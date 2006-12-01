MTReport4 - 1.8
|Net profit
| 61.58
|Initial deposit
| 0.00
|Gross profit
| 85.99
|Interest earned
| 0.00
|Gross loss
| 22.35
|Commission paid
| 2.06
|
|Total number of trades
| 80
|Percentage profitable
| 66.2
|%
|Total number of pips
| 274
|Average pips per trade
| 3
|
|Number of winning trades
| 53
|Number of losing trades
| 27
|Average winning trade
| 1.62
|Average losing trade
| 0.83
|Average winning pips
| 22
|Average losing pips
| 34
|
|Return (7 days)
| 0.0
|%
|Maximum drawdown
| 28.5
|%
|Ticket
|Open Time
|Type
|Lots
|Item
|Price
|S / L
|T / P
|Close Time
|Price
|Commission
|Swap
|Profit
|Pips
|Balance
|DD
|12556141
|2006.12.01 16:38
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3345
|2006.12.03 23:00
|1.3345
| -0.01
| 0.00
| 0.37
| 37
| 0.36
|
|12552884
|2006.12.01 15:36
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.55
|153.84
|154.52
|2006.12.03 23:00
|153.84
| 0.00
| 0.00
| 0.25
| 29
| 0.61
|
|12574434
|2006.12.04 08:23
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3288
|1.3320
|1.3388
|2006.12.04 18:11
|1.3320
| -0.08
| 0.00
| 5.12
| 32
| 5.65
|
|12572532
|2006.12.04 07:51
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3308
|0.0000
|1.3346
|2006.12.04 18:12
|1.3321
| -0.04
| 0.00
| 1.04
| 13
| 6.65
|
|12564614
|2006.12.04 01:17
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3328
|0.0000
|1.3366
|2006.12.04 18:12
|1.3321
| -0.02
| 0.00
| -0.28
| -7
| 6.35
|
|12563152
|2006.12.04 00:02
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3348
|0.0000
|1.3386
|2006.12.04 18:13
|1.3320
| -0.01
| 0.00
| -0.56
| -28
| 5.78
|
|12559608
|2006.12.03 23:00
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3368
|0.0000
|1.3405
|2006.12.04 18:15
|1.3319
| -0.01
| 0.00
| -0.49
| -49
| 5.28
|
|12568191
|2006.12.04 04:06
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.67
|0.00
|115.29
|2006.12.04 20:36
|115.29
| -0.02
| 0.00
| 1.32
| 38
| 6.58
|
|12565071
|2006.12.04 01:31
|sell
|0.02
|usdjpym
|115.47
|0.00
|115.09
|2006.12.04 20:36
|115.29
| -0.01
| 0.00
| 0.31
| 18
| 6.88
|
|12556739
|2006.12.01 17:19
|sell
|0.01
|usdjpym
|115.26
|0.00
|114.88
|2006.12.04 20:36
|115.30
| 0.00
| 0.00
| -0.03
| -4
| 6.85
|
|12597061
|2006.12.04 21:50
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3302
|2006.12.05 09:58
|1.3302
| -0.01
| 0.00
| 0.76
| 38
| 7.60
|
|12595333
|2006.12.04 18:15
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3282
|2006.12.05 09:58
|1.3303
| -0.01
| 0.00
| 0.17
| 17
| 7.76
|
|12612391
|2006.12.05 13:35
|buy
|0.16
|usdjpym
|114.51
|114.72
|115.40
|2006.12.05 14:26
|114.72
| -0.07
| 0.00
| 2.93
| 21
| 10.62
|
|12604612
|2006.12.05 08:46
|buy
|0.08
|usdjpym
|114.71
|0.00
|115.09
|2006.12.05 14:26
|114.72
| -0.03
| 0.00
| 0.07
| 1
| 10.66
|
|12602680
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.04
|usdjpym
|114.91
|0.00
|115.29
|2006.12.05 14:26
|114.71
| -0.02
| 0.00
| -0.70
| -20
| 9.94
|
|12601823
|2006.12.05 07:18
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.11
|0.00
|115.49
|2006.12.05 14:26
|114.73
| -0.01
| 0.00
| -0.66
| -38
| 9.27
|
|12596354
|2006.12.04 20:36
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.32
|0.00
|115.69
|2006.12.05 14:27
|114.72
| 0.00
| 0.00
| -0.52
| -60
| 8.75
|
|12611291
|2006.12.05 13:27
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3340
|0.0000
|1.3302
|2006.12.05 15:12
|1.3302
| -0.02
| 0.00
| 1.52
| 38
| 10.25
|
|12607712
|2006.12.05 10:33
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3320
|0.0000
|1.3282
|2006.12.05 15:12
|1.3302
| -0.01
| 0.00
| 0.36
| 18
| 10.60
|
|12606541
|2006.12.05 09:58
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3300
|0.0000
|1.3262
|2006.12.05 15:13
|1.3299
| -0.01
| 0.00
| 0.01
| 1
| 10.60
|
|12604745
|2006.12.05 08:51
|buy
|0.64
|eurjpym
|152.71
|0.00
|152.99
|2006.12.05 15:33
|152.99
| -0.28
| 0.00
| 15.57
| 28
| 25.89
|
|12604413
|2006.12.05 08:40
|buy
|0.32
|eurjpym
|152.92
|0.00
|153.29
|2006.12.05 15:33
|152.98
| -0.14
| 0.00
| 1.67
| 6
| 27.42
|
|12602649
|2006.12.05 07:41
|buy
|0.16
|eurjpym
|153.11
|0.00
|153.49
|2006.12.05 15:33
|152.99
| -0.07
| 0.00
| -1.67
| -12
| 25.68
|*
|12602067
|2006.12.05 07:29
|buy
|0.08
|eurjpym
|153.32
|0.00
|153.68
|2006.12.05 15:33
|153.00
| -0.03
| 0.00
| -2.22
| -32
| 23.43
|*
|12601819
|2006.12.05 07:18
|buy
|0.04
|eurjpym
|153.51
|0.00
|153.89
|2006.12.05 15:33
|153.00
| -0.02
| 0.00
| -1.77
| -51
| 21.64
|*
|12592596
|2006.12.04 14:47
|buy
|0.02
|eurjpym
|153.71
|0.00
|154.08
|2006.12.05 15:33
|152.99
| -0.01
| 0.00
| -1.25
| -72
| 20.38
|*
|12559748
|2006.12.03 23:01
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.90
|0.00
|154.28
|2006.12.05 15:33
|153.00
| 0.00
| 0.00
| -0.78
| -90
| 19.60
|*
|12621766
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.04
|usdjpym
|115.14
|0.00
|114.76
|2006.12.06 04:45
|114.76
| -0.02
| 0.00
| 1.32
| 38
| 20.90
|
|12618289
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.02
|usdjpym
|114.94
|0.00
|114.56
|2006.12.06 04:45
|114.77
| -0.01
| 0.00
| 0.30
| 17
| 21.19
|
|12615207
|2006.12.05 14:27
|sell
|0.01
|usdjpym
|114.73
|0.00
|114.35
|2006.12.06 04:46
|114.76
| 0.00
| 0.00
| -0.03
| -3
| 21.16
|
|12621747
|2006.12.05 16:03
|sell
|0.02
|eurjpym
|153.19
|0.00
|152.82
|2006.12.06 05:01
|152.82
| -0.01
| 0.00
| 0.64
| 37
| 21.79
|
|12620331
|2006.12.05 15:33
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.99
|0.00
|152.61
|2006.12.06 05:02
|152.81
| 0.00
| 0.00
| 0.16
| 18
| 21.95
|
|12625785
|2006.12.05 19:24
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3330
|0.0000
|1.3293
|2006.12.06 08:32
|1.3293
| -0.02
| 0.00
| 1.48
| 37
| 23.41
|
|12621978
|2006.12.05 16:10
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3311
|0.0000
|1.3273
|2006.12.06 08:32
|1.3294
| -0.01
| 0.00
| 0.34
| 17
| 23.74
|
|12618359
|2006.12.05 15:13
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3291
|0.0000
|1.3253
|2006.12.06 08:32
|1.3294
| -0.01
| 0.00
| -0.03
| -3
| 23.70
|
|12630881
|2006.12.06 05:37
|buy
|0.02
|usdjpym
|114.57
|114.87
|115.55
|2006.12.06 10:07
|114.87
| -0.01
| 0.00
| 0.52
| 30
| 24.21
|
|12630117
|2006.12.06 04:46
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.77
|0.00
|115.14
|2006.12.06 10:07
|114.88
| 0.00
| 0.00
| 0.10
| 11
| 24.31
|
|12634596
|2006.12.06 08:34
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3290
|0.0000
|1.3252
|2006.12.06 10:21
|1.3271
| -0.01
| 0.00
| 0.19
| 19
| 24.49
|
|12630309
|2006.12.06 05:03
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.78
|0.00
|152.40
|2006.12.06 10:21
|152.55
| 0.00
| 0.00
| 0.20
| 23
| 24.69
|
|12638171
|2006.12.06 10:08
|buy
|0.01
|usdjpym
|114.93
|0.00
|115.31
|2006.12.06 13:17
|115.07
| 0.00
| 0.00
| 0.12
| 14
| 24.81
|
|12644507
|2006.12.06 15:05
|buy
|0.02
|usdjpym
|114.92
|115.20
|115.88
|2006.12.07 00:20
|115.20
| -0.01
| 0.00
| 0.49
| 28
| 25.29
|
|12641406
|2006.12.06 13:17
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.12
|0.00
|115.50
|2006.12.07 00:20
|115.21
| 0.00
| 0.00
| 0.08
| 9
| 25.37
|
|12647652
|2006.12.06 17:05
|sell
|0.08
|eurjpym
|153.12
|0.00
|152.74
|2006.12.07 10:19
|152.74
| -0.03
| 0.00
| 2.64
| 38
| 27.98
|
|12643984
|2006.12.06 14:53
|sell
|0.04
|eurjpym
|152.92
|0.00
|152.55
|2006.12.07 10:19
|152.74
| -0.02
| 0.00
| 0.63
| 18
| 28.59
|
|12638958
|2006.12.06 11:05
|sell
|0.02
|eurjpym
|152.73
|0.00
|152.35
|2006.12.07 10:19
|152.73
| -0.01
| 0.00
| 0.00
| 0
| 28.58
|
|12638306
|2006.12.06 10:23
|sell
|0.01
|eurjpym
|152.52
|0.00
|152.14
|2006.12.07 10:19
|152.73
| 0.00
| 0.00
| -0.19
| -21
| 28.39
|
|12662982
|2006.12.07 10:19
|buy
|0.01
|eurjpym
|152.73
|153.00
|153.68
|2006.12.07 13:42
|153.00
| 0.00
| 0.00
| 0.23
| 27
| 28.62
|
|12660080
|2006.12.07 07:33
|buy
|0.04
|usdjpym
|114.82
|115.03
|115.71
|2006.12.07 16:26
|115.03
| -0.02
| 0.00
| 0.73
| 21
| 29.33
|
|12657185
|2006.12.07 01:55
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.02
|0.00
|115.40
|2006.12.07 16:26
|115.03
| -0.01
| 0.00
| 0.02
| 1
| 29.34
|
|12656018
|2006.12.07 00:22
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.22
|0.00
|115.60
|2006.12.07 16:26
|115.03
| 0.00
| 0.00
| -0.17
| -19
| 29.17
|
|12671017
|2006.12.07 16:26
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.08
|0.00
|115.46
|2006.12.08 03:20
|115.20
| 0.00
| 0.00
| 0.10
| 12
| 29.27
|
|12667617
|2006.12.07 13:42
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.06
|0.00
|153.44
|2006.12.08 03:20
|153.08
| 0.00
| 0.00
| 0.02
| 2
| 29.29
|
|12645376
|2006.12.06 15:35
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3306
|0.0000
|1.3269
|2006.12.08 06:26
|1.3282
| -0.02
| 0.00
| 0.96
| 24
| 30.23
|
|12639738
|2006.12.06 11:49
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3287
|0.0000
|1.3249
|2006.12.08 06:26
|1.3282
| -0.01
| 0.00
| 0.10
| 5
| 30.32
|
|12638309
|2006.12.06 10:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3267
|0.0000
|1.3229
|2006.12.08 06:27
|1.3282
| -0.01
| 0.00
| -0.15
| -15
| 30.16
|
|12676036
|2006.12.08 03:20
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.13
|153.49
|154.17
|2006.12.08 10:32
|153.49
| 0.00
| 0.00
| 0.31
| 36
| 30.47
|
|12676035
|2006.12.08 03:20
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.25
|115.50
|116.18
|2006.12.08 12:39
|115.50
| 0.00
| 0.00
| 0.22
| 25
| 30.69
|
|12677136
|2006.12.08 06:28
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3281
|0.0000
|1.3244
|2006.12.08 13:31
|1.3244
| -0.01
| 0.00
| 0.37
| 37
| 31.05
|
|12693968
|2006.12.08 15:02
|sell
|0.16
|eurusdm
|1.3359
|0.0000
|1.3323
|2006.12.08 15:27
|1.3323
| -0.08
| 0.00
| 5.76
| 36
| 36.73
|
|12690521
|2006.12.08 13:53
|sell
|0.08
|eurusdm
|1.3339
|0.0000
|1.3301
|2006.12.08 15:27
|1.3323
| -0.04
| 0.00
| 1.28
| 16
| 37.97
|
|12688431
|2006.12.08 13:46
|sell
|0.04
|eurusdm
|1.3317
|0.0000
|1.3279
|2006.12.08 15:27
|1.3323
| -0.02
| 0.00
| -0.24
| -6
| 37.71
|
|12687219
|2006.12.08 13:35
|sell
|0.02
|eurusdm
|1.3273
|0.0000
|1.3235
|2006.12.08 15:27
|1.3323
| -0.01
| 0.00
| -1.00
| -50
| 36.70
|
|12686474
|2006.12.08 13:32
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3250
|0.0000
|1.3213
|2006.12.08 15:27
|1.3323
| -0.01
| 0.00
| -0.73
| -73
| 35.96
|
|12690333
|2006.12.08 13:53
|buy
|0.04
|usdjpym
|115.12
|0.00
|115.46
|2006.12.08 15:30
|115.46
| -0.02
| 0.00
| 1.18
| 34
| 37.12
|
|12693920
|2006.12.08 15:01
|buy
|0.08
|usdjpym
|114.92
|115.27
|115.95
|2006.12.08 15:31
|115.39
| -0.03
| 0.00
| 3.26
| 47
| 40.35
|
|12689674
|2006.12.08 13:50
|buy
|0.02
|usdjpym
|115.33
|0.00
|115.69
|2006.12.08 15:31
|115.39
| -0.01
| 0.00
| 0.10
| 6
| 40.44
|
|12681539
|2006.12.08 12:40
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.51
|0.00
|115.89
|2006.12.08 15:31
|115.39
| 0.00
| 0.00
| -0.10
| -12
| 40.34
|
|12680121
|2006.12.08 10:32
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.55
|0.00
|153.92
|2006.12.08 15:35
|153.69
| 0.00
| 0.00
| 0.13
| 14
| 40.47
|
|12696139
|2006.12.08 15:31
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.44
|0.00
|115.82
|2006.12.08 16:43
|115.82
| 0.00
| 0.00
| 0.33
| 38
| 40.80
|
|12699231
|2006.12.08 16:43
|buy
|0.01
|usdjpym
|115.87
|116.34
|117.02
|2006.12.08 16:56
|116.34
| 0.00
| 0.00
| 0.40
| 47
| 41.20
|
|12702775
|2006.12.08 16:55
|buy
|0.64
|eurusdm
|1.3196
|1.3219
|1.3287
|2006.12.08 17:24
|1.3234
| -0.32
| 0.00
| 24.32
| 38
| 65.20
|
|12702264
|2006.12.08 16:54
|buy
|0.32
|eurusdm
|1.3217
|0.0000
|1.3254
|2006.12.08 17:24
|1.3233
| -0.16
| 0.00
| 5.12
| 16
| 70.16
|
|12700945
|2006.12.08 16:52
|buy
|0.16
|eurusdm
|1.3244
|0.0000
|1.3282
|2006.12.08 17:24
|1.3233
| -0.08
| 0.00
| -1.76
| -11
| 68.32
|
|12700100
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.08
|eurusdm
|1.3265
|0.0000
|1.3300
|2006.12.08 17:24
|1.3233
| -0.04
| 0.00
| -2.56
| -32
| 65.72
|
|12699794
|2006.12.08 16:49
|buy
|0.04
|eurusdm
|1.3282
|0.0000
|1.3320
|2006.12.08 17:24
|1.3232
| -0.02
| 0.00
| -2.00
| -50
| 63.70
|
|12698657
|2006.12.08 16:40
|buy
|0.02
|eurusdm
|1.3302
|0.0000
|1.3340
|2006.12.08 17:24
|1.3231
| -0.01
| 0.00
| -1.42
| -71
| 62.27
|
|12695742
|2006.12.08 15:27
|buy
|0.01
|eurusdm
|1.3322
|0.0000
|1.3360
|2006.12.08 17:24
|1.3232
| -0.01
| 0.00
| -0.90
| -90
| 61.36
|
|12696435
|2006.12.08 15:35
|buy
|0.01
|eurjpym
|153.76
|0.00
|154.13
|153.59
| 0.00
| 0.00
| -0.14
| -17
| 61.22
|
|12705796
|2006.12.08 17:24
|sell
|0.01
|eurusdm
|1.3233
|0.0000
|1.3195
|1.3205
| -0.01
| 0.00
| 0.28
| 28
| 61.49
|
|12703571
|2006.12.08 16:56
|buy
|0.01
|usdjpym
|116.23
|0.00
|116.61
|116.34
| 0.00
| 0.00
| 0.09
| 11
| 61.58
|