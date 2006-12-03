MIG Investments SA

Account: 111726 Name: Franta Cech Currency: EUR 2006 December 8, 22:59
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
37027102006.12.03 22:39balanceDeposit5 000.00
37027762006.12.03 23:01buy0.30gbpusd1.97691.95341.97922006.12.03 23:331.97920.000.000.0051.73
37034232006.12.03 23:36sell0.30eurusd1.33431.34931.33282006.12.04 02:171.33280.000.000.0033.77
37037422006.12.03 23:50buy0.30usdchf1.19211.17531.19372006.12.04 02:271.19370.000.000.0030.18
37040002006.12.03 23:57sell0.20gbpusd1.98272.00591.98042006.12.04 01:031.98040.000.000.0034.47
37040042006.12.03 23:57buy0.20usdchf1.19091.17391.19262006.12.04 02:141.19260.000.000.0021.37
37040162006.12.03 23:57sell0.20eurusd1.33581.35091.33432006.12.04 01:081.33430.000.000.0022.48
37040552006.12.03 23:58buy0.20usdjpy115.18113.68115.332006.12.04 01:03115.330.000.000.0019.49
37040772006.12.03 23:58sell0.20eurusd1.33661.35181.33512006.12.04 01:011.33510.000.000.0022.47
37041042006.12.03 23:59buy0.20usdjpy115.10113.59115.252006.12.04 01:01115.250.000.000.0019.50
37041382006.12.03 23:59sell0.20gbpusd1.98382.00721.98152006.12.04 01:011.98150.000.000.0034.44
37063572006.12.04 02:17buy0.30eurusd1.33291.31831.33432006.12.04 23:061.33430.000.00-1.6931.48
37065232006.12.04 02:25sell0.30usdjpy115.43116.89115.292006.12.04 22:48115.290.000.000.0027.32
37065752006.12.04 02:28sell0.30usdchf1.19381.21001.19222006.12.05 14:091.19220.000.00-2.5430.21
37066692006.12.04 02:31sell0.30usdjpy115.50116.97115.362006.12.04 17:15115.360.000.000.0027.31
37075952006.12.04 04:03buy0.30gbpusd1.97821.95531.98042006.12.04 06:321.98040.000.000.0049.51
37078002006.12.04 04:21sell0.30usdjpy115.57117.04115.432006.12.04 13:11115.430.000.000.0027.32
37080132006.12.04 04:40buy0.30eurusd1.33221.31751.33362006.12.04 04:591.33360.000.000.0031.48
37081112006.12.04 04:46sell0.30usdjpy115.64117.12115.502006.12.04 12:08115.500.000.000.0027.31
37082992006.12.04 05:04buy0.30eurusd1.33211.31741.33352006.12.04 06:341.33350.000.000.0031.50
37083712006.12.04 05:07sell0.30usdchf1.19461.21091.19302006.12.05 00:121.19300.000.00-2.5430.16
37084042006.12.04 05:08buy0.30eurusd1.33131.31651.33272006.12.04 06:301.33270.000.000.0031.51
37084382006.12.04 05:10sell0.30usdjpy115.73117.22115.592006.12.04 06:30115.590.000.000.0027.26
37093212006.12.04 06:38sell0.30gbpusd1.98132.00431.97902006.12.04 07:131.97900.000.000.0051.78
37108532006.12.04 08:20sell0.30usdchf1.19541.21171.19382006.12.04 22:481.19380.000.000.0030.15
37108582006.12.04 08:20buy0.30eurusd1.33111.31631.33252006.12.04 08:321.33250.000.000.0031.52
37116312006.12.04 08:50buy0.30eurusd1.33091.31611.33232006.12.04 16:471.33230.000.000.0031.52
37119422006.12.04 09:02buy0.30eurusd1.33021.31531.33162006.12.04 11:501.33160.000.000.0031.54
37120992006.12.04 09:07sell0.30usdchf1.19621.21261.19462006.12.04 17:051.19460.000.000.0030.15
37123952006.12.04 09:11sell0.30usdchf1.19741.21401.19582006.12.04 09:431.19580.000.000.0030.16
37124422006.12.04 09:13buy0.30eurusd1.32951.31451.33102006.12.04 10:361.33100.000.000.0033.81
37141972006.12.04 10:17sell0.30usdjpy115.72117.22115.572006.12.04 11:54115.570.000.000.0029.25
37146192006.12.04 10:53sell0.30usdchf1.19781.21441.19622006.12.04 11:501.19620.000.000.0030.13
37160802006.12.04 12:15buy0.30usdjpy115.50114.00115.652006.12.04 14:17115.650.000.000.0029.24
37168622006.12.04 13:20buy0.30usdjpy115.42113.92115.572006.12.04 13:47115.570.000.000.0029.25
37181402006.12.04 14:30sell0.30usdchf1.19821.21481.19662006.12.04 15:121.19660.000.000.0030.14
37181922006.12.04 14:32sell0.30usdjpy115.71117.21115.562006.12.04 15:07115.560.000.000.0029.26
37183552006.12.04 14:36buy0.30gbpusd1.97401.95061.97632006.12.04 15:061.97630.000.000.0051.86
37210832006.12.04 16:46buy0.30usdjpy115.43113.93115.582006.12.08 10:52115.580.000.0017.6329.33
37210982006.12.04 16:47sell0.30gbpusd1.97882.00221.97652006.12.05 04:171.97650.000.000.0051.79
37211572006.12.04 16:49buy0.30usdchf1.19501.17831.19662006.12.06 10:381.19660.000.003.9630.20
37220852006.12.04 17:35buy0.30usdjpy115.34113.84115.492006.12.08 08:58115.350.000.0017.631.96
37221422006.12.04 17:40sell0.30gbpusd1.97992.00331.97762006.12.04 19:461.97760.000.000.0051.81
37250792006.12.04 22:50buy0.30usdchf1.19341.17671.19502006.12.05 06:281.19500.000.001.9830.15
37251302006.12.04 22:53sell0.30gbpusd1.98092.00431.97862006.12.05 01:181.97860.000.000.0051.76
37251462006.12.04 22:55sell0.30eurusd1.33381.34881.33232006.12.05 04:121.33230.000.001.3533.78
37254522006.12.04 23:18buy0.30usdjpy115.25113.75115.402006.12.05 01:15115.400.000.000.0029.26
37280502006.12.05 02:35buy0.30gbpusd1.97761.95501.97982006.12.05 14:311.97980.000.000.0049.41
37288752006.12.05 04:24buy0.30gbpusd1.97641.95371.97862006.12.05 08:091.97860.000.000.0049.48
37309542006.12.05 08:03buy0.30usdjpy115.23113.78115.372006.12.08 08:42115.370.000.0014.7027.42
37311202006.12.05 08:12buy0.30usdjpy115.16113.71115.302006.12.06 22:51115.300.000.002.9427.42
37315152006.12.05 08:27buy0.30usdjpy115.03113.56115.172006.12.05 16:33115.170.000.000.0027.45
37319612006.12.05 08:37buy0.30eurusd1.33131.31661.33272006.12.05 12:221.33270.000.000.0031.51
37326382006.12.05 08:59sell0.30usdchf1.19581.21201.19422006.12.05 11:301.19420.000.000.0030.18
37331712006.12.05 09:24buy0.30gbpusd1.97451.95151.97682006.12.05 09:511.97680.000.000.0051.82
37353352006.12.05 10:38buy0.30eurusd1.33061.31581.33202006.12.05 11:331.33200.000.000.0031.53
37358152006.12.05 10:59buy0.30gbpusd1.97421.95121.97652006.12.05 11:061.97650.000.000.0051.85
37385352006.12.05 12:26buy0.30usdchf1.19321.17691.19482006.12.05 16:271.19480.000.000.0030.23
37403102006.12.05 14:09sell0.30eurusd1.33311.34791.33172006.12.05 15:081.33170.000.000.0031.54
37405652006.12.05 14:13buy0.30usdchf1.19161.17521.19322006.12.05 15:081.19320.000.000.0030.22
37416052006.12.05 14:32buy0.30usdchf1.18891.17221.19052006.12.05 14:471.19050.000.000.0030.22
37416882006.12.05 14:33sell0.30eurusd1.33531.35031.33382006.12.05 14:471.33380.000.000.0033.74
37417182006.12.05 14:34sell0.30gbpusd1.97962.00261.97732006.12.05 14:471.97730.000.000.0051.71
37437062006.12.05 15:20buy0.30usdchf1.19201.17531.19362006.12.05 16:011.19360.000.000.0030.23
37443092006.12.05 15:43buy0.30usdchf1.19101.17431.19262006.12.05 16:001.19260.000.000.0030.23
37443862006.12.05 15:46sell0.30eurusd1.33371.34871.33222006.12.05 16:001.33220.000.000.0033.78
37459412006.12.05 16:11buy0.30eurusd1.33131.31631.33282006.12.05 18:081.33280.000.000.0033.76
37461092006.12.05 16:12buy0.30eurusd1.33061.31561.33212006.12.05 17:311.33210.000.000.0033.78
37461532006.12.05 16:12buy0.30gbpusd1.97131.94811.97362006.12.05 17:321.97360.000.000.0051.80
37462552006.12.05 16:13buy0.30eurusd1.32961.31461.33112006.12.05 17:101.33110.000.000.0033.81
37571432006.12.06 05:45buy0.30usdjpy114.78113.25114.932006.12.06 10:18114.930.000.000.0029.50
37584072006.12.06 07:29sell0.30eurusd1.33371.34901.33222006.12.06 08:031.33220.000.000.0033.78
37602172006.12.06 08:53buy0.30gbpusd1.97031.94661.97262006.12.06 09:051.97260.000.000.0051.81
37605302006.12.06 09:01buy0.30eurusd1.33081.31551.33232006.12.07 14:371.33230.000.00-5.0833.78
37617072006.12.06 09:36buy0.30eurusd1.32941.31391.33092006.12.06 16:381.33090.000.000.0033.81
37626822006.12.06 10:19buy0.30gbpusd1.96861.94471.97092006.12.06 16:441.97090.000.000.0051.82
37626982006.12.06 10:19buy0.30eurusd1.32801.31241.32952006.12.06 15:531.32950.000.000.0033.85
37633242006.12.06 10:33buy0.30gbpusd1.96731.94321.96972006.12.06 16:401.96970.000.000.0054.09
37638702006.12.06 10:43buy0.30eurusd1.32671.31091.32822006.12.06 11:551.32820.000.000.0033.88
37654262006.12.06 11:56buy0.30gbpusd1.96581.94151.96822006.12.06 16:051.96820.000.000.0054.12
37717222006.12.06 15:55buy0.30usdchf1.19511.17801.19682006.12.06 21:071.19680.000.000.0032.09
37721952006.12.06 16:07sell0.30eurusd1.33011.34591.32862006.12.06 20:271.32860.000.000.0033.87
37722162006.12.06 16:08buy0.30usdchf1.19421.17711.19592006.12.06 20:271.19590.000.000.0032.10
37728042006.12.06 16:37sell0.30gbpusd1.96871.99321.96632006.12.06 20:201.96630.000.000.0054.18
37729892006.12.06 16:41sell0.30eurusd1.33121.34701.32972006.12.06 19:091.32970.000.000.0033.84
37730052006.12.06 16:41buy0.30usdchf1.19291.17581.19462006.12.06 19:101.19460.000.000.0032.11
37734992006.12.06 16:58buy0.30usdchf1.19211.17501.19382006.12.06 17:481.19380.000.000.0032.12
37742042006.12.06 17:41sell0.40gbpusd1.96991.99441.96752006.12.06 19:111.96750.000.000.0072.21
37760452006.12.06 20:00sell0.40usdchf1.19551.21261.19382006.12.07 06:031.19380.000.00-10.2142.80
37764532006.12.06 20:29buy0.40eurusd1.32841.31261.32992006.12.07 05:571.32990.000.00-6.7845.11
37765352006.12.06 20:35buy0.40gbpusd1.96561.94111.96802006.12.07 06:011.96800.000.00-0.9072.15
37766602006.12.06 20:46sell0.40usdchf1.19631.21341.19462006.12.07 05:581.19460.000.00-10.2142.79
37766902006.12.06 20:52sell0.40usdjpy115.26116.84115.112006.12.07 01:48115.110.000.00-13.7139.21
37801552006.12.07 01:48buy0.40usdjpy115.11113.61115.262006.12.07 20:33115.260.000.000.0039.20
37812322006.12.07 02:54buy0.40usdjpy115.04113.54115.192006.12.07 16:15115.190.000.000.0039.20
37857042006.12.07 08:15buy0.40usdchf1.19361.17711.19522006.12.07 11:361.19520.000.000.0040.28
37857712006.12.07 08:18sell0.40eurusd1.33151.34691.33002006.12.07 11:141.33000.000.000.0045.11
37862472006.12.07 08:35sell0.40eurusd1.33221.34761.33072006.12.07 09:401.33070.000.000.0045.09
37863442006.12.07 08:38buy0.40usdchf1.19281.17621.19442006.12.07 10:521.19440.000.000.0040.29
37895262006.12.07 11:21buy0.40eurusd1.32951.31411.33102006.12.07 14:361.33100.000.000.0045.08
37895562006.12.07 11:22sell0.40usdchf1.19481.21141.19322006.12.07 13:421.19500.000.000.00-5.04
37899372006.12.07 11:46buy0.40eurusd1.32871.31331.33022006.12.07 13:371.32880.000.000.003.01
37899912006.12.07 11:50sell0.40usdchf1.19561.19561.19402006.12.07 13:411.19490.000.000.0017.63
37903422006.12.07 12:10buy0.40gbpusd1.96641.94281.96872006.12.07 13:371.96640.000.000.000.00
37933082006.12.07 14:39buy0.40usdchf1.19271.17601.19432006.12.07 14:411.19430.000.000.0040.31
37934772006.12.07 14:40sell0.40eurusd1.33101.34651.32952006.12.07 14:411.32950.000.000.0045.13
37942152006.12.07 14:49buy0.40gbpusd1.96501.94131.96732006.12.08 14:531.96730.000.00-0.3068.94
37949142006.12.07 15:04buy0.40gbpusd1.96371.93991.96602006.12.07 15:171.96600.000.000.0069.14
37957172006.12.07 15:24sell0.40eurusd1.33071.34621.32922006.12.07 16:141.32920.000.000.0045.14
37958762006.12.07 15:29buy0.40usdchf1.19341.17671.19502006.12.07 16:141.19500.000.000.0040.30
37962062006.12.07 15:44buy0.40gbpusd1.96371.93991.96602006.12.08 14:531.96600.000.00-0.3068.97
37970002006.12.07 16:18sell0.40usdjpy115.19116.72115.042006.12.08 15:15115.040.000.00-4.5739.09
37983012006.12.07 17:46buy0.40gbpusd1.96261.93881.96492006.12.08 14:521.96490.000.00-0.3069.02
37984422006.12.07 18:28sell0.40usdchf1.19571.21241.19412006.12.08 14:451.19410.000.00-3.4040.26
37997202006.12.07 20:40buy0.40eurusd1.32801.31251.32952006.12.08 14:451.32950.000.00-2.2645.13
38052792006.12.08 06:04sell0.40usdjpy115.31116.78115.172006.12.08 14:53115.170.000.000.0036.44
38069662006.12.08 08:36sell0.40usdchf1.19681.21291.19522006.12.08 14:451.19520.000.000.0040.26
38073192006.12.08 08:49sell0.40usdjpy115.38116.86115.242006.12.08 14:52115.240.000.000.0036.44
38152232006.12.08 14:49sell0.40eurusd1.33131.34681.32982006.12.08 17:411.32980.000.000.0045.12
38153582006.12.08 14:51buy0.40usdchf1.19431.17771.19592006.12.08 17:431.19590.000.000.0040.26
38153722006.12.08 14:51buy0.40usdjpy115.31113.79115.462006.12.08 16:34115.460.000.000.0039.03
38154362006.12.08 14:52buy0.40usdchf1.19331.17671.19492006.12.08 17:411.19490.000.000.0040.27
38155072006.12.08 14:52buy0.40usdchf1.19221.17551.19382006.12.08 16:301.19380.000.000.0040.28
38159152006.12.08 14:55sell0.40eurusd1.33241.34811.33092006.12.08 17:251.33090.000.000.0045.08
38159532006.12.08 14:55sell0.40eurusd1.33321.34891.33172006.12.08 16:291.33170.000.000.0045.06
38159672006.12.08 14:55buy0.40usdjpy115.19113.67115.342006.12.08 16:26115.340.000.000.0039.04
38163222006.12.08 15:00buy0.40usdjpy115.12113.60115.272006.12.08 16:25115.270.000.000.0039.05
38178252006.12.08 15:52buy0.40usdjpy115.05113.51115.202006.12.08 16:18115.200.000.000.0039.08
38178612006.12.08 15:55sell0.40eurusd1.33421.35001.33272006.12.08 16:201.33270.000.000.0045.02
38178702006.12.08 15:55buy0.40usdchf1.19081.17391.19242006.12.08 16:271.19240.000.000.0040.29
38204212006.12.08 17:18buy0.50usdchf1.19251.17551.19422006.12.08 17:251.19420.000.000.0053.48
  0.00 0.00 -4.60 4 825.69
Closed P/L: 4 821.09
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
38216252006.12.08 18:46buy0.40eurusd1.32331.30731.3249 1.32030.000.00-2.27-90.89
37454152006.12.05 16:04buy0.30gbpusd1.97381.95071.9761 1.95480.000.00-1.37-431.72
37459242006.12.05 16:11buy0.30gbpusd1.97271.94961.9750 1.95480.000.00-1.37-406.72
38214732006.12.08 18:44buy0.40gbpusd1.95761.93301.9600 1.95480.000.00-0.30-84.83
38215542006.12.08 18:45sell0.40usdchf1.20121.21841.1995 1.20540.000.00-3.39-105.57
38207752006.12.08 17:28sell0.50usdjpy115.56117.10115.41 116.340.000.00-5.70-253.94
38216322006.12.08 18:46sell0.40usdjpy116.25117.83116.10 116.340.000.00-4.56-23.44
  0.00 0.00 -18.96 -1 397.11
 Floating P/L: -1 416.07
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 4 821.09 Floating P/L: -1 416.07 Margin: 1 430.39
Balance: 9 821.09 Equity: 8 405.02 Free Margin: 6 974.63
 
Details:
Graph
Gross Profit: 4 826.13 Gross Loss: 5.04 Total Net Profit: 4 821.09
Profit Factor: 957.57 Expected Payoff: 37.09  
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 5.04 (0.06%) Relative Drawdown: 0.06% (5.04)
 
Total Trades: 130 Short Positions (won %): 52 (98.08%) Long Positions (won %): 78 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 129 (99.23%) Loss trades (% of total): 1 (0.77%)
Largest profit trade: 72.21 loss trade: -5.04
Average profit trade: 37.41 loss trade: -5.04
Maximum consecutive wins ($): 95 (3 340.78) consecutive losses ($): 1 (-5.04)
Maximal consecutive profit (count): 3 340.78 (95) consecutive loss (count): -5.04 (1)
Average consecutive wins: 65 consecutive losses: 1