MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 95.80
|Initial deposit
| 0.00
|Gross profit
| 150.25
|Interest earned
| 0.00
|Gross loss
| 50.79
|Commission paid
| 3.66
|
|Total number of trades
| 81
|Percentage profitable
| 49.4
|%
|Total number of pips
| -746
|Average pips per trade
| -9
|
|Number of winning trades
| 40
|Number of losing trades
| 41
|Average winning trade
| 3.76
|Average losing trade
| 1.24
|Average winning pips
| 24
|Average losing pips
| 42
|
|Return (7 days)
| 0.0
|%
|Maximum drawdown
| 47.2
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|12413714
|2006.11.24 15:51
|buy
|0.01
|eurjpym
|151.74
|0.00
|152.12
|2006.11.26 23:57
|151.96
| 0.00
| 0.00
| 0.19
| 22
| 0.19
|
|12410536
|2006.11.24 12:35
|buy
|0.64
|usdjpym
|115.60
|0.00
|116.00
|2006.11.27 05:26
|115.98
| -0.28
| 0.00
| 20.97
| 38
| 20.88
|
|12398570
|2006.11.24 08:35
|buy
|0.32
|usdjpym
|115.80
|0.00
|116.20
|2006.11.27 05:26
|115.99
| -0.14
| 0.00
| 5.24
| 19
| 25.98
|
|12395466
|2006.11.24 08:25
|buy
|0.16
|usdjpym
|116.00
|0.00
|116.40
|2006.11.27 05:26
|116.00
| -0.07
| 0.00
| 0.00
| 0
| 25.91
|
|12390823
|2006.11.24 03:57
|buy
|0.08
|usdjpym
|116.21
|0.00
|116.61
|2006.11.27 05:26
|115.99
| -0.03
| 0.00
| -1.52
| -22
| 24.36
|
|12381817
|2006.11.23 09:11
|buy
|0.04
|usdjpym
|116.41
|0.00
|116.79
|2006.11.27 05:26
|116.00
| -0.02
| 0.00
| -1.41
| -41
| 22.93
|
|12377295
|2006.11.23 05:45
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.59
|0.00
|116.98
|2006.11.27 05:26
|116.01
| -0.01
| 0.00
| -1.00
| -58
| 21.92
|
|12373949
|2006.11.23 00:50
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.78
|0.00
|117.16
|2006.11.27 05:26
|116.00
| 0.00
| 0.00
| -0.67
| -78
| 21.25
|
|12420630
|2006.11.26 23:57
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.03
|0.00
|152.41
|2006.11.27 05:42
|152.41
| 0.00
| 0.00
| 0.32
| 38
| 21.57
|
|12418352
|2006.11.26 23:03
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3149
|0.0000
|1.3109
|2006.11.27 08:28
|1.3109
| -0.16
| 0.00
| 12.80
| 40
| 34.21
|
|12409862
|2006.11.24 11:51
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3087
|0.0000
|1.3047
|2006.11.27 08:28
|1.3110
| -0.08
| 0.00
| -3.68
| -23
| 30.45
|*
|12398530
|2006.11.24 08:35
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3056
|0.0000
|1.3016
|2006.11.27 08:28
|1.3111
| -0.04
| 0.00
| -4.40
| -55
| 26.01
|*
|12396812
|2006.11.24 08:32
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3008
|0.0000
|1.2968
|2006.11.27 08:28
|1.3110
| -0.02
| 0.00
| -4.08
| -102
| 21.91
|*
|12395686
|2006.11.24 08:26
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.2987
|0.0000
|1.2947
|2006.11.27 08:28
|1.3109
| -0.01
| 0.00
| -2.44
| -122
| 19.46
|*
|12394159
|2006.11.24 08:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.2967
|0.0000
|1.2927
|2006.11.27 08:28
|1.3107
| -0.01
| 0.00
| -1.40
| -140
| 18.05
|*
|12425892
|2006.11.27 05:27
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.03
|0.00
|116.40
|2006.11.27 14:42
|116.15
| 0.00
| 0.00
| 0.10
| 12
| 18.15
|
|12427554
|2006.11.27 06:36
|buy
|0.02
|eurjpym
|152.27
|0.00
|152.64
|2006.11.28 04:09
|152.41
| -0.01
| 0.00
| 0.24
| 14
| 18.38
|
|12426407
|2006.11.27 05:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.47
|0.00
|152.85
|2006.11.28 04:09
|152.41
| 0.00
| 0.00
| -0.05
| -6
| 18.33
|
|12440205
|2006.11.27 19:15
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.98
|0.00
|116.36
|2006.11.28 07:34
|116.13
| -0.01
| 0.00
| 0.26
| 15
| 18.58
|
|12437719
|2006.11.27 14:42
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.19
|0.00
|116.57
|2006.11.28 07:35
|116.12
| 0.00
| 0.00
| -0.06
| -7
| 18.52
|
|12444062
|2006.11.28 04:09
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.46
|0.00
|152.83
|2006.11.28 09:42
|152.83
| 0.00
| 0.00
| 0.32
| 37
| 18.84
|
|12448751
|2006.11.28 08:14
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.95
|0.00
|116.33
|2006.11.28 10:59
|116.33
| -0.01
| 0.00
| 0.65
| 38
| 19.48
|
|12446366
|2006.11.28 07:36
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.15
|0.00
|116.53
|2006.11.28 10:59
|116.33
| 0.00
| 0.00
| 0.15
| 18
| 19.63
|
|12450807
|2006.11.28 09:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.88
|0.00
|153.26
|2006.11.28 21:02
|153.26
| 0.00
| 0.00
| 0.32
| 38
| 19.95
|
|12468450
|2006.11.28 21:03
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3207
|0.0000
|1.3170
|2006.11.29 08:07
|1.3170
| -0.16
| 0.00
| 11.84
| 37
| 31.63
|
|12463663
|2006.11.28 18:16
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3188
|0.0000
|1.3150
|2006.11.29 08:08
|1.3171
| -0.08
| 0.00
| 2.72
| 17
| 34.27
|
|12455627
|2006.11.28 13:34
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3168
|0.0000
|1.3130
|2006.11.29 08:08
|1.3173
| -0.04
| 0.00
| -0.40
| -5
| 33.83
|
|12443939
|2006.11.28 03:47
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3147
|0.0000
|1.3109
|2006.11.29 08:08
|1.3172
| -0.02
| 0.00
| -1.00
| -25
| 32.81
|
|12432660
|2006.11.27 09:34
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3127
|0.0000
|1.3089
|2006.11.29 08:08
|1.3172
| -0.01
| 0.00
| -0.90
| -45
| 31.90
|
|12430276
|2006.11.27 08:29
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3106
|0.0000
|1.3068
|2006.11.29 08:08
|1.3172
| -0.01
| 0.00
| -0.66
| -66
| 31.23
|
|12473624
|2006.11.29 01:04
|buy
|0.08
|usdjpym
|115.74
|116.05
|116.73
|2006.11.29 08:37
|116.05
| -0.03
| 0.00
| 2.14
| 31
| 33.34
|
|12465129
|2006.11.28 18:37
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.93
|0.00
|116.30
|2006.11.29 08:37
|116.06
| -0.02
| 0.00
| 0.45
| 13
| 33.77
|
|12456137
|2006.11.28 13:35
|buy
|0.02
|usdjpym
|116.12
|0.00
|116.50
|2006.11.29 08:37
|116.07
| -0.01
| 0.00
| -0.09
| -5
| 33.67
|
|12452152
|2006.11.28 11:00
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.34
|0.00
|116.72
|2006.11.29 08:37
|116.08
| 0.00
| 0.00
| -0.22
| -26
| 33.45
|
|12473842
|2006.11.29 01:16
|buy
|0.08
|eurjpym
|152.70
|152.94
|153.62
|2006.11.29 09:58
|152.94
| -0.03
| 0.00
| 1.65
| 24
| 35.07
|
|12472807
|2006.11.29 00:34
|buy
|0.04
|eurjpym
|152.91
|0.00
|153.29
|2006.11.29 09:58
|152.94
| -0.02
| 0.00
| 0.11
| 3
| 35.16
|
|12472093
|2006.11.29 00:08
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.11
|0.00
|153.48
|2006.11.29 09:58
|152.92
| -0.01
| 0.00
| -0.32
| -19
| 34.83
|
|12468400
|2006.11.28 21:03
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.30
|0.00
|153.68
|2006.11.29 09:58
|152.94
| 0.00
| 0.00
| -0.31
| -36
| 34.52
|
|12483243
|2006.11.29 12:28
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.14
|0.00
|152.77
|2006.11.29 14:21
|152.77
| -0.01
| 0.00
| 0.64
| 37
| 35.15
|
|12480803
|2006.11.29 09:58
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.94
|0.00
|152.56
|2006.11.29 14:21
|152.78
| 0.00
| 0.00
| 0.14
| 16
| 35.29
|
|12482538
|2006.11.29 12:02
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.29
|0.00
|115.91
|2006.11.29 15:00
|115.91
| -0.01
| 0.00
| 0.66
| 38
| 35.94
|
|12479380
|2006.11.29 08:38
|sell
|0.01
|usdjpym
|116.09
|0.00
|115.71
|2006.11.29 15:00
|115.95
| 0.00
| 0.00
| 0.12
| 14
| 36.06
|
|12478146
|2006.11.29 08:09
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3172
|0.0000
|1.3135
|2006.11.29 16:20
|1.3135
| -0.01
| 0.00
| 0.37
| 37
| 36.42
|
|12497418
|2006.11.30 01:47
|sell
|0.08
|usdjpym
|116.50
|0.00
|116.12
|2006.11.30 05:02
|116.12
| -0.03
| 0.00
| 2.62
| 38
| 39.01
|
|12490895
|2006.11.29 16:19
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.29
|0.00
|115.91
|2006.11.30 05:02
|116.13
| -0.02
| 0.00
| 0.55
| 16
| 39.54
|
|12489247
|2006.11.29 15:06
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.09
|0.00
|115.71
|2006.11.30 05:02
|116.14
| -0.01
| 0.00
| -0.09
| -5
| 39.44
|
|12488821
|2006.11.29 15:00
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.89
|0.00
|115.51
|2006.11.30 05:02
|116.14
| 0.00
| 0.00
| -0.22
| -25
| 39.22
|
|12520036
|2006.11.30 16:17
|buy
|0.08
|usdjpym
|115.52
|115.87
|116.55
|2006.12.01 06:36
|115.87
| -0.03
| 0.00
| 2.42
| 35
| 41.61
|
|12517443
|2006.11.30 15:45
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.72
|0.00
|116.09
|2006.12.01 06:36
|115.88
| -0.02
| 0.00
| 0.55
| 16
| 42.14
|
|12512219
|2006.11.30 15:03
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.92
|0.00
|116.30
|2006.12.01 06:36
|115.87
| -0.01
| 0.00
| -0.09
| -5
| 42.04
|
|12499297
|2006.11.30 05:03
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.13
|0.00
|116.51
|2006.12.01 06:36
|115.88
| 0.00
| 0.00
| -0.22
| -25
| 41.82
|
|12535141
|2006.12.01 07:50
|sell
|1.28
|eurusdm
|1.3276
|0.0000
|1.3239
|2006.12.01 08:29
|1.3248
| -0.64
| 0.00
| 35.84
| 28
| 77.02
|
|12517496
|2006.11.30 15:45
|sell
|0.64
|eurusdm
|1.3257
|0.0000
|1.3219
|2006.12.01 08:29
|1.3246
| -0.32
| 0.00
| 7.04
| 11
| 83.74
|
|12513288
|2006.11.30 15:08
|sell
|0.32
|eurusdm
|1.3237
|0.0000
|1.3199
|2006.12.01 08:29
|1.3245
| -0.16
| 0.00
| -2.56
| -8
| 81.02
|
|12511666
|2006.11.30 14:59
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3179
|2006.12.01 08:29
|1.3246
| -0.08
| 0.00
| -4.64
| -29
| 76.30
|
|12501588
|2006.11.30 07:23
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3196
|0.0000
|1.3158
|2006.12.01 08:29
|1.3247
| -0.04
| 0.00
| -4.08
| -51
| 72.18
|
|12499575
|2006.11.30 05:28
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3176
|0.0000
|1.3139
|2006.12.01 08:29
|1.3247
| -0.02
| 0.00
| -2.84
| -71
| 69.32
|
|12491952
|2006.11.29 17:27
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3157
|0.0000
|1.3119
|2006.12.01 08:29
|1.3246
| -0.01
| 0.00
| -1.78
| -89
| 67.53
|
|12491046
|2006.11.29 16:21
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3136
|0.0000
|1.3098
|2006.12.01 08:29
|1.3246
| -0.01
| 0.00
| -1.10
| -110
| 66.42
|
|12540262
|2006.12.01 10:10
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3225
|0.0000
|1.3263
|2006.12.01 14:14
|1.3263
| -0.01
| 0.00
| 0.76
| 38
| 67.17
|
|12537177
|2006.12.01 08:29
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3245
|0.0000
|1.3283
|2006.12.01 14:14
|1.3262
| -0.01
| 0.00
| 0.17
| 17
| 67.33
|
|12540173
|2006.12.01 10:09
|sell
|0.04
|usdjpym
|116.28
|0.00
|115.90
|2006.12.01 14:21
|115.90
| -0.02
| 0.00
| 1.31
| 38
| 68.62
|
|12536830
|2006.12.01 08:24
|sell
|0.02
|usdjpym
|116.08
|0.00
|115.70
|2006.12.01 14:21
|115.91
| -0.01
| 0.00
| 0.29
| 17
| 68.90
|
|12533738
|2006.12.01 06:37
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.87
|0.00
|115.49
|2006.12.01 14:21
|115.90
| 0.00
| 0.00
| -0.03
| -3
| 68.87
|
|12537685
|2006.12.01 08:48
|sell
|0.64
|eurjpym
|153.93
|0.00
|153.55
|2006.12.01 15:36
|153.55
| -0.28
| 0.00
| 21.11
| 38
| 89.70
|
|12533163
|2006.12.01 06:29
|sell
|0.32
|eurjpym
|153.73
|0.00
|153.36
|2006.12.01 15:36
|153.55
| -0.14
| 0.00
| 5.00
| 18
| 94.56
|
|12531835
|2006.12.01 05:28
|sell
|0.16
|eurjpym
|153.54
|0.00
|153.16
|2006.12.01 15:36
|153.56
| -0.07
| 0.00
| -0.28
| -2
| 94.21
|
|12504635
|2006.11.30 09:27
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.33
|0.00
|152.95
|2006.12.01 15:36
|153.57
| -0.03
| 0.00
| -1.67
| -24
| 92.51
|
|12497363
|2006.11.30 01:40
|sell
|0.04
|eurjpym
|153.12
|0.00
|152.74
|2006.12.01 15:36
|153.56
| -0.02
| 0.00
| -1.52
| -44
| 90.97
|
|12493319
|2006.11.29 18:52
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.92
|0.00
|152.55
|2006.12.01 15:36
|153.56
| -0.01
| 0.00
| -1.11
| -64
| 89.85
|
|12487595
|2006.11.29 14:21
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.72
|0.00
|152.34
|2006.12.01 15:36
|153.56
| 0.00
| 0.00
| -0.73
| -84
| 89.12
|
|12553537
|2006.12.01 15:39
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3311
|2006.12.01 16:38
|1.3311
| -0.08
| 0.00
| 5.92
| 37
| 94.96
|
|12551802
|2006.12.01 15:29
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3329
|0.0000
|1.3291
|2006.12.01 16:38
|1.3313
| -0.04
| 0.00
| 1.28
| 16
| 96.20
|
|12548956
|2006.12.01 15:02
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3271
|2006.12.01 16:38
|1.3311
| -0.02
| 0.00
| -0.12
| -3
| 96.06
|
|12546426
|2006.12.01 14:21
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3284
|0.0000
|1.3246
|2006.12.01 16:38
|1.3311
| -0.01
| 0.00
| -0.54
| -27
| 95.51
|
|12545566
|2006.12.01 14:14
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3263
|0.0000
|1.3225
|2006.12.01 16:38
|1.3307
| -0.01
| 0.00
| -0.44
| -44
| 95.06
|
|12553265
|2006.12.01 15:38
|buy
|0.16
|usdjpym
|115.04
|115.25
|115.93
|2006.12.01 17:18
|115.25
| -0.07
| 0.00
| 2.92
| 21
| 97.91
|
|12552719
|2006.12.01 15:35
|buy
|0.08
|usdjpym
|115.24
|0.00
|115.58
|2006.12.01 17:18
|115.25
| -0.03
| 0.00
| 0.07
| 1
| 97.95
|
|12551759
|2006.12.01 15:29
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.46
|0.00
|115.84
|2006.12.01 17:18
|115.24
| -0.02
| 0.00
| -0.76
| -22
| 97.17
|
|12548920
|2006.12.01 15:01
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.70
|0.00
|116.07
|2006.12.01 17:18
|115.24
| -0.01
| 0.00
| -0.80
| -46
| 96.36
|
|12546412
|2006.12.01 14:21
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.90
|0.00
|116.28
|2006.12.01 17:18
|115.25
| 0.00
| 0.00
| -0.56
| -65
| 95.80
|