MTReport4 - 1.8


Net profit 95.80Initial deposit 0.00
Gross profit 150.25Interest earned 0.00
Gross loss 50.79Commission paid 3.66
 
Total number of trades 81Percentage profitable 49.4%
Total number of pips -746Average pips per trade -9
 
Number of winning trades 40Number of losing trades 41
Average winning trade 3.76Average losing trade 1.24
Average winning pips 24Average losing pips 42
 
Return (7 days) 0.0%Maximum drawdown 47.2%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
124137142006.11.24 15:51buy0.01eurjpym151.740.00152.122006.11.26 23:57151.96 0.00 0.00 0.19 22 0.19
124105362006.11.24 12:35buy0.64usdjpym115.600.00116.002006.11.27 05:26115.98 -0.28 0.00 20.97 38 20.88
123985702006.11.24 08:35buy0.32usdjpym115.800.00116.202006.11.27 05:26115.99 -0.14 0.00 5.24 19 25.98
123954662006.11.24 08:25buy0.16usdjpym116.000.00116.402006.11.27 05:26116.00 -0.07 0.00 0.00 0 25.91
123908232006.11.24 03:57buy0.08usdjpym116.210.00116.612006.11.27 05:26115.99 -0.03 0.00 -1.52 -22 24.36
123818172006.11.23 09:11buy0.04usdjpym116.410.00116.792006.11.27 05:26116.00 -0.02 0.00 -1.41 -41 22.93
123772952006.11.23 05:45buy0.02usdjpym116.590.00116.982006.11.27 05:26116.01 -0.01 0.00 -1.00 -58 21.92
123739492006.11.23 00:50buy0.01usdjpym116.780.00117.162006.11.27 05:26116.00 0.00 0.00 -0.67 -78 21.25
124206302006.11.26 23:57buy0.01eurjpym152.030.00152.412006.11.27 05:42152.41 0.00 0.00 0.32 38 21.57
124183522006.11.26 23:03sell0.32eurusdm1.31490.00001.31092006.11.27 08:281.3109 -0.16 0.00 12.80 40 34.21
124098622006.11.24 11:51sell0.16eurusdm1.30870.00001.30472006.11.27 08:281.3110 -0.08 0.00 -3.68 -23 30.45*
123985302006.11.24 08:35sell0.08eurusdm1.30560.00001.30162006.11.27 08:281.3111 -0.04 0.00 -4.40 -55 26.01*
123968122006.11.24 08:32sell0.04eurusdm1.30080.00001.29682006.11.27 08:281.3110 -0.02 0.00 -4.08 -102 21.91*
123956862006.11.24 08:26sell0.02eurusdm1.29870.00001.29472006.11.27 08:281.3109 -0.01 0.00 -2.44 -122 19.46*
123941592006.11.24 08:09sell0.01eurusdm1.29670.00001.29272006.11.27 08:281.3107 -0.01 0.00 -1.40 -140 18.05*
124258922006.11.27 05:27buy0.01usdjpym116.030.00116.402006.11.27 14:42116.15 0.00 0.00 0.10 12 18.15
124275542006.11.27 06:36buy0.02eurjpym152.270.00152.642006.11.28 04:09152.41 -0.01 0.00 0.24 14 18.38
124264072006.11.27 05:42buy0.01eurjpym152.470.00152.852006.11.28 04:09152.41 0.00 0.00 -0.05 -6 18.33
124402052006.11.27 19:15buy0.02usdjpym115.980.00116.362006.11.28 07:34116.13 -0.01 0.00 0.26 15 18.58
124377192006.11.27 14:42buy0.01usdjpym116.190.00116.572006.11.28 07:35116.12 0.00 0.00 -0.06 -7 18.52
124440622006.11.28 04:09buy0.01eurjpym152.460.00152.832006.11.28 09:42152.83 0.00 0.00 0.32 37 18.84
124487512006.11.28 08:14buy0.02usdjpym115.950.00116.332006.11.28 10:59116.33 -0.01 0.00 0.65 38 19.48
124463662006.11.28 07:36buy0.01usdjpym116.150.00116.532006.11.28 10:59116.33 0.00 0.00 0.15 18 19.63
124508072006.11.28 09:42buy0.01eurjpym152.880.00153.262006.11.28 21:02153.26 0.00 0.00 0.32 38 19.95
124684502006.11.28 21:03sell0.32eurusdm1.32070.00001.31702006.11.29 08:071.3170 -0.16 0.00 11.84 37 31.63
124636632006.11.28 18:16sell0.16eurusdm1.31880.00001.31502006.11.29 08:081.3171 -0.08 0.00 2.72 17 34.27
124556272006.11.28 13:34sell0.08eurusdm1.31680.00001.31302006.11.29 08:081.3173 -0.04 0.00 -0.40 -5 33.83
124439392006.11.28 03:47sell0.04eurusdm1.31470.00001.31092006.11.29 08:081.3172 -0.02 0.00 -1.00 -25 32.81
124326602006.11.27 09:34sell0.02eurusdm1.31270.00001.30892006.11.29 08:081.3172 -0.01 0.00 -0.90 -45 31.90
124302762006.11.27 08:29sell0.01eurusdm1.31060.00001.30682006.11.29 08:081.3172 -0.01 0.00 -0.66 -66 31.23
124736242006.11.29 01:04buy0.08usdjpym115.74116.05116.732006.11.29 08:37116.05 -0.03 0.00 2.14 31 33.34
124651292006.11.28 18:37buy0.04usdjpym115.930.00116.302006.11.29 08:37116.06 -0.02 0.00 0.45 13 33.77
124561372006.11.28 13:35buy0.02usdjpym116.120.00116.502006.11.29 08:37116.07 -0.01 0.00 -0.09 -5 33.67
124521522006.11.28 11:00buy0.01usdjpym116.340.00116.722006.11.29 08:37116.08 0.00 0.00 -0.22 -26 33.45
124738422006.11.29 01:16buy0.08eurjpym152.70152.94153.622006.11.29 09:58152.94 -0.03 0.00 1.65 24 35.07
124728072006.11.29 00:34buy0.04eurjpym152.910.00153.292006.11.29 09:58152.94 -0.02 0.00 0.11 3 35.16
124720932006.11.29 00:08buy0.02eurjpym153.110.00153.482006.11.29 09:58152.92 -0.01 0.00 -0.32 -19 34.83
124684002006.11.28 21:03buy0.01eurjpym153.300.00153.682006.11.29 09:58152.94 0.00 0.00 -0.31 -36 34.52
124832432006.11.29 12:28sell0.02eurjpym153.140.00152.772006.11.29 14:21152.77 -0.01 0.00 0.64 37 35.15
124808032006.11.29 09:58sell0.01eurjpym152.940.00152.562006.11.29 14:21152.78 0.00 0.00 0.14 16 35.29
124825382006.11.29 12:02sell0.02usdjpym116.290.00115.912006.11.29 15:00115.91 -0.01 0.00 0.66 38 35.94
124793802006.11.29 08:38sell0.01usdjpym116.090.00115.712006.11.29 15:00115.95 0.00 0.00 0.12 14 36.06
124781462006.11.29 08:09sell0.01eurusdm1.31720.00001.31352006.11.29 16:201.3135 -0.01 0.00 0.37 37 36.42
124974182006.11.30 01:47sell0.08usdjpym116.500.00116.122006.11.30 05:02116.12 -0.03 0.00 2.62 38 39.01
124908952006.11.29 16:19sell0.04usdjpym116.290.00115.912006.11.30 05:02116.13 -0.02 0.00 0.55 16 39.54
124892472006.11.29 15:06sell0.02usdjpym116.090.00115.712006.11.30 05:02116.14 -0.01 0.00 -0.09 -5 39.44
124888212006.11.29 15:00sell0.01usdjpym115.890.00115.512006.11.30 05:02116.14 0.00 0.00 -0.22 -25 39.22
125200362006.11.30 16:17buy0.08usdjpym115.52115.87116.552006.12.01 06:36115.87 -0.03 0.00 2.42 35 41.61
125174432006.11.30 15:45buy0.04usdjpym115.720.00116.092006.12.01 06:36115.88 -0.02 0.00 0.55 16 42.14
125122192006.11.30 15:03buy0.02usdjpym115.920.00116.302006.12.01 06:36115.87 -0.01 0.00 -0.09 -5 42.04
124992972006.11.30 05:03buy0.01usdjpym116.130.00116.512006.12.01 06:36115.88 0.00 0.00 -0.22 -25 41.82
125351412006.12.01 07:50sell1.28eurusdm1.32760.00001.32392006.12.01 08:291.3248 -0.64 0.00 35.84 28 77.02
125174962006.11.30 15:45sell0.64eurusdm1.32570.00001.32192006.12.01 08:291.3246 -0.32 0.00 7.04 11 83.74
125132882006.11.30 15:08sell0.32eurusdm1.32370.00001.31992006.12.01 08:291.3245 -0.16 0.00 -2.56 -8 81.02
125116662006.11.30 14:59sell0.16eurusdm1.32170.00001.31792006.12.01 08:291.3246 -0.08 0.00 -4.64 -29 76.30
125015882006.11.30 07:23sell0.08eurusdm1.31960.00001.31582006.12.01 08:291.3247 -0.04 0.00 -4.08 -51 72.18
124995752006.11.30 05:28sell0.04eurusdm1.31760.00001.31392006.12.01 08:291.3247 -0.02 0.00 -2.84 -71 69.32
124919522006.11.29 17:27sell0.02eurusdm1.31570.00001.31192006.12.01 08:291.3246 -0.01 0.00 -1.78 -89 67.53
124910462006.11.29 16:21sell0.01eurusdm1.31360.00001.30982006.12.01 08:291.3246 -0.01 0.00 -1.10 -110 66.42
125402622006.12.01 10:10buy0.02eurusdm1.32250.00001.32632006.12.01 14:141.3263 -0.01 0.00 0.76 38 67.17
125371772006.12.01 08:29buy0.01eurusdm1.32450.00001.32832006.12.01 14:141.3262 -0.01 0.00 0.17 17 67.33
125401732006.12.01 10:09sell0.04usdjpym116.280.00115.902006.12.01 14:21115.90 -0.02 0.00 1.31 38 68.62
125368302006.12.01 08:24sell0.02usdjpym116.080.00115.702006.12.01 14:21115.91 -0.01 0.00 0.29 17 68.90
125337382006.12.01 06:37sell0.01usdjpym115.870.00115.492006.12.01 14:21115.90 0.00 0.00 -0.03 -3 68.87
125376852006.12.01 08:48sell0.64eurjpym153.930.00153.552006.12.01 15:36153.55 -0.28 0.00 21.11 38 89.70
125331632006.12.01 06:29sell0.32eurjpym153.730.00153.362006.12.01 15:36153.55 -0.14 0.00 5.00 18 94.56
125318352006.12.01 05:28sell0.16eurjpym153.540.00153.162006.12.01 15:36153.56 -0.07 0.00 -0.28 -2 94.21
125046352006.11.30 09:27sell0.08eurjpym153.330.00152.952006.12.01 15:36153.57 -0.03 0.00 -1.67 -24 92.51
124973632006.11.30 01:40sell0.04eurjpym153.120.00152.742006.12.01 15:36153.56 -0.02 0.00 -1.52 -44 90.97
124933192006.11.29 18:52sell0.02eurjpym152.920.00152.552006.12.01 15:36153.56 -0.01 0.00 -1.11 -64 89.85
124875952006.11.29 14:21sell0.01eurjpym152.720.00152.342006.12.01 15:36153.56 0.00 0.00 -0.73 -84 89.12
125535372006.12.01 15:39sell0.16eurusdm1.33480.00001.33112006.12.01 16:381.3311 -0.08 0.00 5.92 37 94.96
125518022006.12.01 15:29sell0.08eurusdm1.33290.00001.32912006.12.01 16:381.3313 -0.04 0.00 1.28 16 96.20
125489562006.12.01 15:02sell0.04eurusdm1.33080.00001.32712006.12.01 16:381.3311 -0.02 0.00 -0.12 -3 96.06
125464262006.12.01 14:21sell0.02eurusdm1.32840.00001.32462006.12.01 16:381.3311 -0.01 0.00 -0.54 -27 95.51
125455662006.12.01 14:14sell0.01eurusdm1.32630.00001.32252006.12.01 16:381.3307 -0.01 0.00 -0.44 -44 95.06
125532652006.12.01 15:38buy0.16usdjpym115.04115.25115.932006.12.01 17:18115.25 -0.07 0.00 2.92 21 97.91
125527192006.12.01 15:35buy0.08usdjpym115.240.00115.582006.12.01 17:18115.25 -0.03 0.00 0.07 1 97.95
125517592006.12.01 15:29buy0.04usdjpym115.460.00115.842006.12.01 17:18115.24 -0.02 0.00 -0.76 -22 97.17
125489202006.12.01 15:01buy0.02usdjpym115.700.00116.072006.12.01 17:18115.24 -0.01 0.00 -0.80 -46 96.36
125464122006.12.01 14:21buy0.01usdjpym115.900.00116.282006.12.01 17:18115.25 0.00 0.00 -0.56 -65 95.80