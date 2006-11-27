|Account: 1288943
|Name: Rondeza Kepedesen
|Currency: USD
|2006 December 11, 14:18
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|16314565
|2006.11.27 18:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2076
|0.0000
|1.2036
|2006.11.28 08:07
|1.2036
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.32
|123987
|RF1[tp]
|16315769
|2006.11.27 18:48
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9381
|1.9431
|1.9511
|2006.11.28 08:26
|1.9431
|0.00
|0.00
|-0.02
|5.00
|123987
|RF1[sl]
|16314813
|2006.11.27 18:11
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3127
|1.3142
|1.3222
|2006.11.28 08:27
|1.3142
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.50
|123987
|RF1[sl]
|16379516
|2006.11.28 11:56
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.28 13:34
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|26.58
|123987
|RF1[tp]
|16363198
|2006.11.28 08:48
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.28 13:35
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|8.64
|123987
|RF1
|16357923
|2006.11.28 08:26
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2047
|0.0000
|1.2007
|2006.11.28 13:35
|1.2037
|0.00
|0.00
|0.00
|1.66
|123987
|RF1
|16354039
|2006.11.28 08:08
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2032
|0.0000
|1.1992
|2006.11.28 13:35
|1.2039
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.58
|123987
|RF1
|16357929
|2006.11.28 08:26
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9436
|1.9466
|1.9546
|2006.11.28 13:36
|1.9466
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|123987
|RF1[sl]
|16362891
|2006.11.28 08:48
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3135
|1.3156
|1.3236
|2006.11.28 13:48
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|123987
|RF1[sl]
|16358629
|2006.11.28 08:28
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3150
|0.0000
|1.3190
|2006.11.28 13:48
|1.3157
|0.00
|0.00
|0.00
|0.70
|123987
|RF1
|16404140
|2006.11.28 15:05
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2092
|0.0000
|1.2053
|2006.11.28 18:06
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|25.89
|123987
|RF1[tp]
|16402428
|2006.11.28 15:01
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.28 18:06
|1.2054
|0.00
|0.00
|0.00
|7.96
|123987
|RF1
|16400804
|2006.11.28 14:53
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2063
|0.0000
|1.2024
|2006.11.28 18:06
|1.2055
|0.00
|0.00
|0.00
|1.33
|123987
|RF1
|16394775
|2006.11.28 14:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2048
|0.0000
|1.2008
|2006.11.28 18:06
|1.2053
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.41
|123987
|RF1
|16391278
|2006.11.28 13:36
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9472
|0.0000
|1.9512
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|16410957
|2006.11.28 16:06
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9457
|1.9491
|1.9571
|2006.11.28 18:16
|1.9512
|0.00
|0.00
|0.00
|11.00
|123987
|RF1
|16403741
|2006.11.28 15:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3146
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|6.20
|123987
|RF1[sl]
|16393539
|2006.11.28 13:49
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3160
|1.3177
|1.3257
|2006.11.28 18:19
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|1.70
|123987
|RF1[sl]
|16375551
|2006.11.28 10:59
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.33
|0.00
|115.93
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|0.00
|13.80
|123987
|RF1[tp]
|16312617
|2006.11.27 17:18
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.17
|0.00
|115.77
|2006.11.28 18:37
|115.93
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.14
|123987
|RF1
|16305728
|2006.11.27 15:23
|sell
|0.10
|usdjpym
|116.02
|0.00
|115.62
|2006.11.28 18:37
|115.92
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.86
|123987
|RF1
|16426437
|2006.11.28 18:19
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3180
|1.3199
|1.3279
|2006.11.28 23:58
|1.3199
|0.00
|0.00
|-0.08
|1.90
|123987
|RF1[sl]
|16456943
|2006.11.28 23:01
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.21
|0.00
|115.82
|2006.11.29 00:16
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|13.47
|123987
|RF1[tp]
|16434242
|2006.11.28 18:39
|sell
|0.20
|usdjpym
|116.06
|0.00
|115.66
|2006.11.29 00:16
|115.81
|0.00
|0.00
|-0.30
|4.32
|123987
|RF1
|16432239
|2006.11.28 18:37
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.90
|0.00
|115.50
|2006.11.29 00:16
|115.82
|0.00
|0.00
|-0.15
|0.69
|123987
|RF1
|16444226
|2006.11.28 20:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9508
|1.9524
|1.9604
|2006.11.29 07:00
|1.9524
|0.00
|0.00
|-0.04
|3.20
|123987
|RF1[sl]
|16441652
|2006.11.28 19:46
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9524
|0.0000
|1.9564
|2006.11.29 07:00
|1.9523
|0.00
|0.00
|-0.02
|-0.10
|123987
|RF1
|16517434
|2006.11.29 12:28
|sell
|1.60
|usdjpym
|116.40
|0.00
|116.00
|2006.11.29 14:25
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|55.17
|123987
|RF1[tp]
|16505001
|2006.11.29 09:28
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.25
|0.00
|115.85
|2006.11.29 14:25
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|16.55
|123987
|RF1
|16499025
|2006.11.29 08:18
|sell
|0.40
|usdjpym
|116.09
|0.00
|115.69
|2006.11.29 14:25
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3.10
|123987
|RF1
|16493895
|2006.11.29 07:47
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.93
|0.00
|115.53
|2006.11.29 14:25
|116.01
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.38
|123987
|RF1
|16467182
|2006.11.29 00:16
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.78
|0.00
|115.38
|2006.11.29 14:25
|116.00
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|123987
|RF1
|16523350
|2006.11.29 13:30
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3140
|1.3156
|1.3236
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|25.60
|123987
|RF1[sl]
|16513650
|2006.11.29 11:44
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3155
|0.0000
|1.3195
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|0.80
|123987
|RF1
|16499427
|2006.11.29 08:23
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3171
|0.0000
|1.3211
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|123987
|RF1
|16485665
|2006.11.29 05:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3186
|0.0000
|1.3226
|2006.11.29 15:05
|1.3155
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.20
|123987
|RF1
|16463624
|2006.11.28 23:58
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3201
|0.0000
|1.3241
|2006.11.29 15:05
|1.3156
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.50
|123987
|RF1
|16557839
|2006.11.29 18:24
|buy
|6.40
|gbpusdm
|1.9447
|0.0000
|1.9487
|2006.11.29 18:54
|1.9463
|0.00
|0.00
|0.00
|102.40
|123987
|RF1
|16556859
|2006.11.29 18:23
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9463
|0.0000
|1.9503
|2006.11.29 18:54
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|123987
|RF1
|16549559
|2006.11.29 16:17
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9478
|0.0000
|1.9518
|2006.11.29 18:54
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.40
|123987
|RF1
|16543731
|2006.11.29 15:07
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9494
|0.0000
|1.9534
|2006.11.29 18:54
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.20
|123987
|RF1
|16542977
|2006.11.29 15:06
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9509
|0.0000
|1.9549
|2006.11.29 18:54
|1.9465
|0.00
|0.00
|0.00
|-17.60
|123987
|RF1
|16540783
|2006.11.29 14:59
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9525
|0.0000
|1.9565
|2006.11.29 18:54
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.20
|123987
|RF1
|16537783
|2006.11.29 14:28
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9540
|0.0000
|1.9576
|2006.11.29 18:54
|1.9464
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.60
|123987
|RF1
|16537059
|2006.11.29 14:25
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.00
|116.32
|117.12
|2006.11.30 02:02
|116.32
|0.00
|0.00
|0.37
|2.75
|123987
|RF1[sl]
|16559545
|2006.11.29 18:27
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.2113
|0.0000
|1.2073
|2006.11.30 07:02
|1.2073
|0.00
|0.00
|-5.74
|53.01
|123987
|RF1[tp]
|16548435
|2006.11.29 16:06
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.2098
|0.0000
|1.2058
|2006.11.30 07:02
|1.2071
|0.00
|0.00
|-2.87
|17.89
|123987
|RF1
|16511093
|2006.11.29 10:55
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.2083
|0.0000
|1.2043
|2006.11.30 07:02
|1.2072
|0.00
|0.00
|-1.43
|3.64
|123987
|RF1
|16499872
|2006.11.29 08:23
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2067
|0.0000
|1.2027
|2006.11.30 07:02
|1.2071
|0.00
|0.00
|-0.72
|-0.66
|123987
|RF1
|16420740
|2006.11.28 18:06
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2051
|0.0000
|1.2011
|2006.11.30 07:03
|1.2072
|0.00
|0.00
|-0.48
|-1.74
|123987
|RF1
|16585293
|2006.11.30 01:23
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9465
|1.9542
|1.9622
|2006.11.30 07:27
|1.9542
|0.00
|0.00
|0.00
|7.70
|123987
|RF1[sl]
|16610162
|2006.11.30 07:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9530
|0.0000
|1.9570
|2006.11.30 09:24
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|16608385
|2006.11.30 07:27
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9546
|0.0000
|1.9586
|2006.11.30 09:24
|1.9573
|0.00
|0.00
|0.00
|2.70
|123987
|RF1
|16553454
|2006.11.29 17:27
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3158
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-0.23
|3.20
|123987
|RF1[sl]
|16557795
|2006.11.29 18:24
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3143
|1.3190
|1.3270
|2006.11.30 10:15
|1.3190
|0.00
|0.00
|-0.45
|9.40
|123987
|RF1[sl]
|16627675
|2006.11.30 10:51
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9549
|1.9569
|1.9649
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[sl]
|16620652
|2006.11.30 09:26
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9604
|2006.11.30 13:32
|1.9569
|0.00
|0.00
|0.00
|1.00
|123987
|RF1
|16619623
|2006.11.30 09:24
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9579
|0.0000
|1.9619
|2006.11.30 13:32
|1.9570
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.90
|123987
|RF1
|16603357
|2006.11.30 07:03
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2068
|0.0000
|1.2028
|2006.11.30 14:57
|1.2028
|0.00
|0.00
|0.00
|3.33
|123987
|RF1[tp]
|16639112
|2006.11.30 13:35
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9563
|1.9586
|1.9666
|2006.11.30 14:59
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|123987
|RF1[sl]
|16638065
|2006.11.30 13:32
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9617
|2006.11.30 14:59
|1.9586
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|123987
|RF1
|16625382
|2006.11.30 10:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3193
|0.0000
|1.3232
|2006.11.30 15:04
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|3.90
|123987
|RF1[tp]
|16643921
|2006.11.30 14:57
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2019
|0.0000
|1.1979
|2006.11.30 15:46
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.00
|3.34
|123987
|RF1[tp]
|16646207
|2006.11.30 14:59
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9591
|1.9679
|1.9759
|2006.11.30 17:48
|1.9679
|0.00
|0.00
|0.00
|8.80
|123987
|RF1[sl]
|16648098
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3236
|1.3254
|1.3334
|2006.11.30 17:48
|1.3254
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|123987
|RF1[sl]
|16678991
|2006.11.30 19:05
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9668
|0.0000
|1.9708
|2006.12.01 06:26
|1.9708
|0.00
|0.00
|-0.04
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|16684910
|2006.11.30 21:14
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9653
|1.9684
|1.9764
|2006.12.01 06:26
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|22.40
|123987
|RF1
|16675189
|2006.11.30 17:49
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9684
|0.0000
|1.9724
|2006.12.01 06:26
|1.9711
|0.00
|0.00
|-0.02
|2.70
|123987
|RF1
|16666241
|2006.11.30 16:17
|buy
|3.20
|usdjpym
|115.52
|115.82
|116.62
|2006.12.01 07:48
|115.82
|0.00
|0.00
|3.97
|82.89
|123987
|RF1[sl]
|16660938
|2006.11.30 15:57
|buy
|1.60
|usdjpym
|115.67
|0.00
|116.07
|2006.12.01 07:48
|115.82
|0.00
|0.00
|1.98
|20.72
|123987
|RF1
|16648330
|2006.11.30 15:05
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.83
|0.00
|116.23
|2006.12.01 07:48
|115.83
|0.00
|0.00
|0.99
|0.00
|123987
|RF1
|16597238
|2006.11.30 05:32
|buy
|0.40
|usdjpym
|116.05
|0.00
|116.45
|2006.12.01 07:48
|115.82
|0.00
|0.00
|0.50
|-7.94
|123987
|RF1
|16589103
|2006.11.30 02:11
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.21
|0.00
|116.61
|2006.12.01 07:49
|115.82
|0.00
|0.00
|0.25
|-6.73
|123987
|RF1
|16587219
|2006.11.30 02:02
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.36
|0.00
|116.76
|2006.12.01 07:49
|115.82
|0.00
|0.00
|0.12
|-4.66
|123987
|RF1
|16685067
|2006.11.30 21:14
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3240
|1.3261
|1.3341
|2006.12.01 08:03
|1.3261
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|123987
|RF1[sl]
|16675164
|2006.11.30 17:48
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3256
|0.0000
|1.3296
|2006.12.01 08:03
|1.3262
|0.00
|0.00
|-0.08
|0.60
|123987
|RF1
|16747517
|2006.12.01 10:22
|buy
|12.80
|gbpusdm
|1.9645
|0.0000
|1.9685
|2006.12.01 10:27
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|179.20
|123987
|RF1
|16742472
|2006.12.01 09:51
|buy
|6.40
|gbpusdm
|1.9660
|0.0000
|1.9700
|2006.12.01 10:27
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.40
|123987
|RF1
|16739536
|2006.12.01 09:35
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9675
|0.0000
|1.9715
|2006.12.01 10:27
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|123987
|RF1
|16732673
|2006.12.01 08:36
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9690
|0.0000
|1.9729
|2006.12.01 10:27
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|123987
|RF1
|16729486
|2006.12.01 08:24
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9705
|0.0000
|1.9745
|2006.12.01 10:27
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|123987
|RF1
|16726107
|2006.12.01 08:03
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9720
|0.0000
|1.9760
|2006.12.01 10:27
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-23.60
|123987
|RF1
|16718634
|2006.12.01 06:55
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9735
|0.0000
|1.9775
|2006.12.01 10:28
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.00
|123987
|RF1
|16714849
|2006.12.01 06:31
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|1.9788
|2006.12.01 10:28
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.00
|123987
|RF1
|16723339
|2006.12.01 07:49
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.84
|116.14
|116.94
|2006.12.01 11:16
|116.14
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|123987
|RF1[sl]
|16734667
|2006.12.01 08:54
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.1990
|0.0000
|1.1950
|2006.12.01 15:00
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|6.69
|123987
|RF1[tp]
|16766278
|2006.12.01 14:15
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3271
|0.0000
|1.3311
|2006.12.01 15:02
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|16658819
|2006.11.30 15:46
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1975
|0.0000
|1.1935
|2006.12.01 15:02
|1.1942
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.76
|123987
|RF1
|16774756
|2006.12.01 15:00
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9724
|1.9768
|1.9848
|2006.12.01 15:15
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|4.40
|123987
|RF1[sl]
|16777161
|2006.12.01 15:02
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1942
|0.0000
|1.1902
|2006.12.01 15:39
|1.1902
|0.00
|0.00
|0.00
|3.36
|123987
|RF1[tp]
|16784754
|2006.12.01 15:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9772
|1.9828
|1.9908
|2006.12.01 15:41
|1.9828
|0.00
|0.00
|0.00
|5.60
|123987
|RF1[sl]
|16777060
|2006.12.01 15:02
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3310
|1.3329
|1.3409
|2006.12.01 16:04
|1.3329
|0.00
|0.00
|0.00
|1.90
|123987
|RF1[sl]
|16795072
|2006.12.01 15:37
|buy
|12.80
|usdjpym
|115.10
|0.00
|115.50
|2006.12.01 16:33
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|166.59
|123987
|RF1
|16792853
|2006.12.01 15:35
|buy
|6.40
|usdjpym
|115.25
|0.00
|115.65
|2006.12.01 16:33
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|16789216
|2006.12.01 15:29
|buy
|3.20
|usdjpym
|115.41
|0.00
|115.81
|2006.12.01 16:33
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.64
|123987
|RF1
|16786817
|2006.12.01 15:27
|buy
|1.60
|usdjpym
|115.57
|0.00
|115.97
|2006.12.01 16:34
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-41.64
|123987
|RF1
|16781716
|2006.12.01 15:10
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.72
|0.00
|116.11
|2006.12.01 16:34
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-31.93
|123987
|RF1
|16774700
|2006.12.01 14:59
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.86
|0.00
|116.26
|2006.12.01 16:34
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.47
|123987
|RF1
|16765573
|2006.12.01 14:14
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.02
|0.00
|116.42
|2006.12.01 16:34
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.19
|123987
|RF1
|16752887
|2006.12.01 11:16
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.17
|0.00
|116.57
|2006.12.01 16:34
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|-7.81
|123987
|RF1
|16807199
|2006.12.01 16:33
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3355
|2006.12.03 22:55
|1.3355
|0.00
|0.00
|-0.15
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|16808495
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9787
|0.0000
|1.9827
|2006.12.03 22:58
|1.9827
|0.00
|0.00
|-0.16
|32.00
|123987
|RF1[tp]
|16804734
|2006.12.01 16:14
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9802
|1.9818
|1.9898
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.08
|6.40
|123987
|RF1[sl]
|16801503
|2006.12.01 15:56
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9817
|0.0000
|1.9856
|2006.12.03 23:34
|1.9818
|0.00
|0.00
|-0.04
|0.20
|123987
|RF1
|16798830
|2006.12.01 15:41
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9832
|0.0000
|1.9872
|2006.12.03 23:35
|1.9820
|0.00
|0.00
|-0.02
|-1.20
|123987
|RF1
|16821126
|2006.12.01 20:30
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.43
|0.00
|115.03
|2006.12.05 07:26
|115.03
|0.00
|0.00
|-0.60
|6.95
|123987
|RF1[tp]
|16807411
|2006.12.01 16:34
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.28
|0.00
|114.88
|2006.12.05 07:26
|115.04
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.09
|123987
|RF1
|16979814
|2006.12.05 08:20
|buy
|3.20
|gbpusdm
|1.9748
|1.9765
|1.9845
|2006.12.05 09:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|54.40
|123987
|RF1[sl]
|16973585
|2006.12.05 07:39
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9764
|0.0000
|1.9803
|2006.12.05 09:15
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|1.60
|123987
|RF1
|16944991
|2006.12.05 01:17
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9778
|0.0000
|1.9817
|2006.12.05 09:15
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|-12.00
|123987
|RF1
|16844531
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9792
|0.0000
|1.9832
|2006.12.05 09:15
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.08
|-12.00
|123987
|RF1
|16837675
|2006.12.04 00:03
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9808
|0.0000
|1.9848
|2006.12.05 09:15
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.04
|-9.20
|123987
|RF1
|16834676
|2006.12.03 23:35
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9824
|0.0000
|1.9864
|2006.12.05 09:15
|1.9762
|0.00
|0.00
|-0.02
|-6.20
|123987
|RF1
|16970292
|2006.12.05 07:26
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.02
|0.00
|114.62
|2006.12.05 10:31
|114.62
|0.00
|0.00
|0.00
|3.49
|123987
|RF1[tp]
|16989966
|2006.12.05 09:28
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.1957
|0.0000
|1.1917
|2006.12.05 13:09
|1.1917
|0.00
|0.00
|0.00
|53.70
|123987
|RF1[tp]
|16807046
|2006.12.01 16:33
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.1942
|0.0000
|1.1902
|2006.12.05 13:09
|1.1917
|0.00
|0.00
|-1.92
|16.78
|123987
|RF1
|16804575
|2006.12.01 16:13
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.05 13:09
|1.1918
|0.00
|0.00
|-0.96
|2.69
|123987
|RF1
|16801856
|2006.12.01 15:58
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.1911
|0.0000
|1.1871
|2006.12.05 13:09
|1.1917
|0.00
|0.00
|-0.48
|-1.01
|123987
|RF1
|16797184
|2006.12.01 15:39
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1896
|0.0000
|1.1856
|2006.12.05 13:09
|1.1916
|0.00
|0.00
|-0.24
|-1.68
|123987
|RF1
|16992394
|2006.12.05 09:59
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3300
|1.3339
|1.3419
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|15.60
|123987
|RF1[sl]
|16972338
|2006.12.05 07:35
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3316
|1.3338
|1.3418
|2006.12.05 13:47
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|4.60
|123987
|RF1
|16803008
|2006.12.01 16:04
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3370
|2006.12.05 13:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|-0.16
|0.80
|123987
|RF1
|17016855
|2006.12.05 13:32
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9795
|0.0000
|1.9755
|2006.12.05 14:03
|1.9755
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|123987
|RF1[tp]
|16995988
|2006.12.05 10:33
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9780
|0.0000
|1.9740
|2006.12.05 14:04
|1.9747
|0.00
|0.00
|0.00
|26.40
|123987
|RF1
|16993857
|2006.12.05 10:12
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9765
|0.0000
|1.9725
|2006.12.05 14:04
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|123987
|RF1
|16993029
|2006.12.05 10:01
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9749
|0.0000
|1.9709
|2006.12.05 14:04
|1.9748
|0.00
|0.00
|0.00
|0.20
|123987
|RF1
|16992808
|2006.12.05 10:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9734
|0.0000
|1.9694
|2006.12.05 14:04
|1.9749
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|123987
|RF1
|17039881
|2006.12.05 15:13
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9703
|1.9724
|1.9804
|2006.12.05 16:48
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|16.80
|123987
|RF1[sl]
|17043209
|2006.12.05 15:23
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9687
|1.9724
|1.9804
|2006.12.05 16:48
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|59.20
|123987
|RF1[sl]
|17038368
|2006.12.05 15:11
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9719
|0.0000
|1.9759
|2006.12.05 16:48
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1
|17034956
|2006.12.05 15:00
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9734
|0.0000
|1.9774
|2006.12.05 16:48
|1.9724
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.00
|123987
|RF1
|17025701
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9750
|0.0000
|1.9790
|2006.12.05 16:48
|1.9725
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.50
|123987
|RF1
|17044506
|2006.12.05 15:27
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3291
|1.3310
|1.3390
|2006.12.05 22:33
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.60
|15.20
|123987
|RF1[sl]
|17039098
|2006.12.05 15:12
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3346
|2006.12.05 22:33
|1.3311
|0.00
|0.00
|-0.30
|2.00
|123987
|RF1
|17025552
|2006.12.05 14:04
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3321
|0.0000
|1.3361
|2006.12.05 22:34
|1.3310
|0.00
|0.00
|-0.15
|-2.20
|123987
|RF1
|17021741
|2006.12.05 13:47
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3339
|0.0000
|1.3379
|2006.12.05 22:34
|1.3311
|0.00
|0.00
|-0.08
|-2.80
|123987
|RF1
|17045963
|2006.12.05 15:30
|sell
|0.80
|usdjpym
|115.05
|0.00
|114.66
|2006.12.06 05:01
|114.66
|0.00
|0.00
|-1.21
|27.21
|123987
|RF1[tp]
|17035610
|2006.12.05 15:01
|sell
|0.40
|usdjpym
|114.90
|0.00
|114.51
|2006.12.06 05:01
|114.66
|0.00
|0.00
|-0.60
|8.37
|123987
|RF1
|17023541
|2006.12.05 13:54
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.75
|0.00
|114.35
|2006.12.06 05:02
|114.65
|0.00
|0.00
|-0.30
|1.74
|123987
|RF1
|16995766
|2006.12.05 10:31
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.59
|0.00
|114.19
|2006.12.06 05:02
|114.64
|0.00
|0.00
|-0.15
|-0.44
|123987
|RF1
|17057956
|2006.12.05 17:00
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9745
|0.0000
|1.9706
|2006.12.06 07:49
|1.9706
|0.00
|0.00
|0.01
|7.80
|123987
|RF1[tp]
|17057537
|2006.12.05 16:51
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9730
|0.0000
|1.9691
|2006.12.06 07:49
|1.9707
|0.00
|0.00
|0.01
|2.30
|123987
|RF1
|17099065
|2006.12.06 05:38
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3290
|2006.12.06 09:16
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|7.80
|123987
|RF1[tp]
|17078558
|2006.12.06 00:01
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3315
|0.0000
|1.3275
|2006.12.06 09:16
|1.3290
|0.00
|0.00
|0.00
|2.50
|123987
|RF1
|17111397
|2006.12.06 08:05
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9718
|0.0000
|1.9678
|2006.12.06 09:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|17109303
|2006.12.06 07:49
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9664
|2006.12.06 09:30
|1.9671
|0.00
|0.00
|0.00
|3.20
|123987
|RF1
|17121899
|2006.12.06 09:39
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.1971
|0.0000
|1.1931
|2006.12.06 15:21
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|53.64
|123987
|RF1[tp]
|17116937
|2006.12.06 09:18
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.1956
|0.0000
|1.1917
|2006.12.06 15:22
|1.1931
|0.00
|0.00
|0.00
|16.76
|123987
|RF1
|17043089
|2006.12.05 15:22
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1942
|0.0000
|1.1902
|2006.12.06 15:22
|1.1932
|0.00
|0.00
|-0.48
|3.35
|123987
|RF1
|17026299
|2006.12.05 14:07
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.1926
|0.0000
|1.1886
|2006.12.06 15:22
|1.1931
|0.00
|0.00
|-0.24
|-0.84
|123987
|RF1
|17010817
|2006.12.05 13:09
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1910
|0.0000
|1.1871
|2006.12.06 15:22
|1.1932
|0.00
|0.00
|-0.12
|-1.84
|123987
|RF1
|17160212
|2006.12.06 15:43
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9702
|0.0000
|1.9662
|2006.12.06 19:20
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|32.00
|123987
|RF1[tp]
|17156262
|2006.12.06 15:21
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9647
|2006.12.06 19:20
|1.9662
|0.00
|0.00
|0.00
|10.00
|123987
|RF1
|17152988
|2006.12.06 15:04
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9671
|0.0000
|1.9633
|2006.12.06 19:20
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|2.00
|123987
|RF1
|17119611
|2006.12.06 09:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9658
|0.0000
|1.9618
|2006.12.06 19:20
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.30
|123987
|RF1
|17184437
|2006.12.06 19:52
|sell
|1.60
|usdjpym
|115.25
|0.00
|114.85
|2006.12.07 07:13
|114.85
|0.00
|0.00
|-7.25
|55.72
|123987
|RF1[tp]
|17132289
|2006.12.06 11:14
|sell
|0.80
|usdjpym
|115.09
|0.00
|114.69
|2006.12.07 07:13
|114.84
|0.00
|0.00
|-3.62
|17.42
|123987
|RF1
|17123839
|2006.12.06 09:40
|sell
|0.40
|usdjpym
|114.93
|0.00
|114.53
|2006.12.07 07:14
|114.85
|0.00
|0.00
|-1.81
|2.79
|123987
|RF1
|17110668
|2006.12.06 07:59
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.78
|0.00
|114.38
|2006.12.07 07:14
|114.86
|0.00
|0.00
|-0.91
|-1.39
|123987
|RF1
|17096357
|2006.12.06 05:02
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.62
|0.00
|114.22
|2006.12.07 07:14
|114.87
|0.00
|0.00
|-0.45
|-2.18
|123987
|RF1
|17181034
|2006.12.06 19:20
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9662
|1.9691
|1.9771
|2006.12.07 08:10
|1.9691
|0.00
|0.00
|-0.06
|2.90
|123987
|RF1[sl]
|17182503
|2006.12.06 19:30
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1959
|0.0000
|1.1920
|2006.12.07 13:36
|1.1920
|0.00
|0.00
|-1.43
|13.09
|123987
|RF1[tp]
|17175854
|2006.12.06 18:11
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.1945
|0.0000
|1.1905
|2006.12.07 13:36
|1.1920
|0.00
|0.00
|-0.72
|4.19
|123987
|RF1
|17156418
|2006.12.06 15:22
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1929
|0.0000
|1.1889
|2006.12.07 13:36
|1.1921
|0.00
|0.00
|-0.36
|0.67
|123987
|RF1
|17160523
|2006.12.06 15:44
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3277
|2006.12.07 14:02
|1.3277
|0.00
|0.00
|0.73
|16.00
|123987
|RF1[tp]
|17153691
|2006.12.06 15:05
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3262
|2006.12.07 14:02
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.36
|3.60
|123987
|RF1
|17115973
|2006.12.06 09:16
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3247
|2006.12.07 14:02
|1.3284
|0.00
|0.00
|0.18
|0.30
|123987
|RF1
|17248526
|2006.12.07 13:36
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1921
|1.1937
|1.2017
|2006.12.07 14:17
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|1.34
|123987
|RF1[sl]
|17255354
|2006.12.07 14:02
|buy
|1.60
|gbpusdm
|1.9633
|1.9648
|1.9728
|2006.12.07 14:34
|1.9648
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|123987
|RF1[sl]
|17245687
|2006.12.07 13:30
|buy
|0.80
|gbpusdm
|1.9649
|0.0000
|1.9687
|2006.12.07 14:34
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17235754
|2006.12.07 11:07
|buy
|0.40
|gbpusdm
|1.9662
|0.0000
|1.9700
|2006.12.07 14:34
|1.9649
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.20
|123987
|RF1
|17232330
|2006.12.07 10:15
|buy
|0.20
|gbpusdm
|1.9680
|0.0000
|1.9720
|2006.12.07 14:34
|1.9650
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.00
|123987
|RF1
|17225481
|2006.12.07 08:10
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9695
|0.0000
|1.9735
|2006.12.07 14:34
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.40
|123987
|RF1
|17260837
|2006.12.07 14:34
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9650
|0.0000
|1.9610
|2006.12.08 07:32
|1.9610
|0.00
|0.00
|0.01
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|17256403
|2006.12.07 14:09
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3295
|0.0000
|1.3255
|2006.12.08 13:30
|1.3255
|0.00
|0.00
|0.12
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|17308640
|2006.12.08 07:33
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9607
|0.0000
|1.9567
|2006.12.08 13:30
|1.9567
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|17255326
|2006.12.07 14:02
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3279
|0.0000
|1.3240
|2006.12.08 13:30
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.06
|2.10
|123987
|RF1
|17257350
|2006.12.07 14:17
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1941
|1.1979
|1.2059
|2006.12.08 13:31
|1.1979
|0.00
|0.00
|0.09
|3.17
|123987
|RF1[sl]
|17327526
|2006.12.08 13:30
|sell
|6.40
|usdjpym
|115.75
|0.00
|115.35
|2006.12.08 13:45
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|88.59
|123987
|RF1
|17317223
|2006.12.08 10:04
|sell
|3.20
|usdjpym
|115.59
|0.00
|115.19
|2006.12.08 13:45
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17315526
|2006.12.08 09:51
|sell
|1.60
|usdjpym
|115.43
|0.00
|115.03
|2006.12.08 13:45
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.15
|123987
|RF1
|17294274
|2006.12.07 23:50
|sell
|0.80
|usdjpym
|115.28
|0.00
|114.89
|2006.12.08 13:45
|115.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.76
|123987
|RF1
|17251938
|2006.12.07 13:42
|sell
|0.40
|usdjpym
|115.14
|0.00
|114.74
|2006.12.08 13:45
|115.58
|0.00
|0.00
|-0.60
|-15.23
|123987
|RF1
|17238575
|2006.12.07 11:54
|sell
|0.20
|usdjpym
|114.98
|0.00
|114.58
|2006.12.08 13:45
|115.59
|0.00
|0.00
|-0.30
|-10.55
|123987
|RF1
|17219628
|2006.12.07 07:14
|sell
|0.10
|usdjpym
|114.83
|0.00
|114.43
|2006.12.08 13:45
|115.59
|0.00
|0.00
|-0.15
|-6.57
|123987
|RF1
|17340748
|2006.12.08 13:46
|sell
|12.80
|gbpusdm
|1.9638
|0.0000
|1.9598
|2006.12.08 13:46
|1.9622
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|123987
|RF1
|17339903
|2006.12.08 13:45
|sell
|6.40
|gbpusdm
|1.9623
|0.0000
|1.9583
|2006.12.08 13:46
|1.9620
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|123987
|RF1
|17338926
|2006.12.08 13:45
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9605
|0.0000
|1.9565
|2006.12.08 13:46
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-44.80
|123987
|RF1
|17338062
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9588
|0.0000
|1.9548
|2006.12.08 13:46
|1.9619
|0.00
|0.00
|0.00
|-49.60
|123987
|RF1
|17331286
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9573
|0.0000
|1.9533
|2006.12.08 13:46
|1.9616
|0.00
|0.00
|0.00
|-34.40
|123987
|RF1
|17330593
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9557
|0.0000
|1.9517
|2006.12.08 13:46
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.40
|123987
|RF1
|17329733
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9542
|0.0000
|1.9502
|2006.12.08 13:46
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|123987
|RF1
|17328968
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9526
|0.0000
|1.9486
|2006.12.08 13:46
|1.9618
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.20
|123987
|RF1
|17359264
|2006.12.08 15:05
|sell
|12.80
|eurusdm
|1.3354
|0.0000
|1.3314
|2006.12.08 15:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|204.80
|123987
|RF1
|17344241
|2006.12.08 13:53
|sell
|6.40
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3298
|2006.12.08 15:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17340658
|2006.12.08 13:46
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3283
|2006.12.08 15:14
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.20
|123987
|RF1
|17338683
|2006.12.08 13:45
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3268
|2006.12.08 15:14
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|-48.00
|123987
|RF1
|17337729
|2006.12.08 13:45
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3293
|0.0000
|1.3253
|2006.12.08 15:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-35.20
|123987
|RF1
|17335527
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3236
|2006.12.08 15:14
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.00
|123987
|RF1
|17330730
|2006.12.08 13:31
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3260
|0.0000
|1.3220
|2006.12.08 15:14
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.20
|123987
|RF1
|17329156
|2006.12.08 13:30
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3237
|0.0000
|1.3197
|2006.12.08 15:14
|1.3337
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.00
|123987
|RF1
|17359354
|2006.12.08 15:05
|buy
|6.40
|usdchfm
|1.1891
|0.0000
|1.1931
|2006.12.08 15:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|86.00
|123987
|RF1
|17355613
|2006.12.08 14:47
|buy
|3.20
|usdchfm
|1.1906
|0.0000
|1.1945
|2006.12.08 15:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|2.69
|123987
|RF1
|17343814
|2006.12.08 13:52
|buy
|1.60
|usdchfm
|1.1921
|0.0000
|1.1961
|2006.12.08 15:15
|1.1907
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.81
|123987
|RF1
|17339371
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.1939
|0.0000
|1.1979
|2006.12.08 15:15
|1.1908
|0.00
|0.00
|0.00
|-20.83
|123987
|RF1
|17338232
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.1954
|0.0000
|1.1993
|2006.12.08 15:15
|1.1909
|0.00
|0.00
|0.00
|-15.11
|123987
|RF1
|17337642
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.1969
|0.0000
|1.2009
|2006.12.08 15:15
|1.1911
|0.00
|0.00
|0.00
|-9.74
|123987
|RF1
|17330632
|2006.12.08 13:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.1985
|0.0000
|1.2025
|2006.12.08 15:15
|1.1912
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.13
|123987
|RF1
|17351636
|2006.12.08 14:15
|sell
|3.20
|gbpusdm
|1.9703
|0.0000
|1.9663
|2006.12.08 16:25
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|123987
|RF1[tp]
|17350114
|2006.12.08 14:08
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9687
|0.0000
|1.9647
|2006.12.08 16:25
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|38.40
|123987
|RF1
|17345200
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9671
|0.0000
|1.9631
|2006.12.08 16:25
|1.9661
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1
|17343797
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9656
|0.0000
|1.9616
|2006.12.08 16:25
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|123987
|RF1
|17342538
|2006.12.08 13:50
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9627
|0.0000
|1.9587
|2006.12.08 16:25
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.60
|123987
|RF1
|17341625
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9611
|0.0000
|1.9571
|2006.12.08 16:25
|1.9659
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.80
|123987
|RF1
|17342661
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.40
|usdjpym
|115.26
|0.00
|115.64
|2006.12.08 16:40
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|13.14
|123987
|RF1[tp]
|17351820
|2006.12.08 14:16
|buy
|1.60
|usdjpym
|114.96
|115.43
|116.23
|2006.12.08 16:40
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|94.09
|123987
|RF1
|17345041
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.80
|usdjpym
|115.11
|115.42
|116.22
|2006.12.08 16:40
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|37.35
|123987
|RF1
|17339256
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|115.40
|0.00
|115.79
|2006.12.08 16:40
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|123987
|RF1
|17337852
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|115.54
|0.00
|115.94
|2006.12.08 16:40
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|1.04
|123987
|RF1
|17384253
|2006.12.08 16:54
|buy
|25.60
|eurusdm
|1.3216
|0.0000
|1.3256
|2006.12.08 17:23
|1.3231
|0.00
|0.00
|0.00
|384.00
|123987
|RF1
|17383462
|2006.12.08 16:54
|buy
|12.80
|eurusdm
|1.3232
|0.0000
|1.3272
|2006.12.08 17:23
|1.3232
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17380718
|2006.12.08 16:51
|buy
|6.40
|eurusdm
|1.3247
|0.0000
|1.3286
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-89.60
|123987
|RF1
|17378873
|2006.12.08 16:49
|buy
|3.20
|eurusdm
|1.3264
|0.0000
|1.3302
|2006.12.08 17:23
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|-96.00
|123987
|RF1
|17377453
|2006.12.08 16:49
|buy
|1.60
|eurusdm
|1.3277
|0.0000
|1.3317
|2006.12.08 17:23
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-70.40
|123987
|RF1
|17375166
|2006.12.08 16:42
|buy
|0.80
|eurusdm
|1.3293
|0.0000
|1.3333
|2006.12.08 17:24
|1.3234
|0.00
|0.00
|0.00
|-47.20
|123987
|RF1
|17372033
|2006.12.08 16:25
|buy
|0.40
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3348
|2006.12.08 17:24
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-30.00
|123987
|RF1
|17364395
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.20
|eurusdm
|1.3323
|0.0000
|1.3363
|2006.12.08 17:24
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.00
|123987
|RF1
|17361101
|2006.12.08 15:14
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.3338
|0.0000
|1.3378
|2006.12.08 17:24
|1.3233
|0.00
|0.00
|0.00
|-10.50
|123987
|RF1
|17384158
|2006.12.08 16:54
|sell
|25.60
|usdchfm
|1.2036
|0.0000
|1.1996
|2006.12.08 17:44
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|340.77
|123987
|RF1
|17383009
|2006.12.08 16:53
|sell
|12.80
|usdchfm
|1.2020
|0.0000
|1.1980
|2006.12.08 17:44
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|10.65
|123987
|RF1
|17381385
|2006.12.08 16:52
|sell
|6.40
|usdchfm
|1.2005
|0.0000
|1.1965
|2006.12.08 17:44
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-69.23
|123987
|RF1
|17379401
|2006.12.08 16:50
|sell
|3.20
|usdchfm
|1.1989
|0.0000
|1.1949
|2006.12.08 17:44
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|-79.87
|123987
|RF1
|17377231
|2006.12.08 16:48
|sell
|1.60
|usdchfm
|1.1974
|0.0000
|1.1934
|2006.12.08 17:44
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-58.58
|123987
|RF1
|17375383
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.80
|usdchfm
|1.1959
|0.0000
|1.1919
|2006.12.08 17:44
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-38.61
|123987
|RF1
|17372060
|2006.12.08 16:25
|sell
|0.40
|usdchfm
|1.1944
|0.0000
|1.1904
|2006.12.08 17:44
|1.2018
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.63
|123987
|RF1
|17365121
|2006.12.08 15:29
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.1927
|0.0000
|1.1887
|2006.12.08 17:45
|1.2017
|0.00
|0.00
|0.00
|-14.98
|123987
|RF1
|17361675
|2006.12.08 15:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.1911
|0.0000
|1.1871
|2006.12.08 17:45
|1.2016
|0.00
|0.00
|0.00
|-8.74
|123987
|RF1
|17395335
|2006.12.08 17:06
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9577
|0.0000
|1.9537
|2006.12.08 18:57
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|8.00
|123987
|RF1[tp]
|17392253
|2006.12.08 17:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9562
|0.0000
|1.9522
|2006.12.08 18:57
|1.9538
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|123987
|RF1
|17400022
|2006.12.08 17:24
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3232
|0.0000
|1.3192
|2006.12.10 22:30
|1.3192
|0.00
|0.00
|0.06
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|17402995
|2006.12.08 17:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2017
|0.0000
|1.2057
|2006.12.10 22:51
|1.2057
|0.00
|0.00
|0.09
|3.32
|123987
|RF1[tp]
|17419181
|2006.12.10 23:40
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9546
|0.0000
|1.9508
|2006.12.11 00:28
|1.9508
|0.00
|0.00
|0.00
|7.60
|123987
|RF1[tp]
|17407753
|2006.12.08 18:57
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9493
|2006.12.11 00:28
|1.9509
|0.00
|0.00
|0.01
|2.40
|123987
|RF1
|17417274
|2006.12.10 23:10
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3184
|0.0000
|1.3144
|2006.12.11 01:57
|1.3144
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1[tp]
|17417182
|2006.12.10 23:04
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2062
|1.2077
|1.2157
|2006.12.11 03:26
|1.2077
|0.00
|0.00
|0.00
|1.24
|123987
|RF1[sl]
|17453038
|2006.12.11 06:57
|sell
|25.60
|usdjpym
|116.90
|0.00
|116.50
|2006.12.11 07:27
|116.74
|0.00
|0.00
|0.00
|350.87
|123987
|RF1
|17432360
|2006.12.11 01:48
|sell
|12.80
|usdjpym
|116.75
|0.00
|116.35
|2006.12.11 07:27
|116.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|17428449
|2006.12.11 01:16
|sell
|6.40
|usdjpym
|116.59
|0.00
|116.19
|2006.12.11 07:28
|116.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-93.18
|123987
|RF1
|17387049
|2006.12.08 16:55
|sell
|3.20
|usdjpym
|116.44
|0.00
|116.04
|2006.12.11 07:28
|116.75
|0.00
|0.00
|-4.83
|-84.97
|123987
|RF1
|17381946
|2006.12.08 16:52
|sell
|1.60
|usdjpym
|116.26
|0.00
|115.86
|2006.12.11 07:28
|116.74
|0.00
|0.00
|-2.42
|-65.79
|123987
|RF1
|17379447
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.80
|usdjpym
|116.11
|0.00
|115.71
|2006.12.11 07:28
|116.75
|0.00
|0.00
|-1.21
|-43.85
|123987
|RF1
|17377668
|2006.12.08 16:49
|sell
|0.40
|usdjpym
|115.95
|0.00
|115.56
|2006.12.11 07:28
|116.75
|0.00
|0.00
|-0.60
|-27.41
|123987
|RF1
|17375548
|2006.12.08 16:43
|sell
|0.20
|usdjpym
|115.79
|0.00
|115.39
|2006.12.11 07:28
|116.76
|0.00
|0.00
|-0.30
|-16.62
|123987
|RF1
|17373965
|2006.12.08 16:40
|sell
|0.10
|usdjpym
|115.64
|0.00
|115.25
|2006.12.11 07:28
|116.75
|0.00
|0.00
|-0.15
|-9.51
|123987
|RF1
|17452695
|2006.12.11 06:51
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9507
|1.9447
|1.9537
|2006.12.11 07:47
|1.9537
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|20061211
|rsi-hedge[tp]
|17452713
|2006.12.11 06:51
|sell stop
|0.30
|gbpusdm
|1.9477
|1.9537
|1.9447
|2006.12.11 07:47
|1.9538
|cancelled
|20061211
|cancelled
|17462641
|2006.12.11 07:53
|sell
|1.60
|gbpusdm
|1.9564
|0.0000
|1.9524
|2006.12.11 09:37
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|64.00
|123987
|RF1[tp]
|17461015
|2006.12.11 07:50
|sell
|0.80
|gbpusdm
|1.9548
|0.0000
|1.9508
|2006.12.11 09:37
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|19.20
|123987
|RF1
|17458367
|2006.12.11 07:46
|sell
|0.40
|gbpusdm
|1.9533
|0.0000
|1.9493
|2006.12.11 09:37
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|123987
|RF1
|17450393
|2006.12.11 06:16
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9518
|0.0000
|1.9479
|2006.12.11 09:37
|1.9524
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.20
|123987
|RF1
|17425923
|2006.12.11 00:28
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9504
|0.0000
|1.9464
|2006.12.11 09:37
|1.9523
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.90
|123987
|RF1
|17462719
|2006.12.11 07:53
|buy
|0.20
|usdjpym
|116.58
|116.88
|117.68
|2006.12.11 10:45
|116.88
|0.00
|0.00
|0.00
|5.13
|123987
|RF1[sl]
|17456321
|2006.12.11 07:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.74
|0.00
|117.14
|2006.12.11 10:46
|116.87
|0.00
|0.00
|0.00
|1.11
|123987
|RF1
|17462545
|2006.12.11 07:53
|sell
|3.20
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3177
|2006.12.11 13:14
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|128.00
|123987
|RF1[tp]
|17459773
|2006.12.11 07:48
|sell
|1.60
|eurusdm
|1.3202
|0.0000
|1.3162
|2006.12.11 13:15
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|17456347
|2006.12.11 07:28
|sell
|0.80
|eurusdm
|1.3187
|0.0000
|1.3148
|2006.12.11 13:15
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|7.20
|123987
|RF1
|17450099
|2006.12.11 06:15
|sell
|0.40
|eurusdm
|1.3173
|0.0000
|1.3133
|2006.12.11 13:15
|1.3179
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.40
|123987
|RF1
|17442485
|2006.12.11 03:35
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3117
|2006.12.11 13:15
|1.3178
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|123987
|RF1
|17434621
|2006.12.11 01:57
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.3142
|0.0000
|1.3102
|2006.12.11 13:15
|1.3177
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.50
|123987
|RF1
|17462410
|2006.12.11 07:53
|buy
|0.80
|usdchfm
|1.2034
|1.2059
|1.2139
|2006.12.11 13:35
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|16.59
|123987
|RF1[sl]
|17459480
|2006.12.11 07:48
|buy
|0.40
|usdchfm
|1.2050
|0.0000
|1.2090
|2006.12.11 13:35
|1.2059
|0.00
|0.00
|0.00
|2.99
|123987
|RF1
|17450035
|2006.12.11 06:15
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2066
|0.0000
|1.2106
|2006.12.11 13:35
|1.2060
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.00
|123987
|RF1
|17441668
|2006.12.11 03:26
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2082
|0.0000
|1.2122
|2006.12.11 13:35
|1.2061
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|-40.18
|2 037.81
|Closed P/L:
|1 997.63
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|17481693
|2006.12.11 11:28
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.01
|0.00
|117.41
|117.09
|0.00
|0.00
|0.00
|0.68
|123987
|RF1
|17487869
|2006.12.11 13:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9487
|0.0000
|1.9447
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.60
|123987
|RF1
|17490436
|2006.12.11 13:34
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.9503
|0.0000
|1.9463
|1.9503
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.92
|Floating P/L:
|-0.92
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 997.63
|Floating P/L:
|-0.92
|Margin:
|20.00
|Balance:
|10 387.61
|Equity:
|10 386.69
|Free Margin:
|10 366.69
|Details:
|Gross Profit:
|4 090.67
|Gross Loss:
|2 093.04
|Total Net Profit:
|1 997.63
|Profit Factor:
|1.95
|Expected Payoff:
|7.34
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|361.70 (3.48%)
|Relative Drawdown:
|3.48% (361.70)
|Total Trades:
|272
|Short Positions (won %):
|141 (61.70%)
|Long Positions (won %):
|131 (60.31%)
|Profit Trades (% of total):
|166 (61.03%)
|Loss trades (% of total):
|106 (38.97%)
|Largest
|profit trade:
|384.00
|loss trade:
|-96.00
|Average
|profit trade:
|24.64
|loss trade:
|-19.75
|Maximum
|consecutive wins ($):
|13 (170.26)
|consecutive losses ($):
|7 (-361.70)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|534.12 (7)
|consecutive loss (count):
|-361.70 (7)
|Average
|consecutive wins:
|5
|consecutive losses:
|3