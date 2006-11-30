Forex Liquidity LLC

Account: 106023 Name: EMILIO Currency: USD 2006 December 8, 20:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
4412002006.11.30 18:31balanceDeposit10 000.00
4412112006.11.30 18:39sell0.10usdcad1.14041.15181.13932006.12.01 07:301.13930.000.00-0.489.65
4412122006.11.30 18:39buy0.10usdchf1.19751.18051.19922006.12.01 08:541.19920.000.000.7714.18
4412132006.11.30 18:40sell0.10gbpusd1.96731.98971.96512006.11.30 22:411.96510.000.000.1722.00
4412152006.11.30 18:40sell0.10eurusd1.32561.34041.32422006.11.30 19:401.32420.000.000.0014.00
4415212006.11.30 21:14sell0.10usdchf1.19881.21581.19712006.12.01 02:181.19710.000.00-1.1414.20
4416612006.11.30 23:09buy0.10eurjpy153.16151.97153.272006.11.30 23:30153.270.000.000.009.51
4420022006.12.01 01:04buy0.10usdjpy115.60114.24115.732006.12.01 04:52115.730.000.000.0011.23
4421422006.12.01 01:32buy0.10eurjpy153.08151.89153.192006.12.01 01:54153.190.000.000.009.52
4421492006.12.01 01:48buy0.10usdjpy115.53114.16115.662006.12.01 04:29115.660.000.000.0011.24
4422102006.12.01 02:30sell0.10eurusd1.32621.34031.32482006.12.01 05:041.32480.000.000.0014.00
4423302006.12.01 02:38sell0.10gbpusd1.96861.98991.96652006.12.01 09:511.96650.000.000.0021.00
4426032006.12.01 04:53sell0.10usdjpy115.73117.10115.602006.12.01 15:27115.600.000.000.0011.25
4426662006.12.01 05:26sell0.10eurjpy153.49154.69153.372006.12.05 07:25153.370.000.00-2.6410.43
4426692006.12.01 05:27sell0.10usdjpy115.79117.17115.662006.12.01 15:21115.660.000.000.0011.24
4427902006.12.01 05:28sell0.10eurjpy153.56154.77153.442006.12.05 07:21153.440.000.00-2.6410.43
4430522006.12.01 06:09sell0.10usdjpy115.89117.28115.762006.12.01 15:00115.760.000.000.0011.23
4430532006.12.01 06:09sell0.10eurjpy153.62154.83153.502006.12.01 15:38153.500.000.000.0010.42
4431012006.12.01 06:26sell0.10eurjpy153.70154.92153.582006.12.01 15:35153.580.000.000.0010.41
4431712006.12.01 06:30sell0.10eurjpy153.76154.98153.642006.12.01 15:35153.640.000.000.0010.40
4432072006.12.01 06:32sell0.10gbpusd1.97401.99581.97192006.12.01 08:031.97190.000.000.0021.00
4432532006.12.01 06:36sell0.10eurjpy153.82155.06153.702006.12.01 15:34153.700.000.000.0010.39
4432852006.12.01 06:39buy0.10usdchf1.19571.17951.19732006.12.01 08:221.19730.000.000.0013.36
4433052006.12.01 06:43sell0.10eurusd1.32711.34131.32572006.12.01 08:221.32570.000.000.0014.00
4433072006.12.01 06:45sell0.10eurjpy153.88155.12153.762006.12.01 06:57153.760.000.000.0010.36
4435052006.12.01 07:25sell0.10usdjpy115.96117.36115.822006.12.01 07:51115.820.000.000.0012.09
4435422006.12.01 07:37buy0.10usdcad1.13911.12791.14022006.12.01 08:491.14020.000.000.009.65
4435562006.12.01 07:39buy0.10usdcad1.13851.12721.13962006.12.01 08:481.13960.000.000.009.65
4436112006.12.01 07:52sell0.10eurusd1.32781.34201.32642006.12.01 08:021.32640.000.000.0014.00
4436862006.12.01 08:04sell0.10gbpusd1.97171.99351.96962006.12.01 08:291.96960.000.000.0021.00
4436922006.12.01 08:09buy0.10usdcad1.13801.12671.13912006.12.01 08:301.13910.000.000.009.66
4437202006.12.01 08:22sell0.10usdjpy115.97117.37115.832006.12.01 15:00115.830.000.000.0012.09
4439052006.12.01 08:27sell0.10usdjpy116.04117.45115.902006.12.01 14:57115.900.000.000.0012.08
4439282006.12.01 08:29sell0.10usdchf1.19841.21471.19682006.12.01 14:211.19680.000.000.0013.37
4439322006.12.01 08:30sell0.10usdjpy116.11117.52115.972006.12.01 14:15115.970.000.000.0012.07
4439432006.12.01 08:30sell0.10eurjpy153.88155.12153.762006.12.01 09:19153.760.000.000.0010.33
4439632006.12.01 08:34buy0.10eurusd1.32441.31011.32582006.12.01 14:141.32580.000.000.0014.00
4439662006.12.01 08:35sell0.10usdjpy116.18117.60116.042006.12.01 14:14116.040.000.000.0012.07
4441412006.12.01 08:59sell0.10usdchf1.19941.21581.19782006.12.01 14:141.19780.000.000.0013.36
4444322006.12.01 09:44buy0.10gbpusd1.96761.94581.96972006.12.01 14:141.96970.000.000.0021.00
4444832006.12.01 09:54buy0.10eurusd1.32351.30911.32492006.12.01 13:021.32490.000.000.0014.00
4444842006.12.01 09:54buy0.10gbpusd1.96621.94431.96832006.12.01 11:231.96830.000.000.0021.00
4445002006.12.01 10:07sell0.10usdjpy116.25117.67116.112006.12.01 12:12116.110.000.000.0012.06
4445262006.12.01 10:13buy0.10eurusd1.32261.30811.32402006.12.01 10:371.32400.000.000.0014.00
4445282006.12.01 10:14sell0.10usdjpy116.32117.75116.182006.12.01 11:16116.180.000.000.0012.05
4445452006.12.01 10:21sell0.10usdchf1.20021.21671.19862006.12.01 13:021.19860.000.000.0013.35
4445892006.12.01 10:27sell0.10eurjpy153.91155.15153.792006.12.01 11:23153.790.000.000.0010.33
4448472006.12.01 11:14sell0.10usdcad1.14131.15261.14022006.12.04 20:151.14020.000.00-0.489.65
4449302006.12.01 11:48sell0.10usdcad1.14181.15311.14072006.12.04 20:151.14070.000.00-0.489.64
4450172006.12.01 12:21sell0.10usdcad1.14381.15531.14272006.12.01 13:041.14270.000.000.009.62
4451002006.12.01 13:04sell0.10usdcad1.14241.15391.14132006.12.04 20:141.14130.000.00-0.489.64
4451082006.12.01 13:06sell0.10eurusd1.32521.33971.32382006.12.08 16:521.32380.000.003.6414.00
4451092006.12.01 13:07sell0.10usdcad1.14291.15441.14182006.12.04 19:411.14180.000.00-0.489.63
4451132006.12.01 13:08buy0.10usdjpy116.06114.63116.202006.12.05 10:29114.630.000.002.43-124.75
4453742006.12.01 14:17sell0.10gbpusd1.97001.99211.96782006.12.06 09:301.96780.000.000.5122.00
4453752006.12.01 14:17sell0.10eurusd1.32631.34081.32492006.12.08 13:301.32490.000.003.6414.00
4453792006.12.01 14:17buy0.10usdchf1.19761.18111.19922006.12.08 13:301.19920.000.005.3913.33
4453912006.12.01 14:19sell0.10usdcad1.14341.15491.14232006.12.01 15:381.14230.000.000.009.63
4454682006.12.01 14:23sell0.10gbpusd1.97191.99401.96972006.12.05 15:221.96970.000.000.3422.00
4454732006.12.01 14:23buy0.10usdjpy115.99114.56116.132006.12.05 12:56114.560.000.002.43-124.83
4454792006.12.01 14:23sell0.10eurusd1.32711.34161.32572006.12.08 13:301.32570.000.003.6414.00
4455022006.12.01 14:25sell0.10usdcad1.14401.15561.14292006.12.01 15:371.14290.000.000.009.62
4455032006.12.01 14:25sell0.10eurusd1.32781.34231.32642006.12.06 09:401.32640.000.001.5614.00
4456952006.12.01 14:35sell0.10usdcad1.14451.15611.14342006.12.01 15:371.14340.000.000.009.62
4460492006.12.01 15:00sell0.10gbpusd1.97331.99541.97112006.12.05 15:121.97110.000.000.3422.00
4461882006.12.01 15:03buy0.10usdjpy115.79114.36115.932006.12.08 16:49115.930.000.008.5212.08
4461902006.12.01 15:03buy0.10usdchf1.19541.17881.19702006.12.04 08:081.19700.000.000.7713.37
4462132006.12.01 15:04sell0.10eurusd1.32971.34441.32832006.12.06 09:181.32830.000.001.5614.00
4462262006.12.01 15:04sell0.10eurusd1.33051.34521.32912006.12.04 08:091.32910.000.000.5214.00
4462382006.12.01 15:08sell0.10eurjpy154.01155.26153.892006.12.01 15:27153.890.000.000.0010.38
4462822006.12.01 15:09buy0.10usdjpy115.72114.29115.862006.12.08 16:48115.860.000.008.5212.09
4463142006.12.01 15:11sell0.10eurusd1.33171.34651.33032006.12.04 08:021.33030.000.000.5214.00
4464422006.12.01 15:23sell0.10usdcad1.14501.15681.14392006.12.01 15:291.14390.000.000.009.62
4470802006.12.01 15:55sell0.10usdcad1.14381.15561.14272006.12.04 08:371.14270.000.00-0.489.62
4470872006.12.01 15:55sell0.10usdcad1.14441.15621.14332006.12.03 23:241.14330.000.00-0.489.62
4471562006.12.01 16:05sell0.10usdcad1.14501.15681.14392006.12.01 17:391.14390.000.000.009.62
4471812006.12.01 16:11sell0.10eurusd1.33261.34771.33112006.12.01 16:381.33110.000.000.0015.00
4471952006.12.01 16:13buy0.10usdchf1.19311.17611.19482006.12.01 16:331.19480.000.000.0014.23
4472152006.12.01 16:18sell0.10gbpusd1.98012.00311.97782006.12.04 04:061.97780.000.000.1723.00
4472252006.12.01 16:26buy0.10usdjpy115.23113.75115.372006.12.01 16:38115.370.000.000.0012.13
4472262006.12.01 16:27sell0.10gbpusd1.98132.00431.97902006.12.01 16:381.97900.000.000.0023.00
4472332006.12.01 16:31buy0.10eurjpy153.50152.25153.622006.12.01 19:11153.620.000.000.0010.40
4472812006.12.01 16:38buy0.10usdjpy115.39113.91115.532006.12.04 01:35115.530.000.001.2112.11
4485642006.12.01 17:15buy0.10usdchf1.19421.17721.19592006.12.04 07:511.19590.000.000.7714.21
4485762006.12.01 17:21buy0.10usdjpy115.29113.81115.432006.12.01 20:30115.430.000.000.0012.12
4485882006.12.01 17:28sell0.10eurusd1.33241.34751.33092006.12.04 07:511.33090.000.000.5215.00
4486162006.12.01 17:56sell0.10usdcad1.14491.15671.14382006.12.03 23:011.14380.000.00-0.489.62
4486492006.12.01 18:26sell0.10usdcad1.14541.15721.14432006.12.01 18:461.14430.000.000.009.62
4487382006.12.01 19:42sell0.10eurusd1.33321.34831.33172006.12.04 04:061.33170.000.000.5215.00
4487642006.12.01 19:51sell0.10eurjpy153.78155.03153.662006.12.04 14:49153.660.000.00-1.3210.39
4491672006.12.03 23:24sell0.10eurusd1.33611.35091.33472006.12.04 00:021.33470.000.000.0014.00
4493152006.12.04 00:09sell0.10eurjpy153.91155.05153.802006.12.04 00:59153.800.000.000.009.54
4496892006.12.04 01:27sell0.10usdjpy115.46116.86115.322006.12.04 20:36115.320.000.000.0012.14
4496922006.12.04 01:29buy0.10eurusd1.33251.31831.33392006.12.04 21:501.33390.000.000.0014.00
4500332006.12.04 03:00buy0.10gbpusd1.97851.95661.98062006.12.04 05:331.98060.000.000.0021.00
4502462006.12.04 04:08buy0.10eurusd1.33171.31751.33312006.12.04 05:321.33310.000.000.0014.00
4502512006.12.04 04:09sell0.10eurjpy154.07155.24153.962006.12.04 06:43153.960.000.000.009.52
4502562006.12.04 04:09sell0.10usdchf1.19491.21081.19342006.12.04 05:351.19340.000.000.0012.57
4502722006.12.04 04:15sell0.10eurjpy154.13155.30154.022006.12.04 06:15154.020.000.000.009.52
4504202006.12.04 05:39sell0.10gbpusd1.98142.00341.97922006.12.04 06:141.97920.000.000.0022.00
4505402006.12.04 06:59sell0.10usdchf1.19501.21091.19352006.12.04 21:501.19350.000.000.0012.57
4506832006.12.04 07:51sell0.10usdchf1.19581.21181.19422006.12.04 16:331.19420.000.000.0013.40
4506872006.12.04 07:51buy0.10eurusd1.33091.31661.33232006.12.04 15:561.33230.000.000.0014.00
4507692006.12.04 08:08sell0.10usdchf1.19671.21281.19512006.12.04 15:461.19510.000.000.0013.39
4508402006.12.04 08:11buy0.10eurusd1.32961.31511.33102006.12.04 10:461.33100.000.000.0014.00
4508502006.12.04 08:13buy0.10eurjpy153.73152.55153.842006.12.04 09:14153.840.000.000.009.51
4508522006.12.04 08:14sell0.10usdchf1.19751.21371.19592006.12.04 08:431.19590.000.000.0013.38
4512902006.12.04 08:38buy0.10usdcad1.14241.13121.14352006.12.04 09:541.14350.000.000.009.62
4530892006.12.04 13:35sell0.10usdchf1.19841.21471.19682006.12.04 14:071.19680.000.000.0013.37
4532552006.12.04 14:36sell0.10usdcad1.14501.15621.14392006.12.04 17:501.14390.000.000.009.62
4535562006.12.04 14:58sell0.10usdcad1.14601.15731.14492006.12.04 17:121.14490.000.000.009.61
4536392006.12.04 15:32sell0.10usdcad1.14721.15861.14612006.12.04 16:001.14610.000.000.009.60
4537992006.12.04 15:47sell0.10eurusd1.33211.34661.33072006.12.05 09:281.33070.000.000.5214.00
4663792006.12.05 17:34buy0.10eurjpy153.22152.03153.332006.12.08 09:51153.330.000.004.209.53
4673582006.12.06 05:40buy0.10eurjpy152.73151.43152.862006.12.06 14:12152.860.000.000.0011.29
4673592006.12.06 05:40buy0.10usdjpy114.58113.09114.722006.12.06 07:27114.720.000.000.0012.20
4675112006.12.06 06:26sell0.10eurusd1.33351.34821.33212006.12.06 07:261.33210.000.000.0014.00
4680852006.12.06 08:28buy0.10eurjpy152.67151.36152.802006.12.06 11:12152.800.000.000.0011.30
4695422006.12.06 13:18buy0.10eurusd1.32611.31081.32762006.12.06 14:121.32760.000.000.0015.00
4707242006.12.06 14:55sell0.10eurusd1.32911.34441.32762006.12.08 07:381.32760.000.002.0815.00
4708192006.12.06 15:08sell0.10eurusd1.33001.34531.32852006.12.06 19:281.32850.000.000.0015.00
4709142006.12.06 15:38sell0.10eurusd1.33081.34611.32932006.12.06 18:401.32930.000.000.0015.00
4709392006.12.06 15:41buy0.10usdjpy114.89113.37115.042006.12.06 16:49115.040.000.000.0013.04
4709522006.12.06 15:42sell0.10eurusd1.33151.34681.33002006.12.06 17:591.33000.000.000.0015.00
4715142006.12.06 19:53buy0.10eurusd1.32841.31311.32992006.12.07 04:571.32990.000.00-2.7015.00
4719822006.12.07 00:51buy0.10eurjpy152.96151.65153.092006.12.07 08:35153.090.000.000.0011.31
4720002006.12.07 00:54buy0.10usdjpy115.09113.64115.232006.12.07 19:32115.230.000.000.0012.15
4722692006.12.07 04:42buy0.10usdjpy115.01113.55115.152006.12.07 13:42115.150.000.000.0012.16
4723392006.12.07 05:00sell0.10eurusd1.33071.34551.32932006.12.07 10:151.32930.000.000.0014.00
4724812006.12.07 06:06buy0.10usdjpy114.94113.47115.082006.12.07 13:31115.080.000.000.0012.16
4725542006.12.07 07:14buy0.10usdjpy114.87113.40115.012006.12.07 11:54115.010.000.000.0012.17
4725632006.12.07 07:18sell0.10eurusd1.33141.34621.33002006.12.07 10:141.33000.000.000.0014.00
4726152006.12.07 07:36sell0.10eurusd1.33211.34701.33072006.12.07 09:261.33070.000.000.0014.00
4726862006.12.07 08:03buy0.10usdjpy114.80113.32114.942006.12.07 08:33114.940.000.000.0012.18
4735542006.12.07 13:39sell0.10eurusd1.33111.34601.32972006.12.07 13:411.32970.000.000.0014.00
4736102006.12.07 13:41sell0.10usdjpy115.10116.58114.962006.12.08 14:19114.960.000.00-1.5312.18
4738782006.12.07 14:21sell0.10eurusd1.33071.34571.32922006.12.07 15:141.32920.000.000.0015.00
4740332006.12.07 15:18sell0.10usdjpy115.20116.68115.062006.12.08 14:15115.060.000.00-1.5312.17
4743532006.12.07 19:40buy0.10eurusd1.32801.31301.32952006.12.08 13:451.32950.000.00-0.9015.00
4743782006.12.07 19:44sell0.10usdjpy115.28116.76115.142006.12.08 00:06115.140.000.00-1.5312.16
4754992006.12.08 07:39sell0.10usdjpy115.36116.80115.222006.12.08 13:53115.220.000.000.0012.16
4757332006.12.08 09:54sell0.10usdjpy115.52116.98115.382006.12.08 13:45115.380.000.000.0012.14
4757522006.12.08 10:01sell0.10eurjpy153.53154.86153.402006.12.08 13:30153.400.000.000.0011.23
4757592006.12.08 10:03sell0.10eurjpy153.59154.92153.462006.12.08 10:53153.460.000.000.0011.25
4757612006.12.08 10:04sell0.10usdjpy115.59117.05115.452006.12.08 13:45115.450.000.000.0012.13
4757762006.12.08 10:05sell0.10eurjpy153.65154.99153.522006.12.08 10:33153.520.000.000.0011.24
4761122006.12.08 13:26sell0.10usdjpy115.67117.14115.532006.12.08 13:45115.530.000.000.0012.12
4764082006.12.08 13:32buy0.10eurusd1.32611.31131.32752006.12.08 13:351.32750.000.000.0014.00
4764382006.12.08 13:32buy0.10eurusd1.32541.31061.32682006.12.08 13:351.32680.000.000.0014.00
4764572006.12.08 13:33sell0.10usdjpy115.78117.27115.642006.12.08 13:42115.640.000.000.0012.11
4765442006.12.08 13:36buy0.10eurusd1.32651.31171.32792006.12.08 13:451.32790.000.000.0014.00
4766662006.12.08 13:45buy0.10usdjpy115.43113.94115.572006.12.08 16:25115.570.000.000.0012.11
4767532006.12.08 13:46sell0.10eurjpy153.63154.97153.502006.12.08 14:14153.500.000.000.0011.29
4768322006.12.08 13:51sell0.10eurusd1.33181.34691.33032006.12.08 16:401.33030.000.000.0015.00
4768342006.12.08 13:51buy0.10usdjpy115.27113.78115.412006.12.08 15:30115.410.000.000.0012.13
4768632006.12.08 13:52sell0.10eurusd1.33321.34841.33172006.12.08 15:291.33170.000.000.0015.00
4769982006.12.08 13:55buy0.10usdjpy115.17113.68115.312006.12.08 15:26115.310.000.000.0012.14
4772642006.12.08 14:51sell0.10eurusd1.33421.34951.33272006.12.08 15:271.33270.000.000.0015.00
4772702006.12.08 14:53buy0.10usdjpy115.05113.55115.202006.12.08 15:20115.200.000.000.0013.02
4774392006.12.08 15:05sell0.10eurusd1.33501.35041.33352006.12.08 15:151.33350.000.000.0015.00
4774612006.12.08 15:05buy0.10usdjpy114.97113.46115.122006.12.08 15:15115.120.000.000.0013.03
4778142006.12.08 15:34sell0.10eurjpy153.73155.08153.602006.12.08 16:58153.600.000.000.0011.18
4778692006.12.08 15:41sell0.10eurjpy153.80155.15153.672006.12.08 16:55153.670.000.000.0011.17
4780532006.12.08 16:36sell0.10eurjpy153.86155.22153.732006.12.08 16:55153.730.000.000.0011.17
4784112006.12.08 16:50sell0.10eurjpy153.96155.33153.832006.12.08 16:54153.830.000.000.0011.17
4784812006.12.08 16:51sell0.10eurjpy154.02155.39153.892006.12.08 16:54153.890.000.000.0011.17
4792442006.12.08 17:10sell0.10eurjpy153.79155.16153.662006.12.08 20:05153.660.000.000.0011.17
4795402006.12.08 17:42sell0.10eurjpy153.85155.22153.722006.12.08 18:16153.720.000.000.0011.18
  0.00 0.00 35.49 1 884.36
Closed P/L: 1 919.85
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
4756372006.12.08 09:17sell0.10eurjpy153.29154.59153.16 153.620.000.00-1.31-28.36
4757342006.12.08 09:55sell0.10eurjpy153.47154.79153.34 153.620.000.00-1.31-12.89
4776812006.12.08 15:26sell0.10eurjpy153.67155.01153.54 153.620.000.00-1.314.30
4786382006.12.08 16:53buy0.10eurusd1.32461.30911.3261 1.32020.000.00-0.90-44.00
4786472006.12.08 16:53buy0.10eurusd1.32371.30821.3252 1.32020.000.00-0.90-35.00
4787132006.12.08 16:54buy0.10eurusd1.32281.30721.3243 1.32020.000.00-0.90-26.00
4787972006.12.08 16:54buy0.10eurusd1.32201.30631.3235 1.32020.000.00-0.90-18.00
4797082006.12.08 19:01buy0.10eurusd1.32091.30501.3224 1.32020.000.00-0.90-7.00
4797482006.12.08 19:18buy0.10eurusd1.32011.30421.3216 1.32020.000.00-0.901.00
4732652006.12.07 12:50sell0.10usdjpy115.03116.51114.89 116.360.000.00-3.04-114.30
4780402006.12.08 16:27sell0.10usdjpy115.56117.07115.41 116.360.000.00-1.51-68.75
4782072006.12.08 16:44sell0.10usdjpy115.78117.29115.63 116.360.000.00-1.51-49.85
4795492006.12.08 17:49sell0.10usdjpy116.24117.81116.09 116.360.000.00-1.51-10.31
4795692006.12.08 18:02sell0.10usdjpy116.31117.88116.16 116.360.000.00-1.51-4.30
4797142006.12.08 19:03sell0.10usdjpy116.38117.95116.23 116.360.000.00-1.511.72
4797382006.12.08 19:16sell0.10usdjpy116.46118.03116.31 116.360.000.00-1.518.59
  0.00 0.00 -21.43 -403.15
 Floating P/L: -424.58
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 10 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 919.85 Floating P/L: -424.58 Margin: 1 892.43
Balance: 11 919.85 Equity: 11 495.27 Free Margin: 9 602.84
 
Details:
Graph
Gross Profit: 2 164.57 Gross Loss: 244.72 Total Net Profit: 1 919.85
Profit Factor: 8.85 Expected Payoff: 11.50  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 244.72 (2.18%) Relative Drawdown: 2.18% (244.72)
 
Total Trades: 167 Short Positions (won %): 112 (100.00%) Long Positions (won %): 55 (96.36%)
Profit Trades (% of total): 165 (98.80%) Loss trades (% of total): 2 (1.20%)
Largest profit trade: 23.17 loss trade: -122.40
Average profit trade: 13.12 loss trade: -122.36
Maximum consecutive wins ($): 99 (1 251.01) consecutive losses ($): 2 (-244.72)
Maximal consecutive profit (count): 1 251.01 (99) consecutive loss (count): -244.72 (2)
Average consecutive wins: 83 consecutive losses: 2