
2006.12.07 06:21
|
buy
|
0.20
|
usdjpy
|
114.88
|
112.89
|
115.20
|
2006.12.07 19:32
|
115.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
55.56
|
17219537
|
2006.12.07 07:13
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9711
|
1.9476
|
1.9743
|
2006.12.08 13:45
|
1.9603
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
-108.00
|
17220789
|
2006.12.07 07:27
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3319
|
1.3084
|
1.3351
|
2006.12.07 13:36
|
1.3316
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-3.00
|
17223887
|
2006.12.07 07:55
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9693
|
1.9476
|
1.9725
|
2006.12.08 13:45
|
1.9601
|
0.00
|
0.00
|
-0.20
|
-92.00
|
17230197
|
2006.12.07 09:29
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3301
|
1.3084
|
1.3333
|
2006.12.07 13:36
|
1.3315
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
17232519
|
2006.12.07 10:15
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
152.78
|
150.61
|
153.10
|
2006.12.07 13:37
|
153.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.84
|
17232653
|
2006.12.07 10:16
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9675
|
1.9476
|
1.9707
|
2006.12.08 13:45
|
1.9600
|
0.00
|
0.00
|
-0.40
|
-150.00
|
17235364
|
2006.12.07 11:05
|
buy
|
0.50
|
gbpjpy
|
226.04
|
224.41
|
226.36
|
2006.12.08 09:51
|
226.36
|
0.00
|
0.00
|
10.28
|
138.60
|
17235831
|
2006.12.07 11:08
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.3283
|
1.3084
|
1.3315
|
2006.12.07 13:36
|
1.3315
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
64.00
|
17239422
|
2006.12.07 12:07
|
buy
|
0.30
|
gbpusd
|
1.9657
|
1.9476
|
1.9689
|
2006.12.08 13:45
|
1.9598
|
0.00
|
0.00
|
-0.60
|
-177.00
|
17241548
|
2006.12.07 12:47
|
sell
|
1.30
|
usdcad
|
1.1499
|
1.1626
|
1.1467
|
2006.12.08 14:01
|
1.1485
|
0.00
|
0.00
|
-4.55
|
158.47
|
17248146
|
2006.12.07 13:36
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3322
|
1.3087
|
1.3354
|
2006.12.08 13:45
|
1.3284
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
-38.00
|
17248781
|
2006.12.07 13:37
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.15
|
150.80
|
153.47
|
2006.12.08 09:06
|
153.29
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
12.13
|
17251138
|
2006.12.07 13:41
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3304
|
1.3087
|
1.3336
|
2006.12.08 13:45
|
1.3283
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
-21.00
|
17254500
|
2006.12.07 14:00
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.3286
|
1.3087
|
1.3318
|
2006.12.08 13:45
|
1.3284
|
0.00
|
0.00
|
-1.51
|
-4.00
|
17254547
|
2006.12.07 14:00
|
buy
|
0.50
|
gbpusd
|
1.9639
|
1.9476
|
1.9671
|
2006.12.08 13:45
|
1.9596
|
0.00
|
0.00
|
-1.00
|
-215.00
|
17254978
|
2006.12.07 14:01
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
152.97
|
150.80
|
153.29
|
2006.12.08 09:06
|
153.29
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
27.74
|
17271270
|
2006.12.07 16:46
|
buy
|
0.80
|
gbpusd
|
1.9621
|
1.9476
|
1.9653
|
2006.12.08 13:45
|
1.9594
|
0.00
|
0.00
|
-1.60
|
-216.00
|
17281074
|
2006.12.07 19:32
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.24
|
112.89
|
115.56
|
2006.12.08 10:04
|
115.56
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
27.69
|
17309575
|
2006.12.08 07:39
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1971
|
1.1736
|
1.2003
|
2006.12.08 13:30
|
1.1995
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.01
|
17309681
|
2006.12.08 07:39
|
buy
|
1.30
|
gbpusd
|
1.9603
|
1.9476
|
1.9635
|
2006.12.08 13:45
|
1.9589
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-182.00
|
17312896
|
2006.12.08 09:06
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1953
|
1.1736
|
1.1985
|
2006.12.08 13:30
|
1.1985
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.67
|
17313036
|
2006.12.08 09:06
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.33
|
150.98
|
153.65
|
2006.12.08 13:46
|
153.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.74
|
17315907
|
2006.12.08 09:52
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.58
|
224.23
|
226.90
|
2006.12.08 15:13
|
226.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.31
|
17317129
|
2006.12.08 10:04
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.58
|
113.23
|
115.90
|
2006.12.08 15:26
|
115.30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-24.28
|
17320942
|
2006.12.08 11:20
|
buy
|
2.10
|
gbpusd
|
1.9585
|
1.9476
|
1.9617
|
2006.12.08 13:45
|
1.9588
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
63.00
|
17322111
|
2006.12.08 12:11
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.40
|
224.23
|
226.72
|
2006.12.08 15:13
|
226.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.83
|
17325804
|
2006.12.08 13:28
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.3268
|
1.3087
|
1.3300
|
2006.12.08 13:45
|
1.3283
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
45.00
|
17327802
|
2006.12.08 13:30
|
buy
|
3.40
|
gbpusd
|
1.9552
|
1.9461
|
1.9584
|
2006.12.08 13:45
|
1.9584
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 088.00
|
17327875
|
2006.12.08 13:30
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2005
|
1.1770
|
1.2037
|
2006.12.08 15:29
|
1.1932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-61.18
|
17328288
|
2006.12.08 13:30
|
buy
|
0.50
|
eurusd
|
1.3250
|
1.3087
|
1.3282
|
2006.12.08 13:45
|
1.3282
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
160.00
|
17330648
|
2006.12.08 13:31
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1989
|
1.1768
|
1.2017
|
2006.12.08 15:29
|
1.1933
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-46.93
|
17333782
|
2006.12.08 13:32
|
sell
|
2.10
|
usdcad
|
1.1517
|
1.1626
|
1.1485
|
2006.12.08 14:01
|
1.1485
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
585.11
|
17337278
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3285
|
1.3050
|
1.3317
|
2006.12.08 13:45
|
1.3317
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17337483
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.20
|
usdchf
|
1.1971
|
1.1772
|
1.2003
|
2006.12.08 15:29
|
1.1932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-65.37
|
17338358
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.30
|
usdchf
|
1.1953
|
1.1772
|
1.1985
|
2006.12.08 15:29
|
1.1933
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-50.28
|
17339016
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9611
|
1.9376
|
1.9643
|
2006.12.08 13:52
|
1.9643
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17339358
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.38
|
113.21
|
115.70
|
2006.12.08 15:26
|
115.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.07
|
17339647
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3319
|
1.3084
|
1.3351
|
2006.12.08 15:01
|
1.3351
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17339771
|
2006.12.08 13:45
|
buy
|
0.50
|
usdchf
|
1.1935
|
1.1772
|
1.1967
|
2006.12.08 15:29
|
1.1932
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-12.57
|
17343274
|
2006.12.08 13:52
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9648
|
1.9413
|
1.9680
|
2006.12.08 13:54
|
1.9680
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17344327
|
2006.12.08 13:53
|
buy
|
0.80
|
usdchf
|
1.1917
|
1.1772
|
1.1949
|
2006.12.08 15:29
|
1.1931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
93.87
|
17344518
|
2006.12.08 13:53
|
buy
|
0.20
|
usdjpy
|
115.18
|
113.19
|
115.50
|
2006.12.08 15:26
|
115.33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.01
|
17345875
|
2006.12.08 13:54
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9686
|
1.9451
|
1.9718
|
2006.12.08 15:01
|
1.9718
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17349179
|
2006.12.08 14:02
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1486
|
1.1721
|
1.1454
|
2006.12.08 15:11
|
1.1454
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.94
|
17351078
|
2006.12.08 14:15
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.44
|
155.79
|
153.12
|
2006.12.08 16:56
|
153.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-20.64
|
17351549
|
2006.12.08 14:15
|
buy
|
0.30
|
usdjpy
|
115.00
|
113.19
|
115.32
|
2006.12.08 15:26
|
115.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83.24
|
17357061
|
2006.12.08 15:01
|
buy
|
1.30
|
usdchf
|
1.1899
|
1.1772
|
1.1931
|
2006.12.08 15:29
|
1.1931
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
348.67
|
17357424
|
2006.12.08 15:02
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3363
|
1.3128
|
1.3395
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
-177.00
|
17357499
|
2006.12.08 15:02
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9724
|
1.9489
|
1.9756
|
2006.12.08 17:05
|
1.9572
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-152.00
|
17360314
|
2006.12.08 15:13
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
226.79
|
224.44
|
227.11
|
2006.12.08 15:34
|
227.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.71
|
17360344
|
2006.12.08 15:13
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3345
|
1.3128
|
1.3377
|
2006.12.11 07:27
|
1.3187
|
0.00
|
0.00
|
-0.76
|
-158.00
|
17360455
|
2006.12.08 15:13
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9706
|
1.9489
|
1.9738
|
2006.12.08 17:05
|
1.9573
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-133.00
|
17362818
|
2006.12.08 15:20
|
buy
|
0.20
|
eurusd
|
1.3326
|
1.3127
|
1.3358
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
-1.51
|
-280.00
|
17362880
|
2006.12.08 15:20
|
buy
|
0.20
|
gbpusd
|
1.9687
|
1.9488
|
1.9719
|
2006.12.08 17:05
|
1.9570
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-234.00
|
17363385
|
2006.12.08 15:23
|
sell
|
0.10
|
eurjpy
|
153.62
|
155.79
|
153.30
|
2006.12.08 16:56
|
153.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.03
|
17364969
|
2006.12.08 15:29
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.36
|
113.01
|
115.68
|
2006.12.08 16:40
|
115.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.66
|
17365442
|
2006.12.08 15:29
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1937
|
1.1702
|
1.1969
|
2006.12.08 16:43
|
1.1969
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.74
|
17365693
|
2006.12.08 15:30
|
buy
|
0.30
|
gbpusd
|
1.9668
|
1.9487
|
1.9700
|
2006.12.08 17:05
|
1.9572
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-288.00
|
17366672
|
2006.12.08 15:34
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.22
|
224.87
|
227.54
|
2006.12.08 16:51
|
227.54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.56
|
17371241
|
2006.12.08 16:21
|
sell
|
0.20
|
eurjpy
|
153.80
|
155.79
|
153.48
|
2006.12.08 16:56
|
153.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20.65
|
17372151
|
2006.12.08 16:25
|
buy
|
0.30
|
eurusd
|
1.3306
|
1.3125
|
1.3338
|
2006.12.11 07:27
|
1.3185
|
0.00
|
0.00
|
-2.27
|
-363.00
|
17373858
|
2006.12.08 16:40
|
buy
|
0.50
|
gbpusd
|
1.9650
|
1.9487
|
1.9682
|
2006.12.08 17:05
|
1.9571
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-395.00
|
17374250
|
2006.12.08 16:41
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
115.71
|
113.36
|
116.03
|
2006.12.08 16:50
|
116.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.58
|
17375745
|
2006.12.08 16:43
|
buy
|
0.50
|
eurusd
|
1.3288
|
1.3125
|
1.3320
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
-3.78
|
-510.00
|
17375884
|
2006.12.08 16:43
|
buy
|
0.80
|
gbpusd
|
1.9632
|
1.9487
|
1.9664
|
2006.12.08 17:05
|
1.9572
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-480.00
|
17376046
|
2006.12.08 16:43
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.1972
|
1.1737
|
1.2004
|
2006.12.08 16:52
|
1.2004
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.66
|
17377740
|
2006.12.08 16:49
|
buy
|
1.30
|
gbpusd
|
1.9614
|
1.9487
|
1.9646
|
2006.12.08 17:05
|
1.9573
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-533.00
|
17377938
|
2006.12.08 16:49
|
buy
|
0.80
|
eurusd
|
1.3269
|
1.3124
|
1.3301
|
2006.12.11 07:27
|
1.3187
|
0.00
|
0.00
|
-6.04
|
-656.00
|
17378837
|
2006.12.08 16:49
|
buy
|
2.10
|
gbpusd
|
1.9596
|
1.9487
|
1.9628
|
2006.12.08 17:05
|
1.9574
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-462.00
|
17379173
|
2006.12.08 16:50
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.07
|
113.72
|
116.39
|
2006.12.08 16:55
|
116.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.49
|
17379543
|
2006.12.08 16:51
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.64
|
225.29
|
227.96
|
2006.12.08 17:05
|
227.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.74
|
17380131
|
2006.12.08 16:51
|
sell
|
0.30
|
eurjpy
|
153.99
|
155.80
|
153.67
|
2006.12.08 16:56
|
153.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
82.58
|
17380228
|
2006.12.08 16:51
|
buy
|
3.40
|
gbpusd
|
1.9578
|
1.9487
|
1.9610
|
2006.12.08 17:05
|
1.9574
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-136.00
|
17380376
|
2006.12.08 16:51
|
buy
|
1.30
|
eurusd
|
1.3251
|
1.3124
|
1.3283
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
-9.82
|
-845.00
|
17381376
|
2006.12.08 16:52
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2009
|
1.1774
|
1.2041
|
2006.12.08 16:54
|
1.2041
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.58
|
17381919
|
2006.12.08 16:52
|
buy
|
5.50
|
gbpusd
|
1.9559
|
1.9486
|
1.9591
|
2006.12.08 17:05
|
1.9570
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
605.00
|
17383319
|
2006.12.08 16:54
|
buy
|
2.10
|
eurusd
|
1.3233
|
1.3124
|
1.3265
|
2006.12.11 07:27
|
1.3187
|
0.00
|
0.00
|
-15.86
|
-966.00
|
17384316
|
2006.12.08 16:54
|
buy
|
8.90
|
gbpusd
|
1.9540
|
1.9485
|
1.9572
|
2006.12.08 17:05
|
1.9572
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2 848.00
|
17384660
|
2006.12.08 16:54
|
buy
|
3.40
|
eurusd
|
1.3215
|
1.3124
|
1.3247
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
-25.67
|
-986.00
|
17384781
|
2006.12.08 16:54
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.40
|
225.23
|
227.72
|
2006.12.08 17:05
|
227.72
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.51
|
17384957
|
2006.12.08 16:54
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2046
|
1.1811
|
1.2078
|
2006.12.10 22:59
|
1.2059
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
10.78
|
17385746
|
2006.12.08 16:55
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.42
|
114.07
|
116.74
|
2006.12.11 01:16
|
116.55
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
11.15
|
17389915
|
2006.12.08 16:56
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.23
|
114.06
|
116.55
|
2006.12.11 01:16
|
116.55
|
0.00
|
0.00
|
1.24
|
27.46
|
17390132
|
2006.12.08 16:56
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.71
|
151.36
|
154.03
|
2006.12.11 06:43
|
153.73
|
0.00
|
0.00
|
0.85
|
1.71
|
17394491
|
2006.12.08 17:05
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.83
|
225.48
|
228.15
|
2006.12.11 01:16
|
227.48
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
-30.01
|
17394571
|
2006.12.08 17:05
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9573
|
1.9808
|
1.9541
|
2006.12.08 18:42
|
1.9541
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17395480
|
2006.12.08 17:07
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2027
|
1.1810
|
1.2059
|
2006.12.10 22:59
|
1.2059
|
0.00
|
0.00
|
0.95
|
26.54
|
17398141
|
2006.12.08 17:17
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.65
|
225.48
|
227.97
|
2006.12.11 01:16
|
227.45
|
0.00
|
0.00
|
2.06
|
-17.15
|
17405350
|
2006.12.08 18:17
|
buy
|
0.20
|
gbpjpy
|
227.47
|
225.48
|
227.79
|
2006.12.11 01:16
|
227.43
|
0.00
|
0.00
|
4.11
|
-6.86
|
17406814
|
2006.12.08 18:42
|
sell
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9538
|
1.9773
|
1.9506
|
2006.12.11 00:28
|
1.9506
|
0.00
|
0.00
|
0.06
|
32.00
|
17413679
|
2006.12.10 22:30
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.41
|
151.24
|
153.73
|
2006.12.11 06:43
|
153.73
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.41
|
17413841
|
2006.12.10 22:30
|
buy
|
0.30
|
gbpjpy
|
227.26
|
225.45
|
227.58
|
2006.12.11 01:16
|
227.42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
41.16
|
17414407
|
2006.12.10 22:31
|
buy
|
5.50
|
eurusd
|
1.3190
|
1.3117
|
1.3222
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-220.00
|
17416924
|
2006.12.10 23:00
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2065
|
1.1830
|
1.2097
|
2006.12.11 02:19
|
1.2097
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
26.45
|
17423014
|
2006.12.11 00:12
|
buy
|
8.90
|
eurusd
|
1.3172
|
1.3117
|
1.3204
|
2006.12.11 07:27
|
1.3185
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1 157.00
|
17426148
|
2006.12.11 00:28
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9505
|
1.9270
|
1.9537
|
2006.12.11 06:15
|
1.9518
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
13.00
|
17426658
|
2006.12.11 00:33
|
buy
|
0.50
|
gbpjpy
|
227.07
|
225.44
|
227.39
|
2006.12.11 01:16
|
227.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
137.24
|
17428255
|
2006.12.11 01:16
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.58
|
114.23
|
116.90
|
2006.12.11 06:57
|
116.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.37
|
17428593
|
2006.12.11 01:16
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.56
|
225.21
|
227.88
|
2006.12.11 06:14
|
227.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
11.14
|
17432749
|
2006.12.11 01:52
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9486
|
1.9269
|
1.9518
|
2006.12.11 06:15
|
1.9518
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17432961
|
2006.12.11 01:53
|
buy
|
14.40
|
eurusd
|
1.3154
|
1.3117
|
1.3186
|
2006.12.11 07:27
|
1.3186
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4 608.00
|
17439462
|
2006.12.11 02:41
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.37
|
225.20
|
227.69
|
2006.12.11 06:14
|
227.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.43
|
17449693
|
2006.12.11 06:14
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
227.79
|
225.44
|
228.11
|
2006.12.11 08:33
|
228.11
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.45
|
17450073
|
2006.12.11 06:15
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9520
|
1.9285
|
1.9552
|
2006.12.11 07:46
|
1.9534
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
14.00
|
17451913
|
2006.12.11 06:43
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
153.76
|
151.41
|
154.08
|
2006.12.11 08:18
|
154.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
27.45
|
17453178
|
2006.12.11 06:59
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9502
|
1.9285
|
1.9534
|
2006.12.11 07:46
|
1.9534
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
17456148
|
2006.12.11 07:27
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3189
|
1.2954
|
1.3221
|
2006.12.11 08:18
|
1.3221
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-35.66
|
6 878.18
|
Closed P/L:
|
6 842.52
|
Open Trades:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
|
Price
|
Commission
|
Taxes
|
Swap
|
Profit
|
17359852
|
2006.12.08 15:11
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1450
|
1.1685
|
1.1418
|
|
1.1484
|
0.00
|
0.00
|
-0.35
|
-29.61
|
17361718
|
2006.12.08 15:15
|
sell
|
0.10
|
usdcad
|
1.1468
|
1.1685
|
1.1436
|
|
1.1484
|
0.00
|
0.00
|
-0.35
|
-13.93
|
17366116
|
2006.12.08 15:30
|
sell
|
0.20
|
usdcad
|
1.1486
|
1.1685
|
1.1454
|
|
1.1484
|
0.00
|
0.00
|
-0.70
|
3.48
|
17384504
|
2006.12.08 16:54
|
sell
|
0.30
|
usdcad
|
1.1504
|
1.1685
|
1.1472
|
|
1.1484
|
0.00
|
0.00
|
-1.05
|
52.25
|
17439473
|
2006.12.11 02:41
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2094
|
1.1859
|
1.2126
|
|
1.2040
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-44.85
|
17442841
|
2006.12.11 03:37
|
buy
|
0.10
|
usdchf
|
1.2076
|
1.1859
|
1.2108
|
|
1.2040
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-29.90
|
17453054
|
2006.12.11 06:57
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.91
|
114.56
|
117.23
|
|
116.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-6.85
|
17457635
|
2006.12.11 07:42
|
buy
|
0.10
|
usdjpy
|
116.72
|
114.55
|
117.04
|
|
116.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
9.42
|
17457874
|
2006.12.11 07:43
|
buy
|
0.20
|
usdchf
|
1.2058
|
1.1859
|
1.2090
|
|
1.2040
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-29.90
|
17458397
|
2006.12.11 07:46
|
buy
|
0.10
|
gbpusd
|
1.9538
|
1.9303
|
1.9570
|
|
1.9523
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-15.00
|
17460787
|
2006.12.11 07:50
|
buy
|
0.30
|
usdchf
|
1.2040
|
1.1859
|
1.2072
|
|
1.2040
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
17466202
|
2006.12.11 08:18
|
buy
|
0.10
|
eurjpy
|
154.12
|
151.77
|
154.44
|
|
154.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.28
|
17466273
|
2006.12.11 08:18
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3223
|
1.2988
|
1.3255
|
|
1.3198
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-25.00
|
17467358
|
2006.12.11 08:33
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.20
|
225.85
|
228.52
|
|
228.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-8.56
|
17468085
|
2006.12.11 08:47
|
buy
|
0.10
|
gbpjpy
|
228.01
|
225.84
|
228.33
|
|
228.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.70
|
17468774
|
2006.12.11 08:55
|
buy
|
0.10
|
eurusd
|
1.3205
|
1.2988
|
1.3237
|
|
1.3198
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
-7.00
|
|
0.00
|
0.00
|
-2.45
|
-133.47
|
|
Floating P/L:
|
-135.92
|
Working Orders:
|
Ticket
|
Open Time
|
Type
|
Lots
|
Item
|
Price
|
S / L
|
T / P
|
Market Price
|
|
No transactions
|
|
|
Summary:
|
Deposit/Withdrawal:
|
0.00
|
Credit Facility:
|
0.00
|
|
|
Closed Trade P/L:
|
6 842.52
|
Floating P/L:
|
-135.92
|
Margin:
|
2 200.00
|
Balance:
|
56 842.52
|
Equity:
|
56 706.60
|
Free Margin:
|
54 506.60
|
|
|
|
Details:
|
|
|
|
|
Gross Profit:
|
18 051.73
|
Gross Loss:
|
11 209.21
|
Total Net Profit:
|
6 842.52
|
Profit Factor:
|
1.61
|
Expected Payoff:
|
25.34
|
|
|
|
Absolute Drawdown:
|
0.00
|
Maximal Drawdown
(%):
|
5 227.47 (8.44%)
|
|
|
|
|
|
|
Total Trades:
|
270
|
Short Positions
(won %):
|
87 (65.52%)
|
Long Positions
(won %):
|
183 (60.11%)
|
Profit Trades (%
of total):
|
167 (61.85%)
|
Loss trades (% of
total):
|
103 (38.15%)
|
Largest
|
profit trade:
|
4 608.00
|
loss trade:
|
-1 011.67
|
Average
|
profit trade:
|
108.09
|
loss trade:
|
-108.83
|
Maximum
|
consecutive wins
($):
|
10 (5 932.36)
|
consecutive losses
($):
|
10 (-5 227.47)
|
Maximal
|
consecutive profit
(count):
|
5 932.36 (10)
|
consecutive loss
(count):
|
-5 227.47 (10)
|
Average
|
consecutive wins:
|
4
|
consecutive
losses:
|
3