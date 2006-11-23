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|13 (-140.44)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|4 195.51 (8)
|consecutive loss (count):
|-668.51 (8)
|Average
|consecutive wins:
|4
|consecutive losses:
|4