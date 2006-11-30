|Account: abcdefg
|Name: abcdefg
|Currency: USD
|2006 November 30, 21:12
|Closed Transactions:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12522184
|2006.11.30 17:19
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9693
|2.0083
|1.9663
|2006.11.30 19:24
|1.9663
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|12489637
|2006.11.29 15:15
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6744
|0.0000
|0.6714
|2006.11.30 17:19
|0.6737
|0.00
|0.00
|0.15
|1.38
|12472353
|2006.11.29 00:15
|buy
|0.10
|chfjpym
|96.39
|0.00
|96.69
|2006.11.30 15:16
|96.55
|0.00
|0.00
|0.04
|1.38
|12459267
|2006.11.28 15:00
|sell
|0.20
|eurchfm
|1.5887
|0.0000
|1.5838
|2006.11.30 15:15
|1.5878
|0.00
|0.00
|-0.53
|1.50
|12504370
|2006.11.30 09:24
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9574
|1.9994
|1.9544
|2006.11.30 10:58
|1.9544
|0.00
|0.00
|0.00
|1.80
|12472680
|2006.11.29 00:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|152.98
|0.00
|153.28
|2006.11.30 09:24
|153.28
|0.00
|0.00
|0.26
|2.59
|12491781
|2006.11.29 17:03
|sell
|0.02
|usdchfm
|1.2091
|1.2541
|1.2061
|2006.11.30 05:30
|1.2077
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.23
|12492813
|2006.11.29 18:27
|sell
|0.03
|usdchfm
|1.2107
|1.2542
|1.2077
|2006.11.30 05:29
|1.2077
|0.00
|0.00
|-0.11
|0.75
|12497538
|2006.11.30 02:00
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.41
|120.92
|116.12
|2006.11.30 05:02
|116.12
|0.00
|0.00
|0.00
|0.50
|12491608
|2006.11.29 16:45
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3150
|1.2700
|1.3180
|2006.11.30 02:05
|1.3164
|0.00
|0.00
|-0.05
|0.28
|12492902
|2006.11.29 18:27
|buy
|0.03
|eurusdm
|1.3135
|1.2700
|1.3165
|2006.11.30 02:05
|1.3165
|0.00
|0.00
|-0.07
|0.90
|12379116
|2006.11.23 07:45
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6758
|0.0000
|0.6728
|2006.11.29 14:42
|0.6745
|0.00
|0.00
|0.15
|2.54
|12470932
|2006.11.28 23:51
|sell
|0.10
|eurjpym
|153.27
|0.00
|152.97
|2006.11.29 00:16
|152.97
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|12442658
|2006.11.28 00:30
|buy
|0.10
|chfjpym
|96.23
|0.00
|96.53
|2006.11.28 19:58
|96.48
|0.00
|0.00
|0.00
|2.15
|12458231
|2006.11.28 14:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|152.83
|0.00
|153.13
|2006.11.28 19:54
|153.07
|0.00
|0.00
|0.00
|2.06
|12442660
|2006.11.28 00:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|152.45
|0.00
|152.75
|2006.11.28 08:34
|152.75
|0.00
|0.00
|0.00
|2.58
|12430397
|2006.11.27 08:30
|buy
|0.10
|chfjpym
|96.00
|0.00
|96.30
|2006.11.27 22:03
|96.20
|0.00
|0.00
|0.01
|1.73
|12434857
|2006.11.27 12:15
|buy
|0.10
|eurjpym
|152.20
|0.00
|152.50
|2006.11.27 20:17
|152.37
|0.00
|0.00
|0.00
|1.47
|12386788
|2006.11.24 01:00
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.75
|0.00
|151.26
|2006.11.27 09:45
|152.42
|0.00
|0.00
|-0.11
|-14.38
|12400050
|2006.11.24 08:45
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.36
|0.00
|151.26
|2006.11.27 09:45
|152.42
|0.00
|0.00
|-0.22
|-18.25
|12420627
|2006.11.26 23:56
|sell
|0.30
|eurjpym
|151.96
|0.00
|151.26
|2006.11.27 09:45
|152.42
|0.00
|0.00
|0.00
|-11.88
|12416863
|2006.11.24 20:45
|buy
|0.10
|chfjpym
|95.76
|0.00
|96.06
|2006.11.27 04:29
|96.00
|0.00
|0.00
|0.01
|2.07
|12400067
|2006.11.24 08:45
|buy
|0.10
|chfjpym
|95.59
|0.00
|95.89
|2006.11.24 17:45
|95.78
|0.00
|0.00
|0.00
|1.64
|12386935
|2006.11.24 01:01
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.5849
|0.0000
|1.5819
|2006.11.24 11:58
|1.5819
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|12376531
|2006.11.23 04:45
|buy
|0.10
|chfjpym
|95.08
|0.00
|95.38
|2006.11.24 08:32
|95.38
|0.00
|0.00
|0.00
|2.59
|12378705
|2006.11.23 07:30
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.5875
|0.0000
|1.5845
|2006.11.23 12:12
|1.5845
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|12376108
|2006.11.23 04:19
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3483
|0.0000
|2.3453
|2006.11.23 09:09
|2.3453
|0.00
|0.00
|0.00
|2.45
|12297511
|2006.11.20 11:45
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.56
|0.00
|151.86
|2006.11.22 15:22
|150.82
|0.00
|0.00
|0.09
|-6.36
|12300482
|2006.11.20 14:30
|buy
|0.10
|chfjpym
|95.13
|0.00
|95.43
|2006.11.22 15:22
|94.95
|0.00
|0.00
|0.01
|-1.55
|12307780
|2006.11.20 21:01
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6756
|0.0000
|0.6726
|2006.11.22 15:22
|0.6761
|0.00
|0.00
|0.05
|-0.96
|12307850
|2006.11.20 21:18
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.6690
|0.0000
|0.6720
|2006.11.22 15:22
|0.6716
|0.00
|0.00
|0.03
|2.60
|12333433
|2006.11.21 17:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1462
|0.0000
|1.1492
|2006.11.22 15:21
|1.1400
|0.00
|0.00
|0.00
|-5.44
|12244467
|2006.11.16 21:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.20
|0.00
|118.12
|2006.11.22 15:14
|116.57
|0.00
|0.00
|0.25
|-13.98
|12341967
|2006.11.22 02:30
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.63
|0.00
|118.12
|2006.11.22 15:14
|116.58
|0.00
|0.00
|0.00
|-18.01
|12336375
|2006.11.21 19:30
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2409
|0.0000
|1.2474
|2006.11.22 15:14
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.00
|-32.50
|12272490
|2006.11.17 15:15
|buy
|0.20
|usdchfm
|1.2461
|0.0000
|1.2474
|2006.11.22 15:14
|1.2275
|0.00
|0.00
|0.39
|-30.31
|12267736
|2006.11.17 13:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2516
|0.0000
|1.2474
|2006.11.22 15:14
|1.2276
|0.00
|0.00
|0.19
|-19.55
|12255913
|2006.11.17 07:15
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2780
|0.0000
|1.2804
|2006.11.22 15:14
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.13
|-15.80
|12312407
|2006.11.21 00:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2814
|0.0000
|1.2804
|2006.11.22 15:14
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|-24.80
|12344248
|2006.11.22 04:00
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2865
|0.0000
|1.2804
|2006.11.22 15:13
|1.2938
|0.00
|0.00
|0.00
|-21.90
|12268764
|2006.11.17 14:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8875
|0.0000
|1.8964
|2006.11.22 15:13
|1.9141
|0.00
|0.00
|0.03
|-26.60
|12272511
|2006.11.17 15:15
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8936
|0.0000
|1.8964
|2006.11.22 15:13
|1.9140
|0.00
|0.00
|0.05
|-40.80
|12347379
|2006.11.22 07:45
|sell
|0.50
|gbpusdm
|1.9042
|0.0000
|1.8964
|2006.11.22 14:47
|1.9132
|0.00
|0.00
|0.00
|-45.00
|12311735
|2006.11.21 00:15
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.8991
|0.0000
|1.8964
|2006.11.22 14:12
|1.9121
|0.00
|0.00
|0.00
|-39.00
|12292663
|2006.11.20 08:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.72
|0.00
|223.42
|2006.11.22 12:21
|223.42
|0.00
|0.00
|-0.27
|2.56
|12299757
|2006.11.20 13:45
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3531
|0.0000
|2.3535
|2006.11.22 12:11
|2.3535
|0.00
|0.00
|-0.21
|-0.32
|12305791
|2006.11.20 17:30
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3582
|0.0000
|2.3535
|2006.11.22 12:11
|2.3535
|0.00
|0.00
|-0.41
|7.62
|12305653
|2006.11.20 17:15
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.5932
|0.0000
|1.5902
|2006.11.22 12:10
|1.5902
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.43
|12317707
|2006.11.21 08:00
|buy
|0.10
|audnzdm
|1.1499
|0.0000
|1.1529
|2006.11.22 08:44
|1.1525
|0.00
|0.00
|0.00
|1.75
|12283956
|2006.11.20 00:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1459
|0.0000
|1.1489
|2006.11.21 15:09
|1.1489
|0.00
|0.00
|0.02
|2.61
|12300682
|2006.11.20 14:45
|sell
|0.10
|audnzdm
|1.1522
|0.0000
|1.1492
|2006.11.21 07:35
|1.1492
|0.00
|0.00
|0.02
|2.01
|12296107
|2006.11.20 10:15
|buy
|0.30
|usdchfm
|1.2407
|0.0000
|1.2473
|2006.11.20 17:41
|1.2433
|0.00
|0.00
|0.00
|6.27
|12285043
|2006.11.20 01:30
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2833
|0.0000
|1.2785
|2006.11.20 17:23
|1.2816
|0.00
|0.00
|0.00
|3.40
|12256338
|2006.11.17 07:30
|sell
|0.10
|eurgbpm
|0.6771
|0.0000
|0.6741
|2006.11.20 16:31
|0.6759
|0.00
|0.00
|0.05
|2.28
|12286325
|2006.11.20 02:31
|buy
|0.10
|nzdusdm
|0.6655
|0.0000
|0.6685
|2006.11.20 10:30
|0.6677
|0.00
|0.00
|0.00
|2.20
|12251535
|2006.11.17 04:00
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3570
|0.0000
|2.3540
|2006.11.20 08:25
|2.3540
|0.00
|0.00
|-0.20
|2.42
|12254939
|2006.11.17 06:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|223.21
|0.00
|223.51
|2006.11.20 08:04
|223.51
|0.00
|0.00
|0.22
|2.54
|12259796
|2006.11.17 09:04
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3566
|0.0000
|2.3537
|2006.11.20 05:08
|2.3555
|0.00
|0.00
|-0.39
|1.77
|12261697
|2006.11.17 10:12
|sell
|0.30
|eurgbpm
|0.6772
|0.0000
|0.6742
|2006.11.19 23:24
|0.6775
|0.00
|0.00
|0.15
|-1.71
|12259790
|2006.11.17 09:04
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2784
|0.0000
|1.2751
|2006.11.19 23:24
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.14
|-9.80
|12261696
|2006.11.17 10:12
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2780
|0.0000
|1.2751
|2006.11.19 23:23
|1.2833
|0.00
|0.00
|0.22
|-15.90
|12274484
|2006.11.17 15:45
|buy
|0.20
|usdjpym
|117.62
|0.00
|118.11
|2006.11.17 20:19
|117.81
|0.00
|0.00
|0.00
|3.23
|12259845
|2006.11.17 09:05
|sell
|0.20
|eurgbpm
|0.6777
|0.0000
|0.6744
|2006.11.17 20:08
|0.6771
|0.00
|0.00
|0.00
|2.28
|12269760
|2006.11.17 14:45
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1441
|0.0000
|1.1471
|2006.11.17 20:04
|1.1464
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|12273754
|2006.11.17 15:30
|sell
|0.50
|eurusdm
|1.2832
|0.0000
|1.2774
|2006.11.17 19:56
|1.2815
|0.00
|0.00
|0.00
|8.50
|12261850
|2006.11.17 10:15
|sell
|0.30
|gbpchfm
|2.3605
|0.0000
|2.3556
|2006.11.17 15:25
|2.3587
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|12256329
|2006.11.17 07:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2495
|0.0000
|1.2525
|2006.11.17 11:37
|1.2525
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|12249329
|2006.11.17 01:13
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1421
|0.0000
|1.1451
|2006.11.17 09:47
|1.1451
|0.00
|0.00
|0.00
|2.62
|12255916
|2006.11.17 07:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8882
|0.0000
|1.8852
|2006.11.17 08:00
|1.8852
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12243758
|2006.11.16 21:15
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8884
|0.0000
|1.8854
|2006.11.17 05:54
|1.8854
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12243762
|2006.11.16 21:17
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2797
|0.0000
|1.2767
|2006.11.17 05:45
|1.2767
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12244433
|2006.11.16 21:30
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2477
|0.0000
|1.2507
|2006.11.17 05:43
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|12196967
|2006.11.15 14:43
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.10
|0.00
|150.97
|2006.11.16 20:26
|151.25
|0.00
|0.00
|-0.32
|-1.26
|12196970
|2006.11.15 14:43
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2793
|0.0000
|1.2763
|2006.11.16 20:26
|1.2795
|0.00
|0.00
|0.22
|-0.20
|12218686
|2006.11.16 05:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2429
|2006.11.16 20:26
|1.2481
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.76
|12215591
|2006.11.16 02:15
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3540
|0.0000
|2.3510
|2006.11.16 19:43
|2.3573
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.65
|12214702
|2006.11.16 01:31
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6791
|0.0000
|0.6821
|2006.11.16 19:42
|0.6774
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.21
|12196975
|2006.11.15 14:43
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8848
|0.0000
|1.8818
|2006.11.16 19:42
|1.8881
|0.00
|0.00
|0.06
|-3.30
|12196963
|2006.11.15 14:42
|sell
|0.10
|gbpjpym
|222.62
|0.00
|222.32
|2006.11.16 19:42
|223.24
|0.00
|0.00
|-0.76
|-5.24
|12114129
|2006.11.13 19:45
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.11
|0.00
|118.41
|2006.11.16 18:15
|118.22
|0.00
|0.00
|0.65
|0.93
|12204975
|2006.11.15 19:19
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2818
|0.0000
|1.2780
|2006.11.16 17:16
|1.2792
|0.00
|0.00
|0.43
|5.20
|12213988
|2006.11.16 01:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1382
|0.0000
|1.1412
|2006.11.16 15:05
|1.1412
|0.00
|0.00
|0.00
|2.63
|12231627
|2006.11.16 13:31
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8921
|0.0000
|1.8878
|2006.11.16 13:55
|1.8901
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|12231778
|2006.11.16 13:33
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.8920
|0.0000
|1.8878
|2006.11.16 13:53
|1.8905
|0.00
|0.00
|0.00
|4.50
|12204960
|2006.11.15 19:19
|sell
|0.20
|gbpusdm
|1.8885
|0.0000
|1.8843
|2006.11.16 08:30
|1.8864
|0.00
|0.00
|0.13
|4.20
|12213868
|2006.11.16 01:09
|sell
|0.30
|gbpusdm
|1.8884
|0.0000
|1.8848
|2006.11.16 04:23
|1.8898
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.20
|12213908
|2006.11.16 01:12
|sell
|0.30
|eurusdm
|1.2820
|0.0000
|1.2785
|2006.11.16 04:23
|1.2830
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.00
|12183293
|2006.11.15 08:45
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2466
|0.0000
|1.2436
|2006.11.16 04:21
|1.2460
|0.00
|0.00
|-0.35
|0.48
|12204980
|2006.11.15 19:20
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2458
|0.0000
|1.2430
|2006.11.16 02:50
|1.2454
|0.00
|0.00
|-0.69
|0.64
|12213869
|2006.11.16 01:09
|sell
|0.30
|usdchfm
|1.2459
|0.0000
|1.2430
|2006.11.16 02:49
|1.2454
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|12204962
|2006.11.15 19:19
|sell
|0.20
|eurjpym
|151.36
|0.00
|150.97
|2006.11.16 02:42
|151.12
|0.00
|0.00
|-0.63
|4.08
|12204971
|2006.11.15 19:19
|sell
|0.20
|gbpjpym
|222.94
|0.00
|222.54
|2006.11.16 02:41
|222.69
|0.00
|0.00
|-1.52
|4.24
|12213867
|2006.11.16 01:09
|sell
|0.30
|gbpjpym
|222.85
|0.00
|222.54
|2006.11.16 02:41
|222.67
|0.00
|0.00
|0.00
|4.59
|12196972
|2006.11.15 14:43
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2502
|0.0000
|1.2460
|2006.11.15 16:23
|1.2485
|0.00
|0.00
|0.00
|2.72
|12170760
|2006.11.14 23:45
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3570
|0.0000
|2.3540
|2006.11.15 15:06
|2.3540
|0.00
|0.00
|0.00
|2.40
|12146412
|2006.11.14 13:00
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1387
|0.0000
|1.1417
|2006.11.15 13:34
|1.1417
|0.00
|0.00
|0.03
|2.63
|12127489
|2006.11.14 03:45
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2816
|0.0000
|1.2791
|2006.11.15 10:38
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.07
|2.50
|12183080
|2006.11.15 08:35
|sell
|0.20
|eurusdm
|1.2823
|0.0000
|1.2791
|2006.11.15 10:38
|1.2791
|0.00
|0.00
|0.00
|6.40
|12183072
|2006.11.15 08:35
|sell
|0.20
|gbpjpym
|223.31
|0.00
|222.96
|2006.11.15 10:31
|222.96
|0.00
|0.00
|0.00
|5.93
|12161976
|2006.11.14 17:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.15
|0.00
|222.96
|2006.11.15 10:31
|222.96
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.61
|12163090
|2006.11.14 19:03
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6760
|0.0000
|0.6790
|2006.11.15 10:13
|0.6773
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.46
|12183074
|2006.11.15 08:35
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3620
|0.0000
|2.3573
|2006.11.15 09:56
|2.3592
|0.00
|0.00
|0.00
|4.49
|12183681
|2006.11.15 09:00
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8960
|0.0000
|1.8930
|2006.11.15 09:34
|1.8930
|0.00
|0.00
|0.00
|3.00
|12122961
|2006.11.14 00:45
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2436
|0.0000
|1.2466
|2006.11.15 08:37
|1.2466
|0.00
|0.00
|0.10
|2.41
|12162913
|2006.11.14 18:50
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.8962
|0.0000
|1.8932
|2006.11.15 06:17
|1.8932
|0.00
|0.00
|0.02
|3.00
|12149641
|2006.11.14 13:45
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9026
|0.0000
|1.9011
|2006.11.14 14:30
|1.9011
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12138393
|2006.11.14 08:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|223.97
|0.00
|223.82
|2006.11.14 09:34
|223.82
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|12109709
|2006.11.13 15:45
|buy
|0.10
|eurgbpm
|0.6739
|0.0000
|0.6754
|2006.11.14 09:33
|0.6754
|0.00
|0.00
|-0.07
|2.85
|12130220
|2006.11.14 04:48
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1368
|0.0000
|1.1383
|2006.11.14 09:27
|1.1383
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|12127576
|2006.11.14 03:46
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9040
|0.0000
|1.9025
|2006.11.14 07:27
|1.9025
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12127486
|2006.11.14 03:45
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3673
|0.0000
|2.3658
|2006.11.14 07:01
|2.3658
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|12089207
|2006.11.13 10:15
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3663
|0.0000
|2.3678
|2006.11.14 03:43
|2.3669
|0.00
|0.00
|0.16
|0.48
|12122574
|2006.11.14 00:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2819
|0.0000
|1.2804
|2006.11.14 01:48
|1.2804
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12122580
|2006.11.14 00:36
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9037
|0.0000
|1.9022
|2006.11.14 01:16
|1.9022
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12109686
|2006.11.13 15:45
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.62
|0.00
|224.47
|2006.11.13 23:50
|224.47
|0.00
|0.00
|-0.25
|1.27
|12101553
|2006.11.13 14:00
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2412
|0.0000
|1.2427
|2006.11.13 14:50
|1.2427
|0.00
|0.00
|0.00
|1.21
|12088560
|2006.11.13 10:07
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.85
|0.00
|118.00
|2006.11.13 14:47
|118.00
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|12088546
|2006.11.13 10:07
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2841
|0.0000
|1.2826
|2006.11.13 14:19
|1.2826
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12088832
|2006.11.13 10:09
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.67
|0.00
|224.52
|2006.11.13 11:36
|224.52
|0.00
|0.00
|0.00
|1.27
|12088544
|2006.11.13 10:06
|sell
|0.10
|gbpusdm
|1.9069
|0.0000
|1.9054
|2006.11.13 11:22
|1.9054
|0.00
|0.00
|0.00
|1.50
|12084760
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.12
|151.92
|150.07
|2006.11.13 09:59
|151.40
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|12076554
|2006.11.13 07:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.48
|225.28
|224.03
|2006.11.13 09:59
|224.80
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.72
|12019581
|2006.11.10 11:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2376
|1.2456
|1.2311
|2006.11.13 09:59
|1.2413
|0.00
|0.00
|-0.12
|-2.98
|12036516
|2006.11.10 15:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9142
|1.9062
|1.9252
|2006.11.13 09:58
|1.9069
|0.00
|0.00
|-0.04
|-7.30
|12076555
|2006.11.13 07:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.48
|225.28
|223.58
|2006.11.13 09:58
|224.76
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.37
|12076557
|2006.11.13 07:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.48
|225.28
|223.13
|2006.11.13 09:58
|224.78
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|12084749
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.12
|151.92
|150.42
|2006.11.13 09:58
|151.38
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.20
|12084743
|2006.11.13 09:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|151.12
|151.92
|150.77
|2006.11.13 09:58
|151.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.12
|12075924
|2006.11.13 07:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.29
|117.84
|116.79
|2006.11.13 09:57
|117.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.67
|12075929
|2006.11.13 07:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.29
|117.84
|116.29
|2006.11.13 09:30
|117.62
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.81
|12075937
|2006.11.13 07:00
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.29
|117.84
|115.79
|2006.11.13 09:30
|117.60
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.64
|12037572
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.75
|223.95
|225.20
|2006.11.13 02:01
|224.33
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.59
|12030258
|2006.11.10 14:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.37
|116.82
|118.87
|2006.11.13 02:01
|117.13
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.05
|11975103
|2006.11.10 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.21
|150.41
|151.56
|2006.11.13 02:01
|150.82
|0.00
|0.00
|0.09
|-3.33
|11975109
|2006.11.10 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.21
|150.41
|151.91
|2006.11.10 20:28
|151.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|11975118
|2006.11.10 00:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|151.21
|150.41
|152.26
|2006.11.10 20:28
|151.09
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.02
|12036505
|2006.11.10 15:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9142
|1.9062
|1.9197
|2006.11.10 20:26
|1.9109
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|12036522
|2006.11.10 15:30
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9142
|1.9062
|1.9307
|2006.11.10 20:26
|1.9109
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.30
|12030254
|2006.11.10 14:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.37
|116.82
|118.37
|2006.11.10 20:15
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|12030250
|2006.11.10 14:00
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.37
|116.82
|117.87
|2006.11.10 20:15
|117.58
|0.00
|0.00
|0.00
|1.79
|12037579
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.75
|224.75
|226.10
|2006.11.10 19:17
|224.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12037575
|2006.11.10 15:45
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.75
|224.75
|225.65
|2006.11.10 19:17
|224.75
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12019586
|2006.11.10 11:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2376
|1.2376
|1.2246
|2006.11.10 12:06
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12019591
|2006.11.10 11:30
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2376
|1.2376
|1.2181
|2006.11.10 12:06
|1.2376
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|12002029
|2006.11.10 07:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.57
|118.12
|116.07
|2006.11.10 10:38
|117.34
|0.00
|0.00
|0.00
|1.96
|11992792
|2006.11.10 05:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2391
|1.2471
|1.2326
|2006.11.10 10:37
|1.2372
|0.00
|0.00
|0.00
|1.54
|12000590
|2006.11.10 07:30
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.51
|225.33
|224.08
|2006.11.10 10:25
|224.98
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.00
|12002020
|2006.11.10 07:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.57
|118.12
|116.57
|2006.11.10 10:24
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|12002008
|2006.11.10 07:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.57
|118.12
|117.07
|2006.11.10 10:24
|117.40
|0.00
|0.00
|0.00
|1.45
|11999308
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9090
|1.9090
|1.9255
|2006.11.10 09:06
|1.9163
|0.00
|0.00
|0.00
|7.30
|11999299
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9090
|1.9090
|1.9200
|2006.11.10 09:06
|1.9164
|0.00
|0.00
|0.00
|7.40
|11999290
|2006.11.10 07:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9090
|1.9010
|1.9145
|2006.11.10 08:57
|1.9145
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|11992799
|2006.11.10 05:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2391
|1.2391
|1.2261
|2006.11.10 07:08
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11992804
|2006.11.10 05:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2391
|1.2391
|1.2196
|2006.11.10 07:08
|1.2391
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|11960988
|2006.11.09 18:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|117.42
|118.47
|2006.11.10 02:37
|117.42
|0.00
|0.00
|0.13
|-4.68
|11965380
|2006.11.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2429
|1.2509
|1.2364
|2006.11.10 02:17
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.12
|3.07
|11965388
|2006.11.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2428
|1.2509
|1.2234
|2006.11.10 02:17
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.99
|11965383
|2006.11.09 20:00
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2428
|1.2509
|1.2299
|2006.11.10 02:17
|1.2391
|0.00
|0.00
|-0.12
|2.99
|11961004
|2006.11.09 18:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|117.42
|118.97
|2006.11.10 01:34
|117.65
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.72
|11961010
|2006.11.09 18:03
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.97
|117.42
|119.47
|2006.11.10 01:34
|117.66
|0.00
|0.00
|0.13
|-2.63
|11949506
|2006.11.09 16:00
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.76
|223.96
|225.21
|2006.11.09 17:31
|224.90
|0.00
|0.00
|0.00
|1.19
|11927042
|2006.11.09 12:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2491
|1.2571
|1.2296
|2006.11.09 16:22
|1.2459
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|11927040
|2006.11.09 12:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2491
|1.2571
|1.2361
|2006.11.09 16:21
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|11927039
|2006.11.09 12:15
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2491
|1.2571
|1.2426
|2006.11.09 16:21
|1.2455
|0.00
|0.00
|0.00
|2.89
|11913806
|2006.11.09 08:42
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.55
|151.35
|150.20
|2006.11.09 13:42
|151.35
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.75
|11891262
|2006.11.08 22:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|117.32
|2006.11.09 13:36
|118.37
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.65
|11913807
|2006.11.09 08:42
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.55
|151.35
|149.85
|2006.11.09 12:39
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|11913808
|2006.11.09 08:42
|sell
|0.10
|eurjpym
|150.55
|151.35
|149.50
|2006.11.09 12:39
|151.11
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.74
|11891264
|2006.11.08 22:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|116.82
|2006.11.09 11:03
|118.13
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.62
|11891267
|2006.11.08 22:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.82
|118.37
|116.32
|2006.11.09 11:03
|118.12
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.54
|11892397
|2006.11.08 23:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.44
|225.24
|223.99
|2006.11.09 11:02
|225.24
|0.00
|0.00
|0.00
|-6.78
|11892399
|2006.11.08 23:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.44
|225.24
|223.54
|2006.11.09 10:00
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.39
|11892402
|2006.11.08 23:15
|sell
|0.10
|gbpjpym
|224.44
|225.24
|223.09
|2006.11.09 10:00
|224.84
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.40
|11824865
|2006.11.07 21:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9060
|1.8980
|1.9170
|2006.11.09 08:42
|1.9071
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.10
|11824857
|2006.11.07 21:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9060
|1.8980
|1.9115
|2006.11.09 08:42
|1.9071
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.10
|11797441
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.42
|149.62
|151.47
|2006.11.09 08:42
|150.55
|0.00
|0.00
|0.36
|1.10
|11824869
|2006.11.07 21:15
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9060
|1.8980
|1.9225
|2006.11.09 08:41
|1.9071
|0.00
|0.00
|-0.14
|1.10
|11797440
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.42
|149.62
|151.12
|2006.11.09 08:40
|150.56
|0.00
|0.00
|0.36
|1.18
|11797429
|2006.11.07 01:30
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.42
|149.62
|150.77
|2006.11.09 08:40
|150.56
|0.00
|0.00
|0.36
|1.18
|11814100
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.32
|223.52
|225.67
|2006.11.08 22:09
|224.43
|0.00
|0.00
|0.87
|0.94
|11814098
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.32
|223.52
|225.22
|2006.11.08 22:09
|224.43
|0.00
|0.00
|0.87
|0.94
|11814097
|2006.11.07 14:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.32
|223.52
|224.77
|2006.11.08 22:09
|224.43
|0.00
|0.00
|0.87
|0.94
|11829945
|2006.11.08 01:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.62
|117.62
|119.12
|2006.11.08 22:08
|117.80
|0.00
|0.00
|0.39
|1.53
|11829939
|2006.11.08 01:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.62
|117.62
|118.62
|2006.11.08 22:08
|117.80
|0.00
|0.00
|0.39
|1.53
|11829904
|2006.11.08 01:31
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.62
|117.07
|118.12
|2006.11.08 22:08
|117.81
|0.00
|0.00
|0.39
|1.61
|11825981
|2006.11.07 22:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2490
|1.2410
|1.2685
|2006.11.08 22:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.30
|1.36
|11825977
|2006.11.07 22:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2490
|1.2410
|1.2620
|2006.11.08 22:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.30
|1.36
|11825973
|2006.11.07 22:31
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2490
|1.2410
|1.2555
|2006.11.08 22:08
|1.2507
|0.00
|0.00
|0.30
|1.36
|11808903
|2006.11.07 11:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9047
|1.9047
|1.9212
|2006.11.07 17:09
|1.9087
|0.00
|0.00
|0.00
|4.00
|11808899
|2006.11.07 11:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9047
|1.9047
|1.9157
|2006.11.07 17:09
|1.9089
|0.00
|0.00
|0.00
|4.20
|11808498
|2006.11.07 10:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.94
|117.94
|116.45
|2006.11.07 17:09
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|11808493
|2006.11.07 10:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.94
|117.94
|116.95
|2006.11.07 17:09
|117.43
|0.00
|0.00
|0.00
|4.34
|11808893
|2006.11.07 11:16
|buy
|0.10
|gbpusdm
|1.9047
|1.8967
|1.9102
|2006.11.07 14:33
|1.9102
|0.00
|0.00
|0.00
|5.50
|11808487
|2006.11.07 10:45
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.95
|118.50
|117.45
|2006.11.07 14:32
|117.45
|0.00
|0.00
|0.00
|4.26
|11791626
|2006.11.06 17:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.58
|223.78
|225.03
|2006.11.07 07:54
|224.27
|0.00
|0.00
|0.22
|-2.63
|11790191
|2006.11.06 16:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.40
|118.40
|116.90
|2006.11.07 07:35
|117.81
|0.00
|0.00
|-0.15
|5.01
|11790188
|2006.11.06 16:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.40
|118.40
|117.40
|2006.11.07 07:35
|117.82
|0.00
|0.00
|-0.15
|4.92
|11791628
|2006.11.06 17:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.58
|223.78
|225.48
|2006.11.07 04:45
|224.17
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.48
|11791630
|2006.11.06 17:30
|buy
|0.10
|gbpjpym
|224.59
|223.78
|225.93
|2006.11.07 04:45
|224.18
|0.00
|0.00
|0.22
|-3.49
|11790186
|2006.11.06 16:30
|sell
|0.10
|usdjpym
|118.40
|118.95
|117.90
|2006.11.07 04:11
|117.98
|0.00
|0.00
|-0.15
|3.56
|11778420
|2006.11.06 10:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1329
|1.1629
|1.1299
|2006.11.06 14:07
|1.1340
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.97
|11300643
|2006.10.19 07:40
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1351
|1.1051
|1.1381
|2006.11.06 14:07
|1.1333
|0.00
|0.00
|0.40
|-1.59
|11713379
|2006.11.02 00:26
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6482
|1.6782
|1.6452
|2006.11.06 14:07
|1.6498
|0.00
|0.00
|0.18
|-1.23
|11748081
|2006.11.03 13:33
|sell
|0.20
|gbpchfm
|2.3827
|2.4128
|2.3798
|2006.11.06 14:07
|2.3846
|0.00
|0.00
|-0.39
|-3.02
|11778283
|2006.11.06 09:58
|sell
|0.20
|eurjpym
|150.29
|153.29
|149.99
|2006.11.06 14:06
|150.44
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.53
|11778064
|2006.11.06 09:55
|sell
|0.20
|usdjpym
|118.35
|121.35
|118.05
|2006.11.06 14:01
|118.45
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.69
|11742900
|2006.11.03 10:51
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6511
|1.6811
|1.6481
|2006.11.06 13:51
|1.6496
|0.00
|0.00
|0.09
|1.15
|11642819
|2006.10.30 13:43
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6540
|1.6240
|1.6570
|2006.11.06 13:48
|1.6490
|0.00
|0.00
|-0.76
|-3.84
|11741809
|2006.11.03 09:34
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3788
|2.4089
|2.3759
|2006.11.06 13:48
|2.3848
|0.00
|0.00
|-0.20
|-4.77
|11754699
|2006.11.03 14:18
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.82
|152.82
|149.52
|2006.11.06 13:48
|150.43
|0.00
|0.00
|-0.11
|-5.15
|11752595
|2006.11.03 13:50
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.87
|120.87
|117.57
|2006.11.06 13:48
|118.47
|0.00
|0.00
|-0.15
|-5.06
|11752584
|2006.11.03 13:50
|sell
|0.20
|usdchfm
|1.2545
|1.2845
|1.2515
|2006.11.06 13:48
|1.2578
|0.00
|0.00
|-0.23
|-5.25
|11742005
|2006.11.03 09:40
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3785
|2.4086
|2.3756
|2006.11.06 13:48
|2.3848
|0.00
|0.00
|-0.20
|-5.01
|11724328
|2006.11.02 11:42
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.40
|152.40
|149.10
|2006.11.06 13:48
|150.41
|0.00
|0.00
|-0.22
|-8.53
|11710621
|2006.11.01 20:55
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2454
|1.2754
|1.2424
|2006.11.06 13:47
|1.2575
|0.00
|0.00
|-0.59
|-9.62
|11725575
|2006.11.02 13:06
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.04
|120.04
|116.74
|2006.11.06 13:47
|118.44
|0.00
|0.00
|-0.30
|-11.82
|11737240
|2006.11.02 22:44
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6514
|1.6814
|1.6484
|2006.11.06 11:07
|1.6484
|0.00
|0.00
|0.09
|2.31
|11745037
|2006.11.03 12:15
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1303
|1.1003
|1.1333
|2006.11.06 08:52
|1.1318
|0.00
|0.00
|0.03
|1.33
|11762739
|2006.11.03 19:26
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2540
|1.2240
|1.2570
|2006.11.06 08:32
|1.2561
|0.00
|0.00
|0.10
|1.67
|11752580
|2006.11.03 13:50
|buy
|0.10
|eurusdm
|1.2699
|1.2399
|1.2729
|2006.11.03 19:17
|1.2711
|0.00
|0.00
|0.00
|1.20
|11599665
|2006.10.27 12:33
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2510
|1.2210
|1.2540
|2006.11.03 13:38
|1.2540
|0.00
|0.00
|0.70
|2.39
|11670883
|2006.10.31 15:20
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2756
|1.3056
|1.2726
|2006.11.03 13:32
|1.2726
|0.00
|0.00
|0.36
|3.00
|11722103
|2006.11.02 09:33
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2766
|1.3066
|1.2736
|2006.11.03 13:32
|1.2736
|0.00
|0.00
|0.07
|3.00
|11722303
|2006.11.02 09:37
|buy
|0.10
|usdjpym
|117.07
|114.07
|117.37
|2006.11.03 13:31
|117.37
|0.00
|0.00
|0.13
|2.56
|11722751
|2006.11.02 09:58
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6511
|1.6211
|1.6541
|2006.11.03 13:08
|1.6541
|0.00
|0.00
|-0.11
|2.32
|11725474
|2006.11.02 13:02
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1336
|1.1636
|1.1306
|2006.11.03 12:00
|1.1306
|0.00
|0.00
|-0.03
|2.65
|11742591
|2006.11.03 10:40
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1345
|1.1645
|1.1315
|2006.11.03 12:00
|1.1315
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|11674863
|2006.10.31 15:58
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.45
|146.45
|149.75
|2006.11.02 22:30
|149.75
|0.00
|0.00
|0.45
|2.57
|11722472
|2006.11.02 09:43
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.26
|146.26
|149.56
|2006.11.02 15:52
|149.56
|0.00
|0.00
|0.00
|2.56
|11723173
|2006.11.02 10:08
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3780
|2.4080
|2.3750
|2006.11.02 12:47
|2.3750
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|11704103
|2006.11.01 16:17
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.03
|120.03
|116.73
|2006.11.02 10:03
|116.73
|0.00
|0.00
|-0.44
|2.57
|11703830
|2006.11.01 16:10
|sell
|0.10
|eurjpym
|149.42
|152.42
|149.12
|2006.11.02 09:58
|149.12
|0.00
|0.00
|-0.32
|2.57
|11715445
|2006.11.02 01:18
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.33
|120.34
|117.04
|2006.11.02 09:33
|117.04
|0.00
|0.00
|0.00
|2.48
|11711250
|2006.11.01 21:57
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3774
|2.4074
|2.3744
|2006.11.02 08:09
|2.3744
|0.00
|0.00
|-0.59
|2.40
|11706619
|2006.11.01 17:59
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1334
|1.1634
|1.1304
|2006.11.02 01:31
|1.1331
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.26
|11574545
|2006.10.26 16:26
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2542
|1.2241
|1.2571
|2006.11.02 01:31
|1.2462
|0.00
|0.00
|0.70
|-6.42
|11598125
|2006.10.27 11:48
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6557
|1.6257
|1.6587
|2006.11.02 01:30
|1.6513
|0.00
|0.00
|-0.65
|-3.39
|11627294
|2006.10.30 07:05
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3721
|2.4021
|2.3691
|2006.11.02 01:30
|2.3771
|0.00
|0.00
|-0.99
|-4.01
|11595051
|2006.10.27 09:18
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6589
|1.6288
|1.6618
|2006.11.02 01:30
|1.6512
|0.00
|0.00
|-0.65
|-5.94
|11618832
|2006.10.29 23:50
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3691
|2.3991
|2.3661
|2006.11.02 01:29
|2.3771
|0.00
|0.00
|-0.99
|-6.42
|11589611
|2006.10.27 05:23
|sell
|0.10
|gbpchfm
|2.3702
|2.4002
|2.3672
|2006.11.02 01:29
|2.3771
|0.00
|0.00
|-1.19
|-5.54
|11602879
|2006.10.27 13:00
|buy
|0.10
|eurjpym
|149.95
|146.95
|150.25
|2006.11.02 01:29
|149.47
|0.00
|0.00
|0.54
|-4.09
|11589568
|2006.10.27 05:21
|buy
|0.10
|eurjpym
|150.34
|147.33
|150.63
|2006.11.02 01:29
|149.47
|0.00
|0.00
|0.54
|-7.42
|11565066
|2006.10.26 12:37
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2668
|1.2968
|1.2638
|2006.11.02 01:29
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.50
|-8.00
|11599725
|2006.10.27 12:35
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.27
|115.26
|118.56
|2006.11.02 01:29
|117.28
|0.00
|0.00
|0.78
|-8.44
|11634003
|2006.10.30 11:24
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1227
|1.1527
|1.1197
|2006.11.02 01:29
|1.1332
|0.00
|0.00
|-0.16
|-9.27
|11548053
|2006.10.26 02:13
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2637
|1.2937
|1.2607
|2006.11.02 01:29
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.50
|-11.10
|11569701
|2006.10.26 14:33
|buy
|0.10
|usdjpym
|118.61
|115.61
|118.91
|2006.11.02 01:29
|117.27
|0.00
|0.00
|0.91
|-11.43
|11617169
|2006.10.29 23:00
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1197
|1.1498
|1.1168
|2006.11.02 01:28
|1.1332
|0.00
|0.00
|-0.16
|-11.91
|11517361
|2006.10.25 08:01
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.08
|116.06
|119.36
|2006.11.02 01:28
|117.26
|0.00
|0.00
|1.30
|-15.52
|11300299
|2006.10.19 07:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2675
|1.2375
|1.2705
|2006.11.02 01:28
|1.2462
|0.00
|0.00
|1.20
|-17.09
|11472092
|2006.10.24 15:13
|buy
|0.10
|usdjpym
|119.37
|116.36
|119.66
|2006.11.02 01:28
|117.27
|0.00
|0.00
|1.30
|-17.91
|11300321
|2006.10.19 07:36
|sell
|0.10
|eurusdm
|1.2551
|1.2851
|1.2521
|2006.11.02 01:28
|1.2748
|0.00
|0.00
|0.86
|-19.70
|11675981
|2006.10.31 16:27
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6497
|1.6197
|1.6527
|2006.11.02 00:49
|1.6527
|0.00
|0.00
|-0.43
|2.31
|11701251
|2006.11.01 15:15
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2428
|1.2128
|1.2458
|2006.11.01 23:56
|1.2458
|0.00
|0.00
|0.30
|2.41
|11673953
|2006.10.31 15:48
|buy
|0.10
|usdjpym
|116.94
|113.94
|117.24
|2006.11.01 22:50
|117.24
|0.00
|0.00
|0.52
|2.56
|11661556
|2006.10.31 11:10
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3749
|2.3449
|2.3779
|2006.11.01 21:56
|2.3779
|0.00
|0.00
|0.16
|2.41
|11698657
|2006.11.01 14:54
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6484
|1.6785
|1.6455
|2006.11.01 19:10
|1.6455
|0.00
|0.00
|0.00
|2.25
|11701630
|2006.11.01 15:20
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1304
|1.1004
|1.1334
|2006.11.01 17:59
|1.1334
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|11691574
|2006.11.01 08:10
|sell
|0.10
|usdjpym
|117.09
|120.09
|116.79
|2006.11.01 15:00
|116.79
|0.00
|0.00
|0.00
|2.57
|11696794
|2006.11.01 13:17
|sell
|0.10
|usdchfm
|1.2459
|1.2759
|1.2429
|2006.11.01 15:00
|1.2429
|0.00
|0.00
|0.00
|2.41
|11695803
|2006.11.01 12:30
|sell
|0.10
|usdcadm
|1.1339
|1.1639
|1.1309
|2006.11.01 14:06
|1.1309
|0.00
|0.00
|0.00
|2.65
|11328496
|2006.10.19 16:04
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1321
|1.1021
|1.1351
|2006.11.01 13:27
|1.1351
|0.00
|0.00
|0.26
|2.64
|11671119
|2006.10.31 15:24
|buy
|0.10
|gbpchfm
|2.3718
|2.3418
|2.3748
|2006.11.01 07:31
|2.3733
|0.00
|0.00
|0.16
|1.20
|11672620
|2006.10.31 15:35
|buy
|0.10
|usdchfm
|1.2428
|1.2128
|1.2458
|2006.11.01 07:29
|1.2444
|0.00
|0.00
|0.10
|1.29
|11666318
|2006.10.31 14:40
|buy
|0.10
|usdcadm
|1.1260
|1.0960
|1.1290
|2006.11.01 07:16
|1.1284
|0.00
|0.00
|0.03
|2.13
|11687320
|2006.11.01 02:30
|sell
|0.10
|euraudm
|1.6494
|1.6794
|1.6464
|2006.11.01 07:05
|1.6477
|0.00
|0.00
|0.00
|1.32
|11686348
|2006.11.01 00:34
|buy
|0.10
|euraudm
|1.6463
|1.6163
|1.6493
|2006.11.01 02:18
|1.6489
|0.00
|0.00
|0.00
|2.01
|0.00
|0.00
|6.07
|-393.55
|Closed P/L:
|-387.48
|Open Trades:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Price
|Commission
|Taxes
|Swap
|Profit
|12523975
|2006.11.30 20:30
|buy
|0.10
|chfjpym
|96.62
|0.00
|96.92
|96.55
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.61
|12412487
|2006.11.24 15:00
|sell
|0.10
|eurchfm
|1.5830
|0.0000
|1.5800
|1.5873
|0.00
|0.00
|-0.41
|-3.59
|12504766
|2006.11.30 09:30
|sell
|0.10
|eurjpym
|153.29
|0.00
|152.99
|153.30
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.09
|12498809
|2006.11.30 03:15
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3164
|1.3614
|1.3134
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.58
|12499657
|2006.11.30 05:32
|sell
|0.03
|eurusdm
|1.3179
|1.3614
|1.3149
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.92
|12504366
|2006.11.30 09:24
|sell
|0.06
|eurusdm
|1.3208
|1.3628
|1.3178
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|-2.10
|12514330
|2006.11.30 15:15
|sell
|0.09
|eurusdm
|1.3245
|1.3650
|1.3215
|1.3243
|0.00
|0.00
|0.00
|0.18
|12498642
|2006.11.30 02:49
|sell
|0.02
|gbpusdm
|1.9473
|1.9924
|1.9444
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-3.62
|12499276
|2006.11.30 05:02
|sell
|0.03
|gbpusdm
|1.9490
|1.9925
|1.9460
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-4.92
|12514298
|2006.11.30 15:15
|sell
|0.06
|gbpusdm
|1.9629
|2.0049
|1.9599
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.50
|12518428
|2006.11.30 15:56
|sell
|0.09
|gbpusdm
|1.9645
|2.0050
|1.9615
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.81
|12523471
|2006.11.30 19:29
|sell
|0.15
|gbpusdm
|1.9660
|2.0050
|1.9630
|1.9654
|0.00
|0.00
|0.00
|0.90
|12499726
|2006.11.30 05:39
|buy
|0.02
|usdchfm
|1.2086
|1.1636
|1.2116
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|-1.74
|12514303
|2006.11.30 15:15
|buy
|0.03
|usdchfm
|1.1986
|1.1551
|1.2016
|1.1982
|0.00
|0.00
|0.00
|-0.10
|0.00
|0.00
|-0.41
|-21.50
|Floating P/L:
|-21.91
|Working Orders:
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Market Price
|No transactions
|Summary:
|Deposit/Withdrawal:
|0.00
|Credit Facility:
|0.00
|Closed Trade P/L:
|-387.48
|Floating P/L:
|-21.91
|Margin:
|45.00
|Balance:
|209.24
|Equity:
|187.33
|Free Margin:
|142.33
|Details:
|Gross Profit:
|408.00
|Gross Loss:
|795.48
|Total Net Profit:
|-387.48
|Profit Factor:
|0.51
|Expected Payoff:
|-1.45
|Absolute Drawdown:
|418.19
|Maximal Drawdown:
|452.10 (71.69%)
|Relative Drawdown:
|71.69% (452.10)
|Total Trades:
|268
|Short Positions (won %):
|156 (58.97%)
|Long Positions (won %):
|112 (68.75%)
|Profit Trades (% of total):
|169 (63.06%)
|Loss trades (% of total):
|99 (36.94%)
|Largest
|profit trade:
|8.50
|loss trade:
|-45.00
|Average
|profit trade:
|2.41
|loss trade:
|-8.04
|Maximum
|consecutive wins ($):
|31 (72.39)
|consecutive losses ($):
|18 (-169.26)
|Maximal
|consecutive profit (count):
|72.39 (31)
|consecutive loss (count):
|-332.65 (13)
|Average
|consecutive wins:
|8
|consecutive losses:
|5