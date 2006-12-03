|Account: 111726
|Name: Franta Cech
|Currency: EUR
|2006 December 8, 22:59
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3702710
|2006.12.03 22:39
|balance
|Deposit
|5 000.00
|3702776
|2006.12.03 23:01
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9769
|1.9534
|1.9792
|2006.12.03 23:33
|1.9792
|0.00
|0.00
|0.00
|51.73
|3703423
|2006.12.03 23:36
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3343
|1.3493
|1.3328
|2006.12.04 02:17
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|33.77
|3703742
|2006.12.03 23:50
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1921
|1.1753
|1.1937
|2006.12.04 02:27
|1.1937
|0.00
|0.00
|0.00
|30.18
|3704000
|2006.12.03 23:57
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9827
|2.0059
|1.9804
|2006.12.04 01:03
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|34.47
|3704004
|2006.12.03 23:57
|buy
|0.20
|usdchf
|1.1909
|1.1739
|1.1926
|2006.12.04 02:14
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|21.37
|3704016
|2006.12.03 23:57
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3358
|1.3509
|1.3343
|2006.12.04 01:08
|1.3343
|0.00
|0.00
|0.00
|22.48
|3704055
|2006.12.03 23:58
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.18
|113.68
|115.33
|2006.12.04 01:03
|115.33
|0.00
|0.00
|0.00
|19.49
|3704077
|2006.12.03 23:58
|sell
|0.20
|eurusd
|1.3366
|1.3518
|1.3351
|2006.12.04 01:01
|1.3351
|0.00
|0.00
|0.00
|22.47
|3704104
|2006.12.03 23:59
|buy
|0.20
|usdjpy
|115.10
|113.59
|115.25
|2006.12.04 01:01
|115.25
|0.00
|0.00
|0.00
|19.50
|3704138
|2006.12.03 23:59
|sell
|0.20
|gbpusd
|1.9838
|2.0072
|1.9815
|2006.12.04 01:01
|1.9815
|0.00
|0.00
|0.00
|34.44
|3706357
|2006.12.04 02:17
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3329
|1.3183
|1.3343
|2006.12.04 23:06
|1.3343
|0.00
|0.00
|-1.69
|31.48
|3706523
|2006.12.04 02:25
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.43
|116.89
|115.29
|2006.12.04 22:48
|115.29
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|3706575
|2006.12.04 02:28
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1938
|1.2100
|1.1922
|2006.12.05 14:09
|1.1922
|0.00
|0.00
|-2.54
|30.21
|3706669
|2006.12.04 02:31
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.50
|116.97
|115.36
|2006.12.04 17:15
|115.36
|0.00
|0.00
|0.00
|27.31
|3707595
|2006.12.04 04:03
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9782
|1.9553
|1.9804
|2006.12.04 06:32
|1.9804
|0.00
|0.00
|0.00
|49.51
|3707800
|2006.12.04 04:21
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.57
|117.04
|115.43
|2006.12.04 13:11
|115.43
|0.00
|0.00
|0.00
|27.32
|3708013
|2006.12.04 04:40
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3322
|1.3175
|1.3336
|2006.12.04 04:59
|1.3336
|0.00
|0.00
|0.00
|31.48
|3708111
|2006.12.04 04:46
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.64
|117.12
|115.50
|2006.12.04 12:08
|115.50
|0.00
|0.00
|0.00
|27.31
|3708299
|2006.12.04 05:04
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3321
|1.3174
|1.3335
|2006.12.04 06:34
|1.3335
|0.00
|0.00
|0.00
|31.50
|3708371
|2006.12.04 05:07
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1946
|1.2109
|1.1930
|2006.12.05 00:12
|1.1930
|0.00
|0.00
|-2.54
|30.16
|3708404
|2006.12.04 05:08
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3313
|1.3165
|1.3327
|2006.12.04 06:30
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|31.51
|3708438
|2006.12.04 05:10
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.73
|117.22
|115.59
|2006.12.04 06:30
|115.59
|0.00
|0.00
|0.00
|27.26
|3709321
|2006.12.04 06:38
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9813
|2.0043
|1.9790
|2006.12.04 07:13
|1.9790
|0.00
|0.00
|0.00
|51.78
|3710853
|2006.12.04 08:20
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1954
|1.2117
|1.1938
|2006.12.04 22:48
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|30.15
|3710858
|2006.12.04 08:20
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3311
|1.3163
|1.3325
|2006.12.04 08:32
|1.3325
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|3711631
|2006.12.04 08:50
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3309
|1.3161
|1.3323
|2006.12.04 16:47
|1.3323
|0.00
|0.00
|0.00
|31.52
|3711942
|2006.12.04 09:02
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3302
|1.3153
|1.3316
|2006.12.04 11:50
|1.3316
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|3712099
|2006.12.04 09:07
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1962
|1.2126
|1.1946
|2006.12.04 17:05
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|30.15
|3712395
|2006.12.04 09:11
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1974
|1.2140
|1.1958
|2006.12.04 09:43
|1.1958
|0.00
|0.00
|0.00
|30.16
|3712442
|2006.12.04 09:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3295
|1.3145
|1.3310
|2006.12.04 10:36
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|33.81
|3714197
|2006.12.04 10:17
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.72
|117.22
|115.57
|2006.12.04 11:54
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|3714619
|2006.12.04 10:53
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1978
|1.2144
|1.1962
|2006.12.04 11:50
|1.1962
|0.00
|0.00
|0.00
|30.13
|3716080
|2006.12.04 12:15
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.50
|114.00
|115.65
|2006.12.04 14:17
|115.65
|0.00
|0.00
|0.00
|29.24
|3716862
|2006.12.04 13:20
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.42
|113.92
|115.57
|2006.12.04 13:47
|115.57
|0.00
|0.00
|0.00
|29.25
|3718140
|2006.12.04 14:30
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1982
|1.2148
|1.1966
|2006.12.04 15:12
|1.1966
|0.00
|0.00
|0.00
|30.14
|3718192
|2006.12.04 14:32
|sell
|0.30
|usdjpy
|115.71
|117.21
|115.56
|2006.12.04 15:07
|115.56
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|3718355
|2006.12.04 14:36
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9740
|1.9506
|1.9763
|2006.12.04 15:06
|1.9763
|0.00
|0.00
|0.00
|51.86
|3721083
|2006.12.04 16:46
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.43
|113.93
|115.58
|2006.12.08 10:52
|115.58
|0.00
|0.00
|17.63
|29.33
|3721098
|2006.12.04 16:47
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9788
|2.0022
|1.9765
|2006.12.05 04:17
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|51.79
|3721157
|2006.12.04 16:49
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1950
|1.1783
|1.1966
|2006.12.06 10:38
|1.1966
|0.00
|0.00
|3.96
|30.20
|3722085
|2006.12.04 17:35
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.34
|113.84
|115.49
|2006.12.08 08:58
|115.35
|0.00
|0.00
|17.63
|1.96
|3722142
|2006.12.04 17:40
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9799
|2.0033
|1.9776
|2006.12.04 19:46
|1.9776
|0.00
|0.00
|0.00
|51.81
|3725079
|2006.12.04 22:50
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1934
|1.1767
|1.1950
|2006.12.05 06:28
|1.1950
|0.00
|0.00
|1.98
|30.15
|3725130
|2006.12.04 22:53
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9809
|2.0043
|1.9786
|2006.12.05 01:18
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|51.76
|3725146
|2006.12.04 22:55
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3338
|1.3488
|1.3323
|2006.12.05 04:12
|1.3323
|0.00
|0.00
|1.35
|33.78
|3725452
|2006.12.04 23:18
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.25
|113.75
|115.40
|2006.12.05 01:15
|115.40
|0.00
|0.00
|0.00
|29.26
|3728050
|2006.12.05 02:35
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9776
|1.9550
|1.9798
|2006.12.05 14:31
|1.9798
|0.00
|0.00
|0.00
|49.41
|3728875
|2006.12.05 04:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9764
|1.9537
|1.9786
|2006.12.05 08:09
|1.9786
|0.00
|0.00
|0.00
|49.48
|3730954
|2006.12.05 08:03
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.23
|113.78
|115.37
|2006.12.08 08:42
|115.37
|0.00
|0.00
|14.70
|27.42
|3731120
|2006.12.05 08:12
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.16
|113.71
|115.30
|2006.12.06 22:51
|115.30
|0.00
|0.00
|2.94
|27.42
|3731515
|2006.12.05 08:27
|buy
|0.30
|usdjpy
|115.03
|113.56
|115.17
|2006.12.05 16:33
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|27.45
|3731961
|2006.12.05 08:37
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3313
|1.3166
|1.3327
|2006.12.05 12:22
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|31.51
|3732638
|2006.12.05 08:59
|sell
|0.30
|usdchf
|1.1958
|1.2120
|1.1942
|2006.12.05 11:30
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|30.18
|3733171
|2006.12.05 09:24
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9745
|1.9515
|1.9768
|2006.12.05 09:51
|1.9768
|0.00
|0.00
|0.00
|51.82
|3735335
|2006.12.05 10:38
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3306
|1.3158
|1.3320
|2006.12.05 11:33
|1.3320
|0.00
|0.00
|0.00
|31.53
|3735815
|2006.12.05 10:59
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9742
|1.9512
|1.9765
|2006.12.05 11:06
|1.9765
|0.00
|0.00
|0.00
|51.85
|3738535
|2006.12.05 12:26
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1932
|1.1769
|1.1948
|2006.12.05 16:27
|1.1948
|0.00
|0.00
|0.00
|30.23
|3740310
|2006.12.05 14:09
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3331
|1.3479
|1.3317
|2006.12.05 15:08
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|31.54
|3740565
|2006.12.05 14:13
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1916
|1.1752
|1.1932
|2006.12.05 15:08
|1.1932
|0.00
|0.00
|0.00
|30.22
|3741605
|2006.12.05 14:32
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1889
|1.1722
|1.1905
|2006.12.05 14:47
|1.1905
|0.00
|0.00
|0.00
|30.22
|3741688
|2006.12.05 14:33
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3353
|1.3503
|1.3338
|2006.12.05 14:47
|1.3338
|0.00
|0.00
|0.00
|33.74
|3741718
|2006.12.05 14:34
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9796
|2.0026
|1.9773
|2006.12.05 14:47
|1.9773
|0.00
|0.00
|0.00
|51.71
|3743706
|2006.12.05 15:20
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1920
|1.1753
|1.1936
|2006.12.05 16:01
|1.1936
|0.00
|0.00
|0.00
|30.23
|3744309
|2006.12.05 15:43
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1910
|1.1743
|1.1926
|2006.12.05 16:00
|1.1926
|0.00
|0.00
|0.00
|30.23
|3744386
|2006.12.05 15:46
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3337
|1.3487
|1.3322
|2006.12.05 16:00
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|3745941
|2006.12.05 16:11
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3313
|1.3163
|1.3328
|2006.12.05 18:08
|1.3328
|0.00
|0.00
|0.00
|33.76
|3746109
|2006.12.05 16:12
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3306
|1.3156
|1.3321
|2006.12.05 17:31
|1.3321
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|3746153
|2006.12.05 16:12
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9713
|1.9481
|1.9736
|2006.12.05 17:32
|1.9736
|0.00
|0.00
|0.00
|51.80
|3746255
|2006.12.05 16:13
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3296
|1.3146
|1.3311
|2006.12.05 17:10
|1.3311
|0.00
|0.00
|0.00
|33.81
|3757143
|2006.12.06 05:45
|buy
|0.30
|usdjpy
|114.78
|113.25
|114.93
|2006.12.06 10:18
|114.93
|0.00
|0.00
|0.00
|29.50
|3758407
|2006.12.06 07:29
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3337
|1.3490
|1.3322
|2006.12.06 08:03
|1.3322
|0.00
|0.00
|0.00
|33.78
|3760217
|2006.12.06 08:53
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9703
|1.9466
|1.9726
|2006.12.06 09:05
|1.9726
|0.00
|0.00
|0.00
|51.81
|3760530
|2006.12.06 09:01
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3308
|1.3155
|1.3323
|2006.12.07 14:37
|1.3323
|0.00
|0.00
|-5.08
|33.78
|3761707
|2006.12.06 09:36
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3294
|1.3139
|1.3309
|2006.12.06 16:38
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|33.81
|3762682
|2006.12.06 10:19
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9686
|1.9447
|1.9709
|2006.12.06 16:44
|1.9709
|0.00
|0.00
|0.00
|51.82
|3762698
|2006.12.06 10:19
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3280
|1.3124
|1.3295
|2006.12.06 15:53
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|33.85
|3763324
|2006.12.06 10:33
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9673
|1.9432
|1.9697
|2006.12.06 16:40
|1.9697
|0.00
|0.00
|0.00
|54.09
|3763870
|2006.12.06 10:43
|buy
|0.30
|eurusd
|1.3267
|1.3109
|1.3282
|2006.12.06 11:55
|1.3282
|0.00
|0.00
|0.00
|33.88
|3765426
|2006.12.06 11:56
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9658
|1.9415
|1.9682
|2006.12.06 16:05
|1.9682
|0.00
|0.00
|0.00
|54.12
|3771722
|2006.12.06 15:55
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1951
|1.1780
|1.1968
|2006.12.06 21:07
|1.1968
|0.00
|0.00
|0.00
|32.09
|3772195
|2006.12.06 16:07
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3301
|1.3459
|1.3286
|2006.12.06 20:27
|1.3286
|0.00
|0.00
|0.00
|33.87
|3772216
|2006.12.06 16:08
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1942
|1.1771
|1.1959
|2006.12.06 20:27
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|32.10
|3772804
|2006.12.06 16:37
|sell
|0.30
|gbpusd
|1.9687
|1.9932
|1.9663
|2006.12.06 20:20
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|54.18
|3772989
|2006.12.06 16:41
|sell
|0.30
|eurusd
|1.3312
|1.3470
|1.3297
|2006.12.06 19:09
|1.3297
|0.00
|0.00
|0.00
|33.84
|3773005
|2006.12.06 16:41
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1929
|1.1758
|1.1946
|2006.12.06 19:10
|1.1946
|0.00
|0.00
|0.00
|32.11
|3773499
|2006.12.06 16:58
|buy
|0.30
|usdchf
|1.1921
|1.1750
|1.1938
|2006.12.06 17:48
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|32.12
|3774204
|2006.12.06 17:41
|sell
|0.40
|gbpusd
|1.9699
|1.9944
|1.9675
|2006.12.06 19:11
|1.9675
|0.00
|0.00
|0.00
|72.21
|3776045
|2006.12.06 20:00
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1955
|1.2126
|1.1938
|2006.12.07 06:03
|1.1938
|0.00
|0.00
|-10.21
|42.80
|3776453
|2006.12.06 20:29
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3284
|1.3126
|1.3299
|2006.12.07 05:57
|1.3299
|0.00
|0.00
|-6.78
|45.11
|3776535
|2006.12.06 20:35
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9656
|1.9411
|1.9680
|2006.12.07 06:01
|1.9680
|0.00
|0.00
|-0.90
|72.15
|3776660
|2006.12.06 20:46
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1963
|1.2134
|1.1946
|2006.12.07 05:58
|1.1946
|0.00
|0.00
|-10.21
|42.79
|3776690
|2006.12.06 20:52
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.26
|116.84
|115.11
|2006.12.07 01:48
|115.11
|0.00
|0.00
|-13.71
|39.21
|3780155
|2006.12.07 01:48
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.11
|113.61
|115.26
|2006.12.07 20:33
|115.26
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|3781232
|2006.12.07 02:54
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.04
|113.54
|115.19
|2006.12.07 16:15
|115.19
|0.00
|0.00
|0.00
|39.20
|3785704
|2006.12.07 08:15
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1936
|1.1771
|1.1952
|2006.12.07 11:36
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|40.28
|3785771
|2006.12.07 08:18
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3315
|1.3469
|1.3300
|2006.12.07 11:14
|1.3300
|0.00
|0.00
|0.00
|45.11
|3786247
|2006.12.07 08:35
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3322
|1.3476
|1.3307
|2006.12.07 09:40
|1.3307
|0.00
|0.00
|0.00
|45.09
|3786344
|2006.12.07 08:38
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1928
|1.1762
|1.1944
|2006.12.07 10:52
|1.1944
|0.00
|0.00
|0.00
|40.29
|3789526
|2006.12.07 11:21
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3295
|1.3141
|1.3310
|2006.12.07 14:36
|1.3310
|0.00
|0.00
|0.00
|45.08
|3789556
|2006.12.07 11:22
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1948
|1.2114
|1.1932
|2006.12.07 13:42
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.04
|3789937
|2006.12.07 11:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3287
|1.3133
|1.3302
|2006.12.07 13:37
|1.3288
|0.00
|0.00
|0.00
|3.01
|3789991
|2006.12.07 11:50
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1956
|1.1956
|1.1940
|2006.12.07 13:41
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|17.63
|3790342
|2006.12.07 12:10
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9664
|1.9428
|1.9687
|2006.12.07 13:37
|1.9664
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|3793308
|2006.12.07 14:39
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1927
|1.1760
|1.1943
|2006.12.07 14:41
|1.1943
|0.00
|0.00
|0.00
|40.31
|3793477
|2006.12.07 14:40
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3310
|1.3465
|1.3295
|2006.12.07 14:41
|1.3295
|0.00
|0.00
|0.00
|45.13
|3794215
|2006.12.07 14:49
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9650
|1.9413
|1.9673
|2006.12.08 14:53
|1.9673
|0.00
|0.00
|-0.30
|68.94
|3794914
|2006.12.07 15:04
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9637
|1.9399
|1.9660
|2006.12.07 15:17
|1.9660
|0.00
|0.00
|0.00
|69.14
|3795717
|2006.12.07 15:24
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3307
|1.3462
|1.3292
|2006.12.07 16:14
|1.3292
|0.00
|0.00
|0.00
|45.14
|3795876
|2006.12.07 15:29
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1934
|1.1767
|1.1950
|2006.12.07 16:14
|1.1950
|0.00
|0.00
|0.00
|40.30
|3796206
|2006.12.07 15:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9637
|1.9399
|1.9660
|2006.12.08 14:53
|1.9660
|0.00
|0.00
|-0.30
|68.97
|3797000
|2006.12.07 16:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.19
|116.72
|115.04
|2006.12.08 15:15
|115.04
|0.00
|0.00
|-4.57
|39.09
|3798301
|2006.12.07 17:46
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9626
|1.9388
|1.9649
|2006.12.08 14:52
|1.9649
|0.00
|0.00
|-0.30
|69.02
|3798442
|2006.12.07 18:28
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1957
|1.2124
|1.1941
|2006.12.08 14:45
|1.1941
|0.00
|0.00
|-3.40
|40.26
|3799720
|2006.12.07 20:40
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3280
|1.3125
|1.3295
|2006.12.08 14:45
|1.3295
|0.00
|0.00
|-2.26
|45.13
|3805279
|2006.12.08 06:04
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.31
|116.78
|115.17
|2006.12.08 14:53
|115.17
|0.00
|0.00
|0.00
|36.44
|3806966
|2006.12.08 08:36
|sell
|0.40
|usdchf
|1.1968
|1.2129
|1.1952
|2006.12.08 14:45
|1.1952
|0.00
|0.00
|0.00
|40.26
|3807319
|2006.12.08 08:49
|sell
|0.40
|usdjpy
|115.38
|116.86
|115.24
|2006.12.08 14:52
|115.24
|0.00
|0.00
|0.00
|36.44
|3815223
|2006.12.08 14:49
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3313
|1.3468
|1.3298
|2006.12.08 17:41
|1.3298
|0.00
|0.00
|0.00
|45.12
|3815358
|2006.12.08 14:51
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1943
|1.1777
|1.1959
|2006.12.08 17:43
|1.1959
|0.00
|0.00
|0.00
|40.26
|3815372
|2006.12.08 14:51
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.31
|113.79
|115.46
|2006.12.08 16:34
|115.46
|0.00
|0.00
|0.00
|39.03
|3815436
|2006.12.08 14:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1933
|1.1767
|1.1949
|2006.12.08 17:41
|1.1949
|0.00
|0.00
|0.00
|40.27
|3815507
|2006.12.08 14:52
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1922
|1.1755
|1.1938
|2006.12.08 16:30
|1.1938
|0.00
|0.00
|0.00
|40.28
|3815915
|2006.12.08 14:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3324
|1.3481
|1.3309
|2006.12.08 17:25
|1.3309
|0.00
|0.00
|0.00
|45.08
|3815953
|2006.12.08 14:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3332
|1.3489
|1.3317
|2006.12.08 16:29
|1.3317
|0.00
|0.00
|0.00
|45.06
|3815967
|2006.12.08 14:55
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.19
|113.67
|115.34
|2006.12.08 16:26
|115.34
|0.00
|0.00
|0.00
|39.04
|3816322
|2006.12.08 15:00
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.12
|113.60
|115.27
|2006.12.08 16:25
|115.27
|0.00
|0.00
|0.00
|39.05
|3817825
|2006.12.08 15:52
|buy
|0.40
|usdjpy
|115.05
|113.51
|115.20
|2006.12.08 16:18
|115.20
|0.00
|0.00
|0.00
|39.08
|3817861
|2006.12.08 15:55
|sell
|0.40
|eurusd
|1.3342
|1.3500
|1.3327
|2006.12.08 16:20
|1.3327
|0.00
|0.00
|0.00
|45.02
|3817870
|2006.12.08 15:55
|buy
|0.40
|usdchf
|1.1908
|1.1739
|1.1924
|2006.12.08 16:27
|1.1924
|0.00
|0.00
|0.00
|40.29
|3820421
|2006.12.08 17:18
|buy
|0.50
|usdchf
|1.1925
|1.1755
|1.1942
|2006.12.08 17:25
|1.1942
|0.00
|0.00
|0.00
|53.48
|0.00
|0.00
|-4.60
|4 825.69
|Closed P/L:
|4 821.09
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|3821625
|2006.12.08 18:46
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3233
|1.3073
|1.3249
|1.3203
|0.00
|0.00
|-2.27
|-90.89
|3745415
|2006.12.05 16:04
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9738
|1.9507
|1.9761
|1.9548
|0.00
|0.00
|-1.37
|-431.72
|3745924
|2006.12.05 16:11
|buy
|0.30
|gbpusd
|1.9727
|1.9496
|1.9750
|1.9548
|0.00
|0.00
|-1.37
|-406.72
|3821473
|2006.12.08 18:44
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9576
|1.9330
|1.9600
|1.9548
|0.00
|0.00
|-0.30
|-84.83
|3821554
|2006.12.08 18:45
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2012
|1.2184
|1.1995
|1.2054
|0.00
|0.00
|-3.39
|-105.57
|3820775
|2006.12.08 17:28
|sell
|0.50
|usdjpy
|115.56
|117.10
|115.41
|116.34
|0.00
|0.00
|-5.70
|-253.94
|3821632
|2006.12.08 18:46
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.25
|117.83
|116.10
|116.34
|0.00
|0.00
|-4.56
|-23.44
|0.00
|0.00
|-18.96
|-1 397.11
|Floating P/L:
|-1 416.07
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|4 821.09
|Floating P/L:
|-1 416.07
|Margin:
|1 430.39
|Balance:
|9 821.09
|Equity:
|8 405.02
|Free Margin:
|6 974.63
|Details:
|Gross Profit:
|4 826.13
|Gross Loss:
|5.04
|Total Net Profit:
|4 821.09
|Profit Factor:
|957.57
|Expected Payoff:
|37.09
|Absolute Drawdown:
|0.00
|Maximal Drawdown:
|5.04 (0.06%)
|Relative Drawdown:
|0.06% (5.04)
|Total Trades:
|130
|Short Positions (won %):
|52 (98.08%)
|Long Positions (won %):
|78 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|129 (99.23%)
|Loss trades (% of total):
|1 (0.77%)
|Largest
|profit trade:
|72.21
|loss trade:
|-5.04
|Average
|profit trade:
|37.41
|loss trade:
|-5.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|95 (3 340.78)
|consecutive losses ($):
|1 (-5.04)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|3 340.78 (95)
|consecutive loss (count):
|-5.04 (1)
|Average
|consecutive wins:
|65
|consecutive losses:
|1