Interbank FX, LLC

 

Account:

Name: Greg

Currency: USD

2006 December 11, 09:13

Closed Transactions:

 

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Close Time

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

16823489

2006.12.03 22:30

sell

0.10

usdchf

1.1928

1.2163

1.1896

2006.12.04 15:44

1.1951

0.00

0.00

0.00

-19.25

16823643

2006.12.03 22:30

buy

0.10

eurjpy

153.91

151.56

154.23

2006.12.05 16:00

153.10

0.00

0.00

0.85

-70.41

16823673

2006.12.03 22:30

sell

0.10

gbpusd

1.9779

2.0014

1.9747

2006.12.04 01:14

1.9803

0.00

0.00

0.00

-24.00

16823737

2006.12.03 22:30

sell

0.10

gbpjpy

228.26

230.61

227.94

2006.12.04 07:15

228.69

0.00

0.00

0.00

-37.20

16823908

2006.12.03 22:31

buy

0.10

usdjpy

115.37

113.02

115.69

2006.12.04 01:35

115.51

0.00

0.00

0.00

12.12

16824027

2006.12.03 22:32

sell

0.10

usdcad

1.1446

1.1681

1.1414

2006.12.04 19:28

1.1432

0.00

0.00

0.00

12.25

16824036

2006.12.03 22:32

buy

0.10

eurusd

1.3339

1.3104

1.3371

2006.12.04 11:08

1.3316

0.00

0.00

0.00

-23.00

16825461

2006.12.03 22:45

sell

0.10

gbpusd

1.9797

2.0014

1.9765

2006.12.04 01:14

1.9803

0.00

0.00

0.00

-6.00

16825552

2006.12.03 22:46

sell

0.10

gbpjpy

228.44

230.61

228.12

2006.12.04 07:15

228.70

0.00

0.00

0.00

-22.49

16827308

2006.12.03 22:55

buy

0.10

usdjpy

115.19

113.02

115.51

2006.12.04 01:35

115.51

0.00

0.00

0.00

27.70

16827734

2006.12.03 22:55

sell

0.20

gbpusd

1.9816

2.0015

1.9784

2006.12.04 01:14

1.9802

0.00

0.00

0.00

28.00

16832820

2006.12.03 23:18

sell

0.30

gbpusd

1.9834

2.0015

1.9802

2006.12.04 01:14

1.9802

0.00

0.00

0.00

96.00

16843597

2006.12.04 01:14

sell

0.10

gbpusd

1.9800

2.0035

1.9768

2006.12.04 04:16

1.9768

0.00

0.00

0.00

32.00

16846300

2006.12.04 01:31

buy

0.10

eurusd

1.3321

1.3104

1.3353

2006.12.04 11:08

1.3317

0.00

0.00

0.00

-4.00

16846561

2006.12.04 01:35

sell

0.20

gbpjpy

228.62

230.61

228.30

2006.12.04 07:15

228.68

0.00

0.00

0.00

-10.38

16846633

2006.12.04 01:35

buy

0.10

usdjpy

115.53

113.18

115.85

2006.12.05 15:13

114.94

0.00

0.00

1.24

-51.33

16853333

2006.12.04 03:40

sell

0.30

gbpjpy

228.80

230.61

228.48

2006.12.04 07:15

228.66

0.00

0.00

0.00

36.33

16855716

2006.12.04 04:08

sell

0.10

usdchf

1.1946

1.2163

1.1914

2006.12.04 15:44

1.1952

0.00

0.00

0.00

-5.02

16857152

2006.12.04 04:16

sell

0.10

gbpusd

1.9765

2.0000

1.9733

2006.12.04 07:51

1.9770

0.00

0.00

0.00

-5.00

16858835

2006.12.04 04:47

sell

0.10

gbpusd

1.9783

2.0000

1.9751

2006.12.04 07:51

1.9770

0.00

0.00

0.00

13.00

16860316

2006.12.04 05:32

sell

0.20

gbpusd

1.9802

2.0001

1.9770

2006.12.04 07:51

1.9770

0.00

0.00

0.00

64.00

16861853

2006.12.04 05:50

sell

0.50

gbpjpy

228.99

230.62

228.67

2006.12.04 07:15

228.67

0.00

0.00

0.00

138.41

16866734

2006.12.04 07:15

sell

0.10

gbpjpy

228.58

230.93

228.26

2006.12.04 08:11

228.46

0.00

0.00

0.00

10.38

16867492

2006.12.04 07:29

sell

0.10

gbpjpy

228.77

230.94

228.45

2006.12.04 08:11

228.45

0.00

0.00

0.00

27.67

16869946

2006.12.04 07:51

sell

0.10

gbpusd

1.9767

2.0002

1.9735

2006.12.04 08:08

1.9751

0.00

0.00

0.00

16.00

16870733

2006.12.04 08:01

sell

0.10

gbpusd

1.9785

2.0002

1.9753

2006.12.04 08:08

1.9753

0.00

0.00

0.00

32.00

16871076

2006.12.04 08:02

buy

0.20

eurusd

1.3303

1.3104

1.3335

2006.12.04 11:08

1.3317

0.00

0.00

0.00

28.00

16872204

2006.12.04 08:08

sell

0.20

usdchf

1.1965

1.2164

1.1933

2006.12.04 15:43

1.1951

0.00

0.00

0.00

23.43

16872655

2006.12.04 08:08

sell

0.10

gbpusd

1.9746

1.9981

1.9714

2006.12.04 13:30

1.9749

0.00

0.00

0.00

-3.00

16874232

2006.12.04 08:11

sell

0.10

gbpjpy

228.35

230.70

228.03

2006.12.04 11:23

228.54

0.00

0.00

0.00

-16.45

16874343

2006.12.04 08:12

buy

0.10

eurjpy

153.73

151.56

154.05

2006.12.05 15:59

153.11

0.00

0.00

0.85

-53.89

16877256

2006.12.04 08:28

buy

0.30

eurusd

1.3285

1.3104

1.3317

2006.12.04 11:08

1.3317

0.00

0.00

0.00

96.00

16879439

2006.12.04 08:43

sell

0.10

gbpusd

1.9764

1.9981

1.9732

2006.12.04 13:30

1.9750

0.00

0.00

0.00

14.00

16879728

2006.12.04 08:43

sell

0.10

gbpjpy

228.50

230.70

228.21

2006.12.04 11:23

228.55

0.00

0.00

0.00

-4.33

16880629

2006.12.04 08:56

sell

0.20

gbpusd

1.9782

1.9981

1.9750

2006.12.04 13:30

1.9750

0.00

0.00

0.00

64.00

16881373

2006.12.04 09:02

sell

0.20

gbpjpy

228.68

230.67

228.36

2006.12.04 11:23

228.54

0.00

0.00

0.00

24.25

16882448

2006.12.04 09:14

sell

0.30

gbpjpy

228.86

230.67

228.54

2006.12.04 11:23

228.54

0.00

0.00

0.00

83.13

16884728

2006.12.04 09:58

sell

0.30

usdchf

1.1983

1.2164

1.1951

2006.12.04 15:43

1.1951

0.00

0.00

0.00

80.33

16888498

2006.12.04 11:08

buy

0.10

eurusd

1.3319

1.3084

1.3351

2006.12.04 16:18

1.3332

0.00

0.00

0.00

13.00

16889009

2006.12.04 11:23

sell

0.10

gbpjpy

228.45

230.80

228.13

2006.12.04 14:49

228.13

0.00

0.00

0.00

27.70

16894060

2006.12.04 13:28

buy

0.10

eurusd

1.3301

1.3084

1.3333

2006.12.04 16:18

1.3333

0.00

0.00

0.00

32.00

16894376

2006.12.04 13:30

sell

0.10

gbpusd

1.9744

1.9979

1.9712

2006.12.05 00:24

1.9784

0.00

0.00

0.06

-40.00

16896642

2006.12.04 14:05

sell

0.10

gbpusd

1.9762

1.9979

1.9730

2006.12.05 00:24

1.9784

0.00

0.00

0.06

-22.00

16899350

2006.12.04 14:49

sell

0.10

gbpjpy

228.05

230.40

227.73

2006.12.05 01:04

228.12

0.00

0.00

-2.65

-6.08

16899709

2006.12.04 14:53

sell

0.10

usdcad

1.1464

1.1681

1.1432

2006.12.04 19:28

1.1432

0.00

0.00

0.00

27.99

16900262

2006.12.04 15:02

sell

0.10

gbpjpy

228.24

230.41

227.92

2006.12.05 01:04

228.11

0.00

0.00

-2.65

11.28

16902317

2006.12.04 15:44

sell

0.10

usdchf

1.1948

1.2183

1.1916

2006.12.05 13:09

1.1916

0.00

0.00

-1.20

26.85

16902460

2006.12.04 15:44

sell

0.20

gbpusd

1.9780

1.9979

1.9748

2006.12.05 00:23

1.9784

0.00

0.00

0.11

-8.00

16903218

2006.12.04 15:49

sell

0.20

gbpjpy

228.43

230.42

228.11

2006.12.05 01:04

228.11

0.00

0.00

-5.30

55.52

16904232

2006.12.04 16:05

sell

0.30

gbpusd

1.9798

1.9979

1.9766

2006.12.05 00:23

1.9784

0.00

0.00

0.17

42.00

16905345

2006.12.04 16:16

buy

0.10

usdjpy

115.35

113.18

115.67

2006.12.05 15:13

114.96

0.00

0.00

1.24

-33.92

16905657

2006.12.04 16:18

buy

0.10

eurusd

1.3333

1.3098

1.3365

2006.12.05 13:30

1.3347

0.00

0.00

-0.76

14.00

16916809

2006.12.04 19:21

buy

0.10

eurusd

1.3315

1.3098

1.3347

2006.12.05 13:30

1.3347

0.00

0.00

-0.76

32.00

16917298

2006.12.04 19:28

sell

0.10

usdcad

1.1427

1.1662

1.1395

2006.12.05 08:55

1.1395

0.00

0.00

-0.35

28.08

16930566

2006.12.04 22:32

sell

0.50

gbpusd

1.9816

1.9979

1.9784

2006.12.05 00:23

1.9784

0.00

0.00

0.00

160.00

16940924

2006.12.05 00:24

sell

0.10

gbpusd

1.9779

2.0014

1.9747

2006.12.05 08:20

1.9747

0.00

0.00

0.00

32.00

16943880

2006.12.05 01:04

sell

0.10

gbpjpy

228.03

230.38

227.71

2006.12.05 07:02

227.89

0.00

0.00

0.00

12.15

16946268

2006.12.05 01:25

sell

0.10

gbpjpy

228.21

230.38

227.89

2006.12.05 07:02

227.89

0.00

0.00

0.00

27.78

16966504

2006.12.05 07:02

sell

0.10

gbpjpy

227.76

230.13

227.46

2006.12.05 07:36

227.46

0.00

0.00

0.00

26.09

16967266

2006.12.05 07:09

buy

0.20

usdjpy

115.16

113.17

115.48

2006.12.05 15:13

114.95

0.00

0.00

0.00

-36.54

16968457

2006.12.05 07:17

buy

0.20

eurjpy

153.54

151.55

153.86

2006.12.05 15:59

153.11

0.00

0.00

0.00

-74.75

16970216

2006.12.05 07:26

buy

0.30

eurjpy

153.35

151.54

153.67

2006.12.05 15:59

153.11

0.00

0.00

0.00

-62.59

16972582

2006.12.05 07:35

buy

0.50

eurjpy

153.17

151.54

153.49

2006.12.05 15:59

153.10

0.00

0.00

0.00

-30.43

16973002

2006.12.05 07:36

sell

0.10

gbpjpy

227.36

229.71

227.04

2006.12.05 07:42

227.04

0.00

0.00

0.00

27.87

16973835

2006.12.05 07:41

buy

0.30

usdjpy

114.97

113.16

115.29

2006.12.05 15:13

114.94

0.00

0.00

0.00

-7.83

16974862

2006.12.05 07:42

sell

0.10

gbpjpy

226.92

229.29

226.62

2006.12.05 08:46

226.77

0.00

0.00

0.00

13.07

16975471

2006.12.05 07:44

buy

0.80

eurjpy

152.98

151.53

153.30

2006.12.05 15:59

153.11

0.00

0.00

0.00

90.40

16976396

2006.12.05 07:49

sell

0.10

gbpjpy

227.10

229.27

226.78

2006.12.05 08:46

226.78

0.00

0.00

0.00

27.90

16979847

2006.12.05 08:20

sell

0.10

gbpusd

1.9743

1.9978

1.9711

2006.12.05 09:58

1.9745

0.00

0.00

0.00

-2.00

16981699

2006.12.05 08:31

sell

0.10

gbpusd

1.9761

1.9978

1.9729

2006.12.05 09:58

1.9746

0.00

0.00

0.00

15.00

16983421

2006.12.05 08:44

buy

0.50

usdjpy

114.78

113.15

115.10

2006.12.05 15:12

114.92

0.00

0.00

0.00

60.91

16984114

2006.12.05 08:46

buy

1.30

eurjpy

152.79

151.52

153.11

2006.12.05 15:59

153.11

0.00

0.00

0.00

361.61

16984200

2006.12.05 08:46

sell

0.10

gbpjpy

226.68

229.03

226.36

2006.12.05 09:50

226.70

0.00

0.00

0.00

-1.74

16985583

2006.12.05 08:55

sell

0.10

gbpjpy

226.83

229.03

226.54

2006.12.05 09:50

226.70

0.00

0.00

0.00

11.33

16985670

2006.12.05 08:55

sell

0.10

usdcad

1.1390

1.1625

1.1358

2006.12.08 14:02

1.1492

0.00

0.00

-1.75

-88.76

16986547

2006.12.05 09:02

sell

0.20

gbpusd

1.9779

1.9978

1.9747

2006.12.05 09:58

1.9747

0.00

0.00

0.00

64.00

16987977

2006.12.05 09:10

sell

0.20

gbpjpy

227.02

229.01

226.70

2006.12.05 09:50

226.70

0.00

0.00

0.00

55.76

16989130

2006.12.05 09:18

sell

0.10

usdcad

1.1408

1.1625

1.1376

2006.12.08 14:02

1.1491

0.00

0.00

-1.75

-72.23

16991992

2006.12.05 09:58

sell

0.10

gbpusd

1.9740

1.9975

1.9708

2006.12.05 13:50

1.9762

0.00

0.00

0.00

-22.00

16993276

2006.12.05 10:03

sell

0.10

gbpusd

1.9758

1.9975

1.9726

2006.12.05 13:50

1.9763

0.00

0.00

0.00

-5.00

16994709

2006.12.05 10:19

sell

0.20

gbpusd

1.9776

1.9975

1.9744

2006.12.05 13:50

1.9762

0.00

0.00

0.00

28.00

16996135

2006.12.05 10:33

buy

0.80

usdjpy

114.60

113.15

114.92

2006.12.05 15:12

114.92

0.00

0.00

0.00

222.76

17005274

2006.12.05 12:00

sell

0.10

gbpjpy

226.34

228.69

226.02

2006.12.05 15:11

226.58

0.00

0.00

0.00

-20.89

17007359

2006.12.05 12:21

sell

0.10

gbpjpy

226.52

228.69

226.20

2006.12.05 15:11

226.57

0.00

0.00

0.00

-4.35

17010770

2006.12.05 13:09

sell

0.10

usdchf

1.1912

1.2147

1.1880

2006.12.05 16:10

1.1917

0.00

0.00

0.00

-4.20

17014113

2006.12.05 13:30

buy

0.10

eurusd

1.3351

1.3116

1.3383

2006.12.05 16:34

1.3326

0.00

0.00

0.00

-25.00

17016615

2006.12.05 13:31

sell

0.30

gbpusd

1.9794

1.9975

1.9762

2006.12.05 13:50

1.9762

0.00

0.00

0.00

96.00

17017601

2006.12.05 13:32

sell

0.20

gbpjpy

226.71

228.70

226.39

2006.12.05 15:11

226.59

0.00

0.00

0.00

20.89

17022520

2006.12.05 13:50

buy

0.10

eurusd

1.3333

1.3116

1.3365

2006.12.05 16:34

1.3327

0.00

0.00

0.00

-6.00

17022864

2006.12.05 13:50

buy

0.10

gbpusd

1.9763

1.9528

1.9795

2006.12.05 16:10

1.9716

0.00

0.00

0.00

-47.00

17025336

2006.12.05 14:04

buy

0.10

gbpusd

1.9745

1.9528

1.9777

2006.12.05 16:10

1.9717

0.00

0.00

0.00

-28.00

17027680

2006.12.05 14:17

sell

0.30

gbpjpy

226.90

228.71

226.58

2006.12.05 15:11

226.58

0.00

0.00

0.00

83.56

17034951

2006.12.05 15:00

buy

0.20

eurusd

1.3315

1.3116

1.3347

2006.12.05 16:34

1.3326

0.00

0.00

0.00

22.00

17035272

2006.12.05 15:01

buy

0.20

gbpusd

1.9727

1.9528

1.9759

2006.12.05 16:10

1.9718

0.00

0.00

0.00

-18.00

17035433

2006.12.05 15:01

sell

0.10

usdchf

1.1930

1.2147

1.1898

2006.12.05 16:10

1.1917

0.00

0.00

0.00

10.91

17038846

2006.12.05 15:11

buy

0.10

gbpjpy

226.62

224.27

226.94

2006.12.05 15:59

226.75

0.00

0.00

0.00

11.30

17040087

2006.12.05 15:13

buy

0.30

gbpusd

1.9699

1.9518

1.9731

2006.12.05 16:10

1.9712

0.00

0.00

0.00

39.00

17040241

2006.12.05 15:13

buy

0.30

eurusd

1.3295

1.3114

1.3327

2006.12.05 16:34

1.3327

0.00

0.00

0.00

96.00

17040397

2006.12.05 15:13

buy

0.10

usdjpy

114.98

112.63

115.30

2006.12.06 09:19

114.88

0.00

0.00

1.24

-8.70

17041865

2006.12.05 15:18

buy

0.10

gbpjpy

226.46

224.27

226.76

2006.12.05 15:59

226.76

0.00

0.00

0.00

26.08

17042251

2006.12.05 15:21

sell

0.20

usdcad

1.1426

1.1625

1.1394

2006.12.08 14:02

1.1490

0.00

0.00

-3.50

-111.40

17044676

2006.12.05 15:27

buy

0.50

gbpusd

1.9681

1.9518

1.9713

2006.12.05 16:10

1.9713

0.00

0.00

0.00

160.00

17044769

2006.12.05 15:27

sell

0.20

usdchf

1.1949

1.2148

1.1917

2006.12.05 16:10

1.1917

0.00

0.00

0.00

53.70

17050718

2006.12.05 15:59

buy

0.10

gbpjpy

226.86

224.51

227.18

2006.12.06 08:54

226.45

0.00

0.00

2.06

-35.71

17050956

2006.12.05 16:00

buy

0.10

eurjpy

153.15

150.80

153.47

2006.12.06 14:51

152.92

0.00

0.00

0.85

-19.99

17052928

2006.12.05 16:10

sell

0.10

gbpusd

1.9716

1.9951

1.9684

2006.12.06 07:50

1.9702

0.00

0.00

0.06

14.00

17052933

2006.12.05 16:11

buy

0.10

usdchf

1.1915

1.1680

1.1947

2006.12.06 08:32

1.1947

0.00

0.00

0.95

26.78

17055221

2006.12.05 16:30

sell

0.10

gbpusd

1.9734

1.9951

1.9702

2006.12.06 07:50

1.9702

0.00

0.00

0.06

32.00

17056154

2006.12.05 16:34

buy

0.10

eurusd

1.3327

1.3092

1.3359

2006.12.06 15:05

1.3303

0.00

0.00

-0.76

-24.00

17061188

2006.12.05 18:39

buy

0.10

gbpjpy

226.68

224.51

227.00

2006.12.06 08:54

226.46

0.00

0.00

2.06

-19.16

17063568

2006.12.05 19:58

buy

0.10

usdjpy

114.80

112.63

115.12

2006.12.06 09:19

114.87

0.00

0.00

1.24

6.09

17067547

2006.12.05 21:32

buy

0.10

eurjpy

152.97

150.80

153.29

2006.12.06 14:51

152.91

0.00

0.00

0.00

-5.22

17095035

2006.12.06 04:50

buy

0.20

gbpjpy

226.50

224.51

226.82

2006.12.06 08:54

226.45

0.00

0.00

0.00

-8.71

17096347

2006.12.06 05:02

buy

0.30

gbpjpy

226.32

224.51

226.64

2006.12.06 08:54

226.46

0.00

0.00

0.00

36.58

17096847

2006.12.06 05:07

buy

0.20

eurjpy

152.79

150.80

153.11

2006.12.06 14:50

152.92

0.00

0.00

0.00

22.59

17098292

2006.12.06 05:32

buy

0.50

gbpjpy

226.14

224.51

226.46

2006.12.06 08:54

226.46

0.00

0.00

0.00

139.37

17098485

2006.12.06 05:33

buy

0.20

usdjpy

114.60

112.61

114.92

2006.12.06 09:18

114.92

0.00

0.00

0.00

55.69

17109510

2006.12.06 07:50

sell

0.10

gbpusd

1.9698

1.9933

1.9666

2006.12.06 09:18

1.9683

0.00

0.00

0.00

15.00

17110119

2006.12.06 07:57

buy

0.10

eurusd

1.3309

1.3092

1.3341

2006.12.06 15:05

1.3304

0.00

0.00

0.00

-5.00

17111321

2006.12.06 08:04

sell

0.10

gbpusd

1.9716

1.9933

1.9684

2006.12.06 09:18

1.9684

0.00

0.00

0.00

32.00

17113895

2006.12.06 08:32

buy

0.10

usdchf

1.1950

1.1715

1.1982

2006.12.06 09:40

1.1982

0.00

0.00

0.00

26.71

17114820

2006.12.06 08:54

buy

0.10

gbpjpy

226.52

224.17

226.84

2006.12.06 11:12

226.23

0.00

0.00

0.00

-25.21

17115856

2006.12.06 09:16

buy

0.20

eurusd

1.3291

1.3092

1.3323

2006.12.06 15:05

1.3305

0.00

0.00

0.00

28.00

17116271

2006.12.06 09:16

buy

0.10

gbpjpy

226.34

224.17

226.66

2006.12.06 11:12

226.22

0.00

0.00

0.00

-10.43

17117249

2006.12.06 09:18

buy

0.30

eurjpy

152.60

150.79

152.92

2006.12.06 14:50

152.92

0.00

0.00

0.00

83.43

17117498

2006.12.06 09:19

sell

0.10

gbpusd

1.9682

1.9917

1.9650

2006.12.06 09:39

1.9650

0.00

0.00

0.00

32.00

17117738

2006.12.06 09:19

buy

0.10

usdjpy

114.90

112.55

115.22

2006.12.06 19:45

115.22

0.00

0.00

0.00

27.77

17119394

2006.12.06 09:30

buy

0.20

gbpjpy

226.08

224.09

226.40

2006.12.06 11:12

226.22

0.00

0.00

0.00

24.34

17120190

2006.12.06 09:31

buy

0.30

gbpjpy

225.90

224.09

226.22

2006.12.06 11:12

226.22

0.00

0.00

0.00

83.45

17121757

2006.12.06 09:39

buy

0.30

eurusd

1.3273

1.3092

1.3305

2006.12.06 15:05

1.3305

0.00

0.00

0.00

96.00

17122314

2006.12.06 09:39

sell

0.10

gbpusd

1.9646

1.9881

1.9614

2006.12.06 13:18

1.9632

0.00

0.00

0.00

14.00

17124265

2006.12.06 09:40

buy

0.10

usdchf

1.1986

1.1751

1.2018

2006.12.06 13:18

1.1983

0.00

0.00

0.00

-2.50

17127820

2006.12.06 09:58

buy

0.10

usdchf

1.1968

1.1751

1.2000

2006.12.06 13:18

1.1982

0.00

0.00

0.00

11.68

17132114

2006.12.06 11:12

buy

0.10

gbpjpy

226.32

223.97

226.64

2006.12.06 15:40

226.24

0.00

0.00

0.00

-6.97

17133166

2006.12.06 11:27

sell

0.10

gbpusd

1.9664

1.9881

1.9632

2006.12.06 13:18

1.9632

0.00

0.00

0.00

32.00

17133481

2006.12.06 11:28

buy

0.20

usdchf

1.1950

1.1751

1.1982

2006.12.06 13:18

1.1982

0.00

0.00

0.00

53.41

17133839

2006.12.06 11:32

buy

0.10

gbpjpy

226.14

223.97

226.46

2006.12.06 15:40

226.25

0.00

0.00

0.00

9.57

17134368

2006.12.06 11:46

buy

0.20

gbpjpy

225.94

223.95

226.26

2006.12.06 15:40

226.26

0.00

0.00

0.00

55.71

17140523

2006.12.06 13:18

buy

0.10

usdchf

1.1988

1.1753

1.2020

2006.12.08 07:38

1.1968

0.00

0.00

3.79

-16.71

17140704

2006.12.06 13:18

buy

0.10

gbpusd

1.9625

1.9390

1.9657

2006.12.06 14:33

1.9657

0.00

0.00

0.00

32.00

17144003

2006.12.06 13:44

buy

0.10

usdchf

1.1970

1.1753

1.2002

2006.12.08 07:38

1.1967

0.00

0.00

3.79

-2.51

17147263

2006.12.06 14:24

sell

0.30

usdcad

1.1444

1.1625

1.1412

2006.12.08 14:02

1.1488

0.00

0.00

-4.20

-114.90

17148651

2006.12.06 14:33

buy

0.10

gbpusd

1.9661

1.9426

1.9693

2006.12.06 15:38

1.9693

0.00

0.00

0.00

32.00

17148689

2006.12.06 14:33

buy

0.20

usdchf

1.1952

1.1753

1.1984

2006.12.08 07:38

1.1966

0.00

0.00

7.56

23.40

17150852

2006.12.06 14:51

buy

0.10

eurjpy

152.96

150.61

153.28

2006.12.07 13:37

153.11

0.00

0.00

2.55

13.05

17154256

2006.12.06 15:06

buy

0.10

eurusd

1.3304

1.3069

1.3336

2006.12.07 07:27

1.3318

0.00

0.00

-2.27

14.00

17156074

2006.12.06 15:21

buy

0.30

usdchf

1.1934

1.1753

1.1966

2006.12.08 07:38

1.1966

0.00

0.00

11.34

80.23

17156744

2006.12.06 15:24

sell

0.50

usdcad

1.1462

1.1625

1.1430

2006.12.08 14:02

1.1486

0.00

0.00

-7.00

-104.48

17158378

2006.12.06 15:38

buy

0.10

gbpusd

1.9697

1.9462

1.9729

2006.12.07 05:04

1.9691

0.00

0.00

-0.60

-6.00

17159220

2006.12.06 15:40

buy

0.10

gbpjpy

226.33

223.98

226.65

2006.12.06 22:17

226.65

0.00

0.00

6.17

27.77

17175795

2006.12.06 18:10

buy

0.10

gbpusd

1.9679

1.9462

1.9711

2006.12.07 05:04

1.9693

0.00

0.00

-0.60

14.00

17175959

2006.12.06 18:14

sell

0.80

usdcad

1.1481

1.1626

1.1449

2006.12.08 14:01

1.1484

0.00

0.00

-11.20

-20.90

17180968

2006.12.06 19:20

buy

0.20

gbpusd

1.9661

1.9462

1.9693

2006.12.07 05:04

1.9693

0.00

0.00

-1.20

64.00

17181918

2006.12.06 19:28

buy

0.10

eurusd

1.3286

1.3069

1.3318

2006.12.07 07:27

1.3318

0.00

0.00

-2.27

32.00

17183668

2006.12.06 19:45

buy

0.10

usdjpy

115.25

112.90

115.57

2006.12.07 19:32

115.20

0.00

0.00

3.72

-4.34

17191076

2006.12.06 22:17

buy

0.10

gbpjpy

226.77

224.42

227.09

2006.12.08 09:52

226.50

0.00

0.00

2.06

-23.37

17191649

2006.12.06 22:39

buy

0.10

gbpjpy

226.59

224.42

226.91

2006.12.08 09:51

226.49

0.00

0.00

2.06

-8.65

17197855

2006.12.07 00:52

buy

0.20

gbpjpy

226.41

224.42

226.73

2006.12.08 09:51

226.39

0.00

0.00

4.11

-3.46

17197924

2006.12.07 00:53

buy

0.10

usdjpy

115.07

112.90

115.39

2006.12.07 19:32

115.19

0.00

0.00

0.00

10.42

17207857

2006.12.07 04:30

buy

0.30

gbpjpy

226.23

224.42

226.55

2006.12.08 09:51

226.36

0.00

0.00

6.17

33.77

17211131

2006.12.07 05:05

buy

0.10

gbpusd

1.9695

1.9460

1.9727

2006.12.07 07:13

1.9707

0.00

0.00

0.00

12.00

17212930

2006.12.07 05:24

buy

0.10

gbpusd

1.9675

1.9458

1.9707

2006.12.07 07:13

1.9707

0.00

0.00

0.00

32.00

17216227

2006.12.07 06:21

buy

0.20

usdjpy

114.88

112.89

115.20

2006.12.07 19:32

115.20

0.00

0.00

0.00

55.56

17219537

2006.12.07 07:13

buy

0.10

gbpusd

1.9711

1.9476

1.9743

2006.12.08 13:45

1.9603

0.00

0.00

-0.20

-108.00

17220789

2006.12.07 07:27

buy

0.10

eurusd

1.3319

1.3084

1.3351

2006.12.07 13:36

1.3316

0.00

0.00

0.00

-3.00

17223887

2006.12.07 07:55

buy

0.10

gbpusd

1.9693

1.9476

1.9725

2006.12.08 13:45

1.9601

0.00

0.00

-0.20

-92.00

17230197

2006.12.07 09:29

buy

0.10

eurusd

1.3301

1.3084

1.3333

2006.12.07 13:36

1.3315

0.00

0.00

0.00

14.00

17232519

2006.12.07 10:15

buy

0.10

eurjpy

152.78

150.61

153.10

2006.12.07 13:37

153.10

0.00

0.00

0.00

27.84

17232653

2006.12.07 10:16

buy

0.20

gbpusd

1.9675

1.9476

1.9707

2006.12.08 13:45

1.9600

0.00

0.00

-0.40

-150.00

17235364

2006.12.07 11:05

buy

0.50

gbpjpy

226.04

224.41

226.36

2006.12.08 09:51

226.36

0.00

0.00

10.28

138.60

17235831

2006.12.07 11:08

buy

0.20

eurusd

1.3283

1.3084

1.3315

2006.12.07 13:36

1.3315

0.00

0.00

0.00

64.00

17239422

2006.12.07 12:07

buy

0.30

gbpusd

1.9657

1.9476

1.9689

2006.12.08 13:45

1.9598

0.00

0.00

-0.60

-177.00

17241548

2006.12.07 12:47

sell

1.30

usdcad

1.1499

1.1626

1.1467

2006.12.08 14:01

1.1485

0.00

0.00

-4.55

158.47

17248146

2006.12.07 13:36

buy

0.10

eurusd

1.3322

1.3087

1.3354

2006.12.08 13:45

1.3284

0.00

0.00

-0.76

-38.00

17248781

2006.12.07 13:37

buy

0.10

eurjpy

153.15

150.80

153.47

2006.12.08 09:06

153.29

0.00

0.00

0.85

12.13

17251138

2006.12.07 13:41

buy

0.10

eurusd

1.3304

1.3087

1.3336

2006.12.08 13:45

1.3283

0.00

0.00

-0.76

-21.00

17254500

2006.12.07 14:00

buy

0.20

eurusd

1.3286

1.3087

1.3318

2006.12.08 13:45

1.3284

0.00

0.00

-1.51

-4.00

17254547

2006.12.07 14:00

buy

0.50

gbpusd

1.9639

1.9476

1.9671

2006.12.08 13:45

1.9596

0.00

0.00

-1.00

-215.00

17254978

2006.12.07 14:01

buy

0.10

eurjpy

152.97

150.80

153.29

2006.12.08 09:06

153.29

0.00

0.00

0.85

27.74

17271270

2006.12.07 16:46

buy

0.80

gbpusd

1.9621

1.9476

1.9653

2006.12.08 13:45

1.9594

0.00

0.00

-1.60

-216.00

17281074

2006.12.07 19:32

buy

0.10

usdjpy

115.24

112.89

115.56

2006.12.08 10:04

115.56

0.00

0.00

1.24

27.69

17309575

2006.12.08 07:39

buy

0.10

usdchf

1.1971

1.1736

1.2003

2006.12.08 13:30

1.1995

0.00

0.00

0.00

20.01

17309681

2006.12.08 07:39

buy

1.30

gbpusd

1.9603

1.9476

1.9635

2006.12.08 13:45

1.9589

0.00

0.00

0.00

-182.00

17312896

2006.12.08 09:06

buy

0.10

usdchf

1.1953

1.1736

1.1985

2006.12.08 13:30

1.1985

0.00

0.00

0.00

26.67

17313036

2006.12.08 09:06

buy

0.10

eurjpy

153.33

150.98

153.65

2006.12.08 13:46

153.65

0.00

0.00

0.00

27.74

17315907

2006.12.08 09:52

buy

0.10

gbpjpy

226.58

224.23

226.90

2006.12.08 15:13

226.71

0.00

0.00

0.00

11.31

17317129

2006.12.08 10:04

buy

0.10

usdjpy

115.58

113.23

115.90

2006.12.08 15:26

115.30

0.00

0.00

0.00

-24.28

17320942

2006.12.08 11:20

buy

2.10

gbpusd

1.9585

1.9476

1.9617

2006.12.08 13:45

1.9588

0.00

0.00

0.00

63.00

17322111

2006.12.08 12:11

buy

0.10

gbpjpy

226.40

224.23

226.72

2006.12.08 15:13

226.72

0.00

0.00

0.00

27.83

17325804

2006.12.08 13:28

buy

0.30

eurusd

1.3268

1.3087

1.3300

2006.12.08 13:45

1.3283

0.00

0.00

0.00

45.00

17327802

2006.12.08 13:30

buy

3.40

gbpusd

1.9552

1.9461

1.9584

2006.12.08 13:45

1.9584

0.00

0.00

0.00

1 088.00

17327875

2006.12.08 13:30

buy

0.10

usdchf

1.2005

1.1770

1.2037

2006.12.08 15:29

1.1932

0.00

0.00

0.00

-61.18

17328288

2006.12.08 13:30

buy

0.50

eurusd

1.3250

1.3087

1.3282

2006.12.08 13:45

1.3282

0.00

0.00

0.00

160.00

17330648

2006.12.08 13:31

buy

0.10

usdchf

1.1989

1.1768

1.2017

2006.12.08 15:29

1.1933

0.00

0.00

0.00

-46.93

17333782

2006.12.08 13:32

sell

2.10

usdcad

1.1517

1.1626

1.1485

2006.12.08 14:01

1.1485

0.00

0.00

0.00

585.11

17337278

2006.12.08 13:45

buy

0.10

eurusd

1.3285

1.3050

1.3317

2006.12.08 13:45

1.3317

0.00

0.00

0.00

32.00

17337483

2006.12.08 13:45

buy

0.20

usdchf

1.1971

1.1772

1.2003

2006.12.08 15:29

1.1932

0.00

0.00

0.00

-65.37

17338358

2006.12.08 13:45

buy

0.30

usdchf

1.1953

1.1772

1.1985

2006.12.08 15:29

1.1933

0.00

0.00

0.00

-50.28

17339016

2006.12.08 13:45

buy

0.10

gbpusd

1.9611

1.9376

1.9643

2006.12.08 13:52

1.9643

0.00

0.00

0.00

32.00

17339358

2006.12.08 13:45

buy

0.10

usdjpy

115.38

113.21

115.70

2006.12.08 15:26

115.31

0.00

0.00

0.00

-6.07

17339647

2006.12.08 13:45

buy

0.10

eurusd

1.3319

1.3084

1.3351

2006.12.08 15:01

1.3351

0.00

0.00

0.00

32.00

17339771

2006.12.08 13:45

buy

0.50

usdchf

1.1935

1.1772

1.1967

2006.12.08 15:29

1.1932

0.00

0.00

0.00

-12.57

17343274

2006.12.08 13:52

buy

0.10

gbpusd

1.9648

1.9413

1.9680

2006.12.08 13:54

1.9680

0.00

0.00

0.00

32.00

17344327

2006.12.08 13:53

buy

0.80

usdchf

1.1917

1.1772

1.1949

2006.12.08 15:29

1.1931

0.00

0.00

0.00

93.87

17344518

2006.12.08 13:53

buy

0.20

usdjpy

115.18

113.19

115.50

2006.12.08 15:26

115.33

0.00

0.00

0.00

26.01

17345875

2006.12.08 13:54

buy

0.10

gbpusd

1.9686

1.9451

1.9718

2006.12.08 15:01

1.9718

0.00

0.00

0.00

32.00

17349179

2006.12.08 14:02

sell

0.10

usdcad

1.1486

1.1721

1.1454

2006.12.08 15:11

1.1454

0.00

0.00

0.00

27.94

17351078

2006.12.08 14:15

sell

0.10

eurjpy

153.44

155.79

153.12

2006.12.08 16:56

153.68

0.00

0.00

0.00

-20.64

17351549

2006.12.08 14:15

buy

0.30

usdjpy

115.00

113.19

115.32

2006.12.08 15:26

115.32

0.00

0.00

0.00

83.24

17357061

2006.12.08 15:01

buy

1.30

usdchf

1.1899

1.1772

1.1931

2006.12.08 15:29

1.1931

0.00

0.00

0.00

348.67

17357424

2006.12.08 15:02

buy

0.10

eurusd

1.3363

1.3128

1.3395

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

-0.76

-177.00

17357499

2006.12.08 15:02

buy

0.10

gbpusd

1.9724

1.9489

1.9756

2006.12.08 17:05

1.9572

0.00

0.00

0.00

-152.00

17360314

2006.12.08 15:13

buy

0.10

gbpjpy

226.79

224.44

227.11

2006.12.08 15:34

227.11

0.00

0.00

0.00

27.71

17360344

2006.12.08 15:13

buy

0.10

eurusd

1.3345

1.3128

1.3377

2006.12.11 07:27

1.3187

0.00

0.00

-0.76

-158.00

17360455

2006.12.08 15:13

buy

0.10

gbpusd

1.9706

1.9489

1.9738

2006.12.08 17:05

1.9573

0.00

0.00

0.00

-133.00

17362818

2006.12.08 15:20

buy

0.20

eurusd

1.3326

1.3127

1.3358

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

-1.51

-280.00

17362880

2006.12.08 15:20

buy

0.20

gbpusd

1.9687

1.9488

1.9719

2006.12.08 17:05

1.9570

0.00

0.00

0.00

-234.00

17363385

2006.12.08 15:23

sell

0.10

eurjpy

153.62

155.79

153.30

2006.12.08 16:56

153.69

0.00

0.00

0.00

-6.03

17364969

2006.12.08 15:29

buy

0.10

usdjpy

115.36

113.01

115.68

2006.12.08 16:40

115.68

0.00

0.00

0.00

27.66

17365442

2006.12.08 15:29

buy

0.10

usdchf

1.1937

1.1702

1.1969

2006.12.08 16:43

1.1969

0.00

0.00

0.00

26.74

17365693

2006.12.08 15:30

buy

0.30

gbpusd

1.9668

1.9487

1.9700

2006.12.08 17:05

1.9572

0.00

0.00

0.00

-288.00

17366672

2006.12.08 15:34

buy

0.10

gbpjpy

227.22

224.87

227.54

2006.12.08 16:51

227.54

0.00

0.00

0.00

27.56

17371241

2006.12.08 16:21

sell

0.20

eurjpy

153.80

155.79

153.48

2006.12.08 16:56

153.68

0.00

0.00

0.00

20.65

17372151

2006.12.08 16:25

buy

0.30

eurusd

1.3306

1.3125

1.3338

2006.12.11 07:27

1.3185

0.00

0.00

-2.27

-363.00

17373858

2006.12.08 16:40

buy

0.50

gbpusd

1.9650

1.9487

1.9682

2006.12.08 17:05

1.9571

0.00

0.00

0.00

-395.00

17374250

2006.12.08 16:41

buy

0.10

usdjpy

115.71

113.36

116.03

2006.12.08 16:50

116.03

0.00

0.00

0.00

27.58

17375745

2006.12.08 16:43

buy

0.50

eurusd

1.3288

1.3125

1.3320

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

-3.78

-510.00

17375884

2006.12.08 16:43

buy

0.80

gbpusd

1.9632

1.9487

1.9664

2006.12.08 17:05

1.9572

0.00

0.00

0.00

-480.00

17376046

2006.12.08 16:43

buy

0.10

usdchf

1.1972

1.1737

1.2004

2006.12.08 16:52

1.2004

0.00

0.00

0.00

26.66

17377740

2006.12.08 16:49

buy

1.30

gbpusd

1.9614

1.9487

1.9646

2006.12.08 17:05

1.9573

0.00

0.00

0.00

-533.00

17377938

2006.12.08 16:49

buy

0.80

eurusd

1.3269

1.3124

1.3301

2006.12.11 07:27

1.3187

0.00

0.00

-6.04

-656.00

17378837

2006.12.08 16:49

buy

2.10

gbpusd

1.9596

1.9487

1.9628

2006.12.08 17:05

1.9574

0.00

0.00

0.00

-462.00

17379173

2006.12.08 16:50

buy

0.10

usdjpy

116.07

113.72

116.39

2006.12.08 16:55

116.39

0.00

0.00

0.00

27.49

17379543

2006.12.08 16:51

buy

0.10

gbpjpy

227.64

225.29

227.96

2006.12.08 17:05

227.73

0.00

0.00

0.00

7.74

17380131

2006.12.08 16:51

sell

0.30

eurjpy

153.99

155.80

153.67

2006.12.08 16:56

153.67

0.00

0.00

0.00

82.58

17380228

2006.12.08 16:51

buy

3.40

gbpusd

1.9578

1.9487

1.9610

2006.12.08 17:05

1.9574

0.00

0.00

0.00

-136.00

17380376

2006.12.08 16:51

buy

1.30

eurusd

1.3251

1.3124

1.3283

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

-9.82

-845.00

17381376

2006.12.08 16:52

buy

0.10

usdchf

1.2009

1.1774

1.2041

2006.12.08 16:54

1.2041

0.00

0.00

0.00

26.58

17381919

2006.12.08 16:52

buy

5.50

gbpusd

1.9559

1.9486

1.9591

2006.12.08 17:05

1.9570

0.00

0.00

0.00

605.00

17383319

2006.12.08 16:54

buy

2.10

eurusd

1.3233

1.3124

1.3265

2006.12.11 07:27

1.3187

0.00

0.00

-15.86

-966.00

17384316

2006.12.08 16:54

buy

8.90

gbpusd

1.9540

1.9485

1.9572

2006.12.08 17:05

1.9572

0.00

0.00

0.00

2 848.00

17384660

2006.12.08 16:54

buy

3.40

eurusd

1.3215

1.3124

1.3247

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

-25.67

-986.00

17384781

2006.12.08 16:54

buy

0.10

gbpjpy

227.40

225.23

227.72

2006.12.08 17:05

227.72

0.00

0.00

0.00

27.51

17384957

2006.12.08 16:54

buy

0.10

usdchf

1.2046

1.1811

1.2078

2006.12.10 22:59

1.2059

0.00

0.00

0.95

10.78

17385746

2006.12.08 16:55

buy

0.10

usdjpy

116.42

114.07

116.74

2006.12.11 01:16

116.55

0.00

0.00

1.24

11.15

17389915

2006.12.08 16:56

buy

0.10

usdjpy

116.23

114.06

116.55

2006.12.11 01:16

116.55

0.00

0.00

1.24

27.46

17390132

2006.12.08 16:56

buy

0.10

eurjpy

153.71

151.36

154.03

2006.12.11 06:43

153.73

0.00

0.00

0.85

1.71

17394491

2006.12.08 17:05

buy

0.10

gbpjpy

227.83

225.48

228.15

2006.12.11 01:16

227.48

0.00

0.00

2.06

-30.01

17394571

2006.12.08 17:05

sell

0.10

gbpusd

1.9573

1.9808

1.9541

2006.12.08 18:42

1.9541

0.00

0.00

0.00

32.00

17395480

2006.12.08 17:07

buy

0.10

usdchf

1.2027

1.1810

1.2059

2006.12.10 22:59

1.2059

0.00

0.00

0.95

26.54

17398141

2006.12.08 17:17

buy

0.10

gbpjpy

227.65

225.48

227.97

2006.12.11 01:16

227.45

0.00

0.00

2.06

-17.15

17405350

2006.12.08 18:17

buy

0.20

gbpjpy

227.47

225.48

227.79

2006.12.11 01:16

227.43

0.00

0.00

4.11

-6.86

17406814

2006.12.08 18:42

sell

0.10

gbpusd

1.9538

1.9773

1.9506

2006.12.11 00:28

1.9506

0.00

0.00

0.06

32.00

17413679

2006.12.10 22:30

buy

0.10

eurjpy

153.41

151.24

153.73

2006.12.11 06:43

153.73

0.00

0.00

0.00

27.41

17413841

2006.12.10 22:30

buy

0.30

gbpjpy

227.26

225.45

227.58

2006.12.11 01:16

227.42

0.00

0.00

0.00

41.16

17414407

2006.12.10 22:31

buy

5.50

eurusd

1.3190

1.3117

1.3222

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

0.00

-220.00

17416924

2006.12.10 23:00

buy

0.10

usdchf

1.2065

1.1830

1.2097

2006.12.11 02:19

1.2097

0.00

0.00

0.00

26.45

17423014

2006.12.11 00:12

buy

8.90

eurusd

1.3172

1.3117

1.3204

2006.12.11 07:27

1.3185

0.00

0.00

0.00

1 157.00

17426148

2006.12.11 00:28

buy

0.10

gbpusd

1.9505

1.9270

1.9537

2006.12.11 06:15

1.9518

0.00

0.00

0.00

13.00

17426658

2006.12.11 00:33

buy

0.50

gbpjpy

227.07

225.44

227.39

2006.12.11 01:16

227.39

0.00

0.00

0.00

137.24

17428255

2006.12.11 01:16

buy

0.10

usdjpy

116.58

114.23

116.90

2006.12.11 06:57

116.90

0.00

0.00

0.00

27.37

17428593

2006.12.11 01:16

buy

0.10

gbpjpy

227.56

225.21

227.88

2006.12.11 06:14

227.69

0.00

0.00

0.00

11.14

17432749

2006.12.11 01:52

buy

0.10

gbpusd

1.9486

1.9269

1.9518

2006.12.11 06:15

1.9518

0.00

0.00

0.00

32.00

17432961

2006.12.11 01:53

buy

14.40

eurusd

1.3154

1.3117

1.3186

2006.12.11 07:27

1.3186

0.00

0.00

0.00

4 608.00

17439462

2006.12.11 02:41

buy

0.10

gbpjpy

227.37

225.20

227.69

2006.12.11 06:14

227.69

0.00

0.00

0.00

27.43

17449693

2006.12.11 06:14

buy

0.10

gbpjpy

227.79

225.44

228.11

2006.12.11 08:33

228.11

0.00

0.00

0.00

27.45

17450073

2006.12.11 06:15

buy

0.10

gbpusd

1.9520

1.9285

1.9552

2006.12.11 07:46

1.9534

0.00

0.00

0.00

14.00

17451913

2006.12.11 06:43

buy

0.10

eurjpy

153.76

151.41

154.08

2006.12.11 08:18

154.08

0.00

0.00

0.00

27.45

17453178

2006.12.11 06:59

buy

0.10

gbpusd

1.9502

1.9285

1.9534

2006.12.11 07:46

1.9534

0.00

0.00

0.00

32.00

17456148

2006.12.11 07:27

buy

0.10

eurusd

1.3189

1.2954

1.3221

2006.12.11 08:18

1.3221

0.00

0.00

0.00

32.00

 

0.00

0.00

-35.66

6 878.18

Closed P/L:

6 842.52

Open Trades:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

 

Price

Commission

Taxes

Swap

Profit

17359852

2006.12.08 15:11

sell

0.10

usdcad

1.1450

1.1685

1.1418

 

1.1484

0.00

0.00

-0.35

-29.61

17361718

2006.12.08 15:15

sell

0.10

usdcad

1.1468

1.1685

1.1436

 

1.1484

0.00

0.00

-0.35

-13.93

17366116

2006.12.08 15:30

sell

0.20

usdcad

1.1486

1.1685

1.1454

 

1.1484

0.00

0.00

-0.70

3.48

17384504

2006.12.08 16:54

sell

0.30

usdcad

1.1504

1.1685

1.1472

 

1.1484

0.00

0.00

-1.05

52.25

17439473

2006.12.11 02:41

buy

0.10

usdchf

1.2094

1.1859

1.2126

 

1.2040

0.00

0.00

0.00

-44.85

17442841

2006.12.11 03:37

buy

0.10

usdchf

1.2076

1.1859

1.2108

 

1.2040

0.00

0.00

0.00

-29.90

17453054

2006.12.11 06:57

buy

0.10

usdjpy

116.91

114.56

117.23

 

116.83

0.00

0.00

0.00

-6.85

17457635

2006.12.11 07:42

buy

0.10

usdjpy

116.72

114.55

117.04

 

116.83

0.00

0.00

0.00

9.42

17457874

2006.12.11 07:43

buy

0.20

usdchf

1.2058

1.1859

1.2090

 

1.2040

0.00

0.00

0.00

-29.90

17458397

2006.12.11 07:46

buy

0.10

gbpusd

1.9538

1.9303

1.9570

 

1.9523

0.00

0.00

0.00

-15.00

17460787

2006.12.11 07:50

buy

0.30

usdchf

1.2040

1.1859

1.2072

 

1.2040

0.00

0.00

0.00

0.00

17466202

2006.12.11 08:18

buy

0.10

eurjpy

154.12

151.77

154.44

 

154.17

0.00

0.00

0.00

4.28

17466273

2006.12.11 08:18

buy

0.10

eurusd

1.3223

1.2988

1.3255

 

1.3198

0.00

0.00

0.00

-25.00

17467358

2006.12.11 08:33

buy

0.10

gbpjpy

228.20

225.85

228.52

 

228.10

0.00

0.00

0.00

-8.56

17468085

2006.12.11 08:47

buy

0.10

gbpjpy

228.01

225.84

228.33

 

228.10

0.00

0.00

0.00

7.70

17468774

2006.12.11 08:55

buy

0.10

eurusd

1.3205

1.2988

1.3237

 

1.3198

0.00

0.00

0.00

-7.00

 

0.00

0.00

-2.45

-133.47

 

Floating P/L:

-135.92

Working Orders:

Ticket

Open Time

Type

Lots

Item

Price

S / L

T / P

Market Price

 

No transactions

 

 

Summary:

Deposit/Withdrawal:

0.00

Credit Facility:

0.00

 

 

Closed Trade P/L:

6 842.52

Floating P/L:

-135.92

Margin:

2 200.00

Balance:

56 842.52

Equity:

56 706.60

Free Margin:

54 506.60

 

 

 

Details:

 

 

Graph

 

Gross Profit:

18 051.73

Gross Loss:

11 209.21

Total Net Profit:

6 842.52

Profit Factor:

1.61

Expected Payoff:

25.34

 

 

 

Absolute Drawdown:

0.00

Maximal Drawdown (%):

5 227.47 (8.44%)

 

 

 

 

 

 

Total Trades:

270

Short Positions (won %):

87 (65.52%)

Long Positions (won %):

183 (60.11%)

Profit Trades (% of total):

167 (61.85%)

Loss trades (% of total):

103 (38.15%)

Largest

profit trade:

4 608.00

loss trade:

-1 011.67

Average

profit trade:

108.09

loss trade:

-108.83

Maximum

consecutive wins ($):

10 (5 932.36)

consecutive losses ($):

10 (-5 227.47)

Maximal

consecutive profit (count):

5 932.36 (10)

consecutive loss (count):

-5 227.47 (10)

Average

consecutive wins:

4

consecutive losses:

3

 