MTReport4 - 1.8


Net profit 61.58Initial deposit 0.00
Gross profit 85.99Interest earned 0.00
Gross loss 22.35Commission paid 2.06
 
Total number of trades 80Percentage profitable 66.2%
Total number of pips 274Average pips per trade 3
 
Number of winning trades 53Number of losing trades 27
Average winning trade 1.62Average losing trade 0.83
Average winning pips 22Average losing pips 34
 
Return (7 days) 0.0%Maximum drawdown 28.5%


TicketOpen TimeTypeLotsItem PriceS / LT / PClose Time PriceCommissionSwapProfitPipsBalanceDD
125561412006.12.01 16:38buy0.01eurusdm1.33080.00001.33452006.12.03 23:001.3345 -0.01 0.00 0.37 37 0.36
125528842006.12.01 15:36buy0.01eurjpym153.55153.84154.522006.12.03 23:00153.84 0.00 0.00 0.25 29 0.61
125744342006.12.04 08:23buy0.16eurusdm1.32881.33201.33882006.12.04 18:111.3320 -0.08 0.00 5.12 32 5.65
125725322006.12.04 07:51buy0.08eurusdm1.33080.00001.33462006.12.04 18:121.3321 -0.04 0.00 1.04 13 6.65
125646142006.12.04 01:17buy0.04eurusdm1.33280.00001.33662006.12.04 18:121.3321 -0.02 0.00 -0.28 -7 6.35
125631522006.12.04 00:02buy0.02eurusdm1.33480.00001.33862006.12.04 18:131.3320 -0.01 0.00 -0.56 -28 5.78
125596082006.12.03 23:00buy0.01eurusdm1.33680.00001.34052006.12.04 18:151.3319 -0.01 0.00 -0.49 -49 5.28
125681912006.12.04 04:06sell0.04usdjpym115.670.00115.292006.12.04 20:36115.29 -0.02 0.00 1.32 38 6.58
125650712006.12.04 01:31sell0.02usdjpym115.470.00115.092006.12.04 20:36115.29 -0.01 0.00 0.31 18 6.88
125567392006.12.01 17:19sell0.01usdjpym115.260.00114.882006.12.04 20:36115.30 0.00 0.00 -0.03 -4 6.85
125970612006.12.04 21:50sell0.02eurusdm1.33400.00001.33022006.12.05 09:581.3302 -0.01 0.00 0.76 38 7.60
125953332006.12.04 18:15sell0.01eurusdm1.33200.00001.32822006.12.05 09:581.3303 -0.01 0.00 0.17 17 7.76
126123912006.12.05 13:35buy0.16usdjpym114.51114.72115.402006.12.05 14:26114.72 -0.07 0.00 2.93 21 10.62
126046122006.12.05 08:46buy0.08usdjpym114.710.00115.092006.12.05 14:26114.72 -0.03 0.00 0.07 1 10.66
126026802006.12.05 07:41buy0.04usdjpym114.910.00115.292006.12.05 14:26114.71 -0.02 0.00 -0.70 -20 9.94
126018232006.12.05 07:18buy0.02usdjpym115.110.00115.492006.12.05 14:26114.73 -0.01 0.00 -0.66 -38 9.27
125963542006.12.04 20:36buy0.01usdjpym115.320.00115.692006.12.05 14:27114.72 0.00 0.00 -0.52 -60 8.75
126112912006.12.05 13:27sell0.04eurusdm1.33400.00001.33022006.12.05 15:121.3302 -0.02 0.00 1.52 38 10.25
126077122006.12.05 10:33sell0.02eurusdm1.33200.00001.32822006.12.05 15:121.3302 -0.01 0.00 0.36 18 10.60
126065412006.12.05 09:58sell0.01eurusdm1.33000.00001.32622006.12.05 15:131.3299 -0.01 0.00 0.01 1 10.60
126047452006.12.05 08:51buy0.64eurjpym152.710.00152.992006.12.05 15:33152.99 -0.28 0.00 15.57 28 25.89
126044132006.12.05 08:40buy0.32eurjpym152.920.00153.292006.12.05 15:33152.98 -0.14 0.00 1.67 6 27.42
126026492006.12.05 07:41buy0.16eurjpym153.110.00153.492006.12.05 15:33152.99 -0.07 0.00 -1.67 -12 25.68*
126020672006.12.05 07:29buy0.08eurjpym153.320.00153.682006.12.05 15:33153.00 -0.03 0.00 -2.22 -32 23.43*
126018192006.12.05 07:18buy0.04eurjpym153.510.00153.892006.12.05 15:33153.00 -0.02 0.00 -1.77 -51 21.64*
125925962006.12.04 14:47buy0.02eurjpym153.710.00154.082006.12.05 15:33152.99 -0.01 0.00 -1.25 -72 20.38*
125597482006.12.03 23:01buy0.01eurjpym153.900.00154.282006.12.05 15:33153.00 0.00 0.00 -0.78 -90 19.60*
126217662006.12.05 16:03sell0.04usdjpym115.140.00114.762006.12.06 04:45114.76 -0.02 0.00 1.32 38 20.90
126182892006.12.05 15:13sell0.02usdjpym114.940.00114.562006.12.06 04:45114.77 -0.01 0.00 0.30 17 21.19
126152072006.12.05 14:27sell0.01usdjpym114.730.00114.352006.12.06 04:46114.76 0.00 0.00 -0.03 -3 21.16
126217472006.12.05 16:03sell0.02eurjpym153.190.00152.822006.12.06 05:01152.82 -0.01 0.00 0.64 37 21.79
126203312006.12.05 15:33sell0.01eurjpym152.990.00152.612006.12.06 05:02152.81 0.00 0.00 0.16 18 21.95
126257852006.12.05 19:24sell0.04eurusdm1.33300.00001.32932006.12.06 08:321.3293 -0.02 0.00 1.48 37 23.41
126219782006.12.05 16:10sell0.02eurusdm1.33110.00001.32732006.12.06 08:321.3294 -0.01 0.00 0.34 17 23.74
126183592006.12.05 15:13sell0.01eurusdm1.32910.00001.32532006.12.06 08:321.3294 -0.01 0.00 -0.03 -3 23.70
126308812006.12.06 05:37buy0.02usdjpym114.57114.87115.552006.12.06 10:07114.87 -0.01 0.00 0.52 30 24.21
126301172006.12.06 04:46buy0.01usdjpym114.770.00115.142006.12.06 10:07114.88 0.00 0.00 0.10 11 24.31
126345962006.12.06 08:34sell0.01eurusdm1.32900.00001.32522006.12.06 10:211.3271 -0.01 0.00 0.19 19 24.49
126303092006.12.06 05:03sell0.01eurjpym152.780.00152.402006.12.06 10:21152.55 0.00 0.00 0.20 23 24.69
126381712006.12.06 10:08buy0.01usdjpym114.930.00115.312006.12.06 13:17115.07 0.00 0.00 0.12 14 24.81
126445072006.12.06 15:05buy0.02usdjpym114.92115.20115.882006.12.07 00:20115.20 -0.01 0.00 0.49 28 25.29
126414062006.12.06 13:17buy0.01usdjpym115.120.00115.502006.12.07 00:20115.21 0.00 0.00 0.08 9 25.37
126476522006.12.06 17:05sell0.08eurjpym153.120.00152.742006.12.07 10:19152.74 -0.03 0.00 2.64 38 27.98
126439842006.12.06 14:53sell0.04eurjpym152.920.00152.552006.12.07 10:19152.74 -0.02 0.00 0.63 18 28.59
126389582006.12.06 11:05sell0.02eurjpym152.730.00152.352006.12.07 10:19152.73 -0.01 0.00 0.00 0 28.58
126383062006.12.06 10:23sell0.01eurjpym152.520.00152.142006.12.07 10:19152.73 0.00 0.00 -0.19 -21 28.39
126629822006.12.07 10:19buy0.01eurjpym152.73153.00153.682006.12.07 13:42153.00 0.00 0.00 0.23 27 28.62
126600802006.12.07 07:33buy0.04usdjpym114.82115.03115.712006.12.07 16:26115.03 -0.02 0.00 0.73 21 29.33
126571852006.12.07 01:55buy0.02usdjpym115.020.00115.402006.12.07 16:26115.03 -0.01 0.00 0.02 1 29.34
126560182006.12.07 00:22buy0.01usdjpym115.220.00115.602006.12.07 16:26115.03 0.00 0.00 -0.17 -19 29.17
126710172006.12.07 16:26buy0.01usdjpym115.080.00115.462006.12.08 03:20115.20 0.00 0.00 0.10 12 29.27
126676172006.12.07 13:42buy0.01eurjpym153.060.00153.442006.12.08 03:20153.08 0.00 0.00 0.02 2 29.29
126453762006.12.06 15:35sell0.04eurusdm1.33060.00001.32692006.12.08 06:261.3282 -0.02 0.00 0.96 24 30.23
126397382006.12.06 11:49sell0.02eurusdm1.32870.00001.32492006.12.08 06:261.3282 -0.01 0.00 0.10 5 30.32
126383092006.12.06 10:24sell0.01eurusdm1.32670.00001.32292006.12.08 06:271.3282 -0.01 0.00 -0.15 -15 30.16
126760362006.12.08 03:20buy0.01eurjpym153.13153.49154.172006.12.08 10:32153.49 0.00 0.00 0.31 36 30.47
126760352006.12.08 03:20buy0.01usdjpym115.25115.50116.182006.12.08 12:39115.50 0.00 0.00 0.22 25 30.69
126771362006.12.08 06:28sell0.01eurusdm1.32810.00001.32442006.12.08 13:311.3244 -0.01 0.00 0.37 37 31.05
126939682006.12.08 15:02sell0.16eurusdm1.33590.00001.33232006.12.08 15:271.3323 -0.08 0.00 5.76 36 36.73
126905212006.12.08 13:53sell0.08eurusdm1.33390.00001.33012006.12.08 15:271.3323 -0.04 0.00 1.28 16 37.97
126884312006.12.08 13:46sell0.04eurusdm1.33170.00001.32792006.12.08 15:271.3323 -0.02 0.00 -0.24 -6 37.71
126872192006.12.08 13:35sell0.02eurusdm1.32730.00001.32352006.12.08 15:271.3323 -0.01 0.00 -1.00 -50 36.70
126864742006.12.08 13:32sell0.01eurusdm1.32500.00001.32132006.12.08 15:271.3323 -0.01 0.00 -0.73 -73 35.96
126903332006.12.08 13:53buy0.04usdjpym115.120.00115.462006.12.08 15:30115.46 -0.02 0.00 1.18 34 37.12
126939202006.12.08 15:01buy0.08usdjpym114.92115.27115.952006.12.08 15:31115.39 -0.03 0.00 3.26 47 40.35
126896742006.12.08 13:50buy0.02usdjpym115.330.00115.692006.12.08 15:31115.39 -0.01 0.00 0.10 6 40.44
126815392006.12.08 12:40buy0.01usdjpym115.510.00115.892006.12.08 15:31115.39 0.00 0.00 -0.10 -12 40.34
126801212006.12.08 10:32buy0.01eurjpym153.550.00153.922006.12.08 15:35153.69 0.00 0.00 0.13 14 40.47
126961392006.12.08 15:31buy0.01usdjpym115.440.00115.822006.12.08 16:43115.82 0.00 0.00 0.33 38 40.80
126992312006.12.08 16:43buy0.01usdjpym115.87116.34117.022006.12.08 16:56116.34 0.00 0.00 0.40 47 41.20
127027752006.12.08 16:55buy0.64eurusdm1.31961.32191.32872006.12.08 17:241.3234 -0.32 0.00 24.32 38 65.20
127022642006.12.08 16:54buy0.32eurusdm1.32170.00001.32542006.12.08 17:241.3233 -0.16 0.00 5.12 16 70.16
127009452006.12.08 16:52buy0.16eurusdm1.32440.00001.32822006.12.08 17:241.3233 -0.08 0.00 -1.76 -11 68.32
127001002006.12.08 16:49buy0.08eurusdm1.32650.00001.33002006.12.08 17:241.3233 -0.04 0.00 -2.56 -32 65.72
126997942006.12.08 16:49buy0.04eurusdm1.32820.00001.33202006.12.08 17:241.3232 -0.02 0.00 -2.00 -50 63.70
126986572006.12.08 16:40buy0.02eurusdm1.33020.00001.33402006.12.08 17:241.3231 -0.01 0.00 -1.42 -71 62.27
126957422006.12.08 15:27buy0.01eurusdm1.33220.00001.33602006.12.08 17:241.3232 -0.01 0.00 -0.90 -90 61.36
126964352006.12.08 15:35buy0.01eurjpym153.760.00154.13153.59 0.00 0.00 -0.14 -17 61.22
127057962006.12.08 17:24sell0.01eurusdm1.32330.00001.31951.3205 -0.01 0.00 0.28 28 61.49
127035712006.12.08 16:56buy0.01usdjpym116.230.00116.61116.34 0.00 0.00 0.09 11 61.58