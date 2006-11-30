|Account: 106023
|Name: EMILIO
|Currency: USD
|2006 December 8, 20:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|441200
|2006.11.30 18:31
|balance
|Deposit
|10 000.00
|441211
|2006.11.30 18:39
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1404
|1.1518
|1.1393
|2006.12.01 07:30
|1.1393
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.65
|441212
|2006.11.30 18:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1975
|1.1805
|1.1992
|2006.12.01 08:54
|1.1992
|0.00
|0.00
|0.77
|14.18
|441213
|2006.11.30 18:40
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9673
|1.9897
|1.9651
|2006.11.30 22:41
|1.9651
|0.00
|0.00
|0.17
|22.00
|441215
|2006.11.30 18:40
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3256
|1.3404
|1.3242
|2006.11.30 19:40
|1.3242
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|441521
|2006.11.30 21:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1988
|1.2158
|1.1971
|2006.12.01 02:18
|1.1971
|0.00
|0.00
|-1.14
|14.20
|441661
|2006.11.30 23:09
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.16
|151.97
|153.27
|2006.11.30 23:30
|153.27
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|442002
|2006.12.01 01:04
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.60
|114.24
|115.73
|2006.12.01 04:52
|115.73
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|442142
|2006.12.01 01:32
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.08
|151.89
|153.19
|2006.12.01 01:54
|153.19
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|442149
|2006.12.01 01:48
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.53
|114.16
|115.66
|2006.12.01 04:29
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|442210
|2006.12.01 02:30
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3262
|1.3403
|1.3248
|2006.12.01 05:04
|1.3248
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|442330
|2006.12.01 02:38
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9686
|1.9899
|1.9665
|2006.12.01 09:51
|1.9665
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|442603
|2006.12.01 04:53
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.73
|117.10
|115.60
|2006.12.01 15:27
|115.60
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|442666
|2006.12.01 05:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.49
|154.69
|153.37
|2006.12.05 07:25
|153.37
|0.00
|0.00
|-2.64
|10.43
|442669
|2006.12.01 05:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.79
|117.17
|115.66
|2006.12.01 15:21
|115.66
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|442790
|2006.12.01 05:28
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.56
|154.77
|153.44
|2006.12.05 07:21
|153.44
|0.00
|0.00
|-2.64
|10.43
|443052
|2006.12.01 06:09
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.89
|117.28
|115.76
|2006.12.01 15:00
|115.76
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|443053
|2006.12.01 06:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.62
|154.83
|153.50
|2006.12.01 15:38
|153.50
|0.00
|0.00
|0.00
|10.42
|443101
|2006.12.01 06:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.70
|154.92
|153.58
|2006.12.01 15:35
|153.58
|0.00
|0.00
|0.00
|10.41
|443171
|2006.12.01 06:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.76
|154.98
|153.64
|2006.12.01 15:35
|153.64
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|443207
|2006.12.01 06:32
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9740
|1.9958
|1.9719
|2006.12.01 08:03
|1.9719
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|443253
|2006.12.01 06:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.82
|155.06
|153.70
|2006.12.01 15:34
|153.70
|0.00
|0.00
|0.00
|10.39
|443285
|2006.12.01 06:39
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1957
|1.1795
|1.1973
|2006.12.01 08:22
|1.1973
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|443305
|2006.12.01 06:43
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3271
|1.3413
|1.3257
|2006.12.01 08:22
|1.3257
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|443307
|2006.12.01 06:45
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.88
|155.12
|153.76
|2006.12.01 06:57
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|10.36
|443505
|2006.12.01 07:25
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.96
|117.36
|115.82
|2006.12.01 07:51
|115.82
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|443542
|2006.12.01 07:37
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1391
|1.1279
|1.1402
|2006.12.01 08:49
|1.1402
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|443556
|2006.12.01 07:39
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1385
|1.1272
|1.1396
|2006.12.01 08:48
|1.1396
|0.00
|0.00
|0.00
|9.65
|443611
|2006.12.01 07:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3278
|1.3420
|1.3264
|2006.12.01 08:02
|1.3264
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|443686
|2006.12.01 08:04
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9717
|1.9935
|1.9696
|2006.12.01 08:29
|1.9696
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|443692
|2006.12.01 08:09
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1380
|1.1267
|1.1391
|2006.12.01 08:30
|1.1391
|0.00
|0.00
|0.00
|9.66
|443720
|2006.12.01 08:22
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.97
|117.37
|115.83
|2006.12.01 15:00
|115.83
|0.00
|0.00
|0.00
|12.09
|443905
|2006.12.01 08:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.04
|117.45
|115.90
|2006.12.01 14:57
|115.90
|0.00
|0.00
|0.00
|12.08
|443928
|2006.12.01 08:29
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1984
|1.2147
|1.1968
|2006.12.01 14:21
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|13.37
|443932
|2006.12.01 08:30
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.11
|117.52
|115.97
|2006.12.01 14:15
|115.97
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|443943
|2006.12.01 08:30
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.88
|155.12
|153.76
|2006.12.01 09:19
|153.76
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|443963
|2006.12.01 08:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3244
|1.3101
|1.3258
|2006.12.01 14:14
|1.3258
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|443966
|2006.12.01 08:35
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.18
|117.60
|116.04
|2006.12.01 14:14
|116.04
|0.00
|0.00
|0.00
|12.07
|444141
|2006.12.01 08:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1994
|1.2158
|1.1978
|2006.12.01 14:14
|1.1978
|0.00
|0.00
|0.00
|13.36
|444432
|2006.12.01 09:44
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9676
|1.9458
|1.9697
|2006.12.01 14:14
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|444483
|2006.12.01 09:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3235
|1.3091
|1.3249
|2006.12.01 13:02
|1.3249
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|444484
|2006.12.01 09:54
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9662
|1.9443
|1.9683
|2006.12.01 11:23
|1.9683
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|444500
|2006.12.01 10:07
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.25
|117.67
|116.11
|2006.12.01 12:12
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|12.06
|444526
|2006.12.01 10:13
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3226
|1.3081
|1.3240
|2006.12.01 10:37
|1.3240
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|444528
|2006.12.01 10:14
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.32
|117.75
|116.18
|2006.12.01 11:16
|116.18
|0.00
|0.00
|0.00
|12.05
|444545
|2006.12.01 10:21
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2002
|1.2167
|1.1986
|2006.12.01 13:02
|1.1986
|0.00
|0.00
|0.00
|13.35
|444589
|2006.12.01 10:27
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.91
|155.15
|153.79
|2006.12.01 11:23
|153.79
|0.00
|0.00
|0.00
|10.33
|444847
|2006.12.01 11:14
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1413
|1.1526
|1.1402
|2006.12.04 20:15
|1.1402
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.65
|444930
|2006.12.01 11:48
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1418
|1.1531
|1.1407
|2006.12.04 20:15
|1.1407
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.64
|445017
|2006.12.01 12:21
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1438
|1.1553
|1.1427
|2006.12.01 13:04
|1.1427
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|445100
|2006.12.01 13:04
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1424
|1.1539
|1.1413
|2006.12.04 20:14
|1.1413
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.64
|445108
|2006.12.01 13:06
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3252
|1.3397
|1.3238
|2006.12.08 16:52
|1.3238
|0.00
|0.00
|3.64
|14.00
|445109
|2006.12.01 13:07
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1429
|1.1544
|1.1418
|2006.12.04 19:41
|1.1418
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.63
|445113
|2006.12.01 13:08
|buy
|0.10
|usdjpy
|116.06
|114.63
|116.20
|2006.12.05 10:29
|114.63
|0.00
|0.00
|2.43
|-124.75
|445374
|2006.12.01 14:17
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9700
|1.9921
|1.9678
|2006.12.06 09:30
|1.9678
|0.00
|0.00
|0.51
|22.00
|445375
|2006.12.01 14:17
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3263
|1.3408
|1.3249
|2006.12.08 13:30
|1.3249
|0.00
|0.00
|3.64
|14.00
|445379
|2006.12.01 14:17
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1976
|1.1811
|1.1992
|2006.12.08 13:30
|1.1992
|0.00
|0.00
|5.39
|13.33
|445391
|2006.12.01 14:19
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1434
|1.1549
|1.1423
|2006.12.01 15:38
|1.1423
|0.00
|0.00
|0.00
|9.63
|445468
|2006.12.01 14:23
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9719
|1.9940
|1.9697
|2006.12.05 15:22
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.34
|22.00
|445473
|2006.12.01 14:23
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.99
|114.56
|116.13
|2006.12.05 12:56
|114.56
|0.00
|0.00
|2.43
|-124.83
|445479
|2006.12.01 14:23
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3271
|1.3416
|1.3257
|2006.12.08 13:30
|1.3257
|0.00
|0.00
|3.64
|14.00
|445502
|2006.12.01 14:25
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1440
|1.1556
|1.1429
|2006.12.01 15:37
|1.1429
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|445503
|2006.12.01 14:25
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3278
|1.3423
|1.3264
|2006.12.06 09:40
|1.3264
|0.00
|0.00
|1.56
|14.00
|445695
|2006.12.01 14:35
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1445
|1.1561
|1.1434
|2006.12.01 15:37
|1.1434
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|446049
|2006.12.01 15:00
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9733
|1.9954
|1.9711
|2006.12.05 15:12
|1.9711
|0.00
|0.00
|0.34
|22.00
|446188
|2006.12.01 15:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.79
|114.36
|115.93
|2006.12.08 16:49
|115.93
|0.00
|0.00
|8.52
|12.08
|446190
|2006.12.01 15:03
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1954
|1.1788
|1.1970
|2006.12.04 08:08
|1.1970
|0.00
|0.00
|0.77
|13.37
|446213
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3297
|1.3444
|1.3283
|2006.12.06 09:18
|1.3283
|0.00
|0.00
|1.56
|14.00
|446226
|2006.12.01 15:04
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3305
|1.3452
|1.3291
|2006.12.04 08:09
|1.3291
|0.00
|0.00
|0.52
|14.00
|446238
|2006.12.01 15:08
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.01
|155.26
|153.89
|2006.12.01 15:27
|153.89
|0.00
|0.00
|0.00
|10.38
|446282
|2006.12.01 15:09
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.72
|114.29
|115.86
|2006.12.08 16:48
|115.86
|0.00
|0.00
|8.52
|12.09
|446314
|2006.12.01 15:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3465
|1.3303
|2006.12.04 08:02
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.52
|14.00
|446442
|2006.12.01 15:23
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1450
|1.1568
|1.1439
|2006.12.01 15:29
|1.1439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|447080
|2006.12.01 15:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1438
|1.1556
|1.1427
|2006.12.04 08:37
|1.1427
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.62
|447087
|2006.12.01 15:55
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1444
|1.1562
|1.1433
|2006.12.03 23:24
|1.1433
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.62
|447156
|2006.12.01 16:05
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1450
|1.1568
|1.1439
|2006.12.01 17:39
|1.1439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|447181
|2006.12.01 16:11
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3326
|1.3477
|1.3311
|2006.12.01 16:38
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|447195
|2006.12.01 16:13
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1931
|1.1761
|1.1948
|2006.12.01 16:33
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|14.23
|447215
|2006.12.01 16:18
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9801
|2.0031
|1.9778
|2006.12.04 04:06
|1.9778
|0.00
|0.00
|0.17
|23.00
|447225
|2006.12.01 16:26
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.23
|113.75
|115.37
|2006.12.01 16:38
|115.37
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|447226
|2006.12.01 16:27
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9813
|2.0043
|1.9790
|2006.12.01 16:38
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|23.00
|447233
|2006.12.01 16:31
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.50
|152.25
|153.62
|2006.12.01 19:11
|153.62
|0.00
|0.00
|0.00
|10.40
|447281
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.39
|113.91
|115.53
|2006.12.04 01:35
|115.53
|0.00
|0.00
|1.21
|12.11
|448564
|2006.12.01 17:15
|buy
|0.10
|usdchf
|1.1942
|1.1772
|1.1959
|2006.12.04 07:51
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.77
|14.21
|448576
|2006.12.01 17:21
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.29
|113.81
|115.43
|2006.12.01 20:30
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|448588
|2006.12.01 17:28
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3324
|1.3475
|1.3309
|2006.12.04 07:51
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.52
|15.00
|448616
|2006.12.01 17:56
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1449
|1.1567
|1.1438
|2006.12.03 23:01
|1.1438
|0.00
|0.00
|-0.48
|9.62
|448649
|2006.12.01 18:26
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1454
|1.1572
|1.1443
|2006.12.01 18:46
|1.1443
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|448738
|2006.12.01 19:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3332
|1.3483
|1.3317
|2006.12.04 04:06
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.52
|15.00
|448764
|2006.12.01 19:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.78
|155.03
|153.66
|2006.12.04 14:49
|153.66
|0.00
|0.00
|-1.32
|10.39
|449167
|2006.12.03 23:24
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3361
|1.3509
|1.3347
|2006.12.04 00:02
|1.3347
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|449315
|2006.12.04 00:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.91
|155.05
|153.80
|2006.12.04 00:59
|153.80
|0.00
|0.00
|0.00
|9.54
|449689
|2006.12.04 01:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.46
|116.86
|115.32
|2006.12.04 20:36
|115.32
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|449692
|2006.12.04 01:29
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3325
|1.3183
|1.3339
|2006.12.04 21:50
|1.3339
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|450033
|2006.12.04 03:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9785
|1.9566
|1.9806
|2006.12.04 05:33
|1.9806
|0.00
|0.00
|0.00
|21.00
|450246
|2006.12.04 04:08
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3317
|1.3175
|1.3331
|2006.12.04 05:32
|1.3331
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|450251
|2006.12.04 04:09
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.07
|155.24
|153.96
|2006.12.04 06:43
|153.96
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|450256
|2006.12.04 04:09
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1949
|1.2108
|1.1934
|2006.12.04 05:35
|1.1934
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|450272
|2006.12.04 04:15
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.13
|155.30
|154.02
|2006.12.04 06:15
|154.02
|0.00
|0.00
|0.00
|9.52
|450420
|2006.12.04 05:39
|sell
|0.10
|gbpusd
|1.9814
|2.0034
|1.9792
|2006.12.04 06:14
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|22.00
|450540
|2006.12.04 06:59
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1950
|1.2109
|1.1935
|2006.12.04 21:50
|1.1935
|0.00
|0.00
|0.00
|12.57
|450683
|2006.12.04 07:51
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1958
|1.2118
|1.1942
|2006.12.04 16:33
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|13.40
|450687
|2006.12.04 07:51
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3309
|1.3166
|1.3323
|2006.12.04 15:56
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|450769
|2006.12.04 08:08
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1967
|1.2128
|1.1951
|2006.12.04 15:46
|1.1951
|0.00
|0.00
|0.00
|13.39
|450840
|2006.12.04 08:11
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3296
|1.3151
|1.3310
|2006.12.04 10:46
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|450850
|2006.12.04 08:13
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.73
|152.55
|153.84
|2006.12.04 09:14
|153.84
|0.00
|0.00
|0.00
|9.51
|450852
|2006.12.04 08:14
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1975
|1.2137
|1.1959
|2006.12.04 08:43
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|13.38
|451290
|2006.12.04 08:38
|buy
|0.10
|usdcad
|1.1424
|1.1312
|1.1435
|2006.12.04 09:54
|1.1435
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|453089
|2006.12.04 13:35
|sell
|0.10
|usdchf
|1.1984
|1.2147
|1.1968
|2006.12.04 14:07
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|13.37
|453255
|2006.12.04 14:36
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1450
|1.1562
|1.1439
|2006.12.04 17:50
|1.1439
|0.00
|0.00
|0.00
|9.62
|453556
|2006.12.04 14:58
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1460
|1.1573
|1.1449
|2006.12.04 17:12
|1.1449
|0.00
|0.00
|0.00
|9.61
|453639
|2006.12.04 15:32
|sell
|0.10
|usdcad
|1.1472
|1.1586
|1.1461
|2006.12.04 16:00
|1.1461
|0.00
|0.00
|0.00
|9.60
|453799
|2006.12.04 15:47
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3466
|1.3307
|2006.12.05 09:28
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.52
|14.00
|466379
|2006.12.05 17:34
|buy
|0.10
|eurjpy
|153.22
|152.03
|153.33
|2006.12.08 09:51
|153.33
|0.00
|0.00
|4.20
|9.53
|467358
|2006.12.06 05:40
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.73
|151.43
|152.86
|2006.12.06 14:12
|152.86
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|467359
|2006.12.06 05:40
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.58
|113.09
|114.72
|2006.12.06 07:27
|114.72
|0.00
|0.00
|0.00
|12.20
|467511
|2006.12.06 06:26
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3335
|1.3482
|1.3321
|2006.12.06 07:26
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|468085
|2006.12.06 08:28
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.67
|151.36
|152.80
|2006.12.06 11:12
|152.80
|0.00
|0.00
|0.00
|11.30
|469542
|2006.12.06 13:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3261
|1.3108
|1.3276
|2006.12.06 14:12
|1.3276
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|470724
|2006.12.06 14:55
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3291
|1.3444
|1.3276
|2006.12.08 07:38
|1.3276
|0.00
|0.00
|2.08
|15.00
|470819
|2006.12.06 15:08
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3300
|1.3453
|1.3285
|2006.12.06 19:28
|1.3285
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|470914
|2006.12.06 15:38
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3308
|1.3461
|1.3293
|2006.12.06 18:40
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|470939
|2006.12.06 15:41
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.89
|113.37
|115.04
|2006.12.06 16:49
|115.04
|0.00
|0.00
|0.00
|13.04
|470952
|2006.12.06 15:42
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3315
|1.3468
|1.3300
|2006.12.06 17:59
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|471514
|2006.12.06 19:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3284
|1.3131
|1.3299
|2006.12.07 04:57
|1.3299
|0.00
|0.00
|-2.70
|15.00
|471982
|2006.12.07 00:51
|buy
|0.10
|eurjpy
|152.96
|151.65
|153.09
|2006.12.07 08:35
|153.09
|0.00
|0.00
|0.00
|11.31
|472000
|2006.12.07 00:54
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.09
|113.64
|115.23
|2006.12.07 19:32
|115.23
|0.00
|0.00
|0.00
|12.15
|472269
|2006.12.07 04:42
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.01
|113.55
|115.15
|2006.12.07 13:42
|115.15
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|472339
|2006.12.07 05:00
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3307
|1.3455
|1.3293
|2006.12.07 10:15
|1.3293
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|472481
|2006.12.07 06:06
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.94
|113.47
|115.08
|2006.12.07 13:31
|115.08
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|472554
|2006.12.07 07:14
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.87
|113.40
|115.01
|2006.12.07 11:54
|115.01
|0.00
|0.00
|0.00
|12.17
|472563
|2006.12.07 07:18
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3314
|1.3462
|1.3300
|2006.12.07 10:14
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|472615
|2006.12.07 07:36
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3321
|1.3470
|1.3307
|2006.12.07 09:26
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|472686
|2006.12.07 08:03
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.80
|113.32
|114.94
|2006.12.07 08:33
|114.94
|0.00
|0.00
|0.00
|12.18
|473554
|2006.12.07 13:39
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3311
|1.3460
|1.3297
|2006.12.07 13:41
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|473610
|2006.12.07 13:41
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.10
|116.58
|114.96
|2006.12.08 14:19
|114.96
|0.00
|0.00
|-1.53
|12.18
|473878
|2006.12.07 14:21
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3307
|1.3457
|1.3292
|2006.12.07 15:14
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|474033
|2006.12.07 15:18
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.20
|116.68
|115.06
|2006.12.08 14:15
|115.06
|0.00
|0.00
|-1.53
|12.17
|474353
|2006.12.07 19:40
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3280
|1.3130
|1.3295
|2006.12.08 13:45
|1.3295
|0.00
|0.00
|-0.90
|15.00
|474378
|2006.12.07 19:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.28
|116.76
|115.14
|2006.12.08 00:06
|115.14
|0.00
|0.00
|-1.53
|12.16
|475499
|2006.12.08 07:39
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.36
|116.80
|115.22
|2006.12.08 13:53
|115.22
|0.00
|0.00
|0.00
|12.16
|475733
|2006.12.08 09:54
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.52
|116.98
|115.38
|2006.12.08 13:45
|115.38
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|475752
|2006.12.08 10:01
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.53
|154.86
|153.40
|2006.12.08 13:30
|153.40
|0.00
|0.00
|0.00
|11.23
|475759
|2006.12.08 10:03
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.59
|154.92
|153.46
|2006.12.08 10:53
|153.46
|0.00
|0.00
|0.00
|11.25
|475761
|2006.12.08 10:04
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.59
|117.05
|115.45
|2006.12.08 13:45
|115.45
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|475776
|2006.12.08 10:05
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.65
|154.99
|153.52
|2006.12.08 10:33
|153.52
|0.00
|0.00
|0.00
|11.24
|476112
|2006.12.08 13:26
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.67
|117.14
|115.53
|2006.12.08 13:45
|115.53
|0.00
|0.00
|0.00
|12.12
|476408
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3261
|1.3113
|1.3275
|2006.12.08 13:35
|1.3275
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|476438
|2006.12.08 13:32
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3254
|1.3106
|1.3268
|2006.12.08 13:35
|1.3268
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|476457
|2006.12.08 13:33
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.78
|117.27
|115.64
|2006.12.08 13:42
|115.64
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|476544
|2006.12.08 13:36
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3265
|1.3117
|1.3279
|2006.12.08 13:45
|1.3279
|0.00
|0.00
|0.00
|14.00
|476666
|2006.12.08 13:45
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.43
|113.94
|115.57
|2006.12.08 16:25
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|12.11
|476753
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.63
|154.97
|153.50
|2006.12.08 14:14
|153.50
|0.00
|0.00
|0.00
|11.29
|476832
|2006.12.08 13:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3318
|1.3469
|1.3303
|2006.12.08 16:40
|1.3303
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|476834
|2006.12.08 13:51
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.27
|113.78
|115.41
|2006.12.08 15:30
|115.41
|0.00
|0.00
|0.00
|12.13
|476863
|2006.12.08 13:52
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3332
|1.3484
|1.3317
|2006.12.08 15:29
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|476998
|2006.12.08 13:55
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.17
|113.68
|115.31
|2006.12.08 15:26
|115.31
|0.00
|0.00
|0.00
|12.14
|477264
|2006.12.08 14:51
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3342
|1.3495
|1.3327
|2006.12.08 15:27
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|477270
|2006.12.08 14:53
|buy
|0.10
|usdjpy
|115.05
|113.55
|115.20
|2006.12.08 15:20
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|13.02
|477439
|2006.12.08 15:05
|sell
|0.10
|eurusd
|1.3350
|1.3504
|1.3335
|2006.12.08 15:15
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|15.00
|477461
|2006.12.08 15:05
|buy
|0.10
|usdjpy
|114.97
|113.46
|115.12
|2006.12.08 15:15
|115.12
|0.00
|0.00
|0.00
|13.03
|477814
|2006.12.08 15:34
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.73
|155.08
|153.60
|2006.12.08 16:58
|153.60
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|477869
|2006.12.08 15:41
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.80
|155.15
|153.67
|2006.12.08 16:55
|153.67
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|478053
|2006.12.08 16:36
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.86
|155.22
|153.73
|2006.12.08 16:55
|153.73
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|478411
|2006.12.08 16:50
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.96
|155.33
|153.83
|2006.12.08 16:54
|153.83
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|478481
|2006.12.08 16:51
|sell
|0.10
|eurjpy
|154.02
|155.39
|153.89
|2006.12.08 16:54
|153.89
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|479244
|2006.12.08 17:10
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.79
|155.16
|153.66
|2006.12.08 20:05
|153.66
|0.00
|0.00
|0.00
|11.17
|479540
|2006.12.08 17:42
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.85
|155.22
|153.72
|2006.12.08 18:16
|153.72
|0.00
|0.00
|0.00
|11.18
|0.00
|0.00
|35.49
|1 884.36
|Closed P/L:
|1 919.85
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|475637
|2006.12.08 09:17
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.29
|154.59
|153.16
|153.62
|0.00
|0.00
|-1.31
|-28.36
|475734
|2006.12.08 09:55
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.47
|154.79
|153.34
|153.62
|0.00
|0.00
|-1.31
|-12.89
|477681
|2006.12.08 15:26
|sell
|0.10
|eurjpy
|153.67
|155.01
|153.54
|153.62
|0.00
|0.00
|-1.31
|4.30
|478638
|2006.12.08 16:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3246
|1.3091
|1.3261
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.90
|-44.00
|478647
|2006.12.08 16:53
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3237
|1.3082
|1.3252
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.90
|-35.00
|478713
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3228
|1.3072
|1.3243
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.90
|-26.00
|478797
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3220
|1.3063
|1.3235
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.90
|-18.00
|479708
|2006.12.08 19:01
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3209
|1.3050
|1.3224
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.90
|-7.00
|479748
|2006.12.08 19:18
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3201
|1.3042
|1.3216
|1.3202
|0.00
|0.00
|-0.90
|1.00
|473265
|2006.12.07 12:50
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.03
|116.51
|114.89
|116.36
|0.00
|0.00
|-3.04
|-114.30
|478040
|2006.12.08 16:27
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.56
|117.07
|115.41
|116.36
|0.00
|0.00
|-1.51
|-68.75
|478207
|2006.12.08 16:44
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.78
|117.29
|115.63
|116.36
|0.00
|0.00
|-1.51
|-49.85
|479549
|2006.12.08 17:49
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.24
|117.81
|116.09
|116.36
|0.00
|0.00
|-1.51
|-10.31
|479569
|2006.12.08 18:02
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.31
|117.88
|116.16
|116.36
|0.00
|0.00
|-1.51
|-4.30
|479714
|2006.12.08 19:03
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.38
|117.95
|116.23
|116.36
|0.00
|0.00
|-1.51
|1.72
|479738
|2006.12.08 19:16
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.46
|118.03
|116.31
|116.36
|0.00
|0.00
|-1.51
|8.59
|0.00
|0.00
|-21.43
|-403.15
|Floating P/L:
|-424.58
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|10 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 919.85
|Floating P/L:
|-424.58
|Margin:
|1 892.43
|Balance:
|11 919.85
|Equity:
|11 495.27
|Free Margin:
|9 602.84
|Details:
|Gross Profit:
|2 164.57
|Gross Loss:
|244.72
|Total Net Profit:
|1 919.85
|Profit Factor:
|8.85
|Expected Payoff:
|11.50
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|244.72 (2.18%)
|Relative Drawdown:
|2.18% (244.72)
|Total Trades:
|167
|Short Positions (won %):
|112 (100.00%)
|Long Positions (won %):
|55 (96.36%)
|Profit Trades (% of total):
|165 (98.80%)
|Loss trades (% of total):
|2 (1.20%)
|Largest
|profit trade:
|23.17
|loss trade:
|-122.40
|Average
|profit trade:
|13.12
|loss trade:
|-122.36
|Maximum
|consecutive wins ($):
|99 (1 251.01)
|consecutive losses ($):
|2 (-244.72)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|1 251.01 (99)
|consecutive loss (count):
|-244.72 (2)
|Average
|consecutive wins:
|83
|consecutive losses:
|2