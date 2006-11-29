FXDD

Account: 475793 Name: Wackena Currency: USD 2006 November 30, 13:28
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
46527192006.11.29 00:43balanceDeposit3 000.00
46539922006.11.29 01:52buy0.20usdchf1.20201.16301.20502006.11.29 09:461.20500.000.000.0049.79
46527762006.11.29 00:46buy0.10usdchf1.20301.16301.20602006.11.29 09:461.20500.000.000.0016.60
46555572006.11.29 02:24buy1.60usdjpy115.77112.17116.072006.11.29 10:18116.070.000.000.00413.54
46551372006.11.29 02:15buy0.80usdjpy115.88112.18116.182006.11.29 10:18116.070.000.000.00130.96
46548912006.11.29 02:09buy0.40usdjpy115.99112.19116.292006.11.29 10:18116.080.000.000.0031.01
46539402006.11.29 01:52buy0.20usdjpy116.10112.20116.402006.11.29 10:18116.090.000.000.00-1.72
46527242006.11.29 00:44buy0.10usdjpy116.20112.20116.502006.11.29 10:18116.100.000.000.00-8.61
46671292006.11.29 09:46buy0.10usdchf1.20521.16521.20822006.11.29 12:511.20820.000.000.0024.83
46691182006.11.29 10:18buy0.80gbpusd1.94971.91271.95272006.11.29 15:331.95270.000.000.00240.00
46666772006.11.29 09:39buy0.40gbpusd1.95131.91331.95432006.11.29 15:331.95270.000.000.0056.00
46546802006.11.29 02:04buy0.20gbpusd1.95241.91341.95542006.11.29 15:331.95250.000.000.002.00
46545902006.11.29 02:01buy0.10gbpusd1.95341.91341.95642006.11.29 15:331.95220.000.000.00-12.00
46779242006.11.29 14:46sell0.40usdjpy116.38120.18116.082006.11.29 16:18116.080.000.000.00103.38
46739082006.11.29 12:07sell0.20usdjpy116.26120.16115.962006.11.29 16:18116.080.000.000.0031.01
46729112006.11.29 11:45sell0.10usdjpy116.15120.15115.852006.11.29 16:18116.090.000.000.005.17
46803672006.11.29 15:34buy0.40usdchf1.20661.16861.20962006.11.29 18:041.20960.000.000.0099.21
46753042006.11.29 13:11buy0.20usdchf1.20771.16871.21072006.11.29 18:041.20960.000.000.0031.42
46748072006.11.29 12:51buy0.10usdchf1.20871.16871.21172006.11.29 18:051.20970.000.000.008.27
46860332006.11.29 17:50buy0.10usdjpy116.16112.16116.462006.11.30 03:39116.460.000.003.9425.76
46847532006.11.29 17:06buy0.40gbpusd1.95061.91261.95362006.11.30 09:221.95360.000.00-2.27120.00
46807942006.11.29 15:39buy0.20gbpusd1.95171.91271.95472006.11.30 09:221.95360.000.00-1.1338.00
46801412006.11.29 15:33buy0.10gbpusd1.95271.91271.95572006.11.30 09:221.95370.000.00-0.5710.00
46800982006.11.29 15:33buy1.60eurusd1.31621.28021.31922006.11.30 09:231.31920.000.00-36.31480.00
46690152006.11.29 10:16buy0.80eurusd1.31781.28081.32082006.11.30 09:231.31940.000.00-18.15128.00
46592502006.11.29 04:48buy0.40eurusd1.31891.28091.32192006.11.30 09:231.31930.000.00-9.0816.00
46565622006.11.29 02:52buy0.20eurusd1.31991.28091.32292006.11.30 09:231.31940.000.00-4.54-10.00
46552462006.11.29 02:16buy0.10eurusd1.32101.28101.32402006.11.30 09:231.31930.000.00-2.27-17.00
47029152006.11.30 09:35buy0.40gbpusd1.95211.91911.95512006.11.30 11:231.95510.000.000.00120.00
47028472006.11.30 09:35buy0.20gbpusd1.95311.91911.95612006.11.30 11:231.95510.000.000.0040.00
47014542006.11.30 09:22buy0.10gbpusd1.95421.91921.95722006.11.30 11:231.95510.000.000.009.00
  0.00 0.00 -70.38 2 180.62
Closed P/L: 2 110.24
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
46863142006.11.29 18:05buy0.10usdchf1.21021.17521.2132 1.20650.000.002.84-30.67
46911202006.11.29 21:50buy0.20usdchf1.20911.17511.2121 1.20650.000.005.68-43.10
46952502006.11.30 03:39buy0.10usdjpy116.48112.98116.78 116.190.000.000.00-24.96
46957392006.11.30 04:03buy0.20usdjpy116.38112.98116.68 116.190.000.000.00-32.71
46962792006.11.30 04:11buy0.40usdjpy116.24112.94116.54 116.190.000.000.00-17.21
46982112006.11.30 07:27buy0.40usdchf1.20811.17511.2111 1.20650.000.000.00-53.05
46982292006.11.30 07:28buy0.80usdjpy116.13112.93116.43 116.190.000.000.0041.31
47005132006.11.30 09:03buy0.80usdchf1.20701.17501.2100 1.20650.000.000.00-33.15
47016572006.11.30 09:23buy1.60usdchf1.20581.17481.2088 1.20650.000.000.0092.83
47016752006.11.30 09:23buy1.60usdjpy116.01112.91116.31 116.190.000.000.00247.87
47017762006.11.30 09:23buy0.10eurusd1.31941.28441.3224 1.31970.000.000.003.00
47037552006.11.30 10:05buy0.20eurusd1.31831.28431.3213 1.31970.000.000.0028.00
47054822006.11.30 11:23sell0.10gbpusd1.95551.99051.9525 1.95490.000.000.006.00
47057072006.11.30 11:24sell0.20gbpusd1.95691.99091.9539 1.95490.000.000.0040.00
  0.00 0.00 8.52 224.16
 Floating P/L: 232.68
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 3 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 2 110.24 Floating P/L: 232.68 Margin: 3 591.27
Balance: 5 110.24 Equity: 5 342.92 Free Margin: 1 751.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 166.38 Gross Loss: 56.14 Total Net Profit: 2 110.24
Profit Factor: 38.59 Expected Payoff: 70.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 33.81 (0.68%) Relative Drawdown: 0.68% (33.81)
 
Total Trades: 30 Short Positions (won %): 3 (100.00%) Long Positions (won %): 27 (81.48%)
Profit Trades (% of total): 25 (83.33%) Loss trades (% of total): 5 (16.67%)
Largest profit trade: 443.69 loss trade: -19.27
Average profit trade: 86.66 loss trade: -11.23
Maximum consecutive wins ($): 13 (1 032.65) consecutive losses ($): 2 (-33.81)
Maximal consecutive profit (count): 1 032.65 (13) consecutive loss (count): -33.81 (2)
Average consecutive wins: 6 consecutive losses: 2