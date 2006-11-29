|Account: 475793
|Name: Wackena
|Currency: USD
|2006 November 30, 13:28
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4652719
|2006.11.29 00:43
|balance
|Deposit
|3 000.00
|4653992
|2006.11.29 01:52
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2020
|1.1630
|1.2050
|2006.11.29 09:46
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|49.79
|4652776
|2006.11.29 00:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2030
|1.1630
|1.2060
|2006.11.29 09:46
|1.2050
|0.00
|0.00
|0.00
|16.60
|4655557
|2006.11.29 02:24
|buy
|1.60
|usdjpy
|115.77
|112.17
|116.07
|2006.11.29 10:18
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|413.54
|4655137
|2006.11.29 02:15
|buy
|0.80
|usdjpy
|115.88
|112.18
|116.18
|2006.11.29 10:18
|116.07
|0.00
|0.00
|0.00
|130.96
|4654891
|2006.11.29 02:09
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.99
|112.19
|116.29
|2006.11.29 10:18
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|31.01
|4653940
|2006.11.29 01:52
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.10
|112.20
|116.40
|2006.11.29 10:18
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|4652724
|2006.11.29 00:44
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.20
|112.20
|116.50
|2006.11.29 10:18
|116.10
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.61
|4667129
|2006.11.29 09:46
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2052
|1.1652
|1.2082
|2006.11.29 12:51
|1.2082
|0.00
|0.00
|0.00
|24.83
|4669118
|2006.11.29 10:18
|buy
|0.80
|gbpusd
|1.9497
|1.9127
|1.9527
|2006.11.29 15:33
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|240.00
|4666677
|2006.11.29 09:39
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9513
|1.9133
|1.9543
|2006.11.29 15:33
|1.9527
|0.00
|0.00
|0.00
|56.00
|4654680
|2006.11.29 02:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9524
|1.9134
|1.9554
|2006.11.29 15:33
|1.9525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|4654590
|2006.11.29 02:01
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9534
|1.9134
|1.9564
|2006.11.29 15:33
|1.9522
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|4677924
|2006.11.29 14:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.38
|120.18
|116.08
|2006.11.29 16:18
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|103.38
|4673908
|2006.11.29 12:07
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.26
|120.16
|115.96
|2006.11.29 16:18
|116.08
|0.00
|0.00
|0.00
|31.01
|4672911
|2006.11.29 11:45
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.15
|120.15
|115.85
|2006.11.29 16:18
|116.09
|0.00
|0.00
|0.00
|5.17
|4680367
|2006.11.29 15:34
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2066
|1.1686
|1.2096
|2006.11.29 18:04
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|99.21
|4675304
|2006.11.29 13:11
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2077
|1.1687
|1.2107
|2006.11.29 18:04
|1.2096
|0.00
|0.00
|0.00
|31.42
|4674807
|2006.11.29 12:51
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2087
|1.1687
|1.2117
|2006.11.29 18:05
|1.2097
|0.00
|0.00
|0.00
|8.27
|4686033
|2006.11.29 17:50
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.16
|112.16
|116.46
|2006.11.30 03:39
|116.46
|0.00
|0.00
|3.94
|25.76
|4684753
|2006.11.29 17:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9506
|1.9126
|1.9536
|2006.11.30 09:22
|1.9536
|0.00
|0.00
|-2.27
|120.00
|4680794
|2006.11.29 15:39
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9517
|1.9127
|1.9547
|2006.11.30 09:22
|1.9536
|0.00
|0.00
|-1.13
|38.00
|4680141
|2006.11.29 15:33
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9527
|1.9127
|1.9557
|2006.11.30 09:22
|1.9537
|0.00
|0.00
|-0.57
|10.00
|4680098
|2006.11.29 15:33
|buy
|1.60
|eurusd
|1.3162
|1.2802
|1.3192
|2006.11.30 09:23
|1.3192
|0.00
|0.00
|-36.31
|480.00
|4669015
|2006.11.29 10:16
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3178
|1.2808
|1.3208
|2006.11.30 09:23
|1.3194
|0.00
|0.00
|-18.15
|128.00
|4659250
|2006.11.29 04:48
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3189
|1.2809
|1.3219
|2006.11.30 09:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|-9.08
|16.00
|4656562
|2006.11.29 02:52
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3199
|1.2809
|1.3229
|2006.11.30 09:23
|1.3194
|0.00
|0.00
|-4.54
|-10.00
|4655246
|2006.11.29 02:16
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3210
|1.2810
|1.3240
|2006.11.30 09:23
|1.3193
|0.00
|0.00
|-2.27
|-17.00
|4702915
|2006.11.30 09:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9521
|1.9191
|1.9551
|2006.11.30 11:23
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|120.00
|4702847
|2006.11.30 09:35
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9531
|1.9191
|1.9561
|2006.11.30 11:23
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|4701454
|2006.11.30 09:22
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9542
|1.9192
|1.9572
|2006.11.30 11:23
|1.9551
|0.00
|0.00
|0.00
|9.00
|0.00
|0.00
|-70.38
|2 180.62
|Closed P/L:
|2 110.24
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4686314
|2006.11.29 18:05
|buy
|0.10
|usdchf
|1.2102
|1.1752
|1.2132
|1.2065
|0.00
|0.00
|2.84
|-30.67
|4691120
|2006.11.29 21:50
|buy
|0.20
|usdchf
|1.2091
|1.1751
|1.2121
|1.2065
|0.00
|0.00
|5.68
|-43.10
|4695250
|2006.11.30 03:39
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.48
|112.98
|116.78
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.96
|4695739
|2006.11.30 04:03
|buy
|0.20
|usdjpy
|116.38
|112.98
|116.68
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.71
|4696279
|2006.11.30 04:11
|buy
|0.40
|usdjpy
|116.24
|112.94
|116.54
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.21
|4698211
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.40
|usdchf
|1.2081
|1.1751
|1.2111
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.05
|4698229
|2006.11.30 07:28
|buy
|0.80
|usdjpy
|116.13
|112.93
|116.43
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|41.31
|4700513
|2006.11.30 09:03
|buy
|0.80
|usdchf
|1.2070
|1.1750
|1.2100
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|-33.15
|4701657
|2006.11.30 09:23
|buy
|1.60
|usdchf
|1.2058
|1.1748
|1.2088
|1.2065
|0.00
|0.00
|0.00
|92.83
|4701675
|2006.11.30 09:23
|buy
|1.60
|usdjpy
|116.01
|112.91
|116.31
|116.19
|0.00
|0.00
|0.00
|247.87
|4701776
|2006.11.30 09:23
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3194
|1.2844
|1.3224
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|4703755
|2006.11.30 10:05
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3183
|1.2843
|1.3213
|1.3197
|0.00
|0.00
|0.00
|28.00
|4705482
|2006.11.30 11:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9555
|1.9905
|1.9525
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|6.00
|4705707
|2006.11.30 11:24
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9569
|1.9909
|1.9539
|1.9549
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|0.00
|0.00
|8.52
|224.16
|Floating P/L:
|232.68
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|3 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|2 110.24
|Floating P/L:
|232.68
|Margin:
|3 591.27
|Balance:
|5 110.24
|Equity:
|5 342.92
|Free Margin:
|1 751.66
|Details:
|Gross Profit:
|2 166.38
|Gross Loss:
|56.14
|Total Net Profit:
|2 110.24
|Profit Factor:
|38.59
|Expected Payoff:
|70.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|33.81 (0.68%)
|Relative Drawdown:
|0.68% (33.81)
|Total Trades:
|30
|Short Positions (won %):
|3 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|27 (81.48%)
|Profit Trades (% of total):
|25 (83.33%)
|Loss trades (% of total):
|5 (16.67%)
|Largest
|profit trade:
|443.69
|loss trade:
|-19.27
|Average
|profit trade:
|86.66
|loss trade:
|-11.23
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (1 032.65)
|consecutive losses ($):
|2 (-33.81)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 032.65 (13)
|consecutive loss (count):
|-33.81 (2)
|Average
|consecutive wins:
|6
|consecutive losses:
|2