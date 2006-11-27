FXDD

Account: 474242 Name: Goblin Currency: USD 2006 November 29, 11:51
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
45735222006.11.27 01:37balanceDeposit5 000.00
46078402006.11.28 01:21sell0.10usdjpy116.080.00115.682006.11.28 01:22116.110.000.000.00-2.58
 123987RF1
46092782006.11.28 02:25buy0.10gbpusd1.93830.00001.94232006.11.28 09:541.94230.000.000.0040.00
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46181012006.11.28 09:55buy0.10gbpusd1.94280.00001.94682006.11.28 15:301.94680.000.000.0040.00
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46092632006.11.28 02:24buy0.10eurusd1.31350.00001.31752006.11.28 15:341.31750.000.000.0040.00
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46274992006.11.28 13:54sell0.20usdchf1.20780.00001.20382006.11.28 15:341.20380.000.000.0066.46
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46092672006.11.28 02:25sell0.10usdchf1.20630.00001.20232006.11.28 15:341.20380.000.000.0020.77
 123987RF1
46409532006.11.28 18:06buy0.20gbpusd1.94570.00001.94972006.11.28 20:161.94970.000.000.0080.00
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46297182006.11.28 15:30buy0.10gbpusd1.94720.00001.95122006.11.28 20:161.94970.000.000.0025.00
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46375132006.11.28 17:04buy0.40eurusd1.31480.00001.31882006.11.28 20:161.31880.000.000.00160.00
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46367862006.11.28 17:01sell0.40usdchf1.20780.00001.20382006.11.28 20:161.20380.000.000.00132.91
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46261672006.11.28 12:59sell0.40usdjpy116.360.00115.962006.11.28 20:17115.960.000.000.00137.98
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46334912006.11.28 16:27sell0.20usdchf1.20630.00001.20232006.11.28 20:201.20480.000.000.0024.90
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46323802006.11.28 16:00sell0.10usdchf1.20470.00001.20072006.11.28 20:201.20480.000.000.00-0.83
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46318322006.11.28 15:48buy0.20eurusd1.31630.00001.32032006.11.28 20:201.31810.000.000.0036.00
 123987RF1
46306742006.11.28 15:34buy0.10eurusd1.31780.00001.32182006.11.28 20:201.31810.000.000.003.00
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46169002006.11.28 09:29sell0.20usdjpy116.200.00115.802006.11.28 20:20116.050.000.000.0025.85
 123987RF1
46092572006.11.28 02:24sell0.10usdjpy116.040.00115.642006.11.28 20:20116.060.000.000.00-1.72
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46468172006.11.28 20:51sell0.20usdchf1.20590.00001.20192006.11.28 23:041.20190.000.000.0066.56
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46450442006.11.28 20:20sell0.10usdchf1.20440.00001.20042006.11.28 23:041.20200.000.000.0019.97
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46467802006.11.28 20:51buy0.20eurusd1.31680.00001.32082006.11.28 23:041.32080.000.000.0080.00
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46450542006.11.28 20:20buy0.10eurusd1.31830.00001.32232006.11.28 23:041.32070.000.000.0024.00
 123987RF1
46524422006.11.29 00:28sell0.20usdjpy116.200.00115.802006.11.29 02:23115.800.000.000.0069.08
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46450612006.11.28 20:20sell0.10usdjpy116.040.00115.642006.11.29 02:23115.800.000.00-1.4620.73
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  0.00 0.00 -1.46 1 108.08
Closed P/L: 1 106.62
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
46506072006.11.28 23:04buy0.10eurusd1.32080.00001.3248 1.31670.000.00-0.81-41.00
 123987RF1
46530122006.11.29 01:01buy0.20eurusd1.31930.00001.3233 1.31670.000.000.00-52.00
 123987RF1
46673102006.11.29 09:49buy0.40eurusd1.31770.00001.3217 1.31670.000.000.00-40.00
 123987RF1
46471792006.11.28 21:00buy0.10gbpusd1.95100.00001.9550 1.94840.000.00-0.24-26.00
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46680362006.11.29 10:04buy0.20gbpusd1.94950.00001.9535 1.94840.000.000.00-22.00
 123987RF1
46683322006.11.29 10:06buy0.40gbpusd1.94800.00001.9520 1.94840.000.000.0016.00
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46505312006.11.28 23:04sell0.10usdchf1.20150.00001.1975 1.20630.000.00-1.10-39.79
 123987RF1
46515112006.11.28 23:45sell0.20usdchf1.20300.00001.1990 1.20630.000.00-2.19-54.71
 123987RF1
46623052006.11.29 07:34sell0.40usdchf1.20460.00001.2006 1.20630.000.000.00-56.37
 123987RF1
46685232006.11.29 10:08sell0.80usdchf1.20610.00001.2021 1.20630.000.000.00-13.26
 123987RF1
46555012006.11.29 02:23sell0.10usdjpy115.760.00115.36 116.230.000.000.00-40.44
 123987RF1
46665982006.11.29 09:39sell0.20usdjpy115.920.00115.52 116.230.000.000.00-53.34
 123987RF1
46691372006.11.29 10:18sell0.40usdjpy116.080.00115.68 116.230.000.000.00-51.62
 123987RF1
46699872006.11.29 10:29sell0.80usdjpy116.230.00115.83 116.230.000.000.000.00
 123987RF1
46717972006.11.29 11:13buy0.80eurusd1.31620.00001.3202 1.31670.000.000.0040.00
 123987RF1
  0.00 0.00 -4.34 -434.53
 Floating P/L: -438.87
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 5 000.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: 1 106.62 Floating P/L: -438.87 Margin: 3 170.09
Balance: 6 106.62 Equity: 5 667.75 Free Margin: 2 497.66
 
Details:
Graph
Gross Profit: 1 111.75 Gross Loss: 5.13 Total Net Profit: 1 106.62
Profit Factor: 216.72 Expected Payoff: 48.11  
Absolute Drawdown: 2.58 Maximal Drawdown: 2.58 (0.05%) Relative Drawdown: 0.05% (2.58)
 
Total Trades: 23 Short Positions (won %): 13 (76.92%) Long Positions (won %): 10 (100.00%)
Profit Trades (% of total): 20 (86.96%) Loss trades (% of total): 3 (13.04%)
Largest profit trade: 160.00 loss trade: -2.58
Average profit trade: 55.59 loss trade: -1.71
Maximum consecutive wins ($): 11 (768.02) consecutive losses ($): 1 (-2.58)
Maximal consecutive profit (count): 768.02 (11) consecutive loss (count): -2.58 (1)
Average consecutive wins: 7 consecutive losses: 1