Interbank FX, LLC

Account: 1288943 Name: Rondeza Kepedesen Currency: USD 2006 December 11, 14:18
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
163145652006.11.27 18:00sell0.10usdchfm1.20760.00001.20362006.11.28 08:071.20360.000.00-0.123.32
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 123987RF1
173753832006.12.08 16:43sell0.80usdchfm1.19590.00001.19192006.12.08 17:441.20170.000.000.00-38.61
 123987RF1
173720602006.12.08 16:25sell0.40usdchfm1.19440.00001.19042006.12.08 17:441.20180.000.000.00-24.63
 123987RF1
173651212006.12.08 15:29sell0.20usdchfm1.19270.00001.18872006.12.08 17:451.20170.000.000.00-14.98
 123987RF1
173616752006.12.08 15:15sell0.10usdchfm1.19110.00001.18712006.12.08 17:451.20160.000.000.00-8.74
 123987RF1
173953352006.12.08 17:06sell0.20gbpusdm1.95770.00001.95372006.12.08 18:571.95370.000.000.008.00
 123987RF1[tp]
173922532006.12.08 17:00sell0.10gbpusdm1.95620.00001.95222006.12.08 18:571.95380.000.000.002.40
 123987RF1
174000222006.12.08 17:24sell0.10eurusdm1.32320.00001.31922006.12.10 22:301.31920.000.000.064.00
 123987RF1[tp]
174029952006.12.08 17:45buy0.10usdchfm1.20170.00001.20572006.12.10 22:511.20570.000.000.093.32
 123987RF1[tp]
174191812006.12.10 23:40sell0.20gbpusdm1.95460.00001.95082006.12.11 00:281.95080.000.000.007.60
 123987RF1[tp]
174077532006.12.08 18:57sell0.10gbpusdm1.95330.00001.94932006.12.11 00:281.95090.000.000.012.40
 123987RF1
174172742006.12.10 23:10sell0.10eurusdm1.31840.00001.31442006.12.11 01:571.31440.000.000.004.00
 123987RF1[tp]
174171822006.12.10 23:04buy0.10usdchfm1.20621.20771.21572006.12.11 03:261.20770.000.000.001.24
 123987RF1[sl]
174530382006.12.11 06:57sell25.60usdjpym116.900.00116.502006.12.11 07:27116.740.000.000.00350.87
 123987RF1
174323602006.12.11 01:48sell12.80usdjpym116.750.00116.352006.12.11 07:27116.750.000.000.000.00
 123987RF1
174284492006.12.11 01:16sell6.40usdjpym116.590.00116.192006.12.11 07:28116.760.000.000.00-93.18
 123987RF1
173870492006.12.08 16:55sell3.20usdjpym116.440.00116.042006.12.11 07:28116.750.000.00-4.83-84.97
 123987RF1
173819462006.12.08 16:52sell1.60usdjpym116.260.00115.862006.12.11 07:28116.740.000.00-2.42-65.79
 123987RF1
173794472006.12.08 16:51sell0.80usdjpym116.110.00115.712006.12.11 07:28116.750.000.00-1.21-43.85
 123987RF1
173776682006.12.08 16:49sell0.40usdjpym115.950.00115.562006.12.11 07:28116.750.000.00-0.60-27.41
 123987RF1
173755482006.12.08 16:43sell0.20usdjpym115.790.00115.392006.12.11 07:28116.760.000.00-0.30-16.62
 123987RF1
173739652006.12.08 16:40sell0.10usdjpym115.640.00115.252006.12.11 07:28116.750.000.00-0.15-9.51
 123987RF1
174526952006.12.11 06:51buy0.10gbpusdm1.95071.94471.95372006.12.11 07:471.95370.000.000.003.00
 20061211rsi-hedge[tp]
174527132006.12.11 06:51sell stop0.30gbpusdm1.94771.95371.94472006.12.11 07:471.9538cancelled
 20061211cancelled
174626412006.12.11 07:53sell1.60gbpusdm1.95640.00001.95242006.12.11 09:371.95240.000.000.0064.00
 123987RF1[tp]
174610152006.12.11 07:50sell0.80gbpusdm1.95480.00001.95082006.12.11 09:371.95240.000.000.0019.20
 123987RF1
174583672006.12.11 07:46sell0.40gbpusdm1.95330.00001.94932006.12.11 09:371.95230.000.000.004.00
 123987RF1
174503932006.12.11 06:16sell0.20gbpusdm1.95180.00001.94792006.12.11 09:371.95240.000.000.00-1.20
 123987RF1
174259232006.12.11 00:28sell0.10gbpusdm1.95040.00001.94642006.12.11 09:371.95230.000.000.00-1.90
 123987RF1
174627192006.12.11 07:53buy0.20usdjpym116.58116.88117.682006.12.11 10:45116.880.000.000.005.13
 123987RF1[sl]
174563212006.12.11 07:28buy0.10usdjpym116.740.00117.142006.12.11 10:46116.870.000.000.001.11
 123987RF1
174625452006.12.11 07:53sell3.20eurusdm1.32170.00001.31772006.12.11 13:141.31770.000.000.00128.00
 123987RF1[tp]
174597732006.12.11 07:48sell1.60eurusdm1.32020.00001.31622006.12.11 13:151.31770.000.000.0040.00
 123987RF1
174563472006.12.11 07:28sell0.80eurusdm1.31870.00001.31482006.12.11 13:151.31780.000.000.007.20
 123987RF1
174500992006.12.11 06:15sell0.40eurusdm1.31730.00001.31332006.12.11 13:151.31790.000.000.00-2.40
 123987RF1
174424852006.12.11 03:35sell0.20eurusdm1.31570.00001.31172006.12.11 13:151.31780.000.000.00-4.20
 123987RF1
174346212006.12.11 01:57sell0.10eurusdm1.31420.00001.31022006.12.11 13:151.31770.000.000.00-3.50
 123987RF1
174624102006.12.11 07:53buy0.80usdchfm1.20341.20591.21392006.12.11 13:351.20590.000.000.0016.59
 123987RF1[sl]
174594802006.12.11 07:48buy0.40usdchfm1.20500.00001.20902006.12.11 13:351.20590.000.000.002.99
 123987RF1
174500352006.12.11 06:15buy0.20usdchfm1.20660.00001.21062006.12.11 13:351.20600.000.000.00-1.00
 123987RF1
174416682006.12.11 03:26buy0.10usdchfm1.20820.00001.21222006.12.11 13:351.20610.000.000.00-1.74
 123987RF1
  0.00 0.00 -40.18 2 037.81
Closed P/L: 1 997.63
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
174816932006.12.11 11:28buy0.10usdjpym117.010.00117.41 117.090.000.000.000.68
 123987RF1
174878692006.12.11 13:00sell0.10gbpusdm1.94870.00001.9447 1.95030.000.000.00-1.60
 123987RF1
174904362006.12.11 13:34sell0.20gbpusdm1.95030.00001.9463 1.95030.000.000.000.00
 123987RF1
  0.00 0.00 0.00 -0.92
 Floating P/L: -0.92
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 997.63 Floating P/L: -0.92 Margin: 20.00
Balance: 10 387.61 Equity: 10 386.69 Free Margin: 10 366.69
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 090.67 Gross Loss: 2 093.04 Total Net Profit: 1 997.63
Profit Factor: 1.95 Expected Payoff: 7.34  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 361.70 (3.48%) Relative Drawdown: 3.48% (361.70)
 
Total Trades: 272 Short Positions (won %): 141 (61.70%) Long Positions (won %): 131 (60.31%)
Profit Trades (% of total): 166 (61.03%) Loss trades (% of total): 106 (38.97%)
Largest profit trade: 384.00 loss trade: -96.00
Average profit trade: 24.64 loss trade: -19.75
Maximum consecutive wins ($): 13 (170.26) consecutive losses ($): 7 (-361.70)
Maximal consecutive profit (count): 534.12 (7) consecutive loss (count): -361.70 (7)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 3