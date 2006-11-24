|Account: 470820
|Name: Gianni Pellizzaro
|Currency: USD
|2006 December 1, 22:24
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4562989
|2006.11.24 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2101
|1.2181
|1.1906
|2006.12.01 17:37
|1.1906
|0.00
|0.00
|-7.50
|163.78
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4725538
|2006.11.30 23:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9575
|1.9820
|2006.12.01 17:35
|1.9820
|0.00
|0.00
|-0.24
|165.00
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4595179
|2006.11.27 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.05
|119.74
|115.42
|2006.12.01 17:29
|115.42
|0.00
|0.00
|-8.63
|54.58
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4575586
|2006.11.27 03:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2060
|1.2140
|1.1930
|2006.12.01 17:10
|1.1930
|0.00
|0.00
|-6.46
|108.97
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4725533
|2006.11.30 23:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9575
|1.9765
|2006.12.01 17:09
|1.9765
|0.00
|0.00
|-0.24
|110.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4725512
|2006.11.30 23:32
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9655
|1.9575
|1.9710
|2006.12.01 08:26
|1.9710
|0.00
|0.00
|-0.24
|55.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4621285
|2006.11.28 10:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.72
|153.52
|152.37
|2006.12.01 07:24
|153.52
|0.00
|0.00
|-5.85
|-69.10
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4562988
|2006.11.24 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2101
|1.2181
|1.1971
|2006.11.30 18:15
|1.1971
|0.00
|0.00
|-6.40
|108.60
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4575582
|2006.11.27 03:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2060
|1.2140
|1.1995
|2006.11.30 17:13
|1.1995
|0.00
|0.00
|-5.36
|54.19
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4684041
|2006.11.29 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|1.9599
|1.9409
|2006.11.30 16:57
|1.9599
|0.00
|0.00
|0.24
|-80.00
|20061123
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4551647
|2006.11.24 11:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.04
|116.51
|2006.11.30 03:40
|116.51
|0.00
|0.00
|7.76
|54.07
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4684024
|2006.11.29 17:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9519
|1.9599
|1.9464
|2006.11.29 20:23
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|55.00
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4595173
|2006.11.27 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.05
|116.89
|115.63
|2006.11.29 03:32
|115.63
|0.00
|0.00
|-2.92
|36.32
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4595153
|2006.11.27 14:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.05
|116.89
|115.84
|2006.11.29 02:16
|115.84
|0.00
|0.00
|-2.92
|18.13
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4621291
|2006.11.28 10:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.72
|153.52
|152.02
|2006.11.28 22:39
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.36
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|4621293
|2006.11.28 10:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|152.72
|153.52
|151.67
|2006.11.28 22:39
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.36
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|4565387
|2006.11.24 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|1.9239
|1.9484
|2006.11.28 15:34
|1.9484
|0.00
|0.00
|-0.48
|165.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4578119
|2006.11.27 06:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.98
|152.78
|151.63
|2006.11.28 10:30
|152.78
|0.00
|0.00
|-1.20
|-68.87
|20061122
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4578124
|2006.11.27 06:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.98
|152.78
|151.28
|2006.11.28 00:38
|152.53
|0.00
|0.00
|-1.20
|-47.36
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|4578130
|2006.11.27 06:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.98
|152.78
|150.93
|2006.11.28 00:37
|152.53
|0.00
|0.00
|-1.20
|-47.36
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|4551638
|2006.11.24 11:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.04
|116.30
|2006.11.27 10:55
|116.30
|0.00
|0.00
|1.28
|36.11
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4571281
|2006.11.27 00:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|111.82
|116.14
|2006.11.27 07:41
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|54.24
|20061124
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4551623
|2006.11.24 11:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.88
|115.04
|116.09
|2006.11.27 07:41
|116.09
|0.00
|0.00
|1.28
|18.09
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4571277
|2006.11.27 00:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|115.51
|115.93
|2006.11.27 06:51
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|36.23
|20061123
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4571273
|2006.11.27 00:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.51
|114.67
|115.72
|2006.11.27 03:05
|115.72
|0.00
|0.00
|0.00
|18.15
|20061122
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4565383
|2006.11.24 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|1.9239
|1.9429
|2006.11.27 00:01
|1.9429
|0.00
|0.00
|-0.24
|110.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4565373
|2006.11.24 17:45
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9319
|1.9239
|1.9374
|2006.11.27 00:01
|1.9374
|0.00
|0.00
|-0.24
|55.00
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4562974
|2006.11.24 16:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2101
|1.2181
|1.2036
|2006.11.27 00:00
|1.2036
|0.00
|0.00
|-1.04
|54.03
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4538973
|2006.11.24 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.73
|151.53
|150.38
|2006.11.24 11:17
|151.53
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.00
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4532566
|2006.11.23 18:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2234
|1.2314
|1.2104
|2006.11.24 10:48
|1.2104
|0.00
|0.00
|-1.04
|107.40
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4532570
|2006.11.23 18:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2234
|1.2136
|1.2039
|2006.11.24 10:35
|1.2136
|0.00
|0.00
|-1.04
|80.75
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4538974
|2006.11.24 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.73
|151.53
|150.03
|2006.11.24 10:32
|151.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.20
|20060613
|Mode3_SecondTrade
|4538978
|2006.11.24 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|150.73
|151.53
|149.68
|2006.11.24 10:32
|151.28
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.47
|20060614
|Mode3_ThirdTrade
|4517418
|2006.11.23 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.69
|115.85
|116.90
|2006.11.24 10:32
|115.85
|0.00
|0.00
|1.28
|-72.51
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4517448
|2006.11.23 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.69
|115.85
|117.11
|2006.11.24 10:32
|115.85
|0.00
|0.00
|1.28
|-72.51
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4517457
|2006.11.23 06:15
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.69
|115.85
|117.32
|2006.11.24 10:32
|115.85
|0.00
|0.00
|1.28
|-72.51
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4532559
|2006.11.23 18:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2234
|1.2314
|1.2169
|2006.11.24 10:30
|1.2169
|0.00
|0.00
|-1.04
|53.41
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4458080
|2006.11.21 02:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.32
|150.80
|150.27
|2006.11.24 02:45
|150.80
|0.00
|0.00
|-5.75
|44.67
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4458073
|2006.11.21 02:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.32
|151.32
|150.62
|2006.11.23 13:34
|150.62
|0.00
|0.00
|-4.58
|60.21
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4467578
|2006.11.21 12:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2428
|1.2331
|1.2233
|2006.11.23 11:39
|1.2233
|0.00
|0.00
|-4.04
|159.40
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[tp]
|4467572
|2006.11.21 12:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2428
|1.2508
|1.2298
|2006.11.22 15:31
|1.2298
|0.00
|0.00
|-1.04
|105.71
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4492620
|2006.11.22 11:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.57
|116.73
|118.20
|2006.11.22 15:29
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.96
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4492619
|2006.11.22 11:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.57
|116.73
|117.99
|2006.11.22 15:29
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.96
|20060613
|Mode3_SecondTrade[sl]
|4492617
|2006.11.22 11:25
|buy
|0.10
|usdjpy
|117.57
|116.73
|117.78
|2006.11.22 15:29
|116.73
|0.00
|0.00
|0.00
|-71.96
|20050612
|Mode3_FirstTrade[sl]
|4458056
|2006.11.21 02:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|151.32
|152.12
|150.97
|2006.11.22 12:45
|150.97
|0.00
|0.00
|-1.17
|29.83
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4436693
|2006.11.20 00:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8945
|1.9027
|1.9110
|2006.11.22 11:31
|1.9027
|0.00
|0.00
|-0.48
|82.00
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4440076
|2006.11.20 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.90
|117.58
|117.27
|2006.11.22 11:25
|117.58
|0.00
|0.00
|-2.92
|27.22
|20060614
|Mode3_ThirdTrade[sl]
|4467563
|2006.11.21 12:30
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2428
|1.2508
|1.2363
|2006.11.22 10:40
|1.2363
|0.00
|0.00
|-1.04
|52.58
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4436688
|2006.11.20 00:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8945
|1.8945
|1.9055
|2006.11.22 10:34
|1.9055
|0.00
|0.00
|-0.48
|110.00
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4440066
|2006.11.20 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.90
|118.74
|117.48
|2006.11.22 09:35
|117.48
|0.00
|0.00
|-2.92
|35.75
|20060613
|Mode3_SecondTrade[tp]
|4440040
|2006.11.20 05:00
|sell
|0.10
|usdjpy
|117.90
|118.74
|117.69
|2006.11.22 03:53
|117.69
|0.00
|0.00
|-2.92
|17.84
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4436673
|2006.11.20 00:47
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.8945
|1.8865
|1.9000
|2006.11.21 13:19
|1.9000
|0.00
|0.00
|-0.24
|55.00
|20050612
|Mode3_FirstTrade[tp]
|4435410
|2006.11.19 22:57
|balance
|Deposit
|2 000.00
|0.00
|0.00
|-68.66
|1 545.77
|Closed P/L:
|1 477.11
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4748771
|2006.12.01 13:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.81
|154.61
|153.46
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|20061122
|Mode3_FirstTrade
|4748776
|2006.12.01 13:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.81
|154.61
|153.11
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|20061123
|Mode3_SecondTrade
|4748778
|2006.12.01 13:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.81
|154.61
|152.76
|153.93
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.40
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|4575590
|2006.11.27 03:15
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2060
|5.1963
|1.1865
|1.1926
|0.00
|0.00
|-6.46
|112.36
|20061124
|Mode3_ThirdTrade
|0.00
|0.00
|-6.46
|81.16
|Floating P/L:
|74.70
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|2 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 477.11
|Floating P/L:
|74.70
|Margin:
|248.66
|Balance:
|3 477.11
|Equity:
|3 551.81
|Free Margin:
|3 303.15
|Details:
|Gross Profit:
|2 488.97
|Gross Loss:
|1 011.86
|Total Net Profit:
|1 477.11
|Profit Factor:
|2.46
|Expected Payoff:
|28.41
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|310.36 (11.99%)
|Relative Drawdown:
|11.99% (310.36)
|Total Trades:
|52
|Short Positions (won %):
|31 (67.74%)
|Long Positions (won %):
|21 (71.43%)
|Profit Trades (% of total):
|36 (69.23%)
|Loss trades (% of total):
|16 (30.77%)
|Largest
|profit trade:
|164.76
|loss trade:
|-79.76
|Average
|profit trade:
|69.14
|loss trade:
|-63.24
|Maximum
|consecutive wins ($):
|8 (398.05)
|consecutive losses ($):
|5 (-310.36)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|634.02 (6)
|consecutive loss (count):
|-310.36 (5)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|2