Alpari (UK) Ltd.

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 Floating P/L: 3 352.64
Working Orders:
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No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 50 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 5 440.09 Floating P/L: 3 352.64 Margin: 24 484.50
Balance: 55 440.09 Equity: 58 792.73 Free Margin: 34 308.23
 
Details:
Graph
Gross Profit: 11 137.25 Gross Loss: 5 697.16 Total Net Profit: 5 440.09
Profit Factor: 1.95 Expected Payoff: 18.07  
Absolute Drawdown: 176.65 Maximal Drawdown: 1 842.04 (3.53%) Relative Drawdown: 3.53% (1 842.04)
 
Total Trades: 301 Short Positions (won %): 121 (44.63%) Long Positions (won %): 180 (59.44%)
Profit Trades (% of total): 161 (53.49%) Loss trades (% of total): 140 (46.51%)
Largest profit trade: 1 996.67 loss trade: -198.84
Average profit trade: 69.18 loss trade: -40.69
Maximum consecutive wins ($): 36 (1 543.77) consecutive losses ($): 13 (-140.44)
Maximal consecutive profit (count): 4 195.51 (8) consecutive loss (count): -668.51 (8)
Average consecutive wins: 4 consecutive losses: 4