Interbank FX, LLC

Account: abcdefg Name: abcdefg Currency: USD 2006 November 30, 21:12
Closed Transactions:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionTaxesSwapProfit
125221842006.11.30 17:19sell0.15gbpusdm1.96932.00831.96632006.11.30 19:241.96630.000.000.004.50
124896372006.11.29 15:15sell0.10eurgbpm0.67440.00000.67142006.11.30 17:190.67370.000.000.151.38
124723532006.11.29 00:15buy0.10chfjpym96.390.0096.692006.11.30 15:1696.550.000.000.041.38
124592672006.11.28 15:00sell0.20eurchfm1.58870.00001.58382006.11.30 15:151.58780.000.00-0.531.50
125043702006.11.30 09:24sell0.06gbpusdm1.95741.99941.95442006.11.30 10:581.95440.000.000.001.80
124726802006.11.29 00:30buy0.10eurjpym152.980.00153.282006.11.30 09:24153.280.000.000.262.59
124917812006.11.29 17:03sell0.02usdchfm1.20911.25411.20612006.11.30 05:301.20770.000.00-0.070.23
124928132006.11.29 18:27sell0.03usdchfm1.21071.25421.20772006.11.30 05:291.20770.000.00-0.110.75
124975382006.11.30 02:00sell0.02usdjpym116.41120.92116.122006.11.30 05:02116.120.000.000.000.50
124916082006.11.29 16:45buy0.02eurusdm1.31501.27001.31802006.11.30 02:051.31640.000.00-0.050.28
124929022006.11.29 18:27buy0.03eurusdm1.31351.27001.31652006.11.30 02:051.31650.000.00-0.070.90
123791162006.11.23 07:45sell0.10eurgbpm0.67580.00000.67282006.11.29 14:420.67450.000.000.152.54
124709322006.11.28 23:51sell0.10eurjpym153.270.00152.972006.11.29 00:16152.970.000.000.002.59
124426582006.11.28 00:30buy0.10chfjpym96.230.0096.532006.11.28 19:5896.480.000.000.002.15
124582312006.11.28 14:30buy0.10eurjpym152.830.00153.132006.11.28 19:54153.070.000.000.002.06
124426602006.11.28 00:30buy0.10eurjpym152.450.00152.752006.11.28 08:34152.750.000.000.002.58
124303972006.11.27 08:30buy0.10chfjpym96.000.0096.302006.11.27 22:0396.200.000.000.011.73
124348572006.11.27 12:15buy0.10eurjpym152.200.00152.502006.11.27 20:17152.370.000.000.001.47
123867882006.11.24 01:00sell0.10eurjpym150.750.00151.262006.11.27 09:45152.420.000.00-0.11-14.38
124000502006.11.24 08:45sell0.20eurjpym151.360.00151.262006.11.27 09:45152.420.000.00-0.22-18.25
124206272006.11.26 23:56sell0.30eurjpym151.960.00151.262006.11.27 09:45152.420.000.000.00-11.88
124168632006.11.24 20:45buy0.10chfjpym95.760.0096.062006.11.27 04:2996.000.000.000.012.07
124000672006.11.24 08:45buy0.10chfjpym95.590.0095.892006.11.24 17:4595.780.000.000.001.64
123869352006.11.24 01:01sell0.10eurchfm1.58490.00001.58192006.11.24 11:581.58190.000.000.002.48
123765312006.11.23 04:45buy0.10chfjpym95.080.0095.382006.11.24 08:3295.380.000.000.002.59
123787052006.11.23 07:30sell0.10eurchfm1.58750.00001.58452006.11.23 12:121.58450.000.000.002.45
123761082006.11.23 04:19sell0.10gbpchfm2.34830.00002.34532006.11.23 09:092.34530.000.000.002.45
122975112006.11.20 11:45buy0.10eurjpym151.560.00151.862006.11.22 15:22150.820.000.000.09-6.36
123004822006.11.20 14:30buy0.10chfjpym95.130.0095.432006.11.22 15:2294.950.000.000.01-1.55
123077802006.11.20 21:01sell0.10eurgbpm0.67560.00000.67262006.11.22 15:220.67610.000.000.05-0.96
123078502006.11.20 21:18buy0.10nzdusdm0.66900.00000.67202006.11.22 15:220.67160.000.000.032.60
123334332006.11.21 17:15buy0.10usdcadm1.14620.00001.14922006.11.22 15:211.14000.000.000.00-5.44
122444672006.11.16 21:31buy0.10usdjpym118.200.00118.122006.11.22 15:14116.570.000.000.25-13.98
123419672006.11.22 02:30buy0.20usdjpym117.630.00118.122006.11.22 15:14116.580.000.000.00-18.01
123363752006.11.21 19:30buy0.30usdchfm1.24090.00001.24742006.11.22 15:141.22760.000.000.00-32.50
122724902006.11.17 15:15buy0.20usdchfm1.24610.00001.24742006.11.22 15:141.22750.000.000.39-30.31
122677362006.11.17 13:45buy0.10usdchfm1.25160.00001.24742006.11.22 15:141.22760.000.000.19-19.55
122559132006.11.17 07:15sell0.10eurusdm1.27800.00001.28042006.11.22 15:141.29380.000.000.13-15.80
123124072006.11.21 00:30sell0.20eurusdm1.28140.00001.28042006.11.22 15:141.29380.000.000.00-24.80
123442482006.11.22 04:00sell0.30eurusdm1.28650.00001.28042006.11.22 15:131.29380.000.000.00-21.90
122687642006.11.17 14:15sell0.10gbpusdm1.88750.00001.89642006.11.22 15:131.91410.000.000.03-26.60
122725112006.11.17 15:15sell0.20gbpusdm1.89360.00001.89642006.11.22 15:131.91400.000.000.05-40.80
123473792006.11.22 07:45sell0.50gbpusdm1.90420.00001.89642006.11.22 14:471.91320.000.000.00-45.00
123117352006.11.21 00:15sell0.30gbpusdm1.89910.00001.89642006.11.22 14:121.91210.000.000.00-39.00
122926632006.11.20 08:15sell0.10gbpjpym223.720.00223.422006.11.22 12:21223.420.000.00-0.272.56
122997572006.11.20 13:45sell0.10gbpchfm2.35310.00002.35352006.11.22 12:112.35350.000.00-0.21-0.32
123057912006.11.20 17:30sell0.20gbpchfm2.35820.00002.35352006.11.22 12:112.35350.000.00-0.417.62
123056532006.11.20 17:15sell0.10eurchfm1.59320.00001.59022006.11.22 12:101.59020.000.00-0.072.43
123177072006.11.21 08:00buy0.10audnzdm1.14990.00001.15292006.11.22 08:441.15250.000.000.001.75
122839562006.11.20 00:45buy0.10usdcadm1.14590.00001.14892006.11.21 15:091.14890.000.000.022.61
123006822006.11.20 14:45sell0.10audnzdm1.15220.00001.14922006.11.21 07:351.14920.000.000.022.01
122961072006.11.20 10:15buy0.30usdchfm1.24070.00001.24732006.11.20 17:411.24330.000.000.006.27
122850432006.11.20 01:30sell0.20eurusdm1.28330.00001.27852006.11.20 17:231.28160.000.000.003.40
122563382006.11.17 07:30sell0.10eurgbpm0.67710.00000.67412006.11.20 16:310.67590.000.000.052.28
122863252006.11.20 02:31buy0.10nzdusdm0.66550.00000.66852006.11.20 10:300.66770.000.000.002.20
122515352006.11.17 04:00sell0.10gbpchfm2.35700.00002.35402006.11.20 08:252.35400.000.00-0.202.42
122549392006.11.17 06:45buy0.10gbpjpym223.210.00223.512006.11.20 08:04223.510.000.000.222.54
122597962006.11.17 09:04sell0.20gbpchfm2.35660.00002.35372006.11.20 05:082.35550.000.00-0.391.77
122616972006.11.17 10:12sell0.30eurgbpm0.67720.00000.67422006.11.19 23:240.67750.000.000.15-1.71
122597902006.11.17 09:04sell0.20eurusdm1.27840.00001.27512006.11.19 23:241.28330.000.000.14-9.80
122616962006.11.17 10:12sell0.30eurusdm1.27800.00001.27512006.11.19 23:231.28330.000.000.22-15.90
122744842006.11.17 15:45buy0.20usdjpym117.620.00118.112006.11.17 20:19117.810.000.000.003.23
122598452006.11.17 09:05sell0.20eurgbpm0.67770.00000.67442006.11.17 20:080.67710.000.000.002.28
122697602006.11.17 14:45buy0.10usdcadm1.14410.00001.14712006.11.17 20:041.14640.000.000.002.01
122737542006.11.17 15:30sell0.50eurusdm1.28320.00001.27742006.11.17 19:561.28150.000.000.008.50
122618502006.11.17 10:15sell0.30gbpchfm2.36050.00002.35562006.11.17 15:252.35870.000.000.004.34
122563292006.11.17 07:30buy0.10usdchfm1.24950.00001.25252006.11.17 11:371.25250.000.000.002.40
122493292006.11.17 01:13buy0.10usdcadm1.14210.00001.14512006.11.17 09:471.14510.000.000.002.62
122559162006.11.17 07:15sell0.10gbpusdm1.88820.00001.88522006.11.17 08:001.88520.000.000.003.00
122437582006.11.16 21:15sell0.10gbpusdm1.88840.00001.88542006.11.17 05:541.88540.000.000.003.00
122437622006.11.16 21:17sell0.10eurusdm1.27970.00001.27672006.11.17 05:451.27670.000.000.003.00
122444332006.11.16 21:30buy0.10usdchfm1.24770.00001.25072006.11.17 05:431.25070.000.000.002.40
121969672006.11.15 14:43sell0.10eurjpym151.100.00150.972006.11.16 20:26151.250.000.00-0.32-1.26
121969702006.11.15 14:43sell0.10eurusdm1.27930.00001.27632006.11.16 20:261.27950.000.000.22-0.20
122186862006.11.16 05:15sell0.10usdchfm1.24590.00001.24292006.11.16 20:261.24810.000.000.00-1.76
122155912006.11.16 02:15sell0.10gbpchfm2.35400.00002.35102006.11.16 19:432.35730.000.000.00-2.65
122147022006.11.16 01:31buy0.10eurgbpm0.67910.00000.68212006.11.16 19:420.67740.000.000.00-3.21
121969752006.11.15 14:43sell0.10gbpusdm1.88480.00001.88182006.11.16 19:421.88810.000.000.06-3.30
121969632006.11.15 14:42sell0.10gbpjpym222.620.00222.322006.11.16 19:42223.240.000.00-0.76-5.24
121141292006.11.13 19:45buy0.10usdjpym118.110.00118.412006.11.16 18:15118.220.000.000.650.93
122049752006.11.15 19:19sell0.20eurusdm1.28180.00001.27802006.11.16 17:161.27920.000.000.435.20
122139882006.11.16 01:15buy0.10usdcadm1.13820.00001.14122006.11.16 15:051.14120.000.000.002.63
122316272006.11.16 13:31sell0.20gbpusdm1.89210.00001.88782006.11.16 13:551.89010.000.000.004.00
122317782006.11.16 13:33sell0.30gbpusdm1.89200.00001.88782006.11.16 13:531.89050.000.000.004.50
122049602006.11.15 19:19sell0.20gbpusdm1.88850.00001.88432006.11.16 08:301.88640.000.000.134.20
122138682006.11.16 01:09sell0.30gbpusdm1.88840.00001.88482006.11.16 04:231.88980.000.000.00-4.20
122139082006.11.16 01:12sell0.30eurusdm1.28200.00001.27852006.11.16 04:231.28300.000.000.00-3.00
121832932006.11.15 08:45sell0.10usdchfm1.24660.00001.24362006.11.16 04:211.24600.000.00-0.350.48
122049802006.11.15 19:20sell0.20usdchfm1.24580.00001.24302006.11.16 02:501.24540.000.00-0.690.64
122138692006.11.16 01:09sell0.30usdchfm1.24590.00001.24302006.11.16 02:491.24540.000.000.001.20
122049622006.11.15 19:19sell0.20eurjpym151.360.00150.972006.11.16 02:42151.120.000.00-0.634.08
122049712006.11.15 19:19sell0.20gbpjpym222.940.00222.542006.11.16 02:41222.690.000.00-1.524.24
122138672006.11.16 01:09sell0.30gbpjpym222.850.00222.542006.11.16 02:41222.670.000.000.004.59
121969722006.11.15 14:43sell0.20usdchfm1.25020.00001.24602006.11.15 16:231.24850.000.000.002.72
121707602006.11.14 23:45sell0.10gbpchfm2.35700.00002.35402006.11.15 15:062.35400.000.000.002.40
121464122006.11.14 13:00buy0.10usdcadm1.13870.00001.14172006.11.15 13:341.14170.000.000.032.63
121274892006.11.14 03:45sell0.10eurusdm1.28160.00001.27912006.11.15 10:381.27910.000.000.072.50
121830802006.11.15 08:35sell0.20eurusdm1.28230.00001.27912006.11.15 10:381.27910.000.000.006.40
121830722006.11.15 08:35sell0.20gbpjpym223.310.00222.962006.11.15 10:31222.960.000.000.005.93
121619762006.11.14 17:30sell0.10gbpjpym223.150.00222.962006.11.15 10:31222.960.000.00-0.251.61
121630902006.11.14 19:03buy0.10eurgbpm0.67600.00000.67902006.11.15 10:130.67730.000.00-0.072.46
121830742006.11.15 08:35sell0.20gbpchfm2.36200.00002.35732006.11.15 09:562.35920.000.000.004.49
121836812006.11.15 09:00sell0.10gbpusdm1.89600.00001.89302006.11.15 09:341.89300.000.000.003.00
121229612006.11.14 00:45buy0.10usdchfm1.24360.00001.24662006.11.15 08:371.24660.000.000.102.41
121629132006.11.14 18:50sell0.10gbpusdm1.89620.00001.89322006.11.15 06:171.89320.000.000.023.00
121496412006.11.14 13:45sell0.10gbpusdm1.90260.00001.90112006.11.14 14:301.90110.000.000.001.50
121383932006.11.14 08:45sell0.10gbpjpym223.970.00223.822006.11.14 09:34223.820.000.000.001.27
121097092006.11.13 15:45buy0.10eurgbpm0.67390.00000.67542006.11.14 09:330.67540.000.00-0.072.85
121302202006.11.14 04:48buy0.10usdcadm1.13680.00001.13832006.11.14 09:271.13830.000.000.001.32
121275762006.11.14 03:46sell0.10gbpusdm1.90400.00001.90252006.11.14 07:271.90250.000.000.001.50
121274862006.11.14 03:45sell0.10gbpchfm2.36730.00002.36582006.11.14 07:012.36580.000.000.001.20
120892072006.11.13 10:15buy0.10gbpchfm2.36630.00002.36782006.11.14 03:432.36690.000.000.160.48
121225742006.11.14 00:36sell0.10eurusdm1.28190.00001.28042006.11.14 01:481.28040.000.000.001.50
121225802006.11.14 00:36sell0.10gbpusdm1.90370.00001.90222006.11.14 01:161.90220.000.000.001.50
121096862006.11.13 15:45sell0.10gbpjpym224.620.00224.472006.11.13 23:50224.470.000.00-0.251.27
121015532006.11.13 14:00buy0.10usdchfm1.24120.00001.24272006.11.13 14:501.24270.000.000.001.21
120885602006.11.13 10:07buy0.10usdjpym117.850.00118.002006.11.13 14:47118.000.000.000.001.27
120885462006.11.13 10:07sell0.10eurusdm1.28410.00001.28262006.11.13 14:191.28260.000.000.001.50
120888322006.11.13 10:09sell0.10gbpjpym224.670.00224.522006.11.13 11:36224.520.000.000.001.27
120885442006.11.13 10:06sell0.10gbpusdm1.90690.00001.90542006.11.13 11:221.90540.000.000.001.50
120847602006.11.13 09:30sell0.10eurjpym151.12151.92150.072006.11.13 09:59151.400.000.000.00-2.37
120765542006.11.13 07:15sell0.10gbpjpym224.48225.28224.032006.11.13 09:59224.800.000.000.00-2.72
120195812006.11.10 11:30sell0.10usdchfm1.23761.24561.23112006.11.13 09:591.24130.000.00-0.12-2.98
120365162006.11.10 15:30buy0.10gbpusdm1.91421.90621.92522006.11.13 09:581.90690.000.00-0.04-7.30
120765552006.11.13 07:15sell0.10gbpjpym224.48225.28223.582006.11.13 09:58224.760.000.000.00-2.37
120765572006.11.13 07:15sell0.10gbpjpym224.48225.28223.132006.11.13 09:58224.780.000.000.00-2.54
120847492006.11.13 09:30sell0.10eurjpym151.12151.92150.422006.11.13 09:58151.380.000.000.00-2.20
120847432006.11.13 09:30sell0.10eurjpym151.12151.92150.772006.11.13 09:58151.370.000.000.00-2.12
120759242006.11.13 07:00sell0.10usdjpym117.29117.84116.792006.11.13 09:57117.840.000.000.00-4.67
120759292006.11.13 07:00sell0.10usdjpym117.29117.84116.292006.11.13 09:30117.620.000.000.00-2.81
120759372006.11.13 07:00sell0.10usdjpym117.29117.84115.792006.11.13 09:30117.600.000.000.00-2.64
120375722006.11.10 15:45buy0.10gbpjpym224.75223.95225.202006.11.13 02:01224.330.000.000.22-3.59
120302582006.11.10 14:00buy0.10usdjpym117.37116.82118.872006.11.13 02:01117.130.000.000.13-2.05
119751032006.11.10 00:00buy0.10eurjpym151.21150.41151.562006.11.13 02:01150.820.000.000.09-3.33
119751092006.11.10 00:00buy0.10eurjpym151.21150.41151.912006.11.10 20:28151.090.000.000.00-1.02
119751182006.11.10 00:00buy0.10eurjpym151.21150.41152.262006.11.10 20:28151.090.000.000.00-1.02
120365052006.11.10 15:30buy0.10gbpusdm1.91421.90621.91972006.11.10 20:261.91090.000.000.00-3.30
120365222006.11.10 15:30buy0.10gbpusdm1.91421.90621.93072006.11.10 20:261.91090.000.000.00-3.30
120302542006.11.10 14:00buy0.10usdjpym117.37116.82118.372006.11.10 20:15117.580.000.000.001.79
120302502006.11.10 14:00buy0.10usdjpym117.37116.82117.872006.11.10 20:15117.580.000.000.001.79
120375792006.11.10 15:45buy0.10gbpjpym224.75224.75226.102006.11.10 19:17224.750.000.000.000.00
120375752006.11.10 15:45buy0.10gbpjpym224.75224.75225.652006.11.10 19:17224.750.000.000.000.00
120195862006.11.10 11:30sell0.10usdchfm1.23761.23761.22462006.11.10 12:061.23760.000.000.000.00
120195912006.11.10 11:30sell0.10usdchfm1.23761.23761.21812006.11.10 12:061.23760.000.000.000.00
120020292006.11.10 07:45sell0.10usdjpym117.57118.12116.072006.11.10 10:38117.340.000.000.001.96
119927922006.11.10 05:00sell0.10usdchfm1.23911.24711.23262006.11.10 10:371.23720.000.000.001.54
120005902006.11.10 07:30sell0.10gbpjpym224.51225.33224.082006.11.10 10:25224.980.000.000.00-4.00
120020202006.11.10 07:45sell0.10usdjpym117.57118.12116.572006.11.10 10:24117.400.000.000.001.45
120020082006.11.10 07:45sell0.10usdjpym117.57118.12117.072006.11.10 10:24117.400.000.000.001.45
119993082006.11.10 07:15buy0.10gbpusdm1.90901.90901.92552006.11.10 09:061.91630.000.000.007.30
119992992006.11.10 07:15buy0.10gbpusdm1.90901.90901.92002006.11.10 09:061.91640.000.000.007.40
119992902006.11.10 07:15buy0.10gbpusdm1.90901.90101.91452006.11.10 08:571.91450.000.000.005.50
119927992006.11.10 05:00sell0.10usdchfm1.23911.23911.22612006.11.10 07:081.23910.000.000.000.00
119928042006.11.10 05:00sell0.10usdchfm1.23911.23911.21962006.11.10 07:081.23910.000.000.000.00
119609882006.11.09 18:03buy0.10usdjpym117.97117.42118.472006.11.10 02:37117.420.000.000.13-4.68
119653802006.11.09 20:00sell0.10usdchfm1.24291.25091.23642006.11.10 02:171.23910.000.00-0.123.07
119653882006.11.09 20:00sell0.10usdchfm1.24281.25091.22342006.11.10 02:171.23910.000.00-0.122.99
119653832006.11.09 20:00sell0.10usdchfm1.24281.25091.22992006.11.10 02:171.23910.000.00-0.122.99
119610042006.11.09 18:03buy0.10usdjpym117.97117.42118.972006.11.10 01:34117.650.000.000.13-2.72
119610102006.11.09 18:03buy0.10usdjpym117.97117.42119.472006.11.10 01:34117.660.000.000.13-2.63
119495062006.11.09 16:00buy0.10gbpjpym224.76223.96225.212006.11.09 17:31224.900.000.000.001.19
119270422006.11.09 12:15sell0.10usdchfm1.24911.25711.22962006.11.09 16:221.24590.000.000.002.57
119270402006.11.09 12:15sell0.10usdchfm1.24911.25711.23612006.11.09 16:211.24550.000.000.002.89
119270392006.11.09 12:15sell0.10usdchfm1.24911.25711.24262006.11.09 16:211.24550.000.000.002.89
119138062006.11.09 08:42sell0.10eurjpym150.55151.35150.202006.11.09 13:42151.350.000.000.00-6.75
118912622006.11.08 22:30sell0.10usdjpym117.82118.37117.322006.11.09 13:36118.370.000.000.00-4.65
119138072006.11.09 08:42sell0.10eurjpym150.55151.35149.852006.11.09 12:39151.110.000.000.00-4.74
119138082006.11.09 08:42sell0.10eurjpym150.55151.35149.502006.11.09 12:39151.110.000.000.00-4.74
118912642006.11.08 22:30sell0.10usdjpym117.82118.37116.822006.11.09 11:03118.130.000.000.00-2.62
118912672006.11.08 22:30sell0.10usdjpym117.82118.37116.322006.11.09 11:03118.120.000.000.00-2.54
118923972006.11.08 23:15sell0.10gbpjpym224.44225.24223.992006.11.09 11:02225.240.000.000.00-6.78
118923992006.11.08 23:15sell0.10gbpjpym224.44225.24223.542006.11.09 10:00224.840.000.000.00-3.39
118924022006.11.08 23:15sell0.10gbpjpym224.44225.24223.092006.11.09 10:00224.840.000.000.00-3.40
118248652006.11.07 21:15buy0.10gbpusdm1.90601.89801.91702006.11.09 08:421.90710.000.00-0.141.10
118248572006.11.07 21:15buy0.10gbpusdm1.90601.89801.91152006.11.09 08:421.90710.000.00-0.141.10
117974412006.11.07 01:30buy0.10eurjpym150.42149.62151.472006.11.09 08:42150.550.000.000.361.10
118248692006.11.07 21:15buy0.10gbpusdm1.90601.89801.92252006.11.09 08:411.90710.000.00-0.141.10
117974402006.11.07 01:30buy0.10eurjpym150.42149.62151.122006.11.09 08:40150.560.000.000.361.18
117974292006.11.07 01:30buy0.10eurjpym150.42149.62150.772006.11.09 08:40150.560.000.000.361.18
118141002006.11.07 14:30buy0.10gbpjpym224.32223.52225.672006.11.08 22:09224.430.000.000.870.94
118140982006.11.07 14:30buy0.10gbpjpym224.32223.52225.222006.11.08 22:09224.430.000.000.870.94
118140972006.11.07 14:30buy0.10gbpjpym224.32223.52224.772006.11.08 22:09224.430.000.000.870.94
118299452006.11.08 01:31buy0.10usdjpym117.62117.62119.122006.11.08 22:08117.800.000.000.391.53
118299392006.11.08 01:31buy0.10usdjpym117.62117.62118.622006.11.08 22:08117.800.000.000.391.53
118299042006.11.08 01:31buy0.10usdjpym117.62117.07118.122006.11.08 22:08117.810.000.000.391.61
118259812006.11.07 22:31buy0.10usdchfm1.24901.24101.26852006.11.08 22:081.25070.000.000.301.36
118259772006.11.07 22:31buy0.10usdchfm1.24901.24101.26202006.11.08 22:081.25070.000.000.301.36
118259732006.11.07 22:31buy0.10usdchfm1.24901.24101.25552006.11.08 22:081.25070.000.000.301.36
118089032006.11.07 11:16buy0.10gbpusdm1.90471.90471.92122006.11.07 17:091.90870.000.000.004.00
118088992006.11.07 11:16buy0.10gbpusdm1.90471.90471.91572006.11.07 17:091.90890.000.000.004.20
118084982006.11.07 10:45sell0.10usdjpym117.94117.94116.452006.11.07 17:09117.430.000.000.004.34
118084932006.11.07 10:45sell0.10usdjpym117.94117.94116.952006.11.07 17:09117.430.000.000.004.34
118088932006.11.07 11:16buy0.10gbpusdm1.90471.89671.91022006.11.07 14:331.91020.000.000.005.50
118084872006.11.07 10:45sell0.10usdjpym117.95118.50117.452006.11.07 14:32117.450.000.000.004.26
117916262006.11.06 17:30buy0.10gbpjpym224.58223.78225.032006.11.07 07:54224.270.000.000.22-2.63
117901912006.11.06 16:30sell0.10usdjpym118.40118.40116.902006.11.07 07:35117.810.000.00-0.155.01
117901882006.11.06 16:30sell0.10usdjpym118.40118.40117.402006.11.07 07:35117.820.000.00-0.154.92
117916282006.11.06 17:30buy0.10gbpjpym224.58223.78225.482006.11.07 04:45224.170.000.000.22-3.48
117916302006.11.06 17:30buy0.10gbpjpym224.59223.78225.932006.11.07 04:45224.180.000.000.22-3.49
117901862006.11.06 16:30sell0.10usdjpym118.40118.95117.902006.11.07 04:11117.980.000.00-0.153.56
117784202006.11.06 10:00sell0.10usdcadm1.13291.16291.12992006.11.06 14:071.13400.000.000.00-0.97
113006432006.10.19 07:40buy0.10usdcadm1.13511.10511.13812006.11.06 14:071.13330.000.000.40-1.59
117133792006.11.02 00:26sell0.10euraudm1.64821.67821.64522006.11.06 14:071.64980.000.000.18-1.23
117480812006.11.03 13:33sell0.20gbpchfm2.38272.41282.37982006.11.06 14:072.38460.000.00-0.39-3.02
117782832006.11.06 09:58sell0.20eurjpym150.29153.29149.992006.11.06 14:06150.440.000.000.00-2.53
117780642006.11.06 09:55sell0.20usdjpym118.35121.35118.052006.11.06 14:01118.450.000.000.00-1.69
117429002006.11.03 10:51sell0.10euraudm1.65111.68111.64812006.11.06 13:511.64960.000.000.091.15
116428192006.10.30 13:43buy0.10euraudm1.65401.62401.65702006.11.06 13:481.64900.000.00-0.76-3.84
117418092006.11.03 09:34sell0.10gbpchfm2.37882.40892.37592006.11.06 13:482.38480.000.00-0.20-4.77
117546992006.11.03 14:18sell0.10eurjpym149.82152.82149.522006.11.06 13:48150.430.000.00-0.11-5.15
117525952006.11.03 13:50sell0.10usdjpym117.87120.87117.572006.11.06 13:48118.470.000.00-0.15-5.06
117525842006.11.03 13:50sell0.20usdchfm1.25451.28451.25152006.11.06 13:481.25780.000.00-0.23-5.25
117420052006.11.03 09:40sell0.10gbpchfm2.37852.40862.37562006.11.06 13:482.38480.000.00-0.20-5.01
117243282006.11.02 11:42sell0.10eurjpym149.40152.40149.102006.11.06 13:48150.410.000.00-0.22-8.53
117106212006.11.01 20:55sell0.10usdchfm1.24541.27541.24242006.11.06 13:471.25750.000.00-0.59-9.62
117255752006.11.02 13:06sell0.10usdjpym117.04120.04116.742006.11.06 13:47118.440.000.00-0.30-11.82
117372402006.11.02 22:44sell0.10euraudm1.65141.68141.64842006.11.06 11:071.64840.000.000.092.31
117450372006.11.03 12:15buy0.10usdcadm1.13031.10031.13332006.11.06 08:521.13180.000.000.031.33
117627392006.11.03 19:26buy0.10usdchfm1.25401.22401.25702006.11.06 08:321.25610.000.000.101.67
117525802006.11.03 13:50buy0.10eurusdm1.26991.23991.27292006.11.03 19:171.27110.000.000.001.20
115996652006.10.27 12:33buy0.10usdchfm1.25101.22101.25402006.11.03 13:381.25400.000.000.702.39
116708832006.10.31 15:20sell0.10eurusdm1.27561.30561.27262006.11.03 13:321.27260.000.000.363.00
117221032006.11.02 09:33sell0.10eurusdm1.27661.30661.27362006.11.03 13:321.27360.000.000.073.00
117223032006.11.02 09:37buy0.10usdjpym117.07114.07117.372006.11.03 13:31117.370.000.000.132.56
117227512006.11.02 09:58buy0.10euraudm1.65111.62111.65412006.11.03 13:081.65410.000.00-0.112.32
117254742006.11.02 13:02sell0.10usdcadm1.13361.16361.13062006.11.03 12:001.13060.000.00-0.032.65
117425912006.11.03 10:40sell0.10usdcadm1.13451.16451.13152006.11.03 12:001.13150.000.000.002.65
116748632006.10.31 15:58buy0.10eurjpym149.45146.45149.752006.11.02 22:30149.750.000.000.452.57
117224722006.11.02 09:43buy0.10eurjpym149.26146.26149.562006.11.02 15:52149.560.000.000.002.56
117231732006.11.02 10:08sell0.10gbpchfm2.37802.40802.37502006.11.02 12:472.37500.000.000.002.41
117041032006.11.01 16:17sell0.10usdjpym117.03120.03116.732006.11.02 10:03116.730.000.00-0.442.57
117038302006.11.01 16:10sell0.10eurjpym149.42152.42149.122006.11.02 09:58149.120.000.00-0.322.57
117154452006.11.02 01:18sell0.10usdjpym117.33120.34117.042006.11.02 09:33117.040.000.000.002.48
117112502006.11.01 21:57sell0.10gbpchfm2.37742.40742.37442006.11.02 08:092.37440.000.00-0.592.40
117066192006.11.01 17:59sell0.10usdcadm1.13341.16341.13042006.11.02 01:311.13310.000.00-0.100.26
115745452006.10.26 16:26buy0.10usdchfm1.25421.22411.25712006.11.02 01:311.24620.000.000.70-6.42
115981252006.10.27 11:48buy0.10euraudm1.65571.62571.65872006.11.02 01:301.65130.000.00-0.65-3.39
116272942006.10.30 07:05sell0.10gbpchfm2.37212.40212.36912006.11.02 01:302.37710.000.00-0.99-4.01
115950512006.10.27 09:18buy0.10euraudm1.65891.62881.66182006.11.02 01:301.65120.000.00-0.65-5.94
116188322006.10.29 23:50sell0.10gbpchfm2.36912.39912.36612006.11.02 01:292.37710.000.00-0.99-6.42
115896112006.10.27 05:23sell0.10gbpchfm2.37022.40022.36722006.11.02 01:292.37710.000.00-1.19-5.54
116028792006.10.27 13:00buy0.10eurjpym149.95146.95150.252006.11.02 01:29149.470.000.000.54-4.09
115895682006.10.27 05:21buy0.10eurjpym150.34147.33150.632006.11.02 01:29149.470.000.000.54-7.42
115650662006.10.26 12:37sell0.10eurusdm1.26681.29681.26382006.11.02 01:291.27480.000.000.50-8.00
115997252006.10.27 12:35buy0.10usdjpym118.27115.26118.562006.11.02 01:29117.280.000.000.78-8.44
116340032006.10.30 11:24sell0.10usdcadm1.12271.15271.11972006.11.02 01:291.13320.000.00-0.16-9.27
115480532006.10.26 02:13sell0.10eurusdm1.26371.29371.26072006.11.02 01:291.27480.000.000.50-11.10
115697012006.10.26 14:33buy0.10usdjpym118.61115.61118.912006.11.02 01:29117.270.000.000.91-11.43
116171692006.10.29 23:00sell0.10usdcadm1.11971.14981.11682006.11.02 01:281.13320.000.00-0.16-11.91
115173612006.10.25 08:01buy0.10usdjpym119.08116.06119.362006.11.02 01:28117.260.000.001.30-15.52
113002992006.10.19 07:35buy0.10usdchfm1.26751.23751.27052006.11.02 01:281.24620.000.001.20-17.09
114720922006.10.24 15:13buy0.10usdjpym119.37116.36119.662006.11.02 01:28117.270.000.001.30-17.91
113003212006.10.19 07:36sell0.10eurusdm1.25511.28511.25212006.11.02 01:281.27480.000.000.86-19.70
116759812006.10.31 16:27buy0.10euraudm1.64971.61971.65272006.11.02 00:491.65270.000.00-0.432.31
117012512006.11.01 15:15buy0.10usdchfm1.24281.21281.24582006.11.01 23:561.24580.000.000.302.41
116739532006.10.31 15:48buy0.10usdjpym116.94113.94117.242006.11.01 22:50117.240.000.000.522.56
116615562006.10.31 11:10buy0.10gbpchfm2.37492.34492.37792006.11.01 21:562.37790.000.000.162.41
116986572006.11.01 14:54sell0.10euraudm1.64841.67851.64552006.11.01 19:101.64550.000.000.002.25
117016302006.11.01 15:20buy0.10usdcadm1.13041.10041.13342006.11.01 17:591.13340.000.000.002.65
116915742006.11.01 08:10sell0.10usdjpym117.09120.09116.792006.11.01 15:00116.790.000.000.002.57
116967942006.11.01 13:17sell0.10usdchfm1.24591.27591.24292006.11.01 15:001.24290.000.000.002.41
116958032006.11.01 12:30sell0.10usdcadm1.13391.16391.13092006.11.01 14:061.13090.000.000.002.65
113284962006.10.19 16:04buy0.10usdcadm1.13211.10211.13512006.11.01 13:271.13510.000.000.262.64
116711192006.10.31 15:24buy0.10gbpchfm2.37182.34182.37482006.11.01 07:312.37330.000.000.161.20
116726202006.10.31 15:35buy0.10usdchfm1.24281.21281.24582006.11.01 07:291.24440.000.000.101.29
116663182006.10.31 14:40buy0.10usdcadm1.12601.09601.12902006.11.01 07:161.12840.000.000.032.13
116873202006.11.01 02:30sell0.10euraudm1.64941.67941.64642006.11.01 07:051.64770.000.000.001.32
116863482006.11.01 00:34buy0.10euraudm1.64631.61631.64932006.11.01 02:181.64890.000.000.002.01
  0.00 0.00 6.07 -393.55
Closed P/L: -387.48
Open Trades:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / P  PriceCommissionTaxesSwapProfit
125239752006.11.30 20:30buy0.10chfjpym96.620.0096.92 96.550.000.000.00-0.61
124124872006.11.24 15:00sell0.10eurchfm1.58300.00001.5800 1.58730.000.00-0.41-3.59
125047662006.11.30 09:30sell0.10eurjpym153.290.00152.99 153.300.000.000.00-0.09
124988092006.11.30 03:15sell0.02eurusdm1.31641.36141.3134 1.32430.000.000.00-1.58
124996572006.11.30 05:32sell0.03eurusdm1.31791.36141.3149 1.32430.000.000.00-1.92
125043662006.11.30 09:24sell0.06eurusdm1.32081.36281.3178 1.32430.000.000.00-2.10
125143302006.11.30 15:15sell0.09eurusdm1.32451.36501.3215 1.32430.000.000.000.18
124986422006.11.30 02:49sell0.02gbpusdm1.94731.99241.9444 1.96540.000.000.00-3.62
124992762006.11.30 05:02sell0.03gbpusdm1.94901.99251.9460 1.96540.000.000.00-4.92
125142982006.11.30 15:15sell0.06gbpusdm1.96292.00491.9599 1.96540.000.000.00-1.50
125184282006.11.30 15:56sell0.09gbpusdm1.96452.00501.9615 1.96540.000.000.00-0.81
125234712006.11.30 19:29sell0.15gbpusdm1.96602.00501.9630 1.96540.000.000.000.90
124997262006.11.30 05:39buy0.02usdchfm1.20861.16361.2116 1.19820.000.000.00-1.74
125143032006.11.30 15:15buy0.03usdchfm1.19861.15511.2016 1.19820.000.000.00-0.10
  0.00 0.00 -0.41 -21.50
 Floating P/L: -21.91
Working Orders:
TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PMarket Price 
No transactions
 
Summary:
Deposit/Withdrawal: 0.00 Credit Facility: 0.00  
Closed Trade P/L: -387.48 Floating P/L: -21.91 Margin: 45.00
Balance: 209.24 Equity: 187.33 Free Margin: 142.33
 
Details:
Graph
Gross Profit: 408.00 Gross Loss: 795.48 Total Net Profit: -387.48
Profit Factor: 0.51 Expected Payoff: -1.45  
Absolute Drawdown: 418.19 Maximal Drawdown: 452.10 (71.69%) Relative Drawdown: 71.69% (452.10)
 
Total Trades: 268 Short Positions (won %): 156 (58.97%) Long Positions (won %): 112 (68.75%)
Profit Trades (% of total): 169 (63.06%) Loss trades (% of total): 99 (36.94%)
Largest profit trade: 8.50 loss trade: -45.00
Average profit trade: 2.41 loss trade: -8.04
Maximum consecutive wins ($): 31 (72.39) consecutive losses ($): 18 (-169.26)
Maximal consecutive profit (count): 72.39 (31) consecutive loss (count): -332.65 (13)
Average consecutive wins: 8 consecutive losses: 5