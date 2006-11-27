|Account: 1312154
|Name: Racun 2
|Currency: USD
|2006 December 5, 16:26
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16268140
|2006.11.27 07:06
|balance
|Deposit
|500.00
|16268340
|2006.11.27 07:07
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3139
|0.0000
|1.3179
|2006.11.27 10:14
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.26
|16269008
|2006.11.27 07:22
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3124
|0.0000
|1.3164
|2006.11.27 10:14
|1.3114
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.20
|16275179
|2006.11.27 08:28
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3110
|0.0000
|1.3149
|2006.11.27 10:14
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16281063
|2006.11.27 08:58
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3094
|1.3113
|1.3193
|2006.11.27 10:14
|1.3113
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|16289478
|2006.11.27 10:14
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3117
|0.0000
|1.3157
|2006.11.28 05:54
|1.3127
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.10
|16299564
|2006.11.27 13:41
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3102
|1.3128
|1.3208
|2006.11.28 05:54
|1.3128
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.52
|16341665
|2006.11.28 05:54
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3125
|0.0000
|1.3085
|2006.11.29 00:05
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.73
|16349651
|2006.11.28 07:53
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3141
|0.0000
|1.3101
|2006.11.29 00:05
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.14
|16354040
|2006.11.28 08:08
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3118
|2006.11.29 00:05
|1.3198
|0.00
|0.00
|0.02
|-1.64
|16389737
|2006.11.28 13:34
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3133
|2006.11.29 00:04
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.05
|-1.92
|16423269
|2006.11.28 18:16
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3188
|0.0000
|1.3148
|2006.11.29 00:04
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.10
|-1.28
|16432898
|2006.11.28 18:37
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3203
|0.0000
|1.3163
|2006.11.29 00:04
|1.3196
|0.00
|0.00
|0.19
|2.24
|16461525
|2006.11.28 23:53
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3218
|0.0000
|1.3178
|2006.11.29 00:04
|1.3195
|0.00
|0.00
|0.00
|14.72
|16468488
|2006.11.29 00:24
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3214
|0.0000
|1.3254
|2006.11.30 10:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.25
|16471810
|2006.11.29 00:51
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3198
|0.0000
|1.3238
|2006.11.30 10:16
|1.3189
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.18
|16493308
|2006.11.29 07:46
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.28
|16499828
|2006.11.29 08:23
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3168
|1.3189
|1.3269
|2006.11.30 10:15
|1.3191
|0.00
|0.00
|-0.18
|1.84
|16513930
|2006.11.29 11:45
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3153
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-0.36
|5.92
|16550196
|2006.11.29 16:20
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3137
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-0.72
|16.96
|16625443
|2006.11.30 10:16
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3189
|0.0000
|1.3149
|2006.12.01 09:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.43
|16629259
|2006.11.30 11:22
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3204
|0.0000
|1.3164
|2006.12.01 09:51
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.54
|16644714
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3219
|0.0000
|1.3179
|2006.12.01 09:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.52
|16650584
|2006.11.30 15:08
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3240
|0.0000
|1.3200
|2006.12.01 09:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.05
|0.64
|16658150
|2006.11.30 15:45
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3217
|2006.12.01 09:51
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.10
|4.00
|16669655
|2006.11.30 16:34
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3273
|0.0000
|1.3233
|2006.12.01 09:50
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.19
|12.80
|16742193
|2006.12.01 09:51
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3229
|0.0000
|1.3189
|2006.12.01 16:06
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|16755062
|2006.12.01 11:39
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3243
|0.0000
|1.3204
|2006.12.01 16:06
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|16765736
|2006.12.01 14:14
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3264
|0.0000
|1.3224
|2006.12.01 16:06
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.68
|16768648
|2006.12.01 14:21
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3279
|0.0000
|1.3239
|2006.12.01 16:06
|1.3330
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.08
|16778566
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3300
|0.0000
|1.3260
|2006.12.01 16:05
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.64
|16781601
|2006.12.01 15:10
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3277
|2006.12.01 16:05
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.52
|16789691
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3293
|2006.12.01 16:05
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16797197
|2006.12.01 15:39
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3308
|2006.12.01 16:05
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|16803571
|2006.12.01 16:06
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3372
|2006.12.04 00:02
|1.3345
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.13
|16807013
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3317
|1.3345
|1.3425
|2006.12.04 00:02
|1.3345
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.56
|16837532
|2006.12.04 00:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3346
|0.0000
|1.3306
|2006.12.04 08:02
|1.3306
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16870897
|2006.12.04 08:02
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3264
|2006.12.05 15:11
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.09
|16888433
|2006.12.04 11:08
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3277
|2006.12.05 15:11
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.01
|0.14
|16905649
|2006.12.04 16:18
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3332
|0.0000
|1.3293
|2006.12.05 15:11
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.02
|0.92
|17014074
|2006.12.05 13:30
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3347
|0.0000
|1.3307
|2006.12.05 15:11
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16268343
|2006.11.27 07:07
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9381
|0.0000
|1.9421
|2006.11.27 09:55
|1.9392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|16268994
|2006.11.27 07:22
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9365
|0.0000
|1.9405
|2006.11.27 09:54
|1.9392
|0.00
|0.00
|0.00
|0.54
|16276388
|2006.11.27 08:30
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9351
|0.0000
|1.9390
|2006.11.27 09:54
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|16280498
|2006.11.27 08:57
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9336
|1.9359
|1.9439
|2006.11.27 09:54
|1.9391
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|16281232
|2006.11.27 08:58
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9319
|1.9367
|1.9447
|2006.11.27 09:54
|1.9390
|0.00
|0.00
|0.00
|11.36
|16288299
|2006.11.27 09:55
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9397
|0.0000
|1.9437
|2006.11.27 15:39
|1.9369
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|16289030
|2006.11.27 10:10
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9382
|0.0000
|1.9422
|2006.11.27 15:39
|1.9368
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.28
|16289619
|2006.11.27 10:17
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9366
|0.0000
|1.9406
|2006.11.27 15:39
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16296821
|2006.11.27 12:58
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9351
|1.9370
|1.9450
|2006.11.27 15:39
|1.9370
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|16307284
|2006.11.27 15:39
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9374
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|16357938
|2006.11.28 08:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9436
|1.9466
|1.9546
|2006.11.28 13:36
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|0.30
|16391280
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9472
|0.0000
|1.9512
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16410950
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9457
|1.9491
|1.9571
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|1.10
|16425132
|2006.11.28 18:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9565
|2006.11.28 22:28
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|16426568
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9509
|0.0000
|1.9549
|2006.11.28 22:28
|1.9515
|0.00
|0.00
|0.00
|0.12
|16436217
|2006.11.28 18:51
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9494
|1.9513
|1.9593
|2006.11.28 22:27
|1.9513
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.76
|16464125
|2006.11.29 00:01
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9532
|0.0000
|1.9572
|2006.11.29 13:35
|1.9520
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16485390
|2006.11.29 05:27
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9517
|0.0000
|1.9557
|2006.11.29 13:35
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.04
|16494199
|2006.11.29 07:48
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9502
|1.9517
|1.9597
|2006.11.29 13:35
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.64
|16496384
|2006.11.29 08:05
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9486
|1.9518
|1.9598
|2006.11.29 13:35
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|16527842
|2006.11.29 13:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9528
|0.0000
|1.9568
|2006.11.29 14:59
|1.9521
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.07
|16529297
|2006.11.29 13:44
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9515
|0.0000
|1.9553
|2006.11.29 14:59
|1.9518
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16530334
|2006.11.29 13:47
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9500
|1.9519
|1.9599
|2006.11.29 14:59
|1.9519
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|16540887
|2006.11.29 14:59
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9526
|0.0000
|1.9564
|2006.11.30 07:23
|1.9559
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.33
|16542954
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9510
|0.0000
|1.9550
|2006.11.30 07:22
|1.9550
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.80
|16543172
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9497
|1.9513
|1.9593
|2006.11.30 07:22
|1.9556
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.36
|16548138
|2006.11.29 16:05
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9482
|1.9513
|1.9593
|2006.11.30 07:22
|1.9556
|0.00
|0.00
|-0.05
|5.92
|16556743
|2006.11.29 18:23
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9465
|1.9518
|1.9598
|2006.11.30 07:22
|1.9555
|0.00
|0.00
|-0.10
|14.40
|16557766
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9449
|1.9529
|1.9609
|2006.11.30 07:22
|1.9550
|0.00
|0.00
|-0.19
|32.32
|16606993
|2006.11.30 07:23
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9565
|0.0000
|1.9605
|2006.11.30 09:25
|1.9576
|0.00
|0.00
|0.00
|0.11
|16608293
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9549
|0.0000
|1.9589
|2006.11.30 09:24
|1.9575
|0.00
|0.00
|0.00
|0.52
|16610070
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9535
|0.0000
|1.9574
|2006.11.30 09:24
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|1.56
|16610437
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9520
|1.9553
|1.9633
|2006.11.30 09:24
|1.9574
|0.00
|0.00
|0.00
|4.32
|16619866
|2006.11.30 09:25
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9582
|0.0000
|1.9621
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.13
|16620511
|2006.11.30 09:25
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9566
|0.0000
|1.9606
|2006.11.30 13:32
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|0.08
|16625792
|2006.11.30 10:20
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9550
|1.9569
|1.9649
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|16638085
|2006.11.30 13:32
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9576
|0.0000
|1.9616
|2006.11.30 15:02
|1.9582
|0.00
|0.00
|0.00
|0.06
|16639174
|2006.11.30 13:35
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9561
|1.9583
|1.9663
|2006.11.30 15:02
|1.9583
|0.00
|0.00
|0.00
|0.44
|16647161
|2006.11.30 15:02
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9589
|1.9679
|1.9759
|2006.11.30 17:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|16686930
|2006.11.30 21:53
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9669
|0.0000
|1.9709
|2006.12.01 06:26
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16688349
|2006.11.30 22:32
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9654
|1.9688
|1.9768
|2006.12.01 06:26
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.14
|16712092
|2006.12.01 06:26
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9718
|0.0000
|1.9756
|2006.12.01 10:43
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.54
|16730318
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9743
|2006.12.01 10:43
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.76
|16733086
|2006.12.01 08:38
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9727
|2006.12.01 10:43
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.96
|16739701
|2006.12.01 09:35
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9670
|0.0000
|1.9710
|2006.12.01 10:43
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.64
|16743620
|2006.12.01 09:59
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9655
|0.0000
|1.9695
|2006.12.01 10:43
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|1.12
|16747776
|2006.12.01 10:23
|buy
|0.32
|gbpusdm
|1.9639
|1.9662
|1.9742
|2006.12.01 10:43
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|7.36
|16750290
|2006.12.01 10:43
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9663
|0.0000
|1.9623
|2006.12.01 15:17
|1.9771
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.08
|16753230
|2006.12.01 11:21
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9678
|0.0000
|1.9638
|2006.12.01 15:17
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.84
|16761232
|2006.12.01 13:02
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9693
|0.0000
|1.9653
|2006.12.01 15:17
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|16767320
|2006.12.01 14:19
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9706
|0.0000
|1.9668
|2006.12.01 15:17
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|16768305
|2006.12.01 14:20
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9681
|2006.12.01 15:17
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.84
|16775844
|2006.12.01 15:00
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9740
|0.0000
|1.9701
|2006.12.01 15:17
|1.9770
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.60
|16779335
|2006.12.01 15:05
|sell
|0.64
|gbpusdm
|1.9755
|0.0000
|1.9715
|2006.12.01 15:17
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.96
|16781181
|2006.12.01 15:09
|sell
|1.28
|gbpusdm
|1.9770
|0.0000
|1.9730
|2006.12.01 15:17
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|16782451
|2006.12.01 15:11
|sell
|2.56
|gbpusdm
|1.9786
|0.0000
|1.9746
|2006.12.01 15:17
|1.9769
|0.00
|0.00
|0.00
|43.52
|16785377
|2006.12.01 15:17
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9771
|1.9828
|1.9908
|2006.12.01 15:41
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|0.57
|16798822
|2006.12.01 15:41
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9832
|0.0000
|1.9872
|2006.12.03 23:35
|1.9820
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.12
|16801487
|2006.12.01 15:56
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9817
|0.0000
|1.9857
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|0.00
|0.02
|16804843
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9801
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.68
|16808541
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9787
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.48
|16834681
|2006.12.03 23:35
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9824
|0.0000
|1.9864
|2006.12.04 06:12
|1.9795
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.29
|16837674
|2006.12.04 00:03
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9808
|0.0000
|1.9848
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.24
|16844545
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|0.16
|16855270
|2006.12.04 04:06
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9777
|1.9796
|1.9876
|2006.12.04 06:12
|1.9796
|0.00
|0.00
|0.00
|1.52
|16862752
|2006.12.04 06:12
|buy
|0.01
|gbpusdm
|1.9800
|0.0000
|1.9839
|2006.12.04 08:49
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|16863150
|2006.12.04 06:15
|buy
|0.02
|gbpusdm
|1.9785
|0.0000
|1.9825
|2006.12.04 08:49
|1.9757
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|16870020
|2006.12.04 07:52
|buy
|0.04
|gbpusdm
|1.9769
|0.0000
|1.9809
|2006.12.04 08:49
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|16872437
|2006.12.04 08:08
|buy
|0.08
|gbpusdm
|1.9754
|0.0000
|1.9794
|2006.12.04 08:49
|1.9758
|0.00
|0.00
|0.00
|0.32
|16875988
|2006.12.04 08:22
|buy
|0.16
|gbpusdm
|1.9740
|1.9760
|1.9840
|2006.12.04 08:49
|1.9760
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|16880380
|2006.12.04 08:49
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9719
|2006.12.04 13:30
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.10
|16880547
|2006.12.04 08:55
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9774
|0.0000
|1.9734
|2006.12.04 13:30
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|16880803
|2006.12.04 08:58
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9749
|2006.12.04 13:30
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|16894457
|2006.12.04 13:30
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9704
|2006.12.05 00:18
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.46
|16896566
|2006.12.04 14:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9719
|2006.12.05 00:18
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|16902148
|2006.12.04 15:43
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9774
|0.0000
|1.9734
|2006.12.05 00:18
|1.9788
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.56
|16902882
|2006.12.04 15:46
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9749
|2006.12.05 00:18
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|16924590
|2006.12.04 21:47
|sell
|0.16
|gbpusdm
|1.9805
|0.0000
|1.9766
|2006.12.05 00:17
|1.9789
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|16931087
|2006.12.04 22:33
|sell
|0.32
|gbpusdm
|1.9820
|0.0000
|1.9780
|2006.12.05 00:17
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|16940441
|2006.12.05 00:18
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9748
|2006.12.05 08:20
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.39
|16979813
|2006.12.05 08:20
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9743
|0.0000
|1.9705
|2006.12.05 14:04
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16981587
|2006.12.05 08:31
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9758
|0.0000
|1.9718
|2006.12.05 14:04
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|0.22
|16985675
|2006.12.05 08:55
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9773
|0.0000
|1.9733
|2006.12.05 14:04
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|17016365
|2006.12.05 13:31
|sell
|0.08
|gbpusdm
|1.9789
|0.0000
|1.9749
|2006.12.05 14:04
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|17025637
|2006.12.05 14:04
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9744
|0.0000
|1.9704
|2006.12.05 15:00
|1.9731
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|17027423
|2006.12.05 14:16
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9759
|0.0000
|1.9719
|2006.12.05 15:00
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|17032640
|2006.12.05 14:51
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9774
|0.0000
|1.9734
|2006.12.05 15:00
|1.9734
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|17035273
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9684
|2006.12.05 15:22
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.25
|17036674
|2006.12.05 15:04
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9736
|0.0000
|1.9696
|2006.12.05 15:22
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|16268341
|2006.11.27 07:07
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2056
|0.0000
|1.2016
|2006.11.27 19:11
|1.2062
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.05
|16269075
|2006.11.27 07:22
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2071
|0.0000
|1.2031
|2006.11.27 19:11
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|0.13
|16275044
|2006.11.27 08:28
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|2006.11.27 19:11
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|0.76
|16281311
|2006.11.27 08:58
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2104
|0.0000
|1.2064
|2006.11.27 19:11
|1.2064
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|16316466
|2006.11.27 19:12
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2058
|0.0000
|1.2018
|2006.11.28 18:15
|1.2050
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.07
|16342868
|2006.11.28 06:05
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2072
|0.0000
|1.2033
|2006.11.28 18:15
|1.2049
|0.00
|0.00
|0.00
|0.38
|16403734
|2006.11.28 15:04
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2087
|0.0000
|1.2047
|2006.11.28 18:15
|1.2047
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|16422030
|2006.11.28 18:15
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2046
|0.0000
|1.2006
|2006.11.30 07:04
|1.2066
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.17
|16497107
|2006.11.29 08:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2061
|0.0000
|1.2021
|2006.11.30 07:04
|1.2065
|0.00
|0.00
|-0.07
|-0.07
|16510496
|2006.11.29 10:51
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.2075
|0.0000
|1.2036
|2006.11.30 07:04
|1.2066
|0.00
|0.00
|-0.14
|0.30
|16523397
|2006.11.29 13:30
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.2090
|0.0000
|1.2051
|2006.11.30 07:04
|1.2067
|0.00
|0.00
|-0.29
|1.52
|16558313
|2006.11.29 18:24
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.2106
|0.0000
|1.2066
|2006.11.30 07:04
|1.2066
|0.00
|0.00
|-0.57
|5.30
|16603944
|2006.11.30 07:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.30 14:57
|1.2023
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16643955
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.2019
|0.0000
|1.1979
|2006.11.30 15:46
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.00
|0.33
|16658834
|2006.11.30 15:46
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1975
|0.0000
|1.1936
|2006.12.01 15:04
|1.1956
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.16
|16734686
|2006.12.01 08:54
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1990
|0.0000
|1.1950
|2006.12.01 15:00
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|0.67
|16778575
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1948
|0.0000
|1.1908
|2006.12.01 15:29
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|0.34
|16789265
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1904
|0.0000
|1.1864
|2006.12.03 22:55
|1.1908
|0.00
|0.00
|-0.01
|-0.03
|16791445
|2006.12.01 15:32
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1919
|0.0000
|1.1879
|2006.12.03 22:55
|1.1909
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.17
|16806665
|2006.12.01 16:32
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1934
|0.0000
|1.1894
|2006.12.03 22:55
|1.1908
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.87
|16808717
|2006.12.01 16:38
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1949
|0.0000
|1.1909
|2006.12.03 22:55
|1.1909
|0.00
|0.00
|-0.10
|2.69
|16828015
|2006.12.03 22:55
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1902
|0.0000
|1.1863
|2006.12.04 16:05
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.34
|16838287
|2006.12.04 00:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1916
|0.0000
|1.1877
|2006.12.04 16:05
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.45
|16844459
|2006.12.04 01:17
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1931
|0.0000
|1.1891
|2006.12.04 16:05
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.37
|16855728
|2006.12.04 04:08
|sell
|0.08
|usdchfm
|1.1946
|0.0000
|1.1906
|2006.12.04 16:05
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|16871503
|2006.12.04 08:03
|sell
|0.16
|usdchfm
|1.1961
|0.0000
|1.1922
|2006.12.04 16:05
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|2.55
|16877010
|2006.12.04 08:26
|sell
|0.32
|usdchfm
|1.1976
|0.0000
|1.1936
|2006.12.04 16:05
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|8.84
|16904575
|2006.12.04 16:05
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1939
|0.0000
|1.1899
|2006.12.05 13:09
|1.1914
|0.00
|0.00
|-0.01
|0.21
|16972652
|2006.12.05 07:35
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1953
|0.0000
|1.1914
|2006.12.05 13:09
|1.1914
|0.00
|0.00
|0.00
|0.65
|16268353
|2006.11.27 07:07
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.01
|0.00
|115.61
|2006.11.27 19:19
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|16276949
|2006.11.27 08:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.17
|0.00
|115.77
|2006.11.27 19:19
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.40
|16280213
|2006.11.27 08:56
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.31
|0.00
|115.94
|2006.11.27 19:19
|115.94
|0.00
|0.00
|0.00
|1.28
|16318210
|2006.11.27 19:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.92
|0.00
|115.52
|2006.11.29 00:16
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.09
|16321509
|2006.11.27 20:12
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.08
|0.00
|115.68
|2006.11.29 00:16
|115.82
|0.00
|0.00
|-0.06
|0.45
|16360046
|2006.11.28 08:35
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.23
|0.00
|115.83
|2006.11.29 00:15
|115.83
|0.00
|0.00
|-0.06
|1.38
|16467015
|2006.11.29 00:16
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.79
|0.00
|115.39
|2006.11.29 14:22
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.22
|16495593
|2006.11.29 08:03
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.95
|0.00
|115.55
|2006.11.29 14:22
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.16
|16499417
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.11
|0.00
|115.71
|2006.11.29 14:22
|116.03
|0.00
|0.00
|0.00
|0.28
|16515260
|2006.11.29 12:02
|sell
|0.08
|usdjpym
|116.26
|0.00
|115.86
|2006.11.29 14:22
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|1.65
|16517544
|2006.11.29 12:28
|sell
|0.16
|usdjpym
|116.42
|0.00
|116.02
|2006.11.29 14:22
|116.02
|0.00
|0.00
|0.00
|5.52
|16536417
|2006.11.29 14:22
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.03
|0.00
|115.63
|2006.11.30 05:28
|116.11
|0.00
|0.00
|-0.05
|-0.07
|16548053
|2006.11.29 16:05
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.18
|0.00
|115.78
|2006.11.30 05:28
|116.12
|0.00
|0.00
|-0.09
|0.10
|16559720
|2006.11.29 18:27
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.35
|0.00
|115.95
|2006.11.30 05:28
|116.10
|0.00
|0.00
|-0.18
|0.86
|16586230
|2006.11.30 01:47
|sell
|0.08
|usdjpym
|116.50
|0.00
|116.10
|2006.11.30 05:28
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|16596737
|2006.11.30 05:29
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.10
|0.00
|116.50
|2006.12.01 07:49
|115.82
|0.00
|0.00
|0.01
|-0.24
|16646860
|2006.11.30 15:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.95
|0.00
|116.34
|2006.12.01 07:49
|115.83
|0.00
|0.00
|0.02
|-0.21
|16650376
|2006.11.30 15:08
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.80
|0.00
|116.20
|2006.12.01 07:48
|115.82
|0.00
|0.00
|0.05
|0.07
|16662705
|2006.11.30 16:00
|buy
|0.08
|usdjpym
|115.64
|115.81
|116.61
|2006.12.01 07:48
|115.83
|0.00
|0.00
|0.10
|1.31
|16699182
|2006.12.01 01:51
|buy
|0.16
|usdjpym
|115.49
|115.82
|116.62
|2006.12.01 07:48
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|4.56
|16723340
|2006.12.01 07:49
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.81
|0.00
|115.41
|2006.12.01 14:57
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|16728555
|2006.12.01 08:22
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.97
|0.00
|115.57
|2006.12.01 14:57
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.14
|16729558
|2006.12.01 08:24
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.12
|0.00
|115.72
|2006.12.01 14:57
|115.89
|0.00
|0.00
|0.00
|0.79
|16745119
|2006.12.01 10:09
|sell
|0.08
|usdjpym
|116.28
|0.00
|115.88
|2006.12.01 14:57
|115.88
|0.00
|0.00
|0.00
|2.76
|16774430
|2006.12.01 14:57
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.86
|0.00
|115.46
|2006.12.01 15:29
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16788243
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.44
|0.00
|115.04
|2006.12.01 15:37
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|16795883
|2006.12.01 15:38
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.03
|0.00
|114.63
|2006.12.04 11:26
|115.49
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.40
|16798781
|2006.12.01 15:41
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.18
|0.00
|114.78
|2006.12.04 11:24
|115.48
|0.00
|0.00
|-0.03
|-0.52
|16808119
|2006.12.01 16:36
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.33
|0.00
|114.94
|2006.12.04 11:24
|115.47
|0.00
|0.00
|-0.06
|-0.48
|16846301
|2006.12.04 01:31
|sell
|0.08
|usdjpym
|115.48
|0.00
|115.08
|2006.12.04 11:23
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|0.07
|16853433
|2006.12.04 03:41
|sell
|0.16
|usdjpym
|115.64
|0.00
|115.24
|2006.12.04 11:23
|115.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.22
|16856869
|2006.12.04 04:15
|sell
|0.32
|usdjpym
|115.79
|0.00
|115.39
|2006.12.04 11:23
|115.47
|0.00
|0.00
|0.00
|8.87
|16889079
|2006.12.04 11:26
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.47
|0.00
|115.07
|2006.12.04 22:18
|115.22
|0.00
|0.00
|-0.02
|0.22
|16893290
|2006.12.04 13:16
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.62
|0.00
|115.22
|2006.12.04 22:18
|115.22
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.69
|16929125
|2006.12.04 22:18
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.19
|0.00
|114.79
|2006.12.05 07:41
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|0.23
|16934943
|2006.12.04 23:08
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.34
|0.00
|114.94
|2006.12.05 07:41
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|16974109
|2006.12.05 07:41
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.88
|0.00
|114.48
|2006.12.05 13:35
|114.48
|0.00
|0.00
|0.00
|0.35
|0.00
|0.00
|-2.89
|267.21
|Closed P/L:
|264.32
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16673271
|2006.11.30 17:19
|sell
|0.01
|eurchfm
|1.5871
|0.0000
|1.5831
|1.5869
|0.00
|0.00
|-0.03
|0.01
|17010894
|2006.12.05 13:10
|sell
|0.01
|usdchfm
|1.1909
|0.0000
|1.1869
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.06
|17018568
|2006.12.05 13:35
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.40
|0.00
|114.00
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.57
|17021039
|2006.12.05 13:46
|sell
|0.02
|usdjpym
|114.56
|0.00
|114.16
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.87
|17023469
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.04
|usdjpym
|114.72
|0.00
|114.32
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.18
|17026229
|2006.12.05 14:07
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.1925
|0.0000
|1.1885
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.15
|17026490
|2006.12.05 14:08
|sell
|0.08
|usdjpym
|114.87
|0.00
|114.47
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.32
|17038826
|2006.12.05 15:11
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3268
|1.3318
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|17042573
|2006.12.05 15:22
|sell
|0.04
|usdchfm
|1.1940
|0.0000
|1.1900
|1.1916
|0.00
|0.00
|0.00
|0.81
|17042604
|2006.12.05 15:22
|sell
|0.01
|gbpusdm
|1.9691
|0.0000
|1.9651
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|17044792
|2006.12.05 15:27
|sell
|0.16
|usdjpym
|115.03
|0.00
|114.63
|115.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.42
|17049960
|2006.12.05 15:54
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9707
|0.0000
|1.9667
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.50
|17053533
|2006.12.05 16:15
|sell
|0.04
|gbpusdm
|1.9721
|0.0000
|1.9682
|1.9732
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.44
|0.00
|0.00
|-0.03
|-4.90
|Floating P/L:
|-4.93
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|500.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|264.32
|Floating P/L:
|-4.93
|Margin:
|23.50
|Balance:
|764.32
|Equity:
|759.39
|Free Margin:
|735.89
|Details:
|Gross Profit:
|340.08
|Gross Loss:
|75.76
|Total Net Profit:
|264.32
|Profit Factor:
|4.49
|Expected Payoff:
|1.36
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|37.36 (5.12%)
|Relative Drawdown:
|5.12% (37.36)
|Total Trades:
|195
|Short Positions (won %):
|115 (65.22%)
|Long Positions (won %):
|80 (72.50%)
|Profit Trades (% of total):
|133 (68.21%)
|Loss trades (% of total):
|62 (31.79%)
|Largest
|profit trade:
|43.52
|loss trade:
|-9.60
|Average
|profit trade:
|2.56
|loss trade:
|-1.22
|Maximum
|consecutive wins ($):
|14 (85.91)
|consecutive losses ($):
|7 (-37.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|85.91 (14)
|consecutive loss (count):
|-37.36 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2