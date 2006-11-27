Interbank FX, LLC

Account: 1312154 Name: Racun 2 Currency: USD 2006 December 5, 16:26
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
162681402006.11.27 07:06balanceDeposit500.00
162683402006.11.27 07:07buy0.01eurusdm1.31390.00001.31792006.11.27 10:141.31130.000.000.00-0.26
162690082006.11.27 07:22buy0.02eurusdm1.31240.00001.31642006.11.27 10:141.31140.000.000.00-0.20
162751792006.11.27 08:28buy0.04eurusdm1.31100.00001.31492006.11.27 10:141.31130.000.000.000.12
162810632006.11.27 08:58buy0.08eurusdm1.30941.31131.31932006.11.27 10:141.31130.000.000.001.52
162894782006.11.27 10:14buy0.01eurusdm1.31170.00001.31572006.11.28 05:541.31270.000.00-0.010.10
162995642006.11.27 13:41buy0.02eurusdm1.31021.31281.32082006.11.28 05:541.31280.000.00-0.020.52
163416652006.11.28 05:54sell0.01eurusdm1.31250.00001.30852006.11.29 00:051.31980.000.000.01-0.73
163496512006.11.28 07:53sell0.02eurusdm1.31410.00001.31012006.11.29 00:051.31980.000.000.01-1.14
163540402006.11.28 08:08sell0.04eurusdm1.31570.00001.31182006.11.29 00:051.31980.000.000.02-1.64
163897372006.11.28 13:34sell0.08eurusdm1.31730.00001.31332006.11.29 00:041.31970.000.000.05-1.92
164232692006.11.28 18:16sell0.16eurusdm1.31880.00001.31482006.11.29 00:041.31960.000.000.10-1.28
164328982006.11.28 18:37sell0.32eurusdm1.32030.00001.31632006.11.29 00:041.31960.000.000.192.24
164615252006.11.28 23:53sell0.64eurusdm1.32180.00001.31782006.11.29 00:041.31950.000.000.0014.72
164684882006.11.29 00:24buy0.01eurusdm1.32140.00001.32542006.11.30 10:161.31890.000.00-0.02-0.25
164718102006.11.29 00:51buy0.02eurusdm1.31980.00001.32382006.11.30 10:161.31890.000.00-0.05-0.18
164933082006.11.29 07:46buy0.04eurusdm1.31830.00001.32232006.11.30 10:151.31900.000.00-0.090.28
164998282006.11.29 08:23buy0.08eurusdm1.31681.31891.32692006.11.30 10:151.31910.000.00-0.181.84
165139302006.11.29 11:45buy0.16eurusdm1.31531.31901.32702006.11.30 10:151.31900.000.00-0.365.92
165501962006.11.29 16:20buy0.32eurusdm1.31371.31901.32702006.11.30 10:151.31900.000.00-0.7216.96
166254432006.11.30 10:16sell0.01eurusdm1.31890.00001.31492006.12.01 09:511.32320.000.000.01-0.43
166292592006.11.30 11:22sell0.02eurusdm1.32040.00001.31642006.12.01 09:511.32310.000.000.01-0.54
166447142006.11.30 14:57sell0.04eurusdm1.32190.00001.31792006.12.01 09:511.32320.000.000.02-0.52
166505842006.11.30 15:08sell0.08eurusdm1.32400.00001.32002006.12.01 09:511.32320.000.000.050.64
166581502006.11.30 15:45sell0.16eurusdm1.32570.00001.32172006.12.01 09:511.32320.000.000.104.00
166696552006.11.30 16:34sell0.32eurusdm1.32730.00001.32332006.12.01 09:501.32330.000.000.1912.80
167421932006.12.01 09:51sell0.01eurusdm1.32290.00001.31892006.12.01 16:061.33310.000.000.00-1.02
167550622006.12.01 11:39sell0.02eurusdm1.32430.00001.32042006.12.01 16:061.33300.000.000.00-1.74
167657362006.12.01 14:14sell0.04eurusdm1.32640.00001.32242006.12.01 16:061.33310.000.000.00-2.68
167686482006.12.01 14:21sell0.08eurusdm1.32790.00001.32392006.12.01 16:061.33300.000.000.00-4.08
167785662006.12.01 15:04sell0.16eurusdm1.33000.00001.32602006.12.01 16:051.33290.000.000.00-4.64
167816012006.12.01 15:10sell0.32eurusdm1.33170.00001.32772006.12.01 16:051.33280.000.000.00-3.52
167896912006.12.01 15:29sell0.64eurusdm1.33320.00001.32932006.12.01 16:051.33270.000.000.003.20
167971972006.12.01 15:39sell1.28eurusdm1.33480.00001.33082006.12.01 16:051.33280.000.000.0025.60
168035712006.12.01 16:06buy0.01eurusdm1.33320.00001.33722006.12.04 00:021.33450.000.00-0.010.13
168070132006.12.01 16:33buy0.02eurusdm1.33171.33451.34252006.12.04 00:021.33450.000.00-0.020.56
168375322006.12.04 00:02sell0.01eurusdm1.33460.00001.33062006.12.04 08:021.33060.000.000.000.40
168708972006.12.04 08:02sell0.01eurusdm1.33020.00001.32642006.12.05 15:111.33110.000.000.01-0.09
168884332006.12.04 11:08sell0.02eurusdm1.33170.00001.32772006.12.05 15:111.33100.000.000.010.14
169056492006.12.04 16:18sell0.04eurusdm1.33320.00001.32932006.12.05 15:111.33090.000.000.020.92
170140742006.12.05 13:30sell0.08eurusdm1.33470.00001.33072006.12.05 15:111.33070.000.000.003.20
162683432006.11.27 07:07buy0.01gbpusdm1.93810.00001.94212006.11.27 09:551.93920.000.000.000.11
162689942006.11.27 07:22buy0.02gbpusdm1.93650.00001.94052006.11.27 09:541.93920.000.000.000.54
162763882006.11.27 08:30buy0.04gbpusdm1.93510.00001.93902006.11.27 09:541.93900.000.000.001.56
162804982006.11.27 08:57buy0.08gbpusdm1.93361.93591.94392006.11.27 09:541.93910.000.000.004.40
162812322006.11.27 08:58buy0.16gbpusdm1.93191.93671.94472006.11.27 09:541.93900.000.000.0011.36
162882992006.11.27 09:55buy0.01gbpusdm1.93970.00001.94372006.11.27 15:391.93690.000.000.00-0.28
162890302006.11.27 10:10buy0.02gbpusdm1.93820.00001.94222006.11.27 15:391.93680.000.000.00-0.28
162896192006.11.27 10:17buy0.04gbpusdm1.93660.00001.94062006.11.27 15:391.93700.000.000.000.16
162968212006.11.27 12:58buy0.08gbpusdm1.93511.93701.94502006.11.27 15:391.93700.000.000.001.52
163072842006.11.27 15:39buy0.01gbpusdm1.93741.94311.95112006.11.28 08:261.94310.000.000.000.57
163579382006.11.28 08:26buy0.01gbpusdm1.94361.94661.95462006.11.28 13:361.94660.000.000.000.30
163912802006.11.28 13:36buy0.01gbpusdm1.94720.00001.95122006.11.28 18:161.95120.000.000.000.40
164109502006.11.28 16:06buy0.02gbpusdm1.94571.94911.95712006.11.28 18:161.95120.000.000.001.10
164251322006.11.28 18:17buy0.01gbpusdm1.95250.00001.95652006.11.28 22:281.95150.000.000.00-0.10
164265682006.11.28 18:19buy0.02gbpusdm1.95090.00001.95492006.11.28 22:281.95150.000.000.000.12
164362172006.11.28 18:51buy0.04gbpusdm1.94941.95131.95932006.11.28 22:271.95130.000.00-0.010.76
164641252006.11.29 00:01buy0.01gbpusdm1.95320.00001.95722006.11.29 13:351.95200.000.000.00-0.12
164853902006.11.29 05:27buy0.02gbpusdm1.95170.00001.95572006.11.29 13:351.95190.000.000.000.04
164941992006.11.29 07:48buy0.04gbpusdm1.95021.95171.95972006.11.29 13:351.95180.000.000.000.64
164963842006.11.29 08:05buy0.08gbpusdm1.94861.95181.95982006.11.29 13:351.95180.000.000.002.56
165278422006.11.29 13:35buy0.01gbpusdm1.95280.00001.95682006.11.29 14:591.95210.000.000.00-0.07
165292972006.11.29 13:44buy0.02gbpusdm1.95150.00001.95532006.11.29 14:591.95180.000.000.000.06
165303342006.11.29 13:47buy0.04gbpusdm1.95001.95191.95992006.11.29 14:591.95190.000.000.000.76
165408872006.11.29 14:59buy0.01gbpusdm1.95260.00001.95642006.11.30 07:231.95590.000.00-0.010.33
165429542006.11.29 15:06buy0.02gbpusdm1.95100.00001.95502006.11.30 07:221.95500.000.00-0.010.80
165431722006.11.29 15:06buy0.04gbpusdm1.94971.95131.95932006.11.30 07:221.95560.000.00-0.022.36
165481382006.11.29 16:05buy0.08gbpusdm1.94821.95131.95932006.11.30 07:221.95560.000.00-0.055.92
165567432006.11.29 18:23buy0.16gbpusdm1.94651.95181.95982006.11.30 07:221.95550.000.00-0.1014.40
165577662006.11.29 18:24buy0.32gbpusdm1.94491.95291.96092006.11.30 07:221.95500.000.00-0.1932.32
166069932006.11.30 07:23buy0.01gbpusdm1.95650.00001.96052006.11.30 09:251.95760.000.000.000.11
166082932006.11.30 07:27buy0.02gbpusdm1.95490.00001.95892006.11.30 09:241.95750.000.000.000.52
166100702006.11.30 07:35buy0.04gbpusdm1.95350.00001.95742006.11.30 09:241.95740.000.000.001.56
166104372006.11.30 07:35buy0.08gbpusdm1.95201.95531.96332006.11.30 09:241.95740.000.000.004.32
166198662006.11.30 09:25buy0.01gbpusdm1.95820.00001.96212006.11.30 13:321.95690.000.000.00-0.13
166205112006.11.30 09:25buy0.02gbpusdm1.95660.00001.96062006.11.30 13:321.95700.000.000.000.08
166257922006.11.30 10:20buy0.04gbpusdm1.95501.95691.96492006.11.30 13:321.95690.000.000.000.76
166380852006.11.30 13:32buy0.01gbpusdm1.95760.00001.96162006.11.30 15:021.95820.000.000.000.06
166391742006.11.30 13:35buy0.02gbpusdm1.95611.95831.96632006.11.30 15:021.95830.000.000.000.44
166471612006.11.30 15:02buy0.01gbpusdm1.95891.96791.97592006.11.30 17:481.96790.000.000.000.90
166869302006.11.30 21:53buy0.01gbpusdm1.96690.00001.97092006.12.01 06:261.97090.000.000.000.40
166883492006.11.30 22:32buy0.02gbpusdm1.96541.96881.97682006.12.01 06:261.97110.000.000.001.14
167120922006.12.01 06:26buy0.01gbpusdm1.97180.00001.97562006.12.01 10:431.96640.000.000.00-0.54
167303182006.12.01 08:29buy0.02gbpusdm1.97030.00001.97432006.12.01 10:431.96650.000.000.00-0.76
167330862006.12.01 08:38buy0.04gbpusdm1.96870.00001.97272006.12.01 10:431.96630.000.000.00-0.96
167397012006.12.01 09:35buy0.08gbpusdm1.96700.00001.97102006.12.01 10:431.96620.000.000.00-0.64
167436202006.12.01 09:59buy0.16gbpusdm1.96550.00001.96952006.12.01 10:431.96620.000.000.001.12
167477762006.12.01 10:23buy0.32gbpusdm1.96391.96621.97422006.12.01 10:431.96620.000.000.007.36
167502902006.12.01 10:43sell0.01gbpusdm1.96630.00001.96232006.12.01 15:171.97710.000.000.00-1.08
167532302006.12.01 11:21sell0.02gbpusdm1.96780.00001.96382006.12.01 15:171.97700.000.000.00-1.84
167612322006.12.01 13:02sell0.04gbpusdm1.96930.00001.96532006.12.01 15:171.97680.000.000.00-3.00
167673202006.12.01 14:19sell0.08gbpusdm1.97060.00001.96682006.12.01 15:171.97690.000.000.00-5.04
167683052006.12.01 14:20sell0.16gbpusdm1.97210.00001.96812006.12.01 15:171.97700.000.000.00-7.84
167758442006.12.01 15:00sell0.32gbpusdm1.97400.00001.97012006.12.01 15:171.97700.000.000.00-9.60
167793352006.12.01 15:05sell0.64gbpusdm1.97550.00001.97152006.12.01 15:171.97690.000.000.00-8.96
167811812006.12.01 15:09sell1.28gbpusdm1.97700.00001.97302006.12.01 15:171.97690.000.000.001.28
167824512006.12.01 15:11sell2.56gbpusdm1.97860.00001.97462006.12.01 15:171.97690.000.000.0043.52
167853772006.12.01 15:17buy0.01gbpusdm1.97711.98281.99082006.12.01 15:411.98280.000.000.000.57
167988222006.12.01 15:41buy0.01gbpusdm1.98320.00001.98722006.12.03 23:351.98200.000.000.00-0.12
168014872006.12.01 15:56buy0.02gbpusdm1.98170.00001.98572006.12.03 23:341.98180.000.000.000.02
168048432006.12.01 16:14buy0.04gbpusdm1.98011.98181.98982006.12.03 23:341.98180.000.00-0.010.68
168085412006.12.01 16:38buy0.08gbpusdm1.97871.98181.98982006.12.03 23:341.98180.000.00-0.022.48
168346812006.12.03 23:35buy0.01gbpusdm1.98240.00001.98642006.12.04 06:121.97950.000.000.00-0.29
168376742006.12.04 00:03buy0.02gbpusdm1.98080.00001.98482006.12.04 06:121.97960.000.000.00-0.24
168445452006.12.04 01:17buy0.04gbpusdm1.97920.00001.98322006.12.04 06:121.97960.000.000.000.16
168552702006.12.04 04:06buy0.08gbpusdm1.97771.97961.98762006.12.04 06:121.97960.000.000.001.52
168627522006.12.04 06:12buy0.01gbpusdm1.98000.00001.98392006.12.04 08:491.97580.000.000.00-0.42
168631502006.12.04 06:15buy0.02gbpusdm1.97850.00001.98252006.12.04 08:491.97570.000.000.00-0.56
168700202006.12.04 07:52buy0.04gbpusdm1.97690.00001.98092006.12.04 08:491.97580.000.000.00-0.44
168724372006.12.04 08:08buy0.08gbpusdm1.97540.00001.97942006.12.04 08:491.97580.000.000.000.32
168759882006.12.04 08:22buy0.16gbpusdm1.97401.97601.98402006.12.04 08:491.97600.000.000.003.20
168803802006.12.04 08:49sell0.01gbpusdm1.97590.00001.97192006.12.04 13:301.97490.000.000.000.10
168805472006.12.04 08:55sell0.02gbpusdm1.97740.00001.97342006.12.04 13:301.97490.000.000.000.50
168808032006.12.04 08:58sell0.04gbpusdm1.97890.00001.97492006.12.04 13:301.97490.000.000.001.60
168944572006.12.04 13:30sell0.01gbpusdm1.97440.00001.97042006.12.05 00:181.97900.000.000.00-0.46
168965662006.12.04 14:04sell0.02gbpusdm1.97590.00001.97192006.12.05 00:181.97880.000.000.00-0.58
169021482006.12.04 15:43sell0.04gbpusdm1.97740.00001.97342006.12.05 00:181.97880.000.000.00-0.56
169028822006.12.04 15:46sell0.08gbpusdm1.97890.00001.97492006.12.05 00:181.97890.000.000.000.00
169245902006.12.04 21:47sell0.16gbpusdm1.98050.00001.97662006.12.05 00:171.97890.000.000.002.56
169310872006.12.04 22:33sell0.32gbpusdm1.98200.00001.97802006.12.05 00:171.97900.000.000.009.60
169404412006.12.05 00:18sell0.01gbpusdm1.97870.00001.97482006.12.05 08:201.97480.000.000.000.39
169798132006.12.05 08:20sell0.01gbpusdm1.97430.00001.97052006.12.05 14:041.97490.000.000.00-0.06
169815872006.12.05 08:31sell0.02gbpusdm1.97580.00001.97182006.12.05 14:041.97470.000.000.000.22
169856752006.12.05 08:55sell0.04gbpusdm1.97730.00001.97332006.12.05 14:041.97470.000.000.001.04
170163652006.12.05 13:31sell0.08gbpusdm1.97890.00001.97492006.12.05 14:041.97490.000.000.003.20
170256372006.12.05 14:04sell0.01gbpusdm1.97440.00001.97042006.12.05 15:001.97310.000.000.000.13
170274232006.12.05 14:16sell0.02gbpusdm1.97590.00001.97192006.12.05 15:001.97340.000.000.000.50
170326402006.12.05 14:51sell0.04gbpusdm1.97740.00001.97342006.12.05 15:001.97340.000.000.001.60
170352732006.12.05 15:01sell0.01gbpusdm1.97210.00001.96842006.12.05 15:221.96960.000.000.000.25
170366742006.12.05 15:04sell0.02gbpusdm1.97360.00001.96962006.12.05 15:221.96960.000.000.000.80
162683412006.11.27 07:07sell0.01usdchfm1.20560.00001.20162006.11.27 19:111.20620.000.000.00-0.05
162690752006.11.27 07:22sell0.02usdchfm1.20710.00001.20312006.11.27 19:111.20630.000.000.000.13
162750442006.11.27 08:28sell0.04usdchfm1.20870.00001.20472006.11.27 19:111.20640.000.000.000.76
162813112006.11.27 08:58sell0.08usdchfm1.21040.00001.20642006.11.27 19:111.20640.000.000.002.65
163164662006.11.27 19:12sell0.01usdchfm1.20580.00001.20182006.11.28 18:151.20500.000.00-0.010.07
163428682006.11.28 06:05sell0.02usdchfm1.20720.00001.20332006.11.28 18:151.20490.000.000.000.38
164037342006.11.28 15:04sell0.04usdchfm1.20870.00001.20472006.11.28 18:151.20470.000.000.001.33
164220302006.11.28 18:15sell0.01usdchfm1.20460.00001.20062006.11.30 07:041.20660.000.00-0.05-0.17
164971072006.11.29 08:07sell0.02usdchfm1.20610.00001.20212006.11.30 07:041.20650.000.00-0.07-0.07
165104962006.11.29 10:51sell0.04usdchfm1.20750.00001.20362006.11.30 07:041.20660.000.00-0.140.30
165233972006.11.29 13:30sell0.08usdchfm1.20900.00001.20512006.11.30 07:041.20670.000.00-0.291.52
165583132006.11.29 18:24sell0.16usdchfm1.21060.00001.20662006.11.30 07:041.20660.000.00-0.575.30
166039442006.11.30 07:05sell0.01usdchfm1.20630.00001.20232006.11.30 14:571.20230.000.000.000.33
166439552006.11.30 14:57sell0.01usdchfm1.20190.00001.19792006.11.30 15:461.19790.000.000.000.33
166588342006.11.30 15:46sell0.01usdchfm1.19750.00001.19362006.12.01 15:041.19560.000.00-0.010.16
167346862006.12.01 08:54sell0.02usdchfm1.19900.00001.19502006.12.01 15:001.19500.000.000.000.67
167785752006.12.01 15:04sell0.01usdchfm1.19480.00001.19082006.12.01 15:291.19080.000.000.000.34
167892652006.12.01 15:29sell0.01usdchfm1.19040.00001.18642006.12.03 22:551.19080.000.00-0.01-0.03
167914452006.12.01 15:32sell0.02usdchfm1.19190.00001.18792006.12.03 22:551.19090.000.00-0.020.17
168066652006.12.01 16:32sell0.04usdchfm1.19340.00001.18942006.12.03 22:551.19080.000.00-0.050.87
168087172006.12.01 16:38sell0.08usdchfm1.19490.00001.19092006.12.03 22:551.19090.000.00-0.102.69
168280152006.12.03 22:55sell0.01usdchfm1.19020.00001.18632006.12.04 16:051.19430.000.000.00-0.34
168382872006.12.04 00:07sell0.02usdchfm1.19160.00001.18772006.12.04 16:051.19430.000.000.00-0.45
168444592006.12.04 01:17sell0.04usdchfm1.19310.00001.18912006.12.04 16:051.19420.000.000.00-0.37
168557282006.12.04 04:08sell0.08usdchfm1.19460.00001.19062006.12.04 16:051.19430.000.000.000.20
168715032006.12.04 08:03sell0.16usdchfm1.19610.00001.19222006.12.04 16:051.19420.000.000.002.55
168770102006.12.04 08:26sell0.32usdchfm1.19760.00001.19362006.12.04 16:051.19430.000.000.008.84
169045752006.12.04 16:05sell0.01usdchfm1.19390.00001.18992006.12.05 13:091.19140.000.00-0.010.21
169726522006.12.05 07:35sell0.02usdchfm1.19530.00001.19142006.12.05 13:091.19140.000.000.000.65
162683532006.11.27 07:07sell0.01usdjpym116.010.00115.612006.11.27 19:19115.930.000.000.000.07
162769492006.11.27 08:31sell0.02usdjpym116.170.00115.772006.11.27 19:19115.940.000.000.000.40
162802132006.11.27 08:56sell0.04usdjpym116.310.00115.942006.11.27 19:19115.940.000.000.001.28
163182102006.11.27 19:19sell0.01usdjpym115.920.00115.522006.11.29 00:16115.810.000.00-0.040.09
163215092006.11.27 20:12sell0.02usdjpym116.080.00115.682006.11.29 00:16115.820.000.00-0.060.45
163600462006.11.28 08:35sell0.04usdjpym116.230.00115.832006.11.29 00:15115.830.000.00-0.061.38
164670152006.11.29 00:16sell0.01usdjpym115.790.00115.392006.11.29 14:22116.050.000.000.00-0.22
164955932006.11.29 08:03sell0.02usdjpym115.950.00115.552006.11.29 14:22116.040.000.000.00-0.16
164994172006.11.29 08:23sell0.04usdjpym116.110.00115.712006.11.29 14:22116.030.000.000.000.28
165152602006.11.29 12:02sell0.08usdjpym116.260.00115.862006.11.29 14:22116.020.000.000.001.65
165175442006.11.29 12:28sell0.16usdjpym116.420.00116.022006.11.29 14:22116.020.000.000.005.52
165364172006.11.29 14:22sell0.01usdjpym116.030.00115.632006.11.30 05:28116.110.000.00-0.05-0.07
165480532006.11.29 16:05sell0.02usdjpym116.180.00115.782006.11.30 05:28116.120.000.00-0.090.10
165597202006.11.29 18:27sell0.04usdjpym116.350.00115.952006.11.30 05:28116.100.000.00-0.180.86
165862302006.11.30 01:47sell0.08usdjpym116.500.00116.102006.11.30 05:28116.100.000.000.002.76
165967372006.11.30 05:29buy0.01usdjpym116.100.00116.502006.12.01 07:49115.820.000.000.01-0.24
166468602006.11.30 15:01buy0.02usdjpym115.950.00116.342006.12.01 07:49115.830.000.000.02-0.21
166503762006.11.30 15:08buy0.04usdjpym115.800.00116.202006.12.01 07:48115.820.000.000.050.07
166627052006.11.30 16:00buy0.08usdjpym115.64115.81116.612006.12.01 07:48115.830.000.000.101.31
166991822006.12.01 01:51buy0.16usdjpym115.49115.82116.622006.12.01 07:48115.820.000.000.004.56
167233402006.12.01 07:49sell0.01usdjpym115.810.00115.412006.12.01 14:57115.880.000.000.00-0.06
167285552006.12.01 08:22sell0.02usdjpym115.970.00115.572006.12.01 14:57115.890.000.000.000.14
167295582006.12.01 08:24sell0.04usdjpym116.120.00115.722006.12.01 14:57115.890.000.000.000.79
167451192006.12.01 10:09sell0.08usdjpym116.280.00115.882006.12.01 14:57115.880.000.000.002.76
167744302006.12.01 14:57sell0.01usdjpym115.860.00115.462006.12.01 15:29115.460.000.000.000.35
167882432006.12.01 15:29sell0.01usdjpym115.440.00115.042006.12.01 15:37115.040.000.000.000.35
167958832006.12.01 15:38sell0.01usdjpym115.030.00114.632006.12.04 11:26115.490.000.00-0.02-0.40
167987812006.12.01 15:41sell0.02usdjpym115.180.00114.782006.12.04 11:24115.480.000.00-0.03-0.52
168081192006.12.01 16:36sell0.04usdjpym115.330.00114.942006.12.04 11:24115.470.000.00-0.06-0.48
168463012006.12.04 01:31sell0.08usdjpym115.480.00115.082006.12.04 11:23115.470.000.000.000.07
168534332006.12.04 03:41sell0.16usdjpym115.640.00115.242006.12.04 11:23115.480.000.000.002.22
168568692006.12.04 04:15sell0.32usdjpym115.790.00115.392006.12.04 11:23115.470.000.000.008.87
168890792006.12.04 11:26sell0.01usdjpym115.470.00115.072006.12.04 22:18115.220.000.00-0.020.22
168932902006.12.04 13:16sell0.02usdjpym115.620.00115.222006.12.04 22:18115.220.000.00-0.030.69
169291252006.12.04 22:18sell0.01usdjpym115.190.00114.792006.12.05 07:41114.930.000.000.000.23
169349432006.12.04 23:08sell0.02usdjpym115.340.00114.942006.12.05 07:41114.940.000.000.000.70
169741092006.12.05 07:41sell0.01usdjpym114.880.00114.482006.12.05 13:35114.480.000.000.000.35
  0.00 0.00 -2.89 267.21
Closed P/L: 264.32
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
166732712006.11.30 17:19sell0.01eurchfm1.58710.00001.5831 1.58690.000.00-0.030.01
170108942006.12.05 13:10sell0.01usdchfm1.19090.00001.1869 1.19160.000.000.00-0.06
170185682006.12.05 13:35sell0.01usdjpym114.400.00114.00 115.060.000.000.00-0.57
170210392006.12.05 13:46sell0.02usdjpym114.560.00114.16 115.060.000.000.00-0.87
170234692006.12.05 13:54sell0.04usdjpym114.720.00114.32 115.060.000.000.00-1.18
170262292006.12.05 14:07sell0.02usdchfm1.19250.00001.1885 1.19160.000.000.000.15
170264902006.12.05 14:08sell0.08usdjpym114.870.00114.47 115.060.000.000.00-1.32
170388262006.12.05 15:11sell0.01eurusdm1.33080.00001.3268 1.33180.000.000.00-0.10
170425732006.12.05 15:22sell0.04usdchfm1.19400.00001.1900 1.19160.000.000.000.81
170426042006.12.05 15:22sell0.01gbpusdm1.96910.00001.9651 1.97320.000.000.00-0.41
170447922006.12.05 15:27sell0.16usdjpym115.030.00114.63 115.060.000.000.00-0.42
170499602006.12.05 15:54sell0.02gbpusdm1.97070.00001.9667 1.97320.000.000.00-0.50
170535332006.12.05 16:15sell0.04gbpusdm1.97210.00001.9682 1.97320.000.000.00-0.44
  0.00 0.00 -0.03 -4.90
 Floating P/L: -4.93
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 500.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 264.32 Floating P/L: -4.93 Margin: 23.50
Balance: 764.32 Equity: 759.39 Free Margin: 735.89
 
Details:
Graph
Gross Profit: 340.08 Gross Loss: 75.76 Total Net Profit: 264.32
Profit Factor: 4.49 Expected Payoff: 1.36  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 37.36 (5.12%) Relative Drawdown: 5.12% (37.36)
 
Total Trades: 195 Short Positions (won %): 115 (65.22%) Long Positions (won %): 80 (72.50%)
Profit Trades (% of total): 133 (68.21%) Loss trades (% of total): 62 (31.79%)
Largest profit trade: 43.52 loss trade: -9.60
Average profit trade: 2.56 loss trade: -1.22
Maximum consecutive wins ($): 14 (85.91) consecutive losses ($): 7 (-37.36)
Maximal consecutive profit (count): 85.91 (14) consecutive loss (count): -37.36 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2