FXDD

Account: 470820 Name: Gianni Pellizzaro Currency: USD 2006 December 1, 22:24
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45629892006.11.24 16:30sell0.10usdchf1.21011.21811.19062006.12.01 17:371.19060.000.00-7.50163.78
 20060614Mode3_ThirdTrade[tp]
47255382006.11.30 23:32buy0.10gbpusd1.96551.95751.98202006.12.01 17:351.98200.000.00-0.24165.00
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
45951792006.11.27 14:30sell0.10usdjpy116.05119.74115.422006.12.01 17:29115.420.000.00-8.6354.58
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
45755862006.11.27 03:15sell0.10usdchf1.20601.21401.19302006.12.01 17:101.19300.000.00-6.46108.97
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
47255332006.11.30 23:32buy0.10gbpusd1.96551.95751.97652006.12.01 17:091.97650.000.00-0.24110.00
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
47255122006.11.30 23:32buy0.10gbpusd1.96551.95751.97102006.12.01 08:261.97100.000.00-0.2455.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
46212852006.11.28 10:30sell0.10eurjpy152.72153.52152.372006.12.01 07:24153.520.000.00-5.85-69.10
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
45629882006.11.24 16:30sell0.10usdchf1.21011.21811.19712006.11.30 18:151.19710.000.00-6.40108.60
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
45755822006.11.27 03:15sell0.10usdchf1.20601.21401.19952006.11.30 17:131.19950.000.00-5.3654.19
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
46840412006.11.29 17:00sell0.10gbpusd1.95191.95991.94092006.11.30 16:571.95990.000.000.24-80.00
 20061123Mode3_SecondTrade[sl]
45516472006.11.24 11:15buy0.10usdjpy115.88115.04116.512006.11.30 03:40116.510.000.007.7654.07
 20060614Mode3_ThirdTrade[tp]
46840242006.11.29 17:00sell0.10gbpusd1.95191.95991.94642006.11.29 20:231.94640.000.000.0055.00
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
45951732006.11.27 14:30sell0.10usdjpy116.05116.89115.632006.11.29 03:32115.630.000.00-2.9236.32
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
45951532006.11.27 14:30sell0.10usdjpy116.05116.89115.842006.11.29 02:16115.840.000.00-2.9218.13
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
46212912006.11.28 10:30sell0.10eurjpy152.72153.52152.022006.11.28 22:39153.270.000.000.00-47.36
 20061123Mode3_SecondTrade
46212932006.11.28 10:30sell0.10eurjpy152.72153.52151.672006.11.28 22:39153.270.000.000.00-47.36
 20061124Mode3_ThirdTrade
45653872006.11.24 17:45buy0.10gbpusd1.93191.92391.94842006.11.28 15:341.94840.000.00-0.48165.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[tp]
45781192006.11.27 06:15sell0.10eurjpy151.98152.78151.632006.11.28 10:30152.780.000.00-1.20-68.87
 20061122Mode3_FirstTrade[sl]
45781242006.11.27 06:15sell0.10eurjpy151.98152.78151.282006.11.28 00:38152.530.000.00-1.20-47.36
 20061123Mode3_SecondTrade
45781302006.11.27 06:15sell0.10eurjpy151.98152.78150.932006.11.28 00:37152.530.000.00-1.20-47.36
 20061124Mode3_ThirdTrade
45516382006.11.24 11:15buy0.10usdjpy115.88115.04116.302006.11.27 10:55116.300.000.001.2836.11
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
45712812006.11.27 00:15buy0.10usdjpy115.51111.82116.142006.11.27 07:41116.140.000.000.0054.24
 20061124Mode3_ThirdTrade[tp]
45516232006.11.24 11:15buy0.10usdjpy115.88115.04116.092006.11.27 07:41116.090.000.001.2818.09
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
45712772006.11.27 00:15buy0.10usdjpy115.51115.51115.932006.11.27 06:51115.930.000.000.0036.23
 20061123Mode3_SecondTrade[tp]
45712732006.11.27 00:15buy0.10usdjpy115.51114.67115.722006.11.27 03:05115.720.000.000.0018.15
 20061122Mode3_FirstTrade[tp]
45653832006.11.24 17:45buy0.10gbpusd1.93191.92391.94292006.11.27 00:011.94290.000.00-0.24110.00
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
45653732006.11.24 17:45buy0.10gbpusd1.93191.92391.93742006.11.27 00:011.93740.000.00-0.2455.00
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
45629742006.11.24 16:30sell0.10usdchf1.21011.21811.20362006.11.27 00:001.20360.000.00-1.0454.03
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
45389732006.11.24 06:30sell0.10eurjpy150.73151.53150.382006.11.24 11:17151.530.000.000.00-69.00
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
45325662006.11.23 18:30sell0.10usdchf1.22341.23141.21042006.11.24 10:481.21040.000.00-1.04107.40
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
45325702006.11.23 18:30sell0.10usdchf1.22341.21361.20392006.11.24 10:351.21360.000.00-1.0480.75
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
45389742006.11.24 06:30sell0.10eurjpy150.73151.53150.032006.11.24 10:32151.300.000.000.00-49.20
 20060613Mode3_SecondTrade
45389782006.11.24 06:30sell0.10eurjpy150.73151.53149.682006.11.24 10:32151.280.000.000.00-47.47
 20060614Mode3_ThirdTrade
45174182006.11.23 06:15buy0.10usdjpy116.69115.85116.902006.11.24 10:32115.850.000.001.28-72.51
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
45174482006.11.23 06:15buy0.10usdjpy116.69115.85117.112006.11.24 10:32115.850.000.001.28-72.51
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
45174572006.11.23 06:15buy0.10usdjpy116.69115.85117.322006.11.24 10:32115.850.000.001.28-72.51
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
45325592006.11.23 18:30sell0.10usdchf1.22341.23141.21692006.11.24 10:301.21690.000.00-1.0453.41
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
44580802006.11.21 02:15sell0.10eurjpy151.32150.80150.272006.11.24 02:45150.800.000.00-5.7544.67
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
44580732006.11.21 02:15sell0.10eurjpy151.32151.32150.622006.11.23 13:34150.620.000.00-4.5860.21
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
44675782006.11.21 12:30sell0.10usdchf1.24281.23311.22332006.11.23 11:391.22330.000.00-4.04159.40
 20060614Mode3_ThirdTrade[tp]
44675722006.11.21 12:30sell0.10usdchf1.24281.25081.22982006.11.22 15:311.22980.000.00-1.04105.71
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
44926202006.11.22 11:25buy0.10usdjpy117.57116.73118.202006.11.22 15:29116.730.000.000.00-71.96
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
44926192006.11.22 11:25buy0.10usdjpy117.57116.73117.992006.11.22 15:29116.730.000.000.00-71.96
 20060613Mode3_SecondTrade[sl]
44926172006.11.22 11:25buy0.10usdjpy117.57116.73117.782006.11.22 15:29116.730.000.000.00-71.96
 20050612Mode3_FirstTrade[sl]
44580562006.11.21 02:15sell0.10eurjpy151.32152.12150.972006.11.22 12:45150.970.000.00-1.1729.83
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
44366932006.11.20 00:47buy0.10gbpusd1.89451.90271.91102006.11.22 11:311.90270.000.00-0.4882.00
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
44400762006.11.20 05:00sell0.10usdjpy117.90117.58117.272006.11.22 11:25117.580.000.00-2.9227.22
 20060614Mode3_ThirdTrade[sl]
44675632006.11.21 12:30sell0.10usdchf1.24281.25081.23632006.11.22 10:401.23630.000.00-1.0452.58
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
44366882006.11.20 00:47buy0.10gbpusd1.89451.89451.90552006.11.22 10:341.90550.000.00-0.48110.00
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
44400662006.11.20 05:00sell0.10usdjpy117.90118.74117.482006.11.22 09:35117.480.000.00-2.9235.75
 20060613Mode3_SecondTrade[tp]
44400402006.11.20 05:00sell0.10usdjpy117.90118.74117.692006.11.22 03:53117.690.000.00-2.9217.84
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
44366732006.11.20 00:47buy0.10gbpusd1.89451.88651.90002006.11.21 13:191.90000.000.00-0.2455.00
 20050612Mode3_FirstTrade[tp]
44354102006.11.19 22:57balanceDeposit2 000.00
  0.00 0.00 -68.66 1 545.77
Closed P/L: 1 477.11
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
47487712006.12.01 13:45sell0.10eurjpy153.81154.61153.46 153.930.000.000.00-10.40
 20061122Mode3_FirstTrade
47487762006.12.01 13:45sell0.10eurjpy153.81154.61153.11 153.930.000.000.00-10.40
 20061123Mode3_SecondTrade
47487782006.12.01 13:45sell0.10eurjpy153.81154.61152.76 153.930.000.000.00-10.40
 20061124Mode3_ThirdTrade
45755902006.11.27 03:15sell0.10usdchf1.20605.19631.1865 1.19260.000.00-6.46112.36
 20061124Mode3_ThirdTrade
  0.00 0.00 -6.46 81.16
 Floating P/L: 74.70
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 477.11 Floating P/L: 74.70 Margin: 248.66
Balance: 3 477.11 Equity: 3 551.81 Free Margin: 3 303.15
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 488.97 Gross Loss: 1 011.86 Total Net Profit: 1 477.11
Profit Factor: 2.46 Expected Payoff: 28.41  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 310.36 (11.99%) Relative Drawdown: 11.99% (310.36)
 
Total Trades: 52 Short Positions (won %): 31 (67.74%) Long Positions (won %): 21 (71.43%)
Profit Trades (% of total): 36 (69.23%) Loss trades (% of total): 16 (30.77%)
Largest profit trade: 164.76 loss trade: -79.76
Average profit trade: 69.14 loss trade: -63.24
Maximum consecutive wins ($): 8 (398.05) consecutive losses ($): 5 (-310.36)
Maximal consecutive profit (count): 634.02 (6) consecutive loss (count): -310.36 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2