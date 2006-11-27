|Account: 474242
|Name: Goblin
|Currency: USD
|2006 November 29, 11:51
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4573522
|2006.11.27 01:37
|balance
|Deposit
|5 000.00
|4607840
|2006.11.28 01:21
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.08
|0.00
|115.68
|2006.11.28 01:22
|116.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.58
|123987
|RF1
|4609278
|2006.11.28 02:25
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9383
|0.0000
|1.9423
|2006.11.28 09:54
|1.9423
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|4618101
|2006.11.28 09:55
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9428
|0.0000
|1.9468
|2006.11.28 15:30
|1.9468
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|4609263
|2006.11.28 02:24
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3135
|0.0000
|1.3175
|2006.11.28 15:34
|1.3175
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1[tp]
|4627499
|2006.11.28 13:54
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.28 15:34
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|66.46
|123987
|RF1[tp]
|4609267
|2006.11.28 02:25
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.28 15:34
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|20.77
|123987
|RF1
|4640953
|2006.11.28 18:06
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9457
|0.0000
|1.9497
|2006.11.28 20:16
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|4629718
|2006.11.28 15:30
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9472
|0.0000
|1.9512
|2006.11.28 20:16
|1.9497
|0.00
|0.00
|0.00
|25.00
|123987
|RF1
|4637513
|2006.11.28 17:04
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3148
|0.0000
|1.3188
|2006.11.28 20:16
|1.3188
|0.00
|0.00
|0.00
|160.00
|123987
|RF1[tp]
|4636786
|2006.11.28 17:01
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2078
|0.0000
|1.2038
|2006.11.28 20:16
|1.2038
|0.00
|0.00
|0.00
|132.91
|123987
|RF1[tp]
|4626167
|2006.11.28 12:59
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.36
|0.00
|115.96
|2006.11.28 20:17
|115.96
|0.00
|0.00
|0.00
|137.98
|123987
|RF1[tp]
|4633491
|2006.11.28 16:27
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2063
|0.0000
|1.2023
|2006.11.28 20:20
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|24.90
|123987
|RF1
|4632380
|2006.11.28 16:00
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2047
|0.0000
|1.2007
|2006.11.28 20:20
|1.2048
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.83
|123987
|RF1
|4631832
|2006.11.28 15:48
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3163
|0.0000
|1.3203
|2006.11.28 20:20
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|36.00
|123987
|RF1
|4630674
|2006.11.28 15:34
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3178
|0.0000
|1.3218
|2006.11.28 20:20
|1.3181
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|123987
|RF1
|4616900
|2006.11.28 09:29
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.28 20:20
|116.05
|0.00
|0.00
|0.00
|25.85
|123987
|RF1
|4609257
|2006.11.28 02:24
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.11.28 20:20
|116.06
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.72
|123987
|RF1
|4646817
|2006.11.28 20:51
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2059
|0.0000
|1.2019
|2006.11.28 23:04
|1.2019
|0.00
|0.00
|0.00
|66.56
|123987
|RF1[tp]
|4645044
|2006.11.28 20:20
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2044
|0.0000
|1.2004
|2006.11.28 23:04
|1.2020
|0.00
|0.00
|0.00
|19.97
|123987
|RF1
|4646780
|2006.11.28 20:51
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3168
|0.0000
|1.3208
|2006.11.28 23:04
|1.3208
|0.00
|0.00
|0.00
|80.00
|123987
|RF1[tp]
|4645054
|2006.11.28 20:20
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3183
|0.0000
|1.3223
|2006.11.28 23:04
|1.3207
|0.00
|0.00
|0.00
|24.00
|123987
|RF1
|4652442
|2006.11.29 00:28
|sell
|0.20
|usdjpy
|116.20
|0.00
|115.80
|2006.11.29 02:23
|115.80
|0.00
|0.00
|0.00
|69.08
|123987
|RF1[tp]
|4645061
|2006.11.28 20:20
|sell
|0.10
|usdjpy
|116.04
|0.00
|115.64
|2006.11.29 02:23
|115.80
|0.00
|0.00
|-1.46
|20.73
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|-1.46
|1 108.08
|Closed P/L:
|1 106.62
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|4650607
|2006.11.28 23:04
|buy
|0.10
|eurusd
|1.3208
|0.0000
|1.3248
|1.3167
|0.00
|0.00
|-0.81
|-41.00
|123987
|RF1
|4653012
|2006.11.29 01:01
|buy
|0.20
|eurusd
|1.3193
|0.0000
|1.3233
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-52.00
|123987
|RF1
|4667310
|2006.11.29 09:49
|buy
|0.40
|eurusd
|1.3177
|0.0000
|1.3217
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.00
|123987
|RF1
|4647179
|2006.11.28 21:00
|buy
|0.10
|gbpusd
|1.9510
|0.0000
|1.9550
|1.9484
|0.00
|0.00
|-0.24
|-26.00
|123987
|RF1
|4668036
|2006.11.29 10:04
|buy
|0.20
|gbpusd
|1.9495
|0.0000
|1.9535
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|-22.00
|123987
|RF1
|4668332
|2006.11.29 10:06
|buy
|0.40
|gbpusd
|1.9480
|0.0000
|1.9520
|1.9484
|0.00
|0.00
|0.00
|16.00
|123987
|RF1
|4650531
|2006.11.28 23:04
|sell
|0.10
|usdchf
|1.2015
|0.0000
|1.1975
|1.2063
|0.00
|0.00
|-1.10
|-39.79
|123987
|RF1
|4651511
|2006.11.28 23:45
|sell
|0.20
|usdchf
|1.2030
|0.0000
|1.1990
|1.2063
|0.00
|0.00
|-2.19
|-54.71
|123987
|RF1
|4662305
|2006.11.29 07:34
|sell
|0.40
|usdchf
|1.2046
|0.0000
|1.2006
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-56.37
|123987
|RF1
|4668523
|2006.11.29 10:08
|sell
|0.80
|usdchf
|1.2061
|0.0000
|1.2021
|1.2063
|0.00
|0.00
|0.00
|-13.26
|123987
|RF1
|4655501
|2006.11.29 02:23
|sell
|0.10
|usdjpy
|115.76
|0.00
|115.36
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-40.44
|123987
|RF1
|4666598
|2006.11.29 09:39
|sell
|0.20
|usdjpy
|115.92
|0.00
|115.52
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-53.34
|123987
|RF1
|4669137
|2006.11.29 10:18
|sell
|0.40
|usdjpy
|116.08
|0.00
|115.68
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|-51.62
|123987
|RF1
|4669987
|2006.11.29 10:29
|sell
|0.80
|usdjpy
|116.23
|0.00
|115.83
|116.23
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|123987
|RF1
|4671797
|2006.11.29 11:13
|buy
|0.80
|eurusd
|1.3162
|0.0000
|1.3202
|1.3167
|0.00
|0.00
|0.00
|40.00
|123987
|RF1
|0.00
|0.00
|-4.34
|-434.53
|Floating P/L:
|-438.87
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|5 000.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|1 106.62
|Floating P/L:
|-438.87
|Margin:
|3 170.09
|Balance:
|6 106.62
|Equity:
|5 667.75
|Free Margin:
|2 497.66
|Details:
|Gross Profit:
|1 111.75
|Gross Loss:
|5.13
|Total Net Profit:
|1 106.62
|Profit Factor:
|216.72
|Expected Payoff:
|48.11
|Absolute Drawdown:
|2.58
|Maximal Drawdown:
|2.58 (0.05%)
|Relative Drawdown:
|0.05% (2.58)
|Total Trades:
|23
|Short Positions (won %):
|13 (76.92%)
|Long Positions (won %):
|10 (100.00%)
|Profit Trades (% of total):
|20 (86.96%)
|Loss trades (% of total):
|3 (13.04%)
|Largest
|profit trade:
|160.00
|loss trade:
|-2.58
|Average
|profit trade:
|55.59
|loss trade:
|-1.71
|Maximum
|consecutive wins ($):
|11 (768.02)
|consecutive losses ($):
|1 (-2.58)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|768.02 (11)
|consecutive loss (count):
|-2.58 (1)
|Average
|consecutive wins:
|7
|consecutive losses:
|1